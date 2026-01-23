Adobe Connect ve ClickUp SyncUp: Hangi video toplantı aracı daha iyidir?

Takviminiz video görüşmeleriyle dolu, ancak projeler hala durma noktasında.

Bir güncelleme web seminerinde, bir diğeri grup sohbetinde gerçekleşiyor ve geçen haftaki "büyük karar" görev veya proje yönetimi aracınızda değil, birinin not defterinde kalıyor.

Microsoft'un 2023 İş Eğilimleri Indeksi, Microsoft 365 kullanıcılarının zamanlarının %57'sini toplantılar, e-posta ve sohbetlerle geçirdiklerini, sadece %43'ünü ise gerçekten yaratıcı işlerle geçirdiklerini ortaya koydu. Uzaktan çalışan takımlar için, "bunu konuştuk" ile "bunu teslim ettik" arasındaki bu fark, kaçırılan teslim tarihleri ve araçlar arasında sonsuz takip işlemleri olarak ortaya çıkıyor.

Adobe Creative Cloud'un Adobe Connect'i, web seminerleri ve eğitimler gibi yapılandırılmış çevrimiçi oturumlara odaklanırken, ClickUp SyncUp'lar görevlerinize ve projelerinize yakın olan günlük takım güncellemeleri için tasarlanmıştır.

Bu blogda, Adobe Connect ile ClickUp SyncUp'ı toplantılar, işbirliği ve günlük uygulamalar açısından karşılaştırarak, takımınızın boyutuna ve çalışma tarzına en uygun olanı seçebilmenizi sağlayacağız.

ClickUp ve Adobe Connect: Bir Bakışta

Aspect ClickUp Adobe Connect Temel amaç Güçlü bir pazar varlığına sahip, hepsi bir arada, bulut tabanlı proje yönetimi platformu. Yerleşik görev yönetimi, belgeler ve ClickUp SyncUps ile birlikte gelir, böylece takımlar aynı sayfada kalır ve geri bildirim döngülerinden kaçınır. Özelleştirilebilir düzenler ve pod'lar ile eğitim, etkinlikler ve yüksek katılımlı video konferanslar için sanal sınıf ve web semineri platformu Günlük standup toplantıları ve durum senkronizasyonları Listeler ve sprint panolarında hızlı, tekrarlayan standup'lar için tasarlanmıştır; konuşurken görevler gerçek zamanlı olarak güncellenir. Yapılandırılmış, hazırlık gerektiren oturumlar için daha iyidir; günlük standup toplantıları ağır gelir ve sonrasında yine manuel görev aktarımı gerekir. Devam eden işleri yönetme ve sanal eğitim Toplantıların hiyerarşi, görünümler ve raporlamanın yanında yer aldığı eksiksiz proje ve görev yönetimi platformu Sanal sınıflar ve web seminerleri için optimize edilmiştir; devam eden görev izlemesi ayrı bir araçta yapılmalıdır. Otomasyon, yapay zeka ve toplantı sonrası takip Otomasyonlar, ClickUp Brain, AI Notetaker ve AI Agents, özetleri görevlere dönüştürür ve işi otomatik olarak yönlendirir. AI, kayıtları yeniden kullanmaya ve canlı oturumlara yardımcı olmaya odaklanır; takip işleri için hala başka bir yerde manuel kayıt yapılması gerekir. Takım iletişimi ve canlı etkileşim ClickUp Sohbet, yorumlar ve SyncUps, konuşmaları, dosyaları ve görevleri tek bir çalışma alanında bir arada tutar. Sohbet, soru-cevap, anketler ve pod'lar ile oturum içi etkileşimde güçlüdür, ancak devam eden asenkron ekip çalışması için yerel bir merkez yoktur.

ClickUp nedir?

Çoğu takım ortamında, bir uygulama görevleri barındırır, başka bir uygulama toplantı notlarını saklar ve gizli bir sohbet en son kapsam değişikliklerini tutar. Her geçiş odaklanmayı bozar ve birileri her zaman işi ilerletmek yerine yetişmeye çalışır. Bu, işin yayılmasıdır.

ClickUp her şeyi tek bir birleştirilmiş AI Çalışma Alanına getirir. Projeler, görevler, belgeler, sohbet ve ClickUp SyncUps aynı yerde bulunur.

Ayrı işbirliği araçları ve video konferans uygulamaları arasında gidip gelmek yerine, burada projeleri yönetebilir, görevleri atayabilir ve özetleri paylaşabilirsiniz. Kararlar, etkilediği görevlere bağlı kalır, birinin not defterinde kaybolmaz.

Uzaktan işbirliği için ClickUp, hem proje yönetimi yazılımı hem de verimlilik merkezi olarak işlev görür. Ekip üyeleri, görsel görev panoları, listeler ve takvimler ile düzenli kalabilir, proje ilerlemesini gerçek zamanlı olarak takip edebilir ve dağınık görev listesi araçlarını tek bir çalışma alanıyla değiştirebilir.

ClickUp Brain buna ek olarak yapay zeka özelliği de sunar. Uzun güncellemeleri özetler ve özetlerin hazırlanmasına yardımcı olur, böylece proje yöneticiniz yeniden yazmaya daha az zaman harcayarak aktif projeleri yolunda tutmaya daha fazla zaman ayırabilir.

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

"En çok sevdiğim şey, farklı projeler ve takımlar için görevleri, belgeleri, tartışmaları, son teslim tarihlerini ve gösterge panellerini tek bir yerde merkezileştirebilmem."

ClickUp özellikleri

ClickUp ile tüm belgelerinizi, projelerinizi, konuşmalarınızı ve daha fazlasını tek bir kapsamlı platformda yönetin.

ClickUp'ın takımların güncellemeleri paylaşımını, hızlı senkronizasyonları gerçekleştirmesini ve konuşmaları net, takip edilebilir işlere dönüştürmesini nasıl kolaylaştırdığını görelim.

Özellik #1: ClickUp Sohbet

ClickUp Chat ile takımınızla iletişim kurun ve sohbet pencerenizden görevler oluşturun.

ClickUp Chat, takımların işlerini yönettikleri aynı Alanlar, Klasörler ve Listeler içinde doğrudan gerçek zamanlı konuşmalar yapmalarını sağlar. Proje yönetimi çalışma alanınızdan ayrılmadan takım arkadaşlarınızı @bahsetme yoluyla etiketleyebilir, dosya paylaşımı yapabilir, görevleri bağlayabilir ve mesajlara yanıt verebilirsiniz, böylece bağlam ayrı bir sohbet uygulamasında kaybolmaz.

Sohbetleriniz görevler, belgeler ve gösterge panelleri ile birlikte çalıştığı için, bir mesajı göreve dönüştürmek ve tamamlanana kadar izlemek kolaydır. Bu, takımlar Adobe Connect gibi bağımsız mesajlaşma veya web semineri araçlarına güvendiklerinde sıklıkla ortaya çıkan "sohbet sırasında tartıştık" boşluğunu kapatır; bu araçlarda izleme işlemleri manuel olarak başka bir sisteme taşınmak zorundadır.

📌 Örnek: Bir pazarlama ekibi, lansman listeye bağlı bir ClickUp Sohbeti kullanıyor. Son dakika metin değişiklikleri hakkında yapılan bir konuşma sırasında, ekip lideri iki anahtar mesajı ClickUp Görevleri aracılığıyla görevlere dönüştürür ve metin yazarına etiketler. Tüm görevler ve sohbetler aynı iş yerine bağlı olduğundan, takip süreci çok daha kolay hale gelir.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Sohbet Platformları

Özellik #2: ClickUp SyncUps

ClickUp SyncUps ile çalışma alanınızda yapılandırılmış güncellemeler gerçekleştirin

ClickUp SyncUps, ayrı bir toplantı uygulaması yerine Çalışma Alanınızda yer alan hafif toplantılardır. Takımlar, Listeler ve Alanlar'dan tekrarlayan standup toplantıları veya durum kontrolü toplantıları düzenleyebilir, konuşurken panoları inceleyebilir ve işin izlendiği yerde notlar alabilir.

Adobe Connect gibi sanal "odalar" ve düzenleri ön plana çıkaran web semineri tarzı araçların aksine, SyncUp'lar günlük kullanım için tasarlanmıştır.

Görevleri ve durumları tartışırken ekranda görebilir ve görüşmeden sonra notları kopyalamak yerine görevleri gerçek zamanlı olarak oluşturabilir veya güncelleyebilirsiniz. ClickUp SyncUps, eylem öğelerini özetlemek için yerleşik AI not alma özelliği ile birlikte gelir.

ClickUp SyncUp'ta AI Notes'u kullandığınızda, AI Notetaker görüşme bittikten sonra otomatik olarak bir toplantı notları belgesi ( ClickUp Doc ) oluşturur. Bu belge, toplantı özetini, önemli noktaları, eylem öğelerini, transkripti ve etkinleştirilmişse kayıtları içerir. Notlar SyncUp konuına gönderilir ve ayrıca Docs Hub veya Planner'da da bulunabilir, böylece takımınızla kolayca erişebilir, paylaşım yapabilir ve işbirliği yapabilirsiniz.

Hatta görüşmeniz sırasında SyncUp'ı kaydedebilir ve daha sonra referans için Clips Hub'ınızdan erişebilirsiniz.

📌 Örnek: Bir ürün takımı, sprint listesinden 15 dakikalık bir SyncUp çalıştırır. Engelleri konuşurken, her görevı açar ve aynı görünümde yeni alt görevler oluşturur. Ardından, AI Notetaker bir özet ve eylem listesini SyncUp konuına (Listenin özel sohbet kanalında görünür) gönderir, böylece görüşmeyi kaçıran herkes tam olarak neyin değiştiğini görebilir.

📽️ İzleyin: Her standup veya SyncUp toplantısından sonra hala sohbet, e-posta ve toplantı notları arasında gidip geliyor musunuz? Ya güncellemeleriniz, kararlarınız ve takipleriniz tek bir yerde olsaydı?

Özellik #3: ClickUp Brain, AI Notetaker ve AI Agents

ClickUp Brain ile tüm görevlerinizi kategorilere ayırarak daha iyi anlayın

ClickUp Brain, tüm ClickUp Çalışma Alanınızda kullanılan yapay zeka katmanıdır. Uzun belgeleri ve görevleri özetleyebilir ve Çalışma Alanınızdan eylem öğelerini sizin için çıkarabilir. Bu bağlamsal yapay zeka aracı, devam eden işlerle ilgili soruları yanıtlayabilir ve projelerinizde önceden depolanan bilgilere dayalı olarak güncelleme taslakları veya takip mesajları oluşturabilir.

Ancak, acil toplantılarınızla daha alakalı bir şey arıyorsanız, ClickUp AI Notetaker'ı deneyebilirsiniz.

ClickUp AI Notetaker ile gerçek zamanlı toplantı transkriptleri ve yapay zeka destekli özetler alın

Bu AI aracı, desteklenen toplantılara otomatik olarak katılır, sesi kaydeder ve belgeler ve görevlerde aranabilir kalan transkriptler ve özetler oluşturur.

Bu özetler ayrı bir dosya deposunda değil ClickUp'ta bulunduğundan, devam eden projelere doğrudan bağlantı kurmaları daha kolaydır.

Bunun yanı sıra, ClickUp Super Agents ve ClickUp Brain'in kurumsal Search özelliği, ClickUp ve bağlı araçlardan bağlam bilgilerini almanıza yardımcı olur. Super Agents, uzun konu dizilerini özetleyebilir veya gündem ve takip mesajlarının hazırlanmasına yardımcı olabilirken, kurumsal Search bir projeyle ilgili soruları yanıtlamak için doğru belgeleri ve görevleri bulur.

ClickUp'taki Süper Ajanlar ile ş akışlarını hızlandırın

📌 Örnek: Haftalık ürün SyncUp'ından sonra, bir PM (ürün yöneticisi) taslak notları bir göreve yapıştırır ve ClickUp Brain'den bunları "Kararlar", "Engeller" ve "Eylem öğeleri" olarak gruplandırmasını ister. ClickUp Brain düzenli bir özet oluşturur ve görevler önerir, PM de bunları mühendislik, tasarım ve QA (kalite güvencesi) ekiplerine atar. Kimse sonraki adımları anlamak için sohbet günlüklerini incelemek veya kayıtları izlemek zorunda kalmaz.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp BrainGPT ile AI destekli bir toplantı takip sistemi oluşturun. ClickUp BrainGPT'nin Talk to Text özelliği ile notları, görevleri ve özetleri dikte edin Talk to Text ile kararları ve güncellemeleri dikte edin: SyncUp veya müşteri görüşmesinden hemen sonra, BrainGPT'nin masaüstü sürümündeki Talk to Text özelliğini kullanarak özetinizi metin olarak yazmak yerine sesli olarak aktarın. Noktalama işaretleri, yapı ve gürültü ile ilgilenir, böylece sesli güncellemeleriniz ClickUp Görevleri, Belgeler veya Yorumlar'da temiz metin olarak yer alır — kayıtları tekrar izlemeye veya ayrı dikte araçları kullanmaya gerek kalmaz. ClickUp BrainGPT'den ham notları temiz bir eylem planına dönüştürmesini isteyin: Toplantınızda hazırlanan taslak maddeleri bir belgeye yapıştırın (veya dikte edin) ve ClickUp BrainGPT'den bunları kararlar, riskler, engeller ve sonraki adımlar olarak gruplandırmasını isteyin. Ardından, görev açıklamalarını taslak olarak hazırlayabilir ve hatta Çalışma Alanınızda önceden depolanan bağlama göre son teslim tarihlerini önerebilirGeçmiş ClickUp SyncUp'ları konu veya projeye göre sorgulayın: Eski belgeleri ve sohbet dizilerini araştırmak yerine, ClickUp BrainGPT'ye "3. çeyrek onboarding lansmanı için neye karar verdik?" veya "ACME lansmanımız için son üç SyncUp'ı özetleyin" gibi sorular sorun. " ClickUp BrainGPT, Çalışma Alanınıza bağlı olduğu için doğru kararları ve görevleri tek bir güncel cevapta toplayabilirHer takip için doğru AI modelini seçin: ClickUp BrainGPT'nin tek bir yerden birden fazla premium modele (GPT-4, Claude ve Gemini gibi) erişimini kullanın. ClickUp BrainGPT işi en uygun motoru yönlendirirken siz ClickUp'ta kalabilirsiniz.

Özellik #4: ClickUp Toplantıları ve ClickUp Takvimi

ClickUp Takvim ile günlük toplantıları, ClickUp SyncUp'ları ve takip işlemlerini aynı yerde tutun

Çoğu toplantı aracı, görüşme sırasında olanlara odaklanır. ClickUp, bir Çalışma Alanı'nda toplantı öncesi, sırası ve sonrası için ihtiyacınız olan her şeyi sunarak bu durumu tersine çevirir.

ClickUp Toplantıları ile başlayın. Toplantı belgesi veya görev oluşturabilir ve zengin metin düzenleme ve kontrol listeleriyle gündeminizi özetleyebilirsiniz. Ardından, Atanan Yorumlar'ı kullanarak sayfadan ayrılmadan konuşma konularını sahiplerine ve son teslim tarihlerine dönüştürebilirsiniz.

Yineleyen görevler, haftalık 1:1 görüşmeleri, sprint incelemeleri ve proje kontrollerini öngörülebilir bir ritimde tutarken, ClickUp AI Notetaker ve ClickUp Brain, her şeyi manuel olarak yeniden yazmak yerine birkaç tıklamayla tutanaklar ve takip e-postaları oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp Calendar, planlama özelliğini aynı sisteme getirir. Görevleri ve toplantıları günlük, haftalık veya aylık düzenlerde bir arada görebilir ve öğeleri sürükleyip bırakarak yeniden planlayabilirsiniz. Ayrıca, hangi işlerin öncelikli olduğunu netleştirmek için işleri durum veya önceliğe göre renk kodlarıyla işaretleyebilirsiniz.

Google Takvim ile takvim senkronizasyonu, ClickUp'taki değişikliklerin harici takviminize yansıtılması ve bunun tersi anlamına gelir, böylece ClickUp SyncUp'ları ve check-in'leri günün geri kalanına kolayca uyarlayabilir ve çakışan randevuların oluşmasını önleyebilirsiniz.

📌 Örnek: Bir ürün ekibi, ClickUp Listesi'nden haftalık olarak tekrarlanan bir ClickUp SyncUp çalıştırır. ClickUp Takvimi'nde, ClickUp SyncUp'lar sprint görevlerinin yanında yer alır, böylece öncelikler değiştiğinde, PM görevleri ve bir sonraki ClickUp SyncUp'ı tek bir görünümde yeni zaman dilimlerine sürükler.

Özellik #5: ClickUp Otomasyonları ve entegrasyonlar

İhtiyacınız olan otomasyonu etkinleştirin veya ş akışlarınıza göre AI ile kuralları özel olarak özelleştirin.

ClickUp Otomasyonları, manuel takip işlerini basit kurallarla değiştirmenize olanak tanır. Durum değiştiğinde, son teslim tarihi geldiğinde, görev oluşturulduğunda veya Özel Alan güncellendiğinde eylemleri tetikleyebilirsiniz.

ClickUp Otomasyonlarını ClickUp AI Notetaker ve ClickUp Brain ile birleştirdiğinizde, tipik bir akış şöyle görünür:

ClickUp Notetaker, bir ClickUp SyncUps toplantısını özetler.

ClickUp Brain eylem öğelerini çıkarır

Görevler, sahipleri ve tarihleri ile birlikte oluşturulur.

ClickUp otomasyonları, bu görevleri doğru Listelere veya sprintlere yönlendirir.

ClickUp, takımınızın halihazırda kullandığı 1000'den fazla araçla da entegre olur . Bunlar arasında Google Workspace, Microsoft Teams, Slack, Zoom ve diğerleri gibi yaygın toplantı platformları bulunur. Bu, görev izleme ve otomasyonu tek bir yerde merkezileştirirken, uygun olduğu durumlarda harici video araçlarını kullanma esnekliği sağlar.

Bu, ClickUp'ı ş akışlarını kolaylıkla optimize eden güvenlik ve işbirliği özelliklerine sahip araçlar arayan hızlı hareket eden takımlar için ideal hale getirir.

📌 Örnek: Tasarım incelemesinin ardından, bir görev "İnceleniyor" durumuna geçer. Otomasyon, görevi anında onaylayıcıya atar, son teslim tarihi ekler ve ClickUp AI Notetaker özetine bir bağlantı ekleyerek yorum yazar. Kimse görevin devredildiğini hatırlamak zorunda kalmaz ve ş akışı toplantılar arasında sorunsuz bir şekilde devam eder.

ClickUp Fiyatlandırma

📮 ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimizin sonuçları, bilgi çalışanlarının 100 kişilik bir kuruluşta haftada yaklaşık 308 saatini toplantılarda geçirebileceğini gösteriyor! Peki ya bu toplantı süresini kısaltabilseydiniz? ClickUp'ın birleşik Çalışma Alanı, gereksiz toplantıları önemli ölçüde azaltır! 💫 Gerçek Sonuçlar: Trinetix gibi müşteriler, ClickUp ile proje belgelerini merkezileştirerek, ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirerek ve takımlar arası görünürlüğü artırarak toplantı sayısını %50 azalttı. Her hafta yüzlerce verimli saati geri kazandığınızı hayal edin!

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Hepsi Bir Arada Mesajlaşma Uygulamaları

Adobe Connect nedir?

Adobe aracılığıyla

Yüzlerce kişiye sanal eğitim verdiğinizi ve temel bir video görüşmesinden daha fazlasına ihtiyacınız olduğunu düşünün. Her şeyi sıfırdan yeniden oluşturmadan her hafta yeniden kullanabileceğiniz şık düzenler, etkileşim araçları ve odalar istiyorsunuz.

Adobe Connect, web seminerleri ve oryantasyon programları gibi yapılandırılmış oturumlar için tasarlanmış bir web konferans ve sanal sınıf platformudur.

Ev sahipleri, sohbet, anketler, soru-cevap, notlar, dosya paylaşımı ve ekran paylaşımı için pod'lar ve düzenler kullanarak "odalar" oluşturur, ardından bunları etkinlikler arasında yeniden kullanabilecekleri kalıcı alanlar olarak kaydeder.

Odalar yapılandırmalarını hatırladığından, eğitmenler içeriği ve slaytları bir kez önceden yükleyip her grup için yeniden kullanabilir. Adobe, öğrenme ekosistemleriyle (Adobe Learning Manager ve LMS platformları gibi) derin bir bağlantı kurarak, resmi L&D programları ve uyumluluk gereksinimleri yüksek eğitim ihtiyaçları olan kurumsal işletmeler için popüler bir seçim haline gelmiştir.

📖 Ayrıca okuyun: Uzaktan Toplantılar için En İyi Ekran Paylaşım Yazılımı

Adobe Connect özellikleri

Adobe Connect, günlük görev izlemesi yerine ana bilgisayar kontrolü, katılımcı etkileşimi ve tekrarlanabilir oda tasarımına odaklanır.

Özellik #1: Pod'lar ve Düzenler ile kişiselleştirilmiş sanal odalar

Adobe aracılığıyla

Adobe Connect, kalıcı odalar oluşturmak için "pod'lar" (sohbet, video, soru-cevap, anketler, notlar, dosyalar vb. için modüller) ve "düzenler" (bu pod'ların düzenlemeleri) kullanır.

Ev sahipleri birden fazla düzeni yapılandırabilir. Örnek olarak, bir lobi, bir ana sunum görünümü, bir ara görünüm ve bir Soru-Cevap özeti ve tek bir tıklama ile oturum sırasında bunlar arasında geçiş yapabilir.

Odalar kalıcı olduğundan, oturumu kapatıp daha sonra geri döndüğünüzde tüm podları ve yüklediğiniz materyalleri bıraktığınız gibi konumlandırabilirsiniz. Bu, içeriğinizi bulmak için sürüm kontrolünü kullanmaya devam etmenize gerek olmayan tekrarlayan eğitim programları ve çok oturumlu kurslar için özellikle kullanışlıdır.

Kullanıcılar, Adobe Connect'in mobil uygulamasını kullanarak mobil cihazlarından da oturumlara katılabilirler.

Özellik #2: Küçük gruplar için işbirliği odaları

Adobe aracılığıyla

Büyük sanal sınıflarda veya web seminerlerinde, sadece birkaç kişinin sesi baskın olurken diğerleri sessiz kalır ve bu da gerçek uzaktan işbirliğini zorlaştırır.

Adobe Connect'in küçük grup odaları, ev sahiplerinin katılımcıları tartışmalar veya rol oyunları için daha küçük gruplara ayırmasına olanak tanır. Her küçük grup odası, Beyaz Tahta, sohbet ve paylaşılan notlar dahil olmak üzere kendi düzenine ve podlarına sahip olabilir.

Ev sahipleri ayrıca odalar arasında geçiş yapabilir, tüm gruplara yayın mesajları gönderebilir ve ardından herkesi ana odaya geri çekerek bilgilendirme toplantısı yapabilir. Bu, etkileşimin sonuçları belirlediği atölye çalışmaları ve kohort tabanlı öğrenme için özellikle yararlıdır.

Adobe aracılığıyla

Büyük sanal oturumlar, özellikle geri bildirim toplamak veya izleyiciyi dahil etmek için kolay bir yol olmadığında, insanların ilgisini kaybettiği tek yönlü sunumlara hızla dönüşebilir.

Adobe Connect, anketler, soru-cevap, sohbet ve paylaşılan notlar için etkileşimli pod'larla bu sorunu çözüyor, böylece ev sahipleri pasif izleyicileri aktif katılımcılara dönüştürebiliyor.

Dosya podları (el broşürlerini dağıtım için) ve ekran paylaşımı ile birleştirildiğinde, bu araçlar web seminerlerini temel bir video görüşmesinden daha etkileşimli bir deneyime dönüştürür ve tüm bunları üçüncü taraf eklentilere ihtiyaç duymadan gerçekleştirir.

Özellik #4: Gelişmiş ana bilgisayar kontrolleri ve sahne arkası hazırlığı

Adobe aracılığıyla

Büyük bir sanal etkinlikte, sunum yapanların herkesin önünde slaytları ayarlaması veya sesi ayarlaması ya da gürültülü hatları hızlı bir şekilde sessize alamayıp işleri yolunda tutamaması stres yaratır.

Adobe Connect, ev sahiplerine katılımcıların gördükleri ve yapabilecekleri üzerinde ayrıntılı kontrol sağlar. Bir dizi işbirliği aracı aracılığıyla sohbeti kısıtlayabilir ve ekran paylaşımı veya belirli podlarla etkileşim kurma haklarını yönetebilirsiniz.

Sahne arkası tarzı hazırlık modu, sunum yapanların sahne arkasında işbirliği yapmasına veya yeni içerik yüklemesine olanak tanırken, katılımcılar istikrarlı bir görünüm görmeye devam eder. Bu, yüksek profilli etkinlikler sırasında ekranda yaşanan karışıklıkları azaltır.

Özellik #5: İçerik ve sunum yapanlar için yapay zeka destekli performans

Adobe aracılığıyla

Adobe Connect'in yapay zeka destekli performans özellikleri arasında, kayıtları yazılı içeriğe dönüştürme ve uzun oturumları bölümlere ve önemli noktalara ayıran yapılandırılmış özetler oluşturma yeteneği bulunur.

Bir AI yardım asistanı, sunuculara ve yaratıcı takımlara özellikler konusunda rehberlik edebilir ve yeni ortaya çıkan AI Soru-Cevap araçları, canlı oturumlar sırasında izleyicilerin sorularını kategorize etmek ve yanıtlamak için tasarlanmıştır.

Tekrarlanan web seminerleri düzenleyen L&D (öğrenme ve geliştirme) takımları için bu, hem sunum hem de etkinlik sonrası dokümantasyonu kolaylaştırabilir.

Adobe Connect Fiyatlandırma

Standart: Kullanıcı başına yıllık 190 $

Premium: Kullanıcı başına yıllık 290 $

Enterprise: Kullanıcı başına yıllık 390 $

📖 Ayrıca okuyun: Zaman Kazandıran AI Transkript Özetleyiciler

ClickUp SyncUps ile Adobe Connect: Özelliklerin karşılaştırması

Kazananı seçmeden önce, toplantılarınızın başka bir video bağlantısında kaybolmak yerine gerçekten izlenebilir işlere dönüşmesi gerektiğinde ClickUp SyncUps ve Adobe Connect'in nasıl karşılaştırıldığını görelim.

Özellik #1: Günlük standup toplantıları ve durum senkronizasyonları

ClickUp SyncUps

ClickUp SyncUps, günlük standup toplantılarının ve hızlı incelemelerin görevleriniz ve belgelerinizle aynı ortamda gerçekleştirilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Listelerinizden, sprint panolarınızdan veya proje Alanlarınızdan çalıştırılırlar, böylece siz konuşurken takım zaten canlı verileri inceler.

Adobe Connect

Adobe Connect canlı standup'ları barındırabilir, ancak öncelikle sanal sınıflar ve web seminerleri gibi özenli, yapılandırılmış oturumlar için tasarlanmıştır. Pod'lar, düzenler ve sahne arkası hazırlıkları büyük etkinlikler için idealdir, ancak günlük 15 dakikalık kontrol toplantıları için ağır gelebilir. Çağrı bittiğinde, görevleri oluşturmak ve izlemek için notları bir proje aracına aktarmanız gerekir.

🏆 Kazanan: ClickUp, tekrarlayan standup'lar ve durum senkronizasyonları konusunda galip geliyor. ClickUp SyncUp'lar proje çalışma alanınızda yer alır ve güncellemeleri anında görevlere ve durumlara dönüştürürken, Adobe Connect planlı eğitimler ve etkinlik tarzı toplantılar için daha uygundur.

📖 Ayrıca okuyun: Takım İşbirliği Yazılım Araçları

Özellik #2: Devam eden işleri yönetme ve sanal eğitim

ClickUp SyncUps

ClickUp, devam eden proje ve görev yönetimi için tasarlanmıştır. ClickUp'ın hiyerarşisi (Çalışma Alanı → Alanlar → Klasörler → Listeler → Görevler), her iş akışına görev düzeyinde atanan kişiler, öncelikler ve yerel zaman takibi ile net bir yapı sağlar. Takımlar, aynı verileri kullanarak Liste, Pano, Takvim ve Gantt Görünümleri arasında geçiş yapabilir ve işlerin nasıl ilerlediğini bir bakışta görebilir.

ClickUp'ın tüm özellikleri bu görevler etrafında şekillenir, böylece toplantıda başlayan konuşmalar, ilerlemeyi ve sonuçları izlediğiniz yerle aynı yerde son bulur.

Adobe Connect

Adobe Connect, yapılandırılmış sanal sınıflar ve web seminerleri sunmak için optimize edilmiştir. Kalıcı odalar ve podlar, bu oturumların daha rafine ve tekrarlanabilir olmasını sağlar. Ancak, oturum sona erdikten sonra, uzun vadeli izleme için eylem öğeleri ve kararları ayrı bir proje yönetimi platformuna aktarmanız gerekir.

🏆 Kazanan: ClickUp, devam eden proje ve görev yönetimi konusunda açık ara önde. Adobe Connect, sanal etkinlikler düzenleme konusunda güçlü, ancak takip işlemlerini yönetmek için başka bir sisteme ihtiyaç duyuyor.

📖 Ayrıca okuyun: Daha İyi Organizasyon için Ücretsiz Not Alma Şablonları

Özellik #3: Otomasyon, yapay zeka ve toplantı sonrası takip

ClickUp SyncUps

ClickUp, otomasyonlar ve yapay zeka kullanarak, görüşme sonrasında da çalışmanın devam etmesini sağlayarak işyerinde işbirliğini geliştirmeye yardımcı olur. ClickUp Otomasyonları, durumlar değiştiğinde veya görevler oluşturulduğunda kural tabanlı eylemleri tetiklemenizi sağlar, böylece panolar sürekli manuel güncellemeler yapılmasına gerek kalmadan doğru kalır.

ClickUp Brain, AI Notetaker ve Super Agents daha sonra birlikte çalışarak ClickUp SyncUps toplantınızı özetleyebilir, eylem öğelerini çıkarabilir, takip önerileri sunabilir ve hatta notlardan veya transkriptlerden görev açıklamaları oluşturabilir.

Adobe Connect

Adobe Connect'in yapay zeka yetenekleri etkinliklere odaklanmıştır. Kayıtları içeriğe dönüştürmeye, özetler oluşturmaya ve canlı oturumlar sırasında yardımcı ve daha iyi soru-cevap yönetimi ile sunucuları desteklemeye yardımcı olurlar. Bu, eğitim ve pazarlama ekipleri için değerlidir, ancak bu içgörüleri devam eden görevlerle ilişkilendirmek hala başka bir platforma bağlıdır.

🏆 Kazanan: ClickUp, toplantı sonrası takip işlemlerini otomasyonla gerçekleştirme ve yapay zekayı doğrudan görevlere, belgelere ve ş akışlarına bağlama konusunda üstünlük sağlıyor. Adobe Connect ise eğitim içeriğini geliştiren ve geri dönüştüren yapay zeka konusunda en iyisidir.

👀 İlginç Bilgi: Bilgi çalışanları, günde yaklaşık 1.200 kez uygulama ve web siteleri arasında geçiş yapar ve sadece yeniden odaklanmak için haftada yaklaşık 4 saat kaybeder. ClickUp'ın hepsi bir arada Çalışma Alanı ve SyncUps, tam da bu tür geçiş yükünü azaltmak için tasarlanmıştır.

Özellik #4: Takım iletişimi ve canlı etkileşim

ClickUp

ClickUp, günlük takım iletişimini işin yakınında tutar. Takım arkadaşlarınıza @ ile bahsedebilir, dosya paylaşımı yapabilir, tartışmaları görevlere dönüştürebilir ve kararların etkilediği işlerle bağlantılı kalmasını sağlayabilirsiniz.

Adobe Connect

Adobe Connect, planlanmış oturumlar sırasında etkileşimde mükemmeldir. Sunucular, katılımcıları aktif tutmak için sohbet, soru-cevap, anketler, Beyaz Tahtalar, dosya podları ve küçük grup odalarına güveniyor.

Canlı web seminerleri veya eğitimler için, bu temel bir video görüşmesinden daha zengin bir deneyim sunar. Ancak oturum bittikten sonra, devam eden asenkron sohbet veya görev izleme için yerel bir Çalışma Alanı yoktur.

🏆 Kazanan: ClickUp, görevler ve projelerle bağlantılı sürekli takım iletişimi konusunda galip geliyor. Adobe Connect, yapılandırılmış sanal etkinlikler sırasında bire birden çoklu etkileşim konusunda daha güçlüdür.

👀 İlginç Bilgi: Microsoft'un NetMeeting uygulaması, ilk halka açık web toplantılarının oluşturulmasına yardımcı oldu. Daha sonra, 1999 yılında WebEx Meeting Center oluşturuldu ve daha sonra WebEx olarak yeniden adlandırıldı, bu da web seminerlerinin popülerliğini daha da artırdı.

Reddit'te ClickUp ile Adobe Connect karşılaştırması

Reddit kullanıcıları genellikle bu araçları çok farklı sorunları çözmek için kullanır: ClickUp, işi planlamak ve güncellemeleri görevlerle bağlantılı tutmak için hepsi bir arada bir yerdir, Adobe Connect ise yapılandırılmış web seminerleri, sanal sınıflar ve resmi eğitim oturumları ile ilgili konularda daha çok öne çıkar.

Kullanıcılar, ClickUp'ın bir verimlilik uygulaması olarak derinliğini ve esnekliğini öne çıkarıyor:

✅ “ClickUp'ı en az 4 yıldır kullanıyoruz ve dürüst olmak gerekirse, bu şimdiye kadar kullandığımız en iyi proje yönetimi araçlarından biri. ”

Kullanıcılar ayrıca ClickUp'ın bir dezavantajını da vurgulamaktadır:

🚩 "Benim izlenimim, ClickUp'ın çok fazla özellik ile yüklü olduğu ve bunun da en büyük dezavantajı olduğu, çünkü çok fazla yükü olması onu yavaşlatıyor."

Adobe Connect için, eğitimciler ve yöneticiler genellikle kullanılabilirliğinden bahseder:

✅ "Adobe Connect kullanıcısı olarak, oldukça memnunum. Lync'e göre çok kullanıcılı görüntülü sohbet için bunu tercih ediyorum, çünkü tüm görüntülü sohbetleri galeri görünümünde bir kerede görebiliyorsunuz, oysa Lync'te sadece "aktif konuşmacı" görünüyor (ki bu genellikle yanlış oluyor)."

Reddit, Adobe Connect'in yapılandırılmış oturumlar için uygun olduğunu, ancak maliyet ve sürtüşmenin sıkça gündeme gelen konular olduğunu bahsediyor. Bir öğretmen deneyimini şu şekilde özetledi:

🚩 "Birçok fiyat artışı ve istenmeyen kullanıcı arayüzü güncellemeleri/eklenen özellikler sonrasında yıllarca Adobe'ye sadık kaldım, ancak artık o kadar yavaş çalışıyor ki neredeyse kullanılamaz hale geldi ve artık bıktım."

Genel olarak, uzaktan çalışanlar için sürekli görev yönetimi ve toplantıdan eyleme ş Akışlarına ihtiyaç duyduğunuzda Reddit'teki görüşler ClickUp'ı tercih ediyor.

Kullanıcılar, daha yoğun, etkinlik tarzı sanal sınıflar gerektiğinde Adobe Connect'i tercih ederler, ancak ekstra maliyet ve daha eski tarz bir deneyim ile yetinmeye hazırdırlar.

📖 Ayrıca okuyun: Toplantılar ve Toplantı Asistanları için En İyi AI Araçları

Hangi Toplantı Aracı En Üstün?

Adobe Connect, sanal sınıflar, web seminerleri ve yapılandırılmış eğitimler için mükemmel bir "etkinlik sahnesi"ne ihtiyacınız olduğunda idealdir. Büyük gruplar için düzenler, podlar ve etkileşim araçları ile yüksek etkileşimli oturumlar düzenlemeye odaklanıyorsanız, özellikle öğrenim takımları ve büyük kurumsal işletmeler için bu işi iyi bir şekilde yapar.

ClickUp ise proje yönetimi ve yerleşik işbirliğine odaklanmaktadır. Görevlerinizin, belgelerinizin ve sohbetlerinizin yanında ClickUp SyncUps ile takımlar hızlı güncellemeleri net eylem öğelerine dönüştürebilir.

Görev yönetimi ve toplantı notlarını bir arada tutarak, ayrı video konferans araçlarında kaybolan kararları önleyebilirsiniz. ClickUp Brain'in akıllı AI katmanı olarak çalışmasıyla, özetler ve sonraki adımlar ayrı bir özet içinde kaybolmak yerine işle bağlantılı kalır.

Büyük, özenle hazırlanmış etkinliklere ihtiyacınız varsa, Adobe Connect sağlam bir seçimdir. Ancak, günlük toplantılar ve asenkron kontrol toplantılarının proje planlama ve görev yönetimi süreçlerinize doğrudan katkı sağlamasını istiyorsanız, ClickUp SyncUps, görüşme bittikten sonra da size eşlik eden bir toplantı aracıdır.

ClickUp'ta SyncUp'ı başlatın ve toplantı görevlerini ve takip işlemlerini tek bir yerde tutun.