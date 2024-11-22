Kohort Analizi Kılavuzu: Müşteri Kaybını Azaltma

Platformunuzda yeni bir özellik başlattınız ve kullanıcılar akın akın kayıt oluyor. Ancak birkaç hafta sonra, bazı kullanıcılar kalırken çoğunun ayrıldığını fark ediyorsunuz.

Neyin yanlış gittiğini nasıl anlarsınız? Kohort analizi ile. Kohort analizi, kullanıcıları edinme tarihi veya davranış gibi ortak özelliklere göre gruplandırarak, kullanıcı etkileşimini ve tutma modellerini belirlemenize yardımcı olur.

Bir Deloitte araştırması, şirketlerin %88'inin müşteri deneyimini en büyük rekabet avantajı olarak gördüğünü ortaya koymaktadır. Bu rakam, kullanıcıların ilgisini neyin canlı tuttuğunu anlamanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Kohort analizi tek seferlik bir görev değildir; müşteri kaybını azaltmak, ürün kullanımını iyileştirmek ve müşteri deneyimini ince ayarlamak için sürekli bir müşteri tutma stratejisidir.

İster bir ürünü optimize edin ister pazarlama kampanyalarınızı iyileştirin, kohort analizi kullanıcılarınızı anlamak ve onları geri kazanmak için ihtiyacınız olan eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar.

Kohort analizi nedir?

Bir kohort, belirli bir zaman diliminde ortak bir etkinlik yaşayan kullanıcı grubudur. Kohort analizi, bu kullanıcı grubunun etkinliklerini, bu etkinlikler belirlenen analiz dönemi dışında gerçekleşmiş olsa bile inceler.

📌 Kohort analizi örneği Ocak ayında yeni bir uygulama başlattınız ve o ay kaydolan kullanıcıları izlediniz. Ocak kohortunuz, o dönemde kaydolan herkesi içerir. Müşteri kohort analizi yaptığınızda, bu grubun sonraki aylarda uygulama ile nasıl etkileşime girdiğini gözlemleyebilirsiniz. Örneğin, çoğu kullanıcı Ocak ayında yoğun olarak etkileşimde bulunurken, Mart ayında etkinlikleri azaldı. Bu içgörü, kullanıcı tutma ile ilgili potansiyel sorunları belirlemenize ve müşteri anketleri yoluyla geri bildirim toplama gibi stratejiler geliştirmenize olanak tanır. Bu stratejiler, ileride katılımı artırabilir.

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Kohort analizi kullanmanın avantajları

Kohort analizi, kullanıcıları kayıt tarihi veya ilk satın alma gibi ortak özelliklere göre gruplandırarak, zaman içinde müşteri davranışları ve tutma eğilimleri hakkında içgörüler sağlar. Stratejinize sağladığı faydalar şunlardır:

Kullanıcıların ilgisini çeken eylemleri veya özellikleri belirleyin

En iyi kullanıcıları daha uzun süre elde tutan güncellemeleri gösterir

Sadık müşterileri çeken kanalları daraltın

Müşteri yaşam boyu değerini en üst düzeye çıkarmak için nereye yatırım yapmanız gerektiğini vurgulayın

Kohort davranışlarına ilişkin içgörülere göre mesajları özelleştirin

Her müşteri grubundaki davranış değişikliklerini izler

Ayrıntılı kullanıcı verileriyle uzun vadeli kararlar alın

Kohort analizinin ne olduğunu öğrendiğimize göre, şimdi hangi formları alabileceğine bakalım.

Kohort Analizi Türleri

İki ana kohort analizi türü, kullanıcı davranışları ve tutma hakkında benzersiz içgörüler sunar. Her tür, kullanıcı gruplarını farklı şekilde izlemenizi ve stratejilerinizi iyileştirmenize yardımcı olabilecek kalıpları ortaya çıkarmanızı sağlar.

Davranışsal kohortlar

Davranışsal kohort analizi, kullanıcıları belirli bir zaman aralığı içindeki belirli eylem veya davranışlara göre gruplandırır.

Örneğin, satın alma işlemini tamamlayan, haber bültenine kaydolan veya uygulamanızdaki belirli bir özelliği kullanan kullanıcıların davranış kohortlarını oluşturabilirsiniz. Bu eylemleri izleyerek kullanıcı etkileşiminin nasıl geliştiğini görebilir ve tutma veya kayba yol açan davranışları belirleyebilirsiniz.

Bu tür analizler, kullanıcı eylemlerinin arkasındaki "nedenleri" anlamanıza yardımcı olur. Hangi davranışların etkileşimi ve tutma oranını artırdığını belirlemenize yardımcı olur. Hangi davranışların bir kullanıcının etkinliğinde düşüşe veya kullanıcıların ayrılmasına neden olabileceğini gösterir.

Diğer bir deyişle, kullanıcı deneyimini optimize etmek ve müşteri yaşam boyu değerini artırmak için bir araçtır.

Edinme kohortları

Tersine, edinme kohortları, kullanıcıları platformunuza ilk katıldıkları tarihe göre gruplandırır; bu tarih, kayıt tarihi, ilk satın alma yaptıkları ay veya ürününüzle ilk kez etkileşimde bulundukları tarih olabilir.

Bu analiz, kullanıcıları edindikleri andan itibaren izleyerek ve davranışlarının zaman içinde nasıl değiştiğini gözlemleyerek "kim" ve "ne zaman" sorularına odaklanır. Onboarding, ürün benimseme ve erken tutma eğilimlerini belirlemek için kullanılabilir.

Örneğin, geçen yılın ilk çeyreğinde edinilen kullanıcılar ikinci çeyrekte edinilen kullanıcılardan daha yüksek etkileşim gösteriyorsa, bu değişime hangi değişikliklerin veya stratejilerin etki etmiş olabileceğini araştırabilirsiniz.

Pazar segmentasyonu ve hedef kitle

Hem davranışsal hem de edinim kohortları, daha geniş müşteri tabanınızı ortak özelliklere göre daha küçük, daha tanımlı gruplara ayıran bir strateji olan pazar segmentasyonunda kritik bir rol oynar.

Pazar segmentasyonu, her grubun ihtiyaçlarını ve davranışlarını daha iyi anlamanıza olanak tanır, böylece özel pazarlama kampanyaları oluşturabilir, kullanıcı deneyimini kişiselleştirebilir ve nihayetinde müşteri memnuniyetini ve tutma oranını artırabilirsiniz.

Pazar segmentasyonu çeşitli faktörlere dayalı olabilir, örneğin:

Demografik bilgiler : Yaş, cinsiyet, gelir, eğitim düzeyi

Coğrafi bilgiler : Konum, bölge, iklim

Psikografik : Yaşam tarzı, değerler, faizler

Davranış verileri: Satın alma geçmişi, web sitesi etkileşimleri, ürün kullanımı

Müşteri segmentasyonu araçları, veri analitiğini kullanarak kullanıcıları belirli kriterlere göre otomatik olarak gruplandırarak bu kavramı genişletir. Bu araçlar, müşteri tabanınızın ayrıntılı bir görünümünü sunarak farklı kullanıcı gruplarını daha etkili bir şekilde hedeflemenize yardımcı olur.

Kohort analizini müşteri segmentasyon araçlarıyla birleştirerek, her kullanıcı grubunun benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan, son derece odaklı bir strateji oluşturabilirsiniz.

Müşteri Kaybını Azaltmada Kohort Analizi

Müşteri kaybı oranı, özellikle SaaS şirketleri için her iş için en önemli metriklerden biridir. Zaman içinde ürün veya hizmetinizi kullanmayı bırakan müşterilerin yüzdesini temsil eder.

Yüksek müşteri kaybı oranı, memnuniyetsizliği veya ürün sorunlarını gösterir ve müşteri kaybını sadece %5 oranında azaltmak, kârı %25 ila %95 oranında artırabilir.

Müşteri kaybını değerlendirmek ve azaltmak için, öncelikle kullanıcıların ne zaman ve neden ayrıldığını anlamanız gerekir.

Müşteri kaybını değerlendirme teknikleri

Kullanıcı davranışını inceleyin : Kullanıcıların ürününüzle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamak için kayıt, özellik kullanımı veya etkileşim sıklığı gibi anahtar eylemleri izleyin

Örüntüleri belirleyin : Kullanıcıların kayıt olduktan sonra ayrılması veya yeni özellikleri benimsememesi gibi müşteri kaybını öngörebilecek ortak davranışları veya zamanlamaları arayın

Kullanıcı yaşam döngüsü aşamalarını segmentlere ayırın : Müşteri yaşam döngüsünü aşamalara ayırın (onboarding, ürün benimseme, satın alma sonrası ve etkileşim temas noktaları) ve her aşamada kullanıcı davranışını izleyin

Anahtar müşteri kaybı anlarını izleyin: Onboarding'den hemen sonra veya bir dönem boyunca etkinlik görülmeyen durumlar gibi, genellikle müşteri kaybına yol açan anlara dikkat edin

Belirlenen kalıplara göre, henüz onboarding sürecini tamamlamamış kullanıcılar için kişiselleştirilmiş takip mesajları veya yeni bir özelliği kullanmamış kullanıcılar için teşvikler gibi hedefli stratejiler uygulayın.

Müşteri kaybını azaltmak, Müşteri Yaşam Boyu Değeri (CLV)'ni artırmak için çok önemlidir. CLV, bir işletmenin tek bir müşteriden şirketle olan ilişkisi boyunca elde edebileceği toplam gelirdir. Müşteri kaybı azaldıkça CLV artar, bu da daha güçlü müşteri sadakati ve daha sürdürülebilir büyümeyi yansıtır.

Ürün analizinde bir diğer değerli metrik, müşteri memnuniyetini ve ürününüzü başkalarına tavsiye etme olasılıklarını ölçen Net Promoter Score (NPS)'dir. Yüksek NPS, bağlı ve sadık kullanıcıları gösterirken, düşük NPS memnuniyetsizliği ve potansiyel müşteri kaybını gösterebilir.

Çeşitli kohort analizlerinizi bu metriklerle birleştirerek, müşteri kaybının finansal etkisini izleyebilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? SaaS şirketlerinin ortalama yıllık müşteri kaybı oranı %32-50'ye kadar çıkabilir .

Kohort analizi, SaaS şirketlerinin müşteri tutma oranlarını artırmasına destek olur, çünkü:

Müşteri kaybı eğilimlerini tespit edin: Zaman içinde kullanıcı gruplarını gözlemleyerek ortaya çıkan müşteri kaybı modellerini tespit edin

Ortak davranışları belirler: Daha az etkileşimde bulunan kullanıcı segmentleri arasında paylaşılan davranışları ve özellikleri tanıyın

Müşteri tutma oranını artıran özellikler: Kullanıcı tutma oranlarının artmasına katkıda bulunan ürün özelliklerini keşfedin

Müşteri kaybını azaltmak için kohort analizi uygulamak

Gartner, 2022 yılına kadar analitik içgörülerinin yalnızca %20'sinin iş sonuçlarına yol açtığını bildiriyor.

Bu nedenle, kohort analizi sadece veri toplamaktan ibaret olmamalıdır. Müşteri kaybını etkili bir şekilde anlamak ve azaltmak için yaklaşımınızı yapılandırmakla ilgilidir.

Doğru bilgileri izleyip bilinçli kararlar alabilmeniz için kohort analizini uygulamaya yönelik adım adım kılavuz.

Hedefler belirleme

Verilere dalmadan önce, açık ve ölçülebilir hedefler belirlemek çok önemlidir.

Kohort analizi ile neyi başarmak istiyorsunuz?

Müşteri kaybını azaltmak, kullanıcı katılımını artırmak veya özelliklerin benimsenmesini iyileştirmek mi istiyorsunuz?

Bu analizle hangi müşteri deneyimi KPI'larını hedefliyorsunuz?

Hedeflerinizi önceden belirlemek, odaklanmanıza ve elde ettiğiniz içgörülerin eyleme geçirilebilir olmasını sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Metrikleri tanımlama

Hedeflerinizi belirledikten sonra, bir sonraki adım izlenecek metrikleri belirlemektir. Bu metrikler şunları içerebilir:

Müşteri kaybı oranı

Müşteri yaşam boyu değeri (CLV)

Kullanıcı etkileşimi

Özelliklerin benimsenmesi

Hedeflerinizle uyumlu metrikleri seçin ve başarıyı ölçmek için ihtiyacınız olan verileri sağlayın. Ayrıca, odaklandığınız metrikler etrafında müşteri yaşam döngüsü pazarlama stratejinizi geliştirebilirsiniz.

Kohort seçimi

Hedeflerinizi ve metriklerinizi belirledikten sonra, analiz edeceğiniz belirli kohortları tanımlamanın zamanı gelir. Kohortlar şu şekilde gruplandırılabilir:

Kullanıcı özellikleri (kayıt olduğu ay, konum veya plan türü gibi) veya

Davranışsal özellikler (onboarding sırasında gerçekleştirilen eylemler, belirli özelliklerde geçirilen süre veya satın alma sıklığı gibi)

Hedeflerinizle uyumlu ilgili kohortları seçerek, tutma ve büyümeye en çok katkıda bulunan kullanıcı segmentlerini belirleyebilir ve böylece yüksek etkili alanlara odaklanabilirsiniz.

Verileri analiz etme

Kohortlarınız tanımlandıktan ve verileriniz toplandıktan sonra, analize geçme zamanı gelir. Bu aşamada, kalıpları, eğilimleri ve korelasyonları ararsınız.

Örneğin, belirli bir dönemde kaydolan kullanıcılar ilk ayın ardından ayrılma olasılığı daha mı yüksek? Ya da belirli bir özelliği sık kullanan kullanıcılar sadık kalma olasılığı daha mı yüksek?

ClickUp gibi araçlar, kohort analizi sürecinizi kolaylaştırabilir. ClickUp, takımların özelleştirilebilir araçlar ve veri içgörüleri ile iş akışlarını düzenlemelerine, izlemelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan hepsi bir arada bir proje yönetimi platformudur.

Özel ürün yönetimi gösterge panelleri, alanları ve hedef izleme özellikleri sayesinde müşteri kaybı, etkileşim ve özellik benimseme gibi metrikleri izlemenize olanak tanıyarak kohort analizinizi iyileştirebilir. Ayrıca gösterge panellerini ve raporlama özelliklerini kullanarak kohort analizi grafiğinizi oluşturabilirsiniz.

ClickUp Özel Alanları ile kayıt tarihleri, özellik kullanımı veya satın alma geçmişi gibi kohortlarınızla ilgili belirli veri noktalarını izleyin. Özel Alanlar, analiziniz için en önemli bilgileri yakalamanızı ve düzenlemenizi sağlayarak, bilinçli kararlar almak için gereken içgörülere sahip olmanızı sağlar

ClickUp'ın Özel Alanlarını kullanarak verileri etkili bir şekilde kategorize edin ve filtreleyin, böylece doğru ve veriye dayalı kararlar alın

ClickUp Formları ile kullanıcılardan sistematik olarak veri toplayın. Bu özellik, analiziniz için gerekli tüm bilgileri yapılandırılmış bir şekilde yakalamanızı sağlayarak, farklı kohortlardaki kullanıcı davranışlarını ve özelliklerini analiz etmeyi kolaylaştırır

ClickUp Formlarını kullanarak kullanıcıları anketlere tabi tutun, özellik tercihlerini toplayın ve kohortlarınızın kapsamlı bir görünümünü elde etmek için verileri tek bir merkezi konumda toplayın

ClickUp'ın paketi, özellikle yeni uygulama stratejileri keşfederken çabalarınızı kolaylaştırmak için güçlü şablonlar da içerir. ClickUp Müşteri İhtiyaçları Analizi Şablonu, müşterilerinizin isteklerini sistematik olarak belirlemenize ve analiz etmenize yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Müşteri İhtiyaçları Analizi Şablonunu kullanarak müşteri geri bildirimlerini önceliklendirin ve stratejilerinizin hedef kitlenizde gerçekten yankı uyandırmasını sağlayın

İşte yaklaşımınızı nasıl geliştirebileceği:

Müşteri ihtiyaçlarının haritalandırılması : Pazarlama çabalarınızın hedef kitlenizde yankı uyandırmasını sağlamak için müşteri ihtiyaçlarını görselleştirin ve önceliklendirin

Takım işbirliği : Pazarlama ve ürün gibi çeşitli takımlardan katkıları teşvik ederek müşteri tercihlerine ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin

Geri bildirim entegrasyonu : Analizlerinizi ve stratejilerinizi sürekli olarak iyileştirmek için müşteri geri bildirimlerini doğrudan şablon içinde toplayın

Dinamik ayarlamalar : Yeni içgörüler toplarken gerçek zamanlı ayarlamalarla analizlerinizi esnek ve güncel tutun

Özel Durumlar : ClickUp'ta 15 adede kadar Özel Durum ile müşteri ihtiyaçları analizi projelerinin durumunu izleyin ve ilerlemeyi verimli bir şekilde yönetin

Özel Alanlar: Özel Alanları kullanarak müşteri demografik bilgileri ve sorunlu noktalar gibi temel özellikleri yakalayın ve hedef kitlenizi daha iyi anlayın

Müşterilerinizin ürününüz hakkında ne düşündüğünü merak mı ediyorsunuz? ClickUp'ın Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu, iyileştirmelere yol açan değerli geri bildirimleri toplamak için başvurabileceğiniz bir kaynaktır.

Bu Şablonu İndirin Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu ile müşteri geri bildirim sürecinizi bir üst seviyeye taşıyın

İşte bu, süreçlerinizi nasıl iyileştirebilir:

Anlamlı içgörüler toplayın: Kullanıcıların geri bildirimlerini, tercihlerini ve önerilerini almak için anketler tasarlayın ve dağıtın

Memnuniyet ölçütlerini analiz edin: Yerleşik analitik özellikleri kullanarak müşteri memnuniyet puanlarını değerlendirin ve iyileştirme alanlarını belirleyin

Müşterilerin ilgisini çekin: Aktif kullanıcıları düşüncelerini ve deneyimlerini paylaşmaya davet ederek topluluk duygusu oluşturun

Stratejileri uyarlayın: Müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için gerçek zamanlı geri bildirimlere göre pazarlama stratejilerinizi hızla uyarlayın

Anket alanlarını özelleştirin: Özel Alanlar ile anketlerinizi özelleştirerek analizinizle ilgili belirli verileri toplayın ve içgörülerinizi derinleştirin

Hipotez testi

Hipotez testi, bir örneklemde bir nüfus parametresi hakkındaki belirli bir varsayımı destekleyecek veya reddedecek yeterli kanıt olup olmadığını belirlemek için kullanılan istatistiksel bir yöntemdir.

Örneğin, belirli bir kohortun daha yüksek bir müşteri kaybı oranına sahip olduğunu fark ederseniz, bunun nedeni hakkında bir hipotez geliştirebilirsiniz. Belki de bunun nedeni, yeni kullanıcıların sisteme alıştırılmaması veya müşteri iletişim yönetiminin yetersizliğidir.

Varsayımlarınızı test ederek değişiklikleri uygulayabilir ve bu ayarlamaların gelecekteki kohortları nasıl etkilediğini gözlemleyebilirsiniz.

Kohort analizinde A/B testi ve veri bilimi

A/B testi, stratejileri iyileştirmek için inanılmaz derecede yararlı olabilir. Bu teknik, bir değişkenin iki sürümünü karşılaştırarak hangisinin daha iyi performans gösterdiğini belirler ve işletmelerin stratejilerini optimize etmek için veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olur.

Diyelim ki, bir gruba kişiselleştirilmiş e-postalar, diğerine uygulama içi bildirimler göndermek gibi farklı tutma stratejilerini iki farklı kohort üzerinde test etmek istiyorsunuz.

Her stratejinin sonuçlarını karşılaştırarak, müşteri kaybını azaltmada hangi yaklaşımın daha etkili olduğunu belirleyebilirsiniz.

Kohort tutma analizini etkili bir şekilde gerçekleştirmek için verilerinizi izlemek, görselleştirmek ve yorumlamak için doğru araçlara ihtiyacınız olacaktır. Bunlar çeşitli müşteri tutma araçlarını içerebilir. Dikkate alabileceğiniz bazı araç türleri şunlardır:

Veri analizi platformları kullanıcı davranışını analiz etmek ve farklı kohortlar içindeki eğilimleri belirlemek için

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) araçları , kullanıcı etkileşimlerini izlemek ve kullanıcıları etkili bir şekilde segmentlere ayırmak için

Anket araçları belirli kohortlardan geri bildirim ve içgörüler toplayarak onların ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlamak için

Görselleştirme araçları kohort performansını ve tutma metriklerini açık bir şekilde gösteren grafikler ve çizelgeler oluşturmak için

ClickUp tüm bu gereksinimleri karşılayarak etkili kohort analizi için kapsamlı bir çözüm sunar.

Kohort analizi çabalarınızı destekleyen bazı anahtar ClickUp özellikleri şunlardır:

Verilerinizi görselleştirin

ClickUp Gösterge Panelleri, kohort verilerinizin güçlü görsel temsilini oluşturmanıza olanak tanır. Grafikler ve tablolar gibi bileşenlerle, tutma oranları, kullanıcı davranışları veya müşteri kaybı gibi anahtar metrikleri kolayca izleyebilirsiniz.

Tamamen özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ile işlerinize öncelik verin ve ürün performansını artırın

Müşteri yolculuğunu haritalandırın

ClickUp Gantt grafikleri, kullanıcı yolculuklarını veya ürün etkileşimlerini haritalamak için bir zaman çizelgesi görünümü sunarak zaman içindeki eğilimleri ve etkileşimi görselleştirmenize yardımcı olur.

Bu araçla şunları yapabilirsiniz:

Aşamaları görselleştirin : Müşteri yolculuğunu net aşamalara (ör. farkındalık, değerlendirme, satın alma, onboarding, sadakat) ayırın ve bu dönüm noktalarını bir zaman çizelgesine yerleştirin

Bağımlılıkları izleyin : E-posta kampanyaları, ürün demoları veya müşteri desteği etkileşimleri gibi farklı temas noktalarının nasıl bağlantılı olduğunu göstererek aşamalar arasında sorunsuz bir ilerleme sağlayın

İlerlemeyi izleyin : Görev durumlarını ve ilerleme göstergelerini kullanarak yolculuğun hangi kısımlarının sorunsuz ilerlediğini ve nerede darboğazlar olabileceğini görün

Bağlam içinde işbirliği yapın: Yorumlar, ek dosyalar ve belirli yolculuk aşamalarına doğrudan bağlı güncellemelerle tüm paydaşları aynı sayfada tutun

ClickUp Gantt grafiklerinde birden fazla esnek görünüm ve hızlı sıralama ile düzenli kalın ve önemli olan şeylere odaklanın

ClickUp'ın çeşitli veri analiz araçlarıyla sorunsuz entegrasyonu, kohort analizinizi daha da geliştirir. Bu araçları birbirine bağlayarak, ClickUp Entegrasyonlarını kullanarak daha ayrıntılı raporlar alabilir ve gelişmiş metrikleri izleyebilirsiniz.

ClickUp Entegrasyonları ile 1.000'den fazla aracı ClickUp'a ücretsiz olarak bağlayın

Müşteri davranışını analiz edin

ClickUp CRM, takımların potansiyel müşterileri izlemesine, satış süreçlerini yönetmesine ve müşteri etkileşimlerini tek bir platformda düzenlemesine olanak tanıyarak müşteri ilişkileri yönetimini kolaylaştırır. Özelleştirilebilir gösterge panelleri, müşteri verileri hakkında gerçek zamanlı içgörüler sağlayarak bilinçli kararlar alınmasını sağlar.

Ayrıca, ClickUp'ın Müşteri Hizmetleri Platformu, takımınız için görev atamaları, yorumlar ve bildirimler aracılığıyla sorunsuz iletişimi kolaylaştırarak müşteri sorularına zamanında yanıt verilmesini sağlar. Bu araçlar birlikte çalışarak müşteri memnuniyetini artırır ve genel takım verimliliğini iyileştirir.

Ayrıca okuyun: Müşteri yanıtları için 10 müşteri hizmetleri şablonu

Müşteri Kaybını Azaltma Stratejinizi Güçlendirin!

Sağlıklı bir işin anahtar göstergesi, yeni müşteri kazanmadan bile artan gelirdir.

Actiondesk'in kurucu ortağı ve CEO'su Jonathan Parisot'a göre, kohort analizi "gelire en fazla katkı sağlayan müşteri gruplarını belirlemeye yardımcı olabilir" ve böylece ek ürün veya hizmetlerin hedefli bir şekilde satılmasını sağlar.

Ayrıca, müşteri kaybını azaltmak heyecan verici bir yolculuk olabilir! Kohort analizi kullandığınızda, sadece sayılara bakmazsınız; kullanıcıların neden kaldığını veya ayrıldığını tam olarak anlarsınız, bu da müşteri tutma oranını artırmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp gibi araçlarla analizlerinizi kolaylaştırabilir, önemli eğilimleri tespit edebilir ve içgörüleri tek bir yerde toplayabilirsiniz. ClickUp'ı bugün deneyin!