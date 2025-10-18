2025 için En İyi 8 CRM ve Faturalama Yazılımı

Hızlı bir şekilde büyüyor olmanız durumunda, ihtiyacınız olan son şey, faturalama sisteminizle iletişim kurmayan bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemidir.

Bağlantısı kesik araçlar, daha yavaş satış döngüleri, dağınık müşteri verileri ve para ve güven kaybına neden olan faturalandırma hataları anlamına gelir.

Bu blog yazısı, işinizin büyümesine paralel olarak geliştirilen sekiz CRM ve faturalama yazılımı aracını inceliyor.

Sizin için en uygun aracı bulalım! 🧾

En İyi CRM ve Faturalama Yazılımlarına Genel Bakış

İşte tüm CRM ve faturalama yazılımlarını karşılaştıran bir tablo. 📊

Araç En iyi özellikler En iyisi Fiyatlandırma ClickUp Birleştirilmiş görev + müşteri yönetimi, yapay zeka destekli Dokümanlar ve Otomasyonlar, özel fatura iş akışlarıTakım boyut: Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler ve kurumsal şirketler için idealdir Entegre AI yardımı ile hepsi bir arada proje, CRM ve faturalandırma çalışma alanı Sonsuza Kadar Ücretsiz; kurumsal için özel seçenekler mevcuttur Zoho CRM ve Zoho Invoice CRM entegre faturalandırma, ödeme hatırlatıcıları, müşteri portallarıTakım boyutu: Küçük ve orta ölçekli hizmet tabanlı işler için idealdir Yerleşik faturalandırma ile müşteri ilişkilerini otomasyon ile güçlendirin Ücretsiz deneme; kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla Flowlu Yerleşik faturalama ve tahmin araçları ile müşteri ilişkileri yönetimi, tekrarlayan ödemeler için otomasyonTakım boyut: Bireyler ve küçük iş için ideal Görev planlama, satış yönetimi ve ödeme izleme Ücretsiz plan mevcuttur; kullanıcı başına aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla Pipedrive Anlaşma odaklı CRM, anlaşmalardan akıllı fatura oluşturma, fatura platformlarıyla entegrasyonlarTakım boyutu: Küçük işler için ideal Pipeline yönetimi, müşteri takibi ve faturalama özellikleri Ücretsiz deneme; kullanıcı başına aylık 24 $'dan başlayan fiyatlarla FreshBooks Zaman takibi, gider kaydı ve gecikme ücreti otomasyonu ile kolay faturalandırmaTakım boyutu: Bireyler ve küçük işler için ideal Zaman takibi, gider kaydı ve faturalandırma Ücretsiz deneme; kullanıcı başına aylık 21 $'dan başlayan fiyatlarla HubSpot Akıllı iletişim yönetimi, tekliften tahsilata kadar tüm süreçleri kapsayan araçlar ve ücretli planlar için Stripe/QuickBooks entegrasyonlarıTakım boyutu: Küçük ve orta ölçekli şirketler için ideal CRM otomasyonu, teklif oluşturma ve gelir raporlama Ücretsiz plan mevcuttur; kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla Bitrix24 Görev izleme, müşteri portalı, telefon ve e-imza seçeneklerine sahip CRM yazılımıTakım boyutu: Küçük ve orta ölçekli şirketler için ideal Takım işbirliği, satış izleme ve ödeme tahsilatı Ücretsiz plan, 50 kullanıcı için aylık 124 $'dan başlar Odoo CRM Fatura/teklif uygulamaları, boru hattı otomasyonu, potansiyel müşteri izleme özelliklerine sahip modüler CRMTakım boyutu: Orta ölçekli şirketler ve büyüyen işler için ideal Ş Akışı özelleştirme ve müşteri yönetimi Ücretsiz plan mevcuttur; kullanıcı başına aylık 31,10 $'dan başlayan fiyatlarla

CRM ve Faturalama Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

CRM ve faturalama yazılımını nasıl seçeceğinizi mi merak ediyorsunuz?

Mevcut satış sürecinizin nerede aksadığını belirleyerek başlayın; bu, dağınık müşteri verileri, kaçırılan takipler veya geciken ödemeler olabilir. Öncelik vermeniz gereken bazı ek özellikler şunlardır:

özelleştirilebilir süreçler ve durumlar: *Satış aşamalarını, anlaşma durumlarını ve potansiyel müşteri ş akışlarını iş süreçlerinize uyacak şekilde özelleştirmenize olanak tanıyan CRM çözümlerini arayın

*otomasyonlu faturalandırma ve hatırlatıcılar: Manuel iş yükünü azaltmak için tekrarlayan faturalandırma, otomasyonlu fatura oluşturma ve ödeme takip bildirimlerini destekleyen araçları seçin

*merkezi müşteri iletişimi: E-posta veya sohbet ile entegrasyonlara sahip platformlar arayın, böylece tüm müşteri konuşmaları çalışma alanınızda saklanabilir ve aranabilir hale gelir

gerçek zamanlı raporlama ve gösterge panelleri: *Gelir, ödeme durumu ve satış performansını bir bakışta izlemek için görsel gösterge panelleri sunan sistemleri değerlendirin

*finans araçlarıyla entegrasyon: Yazılımın QuickBooks, Stripe veya Harvest gibi uygulamalarla kolayca bağlantı kurarak finansal işlemleri kolaylaştırmasını sağlayın

En İyi CRM ve Faturalama Yazılımı

En iyi CRM ve faturalama yazılımları için seçimlerimiz şunlardır. 👇

1. ClickUp (Hepsi bir arada proje yönetimi, CRM ve faturalandırma için en iyisi)

ClickUp'ta CRM süreçlerini yönetin ClickUp'ın CRM'sindeki Board Görünüm özelliğini kullanarak anlaşmalara, görevlere veya müşteri ilerlemelerine odaklanın

ClickUp, potansiyel müşterileri yönetmek, müşteri işini izlemek ve ödemeleri yönetmek için tek bir bağlantılı çalışma alanı sunar.

ClickUp CRM kullanarak iş akışınızı oluşturun

Müşteri izlemesini süreçlerinize uygun hale getiren ClickUp CRM ile başlayın. ClickUp Görevleri'ni kullanarak her sorguyu veya anlaşmayı kaydedebilir, ilgili ek dosyaları ekleyebilir, ekip arkadaşlarınızı etiketleyebilir ve konuşma ilerledikçe anahtar güncellemeleri not alabilirsiniz.

Bir perakende müşteri tarafından tam bir marka yenileme talebi aldığınızı varsayalım. Bir görev oluşturur, keşif görüşmesi notlarını ekler, tasarım sorumlusunu etiketler ve ilk moodboard'u ekleriz — hepsi aynı yerde.

ClickUp görevi'nde potansiyel müşteri ilerlemesini takip edin

Potansiyel müşteri ilerledikçe, "Teklif gönderildi", "Revizyon bekleniyor" veya "Fatura beklemede" gibi ClickUp Özel Görev Durumlarını kullanarak aşamasını güncelleyin, böylece neyin ilerlediğini ve neyin teşvik edilmesi gerektiğini her zaman net bir şekilde görebilirsiniz.

Ardından, ödeme koşulları, müşteri e-posta veya tahmini değer gibi proje ayrıntılarını depolamak için ClickUp Özel Alanları ekleyin. Böylelikle, yüksek değerli müşterileri sıralamanız veya kimin ödemesinin vadesi geldiğini kontrol etmeniz gerektiğinde, çalıştığınız yerde bu bilgilere zaten sahip olursunuz.

ClickUp'ta proje yürütme hakkında daha fazla bilgi edinin:

Hazır bir CRM sistemi kullanın

Kurulum adımını da atlayabilirsiniz.

ClickUp'ın CRM Şablonu, Onay Gerekli, Nitelikli veya Planlanmış gibi Özel Durumlar kullanarak satış aşamasına göre potansiyel müşterileri segmentlere ayırmanıza yardımcı olur. CRM Öğe Türü, Sektör, İrtibat Kişisi Adı veya İş Unvanı gibi yerleşik Özel Alanlar, bağlam açısından zengin profiller oluşturmanıza olanak tanır.

Burada, ClickUp'ın Liste Görünümü, potansiyel müşterileri değer, son teslim tarihi veya sözleşme durumuna göre sıralamaya yardımcı olur.

Tekrarlayan müşteri devirlerini otomasyonla otomatikleştirin

*ClickUp otomasyonları ile faturalandırma ve onboarding adımlarını tetikleyici olarak kullanın

Tekrarlayan takip işlemlerinde zaman kaybetmemek için ClickUp Otomasyonlarını kurun veya ClickUp'ta bir AI Ajanı yapılandırın. Örneğin, bir müşteriyi 'Faturaya hazır' olarak işaretlediğinizde, ClickUp otomatik olarak bir faturalandırma görevi oluşturabilir, finans aracınızı etiketleyebilir ve son teslim tarihi belirleyebilir. Daha sonra bunu yapmayı hatırlatıcıya ihtiyacınız olmaz.

ClickUp AI Agents'ı kullanarak görevleri otomasyonla gerçekleştirin, soruları yanıtlayın ve daha fazlası tamamlandı

Ödemeleri ve müşteri durumunu izleyin

ClickUp Gösterge Paneli'nde satışları, gelirleri ve bütçeleri görselleştirin

Fatura kesmeye hazır olduğunuzda, ClickUp'ın Finans Yazılımı aynı çalışma alanında ödemeleri, bütçeleri ve proje karlılığını izleme konusunda size yardımcı olur.

Diyelim ki markalaşma, sosyal medya ve danışmanlık alanlarında üç müşteriyle uğraşıyorsunuz. ClickUp Gösterge Paneli'nde kimin ödeme yaptığını, kimin ödemesinin geciktiğini ve her projenin değerini görebilirsiniz.

Ayrıca, grafikler, hesaplama kartları ve zaman takibi blokları dahil olmak üzere 50'den fazla kartı kullanarak ortalama işlem boyutü, kapanış oranı, müşteri sağlık puanı veya satış temsilcisi performansı gibi müşteri yönetimi metriklerini kolayca izleyebilirsiniz.

Fatura bilgilerini anında görüntüleyin

ClickUp Brain ile özel fatura biçimleri oluşturun

ClickUp Brain, tam da ihtiyacınız olduğu anda anahtar bilgileri ortaya çıkararak, sıfırdan faturalar oluşturarak ve daha fazlasını yaparak CRM ve finans ş akışlarınıza akıllı bir katman ekler.

Örneğin, geri dönen bir müşteri için yeni bir fatura hazırlıyorsanız, ClickUp Brain'den geçmiş girdilerinize göre özel bir fatura biçimi oluşturmasını isteyebilirsiniz. Mevcut şablonlarınızı, müşteri tercihlerinizi ve ödeme ayrıntılarınızı inceleyerek, proje türünüze ve fatura döngünüze uygun, kullanıma hazır bir düzen oluşturur.

Fatura süreçlerinizi basitleştirin

ClickUp, ClickUp entegrasyonları aracılığıyla QuickBooks ve Harvest gibi araçlara da bağlantı kurar, böylece fatura gönderme zamanı geldiğinde tüm proje verilerinizi doğrudan buraya aktarabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

*müşteri bilgilerini düzenleyin: ClickUp Belge' de oluşturulan oryantasyon planlarını, hizmet özetlerini veya SOW'ları doğrudan Görevlerinize bağlayın, böylece anahtar bilgileri asla izlemeyiniz

Müşteri bilgilerini toplayın: ClickUp Formları oluşturarak teklif taleplerini toplayın ve bunları ş akışınızda anında izlenebilir görevlere dönüştürün ClickUp Formları oluşturarak teklif taleplerini toplayın ve bunları ş akışınızda anında izlenebilir görevlere dönüştürün

Çalışma alanı verilerine hızlıca erişin: ClickUp Brain'e "Müşteri X için ödenmemiş faturaları göster" veya "Bu sözleşmenin yenileme tarihi ne zaman?" gibi sorular sorun ve anında yanıt alın

sayıları zahmetsizce hesaplayın: *ClickUp'ta dinamik Formül Alanlarını kullanarak anlaşma boyutunu, kapanış maliyetini veya tahmini geliri otomatik olarak hesaplayın

Müşteriler ve satış uzmanlarıyla işbirliği yapın: ClickUp Chat'i kullanarak çalışma alanınızda mesajlaşın ve AI tarafından oluşturulan özetlerle SyncUp görüşmeleri yapın ClickUp Chat'i kullanarak çalışma alanınızda mesajlaşın ve AI tarafından oluşturulan özetlerle SyncUp görüşmeleri yapın

takip ve fatura hatırlatıcılarını otomatikleştirin: *Sohbetlerinizde, listelerinizde veya alanlarınızda ClickUp Otomatik Pilot Ajanlarını etkinleştirerek haftalık güncellemeleri yayınlayın ve müşteri sorularını yanıtlayın

ClickUp sınırları

Kapsamlı özellikleri nedeniyle, ClickUp'ın yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi olabilir, çünkü kullanıcılar platformun derinliğini ve esnekliğini tanımaya başlarlar

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi her şeyi açıklıyor:

ClickUp, çok yönlülüğü ve proje yönetimine yönelik hepsi bir arada yaklaşımıyla öne çıkıyor. Kuruluşumuzun en sık kullanılan uygulaması haline geldi. Görev yönetimi, belge oluşturma, zaman takibi, hedef ve işbirliği araçlarını tek bir arayüzde bir araya getirerek uygulama kolaylığı sağlıyor. Özel görünümler ve durumlardan otomasyon ve gösterge panellerine kadar özelleştirme seçenekleri öne çıkıyor. Yüksek ölçeklenebilirliği sayesinde bireyler, küçük takımlar ve büyük kuruluşlar için uygun. Arayüzü şık ve yineleyen görevler, farklı araçlarla entegrasyonlar ve "Her Şey" görünümü gibi özellikler iş akışı yönetimini gerçekten kolaylaştırıyor.

ClickUp, çok yönlülüğü ve proje yönetimine yönelik hepsi bir arada yaklaşımıyla öne çıkıyor. Kuruluşumuzun en sık kullanılan uygulaması haline geldi. Görev yönetimi, belge oluşturma, zaman takibi, hedefler ve işbirliği araçlarını tek bir arayüzde bir araya getirerek uygulama kolaylığı sağlıyor. Özel görünümler ve durumlardan otomasyon ve gösterge panellerine kadar özelleştirme seçenekleri öne çıkıyor. Yüksek ölçeklenebilirliği sayesinde bireyler, küçük takımlar ve büyük kuruluşlar için de uygun. Arayüzü şık ve yineleyen görevler, farklı araçlarla entegrasyonlar ve "Her Şey" görünümü gibi özellikler iş akışı yönetimini gerçekten kolaylaştırıyor.

2. Zoho CRM ile Zoho Invoice (Yerleşik faturalandırma özelliği ile müşteri ilişkisinin otomasyonu için en iyisi)

zoho CRM aracılığıyla

Zoho CRM ve Zoho Invoice, finansal ve CRM ş akışlarını yönetmek için birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışır.

Satış ekibi bir teklifin onaylanmasının ardından bir anlaşma yaptığında, faturalar otomatik olarak oluşturulur, böylece fatura sisteminizde müşteri bilgilerini manuel olarak yeniden girmek için bir adım atlamış olursunuz. Zoho CRM'ye bir kişi eklendiğinde, akış Zoho Invoice'da bilgilerin bir kopyasını oluşturur ve faturaları ve tahminleri daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olur.

CRM yazılımı ayrıca, tekrarlayan satış görevlerini üstlenen, performans bilgileri sağlayan ve hatta müşteri davranışlarına göre sonraki adımları öneren yapay zeka destekli bir asistan olan Zia'nın bir özelliğini de içerir.

Zoho CRM ve Zoho Invoice'ın en iyi özellikleri

Zoho CRM'nin akıllı potansiyel müşteri puanlama sistemi ile potansiyel müşterileri puanlayın ve sıralayın. Bu sistem, yüksek satın alma niyetine sahip potansiyel müşterileri bir bakışta belirlemenize yardımcı olur

Blueprint özelliğini kullanarak anlaşma aşamalarını, takipleri ve onayları harita etmek için yapılandırılmış satış ş Akışları oluşturun

Konum, kanal veya etkileşime göre potansiyel müşterileri yönlendiren atama kuralları ile potansiyel müşterileri otomatik olarak atayın

Ticari fatura şablonları ve anında teklif-fatura dönüştürme özelliği ile hızlı bir şekilde teklifler tasarlayın ve gönderin

Zoho CRM ve Zoho Invoice sınırları

Kullanım sınırları ve depolama kısıtlamaları dahil olmak üzere, düşük seviyeli planlarda eksik veya sınırlı faturalama özellikleri

Birden fazla modülde karmaşık CRM raporlaması , fonksiyonel içgörülerin elde edilmesini zorlaştırıyor

Zoho CRM ve Zoho Invoice fiyatlandırması

Zoho CRM

Ücretsiz deneme

Ücretsiz (üç kullanıcı için)

Standart: Kullanıcı başına aylık 20 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 50 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 65 $

Zoho Invoice: Ücretsiz

Zoho CRM ve Zoho Invoice puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (50.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (800'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho CRM ve Zoho Invoice hakkında ne diyor?

CRM ve faturalama yazılımı için bu G2 incelemesine göz atın:

Günlük işlerimi Zoho CRM üzerinde yapıyorum ve müşteri desteği sorgularını yönetiyorum. Bu yazılım çok kullanışlı ve her gün kullanıyorum. Zoho CRM'de en beğendiğim özellik, veri depolamak ve şirketin müşteri desteği sorgu izleme için kullanılabilecek çok sayıda araca sahip olmasıdır. Bu araçlar arasında şifre kaydetme, barındırma, çoklu entegrasyonlar vb. yer almaktadır.

Günlük işlerimi Zoho CRM üzerinde yapıyorum ve müşteri desteği sorgularını yönetiyorum. Bu yazılım çok kullanışlı ve her gün kullanıyorum. Zoho CRM'de en beğendiğim özellik, veri depolamak ve şirketin müşteri desteği sorgu izleme için kullanılabilen çok sayıda araca sahip olmasıdır. Bu araçlar arasında şifre kaydetme, barındırma, çoklu entegrasyonlar vb. yer almaktadır.

3. Flowlu (Görev plan, satış yönetimi ve finans izleme için en iyisi)

flowlu aracılığıyla

Flowlu, faturalandırmanız doğrudan proje çıktılarıyla bağlantılı olduğunda iyi iş yapar.

Platform, bulut tabanlı bir sistem kullanarak her yerden fatura oluşturur ve dünya çapındaki müşterilere fatura gönderir, müşteri bilgilerini müşteri veritabanı yazılımınızdan otomatik olarak alır. Devam eden hizmetler için tekrarlayan fatura oluşturmayı otomasyonlayabilir, böylece her ay aynı faturaları manuel olarak oluşturmak zorunda kalmazsınız.

Flowlu'da, müşterilerin tek bir özel alanda proje güncellemelerine, faturalara ve dosyalara erişebilecekleri bir müşteri portalı bulunur. Ayrıca, yerleşik mesajlaşma özelliği sayesinde takımınızla sohbet edebilirler. Sistem, tüm bölgeler için nakliye ve vergi hesaplamalarını gerçekleştirir. Bu özellik, uluslararası müşterilerle iş yaparken özellikle yararlıdır.

Flowlu'nun en iyi özellikleri

Farklı pazarlar, ürünler veya müşteri türleri için anlaşma akışlarını özelleştirmek üzere birden fazla satış boru hattı oluşturun

Satış e-postalarını anında CRM girdilerine dönüştüren özel gelen kutuları kullanarak e-postalardan potansiyel müşterileri otomatik olarak yakalayın

Popüler ödeme ağ geçitlerini kullanarak çevrimiçi ödemeleri daha hızlı alın ve doğru izleme için gelen ödemeleri otomatik olarak kaydedin

Onaylandıktan sonra tahminleri anında faturalara dönüştürerek, teklif verme ve faturalandırma arasındaki gecikmeleri ortadan kaldırın

Flowlu sınırlar

Teklifler veya yinelenen ödemeler gibi temel fonksiyonlar mevcut değildir

Ön tanımlı olarak Kanban görünümüne geri dönüyor ve kullanıcı tercih ayarları kayboluyor

Flowlu fiyatlandırma

Ücretsiz

Essential: Kullanıcı başına aylık 12 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 22 $

Ultimate: Özel fiyatlandırma

Flowlu puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Flowlu hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu bunu şöyle özetledi:

Flowlu'yu tanımlamak gerçekten zor. Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik, ancak üst düzey CRM'lerde, üst düzey PM araçlarında ve benzeri araçlarda bulabileceğiniz inanılmaz kurumsal düzeyde özellikleri barındıran, hepsi bir arada bir iş yönetimi aracını düşünün. […] Örneğin, CRM'leri potansiyel müşteriler için bir round robin özelliğine sahiptir. Salesforce kullanan bir kurumsal şirkette iş yaptım ve onlar bunu ayarlayamadılar. […] Bazı özellikler biraz katı olabilir ve ekip, müşterilerinin önerilerini biraz daha dinleyebilir.

Flowlu'yu tanımlamak gerçekten zor. Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik, ancak üst düzey CRM'lerde, üst düzey PM araçlarında ve benzeri araçlarda bulabileceğiniz inanılmaz kurumsal düzeyde özellikleri barındıran, hepsi bir arada bir iş yönetimi aracını düşünün. […] Örneğin, CRM'leri potansiyel müşteriler için bir round robin özelliğine sahiptir. Salesforce kullanan kurumsal bir şirkette iş yaptım ve onlar bunu ayarlayamadılar. […] Bazı özellikler biraz katı olabilir ve ekip, müşterilerinin önerilerini biraz daha dinleyebilir.

💡 Profesyonel İpucu: Anlaşmayı kapatmak sadece başlangıçtır; gerçek büyüme, müşteri sadakatinde yatmaktadır. Müşterilerin ilgisini çekmeye ve geri gelmelerini sağlamaya yönelik ş akışları oluşturmak için müşteri sadakat yazılımlarını keşfedin.

4. Pipedrive (Pipeline yönetimi, müşteri takibi ve fatura oluşturma için en iyisi)

pipedrive aracılığıyla

Pipedrive, anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, satış odaklı bir CRM platformudur.

Yerleşik AI Satış Asistanı, yüksek öncelikli anlaşmalar ve bir sonraki en iyi eylemler hakkında gerçek zamanlı öneriler sunar. Anlaşma ayrıntı görünümünden doğrudan faturalar oluşturabilirsiniz ve Ürünler kataloğunu etkinleştirdiyseniz, faturanız anlaşmaya zaten eklenmiş ürün ayrıntılarıyla otomatik olarak doldurulur.

Ayrıca, CRM sürecinizi izlemenize, finansal hedefler belirlemenize ve Insights özelliği ile raporlamayı otomasyonlaştırmanıza yardımcı olur. Anlaşma özelinde içgörüler ve finansal özetler ş Akışınıza entegre edildiğinden, gelir performansını takip etmek için araçlar arasında geçiş yapmanız gerekmez.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

AI e-posta oluşturucu ile her bir potansiyel müşterinin davranışına ve bağlamına göre özelleştirilmiş tanıtım e-postaları hazırlayın ve kişiselleştirin

CRM'nizdeki ödeme bilgilerini güncelleyen QuickBooks entegrasyonları sayesinde fatura durumlarını gerçek zamanlı olarak takip edin

AI kullanarak müşteri e-postalarını anında özetleyin, okuma süresini kısaltın ve daha hızlı yanıt verin

Anlaşma özel değer alanları ve görsel satış hedef izleme ile finansal performansı izleyin

Pipedrive sınırları

Yerel e-posta pazarlama, haber bülteni analizi veya potansiyel müşteri yakalama formları yoktur

Gelişmiş analitik, tahmin ve otomasyon genellikle yükseltmeler gerektirir

Pipedrive fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Essential: Kullanıcı başına aylık 19 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 34 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 64 dolar

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 89 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (2.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

5. FreshBooks (Zaman takibi, gider kaydı ve faturalandırma için en iyisi)

freshBooks aracılığıyla

FreshBooks, özelleştirilebilir CRM şablonları, vergi dostu gider kategorileri ve basit bir avans kurulumuyla birlikte gelir. Ayrıca, tam görünürlük için müşteriye göre gelir, tahsil edilen ödemeler ve avans özetleri odaklı ayrıntılı müşteri raporları oluşturabilirsiniz.

Mobil uygulaması ve Chrome Timer uzantısı, ister masanızda ister hareket halinde olun, faturalandırılabilir her saati kaydetmenizi sağlar.

FreshBooks, sadece bir zaman faturalandırma yazılımı olmanın ötesinde, hafif bir müşteri yönetim sistemi olarak da fonksiyon görür. Müşteri portalları, proje yorumları ve dosya paylaşımı ile daha iyi işbirliğini kolaylaştırır.

Mobil uygulama ayrıca giderler, zaman kayıtları ve ödemelerle ilgili gerçek zamanlı güncellemeler sağlar, böylece birkaç dokunuşla işinizin durumunu her an takip edebilirsiniz.

FreshBooks'un en iyi özellikleri

Banka veya kredi kartınızı bağlayarak iş giderlerinizi otomatik olarak içe aktarın, kategorilere ayırın ve güncelleyin

Otomatik makbuz tarama özelliğini kullanarak fiziksel ve dijital makbuzları anında kaydedin ve satıcı bilgilerini yakalayın

Maliyetleri faturalandırılabilir olarak işaretleyerek ve isteğe bağlı fiyat artışıyla doğrudan faturalara aktararak müşterilere giderleri faturalandırın

Kredi özelliği ile müşteri kredilerini ve ön ödemelerini izlemeyin ve bunları gelecekteki faturalara otomatik olarak uygulayın

FreshBooks sınırları

Net bir defter tarzı arayüzü bulunmadığından, bazı kullanıcılar için mutabakat işlemi daha az sezgisel hale gelmektedir

Bazı kullanıcılar senkronizasyon, yinelenen girişler veya besleme yönetiminde karışıklık sorunları bildirmektedir

FreshBooks fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Lite: Kullanıcı başına aylık 10,50 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 19 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 32,50 $

Seçim: Özel fiyatlandırma

FreshBooks puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar FreshBooks hakkında ne diyor?

Bir kullanıcıdan bu CRM ve faturalama yazılımı hakkında kısa bir alıntı:

FreshBooks, zaman tasarrufu sağlayan ve yüksek verimlilik sağlayan geniş alandaki çevrimiçi hesap araçları sunar. Faturalama, fatura ve genel muhasebe, FreshBooks'ta en çok sevdiğim araçlardan bazılarıdır.

FreshBooks, zaman tasarrufu sağlayan ve yüksek verimlilik sağlayan geniş alandaki çevrimiçi hesap araçları sunar. Faturalama, fatura ve genel muhasebe, FreshBooks'ta en çok sevdiğim araçlardan bazılarıdır.

6. HubSpot (CRM otomasyonu, teklif oluşturma ve gelir raporlaması için en iyisi)

hubSpot aracılığıyla

HubSpot, faturalandırmayı pazarlama ve satış faaliyetleriyle bağlantıya geçirir, bu da faturalandırmayı daha geniş müşteri yolculuğuna entegre etmek istediğinizde yardımcı olur. Stripe veya HubSpot Payments aracılığıyla doğrudan markalı dijital faturalarla ödeme talep etmek için kullanın.

Otomasyon özellikleri, manuel müdahaleye gerek kalmadan vadesi geçmiş faturalar için takip e-postaları gönderen ş Akışları ayarlamanıza olanak tanır. QuickBooks entegrasyonu sayesinde, HubSpot ve muhasebe sisteminiz arasında fatura ve ödeme verilerinin senkronizasyonunu gerçekleştirebilirsiniz.

HubSpot ayrıca, doğrudan anlaşmalardan veya tekliflerden fatura oluşturmanıza, ödeme bağlantıları eklemenize ve ödenen veya vadesi geçmiş ödemeleri otomatik olarak izlemenize olanak tanır.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Ödenmemiş faturaları izlemeyin ve boru hattınıza bağlantılı otomasyon özelliğini kullanarak tetikleyici gönderin

Breeze Copilot 'tan kayıtları özetlemesini, aramalar için hazırlık yapmasını ve saniyeler içinde şirketleri araştırmasını isteyin

Takımınızın daha hızlı ve tutarlı bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olmak için AI destekli paylaşım fatura şablonları oluşturun

HubSpot sınırları

Pipeline düzeni veya tasarımı gibi arayüz öğeleri, geçici çözümler olmadan derinlemesine özelleştirilemez

Özel bir şirket içi onboarding takımı yoktur; kurulum genellikle üçüncü taraf desteği gerektirir

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz araçlar

Başlangıç Müşteri Platformu: Kullanıcı başına aylık 15 $

Smart CRM Professional: 6 kullanıcı için aylık 1450 $

Smart CRM Kurumsal: 8 kullanıcı için aylık 4.700 $

HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (29.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)

7. Bitrix24 (Satış izleme ve ödeme tahsilatı için en iyisi)

bitrix24 aracılığıyla

Bitrix24, takımların iletişim, proje yönetimi, CRM ve operasyonları kolaylaştırmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Faturalarınızda gerekli alanları, ödeme sistemlerini ve müşteri türlerini yapılandırmanız gerekiyorsa, bu araç özellikle yararlıdır. Ayrıca, farklı ülkelerden müşteriler için farklı dillerde şablonlar oluşturabilirsiniz. Faturalama sistemi, müşterinin konumuna göre birden fazla para birimini, vergiyi ve indirimleri otomatik olarak işler.

Ödeme işlemleri için PayPal ve hesap senkronizasyonu için Xero ile entegrasyonlar sağlayabilirsiniz. Müşteriler teklifleri onayladıktan sonra, tek bir tıklama ile bunları faturalara dönüştürebilirsiniz.

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

BI raporları, huni analizi ve CRM gösterge panelleri aracılığıyla satış metriklerini ve performansı izleyin

AI asistanı ile sezgisel bir kullanıcı arayüzünde teklifler hazırlayın, aramaları yazıya dökün ve müşterilere fatura kesin

Omnichannel iletişim merkezi aracılığıyla e-posta, sohbet, telefon veya sosyal medya üzerinden herhangi bir mesajı potansiyel müşteriye dönüştürün

Çoklu para birimi ve yerelleştirilmiş vergi uyumluluğu için yerleşik destek ile ürün kataloglarını ve vergileri yönetin

Bitrix24 sınırları

Yalnızca süper yönetici anahtar ayar değişiklikleri yapabilir, bu da genel kullanıcılar için ş akışı esnekliğini sınırlar

Çalışma saatlerinin kaydı ve gelişmiş görev araçları gibi birçok temel fonksiyon, daha üst düzey planlarda kilitlidir

Bitrix24 fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 124 $/ay (50 kullanıcı dahil)

Profesyonel: 249 $/ay (100 kullanıcı dahil)

Kurumsal: 499 $/ay (250 kullanıcı dahil)

Bitrix24 puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (900'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Bitrix24 hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı özel deneyimlerini şöyle anlatıyor:

Bitrix24'ün en büyük avantajı çok yönlülüğüdür. Üçüncü taraf uygulamalara olan ihtiyacı önemli ölçüde azaltır, ş akışlarını kolaylaştırır ve takım verimliliğini artırır. […] Platform o kadar çok özelliğe sahiptir ki, her şeyin nasıl çalıştığını anlamak biraz zaman alabilir. Kullanıcılar, özellikle proje yönetimi araçlarına yeniyseniz, çok sayıda özelleştirme seçeneği karşısında kendilerini biraz bunalmış hissedebilirler.

Bitrix24'ün en büyük avantajı çok yönlülüğüdür. Üçüncü taraf uygulamalara olan ihtiyacı önemli ölçüde azaltır, ş akışlarını kolaylaştırır ve takım verimliliğini artırır. […] Platform o kadar çok özelliğe sahiptir ki, her şeyin nasıl çalıştığını anlamak biraz zaman alabilir. Kullanıcılar, özellikle proje yönetimi araçlarına yeni iseler, çok sayıda özelleştirme seçeneği karşısında kendilerini biraz bunalmış hissedebilirler.

8. Odoo CRM (ş Akışı özelleştirme ve müşteri yönetimi için en iyisi)

odoo CRM aracılığıyla

Odoo, esneklik için tasarlanmış modüler bir kurulum ile müşteri adayları yönetimini basitleştiren ve faturalandırmayı hızlandıran bir CRM yazılımı örneğidir.

Bu yazılımı kullanarak gelir tahminlerini anında izleme, takip işlemlerini planlama ve önceden tanımlanmış komut dosyalarına göre satış faaliyetlerini otomasyon yoluyla gerçekleştirme imkanına sahipsiniz. Platform, müşteri faturaları, satıcı faturaları ve giderler gibi hesap işlemleri için gerekli tüm yevmiye girdilerini otomatik olarak oluşturur.

Fatura uygulaması temel faturalandırma ihtiyaçları için idealdir veya kapsamlı finansal raporlar, banka mutabakatı ve varlık yönetimi için tam Hesap uygulamasını ekleyebilirsiniz. Sistem, kağıt faturaları otomatik olarak dijital formlara kodlamak için OCR ve AI teknolojilerini kullanan fatura dijitalleştirme özelliğini içerir.

Odoo, faturalandırmanın envanter, üretim veya diğer iş operasyonlarıyla entegrasyonlar gerektirdiğinde iyi iş yapar.

Odoo CRM'nin en iyi özellikleri

Anlaşma değerini, bilgi ve aşamayı tek bir yerde gösteren Kanban tarzı görünümlerle kişiselleştirilmiş satış süreçleri oluşturun

Otomasyon özellikleri sayesinde satış stratejiniz doğrultusunda aramalar, e-postalar veya toplantılar gibi sonraki adımları otomatik olarak planlayın

Yerleşik sıklık ayarları ve otomatik yenilemelerle abonelikleri ve yinelenen faturaları sorunsuz bir şekilde yönetin

Odoo CRM sınırları

Küçük takımlar için karmaşık kurulum; alanlar arasında çok fazla ayrıntılı yapılandırma olması bunaltıcı ve gereksiz hissettirebilir

Bazı kullanıcı ş akışları, geliştiricinin yardımı olmadan kolayca düzenleme yapılamaz veya esnekleştirilemez

Odoo CRM fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 31,10 $

Özel: Kullanıcı başına aylık 46,80 $

Odoo CRM puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (140+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (1.200'den fazla yorum)

