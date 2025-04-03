Google Dokümanlar'da Gemini'yi kullanarak yazma becerilerinizi geliştirin

Şunu hayal edin: Sıkı bir teslim tarihiniz var, Google Dokümanlar'daki taslağınıza bakıyorsunuz ve kelimeler akışta değil. Belki raporunuz onu okuyacak yöneticiler için çok gayri resmi geliyor ya da makaleniz biraz eh gibi.

Google Dokümanlar'daki Gemini'nin düzeltebileceği her şey budur. Gemini'yi, en uygun metni önermeye, üslubunuzu iyileştirmeye, uzun metinlerden anahtar noktaları özetlemeye ve hatta mevcut metni yeni bir bakış açısıyla yeniden yazmanıza yardımcı olmaya hazır, yapay zeka destekli yazma yardımcınız olarak düşünün.

İster bir mektup veya blog yazısı hazırlıyor olun, ister sadece kelimelerinizi daha düzgün hale getirmeye çalışıyor olun, Gemini'nin yapay zeka özellikleri Google Çalışma Alanınıza çok ihtiyaç duyulan sihirli tozu serpiştirir.

Google Dokümanlar Gemini özelliğini işinizde nasıl kullanabileceğinizi görelim!

👀 Biliyor muydunuz? Google Gemini'ye en fazla trafik %9,8 ile Amerika Birleşik Devletleri, %8,5 ile Endonezya ve %8,2 ile Hindistan katkıda bulunmaktadır.

⏰ 60 saniyelik özet Google Dokümanlar'daki Gemini AI, tonu iyileştiren, metin önerilerinde bulunan, içeriği özetleyen ve taslakları yeniden yazarak sonuçları mükemmelleştiren yerleşik bir AI yazma asistanıdır

Gemini ayrıca şunları da yapabilir Google Dokümanlar içinde doğrudan görüntüler oluşturabilir

Google Dokümanlar'daki "Gemini'ye sor" panelinden Gemini'ye erişin, ayrıntılı komutlar verin ve AI tarafından önerilen metinleri sorunsuz bir şekilde ekleyin

Daha iyi bağlam ve sonuçlar için belirli komut istemlerini kullanın ve ilgili belgeleri ekleyin

Gemini'nin bazı sınırlamaları arasında sınırlı ücretsiz erişim, genel çıktı, canlı web verisi olmaması, uzun belgelerle ilgili sorunlar, temel görüntüler ve tutarsız üslup sayılabilir

ClickUp Brain, ClickUp'ın yerel AI asistanı, proje yönetimi ile daha derin entegrasyon sunarak, bağlam farkında öneriler ve ş Akışı otomasyonu sağlayarak bu sınırlamaları ortadan kaldırır

Tercih ettiğiniz üslup ve stili koruyarak içerik oluşturur, iyileştirir ve çevirir. Ayrıca, bağlam değiştirmeyi azaltmak için önerilerini doğrudan görevlerinize, gösterge panellerinize ve projelerinize dayandırır

Yazma, işbirliği ve görev yönetimi için daha akıllı, hepsi bir arada bir çözüm arıyorsanız, birden fazla bağımsız aracın yerini alacak ClickUp'ı seçin

Google Dokümanlar'da Gemini'yi kullanma

Gemini AI, Google Dokümanlar'da yerleşik bir yazma asistanına sahip olmak gibidir. Mevcut içeriğinizi iyileştirebilir, yeni fikirler üretebilir ve uzun raporları özetleyebilir, böylece bu görevleri doğru bir şekilde yapmak için stres yaşamazsınız. Ayrıca, Google E-Tablolar ve Google Slaytlar gibi Google Çalışma Alanı uygulamalarında sorunsuz bir şekilde çalışır. Google Arama'dan bilgi almadan yaşayamayanlar için ise, içeriğinizi hazırlarken de bunu yapabilir.

İçerik oluşturmanın ötesinde, Google Dokümanlar Gemini, profesyonel tavsiyeler sunan ve ofis ortamında iletişiminizin kalitesini artıran, çok amaçlı bir yapay zeka destekli asistan olarak da kullanılabilir.

Google Dokümanlar'da Google Gemini'yi nasıl kullanacağınızı keşfedelim:

Hemen başlayın

google Gemini aracılığıyla

Google Dokümanlar'da Gemini'yi kullanmaya başlamak çok kolay:

Bilgisayarınızda Google Dokümanlar'ı açın

Sağ üst köşedeki "Gemini'ye sor" seçeneğine tıklayın

Google Gemini panelinde ihtiyacınız olanı yazın

Oluşturulan metni belgenize ekleyin

💡 Profesyonel İpucu: Komutlarınızı net ve kesin olun! "Yeni bir ürün lansmanı için sosyal medya stratejisi oluşturun" yerine, "Facebook, TikTok ve Instagram'da organik ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğe odaklanarak, yeni organik evcil hayvan maması ürünlerimizin lansmanını güçlendirmek için bir sosyal medya stratejisi oluşturun" deneyin İsteğiniz ne kadar kesin olursa, Gemini'nin yanıtı o kadar iyi olur!

İçeriğinizi geliştirmede yardım alın

google Gemini aracılığıyla

Google Dokümanlar'ı yeni açtıysanız ve boş ekrana bakıyorsanız, kalem simgesinin yanındaki Yazmama yardım et seçeneği tam size göre. Bu seçeneğe tıklayın ve Gemini'ye içerik türü, ses tonu, stil ve diğer ilgili bilgileri içeren ayrıntılı bir talimat verin. Şimdi, Oluştur'a tıklayın ve asansör konuşması fikirlerinden çok sayfalı denemelere kadar o an için doğru içeriği oluşturmasını izleyin.

Yanıtı değerlendirin, iyileştirin veya memnun kalana kadar çıktıyı yeniden oluşturun. Memnun kaldığınızda, Ekle'yi tıklayarak AI belgenize ekleyin.

🎥 AI kullanarak dokümantasyon oluşturmaya ilişkin en iyi ipuçlarımızı içeren bu açıklayıcı videoyu izleyin👇🏽

🧠 Eğlenceli Bilgi: Google'ın AI Bard'ı, daha geniş bir marka yenileme çalışmasının bir parçası olarak Gemini olarak yeniden adlandırıldı .

Belge oluşturun

google Gemini aracılığıyla

Hiçbir komut istemesi, tekrar komut istemesi veya komut zinciri olmadan sıfırdan bir belge oluşturmak mı istiyorsunuz? İşte nasıl yapacağınız:

Boş bir sayfadan Yaratmama yardım et seçeneğini seçin

Belgeyi oluşturmak için açılır pencereye komutunuzu yazın

Oluştur'u tıklayarak belgenizi oluşturun

Belgenizi gözden geçirerek her şeyin yerinde olduğundan emin olun

💡 Profesyonel İpucu: Google Dokümanlar veya Google Drive'daki ilgili belgeleri komut istemine ekleyerek, her şeyi kopyalayıp yapıştırmadan Gemini'ye ek bağlam sağlayabilirsiniz. Komut isteminde @ sembolünü seçin ve ilgili belgeyi seçin.

Mevcut metni düzenleme

Proje raporunuzun bir kısmını hazırladınız, ancak ifade kalitesini iyileştirmek mi istiyorsunuz? İşte bunu nasıl yapacağınız:

İyileştirmek istediğiniz metni vurgulayın

Gemini'ye tıklayın ve bir seçenek seçin: Yeniden ifade et, Kısalt veya Ayrıntılı hale getir. Metni iyileştirmek için özel bir komut da ekleyebilirsiniz

En uygun sürümü seçin ve Ekle'ye tıklayın

google Dokümanlar aracılığıyla

👀 Biliyor muydunuz? Gemini Ultra modeli, Massive Multitask Language Understanding [MMLU] benchmark testinde %90,0 puan alarak insan uzmanların performansını aştı.

Belgeler içinde görseller oluşturun

Evet, Gemini ile Google Dokümanlar'da doğrudan görseller oluşturabilirsiniz. İşte nasıl:

Ekle > Resim > Resim oluşturmama yardım et'i tıklayın

Görüntüyü tanımlayın. Mümkün olduğunca ayrıntılı olun

Oluştur'u tıklayarak oluşturmaya başlayın

Favori özel resim seçeneğinizi seçin ve belgenize ekleyin

Görüntüyü eklemeden önce belgenin içinde nasıl görüneceğini de önizleyebilirsiniz.

google Gemini aracılığıyla

ClickUp'ın işbirliği üzerindeki etkisini en son, bir ürün lansmanı için içerik planı üzerinde çalışırken takdir ettik. Belge aracını kullanarak hiyerarşik yapı, işbirliğine dayalı düzenleme ve güçlü gömme özellikleri içeren bir içerik deposu oluşturup sürdürebildik.

Kapak resimleri oluşturun

google Gemini aracılığıyla

Blog yazınızın taslağı neredeyse hazır ve sadece mükemmel bir kapak resmi mi eksik? Gemini'yi kullanarak sizin için bir tane oluşturun. Şu talimatları izleyin:

@ yazın, ardından Kapak resmi > Resim oluşturmama yardım et'i seçin

Komut istemine girin ve Oluştur'u tıklayın

Galeri'den bir resim seçerek veya ek seçenekler için Daha Fazla Görünüm'e tıklayarak resim ekleyin

Google Dokümanlar'da Gemini'yi kullanmanın sınırlamaları

Gemini AI, yazma ve yaratıcılık konusunda yardımcı bir asistan olsa da, bazı tuhaflıkları da vardır. Google Dokümanlar'da kullanırken akılda tutulması gereken birkaç sınırlama şunlardır:

Sınırlı ücretsiz erişim : Birçok gelişmiş özellik Google One AI Premium aboneliği gerektirir ve ücretsiz kullanıcılar derin, bağlam tabanlı öneriler alamayabilir

Genel içerik oluşturabilir : Karmaşık konularda yanıtlar yeterince derin olmayabilir ve Gemini bazen komutları yanlış yorumlayabilir

Gerçek zamanlı internet erişimi gerekmez : Canlı verileri çekmez, bu nedenle bilgileri manuel olarak kontrol etmeniz ve güncellemeniz gerekir

Uzun belgelerle ilgili zorluklar : Uzun metinlerde bağlam kaybolabilir, bu da tekrarlamalara veya anahtar ayrıntıların atlanmasına neden olabilir

Tutarlı olmayan üslup ve stil: Yanıtlar farklılık gösterebilir ve tutarlı bir üslup sağlamak için manuel düzenleme gerekebilir

📖 Ayrıca okuyun: Denemeniz gereken en iyi AI blog yazarları

ClickUp ile AI ve Dokümanları kullanma

AI yazma araçları verimlilik açısından çok önemli olabilir, ancak aynı zamanda sinir bozucu sınırlamaları da vardır. Kişilikten yoksun AI yanıtlarıyla uğraştıysanız, doğru tonu ve sesi yakalayamadınız veya halüsinasyonlarla sık sık zaman kaybettiyseniz, yalnız değilsiniz.

Dokümanlar'daki Google Gemini, yapay zeka destekli yardım sunsa da, içeriği derinlemesine bağlamsallaştırma, uzun belgeleri doğru şekilde işleme ve proje entegrasyonu sağlama konusunda genellikle yetersiz kalır. Ancak iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, daha akıllı bir alternatif sunar.

ClickUp Brain ile tanışın. ClickUp'a entegre bir yapay zeka destekli asistan olarak, işiniz için yapay zeka yazarınız, yapay zeka proje yöneticiniz ve yapay zeka bilgi yöneticiniz olarak görev yapar.

İçerik oluştururken ve içeriği yapılandırılmış, alakalı ve işinizle doğrudan bağlantılı tutarken çok yardımcı olur. Brain, ClickUp Beyaz Tahtalar ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak istediğiniz AI görüntülerini oluşturur.

AI'yı kullanarak ClickUp Beyaz Tahtalarında görüntüler oluşturun ve bunları stil tercihlerinize göre özelleştirin

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının yalnızca %12'si verimlilik paketlerinde yerleşik AI özelliklerini kullanıyor. Bu düşük benimseme oranı, mevcut uygulamaların kullanıcıları tercih ettikleri bağımsız konuşma platformlarından geçiş yapmaya zorlayacak sorunsuz, bağlamsal entegrasyondan yoksun olabileceğini gösteriyor. Örneğin, AI, kullanıcıdan gelen düz metin istemine göre bir otomasyon iş akışını gerçekleştirebilir mi? ClickUp Brain bunu yapabilir! AI, sohbet konularını özetlemek, metin taslağı oluşturmak veya düzeltmek, çalışma alanından bilgi almak, görüntüler oluşturmak ve daha fazlasını içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan ClickUp'ın her yönüne derinlemesine entegre edilmiştir! 3'ten fazla uygulamayı iş için her şeyi içeren uygulamamızla değiştiren %40'lık ClickUp müşterileri arasına katılın!

Proje geriye dönük raporları hazırlıyor, bir sonraki lansman kampanyanız için beyin fırtınası yapıyor veya anahtar belgeler üzerinde işbirliği yapıyor olsanız da, ClickUp Brain, bağımsız AI araçlarından daha akıllı ve daha entegre bir çözüm sunar. Yazarın bloğu tarafından engellenmek yerine, istediğiniz sonuçları açıklayan kısa bir komut satırı yazın ve ClickUp Brain doğru içeriği önerir, fikirleri özetler veya mesajınızın ifadesini iyileştirir.

ClickUp Brain ile içerik oluşturun, iyileştirin ve optimize edin

İşleri başlatmak için sürekli kullanıyorum. Blog yazmanız mı gerekiyor? Brain ile başlayın. Bilginizi geliştirmek için bir beceri matrisi oluşturmanız mı gerekiyor? Brain ile başlayın. Müşterilere ulaşmak için bir e-posta şablonu oluşturmanız mı gerekiyor? Brain ile başlayın! Projeleri başlatmanıza veya içeriğin taslağını oluşturmanıza yardımcı olmak için gerçekten çok iyi.

Brain tarafından oluşturulan taslaklardan memnun musunuz?

Tek bir tıklama ile ClickUp Dokümanlar'a ekleyin ve gerektiği gibi değiştirin. Google Dokümanlar'a alternatif olarak, ClickUp'ın yerel Dokümanlar özelliği, takımınıza içerik taslağı oluşturmak, düzenlemek ve iyileştirmek için yerleşik, işbirliğine dayalı bir alan sağlar.

Proje yönetimi araçlarından ayrı olarak bulunan Google Dokümanlar'ın aksine, ClickUp her şeyi tek bir yerde tutarak bağlam değiştirme ve iş akışı kesintilerini azaltır.

ClickUp Belgeler ile fikirler, görevler ve içerikler üzerinde daha iyi işbirliği yapın

Geri bildirim mi ihtiyacınız var? @Bahsetmeler ve satır içi yorumlar, takımların verimli bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olarak tartışmaların odaklanmasını ve düzeltmelerin net olmasını sağlar. İşbirliği odaklı yaklaşımı sayesinde, ClickUp'ta değişiklikleri izlemek de çok kolaydır.

Ayrıca, ClickUp Belgeleriniz doğrudan ClickUp'taki görevlerinize bağlanabilir, böylece içerik her zaman elinizdeki işle alakalı kalır.

Belgeleri görev açıklamalarına veya gösterge panellerine gömebilir, böylece herkesin klasörleri karıştırmasına gerek kalmadan önemli bilgilere kolayca erişmesini sağlayabilirsiniz.

ClickUp'ın işbirliği üzerindeki etkisini en son, bir ürün lansmanı için içerik planı üzerinde çalışırken takdir ettik. Belge aracını kullanarak hiyerarşik yapı, işbirliğine dayalı düzenleme ve güçlü gömme özellikleri içeren bir içerik deposu oluşturup sürdürebildik.

Gemini bazen komutları yanlış yorumlayabilir veya belirsiz, genel içerik üretebilir, ancak ClickUp Brain, özel ihtiyaçlarınıza uygun bağlam farkında öneriler sunar. Sonuç olarak, ClickUp Brain içeriğinizin anlamlı, doğru ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlar.

ClickUp Brain ile içeriğinizi daha hızlı iyileştirin

Uzun belgeler mi? Sorun değil. Uzun içeriklerde bağlamı kaybedebilen Gemini'nin aksine, ClickUp Brain anahtar ayrıntıları saklayarak tekrarları ve önemli noktaların atlanmasını önler. Ayrıca, tutarlı bir üslup ve stil koruyarak takımların sonsuz manuel düzenlemeler yapmadan profesyonel ve kusursuz içerikler oluşturmasına yardımcı olur.

Daha fazla iş yükü yaratan bir AI aracına güvenmek yerine, verimliliği gerçekten artıran bir araç kullanmaya ne dersiniz?

💡Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'deki çeviri özelliğini kullanarak dil engellerini ortadan kaldırın ve küresel takımların daha etkili bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olun.

Sade Belgelerin Ötesinde: ClickUp Avantajı

Google Dokümanlar'daki Gemini ile ClickUp Brain arasında seçim yapıyorsanız, aradaki fark oldukça açıktır.

Belgelerde Gemini, yazma ve düzenleme konusunda yardımcı olabilecek bağımsız bir AI aracıdır. Ancak, projeleriniz, son tarihleriniz ve görev bağımlılıklarınız hakkında yerleşik bir farkındalığa sahip değildir. Tek bir belge ile sınırlıdır, yani bilgileri birden fazla kaynaktan manuel olarak toplamanız ve doğrulamanız gerekir.

ClickUp Brain, çalışma alanınızdaki bilgileri birbirine bağlar. Böylece, ClickUp'taki AI sadece yazmanıza yardımcı olmakla kalmaz, tüm iş akışınıza derinlemesine entegre olur. Bir proje güncellemesi taslağı hazırlamanız gerekiyorsa, ilgili görevlerden, belgelerden ve yorumlardan içgörüler çekerek tutarlılığı sağlar. Ayrıca, iş akışlarını otomatikleştirir ve içeriğinize göre eylemler önerir. Bir toplantı özeti taslağı hazırlarsanız, anında takip görevleri oluşturabilir.

ClickUp size AI yazma, proje yönetimi ve işbirliği için birleşik bir platform sunarken, neden Google Dokümanlar'ın harici entegrasyonlara bağımlılığıyla yetinmelisiniz? Bugün ClickUp'a kaydolun ve farkı deneyimleyin.