Yazım Denetimi Özelliğine Sahip Yaratıcı Takımlar için En İyi 10 PM Yazılımı

Yaratıcı işler en iyi şekilde dağınıktır. Fikirler Slack mesajlarından gelir. Geri bildirimler uzun e-posta konularında gizlenir. Sürüm adları "Final_v7_ReallyFinal" gibi uzar ve birdenbire tasarımcınız yanlış dosyayı revize etmeye başlar.

Yaratıcı bir takımı yönetiyorsanız, işin nasıl yürüdüğünü zaten biliyorsunuzdur.

Kuruluşları sağlam takımlar bile, işbirliğinin büyük bir kısmı hala merkezi sistemlerin dışında gerçekleştiği için zorluklar yaşıyor. Forbes, yaratıcı işbirliğinin %75'inin artık uzaktan gerçekleştiğini bildiriyor. İncelemeler, düzenlemeler ve onaylar farklı araçlara dağılmışsa, uyumsuzluk kaçınılmaz hale gelir. Ş Akışı gecikmelere ve maliyetli yeniden çalışmalara neden olur.

Yerleşik prova özelliğine sahip proje yönetimi yazılımı, her inceleme, yorum ve onayın gerçekten gerçekleştiği yer haline geldiğinde, çıtayı tamamen yükseltebilirsiniz. Tasarımlar, videolar, açılış sayfaları ve PDF'ler hakkında dağınık yorumlar olmadan, kare kare kesin geri bildirimler vermenize yardımcı olur.

Bu kılavuzda, yaratıcı takımların nasıl iş yaptığını gerçekten anlayan 10 proje yönetimi aracını bulacaksınız.

Yaratıcı takımlar için PM yazılımı (düzeltme özellikli) nedir?

Prova özelliklerine sahip yaratıcı takımlar için proje yönetimi yazılımı, görev izleme, yaratıcı iş akışı yönetimi ve yerleşik inceleme araçlarını bir araya getiren bir tür işbirliğine dayalı iş yönetim sistemidir. Bu platformlar, görsel varlıklar üzerinde doğrudan geri bildirim toplarken, ilk yaratıcı özetten son teslimata kadar projeleri yönetmenize olanak tanır.

Bu, bağlamın genişlemesiyle uğraşan yaratıcı takımlar için çok yararlıdır. Bu durum, bilgiler birbirinden bağımsız araçlara dağılmış olduğunda ortaya çıkar ve takımlar, sistemler arasında güncellemeleri, onayları ve dosyaları aramak zorunda kalır.

👀 Biliyor muydunuz? Kurumsal işletmelerin %82'si, süreç karmaşıklığı ve bağlantısız platformların neden olduğu dijital kaos konusunda endişelerini dile getiriyor.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Kararları kaydetmek ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş bilgileri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

Yaratıcı Takımlar için PM Yazılımı (Düzeltme Özellikleri ile) Bir Bakışta

Sadece önemli noktaları öğrenmek istiyorsanız, yaratıcı takımlar için en iyi proje yönetimi yazılımlarını ve düzeltme özelliklerini kısaca özetleyeceğiz:

Araç adı En uygun olduğu durumlar En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp AI destekli prova ve görev yönetimi ile hepsi bir arada yaratıcı ş Akışı. Takım boyutu: Bireylerden kurumsal şirketlere kadar Doğrudan görüntü/PDF/video açıklamaları için ClickUp Proofing, AI destekli geri bildirim özetleri için ClickUp Brain, onay yönlendirmesi için ClickUp otomasyonları Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal işletmeler için özel fiyatlandırma monday. com Renkli, sezgisel panolar isteyen görsel yaratıcı takımlar. Takım boyutu: Küçük ve orta ölçekli takımlar Yaratıcı varlık yönetimi, onay otomasyonları, kaynak planlaması için iş yükü görünümleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 14 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Wrike Gelişmiş prova özelliğine sahip kurumsal yaratıcı operasyonlar. Takım boyutu: Orta ölçekli pazardan kurumsal pazara 30'dan fazla dosya biçimi için prova, özel onay ş Akışları, yapay zeka destekli risk tahmini Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 10 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Asana Temel prova özelliği ile temiz görev yönetimine ihtiyaç duyan işlevler arası takımlar. Takım boyutu: Orta ölçekli işletmelerden kurumsal işletmelere Düzeltme entegrasyonları, ş akışı otomasyonu için AI Studio, portföy yönetimi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 13,49 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Takım çalışması Yaratıcı projeleri ve faturalandırılabilir işleri yöneten müşteri odaklı ajanslar. Takım boyutu: Küçük ve orta ölçekli ajanslar Yerleşik prova, zaman takibi, müşteri izinleri, proje şablonları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 13,99 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Ziflow Özel, kurumsal düzeyde prova akışlarına ihtiyaç duyan takımlar. Takım boyutu: Orta ölçekli ila kurumsal yaratıcı takımlar Otomasyonlu inceleme yönlendirme, sürüm karşılaştırma, uyumluluk için hazır denetim izleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 249 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Filestage İçerik inceleme ve onayı için merkezi bir sisteme ihtiyaç duyan pazarlama takımları. Takım boyutu: Küçük ve orta ölçekli pazarlama takımları Çoklu biçimli prova, otomasyonla çalışan hatırlatıcılar, harici gözden geçirenler için erişim Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 249 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Hive Esnek görünümler ve prova isteyen hızlı hareket eden yaratıcı takımlar. Takım boyutu: Küçük ve orta ölçekli takımlar Yerel prova, eylem şablonları, kaynak bulma gösterge panelleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 1,50 $'dan başlar. Notion Hafif proje izleme sistemi ile birlikte dokümantasyona öncelik veren yaratıcı takımlar. Takım boyutu: Startuplardan orta ölçekli takımlara Esnek veritabanları, içerik oluşturma için Notion AI, wiki tarzı bilgi tabanları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar. ProofHub Yerleşik prova özelliği ile basit proje yönetimi isteyen takımlar. Takım boyutu: Küçük ve orta ölçekli takımlar Çevrimiçi prova aracı, işaretleme açıklamaları, dosyalar üzerinde tartışma konuları Ücretli planlar aylık 50 $'dan başlar.

Prova Özelliklerine Sahip Yaratıcı Takımlar için PM Yazılımında Aranması Gerekenler

Yaratıcı iş akışları, genel görev izleme için tasarlanmış araçlarda genellikle zorluklarla karşılaşır. Aradaki fark üç şeye bağlıdır:

Yazılım görsel geri bildirimleri nasıl yönetir?

Sürümleri nasıl kontrol eder?

Onayları nasıl yönlendirir?

Bunu doğru bir şekilde değerlendirmek için odaklanmanız gereken anahtar kriterler şunlardır:

Yerel düzeltme ve açıklama: Platformda doğrudan görüntüleri, PDF'leri ve videoları işaretleme özelliği vazgeçilmezdir. Tasarımlara basit bir yorum bırakmak için üçüncü taraf araçlara ihtiyaç duymamalısınız.

Sürüm kontrolü ve karşılaştırma: Yan yana sürüm görünümlerini arayın. Bu, gözden geçirenlerin yinelemeler arasında tam olarak neyin değiştiğini görmelerini sağlar ve böylece eski sorunlar hakkında geri bildirim vermelerini önler.

Yapılandırılmış inceleme aşamaları : Yazılımınız, varlıkları açıkça tanımlanmış : Yazılımınız, varlıkları açıkça tanımlanmış onay ş Akışı otomasyonu aracılığıyla otomatik olarak yönlendirmeli ve her paydaşın ne zaman katkı sağlaması gerektiğini tam olarak bilmesini sağlamalıdır. Örneğin, bir tasarımcı bir görevı "İncelemeye Hazır" olarak işaretlediğinde, ilgili paydaş otomatik olarak bilgilendirilir.

Harici gözden geçirenlerin erişimi: Müşteriler veya harici paydaşlar, tam bir hesap oluşturma zahmetine girmeden geri bildirimde bulunabilmelidir. Bunun için misafir izinleri veya paylaşılabilir bağlantılar gereklidir.

AI destekli yardım: Bilgi çalışanlarının yaklaşık %75'i , verimliliklerini artırmak için işlerinde halihazırda üretken AI kullanıyor . Bu özellikler genellikle uzun konu tartışmalarını özetleme, yorumları yapılandırılmış görevlere dönüştürme veya yaratıcı özetlerin ilk taslaklarını oluşturma gibi işlevleri içerir.

Yaratıcı araçlarla entegrasyonlar: Proje yönetimi yazılımınız, takımınızın halihazırda kullandığı Adobe Creative Cloud ve Figma gibi tasarım yazılımlarının yanı sıra Google Drive gibi depolama platformlarıyla da bağlantılı olmalıdır. Güçlü entegrasyonlar, Proje yönetimi yazılımınız, takımınızın halihazırda kullandığı Adobe Creative Cloud ve Figma gibi tasarım yazılımlarının yanı sıra Google Drive gibi depolama platformlarıyla da bağlantılı olmalıdır. Güçlü entegrasyonlar, araçların yayılmasını önler.

Varlık bağlantılı işbirliği: Tüm yorumlar ve tartışmalar, atıfta bulundukları belirli varlıklar ve görevlerin yanında doğrudan yer almalı ve proje Çalışma Alanı'nda Tüm yorumlar ve tartışmalar, atıfta bulundukları belirli varlıklar ve görevlerin yanında doğrudan yer almalı ve proje Çalışma Alanı'nda merkezi bir iletişim ortamı oluşturmalıdır. Bu, tek bir geri bildirim için e-posta zincirlerini veya Slack kanallarını aramaya son verir.

📮 ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, iş ile ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcıyor. Bu, e-postaları, Slack konuları ve dağınık dosyaları aramak için yılda 120 saatten fazla zaman kaybı anlamına geliyor. Çalışma alanınıza entegre edilmiş akıllı bir AI asistanı bunu değiştirebilir. ClickUp Brain'i deneyin. Saniyeler içinde doğru belgeleri, konuşmaları ve görev ayrıntılarını ortaya çıkararak anında içgörüler ve cevaplar sunar, böylece aramayı bırakıp iş yapmaya başlayabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp 'ı kullanarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar — bu, kişi başına yılda 250 saatten fazla bir zaman tasarrufu anlamına geliyor — eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!

Düzeltme özelliklerine sahip yaratıcı takımlar için en iyi 10 PM yazılımı

Güçlü prova yeteneklerine ihtiyaç duyan yaratıcı takımlar için geliştirilmiş en iyi 10 yazılım platformunu içeren seçilmiş listemiz aşağıdadır:

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

1. ClickUp (Tasarım planlama, oluşturma ve incelemeyi tek bir çalışma alanına taşımak için en iyisi)

ClickUp'ı ücretsiz deneyin Görüntüleri, videoları ve PDF'leri doğrudan görevler içinde işaretleyerek ClickUp Proofing ile sürüme özgü kesin geri bildirimler alın.

Takımınız görev yönetimi, dosya depolama ve prova için ayrı araçlar arasında geçiş yapmak zorunda kaldığında yaratıcı işler yavaşlar. Her ekstra sekme sürtüşmeye neden olur. Tasarımcılar en son yorumları takip etmekle uğraşır, paydaşlar eski sürümleri inceler ve önemli geri bildirimler gözden kaçar veya uzun konu dizilerinde kaybolur.

ClickUp, planlama, varlıklar ve incelemeyi tek bir bağlantılı Çalışma Alanı'na getirerek bu parçalanmayı ortadan kaldırır. ClickUp Proofing'i kullanarak platformdan hiç ayrılmadan doğrudan görüntüler, PDF'ler ve videolar üzerine notlar ekleyin. Her yorum anında eyleme geçirilebilir, atanmış bir göreve dönüştürülebilir, böylece geri bildirimler hiçbir zaman kaybolmaz.

Bunu ClickUp Otomasyonları ile birleştirerek, varlıkları otomatik olarak inceleme aşamalarından geçiren ve paydaşların görüşleri gerektiğinde onları bilgilendiren güçlü onay ş akışları oluşturun. Geri bildirimler uzun veya kafa karıştırıcı olduğunda, tüm konu dizilerini özetleyin, proje gereksinimlerinden yaratıcı özetler oluşturun ve ClickUp Brain ile önerilen sonraki adımları alın.

ClickUp Brain ile çalışma alanınızda yapay zeka kullanarak özetler oluşturun, konu tartışmalarını özetleyin ve tartışmaları eylem öğelerine dönüştürün.

Takımınızı dağınık yorumları sıralamaya zorlamak yerine, yapay zeka destekli yardım geri bildirimleri anında netleştirir ve odaklanmış yaratıcı işlere daha fazla zaman ayırmanızı sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Proofing: Görüntüleri (PNG, GIF, JPEG, WEBP), PDF'leri ve videoları (MP4, WEBM, Ogg) doğrudan görevler içinde notlayın. Paydaşlar, bir dosyanın herhangi bir yerine tıklayarak yorum ekleyebilirler. Bu yorumlar dosyada görüntülenir ve görevin etkinlik bölümünde yayınlanır. Bu yorumları takım üyelerine atayarak geri bildirimlerin izlenebilir eylem öğelerine dönüştürülmesini sağlayabilirsiniz.

ClickUp Brain: Paydaşlar uzun veya çelişkili yorumlar bıraktığında geri bildirim konuları anında özetleyin. Ayrıca, basit proje açıklamalarından yaratıcı özetler oluşturmak, son teslim tarihlerine göre görev önceliklerini önermek ve geçmiş projelerden ilgili bağlamları ortaya çıkarmak için de kullanabilirsiniz, böylece birden fazla kampanyayı yönetmenin zihinsel yükünü azaltabilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları: Görevleri inceleme aşamalarından otomatik olarak geçiren özel onay akışları oluşturun. Örneğin, bir görev durumu "İncelemeye Hazır" olarak değiştiğinde, görevi otomatik olarak Yaratıcı Direktöre atayan ve son teslim tarihi belirleyen bir tetikleyici oluşturabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri: Tüm yaratıcı özetlerinizi, marka kılavuzlarınızı ve proje özelliklerinizi görevlerinizin yanında oluşturun ve saklayın. Tüm yaratıcı özetlerinizi, marka kılavuzlarınızı ve proje özelliklerinizi görevlerinizin yanında oluşturun ve saklayın. ClickUp Belgeleri , gerçek zamanlı işbirliğini, iç içe geçmiş sayfaları ve gömülü medyayı destekleyerek tüm proje içeriğini tek bir erişilebilir yerde tutar.

ClickUp Beyaz Tahtalar: Kampanya konseptleri üzerinde beyin fırtınası yapın, yaratıcı ş akışlarını planlayın ve takımınızla ve paydaşlarınızla görsel olarak işbirliği yapın. Kampanya konseptleri üzerinde beyin fırtınası yapın, yaratıcı ş akışlarını planlayın ve takımınızla ve paydaşlarınızla görsel olarak işbirliği yapın. ClickUp Beyaz Tahtadaki herhangi bir nesneyi bir göreve dönüştürebilir, fikirlerinizi sorunsuz bir şekilde uygulanabilir proje planlarına dönüştürebilirsiniz.

🎥 Bonus: Yaratıcı takımınız için görsel işbirliği araçlarını araştırıyorsanız, bu video ClickUp'ın popüler Beyaz Tahta alternatifleriyle karşılaştırmasını göstererek, ş akışı ihtiyaçlarınıza en uygun platformu anlamanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Görevler, belgeler, prova ve iletişim özelliklerinin tek bir platformda bulunması sayesinde, SaaS yayılmasını (yaratıcı ş akışlarını parçalayan bağlam değiştirme) azaltabilirsiniz.

Farklı çalışma stilleri için esnek görünümler: Görsel izleme için Görsel izleme için ClickUp Kanban panoları , zaman çizelgesi planlaması için ClickUp Gantt çizelgeleri ve ayrıntılı görev yönetimi için Liste görünümü arasında geçiş yapın.

Her yere entegre edilmiş AI yetenekleri: ClickUp Brain, ayrı AI araçlarına ihtiyaç duymadan içerik oluşturma ve geri bildirim özetleme konusunda yardımcı olur.

Dezavantajları:

Yeni kullanıcılar, platformun özelliklerini tam olarak keşfetmek için biraz zamana ihtiyaç duyabilir.

Mobil uygulama deneyimi, masaüstü fonksiyonlarından biraz farklıdır.

Özel otomasyonlar, takımınızın özel ş akışlarına mükemmel şekilde uyması için başlangıçta biraz kurulum süresi gerektirir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.900'den fazla inceleme)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla inceleme)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2'deki bir kullanıcı şöyle paylaşım yapıyor:

ClickUp ayrıca harika işbirliği özellikleri sunar. Bahsetmeler, yorum atamaları ve görüntüler üzerinde merkezi geri bildirim (düzeltme) sayesinde tüm iletişimimizi tek bir yerde tutmak ve kimin neyden sorumlu olduğunu görmek çok kolay hale geliyor.

2. monday. com (Yapılandırılmış onay sütunları ve durum odaklı inceleme izlemesi gerektiren görsel ş akışı oluşturucular için en iyisi)

Görünürlük en büyük engelinizse, monday.com bunu ilk olarak çözer. Renk kodlu panoları, kampanya ilerlemesini anında gösterir ve durum güncellemelerini izlemek zorunda kalmadan birden fazla yaratıcı çıktıyı izlemeyi kolaylaştırır.

Platformun Work OS modeli, takımların belirli yaratıcı akışlara göre yapılandırılmış onay sütunları, içerik takvimleri ve alım boru hatları oluşturmasına olanak tanır. Dosya yüklemeleri yorum yapmayı destekler, ancak gelişmiş varlık üzerinde açıklama gerektiren takımlar genellikle özel bir prova aracıyla bağlantı kurar.

monday. com en iyi özellikler

Görsel pano özelleştirme: Varlık türü, inceleme aşaması ve paydaş atamaları için özel sütunlar ile yaratıcı ş akışlarınıza uygun panolar oluşturun.

İş yükü yönetimi: Aşırı iş yükü ve tükenmişliği önlemek için takımınızın projelerdeki kapasitesini görselleştirin.

Otomasyon oluşturucu: Durum güncellemelerini, bildirimleri ve görev atamalarını otomatikleştirmek için "eğer bu olursa, o zaman şu olsun" kuralları belirleyin.

Monday. com artıları ve eksileri

Artıları:

Yaratıcı takımlar için sezgisel, son derece görsel arayüz

Yaygın yaratıcı ş Akışları için kapsamlı şablon kitaplığı

Tasarım ve iletişim araçlarıyla güçlü entegrasyonlar

Dezavantajları:

Yerel prova özellikleri sınırlıdır; gelişmiş açıklama ekleme için üçüncü taraf araçlar gerekir.

Takım boyutu gereksinimleri tüm kuruluşlara uygun olmayabilir.

Karmaşık otomasyonların yapılandırılması zaman alıcı olabilir.

monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz

Standart : 14 $/kullanıcı/ay

Pro: 24 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.900'den fazla inceleme)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla inceleme)

Gerçek kullanıcılar monday.com hakkında ne diyor?

G2'deki bir kullanıcı, hem artıları hem de eksileri paylaşıyor:

Görevleri takip etmek, takımıma iş atamak ve süreçlerdeki kritik adımları tanımlamak için mümkün olan her seçeneğe sahip olmayı seviyorum... Otomasyon zaman zaman bozuluyor gibi görünüyor. Daha iyi performans göstermesini ve belki de bozulduğunda bildirim alarak her bozuk bağlantıyı bir yöneticinin yönetmesini isterim.

Görevleri takip etmek, takımıma iş atamak ve süreçlerdeki kritik adımları tanımlamak için mümkün olan her seçeneğe sahip olmayı seviyorum... Otomasyon zaman zaman bozuluyor gibi görünüyor. Daha iyi performans göstermesini ve belki de bozulduğunda bildirim alarak her bozuk bağlantıyı bir yöneticinin yönetmesini isterim.

3. Wrike (Karmaşık giriş formları, katmanlı onaylar ve denetim izleri ile uğraşan pazarlama departmanları için en iyisi)

Wrike aracılığıyla

Kurumsal yaratıcı işler hukuk, uyumluluk ve yönetici incelemesinden geçtiğinde, Wrike her adımı basitleştirir. Bu düzeyde denetim için tasarlanmıştır. Düzeltme özelliğini yapılandırılmış yönetişimle birleştirerek, dokümantasyon ve onay izlemesinin kritik öneme sahip olduğu kuruluşlar için uygun hale getirir.

Düzeltme aracı 30'dan fazla biçim desteği sunar, ayrıntılı açıklamalar eklemenize olanak tanır, yan yana sürüm karşılaştırması yapmanızı sağlar ve çok katmanlı onay için yapılandırılabilir ş Akışları aracılığıyla onay aşamalarını izler.

Wrike'ın en iyi özellikleri

30'dan fazla dosya biçimi için gelişmiş prova: Görüntüleri, videoları, PDF'leri ve hatta HTML dosyalarını doğrudan platform içinde inceleyin ve açıklama ekleyin.

Özel onay akışları: Proje türüne veya paydaşların gereksinimlerine göre otomatik yönlendirme ile çok aşamalı onay akışları oluşturun.

Work Intelligence AI: Geçmiş verilere dayalı olarak proje riskleri ve zaman çizelgesi gecikmeleri hakkında AI destekli tahminler alın.

Wrike'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Hemen hemen her dosya türü için kapsamlı prova özellikleri

Kurumsal düzeyde güvenlik özellikleri, uyumluluk gereksinimlerini karşılar.

Adobe Creative Cloud ile derin bulut entegrasyonları

Dezavantajları:

Kurumsal PM araçlarını yeni kullanan takımlar için öğrenme eğrisi dik

Arayüz yoğun ve karmaşık gelebilir.

Gelişmiş özellikler genellikle ek satın alımlar gerektirir.

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: 10 $/kullanıcı/ay

İş: 25 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4. 2/5 (4.400'den fazla inceleme)

Capterra: 4,4/5 (2.800'den fazla inceleme)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorumcu şöyle diyor:

Genel olarak, Wrike ile olan deneyimim 3 yıldızdır. Güçlü ve açıkça yetenekli bir yazılımdır, ancak kullanımı gereğinden fazla ağır gelmektedir. Öğrenme eğrisi diktir ve bir kez anlasanız bile, günlük kullanım diğer platformlar kadar sezgisel değildir.

Genel olarak, Wrike ile olan deneyimim 3 yıldızdır. Güçlü ve açıkça yetenekli bir yazılımdır, ancak kullanımı gereğinden fazla ağır gelmektedir. Öğrenme eğrisi diktir ve bir kez anlasanız bile, günlük kullanım diğer platformlar kadar sezgisel değildir.

4. Asana (Çapraz fonksiyonlu paydaşlar arasında yaratıcı görevleri koordine eden kampanya odaklı takımlar için en iyisi)

Asana aracılığıyla

Asana, işlevler arası yaratıcı üretimin daha geniş kampanya hedefleriyle uyumlu olması gerektiğinde öne çıkar. Bireysel görevleri şirket çapındaki girişimlerle ilişkilendirerek, paydaşlara her bir varlığın daha büyük hedeflere nasıl katkıda bulunduğunu net bir şekilde gösterir.

Görüntüler ve PDF'ler inceleme için yüklenebilir ve geri bildirimler doğrudan dosyalara bırakılabilir. Anotasyon özellikleri temel ihtiyaçları karşılarken, Asana'nın gücü ş akışı otomasyonunda yatmaktadır ve takımlar teknik karmaşıklık olmadan yapılandırılmış onay akışları oluşturabilirler.

Asana'nın en iyi özellikleri

Görüntüler ve PDF'ler için düzeltme: Yaratıcı varlıklarınızın belirli alanlarına sabitlenmiş yorumlarla geri bildirim toplayın.

AI Studio ş akışı oluşturucu: Kodlama gerektirmeden onay yönlendirme gibi görevler için özel otomasyonlar oluşturun.

Portföy yönetimi: Tek bir görünümde birden fazla yaratıcı kampanyayı takip ederek durum, son tarihler ve kaynak tahsisini görüntüleyin.

Asana'nın artıları ve eksileri

Artıları:

Yeni takım üyelerinin kolayca öğrenebileceği temiz ve sezgisel arayüz

Güçlü hedef izleme özellikleri, görevleri şirket hedeflerine bağlar.

Güçlü raporlama ve gösterge paneli özellikleri

Dezavantajları:

Düzeltme özellikleri temel düzeyde ve video açıklamaları eksik.

Takım boyut gereksinimleri, daha küçük kuruluşlar için uygun olmayabilir.

Gelişmiş ş akışları kurmak karmaşık olabilir

Asana fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 13,49 $/kullanıcı/ay

Gelişmiş: 30,49 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (12.800'den fazla inceleme)

Capterra: 4,5/5 (13.500'den fazla inceleme)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

G2 yorumcusuna göre:

Liste, pano ve zaman çizelgesi gibi çeşitli görsel görünümler, öncelikleri ve son teslim tarihlerini bir bakışta görmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, otomasyonlar ve entegrasyonlar manuel çabayı en aza indirmeye ve her şeyin senkronizasyonunu sağlamaya yardımcı olur. Zaman çizelgeleri, hedefler ve raporlama gibi birçok gelişmiş araç, yalnızca daha pahalı planlarda mevcuttur, bu da takımınız büyüdükçe maliyetlerin artmasına neden olabilir.

Liste, pano ve zaman çizelgesi gibi çeşitli görsel görünümler, öncelikleri ve son teslim tarihlerini bir bakışta görmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, otomasyonlar ve entegrasyonlar manuel çabayı en aza indirmeye ve her şeyin senkronizasyonunu sağlamaya yardımcı olur. Zaman çizelgeleri, hedefler ve raporlama gibi birçok gelişmiş araç, yalnızca daha pahalı planlarda mevcuttur, bu da takımınız büyüdükçe maliyetlerin artmasına neden olabilir.

5. Teamwork (Varlık geri bildirim döngülerinin yanı sıra faturalandırılabilir izleme gerektiren müşteri odaklı ajanslar için en iyisi)

Teamwork aracılığıyla

Yaratıcı teslimat ile müşteri faturalandırması arasında denge kuran ajanslar için Teamwork, operasyonel kontrolü geri bildirim yönetimi ile entegre eder. Müşteri hizmetleri ortamları için tasarlanmış tek bir sistemde prova, zaman takibi ve izin ayarlarını birleştirir.

Müşteriler, tam arka uç erişimi olmadan dosyalara açıklama ekleyebilir, böylece işbirliği basit kalır. Zaman girdileri doğrudan görevlerle bağlantılıdır, böylece faturalandırılabilir saatlerin izleme süreci ayrı bir süreç olmaktan çıkıp üretim ş Akışının bir parçası haline gelir.

Takım çalışması için en iyi özellikler

Müşteri erişimi ile yerleşik prova: Basit bir bağlantı ile müşterileri varlıkları incelemek ve onaylamak için davet edin, tüm geri bildirimleri merkezi bir yerde tutun.

Entegre zaman takibi: Doğru faturalandırma ve karlılık analizi için belirli görevler ve projelerle ilgili zamanı takip edin.

Proje şablonları: Marka kampanyaları veya web sitesi yeniden tasarımları gibi yaygın yaratıcı projeler için standartlaştırılmış ş Akışları oluşturun.

Takım çalışmasının artıları ve eksileri

Artıları:

Müşteri yönetimi ve faturalandırma özellikleriyle ajanslar için özel olarak tasarlanmıştır.

Düzeltme özellikleri, yaygın yaratıcı dosya türlerini destekler.

Dönüm noktası izleme, teslimata dayalı projelerin yönetilmesine yardımcı olur.

Dezavantajları:

Arayüz, daha modern araçlara kıyasla eski moda gelebilir.

Gelişmiş raporlama özellikleri için yükseltilmiş erişim gerekir

Bazı tasarım araçlarıyla sınırlı yerel entegrasyonlar

Takım çalışması fiyatlandırması

Ücretsiz

Teslimat: 13,99 $/kullanıcı/ay

Büyüme: 25,99 $/kullanıcı/ay

Ölçek: Özel fiyatlandırma

Takım çalışması derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,4/5 (1.200'den fazla inceleme)

Capterra: 4,5/5 (900'den fazla inceleme)

Gerçek kullanıcılar Teamwork hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu bahsetme yapıyor:

Teamwork.com, bütçe, izleme, prova gibi proje yönetimi sürecinde en önemli unsurları bir araya getiren zengin bir pakettir. İşletmeyi daha sürdürülebilir ve verimli hale getirmek için rolleri ayarlamamıza ve yeni hedefler oluşturmamıza yardımcı olan özelleştirilebilir şablonlarımız var.

Teamwork.com, bütçe, izleme, prova gibi proje yönetimi sürecinde en önemli unsurları bir araya getiren zengin bir pakettir. İşletmeyi daha sürdürülebilir ve verimli hale getirmek için rolleri ayarlamamıza ve yeni hedefler oluşturmamıza yardımcı olan özelleştirilebilir şablonlarımız var.

💡 Profesyonel İpucu: The Forrester Wave™: Collaborative Work Management Tools, Q2 2025 raporunda, en iyi performans gösteren platformlar, fonksiyonlar arası yürütmeyi ne kadar iyi koordine ettikleri ve operasyonel gecikmeleri ne kadar azalttıkları açısından değerlendirilmektedir. Bu ayrım, gecikmelerin nadiren tasarım çalışmasının kendisinden değil, onaylardan, görünürlük eksikliklerinden ve uyumsuz önceliklerden kaynaklandığı yaratıcı operasyonlarda özellikle önemlidir. Düzeltme ve proje yönetimi araçlarını değerlendirirken, aşağıdaki özelliklere sahip platformları arayın: Her kampanyayı, varlığı veya lansmanı gelir, satış süreci ve büyüme KPI'larına bağlayın, böylece yaratıcı işler iş performansından izole edilmesin.

Pazarlama, tasarım, hukuk ve liderlik departmanları arasında paylaşılan, gerçek zamanlı durum görünümleri sağlayarak "bu iş ne durumda?" diye kontrol etme ihtiyacını ortadan kaldırın.

Önceden tanımlanmış ş akışları, sürüm kontrolü ve otomasyon ile onayları yapılandırarak revizyon döngülerini azaltın ve paydaşların yeniden çalışma yapmasını önleyin.

6. Ziflow (Yan yana sürüm karşılaştırması ile resmi çok aşamalı prova yapan takımlar için en iyisi)

Ziflow aracılığıyla

Ziflow, yapılandırılmış prova ortamları için özel olarak tasarlanmıştır. Geniş kapsamlı bir proje yönetimi sistemi olarak fonksiyon görmek yerine, inceleme hassasiyeti ve uyumluluk belgelerine odaklanır.

Platform, çok çeşitli dosya türlerini destekler, gelişmiş işaretleme araçları sunar ve varlıkları önceden tanımlanmış inceleme aşamalarından otomatik olarak geçirir. Sürüm karşılaştırma ve denetim izleri, onu düzenlemelere tabi sektörler veya büyük ölçekli pazarlama operasyonları için özellikle kullanışlı hale getirir.

Ziflow'un en iyi özellikleri

Otomasyonlu inceleme akışları: Varlıkları otomatik olarak doğru inceleyicilere yönlendiren çok aşamalı onay süreçleri yapılandırın.

Gelişmiş sürüm karşılaştırması: Sürümleri yan yana veya üst üste bindirerek karşılaştırın ve yinelemeler arasında tam olarak neyin değiştiğini görün.

Uyumluluk için hazır denetim izleri: Her inceleme eylemi, hesap verebilirlik için zaman damgası ve kullanıcı atıflarıyla birlikte kaydedilir.

Ziflow'un artıları ve eksileri

Artıları:

Çoğu genel PM aracını aşan derinlemesine prova yetenekleri

Otomasyonlu iş akışları, manuel yönlendirme ve takibi azaltır.

Denetim izleri, düzenlemelere tabi sektörlerin uyumluluk gereksinimlerini karşılar.

Dezavantajları:

Düzeltme odaklı bir yazılım olduğundan, görev yönetimi için ayrı bir PM aracına ihtiyacınız olacaktır.

Basit ihtiyaçları olan küçük yaratıcı takımlar için fazla olabilir.

Ziflow fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 249 $/ay

Pro: 399 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Ziflow puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (9300+ inceleme)

Capterra: 4,8/5 (400'den fazla inceleme)

Gerçek kullanıcılar Ziflow hakkında ne diyor?

Capterra yorumcusuna göre:

Ziflow ile iyi deneyimlerim var. Herhangi bir tarayıcıdan geri bildirimleri yönetirken kullanıcılar, ziyaretçiler ve gruplarla basit ve güvenli bir şekilde önerilerimi paylaşabildim. Ziflow, işaretleme ve yorumlama için gerçek zamanlı, takım tabanlı ve kullanıcı dostu araçlar sunar.

Ziflow ile iyi deneyimlerim var. Herhangi bir tarayıcıdan geri bildirimleri yönetirken kullanıcılar, ziyaretçiler ve gruplarla basit ve güvenli bir şekilde önerilerimi paylaşabildim. Ziflow, işaretleme ve yorumlama için gerçek zamanlı, takım tabanlı ve kullanıcı dostu araçlar sunar.

Filestage aracılığıyla

Müşterilerinizden veya dış paydaşlardan düzenli olarak geri bildirim alıyorsanız, Filestage inceleme sürecini onlar için neredeyse sorunsuz hale getirir.

İnceleme yapanların hesap oluşturmadan veya yeni bir sistem öğrenmeden doğrudan resim, video ve PDF'ler üzerinde yorum yapabilmelerini sağlayan basit bir paylaşım yapabilirsiniz. Bu düşük giriş engeli, onayları hızlandırır ve oturum açma sorunları veya araç karmaşasından kaynaklanan gecikmeleri azaltır, bu da geri bildirimlerin çekirdek takımınız dışındaki kişilerden geldiği durumlarda özellikle yararlıdır.

Filestage'in en iyi özellikleri

Çok biçimli prova: Tüm dosya türlerinde tutarlı açıklama araçlarıyla görüntüleri, videoları ve belgeleri inceleyin.

Harici gözden geçirenlerin erişimi: Hesap oluşturmadan geri bildirim sağlayabilecek müşterilerle inceleme bağlantılarını paylaşın.

Otomatik inceleme hatırlatıcıları: Geri bildirim için son tarihler belirleyin ve platformun geç kalan paydaşları otomatik olarak hatırlatmasını sağlayın.

Filestage'in artıları ve eksileri

Artıları:

Dışarıdan gelen yorumcular için kullanımı son derece kolaydır.

Otomatik hatırlatıcılar, manuel takip işlemlerini azaltır.

Düzeltmeye odaklanmış temiz arayüz

Dezavantajları:

Sınırlı proje yönetimi yetenekleri; görev planlaması için ayrı bir araca ihtiyacınız olacak.

Tam PM platformlarına kıyasla tasarım araçlarıyla daha az entegrasyon

Filestage fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 249 $

İş: 399 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Filestage derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,6/5 (240'tan fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla inceleme)

Gerçek kullanıcılar Filestage hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumcu, Filestage ile ilgili deneyimini şöyle anlatıyor:

Filestage.io'da özellikle beğendiğim özellik, videoların belirli noktalarına doğrudan yorum bırakma imkanı. Bu, revizyon sürecini önemli ölçüde basitleştiriyor, çünkü bir düzenleyici olarak bir noktadan diğerine adım adım ilerleyebiliyorum ve hiçbir şeyi gözden kaçırmıyorum. İşaretlenen noktaların görsel olarak vurgulanması, hiçbir yorumun gözden kaçmamasını sağlıyor.

Filestage.io'da özellikle beğendiğim özellik, videoların belirli noktalarına doğrudan yorum bırakma imkanı. Bu, revizyon sürecini önemli ölçüde basitleştiriyor, çünkü bir düzenleyici olarak bir noktadan diğerine adım adım ilerleyebiliyorum ve hiçbir şeyi gözden kaçırmıyorum. İşaretlenen noktaların görsel olarak vurgulanması, hiçbir yorumun gözden kaçmamasını sağlıyor.

8. Hive (Dosyalarda yerel işaretleme ile birlikte işbirliğine dayalı görev görünümleri isteyen takımlar için en iyisi)

Hive aracılığıyla

Takımınız, Hive'da işleri görüntülemek için tek bir yönteme bağlı kalmak zorunda değildir. Projenin gereksinimlerine göre Kanban panoları, Gantt çizelgeleri, takvim görünümleri ve tablolar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Görüntüler ve PDF'ler üzerindeki açıklamalar doğrudan görevlerin içinde yer alır, böylece geri bildirimler ayrı araçlara kaymak yerine gerçek teslimatla bağlantılı kalır. Entegre prova özelliğinden ödün vermeden görselleştirmede esneklik isteyen takımlara uygundur.

Hive'ın en iyi özellikleri

Yerel prova: Görevler içinde doğrudan resimlere ve PDF'lere, belirli konumlara sabitlenmiş yorumlarla notlar ekleyin.

Esnek proje görünümleri: Farklı çalışma stillerine uyum sağlamak için Kanban panoları, Gantt grafikleri ve takvim görünümleri arasında geçiş yapın.

Eylem şablonları: Birkaç tıklama ile uygulayabileceğiniz, yaygın yaratıcı projeler için standartlaştırılmış ş Akışları oluşturun.

Hive'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Sağlam PM özelliklerini, yerel prova ile birleştiren, modern bir paket.

Esnek görünümler farklı iş tarzlarına uyum sağlar

Kaynak sağlama özellikleri, tasarımcıların tükenmesini önlemeye yardımcı olur.

Dezavantajları:

Düzeltme özellikleri, özel araçlara göre daha az gelişmiştir ve video açıklamaları yoktur.

Daha küçük bir kullanıcı topluluğu, daha az şablon anlamına gelir.

Hive fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 1,50 $/ay/kullanıcı

Takımlar: Aylık 5 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Değerlendirmeleri ve yorumları bir araya getirin

G2: 4,6/5 (650'den fazla inceleme)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla inceleme)

Gerçek kullanıcılar Hive hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu bahsetme yapıyor :

Yüksek düzeyde otomasyonlu olması, görevlerin ve proje şablonlarının otomatik olarak atanmasıyla mükemmel bir ş Akışı sağlar ve bu da verimliliği artırır. Gerçek zamanlı sohbetler, yorumlar ve çok daha fazlası sayesinde mükemmel bir takım işbirliği ortamı yaratır.

Yüksek düzeyde otomasyonlu olması, görevlerin ve proje şablonlarının otomatik olarak atanmasıyla mükemmel bir ş Akışı sağlar ve bu da verimliliği artırır. Gerçek zamanlı sohbetler, yorumlar ve çok daha fazlası sayesinde mükemmel bir takım işbirliği ortamı yaratır.

9. Notion (Tek bir Çalışma Alanı'nda özetleri, kılavuzları ve hafif geri bildirimleri yöneten yaratıcı takımlar için en iyisi)

Notion aracılığıyla

Dokümantasyonu yaratıcı sürecin bir parçası olarak gören takımlar için Notion, brifingleri, marka sistemlerini, kampanya planlarını ve proje takipçilerini birbirine bağlamak için son derece özelleştirilebilir bir Çalışma Alanı sunar.

İş akışınızı tam olarak yansıtan ilişkisel veritabanları oluşturabilir, ilgili projeleri birbirine bağlayabilir ve bağlamsal yorumlar için sayfalara dosya ekleyebilirsiniz. Gelişmiş açıklama araçları sunmasa da, bilgileri ve uygulamaları tek bir yapılandırılmış ortamda düzenleme özelliği ile öne çıkmaktadır.

Notion'un en iyi özellikleri

Esnek veritabanları: Varlık türü veya inceleme durumu gibi yaratıcı ş akışlarına özel özelliklere sahip özel proje izleyicileri oluşturun.

Notion AI: AI yardımıyla yaratıcı özetler oluşturun, toplantı notlarını özetleyin ve proje belgelerinin taslaklarını hazırlayın.

Wiki tarzı bilgi tabanları: Marka kılavuzları ve süreç ş akışları için birbirine bağlı belgeler oluşturun.

Notion'un artıları ve eksileri

Artıları:

Olağanüstü esneklik, tam olarak ihtiyacınız olan Çalışma Alanı'nı oluşturmanıza olanak tanır.

Güçlü dokümantasyon ve bilgi yönetimi yetenekleri

Dezavantajları:

Yerel düzeltme veya açıklama özelliği yoktur; üçüncü taraf araçlara ihtiyacınız olacaktır.

Karmaşık Çalışma Alanı kurulumları için zorlu öğrenme süreci

Çok büyük veritabanlarında performans düşebilir.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : 12 $/kullanıcı/ay

İş : 24 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.200'den fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5 (2.600'den fazla inceleme)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Capterra'daki bir kullanıcı şöyle paylaşım yapıyor:

Kampanya fikirlerini, müşteri notlarını ve programları tek bir yerde kaydedebildim, böylece elektronik tablo belgelerini ve son dakika karışıklıklarını ortadan kaldırdım... Karmaşık sayfaların yeni başlayanları korkutabileceği ve daha az karmaşık araçlara kıyasla kullanıma alışmanın daha fazla tartışma gerektirdiği gerçeğini sevmiyorum.

Kampanya fikirlerini, müşteri notlarını ve programları tek bir yerde kaydedebildim, böylece elektronik tablo belgelerini ve son dakika karışıklıklarını ortadan kaldırdım... Karmaşık sayfaların yeni başlayanları korkutabileceği ve daha az karmaşık araçlara kıyasla kullanıma alışmanın daha fazla tartışma gerektirdiği gerçeğini sevmiyorum.

10. ProofHub (Entegre dosya düzeltme ve onaylama özelliklerine sahip sabit ücretli proje yönetimi ihtiyacı olan takımlar için en iyisi)

ProofHub aracılığıyla

Maliyet kontrolü, yazılım kararlarınızı özellikler kadar etkileyebilir. ProofHub'ın sabit ücretli fiyatlandırması, kullanıcı başına ölçeklendirme endişelerini ortadan kaldırarak takımınız büyüdükçe bütçelemeyi daha öngörülebilir hale getirir.

Aynı sistem içinde, işaretleme için görüntü ve PDF'leri yükleyebilir, her bir varlık etrafında konu bazlı tartışmaları yönetebilir ve onayları izlemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Kurumsal düzeyde karmaşık yapılandırma gerektirmeden, yerleşik prova özelliği ile basit proje denetimi isteyen takımlara uygundur.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

Çevrimiçi prova aracı: Yorumları referans verdikleri tam konuma ek dosya olarak ekleyen işaretleme araçlarıyla inceleme için görüntüleri ve PDF'leri yükleyin.

Tartışma konuları: Geri bildirim konuşmalarını belirli dosyalar veya görevler bağlamında düzenli tutun.

Ölçeklenebilir takım erişimi: Ş Akışını kesintiye uğratmadan, kuruluşunuz büyüdükçe takım üyelerini ekleyin.

ProofHub'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Basit fiyatlandırma yapısı, çeşitli boyutlardaki takımlar için idealdir.

Yerleşik prova, temel açıklama ihtiyaçlarını karşılar.

Kullanıcı dostu arayüz, alışma süresini kısaltır.

Dezavantajları:

Düzeltme özellikleri, özel araçlara göre daha az gelişmiştir ve video açıklamaları yoktur.

Daha büyük platformlara kıyasla tasarım araçlarıyla daha az entegrasyon

ProofHub fiyatlandırması

Essential: Aylık 50 $

Üstün Kontrol: Aylık 99 $

ProofHub puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (110'dan fazla inceleme)

Capterra: 4,6/5 (140'tan fazla inceleme)

Gerçek kullanıcılar ProofHub hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle not ediyor:

ProofHub'dan önce, önemli bilgiler e-postalara ve sohbetlere dağılmış durumdaydı. Artık her şey merkezi bir yerde, aranabilir ve gerektiğinde kolayca erişilebilir.

ProofHub'dan önce, önemli bilgiler e-postalara ve sohbetlere dağılmış durumdaydı. Artık her şey merkezi bir yerde, aranabilir ve gerektiğinde kolayca erişilebilir.

Geri Bildirim Peşinde Koşmayı Bırakın ve Akıllıca Yaratmaya Başlayın ✨

Sonuç olarak, yaratıcı takımlar daha fazla proje yönetimi veya prova araçlarına ihtiyaç duymaz. Bunun yerine, görevleri düzenlemenize ve geri bildirimlerin görünürlüğünü ve eylemde olmasını sağlamanıza yardımcı olan hepsi bir arada bir iş yeri aracına ihtiyacınız vardır.

Bu listedeki seçenekleri incelerken, sadece özelliklere bakmayın. Kendinize şu soruyu sorun:

Bu, sürtüşmeleri azaltacak mı?

Bu, onayları daha hızlı hale getirecek mi?

Bu, takımımın geri bildirimler arasında takılıp kalmak yerine akışını sürdürmesine yardımcı olur mu?

Görevleri, zaman çizelgelerini, yorumları, onayları ve yaratıcı provaları tek bir bağlantılı Çalışma Alanı'na getiren bir platform istiyorsanız, ClickUp tam da bunu yapmak için tasarlanmıştır.

Tasarımları doğrudan görevlere ekleyebilir, incelenen sürümle ilgili geri bildirimleri toplayabilir, net onay aşamaları atayabilir ve kimlerin işleri geciktirdiğini garip takip işlemleri yapmadan görebilirsiniz. Sonuç olarak, takımınız farklı araçlarda güncellemeleri takip etmek yerine, her şeyin görünür, hesap verebilir ve ilerleyen tek bir paylaşılan alanda çalışır.

ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın ve yaratıcı takımınızın ne kadar zaman kazanabileceğini görün.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Düzeltme, tüm inceleme ve onay akışıdır, oysa açıklama, bir dosyayı yorumlarla işaretleme eylemidir.

Onay ş akışları, varlıkların inceleme aşamalarından geçmesini otomasyonla otomatikleştirir, böylece manuel aktarımlar ortadan kalkar ve süreçlerin daha erken aşamalarında geri bildirimler alınabilir.

Çoğu takım için yerleşik prova özelliği yeterlidir. Ancak, karmaşık uyumluluk veya yüksek hacimli video ihtiyaçları olan takımlar, PM platformlarıyla entegre edilmiş özel bir araçtan yararlanabilir.

Düzeltme özellikleri, müşteri geri bildirimlerini doğrudan yaratıcı varlıklar üzerinde merkezileştirir, bu da dağınık e-posta konu başlıklarının yarattığı karışıklığı ortadan kaldırır ve geri bildirimlerin doğru dosya sürümüne bağlanmasını sağlar.