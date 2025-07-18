AI Aracısı Eklentisi: Nedir ve Nasıl Kullanılır (Video Eğitimleri ile)

Asla uyumayan, hiçbir şeyi unutmayan ve hiçbir işi aksatmayan bir dijital takım arkadaşı hayal edin. AI ajan eklentileri tam da budur.

Bu araçlar, güçlü AI modellerini günlük uygulamalarla bağlantı kurarak, otomatikleştirilmiş iş akışları, bağlamsal karar verme ve akıllı görev yönetimi sağlayarak verimliliğinizi artırır.

Özel ajanlar geliştiren bir geliştirici, personel sayısını artırmadan operasyonlarını ölçeklendiren bir startup veya uygulamalar arası süreçleri kolaylaştıran bir ürün yöneticisi olun, AI ajan eklentileri size yeni bir verimlilik düzeyi sunar.

Doğal dil arayüzleri, gerçek zamanlı veri kaynaklarına erişim ve entegrasyona hazır API'ler ile, genellikle tek bir tıklama ile insan niyeti ile makine yürütme arasındaki boşluğu doldururlar.

Bu blogda, AI ajanı eklentisinin ne olduğunu, modern iş akışlarında nerede kullanıldığını, hangi platformların öncülük ettiğini ve bugün bir eklenti oluşturmaya veya kullanmaya nasıl başlayabileceğinizi ayrıntılı olarak ele alacağız.

🧠 İlginç bilgi: Logic Theorist, genellikle "ilk yapay zeka programı" olarak tanımlanan, 1956 yılında Allen Newell, Herbert A. Simon ve Cliff Shaw tarafından yazılmış bir bilgisayar programıdır. Otomatik akıl yürütme gerçekleştirmek için kasıtlı olarak tasarlanmış ilk programdır.

AI Aracısı Eklentisi Nedir?

AI ajanı eklentisi, otonom bir ajanı harici sistemlere, API'lere veya hizmetlere bağlayan ve dosya alma, iş akışlarını tetikleme, kayıtları güncelleme veya uygulamalar arasında iletişim kurma gibi eylemleri gerçekleştirmesini sağlayan modüler bir yazılım uzantısıdır. Eklentiler temel olarak akıl yürütme ve yürütme arasındaki boşluğu doldurur.

AI ajanları, tasarımları gereği girdileri işleyebilir, kararlar alabilir ve çıktılar tetikleyebilir. Ancak kendi başlarına genellikle sanal ortamda çalışır veya akıl yürütmeyle sınırlıdır. Eklentiler, bunları veri kaynaklarına, kurumsal platformlara veya özel olarak oluşturulmuş hizmetlere bağlayan köprü görevi görür. Bu, hem operasyonel kapsamlarını hem de gerçek dünyadaki kullanışlılıklarını genişletir.

Ancak, pasif dil araçlarından aktif problem çözücülere dönüşerek, birden fazla platformda görevleri, veri akışlarını ve kararları yönetebilecek hale geliyorlar. Ancak çoğu ajan, tek başına dil anlama ve temel mantıkla sınırlıdır. İşte bu noktada eklentiler devreye girer.

ClickUp gibi bir platformda —iş için her şeyi içeren uygulama— AI'yı proje operasyonlarını yönetmek için kullandığınızı hayal edin. Eklentiye sahip bir ajan şunları yapabilir:

Slack'te görev güncellemesi isteyen gelen bir mesajı yorumlayın

İlgili görevi bulmak için ClickUp'ı kullanın

Durumu otomatik olarak güncelleyin, doğru takımı etiketleyin ve paylaşılan Google E-Tablolar'da güncellemeyi yayınlayın

E-posta veya sohbet yoluyla takip bildirimi gönderin

Hepsi insan müdahalesi olmadan, sadece birbirine bağlı sistemler, ajan mantığı ve otomatikleştirilmiş iş akışlarının birlikte çalışmasıyla.

ClickUp'ın AI Ajanları ile daha fazlasını yapın

Eklentiler sadece yetenekleri artırmakla kalmaz, aynı zamanda özerkliği de sağlar. Ajanların, yapmanız gerekenleri sadece "anlamaktan" öteye geçerek mevcut araçlarınızda bunları gerçekleştirmesine olanak tanır.

📚 Ayrıca okuyun: İş Verimliliğini Artıracak AI Ajan Türleri

AI Aracı Eklentilerinin Kullanım Örnekleri

AI ajan eklentileri, mevcut araçlarınıza ve iş akışlarınıza entegre edilerek gerçek hayattaki sorunları çözen problem çözücülerdir. İşte işleri daha az manuel ve daha anlamlı hale getirme yöntemleri.

1. Bağlam farkında görev düzenleme

Sorun: Takımlar, e-postalardan Slack'e, elektronik tablolardan CRM'lere kadar görevler arasında boğuluyor. Önemli güncellemeler genellikle gözden kaçıyor.

Çözüm: AI ajanları, mevcut araçlarınızı bağlayabilir ve platformlar arası eylemleri otomatikleştirebilir. Düşünün: CRM'nizde bir anlaşma "kapalı" durumuna geçer ve AI ajanınız anında ClickUp'ta proje durumunu günceller, bir hoş geldiniz e-postası tetikler ve yeni kullanıcılar için bir görev kaydeder.

2. Satış boru hattı analizi ve potansiyel müşteri yönlendirme

Sorun: Dağınık kaynaklardan satış verilerini manuel olarak çıkarmak verimliliği ve ivmeyi öldürür.

Çözüm: Bir AI ajan eklentisi, formlardan, e-postalardan veya Google E-Tablolar'dan verileri çıkarabilir, bunları ince ayarlı AI modelleri kullanarak analiz edebilir ve potansiyel müşteri puanlamasını veya anlaşma önceliklendirmesini otomatikleştirebilir. Ayrıca, sıcak potansiyel müşterileri gerçek zamanlı olarak doğru temsilciye yönlendirebilir; CRM bakıcılığına gerek kalmaz.

3. Geliştirme iş akışınızda AI destekli kod incelemeleri

Sorun: Çekme talepleri birikir. Gözden geçirenler yorulur veya ince hataları gözden kaçırır.

Çözüm: AI ajanları, kod tabanınız ve geliştirme iş akışınız üzerinde eğitilebilir, böylece PR'leri proaktif olarak inceleyebilir, mantık sorunlarını işaretleyebilir ve hatta otomatik test önerilerinde bulunabilir. GitHub eklentileri veya LangChain ajanları ile, takımınızda yorulmak bilmeyen bir junior geliştirici çalıştırmak gibi bir avantaj elde edersiniz.

4. Kişiselleştirilmiş e-ticaret desteği

Sorun: Destek temsilcileri artan bilet hacmine yetişemiyor veya yanıtları yeterince hızlı kişiselleştiremiyor.

Çözüm: Sohbet bileşenlerine yerleştirilen AI ajanları, satın alma geçmişine erişir, geçmiş etkileşimlerden bağlam çıkarır ve özel yanıtlar verir veya gerçekten önemli durumlarda bir insana yönlendirir. Bunu, empati gerektiren %20'yi korurken %80'i otomatikleştirme olarak düşünün.

5. Kaos olmadan tedarik zinciri operasyonları

Sorun: Satıcılar, depolar, lojistik ve teslimat, izleme ve koordinasyonun manuel olarak yapılması bir kabustur.

Çözüm: AI ajanları envanter sistemleriyle senkronizasyon sağlayabilir, anormallikleri izleyebilir ve gerçek zamanlı veri kaynaklarına dayalı olarak yenileme veya yeniden yönlendirme işlemlerini otomatikleştirebilir. Bir gecikme bayrağı olduğunda, ajan doğru yöneticiyi uyarabilir ve bir yedekleme planı başlatabilir.

👀 Biliyor muydunuz? Mayıs 1997'de IBM'in Deep Blue, standart turnuva koşulları altında hüküm süren dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov'u yenen ilk bilgisayar sistemi olarak tarihe geçti. Bu altı maçlık zafer, bilgisayar biliminde bir dönüm noktası oldu ve AI'nın insan düşüncesini taklit edebileceği bir geleceğin habercisi oldu.

6. Geri dönüşler olmadan İK işe alım süreci

Sorun: İK takımları, e-postalar, formlar ve araçlar arasında yeni çalışanları takip eder, aynı soruları tekrarlar ve belgeleri kaçırır.

Çözüm: AI ajanları, ClickUp'ta onboarding kontrol listelerini otomatikleştirebilir, gönderilen formlardan veri çıkarabilir, kimlik doğrulama hizmetlerine bağlanabilir ve evrak işleri beklediğinde Slack bildirimleri gönderebilir. Onboarding, kaos olmadan.

7. Otomatik pilotla kampanya yürütme

Sorun: Pazarlama takımları, genellikle birbirinden bağımsız 5'ten fazla uygulama arasında varlıkları, onayları, e-postaları ve sosyal medya gönderilerini yönetir.

Çözüm: AI ajanları kampanya metinleri yazabilir, ClickUp'ı e-posta platformunuza bağlayabilir, sosyal medya gönderilerini otomatik olarak planlayabilir ve hatta sonuçları gerçek zamanlı gösterge panellerinden izleyebilir. Bir kez oluşturun, sonsuza kadar ölçeklendirin.

🚗 Profesyonel İpucu: Brain MAX ile daha akıllı ajanlar oluşturun Brain MAX, tüm çalışma alanınızı (görevler, belgeler, sohbetler ve bağlı uygulamalar) anlayan ClickUp'ın yapay zeka destekli masaüstü uygulamasıdır. Brain MAX kullanarak bir Otomatik Pilot Ajan oluşturduğunuzda, ajanınız çalışma alanınızdan tam bağlam bilgisini alır. Bu, işleri daha doğru bir şekilde otomatikleştirebileceği ve standart bir ajandan daha akıllı kararlar alabileceği anlamına gelir.

Ekstra araçlara ihtiyaç duymadan, masaüstünüzden doğrudan bilgilere erişin, birden fazla LLM modeliyle sohbet edin, görevler başlatın, ajanlar oluşturun ve daha fazlasını yapın

AI Aracısı Eklentilerine Genel Bakış

AI Aracı Eklentilerini kısa bir şekilde karşılaştırarak, size en uygun olanı seçmenize yardımcı olacak seçenekleri inceleyebilirsiniz:

Araç Adı En uygun Anahtar Özellikler ClickUp AI Aracı Eklentisi Ops liderleri ve proje yöneticileri, ClickUp içinde iş akışlarını otomatikleştiriyor AINative ClickUp entegrasyonu ve bağımsız masaüstü uygulaması (tetikleyiciler, alanlar, durumlar) ile görev güncellemelerini ve devretmeleri otomatikleştirin, kodsuz kurulum ve bağlamsal görev akıl yürütme OpenAI GPT'ler Esnek, tak ve çalıştır GPT ajanları geliştiren kurucular, ürün takımları ve araştırmacılar Doğal dil özelleştirme Tarama, kod yürütme ve API eklentilerini destekler Hafif asistan kullanım durumları için idealdir LangChain Karmaşık, çok adımlı ajanlar geliştiren geliştiriciler ve makine öğrenimi mühendisleri Ajan mantığı için modüler çerçeve Araç kullanımı, API'ler, vektör depoları, belleği destekler Üretim düzeyinde iş akışları için idealdir AutoGen (Microsoft) Güvenli, işbirliğine dayalı ajan ekosistemleri oluşturan kurumsal AI takımları Planlayıcı-yürütücü ajan düzenlemesi - Azure yerel entegrasyonu (LLM'ler, Fabric, SharePoint) Kod yürütme ve çoklu ajan kontrolü CrewAI Çok rollü AI iş akışlarını yöneten oluşturucular, pazarlamacılar ve analistler Rol tabanlı ajan atamaları (Yazar, Araştırmacı, Gözden Geçiren) Görevler arasında bellek tutma Web arama ve içerik oluşturma

📚 Ayrıca okuyun: İşleri Otomatikleştirmek için Verimlilikte En İyi AI Ajanları

En İyi AI Aracı Eklenti Platformları

Şimdi, ClickUp'tan başlayarak AI ajan yetenekleri sunan önde gelen platformlardan bazılarını inceleyelim ve bunları karşılaştıralım.

ClickUp AI Aracısı

ClickUp Sohbet kanallarında tekrarlanan soruları yanıtlayın, günlük ve haftalık raporları otomatikleştirin, mesajları önceliklendirin ve atayın, hatırlatıcılar ekleyin ve daha fazlasını ClickUp Otomatik Pilot Ajanları ile yapın

Kabul edelim, bağlantısı olmayan araçlar, takımlar ve sekmeler arasında görevleri yönetmek yorucu bir iştir. Notion'da bir fikir oluşturursunuz, Slack'te bir takım arkadaşınıza mesaj atarsınız, Trello'da bir durumu günceller ve bir Google E-Tablolar bağlantısını e-posta ile gönderirsiniz... Tanıdık geldi mi? Bu sadece verimsiz olmakla kalmaz, aynı zamanda verimlilik açısından da bir yük oluşturur.

ClickUp, bu anahtar vergisini azaltmakla kalmaz, muhasebeyi de otomatikleştirir. Geleneksel bir AI ajan eklenti platformu olmasa da, ClickUp, tek bir kod satırı yazmadan ajan benzeri davranışlar isteyenler için tartışmasız daha güçlüdür.

Temelinde, ClickUp AI görev yönetimi, otomasyon ve entegrasyonları sorunsuz bir çalışma alanına harmanlayarak, harici eklentiler veya geliştirme süresi olmadan ajan davranışını simüle etmek için gerekli araçları sunar.

Sıfırdan bir ajan oluşturmak, web'de arama yapmak veya Claude ile sohbet etmek mi istiyorsunuz? ClickUp Brain ile tüm bunları ve daha fazlasını yapabilirsiniz

ClickUp Brain, bağlam farkında AI ile daha hızlı yazabilir, özetleyebilir ve hatta fikir üretebilir.

Bunu, üzerinde çalıştığınız işi, gecikmiş işleri ve bunları ilerletmek için size nasıl yardımcı olabileceğini bilen yerleşik bir görev asistanı olarak düşünün. E-posta taslakları hazırlıyor, raporlar oluşturuyor veya kullanıcı hikayelerini güncelliyorsanız, bu AI her şeyi halleder!

Ancak beyin sapını ekleyen ClickUp Otomasyonları ve Otopilot Ajanlarıdır. Bir hata otomatik olarak bildirildiğinde bir QA lideri atamak mı istiyorsunuz? Tamamlandı. Slack'te mühendislik kanalınızı anında uyarmak için yüksek öncelikli görevlere mi ihtiyacınız var? Birkaç tıklama yeterlidir. Bu otomasyonlar, değişiklikleri izleyen, kuralları uygulayan ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayan gömülü ajan mantığı gibi çalışır.

Burada gizli yıldız, daha derin ajan potansiyelini ortaya çıkarmanıza yardımcı olabilecek ClickUp Webhooks'tur. Bir durum değiştiğinde, bir görev oluşturulduğunda veya bir form gönderildiğinde, ClickUp diğer uygulamalara veya API'lere bağlanan gerçek zamanlı webhook'ları çalıştırabilir.

Güçlü kullanıcılar, ClickUp görevlerini Google E-Tablolar ile senkronize eden bir Zap'ı tetiklemek veya görevler kapatıldığında otomatik proje özetlerini e-posta ile göndermek gibi bileşik iş akışlarını bu şekilde oluşturur. Webhooks, ClickUp çalışma alanını dış dünyayla birleştirerek, geleneksel bir eklenti modeline ihtiyaç duymadan araçlar arasında ajan benzeri davranışlara olanak tanır.

ClickUp Entegrasyonlarını kullanarak GitHub kodunuzla etkileşim kurun

Google Drive, Outlook ve Slack'ten GitHub'a kadar, ClickUp Entegrasyonları takımlarınızın halihazırda kullandığı uygulamaları birbirine bağlayarak temsilcilerinizin yığınınızla iletişim kurmasına yardımcı olur. Bu bağlantılar, takımlarınızı, verilerinizi ve görevlerinizi senkronize halde tutan temsilci benzeri otomasyonlar için hayati öneme sahiptir.

Bu özellikler bir araya geldiğinde, ClickUp'ı kod gerektirmeyen AI ajanları oluşturmak için gizli bir güç merkezi haline getirir. Sadece işi organize etmekle kalmaz, çalışma alanını niyetinize göre düşünmesi, tepki vermesi ve işlemesi için eğitiyorsunuz.

ClickUp, iş akışlarını yöneten ve insan devrelerini azaltan AI ajanları oluşturmayı kolaylaştırır. Örnekler:

Destek temsilcileri , müşteri biletlerinden görevleri otomatik olarak oluşturur ve bunları anahtar kelimelere (örneğin "hata" veya "fiyatlandırma") göre atar

HR ajanları , belgeleri başlatarak, hoş geldiniz görevlerini ve takvim davetlerini göndererek yeni çalışanları işe alırlar

Pazarlama ajanları, kampanya durumlarını izler ve haftalık olarak paydaşlara özetler gönderir; AI aracılığıyla oluşturulur ve planlanır

Bu "ajanların" her biri, AI modelleri, otomasyonlar ve mevcut araçlarınızın ClickUp mantığıyla bir araya getirilmesiyle oluşturulan akıllı bir düzenlemedir.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %24'ü tekrarlayan görevlerin daha anlamlı işler yapmalarını engellediğini, %24'ü ise becerilerinin yeterince kullanılmadığını düşünüyor. Bu, iş gücünün neredeyse yarısının yaratıcı olarak bloklanmış ve değersiz hissettiği anlamına geliyor. 💔 ClickUp, kurulumu kolay AI ajanları ile odağı yüksek etkili işlere geri çevirmenize ve tetikleyicilere göre yinelenen görevleri otomatikleştirmenize yardımcı olur. Örneğin, bir görev tamamlandı olarak işaretlendiğinde, ClickUp'ın AI Ajanı otomatik olarak bir sonraki adımı atayabilir, hatırlatıcılar gönderebilir veya proje durumlarını güncelleyebilir, böylece sizi manuel takip işlemlerinden kurtarır. 💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Security, ClickUp'ın özelleştirilebilir raporlama araçlarıyla rapor oluşturmaya harcanan zamanı %50 veya daha fazla azalttı ve takımlarının biçimlendirmeye daha az, tahminlere daha fazla odaklanmasını sağladı.

OpenAI GPT'ler

OpenAI GPT'ler, doğal dil kullanarak size özel AI ajanları oluşturmanıza olanak tanır. Talimatları özelleştirebilir, bilgi dosyalarını yükleyebilir ve web tarama, kod yürütme ve dosya analizi gibi giderek büyüyen bir araç kitaplığından seçim yapabilirsiniz.

Expedia üzerinden uçuş rezervasyonu yapan veya yasal sözleşmeleri özetleyen bir ajan mı istiyorsunuz? Bunu dakikalar içinde oluşturabilir ve ardından GPT Store üzerinden paylaşabilirsiniz.

GPT'lerin gerçekten parladığı nokta, ajan geliştirmeyi ne kadar erişilebilir hale getirdikleridir. API'leri zincirlemek veya mantığı barındırmak yerine, istediğinizi basit bir İngilizce ile tarif etmeniz yeterlidir.

Ancak, ileri düzey kullanıcılar, daha derin entegrasyonların (API çağırma gibi) hala teknik kurulum gerektirdiğini unutmamalıdır. GPT Store yaratıcılıkla patlama yaşarken, güvenlik araştırmaları, komut satırı enjeksiyonu ve bağlam sızıntısı gibi güvenlik açıklarını ortaya çıkardı. Bu nedenle, kurumsal kullanımda dikkatli olunmalıdır.

Fiyatlandırma basittir: GPT'ler, GPT-4 gibi premium özelliklere sahip ChatGPT Ücretsiz ve Plus planlarının bir parçasıdır. 5 ve dosya araçları Plus kullanıcıları için ayrılmıştır. Gelişmiş ihtiyaçlar için OpenAI, daha yüksek kullanım sınırları ve işbirliği özelliklerine sahip Pro ve Takım katmanları sunar.

LangChain

langChain aracılığıyla

LangChain, sıradan bir AI geliştirme aracı değildir; sohbetten daha fazlasını yapacak ajanlar oluşturmak için kullanabileceğiniz İsviçre çakısı gibidir. PDF'leri düzenliyor, API'leri çağırıyor veya bir Notion panosunu güncelliyorsanız, LangChain bunu LLM'leri gerçek araçlar, bellek ve mantıkla birleştirerek mümkün kılar.

LangChain, temel olarak AI ajanlarına bir beyin ve bir araç kutusu sağlar. AI ajanları, verileri ne zaman alacağına, veritabanını ne zaman sorgulayacağına veya API'yi ne zaman çağıracağına özerk olarak karar verebilir; yani, temelde düşünceli insan davranışlarını taklit eden iş akışlarını çalıştırır. Bir belgeyi okuyan, soruları yanıtlayan ve sonuçları bir proje izleyicisine kaydeden bir araştırma ajanı düşünün; hiçbir yardıma gerek yok.

Onu gerçekten farklı kılan nedir? Kalıcı bellek. Bu ajanlar sadece tepki vermekle kalmaz, hatırlar. Bu, daha uzun konuşmalar, daha iyi bağlam ve daha az "Hatırlatır mısınız?" anları anlamına gelir. Üretim düzeyinde AI iş akışları (sadece oyuncaklar değil) oluşturmak konusunda ciddiyseniz, LangChain tam size göre.

AutoGen

autoGen aracılığıyla

LangChain bir İsviçre çakısıysa, AutoGen daha çok bir fabrika süpervizörü gibidir; görevler, araçlar ve zaman arasında birden fazla AI ajanını koordine eder. Microsoft tarafından geliştirilen ve geliştiriciler için açık kaynaklı olarak sunulan AutoGen, yönetişim, güvenlik ve güç özelliklerine sahip ajan iş akışları isteyen kurumsal müşteriler için tasarlanmıştır.

AutoGen, çoklu ajan koordinasyonuyla gelişir. Bu, planlayıcı-yürütücü kurulumları, ajanlar arasında mesaj aktarımı ve eşzamansız iş akışları anlamına gelir; hepsi Azure AI Agent Service ile tak ve çalıştır uyumluluğuyla.

Llama 3, Mistral veya işe uygun herhangi bir LLM ile LLM ajanları oluşturabilir ve bunları Python veya C# aracılığıyla SharePoint, Microsoft Fabric veya hatta dahili araçlar gibi sistemlere ekleyebilirsiniz.

Bu, modüler, gözlemlenebilir ve gerçek dünyadaki, ekipler arası ajan iş yüklerini yönetebilecek kadar esnek bir çerçeve. Azure'a özgü olduğu için, fiyatlandırma ölçeklenebilir ve maliyetleri kontrol altında tutmak isteyen kurumsal müşteriler için mükemmeldir.

CrewAI

CrewAI aracılığıyla

Yalnız kurt botları unutun. CrewAI, her ajanın bir işi, bir hedefi ve hatta geçmiş işlerinin bir hafızası olduğu eksiksiz bir AI takımı oluşturmanıza olanak tanır. Bir Araştırmacı, bir Yazar ve bir Gözden Geçirici oluşturabilir, ardından paylaşılan bir iş akışında onlara roller atayabilirsiniz. Büyük dil modelleri ve araç erişimi sayesinde sohbet eder, görevleri dağıtır ve birlikte kararlar alırlar.

Her ajan amacını bilir, adımlar arasındaki bağlamı hatırlar ve karmaşık görevleri tamamlamak için diğerleriyle iletişim kurar. İster bir teknik rapor hazırlıyor ister bir içerik lansmanı koordine ediyor olun, CrewAI size rol tabanlı AI ajanlarıyla tüm üretim sürecini otomatikleştirmek için bir plan sunar.

En iyi yanı ne mi? Bu AI ajanları, tıpkı bir insan takımı gibi, toplantılar olmadan web'de arama yapabilir, belgeleri okuyabilir, içeriği özetleyebilir ve görevleri devredebilir. Her seferinde tekerleği yeniden icat etmeden hızlı, güvenilir içerik veya araştırma iş akışlarına ihtiyaç duyan oluşturucular, pazarlamacılar ve startup takımları arasında şimdiden büyük bir hit oldu.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının yalnızca %10'u otomasyon araçlarını düzenli olarak kullanıyor ve otomasyon için yeni fırsatlar arıyor. Bu, verimlilik için büyük bir potansiyelin kullanılmadığını gösteriyor. Çoğu takım, kolaylaştırılabilecek veya ortadan kaldırılabilecek manuel işlere hala güveniyor. ClickUp'ın AI Ajanları, otomasyonu daha önce hiç kullanmamış olsanız bile otomatik iş akışları oluşturmayı kolaylaştırır. Tak ve çalıştır şablonları ve doğal dil tabanlı komutlarla, görevleri otomatikleştirmek takımdaki herkes için erişilebilir hale gelir! 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF, ClickUp'ın dinamik gösterge panelleri ve otomatik grafikleri kullanarak raporlama süresini %40 azalttı ve saatler süren manuel işi gerçek zamanlı içgörülere dönüştürdü.

AI Aracısı Eklentisi Oluşturma veya Kullanma

Aşağıdaki süreci kullanarak özel ajan iş akışları oluşturun. Bu, AI'nızı sadece yanıt vermekten daha fazlasını yapmak için kullanmanızı sağlar. Akıl yürütecek, verileri alacak ve hatta yığınınızda tekrarlanan görevleri otomatikleştirecektir.

AI Aracıları Eklentinizi sıfırdan oluşturun

Bir AI ajanı eklentisi oluşturmayı mı düşünüyorsunuz? Tekrarlayan görevleri yerine getiren yardımcı bir asistan mı, yoksa araştırma botu gibi daha gelişmiş bir şey mi arıyorsunuz? İşte başlamak için genel bir yol haritası.

Adım 1: Eklentinizin amacını tanımlayın

Her başarılı eklenti, sağlam bir kullanım örneği ile başlar:

AI ajanınızın hangi özel görevleri yerine getirmesini istiyorsunuz?

Hangi harici araçlara veya platformlara bağlanmalıdır?

Ne tür veriler veya etkileşimler gereklidir?

Örneğin, eklentinizin bilet yönlendirmeyi otomatikleştirmesi, müşteri veritabanlarından API'leri entegre etmesi veya bir elektronik tablodan finansal bilgiler almasını isteyebilirsiniz.

Adım 2: Doğru çerçeve veya altyapıyı seçin

Bir AI ajanı eklentisi oluşturmak için doğru temele ihtiyacınız vardır. Eklenti tabanlı genişletilebilirliği destekleyen popüler çerçeveler şunlardır:

LangChain – LLM destekli adımları ve araçları zincirlemek için mükemmel

Crew AI – Eklenti entegrasyonu ile işbirliğine dayalı ajan iş akışlarını mümkün kılar

AutoGen – LLM destekli ajanlar için Microsoft'un orkestrasyon katmanı

Bu sistemler, eklentileri kaydetmenize ve yönetmenize olanak tanıyarak AI iş akışı otomasyonunuzu sağlam ve modüler hale getirir.

Adım 3: Eklenti mantığını geliştirin

Temel mantığı Python, JavaScript veya çerçevenizin desteklediği dilde yazın. Eklentiniz şunları yapmalıdır:

Ajan girdilerini (kullanıcı istemleri veya komutlar gibi) işleyin

Harici araçlar veya hizmetler kullanarak verileri alın veya işleyin

Ajanın anlayabileceği temiz ve yapılandırılmış bir çıktı döndürün

Örnek: API'dan haberleri alan bir AI eklentisi.

langchain'den. agents import Tool def fetch_news(query): # haber API'sini çağırma ve en iyi sonuçları döndürme mantığı başlığa dön news_tool = Tool( name=”NewsFetcher”, func=fetch_news, description=”Kullanıcı sorgusuna göre gerçek zamanlı haber başlıklarını alır. ” )

Adım 4: Eklentiyi AI Aracısına bağlayın

Eklentiniz hazır olduğunda, onu AI ajanıza yerleştirme zamanı gelmiştir:

Eklentiyi ajansınızın ortamında bir araç olarak kaydedin

Çağırma kurallarını tanımlayın (ajanın ne zaman kullanması gerektiğini)

Yanıt yapısını doğrulayın, böylece ajansınız yanıtları akıllıca işleyebilir

agent = initialize_agent( tools=[news_tool], llm=llm, agent=AgentType. ZERO_SHOT_REACT_DESCRIPTION )

Bu, gerçek dünya senaryolarına dinamik olarak yanıt veren bir AI ajanı eklentisi oluşturmanıza olanak tanır.

Adım 5: Ciddiyetle test edin

Henüz göndermeyin. Eklentiler şunları geçmelidir:

Mantık için birim testleri

LLM-ajan eklentisi etkileşimleri için entegrasyon testleri

Yanıtların hızlı ve doğru olduğundan emin olmak için performans testleri

Sınır durumlarını simüle edin. Aracıyı biraz zorlayın.

Adım 6: Dağıtın, İzleyin, Tekrarlayın

Artık işlevsel bir AI eklentisine sahip olduğunuza göre, başlama zamanı geldi:

Bulut fonksiyonunda veya arka uç sunucusunda barındırın

Performansı ve günlükleri izleyin

API değişiklikleri veya iş ihtiyaçları için düzenli olarak güncelleyin

📚 Ayrıca okuyun: Verimliliği Artırmak için En İyi AI Chrome Uzantıları

ClickUp'ta özel bir Otomatik Pilot Aracısı oluşturmak için adım adım kılavuz

ClickUp'ta kişisel AI ajansınızı nasıl oluşturacağınızı öğrenebileceğiniz adım adım kılavuz:

Adım 1: Otopilot Ajan Oluşturucuya erişin

Autopilot Agent Builder ile oluşturmaya başlayın

Çalışma alanınıza gidin : Otopilot Ajanının çalışmasını istediğiniz ClickUp çalışma alanını açın

Otomasyonlar panelini açın : İstediğiniz Alan, Klasör, Liste veya Sohbet Kanalında Ajanlar sekmesine tıklayın

Yeni bir Otomatik Pilot Aracısı oluşturun: + Otomasyon Ekle'yi seçin ve seçeneklerden Özel Otomatik Pilot Aracısı'nı seçin

Adım 2: Tetikleyiciyi tanımlayın

Doğal dil ve komutları kullanarak tetikleyicileri ve eylemleri belirtin

Tetikleyiciler, Otomatik Pilot Ajanının eylemlerini başlatan etkinliklerdir. İş akışı ihtiyaçlarınıza uygun bir tetikleyici seçin. Örnekler:

Görev veya alt görev oluşturuldu : Yeni bir görev veya alt görev eklendiğinde etkinleşir

Durum değişiklikleri : Görev durumundaki değişikliklere yanıt verir

Yorum eklendi : Bir göreve yorum yazıldığında başlatılır

Sohbette gönderilen mesaj: Sohbet Kanalında yeni bir mesaj göründüğünde tetikleyicidir

Not: Bazı tetikleyicilerin düzgün çalışması için belirli araçların eklenmesi gerekebilir.

Adım 3: Koşulları ayarlayın (isteğe bağlı ancak önerilir)

Koşullar, Otopilot Ajanının ne zaman harekete geçmesi gerektiğini belirler. Tüm tetikleyiciler için zorunlu olmasa da, gereksiz eylemleri önlemeye yardımcı olurlar

Belirli kriterler tanımlayın : Koşulları belirtmek için doğal dil kullanın. Örneğin, "Görev önceliği yüksekse yanıt verin. "

İstenmeyen eylemleri önleyin: Ajanın harekete geçmemesi gereken senaryoları açıkça belirtin

Not: "Her... Zamanlanmış" hariç tüm tetikleyiciler için koşullar gereklidir

Adım 4: Net talimatlar sağlayın

Talimatlar, Otomatik Pilot Ajanının davranışını yönlendirir. Ajanın ne yapmasını istediğinizi açıkça belirtin.

Doğal dil kullanın : İstenen eylemi açıkça ifade edin. Örneğin, "Görev açıklamasını özetleyin ve yorum olarak yayınlayın"

Belirli öğelerden bahsetme : @bahsetme ile kişileri, görevleri, belgeleri veya sohbetleri belirtin ve ajanın dikkatini yönlendirin

Yanıt biçimini belirtin: Belirli bir biçim gerekiyorsa, talimatlarda belirtin

💡 Profesyonel İpucu: Bir şablon veya örnek sağlayın. Bu, ajanın beklentilerinize uygun yanıtlar oluşturmasına yardımcı olabilir.

Adım 5: Bilgi kaynaklarını yapılandırın

Autopilot Agent'ın görevlerini etkili bir şekilde yerine getirmek için hangi bilgilere erişebileceğini belirleyin.

Çalışma Alanı verileri : Ön tanımlı olarak, temsilciler her herkese açık Alandaki herkese açık Belgelere, görevlere ve Sohbetlere erişebilir. Erişimi kısıtlamak veya genişletmek için bu ayarları düzenleyebilirsiniz

Belirli konumlar : Ajanın erişmesi için tek tek Alanlar, Klasörler, Listeler, görevler, Belgeler veya Sohbetler seçin

Harici kaynaklar: Gerekirse, Çalışma Alanı Bağlantılı Arama aracılığıyla bağlanan harici uygulamaları dahil edin

Not: Ajanın erişimini yalnızca gerekli verilerle sınırlamak, performansı ve alaka düzeyini artırabilir.

Araçlar, Otomatik Pilot Ajanının belirli eylemleri gerçekleştirmesini sağlar. Ajanın fonksiyonunu yerine getirebilmesi için en az bir araç gereklidir.

Konuya yanıt ver : Ajanın Sohbet Kanallarında yanıt vermesini sağlar

Görevleri ve alt görevleri yönetin : Ajanın : Ajanın görevleri , görev özelliklerini ve alt görevleri yönetmesini sağlar

Görevler oluşturun: Ajanın yeni görevler oluşturmasına ve özelliklerini ayarlamasına izin verir

Not: Gerekli araç, seçilen tetikleyiciye bağlıdır. Örneğin, tetikleyici "Mesaj gönderildi" olduğunda "Konuya Yanıt Ver" gereklidir

Adım 7: Otomatik Pilot Aracısını kaydedin ve etkinleştirin

Tüm ayarları yapılandırdıktan sonra:

Yapılandırmaları gözden geçirin : Tüm alanların doğru doldurulduğundan ve araçların uygun şekilde eklendiğinden emin olun

Aracıyı Kaydet : Kurulumu tamamlamak için Kaydet 'i tıklayın

Etkinleştir: Otopilot Aracısı artık etkindir ve tanımlanan tetikleyiciler ve koşullara göre çalışacaktır

Bu adımları izleyerek, ClickUp'ta etkili bir Özel Otomatik Pilot Ajanı oluşturabilir ve takımınızın iş akışlarına göre özelleştirilmiş akıllı otomasyon sağlayabilirsiniz.

Daha hızlı öğrenmenize yardımcı olacak bir video eğitimi burada! 👇🏼

Sınırlamalar ve Dikkat Edilecek Noktalar

AI ajan eklentileri, AI ajanlarının yeteneklerini önemli ölçüde artırarak karmaşık görevleri yerine getirmelerini ve çeşitli sistemlerle entegre olmalarını sağlarken, kendi zorluklarını da beraberinde getirir.

Bu sınırlamaları anlamak, etkili ve güvenilir AI otomasyon çözümleri uygulamayı hedefleyen geliştiriciler ve kuruluşlar için çok önemlidir.

❌ Eklenti tabanlı sistemlerin karmaşıklığı

Birden fazla eklentiyi tek bir AI ajanı entegre etmek, sistem karmaşıklığını artırabilir. Her eklentinin kendi bağımlılıkları ve etkileşim modelleri olabilir, bu da genel sistemin yönetilmesini ve hata ayıklamasını zorlaştırır. Bu karmaşıklık, özel ajan iş akışlarının geliştirilmesini engelleyebilir ve sistem kararlılığını korumak için önemli çaba gerektirebilir.

❌ Gecikme ve performans sorunları

AI ajan eklentileri, verileri almak veya eylemleri gerçekleştirmek için genellikle harici araçlara ve API'lere güvenir. Bu bağımlılık, özellikle harici hizmetler yavaş veya güvenilmezse gecikmeye neden olabilir. Zamana duyarlı uygulamalarda, bu tür gecikmeler kullanıcı deneyimini ve AI otomasyonunun etkinliğini etkileyebilir.

❌ Güvenlik ve gizlilik endişeleri

Harici sistemlerle etkileşime giren eklentiler güvenlik riskleri oluşturabilir. Bu eklentiler, hassas verileri yanlışlıkla açığa çıkarabilir veya kötü niyetli saldırılar için girdi noktaları haline gelebilir. AI ajanı ve onunla etkileşime giren sistemleri korumak için güvenli iletişim ve veri işleme uygulamaları sağlamak çok önemlidir.

❌ Bakım masrafları

Eklentilerin bağlı olduğu harici API'ler ve araçlar zamanla değişebilir ve bu da potansiyel uyumluluk sorunlarına yol açabilir. Eklentilerin doğru şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamak için düzenli güncellemeler ve bakım gerekir, bu da operasyonel masrafları artırır.

❌ Çok adımlı süreçlerde hata yayılması

Birden fazla eklentinin dahil olduğu karmaşık iş akışlarında, hatalar sistem genelinde yayılabilir ve bu da hatanın kaynağını belirlemeyi ve düzeltmeyi zorlaştırabilir. Sistem güvenilirliğini korumak için sağlam hata işleme ve günlüğe kaydetme mekanizmaları uygulamak çok önemlidir.

❌ Standartlaştırma eksikliği

AI eklenti ekosisteminde standartlaştırılmış protokoller ve arayüzler bulunmadığından, farklı eklentiler ve AI ajan çerçeveleri arasında uyumluluk sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu parçalanma, eklentilerin sorunsuz entegrasyonunu engelleyebilir ve AI çözümlerinin ölçeklenebilirliğini sınırlayabilir.

❌ Etik ve yasal sonuçlar

Güçlü eklentilerle donatılmış AI ajanları, önemli etik ve yasal sonuçları olan özerk kararlar alabilir. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve düzenlemelere uyumu sağlamak, AI otomasyonuyla ilişkili potansiyel riskleri azaltmak için çok önemlidir.

AI ajan eklentileri, AI ajanlarının işlevselliğini genişletme ve gelişmiş otomasyon sağlama konusunda önemli avantajlar sunarken, sistem karmaşıklığı, performans, güvenlik, bakım, standardizasyon ve etik sonuçlar açısından dikkatli bir değerlendirme gerektirir.

ClickUp: İş için En İyi AI Aracısı Eklentisi

AI ajan eklentileri, işleri otomatikleştirme yöntemimizde devrim yaratarak günlük görevlere akıllı ve bağlamsal karar verme yeteneği kazandırıyor. Ancak bunları oluşturmak, dikkatli tasarım, sağlam entegrasyon ve özenli denetim gerektirir.

ClickUp işte bu noktada öne çıkıyor. Özel olarak tasarlanmış AI Aracısı Eklentisi ile ClickUp, özel iş akışları oluşturmaktan harici araçlara bağlanmaya kadar tüm süreci tek bir çalışma alanında basitleştirir.

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