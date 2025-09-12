Paylaşımınızı Nasıl Ölçüp İzleme Edebilirsiniz?

Adidas, Nike'tan daha mı popüler? İnsanlar Instagram'da Amazon Prime'dan daha çok Netflix'ten mi bahsediyor? Taco Bell, McDonald's'tan daha fazla ilgi görüyor mu?

Bunlar, takımların her gün kendi markaları hakkında sordukları türden sorular. Ve şüphesiz, rakipler de bu eğilimleri aynı derecede yakından takip ediyor.

Spot ışığının bu kısmına ses payı diyoruz. Bu önemli çünkü insanlar sadece ürünleri satın almazlar; kendilerini bağlı hissettikleri markaları satın alırlar. Aslında, müşterilerin %76'sı rakip bir markayı tercih etmektense kendilerini bağlı hissettikleri bir markayı tercih eder.

Markanızın halihazırda ne kadar konuşulduğunu bilmek, hangi pazarlama kampanyalarının iş olduğunu ve hangilerinin biraz daha desteklenmesi gerektiğini görmenizi kolaylaştırır.

Bu makalede, sosyal medyada yapılan bahisler, SEO payı, ücretli reklamlar ve çeşitli pazarlama kanalları dahil olmak üzere ses payını etkili bir şekilde ölçmeyi keşfedeceğiz.

Ses Payı (SOV) nedir?

Temel olarak, ses payı, rakiplerinize kıyasla markanızın insanların zihninde ve konuşmalarda ne kadar alan kapladığı ile ilgilidir.

Bunu, markalarla dolu kalabalık bir odada durup adınızın ne sıklıkla geçtiğini fark etmek olarak düşünün. Varlığınız ne kadar yüksek sesli ve anlamlı olursa, marka bilinirliğiniz de o kadar güçlü olur.

Peki bu sadece gürültüyle mi ilgili? Hayır. SOV, hedef kitlenizin zaten dikkatini çektiği yerlerde görünürlük sağlamakla ilgilidir; bu, bir markanın popülerliğini tanımlamak için kullanılan bir terim olan "pazar payı"ndan farklıdır.

Bazı örneklerle aralarındaki farkları öğrenelim.

🧠 Biliyor muydunuz: 2022'de Shiseido, sosyal medyada kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriğe ağırlık verdi ve hayranlarını markanın ürünleriyle görünümlerini paylaşım yapmaya teşvik etti. Sonuç olarak, Shiseido makyaj ürünlerine yapılan bahsetmeler önceki yıla göre önemli ölçüde arttı ve doğru alanlarda görünürlük, bir markanın varlığını nasıl önemli ölçüde artırabileceğini gösterdi.

Ses payı ve pazar payı karşılaştırması

İki kahve zincirini düşünün: Marka A, sosyal medyada her yerde bahsetme görüyor ancak gerçek satışlarda hakim olan Marka B'den daha az satış yapıyor. Bu durumda, Marka A'nın ses payı daha yüksekken, Marka B'nin pazar payı daha büyük. Biri görünürlüğü, diğeri ise gelir gücünü gösteriyor.

Aralarındaki farkları daha iyi anlamak için kapsamlı bir karşılaştırma sunuyoruz:

Aspect Paylaşım Payı (SOV) Pazar Payı (SOM) Tanım Rakiplere kıyasla görünürlüğü, bahsetme sıklığını ve marka varlığını ölçer Şirketinizin pazardaki satışlarını veya gelirini ölçer Odaklanma Marka bilinirliği ve pazarlama erişimi Satış, gelir ve müşteri kazanımı Örnek Instagram'da, Netflix'in 10.000 toplam akış bahsetmesinden 2.000'inde görünmesi durumunda, SOV'u %20 olur Netflix, 10 milyar dolarlık bir pazarın boyutunda 2 milyar dolarlık akış geliri elde ederse, SOM'u %20 olur Neden önemlidir? Markanızın konuşmalarda ve medyada ne kadar mevcut olduğunu gösterir Gerçek iş performansınızı ve finansal gücünüzü gösterir

Rekabet analizinde SOV neden önemlidir?

Ses payınızı bilmek, markanızın diğer markalara göre nerede durduğunu görmenize yardımcı olur.

Nike spor giyim konusunda konuşmaları domine ediyorsa, ancak Adidas bir kampanya sırasında daha fazla bahsediliyorsa, bu marka görünürlüğünde bir değişiklik olduğunun işaretidir.

Benzer şekilde, Taco Bell sosyal medyada McDonald's'tan daha fazla bahsetmeye başlarsa, bu durum tüketicilerin ilgisini veya yeni bir ürün lansmanının etkisini ortaya koyabilir.

Ses analizinin rakipleri kopyalamakla ilgili olduğu yönünde yaygın bir yanılgı vardır, ancak asıl yapılacak şey boşlukları ve fırsatları tespit etmektir. Etkili olanı geliştirmeye odaklanın ve markanızın varlığının zaman içinde nasıl geliştiğine dair içgörüler edinin.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta veya elektronik tablolarda boğulduklarında kararların genellikle gözden kaçtığını itiraf ediyor. Bunları tek bir yerde toplamak için bir yer olmadan, değerli bilgiler karmaşa içinde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi ile her karar anında izlenebilir bir görev haline gelebilir. Sohbetleri, yorumları, belgeleri ve hatta e-postaları tek bir tıklama ile eyleme dönüştürün

Ses Payını Ölçmek İçin Kanallar

Paylaşımının en iyi yanı, tek bir kampanyaya veya hatta tek bir kanala bağlı olmamasıdır. Bir platformda geride kalıyorsanız, bunu başka bir platformda telafi edebilirsiniz.

Öyleyse, markanızın mevcut olması ve ölçülmesi gereken anahtar kanalları gözden geçirelim.

Sosyal medyada yapılan bahsetme sayısı

i̇nsanların %69' u en ilgi çekici marka içeriğini Instagram'da gördüklerini ve neredeyse yarısı markaların bunu daha sık kullanmasını istediğini söylüyor. Bu tek başına, sosyal medyanın markanızın paylaşım payı için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Her etiket, yorum veya bahsetme, markanızın günlük konuşmalarda ne kadar mevcut olduğunun bir göstergesidir. Instagram, X, LinkedIn veya TikTok gibi platformlarda bu sosyal medya bahsetmelerini izleme, markanızın ne sıklıkla göründüğünü değil, aynı zamanda insanların ne dediğini de görmenize yardımcı olur.

Müşteri hikayelerinde geçen yerel bir kafe düşünün. Bir gönderi diğerine yol açar ve kısa sürede marka daha geniş bir konuşmanın parçası haline gelir. Bir markanın ses payı bu şekilde büyür.

👀 İlginç Bilgi: Barbie filmi 2023 yılında vizyona girdiğinde, gişe hasılatının çok ötesinde bir kültürel dalga yarattı. Bu filmin büyüsünün bir kısmı akıllı bir sosyal medya kampanyasından geliyordu: Kullanıcılar, yapay zeka destekli bir araç kullanarak kendi Barbie tarzı posterlerini oluşturmaya davet edildi ve bu kampanya 13 milyon kullanıcıya ulaştı.

Arama motoru görünürlük (SEO ses payı)

Bazıları SEO'nun artık eskisi kadar etkili olmadığını söylüyor. İnsanlar, uzun bağlantı listelerini kaydırmak yerine Google'ın yapay zeka özetlerini gözden geçiriyor veya ChatGPT gibi araçlara yöneliyor. Ancak bu, arama motoru görünürlüğünün önemsiz olduğu anlamına gelmez. Sadece değiştiği anlamına gelir.

Görünürlük için, markanızın artık sadece en üstteki arama sonuçlarında değil, aynı zamanda AI araçlarının aldığı cevaplarda da görünmesi gerekiyor. Bu nedenle, güçlü bir SEO ses paylaşımına sahip olmak hala çok önemlidir.

Siteniz ilgili anahtar kelimeler ve konular için ne kadar sık görünürse, arama motorları ve yapay zeka asistanlarının içeriğinizi gösterme olasılığı o kadar artar.

Bir anahtar kelimenin organik trafiğinin çoğu sitenize geldiğinde, bu alandaki güçlü ses paylaşımına sahip olduğunuzu gösterir.

Ücretli medya (PPC ve görüntülü reklamlar)

Çevrimiçi reklamcılık, ses payını ölçmek için başka bir yerdir. Google Ads hesapları, reklamlarınızın rakiplere kıyasla ne sıklıkla görüntülendiğini gösteren gösterim payı gibi metrikler sunar.

Markanız doğru arama sorguları için daha fazla gösterim elde ederse, daha fazla reklam alanı kaplar ve görünürlüğünüzü artırırsınız. Gösterim payındaki düşüş, teklifleri ayarlamanız, hedefleri iyileştirmeniz veya kampanya ayarlarını yeniden düşünmeniz gerektiğini gösterebilir.

Bu önemli bir konudur, çünkü araştırmalar, hedef reklam ve promosyonların insanların yaklaşık üçte birinin dikkatini çektiğini ve bu sayıların Z kuşağında neredeyse %50'ye çıktığını göstermektedir.

Halkla ilişkiler ve haberler

Markanız bir makalede veya haber sitesinde her göründüğünde, ses paylaşımınıza katkıda bulunur. Bu tür kazanılmış medya, reklamların yapamadığı şekilde güvenilirlik oluşturur ve marka itibarınızı şekillendirir.

Haberlerdeki bahisleri ve PR kapsamını izleme, çabalarınızın markanızı doğru kitleye ulaştırıp ulaştırmadığını görmenize yardımcı olur

Sektör forumları ve topluluk tartışmaları

Niş forumlar, inceleme siteleri ve çevrimiçi topluluklar genellikle insanların dürüst düşüncelerini paylaşım yeridir.

Bu alanlardaki tartışmaları izleyerek, markanızın rakiplere kıyasla ne sıklıkla gündeme geldiğini ölçebilirsiniz.

Bu bahsetmeler, gerçek tüketici ilgisini ve kullanıcı duyarlılığını gösterdiği için değerlidir. Bu konuşmalarda varlık gösterip duyarlı davranmak, markanızın pozisyonunu güçlendirmeye yardımcı olur.

📌 Örnek: Reddit'in r/Fitness forumunda tartışılan yeni bir fitness uygulamasını düşünün. Onlarca kullanıcı, daha büyük rakiplerine göre bu uygulamayı önererek, markanın o topluluk içindeki ses paylaşımını önemli ölçüde artırıyor.

Ses Payını Hesaplama: Adım Adım Kılavuz

Yeni bir kahve markası piyasaya sürdüğünüzü varsayalım. Bu ay, insanlar sizi çevrimiçi ortamda yaklaşık 50 kez bahsetme yaptı. Aynı zamanda, rakipleriniz toplamda 450 kez bahsetme aldı. Bu büyük konuşmada ne kadar alan kapladığınızı bilmek istiyorsunuz. İşte burada ses payı devreye giriyor.

Bunu adım adım nasıl yapabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

1. Adım: Neyi ölçeceğinize karar verin

Bu, sosyal medyada yapılan bahisler, reklam gösterimleri, web sitesi trafiği veya hatta haberler olabilir. Markanızın varlığını değerlendirmek istediğiniz kanalı (veya kanalları) seçin.

2. Adım: Markanızın sayılarını toplayın

Markanızın kaç kez bahsetme gördüğünü, reklamınızın kaç tıklama aldığını veya sitenizin o kanalda ne kadar trafik aldığını sayın.

3. Adım: Toplam sayıları toplayın

Şimdi, o alandaki tüm rakipleriniz için aynı verileri toplayın. Bu, size pazarın tam bir resmini verecektir.

Adım 4: Hesaplamayı yapın

İşte basit formül:

Paylaşım Payı = (Markanızın sayısı ÷ Toplam sayı) × 100 Kahve markası örneğimizde: 50 ÷ (50 + 450) × 100 = %10 Bu, markanızın şu anda o pazardaki konuşmaların yüzde 10'unu oluşturduğu anlamına gelir.

bu formülün güzelliği, her yerde işidir. * Sosyal medyada, bahsetme sayısını ölçebilirsiniz. Reklamlarda, Google Ads'ten gösterim payını kullanabilirsiniz. Arama için, sitenizin diğer sitelere kıyasla ne sıklıkla göründüğüne bakabilirsiniz. PR için ise, markanızın makalelerde veya haberlerde ne sıklıkla yer aldığını izleme yapabilirsiniz.

📖 Ayrıca okuyun: Etkili bir pazarlama iletişimi stratejisi oluşturmak

SOV için İzleme İçin Anahtar Metrikler ve KPI'lar

Markanızın ses payını nasıl ölçeceğinizi gerçekten anlamak mı istiyorsunuz? İşte temel bilgiler, bunların anlamları ve nasıl kullanılacakları.

1. Toplam bahsetme sayısı ve rakipler

Bu, klasik ses payı görünümü. Bir kanalda markanızın bahsetme sayısını sayın, rakiplerin bahsetme sayısını ekleyin ve ardından yüzdesini hesaplayın.

Formül: SOV = (Markanızın bahsetme sayısı ÷ Toplam pazar bahsetme sayısı) × 100 Aynı fikir, tıklamalar veya trafik gibi diğer sinyaller için de işler. İşte bunun size nasıl yardımcı olacağı: Konuşmalarda markanızın diğer markalara kıyasla ne kadar yer aldığını gösterir

Sosyal medyada bahsetme sayısı, PR kapsamı ve hatta ücretli veya organik trafik dilimleri için, paylaşıma ölçmek ve hesaplamak için basit bir yol arıyorsanız bu yöntem iş yapar

2. Gösterimler ve erişim

Erişim, içeriğinizi gören benzersiz kişi sayısınadır. Gösterimler, tekrarlar dahil olmak üzere içeriğin gösterildiği toplam sayıdır. Markanızın ne kadar geniş bir kitleye ulaştığını ve ne sıklıkla göründüğünü anlamak için her ikisini de izlemeyin.

💡 Performans pazarlamacıları için profesyonel ipucu: Google Ads'de, gösterim payı sütunlarını ekleyerek, uygun gösterimlerin yüzde kaçını gerçekten yakaladığınızı görün. Toplam uygun gösterimlere bölünen gösterimleriniz, ücretli kampanyalar için net, SOV tarzı bir görünürlük sinyali verir.

*tüm sayılarınızı ClickUp Gösterge Panelleri üzerinde düzenleyerek çabalarınızı görsel olarak uyumlu hale getirin

3. Etkileşim oranı

Etkileşim oranı, hedef kitlenizin boyutu veya erişimi ile karşılaştırıldığında, insanların içeriğinizle ne kadar aktif bir şekilde etkileşimde bulunduğunu gösterir. Beğeniler, yorumlar, paylaşımlar, kaydetmeler ve tıklamalar gibi unsurları düşünün. Bu, ham bahsetme sayılarının yanı sıra yararlı bir kalite kontrolüdür.

Tutarlı etkileşim, marka sağlığı ve aktif çevrimiçi varlığın güçlü bir göstergesidir.

Formül: Erişime göre etkileşim = (Toplam etkileşimler/Gönderi başına erişim) X 100 Hızlı okuma yolları: Sürekli erişimle artan etkileşim, genellikle içeriğinizin yankı uyandırdığı anlamına gelir

Karşılaştırmanın adil olması için kendiniz ve rakipleriniz için aynı yöntemi kullanın

4. Duygu analizi

Tüm bahsetmeler eşit değildir. Duygu analizi, konuşmaları olumlu, olumsuz veya nötr olarak sınıflandırır, böylece insanlar sizin hakkınızda konuşurken nasıl hissettiklerini görebilirsiniz.

Ses seviyesini tonla eşleştirmek, markanızın varlığının daha gerçekçi bir resmini verir.

Kullanım şekli: Lansmanlar veya PR çabalarından sonra dalgalanmaları izleyin

Özel müşteri duyarlılığınızı rakiplerin duyarlılığıyla karşılaştırarak mesajlaşmada fırsatları belirleyin

5. Anahtar kelime sıralamaları ve arama görünürlüğü

Daha önce gördüğümüz gibi, SEO ses payı, sitenize yönlendirilen belirli bir anahtar kelime grubu için potansiyel organik arama trafiğinin, rakiplerin aldığı trafiğe kıyasla oranını tahmin eder.

Sıralamaları ve tıklamaları basit bir görünürlük paylaşımına bağlantı kurarak, sonuç sayfasındaki yerinizi görebilmenizi sağlar.

Sık sık sıralandığınız ve tıklama aldığınız konular, güçlü arama görünürlüğünü gösterirken, rakiplerinizin daha üst sıralarda yer aldığı boşluklar, içeriği iyileştirmeniz veya oluşturmanız gereken alanları gösterir.

İşte size yardımcı olabilecek birkaç kaynak: *google Search Console, gösterim, tıklama ve ortalama pozisyon için SOV tahminlerinizi gerçek verilere dayandırır

Ahrefs ve diğerleri gibi sıralama izleyicileri, rakiplerin pozisyonlarını ve otomatik SOV tarzı görünürlük metriklerini takip etmek için kullanabilirsiniz

Yazılarında "yeterli anahtar kelime kullanmak" konusunda endişeli misin? Bu Reddit konu, yararlı bir dengeyi yakalıyor. Bir görünüm, insanlara yönelik yazmamızı ve tam cümleleri zorlamamamız gerektiğini hatırlatıcı bir rol oynuyor:

Metninizde kelime kelime ifadeleri doğal olmayan bir şekilde kullanırsanız, bu uzun vadede size zarar verebilir. Google için yazmayın, insanlar için yazın.

Metninizde kelime kelime ifadeleri doğal olmayan bir şekilde kullanırsanız, bu uzun vadede size zarar verebilir. Google için yazmayın, insanlar için yazın.

Başka bir görünümü göre, her makaleye net bir hedef belirleyerek odaklanmayı sağlamak gerekir:

Her makaleyi belirli bir anahtar kelimeye hedefleyin. Bu, odaklanmanıza yardımcı olarak yazmanıza katkı sağlayacaktır.

Her makaleyi belirli bir anahtar kelimeye hedefleyin. Bu, odaklanmanıza yardımcı olarak yazmanıza katkı sağlayacaktır.

Her iki fikir de birbiriyle uyumludur. Net bir konu seçin, gerçekten yararlı bir şeyler yazın ve dilinizi doğal tutun. Ardından paylaşım tekniklerini kullanarak sayfanızın organik arama trafiğinden adil bir pay alıp almadığını kontrol edin.

Az önce ele aldığımız metriklerin kısa bir özeti:

Metrik Ne gösterir Neden önemlidir? Toplam bahsetme sayısı ve rakipler Markanızın diğer markalara kıyasla ne sıklıkla 'bahsetme' gördüğünü öğrenin Konuşmalardaki payınızı ortaya çıkarır ve payınızı hesaplamanıza yardımcı olur Etkileşim oranı İnsanlar içeriğinizle nasıl etkileşim kuruyor? Hedef kitlenizin içeriğinizi anlamlı ve ilgi çekici bulup bulmadığını gösterir Gösterim ve erişim İçerik kaç kişi gördü ve ne sıklıkla gördü? Markanızın görünürlüğünü ve reklam performansını öne çıkarır Duygu analizi Bahsetmeler olumlu, olumsuz veya tarafsız olsun Marka itibarını ve müşteri duyarlılığını izlemeye yardımcı olur Anahtar kelime sıralamaları ve arama görünürlüğü Arama sonuçlarında ve trafik paylaşımında nerede durduğunuzu öğrenin SEO paylaşımınızı ve görünürlük artırma fırsatlarını gösterir

Paylaşımını ölçmek ilk başta zor gelebilir, ancak bunu çok daha kolay hale getiren birçok araç bulunmaktadır. Bu araçlar, sizin için bahsetme, gösterim ve arama verilerini toplar, böylece siz de sayıların ardındaki hikayeyi anlamaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Seçeneklerinizi keşfetmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım.

1. Sosyal dinleme platformları

via Brandwatch

Markanızın ses payını izleme yöntemlerinden biri, sosyal dinleme araçlarını kullanmaktır. Sonsuz beslemeleri manuel olarak kaydırmak yerine, bu platformları kullanarak markanız ve rakiplerinizle ilgili tüm konuşmaları toplayın ve büyük resmi görebilirsiniz.

Brandwatch ve Sprout Social gibi araçlar, farklı sosyal medya hesaplarında markanızın izleme sıklığını, hashtag'leri ve hatta müşteri duyarlılığını izlemenizi sağlar. İnsanların sizin hakkınızda ne zaman konuştuğunu, ne söylediklerini ve sizin alanınızdaki diğer markalara kıyasla konumunuzu vurgularlar.

Müşteri duyarlılığı analizi ile, insanlar markanızdan bahsetme (buluşma) sırasında heyecanlı, hayal kırıklığına uğramış veya tarafsız olup olmadıklarını anlayabilirsiniz. Bu bağlam, daha akıllı kararlar almanıza yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: Bu platformların gerçek değeri, size zaman içindeki eğilimleri gösterme yeteneklerinde yatmaktadır. Bunları izleme yaparak hangi konuların en fazla etkileşimi tetiklediğini, kampanyalar sırasında ses paylaşımınızın nasıl değiştiğini ve markanızın varlığını büyütmek için en büyük fırsatların nerede olduğunu belirleyin.

via Ahrefs

Markanızın aramalarda ne kadar görünürlük sağladığını anlamak istiyorsanız, SEO araçları en iyi dostunuzdur.

Semrush ve Ahrefs gibi platformlar, bir dizi anahtar kelime için potansiyel arama trafiğinin ne kadarının sizin sitenize, ne kadarının diğer sitelere gittiğini göstererek SEO ses paylaşımınızı hesaplamanıza olanak tanır.

Hangi konularda başarılı olduğunuzu, rakiplerinizin hangi konularda önde olduğunu ve hangi yeni anahtar kelimeler etrafında içerik oluşturmaya değer olabileceğini görebilirsiniz.

Bu araçları özellikle yararlı kılan şey, arama performansınızı bağlam içine yerleştirmeleridir. Bir anahtar kelime için 5. pozisyonda olduğunuzu bilmek yerine, o pozisyonda ne kadar trafik elde ettiğinizi ve daha üst sıralara çıktığınızda bunun nasıl değiştiğini görebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Semrush veya Ahrefs'i kullanarak rakiplerinizin sizden daha üst sıralarda yer aldığı boşlukları tespit edin. Bu boşluklar genellikle hedef kitlenizin ilgilendiği konuları gösterir ve size yeni içerik için net bir yol haritası sunar.

via Cision

Markanız haberlerde, bloglarda veya sektör yayınlarında yer aldığında, tüm bu izlemeyi yaptığınızdan emin olmalısınız. Ancak bunu kendi başınıza yapmak çok zor olabilir. İşte bu noktada PR izleme araçları devreye girer.

Meltwater ve Cision gibi platformlar, haber siteleri, çevrimiçi dergiler ve hatta podcast'lerde markanızın karşılaşma sıklığını toplar.

Bu araçlar ayrıca her bir parçanın erişimini ve arkasındaki duyguyu da gösterir. Bu, PR çabalarınızın markanızı doğru kitleye ulaştırıp olumlu bir itibar oluşturup oluşturmadığını değerlendirmenize yardımcı olur.

📌 Örnek: Yeni bir uygulama piyasaya süren bir teknoloji girişimi düşünün. Cision'ı kullanan takım, hikayelerinin üç büyük sektör blogu tarafından ele alındığını ve olumlu bir algı ve binlerce gösterim oluşturduğunu fark eder. Ayrıca, ulusal bir gazetede bir rakibin bahsedildiğini görürler ve bu, kendi ses paylarını büyütmek için bir sonraki adımda nereye yöneleceklerine karar vermelerine yardımcı olur.

4. SOV izleme ve raporlamayı merkezileştirmek için ClickUp

Kanallar genelinde ses payınızı (SOV) takip etmek kolayca kontrolden çıkabilir. Sorun, sosyal medyadaki ani artışlar, SEO düşüşleri, haberlerdeki bahsetmeler ve rakiplerin konuşmalarının hepsinin aynı anda gelmesi ve verilerin genellikle farklı araçlarda bulunmasıdır.

ClickUp, bu konularını tek bir uyumlu dokuya dönüştürerek takımınızın telaşlanmayı bırakıp konuşmayı yönlendirmeye başlamasını sağlar.

SOV izleme ve raporlamayı merkezileştirin

Haftalık SOV raporlarını belgelendirin, böylece herkes ClickUp Belge kullanarak aynı hikayeyi tek bir yerde görebilir

ClickUp Belgeleri'ni takımınızın canlı not defteri olarak düşünün. Dağınık dosyalar veya statik PDF'ler yerine, tüm SOV raporlarınızı tek bir yerde tutabilir ve ilerledikçe güncelleyebilirsiniz.

ClickUp Dashboards aracılığıyla anında değişiklikleri tespit etmek için bahsetmeleri, SEO görünürlüğünü ve duyarlılığı gösteren canlı bir gösterge paneli oluşturun

SOV verilerinizi ClickUp Gösterge Panellerine ekleyin ve derleyin, bir anda bu sayılar canlanacaktır. Sosyal medyada bahsedilme sayınızı gösteren bir grafik, rakiplerin faaliyetlerini gösteren bir grafiğin yanında yer alır ve her ikisi de takımınızın topladığı ham notlara ve içgörülere bağlantılıdır.

📌 Örnek: Bir SaaS şirketindeki pazarlama takımını düşünün. ClickUp'ta sosyal medya, SEO, halkla ilişkiler ve ücretli medya için ayrı listeler içeren bir "Ses Payı" klasörü oluşturdular. Her rapor, bu listeler içinde bir görev haline gelir ve bahsetmeler, duyarlılık ve rakip payı için alanlar içerir. Takım, Monday toplantısında kontrol paneli incelediğinde, düzinelerce elektronik tabloyu tıklamaya gerek kalmadan, her kanalda paylarının nasıl değiştiğini tam olarak görebilir.

Sosyal dinleme verilerinin içe aktarılmasını otomasyon ile gerçekleştirin

*ClickUp Otomasyonlarını kullanarak, rakiplerinizin bahsetme sıklığı arttığında bir görev oluşturan bir otomasyon ayarlayın

ClickUp'ın güzelliği, organizasyonla sınırlı kalmamasıdır.

Farklı pazarlama gösterge panellerinden sayıları manuel olarak kopyalamak sadece yorucu olmakla kalmaz, aynı zamanda hata riski taşır. İşte bu noktada ClickUp Entegrasyonlar ve ClickUp Otomasyonları devreye girer.

ClickUp'ı Brandwatch, Sprout Social, SEMrush, Ahrefs ve hatta Google E-Tablolar gibi araçlara bağlama bağlantısı ile verileriniz doğrudan çalışma alanınıza akış gösterir. Ardından, yeni sayılar ortaya çıktığı anda otomasyonlar devreye girerek görevleri, özel alanları ve hatta gösterge panellerini günceller.

📌 Örnek: Bir dijital ajans, Brandwatch'ı bir entegrasyon kullanarak ClickUp'a bağlar. Brandwatch, rakiplerin bahsetme sıklığında ani bir artış tespit ettiğinde, otomasyon sistemi anında "Rakip İzleme" listesinde yeni bir görev oluşturur. Bu görev, bahsetme sıklığı, hacim, duygu durumu ve orijinal gönderilere bağlantı ile önceden yüklenmiş olarak gelir.

Verilerdeki kalıpları bulun

ClickUp Brain, yapay zekayı bağlamsal bilgiyle birleştirerek gözden kaçırabileceğiniz şeyleri tespit eder. Bahsetmelerdeki olağandışı artışları vurgulayabilir, haftalık etkinlikleri özetleyebilir veya bir sonraki yapılacak ne olduğunu önerebilir.

Örneğin, bir moda perakendecisi, gösterge panelinde istikrarlı sayılar görür, ancak ClickUp Brain, bir mikro influencer'ın onlar hakkında bir paylaşım yapmasının ardından TikTok'ta bahsetme sayısının hızla arttığını belirtir. Bu eğilimi işaret ederken, TikTok içeriğine daha fazla ağırlık verilmesini önerir. ClickUp'ı kullanan pazarlama takımları, tek bir tıklama ile içerik takımına görevler atayarak bu fırsatı değerlendirebilir.

SOV verilerinizdeki eğilimleri analiz edin, ardından ClickUp Brain ile net bir sonraki adımları belirleyin

💡 Profesyonel İpucu: Ses paylaşım raporlarıyla boğulduğunuzda, sayıların ardındaki hikayeyi gözden kaçırmak kolaydır. İşte bu noktada ClickUp Brain MAX işinizi kolaylaştırır. "Bu hafta bizi en çok kimler 'bahsetme' yaptı?" gibi basit bir soru sorarak raporları incelemeden net bir cevap alabilirsiniz. clickUp Brain Max kullanan takımlar her hafta yaklaşık bir gün zaman kazanıyor, işlerini üç kata kadar daha hızlı bitiriyor ve maliyetleri %86'ya varan oranda azaltıyor. * GPT-5, Claude ve Gemini dahil olmak üzere birçok üst düzey AI modelinde çalışır, böylece tek bir dar görünüm yerine farklı görünümlerden bakabilirsiniz. clickUp Brain MAX'ın nasıl yardımcı olabileceğine dair canlı bir senaryo*: Haftalık toplantıya hazırlanıyorsunuz. Yarım düzine araçtan notları bir araya getirmek yerine, Brain'den önemli noktaları bir araya getirmesini istersiniz. Saniyeler içinde, ClickUp Belgesine ekleyip takımınızla paylaşabileceğiniz düzgün bir özet elde edersiniz. Bu, başka bir görevden çok, önemli konulara odaklanmanızı sağlayan bir yardım eli gibi hissettirir.

Ses Payınızı Nasıl Artırabilirsiniz?

Gerçek hafıza sanatı, dikkat sanatıdır.

Gerçek hafıza sanatı, dikkat sanatıdır.

Markalar için dikkat çekmek her şeydir. İnsanlar, sık sık, doğru yerlerde ve samimi bir şekilde görünen isimleri hatırlar.

İşte kalıcı ve anlamlı bir ilgi çekmenin bazı ipuçları:

Kültürel veya sektör trendlerine markanız için doğal olan şekillerde katılın, herkesin yaptığını kopyalamak yerine kendi bakış açınızı ekleyin

İnsanların kendi çevrelerine paylaşmak isteyecekleri içerikler oluşturun; bunlar yararlı kullanım kılavuzları, ilham verici hikayeler veya sadece onları gülümsetecek şeyler olabilir

Etkileyicilerle veya benzer düşüncelere sahip markalarla ortaklıklar kurun , böylece mesajınız hedef kitlenizin zaten güvendiği sesler aracılığıyla yayılsın

Çalışanlarınızı deneyimlerini ve hikayelerini paylaşım yapmaya teşvik edin, çünkü gerçek kişilerden gelen bahsetmeler genellikle özenle hazırlanmış kampanyalardan daha samimi gelir

Rakiplerin ne yapacaklarını takip edin, ardından onların gözden kaçırdığı boşlukları veya açıları arayın, böylece markanız onların markalarının görünmediği yerlerde görünür hale gelebilir

SOV Ölçerken Sık Yapılan Hatalar

2017 yılında, United Airlines bir yolcuyu zorla uçaktan indirdikten sonra büyük bir tepkiyle karşılaştı. Havayolu şirketi hakkında yapılan konuşmalar hızla arttı, ancak bu doğru nedenlerden dolayı değildi.

Sadece ses payı hacmine bakılmış olsaydı, United'ın konuşmaları domine ettiği izlenimi oluşabilirdi. Gerçekte ise, markanın itibarı ciddi bir darbe almıştı çünkü duyguların büyük çoğunluğu olumsuzdu.

Paylaşım sadece hakkında konuşulmakla ilgili değildir. İnsanların gerçekte ne söylediğiyle ilgilidir.

Dikkat edilmesi gereken en yaygın hatalar şunlardır: Sadece hacme bakıp duyguları göz ardı etmek, olumsuz bahsetme selini ilerleme gibi gösterebilir, oysa bu aslında bir uyarıdır

Hedef kitlenizin gerçekten zaman geçirdiği ve markanızla etkileşimde bulunduğu kanallara odaklanmak yerine, her platformu eşit şekilde izleme

Kendinizi yalnızca sektörünüzdeki en büyük oyuncularla karşılaştırmak, küçük ama önemli kazanımları görünmez hale getirebilir

SOV'yi trendler, kampanyalar ve tüketici davranışlarına göre değişen canlı bir metrik yerine tek seferlik bir rapor olarak ele almak

Paylaşımını etkileşim, web sitesi trafiği veya satışlar gibi gerçek sonuçlarla bağlantıya bağlamayı unutarak, analizinizde net bir sonraki adımı kaçırmayın

ClickUp ile Ses Paylaşımınızı Ölçün ve Artırın

Ses payı (SOV), gürültülü bir dünyada markanızın hikayesinin öne çıkması için bir platform görevi görür. Ses payını dikkatle ölçüp bilinçli bir şekilde harekete geçtiğinizde, işinize sadece konuşmaya katılma değil, aynı zamanda konuşmayı yönlendirme şansı da vermiş olursunuz.

clickUp'ın parladığı nokta budur ✨. *

Tüm SOV verilerinizi tek bir çatı altında toplayan bu araç, sıkıcı kısımları otomasyon ile gerçekleştirir ve gözden kaçırmış olabileceğiniz içgörüleri ortaya çıkarır.

clickUp'ın bir diğer avantajı, işbirliği özellikleri ve yapay zeka asistanıdır. *Bunlar sayesinde, takımınızla gerçek zamanlı olarak işleyerek reklamlar için anahtar kelime ve kampanya ayarlarını iyileştirebilir, farklı pazarlama kanallarında reklam harcamalarını yönetebilir ve toplam pazar reklamcılığını gözden geçirebilirsiniz.

ClickUp Brain ile sosyal medya izleme verilerini inceleme ve SEO içgörüleri oluşturma yeteneği ile birleştirilen ClickUp, belirli bir markanın kanallar genelinde nasıl performans gösterdiğini görmeyi kolaylaştırır.

Tüm ses paylaşım izleme alanınızın tek bir basit ve güçlü alanda yer almasının ne kadar kolay olduğunu görün. Bugün ClickUp'a kaydolun!

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Teknik olarak hayır. Her zaman bütünün bir yüzdesi olarak ortaya çıkar. Ancak, bahsetmelerinizin çoğu olumsuzsa, aldığınız ilgi istediğiniz türden olmadığı için olumsuz hissedilebilir.

Bunu, sağlığınızı kontrol etmek gibi düşünün. Aylık izleme size hoş ve istikrarlı bir tablo sunarken, haftalık kontroller yeni kampanyalardan veya son dakika haberlerinden kaynaklanan sürprizleri yakalamanıza yardımcı olur. Paylaşım oranı formülünü kullanarak pazar payınızın büyümesini tutarlı bir şekilde doğru bir şekilde ölçebilirsiniz.

En basit yol, markanızın bahsetme sayısını sektörünüzdeki tüm bahsetme sayısına bölmek ve ardından 100 ile çarpmaktır. Yani, 500 bahsetme sayınız ve rakiplerinizin toplam 1.500 bahsetme sayısı varsa, ses payınız %2 olur. Araçlar bu hesaplamaları sizin için yapabilir, ancak altta yatan dinamikleri anlamak faydalıdır

Etkileşim, sesinizi daha yüksek çıkarır. İnsanlar beğenir, paylaşım yapar veya yorum yaparsa, erişiminiz genişler ve daha fazla kişinin sizi duymasına yardımcı olur. Bu tür bir dalga etkisi, konuşmalardaki görünürlüğünüzü gerçekten artırır. Bu veri noktalarını daha doğru bir şekilde elde etmek için sosyal dinleme araçlarını kullanabilirsiniz.

Her zaman değil. Daha sık tartışılmak sizi akla ilk gelen marka yapar, ancak satışlar, bu ilgi güven, iyi deneyimler ve insanların gerçekten istediği ürünlerle birleştiğinde gerçekleşir. Pazar araştırmasını kullanarak tüketici eğilimlerini anlayın ve ardından hedef kitlenizin satışlarını artırmak için dijital pazarlama kampanyaları yürütün.

Evet. AI, logonuzun bulunduğu binlerce gönderi, haber ve hatta görseli tarayabilir. Bu, sadece belirtilen (mention) sayılarını saymanıza değil, aynı zamanda insanlar sizin hakkınızda konuşurken ne hissettiklerini anlamanıza da yardımcı olur.