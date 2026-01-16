Gemini ile İçeriği Yeniden Yazma

Özellikler gelişir, mesajlar değişir ve ilk taslak yayınlandıktan sonra geri bildirimler uzun süre aktif kalır. Düzenlemeler dağınık belgelere, sohbetlere ve araçlara yayıldığında, ilerleme yavaşlar ve bağlamı izlemek zorlaşır.

Gemini, takımların mevcut metinleri yeniden yazarken yinelenen taslaklar oluşturmasına gerek kalmamasını sağlar. Metni yeniden şekillendirmeye, yapıyı sıkılaştırmaya ve üslubu uyarlarken orijinal amacına sadık kalmaya yardımcı olur. Bu sayede, gözden geçirenlerin uyumunu korurken hızlı ilerlemek daha kolay hale gelir.

Bu kılavuz, gerçek işlere benzeyen ş akışlarında Gemini ile içeriği nasıl yeniden yazabileceğinizi gösterir: özelliklerin değiştirilmesi, paydaşların düzenlemeleri, onaylar ve sürüm değişiklikleri. Ayrıca, ClickUp'ın yeniden yazımları görevler, incelemeler ve onaylarla bağlantılı tutarak akışı nasıl desteklediğini de göreceksiniz. 🔁

Gemini'nin İçerik Yeniden Yazma Özelliği nedir?

Google Yardım aracılığıyla

Gemini'nin içerik yeniden yazma özelliği, Google Çalışma Alanı (Google Dokümanlar ve Gmail gibi) ve bağımsız Gemini uygulamasına entegre edilmiş, yapay zeka destekli bir düzenleme paketidir.

Orijinal anlamı kaybetmeden tonunu, uzunluğunu ve yapısını ayarlayarak mevcut metni dönüştürmenizi sağlar. Büyük dil modelleri (LLM'ler) kullanarak bağlamı yorumlar ve inceleyip uygulayabileceğiniz yeniden yazma seçenekleri oluşturur.

🧠 İlginç Bilgi: Klasik romanlar aşırı derecede yeniden yazılmıştır. Ernest Hemingway, A Farewell to Arms romanının sonunu 47 kez yeniden yazmıştır. Onun inancı basitti: yeniden yazmak, anlamın kesinleştiği yerdir.

Google Dokümanlar'da Gemini'ye nasıl erişilir?

Gemini, Google Dokümanlar içinde doğrudan yeniden yazmanıza yardımcı olabilir, böylece düzenlemeler, takımların taslak hazırladığı ve incelediği yere daha yakın olur.

İşte nasıl başlayabileceğiniz. 👇

Adım #1: Çalışma Alanı aboneliğinizi doğrulayın

Google Dokümanlar'da Gemini'yi kullanmak için uygun bir Google hesabınız olmalıdır. Bu özellik şu anda Google Workspace Labs kaydı olan veya Gemini İş, Enterprise veya Education eklentisine sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Hesap durumunuzu sağ üstteki profil menüsünden kontrol edin (Google One için çok renkli halka)

Kişisel bir hesap kullanıyorsanız, Google One AI Premium aboneliğine ihtiyacınız olacaktır. Belgenizi açmadan önce doğru hesaba giriş yaptığınızdan emin olun.

🧠 İlginç Bilgi: Muhtemelen "favori sahnelerinizi silin" (en favori ama gereksiz sahneleri silin) tavsiyesini duymuşsunuzdur. Bu söz genellikle Stephen King veya Ernest Hemingway'e atfedilse de, aslında 1916 yılında Sir Arthur Quiller-Couch tarafından söylenmiştir. Yazarlar için şöyle demiştir: "Olağanüstü güzel bir yazı yazma dürtüsü hissettiğinizde, bu dürtüye tüm kalbinizle uyun ve ardından yazınızı baskıya göndermeden önce silin."

Adım #2: "Yazmama yardım et" simgesinin konumunu bulun

Yeni veya mevcut bir Google Dokümanı açtığınızda, Sihirli Değnek simgesini (Yazmama yardım et olarak etiketlenmiş) bulun:

Boş bir sayfada: Simge genellikle sol kenar boşluğunda veya sayfanın ortasında yüzen bir düğme olarak görünür.

Boş bir belgede "Yazmama yardım et" düğmesinin konumunu bulun

Paragraf içinde: Zaten yazıyorsanız, belgenin herhangi bir yerine sağ tıklayıp bağlam menüsünden Yazmama yardım et seçimini yapabilirsiniz.

Sağ tıklama menüsünden "Yazmama yardım et" seçeneğini açın.

🔍 Biliyor muydunuz? Ünlü çocuk yazarı Roald Dahl, durmak bilmeyen bir revizyoncu idi. Bir keresinde, bir hikayeyi bitirdiğinde, başlangıcını en az 150 kez okumuş ve yeniden yazmış olacağını iddia etmişti. O, şu ünlü sözü söylemiştir: “İyi yazmak, esasen yeniden yazmaktır. Bundan eminim. ”

Adım #3: Komutunuzu veya talimatınızı girin

Yazmama yardım et seçeneğine dokunarak metin kutusuna erişin

Simgeye tıkladığınızda yüzen metin kutusu açılır. Burada belirli bir komut yazabilirsiniz. Örneğin, "Bunu proje yönetimi açısından yeniden yaz" yazabilirsiniz.

Komutunuzu yazdıktan sonra Oluştur düğmesine tıklayın. Gemini, doğrudan sayfanızda bir taslak oluşturacaktır.

Komut Boxuna belirli bir talimat yazın

💡 Profesyonel İpucu: Talimatınızı nasıl ifade edeceğinizden emin değilseniz, Gemini'ye şunu sorun: "Bunu bir güç komut satırı yap: [Orijinal komut satırınız]". Talimatınızı, metninize uygulamadan önce daha ayrıntılı ve etkili olacak şekilde yeniden yazacaktır.

Adım #4: İçeriği inceleyin ve ekleyin

Gemini, istenen metnin taslağını sunacaktır. Çıktıyı inceleyebilir ve birkaç seçenek arasından seçim yapabilirsiniz:

Ekle: Metni doğrudan belgenize yerleştirir.

İyileştirme: Tonunu ( Resmi , Gündelik ), uzunluğunu ( Kısalt , Ayrıntılı ) ayarlamanıza veya tüm çıktıyı yeniden ifade etmenize olanak tanır.

Sil: Öneri ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa öneriyi siler.

Ton veya uzunluğu ayarlamak için İyileştirme kontrollerini kullanın.

Adım #5: Mevcut metni düzenleyin (İsteğe bağlı)

Google Gemini'yi daha önce yazdığınız içeriği yeniden yazmak için kullanmak istiyorsanız, değiştirmek istediğiniz metni vurgulamanız yeterlidir.

Anında düzeltme için yeniden yazma seçenekleri menüsünü görmek üzere herhangi bir paragrafı vurgulayın

Yazmama yardım et simgesi seçiminizin yanında görünecektir. Bu simgeye tıkladığınızda, mevcut işinizi düzeltmek için Özetle, Madde İşaretli Liste veya Yeniden İfade Et gibi belirli düzenleme seçenekleri sunulur.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %59'u haftalık sıfırlama veya inceleme sistemi kullanmadıklarını belirtmiştir. Güncellemeler görevler, yorumlar, belgeler ve mesajlar arasında yayıldığında, her şeyi bir araya getirmek başlı başına bir proje gibi hissettirebilir. Neyin değiştiği, neyin gözden kaçtığı ve neye dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgi topladığınızda, önümüzdeki haftayı planlamak için gereken enerji çoktan tükenmiş olur. Bir temsilci bunu sizin için üstlenirse ne olur? ClickUp'ın AI Temsilcileri, görevler arasındaki etkinlikleri otomatik olarak derleyebilir ve takip edilmesi gerekenleri özetleyebilir. Geçmişi yeniden inşa etmek için zaman harcamak yerine, gelecekle ilgili daha net kararlar alabilirsiniz.

Gemini ile İçeriği Yeniden Yazmanın 7 Yolu

Gemini'nin yeniden yazma özelliklerini belgelerinizi düzeltmek için kullanabileceğiniz yedi yol. 📃

Anlaşılırlık için metni yeniden ifade edin

"Yeniden ifade et" özelliğini kullanarak gereksiz kelimeleri ortadan kaldırın ve mesajınızın tüm okuyucular tarafından kolayca anlaşılmasını sağlayın

Yeniden ifade etme aracı, pasif cümleleri, tekrarlanan kelimeleri veya garip sözdizimini belirleyen yeni bir bakış açısı görevi görür. Ne söylemek istediğinizi biliyorsanız, ancak mevcut ifade biçimi "hantal" geliyorsa, bu araç çok değerli bir yardımcıdır.

Gemini, en önemli bilgilerin ilk sırada yer almasını sağlamak için cümle yapısını yeniden düzenler.

🔍 Biliyor muydunuz? Birçok kanonik metin, birden fazla yeniden yazılmış sürümde mevcuttur. Shakespeare'in oyunları, kelime seçimleri, sahne sırası ve vurgular açısından önemli farklılıklar içeren farklı quarto ve folyo baskılarında günümüze ulaşmıştır.

İçeriyi daha kısa ve öz hale getirin

Gemini'den taslağınızı özetlemesini isteyerek gereksiz bilgileri kaldırın ve doğrudan konuya girin

Gemini'nin Kısaltma özelliği, metninizi temel olarak, aslında veya için gibi 'dolgu' kelimeleri için tarar ve bunları kısaltır. Sosyal medya gönderilerinde karakter sınırını karşılamak, e-postaları kısaltmak veya teknik kılavuzları daha doğrudan hale getirmek için mükemmeldir.

Ayrıntıları geliştirin ve daha fazla ayrıntı ekleyin

Gemini'nin bağlam ve destekleyici ayrıntılar ekleme özelliği ile temel fikirlerinizi genişletin

Yazınız çok kısa veya "zayıf" geliyorsa, Gemini düşüncenizi "geliştirmenize" yardımcı olabilir. Elaborate aracı, konunuzu inceler ve ilgili bağlam, örnekler veya destekleyici açıklamalar önerir.

Bu, toplantı notlarını kapsamlı bir proje önerisine dönüştürmek için mükemmel bir yoldur.

💡 Profesyonel İpucu: Netlik için ayraçlar kullanın. Üçlü tırnak işaretleri (”’) veya köşeli parantezler gibi semboller kullanarak talimatlarınızı kaynak metinden ayırın. Bu, AI yazma geliştiricilerinin ne yapılacaklarını ve neyin değiştirilmesi gerektiğini ayırt etmelerine yardımcı olur.

Üslubu gündelikten resmileştirin

Yazım stilinizi hedef kitlenize uyacak şekilde anında değiştirin

Hedef kitlenizin üslubuna uymak çok önemlidir. Kurumsal bir üslupla yazılmış resmi bir güncelleme yazdınız, ancak bunu rahat bir Slack kanalında paylaşım yapmak istiyorsanız, Gemini dilini yumuşatabilir.

Tersine, sıradan bir beyin fırtınası yapıp yönetici özeti için gerekli profesyonel cilayı ekleyebilir.

💡 Profesyonel İpucu: Belge incelemeleri için ClickUp Super Agents'ı kullanın. Belge incelemeleriniz için ClickUp Süper Ajanlarını görevlendirin Yeniden yazma talebinde bulunmadan önce "Kalite Kontrolörü" veya "Marka Metin Yazarı" gibi belirli roller atayın. Bu, AI'nın metni belirli bir profesyonel bakış açısıyla incelemesini sağlar. Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:

Anahtar noktaları özetleyin

Gemini ile kapsamlı özetler oluşturun

Beş sayfalık bir belgeye bakıyor ve "büyük resmi" çıkarmak istiyorsanız, Gemini bu zor işi sizin için yapabilir. Ana argümanları ve sonuçları belirleyerek üst düzey bir genel bakış sunar.

Bu, uzun raporların başında yönetici özetleri oluşturmak veya uzun e-posta konu dizilerini takip etmek için özellikle yararlıdır.

💡 Profesyonel ipucu: Rol ve hedef kitleyi sabit tutun. Gemini'nin üslup değişiklikleri, yazan ve okuyan kişileri belirledikten sonra, her seferinde yalnızca bir değişkeni (üslup, uzunluk veya yapı) değiştirdiğinizde en iyi sonucu verir.

🧠 İlginç Bilgi: Arama motorları, yeniden yazılmış net içeriği ödüllendirir. Google'ın Arama Kalitesi Değerlendirme Kılavuzu, açık, yararlı ve iyi yapılandırılmış içeriğe açıkça öncelik verir. Niyet eşleşmesini ve okunabilirliği iyileştirmek için yeniden yazmak, "yeni" ancak kötü yapılandırılmış içerik yayınlamaktan daha çok sıralama kılavuzuna uygundur.

Metin madde işaretlerine dönüştürün

Yoğun paragrafları düzenli, eyleme geçirilebilir listelere ayırarak okunabilirliği artırın

Okurlar, uzun metinleri okurken ilgilerini kaybederler. Gemini, yoğun bir anlatıyı yeniden düzenleyerek yapılandırılmış, madde işaretli bir liste haline getirebilir.

Düşünce sürecinizdeki mantıksal kesintileri, örneğin bir sürecin adımlarını, gereksinimlerin listesini veya bir dizi avantajı otomatik olarak belirler ve hızlı tarama için biçimlendirir.

📌 Not: Gemini madde işaretleri oluştururken, paralel yapı için sürekli olarak gözden geçirin. Bir madde işareti fiil ile başlıyorsa, tüm madde işaretlerini bu formda tutun.

Özel ihtiyaçlar için özel istemler kullanın

Özel komut istemi Box'ına belirli talimatları yazarak tam yaratıcı kontrolü elde edin

Önceden ayarlanmış düğmeler sadece başlangıç. Özel İstem alanı ile Gemini'ye son derece spesifik talimatlar verebilirsiniz.

"Teknik bilgisi olmayan bir kitle için bunu yeniden yaz", "Bunu daha ikna edici ve acil hale getir" veya hatta "Bu e-postayı ilgili hashtag'lerle LinkedIn gönderisine uyarlayın" gibi talimatlar verebilirsiniz.

🧠 İlginç Bilgi: Manşetler gazetelerden çok önce vardı. Acta Diurna adı verilen, taşa oyulmuş eski Roma haber kağıtları, etkinlikleri duyurmak için kısa, dikkat çekici özetler kullanıyordu. Okuyucuları çekme içgüdüsü, modern medyadan binlerce yıl önce ortaya çıkmıştır.

Gemini için Etkili Yeniden Yazma Komutları Nasıl Yazılır?

En iyi sonuçları elde etmek için, Gemini komutlarınız "bunu yeniden yaz" gibi basit komutların ötesine geçmelidir. Ne kadar çok bağlam ve amaç sağlarsanız, çıktı o kadar doğru olacaktır.

Etkili bir yeniden yazma AI şablonu genellikle üç anahtar unsur içerir:

Rol: Gemini'nin kim olarak yazacağını tanımlayın (örnek, "Teknik yazar olarak hareket et"). Hedef kitle: Yeniden yazımın kime yönelik olduğunu tanımlayın (örnek, "Teknik bilgisi olmayan müşteriler için yazın"). Kısıtlama: en çok önem verdiğiniz kuralı tanımlayın (örneğin, "80 kelimenin altında tutun" veya "aktif cümle kullanın").

📌 Bu komut istemini deneyin: Bu paragrafı daha ikna edici hale getirmek için yeniden yazın, maliyet tasarrufu avantajlarına odaklanın ve çıktıyı üç hashtag içeren kısa bir LinkedIn gönderisi olarak biçimlendirin.

Gemini ile Yeniden Yazarken Daha İyi Sonuçlar Elde Etmek İçin İpuçları

Gemini'nin yeniden yazma yeteneklerini gerçekten ustalaşmak için temel bilgilerin ötesine geçmeniz gerekir. AI güçlü olsa da, çıktısı yalnızca sizin sağladığınız rehberlik kadar iyidir. En iyi sonuçları elde etmek için bazı ipuçları:

Erken aşamada bağlamı sağlayın: Yeniden yazma talebinde bulunmadan önce, metnin ne için olduğunu açıklayın. Gemini, yasal bir sözleşmeyi, bir blog yazısı girişini veya gündelik bir metin mesajını düzenleme işlemini gerçekleştirdiğini bilirse daha iyi performans gösterir.

"İteratif" yaklaşımı kullanın: Tek seferde mükemmel bir sonuç elde etmek için kendinizi baskı altında hissetmeyin. İlk yeniden yazma işlemi neredeyse doğruysa, ancak tam olarak doğru değilse, "Harika, ancak ikinci cümleyi daha kısa hale getirin" veya "Daha açıklayıcı sıfatlar kullanın" gibi bir takip komutu kullanın.

"Ses" örneklerinizi tanımlayın: Benzersiz bir marka sesiniz varsa, önceki yazdığınız bir metnin örneğini yapıştırın ve Gemini'ye "Aşağıdaki metni bu örneğin stiline ve ritmine uyacak şekilde yeniden yaz" deyin.

Çıktıyı doğrulayın: AI bazen "akış"ı "gerçek"ten daha öncelikli hale getirebilir. Yeniden yazılan sürümde tarih, fiyat veya teknik özelliklerin yanlışlıkla değiştirilmediğini her zaman iki kez kontrol edin.

Bir takım iş akışı için yeniden yazıyorsanız, bir kısıtlama daha ekleyin: "İnceleme yorumlarını ve onayları olduğu gibi koruyun." Bu, yeniden yazmayı tek seferlik bir kelime ustası egzersizi olarak değil, bir uygulama adımı olarak ele almanızı sağlar.

🎥 AI'nın sıkıcı belge incelemesini birkaç saniye içinde akıllı özetleme ve temizleme işlemine nasıl dönüştürdüğünü izleyin.

İçerik Oluşturma ve Yeniden Yazma için Gemini Kullanımının Sınırlamaları

Gemini güçlü bir yazma asistanı olsa da, insan gözetimi gerektiren belirli kısıtlamaları vardır. Bu sınırları anlamak, nihai belgenizin doğru ve profesyonel kalmasını sağlar:

Halüsinasyon eğilimi: Gemini, uydurma gerçekleri, sahte istatistikleri veya var olmayan URL'leri gerçekmiş gibi güvenle sunabilir.

Bağlam penceresi kısıtlamaları: Çok uzun belgelerde, AI önceki ayrıntıları izleyemeyebilir ve bu da çelişkiler veya tekrarlayan ifadelerle sonuçlanabilir.

Derin uzmanlık eksikliği: Model genellikle genel kalıplara dayanır ve niş alanlarda konu uzmanı olan kişilerin sahip olduğu incelikli içgörülerden yoksun olabilir.

Tekrarlayan dil: Belirli bir komut olmadan, yeniden yazılan içerik bazen düz gelebilir veya öngörülebilir, mekanik yapılara dayanabilir.

Ton tutarsızlığı: Gemini, tek bir bölüm içinde zaman zaman rahat ve resmi üsluplar arasında garip bir şekilde geçiş yapabilir.

⚙️ Bonus: Gemini'nin AI blog yazarı tarafından yeniden yazılan herhangi bir metni son haline getirmeden veya yayınlamadan önce, kalite ve doğruluğu sağlamak için bu hızlı kontrol listesini kullanın: Gerçekleri ve verileri doğrulayın

Her bağlantıyı test edin

Tutarlılık denetimi

Sesi iyileştirin

Tekrarları tarayın

Belge biçimlendirmesini kontrol edin

Niyet eşleşmesini yeniden kontrol edin

ClickUp'ı kullanarak yeniden yazılmış içeriği yazma ve yönetme

Gemini, yeniden yazma işlemlerini hızlandırabilir. ClickUp, takımların yeniden yazma işlemlerini birleştirilmiş bir AI çalışma alanında yürütmeyle bağlantı halinde tutmasına yardımcı olur. Bu, içerik değişikliklerinin takip edilmesi, onaylanması ve temiz bir denetim izi gerektirdiğinde önemlidir.

ClickUp'ta taslaklar, görevler, geri bildirimler ve onaylar bir arada bulunabilir, böylece yeniden yazma işlemleri bağlantısız "nihai-nihai" dosyalara kaymaz. Yeniden yazma işlemini ayrı bir yerde yapmak yerine, kararların izlendiği aynı yerde yeniden yazarak işlerin dağınık hale gelmesini önlersiniz.

Bu Google Gemini AI alternatifinin neler sunduğuna daha yakından bakalım! 👀

Taslak oluşturma ve işbirliği için merkezi merkeziniz

İçeriği yeniden yazmak, genellikle çeşitli klasörlerde "Sürüm 2" veya "Nihai Nihai" dosyalarının karışıklığına neden olur.

ClickUp Docs, tüm içerik kitaplığınızı doğrudan proje çalışma alanınızda barındırarak bu kaosu sona erdirir. ClickUp'taki İlişkiler özelliğini kullanarak bir belgeyi belirli bir göreve bağlayabilir ve yeniden yazma görevine atanan kişinin tüm kaynaklara kolayca erişebilmesini sağlayabilirsiniz.

ClickUp belgesi kullanarak yeniden yazılan içeriği taslak haline getirin ve gözden geçirin

Bir ürün lansmanı için içerik güncellemesi yaptığınızı varsayalım. Yeniden yazılan her sayfa için bir belge oluşturur ve bunu lansman görevine bağlarsınız.

Düzenleyiciler ClickUp'ta Atanmış Yorumlar bırakır, paydaşlar aynı belgeye öneriler ekler ve siz revizyon yaparken geri bildirimleri çözersiniz. Birisi üslup veya yapı değişikliği istediğinde, düzeltilmesi gereken paragrafın yanında bu isteği görürsünüz.

ClickUp belgelerinde Atanan Yorumlar'ı kullanarak içerik yeniden yazımlarında işbirliği yapın

🎥 ClickUp'ta içerik üretimini basitleştirmek için bu videoyu izleyin:

Daha akıllı yeniden yazımlar için yapay zeka destekli yardım

İçeriği yeniden yazmak için Düzenle'ye dokunarak ClickUp Brain'e erişin

Taslak tek bir yerde toplandıktan sonra, ClickUp Brain, takımların sekmeler arasında gidip gelmelerine gerek kalmadan yeniden yazma işlemlerini destekleyebilir.

Bağlamsal AI kullanarak markanızın sesine uygun içerik üretir. Dahası, metni harici AI pencerelerine kopyalayıp yapıştırma ihtiyacını ortadan kaldırarak verilerinizin güvenliğini sağlar ve ş Akışınızı hızlandırır.

Belgelerde ClickUp Brain'i kullanarak alternatif içerik sürümleri oluşturun

Örneğin, 2.000 kelimelik kuru bir teknik raporu, konuşma tarzında bir "nasıl yapılır" kılavuzuna dönüştürdüğünüzü varsayalım.

Teknik jargonla dolu yoğun bir paragrafı vurgulayabilir ve ClickUp Brain'den "Bunu bir acemiymişim gibi açıklayın" veya "Tonu profesyonel ama samimi hale getirin" isteğinde bulunabilirsiniz. Hemen daha akışlı bir şekilde yeniden yazılmış bir sürüm sunar. Bu sayede, AI cümleleri yeniden ifade etme gibi tekrarlayan görevleri üstlenirken siz üst düzey stratejiye odaklanabilirsiniz.

Bir sonraki yeniden yazma işleminizde deneyebileceğiniz bir komut şablonu: Bu metnin alternatif sürümlerini oluşturun.

Hatta Ask AI'ye geçip orada konuşmanıza devam edebilirsiniz.

ClickUp Brain'den belirli talimatlarla içeriği yeniden yazmasını isteyin

ClickUp Brain ayrıca birden fazla AI modeline erişim sağlar, bu da belirli yeniden yazma görevinize uygun AI'yı seçebileceğiniz anlamına gelir. İçerik türüne ve karmaşıklığına bağlı olarak Claude, ChatGPT ve Gemini arasında geçiş yapabilirsiniz.

Çeşitli yeniden yazma yaklaşımları için ClickUp Brain'de farklı AI modelleri seçin

Esneklik, tek bir AI'nın sınırlamalarına bağlı kalmamanızı sağlar. Bir modelin çıktısı ihtiyaçlarınıza uymuyorsa, farklı bir model kullanarak aynı komut istemini yeniden oluşturabilir ve sonuçları anında karşılaştırabilirsiniz.

Web araması ve ses öncelikli verimlilik

ClickUp BrainGPT kullanarak internette arama yapın

ClickUp BrainGPT, her zaman açık bir masaüstü ve tarayıcı yardımcısı olarak hizmet eder. Uygulama içi asistan gibi, BrainGPT de ChatGPT, Claude veya Gemini gibi premium modelleri kullanarak AI Sprawl olmadan derinlemesine araştırma yapmanızı veya taslaklar hazırlamanızı sağlar.

Ayrıca, BrainGPT Web Arama özelliğini de içerir, bu da yeniden yazma ş akışınızdan ayrılmadan rakip içerikleri araştırabileceğiniz veya gerçekleri doğrulayabileceğiniz anlamına gelir. Arama sonuçları, güvenebileceğiniz açık alıntılar içerir ve iddiaları hızlı bir şekilde doğrulamanıza veya içeriğiniz için destekleyici kanıtlar toplamanıza yardımcı olur.

Örneğin, teknik bir makaleyi yeniden yazıyorsanız ve güncel istatistiklere veya sektördeki gelişmelere ihtiyacınız varsa, BrainGPT güncel web bilgilerini alır ve kaynakları doğrudan sonuçlarda belirtir.

BrainGPT'deki ClickUp Talk to Text özelliğini kullanarak ellerinizi kullanmadan içerik yeniden yazımlarını dikte edin

ClickUp Talk to Text, fikirlerinizi ve taslak içeriklerinizi 4 kata kadar daha hızlı yakalamanıza yardımcı olur.

Dikte etmeye başlamak için klavye kısayolunu basılı tutun, konuşmanız otomatik olarak düzgün ve profesyonel bir metne dönüştürülür.

Karmaşık bir metni yeniden yazmakta zorlandığınızı varsayalım. Metni yüksek sesle okuduğunuzda, düşüncelerinizi daha net bir şekilde yapılandırmanın yolları ortaya çıkar ve Talk to Text bu değişiklikleri anında yakalar.

Talk to Text, profesyonel içerik için dikteyi pratik hale getiren çeşitli özellikler içerir:

Sektörünüze özgü terimleri, ürün adlarını ve kısaltmaları öğrenen özel sözlük .

Dikte ederken ekip arkadaşlarınıza veya görevlere bahsetmenizi sağlayan bağlam farkında bahsetmeler .

Bir dilde konuşup başka bir dilde yazmak için çoklu dil destekleri

🧠 İlginç Bilgi: Leo Tolstoy, Savaş ve Barış adlı eserini yedi yıl boyunca birçok kez yeniden yazdı. Eşi Sophia, Tolstoy'un sonsuz revizyonlarını dahil etmek için bu devasa el yazmasını sekiz kez (bazı bölümleri ise neredeyse 30 kez) elle kopyaladı.

Chrome uzantısı

Chrome uzantısını kullanarak tarayıcınızdan doğrudan ClickUp BrainGPT'ye erişin

ClickUp BrainGPT'nin Chrome uzantısı doğrudan tarayıcınızda çalışır ve rakip içeriklerini özetlemenize, web araştırmalarını yakalamanıza veya herhangi bir web sayfasından görevler oluşturmanıza olanak tanır.

Örneğin, içeriği yeniden yazarken referans almak istediğiniz bir rakibin yaklaşımını fark ederseniz, BrainGPT kenar çubuğunu açabilir, o sayfayı özetleyebilir ve sekme değiştirmeden takip soruları sorabilirsiniz.

ClickUp BrainGPT'nin Chrome uzantısını kullanarak Gmail'den görevler oluşturun

Uzantı ayrıca sayfaları ClickUp görevleri olarak yer imlerine ekleyebilir veya Gmail'den metin çıkararak eylem öğeleri oluşturabilir, böylece yeniden yazma ile ilgili tüm materyallerinizi ş Akışınıza bağlı tutar.

🎥 Günlük yaşamdaki görevlerde AI kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinin:

ClickUp ile içerik revizyonlarınızı basitleştirin

Gemini, işinizi anında yeniden şekillendirmek için yararlı bir dizi araç sunar. Bu AI özellikleri, "hantal" ilk taslak aşamasını geçmenize yardımcı olur, böylece büyük resmi gören stratejiye odaklanabilirsiniz.

Ancak, Google Çalışma Alanı iyi bir başlangıç noktası sunsa da, sonsuz sekme ve belgeler arasında bu revizyonları yönetmek, kısa sürede başlı başına bir projeye dönüşebilir.

ClickUp, taslaklarınızı, görevlerinizi ve takım geri bildirimlerinizi tek bir yerde toplayarak tüm bu akışı basitleştirir. Gemini, Claude ve ChatGPT gibi üst düzey modeller arasında geçiş yaparak, belgenizden hiç ayrılmadan markanız için mükemmel sesi bulabilirsiniz. Yeniden yazma işlemini, gerçek uygulamanızın kolaylaştırılmış bir parçası haline getirir.

Dağınıklığı ortadan kaldırmaya ve işleri bitirmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun! ✅

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Gemini, belirli bir kılavuz sağladığınızda marka sesini daha güvenilir bir şekilde koruyabilir. Daha güçlü bir tutarlılık için kısa bir "ses örneği" yapıştırın ve kısıtlamaları (okuma seviyesi, cümle uzunluğu ve kaçınılması gereken terimler) tanımlayın.

Gemini ve ChatGPT gibi araçlar yeniden yazma işlemlerini iyi bir şekilde gerçekleştirir, ancak ayrı sekmelerde çalıştıkları için Çalışma Alanı bağlamını kaybedersiniz. ClickUp Brain, marka yönergelerinize, geçmiş kampanyalarınıza ve proje geçmişinize otomatik olarak erişirken, belgelerinizde doğrudan birden fazla AI modeli (Claude, ChatGPT, Gemini) sunar.

Evet, Gemini çeşitli kanallar için içeriği yeniden kullanma konusunda oldukça etkilidir. Uzun bir blog yazısını etkileyici bir LinkedIn güncellemesine, bir X (Twitter) konusuna veya gündelik bir Instagram başlığına dönüştürmek için kolayca komut verebilirsiniz.