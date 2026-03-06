AI, Telekomünikasyon Sektörünü Nasıl Dönüştürüyor?

Belki farkında değilsiniz, ancak telekom ağınız bir günde çoğu sektörün bir ayda ürettiğinden daha fazla veri üretir.

Küresel olarak, bu her ay 188 eksabayta ulaşıyor. Bu çok büyük bir rakam ve AI, tüm bu bilgileri anlamlandırma şeklinizi değiştiriyor.

Ancak AI'yı ağınıza entegre etmek yeterli değildir. AI'nın tüm değerini ortaya çıkarmak için çalışanlarınızın, yani ağ mühendislerinizin, veri bilimcilerinizin ve operasyon takımlarınızın birlikte çalışması gerekir. İlerlemeyi izlemek, paylaşım yapmak ve uyumlu çalışmak için tek bir birleşik sisteminiz yoksa, işler hızla durma noktasına gelebilir. Bu durumda, en iyi AI araçları bile beklediğiniz sonuçları veremez.

Bu kılavuzda, AI'nın telekomünikasyonu nasıl dönüştürdüğünü ve ClickUp gibi araçları kullanarak AI girişimlerinizi nasıl daha etkili bir şekilde planlayabileceğinizi, yönetebileceğinizi ve organize edebileceğinizi keşfedeceksiniz.

Hazır mısınız? Hadi başlayalım. ⚒️

Telekomünikasyonu Dönüştüren AI Yığını

Bu dönüşümü mümkün kılan temel AI teknolojilerine bir göz atarak başlayalım. Bunlar arasında şunlar yer alır:

1. Makine öğrenimi ve derin öğrenme

Makine öğrenimi (ML), temelde büyük ölçekli örüntü tanıma işlemidir. Algoritmalar, geçmiş ağ verilerinizden öğrenerek trafik artışlarını tahmin etmek veya bir sorunu işaret eden olağandışı etkinlikleri belirlemek gibi gelecekteki davranışları tahmin eder.

Derin öğrenme ise makine öğreniminin daha gelişmiş bir alt kümesidir; ses kayıtları ve video akışları gibi yapılandırılmamış verileri anlamlandırmak için kullanılır.

Sizin dünyanızda, bu AI teknolojileri müşteri kaybı tahminini, anomali tespitini ve hatta trafik tahminini destekler. Bu modellerin iyi yanı, daha fazla veri işledikçe zamanla daha akıllı hale gelmeleridir. Dolayısıyla, temiz, merkezi veri boru hatlarınız varsa, büyük bir avantaja sahip olursunuz.

2. Üretken AI

Makine öğrenimi tahminlerde çok başarılı olsa da, üretken yapay zeka tamamen yeni içerik oluşturmaya odaklanır. Muhtemelen büyük dil modellerini (LLM) duymuşsunuzdur; bunlar, özel iletişimleri taslak haline getirebilen, ağ yapılandırma komut dosyaları oluşturabilen veya karmaşık olay raporlarını saniyeler içinde özetleyebilen motorlardır.

Detaylı kök neden analizi yazmak veya yeni bir bilgi tabanı makalesi oluşturmak gibi mühendislerinizin saatlerini alan görevler artık dakikalar içinde tamamlandı.

Özellikle özel veya uyumlulukla ilgili her şey için çıktıları incelemek için hala bir insana ihtiyaç duyulsa da, AI, takımınızın dokümantasyon için harcadığı zamanı önemli ölçüde azaltır.

🧠 İlginç Bilgi: Üretken AI araçları, gerçek dünya çalışmalarında çalışanların verimliliğini yaklaşık %15 oranında artırdı. Bu artış, esas olarak çalışanların dokümantasyon yazmalarına, bilgileri özetlemelerine ve daha hızlı iletişim kurmalarına yardımcı olarak sağlandı.

3. Dijital ikizler

Dijital ikiz, fiziksel telekom ağınızın sanal bir kopyası veya simülasyonudur. Dijital bir sanal ortam gibidir. Bunları, canlı altyapınıza dokunmadan önce yeni 5G anten yerleşimlerini test etmek, kapasite yükseltmelerini modellemek veya felaket kurtarma senaryoları çalıştırmak gibi değişiklikleri simüle etmek için kullanabilirsiniz.

Her şey gerçek hayattaki gibi davranır, ancak burada yapılacak hiçbir şey gerçek sistemi bozamaz, bu sayede canlı ortamda test yapma riskinden kaçınırken, aksi takdirde hizmet kesintilerine veya öfkeli müşteri aramalarına neden olacak sorunları yakalayabilirsiniz.

Unutmayın, dijital ikizler, beslendikleri veriler kadar iyidir; eski ikizler sizi yanıltma olasılığı daha yüksektir.

3. Akıllı otomasyon

Akıllı otomasyon sayesinde , tüm ağınız otomatik pilotta çalışabilir. Nasıl mı? İnsanların sorunları manuel olarak gidermesi veya ayarları manuel olarak yapması yerine, sistem önceden belirlenmiş ş Akışı kurallarını ve yapay zeka destekli içgörüleri kullanarak kendi başına kararlar alabilir, önlemler alabilir ve karmaşık senaryoları yönetebilir.

Takımınız için bu şu şekilde görünür:

Otomatik düzeltme: Yaygın ağ hatalarını tespit edildiği anda otomatik olarak düzeltir.

Dinamik bant genişliği tahsisi: Talebe göre ağ kapasitesini gerçek zamanlı olarak değiştirme

Akıllı bilet eskalasyonu: Duygu analizi kullanarak memnuniyetsiz müşterileri belirlemek ve biletlerini hemen eskalasyon aşamasına geçirmek

Temel olarak, bu insan döngüsü modeli, mühendislerinizi otomasyonun tekrarlayan ve sıkıcı görevleri üstlenirken, uzmanlıklarını gerektiren gerçekten karmaşık sorunlara odaklanmaları için serbest bırakır.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %88'i kişisel görevlerinde AI kullanıyor, ancak %50'den fazlası iş yerinde kullanmaktan çekiniyor. Üç ana engel nedir? Kesintisiz entegrasyonlar eksikliği, bilgi eksikliği veya güvenlik endişeleri. Peki ya AI çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenliyse? ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, bunu gerçeğe dönüştürür. Basit dilde komutları anlar, yapay zeka benimsenmesiyle ilgili üç endişeyi de ortadan kaldırırken, sohbetlerinizi, görevlerinizi, belgelerinizi ve bilgilerinizi Çalışma Alanı genelinde birbirine bağlar. Tek bir tıklama ile cevapları ve içgörüleri bulun!

Telekomünikasyonda AI Kullanım Örnekleri

Teknolojiyi ele aldığımıza göre, şimdi de günlük operasyonlarınızda bu teknolojinin nerede kullanıldığını inceleyelim. Bunlar, şu anda telekom takımlarına gerçek değer katan, yüksek etkili uygulamalardır.

Ağ optimizasyonu ve trafik yönetimi

Ağ trafiği bazen öngörülemez olabilir ve bunu manuel olarak yönetmeye çalışmak, kendinizi kaybetmeye mahkum bir savaşa sokmak gibidir. 5G ile işler çok daha karmaşık hale geliyor. Herhangi bir insan takımının izlemesi gerekeninden çok daha fazla hücre, çok daha fazla aktarma ve çok daha fazla hareketli parça var.

AI, gerçek zamanlı ve geçmiş verileri analiz ederek yükleri dengeleyebilir, gecikmeyi azaltabilir ve müşterilerinizi etkilemeden önce tıkanıklığı önleyebilir. Tıkanıklık meydana geldiğinde, AI destekli trafik yönetimi, "her ihtimale karşı" ekstra kapasiteye para harcamadan tutarlı hizmet kalitesini (QoS) korumanızı sağlar.

Öngörücü bakım

Hepimiz, planlanmamış kesintilerin bir kabus olduğu konusunda hemfikiriz. Bu kesintiler size gelir kaybına neden olur, müşterilerinizin güvenini yitirir ve destek ekiplerini çılgına çevirir. Önleyici bir önlem olarak takvim tabanlı bir yaklaşıma bağlı kalmak, yani parçaları sabit bir programa göre değiştirmek de yeterli değildir. Neyi değiştirmeniz gerektiğini veya neyi değiştirmenize gerek olmadığını asla tam olarak bilemezsiniz.

AI farklı bir yaklaşım benimser. Sensör verilerini, ortamı ve geçmiş arıza modellerini inceleyerek, ekipmanın ne zaman arızalanabileceğini tahmin edebilir. Böylelikle takımınız, sorunlar ortaya çıkmadan önce bunları çözebilir ve tüm bakım programınızı reaktif yangın söndürme yaklaşımından proaktif, planlı bir işe dönüştürebilir.

AI destekli müşteri hizmetleri

Sinir bozucu IVR telefon menülerinin olduğu günleri hatırlıyor musunuz? Bunlar, müşterilerin ne istediğini gerçekten anlayan konuşma yapabilen yapay zeka ile değiştiriliyor. Yapay zeka destekli bu sohbet robotları ve sanal asistanlar, hesap verilerini alabilir, plan değişikliklerini işleyebilir ve kesinti güncellemelerini insan operatöre devretmeye gerek kalmadan sağlayabilir.

İnsan temsilcilerinizin yalnızca en karmaşık ve hassas müşteri sorunlarını ele almasına olanak tanır. Ayrıca, duygu analizi ile AI, hayal kırıklığına uğramış müşterileri gerçek zamanlı olarak işaretleyebilir ve öncelikli olarak ele alınmaları için özel bir takıma yönlendirebilir. Sonuç olarak, daha hızlı çözümler, daha düşük destek maliyetleri ve daha yüksek müşteri memnuniyeti elde edilir.

Dolandırıcılık tespiti ve güvenlik

Telekom dolandırıcılığı sürekli bir mücadeledir. SIM kart değiştirme ve abonelik dolandırıcılığından karmaşık uluslararası gelir paylaşımı dolandırıcılığına (IRSF) ve hesap ele geçirmelerine kadar her türlü dolandırıcılıkla uğraşıyorsunuz. Kural tabanlı sistemler, taktiklerini sürekli değiştiren dolandırıcılarla başa çıkmak için çok yavaştır.

AI, bu tehditleri tespit etmede mükemmeldir. Olağandışı arama kalıpları, ani konum değişiklikleri veya atipik veri kullanımı gibi anormallikleri gerçek zamanlı olarak tespit edebilir ve büyük kayıplarla karşılaşmadan önce şüpheli etkinlikleri işaretleyebilir veya bloklayabilir. Derin öğrenme modelleri, ortaya çıktıkça yeni dolandırıcılık imzalarını öğrenebildikleri için bu konuda gerçekten çok etkilidir ve bir adım önde olmanıza yardımcı olur.

Telekomünikasyonda AI'nın Faydaları

Bu kullanım örnekleri, AI'nın telekomünikasyon takımları için ne kadar dönüştürücü olabileceğini henüz netleştirmediyse, bunlar uygulandığında işinizin genelinde gerçekleşebilecek ölçülebilir iyileştirmelerdir:

Operasyonel verimlilik: Manuel görevlerin azalması ve olaylara daha hızlı müdahale edilmesi sayesinde, yetenekli mühendisleriniz ve teknisyenleriniz daha fazla zaman kazanacak ve sadece sorunları çözmekle uğraşmak yerine daha yüksek değerde stratejik projelere odaklanabilecekler.

Müşteri deneyimi: Özel hizmet, daha kısa bekleme süreleri ve proaktif sorun çözümü, daha iyi bir Özel hizmet, daha kısa bekleme süreleri ve proaktif sorun çözümü, daha iyi bir müşteri deneyimi , daha yüksek müşteri memnuniyeti puanları ve en önemlisi, müşteri kaybının azalmasına yol açacaktır.

Maliyet azaltma: Bakım programlarınızı optimize etmek, dolandırıcılık kayıplarını azaltmak ve müşteri desteği görevlerini otomatikleştirmek, otomasyon ve yapay zeka sayesinde 5G ağının toplam sahiplik maliyetinde Bakım programlarınızı optimize etmek, dolandırıcılık kayıplarını azaltmak ve müşteri desteği görevlerini otomatikleştirmek, otomasyon ve yapay zeka sayesinde 5G ağının toplam sahiplik maliyetinde %25'e varan tasarruf sağlayarak kârlılığınızı olumlu yönde etkiler.

Ağ güvenilirliği: Proaktif sorun çözümü ve daha akıllı kapasite planlaması, kesinti sürelerinin azalması ve müşterileriniz için daha güvenilir bir ağ anlamına gelir.

Rekabetçi farklılaşma: 5G hizmetlerini daha hızlı sunma ve yeni, yenilikçi teklifler oluşturma yeteneği, çok kalabalık bir pazarda öne çıkmanıza yardımcı olacaktır.

Telekomünikasyon Sektöründe AI'nın Benimsenmesindeki Zorluklar

AI'yı benimsemek, bir düğmeyi çevirmek kadar basit değildir. Bazı çok gerçek sorunlarla karşılaşacaksınız ve neyle karşılaşacağınızı bilmek daha iyidir.

Veri siloları : AI, sihrini gösterebilmek için birleşik, temiz verilere ihtiyaç duyar, ancak çoğu operatör, birbiriyle iletişim kurmayan, parçalanmış eski sistemlerin karmaşasıyla uğraşmaktadır.

Yetenek eksikliği: Veri bilimcileri ve makine öğrenimi mühendislerini bulmak ve elde tutmak zaten yeterince zordur, ancak telekomünikasyonun kendine özgü karmaşıklıklarını da anlayanları bulmak daha da zordur.

Entegrasyon karmaşıklığı: Yeni AI araçlarınız, mevcut OSS/BSS platformları, CRM sistemleri ve ağ altyapısından oluşan bir ağa bağlantı kurmalıdır, bu da büyük bir teknik zorluktur.

Düzenleme ve gizlilik endişeleri: Özel müşteri verilerini işliyorsunuz ve gizlilik ve AI açıklanabilirliği ile ilgili kurallar, uyumluluk maliyetlerine önemli bir yük ekliyor.

Değişim yönetimi: Alan teknisyenlerinizin ve destek temsilcilerinizin AI destekli önerilere gerçekten güvenmelerini ve bunlara göre hareket etmelerini sağlamak, sadece teknik bir zorluk değil, kültürel bir zorluktur.

Bu zorluklar önemlidir, ancak karmaşıklığı artırmak yerine azaltan net bir strateji ve araçlarla yönetilebilir.

Telekomünikasyonda AI'nın Geleceği

İnovasyonun hızı yavaşlamıyor ve birkaç anahtar trend, telekom sektöründe AI'nın geleceğini şekillendiriyor.

Ajan AI önemli bir değişimi temsil eder. Bunlar, sadece önerilerde bulunmakla kalmayıp, kendi başlarına harekete geçebilen otonom AI sistemleridir. Bir AI'nın sadece ağ arızasını tespit etmekle kalmayıp, aynı zamanda temel nedeni teşhis edip bağımsız olarak düzeltmeyi uyguladığını düşünün.

Ajan AI, analizin ötesine geçip operasyonel ş akışları içinde kontrollü eylemler gerçekleştirmeye başladığında gerçek değer sunar. ClickUp'taki Süper Ajanlar ile telekom takımları, projeleri izleyen, operasyonel verileri analiz eden ve sorunlar ortaya çıktığında tetikleyici eylemler gerçekleştiren denetimli AI ajanları oluşturabilir. Örneğin, bir Süper Ajan ağ olay raporlarını özetleyebilir, mühendislik takımları için takip görevleri oluşturabilir, altyapı devreye alma dönüm noktalarını izleyebilir veya büyük ölçekli dağıtım projelerinde riskleri ortaya çıkarabilir. Bu ajanlar, manuel komutları beklemek yerine görevler, belgeler ve güncellemelerdeki etkinlikleri sürekli olarak izler. Karmaşık altyapıyı yöneten telekom operatörleri için bu, AI'yı bir raporlama aracından takımları koordine etmeye, görünürlüğü korumaya ve kritik projelerin ilerlemesini sağlamaya yardımcı olan bir operasyonel katmana dönüştürür. Nasıl olduğunu görün. 👇🏼

Ayrıca, yapay zekanın sonradan eklenmek yerine altyapıya baştan itibaren entegre edildiği, yapay zeka tabanlı 6G ağlarına doğru ilerliyoruz. Aynı zamanda, uç yapay zeka, verileri kullanıcıya daha yakın bir şekilde işleyerek, otonom araçlar ve artırılmış gerçeklik gibi uygulamalar için kritik öneme sahip yeni bir ultra düşük gecikmeli uygulama sınıfını mümkün kılacak.

Bu yeni çağda başarılı olan operatörler, yapay zekayı sadece bir dizi izole pilot proje olarak değil, tüm değer zincirinde başarılı bir şekilde işlevselleştiren ve onu temel bir operasyonel omurga olarak görenler olacaktır. Halihazırda, telekom yöneticilerinin %50'si, üretken yapay zeka uygulamalarından ölçülebilir bir etki elde ettiklerini bildirmektedir.

ClickUp'ta Telekomünikasyon AI Girişimlerinizi Yönetme

Telekomünikasyon alanındaki yapay zeka projeleri, işlevler arası bir canavardır. Ağ mühendisleri, veri bilimcileri, ürün yöneticileri ve müşteri operasyonları ekibi hep birlikte çalışmaya çalışır.

Her takım, yapbozun farklı bir parçasını elinde tutar ve genellikle işlerini yönetmek için farklı araçlar kullanır. Sonuç? Tek bir doğru kaynak yoktur.

Buna İş Dağınıklığı denir — iş faaliyetlerinin birbirinden bağımsız birçok araç ve platform arasında parçalanması. Slack sohbetlerinde konuşmalar kaybolur, planlar elektronik tablolarda tutulur, görevler Jira'da izlenir ve kritik kararlar e-posta zincirlerinde gömülür. Bu, uyumsuzluğa ve ilerlemenin durmasına neden olur.

Projeler, belgeler, konuşmalar, analizler ve daha fazlasının yapay zeka ile bir araya geldiği tek ve güvenli bir platform olan Converged AI Çalışma Alanı — ClickUp ile görevlerinizi, belgelerinizi, gösterge panellerinizi ve iletişiminizi tek bir yerde toplayarak dağınık çalışmanın kaosuna son verebilirsiniz.

ClickUp'ın Converged AI çalışma alanında her projeyi yürütüp çalışma alanındaki kaosu ortadan kaldırın.

Yayılmayı durdurup AI girişimlerinizi etkili bir şekilde yönetmenin yolu şudur:

İşinizden anında içgörüler elde edin

ClickUp Brain'i kullanarak Çalışma Alanı verilerinizden tam bağlamlı içgörüler elde edin.

ClickUp Brain, projelerinizi, takım konuşmalarınızı, görevlerinizi ve belgelerinizi anladığı için, Çalışma Alanınızın genelinden içgörüler ortaya çıkarabilir, proje güncellemelerini taslak haline getirebilir, uzun konu dizilerini özetleyebilir ve takımınızın gerçek verilerini kullanarak soruları yanıtlayabilir.

Bu, sizin için "Tahmini bakımın uygulanmasını engelleyen nedir?" sorusunu sorabileceğiniz ve görevler, yorumlar ve proje belgelerinden anında yanıt alabileceğiniz anlamına gelir.

Hatta herhangi bir görev yorumuna @brain yazarak, işinizde bağlamsal bir yanıt alabilirsiniz.

Tek bir doğru kaynakla girişimlerinizi sağlam temellere oturtun

ClickUp'ın Hiyerarşi özelliğini kullanarak her girişime kolayca bir yer verebilirsiniz.

Ağ Operasyonları veya Müşteri Deneyimi gibi departmanlar için Alanlar oluşturun, "Dolandırıcılık Tespiti AI" gibi büyük projeler için Klasörler ve belirli iş akışları için listeler kullanın.

Bu, size tek bir doğru kaynak sağlarken, her takım tercih ettiği görünümü kullanmaya devam eder. Bu, günlük görevler için ClickUp Kanban panosu, uzun vadeli planlama için ClickUp Gantt grafiği veya basit bir ClickUp Liste görünümü olabilir.

Tercih ettiğiniz görünüm arasında geçiş yapın ve ClickUp Görünümleri ile projeleri sorunsuz bir şekilde izleyin.

Aynı alanlarda, ClickUp Docs'u kullanarak teknik özellikler, çalışma kitapları ve toplantı notları gibi belgeleri, destekledikleri görevlerle bağlantılı olarak saklayabilirsiniz.

ClickUp Docs ile belgelerinizin destekledikleri işlerin yanında yer almasını sağlayın

ClickUp Comments ve ClickUp @mentions gibi gerçek zamanlı düzenleme özellikleri sayesinde takımınız sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir. Konuşmalar bu görevlere ve belgelere bağlı kalır, böylece bağlamı aramak zorunda kalmazsınız.

Örneğin, bir geliştirici veri boru hattı gereksinimi hakkında açıklama isterse, spesifikasyonda doğrudan veri mühendisini bahsedebilir. Mühendis aynı belgedeki yanıtıyla devam eder, karar anında kaydedilir ve herkes aynı bilgilere sahip olur.

ClickUp @mentions ile belgeler içinde ekip arkadaşlarınızdan daha hızlı yardım alın

Durum güncellemelerini takip etmek gibi ruhunuzu yıpratan manuel işlere veda edin. ClickUp otomasyonları ile yoğun işleri halletmek için kurallar belirleyebilirsiniz.

Örneğin, bir "Veri Boru Hattı" görevi tamamlandı olarak işaretlendiğinde, "Model Eğitimi" görevinin başlamasını otomatik olarak tetikleyebilir ve veri bilimi takımını bilgilendirebilir, böylece tüm takımınız sürekli olarak yüksek etkili görevlere odaklanabilir.

ClickUp Otomasyonları sıkıcı ve tekrarlayan işleri sizin için halletsin

Gerçek zamanlı gösterge panelleriyle ilerlemeyi takip edin

Statik slayt sunumlarını bir kenara bırakın ve ClickUp Gösterge Panelleri ile AI girişimlerinizi canlı ve üst düzey bir görünümle inceleyin.

ClickUp Görevleri, ClickUp Zaman Takibi ve ClickUp Özel Alanlarından doğrudan veri çekerek, projenin durumunu, takımın hızını ve yaklaşan dönüm noktalarını gösteren tek bir gösterge paneli oluşturabilirsiniz. Artık liderler, her seferinde rapor talep etmek zorunda kalmadan ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak görebilirler.

ClickUp Gösterge Panelleri ile proje ilerlemenizi görsel olarak izleyin

Telekomünikasyon alanında AI'yı yönetmek karmaşıktır, ancak ş akışınızın kaotik olması gerekmez. ClickUp'ın sağladığı yapı ve zeka ile takımınızın birlikte daha hızlı hareket etmesine yardımcı olun.

📮 ClickUp Insight: Her 4 çalışandan 1'i, iş yerinde bağlam oluşturmak için dört veya daha fazla araç kullanıyor. Önemli bir ayrıntı bir e-postada gizli kalabilir, bir Slack konu dizisinde genişletilebilir ve ayrı bir araçta belgelenebilir, bu da takımların işlerini yapmak yerine bilgi aramakla zaman kaybetmelerine neden olur. ClickUp, tüm iş akışınızı tek bir platformda birleştirir. ClickUp E-posta Proje Yönetimi, ClickUp Sohbet, ClickUp Belgeler ve ClickUp Brain gibi özelliklerle her şey bağlantılı, senkronize ve anında erişilebilir kalır. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabiliyorlar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla bir zaman tasarrufu anlamına geliyor. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta daha verimlilikle neler başarabileceğini bir düşünün!

Telekom takımınız için yapay zekayı işinize kullanmaya başlayın

Telekomünikasyon alanında yapay zeka artık vazgeçilmez hale gelmiştir. Ağlarınızın güvenilirliğini, müşterilerinizin memnuniyetini ve operasyonlarınızın verimliliğini sağlamak için temel motor görevi görür.

Asıl zorluk, yapay zekayı benimsemek olup olmadığına karar vermek değil, başarıya ulaşmak için gerekli olan insanları, verileri ve ş akışlarını nasıl koordine edeceğinizi bulmaktır.

Bu koordinasyon sorunu, çoğu girişimin başarısız olduğu noktadır. Ancak, bağlantısız araçlar arasında işi dağınık hale getirmek yerine tek bir akıllı Çalışma Alanı’ndan çalışmaya başladığınızda bu sorun çözülebilir.

Başarılı olacak telekom şirketleri, yapay zekayı operasyonel bir omurga olarak gören şirketlerdir ve bu hedef için tasarlanmış bir iş platformuna ihtiyaçları olacaktır.

AI girişimlerinizi bir araya getirmeye hazır mısınız? ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın. ✨

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Ön saflardaki personelinizin AI destekli önerilere güvenmesini ve bunları benimsemesini sağlamak için veri mühendisliği ve makine öğrenimi gibi teknik beceriler, telekom operasyonları hakkında derinlemesine bilgi ve güçlü değişiklik yönetimi becerilerinin bir karışımına ihtiyacınız vardır.

Makine öğrenimi, mevcut verileri analiz ederek ağ trafiğini tahmin etmek gibi öngörülerde bulunurken, üretken yapay zeka, müşteri hizmetleri yanıtı taslağı hazırlamak gibi tamamen yeni içerikler oluşturur.

En başarılı takımlar, mühendislik, operasyon ve veri bilimi ekiplerinin görevleri, belgeleri ve gösterge panellerini paylaşabileceği merkezi bir Çalışma Alanı kullanarak, işlevler arası projeleri yavaşlatan bağlam dağınıklığını önler.

Geleneksel otomasyon, katı, önceden programlanmış komut dosyalarına ve menülere dayanırken, konuşma tabanlı yapay zeka, müşterinin niyetini anlamak için doğal dili kullanır ve sorunları çözmek için gerçek zamanlı verileri çekebilir, böylece müşterileri sinir bozucu telefon ağacından geçmeye zorlamaz.