2026'da Denemeniz Gereken En İyi 10 AI Ajan Yönetim Platformu

İşletmeler, gerektiğinde düşünebilen, karar verebilen ve harekete geçebilen akıllı sistemler ister. Gerçek dünyada ise bu, söylemesi yapmasından daha kolaydır.

Çünkü iş çok fazla araca yayıldığında ve çok fazla kişi işin içinde yer aldığında, otomasyonda boşluklar ortaya çıkmaya başlar.

Ş Akışı ne kadar karmaşıksa, neyin bozulduğunu ve neden bozulduğunu tespit etmek o kadar zorlaşır.

Bu değişim, ajan geliştirmeyi bir öncelik haline getirmiştir. Bunun nedeni, mesaj yazabilmeleri veya belgeleri özetleyebilmeleri değil (bu kolay kısmıdır), araçlarınız içinde bağımsız olarak hareket edebilmeleridir.

Bu makalede, en iyi AI ajan yönetim platformlarını, her birinin en iyi yaptığı şeyi ve ş akışlarınız için doğru olanı nasıl seçeceğinizi ayrıntılı olarak ele alacağız.

Bir AI Ajan Yönetim Platformunda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

AI ajanları geçici bir trend değildir. Gartner, AI ajanlarının günlük iş kararlarının %15'ini üstleneceğini öngörmektedir.

Takımınız AI ajanlarını kullanmayı düşünüyorsa, ajan yönetim platformunuzun aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:

Ş akışlarını oluşturmanın kolaylığı: Karmaşık bir projeye dönüştürmeden adımları, tetikleyicileri, koşulları ve onayları tanımlamayı kolaylaştırır.

Gerçekten işe yarayan entegrasyonlar: CRM'ler, biletleme araçları, mesajlaşma uygulamaları, veritabanları ve dahili araçlar dahil olmak üzere mevcut teknoloji yığınınızla bağlantı kurar.

Orkestrasyon ve çok adımlı yürütme: "Algıla → karar ver → harekete geç → güncelle → bildir" gibi çok adımlı ş akışlarını yarıda kesmeden destekler.

Tam görünürlük ve hata ayıklama: Takımınızın sorunları hızlı bir şekilde tespit edebilmesi için günlükler, yürütme geçmişi ve adım adım izleme bilgileri sunar.

Yönetişim ve koruyucu önlemler: İzin verme, rol tabanlı erişim, insan onayı ve ajanın yapabileceklerini sınırlama olanağı sunar.

Ölçeklenebilir güvenilirlik: Kullanım arttığında yeniden deneme, kuyruk yönetimi, hata kurtarma ve istikrarlı performans destekler.

Maliyet ve model esnekliği: Maliyetleri kontrol etmenizi, kullanımı izlemenizi ve işe göre doğru modeli seçmenizi sağlar.

📚 Daha fazla bilgi: AI Aracısı ve Üretken AI: Anahtar Farklılıklar ve Kullanım Örnekleri

AI Ajan Yönetim Platformlarına Genel Bakış

Araç Ana özellikler En uygun Fiyatlandırma* (USD/kullanıcı/ay) ClickUp Çalışma Alanı etkinliklerine, önceden oluşturulmuş ajan rollerine, AI özetlerine, günlüklerle otomasyon kurallarına ve belgeler/görevler/uygulamalar arasında bağlantılı aramaya dayalı eylemleri tetikleyen AI Ajanları AI ajanları isteyen takımlar (PM'ler, operasyon, pazarlama, geliştirme takımları) Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal kullanım için özelleştirme seçenekleri mevcuttur. Voiceflow Sürükle ve bırak görsel akış oluşturucu, çok kanallı dağıtım (sohbet, ses, web, IVR), bilgi tabanı bağlantısı, konektörler aracılığıyla entegrasyonlar, gerçek zamanlı testler, analiz günlükleri Büyük ölçekte konuşma yapay zeka ajanları oluşturan takımlar (CX, sohbet robotu takımları, ürün takımları) Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 60 $'dan başlar. Devin AI Yeniden düzenleme, özellik oluşturma, "Ask Devin" IDE benzeri arayüz, paralel ajan ş Akışları, otomatik belge oluşturma, değişiklikleri dağıtmadan önce insan onayı gibi özelliklere sahip AI mühendislik ajanı. AI odaklı yazılım yürütme isteyen mühendislik organizasyonları (geliştirme takımları, platform takımları) Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar. LangChain Açık kaynaklı ajan çerçevesi, dinamik araç çağırma, API ve veri kaynağı etkileşimi, LangGraph durum bilgisi içeren ş akışları, LangSmith ajan oluşturucu, gözlemlenebilirlik, günlükler, testler Tam esneklikle özel LLM destekli ajanlar isteyen geliştiriciler (geliştiriciler, AI mühendisleri) Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 39 $'dan başlar. n8n Açık kaynaklı, kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz otomasyon, görsel düğüm tabanlı ş akışları, webhook'lar, LLM görevleri (özetleme, sınıflandırma), özel JS/Python mantığı, yönetişim kontrolleri Uygulamalar arasında ajan benzeri ş akışları isteyen operasyon ve otomasyon ağırlıklı takımlar (RevOps, BT, operasyon, otomasyon takımları) Ücretli planlar aylık 24 €'dan başlar. Crew AI Çoklu ajan işbirliği (ekip üyeleri), görsel düzenleyici, yerleşik AI yardımcı pilot, API, günlükler, akıl yürütme izleri, RBAC, konteynerize ajanlar, şirket içi/VPC seçenekleri Çoklu ajan sistemlerini koordine eden takımlar (kurumsal AI operasyonları, geliştirme ekipleri, ş Akışı sahipleri) Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 25 $'dan başlar. Microsoft Copilot Word, Excel, Outlook, Teams, Copilot Studio'da ajan ş Akışları için yerel AI, Microsoft Graph bağlamı, Azure denetimleri aracılığıyla uyumluluk ve güvenlik, kurumsal şablonlar (finans, hukuk, BT) M365 içinde AI verimlilik ajanları isteyen Microsoft öncelikli şirketler Ücretli planlar aylık 27,25 $'dan başlar. Vellum AI Görsel oluşturucu, basit İngilizce, hibrit GUI ve koddan ş akışları oluşturma, yan yana karşılaştırmalar, fonksiyon çağırmaları, çok adımlı ş akışları, güvenlik kontrolleri (SSO, HIPAA, gizli bulut) Kurumsal düzeyde ş akışları ve ajanlar oluşturan takımlar (ürün takımları, operasyon ekipleri, AI geliştiricileri) Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 25 $'dan başlar. IBM watsonx watsonx Sürükle ve bırak ş akışları, kurumsal ajan yönetimi, dahili AI Arama, Db2, Cloud Pak for Data, gösterge panelleri, günlükler, denetim izleri ve sektör şablonlarına bağlantı kurulur. Yönetilen AI, koordinasyon ve uyumluluğa ihtiyaç duyan kurumsal işletmeler (CIO kuruluşları, büyük operasyonlar) Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 1050 $'dan başlar. Stack AI Hesap tablosu, tablo tabanlı ajanlar, yapılandırılmış veri kümeleri üzerinden sohbet, tetikleyiciler, ClickUp, Slack, Gmail, Zapier gibi araçlardaki eylemler, dallanma, sürüm geri alma, geri bildirim döngüsü, kurumsal güvenlik ve izinler Ş Akışı verileri üzerinde basit AI ajanı dağıtımı isteyen takımlar (ops, Airtable, elektronik tablo kullanıcıları) Ücretsiz plan mevcuttur; Özel fiyatlandırma

En İyi AI Ajan Yönetim Platformları

Şimdi, en iyi AI ajan yönetim platformlarına ve her birinin en uygun olduğu alanlara bakalım.

1. ClickUp (Birleşik proje yönetimi ve ş akışı otomasyonu için en iyisi)

İnsanlar "AI ajanları" duyduklarında, genellikle işin dışında çalışan bağımsız bir bot hayal ederler.

Dünyanın ilk birleşik AI çalışma alanı olan ClickUp, bu fikri tersine çeviriyor. Ajanların çalışmak için ihtiyaç duyduğu bilgileri barındıran bir AI ajan yönetim platformudur: görevler, belgeler, sohbetler, sahipler, son teslim tarihleri, bağımlılıklar, öncelikler ve daha fazlası.

Böylece, bir ajanı oluşturup ardından onu süreçlerinize nasıl entegre edeceğinizi düşünmek yerine, süreçle başlayıp ajanı ona entegre edebilirsiniz.

Bunu mümkün kılan şey şudur.

ClickUp Super Agents: Ş akışlarınız için hazır ve özel olarak tasarlanmış

ClickUp Süper Ajanları, Çalışma Alanınızı her zaman izler ve tetikleyicilere göre belirli eylemleri gerçekleştirmek üzere eğitilebilir. Bu ajanlar, sizin tanımladığınız mantıkla çalışır, ancak temel otomasyon kurallarının çok ötesine geçerler.

Proje Yöneticisi Aracısını kullanarak PM ş akışlarınızı baştan sona yürütün.

Bu özel ajanlar, bağlamı analiz edebilir, doğru ş Akışlarını tetikleyebilir ve işi ilerletmek için insanlarla (veya birbirleriyle) iletişim kurabilir.

ClickUp, belirli ş akışları için oluşturulmuş birkaç hazır ajan deneyimi içerir.

Örneğin:

Project Manager Super Agent , görevleri düzenleyerek, durumları güncelleyerek ve dönüm noktalarını izleyerek projelerin ilerlemesini sağlar.

Brand Voice Writer Super Agent , içeriği markanın tonuna ve stiline uyacak şekilde yeniden yazar.

Work Breakdown Super Agent, karmaşık görevleri alt görevlere ayırır ve atanan kişileri ve son teslim tarihlerini ekler.

Codegen gibi özel bir AI kodlama ajanı ile ş akışlarınız daha hızlı ve verimli hale gelir.

AI ajanlarını etkili bir şekilde yönetmek için ClickUp ile şunları yapılandırabilirsiniz:

Ajanın kullanmasına izin verilen araçlar (daha sıkı güvenlik önlemleri istiyorsanız bunları kaldırabilirsiniz)

Bilgi kaynakları sayesinde ajan, Çalışma Alanınızdan ve onaylanmış harici uygulamalardan bağlam bilgilerini alabilir.

Ayrıca, işiniz gibi davranan (kurallarınız, devretmeleriniz, eskalasyon yollarınız) bir AI ajanı oluşturmak istediğinizde, ClickUp, Çalışma Alanınızın yapılandırmasına göre hareket edebilen ve işlem yapabilen özel ajanları destekler.

Bu video, 20 dakikadan daha kısa sürede kendi ajansınızı nasıl oluşturabileceğinizi gösterir ⏰:

ClickUp Brain: Ajanların arkasındaki bağlam farkında AI

AI ajanları işleri yapanlarsa, ClickUp Brain ajanların işinizi anlamasına yardımcı olan katmandır, çünkü Çalışma Alanı bilgilerinizle (görevler, belgeler, sahipler, son tarihler, yorumlar) ve hatta bağlı uygulamalarla bağlantılıdır.

İki büyük avantaj elde edersiniz:

🎯 Daha iyi bağlam (ajanlar tahminde bulunmaz). Ajanlar, gerçek proje geçmişine, bağımlılıklara ve takım önceliklerine dayalı kararlar alır. Böylece, rastgele bir takım üyesine ping atmak veya görevleri tekrarlamak yerine, takımınızın ş Akışını yansıtan şekilde hareket ederler.

🎯 Daha hızlı yürütme (ajanlar aynı yerde özetleme, planlama ve eylem yapabilir). Her şey aynı sistem içinde gerçekleştiği için, ajanlar platformlar arasında geçiş yapmadan veya bağlantısı kesik kaynaklardan bilgi almadan güncellemeleri okuyabilir, özetler oluşturabilir ve görevler atayabilir.

AI destekli proje özetleri: Birden fazla proje düzeyinde bağlamsal, eyleme geçirilebilir özetler

ClickUp'ın yapay zeka destekli proje özetleri, dağınık güncellemeleri anında netleştirir. Çalışma alanınızda bulunan her öğeyi manuel olarak okumadan ilerlemeyi ve engelleri hızlı bir şekilde anlayabilirsiniz.

Proje güncellemelerine ek olarak, bu özellik yürütmeyi de aktif olarak destekler. ClickUp Brain, alt görevleri otomatik olarak oluşturma, bağımlılıkları tanımlama ve proje hareketine göre zaman çizelgelerini ayarlama gibi görevleri AI kullanarak otomasyonla otomatikleştirir. Akıllı bir proje koordinatörü gibi davranarak, sadece olanları özetlemekle kalmaz, aynı zamanda dikkat edilmesi gereken noktaları da vurgular ve hızlı bir şekilde düzeltme yapmanızı sağlar.

Proje özetini isteyin, bağlam farkında içgörüler ve eyleme hazır öneriler içeren akıllı bir özet alacaksınız.

Otomasyonlar: Rutin işleri kolaylaştırın ve manuel çabaı azaltın

ClickUp Otomasyonları, basit bir görsel oluşturucu ile tetikleyici-koşul-eylem ş akışları oluşturmanıza olanak tanır.

İhtiyacınız olan otomasyonu etkinleştirin veya ş akışlarınıza göre AI ile kuralları özel olarak özelleştirin.

Hızlı kurulum için, görev atama, yorum gönderme, durum değiştirme, liste taşıma ve daha fazlası gibi yaygın ş akışlarını yönetmek için hazır otomasyon şablonlarından oluşan bir kitaplık elde edersiniz.

Ayrıca, bir form gönderildiğinde veya bir görev durumu değiştiğinde gibi ClickUp etkinlikleri tarafından tetiklenen e-postaları otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz. Bu, paydaşlar veya müşterilerle proaktif iletişim kurmak istediğinizde özellikle yararlı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Arayüz, yeni kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir ve bazı gelişmiş AI yapılandırmalarını öğrenmek zaman alabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte bir Reddit kullanıcısının ClickUp Super Agents hakkındaki yorumu:

Şu anda, bir özellik veya hata yayınlandı olarak işaretlendiğinde tetiklenecek bir ajanımız var. Bu ajan, ClickUp göreviyi okur ve GitHub ile çapraz referanslar yapar, ardından otomatik olarak yayın notları belgemizi günceller ve satış ve pazarlama takımını bilgilendirir. Şimdiye kadar, dağınık görev açıklamalarını ve geliştirici yorumlarını, teknik bilgisi olmayan pazarlama takımımızın kolayca anlayabileceği şekilde biçimlendirilmiş, temiz ve okunabilir notlara dönüştürerek tamamlandı.

Şu anda, bir özellik veya hata yayınlandı olarak işaretlendiğinde tetiklenecek bir ajanımız var. Bu ajan, ClickUp göreviyi okur ve GitHub ile çapraz referanslar yapar, ardından otomatik olarak yayın notları belgemizi günceller ve satış ve pazarlama takımını bilgilendirir. Şimdiye kadar, dağınık görev açıklamalarını ve geliştirici yorumlarını, teknik bilgisi olmayan pazarlama takımımızın kolayca anlayabileceği şekilde biçimlendirilmiş, temiz ve okunabilir notlara dönüştürerek mükemmel bir iş çıkardı.

📌 Biliyor muydunuz? Çoğu ajan AI tam olarak otomatik pilotta çalışmıyor. AI odaklı kararların %70'i hala insanlar tarafından doğrulanıyor ve ajan AI kullanan işlerin %87'si bunun denetim gerektirdiğini söylüyor.

2. Voiceflow (Konuşma tabanlı yapay zeka ajanları oluşturmak ve ölçeklendirmek için en iyisi)

Voiceflow aracılığıyla

Voiceflow, hem sohbet hem de ses için konuşma ajanları oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Sürükle ve bırak akış şeması arayüzü, kodlama yapmaktan çok fikirleri eskizlemek gibi bir his verir. Birkaç dakika içinde tam bir müşteri etkileşimini planlayabilir, anında test edebilir ve sıfırdan başlamak zorunda kalmadan ince ayarları yapabilirsiniz.

Bu araç, tek bir ajanı tasarlayıp web sohbeti, mesajlaşma uygulamaları ve hatta telefon (IVR) gibi birden fazla kanalda yeniden mantık oluşturmaya gerek kalmadan dağıtmanıza olanak tanır. Bu tür çok kanallı destek, özellikle her temas noktasında destek ve sorguları yönetebilecek bir AI iş gücü oluşturmaya çalışıyorsanız, zaman kazandırır ve her şeyin tutarlı olmasını sağlar.

Ajanlar, SSS'leri, yardım belgelerini ve ürün içeriğini gerçek zamanlı olarak referans alabilir, böylece operasyon takımı bir şeyi güncellediğinde ajanın yanıtları da güncellenir.

Voiceflow'un en iyi özellikleri

Önceden oluşturulmuş bağlayıcılar aracılığıyla Zendesk, Shopify ve Google E-Tablolar gibi araçlarla anında entegre edin.

Yerleşik kod düzenleyici ve API'leri kullanarak özel mantıkla fonksiyonları genişletin.

Paylaşılan Çalışma Alanları, sürüm kontrolü ve görev atamaları kullanarak ajanları ve takım çalışmalarını düzenleyin.

Dahili analitik ve konuşma günlükleri ile konuşmaları gerçek zamanlı olarak test edin ve akışları iyileştirin.

Voiceflow sınırlamaları

İnsan müdahalesi özelliği bulunmadığından, takımlar için kalite kontrolü daha zor hale geliyor.

Voiceflow fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Başlangıç : Ücretsiz

Pro : Aylık 60 $

İş: 150 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Voiceflow puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Voiceflow hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısının Voiceflow hakkındaki yorumu şöyle:

Voiceflow'da en çok sevdiğim şey, inanılmaz derecede sezgisel ve esnek olması! Görsel akış oluşturucu, karmaşık konuşma deneyimlerini zorlanmadan tasarlamayı çok kolaylaştırıyor. Sesli ve sohbet asistanlarını tek bir yerden hızlı bir şekilde prototip haline getirebilmem, test edebilmem ve dağıtabilmem çok hoşuma gidiyor.

Voiceflow'da en çok sevdiğim şey, inanılmaz derecede sezgisel ve esnek olması! Görsel akış oluşturucu, karmaşık konuşma deneyimlerini zorlanmadan tasarlamayı çok kolaylaştırıyor. Sesli ve sohbet asistanlarını tek bir yerden hızlı bir şekilde prototip haline getirebilmem, test edebilmem ve dağıtabilmem çok hoşuma gidiyor.

⭐ ClickUp Avantajı: Çoğu takım, AI'dan gerçek sonuçlar elde etmekte zorlanıyor. Yalnızca %7,2'si stratejilerinin güçlü bir ROI sağladığını belirtiyor ve neredeyse yarısı geçen yıl benimsedikleri araçları çoktan terk etmiş durumda. En büyük neden? AI'nın yayılması, yani çok fazla bağlantısız araç ve yetersiz koordinasyon. ClickUp BrainGPT oyunun kurallarını değiştiriyor. Arama, otomasyon ve oluşturma dahil her şeyi tek bir akıllı Çalışma Alanına getiriyor, böylece işinizi yapmak için bir düzine uygulama aramak zorunda kalmıyorsunuz. Onunla konuşabilir, metin yazabilir ve arka planda işlem yapmasını sağlayabilirsiniz. Sesli komutları ( ClickUp Talk-to-Text aracılığıyla), üst düzey modelleri (ChatGPT, Claude ve Gemini gibi) ve Google Drive, Notion, GitHub ve SharePoint gibi araçlarla derin entegrasyonu destekleyen ClickUp Brain MAX, işlerinizi birleştirmek ve basitleştirmek için tasarlanmıştır. ClickUp Brain'in Talk-to-Text özelliği ile her gün saatlerce zaman kazanın.

3. Devin AI (Kurumsal yazılım mühendisliği otomasyonu için en iyisi)

Devin AI aracılığıyla

Devin AI, AI ajanları ile yazılım mühendisliği akışlarını otomasyonla otomatikleştirmek için özel olarak geliştirilmiştir. Araca "bu modülü yeniden düzenle" veya "raporlama gösterge paneli oluştur" gibi talimatlar verebilirsiniz ve araç kod tabanınızda çalışmaya başlar. ETL geçişleri veya büyük yeniden düzenlemeler gibi görevleri yerine getirmek için birden fazla AI ajanı türü paralel olarak çalışır.

"Ask Devin" görsel arayüzü, yapay zeka destekli bir IDE asistanı gibi çalışır. Kod yükleyebilir, sorular sorabilir veya sadece hızlı açıklamalar alabilirsiniz. Etkileşimler arasında bağlamı koruduğu için, belgeler ve araçlar arasında sürekli geçiş yapmaktan daha akıcı bir his verir.

Ve her şey kaydedilir. Böylece Devin bir sorunu bir kez çözdüğünde, bir dahaki sefere bu çözüm aranabilir hale gelir. Bu, kod yazan, belgeleyen ve öğrenen bir geliştirici ajanı olması gibidir.

Devin AI'nın en iyi özellikleri

Slack veya Teams'teki Devin aracılığıyla kodunuzu ve verilerinizi sorgulayın, örneğin "kullanıcı istatistiklerini al" veya "bu günlüğü hata ayıklayın" gibi.

Oluşturulan sistem diyagramları ve sade İngilizce açıklamalarla büyük kod tabanlarını otomatik olarak belgelendirin.

Eşzamanlı görev kuyrukları için hesaplama kontrolleriyle takım akışlarını ekipler arasında ölçeklendirin.

Herhangi bir değişikliği dağıtmadan önce yerleşik onay adımlarıyla insanları sürecin içinde tutun.

Devin AI sınırlamaları

Çıktı kalitesi, görevin karmaşıklığına ve bağlamına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Devin AI fiyatlandırması

Temel: 20 $'dan başlayan kullan-öde sistemi

Takım: 500 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Devin AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Devin AI hakkında ne diyor?

İşte bir Reddit kullanıcısının Devin AI hakkındaki yorumu:

Şirketlerimden biri Devin'i oldukça erken benimsedi. İlk bakışta etkileyiciydi. Slack ile entegrasyonları, onu son derece erişilebilir hale getirdi. Kullanıcı deneyimi gerçekten çok iyiydi. Nispeten yüksek fiyatına değdiğini düşündüm.

Şirketlerimden biri Devin'i oldukça erken bir aşamada benimsedi. İlk bakışta etkileyiciydi. Slack ile entegrasyonları, onu son derece erişilebilir hale getirdi. Kullanıcı deneyimi gerçekten çok iyiydi. Nispeten yüksek fiyatına değdiğini düşündüm.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %10'u düzenli olarak otomasyon araçlarını kullanıyor ve otomasyon için aktif olarak yeni fırsatlar arıyor. Bu, verimlilik için büyük bir potansiyeli ortaya koymaktadır: çoğu takım, basitleştirilebilecek veya ortadan kaldırılabilecek manuel işlere hala güvenmektedir. ClickUp'ın AI Ajanları, daha önce otomasyon kullanmamış olsanız bile otomatik ş akışları oluşturmayı kolaylaştırır. Tak ve çalıştır şablonları ve doğal dil komutları ile görevleri otomatikleştirmek, takımdaki herkes için erişilebilir hale gelir! 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF, ClickUp'ın dinamik gösterge panelleri ve otomasyonlu grafikleri kullanarak raporlama süresini %40 azalttı ve saatler süren manuel işleri gerçek zamanlı içgörülere dönüştürdü.

4. LangChain (Özelleştirilebilir LLM tabanlı ajan çerçeveleri için en iyisi)

LangChain aracılığıyla

LangChain açık kaynaklıdır, yani AI ajanlarınızın çalışma şeklini tamamen özel hale getirebilirsiniz. Hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olmak için ReAct gibi hazır şablonlarla birlikte gelir. Siz sadece komutları, araçları ve eylemleri bağlayın, araç arka planda akışı düzenler.

Ajanlar, kullanıcı girdisine bağlı olarak aktif olarak kararlar alabilir, harici API'leri çağırabilir, bilgi tabanlarını arayabilir ve veri kaynaklarıyla etkileşime girebilir. LangGraph ile ajanlar, durumlarını kaydedebilir, çalışmalarını duraklatabilir ve bağlamı kaybetmeden kaldıkları yerden devam edebilirler. Bu, tek seferde tamamlanamayan iş süreçleri için idealdir.

LangChain'in en iyi özellikleri

LangSmith'in Agent Builder'ındaki kodsuz tuval kullanarak ajanları görsel olarak oluşturun.

GPT, Claude, veritabanları ve arama API'leri dahil olmak üzere 1.000'den fazla entegrasyonla çeşitli modellere veya AI araçlarına kolayca bağlantı kurun.

LangSmith ile izleme ve hata ayıklama: tam günlükler, performans ölçümleri ve test araçları elde edin

Özetleme, kalite kontrol ve daha fazlası için önceden oluşturulmuş ajan şablonlarıyla hızlı prototip oluşturun.

LangChain sınırlamaları

Öğrenme eğrisi dik ve belgeler ağır olduğu için yeni başlayanlar için karmaşık gelebilir.

Güncellemeler hızlı ilerlediğinden, bazı sınıflar/fonksiyonlar hızla kullanımdan kaldırılır ve eski kodları bozar.

LangChain fiyatlandırması

Geliştirici: Ücretsiz

Artı: Aylık 39 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

LangChain derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar LangChain hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısının LangChain hakkındaki yorumu şöyle:

Python kullanarak oluşturduğum tüm Agentic AI veya Generative AI kullanım örnekleri için tercih ettiğim çerçeve budur. Pip install komutuyla kolayca kurulabilir, belgeleri de oldukça kapsamlıdır, sunduğu özelliklerin sayısı ve esnekliği de iyidir.

Python kullanarak oluşturduğum tüm Agentic AI veya Generative AI kullanım örnekleri için tercih ettiğim çerçeve budur. Pip install komutuyla kolayca kurulabilir, belgeleri de oldukça kapsamlıdır, sunduğu özelliklerin sayısı ve esnekliği de iyidir.

5. n8n (AI ile açık kaynaklı ş akışı otomasyonu için en iyisi)

n8n aracılığıyla

Bir tedarikçiye bağlı kalmadan AI destekli iş akışı otomasyonları oluşturmak istiyorsanız, n8n iyi bir seçimdir. Açık kaynaklı ve kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz bir platform olduğundan, her şeyi kendi altyapınızda çalıştırabilir ve veriler ile iş akışları üzerinde tam kontrol sahibi olabilirsiniz. Herhangi bir büyük dil modelini ekleyebilir, kendi iş kurallarınızı belirleyebilir ve işleri yoluna koyabilirsiniz.

Görsel düzenleyici son derece sezgiseldir. Her adım, bir tuval üzerinde bir düğümdür. AI görevlerini sürükleyip tetikleyicilere veya veritabanlarına bağlantı kurduğunuzda, bir ajana sahip olursunuz.

Rol tabanlı erişim kontrolü, ş akışlarını kimlerin oluşturabileceğini, inceleyebileceğini veya çalıştırabileceğini tanımlamanıza olanak tanırken, sürüm özelliği değişiklikleri izlemeyi ve hataları geri almayı kolaylaştırır. Ortam ayrımı (geliştirme, hazırlık, üretim) sayesinde takımlar, otomasyonları dağıtmadan önce güvenle test edebilir ve yineleyebilir.

n8n'in en iyi özellikleri

CRM, veritabanları, bulut araçları ve daha fazlasını kapsayan 500'den fazla önceden oluşturulmuş konektörle otomasyonlar oluşturun.

Entegre sistemlerden webhook'lar, zamanlamalar veya etkinlikler kullanarak AI ş akışlarını tetikleyici olarak kullanın.

LLM API'lerini kullanarak özetleme veya sınıflandırma gibi AI görevlerini ekleyin.

n8n sınırlamaları

Hata mesajları çok genel olabilir, bu nedenle sorunları gidermek ekstra deneme ve çaba gerektirir.

n8n fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Başlangıç: Aylık 24 €

Pro: Aylık 60 €

İş: Aylık 800 €

Enterprise: Özel fiyatlandırma

n8n puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (40'tan fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar n8n hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısının n8n hakkındaki yorumu şöyle:

Bu platformun kendi kendine barındırma seçeneği akıllara durgunluk veriyor. Ayrıca, otomasyon komut dosyalarının typescript veya javascript ile yazılmasına da olanak tanıyor. Bir web geliştiricisi olarak, otomasyon için ayrı bir dil öğrenmeye gerek kalmaması iyi bir şey.

Bu platformun kendi kendine barındırma seçeneği akıllara durgunluk veriyor. Ayrıca, otomasyon komut dosyalarının typescript veya javascript ile yazılmasına da olanak tanıyor. Bir web geliştiricisi olarak, otomasyon için ayrı bir dil öğrenmeye gerek kalmaması iyi bir şey.

📚 Daha fazla bilgi: Karmaşık iş akışlarını otomasyon için en iyi AI aracı araçları

6. Crew AI (AI takımlarını koordine eden kurumsal işletmeler için en iyisi)

Crew AI aracılığıyla

CrewAI, birden fazla AI ajanının gerçek bir takım gibi birlikte çalışmasını sağlamak için geliştirilmiştir. Ekip üyelerini kurar, onlara roller atar, nasıl işbirliği yapacaklarını tanımlarsınız ve platform her şeyi arka planda koordine eder. Görsel düzenleyici ve yerleşik AI yardımcı pilotu ile kurulum kolaydır ve ş akışlarını oluştururken size yol gösterir.

Mühendisler API'yi kullanarak mantığı özelleştirebilirken, proje yöneticileri gibi teknik bilgiye sahip olmayan kişiler de kodlara dokunmadan kullanıcı arayüzü üzerinden ajanları yapılandırabilir ve yönetebilir.

Bu araç ayrıca CRM, e-posta ve webhook gibi araçlara da bağlantı kurar, böylece ekibiniz hazır olduğunda mesajlara yanıt verebilir, sistemleri güncelleyebilir ve uygulamalar arasında eylemleri tetikleyebilir. İzleme için, her ajanın ne yaptığını ve neden yaptığını gösteren tam günlükler elde edersiniz, bu da hata ayıklamayı kolaylaştırır.

Crew AI'nın en iyi özellikleri

CrewAI'nin yerleşik AI Copilot özelliğini kullanarak basit İngilizce özetlerden ajan ş akışları oluşturun.

Ajan davranışını simüle edin, kurallar belirleyin ve LLM yapılandırmalarını merkezi olarak yönetin, böylece iş hedeflerinizle uyum sağlayın.

RBAC, konteynerleştirilmiş ajanlar ve merkezi gösterge panelleri kullanarak çoklu takım dağıtımlarını yönetin.

SOC2 uyumluluğu ve Azure AD/SSO entegrasyonları gibi kurumsal düzeyde özelliklerle şirket içi veya VPC dağıtımını seçin.

Crew AI sınırlamaları

Yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi zorlu, özellikle de çoklu ajan sistemlerine yeniyseniz.

Hataları gidermek ve çıktıları iyileştirmek, üretim için hazır hale gelmeden önce ekstra zaman alabilir.

Crew AI fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Profesyonel: Aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Crew AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Crew AI hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı Crew AI'yı şöyle değerlendirmiştir:

Son zamanlarda çoklu ajan ş akışları oluşturmak için CrewAI kullanıyorum ve genel olarak deneyimim olumlu. Görev ayrıştırma ve ajan koordinasyonu sorunsuz çalışıyor.

Son zamanlarda çoklu ajan ş akışları oluşturmak için CrewAI kullanıyorum ve genel olarak deneyimim olumlu. Görev ayrıştırma ve ajan koordinasyonu sorunsuz çalışıyor.

📚 Daha fazla bilgi: CrewAI veya benzer platformlar kullanıyorsanız, ajanın fonksiyonlarını takımınızın halihazırda kullandığı araçlara genişletmek için bir AI Ajan eklentisi ile eşleştirmeyi düşünün.

7. Microsoft Copilot (Microsoft 365 genelinde entegre AI verimliliği için en iyisi)

Microsoft Copilot aracılığıyla

Microsoft 365 ekosisteminde çalışıyorsanız, Microsoft Copilot iş akışınızın doğal bir uzantısı gibi hissettirir.

Copilot, Word, Excel, Outlook ve Teams gibi araçlara entegre olduğundan, verimlilik için AI ajanlarını kullanmaya başlamanın en kolay yollarından biridir. Copilot Studio'yu kullanarak ajanın yapması gerekenleri (finansal mutabakatı otomasyonla gerçekleştirmek veya dahili biletlemeyi yönetmek gibi) tanımlayın, erişmesi gereken verileri seçin ve Copilot Studio, Microsoft yığını göz önünde bulundurarak her şeyi ayarlayacaktır.

Kullanıcılar bu uygulamalarda Copilot ile sohbet edebilir ve bağlamı dikkate alan yararlı yanıtlar alabilir. Microsoft Graph kullandığı için, tek bir uygulamayı değil, kuruluş genelindeki verilerinizi anlar.

Microsoft Copilot'un en iyi özellikleri

Word, Excel, Teams ve Outlook gibi Microsoft 365 uygulamalarında yerel olarak iş yaparak bağlam değiştirmeden özetleme veya analiz yapın.

DLP ilkeleri ve Azure AD aracılığıyla rol tabanlı erişim denetimi dahil olmak üzere Azure tabanlı denetimlerle kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk sağlayın.

Finans, hukuk veya BT gibi ş akışları için önceden oluşturulmuş şablonlarla ajanları dağıtın ve takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirin.

Microsoft Copilot sınırlamaları

Yanıtlar tutarsız olabilir ve genellikle iyileştirilmesi gerekir, bu nedenle her zaman beklendiği kadar zaman tasarrufu sağlamazlar.

Microsoft Copilot fiyatlandırması

Microsoft Copilot Studio (Ön satın alma planı): Özel fiyatlandırma

Microsoft Copilot Studio (Kullandıkça öde): Özel fiyatlandırma

Microsoft Copilot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Microsoft Copilot hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısının Microsoft Copilot hakkındaki yorumu şöyle:

Copilot Studio, tonlarca kod yazmaya gerek kalmadan konuşma yapabilen AI ajanları oluşturma zorluğunu çözmeye yardımcı oluyor. İç sorguları işleyen, tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştiren veya kullanıcıları süreçler boyunca yönlendiren AI ajanlarını, minimum teknik masrafla tasarlayabilir ve dağıtabilirim.

Copilot Studio, tonlarca kod yazmaya gerek kalmadan konuşma yapabilen AI ajanları oluşturma sorununu çözmeye yardımcı oluyor. İç sorguları işleyen, tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştiren veya kullanıcıları süreçler boyunca yönlendiren AI ajanlarını, minimum teknik maliyetle tasarlayabilir ve dağıtabilirim.

🔍 Biliyor muydunuz? İzole edilmiş ajanlar, canlı sistemlere doğrudan erişebildiklerinde gerçek bir risk haline gelirler. Ciddi kurulumlarda, ajanlar önce sanal bir ortamda çalıştırılmalıdır, böylece yanlış bir hareket yapsalar bile üretim veritabanınızı etkilemezler veya gerçek ş Akışlarını bozmazlar.

8. Vellum AI (Kurumsal düzeyde AI ş akışları ve ajanlar oluşturmak için en iyisi)

Vellum AI aracılığıyla

Ajan oluşturmak için görevini sade bir dille açıklayın, Vellum araçlara bağlantı kuran, mantığı işleyen ve her çalıştırmada tam olarak ne yaptığını gösteren çalışan bir ajan oluşturur.

Görsel oluşturucu, komut istemlerini, modelleri ve veri kaynaklarını bir GUI'ye sürükleyip bırakmanıza veya kod içine gömmenize olanak tanır. Bu hibrit yaklaşım, teknik ve teknik olmayan takımların aynı ajan tasarımları üzerinde işbirliği yapabilmesini sağlar.

Komut düzenleyicisinde, komut istem çıktılarını yan yana karşılaştırabilir, düzenleyebilir ve anında yeniden çalıştırabilirsiniz. Fonksiyon çağrıları da desteklenir, böylece ajanlarınız API'leri kullanabilir veya akışın ortasında mantık çalıştırabilir.

Vellum AI'nın en iyi özellikleri

Büyük ş Akışlarında birlikte çalışan daha küçük ajanlar da dahil olmak üzere, ajanları adım adım veya tek seferde çalışacak şekilde ayarlayın.

Yerleşik araçlarla ajanlarınızı deneyin ve izleyin, sürümleri karşılaştırın, performansı ölçün ve ne yaptıklarını görün.

Ajanların şirket belgelerinizden veya veritabanlarınızdan bilgi almasını sağlayarak daha akıllı ve daha bilinçli kararlar almalarını sağlayın.

SSO, HIPAA desteği, gizli bulut kurulumu ve sıkı veri kuralları olan takımlar için yardım gibi özelliklerle her şeyi güvende tutun.

Vellum AI sınırlamaları

Çok fazla araçta ajanları ölçeklendirmek, araçların koordinasyonunu kontrol etmeyi zorlaştırdığı için güvenilirliği azaltır.

Vellum AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 25 $

İş: Aylık 50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Vellum AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Vellum AI hakkında ne diyor?

İşte bir Reddit kullanıcısının Vellum AI hakkındaki yorumu:

Vellum, bir ajan oluşturucu olarak son derece pratiktir, çünkü sadece ne istediğinizi tarif edersiniz ve o da sizin için ş akışını oluşturur. Temel olarak öğrenme eğrisi yoktur. AI otomasyonuna yönelik vibe kodlama yaklaşımı, bu işlere mühendislik zamanı ayırmak istemiyorsanız çok mantıklıdır.

Vellum, bir ajan oluşturucu olarak son derece pratiktir, çünkü siz sadece ne istediğinizi tarif edersiniz ve o da sizin için ş akışını oluşturur. Temelde öğrenme eğrisi yoktur. AI otomasyonuna yönelik vibe kodlama yaklaşımı, bu işlere mühendislik zamanı ayırmak istemiyorsanız çok mantıklıdır.

📊 İstatistik Uyarısı: Ajanları koordine etmek sadece ş akışlarını düzenli hale getirmekle kalmaz, sonuçları da değiştirebilir. Bazı tahminlere göre, iyi koordine edilmiş ajan sistemleri pazar sonuçlarını %15-30 oranında iyileştirebilir. Bu ne anlama geliyor? Rekabet avantajı, yalnızca net roller, görev devri ve koruyucu önlemler ile birlikte çalışan ajanlara sahip olmaktan gelir.

9. IBM WatsonX (Kurumsal AI geliştirme ve yönetimi için en iyisi)

IBM watsonx aracılığıyla

IBM WatsonX, ajan düzenleme araçları içeren eksiksiz bir AI platformudur. WatsonX Orchestrate ile adımları sürükleyip bırakarak ş akışları oluşturabilir ve sözleşme incelemeleri veya müşteri desteği devri gibi karmaşık görevleri otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz. Bu çok adımlı ajanlar, hem IBM hem de üçüncü taraf araçları arasında bağlantı kurar.

IBM'in önceden eğitilmiş alan modelleri, örneğin watsonx. data'yı kendi AI kullanım durumlarınıza göre ince ayarlayabilir ve kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş ajanlar oluşturabilirsiniz. Mühendislik tarafında daha fazla ilgileniyorsanız, gerçek yazılım projelerinde olduğu gibi ajanlar için komut dosyası yazmanıza, sürüm oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanıyan bir SDK da mevcuttur.

IBM WatsonX'in en iyi özellikleri

Şirketinize özgü soruları, iç belgelerinizden ve veritabanlarından güvenlik önlemleri altında bilgi alan AI Search kullanarak yanıtlayın.

Cloud Pak for Data veya Db2 gibi kurumsal veri kaynaklarına doğrudan bağlantı kurun, böylece ajanlar canlı verileri alıp mevcut analiz yığınınızda iş yapabilirler.

Yerleşik gösterge panelleri, günlükler ve denetim izleri ve önyargı kontrolleri gibi uyumluluk araçlarıyla ajanlarınızın performansını izlemeyin.

Müşteri hizmetleri veya tedarik zinciri gibi sektörlere özel olarak tasarlanmış hazır ajan şablonlarıyla bir adım önde başlayın.

IBM WatsonX sınırlamaları

Çok kurumsal ağırlıklı olduğu için hızlı denemeler ve hafif ajan yapıları beklenenden daha yavaş olabilir.

IBM WatsonX fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Ücretsiz: Ayda 300.000 belirteçe kadar

Önemli: Özel fiyatlandırma

Standart: Özel fiyatlandırma

IBM WatsonX derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar IBM WatsonX hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı IBM WatsonX'i şöyle değerlendirmiştir:

IBM Watson x orchestrate, otomasyonun karmaşıklığını ortadan kaldırarak onu sezgisel hale getirmesi ile etkileyicidir. Ağır kodlama veya birbirinden bağımsız çok sayıda araca güvenmek yerine, görevleri sade bir dille delege etmenizi ve AI ajanlarının sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar.

IBM Watson x orchestrate, otomasyonun karmaşıklığını ortadan kaldırarak onu sezgisel hale getirmesi ile etkileyicidir. Ağır kodlama veya birbirinden bağımsız çok sayıda araca güvenmek yerine, görevleri sade bir dille delege etmenizi ve AI ajanlarının sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar.

📚 Daha fazla bilgi: Daha akıllı planlama araçları hakkında merak mı ediyorsunuz? Popüler dijital planlayıcı uygulamalarını ve nasıl kullanıldıklarını keşfedin.

Stack AI aracılığıyla

Stack AI, normalde manuel çaba veya derin teknik uzmanlık gerektiren görevleri otomasyonla otomatikleştirmek için uygundur. AI ajanları, kodlama yapmadan verileri analiz edebilir, soruları yanıtlayabilir, yapılandırılmış içgörüler elde edebilir ve bilgilere göre hareket edebilir.

Mantığı oluşturmak ve sistemleri bir tuval üzerinde birbirine bağlamak için düşük kodlu, görsel bir ş akışı oluşturucuya sahip olursunuz. Böylece, konu uzmanları derin programlama becerileri olmadan çözümler oluşturabilirler.

Platform, yapılandırılmamış belgeleri (PDF'ler, taramalar, formlar) yapılandırılmış verilere dönüştürmek için yerleşik araçlara sahiptir. Verimli veri çıkarma için, geri alma destekli üretim (RAG) kullanarak şirket bilgi tabanlarından alıntılarla yanıtları alabilen ajanlar oluşturabilirsiniz.

Stack AI'nın en iyi özellikleri

Veri tablolarınızda belirli koşullar karşılandığında ClickUp, Slack, Gmail veya Zapier gibi araçlarda otomasyon eylemlerini tetikleyin.

Komutları izleyen ve takımınızın tercihlerine uyum sağlayan bir geri bildirim döngüsüyle ajanların doğruluğunu zaman içinde artırın.

SSO, ayrıntılı izinler ve şifreleme ile kurumsal düzeyde güvenlik sağlayın. Ajanlar, yalnızca kullanıcıların görmesine izin verilen verilere erişir.

Yapay zeka sınırlamalarını aşın

Bazı entegrasyonlar/eklentiler kafa karıştırıcı veya tutarsız olabilir, bu da gerçek kullanımda ajan ş akışı otomasyonunu yavaşlatır.

Ajan ş akışları, gerçek otonom ajanlardan çok gelişmiş otomasyonlar gibi hissedilebilir.

Stack AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Stack AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Stack AI hakkında ne diyor?

İşte bir G2 kullanıcısının Stack AI hakkındaki yorumu:

Stack AI'yı esas olarak, müşteri notlarını özetlere dönüştürmek veya raporlardan hızlı içgörüler elde etmek gibi yaratıcı ş akışlarını düzenlememe ve hızlandırmama yardımcı olan ajanlar oluşturmak için kullanıyorum. Ayrıca, hem iç kullanım (takım sorularını yanıtlamak) hem de chatbotun mantıklı olduğu müşteri projeleri için basit chatbotlar kurmak için de kullandım.

Stack AI'yı esas olarak, müşteri notlarını özetlere dönüştürmek veya raporlardan hızlı içgörüler elde etmek gibi yaratıcı ş akışlarını düzenlememe ve hızlandırmama yardımcı olan ajanlar oluşturmak için kullanıyorum. Ayrıca, hem iç kullanım (takım sorularını yanıtlamak) hem de chatbotun mantıklı olduğu müşteri projeleri için basit chatbotlar kurmak için de kullandım.

