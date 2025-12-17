Oyun Geliştirmenizi Planlamak, Tasarlamak ve İzlemek için Ücretsiz Video Oyunu Şablonları

Oyununuzun etkileyici bir çekirdek döngüsü, benzersiz bir sanatsal tasarımı ve çoğunlukta çalışan bir yapısı var. Ancak hata listeniz Discord'da, seviye notlarınız Google Dokümanlar'da gömülü ve kesme sahnesi senaryosunun son "onaylanmış" sürümünün nereye gittiğini kimse bilmiyor.

Bu bir üretim süreci değil. Bu iş yükünün yayılmasıdır.

Daha fazla bağımsız takım ve stüdyo daha hızlı ve daha yalın bir şekilde ürünlerini piyasaya sürerken, planlama ve temiz bir şekilde uygulama beceriniz rekabet avantajı haline geliyor. İster tek bir seviye oluşturuyor ister lansmana hazırlanıyor olun, momentumunuzu sürdürebilecek sistemlere ihtiyacınız var.

Bu kılavuz, daha akıllı bir şekilde geliştirme yapmanıza, takımınızı uyumlu hale getirmenize ve lansmandan önce zahmetli yeniden geliştirme işlemlerinden kaçınmanıza yardımcı olacak en iyi video oyunu şablonlarını (tasarım belgelerinden sprint panolarına kadar) bir araya getirir.

Oyun Geliştiriciler için En İyi 12 Video Oyunu Şablonu Bir Bakışta

İster bağımsız bir geliştirici, ister bir stüdyo olun, ister ilk oyununuzu yeni başlatıyor olun, bu şablonlar video oyun geliştirme yolculuğunuzun her aşamasını düzenlemenize, planlamanıza ve kolaylaştırmanıza yardımcı olacaktır.

Video Oyun Şablonları Nedir?

Video oyunu şablonu, tasarım belgeleri, hata izleme, sprintler veya lansman kontrol listeleri gibi geliştirmenin bir bölümünü planlamak için hazır bir yapıdır.

Her seferinde boş bir sayfadan başlamak yerine, üretim sürecine daldığınızda unutmanız muhtemel bölümleri zaten içeren bir biçimle başlayabilirsiniz.

Çoğu oyun şablonu, kararları kaydetmenize ve mekanikler, seviyeler, varlıklar, test notları ve yayınlama görevleri gibi temel öğeleri tutarlı tutmanıza yardımcı olur. İster tek başınıza ister bir takımda çalışın, bu şablonlar ayrıntıları gözden kaçırmamanızı ve fikirden yayına daha hızlı geçmenizi sağlar.

İyi bir video oyunu şablonu nedir?

İyi bir video oyunu şablonu, planlamayı net tutarken, türünüze ve ş Akışınıza uygun özellikler sunmalıdır.

İdeal video oyunu şablonu şunları içermelidir:

Konsept, oynanış, mekanikler, karakterler, varlıklar ve testler için net bölümler

Planlama ve dokümantasyon için kolay takip edilebilir yapı

Değişiklikleri, geri bildirimleri ve revizyonları kaydetmek için alan

Popüler proje araçları ve ş Akışlarıyla uyumluluk

Şablonu farklı takımlara ve oyun stillerine uyarlayabilmek için özelleştirilebilir alanlar

Takımlar veya stüdyolar için gerçek zamanlı işbirliği özellikleri

Projeyi eksiksiz bir şekilde izlemenizi sağlayan yerleşik kontrol listeleri ve zaman çizelgeleri

12 En İyi Video Oyunu Şablonu

Oyun geliştirme artık sadece dosya ve görevleri yönetmekle ilgili değil, zekayı yönetmekle de ilgili. Ancak belgeler, sohbetler, notlar ve planlama için kullanılan AI araçları ayrı sistemlerde yer aldığında, AI yayılması olarak adlandırdığımız bir durum ortaya çıkar: bağlantısız içgörüler, dağınık güncellemeler ve tek bir doğru kaynak bulunmaması.

İşte burada ClickUp'ın birleşik AI Çalışma Alanı oyunun kurallarını değiştiriyor. Görevler, belgeler, varlıklar, zaman çizelgeleri ve artık AI'yı da içeren her şeyi, işinizi anlayan tek bir yerde bir araya getiriyor. Böylece sadece daha hızlı değil, aynı zamanda daha akıllı da hareket ediyorsunuz.

Aşağıda, ilk mekanizmanızı tasarlarken veya küresel bir lansman planlarken, yeniden çalışmayı azaltmak, kör noktaları ortadan kaldırmak ve oyununuzu piyasaya sürmenize yardımcı olmak için oluşturulmuş 12 oyun geliştirme şablonu* bulacaksınız.

1. ClickUp Oyun Tasarım Belgesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Oyun Tasarım Belgesi Şablonu ile her oyun öğesini tek bir yerde planlayın, belgelendirin ve yönetin.

Üretim sürecinin yoğun olduğu zamanlarda, takımın gerçekten üzerinde anlaştığı noktaları unutmak çok kolaydır. ClickUp Oyun Tasarım Belgesi Şablonu, temel döngü, mekanikler, özellikler ve varlık planlarınızı tek bir düzenlenebilir merkezde tutar, böylece kararlar sprintin ortasında kaybolmaz.

ClickUp Docs şablonu olarak oluşturulan bu şablon, hedefleri, özellikleri, oyun eğitimi, mekanikleri ve varlıkları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır ve ayrıca Listeler, Gantt, İş Yükü, Takvim ve daha fazlası gibi özelliklerle daha geniş bir ş Akışı oluşturmayı destekler. Ayrıca, süreçlerinizde işbirliğine dayalı düzenleme, otomasyonlar, ekran kaydı ve yapay zeka ile izlemeyi desteklemek için tasarlanmıştır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Geliştirme hedeflerini tanımlayın, böylece takım "tamamlandı"nın ne anlama geldiğini onaylayabilir.

Özellikleri ve mekanizmaları özetleyin, böylece kapsam kararları erken kaydedilsin.

Sanat, ses ve kullanıcı arayüzü işlerinin tekrar tekrar planlanmaması için varlıkları belgelendirin.

Liste, Gantt, İş Yükü ve Takvim görünümlerini kullanarak belgenin ötesinde bir ş akışı oluşturun.

İşbirliğine dayalı düzenleme, otomasyonlar ve ekran kaydı ile ilerlemeyi takip edin, böylece güncellemelerin görünürlüğü korunur.

✨ İdeal kullanım alanları: Kararları tek bir yerde belgelemek ve uygulamayı izlemek için bir video oyunu şablonu isteyen bağımsız geliştiriciler, oyun tasarım yazılımı kullanıcıları, öğrenciler ve stüdyolar.

💡 Profesyonel İpucu: Harika bir oyun tasarım belgesi, mekanikleriniz, seviyeleriniz ve kapsamınız gelişmeye devam ettikçe güncel kaldığı sürece yararlıdır. ClickUp Docs ile oyunla ilgili tüm belgelerinizi yazın, düzenleyin ve erişin ClickUp Docs'u belgeleriniz için "doğru bilgi kaynağı" olarak kullanın. Ardından, her sprintte bölümleri görevlere kopyalamak zorunda kalmamak için bunu doğrudan üretim işine bağlayın. ClickUp Docs, iç içe geçmiş sayfalar, tablolar, gömülü öğeler ve şablonları destekler. Gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir ve metni doğrudan belgeden izlenebilir görevlere dönüştürebilirsiniz. Takımınızın fikirlerden uygulamaya geçmesini sağlamak için: ClickUp Docs'ta oyun tasarım belgenizi hazırlayın , ardından anahtar paragrafları savaş, kullanıcı arayüzü, ses ve seviye tasarımı için görevlere dönüştürün. , ardından anahtar paragrafları savaş, kullanıcı arayüzü, ses ve seviye tasarımı için görevlere dönüştürün.

ClickUp Beyaz Taht alarında temel döngüleri, görev akışlarını veya kesme sahnelerini çizin, ardından çerçeveleri görevlere bağlayın, böylece "neden" "ne" ile bağlantılı kalır.

Belgenin içinde bir "Değişiklikler" bölümü oluşturun ve mekanikler değiştiğinde sahipleri etiketleyerek herkesi bilgilendirin. AI, kullanıcı kılavuzları ve standart çalışma prosedürlerinden yasal sözleşmelere ve ürün açıklamalarına kadar belge yazımını kolaylaştırabilir.

📽️ Bu video'da, gerçek dünya örnekleri ve kanıtlanmış komutlarla AI'yı kullanarak dokümantasyon yazmayı göstereceğiz.

2. ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu'nu kullanarak gerçek zamanlı güncellemelerle hataları hızlı bir şekilde takip edin, atayın ve düzeltin.

Discord'da hatalar bildirildiğinde, mesajlarda yeniden üretildiğinde ve birinin kişisel notlarında "izlendiğinde" harika bir yapı bile bozuk hissedilebilir. ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu, takımınıza sorunlar için tek bir paylaşılan günlük sağlar, böylece test ve düzeltmeler arasında hiçbir şey kaybolmaz.

Yapısal raporlama, atama, öncelik ve çözüm izlemesini desteklemek için tasarlanmıştır, böylece QA ve geliştirme takımları aynı sorunları yeniden değerlendirerek döngü kaybetmezler. Sorun kaydına yeniden üretme adımlarını, ekran görüntülerini, günlükleri ve durum güncellemelerini ekleyerek herkesin tahminde bulunmadan hemen işe koyulmasını sağlayabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Ciddiyet, sahip ve platform için açık alanlarla hata raporlarını yakalayın.

Sorunları doğru takım arkadaşına atayın, böylece düzeltmeler birikmiş işler arasında takılıp kalmasın.

Durumu "açık"tan "çözüldü"ye kadar izleyin, böylece kalite kontrol ekibi neyi yeniden test etmesi gerektiğini her zaman bilir.

Ekran görüntülerini, günlükleri ve yeniden üretme adımlarını sorun kaydında saklayarak temiz bir devir teslimi sağlayın.

Özellik, seviye veya yapıya göre sorunları gruplandırın, böylece kalıplar daha çabuk ortaya çıksın.

✨ İdeal kullanım alanları: QA test uzmanları, geliştiriciler ve sürümler arasında güncel tutabilecekleri güvenilir bir hata günlüğüne ihtiyaç duyan stüdyolar.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Agents'ı birkaç hedefli otomasyonla eşleştirin, böylece takım hızlı hareket ederken bile QA süreçleriniz tutarlı kalır. ClickUp Agents ile önceden yapılandırılmış ş akışları aracılığıyla kolay güncellemeler ve mesajlar alın ClickUp Ajanları, onlara verdiğiniz talimatlara göre (önceden oluşturulmuş seçenekler ve kod gerektirmeyen oluşturucu dahil) özerk bir şekilde hareket edebilir. Ayrıca, güncellemeleri liderlik kanalında özetlemek veya eylem öğelerinden görevler oluşturmak gibi tekrarlayan, zaman alıcı ş akışları için de mükemmeldir. İşte oyun testine uygun pratik bir kurulum: ClickUp Agent'ı kullanarak günlük hata faaliyetlerini özetleyin (yeni kritik sorunlar, engelleyiciler, çözülen sorunlar) ve geliştirme kanalınıza net bir güncelleme yayınlayın.

Tetikleyiciler ve Eylemler kullanarak atama kuralları, durum değişiklikleri ve gecikmiş hatırlatmalar gibi öngörülebilir adımlar için otomasyonları kullanın.

Takımınız diğer araçlarda artefaktlar saklıyorsa, ClickUp Agents bağlı uygulamalardan (Google Drive veya GitHub gibi) bağlam bilgilerini alabilir, böylece hata raporunda doğru bağlantılar gösterilir.

3. ClickUp Görev Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Görev Yönetimi Şablonu ile geliştirme görevlerini düzenleyin ve ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirin.

Geliştirme planınız kafanızda ise, bir şeyler ters gittiğinde her seferinde onu yeniden oluşturmak zorunda kalırsınız. ClickUp Görev Yönetimi Şablonu, ister tek başınıza çalışıyor ister küçük bir stüdyoyu koordine ediyor olun, işi atayabileceğiniz ve gözden geçirebileceğiniz gerçek bir plana dönüştürmenize yardımcı olur.

Bu şablon, görevleri dönüm noktalarına, rollere veya özellik alanlarına göre düzenlemek için esnek bir temel sağlar. Bu şablon, testleri ve yapı hazırlıklarını izlerken üretimi devam ettirmek istediğinizde son derece etkili bir şekilde çalışır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Üretimi özellik, seviye ve dönüm noktalarına göre görevlere ayırarak kapsamı görünür hale getirin.

Öncelikler değiştiğinde işlerin aksamasını önlemek için sahipleri ve tarihleri atayın.

Bağımlılıkları takip ederek, son teslim tarihinden önce "engellenen" işlerin açıkça görülmesini sağlayın.

Takımın iş şekline göre Liste, Pano veya Takvim tarzı düzenlerde sonraki adımları gözden geçirin.

İlerlemeyi tek bir yerde kaydedin, böylece güncellemeler sohbet ve belgelere dağılmasın.

✨ İdeal kullanım alanları: Görevleri planlamak, ilerlemeyi izlemek ve prototip aşamasından lansmana kadar tutarlılığı korumak için tek bir yer arayan bağımsız geliştiriciler ve küçük stüdyolar.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Yazılım mühendisliğinde yapılan araştırmalar, geliştiricilerin 1.000 satır kodda 15-30 hata yaptığını ve bu hataları düzeltmenin genellikle ilk özelliği yazmaktan daha uzun sürdüğünü göstermektedir.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıya. İşte burada ClickUp devreye giriyor. Güçlü Görev Yönetimi özellikleriyle, konuşmaları anında eyleme dönüştürebilirsiniz. Tek bir tıklama ile sohbet mesajlarından, yorumlardan, belgelerden ve hatta e-posta mesajlarından doğrudan görevler oluşturabilirsiniz.

İşte müşterilerimizden birinin yorumları !

Proje yönetimi platformu, pazarlama ekibi için vazgeçilmezdir ve diğer departmanlarla bağlantı kurmamıza yardımcı olması nedeniyle çok seviyoruz. ClickUp'ı her gün, her şey için kullanıyoruz. Yaratıcı takımımız için çok yararlı oldu ve ş akışlarını daha iyi ve daha verimli hale getirdi.

Proje yönetimi platformu, pazarlama takımı için vazgeçilmezdir ve diğer departmanlarla bağlantı kurmamıza yardımcı olması nedeniyle çok seviyoruz. ClickUp'ı her gün, her şey için kullanıyoruz. Yaratıcı takımımız için çok yararlı oldu ve ş akışlarını daha iyi ve daha verimli hale getirdi.

4. ClickUp Storyboard Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Storyboard Şablonu ile sahneleri görselleştirin ve oyununuzun hikayesini işbirliği içinde geliştirin.

Hikaye ağırlıklı oyunlar, olay örgüsü bir belgede, kesit sahneler listesi bir elektronik tabloda ve görsel referanslar farklı klasörlerde dağınık olduğunda karmaşık hale gelir. ClickUp Storyboard Şablonu, sahneleri ve sekansları haritalandırmanıza yardımcı olur, böylece yineleme yaparken anlatım tutarlılığını koruyabilirsiniz.

Cutscene'leri, öğreticileri, görevleri ve hatta UI akışını planlamak için kullanışlıdır. Bu storyboard şablonu, birden fazla kişinin aynı sahneyi bağlam içinde incelemesi ve her şeyi yeniden yazmadan geri bildirimde bulunması gerektiğinde özellikle kullanışlıdır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Hikaye yapınızın net kalması için sahneleri ve sekansları planlayın.

Değişiklikleri sahne bazında izleyin, böylece revizyonlar önceki kararları silmesin.

Sanat ve anlatım takımları aynı girdileri inceleyebilsin diye sekans başına referanslar toplayın.

Sahnelerin sahiplerini atayın, böylece yazım, seslendirme ve uygulama koordineli bir şekilde devam etsin.

Onayları görünürlükte tutun, böylece "son taslak" karmaşası yaşamadan ürününüzü piyasaya sürebilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: Çok sayıda sahne ve revizyon içeren hikaye odaklı oyunlar geliştiren hikaye tasarımcıları ve yaratıcı takımlar.

💡 Profesyonel İpucu: Tutarlılık, bir oyun geliştirmenin en zor kısmıdır — özellikle de üretim sürecinin ortasında geri bildirimleri belgelendirirken. ClickUp BrainGPT, Talk to Text özelliği ile bunu kolaylaştırır ve odaklanmanızı bozmadan oyun testi notlarını kaydetmenize, güncellemeleri özetlemenize ve "En çok açık hata hangi seviyede?" gibi sorular sormanıza olanak tanır. ClickUp BrainGPT'nin Talk to Text özelliği ile sesinizi kullanarak notlar, özetler ve güncellemeler metin olarak dikte edin Chrome uzantısı ile GitHub, Google Drive ve çalışma alanınızda arama yapabilir, birden fazla AI modelinden (Claude veya ChatGPT gibi) seçim yapabilir ve IP'nizin güvenliğini sağlamak için ClickUp'ın gizlilik öncelikli tasarımına güvenebilirsiniz.

5. ClickUp Yaratıcı Özet Belge Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yaratıcı Özet Belge Şablonu ile oyunun vizyonunu, tonunu ve hedeflerini net bir şekilde tanımlayın.

Takımınız oyunun amacında aynı fikirde değilse, birbiriyle uyumlu olmayan harika işler ortaya çıkar. ClickUp Yaratıcı Özet Belge Şablonu, vizyonu erken aşamada tanımlamanıza yardımcı olur, böylece sanat, yazım, UX (kullanıcı deneyimi) tasarımı ve geliştirme aynı hedefe doğru ilerler.

Hedefleri, hedef kitleyi, tonu, anahtar çıktıları ve kısıtlamaları özetlemek için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar ve proje geliştikçe güncellemesi kolaydır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Hedefleri, hedef kitleyi ve yaratıcı teknikleri belirleyin, böylece takım erken aşamada uyum sağlayabilir.

Kararların gerçekçi kalması için platform hedefleri ve kapsam gibi kısıtlamaları kaydedin.

Paydaşlarla bir özet paylaşımı gerçekleştirin, böylece geri bildirimler aynı belge yönetimi ş Akışına dayalı olsun.

Özetini üretim görevleriyle ilişkilendirerek, yürütme aşamasıyla bağlantılı kalmasını sağlayın.

Revizyonların görünürlüğünü koruyun, böylece "mevcut yön" hiçbir zaman belirsiz kalmasın.

✨ İdeal kullanım alanları: Üretim başlamadan önce yaratıcı yönelimlerini uyumlu hale getirmek için kısa ve öz bir özet gerektiren stüdyolar ve bağımsız takımlar.

💡 Profesyonel İpucu: Yaratıcı özetinizde temel unsurlar (hedefler, istenen sonuçlar, zaman çizelgesi, bütçe) belirlendikten sonra, ClickUp Brain'i kullanarak bu belgeyi uygulamaya hazır bir plana dönüştürün. ClickUp Brain ile belgelerinizin anında yüksek düzeyde özetlerini ve genel bakışlarını alın ClickUp Brain'den özeti takımınızın referans alabileceği bir "kuzey yıldızı" olarak özetlemesini isteyin, ardından sonuçları ve kısıtlamaları her şeyi izlemeyi kolaylaştıran kısa bir görev kontrol listesine aktarmasını sağlayın. ClickUp Brain ayrıca belgeleri saniyeler içinde özetleyebilir, bu da üretim sürecinin ortasında brifingin kaçınılmaz olarak değişmesi durumunda herkesin aynı çizgide kalmasını sağlamak için mükemmeldir.

6. ClickUp Scrum ve Sprint Planlaması Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Scrum ve Sprint Planlama Şablonu ile çevik sprintler gerçekleştirin ve geliştirme döngülerini verimli bir şekilde izleyin.

Sprint planlaması belirsiz olduğunda, birikmiş işler önceliklendirilmediğinde ve engeller çok geç keşfedildiğinde oyun geliştirme süreleri uzar. ClickUp Scrum ve Sprint Planlama Şablonu, yinelenebilir bir sprint yapısı sunarak yinelemeleri planlamanıza, iyileştirmeleri sunmanıza ve birikmiş işlerden tamamlanan işlere kadar tüm çalışmaları görünür tutmanıza olanak tanır.

Sprint işlerini organize etmek ve olanları gözden geçirmek için tasarlanmıştır, böylece takım aynı hataları tekrarlamak yerine her döngüden ders çıkarabilir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Sprint planlamasının net önceliklerle başlaması için birikmiş öğeleri düzenleyin.

Sprint işlerini durumuna göre takip edin, böylece ilerleme her gün görünür.

Engelleri kaydedin, böylece "takılan" işler erken aşamada işaretlenir.

Sprint sonuçlarını gözden geçirerek, yinelemeler boyunca planlamayı iyileştirin.

Sprint planlaması ve teslimat görevlerini bir arada tutun, böylece devirler sorunsuz gerçekleşsin.

✨ İdeal kullanım alanları: Sık sık derleme ve yapılandırılmış yinelemeyi destekleyen bir sprint sistemi isteyen çevik geliştirme takımları ve yapımcılar.

7. ClickUp Ürün Lansman Planı Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ürün Lansman Planı Kontrol Listesi Şablonu ile teaser'dan geri bildirime kadar her lansman görevini koordine edin.

Fragman son teslim tarihleri, kalite kontrol aşamaları, mağaza varlıkları, yama notları ve topluluk güncellemeleri farklı yerlerde izlendiğinde lansman stresli hale gelir. ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu, her lansman görevinin hesaba katılması ve ilerlemenin görünürlüğünün sağlanması için net bir zaman çizelgesi ve kontrol listesi sunar.

Takımların zaman çizelgeleri ve kaynaklarla uyumlu çalışmasına yardımcı olmak ve gerçek zamanlı ilerleme izlemesini desteklemek için tasarlanmıştır, böylece paydaşlar her zaman işlerin ne durumda olduğunu bilir. Tamamlandı, İnceleme için, Devam Ediyor, Beklemede ve Beklemede gibi Özel Durumlar ile Görev Kategorisi ve Süre gibi Özel Alanlar içerir ve lansman çalışmalarını düzenli tutar.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Lansman görevleri için verimli bir zaman çizelgesi oluşturarak son teslim tarihlerini netleştirin.

Hazırlık işlerini organize edin, böylece piyasaya sürülmeden önce hiçbir önemli ayrıntı gözden kaçmasın.

İlerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edin, böylece herkes bloklanan noktaları görebilir.

Onayları yönetmek için "Tamamlandı" ve "İnceleme için" gibi durumları kullanın.

Görev kategorisini ve süresini kaydedin, böylece lansman işleri taramaya uygun kalır.

✨ İdeal kullanım alanları: Pazarlama, kalite kontrol, mağaza kurulumu ve lansman sonrası takip işlemlerini tek bir lansman kontrol listesinde koordine eden bağımsız stüdyolar ve yayıncılar.

💡 Profesyonel İpucu: Lansman hazırlık görüşmeleri ve oyun testi özetleri için ClickUp AI Notetaker 'ı kullanın. ClickUp AI Notetaker ile toplantılarınızın transkriptlerini ve ayrıntılı özetlerini alın Tartışmaları kaydetme, kararları özetleme ve eylem öğelerini ortaya çıkarma özellikleri sayesinde, "lansmandan önce bunu düzeltmeliyiz" gibi ifadeleri hemen atanan görevlere dönüştürebilirsiniz.

8. ClickUp Varlık Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ürün Lansman Planı Kontrol Listesi Şablonu ile teaser'dan geri bildirime kadar her lansman görevini koordine edin.

Oyun dosyaları hızla birikir. Nelerin nihai olduğunu, kimin neye sahip olduğunu veya dosyaların nerede olduğunu izlemeyorsanız, zaten oluşturduğunuz varlıkları yeniden oluşturmak zorunda kalırsınız. ClickUp Varlık Yönetimi Şablonu varlık verilerini düzenlemenize ve depolamanıza, kullanımı izlemenize ve zaman çizelgelerini görselleştirmenize (basit Gantt grafikleri dahil) yardımcı olur.

Genel olarak varlık izleme için tasarlanmış olsa da, sanat paketleri, ses kitaplıkları, lisanslar, cihazlar ve ekipmanların izleme gibi oyun üretimi ihtiyaçlarına da kolayca uyum sağlar. Tamamlandı, İşlevsel, Satın Alma, Onarım ve Satış gibi özel durumların yanı sıra, zaman içindeki güncellemeleri ve maliyetleri takip etmenizi sağlayan birden fazla görünüm (onarım takvimi ve maliyet görünümleri dahil) içerir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Varlık verilerini bir veritabanında düzenleyin ve saklayın, böylece dosyalar dağınık kalmaz.

Kullanımı izleyerek neyin güncel neyin eski olduğunu öğrenin.

Varlık işleri için basit Gantt grafikleriyle zaman çizelgelerini görselleştirin.

"İşlevsel" veya "Onarımda" gibi özel etiketlerle varlık durumunu takip edin.

Birden fazla görünümü kullanarak onarımları ve maliyetleri tek bir yerden izleyin.

✨ İdeal kullanım alanları: Yayınlanana kadar düzenli tutulması gereken, giderek büyüyen sanat/ses varlıkları, araçlar, lisanslar ve üretim ekipmanları kütüphanesini yöneten takımlar.

9. ClickUp Pazarlama Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Pazarlama Planı Şablonu ile pazarlama kampanyalarını etkili bir şekilde planlayın, başlatın ve ölçün.

Pazarlama görevleri izlenmez ve sonuçlar gözden geçirilmezse, güçlü bir oyun bile beklenen performansı gösteremeyebilir. ClickUp Pazarlama Planı Şablonu, kampanyaları tek bir yerden planlamanıza ve optimize etmenize yardımcı olur. Ayrıca, hedefler belirlemek ve işi ClickUp Görevleri ile izlenebilecek eyleme geçirilebilir görevlere bölmek için bir alan oluşturmanıza da yardımcı olur.

Bu ClickUp şablonu, İptal Edildi, Tamamlandı, Devam Ediyor, Giriş Gerekiyor ve Planlandı gibi özel durumların yanı sıra, ilerlemeyi izlemek ve takip etmek için Önemli Sonuçlar, Zaman Çizelgesi, Hedefler ve İlerleme Pano gibi özel görünümler içerir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Planın ölçülebilir kalması için ulaşılabilir pazarlama hedefleri belirleyin.

Promosyonu görevlere bölün, böylece lansman işleri "birinin kafasında" kalmasın.

Metriklerle ilerlemeyi takip edin, böylece sonuçlara göre kampanyalarınızı ayarlayabilirsiniz.

Birden fazla görünümü kullanarak zaman çizelgelerini ve önemli sonuçları tek bir planda yönetin.

Kampanyalar çakıştığında zaman takibi, etiketler ve bağımlılıklar ile işleri izleyin.

✨ İdeal kullanım alanları: Mağaza sayfaları, sosyal içerik, basınla iletişim ve lansman zaman çizelgeleriyle birlikte topluluk etkinliklerini planlayan bağımsız takımlar ve stüdyolar.

🧠 Eğlenceli Bilgi: En eski ve en ünlü video oyunu Paskalya yumurtalarından biri, geliştirici Warren Robinett tarafından gizlenen, 1980 yılında Atari 2600 için geliştirilen Adventure oyununda ortaya çıktı.

10. Template.net tarafından hazırlanan Video Oyunu Senaryo Şablonu

Diyaloglar ve ara sahnelerdeki senaryolar farklı dosyalara dağılmışsa, yazdıklarınızı gözden geçirmek ve uygulamak daha zor hale gelir. Template.net'in Video Oyunu Senaryo Şablonu, sıfırdan biçimlendirme yapmak yerine çevrimiçi olarak düzenleyebileceğiniz ve işbirliği yaptığınız kişilerle paylaşım yapabileceğiniz hazır bir düzen sunar.

Ayrıca Microsoft Word, Google Dokümanlar ve PDF gibi yaygın biçimler için çevrimiçi indirme akışını da destekler. Bu, farklı araçlar kullanan yazarlara, oyunculara veya yerelleştirme ortaklarına senaryoları teslim etmeniz gerektiğinde özellikle yararlı olabilir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Tek bir yapılandırılmış senaryo dosyasında diyalog ve ara sahneleri taslak olarak hazırlayın.

Karakter satırlarını okunabilir tutun, böylece incelemeler daha hızlı olsun.

Birden fazla belgeye kopyala-yapıştır yapmadan sürümü takımınızla paylaşın.

Word, Google Dokümanlar ve PDF gibi yaygın biçimlere aktarın ve teslim edin.

Uygulamanın bağlantılı kalması için son senaryoyu görevlerle birlikte saklayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Çevrimiçi olarak düzenleyip işbirliği yaptıkları kişilerle paylaşabilecekleri temiz bir senaryo biçimi isteyen hikaye tasarımcıları ve bağımsız geliştiriciler.

11. Template.net tarafından hazırlanan Video Oyunu Çekim Programı Şablonu

Seslendirme oturumları ve kesit sahnelerinin çekimleri, mesajlarda ve bellekte kullanılabilirlik ve zaman izleme işlemi gerçekleştirildiğinde yanlara kayar. Template.net'in Video Oyunu Çekim Programı Şablonu, oturumları program biçiminde haritalandırmanıza yardımcı olur, böylece üretim günleri düzenli kalır.

Diğer Template.net dosyaları gibi, bu da yaygın indirme biçimlerini destekleyen dışa aktarma seçeneklerine sahip, düzenleyici öncelikli bir iş akışı etrafında oluşturulmuştur. Bu, programınızın çekirdek takımınızın ötesinde paylaşılması gerektiğinde kullanışlıdır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Seslendirme, hareket yakalama veya yakalama oturumlarını net zaman blokları ile planlayın.

Her oturum için kimin gerekli olduğunu izleyin, böylece roller kaçırılmasın.

Oturum planlarını görünür tutun, böylece son dakika değişikliklerini daha kolay koordine edebilirsiniz.

İşbirliği yaptığınız kişiler çevrimdışı erişime ihtiyaç duyduğunda programı indirilebilir bir dosya olarak paylaşın.

Bağımlılıklar görünür olsun diye üretim hazırlıklarını lansman görevleriyle bağlantılı tutun.

✨ İdeal kullanım alanları: Sınırlı zaman aralıklarında VO, mocap ve cutscene yakalama gibi kaydedilmiş içerikleri koordine eden stüdyolar ve bağımsız takımlar.

12. Genially tarafından hazırlanan Karakter Sayfası Şablonu

Genially aracılığıyla

Arka plan hikayesinin "gerçek sürümü" bir belgededir, görsel referanslar ise başka bir yerde olduğunda karakterler tutarsız hale gelir. Genially'nin Karakter Sayfası Şablonu, yazarların ve tasarımcıların aynı kaynak üzerinden çalışabilmeleri için paylaşabileceğiniz yapılandırılmış bir karakter sayfası sunar.

Bu Genially şablonu, kod gerektirmeden etkileşimli, paylaşılabilir içerik oluşturma sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır ve teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için idealdir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Yazarlar ve sanatçılar uyum sağlayabilsin diye karakter kimlik ayrıntılarını tek bir sayfada toplayın.

Tutarlı görsel ve kişilik notları kaydedin, böylece revizyonlar sapmasın.

Her rol için bir karakter sayfası paylaşarak büyük oyuncu kadrosunu düzenli tutun.

Sayfaları takım olarak kolayca inceleyebileceğiniz bir biçimde sunun.

Aynı yapıyı oyuncu olmayan karakterlerde (NPC'ler) yeniden kullanarak belgelerinizin tutarlılığını koruyun.

✨ İdeal kullanım alanları: Büyüyen bir kadroyla paylaşım ve yönetim yapabilecekleri karakter sayfaları isteyen oyun tasarımcıları, sanatçılar ve eğitimciler.

💡 Profesyonel İpucu: Sürekli olarak belgeler, görevler ve notlar arasında geçiş yapıyorsanız, ClickUp Brain'i kullanarak nelerin değiştiğini özetleyin. Oyun testi geri bildirimlerini bir belgeye ekleyin, ClickUp Brain'den en önemli sorunları çıkarmasını isteyin ve sahipleri ve öncelikleri ile görev taslakları oluşturmasını sağlayın, böylece şablonlarınız manuel kopyala-yapıştır yapmadan güncel kalır.

Oyun Geliştirme Takımlarının Şablon Sistemine Neden İhtiyacı Var?

Video oyunu oluşturmak, son derece işbirliğine dayalı, çok disiplinli bir süreçtir ve yapılandırılmış bir sistem olmadan, temel ayrıntılar kolayca gözden kaçabilir.

Şablonların her zamankinden daha önemli olmasının nedenleri şunlardır:

Hızlı yineleme = artan kaos: Daha fazla geliştirici daha hızlı teslimat yaptıkça, dokümantasyon ve görev izleme de geride kalmamalıdır. Şablonlar, takımınıza her seferinde yapılandırılmış bir başlangıç noktası sağlar.

İşlerin dağınıklığı gerçektir: Tasarım belgeniz bir uygulamada, sprint notlarınız başka bir uygulamada ve hata raporlarınız sohbet penceresindeyse, ilerleme yavaşlar. Şablonlar, ş akışlarını birleştirmenize ve boşa harcanan çabayı azaltmanıza yardımcı olur.

Ölçeklendirme daha basit: Bağımsız takımlar stüdyolara dönüşüyor. Kararların, varlıkların ve üretim görevlerinin nasıl kaydedileceğini ne kadar erken standartlaştırırsanız, tutarlı bir şekilde ölçeklendirme o kadar kolay olur.

İster ilk oyununuzu ister ellinci oyununuzu geliştiriyor olun, yapılandırılmış şablonlar kullanarak bağlamı kaybetmeden daha hızlı ilerleyebilirsiniz.

ClickUp, oyun geliştirme için neden bu kadar iyi çalışıyor?

Çoğu geliştirme takımı, beta aşamasına geldiklerinde elektronik tablolar ve temel görev listelerini aşar. İşte bu noktada ClickUp size gerçek bir avantaj sağlar.

Oyun geliştirme için onu farklı kılan özellikler şunlardır:

Hepsi bir arada Çalışma Alanı: Belgelerinizi, storyboard'larınızı, hata günlüklerinizi, varlıklarınızı, sprint planlarınızı ve yaratıcı özetlerinizi saklayın; artık sekmeler arasında geçiş yapmak veya araç yüklemesi yapmak zorunda kalmayacaksınız.

Yerleşik özelleştirme: Özel Alanlar , Görünümler ve ClickUp Otomasyonlarını kullanarak ClickUp'ı türünüze, takım boyutunuza ve ş Akışınıza uyarlayın.

Gerçek zamanlı görünürlük: ClickUp Gösterge Panelleri ve Gantt Görünümleri, üretimden kalite kontrol döngülerine kadar her şeyi tek bir yerden izlemenize yardımcı olur.

ClickUp Brain: Tasarım belgeleri yazarken, geri bildirimleri özetlerken, kararları görevlere dönüştürürken ve araçlar arasında arama yaparken yapay zeka yardımı alın — sesinizle bile. Tasarım belgeleri yazarken, geri bildirimleri özetlerken, kararları görevlere dönüştürürken ve araçlar arasında arama yaparken yapay zeka yardımı alın — sesinizle bile.

G2 yorumcusunun görüşleri şöyle:

ClickUp, yaratıcı pazarlama ajansımız için bir dönüm noktası oldu. Her gün kullanıyorum! Tüm görevlerimizi ve projelerimizi düzenli tutmamıza yardımcı oluyor ve iş yükü görünümü ile zaman tahmini bir araya gelerek takımımızın kapasitesini yönetmemizi kolaylaştırıyor. Her şeyin özelleştirilebilir olmasını çok seviyoruz; bu sayede platformu tam olarak ş Akışımıza uyacak şekilde özelleştirebiliyoruz. Ayrıca, birden fazla projede aynı anda işbirliği yapmak ve ilerlemeyi izlemek için de harika.

ClickUp, yaratıcı pazarlama ajansımız için bir dönüm noktası oldu. Her gün kullanıyorum! Tüm görevlerimizi ve projelerimizi düzenli tutmamıza yardımcı oluyor ve iş yükü görünümü ile zaman tahmini bir araya gelerek takımımızın kapasitesini yönetmemizi kolaylaştırıyor. Her şeyin özelleştirilebilir olmasını çok seviyoruz; bu sayede platformu tam olarak iş akışımıza uyacak şekilde özelleştirebiliyoruz. Ayrıca, birden fazla projede aynı anda işbirliği yapmak ve ilerlemeyi izlemek için de harika.

Takımınız zaten GitHub, Drive, Unity veya Figma gibi araçlar kullanıyorsa, ClickUp bunlarla da entegre olur ve fikir aşamasından lansmana kadar ekosistemin bağlantısını sağlar.

Her Harika Video Oyunu Bir Plan ve İyi Bir Şablonla Başlar

Çoğu oyun takımı, parçalı bir sistemle işe başlar. Bir takım, bir belgede yaratıcı özetini, başka bir belgede mekanik notlarını ve sohbetlerde gizli üretim güncellemelerini tutabilir.

Birkaç yinelemeden sonra, nelerin değiştiğini hatırlamak zorlaşır. Bu, işin yayılmasıdır ve tasarım kararlarından kalite kontrol onayına kadar her şeyi sessizce yavaşlatır.

Ücretsiz şablonlar, planlama ve oluşturma işlemlerini daha temiz bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. Vizyonunuzu erken aşamada belgeleyebilir ve oyun geliştikçe herkesin aynı çizgide kalmasını sağlayabilirsiniz. Lansman zamanı geldiğinde, Lansman Kontrol Listesi ve Pazarlama Planı, her bir adımı izlemenize yardımcı olur, böylece lansman işleri son dakikada telaşlı bir hale gelmez.

ClickUp, bu şablonlara gerçek bir yuva sağlar.

Belgeleri, görevleri, varlıkları ve onayları tek bir Çalışma Alanı'nda bir arada tutabilir, ardından ClickUp'ın AI özelliklerini kullanarak proje büyüdükçe yoğun iş yükünü azaltabilirsiniz.

Daha verimli iş yapmaya hazır mısınız? ClickUp'a kaydolun ve özelleştirilebilir şablonlara ve gerçek zamanlı işbirliğine erişin.

Sık Sorulan Sorular

Oyun tasarım belgesi şablonu, oyununuzu planlamanıza yardımcı olur. Mekanikler, karakterler, seviyeler ve hikaye gibi konuları kapsar. Şablonlar, oyun geliştirme sürecinde oyununuzun anahtar kısımlarını unutmamanız için hazır bir düzen sunar.

Evet. Bağımsız geliştiriciler genellikle tasarımdan pazarlamaya kadar her şeyi kendileri yönetir. Şablonlar, fikirleri düzenlemenize, ilerlemeyi izlemenize ve planlamaya erken başlayarak zaman kazanmanıza yardımcı olur.

Şablonda konseptiniz, oyun sistemleri, karakterler, varlıklar ve test notları için bölümler bulunmalıdır. İyi bir şablon ayrıca değişiklikleri izler, takım çalışmasına yardımcı olur ve halihazırda kullandığınız araçlara uyar.

Hata izleme şablonunu kullanarak platform, ciddiyet ve ekran görüntüsü gibi ayrıntılarla sorunları kaydedin. Bu, tüm sorunları tek bir yerde tutar ve takımların karışıklık yaşamadan hataları daha hızlı düzeltmesine yardımcı olur.

Evet. Birçok şablon esnektir. Örneğin, bir RPG oyunu görevler ve beceri ağaçları için bölümlere ihtiyaç duyabilirken, bir platform oyunu seviye zamanlaması ve düzen detaylarına ihtiyaç duyabilir.

ClickUp, oyun belgelerinizi, görevlerinizi, hatalarınızı ve sprintlerinizi tek bir yerde tutmanızı sağlar. Şablonları, ister tek başına ister bir takımın parçası olun, oyun yapımınızın her aşamasını planlamak, izlemek ve yönetmek için kullanılabilir.