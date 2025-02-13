verimliliği Artırmak için 25'ten Fazla En İyi Gemini AI Komut İpucu

Erik Brynjolfsson ve Stanford Üniversitesi ve MIT'den meslektaşları, büyük bir kurumsal şirketin 5.000 müşteri desteği temsilcisiyle ilginç bir deney yaptı. AI kullanmadan çalışan temsilcileri AI araçları kullananlarla karşılaştırarak verimlilikte fark olup olmadığını gördüler. Ve tahmin edin ne oldu?

AI kullanan temsilciler saatte 13,8% daha fazla sorgu işledi

İş kalitesi, başarılı sorun çözme açısından %1,3 oranında hafifçe arttı

Daha da ilginç olanı, müşteriler, temsilcilerin AI kullanıp kullanmadığını anlayamadı!

AI, daha az deneyimli temsilcilerin daha iyi performans göstermesine yardımcı olarak ve yeni işe alınanların öğrenme eğrisini hızlandırarak bir dengeleyici görevi de gördü. AI araçlarını ustaca kullanmak, verimliliği açıkça artırabilir ve karmaşık görevleri basitleştirebilir.

Bu kılavuzu, verimlilik için AI kullanımı konusunda hızlı bir kurs olarak düşünün — en iyi Gemini komutlarından güçlü alternatif araçlara kadar her şeyi kapsar. Ayrıca, denemeniz için daha güçlü AI araçları da önereceğiz — bunlar, ihtiyaç duydukları bağlamı zaten sahip oldukları için uzun ve zahmetli komutlara ihtiyaç duymayan araçlar! 🧠

⏰ 60 Saniye Özet Google Gemini AI, akıl yürütme yetenekleriyle entegre olan ve farklı uygulamalarda uyarlanabilir çözümler sunan gelişmiş, çok modlu bir büyük dil modelidir

Google için Gemini'nin kullanıcı sorgularını yanıtlaması için ayrıntılı ve bağlamsal komut istemleri yazmak gerekir

Komutlar, bir AI modeline yanıtlarını yönlendirmek için verilen yapılandırılmış girdilerdir

Gemini AI'nın sınırlamaları arasında ara sıra ortaya çıkan yanlışlıklar, potansiyel halüsinasyonlar, sınırlı özelleştirme ve karmaşık görevleri verimli bir şekilde yerine getirmedeki zorluklar yer alır

ClickUp Brain, görevleri otomatikleştirerek, eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayarak ve proje yönetimi ve işbirliği için özel çözümler sunarak verimliliği artıran yapay zeka destekli bir asistandır

Gemini AI'yı anlama

gemini aracılığıyla

Gemini, Google'ın en gelişmiş AI modeli ailesidir ve iki büyük sürümde önemli gelişmeler kaydetmiştir. İlk Gemini 1.0 (Aralık 2023) temelleri atarken, Gemini 2.0 (Aralık 2024) daha ajansal AI yeteneklerine doğru bir geçişi işaret etti.

Gemini'nin temel gelişimi

Gemini, ilk çoklu mod pencere anlayışından daha gelişmiş yeteneklere doğru önemli ölçüde gelişti. Gemini 1. 0, metin, kod, ses, görüntü ve video gibi çeşitli modalitelerin işlenmesine odaklanırken, Gemini 2. 0 otonom eylem ve karar vermeyi vurgulayarak genel zekasını geliştiriyor.

Bu gelişmelere rağmen, Gemini üç aşamalı model yapısını korumaktadır: en güçlü performans için Ultra, dengeli bir yaklaşım için Pro ve mobil optimizasyon için Nano.

👀 Biliyor muydunuz? "Yapay Zeka" terimi 1956 yılında Dartmouth Konferansı'nda ortaya çıkmıştır.

Gemini for Google'daki önemli yeni özellikler

Gemini'nin derin araştırma özelliği, karmaşık konuları keşfetmenize ve ayrıntılı raporlar oluşturmanıza olanak tanır. AI asistanı, Project Astra ile diyalog, araç kullanımı ve belleği geliştirdi.

Ayrıca, tarayıcı tabanlı bir AI ajanı aracılığıyla web içeriğiyle sorunsuz bir şekilde etkileşim kurmanızı sağlayan Project Mariner da bulunmaktadır. Geliştiriciler için Jules, iş akışlarını kolaylaştırmak için GitHub ile entegre olan AI destekli bir kodlama asistanıdır ve oyunun kurallarını değiştiren bir araçtır.

Gemini'nin oyun entegrasyonu, gerçek zamanlı etkileşimleri analiz etmek, anlamak ve yardımcı olmak için AI ajanları sağlayarak oyun deneyimini bir üst seviyeye taşır.

Kullanıcılar için pratik uygulamalar

Gemini, mobil cihazlarda veya web'de olsanız da, çeşitli araçlar, uygulamalar ve hizmetler arasında kullanıcı isteklerini sorunsuz bir şekilde yönetmek için tasarlanmıştır.

Sohbet özellikleri optimize edilmiş Gemini uygulaması (eski adıyla Bard) üzerinden erişebilirsiniz. Daha bağlantılı bir deneyim için Arama, Haritalar ve Lens dahil olmak üzere Google Çalışma Alanı ile sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Gemini'nin özelliklerini Pixel cihazlar üzerinden mobil olarak kullanabilirsiniz. Daha gelişmiş erişim için, geliştiriciler Google AI Studio ve Vertex AI aracılığıyla Gemini for Google'a erişebilir. Aynı zamanda, işletmeler özel ihtiyaçlara uyacak şekilde özelleştirme seçeneklerine sahip kurumsal çözümlerden yararlanabilir.

Farklı Kullanım Durumları için En İyi Gemini AI Komutları

Gemini'den en doğru yanıtları almak için komutlarınızı açık ve ayrıntılı bir şekilde verin. Kod veya içerik oluşturuyorsanız, talimatlarınızın belirli ve ilgili anahtar kelimeler ve yeterli bağlam içerdiğinden emin olun.

Hataları veya yanılsamaları önlemek için, uzun talimatları ayrı komutlara bölün.

İşte işe koyulmak için 25'ten fazla en iyi Gemini komut istemleri!

1. Blog yazısı fikirleri için beyin fırtınası yapın

İçerik fikirleri oluşturarak yazar bloğunu aşın.

Komut: "[Hedef kitle] için ilginç ve ilgi çekici [konu] ile ilgili 10 blog yazısı fikri verin."

gemini aracılığıyla

2. Ürün açıklamaları yazın

Pazarlama ve satış amaçlı ilgi çekici ürün açıklamaları oluşturun.

Komut: "[ürün adı] için [anahtar özellik 1] ve [anahtar özellik 2]'yi vurgulayan üç kısa ve ikna edici ürün açıklaması yazın."

gemini aracılığıyla

3. Sosyal medya başlıkları oluşturun

Dijital varlığınızı geliştirmek için ilginç ve ilgi çekici sosyal medya başlıkları yazın.

Komut: [Ürün/hizmet] lansmanı için [anahtar fayda] odaklı ve ilgili hashtag'leri kullanarak beş yaratıcı sosyal medya başlığı taslağı hazırlayın. "

gemini aracılığıyla

4. Mevcut içeriği yeniden yazın

Geri bildirimlere ve takım önerilerine göre mevcut içeriği iyileştirin.

Komut: "Bu makaleyi/metni [link] [belirli bir platform] (ör. LinkedIn, Twitter) için daha kısa ve ikna edici bir üslupla yeniden yazın."

gemini aracılığıyla

5. Uzun form içerik yazın

Gemini'ye ayrıntılı talimatlar verin ve dakikalar içinde bir blog yazısı alın.

Komut: "[konu] hakkında [hedef kitle]'yi hedefleyen 500 kelimeden kısa, ilgi çekici bir blog yazısı yazın."

gemini aracılığıyla

6. Başlıklar oluşturun

İçeriğinizin ihtiyaçlarını belirleyin ve akılda kalıcı ve dikkat çekici başlıklar bulun.

Komut: "[konu] hakkında bir makale için 10 benzersiz ve dikkat çekici başlık seçeneği oluşturun."

gemini aracılığıyla

7. E-posta konu satırları yazın

Açılma olasılığı yüksek e-posta konu satırları oluşturun.

Komut: "[ürün/hizmet]'i tanıtan bir pazarlama kampanyası için beş ilgi çekici e-posta konu satırı oluşturun."

ge m ini aracılığıyla

8. Soru-Cevap içeriği oluşturun

Web siteniz veya müşteri desteği materyalleriniz için yararlı SSS bölümleri oluşturun.

Komut: "Müşterilerin [ürün/hizmet] hakkında sorabileceği beş yaygın soru oluşturun ve kısa ve bilgilendirici cevaplar verin."

gemini aracılığıyla

9. Web sitenizi tamamlayın

Marka mesajınızı etkili bir şekilde ileten çekici bir web sitesi metni oluşturun.

Komut: [İşletme] için [anahtar değerleri ve misyonu] vurgulayan kısa ve bilgilendirici bir "Hakkımızda" sayfası yazın. "

gemini aracılığıyla

10. Hedef kitlenizin ilgisini çekin

Google Gemini ile yaratıcı olun ve benzersiz CTA'lar yazın.

Komut: "Hedef kitleye yönelik [konu] hakkında [içerik türü] için üç güçlü eylem çağrısı oluşturun."

gemini aracılığıyla

11. Proje zamanlamalarını planlayın

Google Gemini ile son teslim tarihlerine uyun ve dağınık programlardan kaçının.

Komut: "[proje adı] için [sayı] anahtar dönüm noktası ve son tarih içeren bir proje zaman çizelgesi oluşturun."

gemini aracılığıyla

12. İletişim ve işbirliği

Takımınıza verimli toplantılar vaat edin ve bir daha asla toplantılara geç kalmayın!

Komut: "Yeni çalışanlar için [görev] ile ilgili kısa ve öz bir talimat seti yazın."

gemini aracılığıyla

13. Garip durumları ortadan kaldırın

Gemini for Google'ın yaratıcı fikirleriyle takım bağlarını güçlendirin ve toplantı dinamiklerini iyileştirin.

Komut: "[departman adı] takımı için [görev] için 10 yaratıcı aktivite yazın."

gemini aracılığıyla

14. İş fikirleri için beyin fırtınası yapın

Girişimci düşüncenin önünü açın ve başarı için yeni fırsatlar belirleyin.

Komut: "[Sektör/faiz] ile ilgili 10 potansiyel iş fikrinin bir listesini oluşturun."

gemini aracılığıyla

15. Müşterilerle iletişimi geliştirin

Müşteri hizmetleri etkileşimlerini iyileştirin ve rafine ancak empatik yanıtlarla daha güçlü müşteri ilişkileri kurun.

Komut: [Müşteri Adı]'na [sipariş numarası] ile ilgili bir müşteri hizmetleri yanıtı taslağı hazırlayın. [Sorun] için özür dileyin ve [sorunu çözmek için yaptığınız şeyi açıklayın] bilgisini verin. [Tonlama talimatlarını] koruyun. "

gemini aracılığıyla

16. İşyerindeki sorunları çözün

Takımınızı işbirliğine dayalı problem çözme sürecine dahil edin.

Komut: "[Takımımız/departmanımız]'daki [sorun] için beş olası çözümden oluşan bir liste oluşturun."

gemini aracılığıyla

17. Takımlar arasında uyum oluşturun

Gemini'nin yaratıcı çözümleriyle iş yerinde sıkıntıyı ortadan kaldırın ve takım moralini artırın.

Komut: "[Departman/takım] içindeki [sorun]'u iyileştirmek için beş yaratıcı çözüm bulun."

gemini aracılığıyla

18. İş süreçlerini iyileştirin

Engelleri belirleyin, düzenli kalın ve günlük uygulamaları ve uzun vadeli iş süreçlerini standartlaştırın.

Komut: "Tutarlılığı sağlamak ve hataları en aza indirmek için [görev] için bir kontrol listesi oluşturun."

gemini aracılığıyla

19. Çalışanların gelişimini destekleyin

Değerli öğrenme kaynaklarını belirleyin ve bunlara erişin. Gemini'den, alanınız veya ilgi alanınızla ilgili doğru materyallerin güncellenmiş bir listesini getirmesini isteyin.

Komut: "[Beceri]mi geliştirmeme yardımcı olabilecek beş kaynak (kitap, makale, podcast) listesi oluşturun."

gemini aracılığıyla

Ayrıca okuyun: Üretken AI için En İyi Komut İfadesi Mühendisliği Araçları

20. Senaryolar yazın

Yaratıcı hikaye fikirleri geliştirin ve farklı film türlerini deneyin.

Komut: "[Film türü] için [sahne türü] kısa bir senaryo yazın."

gemini aracılığıyla

21. Karakterler oluşturun

Kurgusal dünyalarınız için zengin ve ilgi çekici karakterler yaratın. İstediğiniz kadar derinlemesine girebilir, onlara güçlü kişilikler, benzersiz fiziksel özellikler ve ilginç hikayeler veya tuhaflıklar verebilirsiniz.

Komut: "[roman türü/açıklama] için beş benzersiz karakter adı ve arka plan hikayesi oluşturun."

gemini aracılığıyla

22. Şarkı sözleri yazın

Şarkı yazımında yardım alın ve farklı müzik tarzlarını keşfedin.

🧠Eğlenceli Bilgi: Gemini for Google'ın yanı sıra, herkesin hızlı bir şekilde şarkı oluşturabileceği AIVA ve Boomy gibi araçlar da bulunmaktadır. AIVA, müzik bestelemek için popüler olmakla birlikte, uygun şarkı sözleri de önerebilir. Boomy, kullanıcıların tercih ettiği tür ve tarzda hem müzik hem de şarkı sözleri oluşturur.

Komut: "[sanatçı] tarzında [konu] hakkında bir şarkı sözü yazın."

gemini aracılığıyla

23. Bir mood panosu oluşturun

Milyarlarca veri noktası üzerinde eğitilmiş AI'nın zevkine göre tasarım konseptlerinizi görselleştirin ve iyileştirin.

Komut: "[Renk paleti/stil] odaklı bir [tasarım projesi] için bir mood board oluşturun."

gemini aracılığıyla

24. Şiir yazın

Şiirin insan ifadesiyle sınırlı olduğunu kim söylemiş? AI ile farklı şiirsel stilleri ve yaratıcı ifadeleri keşfedebilirsiniz (ancak çıktının kalitesi insan şiirleriyle karşılaştırılamayabilir ve AI ön tanımlı olarak belirli bir kafiye şemasına daha fazla bağlı kalabilir).

Komut: "[Şair] tarzında [konu] hakkında kısa bir şiir yazın."

gemini aracılığıyla

25. Kısa hikayeler yazın

Yazarın blokunu aşın ve kısa hikayeler yazmaya başlayın.

Komut: "[Tema] hakkında kısa bir öykü için beş benzersiz öykü fikri üretin."

gemini aracılığıyla

26. Reklam metni oluşturun

Hedef kitlenizin ilgisini çeken ilgi çekici reklam metinleri yazın. Klişe AI ifadeleri ve laf kalabalığı içeren cümleleri ayıklamak için metinleri düzenlemeniz ve iyileştirmeniz gerekebileceğini unutmayın.

Komut: "[Hedef Kitle]'yi hedefleyen [Ürün/Hizmet] için [Sayı] adet ilgi çekici reklam metni seçeneği yazın. [Anahtar Avantaj/Benzersiz Satış Önerisi]'ne odaklanın. "

gemini aracılığıyla

Ayrıca okuyun: Tasarımcılar için en iyi AI sanat oluşturma araçları

27. Bilgileri çevirin

Dil engeli olmadan bilgi ve kaynaklara erişin. Gemini'yi çeviriler için kullanmak, uluslararası iş, seyahat, eğitim, kişisel gelişim ve topluluk geliştirme için yararlı olabilir.

Komut: "Bu metni [metin] diline çevirin."

gemini aracılığıyla

28. Soru

AI'ya nasıl soru soracağınızı merak eden bir kullanıcıysanız, örneğindeki gibi bir komut istemine yazın.

Komut: "[Konuya odaklanan bir soru oluşturarak net bir cevap alın. ]"

Örnek: " Nasıl prompt mühendisi olunur ?"

gemini aracılığıyla

29. Kod yazın

Gemini AI, talimatlarınıza göre kod parçacıkları, fonksiyonlar, programlar ve hatta uygulamalar oluşturabilir.

Komut: "[Konu] için [dil] kodu yazın."

gemini aracılığıyla

30. Deneme yazıları oluşturun

Gemini AI'dan ihtiyacınız olan makale türleri hakkında belirli ayrıntılar girin ve yazmasını izleyin. Biz ona, düşünce zinciri konsepti için bir tane oluşturmasını istedik!

Komut: "[Konu] hakkında [kelime sınırı] içinde bir deneme yazın. [Belirli ve ilgili anahtar kelimeleri] eklemeyi unutmayın."

Örnek: "700 kelime içinde düşünce zinciri istemleri hakkında bir deneme yazın. Büyük dil modeli ve düşünce zinciri istemleri gibi ilgili anahtar kelimeleri eklemeyi unutmayın."

gemini aracılığıyla

🧠 Eğlenceli Bilgi: Google, dil işleme ile akıl yürütmeyi birleştiren yeteneklerinin ikiliğini simgelemek için gelişmiş AI modeline "Gemini" adını verdi. Bu, uygulamalar arasında esnekliği korurken son derece güvenilir ve verimli içgörüler sağlamak olan Gemini AI sisteminin daha geniş hedeflerini yansıtıyor. Adı ayrıca, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için farklı teknolojilerin uyarlanabilirliğini ve birleştirilmesini temsil eden İkizler takımyıldızındaki ikilik fikrinden de esinlenmiştir.

Komutları Ustaca Kullanmak Neden Önemli?

Google Gemini AI'yı kullanmayı öğrenmek için komut yazma sanatını anlamanız gerekir. Bunlar, AI modelinden aldığınız yanıtların kalitesini etkiler.

Bir komut istemi, belirli bir yanıt oluşturmak için bir dil modeline sağladığınız girdi veya talimattır. Sorgu veya başlangıç noktası görevi görür ve AI'ya beklenen çıktı türü konusunda rehberlik eder. Komut istemini soru, ifade veya örnek formunda sorabilirsiniz. Ayrıca, komut istemlerinin kalitesi ve netliği AI'nın yanıtını önemli ölçüde etkiler.

Bir Reddit kullanıcısı, AI modeliyle etkileşiminiz için komut tasarımının neden önemli olduğunu açıklıyor:

AI, talimatları takip etmek ve örnekleri kopyalamak konusunda çok iyidir. Dolayısıyla, komutlarınız ve örnekleriniz ne kadar spesifik ve kapsamlı olursa, sonuçlar hedeflerinize o kadar yakın olur. Örneğin, "bir hikaye yaz" yerine "JRR Tolkien tarzında, ancak elfler, cüceler, insanlar ve hobbitler yerine aşağıdaki türlerin yer aldığı epik bir fantastik roman yaz" komutu verin.

AI, talimatları takip etmek ve örnekleri kopyalamak konusunda çok iyidir. Dolayısıyla, komutlarınız ve örnekleriniz ne kadar spesifik ve kapsamlı olursa, sonuç da hedeflerinize o kadar yakın olur. Örneğin, "bir hikaye yaz" yerine "JRR Tolkien tarzında, ancak elfler, cüceler, insanlar ve hobbitler yerine aşağıdaki türlerin yer aldığı epik bir fantastik roman yaz" komutunu verin.

Komut isteminin anahtar özellikleri

İşte iyi yapılandırılmış bir promptun temel özellikleri:

Sorgu girişi : Gemini için bilgi veya komutu girin Örnek: "Gemini'yi kullanmak için beş temel en iyi uygulamayı yazın."

Bağlam sağlayın : Modele rehberlik etmek için arka plan bilgisi veya belirli ayrıntılar sağlayın Örnek: "Bu paragrafı 100 kelimeyle özetleyin."

Spesifik olun: Yanıtın istenen biçimini, stilini veya tonunu açıklayın Örnek: "Çoklu görev hakkında ilgi çekici ve konuşma tarzında bir blog yazın."

Özelleştirme: Belirli sonuçlar elde etmek için istemleri özelleştirin ve farklı kullanım durumları için çok yönlü hale getirin Örnek: "Aşağıda ekli metni bir üniversite öğrencisi için ince ayar yapın ve mevcut sürüm hakkında olumlu ve olumsuz geri bildirimde bulunun. "

Komut isteme sanatında ustalaşmak için bu kısa açıklayıcı videoyu izleyin!

AI komutlarının kullanmanın avantajları

AI prompt şablonlarını kullanmak veya kendi şablonlarınızı oluşturmak, Gemini deneyiminizi önemli ölçüde geliştirebilir. İşte nasıl:

Etkili komutlar oluşturun ve alakalı, yüksek kaliteli sonuçlar elde edin

İyi yapılandırılmış Gemini AI komutları ve açık talimatlarla zaman kazanın

Yaratıcılığı ateşleyin komutları kullanarak yeni fikirler, hikayeler ve konseptler için ilham alın

Çeşitli ihtiyaçlara göre uyarlanmış bilgilendirici, yüksek kaliteli komutlarla çeşitli görevleri yerine getirin

Farklı konuları ve bakış açılarını keşfederken komut yazma becerilerinizi geliştirin

AI'nın fikirler üretmesine ve olasılıkları keşfetmesine izin vererek yazar bloğunu aşın

Şimdi bu komutlarla Gemini'yi işimize nasıl yararlandırabileceğimizi görelim!

Gemini Kullanmanın Sınırlamaları

Gemini, birden fazla fonksiyonu yerine getirmek için yararlı bir araçtır. Ancak, körü körüne güvenmeden önce, AI modelinin şu eksikliklerine dikkat edin:

Gemini Advanced (ücretli sürüm) veri güvenliği vaat ederken, ücretsiz sürümünde uçtan uca şifreleme yoktur

AI modeli, bilgileri çarpıtabilir ve doğrulama gerektirebilecek yanıtlar üretebilir

Gemini'ye ne yapılacağını çok net bir şekilde belirten komutlar yazmadığınız sürece, yanıtlar amacına hizmet etmeyecektir

Gemini'den doğru yanıtlar almak için karmaşık görevleri birkaç ayrı komut istemine bölmeniz gerekir; bu işlem zaman alıcı olabilir

Aracın sınırlı özelleştirme yetenekleri, kullanıcıların kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlama yapmasına izin vermez

Gemini entegrasyonları Google Çalışma Alanı ile sınırlıdır

G2'deki bir Google Gemini AI kullanıcısı şöyle diyor

Gemini'nin çıktılarının ardındaki mantık belirsiz olabilir, bu da doğruluğu kontrol etmeyi ve olası önyargıları azaltmayı zorlaştırır. Bu belirsizlik, özellikle hassas bilgilerle çalışan kullanıcılar için rahatsız edici olabilir.

Gemini'nin çıktılarının ardındaki mantık belirsiz olabilir, bu da doğruluğu kontrol etmeyi ve olası önyargıları azaltmayı zorlaştırır. Bu belirsizlik, özellikle hassas bilgileri işleyen kullanıcılar için rahatsız edici olabilir.

Keşfedilecek Gemini Alternatifleri

Gemini'nin AI araçlarının sınırlamalarıyla neden uğraşasınız? AI destekli kapsamlı asistanınız ClickUp Brain'den yararlanın!

ClickUp Brain, tüm görevlerinizi, belgelerinizi ve takım bilginizi ClickUp içinde birleştirir, iş için her şeyi içeren uygulama. Artık tüm projelerinizi tek bir platformda yönetin, birden fazla uygulama arasında geçiş yapmanıza gerek yok. En iyi yanı ne mi? ClickUp, Google Çalışma Alanı'ndan daha fazlasıyla uyumludur. Her gün kullandığınız 1000'den fazla uygulama ile entegre edin.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %83'ü takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbeti kullanıyor. Ancak, iş günlerinin neredeyse %60'ı bu araçlar arasında geçiş yapmak ve bilgi aramakla geçiyor. ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama ile proje yönetimi, mesajlaşma, e-postalar ve sohbetleriniz, yerleşik yapay zeka ile geliştirilmiş tek bir yerde bir araya gelir.

ClickUp Brain, Gemini'nin bazı sınırlamalarını şu şekilde ele almaktadır:

Veri güvenliği önlemleri

Gemini'nin ücretsiz sürümünde uçtan uca şifreleme bulunmazken, ClickUp Brain, gizli ve iş açısından hassas bilgileri çalışma alanınızın güvenli sınırları içinde tutarak veri gizliliğini sağlar. Bu, hassas iş verilerinin güvende kalmasını garanti eder.

Hatasız çıktılar

Google Gemini AI verileri yanlış yorumlayabilir veya yanlış bilgiler üretebilir, ancak ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi, çalışma alanınızdan bağlamsal olarak doğru verileri alır. Yanıtları doğrulanmış iç bilgilere dayandırarak, yanıltıcı sonuçlar üretme olasılığını en aza indirir.

📮ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bağlamı elde etmek için günde 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki, tüm bilgiler belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı ne olurdu? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi yanınızda olduğunda, bağlam değiştirme artık geçmişte kalır. Çalışma alanınızdan sorunuzu sorun, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri getirir!

💡Pro İpucu: ClickUp Brain'i kullanarak internette her şeyi araştırabilirsiniz. Otelleri bulun, restoranları yerlerini belirleyin, tatil planları yapın ve daha fazlasını parmaklarınızın ucunda yapın.

Komut: "New York'ta suşi yiyebileceğim yerler önerebilir misiniz?"*

ClickUp Brain ile internette her şeyi arayın

Komut kolaylığı

Etkili yanıtlar için son derece ayrıntılı ve kesin komut istemleri gerektiren Gemini'den farklı olarak, ClickUp Brain sezgisel bir arayüz ve projelerinizin bağlamında genel sorguları anlayan konuşma yapabilen yapay zeka özelliğine sahiptir. Bu, aşırı karmaşık komut istemleri oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırır.

ClickUp Brain ile aşırı karmaşık komutları bırakın

Karmaşık görevlerin yönetimi

Gemini ile karmaşık görevleri birden fazla komut istemine ayırmak zaman alıcı olabilir. ClickUp Brain, birleştirilmiş bir çalışma alanı içinde entegre çözümler sunarak bu tür iş akışlarını birleştirir ve kullanıcıların birkaç ayrı komut istemiyle uğraşmadan çok adımlı süreçleri ele almalarını sağlar.

ClickUp Brain ile tek bir komutla işlerinizi daha hızlı tamamlayın

Özelleştirme ve esneklik

Gemini'deki sınırlı özelleştirme seçenekleri, belirli kullanım durumlarına uyarlanabilirliğini kısıtlar. Buna karşılık, ClickUp Brain'in ölçeklenebilirliği ve kapsamlı entegrasyon yetenekleri, kullanıcıların AI araçlarını tam olarak rollerine ve sektörlerine göre uyarlayabilmelerini sağlayarak daha çok yönlü bir verimlilik çözümü sunar.

ClickUp Brain, işbirliğine dayalı düzenleme için Belgeler ile entegre edilmiştir

💡Pro İpucu: Farklı projeler, görevler veya girişimler için şablonlar oluşturarak iş akışlarını takımınızın ihtiyaçlarına göre uyarlayın. Özelleştirme seçenekleri sınırlı olan Gemini'den farklı olarak, ClickUp Brain platformu tam olarak gereksinimlerinize göre şekillendirmenize olanak tanır ve verimliliğinizi artırır.

Gemini ile karşılaşabileceğiniz sorunları çözmenin yanı sıra, ClickUp Brain, çalışma alanınızla entegre olma ve tüm bilgileri özümseme yeteneği sayesinde diğer birçok görev için de faydalıdır.

Sizin için yapabilecekleri:

AI Proje Yöneticisi : İlerleme raporları ve takım güncellemeleri gibi rutin görevleri otomatikleştirerek stratejik girişimlere odaklanmanızı sağlar

AI Writer: Belirli rolünüze uygun yüksek kaliteli içerik oluşturmanıza yardımcı olur, iletişimi ve dokümantasyonu iyileştirir

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

Daha iyi işbirliği : Merkezi bir bilgi kaynağı sağlayarak takımlar arasında uyumu kolaylaştırır

Ölçeklenebilirlik : Çeşitli iş türleri için 100'den fazla aracı destekler, böylece farklı profesyonel ihtiyaçlara uyarlanabilir ve kuruluşunuz büyüdükçe ölçeklenebilir

Özetleme: Belirli bir toplantı veya konuyu gezerek bilgileri özetler ve ihtiyaçlarınıza göre anahtar noktaları vurgular

ClickUp Brain'i kullanarak bilgileri özetleyin ve önemli noktaları dakikalar içinde vurgulayın

Verimliliğimizi kesinlikle basitleştirdi ve bunun büyük bir kısmı ClickUp'ın sunduğu tüm farklı entegrasyonlar ve ClickApps sayesinde oldu. Hayatımızı kolaylaştıran ve elimizdeki gerçek projelere odaklanmamızı sağlayan otomasyonlar, bizim ve tüm şirket için gerçekten faydalı.

Verimliliğimizi kesinlikle basitleştirdi ve bunun büyük bir kısmı ClickUp'ın sunduğu tüm farklı entegrasyonlar ve ClickApp'ler sayesinde oldu. Hayatımızı kolaylaştıran ve elimizdeki gerçek projelere odaklanmamızı sağlayan otomasyonlar, bizim ve tüm şirket için gerçekten faydalı.

Ayrıca okuyun: AI ile En İyi Yazma Asistanı Yazılımları

ClickUp ile Verimliliğin Kapılarını Açın

Google Gemini gibi araçlar değerli özellikler sunarken, ClickUp Brain yaygın sınırlamaları ortadan kaldırarak ve benzersiz özelleştirme seçenekleri sunarak öne çıkıyor.

Gemini, göreve özel istekler için Google Workspace ile sorunsuz bir şekilde entegre olabilir, ancak ClickUp yalnızca Google'a değil, çok çeşitli diğer araçlara da bağlanır. Ayrıca, ClickUp Brain bilgileri bağımsız olarak analiz edebilir ve karmaşık istemler olmadan yanıtlar sağlayabilir.

Daha akıllı ve daha verimli AI iş akışlarını deneyimlemeye hazır mısınız? ClickUp'a ücretsiz kaydolun!