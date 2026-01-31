AI ile para kazanmak isteyen bir oluşturucu veya birey misiniz?

İyi haber şu ki, sıfırdan bir şey oluşturmadan da bu tamamen mümkün. İhtiyacınız olan şey, basit bir ş Akışı ve tutarlı bir şekilde sonuç elde etmek için disiplin.

McKinsey, üretken AI'nın düzinelerce işte her yıl 2,6 trilyon ila 4,4 trilyon dolar değer katabileceğini tahmin ediyor. Bu değer, takımların daha hızlı içerik oluşturma ve küresel olarak daha sıkı operasyonlar için ödeme yapmasıyla ortaya çıkıyor. AI ile tüm bunları ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Bu kılavuzda, AI ile nasıl para kazanılacağı hakkında konuşacağız. Yeni başlayanlar için uygun gelir akışları, ne satılacağı ve nasıl fiyatlandırılacağı konularını ele alacağız.

Ayrıca, doğru AI araçlarını nasıl seçeceğinizi ve yaygın hatalardan nasıl kaçınacağınızı da öğreneceksiniz. Ücretsiz AI araçları ve temel teknik uzmanlıkla başlasanız bile, AI ile sürekli para kazandıran sistemleri nasıl kuracağınızı inceleyeceğiz.

AI ile nasıl para kazanılır: İşe yarayan en iyi gelir kaynakları

AI ile para kazanmak kolay olabilir. AI ile kod yazıyor, içerik oluşturuyor veya otomasyonlar tasarlıyor olsanız da, bundan yararlanabileceğiniz çok geniş bir alan vardır. Tek bilmeniz gereken, hangi araçları kullanacağınız ve ürettiklerinizi nasıl satacağınız.

✅ AI araçları ve hizmetlerini kullanarak para kazanmak için bazı kusursuz planlar ve süreçleri inceleyelim:

1) AI ile serbest çalışma (yazma, tasarım, kodlama, otomasyon)

Freelance çalışma, AI ile para kazanmanın en hızlı yoludur çünkü müşterilerin zaten anladığı sonuçları satarsınız. Daha hızlı sonuçlar sunmak için arka planda AI destekli araçlar kullanırsınız ve ardından araç için değil, sonuç için ücret alırsınız.

AI yazma araçları ve AI yazma asistanlarını kullanarak blog yazıları, açılış sayfaları ve e-posta dizileri yazın.

AI sanat oluşturucuları, AI görüntü oluşturucuları ve AI tarafından oluşturulan sanat eserleri ile tasarım küçük resimleri, reklam kreatifleri ve marka kitleri tasarlayın.

AI kodlama araçlarıyla basit komut dosyaları ve entegrasyonlar oluşturun ve müşteri teslimatını hızlandırın.

Onboarding, takip ve raporlama için otomasyonlar kurun ücretli AI hizmetleri olarak

📌 Örnek: 4 blog yazısı + 12 sosyal medya gönderisi içeren bir "aylık içerik motoru" paketi satıyorsunuz. Daha hızlı ilerlemek için AI içerik oluşturmayı kullanıyorsunuz, ardından düzenleme, doğrulama ve ses tonunu insan sesi gibi duyulacak şekilde uyarlama işlemlerini yapıyorsunuz.

2) AI ile içerik oluşturma (bloglar, YouTube, kısa videolar)

Via Canva

Görsel AI içeriği üreterek içerik oluşturmayı bir gelir kaynağına dönüştürebilirsiniz. Bir niş seçin ve aynı fikirleri farklı kanallarda yeniden kullanarak tutarlı bir şekilde yayınlayın. Bu, zamanla çabanızın katlanarak artmasını sağlar.

AI yazma asistanlarıyla blog gönderilerini daha hızlı oluşturun , ardından gerçek örnekler ve özgün görüşler ekleyin.

AI ile YouTube videolarının senaryosunu yazın ve planlayın, ardından AI video araçlarını kullanarak klipleri kesin.

Hooklar, başlıklar ve küçük görseller için şablonlar oluşturun böylece her hafta sıfırdan başlamazsınız.

📌 Örnek: Niş bir YouTube kanalı işletiyorsunuz (örneğin, "Emlakçılar için AI"). Haftalık bir video, bir blog yazısı, kısa bir e-posta ve birden fazla kısa video haline geliyor.

3) AI ile geliştirilmiş danışmanlık veya koçluk

Bir alanda (fitness, tasarım, satış operasyonları, İK, finans) uzmanlığınız varsa, "AI + kendi yargılarınızı" satabilirsiniz. Burada müşteriler, araçları seçmeniz, deneme yanılma sürecini azaltmanız ve gerçekten işe yarayan sistemler kurmanız için size ödeme yapacaktır.

AI'nın kullanıma alınması , araç kurulumu, komut kitaplıkları, SOP'lar ve AI danışmanlık hizmetleri olarak eğitim ile birlikte paketlenir.

Veri analizi, veri görselleştirme ve tahmine dayalı analitik kullanarak haftalık raporlama ve karar desteği sunun.

Bir ş akışı (potansiyel müşteri sınıflandırma, SSS destek hizmeti, içerik boru hattı) için pratik bir AI çözümü önerin, ardından genişletin.

📌 Örnek: Küçük bir ajansa AI'yı mevcut süreçleriyle birleştirmede yardımcı olur, ardından her hafta uygulayabilecekleri tekrarlanabilir bir oyun kitabı sunarsınız.

4) AI komutları veya komut paketleri satmak

Takımların zaman ve paradan tasarruf etmesini sağlayan komutlar oluşturabilirseniz, bunlardan yararlanabilirsiniz. Komutları, içerik oluşturma, tanıtım, ürün açıklamaları veya müşteri desteği için yeniden kullanılabilir "mini ş akışları" olarak düşünün.

Adım adım komut dizileriyle rol tabanlı paketler (emlakçı, koç, Etsy satıcısı, yerel klinik) satın.

"Giriş alanları" ve örnekler ekleyin , böylece yeni başlayanlar tahminde bulunmadan bunları kullanabilirler.

Müşteri desteği ve satış itirazları için AI SSS komut seti ekleyin

📌 Örnek: Google Business gönderileri, sosyal medya gönderileri ve kısa reklam metinleri için ipuçları ve haftalık gönderi kontrol listesi içeren bir "Yerel İşletme İçerik Paketi" satıyorsunuz.

5) AI otomasyon ş akışları oluşturma ve satma

AI otomasyon iş akışları ile tekrarlayan işleri azaltarak daha fazla para kazanabilirsiniz. Araçları birbirine bağlayarak ve tetikleyicilerin ayarlarını yaparak, her hafta zaman kazandıran bir ş Akışı sağlayabilir ve böylece fiyatlandırmayı kolaylaştırabilirsiniz.

Potansiyel müşteri alım ş akışları oluşturun (form → CRM → takip)

İçerik akışları oluşturun (özet → taslak → inceleme → planlama)

Raporlamayı otomasyonla gerçekleştirin (veri toplama → gösterge paneli → haftalık özet)

📌 Örnek: "Müşteri Kaydı Otomasyonu"nu tek seferlik kurulum ücreti artı güncellemeler ve iyileştirmeler için aylık bir ücret karşılığında satıyorsunuz.

6) AI ile oluşturulan dijital ürünleri satmak

Dijital ürünler, bir kez oluşturup tekrar tekrar satabileceğiniz için yeni başlayanlar için idealdir. AI, daha hızlı taslak oluşturmanıza yardımcı olur, ancak ürünü gerçekten kullanılabilir hale getirerek yine de kazanırsınız.

Şablon satışı (içerik takvimleri, sunum dosyaları, SOP'lar, teklif paketleri)

Niş paketler satın (altyazı kütüphaneleri, e-posta dizileri, işe alım kontrol listeleri)

Yaratıcı varlıkları satmak (simgeler, arka planlar, stok tarzı AI görüntüleri)

📌 Örnek: Teklif şablonları, müşteri kayıt formu ve basit bir teslimat kontrol listesi içeren bir "Freelancer Başlangıç Kiti" oluşturursunuz.

7) Küçük işletmeler için AI sohbet robotları oluşturma

Via ChatBot

Küçük işletmeler genellikle daha hızlı yanıtlar ve daha az tekrarlayan soru ister. SSS'leri yanıtlayan ve potansiyel müşterileri değerlendiren AI sohbet robotları oluşturabilirsiniz.

Bir işin mevcut SSS'leri, politikaları ve hizmet listesinden bir sohbet robotu oluşturun.

Potansiyel müşteri bilgilerini ekleyin (ad, e-posta, talep türü) ve yönlendirme kuralları

Karmaşık durumlar için insan müdahalesini sürdürün böylece aşırı vaatlerde bulunmazsınız.

📌 Örnek: Bir klinik için fiyatlandırma, zamanlama ve randevu sorularını yanıtlayan bir AI sohbet robotu kurarsınız, ardından tıbbi konularla ilgili her şeyi personele iletirsiniz.

8) AI video ve ses hizmetleri sunmak

Oluşturucular ve işler hız için para öderler. AI'yı içerik taslağı oluşturmak, temizlemek veya yeniden kullanmak için kullanabilir ve ardından mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz.

Podcast'leri daha hızlı düzenleyin (temizleme, özetler, zaman damgaları)

Uzun videoları kısa formlu kliplere dönüştürün

AI ile senaryolar ve seslendirme taslakları oluşturun, ardından netlik için düzeltin.

📌 Örnek: Kurucunun 1 saatlik kaydından "haftada 10 kısa klip" satıyorsunuz, ayrıca altyazılar ve yayınlama kılavuzu da veriyorsunuz.

9) AI tarafından oluşturulan içerik kullanarak bağlı kuruluş pazarlaması

Alıcıların amaçlarına uygun yararlı içerikler yayınladığınızda, bağlı kuruluş geliriniz artar. AI ş Akışını destekler, ancak dönüşümleri artırmak için güvenilirlik oluşturmanız gerekir.

Karşılaştırma gönderileri , kullanım kılavuzları ve niş özetleri oluşturun.

AI'yı taslaklar ve taslaklar için kullanın , ardından test notları, ekran görüntüleri ve artıları/eksileri ekleyin.

Pazar trendleri değiştikçe performansı izleyin ve içeriği güncelleyin.

Daha net bir pozisyon, içeriği hızlı bir şekilde gönderen ancak yine de doğruluğu ön planda tutan, AI destekli bir bağlı pazarlamacı olacaktır.

📌 Örnek: Oluşturucu araçları inceleyen bir blog işletiyorsunuz. Düzenli olarak yayınlar yapıyorsunuz ve ardından bağlı kuruluş bağlantılarından komisyon kazanıyorsunuz.

10) AI ile sosyal medya yönetimi

Sosyal medya bir hizmet işidir. AI, daha fazla üretim yapmanıza yardımcı olur ve müşteriler tutarlılık, marka uyumu ve sonuçlar (daha fazla tıklama, kayıt veya satın alma) için size ödeme yapar.

Plan içeriği ana hatlarını ve haftalık takvimleri planlayın

Farklı platformlar için taslak başlıklar ve varyasyonlar

Promosyon grafikleri, hikaye çerçeveleri ve reklam varyasyonları gibi pazarlama materyalleri oluşturun.

📌 Örnek: Haftada 3 gönderi, 5 hikaye ve aylık bir kampanya teması dahil olmak üzere yerel bir markanın içerik oluşturma sürecini yönetiyorsunuz.

11) Dropshipping ve e-ticaret optimizasyonu için AI

AI'yı ürün araştırması ve mağaza optimizasyonunu desteklemek için kullanabilirsiniz.

Ürün açıklamaları ve SSS'leri hızlı bir şekilde oluşturun

Site içi arama , koleksiyonlar ve ürün pazarlama fikirlerini geliştirin.

Tahmine dayalı analitik kullanarak iadeler, geri ödemeler ve en çok satan ürünlerdeki kalıpları tespit edin.

📌 Örnek: "E-ticaret Listeleme Yükseltme" hizmeti sunuyorsunuz: 30 listeyi yeniden yazın, afişler için görsel istemlerini iyileştirin ve destek taleplerini azaltmak için daha iyi SSS'ler ekleyin.

12) AI SaaS mikro ürünleri

Para toplamadan bir AI işi kurmak istiyorsanız, mikro ürünler kapsamı yönetilebilir tutar. AI SaaS mikro ürünleri oluşturmak, dar kapsamlı bir sorunu çözmenizi ve abonelik ücreti almanızı sağlar.

Bir ş akışı için küçük bir AI yazılım aracı oluşturun (özetler, giriş, etiketleme, raporlama)

Basit entegrasyonlar sunun , böylece müşteriler AI çözümlerini mevcut araçlara entegre edebilirler.

İlk sürümü odaklanmış tutun, böylece aylarca özellikler üzerinde çalışmak zorunda kalmazsınız.

📌 Örnek: Dağınık toplantı notlarını eylem öğelerine dönüştüren ve bunları bir proje panosuna gönderen bir mikro araç geliştiriyorsunuz.

13) Veri analizi ve raporlama hizmetleri için AI

Julius AI aracılığıyla

Birçok takım veriye sahiptir ancak netlik elde etmekte zorlanır. Elektronik tabloları eyleme geçirilebilir kararlara dönüştürebilirseniz, makine öğrenimi modellerini kendiniz oluşturmasanız bile hızlı bir şekilde gelir elde edebilirsiniz.

Birden fazla kaynaktan veri toplama işlemini temizleyin ve düzenleyin

Net içgörülerle gösterge panelleri ve haftalık raporlar oluşturun

Hafif tahmin modellemesi ekleyin (tahmin, müşteri kaybı riski uyarıları, basit eğilimler)

Bu kılavuz, makine öğrenimi ve tahmine dayalı analitik kavramlara değinmektedir, ancak pratik raporlama ile başlayıp daha sonra daha gelişmiş projelere geçebilirsiniz.

📌 Örnek: Grafikler, anomaliler ve bir sonraki adım önerileri içeren haftalık bir "Satış + Pazarlama Özeti" sunuyorsunuz.

14) AI kursları veya eğitimleri satmak

Eğitim, belirli bir kitleyi hedeflediğinde ve hızlı sonuçlar verdiğinde satılır. Pratik olmasını sağlayın ve teori yüklemesinden kaçının.

Yeni başlayanlara AI'yı nasıl kullanacaklarını öğretin yeni başlayanlar için uygun ş akışları (komutlar, şablonlar, koruyucu önlemler)

Takımlar için canlı atölye çalışmaları sunun, ardından tekrar izleme ve araç seti satışı yapın.

Niş roller için çevrimiçi kurslar içeren bir kütüphane oluşturun (emlakçılar, koçlar, ajans proje yöneticileri)

📌 Örnek: Şablonlar ve müşteriye hazır çıktılar içeren "Freelancer olarak AI kullanarak nasıl para kazanılır" adlı kısa bir kurs satıyorsunuz.

Pasif gelir nadiren pasif olarak başlar. Bir varlık oluşturur, onu geliştirir ve ardından tekrar tekrar satarsınız.

Abonelik şablonları (haftalık içerik paketleri, komut kütüphaneleri, raporlama şablonları)

Reklamlar, bağlı kuruluşlar ve sponsorlar aracılığıyla para kazanan AI YouTube kanalları

API tabanlı araçlar veya hafif otomasyonlar ürünleştirilmiş bir hizmet olarak sattığınız

Niş bir kitleye yönelik ş akışını paketleyen özel GPT tarzı asistanlar (mevcut olduğu durumlarda)

OpenAI, 2024 yılında ChatGPT eklentilerini sonlandırdı ve özel GPT deneyimlerine yöneldi, bu nedenle seçtiğiniz araçlarda şu anda desteklenen özelliklere odaklanın.

📌 Örnek: Belirli bir niş için aylık "30 başlık paketi + 10 kreatif" aboneliği satıyorsunuz ve müşteri tutma oranını yüksek tutmak için her ay güncelliyorsunuz.

AI ile Para Kazanmaya Nasıl Başlanır?

AI ile para kazanmayı yeni başlayan biri olarak öğrenmek istiyorsanız, net bir sonuç satarak ve daha hızlı sonuç almak için doğru AI araçlarını kullanarak başlayın. Para kazanmak için makine öğrenimi veya AI algoritmaları konusunda derin teknik uzmanlığa sahip olmanız gerekmez; tekrarlanabilir bir ş Akışı’na ihtiyacınız vardır.

1) Yaşanmış bir sorunu çözen bir hizmet/araç seçin

İnsanların zaten satın aldığı bir ürün seçin, ardından AI destekli araçları kullanarak bunu yapmak için gereken süreyi kısaltın.

AI yazma araçlarıyla blog yazıları ve açılış sayfaları yazın

AI görüntü oluşturucular ve AI sanat oluşturucular ile AI sanat varlıkları üretin .

Sık sorulan sorular ve potansiyel müşteri sınıflandırması için AI sohbet robotları kurun.

Veri analizi ve basit veri görselleştirme kullanarak haftalık raporlama paketi oluşturun.

🧠 Biliyor muydunuz? Upwork'ün kendi araştırmaları ve basın materyalleri, "üretken AI modelleme" ve "makine öğrenimi" dahil olmak üzere AI ile ilgili becerilere yönelik güçlü talep sinyallerini vurgulamaktadır. Bu da, işlerin AI ile ilgili serbest işler için aktif olarak ödeme yaptığını göstermektedir.

2) Tekrarlanabilir bir "giriş → çıkış" sistemi oluşturun

Süreçlerinizi yeniden keşfetmeyi bıraktığınızda AI ile daha fazla para kazanırsınız.

Her bir teslimat için bir kontrol listesi oluşturun (girdiler, adımlar, kalite kontrol, teslim süresi)

Yeniden kullanılabilir komut çerçevelerini içerik oluşturma, erişim ve destek için kaydedin.

İnsan tarafından inceleme adımı ekleyin , böylece AI tarafından oluşturulan içerik doğru ve marka ile uyumlu kalır.

İstatistikler ve ürün detayları için "kaynak yok, iddia yok" kuralını uygulayın.

Kısa bir "marka sesi" parçacığı kaydedin , böylece çıktınız birkaç AI aracında tutarlı kalır.

Gerçeklere dayalı iddialar için en az 2 güvenilir kaynak gereklidir

3) Zamanı değil, sonucu fiyatlandırın

AI, daha hızlı teslimat yapmanıza yardımcı olur, ancak müşteriler sonuçlar için ödeme yapar.

Sabit paketler (ör. "Ayda 4 blog yazısı" veya "Haftada 10 kısa klip")

Kurulum ve aylık destek ( ör. chatbot kurulumu + güncellemeler)

Müşterilerin bütçelerine göre kendi seçimlerini yapabilmeleri için kademeli teklifler

4) Sunum yapmadan önce 2 ila 3 örnek oluşturun

Kanıt gösterdiğinizde anlaşmayı daha hızlı sonuçlandırabilirsiniz. İşletmeler size yatırım yapmadan önce somut sonuçlar görmek ister.

Dönüşüm öncesi/sonrası (eski metin → yeni metin)

Bir "sistem örneği" (tekrar edilebilir bir şablon veya ş Akışı)

Bir mini vaka çalışması (sorun → süreç → çıktı)

AI ile Para Kazanan Kişilerin Gerçek Örnekleri

İnsanların halihazırda AI destekli hizmet ve ürünleri sattığı platformlara bakarak gerçek para kazanma yollarını doğrulayabilirsiniz.

1) Upwork'te AI destekli hizmetler satan serbest çalışanlar

Upwork Destek aracılığıyla

Upwork, AI ile ilgili iş kategorilerine olan ilginin arttığını gösteren beceri talebi araştırmaları ve basın bültenleri yayınlamaktadır.

Serbest çalışan olarak, teslim edilecek ürünleri (yazım, tasarım, otomasyon ve raporlama) satmanız ve AI'yı kullanarak daha hızlı teslimat yapmanız gerekir.

2) Etsy'de AI ile üretilmiş sanat eserleri sunan satıcılar

Etsy aracılığıyla

Etsy, satıcıların AI araçlarıyla orijinal komutlarını kullanarak sattıkları sanat eserlerini yaratmalarına izin verdiğini ve yaratıcılık standartları kapsamında AI ile yaratılan ögelerin açıklanmasını zorunlu kıldığını belirtmektedir.

Etsy'de satıcı olarak, AI tarafından üretilen sanat paketleri (baskılar, şablonlar ve varlıklar) üretebilir ve bunları dijital indirmeler olarak satabilirsiniz.

3) PromptBase'de para kazanan satıcılar

Via PromptBase

PromptBase, ücretlerin alıcının pazaryerinden mi yoksa bağlantınızdan mı geldiğine göre farklılık gösterdiği bir pazaryeri modeli işletmektedir. PromptBase'de satış yapıyorsanız, prompt paketlerinden yararlanabilirsiniz. Bu prompt paketleri genellikle alıcıların yerelleştirme ve satışlarda sonuç almasına yardımcı olur.

4) OpenAI'nin GPT Mağazasında GPT yayınlayan geliştiriciler

OpenAI aracılığıyla

OpenAI, GPT Store'u duyurdu ve GPT oluşturucuların gelir programını başlatacağını açıkladı. Bu program kapsamında, ABD'deki oluşturucular, kullanıcıların GPT'leriyle etkileşimlerine göre ödeme alacak.

Bu, tekrarlanabilir bir ş akışını bir GPT'ye paketlemek ve dağıtımına odaklanmak gibi görünüyor. Buna destek SSS asistanı ve teklif yardımcısı da dahildir.

5) AI kullanan YouTube oluşturucuları, ancak para kazanmak için hala özgünlük gerekiyor

YouTube'da AI'yı senaryo yazımı veya düzenleme için kullanabilirsiniz, ancak bir YouTube kanalından uzun vadeli gelir elde etmek istiyorsanız yine de özgün bir değer sunmanız gerekir.

Bir YouTube kanalıyla, YouTube'un Ortaklık Programı ile para kazanabilirsiniz. Bu, reklamcılıktan finansa ve yaşam tarzına kadar çok çeşitli sektörlerden herhangi bir konuda video oluşturmanıza olanak tanır.

YouTube'da AI kullanarak para kazanmak için alışveriş gibi bağlı programları da kullanabilirsiniz.

🧠 Biliyor muydunuz? YouTube, 2021'den 2023'e kadar oluşturuculara, sanatçılara ve medya şirketlerine 70 milyar dol ardan fazla ödeme yaptı.

AI ile para kazanmaya çalışırken yapılan yaygın hatalar

AI ile hızlı bir şekilde para kazanabilirsiniz, ancak AI araçlarını bir ş Akışı yerine kısayol olarak kullanırsanız, zamanınızı ve güvenilirliğinizi de aynı hızla kaybedebilirsiniz. AI ile para kazanmaya çalışırken kaçınmanız gereken bazı yaygın hatalar şunlardır:

Gerçekleri doğrulamadan AI tarafından oluşturulan içeriği yayınlamak

AI yazma asistanları kaynakları, sayıları ve alıntıları güvenle uydururlar. Buna AI halüsinasyonu denir. İçerik satıyorsanız, içeriğin doğruluğu ve güvenilirliğinden sorumlu olmalısınız.

Yayınlamadan önce her istatistiği birincil kaynakla doğrulayın.

Blog gönderileri, senaryolar ve pazarlama materyalleri için bir "kaynak günlüğü" tutun.

Tıbbi, hukuki ve finansal iddialardan kaçının, bir otoriteye atıfta bulunmadığınız sürece.

🧠 Biliyor muydunuz? ABD Telif Hakkı Ofisi'nin AI tarafından üretilen materyaller içeren işlere ilişkin kılavuzunda, insan yazarlığının rolü vurgulanmaktadır. Bu, özellikle işi daha sonra yeniden kullanmayı veya lisanslamayı planlıyorsanız, insan katkınızı ve editoryal kontrolünüzü belgelemeniz gerektiğini hatırlatıcı bir hatırlatma olarak görmek açısından önemlidir.

Affiliate pazarlamada açıklama kurallarını göz ardı etmek

Affiliate marketing yoluyla komisyon kazanıyorsanız, açık bir şekilde bunu belirtmeniz gerekir. Bunu altbilgi veya belirsiz ifadelerle gizleyemezsiniz.

Bağlı kuruluş ilişkilerini bağlantının yanında açık ve belirgin bir şekilde belirtin.

Açıklamaları kolayca fark edilebilir ve anlaşılır hale getirin

Araçları tanıtırken kanıtlanmamış performans iddialarından kaçının .

Konuyla ilgili güncel FTC yönergelerini izleyin.

Kitlesel üretilen içeriği büyük ölçekte paraya dönüştürmeye çalışmak

Yeni başlayanlar genellikle hacmi artırmaya çalışır. Ancak platformların özgünlüğü ödüllendirdiğini anlamanız gerekir.

Gerçek deneyimleri ve benzersiz örnekleri gösteren daha az sayıda, daha iyi varlıklar oluşturun.

Neredeyse aynı olan düzinelerce video veya şablon sayfayi yüklemekten kaçının.

Demos, karşılaştırmalar, sonuçlar ve belirli ş akışlarıyla insan değeri katın.

Pazar kurallarına uymadan AI sanat eserleri satmak

AI ile üretilmiş sanat eserleri veya AI görüntüleri satıyorsanız, platformun açıklama kurallarına uymalı ve beklentileri açıkça belirtmelisiniz. Piyasa kurallarının ihlali, hesabınızın devre dışı bırakılmasına sonuç olabilir.

Gerekli durumlarda AI kullanımını açıklayın

Alıcının tam olarak ne elde edeceğini açıklayın (dosya türleri, boyutları, kullanım hakları)

Garanti edemiyorsanız, münhasırlık ima etmekten kaçının

🧠 Biliyor muydunuz? Etsy'nin satıcı kılavuzunda, satıcıların bir ögenin AI kullanılarak oluşturulmuşsa bunu ürün açıklamasında belirtmeleri gerektiği belirtilmekte ve "satıcı tarafından başlatılan AI oluşturmaları"na açıkça atıfta bulunulmaktadır.

Müşteriler sonuçlar için ödeme yapar, ancak güvenilirliği sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. "Özel AI çözümleri" veya "entegre AI çözümleri" sunuyorsanız, net sınırlar belirlemeniz gerekir.

Neyi yapılandırdığınızı ve neyi oluşturduğunuzu açıklayın

Önce bir pilot program sunun (1 ş Akışı, 1 takım, 1 hafta)

AI destekli hizmetler satıyorsanız, destek ve bakım hizmetlerini yazılı olarak belirtin.

Müşteri verilerinin yanlış kullanımı

Birçok AI aracı, girdileri harici sunucularda işler. Hassas müşteri verilerini yanlış yere yapıştırırsanız güvenilirliğinizi riske atarsınız ve bu da oluşturucu/satıcı olarak güvenilirliğinizi zedeleyebilir.

Test etmeden önce kişisel verileri silin .

Taslaklar ve prototipler için anonimleştirilmiş örnekler kullanın.

Gizlilik taahhütleri ve saklama kontrolleri açık olan satıcıları seçin

Başlamak için, sattığınız ürünlerle uyumlu birkaç AI aracına ihtiyacınız var. AI ile düzenli olarak para kazanmaya başladığınızda, daha üst düzey araçlara geçebilirsiniz.

1) Yazma, planlama ve yineleme için genel bir asistan

Bu araçlar, özellikle derin teknik uzmanlık olmadan AI ile nasıl yaratıcı olunacağını öğreniyorsanız, hızlı bir şekilde beyin fırtınası yapmanıza, ana hatları belirlemenize, yeniden yazmanıza ve teslimatları paketlemenize yardımcı olur.

Taslak oluşturma, fikir üretme ve hızlı yinelemeler için ChatGPT 'yi kullanın.

Yazma, özetleme, soru-cevap ve kod destekleri için Claude'u seçin.

Gmail, Google Dokümanlar ve Google Toplantılar'ı sık kullanıyorsanız ve günlük işlerinizde yapay zeka katmanı istiyorsanız, Gemini ile Google Çalışma Alanı'nı kullanın.

Tek bir arayüzden birden fazla premium AI modeline (ChatGPT, Claude, Gemini vb.) erişmek istiyorsanız ClickUp Brain MAX'ı deneyin.

Teklifiniz içerik oluşturma ise, hız için AI yazma araçlarını kullanın ve düzenleme ve doğrulama sürecinizle değer katın.

AI yazma asistanları ile ilk taslakları oluşturun, ardından ses ve doğruluk için yeniden yazın.

İçerik oluşturmak için yapılandırılmış komutlar kullanın, böylece blog gönderileri ve sosyal medya gönderilerinde çıktıların tutarlılığı korunur.

Adobe Firefly aracılığıyla

Küçük görseller, reklamlar veya marka varlıkları satıyorsanız, AI sanat üreticileri sanat eserleri ve AI görüntülerini hızlı bir şekilde üretmenize yardımcı olur.

Canva'da tasarımlarınızın içinde Magic Studio özelliklerini kullanarak görseller oluşturun, örneğin Metinden Görüntüye

Adobe Firefly kullanın, çünkü Adobe, Firefly modellerinin lisanslı Adobe Stock içeriği ve telif hakkı süresi dolmuş kamu malı içeriklerle eğitildiğini belirtmektedir. "Ticari açıdan güvenli" pozisyon önemsiyorsanızkullanın, çünkü Adobe, Firefly modellerinin lisanslı Adobe Stock içeriği ve telif hakkı süresi dolmuş kamu malı içeriklerle eğitildiğini belirtmektedir.

Özel bir görüntü oluşturma ş akışı ve topluluk ekosistemi istiyorsanız Midjourney'i deneyin.

Via Canva

YouTube videolarıyla iş yapıyorsanız veya podcast'leri düzenlemeniz gerekiyorsa, üretim süresini kısaltan araçları seçin.

Metin düzenleme gibi çalışan transkript tabanlı düzenleme, AI transkripsiyonu ve Overdub gibi seçenekler istiyorsanız Descript'i seçin.

Özel bir AI video platformunda AI video oluşturma ve yaratıcı kontroller istiyorsanız Runway'i deneyin .

Canva'da zaten varlıklar oluşturduysanız ve aynı Çalışma Alanı'nda hızlı video klipler istiyorsanız, Canva'nın AI video özelliklerini kullanın.

5) Ücretli ş akışları oluşturmak için otomasyon platformları

Via n8n

AI destekli hizmetler, onboarding süreçleri veya iç operasyon ş akışları satıyorsanız, güvenilir bir otomasyon katmanına ihtiyacınız vardır.

Zapier ve 7.000'den fazla entegrasyonunu kullanarak uygulamaları tetikleyiciler ve eylemlerle bağlayın.

Görsel bir oluşturucu ve 3.000'den fazla önceden oluşturulmuş uygulama bağlantısı istiyorsanız Make 'i kullanın.

Pick n8n AI 'yi seçin. Teknik takımlar tarafından tercih edilen, ş akışlarını nasıl uygulayacağınız üzerinde daha fazla kontrol sağlayan bir iş akışı otomasyon platformu istiyorsanız'yi seçin.

DeepL Translator aracılığıyla

Çeviri veya yerelleştirme hizmetleri sunuyorsanız, hem metinleri hem de dosyaları işleyen araçlarla başlayın.

DeepL ile PDF, DOCX ve PPTX gibi metinleri ve belgeleri çevirin.

Kalitenin yüksek kalması ve müşterilerin sonuçlarınıza güvenmesi için "taslak + insan tarafından inceleme" hizmeti olarak AI çevirisi sunun.

7) Hafif geliştirme veya otomasyon işleri satıyorsanız kodlama yardımcıları

GitHub Copilot aracılığıyla

Web sitesi düzenlemeleri, komut dosyaları veya küçük entegrasyonlar yapılıyorsa, AI kodlama araçları, makine öğrenimi modellerini kendiniz eğitmenize gerek kalmadan teslimatı hızlandırır.

GitHub Copilot gibi bir araç, tüm satırları veya tüm fonksiyonları içerebilen kod önerileriyle yardımcı olur.

8) Veri hizmetleri için raporlama ve gösterge panelleri

Looker Studio aracılığıyla

Teklifiniz veri analizi veya dijital pazarlama içgörülerini içeriyorsa, veri görselleştirme paylaşımını kolaylaştıran araçlara ihtiyacınız vardır.

Power BI 'yi self servis ve kurumsal BI için edinin

Looker Studio 'yu ücretsiz, etkileşimli gösterge panelleriyle deneyin.

Sürükle ve bırak görsel analitik ve paylaşım ş akışları istiyorsanız Tableau'yu seçin.

ClickUp, AI destekli bir yan iş kurmanıza ve büyütmenize nasıl yardımcı olur?

ClickUp ile tüm müşteri işlerinizi sorunsuz bir şekilde takip edin

AI ile para kazanmaya çalışırken hız ve odaklanma önemlidir, ancak çoğu takım kendi araçları nedeniyle yavaşlar. İşleri çok fazla bağlantısız sisteme yayılmış olduğu için AI denemelerini gelire dönüştürmekte zorlanırlar.

Fikirler tek bir yerde belgelenir, uygulama başka bir yerde izlenir, performans ise ayrı bir araçla ölçülür. Bu tür bir iş dağınıklığı sürtünmeyi artırır ve konseptten para kazanmaya geçişi yavaşlatır.

AI ile günümüz takımları, içerik üretimi, otomasyon ve analiz için birden fazla AI aracını aynı anda kullanmak zorunda kaldıkları AI yayılımı ile karşı karşıya kalmaktadır.

ClickUp, bu zorluğu birleşik bir AI çalışma alanı olarak ele alır ve görev yönetimi, dokümantasyon ve AI yeteneklerini tek bir platformda bir araya getirir. Bu birleşik yaklaşım, takımların bağlamı veya kontrolü kaybetmeden AI odaklı ş akışlarını tasarlamasına ve optimize etmesine olanak tanır.

İçerik oluşturma, görev otomasyonu ve araştırmayı basitleştirin

ClickUp Brain'i kullanarak, alanla ilgili olup olmadığına bakılmaksızın herhangi bir soru sorabilirsiniz

Çoğu AI yazma aracı size metin sunar. Ancak yine de bu metni gerçek bir çıktıya dönüştürmeniz, görevler oluşturmanız, sahipler atamanız ve her şeyi müşteri talebiyle bağlantılı tutmanız gerekir.

ClickUp Brain, çalışma alanınızda çalışmak üzere tasarlanmıştır, böylece uygulamalar arasında geçiş yapmadan fikirden uygulamaya geçebilirsiniz.

✅ AI tabanlı hizmetler oluştururken bununla yapabilecekleriniz şunlardır:

Çalışma Alanınızın bağlamını kullanarak sorular sorun ve yanıtlar alın, ardından harekete geçin.

özetleyin , böylece hızlı bir şekilde bilgi edinebilir ve bağlamı göz önünde bulundurarak yanıt verebilirsiniz. ClickUp görevlerini , yorumları, sohbetleri ve belgeleri, böylece hızlı bir şekilde bilgi edinebilir ve bağlamı göz önünde bulundurarak yanıt verebilirsiniz.

ClickUp Brain ile doğrudan görevler, belgeler ve hatırlatıcılar gibi öğeler oluşturun

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain MAX ile AI destekli müşteri teslimatını standartlaştırın. ClickUp'ın Talk to Text özelliğini kullanarak anlık fikirleri yakalayın ve hareket halindeyken metine dönüştürün Takımlar gelir elde etmek için AI kullandıklarında, asıl darboğaz geri bildirimleri uygulamak ve nihai çıktıları net uygulama adımlarına dönüştürmektir. ClickUp Brain MAX, takımların tüm bu süreci tek bir Çalışma Alanı'nda yönetmelerine yardımcı olarak sürtüşmeleri azaltır ve teslimat tutarlılığını artırır. ✅ Takımlar, AI destekli müşteri akışlarını şu şekilde kolaylaştırabilir: Talk to Text ile özetleri daha hızlı yakalayın ve iyileştirin: ClickUp Brain'in ClickUp Brain'in Talk to Text özelliğini kullanarak toplantı veya görüşmelerin hemen ardından taslak notlarınızı dikte edin . Bu özellik, yapılandırılmamış girdileri manuel olarak yeniden yazmaya gerek kalmadan, müşteriye sunmaya hazır, özenle hazırlanmış içeriğe dönüştürür.

Enterprise Search ile bağlamı hızlı bir şekilde geri kazanın: ClickUp Brain ClickUp Brain Enterprise Search'ü kullanarak görevler, belgeler, sohbetler ve bağlı araçlar arasında ilgili bilgileri bulun. Uzun konu dizilerini veya belgeleri manuel olarak incelemek yerine, anahtar bağlamları ortaya çıkarın ve sonraki adımları özetleyin.

Çıktıdan uygulamaya sorunsuz geçiş: AI tarafından oluşturulan çıktıları doğrudan ClickUp'ta görevlere ve takip işlemlerine dönüştürün, böylece müşteri işlerinin oluşturma ve teslimat arasında boşluk olmadan ilerlemesini sağlayın.

İhtiyaçlarınıza uygun AI modelini seçin: Farklı komut gereksinimleri için Claude, GPT-4 ve Gemini dahil olmak üzere birden fazla LLM arasından seçim yapın.

Müşteri teslimatı için AI ş akışları oluşturun

ClickUp Forms ile önemli bilgileri ve geri bildirimleri toplamak için formlar oluşturun

İçerik paketleri ve otomasyon kurulumu gibi AI hizmetleri satıyorsanız, darboğazınız teslimatlar ve takipler etrafında döner.

✅ ClickUp, teslimatı bir sistem gibi yürütmek için gerekli blokları sunar:

ClickUp formlarını kullanarak talepleri izlenebilir işlere dönüştürün , ardından gönderileri ş akışınıza yönlendirin.

ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan adımları otomatikleştirin . 100'den fazla otomasyon şablonu kullanarak görev atama, yorum gönderme ve durum değiştirme gibi işlemleri otomatikleştirin.

Sohbet mesajlarından görevler oluşturarak ve tartışmaları ilgili işlerle ilişkilendirerek müşteri konuşmalarını uygulamayla bağlantılı tutun.

🎥 Video'yu izleyin: ClickUp ile görevlerinizi otomasyonla otomatikleştirin ve haftada 26 saate kadar zaman kazanın.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Super Agents'ı kullanarak alımdan teslimata kadar olan süreci yönetin. ClickUp'ın Süper Ajanlarını sizin için çalıştırın AI hizmetleri (içerik paketleri, raporlama, otomasyonlar) satmaya başladığınızda, ilerlemeyi engelleyen genellikle küçük operasyonel işlerdir: eksik kısa detaylar ve yavaş takipler. ClickUp Süper Ajanları, bir Liste veya Sohbet'te bir tetikleyiciyi izleyebilir ve ardından talimatlarınıza göre hareket edebilir. Çoğu serbest çalışan ve oluşturucu için uygun olan basit bir kurulum: Yeni işlerde tetikleyici ayarlayın: "Müşteri Talepleri" listenizde bir görev oluşturulduğunda "Müşteri Talepleri" listenizde bir görev oluşturulduğunda Ajan'ın çalışmasını ayarlayın (Formunuz orada görevler oluşturuyorsa mükemmel bir seçenektir).

Eksik girdileri kontrol etmesini sağlayın: Ajan talimatlarında, görev açıklamasını temel unsurlar (hedef, hedef kitle, son tarih, bağlantılar, marka notları) için taramasını ve sadece eksik olanları soran bir görev yorumu yayınlamasını söyleyin.

Teslimat planını otomatik olarak oluşturun: Alt görevler oluşturun, sahiplerini belirleyin, son teslim tarihleri ekleyin ve durumu güncelleyin, böylece her talep anında izlenebilir bir ş akışına dönüşsün.

Ajanı yönlendirmek için yardım alın: Ajan oluşturucudaki Ask Brain for help (Ask Brain'den yardım iste) seçeneğini kullanarak daha temiz talimatları daha hızlı bir şekilde taslak haline getirin. Müşteriye yönelik bir ClickUp Sohbet kanalı da işletiyorsanız, Ambient Answers'ı (önceden oluşturulmuş bir Otomatik Pilot Aracısı) etkinleştirerek, sohbet konusu içinde sıkça sorulan "nasıl yapabiliriz?" sorularını yanıtlayabilirsiniz.

Şablonları ve hizmetleri ürünleştirin

ClickUp Belge ile notlar alın ve verilerinizi tek bir merkezi yerde saklayın

Prompt paketleri, SOP'lar, teklif şablonları, teslimat kontrol listeleri ve oryantasyon kılavuzları, her müşteri için yeniden oluşturmayı bıraktığınızda daha yüksek kâr marjlı ürünlere dönüşür.

ClickUp Docs, görevler ve güncellemelerle bağlantılı kalıcı belgeler için tasarlanmıştır.

✅ ClickUp Belge ile şunları yapabilirsiniz:

oluşturun . Sınırsız sayıda belge, wiki ve bilgi tabanı

Ürünleştirilmiş hizmetleri yapılandırmak için iç içe sayfalar, şablonlar, tablolar ve gömülü öğeler kullanın.

Gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve oturum açmanıza gerek kalmadan belgeleri herkese açık olarak paylaşın.

Tüm belgelerinizi saklayın ve ve ClickUp Docs Hub ile istediğiniz zaman erişin.

Freelance hizmetlerinizi sorunsuz bir şekilde yürütün

Projelerinizin gerçek zamanlı görünürlüğünü sağlamak için ClickUp Sprint Pano'ları kullanın

Birden fazla gelir akışını yönettiğinizde, haftanız hızla karmaşık hale gelir. İçerik teslim tarihleri, müşteri revizyonları ve idari görevler gibi birçok şey dikkatinizi çekmek için rekabet edebilir.

ClickUp Sprints , teslimat bloklarını planlamak, ilerlemeyi izlemek ve işleri devam ettirmek için yapılandırılmış bir yol sunar. ClickUp, sprintlere özgü ayarlar sağlayan Sprints ClickApp aracılığıyla sprint yönetimini destekler.

✅ Freelancer olarak bunu kullanmanın pratik bir yolu:

Müşteri taleplerinin ve kişisel boru hattı görevlerinin birikmiş işlerini saklayın.

Sadece mevcut sprintte bitirebileceğiniz işleri alın.

İnceleme: Neyin teslim edildiğini, sizi neyin bloklediğini ve bir sonraki sprintte neleri değiştireceğinizi gözden geçirin.

Sorguları ve ödemeleri tek bir yerden takip edin

ClickUp'ın CRM kurulumu ile projelerinizi izleyin

Birçok yan iş, potansiyel müşteriler DM'lerde, faturalar e-posta'da ve takip işlemleri kafanızda kaldığı için durma noktasına gelir. ClickUp'ın CRM kurulumu , esnek iş akışları ve izlenen alanlar etrafında döner ve başka bir bağımsız sistem istemediğinizde iyi sonuç verir.

✅ ClickUp'ın CRM sayfalarında ve şablonlarında aşağıdaki gibi bloklar göreceksiniz:

Özel Durum ş Akışları ile bir boru hattını yönetme ile bir boru hattını yönetme

Özel Alanlar potansiyel müşteriler, puanlama veya anlaşma aşamaları gibi ayrıntıları izlemek için izlemek için

CRM şablonları hazır durum ve alanları içerir (hızlı başlamak istiyorsanız kullanışlıdır)

Pipeline'ınızı finans tarzı izleme şablonları ve alanlarıyla eşleştirebilir, ardından bunu gösterge panellerinde raporlayabilirsiniz.

ClickUp ile AI çıktılarını tekrarlanabilir bir iş sistemine dönüştürün

AI ile düşündüğünüzden daha hızlı para kazanabilirsiniz, ancak bunu bir sistem gibi ele alırsanız kazanmaya devam edebilirsiniz. İdeal olarak, bir hizmet seçmeli ve tutarlı bir şekilde sunmalısınız. Ayrıca, ilerledikçe daha iyi ş akışlarına yeniden yatırım yapmalısınız.

AI araçlarınızı seçip güvenilirlik kazanmaya başladıktan sonra, AI ile istikrarlı bir şekilde para kazanabilirsiniz.

Birden fazla gelir akışını ölçeklendirirken görevlerinizi, belgelerinizi ve araçlarınızı tek bir yerden yönetmek istiyorsanız, ClickUp'ı deneyin. AI destekli platform, takımları, görevleri ve araçları tek bir çalışma alanında bir araya getirmek için tasarlanmıştır. ClickUp ile, bağlamı kaybetmeden veya ayrıntılarda kaybolmadan önceliklerinizi takip edebilirsiniz.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve farkı deneyimleyin ✅.