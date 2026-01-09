Daha Akıllı AI Asistanları için En İyi 10 Sintra AI Alternatifi

Sadece %28 oranında kuruluş, çalışanlarının AI'dan dönüştürücü bir iş etkisi elde etmesini sağlamıştır. Dolayısıyla, mevcut AI asistanınız sizin için en uygun seçenek olmayabilir.

Sintra AI ajanlarının yönlendirilmesi zor, kontrol edilmesi zor veya günlük kullanımda çok katı olduğunu düşünüyorsanız, yalnız değilsiniz. Bu yazıda size daha iyi seçenekler sunacağız.

AI yürütme için iyi tanımlanmış tetikleyiciler ve sonuçlar sunan araçlar göreceksiniz. Koordinatörlerinizin gerçekten keyif alacağı görsel bir ş Akışı oluşturucu ile birlikte, büyük dil modelleri üzerine inşa edilmiş, yapılandırılabilir, özel ajanlar sunacaklar.

Ayrıca, hassas verileri korumak için tam kontrolün gerekli olduğu durumları da size anlatacağız. Ve tek bir hub'ın beş aracı bir araya getirmekten daha iyi olduğu durumları.

🧠 Eğlenceli Bilgi: AI ajanlarından oluşan takımlar fikri yeni değildir. MIT'den Pattie Maes, 1994 yılında iş ve bilgi yükünü azaltan " yazılım ajanları " hakkında bir makale yazmıştır. Günümüzün çoklu ajan platformları nihayet bu vizyonu yakalamaktadır.

Sintra AI Alternatiflerine Genel Bakış

En iyi araçların hızlı bir karşılaştırmasını mı arıyorsunuz? İşte en iyi Sintra AI alternatifleri ve her birinin sunduğu özelliklerin bir özeti.

Araç En iyi özellikler En uygun Fiyatlandırma* ClickUp Çok adımlı ş akışları için AI Süper Ajanlar, if/then otomasyonları, SOP'lar için Listeler/Belgeler ve KPI rollup'ları için gösterge panelleri Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal şirketler Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal işletmeler için özel özelleştirme seçeneği mevcuttur. Lindy AI Kod gerektirmeyen ajan oluşturucu, Gmail/Takvim derin ş Akışları, gelen kutusu önceliklendirme + net kullanım fiyatlandırmasına sahip sesli arama/arama Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 49,99 $'dan başlar. Zapier 8.000'den fazla uygulama bağlantısı, AI ajanları/oluşturucu, yol/filtreli çok adımlı Zaps, Tablolar ve Arayüzler Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, yalın kurumsal takımlar Ücretsiz plan mevcut değildir; Ücretli planlar aylık 19,99 $'dan (yıllık) başlar. n8n Görsel + kod ş akışları, 500'den fazla entegrasyon, AI araç düğümleri, RBAC (Rol Tabanlı Erişim Kontrolü) ile kendi sunucunuzda barındırma Teknik takımlar, mühendisleri olan girişimler, orta ölçekli şirketler Ücretsiz plan mevcut değildir; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar ve yıllık olarak faturalandırılır. Yapın Yönlendiriciler/iteratörler, 3.000'den fazla uygulama, AI entegrasyonları, öngörülebilir kredi kademeleri ile görsel senaryolar Küçük işletmeler, ajanslar, orta ölçekli şirketler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 10,59 $'dan başlar. Taskade AI Özel AI ajanları, otomasyonlar, bellek olarak projeler, havuzlanmış AI kredileriyle Docs/Chat Tek başına çalışan oluşturucular, küçük işletmeler, pazarlama/içerik takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 8 $'dan başlar. LangChain Grafik tabanlı ajan akışları (durum/düğümler/kenarlar), tekli/çoklu/hiyerarşik ajanlar, LangSmith izleme/değerlendirmeler Geliştirici takımları, makine öğrenimi mühendisleri, ürün/platform grupları Geliştirici planı ücretsiz olarak mevcuttur; Ücretli planlar aylık 39 $/kullanıcıdan başlar. Hareket AI planlama ve toplantı asistanı, otomatik görev önceliklendirme, proje gecikme tahminleri Meşgul yöneticiler, satış/müşteri hizmetleri takımları, küçük ve orta ölçekli şirketler Ücretsiz plan mevcut değildir; Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar. CrewAI Çoklu ajan "ekipleri", Studio görsel oluşturucu veya Python çerçevesi, dağıtım/izleme/test için AMP Geliştirici liderliğindeki takımlar, karmaşık süreçlere sahip operasyonlar, orta ölçekli şirketler Özel fiyatlandırma AutoGen Açık kaynaklı çoklu ajan çerçevesi, kodsuz prototip oluşturma için Studio, ölçeklenebilir uygulamalar için AgentChat/Core Mühendislik organizasyonları, araştırma takımları, şirket içi geliştiricileri olan kurumsal işletmeler Özel fiyatlandırma

Sintra AI alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Platform değiştirme, daha parlak AI özellikleri ile ilgili olmamalıdır. Takımınızın kontrol ve netlik ile işleri gerçekten daha hızlı teslim edip edemeyeceğini düşünmelisiniz.

Bir AI asistan platformu seçmeden önce, basit bir gerçeklik kontrolü ile başlayın: Günümüzde hangi tekrarlayan görevleri güvenle otomasyonla gerçekleştirebiliriz?

Hangi alanlarda hala insan gözden geçirmesi veya politika koruyucuları gerekiyor?

Bu araç, altı ay sonra neyle ölçeklendirme konusunda zorlanacak?

Bunu bir satın alma kontrol listesi gibi düşünün: kimin için, neyi otomatikleştiriyor ve nasıl yönetiliyor. İşte önemli kriterler.

Demo değil, gerçek sonuçlar: AI platformu, ekstra toplantılar yapmadan devralmaları azaltabilir ve kampanyaları, gönderileri veya raporları gönderebilir mi? Alım → üretim → inceleme aşamalarında ölçülebilir görev otomasyonu arayın.

Takımınızın sahip olabileceği orkestrasyon: Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların da çalıştırabileceği, net bir görsel Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların da çalıştırabileceği, net bir görsel ş akışı oluşturucu . Yaygın akışlar için AI ajanları oluşturabilir ve riskli adımlarda insan incelemesine geçebilirseniz bu bir artıdır.

Model ve veri seçenekleri: Birden fazla AI modeli ve hassas veriler için koruma önlemleri (PII kontrolleri, günlükler ve silme) desteği. Büyük dil modellerinin nasıl kullanıldığını açıklayan satıcıları tercih edin.

İş akışında işbirliği: Pazarlama takımları ve satış takımları için sorunsuz devirler, ayrıca yorumlar, onaylar ve içerik oluşturma için tutarlı bir marka sesi.

Ölçeklendirme ve kontrol: Birden fazla ajanı çalıştırma, birden fazla aracı bağlantı ile bağlama ve gerekirse tam kontrol için kendi sunucunuzda barındırma olanağı

Şeffaf fiyatlandırma: Net bir başlangıç fiyatı, adil kullanım sınırları ve ölçeklendirme durumunda isteğe bağlı özel fiyatlandırma

Kullanım durumlarına uygunluk: Reklamlar, veri analizi, destek taslağı hazırlama veya diğer süreçler için en önemli ş Akışlarınıza göre araçları kısa listeye alın.

💡 Profesyonel İpucu: Araçları kısa listeye almadan önce, iki gerçek ş akışı (biri düşük riskli, diğeri gelirle ilgili) ile 10-14 günlük bir pilot uygulama gerçekleştirin. Her ajanın eylemine insan gözden geçirme ekleyin, sonuçları etiketleyin (kazanç/engelleyici) ve günlük kullanım bütçesi belirleyin. Seçim kriterleriniz demolar değil, sonuçlara dayalı olacaktır.

En İyi Sintra AI Alternatifleri

Şimdi, Sintra AI alternatifleri ve rakipleri arasında en iyileri öğrenmek için okumaya devam edin:

1. ClickUp (Tek bir platformda AI destekli görevler, projeler ve takım işbirliği için en iyisi)

Takımlar AI asistanlarını test etmeye başladıklarında, genellikle tek bir tanesiyle yetinmezler. Bir araç içerik taslağı hazırlamak için. Bir diğeri işi özetlemek için. Üçüncüsü ise metrikleri izlemek için. Her biri ayrı ayrı çalışır ve çok geçmeden kimse kararların nerede alındığını veya hangi ajanın doğru bağlamı sahip olduğunu bilemez hale gelir. Bu parçalanma AI Sprawl'dır ve yanıt sürelerini, görünürlüğü ve güveni sessizce aşındırır.

ClickUp, dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanı ile farklı bir yol izliyor. ClickUp, bağımsız AI araçlarını yığınınızın üzerine katmanlamak yerine, AI'yı doğrudan işin yapıldığı yere getiriyor.

AI Süper Ajanları, Çalışma Alanınızda doğrudan çalışan AI destekli takım arkadaşlarıdır. Onlar

ClickUp görevleri , belgeler ve zaman çizelgelerinizdeki etkinlikleri gözlemleyin.

Tanımlanmış kurallara göre harekete geçin ve

Takımların iş şeklini bozmadan doğru zamanda doğru bilgileri ortaya çıkarın.

ClickUp'taki Süper Ajanlar ile ş akışlarınızı hızlandırın

ClickUp'ta, basit, kod gerektirmeyen ayarlarla Süper Ajanlar oluşturursunuz. Ajanın izlemesi gerekenleri (görev güncellemeleri veya son teslim tarihleri gibi) seçin, yapması gerekenleri (durumları güncelleme, özetleri yayınlama, iş atama) belirleyin ve etkinleştirin. Ajan daha sonra Çalışma Alanınızda otomatik olarak çalışır.

Sezgisel, kod gerektirmeyen bir oluşturucu ile ClickUp'ta özel AI Süper Ajanlar oluşturun

Süper Ajanlar hakkında merak mı ediyorsunuz? İşte size onların yapabileceklerini gösteren bir video:

İşinizi bilen ve anlayan, önceden oluşturulmuş bir Bağlamsal AI asistanına ihtiyacınız varsa, ClickUp Brain'i deneyin. ClickUp Görevler, Belgeler ve Sohbet ile bağlantılıdır. Bu nedenle, bunlardan sadece bilgi elde etmenize değil, bu bilgileri kullanarak harekete geçmenize de yardımcı olabilir.

ClickUp Brain ile şunları yapabilirsiniz:

Uzun konu dizilerini, belgeleri veya güncellemeleri net bir şekilde özetleyin.

Konuşmaları otomatik olarak görevlere, yorumlara veya eylem öğelerine dönüştürün

Gerçek teslim tarihleri, sahipleri ve önceliklere dayalı olarak projeye uygun öneriler alın.

İşinizle ilgili doğal dilde sorular sorun ve bağlamsal, kesin cevaplar alın.

Görev durumlarını otomatik olarak güncelleyin, belgeler yazın ve yorum taslakları oluşturun — işin yapıldığı yerde.

Sadece okumak yerine içgörüler üzerine harekete geçerek bağlam değiştirmeyi azaltın.

ClickUp Brain'in AI yardımıyla anında yanıtlar alın ve kuruluşunuz genelinde işleri gerçekleştirin.

Ve hepsi bu kadar değil.

ClickUp, aşağıdakilerle AI'yı sorumlu bir şekilde değerlendirmeyi, denemeyi ve ölçeklendirmeyi daha da kolaylaştırır:

Takımlara AI deneylerini, sahiplerini, girdileri ve sonuçları izlemek için tek bir kayıt sistemi sunan listeler sayesinde pilotlar yan araçlarda kaybolmaz.

Politikaları, istemleri, değerlendirme kriterlerini ve kararları merkezileştiren, canlı işbirliği ve net sürüm geçmişi sunan ClickUp belgeleri

AI faaliyetlerini görünür bir etkiye dönüştüren ClickUp gösterge panelleri , üretim aşamasına geçmeden önce döngü süresini, iş yükünü ve performansı gösterir.

ClickUp İnsan adımlarını AI eylemleriyle bağlantı kuran otomasyonlar , manuel aktarımları ortadan kaldırırken uyumluluğu korur.

ClickUp AI Ajanları, işinizle aynı çalışma alanında çalıştığı için bağlam asla kaybolmaz. Takımlar, iş dağınıklığını yönetmek için daha az zaman harcayarak ş Akışlarını iyileştirmeye daha fazla zaman ayırır.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %10'u AI uygulamaları için sesli asistanlar (%4) veya otomatik ajanlar (%6) kullanırken, %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarını tercih ediyor. Asistan ve ajanların daha az benimsenmesinin nedeni, bu araçların genellikle eller serbest kullanım veya belirli ş Akışları gibi belirli görevler için optimize edilmiş olması olabilir. ClickUp size her iki dünyanın da en iyisini sunar. ClickUp Brain, çok çeşitli kullanım durumlarında size yardımcı olabilecek bir konuşma tabanlı AI asistanıdır. Öte yandan, ClickUp Chat kanalları içindeki AI destekli ajanlar soruları yanıtlayabilir, sorunları öncelik sırasına koyabilir ve hatta belirli görevleri yerine getirebilir!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Çalışma Alanı'nda Ask AI ile görevleri, Belgeleri ve yorumları arayarak çalışma alanı sorularını anında yanıtlayın.

ClickUp Brain ile birden fazla LLM'ye ve en yeni AI modellerine tek bir yerden erişin.

ClickUp Talk to Text'i kullanarak sesle çalışan AI komutlarıyla ellerinizi kullanmadan fikirlerinizi ve talimatlarınızı kaydedin.

AI kullanarak uzun konu dizilerini ve etkinlik akışlarını net sonuçlara özetleyin.

Görevler güncellendikçe özetleri, içgörüleri veya sınıflandırmaları otomatik olarak özel AI alanlarına girin.

ClickUp AI Notetaker ile toplantıları kaydedin, transkripsiyonunu yapın ve özetleyin.

ClickUp sınırlamaları

Gelişmiş AI özellikleri, Çalışma Alanı'na eklenen bir eklentidir ve maliyetler, kullanımla birlikte artabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu Reddit incelemesi her şeyi açıklıyor:

Başlangıçta ClickUp Brain hakkında kararsızdım, sadece başka bir AI hilesi gibi görünüyordu. Ancak, özellikle uzun müşteri e-postalarını özetlemem veya bir taslak hazırlamam gerektiğinde, beni bazı sıkıcı yazma görevlerinden kurtardı.

Başlangıçta ClickUp Brain hakkında kararsızdım, sadece başka bir AI hilesi gibi görünüyordu. Ancak, özellikle uzun müşteri e-postalarını özetlemem veya bir taslak hazırlamam gerektiğinde, beni bazı sıkıcı yazma görevlerinden kurtardı.

🧠 Biliyor muydunuz: Anket katılımcılarımızın %45'i, işle ilgili araştırma sekmelerini haftalarca açık tuttuğunu söylüyor. Diğer %23'lük kesim için ise bu değerli sekmeler, bağlamla dolu AI sohbet konuları içeriyor. Temel olarak, büyük çoğunluk hafızasını ve bağlamını kırılgan tarayıcı sekmelerine dış kaynak olarak devrediyor. Bizimle birlikte tekrarlayın: Sekmeler bilgi tabanları değildir. 👀 ClickUp BrainGPT bu alanda çığır açıyor. Bu AI Süper Uygulaması, ClickUp Çalışma Alanınızı aramanıza, birden fazla AI modeliyle etkileşim kurmanıza ve hatta tek bir arayüzden sesli komutlar kullanarak bağlam bilgilerini almanıza olanak tanır.

2. Lindy AI (Kod gerektirmeyen ve çok kanallı AI ajanları için en iyisi)

via Lindy

E-postaları yönetmek, takviminizi düzenlemek, CRM güncellemelerini hesaplamak, hatta telefon görüşmeleri yapmak gibi yoğun işlerinizi sizin yerinize halledecek "AI çalışanları" arıyorsanız, Lindy size yardımcı olabilir. Lindy, kod yazmadan AI ajanları oluşturmak için pratik bir AI platformudur.

Şablonlar veya Ajan Merkezi ile başlayın, Gmail, Takvim ve diğer uygulamaları bağlayın, ardından adımları görsel bir akışta zincirleyin. Bunlar, ajanın okuma, akıl yürütme ve hareket etme talimatlarıdır. Fiyatlandırma, kullanıma dayalıdır (görev/dakika başına ödeme), bu da ölçeklendirmeden önce denemeyi kolaylaştırır.

Lindy AI'nın en iyi özellikleri

Başlangıç ajanları ve öğreticiler içeren, giderek büyüyen bir dizine sahip, kod gerektirmeyen ajan oluşturucu ile ş akışlarını uçtan uca otomasyonla otomatikleştirin.

E-postaları sıralayan, sizin sesinizle yanıt taslakları hazırlayan ve gönderenleri araştıran e-posta otomasyonu ile gelen kutunuzdaki birikmiş işleri hızla halledin.

GDPR, SOC 2, HIPAA ve PIPEDA uyumluluk rozetleri ile güçlü bir güvenlik yapısından yararlanın.

Lindy AI sınırlamaları

Maliyet tahmini, fiyatlandırma görev başına ve aramalar için dakika başına ölçüldüğü için büyük ölçekte zor olabilir. Kullanım uyarıları ve bütçelerinizin hazır olmasını isteyeceksiniz.

Özelliklerin derinliği entegrasyona göre değişir; en iyi on-rails deneyimleri Google merkezlidir (Gmail/Google Takvim), bu nedenle Google dışı yığınlar için ek yapılandırma gerekebilir.

Şablonlar yardımcı olur, ancak karmaşık akışlar yine de dikkatli testler ve koruyucu önlemler gerektirir.

Lindy AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 49,99 $'dan başlayan fiyatlarla

İş: Aylık 199,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Lindy AI puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (160'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Lindy AI hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Lindy AI'yı bir süredir kullanıyorum ve en çok sevdiğim yanı, bana ne kadar zaman kazandırdığı. Tekrarlayan görevleri ve planlamayı şaşırtıcı bir doğrulukla hallediyor, bu da zihinsel yükümü gerçekten azaltmaya yardımcı oluyor. En dikkat çekici özelliği, etkileşimin ne kadar doğal ve kolay olduğu — robotik veya hantal hissettirmiyor. Sanki arka planda sessizce işleri halleden güvenilir bir asistanınız varmış gibi. Verimlilik açısından kesinlikle çığır açan bir ürün.

Lindy AI'yı bir süredir kullanıyorum ve en çok sevdiğim yanı, bana ne kadar zaman kazandırdığı. Tekrarlayan görevleri ve planlamayı şaşırtıcı bir doğrulukla hallediyor, bu da zihinsel yükümü gerçekten azaltmaya yardımcı oluyor. En dikkat çekici özelliği, etkileşimin ne kadar doğal ve kolay olduğu — robotik veya hantal hissettirmiyor. Sanki arka planda sessizce işleri halleden güvenilir bir asistanınız varmış gibi. Verimlilik açısından kesinlikle çığır açan bir ürün.

Zapier aracılığıyla

Zapier AI, kullanıcıların yapay zekayı otomatikleştirilmiş ş akışlarına entegre etmelerini sağlar. Karmaşık görevleri gerçekleştirmek için uygulamaları birbirine bağlar.

Bağlamı anlayabilen, kararlar alabilen ve binlerce uygulamadaki veriler üzerinde özerk bir şekilde hareket edebilen AI destekli "ajanlar" oluşturun. Kodlama gerektirmeden otomatik müşteri desteği sohbet robotları, BT yardım masaları veya potansiyel müşteri yönlendirme sistemleri gibi sofistike sistemler oluşturun.

Zapier'in en iyi özellikleri

Hızlı tetikleyici/eylem kurulumu ile 8.000'den fazla uygulama bağlantısına ve MCP aracılığıyla 30.000'den fazla eyleme erişin.

Sezgisel AI ş Akışı ve ajan oluşturma kurulumları ile yığınınızda iş yapacak "takım arkadaşları" oluşturun.

Dallanma mantığı ve daha zengin otomasyonlar için Yollar, Filtreler ve çok adımlı Zaps kullanın.

Zapier Tablolarını kullanarak operasyonel verileri depolayın ve otomasyonları doğrudan veri katmanınızdan tetikleyici olarak kullanın.

Zapier Interfaces aracılığıyla otomasyonlarınızın üzerine yerleştirilen basit formlar, portallar veya gösterge panelleri oluşturun.

Zapier sınırlamaları

Gelişmiş işbirliği ve yönetişim, daha üst düzey planlarda sunulur, bu nedenle kullanım, görev hacmi ve kontroller arttıkça maliyetler de artar.

Bazı temel özellikler (çok adımlı Zaps, filtreler, dallanma gibi) yalnızca ücretli planlarda kullanılabilir.

Bireysel Zaps'ların adım sınırları vardır; karmaşık akışlar, güvenilirlik ve bakım için birden fazla Zaps'a yeniden düzenlenebilir.

Zapier fiyatlandırması

Profesyonel: Aylık 19,99 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık)

Takım: Aylık 69 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3000+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Zapier hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle bahsediyor:

2 MS uygulamasını kolayca birbirine bağlamasını çok seviyorum! MS ile Power Automate kullanıcı dostu değildir, ancak Zapier sayesinde birkaç tıklamayla birden fazla MS Excel dosyasını birbirine bağlayarak MS Teams'e mesaj gönderebiliyorum!

2 MS uygulamasını kolayca birbirine bağlamasını çok seviyorum! MS ile Power Automate kullanıcı dostu değildir, ancak Zapier sayesinde birkaç tıklamayla birden fazla MS Excel dosyasını birbirine bağlayarak MS Teams'e mesaj gönderebiliyorum!

4. n8n (Hassas kontrol ile AI ş akışı otomasyonu için en iyisi)

via n8n

n8n, açık kaynaklı, adil kodlu bir ş akışı otomasyon platformudur. Uygulamaları ve hizmetleri birbirine bağlamak için görsel, düğüm tabanlı bir arayüz kullanır ve kullanıcıların kapsamlı kodlama yapmadan aralarında tekrarlayan görevleri otomatikleştirmelerine olanak tanır.

JavaScript ile özel komut dosyası oluşturmayı destekler ve kendi sunucunuzda barındırabilir veya bir bulut hizmeti aracılığıyla kullanabilirsiniz.

Aynı akışta API'leri, veritabanlarını ve AI ajanlarını birleştirebilir, koruma önlemleri ekleyebilir ve üretim düzeyinde otomasyonlar sunabilirsiniz.

n8n'in en iyi özellikleri

Karmaşık mantık ve AI ajanı modelleri için yerel düğümler ve özel kod içeren görsel ş akışı oluşturucuyu kullanın.

AI modellerini önceden tanımlanmış mantık, koruma önlemleri ve izleme ile birleştirerek güvenilir çıktılar elde edin.

HTTP istekleri, kod ve diğer ş akışlarını araç olarak çağırma yeteneği dahil olmak üzere 500'den fazla entegrasyon ve "AI araçları" alt düğümlerinden yararlanın.

Belgeler, başlangıç kitleri ve şifreli aktarımlar, güvenli kimlik bilgileri ve RBAC (barındırılan SOC 2) gibi güvenlik özellikleriyle kendi sunucunuzda barındırma seçeneğine erişin.

n8n sınırlamaları

Kendi sunucunuzda barındırma, kurulum, ölçeklendirme ve güvenlik güçlendirme için gerçek DevOps becerileri gerektirir, bu nedenle mühendislik süresini planlayın.

Entegrasyon derinliği uygulamaya göre değişir; karmaşık kullanım durumları için yine de özel düğümler veya HTTP çağrıları gerekebilir.

n8n fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 20 $, yıllık faturalandırma

Pro: Aylık 50 $, yıllık faturalandırma

İş: Aylık 667 $, yıllık faturalandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

n8n puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (190'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar n8n hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor:

n8n, mühendisler için yeterince güçlü, kod yazmayı bilmeyen ve denemeyi seven kullanıcılar için yeterince erişilebilir olan ideal bir noktada yer alıyor. Geliştiriciler onu karmaşık API düzenlemesi, ETL ve ajans ş akışları için kullanırken, teknolojiye aşina olmayan kullanıcılar otomasyonlar için kullanıcı arayüzüne güveniyor.

n8n, mühendisler için yeterince güçlü, kod yazmayı bilmeyen ve denemeyi seven kullanıcılar için yeterince erişilebilir olan ideal bir noktada yer alıyor. Geliştiriciler onu karmaşık API düzenlemesi, ETL ve ajans ş akışları için kullanırken, teknolojiye aşina olmayan kullanıcılar otomasyonlar için kullanıcı arayüzüne güveniyor.

5. Make (Bulutta barındırabileceğiniz veya çalıştırabileceğiniz otomasyonlar için en iyisi)

via Make

Make (eski adıyla Integromat), ş akışlarını ve süreçleri görsel olarak otomatikleştirmek için uygulamaları ve hizmetleri birbirine bağlayan, kod gerektirmeyen bir otomasyon platformudur.

Kullanıcıların kod yazmadan karmaşık otomasyonlar oluşturmasına olanak tanır. Farklı uygulamaları tetikleyiciler ve eylemlerle birbirine bağlayan "senaryolar" oluşturabilirsiniz.

Sürükle ve bırak, komut modu ve AI ajan ş akışı eklentileriyle hızlıca oluşturun, ardından bulut planlarında ölçeklendirin veya daha sıkı kontrol için kendiniz çalıştırın.

En iyi özellikleri kullanın

Hızlı modlu görsel bir oluşturucu aracılığıyla çok adımlı otomasyonları sürükleyip bırakın ve hızla test edin.

3.000'den fazla doğrulanmış uygulama, AI entegrasyonları ve ajanlarla uçtan uca akışları düzenleyin.

Dallanma, dal ve döngüler için sağlam yönlendirme, filtreleme, yineleyiciler ve toplayıcılara erişin.

Ücretsiz planı prototip oluşturmak için kullanın, ardından yayınlanmış kredi/işlem sınırları ile öngörülebilir ücretli seviyelere geçin.

Sınırlamalar yapın

Kredi/işlem tabanlı fiyatlandırma, yüksek hacimli veya döngü yoğun senaryolarda artış gösterebilir.

Derinlik entegrasyonlara göre değişir ve karmaşık uygulamalar HTTP modülleri veya özel geçici çözümler gerektirebilir.

Kendi sunucunuzda barındırma, kontrol sağlar ancak güvenlik, ölçeklendirme ve izleme için DevOps ek yükü getirir.

Fiyatlandırma yapın

Ücretsiz

Temel: Aylık 10,59 $'dan başlayan fiyatlarla

Pro: Aylık 18,82 $'dan başlayan fiyatlarla

Takım: 34 $'dan başlayan fiyatlarla. 12/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Değerlendirme ve yorum yapın

G2 : 4,6/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Make hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle bahsetme yapıyor:

Make hakkında en çok sevdiğim şey, otomasyonları oluşturmanın ne kadar basit ve sezgisel olduğu. Özellikle Webflow ve diğer birçok araçla kolayca bağlantı kurarak, karmaşık kodlara ihtiyaç duymadan süreçleri otomatikleştirmeyi mümkün kılmasına hayranım.

Make hakkında en çok sevdiğim şey, otomasyonları oluşturmanın ne kadar basit ve sezgisel olduğu. Özellikle Webflow ve diğer birçok araçla kolayca bağlantı kurarak, karmaşık kodlara ihtiyaç duymadan süreçleri otomatikleştirmeyi mümkün kılmasına hayranım.

🔎 Biliyor muydunuz? NIST AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0), takımlara AI sistemlerini yönetmek için pratik bir kılavuz sunar. Bu kılavuz, hassas verilere veya müşteri ş akışlarına erişen ajanları devreye aldığınızda yararlıdır.

6. Taskade AI (Tek bir Çalışma Alanı'nda AI ajanları ve otomasyonlar oluşturmak için en iyisi)

via Taskade

Taskade, sadece "e-posta için bir bot" veya "raporlama için bir bot" değil, tümüyle ajan destekli bir Çalışma Alanı tasarlayabilecekleri bir yer isteyen takımlar içindir.

Taskade, görev listeleri, zihin haritaları, toplantılar ve AI sohbeti için ayrı araçlar kullanmak yerine, bunları tek bir işbirliğine dayalı çalışma alanında birleştirir. Bu sayede projeler, notlar ve konuşmalar temsilcilerinizin yanında yer alır. Bu çalışma alanında, kendi belgeleriniz ve proje bağlamınızı kullanarak içerik taslağı hazırlayan, verileri analiz eden veya ş akışlarını yöneten özel AI temsilcileri oluşturabilirsiniz.

AI Project Studio, kısa bir özet veya başlangıç belgelerinden tam proje planları oluşturmanıza yardımcı olurken, otomasyonlar Slack, Gmail ve Google E-Tablolar gibi araçlara bağlantı kurar. Böylece, temsilciler sadece önerilerde bulunmakla kalmaz, takip işlerini de gerçekleştirebilir.

Taskade AI'nın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir AI ajanları ile projeler arasında içerik oluşturma, veri analizi ve görev yönetimi işlemlerini otomasyonla gerçekleştirin.

Projeleri "hafıza" olarak besleyin, böylece AI asistanları sadece komutlarla değil, Çalışma Alanınızın bağlamıyla da çalışabilir.

Takım arkadaşlarınızı davet edin ve canlı ş akışlarında hızlı bir şekilde yineleme yapın.

Taskade AI sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün hatalı olduğunu bildirmiştir.

Kendi kendine barındırma ve gelişmiş güvenlik duruşu, bulut ile karşılaştırıldığında birincil odak noktası değildir; büyük ölçekte benimsemeden önce sıkı kontroller gerekiyorsa gereksinimleri gözden geçirin.

Taskade AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 8 $

Pro: Aylık 20 $

Ultra: Aylık 50 $

Taskade AI puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Taskade AI hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şunları vurguluyor:

Harika bir özellik listesi. Bir SaaS girişimcisi olarak, bunun benimsenmeyi engelleyebileceğini biliyorum, ancak bunu sindirilebilir hale getirmek için harika bir CX/UX işi tamamlandı. Görevleri takip etmek için harika bir araç, ancak olanaklar neredeyse sonsuz gibi görünüyor. Değerinin karşılığını fazlasıyla veriyor. Şahsen, bunun yalnızca bir web uygulaması değil, indirilebilir bir Windows uygulaması olmasını seviyorum.

Harika bir özellik listesi. Bir SaaS girişimcisi olarak, bunun benimsenmeyi engelleyebileceğini biliyorum, ancak bunu sindirilebilir hale getirmek için harika bir CX/UX işi tamamlandı. Görevleri takip etmek için harika bir araç, ancak olanaklar neredeyse sonsuz gibi görünüyor. Değerinin karşılığını fazlasıyla veriyor. Şahsen, bunun yalnızca bir web uygulaması değil, indirilebilir bir Windows uygulaması olmasını seviyorum.

7. LangChain (Kontrol edilebilir, üretim düzeyinde ajan ş akışları için en iyisi)

via LangChain

LangChain (LangGraph ve LangSmith yığını ile birlikte), AI ajanlarının düşünme, yönlendirme ve araçları çağırma şekillerini tam olarak kontrol etmek isteyen takımlar için geliştirilmiştir.

Kara kutu "AI takım arkadaşı" yerine, ajan ş akışlarını açık grafikler olarak tasarlar ve durumun nasıl depolanacağını tanımlarsınız. Ayrıca, modellerin ne zaman araçları çağırması, arama yapması veya başka bir ajana devretmesi gerektiğini de tam olarak siz belirlersiniz.

Bu, LangChain'i, tamamen kodsuz bir asistan oluşturucu yerine, daha iddialı ve güvenilir bir ajan çerçevesine mühendislik zamanı yatırmaya hazır ürün ve platform takımları için çok uygun hale getirir.

LangChain'in en iyi özellikleri

State → Düğümler → Edges ile grafik öncelikli tasarım sayesinde ajan mantığını ve yönlendirmeyi açık ve denetlenebilir hale getirin.

Esnek kontrol akışları elde edin (tek ajan, çoklu ajan, hiyerarşik, sıralı) ve güvenilirlik için yerleşik moderasyon ve değerlendirme kancaları kullanın.

LLM'ler, vektör depoları, araçlar ve veri kaynakları için zengin bir entegrasyon katmanı sayesinde, sıfırdan yeniden oluşturmak yerine mevcut yığınınıza ajanları ekleyin.

Deep LangSmith entegrasyonu ile ajanları hata ayıklayın ve izleme, yeniden oynatma ve çalıştırmaları değerlendirme yoluyla üretime daha güvenli değişiklikler gönderin.

LangServe/LangGraph gibi dağıtım yardımcılarını kullanarak, her şeyi elle bağlamadan ajanları API'ler veya arka plan çalışanları olarak daha kolay bir şekilde ortaya çıkarın.

LangChain sınırlamaları

Kod gerektirmeyen araçlara göre daha yüksek mühendislik gücü; durum makineleri tasarlayacak ve düğümleri ve geçişleri tanımlamak için kod yazacaksınız.

En iyi sonuçlar, öğrenme ve yönetme için başka bir platform ekleyen LangSmith ile gözlemlenebilirlik ve dağıtım alanında elde edilir.

SaaS otomasyon araçlarına göre daha az hazır "iş şablonu" olduğundan, teknik bilgiye sahip olmayan takımlar geliştirici destek olmadan daha yavaş ilerleyebilir.

LangChain fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 39 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

LangChain puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar LangChain hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle bahsediyor:

LangChain, büyük dil modellerini veri kaynakları ve API'lerle çok kolay ve basit bir şekilde bağlantı kurmayı sağlar. Modüler araçları ve hazır entegrasyonları (Pinecone, OpenAI ve vektör depoları gibi) geliştirme süresinden tasarruf sağlar ve denemeleri çok daha kolay hale getirir.

LangChain, büyük dil modellerini veri kaynakları ve API'lerle çok kolay ve basit bir şekilde bağlantı kurmayı sağlar. Modüler araçları ve hazır entegrasyonları (Pinecone, OpenAI ve vektör depoları gibi) geliştirme süresinden tasarruf sağlar ve denemeleri çok daha kolay hale getirir.

8. Motion (Odaklanmayı koruyan ve son teslim tarihlerini karşılayan AI planlaması için en iyisi)

via Motion

Motion, görev yönetimi, proje yönetimi ve takvim planlamayı tek bir yerde birleştiren AI destekli bir verimlilik platformudur. Öncelikleri manuel olarak yeniden düzenlemek yerine, takvimlerdeki son tarihleri ve kullanılabilir zamanı analiz ederek gününüzü otomatik olarak planlar.

Yoğun takvimleri olan CS veya operasyon takımları için Motion, bir planlama yardımcı pilotu gibi davranır. Odaklanma zamanını bloke eder ve planı sürekli olarak yeniden optimize eder, böylece yüksek etkili işler acil mesajların altında kalmaz.

Öncelikler değiştiğinde veya yeni görevler geldiğinde, Motion arka planda programı günceller, böylece herkes bir sonraki adımda ne iş yapacağını bilir.

Takımlar, Motion'ı hafif bir proje yönetimi aracı olarak da kullanabilir: görevleri atayabilir, durumu izleyebilir ve bir bakışta kimin aşırı yük altında olduğunu görebilir. Zaman yönetimi üzerine kurulu olduğu için, gerçekçi teslim tarihleri isteyen liderler için kullanışlıdır.

Motion'ın en iyi özellikleri

Görevleri son teslim tarihlerine, bağımlılıklara ve kapasiteye göre önceliklendirin, ardından otomatik planlama özelliğini kullanarak değişikliklere göre planınızı yeniden optimize edin.

Zaman önerileri sunan, çakışmaları önleyen ve odaklanma süresini koruyan yerleşik AI Takvim ve Toplantı Asistanını kullanın.

Gecikmeleri tahmin etmek, takım iş yüklerini otomatik olarak planlamak ve projeler yolundan sapmadan önce sizi uyarmak için AI Proje Yöneticisine güvenin.

Motion'ın takvim entegrasyonları ile görevleri, etkinlikleri ve toplantıları tek bir dinamik görünümde toplayın.

Paylaşılan panolar, görev atama ve durum izleme gibi takım işbirliği özellikleri sayesinde kimin neyi ne zaman yaptığını güncel olarak takip edin.

Hareket sınırlamaları

Fiyatlandırma, "AI Çalışanları" kredi paketleri ve koltuk kademelerine doğru kaymıştır, bu nedenle maliyet tahmini için kredi tüketimi ve entegrasyon sınırlarını takip etmek gerekir.

Önceki içerik, farklı bireysel/takım fiyatlarını listeye almaktadır ve bu da değerlendirme konusunda kafa karışıklığına neden olabilir; kullanıma sunmadan önce fiyatlandırma sayfasında mevcut planları ve dahil olanları teyit edin.

En iyi sonuçlar, Motion'ın birincil planlayıcınız olduğunu varsayar; diğer PM araçlarına yoğun bir şekilde yatırım yapan takımlar, benimseme sürecinde çakışmalar veya yinelenen ş akışlarıyla karşılaşabilir.

Hareket fiyatlandırması

Pro AI (Takımlar): 29 $/ay/kullanıcı

İş AI: 49 $/ay/kullanıcı

Hareket derecelendirmeleri ve yorumları

G2 değerlendirmesi : 4,2/5 (130'dan fazla değerlendirme)

Capterra değerlendirmesi: 4,3/5 (80'den fazla değerlendirme)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Motion hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle bahsediyor:

Motion'ın şık tasarımını çok beğeniyorum, sayısız takvimimi tek bir yerde düzenli tutmama yardımcı oluyor. Benim için öne çıkan özelliklerden biri, e-postalardan doğrudan görevler oluşturabilme özelliği. Bu özelliği çok yararlı ve zaman kazandıran bir özellik olarak görüyorum.

Motion'ın şık tasarımını çok beğeniyorum, sayısız takvimimi tek bir yerde düzenli tutmama yardımcı oluyor. Benim için öne çıkan özelliklerden biri, e-postalardan doğrudan görevler oluşturabilme özelliği. Bu özelliği çok yararlı ve zaman kazandıran bir özellik olarak görüyorum.

9. CrewAI (Tasarım ve dağıtım yapabileceğiniz çoklu ajan otomasyonu için en iyisi)

via CrewAI

CrewAI, birlikte çalışacak AI ajanlarından oluşan "ekipler" tasarlayabileceğiniz çoklu ajan otomasyon platformudur. Tek bir asistana bağlı kalmazsınız. Her ajana bir rol, araçlar ve koruyucu önlemler verilebilir, ardından sırayla veya paralel olarak araştırma, akıl yürütme ve görevleri yerine getirme için koordine edilebilir.

Bu otomasyonları açık kaynaklı Python çerçevesi veya kod gerektirmeyen Studio kullanıcı arayüzü aracılığıyla oluşturabilirsiniz. Böylece, hem mühendisler hem de operasyon takımları aynı sistem üzerinde işbirliği yapabilir.

Ekip hazır olduğunda, CrewAI bulutta, kendi sunucunuzda veya kendi altyapınızda çalışan dağıtım seçenekleriyle denemeden üretime geçmenize yardımcı olur.

Dağıtımdan sonra, her ekibin performansını izlemek, hataları gidermek ve daha güvenilir sonuçlar elde etmek için izleme ve değerlendirme araçları elde edersiniz.

CrewAI'nin en iyi özellikleri

Kod gerektirmeyen Studio veya Python çerçevesini kullanarak ajanlar ve "ekipler" oluşturun, ardından durum bilgisi içeren, çok adımlı görevleri koordine edin.

Zaman içinde kaliteyi artırmak için dağıtım, izleme, test ve yineleme döngüleri ekleyin.

Araçlar, bellek ve moderasyon kancaları ile tekli, çoklu ajan veya hiyerarşik kurulumlar tasarlayın; çok modlu ajanları ve birden fazla AI modelini destekleyin.

Ekibinizi bulutta, kendi sunucunuzda veya yerel olarak çalıştırın, böylece güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşılayabilirsiniz.

CrewAI sınırlamaları

Piyasaya sürülmeden önce durum, roller ve görev akışlarını modellemek için mühendislik çaba gerekecektir.

Teknik bilgiye sahip olmayan takımlar, hızlı sonuç almak için daha basit SaaS ajanlarını tercih edebilir.

CrewAI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

CrewAI puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar CrewAI hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle bahsediyor:

crewAI'nin en iyi yanı, bir ajan oluştururken ajanın rolünü, hedefini ve arka planını sağlayabilmemizdir. Bu da ajanın performansını büyük ölçüde artırır.

crewAI'nin en iyi yanı, bir ajan oluştururken ajanın rolünü, hedefini ve arka planını sağlayabilmemizdir. Bu da ajanın performansını büyük ölçüde artırır.

10. AutoGen (Geliştirici odaklı, komut dosyası yazabileceğiniz çoklu ajan uygulamaları için en iyisi)

AutoGen aracılığıyla

AutoGen platformu, Microsoft tarafından çoklu ajan AI uygulamaları oluşturmak için geliştirilen açık kaynaklı bir çerçevedir.

Kompleks görevleri çözmek için işbirliği yapabilen konuşma ajanlarının oluşturma sürecini basitleştirir; ajanlar komutlar, araçlar ve rollerle tanımlanır.

Platform, çeşitli konuşma modellerini destekler, olay odaklı, aktör tabanlı bir mimari kullanır ve geliştirme ve düşük kodlu prototip oluşturma için Agent Chat ve AutoGen Studio gibi araçlar içerir.

AutoGen'in en iyi özellikleri

Studio'yu kullanarak ajanlar ve takımlar için hızlı, kod gerektirmeyen prototip oluşturun, ardından tarayıcı kullanıcı arayüzü ve Python API ile yineleme yapın.

AgentChat'i kullanarak mantıklı ön tanımlı ayarlar ve takım modelleriyle tek ve çoklu ajanlı konuşmalar oluşturun.

Üretimde güvenilir bir şekilde çalışan, etkinlik odaklı bir ş akışı ile ölçeklenebilir, dayanıklı ajan ş akışlarını güçlendirin.

AutoGen sınırlamaları

Python 3. 10+ ve gerçek mühendislik çabası gerektirir. Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için kod gerektirmeyen bir ş akışı otomasyon platformu değildir.

Kullanıma hazır "iş şablonları" daha azdır; karmaşık görevler için araçları, modelleri ve koruyucu önlemleri kendiniz kurmanız gerekecektir.

AutoGen fiyatlandırması

Açık kaynaklı platform

AutoGen puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Dikkate değer diğer alternatifler

Bunlar, ajans ş akışları oluşturmak için en iyi seçimlerimiz olsa da, şunları da denemenizi öneririz:

Blaze AI

Blaze AI'yı, pazarlama stratejinizi planlayan, içerik üreten, kanallar arasında otomatik olarak paylaşım yapan ve performanstan öğrenerek sürekli büyümeyi sağlayan bir "ajan AI pazarlamacısı" olarak düşünün. Genel operasyonlardan ziyade kampanya yönetimine odaklanan 7/24 pazarlama asistanı isteyen takımlar için idealdir.

Vellum AI

Vellum AI, üretim düzeyinde AI ajanları oluşturmak için bir düzenleme katmanıdır. Ajanları ve ş akışlarını görsel grafikler olarak tasarlayabilir, hangi LLM'leri kullanacaklarını kontrol edebilir ve darboğazları ve arıza modlarını izleyebilirsiniz. Bu özellikler, karmaşık ajan sistemleri üzerinde daha hassas kontrol gerektirdiğinde kullanışlıdır.

Jasper AI

Jasper AI, içerik planlama, oluşturma ve ölçeklendirme işlemlerini otomatikleştiren, pazarlama odaklı bir platformdur. Ajanları, paylaşılan bağlam katmanı (Jasper IQ) ve otomasyon araçları ile, birden fazla kanalda marka güvenliği sağlayan metinler, kampanyalar ve varlıkların yüksek hızda üretilmesini gerektiren takımlar için idealdir.

Kopyala. ai

Copy.ai, satış ve pazarlama süreçlerini otomasyon için ş akışlarını, temsilcileri ve bir zeka katmanını bir araya getiren bir GTM AI platformuna dönüşmüştür. AI'nın sadece metin oluşturmakla kalmayıp, erişim ve takipten raporlamaya kadar tüm süreçleri uçtan uca yürütmesini isteyen gelir takımları için tasarlanmıştır.

Claude AI (Anthropic)

Claude, Anthropic'in öncü model ailesidir ve karmaşık muhakeme, kodlama, ajanlar ve kurumsal ş Akışları için bir "düşünme ortağı"dır. Opus ve Sonnet, Claude AI model ailesinin iki kademesidir. Zeka, hız, maliyet ve kullanım amaçları bakımından farklılık gösterirler. Opus, karmaşık ve yüksek riskli görevler için tasarlanmış en güçlü ve amiral gemisi modelidir. Sonnet ise genel amaçlı uygulamalar ve ölçeklendirme için ideal olan daha hızlı ve daha uygun maliyetli "çalışkan" modeldir.

Bu modeller, yoğun belgeleri, çok adımlı analizleri ve uzun süreli ajans görevlerini yönetebilen, tasarım açısından daha güvenli asistanlar istiyorsanız özellikle uygun.

Kazançlı AI Stack'i Seçin

Sintra AI büyüklüğü uygun değilse, artık AI alternatiflerini karşılaştırmanın net bir yoluna sahipsiniz. Kod gerektirmeyen düzenleyicilerden geliştirici çerçevelerine kadar, ajanların, yönetişimin ve takım çalışmasının sonuçları gerçekten nerede iyileştirdiğine karar verebilirsiniz.

Çalışanlarınızın çalıştırabileceği, ölçebileceği ve uyarlayabileceği bir iş akışı otomasyon platformu seçin. ClickUp, beş farklı aracı kullanmaya gerek kalmadan AI destekli iş akışlarını denemek, standartlaştırmak ve ölçeklendirmek için "tek yer" olarak öne çıkıyor.

Küçük adımlarla başlayın, değerini kanıtlayın, ardından otomasyonun gürültü yaratmak yerine gerçek operasyonel verimlilik sağladığı ve üretkenliği artırdığı alanlarda genişletin.

Bunu kullanım durumlarınıza uyarlamak için yardıma ihtiyacınız varsa veya kısa listenizi bir başkasına da danışmak istiyorsanız, ClickUp'ı ücretsiz deneyin, sizinle birlikte çalışalım.