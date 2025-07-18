AI Aracısı ve Üretken AI: Anahtar Farklılıklar ve Kullanım Örnekleri

Günümüzde, çalışanların yaklaşık %75'i işyerinde yapay zeka (AI) kullanıyor

Desen tanıma ve veri analizi için tek bir geleneksel AI'nın kullanıldığı günler geride kaldı. Kodlamadan yazmaya ve araştırmaya kadar, işin geleceği olan bağlamsal AI'nın başlangıcıdır.

Günümüzde, çeşitli AI türleri çok geniş bir aralıkta gerçek dünya uygulamalarına güç vermektedir. Modern endüstrileri şekillendiren iki ana AI kategorisi ajan AI ve üretken AI'dır.

Aradaki fark, eğitim verilerini işleme ve kullanma biçimlerinde yatmaktadır. Biri son derece yetenekli bir sanal asistan görevi görürken, diğeri daha çok yaratıcı bir işbirlikçi gibidir.

Bu makale , AI ajanları ile üretken AI'nın benzersiz farklılıklarını, güçlü yönlerini ve kullanım örneklerini inceleyecektir.

Üretken AI modelleri, işlevsellik açısından AI ajanlarından nasıl farklıdır?

AI ajanları ile üretken AI arasındaki anahtar farklar şunlardır:

Özellik AI Aracısı Üretken AI Fonksiyon Görevleri özerk olarak yerine getirir, kararlar alır ve kullanıcılar veya sistemlerle etkileşime girer Öğrenilen kalıplara dayalı olarak metin, görüntü, müzik ve kod gibi yeni içerik oluşturmada uzmanlaşmıştır Çıktı Önceden tanımlanmış kurallara veya pekiştirmeli öğrenmeye dayalı eylemler, kararlar ve yanıtlar üretir Metin, sanat, müzik ve gerçekçi insan benzeri konuşmalar dahil olmak üzere yaratıcı içerik üretir Kullanım örnekleri Sohbet robotlarını, sanal asistanları, otonom araçları, müşteri desteği botlarını ve otomatik ticaret sistemlerini destekler AI destekli görüntüler, yaratıcı yazılar, müzik besteleri, kişiselleştirilmiş pazarlama içerikleri ve kodlama yardımı oluşturur Hedef Önceden tanımlanmış görevleri verimli ve doğru bir şekilde yerine getirir İnsan yaratıcılığını taklit ederek yüksek kaliteli, orijinal içerik üretir Kullanıcı etkileşimi Hedef odaklı bir şekilde çalışır, belirli komutlara veya sorgulara yanıt verir Açık uçlu keşfi destekleyerek kullanıcıların çıktıları iyileştirmesine ve uyarlamasına olanak tanır Öğrenme süreci Performansı artırmak için kural tabanlı mantık, pekiştirmeli öğrenme veya gerçek zamanlı veri uyarlamasını izler GPT ve difüzyon modelleri gibi makine öğrenimi modelleri kullanılarak geniş veri kümeleri üzerinde eğitilmiştir Gerçek dünya örnekleri Siri, Alexa, sürücüsüz arabalar, tahmine dayalı analiz yazılımları ve öneri sistemleri ChatGPT, Midjourney, DALL·E ve AI müzik bestecileri

Şimdi ayrıntılara geçelim.

AI ajanı nedir?

AI ajanı, belirli görevleri yerine getirmek için özerk olarak çalışan, görev odaklı bir yazılım programıdır. Önceden tanımlanmış hedeflere göre kararlar alır ve çevresiyle etkileşime girer.

AI ajanı, kendi beyni olan dijital bir yardımcı olarak düşünün. Önceden belirlenmiş kuralları izleyen temel yazılımların aksine, bu AI sistemi çevreden gözlemlediklerine ve öğrendiklerine göre bağımsız kararlar alır.

Bir AI ajanı, bir dizi adımda metodik bir şekilde çalışır, girdi verilerine dayalı karmaşık görevleri yerine getirir ve bu da onu ideal bir proje yönetimi aracı haline getirir. Bağımsız olarak çalışır, ortamını analiz eder, yeni bilgilere uyum sağlar ve geçmiş deneyimlere dayalı olarak sürekli olarak gelişir.

"AI ajanı nedir?" sorusuna yanıt veren görsel bir açıklama 🎥

AI ajanlarının gerçek dünyadaki uygulamaları

Otomasyon için AI araçlarının pratik kullanımları çok çeşitlidir. Generatif AI ve AI ajanlarının çeşitli sektörlerdeki uygulamalarını karşılaştıralım ve karşılaştıralım:

Müşteri hizmetleri: Şirketler, rutin müşteri sorularını yanıtlamak için AI ajanlarını kullanarak insan destek ekiplerini daha karmaşık sorunları çözmek için serbest bırakır

Örneğin Ottawa Hastanesi, prosedürler hakkında hızlı ve doğru bilgiler sağlayarak hastaların endişelerini azaltmak için AI ajanları kullanıyor.

Kişisel asistanlık: Büyük dil modelleri, takvimleri yönetmek, hatırlatıcılar ayarlamak ve isteğe bağlı olarak soruları yanıtlamak için yapay zeka asistanlarını destekler. Bu dijital yardımcılar, doğal dili anlayıp yanıt vererek günlük görevleri daha sorunsuz hale getirir

Örneğin, Bank of America'nın AI asistanı Erica, her gün bir milyondan fazla müşteri sorusunu yanıtlıyor. Hesap bakiyelerini kontrol etme ve harcama alışkanlıklarını izleme gibi görevlerde yardımcı oluyor. Erica, gerçek zamanlı geri bildirimlere ve değişen koşullara göre öğrenmek, uyum sağlamak ve yanıt vermek için yapay zeka kullanıyor.

Otomasyon: AI teknolojileri, gerçek zamanlı yol koşullarını işleyen sürücüsüz arabalardan alışveriş alışkanlıklarını analiz eden ve ürün önerilerinde bulunan perakende sistemlerine kadar her şeyi yönlendirir

🧠 İlginç Bilgi: NASA'nın Mars Curiosity Rover'ı, arazileri analiz etmek için AI kullanıyor. Keşif yollarını otonom olarak seçerek, AI ajanlarının aşırı ortamlarda bile bağımsız olarak çalışabileceğini kanıtlıyor.

Üretken AI nedir?

Üretken AI, mevcut veri modellerini inceleyerek ve bunlardan öğrenerek içerik üreten yapay zekanın bir alt kümesidir. Metin, görüntü, video, ses ve hatta yazılım kodu oluşturmak için sofistike makine öğrenimi modelleri, özellikle derin öğrenme algoritmaları kullanır.

Birçok AI uygulaması, komutlara veya isteklere yanıt olarak orijinal çıktılar üretmek için üretken AI kullanır. Bu teknoloji, müzik ve görüntü oluşturmaktan pazarlama ve tasarım stratejilerine kadar yaratıcı ve içerik odaklı görevler için yararlıdır.

Üretken AI'nın gerçek dünyadaki uygulamaları

Gerçek şirketler, üretken AI'yı şimdiden büyüleyici şekillerde işlerinde kullanmaya başladı:

İçerik oluşturma: Üretken AI, komutlara göre metin, resim ve video oluşturarak blog gönderileri, reklamlar ve sosyal medya içeriği oluşturabilir

Örneğin Akbank'ı ele alalım. Bu ticari banka, AI yazma araçlarını kullanarak içerik oluşturma sürecini %40 hızlandırdı ve kampanya tıklama oranlarını %70 gibi etkileyici bir oranda artırdı. Büyük markalar da jeneratif AI'yı bir pazarlama stratejisi olarak kullanıyor. Coca-Cola, OpenAI ile işbirliği yaparak hayranlarının şirketin ikonik marka öğelerini kullanarak benzersiz sanat eserleri yaratabilecekleri bir platform oluşturdu.

Video oluşturma: Benzer şekilde, gen AI videolar oluşturmak için de kullanılabilir. Animasyonlar oluşturur, görüntüleri geliştirir ve metin veya görüntü komutlarından gerçekçi görseller sentezler

Yaratıcı ajans Lucid Dream Network, AI video araçlarını kullanarak verimliliğini %350 artırdı.

Ürün tasarımı: Üretken AI, prototipler oluşturarak ve yapıları optimize ederek ürün tasarımını hızlandırır. Ayrıca, girdi parametrelerine dayalı yenilikçi tasarımlar önerir

Moda sektöründe, GitHub'daki ClothingGAN gibi projeler, üretken AI'nın nasıl yeni tasarım fikirleri ortaya çıkarabileceğini gösteriyor.

📖 Ayrıca okuyun: Verimliliği Artırmak için AI Kişisel Asistan Uygulamalarını Kullanma

İhtiyaçlarınıza en uygun AI hangisi?

AI ajanı mı yoksa üretken AI mi kullanmanız gerektiği, iş hedeflerinize veya kişisel projelerinize bağlıdır.

AI Aracısı: Akıllı dijital asistanınız

AI ajanları verimlilik için mükemmeldir. Güçleri, veri analitiğinde ve belirlenen parametrelere göre anlık kararlar almada yatmaktadır. Örneğin, müşteri hizmetlerinde bir AI ajanı kullanmak, sık sorulan soruları anında yanıtlamaya ve karmaşık sorunları insan temsilcilere yönlendirmeye yardımcı olabilir.

AI ajanlarının verimlilik araçlarında kullanılabileceği bazı yolları inceleyelim:

✅ Görev otomasyonu

AI ajanları, veri girişi ve e-posta yönetimi gibi görevleri otomatikleştirerek stratejik işler için zaman kazandırır. Ayrıca planlama ve koordinasyonu da kolaylaştırır.

✅ Karar desteği ve içgörüler

AI ajanları, verileri analiz ederek eğilimleri belirler ve daha iyi kararlar alınması için içgörüler sağlar. Ayrıca, envanter yönetimini optimize etmek için talebi tahmin ederler.

✅ Müşteri hizmetleri ve desteği

Etkileşimlerden öğrenirler ve kişiselleştirilmiş yanıtlar sunarak sorunları verimli bir şekilde çözerler.

✅ Proje yönetimi

Ajan AI, görev yönetimi, atamalar ve son teslim tarihlerini otomatikleştirebilir. Bilgi, zaman ve hedefleri organize ederek işbirliğini geliştirir. Ayrıca bütçeleme, gider izleme, yatırım planlama ve kaynak tahsisinde yardımcı olabilir.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %88'i her gün kişisel görevler için AI araçları kullanıyor ve %55'i bunları günde birkaç kez kullanıyor. Peki ya iş yerinde AI? ClickUp Brain, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve işbirliğinin tüm yönlerini destekleyerek, ClickUp kullanıcılarının %60'ı gibi, her hafta bilgi aramak için harcadığınız 3 saatten fazla zaman kazanmanızı sağlar!

Üretken AI: Yaratıcı güç merkezi

Yeni içerik oluşturmak, yaratıcı ilham sağlamak veya yazma, tasarım veya kodlama konusunda yardımcı olmak için ihtiyacınız varsa, üretken AI en iyi seçimdir. Bu teknoloji, insan yaratıcılığından yararlanır ve pazarlama, medya ve eğlence alanlarında yaygın olarak kullanılır.

İşte nasıl:

✅ Otomatik içerik oluşturma

Üretken AI, pazarlama metinlerini, sosyal medya gönderilerini, video içeriklerini ve reklam kampanyalarını otomatikleştirerek üretim süresini önemli ölçüde azaltır. Medya kuruluşları haber makaleleri ve özetleri hazırlamak için bu özelliğe güvenirken, eğlence endüstrisi senaryo yazımı, karakter tasarımı ve müzik besteleme için kullanır.

✅ Veriye dayalı içgörüler ve kişiselleştirme

Pazarlamacılar, müşteri deneyimlerini kişiselleştirmek, etkileşimi ve dönüşüm oranlarını artırmak için jeneratif AI'dan yararlanır. AI destekli öneri sistemleri, özel içerik önererek kullanıcı deneyimini iyileştirir.

Ayrıca, bir oyun geliştiren oluşturucuysanız, Gen AI'yı kullanarak hedef kitlenizin tercihlerini tahmin edebilir ve bu bilgileri oluşturma sürecinize yansıtabilirsiniz.

✅ Hedef kitlenin katılımını artırma

Üretken AI kişiselleştirmeye odaklandığından, e-posta pazarlama kampanyalarını, reklamları ve ürün önerilerini özelleştirmek için kullanabilirsiniz. Bu, müşteri etkileşimini artırmaya ve müşteri tutma ve bağlılığını geliştirmeye yardımcı olabilir.

✅ Üretim ve ş Akışını kolaylaştırma

Pazarlamacılar, gerçek zamanlı kampanya ayarlamaları ve hedef kitle belirleme için jeneratif AI'yı kullanabilir. Medya profesyonelleri de AI destekli video düzenleme ve görüntü oluşturma araçlarından yararlanarak verimliliği artırabilir ve geliştirme süresini kısaltabilir.

👀 Biliyor muydunuz? Büyük Dil Modelleri (LLM'ler), konuşma, özetleme ve çeviri gibi metin tabanlı görevler için özel olarak tasarlanmış bir tür üretken AI modelidir . Benzer şekilde, AI ajanları görevleri ve karar vermeyi otomatikleştirmek ve kullanıcılar veya ortamlarla etkileşim kurmak için tasarlanmıştır.

AI Ajanları ve Üretken AI, ClickUp'ta Birleşiyor

AI, işin geleceğidir. AI ajanlarının ve üretken AI'nın çalışanlara her hafta onlarca saat kazandırdığına dair birçok örnek gördük.

Ancak birden fazla AI aracı arasında geçiş yapmak iş akışınızı bozar. Daha da kötüsü, bağlam eksikliği nedeniyle gerçek bir yardım sunamaz. Bilgi tabanınız, sohbetleriniz, takviminiz ve işiniz farklı, birbirinden bağımsız platformlarda bulunur ve birden fazla AI aracına iş verilerinize erişim izni vermek her zaman kolay (veya tavsiye edilebilir) değildir.

ClickUp, AI araçlarının yayılmasını nasıl ortadan kaldırır?

İhtiyacınız olan şey, AI ajanlarının gücünü, çoklu üretken AI modellerini, daha geniş iş ekosisteminizin ve bağlı uygulamalarınızın TAM bağlamıyla birleştiren ve gizlilik güvencesi sunan güçlü bir AI'dır.

ClickUp Brain tam da bunu sunar. AI destekli bir sinir ağı olarak, görevleri, belgeleri, kişileri ve şirketinizin tüm bilgi sistemini sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayarak işleri daha akıllı ve verimli hale getirir.

Sesinizi kullanarak görevler oluşturun, toplantıları özetleyin, takipleri otomatikleştirin veya metinden konuşma özelliği ile görüntüler oluşturun

Bağlı herhangi bir uygulamadan bilgi arayın ve alın, ardından AI ile bu bilgilere göre hareket edin

Uygulamalar arasında geçiş yapmadan kodlama, yazma, karmaşık akıl yürütme ve daha fazlası için ChatGPT, Claude ve Gemini gibi en yeni AI modelleriyle sohbet edin

Hiçbir mühendislik veya manuel girdi olmadan görüntüler, görevler, mesajlar, projeler ve daha fazlasını oluşturun.

ClickUp Brain MAX ile işleri bir adım öteye taşıyoruz: Her iş uygulamasında AI, arama ve otomasyonu birleştiren, bağlamsal AI'nın yeni çağını başlatan ve birbirinden kopuk AI araçlarının yarattığı kaosu sona erdiren özel bir masaüstü AI yardımcısı.

Görevler, belgeler ve sohbetler için ClickUp Brain'i kullanın

ClickUp Brain, Claude, ChatGPT ve Gemini gibi birden fazla Gen AI modelinin kullanımını sunar, böylece Brain ile en iyi yanıtları alırsınız. Birden fazla LLM kullanmanıza da gerek yoktur.

ClickUp kullanıcısı Kokua Creative Group'un sahibi Nancy Hamlet şöyle diyor:

ClickUp, birden fazla takım üyesiyle projeleri yönetmek isteyen tüm ajanslar için mükemmeldir. Yaratıcı tasarım projeleri, içerik, sosyal medya, web sitesi projeleri ve daha birçok projeyi yönetmek için kullanıyoruz. Her müşterinin kendi panosu var ve projeleri müşteriye göre veya kurumsal olarak görebiliyoruz. ”

ClickUp, birden fazla takım üyesiyle projeleri yönetmek isteyen tüm ajanslar için mükemmeldir. Yaratıcı tasarım projeleri, içerik, sosyal medya, web sitesi projeleri ve daha birçok projeyi yönetmek için kullanıyoruz. Her müşterinin kendi panosu var ve projeleri müşteriye göre veya kurumsal olarak görebiliyoruz. ”

Proje planlamasını ve görev otomasyonunu basitleştirin

Görevler, belgeler veya takım güncellemeleri hakkında hızlı cevaplara mı ihtiyacınız var? ClickUp Brain, çalışma alanı verilerinizi analiz ederek size anında, bağlama dayalı yanıtlar verir. Artık iş arkadaşlarınıza ping atmanıza veya eski mesajları aramanıza gerek yok.

ClickUp Brain ile görevler, belgeler ve takım üyeleriniz için anlık durum raporları alın

AI, karmaşık projeleri yönetilebilir parçalara ayırabilir. Bir ürün lansmanı planladığınızı varsayalım. ClickUp Brain, alt görevler oluşturmanıza, son tarihler belirlemenize ve sorumlulukları atamanıza yardımcı olur. Hatta, tek tek görevleri açmanıza gerek kalmadan gerçek zamanlı ilerleme özetleri oluşturur.

Brain'e ek olarak, ClickUp iki tür AI ajanı da sunar:

1. ClickUp Önceden oluşturulmuş AI ajanları

Bu otomatik pilot Ajanlar , belirli tetikleyicilere yanıt vermek ve ardından belirli bir konuma güncellemeler, raporlar veya yanıtlar göndermek üzere önceden oluşturulmuştur .

Örneğin, Proje Yönetimi takımında yeni süreçleri uygulamaya yönelik bir girişime adanmış bir Kanal vardır. Bir takım üyesi Otomatik Yanıt Aracısı'nı kurar. Başka bir takımdan bir paydaş Burada proje lideri kim? Birkaç saniye sonra, Kanalın Otomatik Yanıt Aracısı, proje liderinin adını ve bilgiyi buldukları iki kaynağı içeren bir yanıt verir.

Görevleri otomatikleştirmek ve verimliliği zahmetsizce artırmak için tasarlanmış ClickUp Önceden Oluşturulmuş AI ajanları ile ş Akışınızı güçlendirin.

ClickUp'ta önceden oluşturulmuş, kullanıma hazır farklı AI ajan türleri şunlardır:

2. ClickUp Özel Otomatik Pilot Ajanlar

ClickUp Özel Otomatik Pilot Ajanları, Çalışma Alanınızdaki değişikliklere uyum sağlayarak verilen talimatlara göre özerk bir şekilde hareket eder. Kod gerektirmeyen oluşturucumuzu kullanarak Çalışma Alanınızdaki birden fazla Alan, Klasör, Liste ve Sohbet'te Özel Otomatik Pilot Ajanları ayarlayın.

ClickUp'ın Özel AI ajanı ile otomasyonun kapılarını açın, akıllı konuşmalar ve verimli ekip çalışması sağlayın

Örneğin, İK takımının Kanalına çok sayıda soru geliyor. İnsan Kaynakları Lideri, bu soruların bir kısmını yanıtlamak ve takımının zamanını boşaltmak için AI kullanmak istiyor. Kanalda, yalnızca erişebileceği bilgilerde yanıt bulunan soruları yanıtlaması talimatıyla Özel Otomatik Pilot Ajan oluşturuyorlar. Ardından, Otopilot Ajan'ın yalnızca kullanıcının mesajında açık ve doğrudan bir örnek olduğunda yanıt vermesi gerektiğini belirtirler. Hatta Otopilot Ajan'a soru örnekleri bile verirler.

Daha akıllı yazın, daha hızlı yaratın ve daha etkili iletişim kurun

ClickUp Brain'deki yazma asistanı, kişisel düzenleyiciniz gibi çalışır. Yerleşik yazım denetimi ile içeriğinizi düzeltmenize yardımcı olur ve yazım stilinize ve bağlama göre iyileştirmeler önerir.

Belgelerinizde ClickUp Brain'in AI araçlarını kullanarak yazın, fikir üretin, özetleyin, çevirin, düzenleyin ve daha fazlasını yapın

Mesajlara daha hızlı yanıt vermek mi istiyorsunuz? AI hızlı yanıt özelliği, kısa bir not yazmanıza ve istediğiniz üsluba uygun profesyonel bir yanıt oluşturmanıza olanak tanır.

Sesli mesajlar için ClickUp Brain otomatik olarak metin transkriptleri oluşturur, böylece daha sonra tartışma noktalarını kolayca referans alabilirsiniz. Ayrıca, sunumlarınızı görsel olarak çekici hale getirmek için beyaz tahtalarda komut istemleriyle görüntüler oluşturarak ClickUp Brain'in üretken AI yeteneklerini kullanabilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtalar'daki AI görüntü oluşturucu ile kolayca görüntüler oluşturun

Proje yönetiminizde otomasyondan yararlanın

ClickUp Brain, aşağıdaki işlevleri yerine getiren bir AI proje yöneticisi olarak çalışır:

Anahtar ilerleme noktalarını vurgulayan günlük standup raporları oluşturur

Son değişiklikleri ve sonraki adımları özetleyen görev güncellemeleri oluşturur

Belgeleri ve yorum konularını analiz ederek potansiyel sorunları erken tespit edin

Basit İngilizce komutlar kullanarak iş akışı otomasyonları oluşturmaya yardımcı olur

ClickUp Otomasyonları ile görevlerinizi otomatik moda ayarlayın

📖 Ayrıca okuyun: Yaygın AI Zorluklarının Üstesinden Nasıl Gelinir?

Takımlar ayrıca AI komut şablonlarını kullanarak günlük görevleri hızlandırabilir. Hata raporları yazarken veya proje güncellemelerini hazırlarken, bu şablonlar tutarlılığı korurken değerli zamandan tasarruf sağlayan yapılandırılmış başlangıç noktaları sağlar.

Gerçek zamanlı işbirliği ve bağlantı sağlayın

ClickUp Chat, AI ajanları tarafından desteklenen platformun gerçek zamanlı mesajlaşma aracıdır. Sadece konuşmaları kolaylaştırmakla kalmaz, projelerinizden, görevlerinizden ve belgelerinizden ilgili içgörüleri dahil ederek bunları aktif olarak geliştirir.

ClickUp Sohbet'te ClickUp Brain'i kullanarak bağlantıda kalın ve işinizle ilgili her konuda verimli bir şekilde işbirliği yapın

AI'yı temel alan ClickUp Chat, tartışmaları özetleyebilir, önemli proje ayrıntılarını alabilir ve hatta konuşmalarınızdan doğrudan görevler oluşturabilir.

İşte işyerinde işbirliğini nasıl dönüştürdüğü:

✅ Anında bilgi alma: Google Drive'da bir dosyaya mı ihtiyacınız var? ClickUp Sohbet'e sormanız yeterlidir (Drive'ın ClickUp hesabınıza bağlı olduğundan emin olun) ✅ Hızlı özetler: Önemli bir konuyu kaçırırsanız, AI tarafından oluşturulan özeti görmek için "catch me up" seçeneğine tıklayabilirsiniz✅ Hareket halindeyken görev oluşturma: Konuşma sırasında görevler atayın, bunları projelere bağlayın ve takım üyelerini otomatik olarak atayın — hepsi sohbetten ayrılmadan✅ Kolaylaştırılmış iş akışları: Uygulama arasında geçiş yapma ihtiyacını en aza indirmek için sohbet içinde görevleri ve belgeleri zahmetsizce birbirine bağlayın

📖 Ayrıca okuyun: Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka Arasındaki Farklar

AI'nın Geleceği: ClickUp'ın Eksiksiz İş AI Çözümü

AI ajanları ile üretken AI arasındaki farklar, her birinin kendine özgü güçlü yönlerini net bir şekilde ortaya koymaktadır. AI ajanları, sürücüsüz arabalarda ve akıllı asistanlarda görüldüğü gibi, görevleri bağımsız olarak yerine getirme ve gerçek zamanlı kararlar alma konusunda mükemmeldir.

Üretken AI, yeni içerik oluşturmada mükemmeldir. Kapsamlı veri kümelerinden öğrenir ve doğal dil işlemeden sanat eserlerinin oluşturulmasına kadar her şeyi destekler.

ClickUp, ikisini bir araya getiriyor!

Tek bir platformda, AI ajanlarının analitik verimliliğini ve üretken AI'nın yaratıcı esnekliğini elde edersiniz. Otomatik görev yürütmeden bağlam farkında proje yönetimine kadar , ClickUp Brain gelişmiş bir iş akışına ihtiyacınız olan cevaptır.

Neyi bekliyorsunuz? ClickUp'a bugün kaydolun!