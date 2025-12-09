2026'nın En İyi 14 Duygu Analizi Aracı

Müşterileriniz her gün uygulama içi yorumlar, anket yanıtları, sosyal medya paylaşımları ve destek sohbetleri aracılığıyla markanız hakkında dürüstçe düşündüklerini paylaşıyor. Bu, bir bilgi hazinesidir.

Zor olan kısım, tüm bunları anlamlandırmaktır. Binlerce yorum, düzinelerce kanal, sonsuz sayıdaki elektronik tablolar. Beyninizin kaldırabileceği bir sınır vardır.

Duygu analizi araçları, yapay zeka (AI) ve doğal dil işleme (NLP) teknolojilerini kullanarak tüm geri bildirimleri okur ve kalıpları ortaya çıkarır: insanları neyin memnun ettiğini, neyin sinirlendirdiğini ve öncelikle nelere dikkat etmeniz gerektiğini.

Büyük ölçekte dinlemenize yardımcı olacak en iyi seçeneklerden bazılarını bir araya getirdik. Haydi başlayalım! 🎧

İşte en iyi duygu analizi araçları. ⚒️

Araç En uygun En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp Ürün, destek ve müşteri deneyimi takımları için görev yönetimi ve geri bildirim ş akışları Özelleştirilebilir anketlerle verimli geri bildirim toplama için ClickUp Forms; verilerinizle ilgili doğal dilde sorular sormak için ClickUp Brain; duygu sınıflandırmasını otomasyonla gerçekleştirmek için AI Fields; derinlemesine analiz için AI Kartları içeren gösterge panelleri; akıllı çalışma alanı izleme için ClickUp Agents. Sonsuza Kadar Ücretsiz; kurumsal işletmeler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur. IBM Watson Discovery Büyük ve karmaşık belge koleksiyonlarının çok dilli kurumsal analizi Ton katmanlama ve duygu ayrıntısı; Büyük ölçekli toplu işleme; Çapraz dil destekleri; Veri ambarları için yapılandırılmış dışa aktarımlar Ücretsiz deneme; ücretli planlar 500 $'dan başlar. Google Bulut NLP Mühendislik takımları ve geliştiriciler için basit, kullandıkça öde API erişimi Duygu büyüklüğü + polarite; Varlık düzeyinde duygu; Otomatik dil algılama; Bulut Depolama dosyası analizi Ücretsiz deneme; özel fiyatlandırma Amazon Comprehend Ürün ve inceleme analizi için AWS'ye özgü özellik düzeyinde duygu analizi Aspect (özellik) duygu analizi; PII algılama; Özel varlık eğitimi; Test için aylık ücretsiz birimler Ücretsiz deneme; özel, birim bazlı fiyatlandırma Talkwalker PR ve iletişim takımları için video, görüntü, ses ve metinlerde çok modlu marka dinleme Çok modlu izleme (video/görüntü/ses); Beş yıllık geçmiş indeksleme; Gerçek zamanlı ani artış uyarıları; Alaycı ifadeleri algılayan modeller Özel fiyatlandırma Lexalytics Alan bilgisine sahip NLP'ye ihtiyaç duyan takımlar için sektöre özgü duygu analizi Sektör jargon modelleri; Yerinde/bulut/hibrit dağıtım; Çok dilli yerel işleme; API entegrasyonu (Semantria) Ücretsiz deneme; özel fiyatlandırma Brandwatch Küresel sosyal takımlar için duygu düzeyinde algılama ve kültürel bağlam Duygu sınıflandırması (sevinç, öfke, korku vb.); Emoji ve kültürel bağlam yönetimi; Etkileşimli gösterge panelleri; Kıyaslama Özel fiyatlandırma Brand24 Ani duygu değişimleri ve etkileyici kişilerin keşfi için gerçek zamanlı uyarılar Gerçek zamanlı anomali uyarıları; Birleşik erişim/gösterim metriği; Etkileyici kimlik belirleme; Platform/konum filtreleri Ücretsiz deneme; ücretli planlar aylık 199 $'dan başlar. Sprout Social Birleşik yayınlama + duygu sınıflandırmasına ihtiyaç duyan sosyal medya takımları Duyguya göre mesaj sıralama; Dinleme sorguları + zamanlama; Argo/emoji kullanımı; Eğitim için manuel sınıflandırma Ücretsiz deneme; ücretli planlar 199 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Hootsuite Kanallar arasında birleşik sosyal dinleme ve temel duygu izleme Çapraz platformda bahsetme izleme; Rakip duygu karşılaştırması; Trend olan konu + duygu kombinasyonu; Dinleme + yayınlama entegrasyonu Ücretsiz deneme; ücretli planlar 149 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Qualtrics XM Discover CX kuruluşları için kanallar arası duygu ve niyet analizi Aramalar, sohbetler ve anketler genelinde konuşma analizi; Sektöre özel önceden oluşturulmuş modeller; Otomasyonlu yönlendirme ş Akışları Özel fiyatlandırma Chattermill Ürün ve destek ekipleri için tema odaklı geri bildirim analizi Doğal dil sorgu; Otomatik tema çıkarma; Yeni sorun temaları hakkında gerçek zamanlı uyarılar; Eyleme geçirilebilir kalıpların ortaya çıkması Özel fiyatlandırma Meltwater Kazanılmış medya duyarlılığını ve ses payını izleyen PR ve medya takımları Cümle düzeyinde duygu analizi; Tarihsel karşılaştırma; BI araçları için API dışa aktarımları; Ani artış algılama ve uyarılar Özel fiyatlandırma Medallia CX programları için kurumsal geri bildirim toplama ve kapalı döngü eylemi Kapalı döngü iş akışları; Çapraz temas noktası gösterge panelleri; Açık metinden temalı çıkarım; Video geri bildirim desteği Özel fiyatlandırma

Piyasada düzinelerce marka duygu analizi aracı bulunduğundan, doğru olanı bulmak zor olabilir. İşletmeniz için en iyi araç, veri hacminize, kullandığınız platformlara ve analizinizin ne kadar derinlemesine olması gerektiğine bağlıdır. Öncelik vermeniz gerekenler şunlardır:

Doğruluk ve bağlamsal anlayış: Sadece temel olumlu veya olumsuz sınıflandırmalar yerine, alaycı, ironik ve nüanslı dili algılayan araçlar arayın.

Çok dilli destek: Küresel bir kitleye hizmet veriyorsanız, birden fazla dilde içeriği analiz eden bir platform seçin.

Sorunsuz entegrasyonlar: CRM, sosyal medya platformları ve müşteri desteği sistemlerinizle uyumluluğu sağlayın.

Analiz derinliği: Basit polarite analizine mi yoksa belirli özelliklere yönelik duyguları belirleyen yön temelli duygu analizine mi ihtiyacınız olduğunu belirleyin.

Kullanıcı dostu gösterge paneli: Teknik uzmanlık gerektirmeden tüm takımınızın içgörülere erişmesini sağlayan sezgisel arayüzlere öncelik verin.

Gizlilik uyumluluğu: Aracın, özellikle özel müşteri veya sosyal medya verilerini işlerken GDPR gibi düzenlemelere uygun olduğunu doğrulayın.

📮 ClickUp Insight: "Her zaman aynı kişilere düşüyor!" görünmez görevler söz konusu olduğunda çalışanların %65'inin paylaştığı bir duygu. (Örneğin, yeni işe başlayan bir çalışanı ilk haftasında desteklemek veya kritik görevleri tamamlamak için hafta sonu mesaisi yapmak gibi. 👀) Ancak bu dengesiz dağıtım, kısa sürede kızgınlık, tükenmişlik ve zayıf bir takım dinamiğinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Çözüm nedir? Takımınızı hızlı bir beyin fırtınası oturumu için bir araya getirin ve tüm bu destek görevlerini ClickUp görevleri aracılığıyla harita haline getirin. Bunları, destek verebilecek kapasiteye sahip kişilerin açıkça belirtildiği bir listeye ekleyin ve hazırsınız!

İşte en iyi duygu analizi araçları için seçimlerimiz. 👇

1. ClickUp (Görev yönetimi ve geri bildirim ş akışları için en iyisi)

ClickUp formları ile duygu analizini daha hızlı yapın ClickUp formları aracılığıyla duygu sinyallerini ortaya çıkarın

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli bir iş uygulamasıdır. Müşteri desteği, kullanıcı içgörüleri ve geri bildirim ş Akışlarını yöneten takımlar, duygu analizini iş akışına dahil ettiği için ClickUp'ı tercih etme eğilimindedir.

Bu tür bir iş akışı için güçlü bir başlangıç noktası ClickUp formlarıdır, o yüzden buradan başlayalım.

Yapılandırılmış geri bildirim toplayın

ClickUp'taki formlar, doğrudan ClickUp Görevlerine aktarılan geri bildirimleri toplamak için yapılandırılmış bir yöntemdir. Her gönderi, eyleme geçirilebilir bir ş Akışına aktarıldığı için takımlar duygu izleme kurulumuna güveniyor.

Bir müşteri başarı yöneticisinin, algılanan değeri ve tereddüt noktalarını ölçmek için potansiyel müşterilere demo sonrası bir form gönderdiğini varsayalım. Yanıtlar otomatik olarak etiketlenmiş duygu ile görevlere dönüştürülür. CS takımı bu görevleri haftalık olarak inceler ve olumsuz duygu içeren gönderileri derhal sahiplik ve harekete geçme amacıyla seçer.

Artık geri bildirimler görevlerin içinde yer aldığına göre, bir sonraki doğal adım duygu yorumlamasıdır.

Duygu sinyallerini anlamlandırın

ClickUp Brain destekli AI alanları kullanarak geri bildirimlerin tonunu sınıflandırın

ClickUp Brain, otomatik duygu algılama özelliği ile görevleri zenginleştirir.

Takımlar, geri bildirim listelerinde duygu analizi için bir AI Alanı oluşturabilirler. AI Alanı, görev açıklamaları, form yanıtları ve yorumlar üzerinde çalışır ve ardından her görev için olumlu, nötr veya olumsuz gibi bir etiket kaydeder.

Anket analizi için ClickUp Brain ile duygu analizleri elde edin

Dahası, ClickUp Brain çalışma alanınızda müşteri geri bildirimlerini analiz eder ve duygu sorgularını anında yanıtlar. Doğrudan sorgular sorabilirsiniz ve form yanıtlarından, anket yanıtlarından, belgelerden veya bağlı herhangi bir iş öğesinden bağlam bilgisi alır. ClickUp Brain daha sonra duygusal eğilimleri, derecelendirmeleri ve geri bildirimin genel tonunu ortaya koyar.

📌 Şu komutu deneyin: Bu listedeki son müşteri yanıtlarındaki genel duyguyu özetleyin. Ana duyguları, en sık tekrarlanan temaları ve takımların bir sonraki inceleme döngüsünde ele alması gereken ton değişikliklerini vurgulayın.

Akış doğal olarak ölçüme devam eder, böylece takımlar trendleri doğrulayabilir.

AI alanları hakkında daha fazla bilgi edinin:

Duygu eğilimlerini izleme

ClickUp Dashboards ile geri bildirim döngüleri boyunca duyguları özetleyin. Bir gösterge paneli oluşturur, durumuna göre görevler, Özel Alan değerleri veya zaman takibi ile takip edilen saatler gibi metrikleri gösteren kartlar ekler, ardından bunları tanımladığınız duygu alana göre filtrelersiniz.

ClickUp Gösterge Panellerindeki Özel Kartlar aracılığıyla müşteri duyarlılığındaki değişiklikleri izleyin

Örneğin, görevlerde duyguları olumlu, nötr veya olumsuz olarak etiketleyen bir AI Alanı ayarladıysanız, gösterge panelinde bir kart oluşturarak geçen hafta her bir etiketin altına kaç görev girdiğini sayabilirsiniz.

Bu ay, "Müşteri Geri Bildirimleri" listenizde olumsuz duygu içeren öğelerin arttığını fark edebilirsiniz. Bu bilgi, sizi bu görevleri derinlemesine incelemeye ve düzeltici adımlar planlamaya yönlendirir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Tek bir görünümde ruh hali değişikliklerini takip edin: ClickUp gösterge panellerindeki AI Kartlarını kullanarak geri bildirimler, destek biletleri ve sohbet günlüklerindeki duygu eğilimlerini görselleştirin, böylece duygusal düşüşleri erken tespit edebilirsiniz. ClickUp gösterge panellerindeki AI Kartlarını kullanarak geri bildirimler, destek biletleri ve sohbet günlüklerindeki duygu eğilimlerini görselleştirin, böylece duygusal düşüşleri erken tespit edebilirsiniz.

Sorunlar büyümeden önce harekete geçin: ClickUp Agents'ın sohbetlerde ve biletlerde "hayal kırıklığı" veya "iptal" gibi anahtar kelimeleri izlemesine izin verin ve ardından otomatik olarak görevler veya uyarılar oluşturun. ClickUp Agents'ın sohbetlerde ve biletlerde "hayal kırıklığı" veya "iptal" gibi anahtar kelimeleri izlemesine izin verin ve ardından otomatik olarak görevler veya uyarılar oluşturun.

Duygu sinyallerine verilen yanıtları otomatikleştirin: ClickUp otomasyonunu, olumsuz duygular belirli bir eşiği aştığında manuel kontroller beklemeden eskalasyon ş akışlarını tetikleyici olarak ayarlayın. ClickUp otomasyonunu, olumsuz duygular belirli bir eşiği aştığında manuel kontroller beklemeden eskalasyon ş akışlarını tetikleyici olarak ayarlayın.

İnsanların gerçek duygularını canlı olarak yakalayın: ClickUp AI Notetaker'ı aramalara veya destek oturumlarına ekleyerek ton değişikliklerini, işaretlenen sorunları ve duyguları yansıtan takip ögelerini vurgulayın.

Yorumları tüm takımlar arasında uyumlu hale getirin: Duygu analizlerinden elde edilen bilgileri tek bir konu altında tartışın ve bu mesajları Duygu analizlerinden elde edilen bilgileri tek bir konu altında tartışın ve bu mesajları ClickUp Chat kullanarak doğru hesapla bağlantı kuran görevlere dönüştürün.

Birden fazla AI motorundan yararlanın: Farklı LLM'lerde (ChatGPT, Claude, Gemini) duygu kontrolleri yapın, yorumları karşılaştırın ve Farklı LLM'lerde (ChatGPT, Claude, Gemini) duygu kontrolleri yapın, yorumları karşılaştırın ve ClickUp Brain MAX ile en güvenilir duygusal sinyali alın.

Sözlü tepkileri sorunsuz bir şekilde kaydedin: Brain MAX'taki Brain MAX'taki ClickUp Talk to Text özelliği ile müşteri alıntıları, demo sonrası tepkiler veya dahili okumaları dikte ederek 4 kat daha hızlı iş yapın.

Tüm müşteri temas noktalarınızı birbirine bağlayın: CRM notlarını, sohbet günlüklerini, e-posta geri bildirimlerini ve destek biletlerini tek bir çalışma alanına getirerek CRM notlarını, sohbet günlüklerini, e-posta geri bildirimlerini ve destek biletlerini tek bir çalışma alanına getirerek ClickUp Entegrasyonları ile eksiksiz bir duygu analizi yapın.

ClickUp sınırlamaları

Özelliklerin genişliği biraz öğrenme eğrisi gerektirebilir, ancak ClickUp Üniversitesi'nin ücretsiz kursları yardımcı olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.655+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.510+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi her şeyi açıklıyor:

Proje Yöneticisi olarak kariyerim boyunca farklı platformları denedikten sonra, ClickUp'ın favori platform olduğunu söyleyebilirim. Çoklu alanları, panoları ve özelleştirilebilir görünümleri sayesinde tüm projelerimi tek bir yerde düzenlememi sağlayan çok kapsamlı bir araçtır. […] Özellikle AI Notetaker fonksiyonuna bayılıyorum: bir PM olarak bu özellik benim için çok değerli. Sistem, hem kısa toplantılarda hem de tüm konuyu takip etmenin zor olduğu uzun toplantılarda önemli noktaları içeren net özetler oluşturduğu için, not almaya odaklanarak dikkatim dağılmadan oturuma konsantre olabiliyorum. Ayrıca, formları sayesinde gereksinimleri toplamak benim için çok daha kolay hale geldi ve sanki bu yetmezmiş gibi, diğer araçlarla (bilet sistemleri gibi) entegrasyonlar, ş Akışlarının çok daha çevik olmasını sağlayarak ClickUp'ta otomatik olarak görevler oluşturuyor.

🧠 İlginç Bilgi: Günümüzde kullanılan İngilizce kelimelerin %5'inden fazlası, son 150 yılda anlamları tamamen tersine dönmüştür (örneğin, eskiden "awful" kelimesi "hayranlık dolu" anlamına gelirken, şimdi olumsuz bir anlam taşımaktadır).

2. IBM Watson Discovery (Karmaşık belgeleri analiz eden çok dilli kurumsal işletmeler için en iyisi)

IBM Watson aracılığıyla

IBM Watson Discovery'nin yaklaşımı, sadece yüzeysel sınıflandırma yerine duygusal nüansları anlamaya odaklanmaktadır. Platform, aynı metin pasajı içinde birden fazla tonu aynı anda algılar ve gerçek müşteri iletişiminde güven, sevinç, korku ve analitik düşünceyi belirler.

Sistem, binlerce günlük etkileşimi aynı anda yönetirken önemli olan, büyük hacimli belgeleri verimli bir şekilde işler. Global takımlar, 10'dan fazla dilde yerel destekten yararlanır, yani farklı pazarlar için sorguları yeniden oluşturmanıza veya ayrı araçları entegre etmenize gerek kalmaz.

Bu platform, halihazırda IBM'in daha geniş bulut ekosistemini kullanıyorsanız, bu altyapıya sorunsuz bir şekilde entegre olur.

IBM Watson Discovery'nin en iyi özellikleri

Tek bir iş ile 10.000'den fazla belgeyi toplu olarak işleyerek, üç aylık birikmiş işlerinizdeki müşteri geri bildirimlerini tek seferde analiz edin

Dil çiftlerini işin ortasında değiştirin, böylece çok dilli geri bildirimler veri kümelerini bölmeden tek bir ş Akışında işlenebilir.

Mevcut duygu puanlarınıza ton algılama özelliğini ekleyerek öfke, güven ve analitik düşünceyi aynı anda ayırın.

Veri ambarınızda veya CRM platformunuzda aşağı akış analizi için yapılandırılmış ton verilerini dışa aktarın.

IBM Watson Discovery sınırlamaları

IBM'in ekosistemi aracılığıyla bulut altyapısı kurulumu gerektirir, bu da zaten başka bir yere bağlıysanız sorun yaratabilir.

Ücretsiz paket aylık 30.000 öğe ile sınırlı olduğundan, çoğu kuruluş için ücretli planlara geçmek zorunda kalınmaktadır.

Özel model eğitimi, önceden önemli ölçüde uzmanlık ve zaman yatırımı gerektirir.

IBM Watson Discovery fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Artı: 500 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: 5.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Premium: Özel fiyatlandırma

IBM Bulut Paketi for Data kartuşu: Özel fiyatlandırma

IBM Watson Discovery puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (95+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar IBM Watson Discovery hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Kullanımı kolay ve belgelerle bağlantı kurması kolay, Güçlü doğal dil işleme (NLP) yetenekleri. Watson Discovery, NLP'yi kullanarak metin belgeleri, e-postalar ve sosyal medya gönderileri gibi yapılandırılmamış verilerden içgörüler çıkarır. Bu, geleneksel yöntemlerle bulmak zor veya imkansız olan verilerdeki eğilimleri, kalıpları ve ilişkileri belirlemek için kullanılabilir.

Kullanımı kolay ve belgelerle bağlantı kurması kolay, Güçlü doğal dil işleme (NLP) yetenekleri. Watson Discovery, NLP'yi kullanarak metin belgeleri, e-postalar ve sosyal medya gönderileri gibi yapılandırılmamış verilerden içgörüler çıkarır. Bu, geleneksel yöntemlerle bulmak zor veya imkansız olan verilerdeki eğilimleri, kalıpları ve ilişkileri belirlemek için kullanılabilir.

📖 Ayrıca okuyun: Ses Payınızı Ölçme ve İzleme

3. Google Cloud Natural Language API (Sözleşme olmadan basit API fiyatlandırması isteyen takımlar için en iyisi)

Google bulut NLP aracılığıyla

Google'ın Doğal Dil API'sı, ekstra katmanlar olmadan tam olarak istediğinizi sunarak karmaşıklığı ortadan kaldırır. Metni gönderdiğinizde, hem duygu puanı (pozitif-negatif spektrumunda nerede yer aldığı) hem de büyüklüğü (bu duygunun ne kadar yoğun olduğu) geri alırsınız.

Bu platform, ş akışınıza bağlı olarak, yeniden yüklemeye gerek kalmadan Cloud Storage'da bulunan dosyaları sorgulamanıza veya REST API'leri aracılığıyla ham metin göndermenize olanak tanır. Dil algılama otomatik olarak gerçekleşir, bu nedenle gelen metni önceden kategorilere ayırmanıza gerek yoktur.

Varlık duygu analizi, müşterilerin rakipler, ürün özellikleri ve incelemelerde bahsedilen kişiler gibi belirli konularda nasıl hissettiklerini anlamanıza olanak tanır.

Google Bulut Natural Language API'nin en iyi özellikleri

Aynı API çağrısından hem duygusal yoğunluğu hem de kutupluluğu aynı anda isteyerek, ılımlı olumlu tepkiler ile coşkulu destekleri birbirinden ayırt edin.

Google Cloud Storage'da depolanan dosyaları ayrı olarak indirmeden veya yüklemeden analiz edin, büyük belge koleksiyonlarında bant genişliğinden tasarruf edin.

Dil algılama özelliği sayesinde metinleri işleyerek, veri setinizi önceden sıralamadan çok dilli geri bildirimleri otomatik olarak işleyin.

Belirli varlıklara yönelik duygu analizini hedefleyin, böylece müşterilerin bireysel rakipler, özellikler veya kişiler hakkındaki duygularını isimleriyle anlayabilirsiniz.

Google Bulut Natural Language API sınırlamaları

Varlık duygu analizi yalnızca İngilizce olarak iş yapar, bu da yön düzeyinde ayrıntılara ihtiyaç duyan çok dilli takımları sınırlar.

Doğruluk, metinin karmaşıklığına veya alana özgü olmasına göre değişir; tıbbi terminoloji veya hukuki dil, doğruluğu olumsuz etkileyebilir.

Belge başına tek istek kısıtlaması, tek bir çağrıda farklı bölümleri bağımsız olarak analiz edemeyeceğiniz anlamına gelir.

Görselleştirme veya gösterge paneli özelliği bulunmadığından, kendi raporlama katmanınızı sıfırdan oluşturursunuz.

Google Bulut Natural Language API fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Özel fiyatlandırma

Google Bulut Natural Language API puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (95+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Google Cloud Natural Language API hakkında ne diyor?

G2 incelemesi paylaşımında şöyle diyor:

Son zamanlarda Google Cloud Natural Language API ile entegrasyonlu bir "Duygu Analizi" projesi üzerinde çalışıyordum. "Duygu Analizi" projem için metin verilerini analiz etmek üzere bu aracı kullandığımda, duyguların olumlu, olumsuz veya nötr olup olmadığını doğru bir şekilde belirleme konusunda mükemmel bir iş çıkardı. Ayrıca en çok hoşuma giden şey, hızlı bir şekilde kullanıma başlayabilmemi sağlayan belgelerin kendisidir. Ek olarak, çok dilli destek özellikleri, gelecekteki metin analizi ihtiyaçları için kullanışlı olabilecek güzel bir artıydı.

Son zamanlarda Google Cloud Natural Language API ile entegrasyonlu bir "Duygu Analizi" projesi üzerinde çalışıyordum. "Duygu Analizi" projem için metin verilerini analiz etmek üzere bu aracı kullandığımda, duyguların olumlu, olumsuz veya nötr olup olmadığını doğru bir şekilde belirleme konusunda mükemmel bir iş çıkardı. Ayrıca en çok hoşuma giden şey, hızlı bir şekilde kullanıma başlayabilmemi sağlayan belgelerin kendisidir. Ek olarak, çok dilli destek özellikleri, gelecekteki metin analizi ihtiyaçları için kullanışlı olabilecek güzel bir artıydı.

🔍 Biliyor muydunuz? Tüm teknolojiye rağmen, duygu analizi araçları hala alaycı ifadeler, deyimler ve bağlamla başa çıkmakta zorlanıyor. Örneğin, "Harika, yine bir hata!" ifadesi, sadece "harika" kelimesi nedeniyle olumlu olarak yanlış yorumlanabilir.

4. Amazon Comprehend (Aspect düzeyinde duygu analizine ihtiyaç duyan AWS tabanlı işler için en iyisi)

Amazon Comprehend aracılığıyla

Altyapınız zaten AWS üzerinde çalışıyorsa, Amazon Comprehend doğal bir sonraki adım olarak mantıklı bir seçimdir.

Platformun gerçek farkı, yön temelli duygu analizidir. Müşterilerin genel olarak olumlu mu yoksa olumsuz mu hissettiklerini bilmek yerine, memnuniyeti veya şikayetleri tetikleyen ürün unsurlarını tam olarak belirleyebilirsiniz.

Bir inceleme, pil ömrünü ve tasarımı övürken müşteri hizmetlerini eleştirebilir ve Comprehend bunu ayrı duygu sinyallerine ayırır.

12 dili destekler, PII algılamasını yönetir ve yerleşik özellikler olarak anahtar kelime çıkarma sunar, böylece ayrı araçlar arasında geçiş yapmadan birden fazla analitik açı elde edersiniz. Özel model eğitimi, sektörünüzün kelime dağarcığına ve özelliklerine göre sınıflandırma veya varlık tanıma sağlar.

Amazon Comprehend'in en iyi özellikleri

Yorumların duygusal içeriğini yönlere göre ayrıştırın, böylece tek bir müşteri yorumu ürün özellikleri, tasarım ve destek için bağımsız olarak birden fazla duygu sinyali verebilir.

Ürün taksonominize özel varlık modellerini eğitin, böylece platform belirli SKU'ları, özellikleri veya rakip isimlerini otomatik olarak bahsetsin.

Uyumluluk ve gizlilik koruması için metinleri sistemlerinize kaydetmeden önce kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri metinden silin.

Maliyet yapınızı optimize etmeden önce üretim ölçeğinde test etmek için ilk yıl boyunca aylık 50.000 ücretsiz birimden yararlanın.

Amazon Comprehend sınırlamaları

Özel modeller ve varlık tanıma, eğitim verilerinin toplanmasını ve model ayarlamasını gerektirir; bu, bir kez ayarlayıp unutabileceğiniz bir durum değildir.

Toplu işleme birincil modeldir; gerçek zamanlı akış, sizin tarafınızda mimari iş gerektirir.

Maliyetler, özellikle aylık milyonlarca metni analiz eden takımlar için, ücretsiz kullanım sınırlarının ötesinde hızla artar.

Amazon Comprehend fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Özel fiyatlandırma (birimlere göre)

Amazon Comprehend derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (70+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Amazon Comprehend hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle yazıyor:

Bir cümlenin duygusal içeriği hakkında önemli bilgiler sağlayan, kullanımı kolay API. Güvenilirlik puanı, Comprehend'in size verdiği duygusal içeriğin doğruluğunu anlamanıza yardımcı olur.

Bir cümlenin duygusal içeriği hakkında önemli bilgiler sağlayan, kullanımı kolay API. Güvenilirlik puanı, Comprehend'in size verdiği duygusal içeriğin doğruluğunu anlamanıza yardımcı olur.

📖 Ayrıca okuyun: ChatGPT ile Anket Analizinde Otomasyon Kullanılarak Daha Hızlı İçgörüler Elde Etme

5. Talkwalker (Video, resim ve seslerde marka bahsetmelerini yakalamak için en iyisi)

Talkwalker aracılığıyla

Çoğu sosyal dinleme aracı, metin analizinde zirveye ulaşır ve işi orada bitirir. Talkwalker, internetin çok modlu olduğunu varsayar; insanlar 30'dan fazla sosyal ağ ve 150 milyon web sitesinde aynı anda video, resim, ses ve metinlerle markaları tartışır.

Video içeriğini indeksler ve önce manuel transkripsiyon gerektirmeden insanların söylediklerini analiz edebilir. Aynı şey, altyazılı görüntüler veya ses parçacıkları için de geçerlidir.

Blue Silk AI motoru, duygu algılamada %90 doğruluk oranına ulaşır ve alaycı ifadeleri anlar. Ayrıca, duygu aniden düşüşe geçerse veya yükselirse gerçek zamanlı uyarılar sizi hemen bilgilendirir, böylece sorunlar sosyal medyada patlak verdikten sonra keşfetmek yerine birkaç dakika içinde yanıt verebilirsiniz.

Talkwalker'ın en iyi özellikleri

Video, görüntü ve ses içeriklerini manuel olarak transkribe etmeden marka bahsetmelerini izleyin, sosyal platformlarda çok modlu duygu durumlarını yakalayın.

AI destekli görüntü tanıma özelliğini kullanarak markanızın görsel olarak bahsedilme durumlarını belirleyin ve 30.000'den fazla marka logosunu izleyin.

Beş yıllık geçmiş verileri çekerek, yıldan yıla algı eğilimlerini karşılaştırın ve müşteri duyarlılığındaki döngüsel kalıpları belirleyin.

Belirli bölgelerde veya kanallarda duygu belirli bir yüzde oranında düştüğünde uyarıları tetikleyen eşikleri yapılandırın.

Talkwalker sınırlamaları

Doğru dinleme sorguları oluşturmak uzmanlık gerektirir; boole arama operatörlerini ve ilgilendiğiniz konuşmaları yakalayan sorguları nasıl yapılandıracağınızı bilmeniz gerekir.

Duygu doğruluğu, sektör ve konunun özgüllüğüne göre önemli ölçüde değişiklik gösterir ve bazen niş tartışmalar için manuel iyileştirme gerektirir.

Talkwalker fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Talkwalker puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (135'ten fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Talkwalker hakkında ne diyor?

Capterra'nın incelemesi şöyle diyor:

Bu araç zaman kazandırıyor çünkü artık şirketimle ilgili bahsettikleri yerleri internette manuel olarak aramak zorunda kalmıyorum. TalkWalker bunu benim için yapıyor. […] İzlemek istediğim anahtar kelimeleri ayarladıktan sonra, sosyal medyada ve internette anahtar kelimelerin geçtiği paylaşımların günlük özetini içeren e-postalar almayı seviyorum.

Bu araç zaman kazandırıyor çünkü artık şirketimle ilgili bahsettikleri yerleri internette manuel olarak aramak zorunda kalmıyorum. TalkWalker bunu benim için yapıyor. […] İzlemek istediğim anahtar kelimeleri ayarladıktan sonra, sosyal medyada ve internette anahtar kelimelerin geçtiği paylaşımların günlük özetini içeren e-postalar almayı seviyorum.

🧠 İlginç Bilgi: Tarihçiler artık eski metinleri incelemek için duygu analizi araçlarını kullanıyor. Zaman Dilimine Göre Duygu görselleştirmesi, araştırmacıların gazeteleri, konuşmaları ve mektupları analiz ederek on yıllar boyunca halkın ruh halinin nasıl değiştiğini izlemelerine yardımcı oluyor.

6. Lexalytics (Sektör jargonunda duygu analizi için en iyisi)

Lexalytics aracılığıyla

Hepsi bir arada sosyal yönetim paketi sunan araçların aksine, Lexalytics tamamen yapılandırılmamış veri analizinin doğruluğu ve derinliğine odaklanarak, sosyal medya verileri de dahil olmak üzere metinlerden derin içgörüler ortaya çıkarır.

Lexalytics metin analizi, niş dili anlayan duygu kütüphaneleri içerir. Tıbbi terminoloji, finansal jargon veya bölgesel lehçelerden farklı şekilde işlenir, çünkü doğru sınıflandırma için bağlam çok önemlidir.

Duygu puanlarının belirli işiniz için nasıl çalıştığını ince ayar yapabilirsiniz. Örneğin, "agresif" kelimesi spor pazarlamasında bankacılık veya müşteri hizmetlerine kıyasla tamamen farklı bir anlama sahiptir.

Ayrıca, duygu analizi aracı, veri güvenliği ve yerleşim gereksinimlerinize bağlı olarak bulut, şirket içi veya hibrit kurulum gibi esnek dağıtım seçenekleri sunar.

Lexalytics'in en iyi özellikleri

Yerel işlemeyi kullanarak 29 dilde metinleri analiz edin, böylece çeviri müşteri geri bildirimlerindeki nüansları ortadan kaldırmaz.

Önceden oluşturulmuş sektöre özel yapılandırma paketlerini (ör. Oteller, İlaç) kullanarak analitik doğruluğu artırın.

Hashtag'leri, argo kelimeleri ve gramer hatalarını yapılandırılmış verilere ve faydalı içgörülere dönüştürün.

İşletmenize özgü varlık kalıpları oluşturun, böylece belirli ürün grupları, rakipler veya sektör terimleri hakkında bahsetmeler sonuçlarda otomatik olarak görünsün.

API'ler (ör. Semantria API) aracılığıyla entegre edin veya tam yığın NLP motorunu kullanarak teknolojiyi mevcut sistemlerinize ekleyin ve içgörülerden hızlı bir şekilde yararlanmaya başlayın.

Lexalytics sınırlamaları

Uygulama ve özel özelleştirme maliyetleri, kullanıma hazır rakiplerden daha yüksektir ve önceden bütçe tahsisi gerektirir.

Yerinde dağıtım, BT takımınızın altyapı, güncellemeler ve sorun giderme işlemlerini üstlendiği anlamına gelir; sürekli destek için kaynaklara ihtiyaç duyarlar.

Teknik belgeler temel NLP bilgisi gerektirir ve veri bilimi geçmişi olmayan takımlar için zorluk yaratır.

Lexalytics fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Lexalytics derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Lexalytics hakkında ne diyor?

G2'de bir kullanıcı şöyle yazmış:

İstediğim şekilde, şirket içinde, bulutta veya hatta hibrit olarak kullanabilirim. Ayrıca, verileri işleyen makine öğrenimi günlük görevlerimi çok kolaylaştırıyor!

İstediğim şekilde, şirket içinde, bulutta veya hatta hibrit olarak kullanabilirim. Ayrıca, verileri işleyen makine öğrenimi günlük görevlerimi çok kolaylaştırıyor!

🔍 Biliyor muydunuz? 2024-2025 ABD Başkanlık Seçimlerinde, bir araştırma Instagram gönderilerindeki yüz ifadelerinin metinlerin tek başına aktardıklarının ötesinde ek bilgiler sağladığını ortaya koydu. Bu da, gelecekteki duygu analizlerinin duyguları sadece okumakla kalmayıp, görmek de gerektirebileceği anlamına geliyor.

📖 Ayrıca okuyun: Görüşleri toplamak için ücretsiz geri bildirim formu şablonları

7. Brandwatch (Duygu puanlarının yanı sıra belirli duyguları tespit etmek için en iyisi)

via Brandwatch

Brandwatch, üstün veri segmentasyonu ve otomasyonlu içgörü tespiti için tescilli BrightView teknolojisi dahil olmak üzere gelişmiş yapay zekayı kullanır. Bu, platformun temel olumlu-olumsuz-nötr etiketlerinin ötesine geçerek belirli duyguları adlandırmasına olanak tanır: öfke, tiksinti, korku, sevinç, üzüntü, şaşkınlık.

Platform 22 dili işler ve çoğu aracın tamamen gözden kaçırdığı emoji anlamlarını ve kültürel bağlamı yakalar.

Dahası, sosyal medya, bloglar, haberler ve forumlarda gerçek zamanlı izleme, marka itibarı sorunlarının önüne geçmenizi sağlar ve ortaya çıkan duygu değişimlerini daha büyük sorunlara dönüşmeden yakalamanızı sağlar.

Brandwatch'ın en iyi özellikleri

Sistem sektörünüzün terminolojisini veya argosunu yanlış yorumladığında, algoritmik sınıflandırmaları özel kurallarla geçersiz kılın.

Duyguları ürün özelliği veya marka özelliğine göre segmentlere ayırarak, genel marka algısından bağımsız olarak hangi unsurların memnuniyeti artırdığını görün.

İçerik performansını (sizin ve rakiplerinizin) karşılaştırın ve AI özetlerini kullanarak hangi temaların etkileşimi veya konuşmaları artırdığını ortaya çıkarın.

Etkileşimli gösterge panelleri ve dışa aktarımlar oluşturarak paydaşlarla içgörülerinizi paylaşın, görsel sunumlar yapın ve verileri halihazırda kullandığınız diğer araçlarla birleştirin.

Brandwatch sınırlamaları

Sorgu kurulumu, alakasız konuşmaları yakalamamak ve verilerinizi gürültüyle kirletmemek için dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

Duygu doğruluğu, desteklenmeyen veya aşırı alaycı dil için %60-75 aralığındadır ve sınır durumların manuel olarak incelenmesini gerektirir.

Brandwatch fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Brandwatch derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (700+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (235+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Brandwatch hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle yazıyor:

Evet, brandwatch'ı seviyorum! Kullanımı kolay ve raporlama özelliği harika. Grafikler ve çizelgeler kolayca dışa aktarılabilir ve özel olarak özelleştirilebilir. Ben sadece sosyal dinleme için kullandım, ancak sosyal medya pazarlamacıları için sundukları bir sürü başka özellik de var.

Evet, brandwatch'ı seviyorum! Kullanımı kolay ve raporlama özelliği harika. Grafikler ve çizelgeler kolayca dışa aktarılabilir ve özel olarak özelleştirilebilir. Ben sadece sosyal dinleme için kullandım, ancak sosyal medya pazarlamacıları için sundukları bir sürü başka özellik de var.

💡 Profesyonel İpucu: Twitter, e-postadan daha sert bir ortamdır. Normal görünen bir tweet aslında öfkeli olabilir. Twitter puanlarını diğer kanallara göre daha olumsuz olarak değerlendirin.

8. Brand24 (Ani duygu değişimlerini yakalayan gerçek zamanlı uyarıları paylaşım için en iyisi)

via Brand24

Brand24, 25 milyon çevrimiçi kaynağı gerçek zamanlı olarak tarar ve yapay zeka kullanarak duygu durumunun aniden değiştiği veya bahsetme hacminin beklenmedik bir şekilde arttığı durumları işaretler.

Belirli bir bahsetmenin etkisini ölçmek için tasarlanmış bir metrik olan Etki Puanı, kullanıcıların hangi konuşmaların acil dikkat veya yanıt gerektirdiğini önceliklendirmesine yardımcı olur.

Konuşmaları kimlerin yönlendirdiğini, bunların erişim ve etki düzeylerini ve kanallarda bahsetmelerin tam olarak nereden kaynaklandığını görebilirsiniz. Bu görünürlük önemlidir, çünkü viral anlar beklemez; sorunları anında değil, günlük özetlerde keşfetmek, etkili bir şekilde yanıt verme fırsatını kaçırmak anlamına gelir.

Duygu analizi aracı ayrıca erişim metriklerini birleştirerek sosyal medya, haberler, forumlar ve diğer kanallardaki konuşmaların gerçek ölçeğini gösterir.

Brand24'ün en iyi özellikleri

Uyarı eşikleri ayarlayın, böylece duygu belirli toleransınızın altına düştüğünde veya bahsetme hacmi temel değerden önemli ölçüde saptığında bildirim alırsınız.

Etkileşimleri aktif olarak yönlendiren etkileyicileri belirleyin, böylece sıradan bahsetmeler yerine erişimi yüksek hesaplarla etkileşime öncelik verebilirsiniz.

Tüm platformlarda markanızın adı bahsedildiği yerlerin toplam erişim ve gösterim potansiyelini tek bir metrikte aynı anda görünümünde görünür kılın.

Tüm veri setinizi platform, konum, duygu ve anahtar kelimelere göre filtreleyerek, işinizi gerçekten etkileyen konuşmaları inceleyin.

Brand24 sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, genel kapsamın geniş olmasına rağmen niş forumlarda veya sektöre özgü topluluklarda bahsedilmemiş olmaktan şikayetçi.

Fiyatlandırma, izleme kapsamını yansıtmaktadır ve bu da düşük bütçeli kuruluşların erişemeyeceği bir seviyede olmasını sağlamaktadır.

Brand24 fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Bireysel: 199 $/ay

Takım: 299 $/ay

Pro: 399 $/ay

İş: 599 $/ay

Enterprise: Aylık 999 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır)

Brand24 puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (245+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Brand24 hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

Brand24'ün gerçek zamanlı sosyal dinleme yetenekleri ve birden fazla platformda bahsetme durumlarını izleme özelliği beni özellikle etkiledi. Duygu analizi özelliği de markamla ilgili çevrimiçi konuşmaların tonunu ve bağlamını anlamama inanılmaz derecede yardımcı oldu. Ayrıca, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde gezinmek ve veriye dayalı kararlar almak çok kolaydı.

Brand24'ün gerçek zamanlı sosyal dinleme yetenekleri ve birden fazla platformda bahsetme izleme özelliği beni özellikle etkiledi. Duygu analizi özelliği de markamla ilgili çevrimiçi konuşmaların tonunu ve bağlamını anlamama inanılmaz derecede yardımcı oldu. Ayrıca, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde gezinmek ve veriye dayalı kararlar almak çok kolaydı.

💡 Profesyonel İpucu: Farklı segmentlerin nasıl konuştuğunu karşılaştırın: ücretsiz kullanıcılar ile ücretli kullanıcılar, yeni müşteriler ile sadık müşteriler, yüksek LTV ile düşük LTV grupları. Segmentler arasındaki fark, beklentilerin nerede farklılaştığını gösterir.

9. Sprout Social (Duygu analizi ile birlikte sosyal medya yanıtlarını yönetmek için en iyisi)

Sprout Social aracılığıyla

Sprout Social, duygu analizini sosyal medya yönetim gösterge panelinize getirerek, araçlar arasında sürekli geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Derin Sinir Ağı, gelen mesajları otomatik olarak olumlu, olumsuz, nötr veya sınıflandırılmamış olarak kategorize eder. Belirli kampanyaları veya müşteri yolculuğunun belirli aşamalarını izleyen izleme sorguları oluşturun, ardından duyguya göre filtreleyerek öncelikli konuşmaları önce ortaya çıkarın.

Birden fazla gösterge paneli kontrol etmek zorunda kalmadan, her şey tek bir yerde mevcuttur: planlanmış gönderileriniz, etkileşim faaliyetleriniz ve duygu odaklı dinleme sorgularınız, hepsi bir arada.

Sprout Social'ın en iyi özellikleri

Gelen mesajları duygu kutuplarına göre sıralayarak, rutin soruları kronolojik sırayla ele almadan önce acil konuşmalara öncelik verin.

AI destekli pazarlama araçlarını kullanarak konuya göre marka güvenliği sağlayan oluşturucuları ve influencer'ları bulun ve inceleyin.

Argo, emoji, yazım hataları ve internet kısaltmaları dahil olmak üzere karmaşık özel müşteri dilini işleyerek, resmi metinlerin kaçırdığı gerçek duyguları yakalayın.

Sürekli doğruluk iyileştirmesi için platformu sektörünüzün terminolojisi konusunda eğitmek üzere bireysel mesaj sınıflandırmalarını manuel olarak düzeltin.

Sprout Social sınırlamaları

Duygu analizi özellikleri, Advanced Plan gerektirir ve bu da düşük bütçeli takımlar için kullanılabilirliği sınırlar.

Sarkazm ve sektöre özgü dil, manuel iyileştirme ve sürekli düzeltme olmadan sistemi hala aksatmaktadır.

Platform, öncelikle sosyal medya yönetimi ve ikinci olarak duygu analizi için optimize edilmiştir, yani dinleme özellikleri, planlama ve yayınlama araçlarıyla aynı alanı paylaşır.

Harici araçlarla bağlantı kurmak, platformun ötesinde ek kurulum işleri gerektirir.

Sprout Social fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Sosyal medya pazarlaması Standart: Kullanıcı başına aylık 199 $

Sosyal medya pazarlaması Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 299 $

Sosyal medya pazarlaması Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 399 $

Sosyal medya pazarlaması Enterprise: Özel fiyatlandırma

Influencer pazarlama: Özel fiyatlandırma

Sprout Social puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (5.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Sprout Social hakkında ne diyor?

Capterra'da bir kullanıcı şöyle yazmış:

Sosyal medyayı deneyimlerimizi ve becerilerimizi geliştirmek için kullanmak çok değerlidir. Sprout Social aracılığıyla sosyal medyadan kariyerim için en iyi fikirleri elde ettim. Müşteri etkileşiminin gerekli olduğu durumlarda, Sprout Social bu konuları tartışmak için en iyi platformdur. Genel olarak kullanımı kolaydır. Herkes için bir aylık ücretsiz deneme süresi ile çok uygun fiyatlıdır.

Sosyal medyayı deneyimlerimizi ve becerilerimizi geliştirmek için kullanmak çok değerlidir. Sprout Social aracılığıyla sosyal medyadan kariyerim için en iyi fikirleri elde ettim. Müşteri etkileşiminin gerekli olduğu durumlarda, Sprout Social bu konuları tartışmak için en iyi platformdur. Genel olarak kullanımı kolaydır. Herkes için bir aylık ücretsiz deneme süresi ile çok uygun fiyatlıdır.

10. Hootsuite (Sosyal medyada birleşik duygu izleme için en iyisi)

Hootsuite aracılığıyla

Hootsuite, duygu analizini doğrudan dinleme gösterge paneline entegre eder. Her Hootsuite planı, bahsetme izlemesi, trend olan konuların belirlenmesi ve duygu sınıflandırması içerir.

İnsanların açık internette markanız hakkında gerçekte ne söylediklerini gerçek zamanlı olarak izleyin, ardından bu konuşmaları duyguya göre filtreleyerek algı değişikliklerini anında anlayın.

Pazar araştırma aracı, milyonlarca konuşmayı aynı anda arayarak, aksi takdirde kaçırabileceğiniz marka bahsetmesini yakalamanızı sağlar. Rakip duygu izleme süreci, kendi metriklerinizin hemen yanında yer alır, böylece pazar oyuncularına göre algıyı karşılaştırmalı olarak değerlendirebilirsiniz.

Dinleme katmanı, yayınlama, planlama ve etkileşim araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olur, böylece farklı platformlar arasında bağlam değiştirmenize gerek kalmaz.

Hootsuite'in en iyi özellikleri

İzlenen tüm bahsetmeleri duygu kutupluluğuna göre aynı anda filtreleyin, böylece önce olumsuz konuşmalara yanıt vermeye odaklanabilirsiniz.

Duygu analizine dayalı olumlu konular etrafında içerik oluşturma sürecinde, dinleme arayüzünde doğrudan kategori ve konuma göre trend olan konuları belirleyin.

Trend olan hashtag'leri ve konuları, ilgili duygu metrikleriyle birleştirin, böylece duygusal bağlamı bilerek kampanyalarınızı sunabilirsiniz.

Platform içinde farklı takım üyelerine yanıtlar ve görevler atayarak verimli bir şekilde işbirliği yapın.

Hootsuite sınırlamaları

Dinleme özellikleri geniş kapsamlıdır ancak derinlemesine değildir; duygu algılama veya yön temelli analiz yerine temel duygu izleme elde edersiniz.

Bağımsız dinleme araçlarından geçiş yapmak, tamamlanması zaman alan veri kurulumu ve ş akışı değişiklikleri gerektirir.

Hootsuite fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Standart: Kullanıcı başına aylık 149 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 399 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hootsuite puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (6.610+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.780+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Hootsuite hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Hootsuite arayüzünün kullanımı kolay ve çok sezgisel olmasını seviyorum, bu da içerik yönetimini ve yeni takım üyelerinin öğrenme sürecini kolaylaştırıyor. Platform sürekli güncelleniyor ve yeni sosyal ağlara ve özelliklere uyum sağlıyor, bu da sosyal medya koordinatörü olarak yaptığım iş için çok önemli. Ayrıca Hootsuite'in, tüm kuruluşun sosyal ağlarının metriklerini eksiksiz ve merkezi bir şekilde analiz etmemi sağlayarak, ihtiyaç duyduğumda erişimi ve danışmayı kolaylaştırmasını da çok değerli buluyorum.

Hootsuite arayüzünün kullanımı kolay ve çok sezgisel olmasını seviyorum, bu da içerik yönetimini ve yeni takım üyelerinin öğrenme sürecini kolaylaştırıyor. Platform sürekli güncelleniyor ve yeni sosyal ağlara ve özelliklere uyum sağlıyor, bu da sosyal medya koordinatörü olarak yaptığım iş için çok önemli. Ayrıca Hootsuite'in, tüm kuruluşun sosyal ağlarının metriklerini eksiksiz ve merkezi bir şekilde analiz etmemi sağlayarak, ihtiyaç duyduğumda erişimi ve danışmayı kolaylaştırmasını da çok değerli buluyorum.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Hootsuite Alternatifleri

11. Qualtrics XM Discover (Her müşteri etkileşim kanalında duyguları analiz etmek için en iyisi)

Qualtrics XM Discover aracılığıyla

Qualtrics, konuşma analizini daha geniş geri bildirim platformuna entegre eder. Birleştirilmiş sistem, sosyal medyada, destek çağrılarında, sohbet metinlerinde ve ürün geri bildirim anketlerinde gerçekleşen etkileşimlerden elde edilen duyguları, niyetleri ve müşteri çabalarını aynı anda analiz eder.

Belirli sektörler için 150'den fazla önceden oluşturulmuş model içerir; bu, sağlık sektöründeki duyguların, sektör bağlamına göre konaklama veya finans hizmetlerinden tamamen farklı şekilde yorumlandığı anlamına gelir.

Ayrıca, otomasyonla oluşturulan iş akışları duygu eşiklerine göre tetikleyici etkiye sahip olabilir, böylece olumsuz bir etkileşim manuel müdahaleye gerek kalmadan otomatik olarak üst yöneticilere iletilir veya özel çözüm takımlarına yönlendirilir.

Qualtrics XM Discover'ın en iyi özellikleri

Destek çağrı kayıtlarını ve sohbet metinlerini doğrudan platformunuza aktarın, böylece platform önce manuel transkripsiyon gerektirmeden duygu analizini gerçekleştirebilir.

Müşteri çabasını ve niyetini duygu analiziyle birlikte anlayarak, etkileşimlerin neden başarısız ya da başarılı olduğunu, sadece olumlu ya da olumsuz değerlendirmelerin ötesinde teşhis edin.

Duygu eşiklerine göre etkileşimleri otomatik olarak yönlendirin, böylece olumsuz konuşmalar insan müdahalesi olmadan üst düzey yöneticilere iletilsin.

Qualtrics XM Discover sınırlamaları

Platformun karmaşıklığı ve özelliklerinin genişliği, takımlar için zorlu bir öğrenme süreci yaratır.

Özel özelleştirme genellikle self servis yapılandırma yerine profesyonel hizmetlerin müdahalesini gerektirir.

Qualtrics XM Discover fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Qualtrics XM Discover puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (735+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (250'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Qualtrics XM Discover hakkında ne diyor?

Capterra'dan bir yorumcu şöyle ekliyor:

Qualtrics XM bize mükemmel hizmetler sunuyor. Her türlü anketi oluşturabiliriz. Tüm iletişim kanallarında sosyal medya reklamlarına veya promosyon mesajlarına entegrasyonların kolaylığını çok beğendim. Qualtrics XM'nin formdaki soruları net ve düzenli hale getirmesini ve yanıtlayanların kolayca gezinip yanıtlarını kaydetmesini sağlamasını çok beğendim. Yanıtlayanları tarama ve onların gerçek ve hedef gruptan olduklarından emin olma özelliğini çok beğendim.

Qualtrics XM bize mükemmel hizmetler sunuyor. Her türlü anketi oluşturabiliriz. Tüm iletişim kanallarında sosyal medya reklamlarına veya promosyon mesajlarına entegrasyonların kolaylığını çok beğendim. Qualtrics XM'nin formdaki soruları net ve düzenli hale getirmesini ve yanıtlayanların kolayca gezinip yanıtlarını kaydetmesini sağlamasını çok beğendim. Yanıtlayanları tarama ve onların gerçek ve hedef gruptan olduklarından emin olma özelliğini çok beğendim.

🔍 Biliyor muydunuz? Açık kaynaklı yazılım projelerini inceleyen bir çalışmada, araştırmacılar geliştiricilerin yorumlarını duygu analizi ile inceleyerek bir hatanın düzeltilip düzeltilmeyeceğini (ve ne kadar hızlı düzeltileceğini) tahmin ettiler. Sonuç olarak, tartışmalarda daha olumsuz duyguların hakim olması, hatanın daha hızlı çözülme olasılığının daha yüksek olduğu anlamına geliyordu.

12. Chattermill (Geri bildirim verilerini kesin ve eyleme geçirilebilir kalıplara dönüştürmek için en iyisi)

via Chattermill

Chattermill, anketler, incelemeler, destek biletleri ve sosyal medyada yapılan bahsetmelerden gelen geri bildirimleri bir analiz motorunda birleştirir.

Lyra AI, geri bildirimleri otomatik olarak belirli temalara ayırır, böylece hangi ürün özelliklerinin veya hizmet unsurlarının memnuniyeti artırdığını ve hangilerinin şikayetlere yol açtığını tam olarak görebilirsiniz. Duygu puanı alıp bunun ne anlama geldiğini kendiniz anlamaya çalışmak yerine, platform duygunun arkasındaki nedeni anlamaya önem verir.

Ayrıca, yeni sorunlar ortaya çıktığında veya duygu eğilimleri değiştiğinde gerçek zamanlı uyarılar sizi bilgilendirir. Bu sayede, geriye dönük raporlarda sorunları keşfetmek yerine, ortaya çıkan sorunların bir adım önünde olursunuz.

Chattermill'in en iyi özellikleri

Tüm sosyal medya hesaplarınızı bağlayarak yorumları, bahsetmeleri ve hashtag'leri tek bir yerden analiz edin.

Raporları manuel olarak oluşturmak yerine, geri bildirim verilerinizi sade bir İngilizceyle sorgulayın, böylece "müşteriler neden onboarding'den memnun değil?" diye sorabilir ve cevaplarını alabilirsiniz.

Yeni sorun temaları ortaya çıktığında veya duygu eğilimleri değiştiğinde, sorunlar daha da karmaşık hale gelmeden önce müdahale etmek için uyarılar yapılandırın.

Karmaşık özel müşteri görüşlerini daha doğru bir şekilde anlamak için tek bir geri bildirim içindeki karışık duyguları belirleyin.

Chattermill sınırlamaları

Veri entegrasyonu kurulumu, birden fazla kaynak sistemden gelen geri bildirim akışlarını doğru bir şekilde birleştirmek için dikkatli bir yaklaşım gerektirir.

Platform, yüksek hacimli sosyal medya bahsetmelerini izlemeye göre niteliksel CX içgörülerine önem vermektedir.

Chattermill fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Chattermill puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (210+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (25+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Chattermill hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

Chattermill, müşterilerinizi ve onların yorumlarını yönetmeyi gerçekten kolaylaştırır. Müşterilere daha iyi ve olağanüstü bir hizmet sunmanıza yardımcı olur. İç paydaşlar için, daha iyi ürün değişiklikleri ve iş kararları almanıza yardımcı olan duygu analizi gibi harika özelliklere sahiptir. Yeni bir takıma sorunsuz bir şekilde uygulanabilir ve diğer mevcut araçlarla kolayca entegre edilebilir. Tüm müşteri yorumlarımız günlük olarak chattermill aracılığıyla yönetilmektedir.

Chattermill, müşterilerinizi ve onların yorumlarını yönetmeyi gerçekten kolaylaştırır. Müşterilere daha iyi ve olağanüstü bir hizmet sunmanıza yardımcı olur. İç paydaşlar için, daha iyi ürün değişiklikleri ve iş kararları almanıza yardımcı olan duygu analizi gibi harika özelliklere sahiptir. Yeni bir takıma sorunsuz bir şekilde uygulanabilir ve diğer mevcut araçlarla kolayca entegre edilebilir. Tüm müşteri yorumlarımız günlük olarak chattermill aracılığıyla yönetilmektedir.

13. Meltwater (Medya ve kamuoyunun algı değişikliklerini izleyen PR takımları için en iyisi)

Meltwater aracılığıyla

Meltwater, modern yapay zeka alanındaki atılımları destekleyen aynı sinir ağı mimarisini kullanan dönüştürücü tabanlı duygu modelleriyle günlük 1 milyardan fazla belgeyi işler. Çevrimiçi haberler, sosyal medya, bloglar, podcast'ler ve hatta yayın transkriptleri üzerinden duyguları izler, böylece halkla ilişkiler takımları kazanılmış medya kanallarında algı görünürlüğü elde eder.

Cümle düzeyinde analiz, belge düzeyinde yaklaşımların tamamen gözden kaçırdığı ince değişiklikleri ve çelişkileri yakalar. Tek bir haber makalesi, şirketinizin bir yönünü eleştirirken başka bir yönünü övebilir ve cümle düzeyinde analiz, bu iki sinyali tek bir duygu puanına ortalama olarak yansıtmak yerine her ikisini de ortaya çıkarır.

Gücü, bütünsel medya kapsamında yatmaktadır ve kullanıcıların, kazanılmış, sahip olunan ve sosyal medya kampanyalarının genel marka itibarı ve performansı üzerinde nasıl bir etki yarattığını anlamalarını sağlar.

Meltwater'ın en iyi özellikleri

Duygularınızı ve rakiplerinize karşı sesinizi tarihsel eğilimlerle karşılaştırarak zaman içindeki göreceli gidişatı görselleştirin.

Kapsamlı trend ve rekabet araştırmaları için sınırsız arama sorgusu ve 15 aylık kapsamlı bir arşiv erişimine sahip olun.

Tüm duygu verilerini API aracılığıyla Tableau, Power BI veya Looker Studio'ya aktarın, böylece kendi gösterge panellerinize sahip olun ve Meltwater'ın arayüzüne bağlı kalmayın.

Gerçek zamanlı uyarılar ve ani artış algılama özelliğini ayarlayarak, bir konuşma veya trendin önemi arttığı anda bildirim alın ve hızlıca harekete geçin.

Meltwater sınırlamaları

Duygu doğruluğu, dile ve sektör dikeyine göre değişir ve bazen manuel spot kontrol ve iyileştirme gerektirir.

Büyük ölçekli işlemler, çok büyük miktarda veri üretir. Gürültüden ziyade sinyale odaklanmak için güçlü bir filtreleme ve segmentasyon stratejisine ihtiyacınız vardır.

Meltwater fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Meltwater derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4/5 (2.395+ yorum)

Capterra: 4/5 (95+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Meltwater hakkında ne diyor?

Duygu analizi yazılımı hakkında bir G2 incelemesine göre:

Meltwater, hem kuruluşumuz hem de rakiplerimiz için itibar yönetimini izleme becerimizi önemli ölçüde geliştirdi. Uyarıları doğrudan Teams'de alma kolaylığı, bir dizi önemli konu hakkında güncel bilgilere ulaşmamıza yardımcı oluyor ve kuruluşumuzun kamuoyundaki algısını verimli ve etkili bir şekilde izlememizi kolaylaştırıyor. Uyarıların ötesinde, Meltwater'ın raporlama özellikleri, trendler, anahtar temalar, bahsetmeler ve bizim ve rakiplerimizin ses payı hakkında değerli içgörüler sunuyor ve bu raporlar liderlik ekibiyle kolayca paylaşılabiliyor.

Meltwater, hem kuruluşumuz hem de rakiplerimiz için itibar yönetimini izleme becerimizi önemli ölçüde geliştirdi. Uyarıları doğrudan Teams'de alma kolaylığı, bir dizi önemli konu hakkında güncel bilgilere ulaşmamıza yardımcı oluyor ve kuruluşumuzun kamuoyundaki algısını verimli ve etkili bir şekilde izlememizi kolaylaştırıyor. Uyarıların ötesinde, Meltwater'ın raporlama özellikleri, trendler, anahtar temalar, bahsetmeler ve bizim ve rakiplerimizin ses payı hakkında değerli içgörüler sunuyor ve bu raporlar liderlik ekibiyle kolayca paylaşılabiliyor.

14. Medallia (Her müşteri temas noktası ve etkileşiminde duyguları yakalamak için en iyisi)

Medallia aracılığıyla

Medallia, bu veri kaynaklarını ayrı ayrı depolamak yerine anketler, iletişim merkezleri, sosyal kanallar ve dijital etkileşimler aracılığıyla geri bildirimleri toplama ve analiz etme konusunda uzmanlaşmıştır.

NLP, her bir yanıtı manuel olarak etiketlemenize gerek kalmadan, açık uçlu müşteri yorumlarından temaları ve duygu kalıplarını otomatik olarak ortaya çıkarır. Ayrıca, video geri bildirimi çoğu platformun tamamen atladığı bir boyut ekler.

Kapalı döngü ş Akışları, geri bildirimlerin veritabanlarında kalmasına izin vermek yerine, içgörüleri gerçek eyleme dönüştürür. Duygu puanları bir sorunu işaret ettiğinde, sistemi otomatik olarak takımları bilgilendirecek, amirlere iletecek veya insan müdahalesi olmadan takip eylemlerini tetikleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

Medallia'nın en iyi özellikleri

Ş akışlarını, olumsuz duyguların otomatik olarak üst yöneticilere iletilmesi veya manuel inceleme yapılmaksızın takip eylemlerinin tetiklenmesi için ayarlayın.

Hedefler karşısındaki ilerlemeyi izlemek için tüm müşteri temas noktalarında duyguları eşzamanlı olarak izleyen gerçek zamanlı gösterge panelleri oluşturun.

Açık metin geri bildirimlerinden tekrarlayan temaları otomatik olarak çıkararak, yüzlerce yanıtı manuel olarak okumadan ortaya çıkan eğilimleri ve kalıpları belirleyin.

Medallia sınırlamaları

Platformun karmaşık özellikleri, özel CX ve müşteri başarı takımları için bile oryantasyon ve eğitimin zaman alması anlamına gelir.

Kurumsal pozisyon, sınırlı bütçeye sahip küçük kuruluşlar veya departmanlar için fiyatlandırmayı ulaşılamaz hale getirir.

Medallia fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Medallia puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (165+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Medallia hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Medallia, pazarlama ekibinin gerçek müşteri duygularını belirli kampanya unsurlarıyla ilişkilendirmesine yardımcı olur. Geri bildirimleri, iletildikleri kanala göre eleyebilir ve e-posta gönderimi gibi etkinliği ile doğrudan ilgili yorumları okuyabiliriz. Bu, büyük bir lansman öncesinde yaratıcı varlıkların lansman öncesi incelemelerini yapma şeklimizi gerçekten değiştirdi. Bir başka ilginç özellik ise, temalı müşteri alıntılarının kolayca çıkarılabilmesi ve çevik sprintler sırasında takım tarafından paylaşımının yapılabilmesidir.

Medallia, pazarlama ekibinin gerçek müşteri duygularını belirli kampanya unsurlarıyla ilişkilendirmesine yardımcı olur. Geri bildirimleri, iletildikleri kanala göre eleyebilir ve e-posta gönderimi gibi etkinliği ile doğrudan ilgili yorumları okuyabiliriz. Bu, büyük bir lansman öncesinde yaratıcı varlıkların lansman öncesi incelemelerini yapma şeklimizi gerçekten değiştirdi. Bir başka ilginç özellik ise, temalı müşteri alıntılarının kolayca çıkarılabilmesi ve çevik sprintler sırasında takım tarafından paylaşımının yapılabilmesidir.

