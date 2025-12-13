Daha Akıllı Takım Sohbeti ve Otomasyon için En İyi Glue AI Alternatifleri

Takımlar, işleri ilerletmek için Glue AI'ya güveniyor, ancak büyüyen takımlar yeni talepler getiriyor.

Mühendisler daha zengin kontrol, otomasyon liderleri daha temiz düzenleme ve liderlik sürtüşme yaratmadan ölçeklenebilen bir platforma ihtiyaç duyar.

Bir noktada, sınırlamalar hissedilir hale gelir ve Glue AI alternatiflerini aramak pratik bir sonraki adım haline gelir.

Ş Akışlarınız kısıtlı hissediyorsanız veya temsilcilerinizin teknik hedeflerinize uygun esnekliğe ihtiyacı varsa, diğer seçenekleri keşfetmek mantıklıdır. Daha uygun bir seçenek, işbirliğini güçlendirebilir, karar verme sürecini kolaylaştırabilir ve takımınızın beklediği hızı destekleyebilir.

Bu blog yazısında, en iyi 10 Glue AI alternatifini inceleyeceğiz. Hadi başlayalım! 💪🏼

En İyi Glue AI Alternatiflerine Genel Bakış

İşte en iyi Glue AI alternatifleri ve sundukları özelliklere bir göz atın. 👇

Glue AI alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Glue AI alternatifleri ararken, bağlamı anlayan, sistemlerinizle derin bir bağlantı kuran ve sürekli gözetim gerektirmeden görevleri otomasyonla gerçekleştirmek için yapay zeka kullanan bir araç istersiniz. Bu, net bir kriterler dizisi oluşturur:

Tekil mesaj tetikleyicileri yerine tam ileti dizisi geçmişini kullanarak ileti amacını belirler.

İç içe koşullar, veri dönüşümleri, regex filtreleri ve çok adımlı mantığı destekler.

Öncelik, sprint, etiketler, atanan kişiler ve bağlantılı kaynaklar gibi alanlarla görevler oluşturur.

Karar noktaları, engelleyiciler, takipler ve zaman damgaları ile uzun konu dizilerini özetler.

Kuyruk yönetimi, paralel yürütme ve ani hız sınırlamaları olmadan büyük ölçekli proje yönetimi otomasyonlarını çalıştırır.

SSO, SCIM provizyonu, IP izin listesi, denetim günlükleri ve veri yerleşim kontrolleri sunar.

Test modu, sürüm geçmişi ve geri alma seçenekleri içeren görsel bir oluşturucu içerir.

En İyi Glue AI Alternatifleri

İşte en iyi Glue AI alternatifleri için seçimlerimiz. 📝

1. ClickUp (Proje yönetimi ve görev yönetimi ile AI + otomasyon isteyen takımlar için en iyisi)

ClickUp AI'dan yardım alarak ş akışlarınızı baştan sona yönetebilecek özel ajanlar oluşturun.

ClickUp, dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanıdır. Görevleriniz, projeleriniz, belgeleriniz, otomasyonlarınız ve AI'nız tek bir sistemde bağlantılı kalır, böylece takımınız İş Dağınıklığını önler ve tek bir akışta planlama ve yürütme aşamalarına geçer.

Glue AI otomasyonu geliştirir, ancak gerçek proje verilerinizin yanında çalışmaz. ClickUp size AI, ş Akışları ve proje görünürlüğünü tek bir çatı altında sunar, bu da bir kez değişiklik yapıp bağlamı yeniden oluşturmadan tüm takımı uyumlu hale getirebileceğiniz anlamına gelir.

İşte daha yakından bir bakış! 👀

Bağlamsal AI kullanarak günlük kararları hızlandırın

ClickUp Brain, iş yükünüzü, bağımlılıklarınızı, görev geçmişinizi ve takımlar arası faaliyetlerinizi anladığı için operasyonel kararlarınızı güçlendirir. Netlik istediğinizde, ekibinizin halihazırda tamamladığı çalışmaları yansıtan yanıtlar alırsınız.

Birkaç paralel girişimi yürüten bir şirketin operasyonlarını yönettiğinizi varsayalım.

Brain'den yeni bir uygulama projesi için faaliyetleri taramasını istersiniz. Brain, görevleri, yorumları ve bağlantılı belgeleri okur, ardından size net bir durum raporu sunar: neyin yolunda gittiği, hangi sahiplerin desteğe ihtiyacı olduğu ve bir sonraki standup toplantısından önce gözden geçirmeniz gereken yaklaşan riskler.

Dedektiflik işini atladığınız için daha hızlı hareket edersiniz.

📌 Bu komutu deneyin: Bu uygulama projesini inceleyin. Mevcut ilerlemeyi gösterin, riskleri belirtin ve yarınki inceleme öncesinde atmam gereken sonraki adımları listeleyin.

Otomasyon sayesinde süreçleri tutarlı tutun

İhtiyacınız olan otomasyonu etkinleştirin veya ş akışlarınıza göre AI ile kuralları özel olarak özelleştirin.

Rutin eylemler gözden kaçtığında operasyon takımları zaman kaybeder. ClickUp otomasyonu bu tür durumları halleder, böylece ş akışlarınız manuel çaba gerektirmeden ilerler.

Örneğin, PMO takımınızın proje alımını yönettiğini varsayalım.

ClickUp Formu aracılığıyla yeni bir talep gelir. Otomasyon, proje görevini oluşturur, bir sahip atar, son teslim tarihi belirler ve proje türüne göre bir kontrol listesi ekler.

Başka bir otomasyon, kabul görevi onay aşamasına geldiğinde portföy gösterge panonuzu günceller. Ekstra denetim yapmadan tutarlılığı sağlarsınız.

AI ajanlarını kullanarak operasyonlarınızı ölçeklendirin

ClickUp Agents, araçlarınızı aşırı yüklemeden büyük, tekrarlayan iş yüklerini yönetmenize yardımcı olur. Agents, rutin eylemleri üstlenir, çalışma alanınızı tarar ve normalde PMO ve operasyon ekiplerini yavaşlatan denetim görevlerini destekler.

Örneğin, 40'tan fazla aktif proje içeren bir portföyü denetlediğinizi varsayalım.

Her sabah proje gösterge panellerinizi inceleyen, geciken zaman çizelgelerini kontrol eden ve haftalık inceleme görevinize kısa bir güncelleme gönderen bir Ajan oluşturursunuz. Başka bir Ajan, mühendislik görevlerindeki durum değişikliklerini okur ve liderlik senkronizasyonunda paylaştığınız bir özet hazırlar.

Çalışma Alanınızı izleyen bir destek katmanı elde edersiniz, böylece bilgi aramak yerine karar vermek için zamanınızı harcayabilirsiniz. Kendi katmanınızı oluşturmak için şunları yapın:

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Her tartışmayı stratejik işe bağlı tutun: ClickUp Sohbet ile görevleri konuşun, fikirleri paylaşın ve kararları doğrudan teslim edilecekler ile ilişkilendirin.

Dağınık girdileri eyleme geçirilebilir zekaya dönüştürün: ClickUp BrainGPT'yi kullanarak görevleri, sohbetleri ve belgeleri yorumlayın, önemli noktaları özetleyin ve tüm Çalışma Alanı'nda sonraki adımlarınızı yönlendirin.

Hızınızı düşürmeden hızlı düşüncelerinizi yakalayın: ClickUp Talk to Text ile güncellemeleri, gereksinimleri veya toplantı notlarını dikte ederek 4 kat daha hızlı iş yapın.

Tüm araçları bir araya getirin: CRM, biletleme araçları, mesajlaşma uygulamaları ve içerik sistemlerinizi CRM, biletleme araçları, mesajlaşma uygulamaları ve içerik sistemlerinizi ClickUp entegrasyonları aracılığıyla birbirine bağlayın, böylece AI tam bağlamda çalışsın.

Takım bilgilerini işin yapıldığı yerde saklayın: ClickUp Docs içinde şirket içi kılavuzlar, müşteri belgeleri, özetler ve araştırmalar oluşturun, böylece bilgiler erişilebilir kalır ve görevlerle bağlantılı olur.

ClickUp sınırlamaları

Ücretsiz planında AI kullanımında sınırlamalar vardır.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Memnun bir kullanıcı şöyle ifade etti:

ClickUp, tüm işleri ve iletişimi tek bir yerde toplayarak bana %100 bağlam sağlayan, fonksiyonları tek bir platformda birleştiren inanılmaz derecede değerli bir araç. Bu entegrasyon, proje yönetimini benim için basitleştirerek verimliliği ve netliği artırıyor. Özellikle Brain AI özelliğini çok seviyorum, çünkü bu özellik benim komutlarımı yerine getiren ve benim adıma görevleri etkili bir şekilde gerçekleştiren bir AI ajanı gibi çalışıyor. Bu otomasyon özelliği, ş Akışımı kolaylaştırdığı ve manuel çabayı azalttığı için çok yararlı. Ayrıca, ClickUp'ın ilk kurulumu çok kolaydı, bu da diğer araçlardan sorunsuz bir geçiş sağladı. ClickUp'ın Slack, Open AI ve GitHub gibi kullandığım diğer araçlarla entegrasyonları olması ve uyumlu bir iş ortamı yaratması da hoşuma gidiyor. Genel olarak, bu nedenlerden dolayı ClickUp'ı başkalarına da şiddetle tavsiye ederim.

🔍 Biliyor muydunuz? İlk gerçek sinir ağı tarzı modellerden biri, 1943 yılında Warren McCulloch ve Walter Pitts tarafından önerildi: çok daha sonra derin öğrenmenin matematiksel temelini oluşturan küçük bir "yapay nöron".

2. Coworker. ai (Kod gerektirmeyen AI ajanı oluşturma için en iyisi)

Coworker. ai, tek bir satır kod yazmadan AI ajanları oluşturmanıza olanak tanır. Görsel ş Akışı oluşturucu, mevcut araçlarınızı birbirine bağlayarak ajanların CRM'nizden müşteri verilerini almasını, veritabanınızdaki envanteri kontrol etmesini ve Slack'e tek bir otomasyon sekansıyla güncellemeleri göndermesini sağlar.

Esasen, temsilcilere ekibinizin manuel olarak yaptığı tekrarlayan işleri (destek biletlerini işleme, elektronik tabloları güncelleme ve potansiyel müşterileri değerlendirme) yapmayı öğretiyorsunuz. Glue AI alternatifi, her temsilcinin yaptıklarını izleme gösterge panelleri aracılığıyla takip eder, böylece hangi görevlerin tamamlandığını ve nerede sorun çıktığını görebilirsiniz.

Coworker. ai'nin en iyi özellikleri

Ajanları belirli aralıklarla çalışacak şekilde planlayın veya mevcut sistemlerinizden gelen webhook'lar için tetikleyici oluşturun.

Otomasyonlu iş akışlarınızda darboğazları analiz etmek için ajan performans ölçümlerini ve görev tamamlama günlüklerini dışa aktarın.

Takım üyelerine farklı izin düzeyleri atayın, böylece rollerine göre ajanları görüntüleyebilir, düzenleyebilir veya dağıtabilirler.

Ajan ş akışlarını üretim kanallarına aktarmadan önce sanal ortamlarda test edin.

Güncellemeler otomasyonlarınızda beklenmedik davranışlara neden olduğunda önceki ajan sürümlerine geri dönün.

Coworker.ai sınırlamaları

Şablon kitaplığı, olgun Glue AI alternatiflerine göre daha az başlangıç noktası sunar.

Ş Akışı mantığı, kod yazmasanız bile bazı teknik düşünme becerileri gerektirir.

Entegrasyonlar, kurumsal platformlar kadar çok sayıda niş aracı kapsamaz.

Coworker. ai fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Coworker. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Yerel olarak çalışan birçok basit ajanın karmaşık kolektif davranışlar oluşturabileceği Swarm Intelligence (Sürü Zekası) kavramı, doğrudan biyolojik gözlemlerden (karıncalar, termitler, arılar, kuş sürüler) esinlenerek ortaya çıkmıştır. AI'da bu fikir ilk olarak 1989 yılında Gerardo Beni ve Jing Wang tarafından hücresel robotik sistemler bağlamında resmileştirilmiştir.

3. Slack (Sohbet tabanlı ş akışı otomasyonu için en iyisi)

Slack aracılığıyla

Slack ile, birisi bir mesaja belirli bir emoji eklediğinde, bir anahtar kelimeyi bahsettiğinde veya belirli bir kanalda paylaşım yaptığında otomasyonları tetikleyebilirsiniz. Takımınızda bir geliştirici GitHub'a bir commit gönderebilir ve Slack otomatik olarak mühendislik kanalınızda bir konu oluşturur, ilgili kişileri etiketler ve sprint panonuza ekler.

Ayrıca, Slack'in AI'sı uzun konu dizilerini özetler, böylece hangi kararın alındığını anlamak için 200 mesajı kaydırmanıza gerek kalmaz. Bunu teknik takımlar için ilginç kılan şey API ekosistemidir. Dahili araçlarınızdan kanallara veri aktarabilir ve tüm yığınınızda etkinliklere yanıt veren özel otomasyonlar oluşturabilirsiniz.

Slack'in en iyi özellikleri

Önemli mesajları veya dosyaları kanal başlıklarına sabitleyin, böylece yeni takım üyeleri önemli belgeleri ve bağlantıları hemen görebilsin.

Toplantı notlarını, proje zaman çizelgelerini ve gömülü dosyaları tek bir işbirliği alanında birleştiren tuval belgeleri oluşturun.

Kanal özelinde bildirim tercihlerini ayarlayarak, acil kanallara karşı uyanık kalırken düşük öncelikli alanları sessize alın.

Arama yapılabilir mesaj geçmişini korurken Çalışma Alanınızı düzenlemek için etkin olmayan kanalları arşivleyin.

Slack CLI'yi kullanarak özel uygulamaları kuruluşunuzda dağıtım yapmadan önce yerel olarak dağıtın ve test edin.

Slack sınırlamaları

AI özetleme ve gelişmiş özellikler ücretli planlar gerektirir.

Ücretsiz sürümde mesaj geçmişi sınırlıdır, bu da zamanla bağlamı kaybedersiniz anlamına gelir.

Otomasyon derinliği, karmaşık sekanslar için özel ş Akışı platformlarıyla eşleşmiyor.

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 7,25 $

İş+: Kullanıcı başına aylık 15 $

Kurumsal Grid: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (37.045+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.910+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Slack hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

Slack'i öncelikle iş için kullanıyorum ve organizasyon genelinde iletişim için inanılmaz derecede değerli buluyorum. Grup sohbetleri, doğrudan mesajlar ve görevleri otomatikleştirme yeteneği etkileyici. Slack'in sağladığı otomasyon akışlarını gerçekten takdir ediyorum, bu sayede kritik verileri otomatik olarak yakalayabiliyorum ve bu da birçok görevimi kolaylaştırıyor. […] İlk kurulum son derece kolaydı ve ayarlar sezgiseldi, bu da kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirdi.

4. Microsoft Teams (Microsoft 365 AI destekli otomasyon entegrasyonu için en iyisi)

Microsoft Teams aracılığıyla

Teams, kuruluşunuz zaten Microsoft 365 kullanıyorsa mantıklı bir seçimdir. Copilot, arayüzün içinde yer alır ve mesaj taslakları oluşturabilir, toplantı özetleri oluşturabilir veya SharePoint belgelerinizde ve Outlook e-postalarınızda arama yaparak soruları yanıtlayabilir. Power Automate bağlantısı, Teams etkinliğine tepki veren akışlar oluşturabileceğiniz anlamına gelir; birisi sohbette bir son tarihi bahsetme yapar ve Planner'da otomatik olarak bir görev görünür.

Mühendislik ekipleri, Toolkit'i kullanarak özel uygulamaları doğrudan Teams'e gömebilir; böylece, bağlam değiştirmeden özel araçlara erişilebilir. Uyumluluk kontrolleri, düzenlemelere uymak zorunda olan kurumsal işletmeler için özellikle yararlıdır; tüm kanallarda saklama politikaları oluşturabilir, kullanıcı etkinliklerini izleyebilir ve veri yönetişimini uygulayabilirsiniz.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Eğitim oturumlarını veya tüm çalışanların katıldığı toplantıları kaydedin ve Teams'in konuşmadaki konu değişikliklerine göre otomatik olarak bölümler oluşturmasını sağlayın.

Sık erişilen SharePoint siteleri, Power BI gösterge panelleri veya dahili araçlar için sekmeleri doğrudan takım kanallarında sabitleyin.

Yasal veya uyumluluk denetimleri için sohbet verilerini aramak ve dışa aktarmak üzere eDiscovery ayarlarını yapılandırın.

Kanallarda moderasyon izinleri atayın, böylece belirlenen üyeler mesajları silebilir veya duyuruları kimin yayınlayacağını kontrol edebilir.

Takım takvimini Outlook ile senkronize ederek uygunluk durumunuzu gösterin ve toplantı çakışmalarını otomatik olarak reddedin.

Microsoft Teams sınırlamaları

Copilot lisanslama maliyetleri, Microsoft 365 aboneliğinize ek olarak uygulanır.

Kanallara birden fazla sekme ve uygulama eklediğinizde arayüz karmaşık hale gelir.

Microsoft Teams'in alternatiflerinden farklı olarak, kapsamlı mesaj geçmişi biriken kanallarda performans düşer.

Microsoft Teams fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft 365 İş Basic: Kullanıcı başına aylık 7,20 $

Microsoft 365 İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Microsoft 365 İş Premium: Kullanıcı başına aylık 26,40 $

Microsoft 365 İş Uygulamaları: Kullanıcı başına aylık 9,90 $

Microsoft Teams puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (16.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (10.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Microsoft Teams hakkında ne diyor?

G2 incelemesi paylaşımında şöyle diyor:

Microsoft Teams'in en iyi özelliği, Microsoft 365 paketinin diğer bileşenleriyle ne kadar iyi entegre olduğu. Teams, Outlook, SharePoint ve OneDrive arasında geçiş yapmak çok kolay, bu da verimliliği gerçekten artırıyor...

🔍 Biliyor muydunuz? Stresin yüksek veya riskin büyük olduğu ortamlarda (hastaneler gibi) bile, daha iyi iletişim uygulamaları ekip çalışmasını ve sonuçları doğrudan iyileştirir.

5. Google Chat (Basit Google Çalışma Alanı işbirliği için en iyisi)

Google Chat aracılığıyla

Google Chat'te, takım tartışmaları, doğrudan mesajlar ve temel konu dizileri için alanlar bulunur. Gemini AI, mesaj taslaklarını ve konuşma özetlerini yönetir, ancak asıl kullanışlılığı, Chat'in diğer Google uygulamalarına nasıl bağlantı kurduğuyla ortaya çıkar. Bir e-tabloyu incelerken, takımınızdan girdi almanız gerektiğini fark edersiniz. Böylece, doğrudan o e-tablodan bir sohbet başlatabilirsiniz ve herkes anında bağlamı görebilir.

Apps Script, geliştiricilerin belirli anahtar kelimeleri izleyen ve otomatik olarak yanıt veren özel botlar oluşturmasına olanak tanır, ancak bunu ayarlamak için biraz kodlama bilgisine ihtiyacınız olacaktır. Misafir erişimi, özellikle belirli bir dönem için dışardan yükleniciler veya müşteriler getirmeniz gerektiğinde, geçici proje işbirliği için çok uygundur.

Google Chat'in en iyi özellikleri

Önemli alanları kenar çubuğunuzun üst kısmına sabitleyin, böylece kalabalık bir Çalışma Alanı’nda aktif projelerinizi izlemekte zorlanmazsınız.

Mesajları belirli kişiler, tarih aralıkları veya anahtar kelimelere göre filtreleyerek aylar öncesine ait ilgili tartışmaları bulun.

@space kullanarak tüm alanları bahsedin ve o konuşma konusuna abone olan herkesi bilgilendirin.

Müsait olmadığınızda doğrudan mesajlara otomatik olarak yanıt veren ofis dışı yanıtları ayarlayın.

Mesajları, mevcut görev listeniz ve takviminizle senkronizasyon sağlayan Google Tasks'a dönüştürün.

Google Chat sınırlamaları

Otomasyon, temel özelliklerin ötesinde her şey için özel geliştirme veya üçüncü taraf araçlar gerektirir.

Google Sohbet fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8,40 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 16,80 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 26,40 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Google Sohbet puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,5/5 (2.365+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Sohbet hakkında ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şöyle not ediyor:

Google chat, müşterilerimiz, iş arkadaşlarımız ve test uzmanlarımızla iletişim kurmak için harika bir yazılım oldu. Neredeyse bir yıldan fazla bir süredir kullanıyorum ve özellikle gmail hesabımızla bağlantı olması nedeniyle inanılmaz derecede yararlı buluyorum.

📮 ClickUp Insight: Bir görev sohbette kaybolduğunda, çalışanların %41'i onu bulmak için konu dizilerini tarar, %22'si hiçbir zaman tamamlanmadığını söyler ve %19'u daha sonra hafızasından yeniden oluşturmaya çalışır. Temelde, tartışmaların %40'ının kaybolduğu bir sistemle iş yapıyorsunuz. Takımlar, sohabetin kırılganlığını telafi etmek için mesajların ekran görüntülerini almaya, hatırlatıcılar göndermeye veya gölge belgeler oluşturmaya başlıyor. ClickUp Chat içinde çalışan ClickUp AI, bu dinamiği değiştirir. Taahhütleri otomatik olarak ortaya çıkarır, atanmamış eylem öğelerini işaretler ve bunları ilgili projelere bağlar. Artık hiçbir ayrıntı kaybolmaz. Sadece konuşmanın hızına ayak uyduran bir kayıt.

6. Mattermost (Kendi sunucunuzda barındırılan takım iletişimi için en iyisi)

Mattermost aracılığıyla

Mattermost, kendi altyapınızda çalışır; bu, iletişim verilerinin harici sunuculara erişmesine izin veremediğiniz durumlarda önemlidir. Sağlık şirketleri, savunma müteahhitleri ve finans kurumları, mesajların nerede saklanacağını ve kimlerin bunlara erişebileceğini kontrol edebildikleri için bu uygulamayı kullanır.

Playbook'lar, takımları standartlaştırılmış süreçler boyunca yönlendirir; nöbetçi mühendisiniz bir kesinti hakkında bilgilendirildiğinde, Mattermost her eylemi kaydederken olay müdahale kontrol listenizi onlara gösterir. Webhook'lar aracılığıyla AI araçlarını bağlayabilir ve kanallarda etkileşim kuran özel botlar oluşturabilirsiniz.

Mattermost'un en iyi özellikleri

Mevcut kimlik yönetim sistemlerinizle entegrasyon için SSO ve SAML kimlik doğrulamasını yapılandırın.

Her oyun kitabı çalıştırması için özel kanallar oluşturun, böylece tüm olay iletişimleri düzenli ve aranabilir kalır.

Pazar yerinden eklentiler dağıtın veya özel eklentiler oluşturarak belirli ş akışlarınız için fonksiyonları genişletin.

Uyumluluk raporlaması veya veri taşıma için tam mesaj arşivlerini standart biçimlerde dışa aktarın.

IP beyaz listesini ve hız sınırlamasını yapılandırarak, örneğinizi yetkisiz erişim girişimlerinden koruyun.

Mattermost sınırlamaları

Kendi sunucunuzu barındırmak, sunucu bakımı, güvenlik güncellemeleri ve ölçeklendirme işlemlerini gerçekleştirmek için DevOps kaynaklarına ihtiyacınız olduğu anlamına gelir.

Üçüncü taraf entegrasyon kataloğu, bulut tabanlı sohbet platformlarından daha küçüktür.

Mattermost fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Enterprise Gelişmiş: Özel fiyatlandırma

Mattermost puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (350'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (165+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Mattermost hakkında ne diyor?

Reddit gönderisinden alıntı:

Birincil iletişim aracımız olarak Mattermost kullanıyoruz. Oldukça sağlam bir araç. Ancak proje yönetimi (onlar buna "Pano" diyorlar) oldukça sınırlı ve basitleştirilmiş.

7. Rocket. Sohbet (Çok kanallı iletişim ihtiyaçları için en iyisi)

Rocket. Chat, takım sohbetlerini müşteriye yönelik iletişim kanallarıyla tek bir platformda birleştirir. WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram ve canlı sohbet bileşenlerinden gelen müşteri sorularını yönetirken aynı anda iç takım sohbetlerini de yönetebilirsiniz. Glue AI alternatifi, hem bulut tabanlı hem de kendi sunucunuzda barındırılan dağıtım seçenekleri sunarak altyapı ihtiyaçlarınıza göre esneklik sağlar.

Gerçek zamanlı çeviri, küresel takımlar arasında dil engellerini ortadan kaldırır ve konuşmalar sırasında düzinelerce dil arasında mesajları otomatik olarak dönüştürür. Ayrıca, takım iletişim uygulamasının pazar yerinde CRM sistemlerinden yardım masası araçlarına kadar yüzlerce uygulama ve entegrasyon bulunur.

Rocket. Sohbetin en iyi özellikleri

Her bir takım üyesinin kanallar ve yönetim fonksiyonları genelinde sahip olduğu izinleri tam olarak tanımlayan özel roller oluşturun.

Anahtar kelimeler, bekleme süreleri veya müşteri öncelik düzeylerine göre temsilciler arasında konuşmaları aktaran otomatik tetikleyiciler ayarlayın.

Yanıt sürelerini, çözüm oranlarını ve konuşma hacimlerini gösteren gösterge panelleri aracılığıyla temsilcilerin performansını izleyin.

Belirtilen dönemler sonunda konuşmaları otomatik olarak silen veya arşivleyen mesaj saklama ilkeleri yapılandırın.

Karmaşık sorunları insan temsilcilere yönlendirmeden önce, yaygın müşteri sorgularını yanıtlayan sohbet robotları kullanın.

Rocket. Sohbet sınırlamaları

Hem iç hem de dış iletişim kanallarını aynı anda yönetirken arayüz karmaşık gelebilir.

Omnichannel özellikleri daha üst düzey planlar gerektirir ve daha küçük takımların erişimini sınırlar.

Rocket. Sohbet fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Rocket. Sohbet puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (335+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (155+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Rocket. Sohbet hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

Rocket. Chat'in esnekliği ve ş akışımızı etkili bir şekilde destekleme yeteneği nedeniyle bu platformu çok beğeniyorum. Neredeyse sınırsız sayıda kanal oluşturmamızı ve çeşitli botları entegre etmemizi sağlıyor, bu da iletişim yeteneklerimizi önemli ölçüde geliştiriyor. Platform, farklı iş sistemlerinden gerçek zamanlı bildirimler sağlıyor, bu da güncel kalmak için çok önemli.

🧠 İlginç Bilgi: En eski otonom robotlardan biri olan Elmer ve Elsie, 1948-49 yıllarında nörofizyolog William Grey Walter tarafından üretildi. Bu küçük "kaplumbağa" robotlar, ışığa doğru yönelmek ve engelleri önlemek için basit ışık sensörleri ve çarpma anahtarları (vakum tüp devrelerine bağlı) kullanıyordu. İşte bir özet: ResearchGate aracılığıyla

8. Twist (Konu tabanlı eşzamansız iletişim için en iyisi)

Twist aracılığıyla

Twist, her şeyi gerçek zamanlı kanallar yerine konu iş parçacıkları halinde düzenler. Her konuşma kendi özel alanında yer alır, böylece mesajların kronolojik bir kaos içinde akıp gitmesini izlemek zorunda kalmazsınız. Bu yapı, bildirim yorgunluğunu azaltır, çünkü birisi bir mesaj gönderdiğinde hemen yanıt vermek yerine, programınıza uygun olduğunda konu iş parçacıklarına yanıt verebilirsiniz.

Bu Glue AI alternatifi, acil DM'leri zincirleme konulardan ayırarak "hemen cevap ver" ve "müsait olduğunda cevap ver" arasında ayrım yapmanıza yardımcı olur. Herhangi bir mesaj, yapılacaklar listenizde görünen bir göreve dönüştürülerek, konuşma ve eylem arasındaki boşluğu doldurur.

Twist'in en iyi özellikleri

Konuları okuduktan sonra okunmamış olarak işaretleyin, böylece yanıt vermeye hazır olana kadar gelen kutunuzda görünür kalırlar.

Aynı kanaldaki diğer konuları görmezden gelerek, işinizle ilgili belirli konulara abone olun ve bildirim gürültüsünü azaltın.

Harici dosya paylaşım hizmetlerine bağlı kalmadan 100 MB'a kadar ek dosyaları doğrudan konu mesajlarına ekleyin.

Karar bağlamını platform dışında paylaşım için tüm konu dizilerini PDF belgeleri olarak dışa aktarın.

Daha sonra dikkatinizi gerektiren tartışmaları takip etmek için belirli zamanlarda size bildirim gönderen konu hatırlatıcıları ayarlayın.

Twist sınırlamaları

Gerçek zamanlı takım işbirliği, anlık mesajlaşma platformlarına göre kasıtlı olarak daha yavaş hissediliyor.

En yaygın iletişim araçlarına kıyasla entegrasyonlar sınırlıdır.

Twist fiyatlandırması

Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 8 $

Twist puanları ve yorumları

G2: 4/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (35+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Twist hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

Twist'in takım iletişimini konu başlıklarına göre düzenlemesini çok beğeniyorum. Bu sayede, her zamanki sohbet karmaşasından etkilenmeden konuşmaları izlemek çok daha kolay hale geliyor.

9. CrewAI (Çoklu ajan AI düzenlemesi için en iyisi)

CrewAI aracılığıyla

CrewAI, gerçekten birlikte çalışan AI ajanlarından oluşan takımlar oluşturmak için bir Python çerçevesi sunar. Ajanları belirli rollerle tanımlarsınız: biri rekabetçi fiyatlandırmayı araştırır, diğeri pazarlama metinlerini hazırlar ve üçüncüsü marka uyumluluğunu inceler.

Çerçeve, farklı ş akışı modellerini destekler: sıralı (ajanlar sırayla çalışır), paralel (ajanlar aynı anda çalışır) veya hiyerarşik (bir yönetici ajanı, çalışan ajanları koordine eder). Farklı ajanları farklı LLM sağlayıcılarına yönlendirebilir, karmaşık muhakeme için ChatGPT'yi rutin görevler için daha hızlı ve daha ucuz modellerle birleştirebilirsiniz.

Bellek sistemleri, temsilcilerin önceki işlerden ders almalarını sağlar, böylece her görevde sıfırdan başlamak yerine zamanla belirli rollerde gelişirler.

CrewAI'nin en iyi özellikleri

Diğerleri kendilerine atanan adımlara başlamadan önce hangi temsilcilerin işlerini tamamlaması gerektiğini kontrol eden özel görev bağımlılıklarını tanımlayın.

Sorunlara yaklaşımlarını ve ekipteki diğer temsilcilerle iletişimlerini şekillendiren temsilci geçmişlerini yapılandırın.

Özel durumlar için farklı akıl yürütme yaklaşımlarına ihtiyaç duyduğunuzda, belirli görevler için ön tanımlı ajan davranışlarını geçersiz kılın.

AI ajanı örnekleri ile karar verme süreçleri arasındaki tüm konuşma geçmişini gösteren ekip yürütme günlüklerini dışa aktarın.

CrewAI sınırlamaları

Ajan sistemlerini ve ş akışlarını etkili bir şekilde yapılandırmak için Python programlama bilgisi gereklidir.

Dokümantasyon büyük ölçüde kod örneklerine dayanmaktadır, bu da AI düzenlemesine yeni başlayan takımlar için zorlayıcı olabilir.

Ajanlar beklenmedik şekillerde koordinasyon sağladığında, çoklu ajan etkileşimlerinin hata ayıklaması zorlaşır.

CrewAI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

CrewAI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,6/5 (45+ yorum)

Gerçek kullanıcılar CrewAI hakkında ne diyor?

G2'de yapılan paylaşımlara göre:

crewAI'nin en iyi yanı, bir ajan oluştururken ajanın rolünü, hedefini ve arka planını belirleyebilmemizdir. Bu da ajanın performansını büyük ölçüde artırır. OpenAI, Groq, Nvidia Nemo vb. tüm LLM sağlayıcılarını destekler. Belgeleri çok net ve anlaşılması kolaydır. Çoklu Ajan sistemleri oluşturmak için kullanabileceğimiz birçok araç ve MCP sunucusunu destekler.

🔍 Biliyor muydunuz? İletişimin kalitesi, sıklığından çok daha önemlidir. Takımlar, sık sık konuşmak yerine fikirlerini açık ve düşünceli bir şekilde paylaşım yaparak daha fazla iş tamamladılar.

10. AutoGen (Konuşma tabanlı çoklu ajan problem çözümü için en iyisi)

AutoGen aracılığıyla

Microsoft Research tarafından geliştirilen AutoGen, katı ş akışları yerine diyalog yoluyla sorunları çözen ajanlara odaklanmaktadır.

Ajanlar yaklaşımları tartışır, birbirlerinin mantığını sorgular ve karşılıklı konuşmalar yoluyla çözümler üzerinde pazarlık yapar. Bu, çözüm yolunun önceden belli olmadığı karmaşık görevler için önemlidir; ajanlar, uzlaşmaya varana kadar farklı yaklaşımları keşfedebilir ve birbirlerinin mantığını eleştirebilir.

AI ajanı aracı, konuşmalar sırasında Python kodunu çalıştırır, böylece tartışmadan ayrılmadan hesaplamalar yapabilir, verileri analiz edebilir veya hipotezleri test edebilir. İhtiyaç duyulduğunda kontrolü insanlarda tutarak, herhangi bir anda ajanın konuşmalarına dahil olabilir, rehberlik edebilir veya kararlar verebilirsiniz.

AutoGen'in en iyi özellikleri

Müşteri temsilcilerinin uzlaşmaya varamadıkları durumlarda sonsuza kadar tartışmalarını önlemek için maksimum konuşma turu sayısını belirleyin.

Güvenlik için, ajan tarafından oluşturulan kodu üretim ortamınızdan izole eden kod yürütme sanal alanlarını yapılandırın.

Ajanların belirli hedeflere ulaştığında veya başarı kriterlerini karşıladığında konuşmaları sonlandıran sonlandırma koşullarını tanımlayın.

Ajanlar benzer sorunları birden çok kez tartıştığında gereksiz API çağrılarını önlemek için ajan yanıtlarını önbelleğe alın.

Konuşma bağlamına göre hangi temsilcinin konuşacağını kontrol eden özel konuşmacı seçim fonksiyonlarını uygulayın.

AutoGen sınırlamaları

Genişletilmiş çoklu ajan konuşmaları önemli miktarda belirteç tüketir ve API maliyetlerini hızla artırır.

Geliştirmeden üretim dağıtımına geçmek, çerçevenin ötesinde ek altyapı gerektirir.

AutoGen fiyatlandırması

Ücretsiz (Açık kaynak)

AutoGen puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar AutoGen hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle yazıyor:

LLM ile kod oluşturma (ör. ChatGPT4 kullanarak komut dosyası oluşturma) gibi basit görevler için oldukça verimlidir. UserProxyAgent katmanı, kod doğrulama, değerlendirme ve yürütme işlemlerini (Docker'da bile) kolaylaştırır. Bu, kodu bir IDE'ye kopyalayıp yapıştırma, çalıştırma, çıktıyı kontrol etme, sorunları belirleme, düzeltme için LLM'ye geri gönderme ve bu işlemi birçok kez tekrar etme gibi sıkıcı döngüyü ortadan kaldırır. UserProxyAgent bu otomasyonu üstlenir.

ClickUp ile Çıtayı Yükseltin

Takımlar hızla gelişir ve bir zamanlar sorunsuz çalışan araçlar, işler yoğunlaştıkça, riskler arttıkça ve herkes daha temiz iletişim ve otomasyon yöntemleri istediğinde yetersiz kalmaya başlar.

Glue AI alternatiflerini keşfetmek, takımınızın çalışma tarzına uygun bir şey bulmakla daha çok ilgilidir.

ClickUp size esneklik sunar. Gerçek proje bağlamını anlayan yapay zeka, süreçlerinizi takip eden otomasyon ve karmaşıklığı artırmadan tekrarlayan denetimleri gerçekleştiren temsilciler elde edersiniz. Her şey birbirine bağlıdır, böylece takımınız net bir şekilde iş yapar.

Bugün ClickUp'a kaydolun ve sizinle birlikte büyüyen bir Çalışma Alanı oluşturun. ✅