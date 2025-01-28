2025'te Anlaşmaları Kapamak için En İyi 10 Teklif Yönetimi Yazılımı

Satış ekibiniz teklifleri manuel olarak oluşturmaya mı güveniyor?

Satış ve müşteri sorgularını çözmek yerine teklifleri ve teklifleri tasarlamak ve liderlikten onay almak için saatler mi harcıyorlar?

Her iki soruya da evet yanıtı verdiyseniz, dikkatle dinleyin.

Teklif yazılımı, takımınızın dakikalar içinde profesyonel teklifler oluşturmasına ve aynı anda birden fazla anlaşma peşinde koşmasına olanak tanıyarak her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmenize yardımcı olur.

Artık geleneksel tekliflerin beraberinde getirdiği günlük sorunlarla uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Ürün ve hizmetlerin yapılandırılması, fiyatlandırma hataları, aşırı indirimler, yavaş yanıt süreleri veya kötü kullanıcı deneyimi gibi engeller geçmişte kalacak.

Teklif ve tekliflerin otomasyonu, hızlı bir satış döngüsünün ilk adımıdır. Bunu yapmamak, potansiyel müşterilerin çıkıp gitmesi için kapıyı açık tutmak gibidir.

Teklif yazılımlarında aramanız gereken özellikleri ve mevcut en iyi teklif yönetim yazılımlarını, özellikleri, sınırlamaları ve fiyatları ile birlikte inceleyelim.

Teklif Yazılımı Nedir?

Teklif yönetimi yazılımı, teklif oluşturma sürecini kolaylaştırmak için kullanılan bir otomasyon aracıdır. Satış ekiplerinin gereksinimlerine göre düzenleyip müşterilere gönderebilecekleri yerleşik şablonlarla uzun satış teklif süreçlerini ortadan kaldırın.

Diğer bir deyişle, teklif yazılımı satış ekibinizin en önemli kartıdır

Teklif yönetim yazılımınızı, takımınıza ürün ve fiyat bilgileri sağlayan bir depo olarak düşünün. Takım, ilgili verileri derleyecek, satış teklifine ekleyecek ve müşteri ile paylaşacaktır. Müşterinin teklifleri ve teklifleri görüntüleyip görüntülemediğini de dahil olmak üzere tekliflerin ve tekliflerin ilerlemesini izleyin.

Her satış teklifi şablonu standart bir biçim ve yönergeleri izlediğinden, teklifleriniz daha profesyonel görünür.

CRM sisteminizle gerçek zamanlı işbirliği ve entegrasyon sayesinde tüm satış döngünüz sorunsuz hale gelir.

İşbirliği özelliği, diğer takımların düşüncelerini paylaşmasına olanak tanır ve CRM entegrasyonu, teklif verme süreci ile satış faaliyetleri arasında sorunsuz bir akış sağlar.

Teklif yönetim yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Teklif yönetim yazılımınızda aramanız gereken anahtar özellikler şunlardır.

CRM ve diğer araçlarla entegrasyon : CRM ve : CRM ve proje yönetimi yazılımlarıyla entegre olan bir satış teklif yazılımı arayın. Satış ekibiniz, satış döngüsündeki potansiyel müşterinin ilerlemesine erişebilmelidir. Ayrıca, birleşik bir platformda, talep oluşturma gibi diğer grupların iletişimini izleyin. Takımınızın, birbirinden kopuk sistemler arasında gidip gelmek yerine sorunsuz bir iş akışı kurması kolaylaşır

Kullanıcı dostu arayüz: Mobil cihazlara uygun arayüzü sayesinde, satış ekibiniz araçta rahatça gezinebilir ve kendi tekliflerini ve teklif belgelerini oluşturabilir

Özelleştirme seçenekleri: Teklifleri kişiselleştirmenize olanak tanıyan bulut tabanlı bir teklif çözümü seçin. Her müşteri için aynı profesyonel standardı korumak için logonuzu, marka renklerinizi ve yazı tipinizi ekleyin

Teklif onay iş akışları: İş akışları, teklifleri onaylamak için standart bir süreç oluşturur ve şirket politikalarına uygunluğu ve tutarlılığı sağlar. Teklifi müşterilere göndermeden önce kontrol etmeleri için yöneticilere ve onaylayıcılara otomatik olarak bildirim gönderen bir çevrimiçi teklif yazılımı arayın

İşbirliği özellikleri: İşbirliği ve takım çalışması, tüm paydaşların fikirlerini ve geri bildirimlerini paylaşmaları ve teklif oluşturma sürecinde aynı sayfada olmaları için temel oluşturur. Teklif İşbirliği ve takım çalışması, tüm paydaşların fikirlerini ve geri bildirimlerini paylaşmaları ve teklif oluşturma sürecinde aynı sayfada olmaları için temel oluşturur. Teklif otomasyon yazılımı , katılımcıların yorum, not, video ve emoji paylaşmasına olanak tanıyarak projeye dahil olan herkes arasında net bir iletişim sağlanmasını sağlamalıdır

Maliyet ve ROI: Abonelik ücretleri, bakım maliyetleri ve diğer tekrarlayan maliyetler dahil olmak üzere, yazılım çözümünü kullanmak için ödediğiniz toplam fiyatı analiz edin. Toplam harcamayı, kapalı anlaşma sayısındaki artışla karşılaştırın. Satış rakamlarında bir artış olduğunda, ROI pozitif olacaktır

2024'te Kullanılacak En İyi 10 Teklif Yönetimi Yazılımı

Anahtar özellikleri bilmek, doğru teklif çözümünü seçmek için çok önemlidir. Çok fazla seçenek olduğundan, mevcut tüm teklif yönetim yazılımlarını analiz etmek zaman alıcı bir iştir.

İşinizi sizin için kolaylaştırdık. İşte 2024'te kontrol etmeniz gereken en iyi 10 teklif yönetimi yazılımının listesi.

1. ClickUp

ClickUp'ın teklif yönetimi yazılımı ve yapay zekası ile dakikalar içinde teklifler oluşturun

ClickUp, tüm satış sürecinizi merkezileştiren, teklif yönetimi için hepsi bir arada bir araçtır.

Satış ekibiniz ClickUp'ı kullandığında, teklif oluşturmak, CRM üzerinden potansiyel müşteri hakkında bilgi almak veya proje yönetimi aracı üzerinden satış sürecini belgelemek için farklı araçlar arasında geçiş yapmak zorunda kalmaz.

ClickUp'ın tamamen özelleştirilebilir teklif şablonları, farklı müşteriler için fiyatlandırmada tutarlılık ve doğruluk sağlamalarına olanak tanır.

İster hizmet işi ister yazılım ürünü olsun, ClickUp ile özelleştirilebilir faturalar ve net bir ürün veya hizmet özeti içeren ayrıntılı teklifler gönderebilirsiniz.

Çeşitli dosya biçimlerinde birden fazla kanalda veya müşterinin tercih ettiği kanalda çevrimiçi teklifler gönderin. ClickUp'ın teklif şablonları, ilerlemeyi izlemek için özel kurallar ve özel alanlar, etiketler ve bağımlılık uyarıları içerir.

ClickUp, aynı platformda teklifleri göndermenizi ve ilerlemelerini yönetmenizi sağlayan kapsamlı bir teklif ve proje yönetimi çözümüdür.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Duyarlı ve sezgisel tablolarla müşteri verilerini düzenleyin ve görselleştirin. Müşterileri satış tekliflerine ve siparişlere bağlayarak görevler arasındaki ilişkileri çizin

Potansiyel müşteri izlemeden müşteri kazanımına ve anlaşma işbirliğine kadar tüm satış sürecini tek bir yerde görselleştirin. Takım üyelerine bireysel teklifler ve öneriler için otomatik olarak görevler atayın, durum güncellemelerini tetikleyin ve önemli potansiyel müşterilere öncelik verin

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak satış teklifleri ve sözleşmeler oluşturun. Bunları iş akışlarınıza bağlayın, takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve müşterilerinizle güvenli bir şekilde paylaşın

ClickUp'ta ekibinizle birlikte belgeleri kolayca biçimlendirin ve üzerinde işbirliği yapın

ClickUp AI , görevin bağlamına göre teklifleriniz ve satış belgeleriniz için içerik oluşturur

Kaynak takvimini kullanarak, takım üyelerinizin belirli bir sürede bir projeyi tamamlamak için kaç saat çalışması gerektiğini belirleyin ve müşterilerinizle son teslim tarihlerini güvenle paylaşın

Takımınızın teklif hazırlarken tüm adımları izlediğinden emin olmak ve fiyatlandırma hatalarını ortadan kaldırmak için görevler içinde kontrol listeleri oluşturun

Tekliflerin gönderilmesi veya müşterilerle iletişimin sürdürülmesi için son tarihleri kaçırmamak için hatırlatıcılar ayarlayın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın çevrimdışı yetenekleri sınırlıdır

Ücretsiz planda yalnızca temel analizler mevcuttur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda üye başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir.

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3800+ yorum)

2. Salesforce Gelir Yaşam Döngüsü Yönetimi

salesforce aracılığıyla

Salesforce gelir yaşam döngüsü yönetimi, gelir potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için satışla ilgili işlemlerinizi tek bir çatı altında toplar. Yerleşik kontroller, teklif hatalarını önlemenize yardımcı olur.

Teklif yazılımı, anlaşma boyutunu artırma potansiyeline sahip uyumlu eklentiler ve yükseltmeler önerir. Birleştirilmiş ürün kataloğu, pazara giriş ekibinizin ve ortaklarınızın tekliflere ve fiyat tekliflerine tek bir yerden kolayca erişmesini sağlar.

Gelir kaybı, satış sürecinde sık karşılaşılan bir sorundur. Aşırı indirimleri önlemek için sadece birkaç tıklamayla eşik fiyatlandırma ayarlayın.

Satış ekibi uluslararası müşterilerle çalışırken, çoklu para birimi desteği, tek seferlik ödemeler, abonelikler veya kullanım modelleri için herhangi bir para biriminde ürünlerin fiyatlandırılmasını kolaylaştırır.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Tekliflerin yenilenmesi ve orta vadeli değişiklik bildirimleri, müşteri kaybını azaltır

Satış, finans ve hukuk takımlarını birleştirerek satış yaşam döngüsünü yönetin

Hukuk takımları, satış temsilcilerinin sözleşmeleri hızlı bir şekilde yenilemesi veya yükseltmesi için şablonlar oluşturur ve madde kitaplığını yönetir

Farklı ödeme ağ geçitleri aracılığıyla birden fazla para birimi desteği

Salesforce sınırlamaları

Önceden deneyiminiz yoksa uygulama zor olabilir

Faturalandırma özelliği yetersiz görünüyor

Ücretsiz sürüm yok

Daha iyi teklif-nakit süreci yerleşik akışlara ihtiyaç duyuyor

Salesforce gelir yaşam döngüsü yönetimi fiyatlandırması

Başlangıç: 25 $/kullanıcı/ay

Profesyonel: 80 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 165 $/kullanıcı/ay

Sınırsız: 330 $/kullanıcı/ay

Sınırsız +: 500 $/kullanıcı/ay

Salesforce gelir yaşam döngüsü yönetimi derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (1224 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

3. QuoteWerks

quoteWerks aracılığıyla

QuoteWerks, küçük işletmelerin dakikalar içinde profesyonel görünümlü teklifler ve teklifler oluşturması için kullanımı kolay, bulut tabanlı bir teklif yazılımıdır. Tekliflerin oluşturulmasını, teslimatını ve ilerlemesini izleyerek satış sürecine şeffaflık katın.

Elektronik imza yakalama, müşterilerinizin teklifleri saniyeler içinde kabul etmesini sağlar. Artık PDF'yi indirip, çıktısını alıp, belgeyi fiziksel olarak imzalamak, taramak ve kopyasını e-posta ile göndermek zorunda kalmazlar. Anlaşma kesinleştiğinde, QuoteWerks'ün entegre olduğu 80 ödeme ağ geçidinden birinden ödemenizi tam veya kısmi olarak tahsil edin.

Quotewerks'in en iyi özelliği

Müşteriler tekliflerinizi görüntülediğinde bildirim alın

Tüm belgelerinizi merkezi bir kütüphanede saklayın ve gerektiğinde erişin. Satış temsilcilerinin aradıklarını hızlıca bulabilmesi için tarih, şirket adı ve müşteri bilgileri gibi filtreler ekleyin

Standart bir ürün teklifi sunmak için öğe listeleri ve paketler oluşturun

Onay ş akışları, satış teklifleri oluştururken teklif hatalarını azaltır

QuoteWerks sınırlamaları

Ücretsiz sürüm yok

Özel formlar oluşturmak bazen daha fazla zaman alabilir

Kullanıcı arayüzü modası geçmiş görünüyor

QuoteWerks fiyatlandırması

Standart: 15 $/kullanıcı/ay

Profesyonel: 21 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: 30 $/kullanıcı/ay

QuoteWerks puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (181 yorum)

Capterra: 4,6/5 (169 yorum)

4. HubSpot Teklif Yazılımı

hubspot Quote aracılığıyla

HubSpot teklif yazılımı, satış ekibiniz teklifleri manuel olarak oluşturuyorsa otomasyona başlamanıza yardımcı olur. Yerel HubSpot CRM entegrasyonu ile, yeni başlayanlar için kolay kullanımlı teklif yazılımı, müşteri ve ürün bilgileri dahil olmak üzere çoğu ayrıntı otomatik olarak doldurulduğu için saniyeler içinde markalı teklifler oluşturur.

Müşterinizin Teklif Talebi (RFQ) geldiğinde, önceden hazırlanmış teklif şablonlarını minimum manuel müdahaleyle anında müşterilerinizle paylaşın.

HubSpot Quote'un en iyi özellikleri

Markanızın görünümüne ve hissine uygun güzel teklifler göndermek için özel markalama

Ödemeleri almak için tekliflere ödeme bağlantıları ekleyin

İmzalayanlar ve karşı imzalayanlar atayarak elektronik imzalar toplayın

HubSpot Teklif sınırlamaları

Sınırlı tasarım özellikleri

Analitik ve müşteri içgörüleri eksikliği

HubSpot Teklif fiyatlandırma

Profesyonel: 450 $/ay

Enterprise: 1.500 $/ay

HubSpot Teklif derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (10.880 yorum)

Capterra: 4,5/5 (349 yorum)

5. Responsive. io (Eski adıyla RFPIO)

Responsive aracılığıyla

Responsive.io'yu üç kelimeyle özetleyebiliriz: bilgi, işbirliği ve otomasyon. HubSpot'tan farklı olarak, bu kapsamlı iş yönetimi yazılımı RFP taleplerinden daha fazlasını gerçekleştirebilir.

Stratejik yanıt yönetimi aracı, RFI, DSG, EEQ, güvenlik anketleri ve daha fazlası gibi çeşitli bilgi talepleri için geliştirilmiştir.

Tüm görev açısından kritik içerik ve belgeleri merkezileştirerek işbirliğini geliştirir. Bir RFP sisteme aktarıldığında, AI RFP'yi özetler ve takımınızın devam etmek isteyip istemediğine karar vermesini kolaylaştırır.

İçerik kütüphanesini kullanarak, yazılım çözümü karmaşık sorular için cevaplar ve ilgili veriler ile birlikte işbirliği için mevcut konu uzmanlarını önerir. Yerleşik çevirmen ve çok dilli arayüz, dilin bir engel oluşturmamasını sağlar.

Responsive. io'nun en iyi özellikleri

AI destekli özellik, taleplere en uygun içerikle yanıt vererek hızlı yanıt almayı sağlar

Tüm projeleri takip etmek için görevleri atayın ve satış süreçleri ş akışını otomatikleştirin

Slack, Salesforce, Teams ve daha fazlası gibi satış veya verimlilik araçlarından tüm takımınıza erişim sağlayın

Analitik ve özel raporlarla daha akıllı ve veriye dayalı kararlar alın

Responsive.io sınırlamaları

Arayüz kullanıcı dostu değildir ve öğrenmesi zaman alır

İçerik kitaplığında sıralama özelliği yoktur

Responsive. io fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Responsive. io puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (632 yorum)

Capterra: 4,7/5 (120 yorum)

6. MonetizeNow

monetizeNow aracılığıyla

MonetizeNow, B2B SaaS kurumsal müşterileri için teklif verme, faturalandırma ve kullanımı entegre eder. B2B SaaS için teklif yönetimi yazılımı, satış temsilcilerinin karmaşık anlaşmaları, değişiklikleri ve yenilemeleri yönetmesine olanak tanır.

Çok adımlı ve takım tabanlı onaylar, özellikle finans ve hukuk takımlarının kurumsal satış döngülerine dahil olması nedeniyle kararların tutarlılığını sağlar. Paydaşlar, merkezi gösterge panelinden teklifi onaylayarak hızlı bir şekilde ilerleyebilir.

İlginç bir özellik, teklif verme işleminden faturalandırmaya kadar tüm süreci otomatikleştiren SaaS faturalandırma motorudur. Ürün kataloğundaki gerçek zamanlı fiyat güncellemeleri ve fiyatlandırma kuralları, satış temsilcilerinin en güncel fiyat bilgilerine sahip olmasını sağlar.

MonetizeNow'un en iyi özellikleri

Fiyatlandırma ve paketlemeyi gerçek zamanlı olarak deneyin

Kredi notları oluşturun, ödeme iadelerini işleyin ve karmaşık fatura işlemlerini yönetin

Özelleştirme sunmak için tekliflerdeki değişiklikleri orta vadede bile planlayın

MonetizeNow sınırlamaları

İlk kez kullananlar için bilgi bankası yok

Çevrimiçi imzalar ve ödeme tahsilatı için DocuSign ve Stripe ile entegrasyon eksikliği

MonetizeNow fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

MonetizeNow puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. PandaDoc

PandaDoc aracılığıyla

PandaDoc, teklif, teklif, sözleşme veya form gibi belge yönetim süreçlerinizi kolaylaştırır. Sürükle ve bırak içerik kitaplığı, önceden oluşturulmuş şablonlar ve CRM verilerini kullanarak müşterileriniz için dakikalar içinde kişiselleştirilmiş teklifler oluşturun.

Teklif yazılımındaki çevrimiçi imzalar, özellikle sınırlı insan gücüne sahip yeni bir iş olduğunuzda, müşterileriniz için sorunsuz bir imza süreci sağlar.

Teklif boru hattınızın ayrıntılı bir görünümünü elde edin. Teklifin ne zaman açıldığını, görüntülendiğini ve imzalandığını öğrenin. Potansiyel müşteriniz ürün ve miktar konusunda emin değilse, teklif ve teklife yorum ekleyerek, karşılıklı iletişimdeki hataları ortadan kaldırabilir.

PandaDoc'un en iyi özellikleri

Özelleştirilmiş, hatasız sözleşmeler oluşturmak için sözleşme taslağı hazırlama, düzenleme ve işbirliğini otomatikleştirin

Her birini açmanıza gerek kalmadan, tüm sözleşmelerin ayrıntılarını ve belge analizlerini tek bir yerden görebilirsiniz

ESIGN, UETA ve HIPAA uyumluluğu ve kurumsal güvenlik için SOC 2 Tip II sertifikası

PandaDoc sınırlamaları

Belgeler içinde görüntü düzenleme seçenekleri yok

Ücretsiz deneme yok

Uygun teknik desteğin olmaması ve teknik aksaklıklar sırasında e-posta güncellemeleri yapılmaması

PandaDoc fiyatlandırması

Essentials: Kullanıcı başına aylık 19 $

İş: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

PandaDoc puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.261 yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.066 yorum)

8. Scoro

via Scoro

Scoro, danışmanlık ve profesyonel hizmet işletmelerinin projelerinde görünürlüğü artırmak ve gelirlerini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış kapsamlı bir iş yönetimi yazılımıdır.

İşin kapsamını tahmin edin, sonuçları izleyin, faturaları sorun ve satış ve finans bilgilerinizi birleştirerek gerçek zamanlı performans özeti alın.

Kullanılabilirliği izleyerek ve görevleri zamanında proje teslimi için atayarak kaynak tahsisini optimize edin. Gantt grafikleri yardımıyla proje teslimini görselleştirin ve paydaşlarla paylaşarak net beklentiler belirleyin.

Scoro'nun en iyi özellikleri

Proje portföyündeki sonuçları analiz edin ve kapsam doğruluğunu artırmak için hangi hizmetleri iyileştirmeniz gerektiğine karar verin

Onaylanan teklifleri faturalara dönüştürün ve özelleştirilebilir faturalar oluşturun

Tüm takımı teslim edilecekler konusunda aynı çizgide tutmak için zaman çizelgelerini bireysel yapılacaklar listeleriyle önceden doldurun

Scoro sınırlamaları

Teklifler, satın alma siparişleri ve faturalar için sınırlı sayıda özel PDF şablonu

Küçük işletmeler için fiyatlandırmada esneklik eksikliği

Scoro fiyatlandırma

Temel: 26 $/kullanıcı/ay

Standart: 37 $/kullanıcı/ay

Pro: 63 $/kullanıcı/ay

Ultimate: Özel fiyatlandırma

Scoro puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (391 yorum)

Capterra: 4,6 (230 yorum)

9. Proposify

proposify aracılığıyla

Proposify, teklif şablonlarını otomatikleştirir ve daha fazla anlaşmayı hızlı ve kolay bir şekilde kapatmaya odaklanmanızı sağlar. Önceden oluşturulmuş profesyonel şablonları kullanarak dakikalar içinde etkileyici teklifler gönderin.

Tutarlı bir görünüm için tekliflerde markanızın yazı tipini ve renklerini kullanın. Görüntüleri ve videoları belgelerinize gömerek ekleyin. Onay izinlerini ayarlayın, böylece gerekli özen gösterilmeden müşterilere teklif gönderilmez.

Proposify'ın en iyi özellikleri

Kurumsal düzeyde gizlilik özellikleri ve veri güvenliği seçenekleriyle kullanıcı izinleri

Ürün açıklamalarını, vaka çalışmalarını ve grafikleri klasörler ve filtrelerle düzenleyin, böylece herkes kolayca bulabilir

Kişileri senkronize edin ve özel değişkenleri kullanarak belgelerdeki alanları önceden doldurun

Proposify sınırlamaları

Birkaç kullanıcı, çökme ve düzeltilmemiş hatalar bildirdi

Teklifleri düzeninize göre tasarlamak beklenenden daha fazla zaman alabilir

Proposify fiyatlandırma

Takım: 49 $/kullanıcı/ay

İş: Özel fiyatlandırma

Proposify puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (942 yorum)

Capterra: 4,5/5 (273 yorum)

10. Quoter

quoter aracılığıyla

Quoter, BT satış ekipleri için tekliften nakite kadar olan süreci optimize eden, bulut tabanlı ve mobil uyumlu bir çevrimiçi teklif yazılımıdır. ConnectWise Sell alternatifi sezgisel bir kurulum sunar ve satış ekibinin saniyeler içinde teklif oluşturmak için yeniden kullanabileceği akıllı şablonlarla birlikte gelir.

Ürün yapılandırıcısı, satış ekiplerinin yapılandırılabilir ürünler oluşturmasına ve bireysel müşteri ihtiyaçlarına göre fiyat hesaplamalarını otomatikleştirmesine olanak tanıyarak Yapılandır, Fiyatlandır, Teklif Ver (CPQ) gereksinimlerini karşılar.

Quoter'ın en iyi özellikleri

Ürünleri, hizmetleri ve işgücünü bir araya getirin ve sürükle ve bırak özelliğini kullanarak yeniden sıralayın

Birden fazla ürünü ve hizmeti paketler halinde birleştirin ve şablonlarınıza ve tekliflerinize kolayca ekleyin

Yinelemeleri ve veri hatalarını önlemek için ürünleri doğrudan CRM veya muhasebe yazılımınızdan tekliflere ekleyin

Quoter sınırlamaları

Sınırlı markalama seçenekleri

E-posta şablonları mevcut değil

Quoter fiyatlandırma

Temel: 99 $/ay

Standart: 199 $/ay

Pro: 299 $/ay

Enterprise: 399 $/ay

Quoter puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (43 yorum)

Capterra: 4,7/5 (52 yorum)

Teklif yönetimi yazılımını kullanmaya hazır mısınız? ?️

Teklif yazılımı, ileri görüşlü takımların daha fazla anlaşma kapatması ve gelir hedeflerine ulaşması için çok önemlidir.

Doğru çözümü seçmek zor bir iştir; takımınızın teklifleri hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmaya başlamasını sağlayan bir teklif yazılımı seçin. Teklif şablonlarına daha az zaman harcayın, anlaşmaları kapatmaya ve müşteri ilişkileri kurmaya daha fazla zaman ayırın.

Teklif yönetimi için ClickUp, küçük işletmeler, profesyonel hizmet kuruluşları ve kurumsal şirketler için en iyi seçimdir. Sezgisel bir arayüz, yeni başlayanlar için kolay ve gelişmiş özellikler, mobil uyumlu web sayfaları ve teklifte bölümleri sürükleyip bırakma özelliği, onu tercih edilen teklif yazılımı çözümü haline getirir.

ClickUp'ı ücretsiz deneyin, sınıfının en iyisi teklifleri ışık hızında gönderin ve daha fazla anlaşma kapatın.