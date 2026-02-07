AI içgörüleri ve içerik analizi için en iyi 10 Cluely alternatifi

Cluely, çok özel bir an için tasarlanmıştır: Canlı bir konuşma yapıyorsunuz ve konuşmaya görünürlük sağlayan AI toplantı asistanı botu eklemeden gerçek zamanlı yanıtlar ve AI notları istiyorsunuz.

Bu, bazı satış görüşmeleri ve genel toplantılar için işe yarayabilir. Ancak pazarlama, GTM (Go-To-Market) veya içgörü takımında çalışıyorsanız, asıl sorun görüşmeden sonra başlar.

Güvenebileceğiniz kaliteli cevaplara, alıntı yapabileceğiniz aranabilir notlara ve özetlere ve takip e-postalarına dönüşen araştırmalara ihtiyacınız var.

Bu kılavuz, içgörüler ve içerik için daha iyi AI özellikleri sunan ve araştırma ve pazarlama takımları için daha uygun olan en iyi Cluely alternatiflerini karşılaştırır.

En İyi 10 Cluely Alternatifi Bir Bakışta

İşte en iyi Cluely alternatiflerinin hızlı bir özeti, böylece ayrıntılı incelemelere dalmadan önce ş akışınıza uygun doğru aracı bulabilirsiniz.

Araç En uygun Ana özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Toplantı içgörülerini, tek bir birleşik Çalışma Alanı’nda araştırma destekli GTM işlerine dönüştürün. AI özetleri ve sonraki adımlar, canlı özetler ve wikiler, işle bağlantılı sohbetler, kararlara bağlı görevler, çalışma alanları arası arama Sonsuza Kadar Ücretsiz; kurumsal işletmeler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur. Notion AI Bilgi merkezinde hafif araştırma ve yazma Belgelerin içindeki özetler ve yeniden yazımlar, Çalışma Alanınızda soru-cevaplar, veritabanı otomatik doldurma, özetler ve sayfalar için hızlı taslaklar Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar. Airtable AI Yapılandırılmış kampanya ve araştırma verileri için yapay zeka yardımı Tutarlı çıktılar, notlardan yapılandırılmış kayıtlara aktarım, tekrarlanabilir araştırma operasyonları ş akışları için yapay zeka alanları Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 24 $'dan başlar. Claude 3. 5 Sonnet Uzun formlarda mantık yürütme, analiz ve yazım düzeltme Uzun bağlam özetleme, dağınık kaynaklardan yapılandırılmış analiz, güçlü yazım ve özetler için sentez Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlar. ChatGPT (GPT-5. 1) Hızlı fikir üretme, yeniden yazma ve araştırma destek Özetler ve konuşma konuları, takip soruları, içerik varyasyonları, çok dilli yeniden yazımlar, SSS gibi yapılandırılmış çıktılar Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlar. Jasper Marka tarzı pazarlama içeriği büyük ölçekte Marka ses kontrolleri, kampanya metni oluşturma, inceleme ve onaylar için takım akışları, netlik ve dönüşüm için yeniden yazımlar Kullanıcı başına aylık 69 $'dan başlayan ücretli planlar Surfer AI SEO odaklı içerik analizi ve optimizasyonu SERP tabanlı kılavuzlar, ana hat oluşturucu, optimizasyon kontrolleri, Google Dokümanlar ş Akışları, içerik boşluğu kapsamı Kullanıcı başına aylık 59 $'dan başlayan ücretli planlar Writer. com Kurumsal düzeyde içerik yönetimi ve marka tutarlılığı sağlayan çıktılar Marka kurallarının uygulanması, bilgi temeli, takımlar için yönetilen ş Akışları, yönetici ve güvenlik kontrolleri Özel fiyatlandırma Copy. ai Satış ve pazarlama içeriği için GTM ş akışları Tekrarlanabilir GTM ş akışları, dağınık notlardan yapılandırılmış özetler, pazarlama ve satış takımları için tutarlı çıktılar Kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlayan ücretli planlar Perplexity AI Alıntılar ve hızlı özetler ile araştırma yapın Alıntı yapılan cevaplarla web araştırması, görüşmelerden sonra hızlı talep kontrolleri, özetlere yapıştırabileceğiniz temiz çıktılar Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlar.

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Cluely alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Cluely alternatiflerini değerlendiriyorsanız, canlı konuşmalar için bir AI toplantı asistanına mı yoksa içgörüleri iş haline getiren bir sisteme mi ihtiyacınız olduğuna karar verin.

Arayın:

Kaynaklar ve bağlamı dikkate alan istemlerle güçlü cevap kalitesi (böylece "içgörüleriniz" tahminlere dönüşmez)

Aranabilir notlar ve gerçek zamanlı transkripsiyon sunumlarda, mesajlaşma belgelerinde ve lansman planlarında yeniden kullanabilirsiniz.

Şeffaflık ve veri gizliliği konusunda net bir tutum

Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams'de çoklu platform destekleri .

Konuşma noktalarından görevlere uzanan bir yol : sahipler, son tarihler, takip soruları ve takip e-postaları

Ekran paylaşımı algılama ve ekran kaydetme gibi özellikler

Net başlangıç ve profesyonel planlarla tamamen şeffaf fiyatlandırma. Canlı destek ve gerçek zamanlı rehberlik özellikleri harika bonuslar olacaktır.

En İyi 10 Cluely Alternatifi

Daha güçlü AI destekli araştırma ve içerik zekası istiyorsanız, canlı konuşmalar sırasında gerçek zamanlı yanıtlardan daha fazlasına ihtiyacınız vardır. Aşağıdaki araçlar, içgörüleri yakalamanıza ve bunları takımınızın yeniden kullanabileceği işlere dönüştürmenize yardımcı olur.

1. ClickUp (Toplantı içgörülerini tek bir birleşik Çalışma Alanı'nda araştırma destekli GTM işlerine dönüştürmek için en iyisi)

ClickUp ile tek bir işbirliği alanında GTM içgörülerini oluşturun, yönetin ve ölçeklendirin

Her GTM kararı bir konuşma ile başlar, ancak kanıtlar nadiren tek bir yerde kalır. Siz Google Meet'ten ayrılırsınız, biri AI notlarını bir belgeye ekler ve "nihai" konuşma noktaları bir sohbet dizisinde kalır.

Bir özet veya lansman metni yazmanız gerektiğinde, birden fazla araçta bağlam ararsınız. Bu, araştırma ve içerik ş akışınızın her adımının farklı bir uygulamada yer alması durumunda ortaya çıkan iş dağınıklığıdır. Bu durum, incelemeleri yavaşlatır ve içgörülerinizin kaynağını kanıtlamayı zorlaştırır.

Şimdi, bağlantısı kesilmiş AI araçlarını ve bağımsız bir AI toplantı asistanını da bu karışıma ekleyin. Bu, AI yayılmasıdır , ve genellikle o anda hızlı gibi görünen, ancak daha sonra güvenilmesi zor sonuçlar üretir.

Pazarlama Takımları için ClickUp ile araştırma, belgeler, işbirliği ve uygulamayı tek bir yerde birleştiren birleşik bir AI Çalışma Alanı elde edersiniz. Söylenenleri yakalar, anahtar iddiaların kaynağını izler ve içgörüleri, takımınızın bağlamı sıfırdan yeniden oluşturmadan inceleyip sunabileceği işlere dönüştürürsünüz.

Toplantı notlarını kullanılabilir GTM içgörülerine dönüştürün

ClickUp Brain ile konuşmaları kaydedin, ardından bunları notlara ve sonraki adımlara dönüştürün

Bir görüşmeyi bitirdikten sonra, aynı soru gelen kutunuza düşer. Neye karar verdik ve bundan sonra ne olacak? ClickUp Brain , bir görüşmeyi aranabilir bir transkript, bir özet ve bir sonraki adımların net bir listesine dönüştürebilir, böylece kaydı tekrar dinlemenize gerek kalmaz.

Ardından, izini kaybetmeden notlardan eyleme geçin. Kısa bir özet hazırlayın, takip e-postaları oluşturun ve konuşma konularını izlenebilir işlere dönüştürün. Böylece, cevap kalitesine odaklanmaya devam ederken iş yükünüzü azaltabilirsiniz.

📽️ Videoyu izleyin: Toplantıdan sonra gerçekten kullanabileceğiniz toplantı notları istiyorsanız, ClickUp AI Notetaker ve ClickUp Brain'in tüm toplantılarınızdaki kararları ve eylem öğelerini nasıl kaydettiğini gösteren kısa bir video izleyebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Super Agents ile her görüşme sonrası özetini bir GTM brifingine dönüştürün. ClickUp Super Agents* ile çeşitli sorumlulukları yerine getirebilen özelleştirilebilir AI ajanları oluşturun. AI notlarını kimsenin tekrar bakmayacağı bir belgedeki notları saklamak yerine, GTM takibi için özel bir ClickUp Super Agent kurun. ClickUp Super Agents araştırma yapabilir, önerilerde bulunabilir ve hatta projeler geride kaldığında takımınızı bilgilendirebilir, böylece toplantı notlarınızı gözden geçirmeye hazır işlere dönüştürebilirsiniz. Transkriptleri ve notları kararlar, riskler, takip soruları ve konuşma noktaları içeren kısa bir özet haline dönüştüren bir "GTM özeti" Süper Ajanı oluşturun.

Takip e-postalarını taslak olarak hazırlayın ve Chat'te net bir özet paylaşımı gerçekleştirin, böylece paydaşlar başka bir toplantıya gerek kalmadan "ne" ve "neden"i anlayabilirler.

Özetten görevler oluşturmasını, sahipler atamasını ve geride kalanları işaretlemesini isteyin, böylece takım uygulamaya odaklanmaya devam edebilir.

Temsilcilere yalnızca doğru Belgeler, görevler ve Alanlar için izin vererek erişimi kilitleyin, böylece veri gizliliği sıkı bir şekilde korunur.

ClickUp AI'yı kullanarak, projeler arasında istemlerin tutarlı ve bağlam farkında kalması için temsilci talimatlarını yazmanıza yardımcı olun.

İncelemeye hazır özetler ve bilgi merkezleri oluşturun

ClickUp Docs ile araştırmalarınızı belgelendirin, paydaşları uyumlu hale getirin ve kararları kolayca bulabilin

Bir toplantı asistanı size AI notları verebilir, ancak takımınızın bunları doğrulamak ve yeniden kullanmak için bir yere ihtiyacı vardır. ClickUp Belge, canlı özetler, wikiler ve bilgi tabanları oluşturmanıza olanak tanır, böylece araştırmalarınız görüşmeden sonra kaybolmaz.

Gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, yorumlarda ekip arkadaşlarınızı etiketleyebilir ve eylem öğelerini doğrudan belgeye atayabilirsiniz, böylece incelemeler sohbet konularında takılmaz.

Takımınızın dışındaki kişilerle iş paylaşımı yapmanız gerektiğinde, izinleri ayarlayarak belirli belgeleri ve sayfaları kimlerin görebileceğini veya düzenleyebileceğini kontrol edebilirsiniz.

Paydaşların geri bildirimlerini işle bağlantılı tutun

ClickUp sohbeti ile takımınıza mesaj gönderin ve kararları eyleme dönüştürün

Toplantı asistanınız notları bir yere bırakırken, takımınız başka bir yerde bunları tartışıyorsa, işi ilerletmek yerine bağlamı anlamaya çalışmak için daha fazla zaman harcarsınız.

ClickUp Chat, konuşmalarınızı işle bağlantılı tutar, böylece araçlar arasında geçiş yapmadan Kanallarda, DM'lerde veya bağlantılı görevlerde fikirlerinizi tartışabilirsiniz.

Bir karar iş haline geldiği anda, tek bir tıklama ile mesajdan bir görev oluşturun, böylece sorumlular ve sonraki adımlar netleşsin.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp sohbet kararlarını ClickUp Brain ile anında paylaşılabilir GTM özetlerine dönüştürün ClickUp Brain ile tüm sohbetlerinizi daha iyi sonuçlar elde etmek için eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürün Geri bildirimler ve kararlar ClickUp Sohbet içinde alındığında, bir sonraki risk basittir. Birisi konuyu kaçırır ve siz aynı konuşmayı başka bir toplantıda tekrarlarsınız. ClickUp Brain'i kullanarak, insanları ekran görüntüleri veya uzun özetlerle boğmadan ivmeyi koruyun. Sohbet konusundan temiz bir özet oluşturun, böylece paydaşlar "ne" ve "neden"i saniyeler içinde anlayabilirler.

Kararları, sorumluları ve sonraki adımları belirleyin, böylece takımınız konuşmaktan uygulamaya daha hızlı geçebilir.

ClickUp sohbetine geri yapıştırabileceğiniz takip mesajları taslağı oluşturun, böylece tüm takım aynı yerde uyumlu bir şekilde çalışmaya devam edebilir.

ClickUp görevi , sahipleri, son teslim tarihleri ve durumları ile eylem öğelerini yakalamanızı sağlar, böylece toplantı asistanınızın çıktısı AI notları olarak takılıp kalmaz.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain MAX ile ClickUp görevlerini her zaman güncel bir GTM komuta merkezine dönüştürün ClickUp Brain MAX ile görev güncellemelerini paylaşılabilir GTM özetlerine dönüştürün Takımınız toplantı notlarını ClickUp Görevleri'ne dönüştürdükten sonra, bir sonraki zorluk önceliklerin değişmesiyle uyumlu kalmaktır. ClickUp Brain MAX, araçlar arasında güncellemeleri takip etmek zorunda kalmadan, uygulamayı orijinal bağlamla bağlantılı tutmanıza yardımcı olur. Talk to Text ile ilerlemeyi daha hızlı kaydedin: Bir görüşme veya iç toplantıdan sonra, "Engel, sonraki adım, sorumlu, son teslim tarihi" gibi hızlı bir güncelleme yapın. ClickUp Brain MAX bunu temiz bir görev güncellemesine dönüştürür, böylece takımınız uzun notlar yazmadan ivmesini korur.

Görev iş akışınızda sorgular sorun: ClickUp Brain MAX'a "Bu hafta hangi görevler risk altında ve neden?" veya "Lansman anlatısıyla ilgili tüm açık öğeleri özetleyin" gibi sorgular sorun. Her listeyi taramadan gerçek zamanlı netlik elde etmenize yardımcı olur.

ClickUp'ın Kurumsal Arama özelliği ile bir görevin arkasındaki nedeni bulun: Birisi "Bunu neden yapıyoruz?" diye sorduğunda, ClickUp Kurumsal Arama özelliğini kullanarak görevin oluşturulma sürecinde kullanılan orijinal kararı, toplantı notunu veya belgeyi bulun. Bu, incelemeleri daha hızlı hale getirir ve profesyonel konuşmaları tahminlerden korur.

İhtiyacınız olan çıktı için doğru modeli seçin: İşe göre modelleri değiştirin. Net durum özetleri için birini, daha derin analizler için birini ve paydaş güncellemelerini yeniden yazmak için birini kullanın, böylece her görev güncellemesi paylaşılabilir bir GTM özetine dönüşsün.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp formlarını kullanarak kampanya taleplerini, araştırma girdilerini ve paydaşların geri bildirimlerini yakalayın, ardından gönderilen bilgileri birden fazla araca kopyalayıp yapıştırmak yerine eyleme geçirilebilir işlere dönüştürün.

ClickUp Beyaz Tahtalarında konumlandırma, mesajlaşma ve lansman planlarını görsel olarak haritalandırın, ardından fikirleri görevlere ve belgelere dönüştürün, böylece planlama beyin fırtınası modunda takılıp kalmasın.

ClickUp Otomasyonları ile brifingleri ve görüşme sonrası takipleri otomatik olarak yönlendirin. Bu otomasyonlar arasında, basit bir istekten tetikleyiciler ve eylemler oluşturabilen AI Otomasyon Oluşturucu da bulunmaktadır.

ClickUp Proofing ile yaratıcı ve varlık incelemelerini hızlandırın. Burada görüntülere, videolara ve PDF'lere açıklama ekleyebilir ve doğrudan dosya üzerinde yorum atayabilirsiniz.

ClickUp sınırlamaları

Platform zengin özelliklere sahip olduğu için başlangıçta bir öğrenme süreci bekleyin.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7 / 5 (10.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6 / 5 (4.600'den fazla yorum)

Kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şunları paylaştı:

"ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, görevleri, projeleri ve belgeleri tek bir yerden yönetmemizi sağlayan esnekliği ve geniş özellik alalı. Kullanmaya başlamak kolay, son derece özelleştirilebilir, diğer araçlarla iyi entegre oluyor ve takımların uyumlu ve verimli kalması için günlük olarak kullandığımız bir araç."

2. Notion AI (Dağınık araştırmaları yapılandırılmış içerik merkezlerine dönüştürmek için en iyisi)

Notion AI aracılığıyla

Takımınızın en büyük sorunu "AI notlarımız var, ancak kimse daha sonra bunları bulamıyor" ise, Notion AI pratik bir seçimdir.

AI Toplantı Notları ş akışı, toplantıları kaydeder ve görüşme biter bitmez bir özet oluşturur. Ayrıca, transkriptleri, kararları ve eylem öğelerini Çalışma Alanınızda kaydeder, böylece dağınık notlar yerine aranabilir notlar olarak kalırlar.

Pazarlama ve araştırma takımları için, bu, paydaşlarla yapılan görüşmeler, müşteri aramaları ve iç senkronizasyonlar arasında konular kurarken yararlıdır. Araştırma parçacıklarını, konuşma noktalarını ve taslakları kaynak materyalin yanında saklayabilir ve özetlerde yeniden kullanabilirsiniz.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Uzun sayfaları özetleyin ve kaba AI notlarını net çıkarımlara dönüştürün.

Pazarlama içeriğini doğrudan belgeler ve wikiler içinde taslak olarak hazırlayın ve yeniden yazın.

Veritabanlarını otomatik olarak doldurun ve yapılandırılmamış metinlerden yapılandırılmış alanları çıkarın.

Notion Çalışma Alanınızızdaki bağlamı kullanarak soruları yanıtlayın.

Gerektiğinde küresel takımlar için çeviri yapın ve üslubu ayarlayın

Notion AI sınırlamaları

Yüksek düzeyde özelleştirme, takımların hızını düşürebileceğinden, kurulum ve yönetişim için zaman harcarsınız.

Daha büyük çalışma alanlarında ve ağır veritabanlarında performans düşüşleri yaşanır.

Ücretsiz planda, daha küçük dosya yükleme sınırları gibi kısıtlamalarla karşılaşırsınız.

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.600'den fazla yorum)

Kullanıcılar Notion AI hakkında ne diyor?

Bir Redditor şöyle dedi:

"Notion'un AI aracının, size yardımcı olup olmayacağını görmek için bir süreliğine keşfedilmeye ve gerçekten benimsenmeye değer olduğunu düşünüyorum."

3. Airtable AI (Araştırma girdilerini yapılandırılmış veri kümelerine ve tekrarlanabilir GTM ş Akışlarına dönüştürmek için en iyisi)

Airtable AI aracılığıyla

Airtable AI, takımınız halihazırda yapılandırılmış verilerle çalışıyorsa anlamlıdır: lansman takipçileri, rakip matrisleri, kampanya takvimleri ve araştırma depoları.

Airtable, AI'yı ayrı bir sohbet penceresi gibi ele almak yerine, AI'yı halihazırda kullandığınız sisteme ekler. Airtable AI'yı, alanlarda içerik oluşturmak veya analiz etmek ve dağınık girdileri standartlaştırarak raporlamanın tutarlı kalmasını sağlamak için kullanabilirsiniz.

GTM ekipleri için öne çıkan özelliği ş akışı oluşturmadır. Airtable'ın Omni ürünü, ihtiyaçlarınızı açıklayarak tablolar ve otomasyonlar oluşturmanıza yardımcı olan bir konuşma oluşturucu olarak pozisyonlandırılmıştır. Bu, bir takım planı genelinde tekrarlanabilir içerik ve araştırma ş akışlarını ölçeklendirmeye çalışırken kullanışlıdır.

Airtable AI'nın en iyi özellikleri

Airtable içindeki araştırma girdilerinden metinleri özetleyin ve içgörüler elde edin.

AI alanını kullanarak ş akışları içinde tutarlı, metin tabanlı AI çıktıları çalıştırın.

Airtable'ın AI yeteneklerini kullanarak AI destekli uygulamalar ve ş akışları oluşturun.

GTM ve içerik takımları için geri bildirim etiketleme ve analizini standartlaştırın

Airtable AI sınırlamaları

Ş Akışlarının sorunsuz hale gelmesi için doğru temel yapıyı tasarlamak için zaman harcamanız gerekir.

Takımınız büyüdükçe ve daha fazla düzenleyicinin erişime ihtiyaç duymasıyla maliyetler artar.

Takımınız veritabanları yerine basit belgelere alışkınsa, bir öğrenme eğrisiyle karşılaşırsınız.

Airtable AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 24 $

İş: Kullanıcı başına aylık 54 $

Kurumsal Ölçek: Özel fiyatlandırma

Airtable AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (3.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.200'den fazla yorum)

Kullanıcılar Airtable AI hakkında ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şöyle dedi :

"Airtable, çeşitli sektörlerde ve kullanım durumlarında verileri düzenlemek, ürünleri yönetmek ve ş akışlarını kolaylaştırmak için son derece değerli bir araçtır ve işbirliği özellikleri, entegrasyon yetenekleri, otomasyon yetenekleri, mobil erişilebilirlik ve destekleyici topluluk ve kaynakları kullanır."

4. Claude 3. 5 Sonnet (Uzun araştırmaları net GTM içgörülerine dönüştürmek için en iyisi)

Claude 3. 5 Sonnet, uzun ve dağınık girdilerle uğraşırken ve net düşünmeye ihtiyaç duyduğunuzda güçlü bir seçenektir. Ürün pazarlamacıları ve analistler için bu, genellikle röportaj transkriptlerini, ürün belgelerini ve pazar araştırmalarını net iddialar ve destekleyici ayrıntılar içeren tek bir anlatıya birleştirmek anlamına gelir.

Anthropic, Claude 3. 5 Sonnet'in grafik ve çizelgeleri yorumlama ve kusurlu görüntülerden metin çıkarma dahil olmak üzere görsel muhakeme konusunda da güçlü bir pozisyonda olduğunu görüyor. Bu, raporlar ekran görüntüsü veya PDF olarak geldiğinde kullanışlıdır.

Ancak Claude, "Google Meet'e katılır" anlamında bir AI toplantı asistanı değildir. Özellikle bağlam farkında uyarılar ve büyük bağlam pencerelerinde daha bilinçli akıl yürütme istediğinizde, görüşmelerden sonra kullandığınız analiz katmanı olarak daha iyidir.

Claude 3. 5 Sonnet'in en iyi özellikleri

Uzun araştırma girdilerini özetleyin ve ham notları incelemeye hazır çıkarımlara dönüştürün.

Birden fazla kaynak belgede sentez için büyük bağlam pencerelerini yönetin

Rekabetçi özetler ve mesaj testleri gibi ş akışları için yapılandırılmış analizi destekleyin.

Öngörülebilir kullanım planlaması için yayınlanmış belirteç tabanlı fiyatlandırma ile API erişimi sunun.

Claude 3. 5 Sonnet sınırlamaları

Toplantı kaydedici olmadığı için kendi transkriptinizi veya notlarınızı getirmeniz gerekir.

Sık ve yoğun araştırma akışları yürütürken daha hafif planlarda kullanım sınırlarına ulaşırsınız.

Kullanıcı yorumlarına göre, bazen temkinli veya uzun soluklu hissettiriyor.

Claude 3. 5 Sonnet fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $

Max: Kullanıcı başına aylık 100 $'dan başlayan fiyatlarla

Takım: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Claude 3. 5 Sonnet puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (90 yorum)

Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

Kullanıcılar Claude 3 hakkında ne diyor? 5 Sonnet

Bir Redditor şöyle dedi:

“Claude 3. 5 Sonnet, kodlama becerisi, doğru özetleme ve doğal iletişim tarzıyla beni etkiledi. ”

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar içgörüler sohbetler, e-posta veya elektronik tablolar arasında kaybolabilir. ClickUp, tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizdeki konuşmaları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmenize olanak tanır ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

5. ChatGPT (GPT-5. 1) (Dağınık girdilerden hızlı taslaklar, sentezler ve karar almaya hazır özetler oluşturmak için en iyisi)

ChatGPT, GTM işleri için "her şeyi biraz yapan" bir seçimdir: mesajlaşma yinelemeleri, rekabetçi karşılaştırmalar, lansman SSS'leri, takip soruları ve üsluba uygun yeniden yazımlar.

OpenAI, GPT-5. 1'i, pazarlama takımlarının iş şekline çok uygun, yapılandırılabilir akıl yürütme özelliğine sahip amiral gemisi modeli olarak pozisyonlandırıyor: Bazen hızlı seçenekler istersiniz, bazen ise daha güçlü mantığa sahip daha dikkatli bir taslak istersiniz.

Ayrıca, mülakat hazırlığı için de yaygın olarak kullanılır. Adayları eğiten bir yönetici veya deneme mülakatları yapan bir aday iseniz, davranışsal sorular, teknik mülakatlar, kodlama testleri ve hatta veri bilimi vaka soruları için pratik yapabilirsiniz.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Uzun transkriptleri özetleyin ve dağınık notları net sonuçlara dönüştürün.

Mesajlaşma çerçeveleri taslağı hazırlayın, brifingler başlatın ve paydaşlara sunmaya hazır anlatılar oluşturun.

Araştırma görüşmeleri için soru listeleri oluşturun ve takip sorularını netleştirin.

Birden fazla dilde ton, netlik ve bölgesel varyantlar için metni yeniden yazın.

Sıkça sorulan sorular, battlecard'lar ve rekabet karşılaştırmaları gibi yapılandırılmış çıktılar oluşturun.

ChatGPT sınırlamaları

Cevap kalitesini korumak için güçlü komutlar ve temiz kaynak girdileri gerektirir.

Bazen hatalı sonuçlar üretebileceğinden, yine de insan gözden geçirme ve doğrulama işlemlerine ihtiyaç duyarsınız.

Süreçleriniz, ş akışındaki bağlamı otomatik olarak yakalayan bir toplantı asistanına bağımlıysa, entegrasyonlar daha az hissedilir.

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Kullanıcı başına aylık 20 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 200 $

İş : Kullanıcı başına aylık 30 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

ChatGPT derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

Bir Redditor şöyle dedi:

"GPT 5. 1 Pro'yu tercih ederim çünkü gerçekten çok iyi... 5. 1 Pro'yu birden fazla sekmede aralıksız kullanıyorum, ayrıca 5. 1'i diğer görevler için de yüksek performansla kullanıyorum ve hiç bir sınırla karşılaşmadım."

🤔 Biliyor muydunuz: Gece geç saatlerde yapılan toplantılar geçen yıla göre %16 artış gösterdi ve toplantıların %30'u artık birden fazla zaman dilimini kapsıyor. Araştırmalarınız ve notlarınız ayrı araçlarda tutuluyorsa, bağlam hızla kaybolur.

6. Jasper (Kampanyalar arasında tutarlılık sağlayan marka pazarlama içeriği için en iyisi)

Jasper, tanıdık bir pazarlama sorununu çözmek için geliştirilmiştir: çok fazla içeriğe ihtiyacınız var ve bu içeriğin her zaman markanızın sesini yansıtması gerekiyor. Jasper'ın pozisyonu, Marka Sesi kontrolleri ve hedef kitleye özel mesajlaşmaya büyük ölçüde odaklanmaktadır, böylece takımlar her taslak farklı bir tona kaymadan kampanya varlıkları oluşturabilirler.

GTM takımları için, kanallar (e-posta, açılış sayfaları, ücretli, sosyal) arasında varyantlar üretirken tutarlılık ve hız istiyorsanız bu çok yararlıdır.

Jasper ayrıca platformunu pazarlama ş akışları ve temsilcileri etrafında şekillendirir. Bu, tek seferlik metinler üretmekle kalmayıp, tekrarlanabilir içerik üretimini standartlaştırmaya çalışan takımlara uygundur.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Kaba girdilerden reklamlar, açılış sayfaları ve e-posta için pazarlama taslakları oluşturun.

Marka ve stil kontrolleriyle ses tonunuzu tutarlı tutun

Netlik, üslup ve dönüşüm odaklılık için metni yeniden yazın.

İnceleme ve onaylar için işbirliği ş akışlarını destekleyin

Jasper sınırlamaları

Küçük takımlar için genel AI araçlarına kıyasla pahalı geliyor.

Birçok kullanıcı arasında çıktıların tutarlılığını korumak için yönetişim gerektirir.

Gerçeklere dayalı iddialar ve pozisyon nüansları için hala insan gözden geçirmesi gerekiyor.

Jasper fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800'den fazla yorum)

Kullanıcılar Jasper hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorumcu şöyle diyor:

"Jasper'ı beyin fırtınası yapmak, fikirleri yeniden formüle etmek, düşünceleri düzenlemek ve sıfırdan başlamak yerine çok daha hızlı yazmak için kullanabilirsiniz. Genel olarak, somut bireysel ve takım verimlilikleri sağladı ve platforma yapılan sürekli iyileştirmelerden çok memnunuz!"

7. Surfer AI (SEO odaklı içerik analizi ve optimizasyonu için en iyisi)

Surfer AI aracılığıyla

Takımınız çok fazla içerik yayınlıyorsa, en zor kısım genellikle arama amacına uygun, konuyu doğru bir şekilde ele alan ve Google'ın beklediği terimleri kaçırmayan bir şeyler yazmaktır. Surfer AI, bu ş akışı için tasarlanmıştır.

Bir anahtar kelimeyle başlarsınız ve Surfer AI SERP odaklı kılavuzlara göre bir taslak oluşturur, ardından Surfer'ın İçerik Düzenleyicisi'nde bu taslağı iyileştirirsiniz, böylece sayfa, sayfadaki önerilerle uyumlu kalır.

GTM ve ürün pazarlama takımları için Surfer AI, yayınlamak istediğiniz içeriği (lansman sayfaları, karşılaştırma gönderileri, BOFU blogları) zaten biliyorsanız ve SEO katmanının ayrı bir adım değil, yazma sürecinin bir parçası olmasını istiyorsanız en iyi sonucu verir.

Surfer AI'nın en iyi özellikleri

Daha hızlı taslak planlama için Outline Builder'ı kullanarak ana hatlar oluşturun.

Google ve AI arama görünürlüğüyle bağlantılı içerik yönergelerini kullanarak taslakları optimize edin.

Şablonlar ve özel ses seçenekleriyle marka tutarlılığını koruyun

Tek bir platformda takımınızla işbirliği yapın ve Google Dokümanlar'a bağlanın.

Surfer AI sınırlamaları

Büyük ölçekte tutarlı sonuçlar elde etmek için güçlü bir kurulum ve SEO bilgisi gerekir.

Daha yüksek kullanım için ücretsiz plandan ücretli plana geçtiğinizde pahalı geliyor.

Özellikle gerçekler ve referanslar önemli olduğunda, hala insan gözden geçirmesi gereken çıktılar üretir.

Surfer AI fiyatlandırması

Keşif: Kullanıcı başına aylık 59 $

Standart: 3 kullanıcı için aylık 119 $

Pro: 5 kullanıcı için aylık 219 $

İçiniz rahat olsun: 10 kullanıcı için aylık 359 $

Enterprise: Aylık 999 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır)

Surfer AI puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (530'dan fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (420'den fazla yorum)

Kullanıcılar Surfer AI hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorumcu şöyle diyor:

"Surfer, harika bir bütünsel SEO aracıdır... Surfer, varlık optimizasyonu için kullandığım araçtır. Ancak, varlık optimizasyonunun yanı sıra, anahtar kelime araştırma aracı, konu haritası oluşturma ve denetimleri de aynı derecede güçlüdür."

8. Writer. com (Kurumsal düzeyde içerik yönetimi ve marka tutarlılığı için en iyisi)

Birden fazla takım içerik gönderdiğinde, riskler arasında yanlış terminoloji ve müşteriye sunulan varlıklara sızan kazara politika ihlalleri yer alabilir.

Writer.com, marka ve ses profilleri ve takımlar için yönetici düzeyinde denetim gibi unsurları içeren, yönetişim ve marka kontrollerini merkeze alan bir kurumsal yapay zeka platformu olarak pozisyonlandırılmıştır.

Writer, uydurma cevapları azaltmanın bir yolu olarak "onaylanmış bilgilerinizi kullanın" yaklaşımını benimser. Bilgi Grafiği, geri getirme ile güçlendirilmiş üretimi destekler, böylece takımlar çıktıları iç kaynaklara dayandırabilir ve yazdıklarını şirketin onayladığı içerikle uyumlu tutabilir.

Veri gizliliği, denetlenebilirlik ve büyük içerik yüzeylerinde tutarlı mesajlaşma önemsiyorsanız, Writer tam da bunun için tasarlanmıştır.

Writer.com'un en iyi özellikleri

Marka sesini ve stil kurallarını uygulayarak içeriklerin tüm takımlar arasında tutarlı kalmasını sağlayın.

Daha iyi izlenebilirlik ve daha az hata için Bilgi Grafiği ile temel çıktıları oluşturun.

Yaygın GTM görevleri için temsilciler ve oyun kitaplarıyla tekrarlanabilir ş akışları oluşturun.

Yönetilen benimseme için kurumsal güvenlik ve yönetici kontrollerini destekleyin

Writer.com sınırlamaları

Sadece hızlı taslaklara ihtiyaç duyan küçük takımlar için ağır geliyor.

Marka kontrollerini ve bilgi temelini doğru bir şekilde oluşturmak için kurulum işi gerekir.

Güçlü cevap kalitesini korumak için iç girdilerinize bağlıdır

Writer.com fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz Deneme; Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Writer.com puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar Writer.com hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle dedi:

“Writer.com'un tüm yazılı içeriklerimizin marka sesimizle tutarlı kalmasını sağlamasını çok takdir ediyorum. …platform ayrıca takımların işbirliği yapmasını ve ş akışlarını yönetmesini kolaylaştırarak herkesin uyumlu ve verimli kalmasına yardımcı oluyor.”

9. Copy. ai (GTM ş akışlarını tekrarlanabilir araştırma-içerik çıktılarına dönüştürmek için en iyisi)

GTM hareketiniz hız ve alaka düzeyine bağlıysa, bu sürecin zorluğunu zaten biliyorsunuzdur: hesap araştırması, iletişim kontrolü, ilk temas mesajlaşması, takip e-postaları ve ardından bir sonraki segment için yapılacak işlemler.

Copy. ai, hesap istihbaratı ve hesaba özel erişim taslağına odaklanan "Prospecting Cockpit" gibi kullanım örnekleriyle GTM AI platformu olarak pozisyonda bulunmaktadır.

Copy. ai, satış transkriptlerinden anlaşma koçluğu ve tahmin tarzı rehberlik için içgörüler de elde edebilir. Arama sırasında canlı ipuçları vermez, ancak bu konuşmaları gerçek satış sonuçlarına ve organize takım süreçlerine dönüştürmede daha iyidir.

Copy. ai'nin en iyi özellikleri

Özetler, brifingler ve içerik varyasyonları için tekrarlanabilir GTM ş akışları oluşturun.

Yapılandırılmamış notları, gözden geçirmesi daha kolay yapılandırılmış çıktılara dönüştürün.

Tutarlı konuşma noktalarına dayanan pazarlama ve satış ş akışlarını destekleyin.

Çıktıları ş akışları içinde düzenli tutarak, dağınık taslaklar yerine yeniden çalışma ihtiyacını azaltın.

Copy.ai sınırlamaları

Ş Akışlarının takımınızın süreçlerine uyması için kurulum zamanı gerektirir.

Kaynak kalitesine bağlıdır, bu nedenle yine de hızlı bir doğruluk kontrolü yapmanız gerekir.

Daha büyük takımlar için ücretsiz plandan ücretli plana geçtiğinizde pahalı hale gelir.

Copy. ai fiyatlandırması

Sohbet: Kullanıcı başına aylık 29 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Copy. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (180'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (60'tan fazla yorum)

Kullanıcılar Copy.ai hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorumcu şöyle diyor:

“… Copy. AI, satış metinlerinden blog gönderilerine ve dijital reklam metinlerine kadar çeşitli içerik türlerini destekler, böylece hedef kitlenizin ihtiyaç duyduğu içerik türünü her zaman oluşturabilirsiniz. 3. Mevcut Akışlarla Kolay Entegrasyon…”

🤔 Biliyor muydunuz: Şubat 2020'den bu yana ortalama bir Microsoft Teams kullanıcısının haftalık toplantı süresi %252 arttı ve haftalık toplantı sayısı da %153 arttı. Bu nedenle, "görüşme sonrası netlik" görüşmenin kendisi kadar önemlidir.

10. Perplexity AI (GTM işlerinde referans gösterebileceğiniz alıntılarla araştırma yapmak için en iyisi)

Perplexity aracılığıyla

Ürün pazarlamacıları ve araştırma analistleri için "hızlı cevaplar", bunların nereden geldiğini gösterebildiğinizde yararlıdır.

Perplexity'nin temel özelliği doğrulanabilir araştırmadır: size alıntılarla birlikte cevaplar ve akıllı takip soruları sunar, böylece baştan başlamadan analizi daha da ileriye götürebilirsiniz. Bu da onu kaynak gerektiren rekabetçi araştırmalar, pozisyonlandırma işleri ve içerik özetleri için ideal hale getirir.

Perplexity, takımların aramaları ve konuları proje bazında düzenleyebilmelerini sağlayan Spaces aracılığıyla işbirliğini de destekler, böylece araştırmalar birden fazla araçta kaybolmaz.

İzin kontrolleriyle web ve dahili belgelerde arama yapabilir, bu da araştırmanızın hem kamuya açık kaynakları hem de şirket belgelerini içermesi gerektiğinde kullanışlıdır.

Perplexity AI'nın en iyi özellikleri

Daha hızlı araştırma doğrulaması için alıntılarla birlikte yanıtlar verin.

Özetinizin güncel kalması için web'i gerçek zamanlı olarak arayın.

Özetlerde ve sunumlarda yeniden kullanabileceğiniz temiz, iyi biçimlendirilmiş çıktılar üretin.

Konuyu yeniden başlatmadan derinlemesine takip soruları destekleyin

Perplexity AI sınırlamaları

Toplantılar sırasında otomatik yakalama istiyorsanız ayrı bir toplantı asistanı gerekir.

Alıntılar yetersiz veya iddia ile uyuşmadığında hala hızlı bir kaynak kontrolü gerekiyor.

Daha yoğun araştırma kullanımı için ücretsiz plandan ücretli plana geçtiğinizde maliyet artar.

Perplexity AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise Pro : Kullanıcı başına aylık 40 $

Enterprise Max: Kullanıcı başına aylık 325 $

Perplexity AI puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (120'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

Kullanıcılar Perplexity AI hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle dedi:

“Kaynaklar güvenilir ve bilgiler doğru. [Perplexity. AI]'yi günlük olarak içerik pazarlaması için kullanıyorum. Birçok yönden yardımcı oldu. Blog ve makale yazarken, metin ve içerik oluşturmak çok kolay.”

Hala ana Cluely alternatiflerinin ötesinde seçenekleri karşılaştırıyorsanız, bu üç araç canlı konuşma sona erdiğinde yaygın boşlukları doldurabilir.

Daha net AI notları, daha hızlı hatırlama veya iş görüşmeleri için daha yapılandırılmış uygulamalara ihtiyacınız olduğunda bu alternatifler çok yararlıdır.

fireflies.ai : Toplantılarınızı kaydeden ve bunları aranabilir transkriptlere, özetlere ve eylem öğelerine dönüştüren bir AI toplantı asistanı. Google Meet gibi video platformlarında çalışır ve toplantıya bot eklemeden yakalama ve özetleme yapabilen bir Chrome uzantısı seçeneği de içerir.

Otter.ai : Gerçek zamanlı transkripsiyonları yakalayan ve hızlıca göz atabileceğiniz yapılandırılmış toplantı notları oluşturan bir toplantı asistanı. Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet'teki toplantılara otomatik olarak katılabilir, bu da haftadan haftaya farklı araçlarda görüşmeler yapıyorsanız çok kullanışlıdır.

Final Round AI : AI mock mülakatları ve yapılandırılmış mülakat uygulamaları için tasarlanmıştır, böylece önemli mülakatlar öncesinde cevaplarınızı prova edebilir ve cevap kalitenizi artırabilirsiniz. Gerçek video görüşmelerine daha yakın bir uygulama istiyorsanız ve mülakat döngünüzün bir parçası olarak kodlama mülakatlarına hazırlanıyorsanız özellikle kullanışlıdır.

ClickUp Makbuzları (ve Ş Akışı) Getiriyor

Cluely alternatifleri arasında seçim yapmak, sadece bir AI görüşme yardımcısı aracılığıyla canlı konuşmalarda gerçek zamanlı yanıtlar almakla ilgili değildir. Satış takımları için satın alıyorsanız, takım verimliliği ve gerçek zamanlı koçluk, not kalitesi kadar önemlidir.

Pazarlama ve GTM takımları için, genel toplantılar için sadece röportaj tarzı sorular sunmaktan daha fazlasını sağlayan gerçek zamanlı içgörüler sunan araçları seçmeniz en uygun olacaktır.

Birden fazla platformda ş akışı için uçtan uca destek sağlayan araçlar arayın. İdeal araçlar ayrıca aranabilir notlar, AI destekli gerçek zamanlı öneriler ve AI destekli gerçek zamanlı geri bildirimler içermelidir.

ClickUp, AI içgörüleri, belgeler, işbirliği ve teslimatı bir araya getiren tek bir Çalışma Alanı ve AI asistanı istediğinizde öne çıkar. Şunları yapabilirsiniz:

ClickUp Brain ile toplantıları özetleyin

Düşüncelerinizi ClickUp Docs'ta belgelendirin.

ClickUp Enterprise Search ile kanıtları hızlıca bulun

ClickUp Agents ile tekrarlanabilir takipleri otomasyonla otomatikleştirin.

Çok dilli destek ve AI ile geliştirilmiş not alma özelliklerinden yararlanın.

Güçlü bir Cluely alternatifi mi arıyorsunuz? Şimdi ClickUp'a kaydolun