Tedarikçileri Değerlendirmek için 10 Ücretsiz Tedarikçi Puan Kartı Şablonu

Satıcı değerlendirmesi genellikle öngörülebilir şekillerde parçalanır: "puan kartı" birinin elektronik tablosunda, gerçek geri bildirim Slack'te yer alır ve yenilemeler, herkesin farklı olayları hatırladığı bir toplantıda kararlaştırılır.

Tedarik riskinin sürekli olduğu bir dünyada, bu kurulum çok kırılgandır. Tedarik liderleri, risk azaltmayı sürekli olarak en önemli öncelik olarak sıralamaktadır ve çoğu, aktif alternatif kaynakları korumayı en etkili adım olarak göstermektedir.

Bu kılavuzda, tedarikçileri tutarlı kriterlerle puanlayabilmeniz, riskleri erken tespit edebilmeniz ve gerçekten savunabileceğiniz tedarik kararları alabilmeniz için 10 adet kullanıma hazır tedarikçi puan kartı şablonu sunulmaktadır. Ayrıca, basit bir 1-5 puanlamadan daha fazlasını istediğinizde ClickUp içinde ağırlıklı puanlamayı nasıl uygulayacağınızı da göstereceğiz.

Satıcı Puan Kartı Şablonlarına Genel Bakış

Şablon İndir Bağlantısı İdeal kullanım alanları En İyi Özellikler Görsel Biçim ClickUp Tedarikçi Yönetimi Kontrol Listesi Şablonu Ücretsiz şablon edinin Tedarikçileri işe alan ve uyumluluk adımlarını yöneten takımlar Önceden oluşturulmuş yeterlilik kontrol listesi, tedarikçi verileri, atanan kişiler ve son teslim tarihleri için Özel Alanlar, puanlama eklemeyi destekler. Kontrol listesi ş Akışı ClickUp Tedarikçi Geri Bildirim Şablonu Ücretsiz şablon edinin Projeler veya sözleşmelerin ardından tedarikçi performansını inceleyen takımlar Yapılandırılmış yansıma bölümleri, işbirliğine dayalı Belgeler, etiketleme, niteliksel içgörü yakalama Geriye dönük şablon ClickUp Satıcı Ana Liste Şablonu Ücretsiz şablon edinin Birden fazla tedarikçiyi tek bir yerden yöneten kuruluşlar Merkezi tedarikçi veritabanı, Tablo görünümü, Kişiler, sertifikalar ve riskler için Özel Alanlar Ana veritabanı ClickUp Karşılaştırma Matrisi Şablonu Ücretsiz şablon edinin Satın alma takımları, RFP'ler sırasında tedarikçileri yan yana karşılaştırıyor Matris düzeni, ağırlıklı puanlama alanları, renk kodlu göstergeler, otomasyonla yapılan sıralama Karşılaştırma matrisi ClickUp Dengeli Puan Kartları Şablonu Ücretsiz şablon edinin Finans, kalite, süreç ve büyüme boyutlarında tedarikçileri değerlendiren takımlar Dört bölümlü puan kartı, Özel Alan puanlama, gösterge paneli entegrasyonu Dengeli puan kartı ClickUp Yazılım Değerlendirme Şablonu Ücretsiz şablon edinin Yazılım ve SaaS tedarikçilerini değerlendiren BT, satın alma ve operasyon takımları Entegrasyonlar, uyumluluk, destek, fiyatlandırma, ağırlıklı puanlar ve fonksiyonlar arası geri bildirimler üzerinden değerlendirme Yazılım puan kartı ClickUp Tedarikçi Sözleşmesi Şablonu Ücretsiz şablon edinin Sözleşmeleri, SLA'ları, yenileme zaman çizelgelerini ve tedarikçi yükümlülüklerini belgeleyen takımlar Sözleşme şartlarını, SLA'ları, yenileme tarihlerini, bağlantılı inceleme ş Akışlarını ve Özel Alanları izler. Sözleşme takipçisi Jotform tarafından hazırlanan Satıcı Değerlendirme Formu Bu şablonu indirin Basit, form tabanlı bir tedarikçi değerlendirme süreci isteyen kuruluşlar Özelleştirilebilir form oluşturucu, derecelendirme ölçekleri, yapılandırılmış alanlar, gerçek zamanlı gönderiler, merkezi yanıt depolama Değerlendirme formu HubSpot tarafından hazırlanan Potansiyel Müşteri Puanlama Şablonu Bu şablonu indirin Basit bir elektronik tablo tabanlı tedarikçi puanlama modeline ihtiyaç duyan takımlar Temel puanlama alanları, özelleştirilebilir metrikler, kolay karşılaştırma, elektronik tablo dostu düzen Hesap tablosu şablonu Coefficient.io tarafından hazırlanan Tedarikçi Yönetimi Kontrol Listesi Şablonu Bu şablonu indirin Uyumluluk adımlarını ve tedarikçi süreç ş akışlarını izleyen takımlar Kontrol listesi tabanlı görev izleme, yapılandırılmış ş Akışı, dokümantasyon alanları, süreç tutarlılığı Kontrol listesi şablonu

Satıcı Puan Kartı Şablonu Nedir?

Satıcı puan kartı şablonu, kalite, teslimat güvenilirliği, maliyet, yanıt verme hızı ve risk gibi her seferinde aynı kriterleri kullanarak tedarikçi performansını ölçmek ve karşılaştırmak için kullanılan standart bir çerçevedir.

Görüşlere veya tek seferlik geri bildirimlere güvenmek yerine, takımınıza tedarikçileri tutarlı bir şekilde puanlamak, zaman içinde performans eğilimlerini tespit etmek ve yenileme veya eskalasyonlar sırasında gerçekten açıklayabileceğiniz kararlar almak için tekrarlanabilir bir yol sunar.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kararları kaydetmek ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın ClickUp Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda asla endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

Neden Satıcı Puan Kartı Şablonu Kullanmalı?

Puan kartı sisteminiz yoksa, tedarikçi yönetimi hızla reaktif hale gelir. Sorunları ancak bir şey ters gittiğinde fark edersiniz: geç teslimat, başarısız SLA, aniden acil durum haline gelen destek eskalasyonu.

Puan kartı dinamikleri değiştirir. Erken sinyaller, yazılı kanıtlar ve çeyrek ortasında hedefleri değiştirmeden tedarikçileri karşılaştırmanın bir yolunu elde edersiniz.

Standartlaştırılmış bir tedarikçi yönetimi puan kartı kullanmak size şu konularda yardımcı olur:

Objektif tedarikçi karşılaştırmaları yapın: Tüm tedarikçileri aynı kriterlere göre puanlayarak içgüdüsel kararlar almaktan vazgeçin. Bu, adaleti sağlar ve somut verilere dayalı olarak en iyi performans gösterenleri belirlemenize yardımcı olur.

Riskleri erken tespit edin: Birden fazla inceleme döneminde performans düşüşü eğilimlerini tespit ederek, küçük bir sorun büyük bir Birden fazla inceleme döneminde performans düşüşü eğilimlerini tespit ederek, küçük bir sorun büyük bir tedarik zinciri kesintisine dönüşmeden müdahale etmenizi sağlar. CPO'ların %74'ü en etkili risk azaltma aracı olarak alternatif tedarik kaynakları bulmayı gösterdiğinden, bu çok önemlidir.

Daha güçlü sağlayıcı ilişkileri kurun: Sağlayıcılara, verilerle desteklenen açık ve yapıcı geri bildirimler sağlayın. Bu, onlara iyileştirme için somut hedefler sunar ve daha işbirliğine dayalı bir ortaklık ortamı yaratır.

Daha hızlı satın alma kararları alın: Sözleşme yenileme zamanı geldiğinde, hangi tedarikçilerin beklentileri karşıladığını ve hangilerinin karşılamadığını hızlıca görebilir, böylece uzun yeniden değerlendirmelerden zaman kazanabilirsiniz.

Belgeleri denetime hazır tutun: Her tedarikçi performans değerlendirmesinin açık ve tutarlı bir kağıt izini tutarak, Her tedarikçi performans değerlendirmesinin açık ve tutarlı bir kağıt izini tutarak, uyumluluk kontrollerine her zaman hazır olduğunuzdan emin olun.

💡 Profesyonel İpucu: Satıcı geçmişi insanların hafızalarında kalmamalıdır. Bir satıcı sorunu ortaya çıktığında, en kötü soru "Bu nerede belgelenmişti?" sorusudur. ClickUp Enterprise Search ile, tek bir sorgu ile geçmiş puan kartlarını, olay notlarını, yenileme kararlarını, sözleşme şartlarını ve paydaşların geri bildirimlerini çekebilirsiniz, böylece değerlendirme Slack arkeolojisine değil, kanıtlara dayalı olur. Kurumsal Arama ile çalışma alanınızda her şeyi bulun

Gerçekten İşe Yarayan Bir Puan Kartı Nasıl Oluşturulur?

Bir şablon seçmeden önce üç şeyi kesinleştirin. Bu, takımınızın güvendiği bir puan kartı ile insanların görmezden geldiği bir puan kartı arasındaki farktır.

Ölçek: Basit tutun (1–5 veya 1–10)

Ağırlıklar: En önemli olanı (teslimat, maliyet ve risk) belirleyin ve bunu belgelendirin.

Sıklık: İnceleme sıklığını ayarlayın (kritik tedarikçiler için aylık, diğerleri için üç aylık).

Puanlama mantığı ayarlandıktan sonra, ş Akışınıza uygun şablonu seçebilirsiniz.

Satıcı puan kartınıza eklemeniz gereken anahtar ölçütler

Yanlış metrikleri izlemek, hiçbir şeyi izlememek kadar sorunludur. İyi bir tedarikçi değerlendirme puan kartı, işletmeniz için gerçekten önemli olanı yansıtan dengeli bir dizi anahtar performans göstergesine (KPI) odaklanır. Ayrıntılar sektörünüze bağlı olmakla birlikte, çoğu puan kartı bu temel satın alma KPI'larını içerir.

Kalite ölçütleri: Bu, bir tedarikçinin ürünü veya hizmetinin standartlarınızı ne kadar iyi karşıladığını izler. Hata oranları, iade oranları ve spesifikasyonlara uygunluğu dahil edin.

Teslimat performansı: Bu, güvenilirliği ve zamanında teslimatı ölçer. Anahtar ölçütler, zamanında teslimat oranı, Bu, güvenilirliği ve zamanında teslimatı ölçer. Anahtar ölçütler, zamanında teslimat oranı, teslim süresi doğruluğu ve sipariş yerine getirme eksiksizliğidir.

Maliyet ölçütleri: Bu, etiket fiyatının ötesine geçerek toplam değeri değerlendirir. Piyasaya göre fiyat rekabet gücünü, fatura doğruluğunu ve toplam sahiplik maliyetini izleyin.

Duyarlılık ve hizmet: Bu, tedarikçiyle işin ne kadar kolay olduğunu değerlendirir. İletişim dönüş süresini, sorun çözme hızını ve acil taleplere karşı esnekliğini ölçün.

Uyumluluk ve risk: Bu, tedarikçinin istikrarını ve düzenlemelere uyumunu değerlendirir. Sigorta ve sertifika durumlarını, finansal istikrar göstergelerini ve Bu, tedarikçinin istikrarını ve düzenlemelere uyumunu değerlendirir. Sigorta ve sertifika durumlarını, finansal istikrar göstergelerini ve endüstri standartlarına uyumu dahil edin.

İlişki faktörleri: Bu, ortaklığın stratejik değerini yansıtır. Hesap yönetimi kalitesini, iyileştirmeler konusunda işbirliği yapma istekliliğini ve inovasyona katkılarını puanlayın.

🎥 Yazılım sağlayıcılarını değerlendirirken, anahtar geliştirme metriklerini anlamak, teknik yeteneklerini ve teslimat performansını daha etkili bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olabilir. Bu video, sağlayıcı değerlendirme kriterlerinizi belirleyebilecek anahtar yazılım geliştirme KPI'larına genel bir bakış sunar.

10 Ücretsiz Satıcı Puan Kartı Şablonu

Bu 10 ücretsiz tedarikçi puan kartı şablonu size bir başlangıç noktası sağlar, böylece ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçip onu özelleştirebilirsiniz.

1. ClickUp Tedarikçi Yönetimi Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Tedarikçi Yönetimi Kontrol Listesi Şablonu, görevler ve durumlar içeren yapılandırılmış bir tedarikçi onboarding kontrol listesini gösterir.

Satıcıların işe alım sürecinde bazı adımların atlanmasından bıktınız mı? ClickUp tarafından hazırlanan bu görev tabanlı kontrol listesi, Satıcı Yönetimi Kontrol Listesi Şablonu, her uyumluluk kontrolünün ve yönetim faaliyetinin baştan sona izlenmesini sağlar. Yeni satıcıları işe almak ve dönemsel incelemeler yapmak için tekrarlanabilir bir sürece ihtiyaç duyan takımlar için mükemmeldir.

Bu şablon, süreci performans izleme ile birleştirir.

Bu şablonun içeriği:

Satıcı yeterlilik sürecinin her adımı için önceden hazırlanmış kontrol listesi öğeleri

ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak tedarikçi durumu, sözleşme tarihleri ve uyumluluk belgelerini izleyin.

ClickUp Atanan Kişiler ve ClickUp Son Teslim Tarihleri'ni kullanarak sorumlulukları netleştirin.

Kontrol listesi izlemesi ile birlikte puanlama kriterlerinin eklenmesini destekleyen esnek yapı

Yenileme tarihlerini manuel olarak izlemeyi bırakın — tedarik süreçlerinde otomasyon, sadece 12 aylık bir geri ödeme süresiyle ortalama %18 ROI sağlar. ClickUp Otomasyonlarını, inceleme görevlerini otomatik olarak tetiklemek veya son teslim tarihi yaklaştığında bildirimler göndermek için ayarlayarak sözleşme son teslim tarihlerini asla kaçırmayın. ClickUp "AI ile Otomasyon (Beta)" kural oluşturucu: durum "Tasarım için Hazır" olarak değiştiğinde, atanan kişileri otomatik olarak Tasarım Takımı olarak değiştirin.

2. ClickUp Tedarikçi Retro Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Tedarikçi Geriye Dönük Değerlendirme Şablonu: Bu kapsamlı şablonla tedarikçi değerlendirme sürecinizi kolaylaştırın.

Bazen basit bir puan tüm hikayeyi anlatmaz. ClickUp tarafından sunulan bu geriye dönük tarzda Satıcı Geriye Dönük Şablonu, takımınızın proje sonrası veya sözleşme sonrası anlamlı satıcı değerlendirmeleri gerçekleştirerek değerli dersler çıkarmasına yardımcı olur. Satıcının performansının arkasındaki "neden"i anlamak isteyen takımlar için idealdir.

Bu şablon, geri bildirimleri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür.

Bu şablonun içeriği:

Neyin iyi gittiği, neyin gitmediği ve gelecekteki çalışmalar için eylem ögeleri için yapılandırılmış bölümler

ClickUp belgeleri kullanarak işbirliğine dayalı geri bildirim toplama

ClickUp Etiketleme ile kolay organizasyon ve referans

Daha akıllı tedarikçi seçim kararlarını destekleyen niteliksel içgörüler elde edin.

3. ClickUp Tedarikçi Ana Liste Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ta Satıcı Liste Görünümü Tablo görünümünde, duruma göre gruplandırılmış, her satıcının tedarik türü, iletişim bilgileri, adresi ve yıldız bazlı "Hizmet Kalitesi" derecelendirmesi

Satıcı bilgileriniz bir düzine farklı dosyaya dağılmış durumda mı? ClickUp'ın bu merkezi veritabanı Satıcı Ana Listesi Şablonu, tüm satıcılarınızı tek bir yerde izleyerek, önemli ayrıntılar ve performans göstergeleriyle birlikte bu sorunu çözer. Birden fazla tedarikçiyi yöneten ve merkezi bir satıcı veritabanına ihtiyaç duyan her kuruluş için vazgeçilmez bir araçtır.

Bu tedarikçi puan kartı şablonu, tüm tedarikçi yönetimi programınızın temelini oluşturur.

Bu şablonun içeriği:

ClickUp Tablo Görünümü'nü kullanarak elektronik tablo tarzı izleme

İletişim bilgileri, sertifikalar ve risk derecelendirmeleri için ClickUp Özel Alanlar

ClickUp Filtreleme ile hızlı arama ve sıralama

Bireysel puan kartlarını ana tedarikçi veritabanına bağlama yeteneği

Ham verileri güçlü içgörülere dönüştürün. Bu listedeki verileri ClickUp Gösterge Panelleri ile gerçek zamanlı tedarikçi performans özetlerine aktararak tüm tedarikçi ağınızı bir bakışta yüksek düzeyde inceleyin. Tedarikçi performansına genel bakış ve raporlama için ClickUp Gösterge Paneli örneği

4. ClickUp Karşılaştırma Matrisi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin Yan yana satıcı değerlendirmesi ve puanlaması için ClickUp Karşılaştırma Matrisi Şablonu

RFP sürecinde birden fazla tedarikçi arasından seçim yapmak, elma ile portakalı karşılaştırmak gibi hissettirebilir. ClickUp'ın bu yan yana Karşılaştırma Matrisi Şablonu, birden fazla tedarikçiyi aynı kriterlere göre değerlendirmenize olanak tanıyarak tedarikçi değerlendirme puan kartı sürecine netlik kazandırır. Savunulabilir, veriye dayalı seçim kararları alması gereken satın alma takımları için tasarlanmıştır.

Bu şablon, uzun bir listeden kısa bir listeye güvenle geçmenize yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Bu şablonun içeriği:

Satıcıları aynı değerlendirme kriterlerine göre karşılaştıran yapılandırılmış matris düzeni

ClickUp Ağırlıklı Puanlama Alanları (Formül Alanları) kullanarak otomatik sıralama

ClickUp ile görsel performans ipuçları Renk kodlu durum göstergeleri

Nihai tedarikçi seçimini destekleyen açık ve savunulabilir değerlendirme çerçevesi

Hesap tablosu hesaplamaları yapmadan ağırlıklı puanlama mı istiyorsunuz? ClickUp'ta, her KPI'yı Özel Alan olarak ekleyin, ardından Formül Alanlarını kullanarak ağırlıklı toplamları otomatik olarak hesaplayın. Bu şekilde, birden fazla gözden geçiren satıcıları puanlasa bile şablon tutarlı kalır. ✨ ClickUp Özel Alanlarında gelişmiş formülleri kolaylıkla kullanın

5. ClickUp Dengeli Puan Kartları Şablonu

Ücretsiz şablon edinin Çok boyutlu tedarikçi performans değerlendirmesi için ClickUp Dengeli Puan Kartları Şablonu

Yalnızca maliyete odaklanmak, kalite veya hizmetin yetersizliği nedeniyle uzun vadede size daha fazla maliyet getirecek ucuz bir tedarikçiyi seçmenize neden olabilecek yaygın bir hatadır. ClickUp tarafından sunulan bu stratejik puan kartı Dengeli Puan Kartları Şablonu, tedarikçileri birden fazla performans boyutunda değerlendirmenize yardımcı olarak, onların değerine ilişkin bütünsel bir görünüm elde etmenizi sağlar.

Bu şablon, kalite veya yenilikçiliği feda ederek fiyatı aşırı derecede ön plana çıkarmanızı önler.

Bu şablon şunları içerir:

Finansal, müşteri/kalite, iç süreç ve öğrenme/büyüme perspektiflerini kapsayan dört bölümlü değerlendirme

ClickUp Özel Alanları kullanarak boyutlar arasında puanlama

Yönetici düzeyinde raporlama için gösterge paneli biçimi

Tedarikçi performans yönetimi için uyarlanmış dengeli puan kartı metodolojisine dayalıdır.

6. ClickUp Yazılım Değerlendirme Şablonu

Ücretsiz şablon edinin Güvenlik entegrasyonları ve destek açısından SaaS tedarikçilerini değerlendirmek için ClickUp Yazılım Değerlendirme Şablonu

Yazılım tedarikçilerini değerlendirmek, kendine özgü bir dizi zorlukla birlikte gelir. ClickUp tarafından sunulan bu özel puan kartı Yazılım Değerlendirme Şablonu, teknoloji tedarikçilerini ve SaaS araçlarını değerlendirmekle görevli BT, satın alma ve operasyon takımları için özel olarak tasarlanmıştır.

Bu şablon, yazılım tedarikine özgü hususları ele almaktadır. 🛠️

Bu şablonun içeriği:

İşlevsellik uygunluğu, entegrasyon yetenekleri, güvenlik/uyumluluk, destek kalitesi ve fiyatlandırma modeli açısından değerlendirme

Çapraz fonksiyonlu paydaşlardan yapılandırılmış geri bildirim toplama

Ağırlıklı puanlama alanlarını kullanarak tedarikçi sıralaması

API kullanılabilirliği ve veri taşınabilirliği gibi uzun vadeli teknik faktörlerin değerlendirilmesine yardımcı olur.

7. ClickUp Tedarikçi Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin Sözleşme şartlarını, SLA'ları ve yenileme izlemesini belgelemek için ClickUp Tedarikçi Sözleşmesi Şablonu

Satıcı sözleşmesi, sadece yasal bir belge değil, aynı zamanda bir performans taahhüdüdür. ClickUp'ın bu Satıcı Sözleşmesi Şablonu, satıcı sözleşmelerini performans beklentileri ve Hizmet Seviyesi Anlaşmaları (SLA'lar) ile birlikte belgelendirerek yasal anlaşmalar ile operasyonel gerçeklik arasındaki boşluğu doldurmanıza yardımcı olur. Satıcıların verdikleri sözleri yerine getirmelerini isteyen takımlar için mükemmeldir.

Bu şablon, sözleşmelerinizi canlı belgelere dönüştürür.

Bu şablonun içeriği:

Anahtar sözleşme şartları, SLA taahhütleri ve performans kriterlerinin yapılandırılmış dokümantasyonu

ClickUp Özel Alanları kullanarak anlaşma durumunu, yenileme tarihlerini ve uyumluluğu izleyin.

ClickUp Bağlantılı Görevler tarafından desteklenen sözleşme inceleme ş akışları

Müzakere edilen şartların aktif olarak izlenmesini ve uygulanmasını sağlar.

8. Jotform tarafından hazırlanan Satıcı Değerlendirme Formu

Bu şablonu indirin Jotform Satıcı Değerlendirme Formu Şablonu, yapılandırılmış satıcı değerlendirmeleri için örnek düzen

Satıcı Değerlendirme Formu Şablonu, standartlaştırılmış derecelendirme kriterleri ve geri bildirim alanları kullanarak tedarikçi performansını değerlendirmek için yapılandırılmış bir yol sunar. Takımların satıcı kalitesi, güvenilirliği ve hizmet verimliliği hakkında tutarlı değerlendirme verileri toplamasına yardımcı olarak, satıcıları karşılaştırmayı ve iyileştirme alanlarını belirlemeyi kolaylaştırır. Bu şablon, karmaşık kurulum gerektirmeden satıcı performansını izlemek için basit, form tabanlı bir yaklaşım isteyen kuruluşlar için idealdir.

Bu şablon, tutarlı ve yapılandırılmış tedarikçi değerlendirmesini destekler.

Bu şablonun içeriği:

Derecelendirme ölçekleri ve geri bildirim alanları kullanılarak yapılandırılmış tedarikçi performans değerlendirmesi

Satıcı bilgileri ve değerlendirme kriterleri gibi anahtar satıcı ayrıntılarını yakalar.

Puanlama alanları ve değerlendirme soruları eklemek veya değiştirmek için özelleştirilebilir form oluşturucu

Tutarlı tedarikçi performansı izleme için gerçek zamanlı veri toplama

Güvenli form bağlantısı veya gömme yoluyla kolay paylaşım, paydaşların görüşlerini almak için

Analiz ve karşılaştırma için merkezi yanıt depolama

Dengeli değerlendirme için hem nicel derecelendirmeleri hem de nitel geri bildirimleri destekler.

9. HubSpot tarafından hazırlanan Potansiyel Müşteri Puanlama Şablonu

Bu şablonu indirin HubSpot Lead Scoring Şablonu, elektronik tablo tabanlı puanlama için önizleme

HubSpot'un tedarikçi derecelendirme Lead Scoring şablonu için basit ve sade bir başlangıç noktası arıyorsanız, HubSpot'tan indirilebilen bu elektronik tablo hızlı ve kolay bir seçenektir. Excel veya Google E-Tablolar'da özelleştirebileceğiniz temel bir çerçeve sağlar.

Bu şablon, hızlı bir başlangıç yapmak için idealdir.

Bu şablonun içeriği:

Yaygın tedarikçi ölçütlerini kapsayan temel puanlama yapısı

Tamamen özelleştirilebilir değerlendirme alanları ve kriterleri

Kullanım kolaylığı için elektronik tablo dostu biçim

Satıcılar arasında basit karşılaştırma

Statik bir elektronik tablo olan bu şablon, manuel güncellemeler ve hesaplamalar gerektirir. Proje yönetimi akışlarınızın dışında yer alır, bu da veri silolarına ve bağlamın dağınık olmasına yol açabilir.

10. Coeffiennt. io tarafından hazırlanan tedarikçi yönetimi kontrol listesi şablonu

Bu şablonu indirin Coefficient. io Tedarikçi Yönetimi Kontrol Listesi Şablonu, süreç odaklı tedarikçi denetimi için önizleme

Coefficient.io'nun kontrol listesi tarzındaki Tedarikçi Yönetimi Kontrol Listesi Şablonu, uyumluluk ve görev izleme gibi tedarikçi yönetiminin prosedürel yönüne odaklanmaktadır. Tedarikçi denetimine görev odaklı bir yaklaşım isteyen takımlar için pratik bir seçimdir.

Bu şablon, süreç uyumluluğu konusunda mükemmeldir.

Bu şablon şunları içerir:

Kontrol listesi tabanlı tedarikçi yeterlilik ve uyumluluk izleme

Satıcı yönetimi süreçleri için yapılandırılmış ş Akışı

Satıcı prosedürleri ve gereksinimleri için dokümantasyon destek

Uyumluluk ve süreç tutarlılığına odaklanın

Süreç tamamlandığında izleme için mükemmel olan bu kontrol listesi yaklaşımı, zaman içindeki nicel performans puanlaması ve trend analizi için daha az uygundur.

Satıcı Puan Kartı Şablonlarını Kullanmak için En İyi Uygulamalar

Takımınız tutarlı bir süreç izlemezse, en iyi tedarikçi puan kartı şablonu bile başarısız olur. Tedarikçi değerlendirme programınızın başarılı olmasını sağlamak için bazı en iyi uygulamalar aşağıda verilmiştir. 🙌

Puanlamaya başlamadan önce kriterleri tanımlayın: Hangi metriklerin önemli olduğu ve bunların nasıl ağırlıklandırılacağı konusunda tüm paydaşların mutabakatını sağlayın. Oyunun ortasında kuralları değiştirmek tutarlılığı ve adaleti zedeler.

Puanlama ölçeklerini basit tutun: Basit bir birden beşe kadar ölçek genellikle yeterlidir. Aşırı karmaşık ölçekler, farklı değerlendiriciler arasında karışıklığa ve tutarsız puanlamalara yol açabilir.

Düzenli inceleme döngüleri planlayın: Tutarlılık çok önemlidir. Çoğu tedarikçi ilişkisi için üç aylık incelemeler yeterlidir, ancak Tutarlılık çok önemlidir. Çoğu tedarikçi ilişkisi için üç aylık incelemeler yeterlidir, ancak risk azaltma stratejisi olarak yüksek riskli tedarikçiler için aylık kontroller yapmayı düşünebilirsiniz.

Birden fazla paydaşı dahil edin: Satın alma departmanı, tedarikçileri tek başına puanlamamalıdır. Her gün tedarikçilerle iş yapan ön saflardaki çalışanların görüşlerini alın.

Satıcılarınızla geri bildiriminizi paylaşın: Puan kartları, iyileştirme aracı olarak kullanıldığında en etkili olur. Paylaşım sırasında sonuçları satıcılarınızla paylaşarak onlara daha güçlü bir ortaklık için net bir yol gösterin.

Anlık durumları değil, eğilimleri izleyin: Tek bir düşük puan bir anomali olabilir. Asıl dikkat etmeniz gereken, birden fazla inceleme döneminde düşen puanlardır, çünkü bu gerçek bir sorunun işaretidir.

Değerli içgörülerin statik raporlarda kaybolmasına izin vermeyin. Görevlerinizden ve Özel Alanlardan gerçek zamanlı verileri çeken ClickUp Gösterge Panelleri kullanarak zaman içindeki puan eğilimlerini görselleştirin ve verilerinizi eyleme geçirilebilir istihbarata dönüştürün. Daha da derinlemesine araştırma yapmak ve verilerinizi anında eyleme geçirilebilir istihbarata dönüştürmek için ClickUp Brain'den tedarikçi performans verilerini özetlemesini veya en iyi performans gösterenleri belirlemesini isteyin.

💡 Profesyonel İpucu: Satıcı değerlendirmelerini yolunda tutun Satıcı puan kartları, süreç tutarlı bir şekilde uygulanmadığında başarısız olur. ClickUp Süper Ajanları, puan kartlarının son teslim tarihlerini izleyebilir, döngüler boyunca puanları düşen satıcıları işaretleyebilir ve bir değerlendirme geciktiğinde sahiplerini uyarabilir, böylece "üç aylık değerlendirmeler" bir hedef cümle olmaktan çıkıp operasyonel bir alışkanlık haline gelir. Süper Ajanlar ile ş akışlarını hızlandırın

Dağınık Verilerden Stratejik Kararlara

Satıcı puan kartları, performansın acil bir durum haline gelmeden önce görünürlük sağlanması sayesinde iş yapar. Tutarlı bir puanlama sistemi ile sapmaları erken tespit edebilir, gerçekten sonuç veren satıcıları ödüllendirebilir ve sezgiler yerine kanıtlara dayalı olarak yenileme işlemlerine geçebilirsiniz.

Kullanım durumunuza uygun şablonu seçin, puanlama mantığınızı bir kez ayarlayın ve ilk inceleme döngünüzü başlatın. Bundan sonra süreç birleşir.

ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın ve şablonları takımınızın tedarikçileri değerlendirme yöntemine uyacak şekilde özelleştirin.

Sık Sorulan Sorular

Çoğu tedarikçi ilişkisi için üç aylık incelemeler, aşırı idari yük oluşturmadan anlamlı performans modellerini gözlemlemek için yeterli zaman sağlar. Kritik sağlayıcılar veya son zamanlarda performans sorunları yaşayan sağlayıcılar için aylık kontroller uygun olabilir. Anahtar nokta tutarlılıktır; düzensiz incelemeler değerlendirme sürecinizin güvenilirliğini zedeler ve trend analizini güvenilmez hale getirir.

Satıcı değerlendirmesi, genellikle satıcı seçimı veya yeterlilik değerlendirmesi sırasında yapılan, belirli bir zamandaki değerlendirmedir; esasen, yeteneklerin ve uygunluğun bir anlık görüntüsüdür. Satıcı puan kartı ise, yerleşik bir satıcının zaman içinde beklentileri ne kadar iyi karşıladığını ölçen, sürekli bir performans izleme aracıdır. Değerlendirmeleri işe alım görüşmesi, puan kartlarını ise sürekli performans değerlendirmeleri olarak düşünün.

Öncelikle, mevcut yaklaşımın maliyetini göstererek başlayın: bilgi aramak için harcanan zaman, eksik verilere dayalı kararlar ve erken aşamada fark edilmeyen sorunlar. Ardından, en önemli üç ila beş tedarikçinizle bir pilot program önerin. Pilot programdan elde edilen hızlı kazançlar, daha geniş çaplı bir uygulamaya geçilmesi için ivme yaratır ve programa erken katılanlar genellikle programın genişletilmesinin savunucuları olur.