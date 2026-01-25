[Yıl]'da AI Orkestrasyonu için En İyi 13 Elvex Alternatifi

AI'ya yatırım yaparken bağlantısız araçlara ve geçici ş akışlarına güveniyorsanız, her şey yavaşlar. Bu durum, AI borcu veya AI yayılmasına, yani geliştirdiğiniz ürün ile üretimde tutarlı bir şekilde çalıştırabileceğiniz ürün arasında giderek büyüyen bir uçurumun oluşmasına neden olur.

Elvex steps, bu sürtüşmenin bir kısmını azaltmaya yardımcı olan bir AI orkestrasyon platformudur. Tüm AI bileşenlerinizi tek bir yerde bir araya getirerek, işlerin nasıl yapıldığını standartlaştırmanıza ve LLM destekli sistemleri çalıştırmak için gereken manuel çabaı azaltmanıza olanak tanır.

Ancak ölçeklendikçe, daha derin orkestrasyon modelleri, daha esnek bir mimari veya karmaşık, çoklu ajan ş akışları için daha güçlü destek gerektiğinde Elvex sınırlı kalabilir.

Benzer engellerle karşılaşıyorsanız, en iyi Elvex alternatiflerinin yer aldığı bu liste, daha iyi bir alternatif bulmanıza yardımcı olacaktır.

AI Orkestrasyonu için En İyi Elvex Alternatifleri Bir Bakışta

Elvex'in en iyi alternatiflerini hızlıca karşılaştırarak size en uygun olanı kolayca bulabilirsiniz.

Araç adı Anahtar özellikler En uygun Fiyatlandırma* ClickUp Brain, BrainGPT, AI proje yönetimi, görev takibi, AI ajanları, çoklu ajan orkestrasyonu, ş Akışı yönetimi, premium LLM modelleri AI odaklı iş gücü yönetimi ve uçtan uca proje yönetimi isteyen takımlar Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Podium AI destekli müşteri etkileşimleri, otomatik yönlendirme, hatırlatıcılar ve Ray ID izleme Müşteri iletişimi ş akışları Özel fiyatlandırma Tidio AI destekli canlı sohbet, koşullu tetikleyiciler, çoklu platform ş Akışı otomasyonu Müşteri desteği ve canlı sohbet Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar. Vertex AI Kurumsal AI orkestrasyonu, çoklu model ş Akışları, koşullu dallanma ve izleme Birden fazla AI modeli/boru hattını yöneten takımlar Özel fiyatlandırma Kore. AI Konuşma tabanlı AI orkestrasyonu, çok turlu ş Akışları, gerçek zamanlı gösterge panelleri Kurumsal konuşma akışları Özel fiyatlandırma Botpress Açık kaynaklı konuşma yapay zekası, ayrıntılı iş akışı kontrolü, modüler bileşenler Esnek, özel AI sohbet düzenlemesine ihtiyaç duyan takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 89 $ + AI harcaması/aydan başlar. LangChain AI ş akışları, çoklu ajan orkestrasyonu ve API entegrasyonları oluşturmak için çerçeve LLM destekli uygulamalar geliştiren geliştiriciler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 39 $'dan başlar. ServiceNow AI ş akışı düzenleme , BT/operasyon otomasyonu, tahmine dayalı uyarılar Büyük kuruluşlardaki BT ve operasyon takımları Özel fiyatlandırma CrewAI Çoklu ajan orkestrasyonu, insan döngüsü, harici entegrasyonlar İşbirliğine dayalı AI ajanlarına ihtiyaç duyan takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Özel fiyatlandırma n8n Açık kaynaklı ş akışı otomasyonu, olay odaklı tetikleyiciler ve görsel düzenleme Veri ve uygulama entegrasyonları için kod gerektirmeyen ş akışı otomasyonu Ücretsiz plan mevcuttur; Özel fiyatlandırma Zapier Kod gerektirmeyen otomasyon, çok adımlı Zaps, uygulama entegrasyonları Birden fazla SaaS aracını birbirine bağlayan işler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 29,99 $'dan başlar. Atera BT yönetimi düzenleme, yama yönetimi, uyarı kuralları ve raporlama BT takımları ve yönetilen hizmet sağlayıcıları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 169 $'dan başlar. LocaliQ AI destekli müşteri adayı yönetimi, çok kanallı pazarlama otomasyonu, kampanya izleme ve SMS/ses otomasyonu Potansiyel müşterileri yönetmek, otomasyonlu kampanyalar yürütmek ve pazarlama performansını izlemek isteyen işletmeler Özel fiyatlandırma

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Elvex alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru aracı seçimi, benzersiz ihtiyaçlarınıza ve sistem gereksinimlerinize bağlı olmakla birlikte, dikkate almanız gereken bazı faktörler şunlardır:

AI ş akışı tasarımı ve özelleştirme: Dallanma mantığı, dinamik yönlendirme, araç çağırma ve tercih ettiğiniz herhangi bir modeli ekleme esnekliği ile çok adımlı Dallanma mantığı, dinamik yönlendirme, araç çağırma ve tercih ettiğiniz herhangi bir modeli ekleme esnekliği ile çok adımlı AI ş akışı otomasyonları oluşturmanıza, görselleştirmenize ve özelleştirmenize olanak tanıyan bir platform arayın.

Çoklu model desteği: Aracın farklı LLM'leri ve çoklu modelleme modellerini desteklediğinden emin olun, böylece modelleri değiştirebilir, ş akışlarında karıştırabilir veya maliyet ve performansa göre kullanımı optimize edebilirsiniz.

Gerçek zamanlı yürütme ve otomasyon: Aracın webhook'lar, etkinlikler veya zamanlanmış çalıştırmalar kullanarak ş akışlarını gerçek zamanlı olarak tetikleyip tetikleyemediğini doğrulayın, böylece temsilciler iş sinyallerine ve operasyonel ihtiyaçlara anında yanıt verebilir.

İzleme ve gözlemlenebilirlik: Otomasyon için AI ajanlarının nasıl davrandığını izlemek, arızaları gidermek ve sonuçları sürekli olarak optimize etmek için ayrıntılı günlükler, analizler, izleme ve performans raporları sağlayıp sağlamadığını kontrol edin.

Entegrasyonlar ve veri bağlantısı: Mevcut araçlarınız, CRM'leriniz, veritabanlarınız, API'leriniz ve bulut ortamlarınızla kolayca bağlantı kuran bir araç seçin.

Güvenlik ve uyumluluk: Şifreleme, erişim kontrolleri, güvenli API yönetimi ve denetim izlerinin yanı sıra GDPR ve SOC-2 gibi önemli veri gizliliği standartlarına uygun bir platform seçin.

Kullanım kolaylığı: Sezgisel, kod gerektirmeyen veya az kod gerektiren ve hem teknik hem de teknik olmayan kullanıcılar için erişilebilir olup olmadığını kontrol edin, böylece takımınız hızlı bir şekilde oluşturup yineleyebilir.

Ölçeklenebilirlik: Platformun yüksek hacimli iş akışlarını ve çoklu ajan mimarisini desteklediğinden emin olun, böylece kullanımınızla birlikte sorunsuz bir şekilde büyür.

📚 Daha Fazla Bilgi: Verimliliği ve İnovasyonu Artıracak En İyi AI Aracı Araçları

En İyi Elvex Alternatifleri

En iyi Elvex alternatiflerine ve her birini diğerlerinden ayıran özelliklere göz atalım.

1. ClickUp (AI destekli ş akışları ve AI Ajanları için en iyisi)

Elvex, kurumsal yönetişim gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış, çoklu model desteği, iş akışı otomasyonu ve kod yazmaya gerek olmayan güvenli AI düzenlemesi sunar. Ancak AI, operasyonel iş akışlarınızdan ayrı olarak değer sağlamaz.

AI orkestrasyon platformunuz, takımların fiilen yaptığı işten ayrı bir yerdeyse, AI'yı operasyonlarla gerçekten birleştirmek yerine, yönetmeniz gereken başka bir araç daha eklemiş olursunuz.

ClickUp'a girin. Tüm iş uygulamalarını, verileri ve ş akışlarını bir araya getiren dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanıdır.

AI ajanlarınız, proje yönetimi, dokümantasyonunuz ve takım işbirliğiniz, AI'nın yalnızca izole komutlar değil, %100 iş bağlamına sahip olduğu tek bir güvenli Çalışma Alanı'nda bulunur.

Bu tamamen bağlam farkında olan ortam, ClickUp kullanıcılarının her türlü İş Dağınıklığını ortadan kaldırmasını sağlar. Artık sohbet, e-posta ve temsilciler arasında silolar yok ve AI Temsilcinize her seferinde sizin için çalışması için tam bağlam ve belgeleri beslemenize gerek yok. İşin gerçekte yapıldığı platforma entegre edilmiş kurumsal düzeyde güvenlik ve yönetişim ile Temsilcileriniz ve AI ş akışlarınız gerçek iş arkadaşları gibi çalışır.

Tüm operasyonel bağlamınızı anlayan yapay zeka

ClickUp Brain, tüm çalışma alanınızı birbirine bağlayan bir zeka katmanı görevi görür. Görevlerinizi, belgelerinizi, yorumlarınızı ve Drive, Slack, Figma, GitHub veya Jira gibi bağlı araçları okur.

Çalışmanızın tüm bağlamını anladığı için, ayrıntılı operasyonel sorular sorabilir ve takımınızın yürüttüğü gerçek ş akışlarından elde edilen kesin cevaplar alabilirsiniz.

ClickUp Brain ile içgörüler edinin ve verimliliği artırın.

İş akışlarınızda özerk olarak çalışan AI Ajanları

ClickUp Brain tarafından sağlanan zekayı temel alan ClickUp'ın AI Ajanları, akıllı, kod gerektirmeyen bloklar olarak işlev görür.

Otomatik yönlendirme destek biletleri, belgeleri özetleme, e-postalardan içgörüler çıkarma ve hatta bağlam veya veri hassasiyetine göre LLM'ler arasında geçiş yapma gibi görevleri yerine getirmek için ajanlar dağıtabilirsiniz.

Her bir ajan, belirli etkinlikleri tetiklemek, modeller arasında veri aktarmak ve mevcut araçlarınızla etkileşim kurmak üzere yapılandırılabilir; tüm bunlar sıkı güvenlik ve denetim kontrolleri korunarak gerçekleştirilir.

ClickUp Agents ile ş akışınıza uygun akıllı AI ajanları oluşturun.

🎬 Kurumsal BT takımları için çalışan ajan: Güvenlik olayları kuyruğunuzu yöneten bir yazılım güvenliği Süper Ajanı oluşturun. Yüksek öncelikli bir güvenlik açığı bildirildiğinde, ajan CMDB'nizdeki etkilenen sistemlere göre ciddiyet derecesini otomatik olarak değerlendirir. Ardından düzeltme görevleri oluşturur ve bunları uygun mühendislik takımlarına atar. Etkinin kapsamına göre paydaşlarla iletişimi taslak olarak hazırlar. Takip incelemelerini planlar. Tüm bunlar, manuel triyaj veya birden fazla takım ve araç arasında koordinasyon gerektirmeden, olayın tespit edilmesinden birkaç dakika sonra gerçekleşir. Saatler kazanın ve sınırsız verimlilik elde edin. Aşağıdaki video’da daha fazla bilgi edinin:

Ajanlarınız kurulup çalışmaya başladığında, model değiştirme ile ş akışı düzenlemesini daha da ince ayarlayabilir ve kolaylaştırabilirsiniz. Premium AI modellerine erişebilir ve bunları yazma için ChatGPT, akıl yürütme için Claude gibi belirli görevlere atayabilirsiniz, böylece her ajan iş için en uygun AI'yı kullanır.

İstediğiniz sonucu elde etmek için farklı AI modelleri arasında geçiş yapın.

💟 Bonus: Enterprise AI dağıtımları, her kullanım senaryosu için doğru modeli kullanma esnekliği, daha hızlı işlemler için sesle etkin erişilebilirlik ve tüm kurumsal bilgilerde birleşik arama özelliği gerektirir. ClickUp BrainGPT, yerleşik kurumsal yönetişim ile çoklu model AI yetenekleri sunarak, her bir AI sağlayıcı için ayrı ayrı tedarikçi ilişkileri veya güvenlik protokolleri yönetme ihtiyacını ortadan kaldırır. Kurumsal iş akışlarınızı anlayan bağlamsal AI : Yalnızca tekil komutları gören bağımsız AI araçlarının aksine, Brain GPT proje yol haritalarınıza, teknik özelliklerinize, olay geçmişlerinize ve takım tartışmalarınıza erişerek gerçek operasyonlarınız, mimari kararlarınız ve uyumluluk gereksinimleriniz temelinde yanıtlar sunar.

Görev gereksinimlerine göre önde gelen LLM'ler arasında geçiş yapın : Tek bir platformdan Claude, ChatGPT ve Gemini'ye erişin, böylece takımlar birden fazla API anahtarı ve güvenlik incelemesi yönetmeden teknik dokümantasyon, kod oluşturma, yaratıcı içerik veya veri analizi için en uygun modeli seçebilirler.

Eller serbest iş akışı yönetimi için sesle çalışan işlemler : Talk to Text özelliğini kullanarak, yazmanın pratik olmadığı kritik durumlarda olay raporlarını sözlü olarak kaydedin, proje durumlarını güncelleyin, görevler oluşturun veya operasyonel metrikleri sorgulayın.

Tüm teknoloji yığınınızda birleşik arama: ClickUp görevleri, teknik belgeler, GitHub gibi bağlı depolar, Slack'teki iletişim ve Figma'daki tasarım dosyalarında aynı anda sorgular yapın.

Teklifi tamamlamak için, ClickUp Otomasyonları kod yazmadan otomatik olarak çalışan ş akışları kurmanıza olanak tanır. Görev güncellemeleri, durum değişiklikleri, yorumlar veya Özel Alanlar aracılığıyla eylemleri tetikleyebilirsiniz, böylece takımınızın süreçleri manuel takip gerektirmeden tutarlı kalır.

ClickUp otomasyonları ile görevler kapandığında veya notlar alındığında ş akışlarını otomatik olarak tetikleyin.

🎬 Otomasyonun Uygulamada Kullanımı: Kurumsal takımlar, proje türüne veya bütçe eşiklerine göre talepleri doğru paydaşlara yönlendiren onay zincirleri oluşturabilir.

Güvenlik ve uyumluluk ş akışları, hassas verilere erişildiğinde otomatik olarak denetimler atayabilir. Yönetişim zaman dilimleri içinde incelenmemiş görevleri işaretleyebilirler.

Tedarikçi onboarding, çalışan provizyon veya olay eskalasyonu gibi fonksiyonlar arası süreçler, koşullar temelinde koordine edilebilir. Mantık, gereksinimlerinize göre farklı senaryolara uyum sağlar. Tüm bunlar, değiştirilmesi için geliştirici kaynakları veya BT biletleri gerektirmeyen görsel bir oluşturucu aracılığıyla yapılandırılır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İşleri düzenleyin ve izleyin: ClickUp Görevleri'nde tüm projelerinizi, görevlerinizi ve alt görevlerinizi öncelikler, durumlar ve son teslim tarihleri ile yöneterek her görevi kontrol altında tutun.

Süreçleri net bir şekilde belgelendirin: ClickUp Belgeleri ile görev bağlantıları, gerçek zamanlı işbirliği ve sürüm kontrolü özelliklerine sahip canlı wiki'ler, SOP'lar ve toplantı notları oluşturun.

Sorunsuz iletişim kurun: Mesajları doğrudan görevlere, projelere ve belgelere bağlayarak Mesajları doğrudan görevlere, projelere ve belgelere bağlayarak ClickUp Chat ile konuşmaları bağlamsal ve odaklanmış tutun ve takımınızın uyumunu artırın.

Performansı anında görselleştirin: KPI'ları izlemek, proje ilerlemesini izlemek ve takımlar ve ş akışları genelinde eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek için özelleştirilebilir KPI'ları izlemek, proje ilerlemesini izlemek ve takımlar ve ş akışları genelinde eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek için özelleştirilebilir ClickUp gösterge panelleri oluşturun.

ClickUp sınırlamaları

Büyük projeler veya eşzamanlı AI eylemleri hafif gecikmelere neden olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte TrustRadius'un incelemesi:

Birden fazla UX projesini aynı anda yönetmek için ara sıra ClickUp kullanıyorum. ClickUp'ı sevmemin başlıca nedeni, tüm işlerimi projelere ve takımlara ayırabilmem ve ardından her şeyi istediğim kadar yüksek veya ayrıntılı bir görünümde görebilmemdir.

Birden fazla UX projesini aynı anda yönetmek için ara sıra ClickUp kullanıyorum. ClickUp'ı sevmemin başlıca nedeni, tüm işlerimi projelere ve takımlara ayırabilmem ve ardından her şeyi istediğim kadar yüksek veya ayrıntılı bir görünümde görebilmemdir.

👀 Biliyor muydunuz: Forrester Research'e göre , üç yıllık bir dönemde ClickUp'ı kullanan kuruluşlar tahmini %384 yatırım getirisi (ROI) elde etti . Bu kuruluşlar , ClickUp tarafından etkinleştirilen veya iyileştirilen projeler sayesinde yaklaşık 3,9 milyon ABD doları ek gelir elde etti.

2. Podium (Müşteri iletişimi için en iyi AI orkestrasyon aracı)

Podium aracılığıyla

Podium, takımınızın müşteri etkileşimleri etrafında AI odaklı eylemleri yönetmesine yardımcı olur. Mesajları manuel olarak izlemek, gelen soruları doğru kişiye yönlendirmek, konuşma özetleri oluşturmak ve takip hatırlatıcıları göndermek yerine, bu adımları otomatik olarak gerçekleştirmek için AI kuralları ayarlayabilirsiniz.

Aracın yerleşik AI Çalışanları, yani AI Satış Temsilcisi, AI Planlayıcı, AI Pazarlamacı, AI Konsiyerj ve AI İtibar Yöneticisi, projenizdeki tüm tekrarlayan işleri halleder. Otomasyon ş Akışı oluşturucu, tetikleyiciler, gecikmeler, filtreler, eylemler ve koşullu mantık (if/else dalları) ile diziler tasarlamanıza olanak tanır.

Ayrıca SMS, web sohbeti ve telefon etkileşimleri için birleşik bir gelen kutusu alırsınız, böylece tüm kanallarda tutarlı yanıtlar sağlanır.

Podium'un en iyi özellikleri

Tek bir düzenlenmiş akışta birden fazla kanalda SMS, web sohbeti ve e-posta otomasyonunu yönetin.

Sürekliliği sağlamak için AI destekli çıktıları doğrudan bağlı CRM veya ş Akışı araçlarına aktarın.

AI görevlerinin ve ş akışı tetikleyicilerinin tamamlanmasını takip ederek olası darboğazları belirleyin.

Podium sınırlamaları

Öncelikle konuşma tabanlı ş akışlarına odaklandığı için, iç veya müşteri ile yüz yüze olmayan orkestrasyonlar için daha az uygundur.

Podium fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Podium puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.020'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Podium hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:

Hastaların bu formda iletişim kurabilmeleri ve web sitemizden veya kendi başlarına sohbet başlatabilmeleri için Podium'un metin mesajlaşma özelliğinden memnun kaldık. Bu özelliği ofisimizde ilk kez uyguladık. Podium'un desteğine nadiren ihtiyaç duyduk, ancak müşteri hizmetleri harikaydı!

Hastaların bu formda iletişim kurabilmeleri ve web sitemizden veya kendi başlarına sohbet başlatabilmeleri için Podium'un metin mesajlaşma özelliğinden memnun kaldık. Bu özelliği ofisimizde ilk kez uyguladık. Podium'un desteğine nadiren ihtiyaç duyduk, ancak müşteri hizmetleri harikaydı!

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %12'si verimlilik paketlerine entegre AI özelliklerini kullanıyor. Bu düşük benimseme oranı, mevcut uygulamaların kullanıcıları tercih ettikleri bağımsız konuşma platformlarından geçiş yapmaya zorlayacak sorunsuz, bağlamsal entegrasyondan yoksun olabileceğini gösteriyor. Örneğin, AI, kullanıcıdan gelen düz metin komutuna dayalı bir otomasyon ş akışını yürütebilir mi? ClickUp Brain bunu yapabilir! AI, sohbet konuları hakkında özetler oluşturmak, metin taslağı hazırlamak veya düzeltmek, Çalışma Alanı'ndan bilgi almak, görüntüler oluşturmak ve daha fazlasını yapmak dahil olmak üzere ClickUp'ın her yönüne derinlemesine entegre edilmiştir!

3. Tidio (En iyi AI destekli canlı sohbet ve destek platformu)

Tidio aracılığıyla

Tidio, bitmek bilmeyen müşteri mesajları tarafından boğulmamanızı sağlar. Şikayetlerden gelen taleplerin türünü otomatik olarak algılar ve mesajları aciliyet veya müşteri değerine göre önceliklendirebilir, böylece en kritik ve zaman açısından hassas etkileşimlerin öncelikle ele alınmasını sağlar.

Araç ayrıca birden fazla platformda eylemleri koordine eder. Tek bir sohbet mesajı, bir takip e-postası tetikleyebilir, CRM'nizi güncelleyebilir ve ilgili ekip üyesini bilgilendirebilir. Özelleştirilebilir sohbet simgesi web sitelerine ve uygulamalara uyum sağlarken, koşullu tetikleyiciler eylemlerin yalnızca gerektiği zaman gerçekleşmesini sağlar.

Tidio ile AI orkestrasyonu, sürekli denetim gerektirmeden ş akışlarınızın sorunsuz ve akıllı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Ayrıca, GDPR, AI Pact, CCPA ve SOC (2) uyumlulukları sayesinde verileriniz gizli ve güvenlidir.

Tidio'nun en iyi özellikleri

İndirim sunma ve terk edilmiş sepetleri kurtarma gibi eylemleri tetiklemek için otomasyonlu konuşma yolları oluşturun.

Yanıt sürelerini hızlandırmak için yazma önizleme, hazır yanıtlar, ziyaretçi izleme vb. gibi canlı sohbet özelliklerinden yararlanın.

Sohbet bileşeninin renklerini, pozisyonunu, dillerini ve markasını sitenize uyacak şekilde ayarlayın.

Tidio sınırlamaları

Yüksek hacimli mesajlaşma, otomasyonla yapılan etiketlemeyi, ş Akışı tetikleyicilerini veya çok kanallı eylemleri yavaşlatabilir.

Tidio fiyatlandırması

7 günlük ücretsiz deneme

Lyro AI Agent : Aylık 39 $'dan başlayan fiyatlarla

Akışlar : Aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla

Başlangıç : Aylık 29 $

Büyüme : Aylık 59 $

Plus : 749 $/ay

Premium: Özel fiyatlandırma

Tidio puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (560+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Tidio hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Tidio'nun sezgisel arayüzü ve birden fazla platformla sorunsuz entegrasyonları, tüm müşteri etkileşimlerini tek bir yerden yönetmeyi inanılmaz derecede kolaylaştırır. Chatbot otomasyonu güçlü ancak kurulumu basittir, değerli zaman tasarrufu sağlarken aynı zamanda kişisel bir his verir.

Tidio'nun sezgisel arayüzü ve birden fazla platformla sorunsuz entegrasyonları, tüm müşteri etkileşimlerini tek bir yerden yönetmeyi inanılmaz derecede kolaylaştırır. Chatbot otomasyonu güçlü ancak kurulumu basittir, değerli zamanınızı korurken kişisel bir his verir.

👀 Biliyor muydunuz? AI sohbet robotları bile uygun orkestrasyona ihtiyaç duyar. Bir Chevrolet bayisinin AI sohbet robotu, AI sistemi doğru şekilde orkestrasyonlanmadığı için 76.000 dolarlık bir aracın fiyatını 1 dolar olarak yanlış belirledi. Artık ş akışınızda tam entegre bir AI sistemine neden ihtiyaç duyduğunuzu biliyorsunuz!

4. Vertex AI (En iyi kurumsal düzeyde AI orkestrasyon platformu)

Vertex AI aracılığıyla

Vertex AI, veri hazırlama, model eğitimi, test, dağıtım ve izlemeyi tek bir platformda birleştirir, böylece ham verilerden çalışan AI sistemlerine hızlı bir şekilde geçebilirsiniz. Büyük modelleri ve büyük veri kümelerini işlemek için Google'ın yüksek hızlı bulutunu, GPU'larını ve TPU'larını kullandığı için, ihtiyaçlarınız arttıkça kolayca ölçeklendirilebilir.

AutoML'yi kullanarak Google'ın AI'sının sizin için en iyi modeli oluşturmasını sağlayabilir veya TensorFlow veya PyTorch kullanarak kendi kodunuzu yazabilirsiniz. Böylece, hem yeni başlayanlar hem de ileri düzey kullanıcılar için uygundur.

Araç ayrıca, sürecin her adımı için izleme ve günlük kaydı sağlar. Darboğazları veya hataları anında tespit edebilir ve baştan başlamak zorunda kalmadan ş Akışını ayarlayabilirsiniz.

Vertex AI'nın en iyi özellikleri

Metin, görüntü, video ve çok modlu görevler için en yeni Gemini ailesi dahil olmak üzere Google'ın gelişmiş modellerine erişin.

BigQuery, Cloud Storage ve AI Notebooks gibi Google bulut araçlarına bağlanarak ham verileri makine öğrenimi içgörülerine dönüştürün.

Tekrarlayan iş akışı adımlarını verimli bir şekilde yönetmek için otomasyonlu ML boru hatları kurun.

Verex AI sınırlamaları

Öğrenme eğrisi dik olan karmaşık bir platformdur.

Verex AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Verex AI puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (580+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Verex AI hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Vertex AI'nın en ilgi çekici yanı, tüm Makine Öğrenimi yaşam döngüsü için birleşik bir platforma sahip olmasıdır. Vertex AI, projem sırasında dizüstü bilgisayarlarla hızlı prototipler oluşturmama ve ayrıca hızlandırılmış ürün teslimatı ile bir boru hattı düzenlemesi yapmama yardımcı oldu. Ayrıca, tekrarlanabilir ve CI/CD hazır ML ş Akışları için Vertex AI Pipelines gibi avantajları da var.

Vertex AI'nın en ilgi çekici yanı, tüm Makine Öğrenimi yaşam döngüsü için birleşik bir platforma sahip olmasıdır. Vertex AI, projem sırasında dizüstü bilgisayarlarla hızlı prototipler oluşturmama ve ürün teslimatını hızlandıran bir boru hattı düzenlemesi yapmama yardımcı oldu. Ayrıca, tekrarlanabilir ve CI/CD hazır ML ş akışları için Vertex AI Pipelines gibi avantajları da var.

🧠 İlginç Bilgi: AI orkestrasyonu sadece iş için değil, internetin en tuhaf hitlerinden bazılarını, örneğin kedi pembe dizilerini de destekliyor. Görüntü oluşturma, ses sentezi ve gerçeküstü hikaye anlatımını bir araya getiren AI, abartılı, hızlı tempolu dizilerde başrol oynayan insan benzeri kediler yarattı.

5. Kore. AI (Kurumsal işletmeler için en iyi konuşma tabanlı yapay zeka platformu)

Akıllı, çoklu ajan AI sistemleri geliştirmek isteyen kurumsal işletmeler için Kore. ai uygun bir seçenektir. Birden fazla ajanı koordine etmenizi, oturumlar arasında bağlamsal belleği korumanızı ve farklı özerklik düzeylerine sahip karmaşık ş Akışlarını otomasyonla otomatikleştirmenizi sağlar.

Görevleri otomasyonla otomatikleştirmek ve Çalışma Alanınızdan içgörüler elde etmek için AI for Work'ü kullanabilirsiniz. AI for Process, kod gerektirmeyen ajan oluşturma ile operasyonları kolaylaştırır ve AI for Service, konuşma ajanları ve sektöre özel, önceden oluşturulmuş botlarla müşteri desteğini geliştirir.

Kore. AI'nın en iyi özellikleri

Kod gerektirmeyen veya profesyonel kod araçlarını kullanarak AI ajanları oluşturun ve yönetin, şablonlarla geliştirmeyi hızlandırın.

Gerçek zamanlı analitik, etkinlik izleme, denetim günlükleri ve eyleme geçirilebilir içgörülerle temsilci performansını takip edin.

Güçlü erişim kontrolleri ve etik önlemlerle yasal standartları karşılayın ve sorumlu AI davranışını sağlayın.

Kore. AI sınırlamaları

Real-time orchestration outside of chat interactions is limited

Kore. AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Kore. AI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (450+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Kore. AI hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Kore. AI, son derece sezgisel ve AI odaklı konuşma platformuyla öne çıkıyor. Birden fazla kanalda sorunsuz otomasyon sağlama, kurumsal sistemlerle sorunsuz entegrasyonlar ve akıllı sanal asistanlar oluşturmak için düşük kodlu/kodsuz araçlar sunma özelliklerini beğeniyorum.

Kore. AI, son derece sezgisel ve AI odaklı konuşma platformuyla öne çıkıyor. Birden fazla kanalda sorunsuz otomasyon sağlama, kurumsal sistemlerle sorunsuz entegrasyonlar ve akıllı sanal asistanlar oluşturmak için düşük kodlu/kodsuz araçlar sunma özelliklerini beğeniyorum.

📚 Ayrıca okuyun: İş akışlarını otomasyonla otomatikleştirmekte zorlanıyor musunuz? Görevleri kolaylaştırmak ve projelerinizde verimliliği artırmak için sıfırdan bir AI ajanı oluşturmayı öğrenin. Bu şaşırtıcı derecede kolaydır. Aşağıda nasıl yapabileceğinizi öğrenin. 👇🏼

6. Botpress (En iyi açık kaynaklı konuşma yapay zeka platformu)

Botpress aracılığıyla

Botpress, konuşma ajanlarına ihtiyacınız varsa Elvex'e güvenilir bir alternatiftir. Kendi çıkarım motoruyla çalışan eksiksiz bir ajan platformu sunar. LLM muhakeme, bellek ve mantık yürütme özelliklerini tek bir sistemde birleştirir.

Ayrıca, bir ajanın davranışını ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilirsiniz. Mantık komut dosyası yazabilir, araç yürütmesini kontrol edebilir, akıl yürütme adımlarını tanımlayabilir ve belleği hassas bir şekilde yönetebilirsiniz.

Olay izleme ve çalışma zamanı yalıtımı gibi güçlü gözlemlenebilirlik özellikleri, ajanın aldığı her kararı izlemenize yardımcı olur. Ş Akışlarını bir araya getirmek yerine, ayrıntılı ve teknik düzeyde ajanlar tasarlayabileceğiniz bir platform arıyorsanız, Botpress size Elvex'ten daha fazla pratik kontrol sağlar.

Botpress'in en iyi özellikleri

Web bileşenlerini, WhatsApp, Messenger, Slack veya kendi uygulamalarınızda birleşik mantıkla ajanları dağıtın.

Güvenli yayınlama ve anında geri alma ile birden fazla ajan sürümünü yönetin

Yayınlamadan önce akıl yürütme yollarını önizleyin ve ajan davranışını adım adım hata ayıklayın.

Botpress sınırlamaları

Genel otomasyon platformlarına kıyasla sınırlı sayıda yerleşik konektör

Botpress fiyatlandırması

Kullandıkça öde: Ücretsiz + AI harcaması/ay

Artı: Kullanıcı başına aylık 89 $ + AI harcaması

Takım: Kullanıcı başına aylık 495 $ + AI harcaması

Yönetilen: 1495 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Botpress derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Botpress hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:

Botpress, dünya çapında güçlü bir geliştirici topluluğuna sahip harika bir platformdur. Bu topluluk, bot geliştiricileri arasında zamanlarını ve kaynaklarını paylaşım yoluyla en iyi uygulamaları yaygınlaştırmaya açık ve istekli bir topluluktur.

Botpress, dünya çapında güçlü bir geliştirici topluluğuna sahip, samimi ve zamanlarını, kaynaklarını paylaşım yoluyla bot geliştiriciler arasında en iyi uygulamaları yaygınlaştırmaya açık olan harika bir platformdur.

📚 Daha Fazla Bilgi: İzlenmesi Gereken En İyi AI Ajanı Girişimleri

7. LangChain (AI destekli uygulamalar oluşturmak için en iyi çerçeve)

LangChain aracılığıyla

LangChain, güvenilir, üretime hazır AI ajanları oluşturmanıza yardımcı olan açık kaynaklı bir çerçevedir. Araç çağırma, geri alma destekli üretim ve yapılandırılmış karar verme gibi işlemler için kanıtlanmış bir dizi ajan modeli elde edersiniz. Bu, aynı mantığı tekrar tekrar bir araya getirmenizi önler.

Ajanlarınız, arka planda operasyonel karmaşıklığı yöneten LangGraph üzerinde çalışır. Bu, uzun ş akışları sırasında durumu izlemeye, yürütme hatalarından sonra yeniden denemeye veya geri almaya ve gözetim gerektiğinde insan müdahalesi kontrol noktalarını etkinleştirmeye yardımcı olur.

Herhangi bir LLM, vektör veritabanı, API aracı veya bellek modülünü takabilirsiniz ve kullanım durumlarınız daha zorlu hale geldikçe mimari sorunsuz bir şekilde ölçeklenir. LangChain, MIT altında tamamen açık kaynak olduğundan, bileşenleri değiştirme, davranışları genişletme ve tam gereksinimlerinize uyan özel ardışık düzenler tasarlama esnekliğine sahipsiniz.

LangChain'in en iyi özellikleri

Yer tutucular, birkaç örnek ve dinamik içerikle yeniden kullanılabilir, parametreli komut istemleri oluşturun.

Ara adımları günlüğe kaydeden ve hata ayıklayan geri aramaları kullanarak ajan davranışını izleyin.

LLM çıktılarını, ilerlemeden önce JSON gibi yapılandırılmış biçimleri uygulayarak doğrulayın.

LangChain sınırlamaları

Tak ve çalıştır türünde bir araç olmadığı için önceden kodlama bilgisi gerektirir.

LangChain fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Geliştirici: Ücretsiz başlayın, kullandıkça ödeyin

Artı: Kullanıcı başına aylık 39 $, ardından kullandıkça öde

Enterprise: Özel fiyatlandırma

LangChain puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar LangChain hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

LangChain'de en çok sevdiğim şey, modelleri, veri kaynaklarını ve araçları sorunsuz bir şekilde entegre etme esnekliğidir. Bu sayede projelerimde karmaşık LLM destekli akışları çok daha hızlı bir şekilde oluşturup ölçeklendirebildim.

LangChain'de en çok sevdiğim şey, modelleri, veri kaynaklarını ve araçları sorunsuz bir şekilde entegre etme esnekliğidir. Bu sayede projelerimde karmaşık LLM destekli akışları çok daha hızlı bir şekilde oluşturup ölçeklendirebildim.

💟 Bonus: AI'yı işinize uygun hale getirmekte zorlanıyor musunuz? Kendi AI modelinizi nasıl eğiteceğinizi, ihtiyaçlarınıza göre nasıl özel hale getireceğinizi ve gerçek dünyadaki görevlerde nasıl kullanacağınızı öğrenin.

8. ServiceNow (BT ve operasyonlar için en iyi AI ş akışı düzenlemesi)

ServiceNow aracılığıyla

Ş akışlarınız ve verileriniz için halihazırda ServiceNow platformunu kullanıyorsanız, ServiceNow AI Agents iyi bir seçimdir.

Bir ajanın görevini, rolünü ve sorumluluklarını doğal dilde tanımlayabileceğiniz ve anında uygulayabileceğiniz özel bir AI Agent Studio vardır. Platformdan belirli görevleri otomasyonla otomatikleştirmesini de isteyebilirsiniz (ör. "Bir bilgi makalesi taslağı oluştur", "Bu güvenlik uyarısını araştır", "Bu bileti kategorize et") ve platform yapılandırılmış, tekrarlanabilir ş akışları üretir.

Araç ayrıca AI orkestrasyonu ve yönetişim yeteneklerine de sahiptir. AI Agent Orchestrator, birden fazla uzman ajanın daha büyük ve daha karmaşık süreçlerde işbirliği yapmasını sağlar. ServiceNow AI Control Tower'da ise tüm AI ajanlarınızı tek bir merkezden yönetebilir ve izleyebilirsiniz.

ServiceNow'un en iyi özellikleri

Agent Fabric'i kullanarak herhangi bir platformdan üçüncü taraf AI ajanlarını ve araçlarını birleştirin.

Yerel entegrasyonları kullanarak temsilcilerin mevcut ş akışlarınız, otomasyonlarınız, bilgi tabanlarınız ve verileriniz üzerinde doğrudan işlem yapmalarını sağlayın.

Planlanan ve gerçek ş akışı sonuçlarını karşılaştıran gösterge panelleriyle AI orkestrasyonunun verimliliğini takip edin.

ServiceNow sınırlamaları

AI destekli tahminler büyük ölçüde geçmiş verilere dayanır, bu da yeni ş akışlarının hemen değerlendirilemeyebileceği anlamına gelir.

ServiceNow fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ServiceNow puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1100+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ServiceNow hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:

ServiceNow, biletlerin ve ş akışlarının hızlı ve şeffaf bir şekilde yönetilmesini sağlar. Arayüz sezgiseldir ve raporlama araçları günlük işlemler için çok kullanışlıdır. Ayrıca, örneğin Salesforce CRM gibi diğer sistemlerle de kolayca entegrasyonlar gerçekleştirir.

ServiceNow, biletlerin ve ş akışlarının hızlı ve şeffaf bir şekilde yönetilmesini sağlar. Arayüzü sezgiseldir ve raporlama araçları günlük işlemler için çok kullanışlıdır. Ayrıca, örneğin Salesforce CRM gibi diğer sistemlerle de kolayca entegrasyonlar gerçekleştirir.

👀 Biliyor muydunuz? Bard AI'yı piyasaya sürdükten kısa bir süre sonra, Google, James Webb Uzay Teleskobu ile ilgili bir sunum sırasında sohbet robotunun yanlış bilgi vermesi nedeniyle güvenilirlik sorunları yaşadı. Bu hata, Google'ın hisse senedi fiyatında önemli bir düşüşe neden oldu ve AI çıktılarının titiz bir şekilde doğrulanması ve düzenlenmesinin önemini vurguladı.

9. CrewAI (Takımlar için en iyi AI ajanı düzenlemesi)

CrewAI aracılığıyla

CrewAI, birkaç uzman ajanın koordineli bir ekip olarak işbirliği yaptığı çoklu ajan AI sistemleri oluşturmanıza yardımcı olan açık kaynaklı bir Python çerçevesidir. Her ajanın kendi uzmanlık alanı vardır ve görevleri tamamlamak için yapılandırılmış bir ş Akışı veya süreçleri izlerler.

Rol tabanlı mimari, her ajanın açıkça tanımlanmış sorumluluklara sahip olmasını sağlar ve bunları hiyerarşik olarak yapılandırabilirsiniz. "Çalışan" ajanlarınızı denetleyen "yönetici" ajanlar olabilir.

Örneğin, fintech finansal analiz ş akışı için bir ekip oluşturabilirsiniz. Bu ekip, piyasa veri setlerini çekmek için bir veri toplama ajanı, anahtar metrikleri hesaplamak için bir modelleme ajanı, risk düzeylerini değerlendirmek için bir risk ajanı ve nihai içgörüleri bir araya getirmek için bir raporlama ajanı da içerecektir.

CrewAI'nin en iyi özellikleri

İnsanların incelemesi veya onayı için belirli görevleri duraklatarak insan kontrolünü etkinleştirin.

Gösterge panelleri, günlükler, izleme ve yaşam döngüsü araçlarıyla büyük ölçekte temsilcileri yönetin.

Yeniden kullanılabilir ajanların (ör. araştırma ajanları, analiz ajanları, değerlendirme ajanları) kütüphanelerini oluşturun ve mantığı yeniden yazmadan bunları yeni ş akışlarına ekleyin.

API'lere, harici veri kümelerine, kod araçlarına veya özel fonksiyonlara erişim ile temsilci yeteneklerini genişletin.

CrewAI sınırlamaları

Ş Akışları dikkatlice tasarlanmalıdır, çünkü temsilciler arasındaki işbirliği bazen gereksiz adımlara yol açabilir.

CrewAI fiyatlandırması

Ücretsiz, kendi sunucunuzda barındırılan, açık kaynaklı

Özel fiyatlandırma

CrewAI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar CrewAI hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

crewAI'nin en iyi yanı, bir ajan oluştururken ajanın rolünü, hedefini ve arka planını belirleyebilmemizdir. Bu, ajanın performansını büyük ölçüde artırır. OpenAI, Groq, Nvidia Nemo vb. tüm LLM sağlayıcılarını destekler.

crewAI'nin en iyi yanı, bir ajan oluştururken ajanın rolünü, hedefini ve arka planını belirleyebilmemizdir. Bu da ajanın performansını büyük ölçüde artırır. OpenAI, Groq, Nvidia Nemo vb. tüm LLM sağlayıcılarını destekler.

10. n8n (En iyi açık kaynaklı ş akışı otomasyon aracı)

n8n aracılığıyla

Birçok AI aracı, ajans sistemleri oluşturmak için görsel bir oluşturucu veya kod sunar, ancak n8n size her ikisini de sunar. Temiz bir sürükle ve bırak arayüzü aracılığıyla ş akışı otomasyonları tasarlayabilir ve basit görevleri ve çok adımlı süreçleri otomatikleştirirken özel JavaScript ekleyebilirsiniz.

Bu, n8n'i basitlik isteyen yeni başlayanlar ve daha derin kontrol isteyen ileri düzey kullanıcılar için iyi bir seçim haline getirir. Araç, webhook'lar, zamanlamalar, sistem olayları veya uygulama güncellemeleri kullanarak etkinlik ve tetikleyici tabanlı otomasyonu destekler. Ş Akışlarınız arka planda otomatik olarak çalışır ve bunları dallanma yolları, döngüler, koşullu filtreler ve ayrıntılı hata işleme ile yapılandırabilirsiniz.

Platform açık kaynaklı ve son derece genişletilebilir olduğundan, AI modellerini kendiniz barındırabilir, Docker ile dağıtabilir ve GitHub'da tüm kod tabanını keşfedebilir veya özel hale getirebilirsiniz.

n8n'in en iyi özellikleri

Slack, Teams, SMS, ses veya yerleşik sohbet arayüzünü kullanarak verilerinize erişin ve ş akışlarınızı tamamlayın.

SAML, LDAP desteği, şifreli gizli depolar, sürüm kontrolü ve gelişmiş RBAC izinleri ile SSO kullanarak ortamınızı güvenlik altına alın.

Yaygın otomasyonları ve ş Akışlarını hızlı bir şekilde oluşturmak için hazır şablonlar edinin.

n8n sınırlamaları

Tüm kurumsal uygulamaların hazır düğümleri yoktur; API işi gerekebilir.

n8n fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

n8n puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar n8n hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi:

Sezgisel arayüz, ş akışlarını özel ihtiyaçlarıma göre oluşturmayı ve değiştirmeyi çok kolaylaştırıyor.

Sezgisel arayüz, ş akışlarını özel ihtiyaçlarıma göre oluşturmayı ve değiştirmeyi çok kolaylaştırıyor.

👀 Biliyor muydunuz? Teksas'taki Corpus Christi Limanı, OPTICS adlı yapay zeka destekli bir dijital replika sistemi uygulamaya koydu. Bu sistem, makine öğrenimini kullanarak gemilerin pozisyonlarını tahmin ediyor ve acil durum müdahale eğitimi için üretken yapay zeka kullanarak gerçek zamanlı izleme ve güvenlik önlemlerini iyileştiriyor.

11. Zapier (İşletmeler için en iyi kodsuz otomasyon platformu)

Zapier aracılığıyla

Zapier, binlerce uygulamada rutin iş görevlerini otomasyon için sağlam bir seçimdir. Bir ş akışını otomasyon için, belirli etkinliklere dayalı eylemleri tetikleyen bir Zap oluşturmanız gerekir.

Örneğin, bir Zap, web formundan yeni potansiyel müşterileri CRM'nize otomatik olarak ekleyebilir, satış takımınıza Slack bildirimini gönderebilir ve izleme için Google E-Tablolarını güncelleyebilir.

3.000'den fazla uygulamaya bağlantısı olan Zapier, neredeyse tüm araçları ş akışınıza entegre etmenizi sağlar. Bu, rutin görevleri otomasyonla gerçekleştirmek ve kod yazmadan işlemleri kolaylaştırmak isteyen serbest çalışanlar, büyüyen işletmeler ve kurumsal kuruluşlar için güvenilir bir araçtır.

Zapier'in en iyi özellikleri

Birden fazla eylem ve adım içeren çok adımlı Zaps ile karmaşık ş akışları oluşturun.

Zaps'ın yalnızca belirli koşullar karşılandığında çalışmasını sağlamak için filtreler uygulayın.

Paths'ı kullanarak daha dinamik ş akışları için dallanma mantığı ekleyin.

Otomasyonlarınızı gerçekleştirmek için veri göndermek veya almak üzere webhook'ları kullanarak herhangi bir hizmetle entegre edin.

Zapier sınırlamaları

Uzun veya çok yollu ş akışlarında hata ayıklama zor olabilir.

Zapier fiyatlandırması (AI orkestrasyonu)

Ücretsiz

Profesyonel: 29,99 $/ay

Takım: 25 kullanıcı için aylık 103,50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3010+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zapier hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:

Zapier, düzinelerce uygulamayı kolayca birbirine bağlar ve hızlı otomasyonlar oluşturur. "Zaps" günlük işleri gerçekten basitleştirir.

Zapier, düzinelerce uygulamayı kolayca birbirine bağlar ve hızlı otomasyonlar oluşturur. "Zaps" günlük işleri gerçekten basitleştirir.

📚 Daha Fazla Bilgi: En İyi AI Platformları

12. Atera (BT yönetimi için en iyi AI odaklı düzenleme)

Atera aracılığıyla

BT takımlarının ölçeklendirilmesine yardımcı olmak için özel olarak geliştirilen Atera AI ajanları, BT yönetimine otonom zeka getirir. Platform, iki anahtar ajan sunar: AI Copilot ve IT Autopilot.

AI Copilot, sistem sağlığını izleyerek, biletleri özetleyerek, komut dosyaları önererek ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayarak sizi bir BT teknisyeni olarak güçlendirir. Hatta düz dil komutlarından PowerShell, Bash veya CLI komutları oluşturabilir, böylece sorunları daha hızlı çözmenize ve manuel komut dosyası yazmadan anında harekete geçmenize yardımcı olur.

IT Autopilot ise son kullanıcılar için rutin BT görevlerini yerine getirir. Bu görevler arasında sorun giderme, düzeltmelerin uygulanması, yazılım yükleme ve şifrelerin sıfırlanması yer alır. Çözemediği bir sorunla karşılaştığında, tam bir bağlam özeti ile bileti size iletir.

Bu ajanları AI Center'da bilgi tabanlarını ayarlayarak, eylemleri iyileştirerek ve takımınızın ş akışlarına uyacak şekilde kişiler atayarak daha da optimize edebilirsiniz.

Atera'nın en iyi özellikleri

AI kullanarak bir cihazda gerçekleştirilen tüm eylemlerin ayrıntılı, ögelere ayrılmış bir özetini oluşturun.

AI Copilot'u kullanarak bilet çözümlerinden yeni bilgi tabanı makaleleri taslakları oluşturun.

Uyarı geçmişi ve cihaz sağlığı gibi operasyonel raporların özetlerini oluşturun ve önerilen öncelikli eylemleri alın.

Atera sınırlamaları

Yazılım bazen, özellikle çok sayıda uç noktayı yönetirken gecikme yaşayabilir.

Atera fiyatlandırması

30 günlük ücretsiz deneme

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 169 $

Uzman: Kullanıcı başına aylık 229 $

Master: Kullanıcı başına aylık 269 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

AI Copilot: Teknisyen başına aylık 95 $ (Eklenti)

Atera puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (910+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (440+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Atera hakkında ne diyor?

Capterra incelemesinde şöyle deniyor:

İstatistikler, uyarılar ve uzaktan kontrol özelliklerini içeren mükemmel varlık izleme. Cihazları yönetmek ve müşterilere göre düzenlemek kolaydır. Temiz kullanıcı arayüzü ve kolay kurulum. Bu, ş akışımı iyileştirmeye yardımcı oldu.

İstatistikler, uyarılar ve uzaktan kontrol özelliklerini içeren mükemmel varlık izleme. Cihazları yönetmek ve müşterilere göre düzenlemek kolaydır. Temiz kullanıcı arayüzü ve kolay kurulum. Bu, ş akışımı iyileştirmeye yardımcı oldu.

📚 Daha Fazla Bilgi: Endüstrileri Dönüştüren Güçlü AI Ajanları Örnekleri

13. LocaliQ (Birleşik Pazarlama ve Potansiyel Müşteri Otomasyonu için En İyi AI Destekli Çözüm)

LocaliQ aracılığıyla

Gözden kaçan potansiyel müşterilerle yeniden iletişime geçmek ve ilgilerini kaybetmeden önce konuşmayı canlandırmak istiyorsanız, LocaliQ'yu deneyin. AI ajanları 7/24 metinlere yanıt verir, aramaları cevaplar ve potansiyel müşterileri değerlendirir, böylece takımınız müsait olmadığında bile her potansiyel müşteriyle iletişimin devam etmesini sağlar.

Ayrıca, bu AI ajanları her arama ve metnin gerçek zamanlı transkriptlerini ve özetlerini de oluşturur, böylece saatlerce dinleyip okumak zorunda kalmadan etkileşimleri gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede, neyin tartışıldığını her zaman bilirsiniz ve doğru zamanda doğru bağlamda takip edebilirsiniz.

LocaliQ'nun en iyi özellikleri

Sesli aramalar, SMS ve diğer mesajlaşma kanalları aracılığıyla potansiyel müşterileri sorunsuz bir şekilde yönetin.

Potansiyel müşteri verilerini CRM veya pazarlama sistemlerinizle doğrudan senkronize ederek platformlar arasında bilgileri güncel tutun.

Gösterge panelleri ve eyleme geçirilebilir içgörülerle potansiyel müşteri performansını, temsilci verimliliğini ve kampanya etkinliğini takip edin.

LocaliQ sınırlamaları

Özel analizler ve raporlar genellikle daha yüksek seviyeli planlarda kilitlidir.

LocaliQ fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

LocaliQ puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1000'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum bulunmamaktadır.

Gerçek kullanıcılar LocaliQ hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

LocaliQ'yu gerçekten farklı kılan şey, deneyimin ne kadar kişisel olduğu. Sürekli iletişim halindeyiz, gerçek konuşmalar yapıyoruz ve takımımız bizim başarımızı gerçekten önemsiyor.

LocaliQ'yu gerçekten farklı kılan şey, deneyimin ne kadar kişisel olduğu. Sürekli iletişim halindeyiz, gerçek konuşmalar yapıyoruz ve takımımız bizim başarımızı gerçekten önemsiyor.

Doğru Olanı Nasıl Seçilir?

İlk olarak, ne tür bir ş akışı yardımına ihtiyacınız olduğunu belirleyin. Uygulamalar arasında veri aktarımı, projelerin zamanında tamamlanması, hata raporları oluşturma veya müşteri taleplerini yönetme gibi.

Bir aracı kesinleştirmeden önce dikkate almanız gereken diğer bazı yararlı parametreler şunlardır:

Orkestrasyon ihtiyaçlarınızı tanımlayın: Verileri taşımak, projeleri yönetmek veya müşteri etkileşimlerini yönetmek için yapay zekaya ihtiyacınız olup olmadığını netleştirerek başlayın. Net bir kapsam, ş Akışlarınıza uygun ve güncelleme ve sonuçları beklemek zorunda kalmayacağınız bir araç seçmenize yardımcı olur.

Kod gerektirmeyen ve API esnekliği arasında denge kurun: Ne kadar kontrol ve güvenlik ihtiyacınıza olduğuna karar verin. Kod gerektirmeyen AI ş akışları kurulumu kolaylaştırırken, API tabanlı seçenekler karmaşık ş akışları için daha iyi ölçeklenebilirlik sağlar.

Gerçek yetenekleri değerlendirin: Platformun, günlük işlerinizi yansıtan senaryolarda AI orkestrasyonu, ş Akışı otomasyonu ve çok adımlı süreçleri nasıl yönettiğini test edin.

Kullanılabilirliği ölçmek için küçük bir projeyle pilot uygulama yapın : Takımınızın kapsamlı eğitim veya teknik destek olmadan arayüzü kullanıp kullanamayacağını, ş akışlarını ayarlayıp ayarlayamayacağını ve temsilcileri yönetip yönetemeyeceğini belirleyin.

Entegrasyon potansiyelini test edin: CRM'ler, belge depolama ve iletişim araçları dahil olmak üzere mevcut yazılım ekosisteminizle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurabildiğini doğrulayın.

ClickUp ile AI Orkestrasyonunu İşinize Uygun Hale Getirin

AI'ya yatırım yapan birçok takım, birbirinden bağımsız araçlar, parçalanmış ş akışları ve artan operasyonel karmaşıklıkla mücadele etmektedir. Elvex'i sınırlı hissettiren sorunlar da genellikle bunlardır.

Sadece AI ajanlarınızı koordine etmekle kalmayıp, aynı zamanda projelerinizi, raporlarınızı, otomasyonlarınızı ve takım işbirliğinizi tek bir yerde birleştiren bir platforma ihtiyacınız var.

ClickUp bu ihtiyacı karşılar. AI zeka katmanınız olarak Brain, proaktif orkestrasyon için AI Ajanları, kod gerektirmeyen otomasyonlar ve esnek model değiştirme özelliği ile ClickUp, araçlar arasında sürekli geçiş yapmadan AI ş akışlarını ölçeklendirmenizi sağlar.

AI operasyonlarınızı kolaylaştırmaya hazırsanız, ClickUp keşfetmeniz gereken platformdur. AI ş akışlarınızı optimize etmeye bugün ClickUp ile başlayın!

SSS

AI otomasyonu, bir AI modeli tarafından tek bir görevin yerine getirilmesine odaklanır. Genellikle doğrusal bir yapıya sahiptir ve bir seferde tek bir eylemi gerçekleştirir. AI orkestrasyonu ise birden fazla AI görevini, aracı ve karar noktasını tam bir ş Akışında koordine eder. Modeller, araçlar ve hatta insanlar arasındaki sıralama, bağlam, durum, hata kurtarma ve devretme işlemlerini yönetir.

AI orkestrasyonu, birkaç AI eyleminin birlikte yürütülmesi gereken ş akışlarında ortaya çıkar. Yaygın örnekler arasında müşteri desteği biletlerinin yönlendirilmesi, konuşmaların özetlenmesi ve CRM sistemlerinin tek bir koordineli akışta güncellenmesi sayılabilir. Ayrıca veri çıkarma, doğrulama ve otomatik onaylar gibi belge ağırlıklı süreçlerde de kullanılır.

Karmaşık, çok adımlı iş akışlarına dayanan sektörler, AI orkestrasyonundan en fazla fayda sağlar. Bunlar arasında bankacılık ve finans hizmetleri, sağlık hizmetleri, sigortacılık, e-ticaret, lojistik, telekomünikasyon ve profesyonel hizmetler yer alır.

LLM'ler geliştikçe AI orkestrasyonu çok daha ileri bir seviyeye ulaşacaktır. Gelecekteki sistemler, daha uzun ş akışları üzerinde mantık yürütebilecek, bağlamı dikkate alan kararlar alabilecek ve minimum insan kurulumuyla düzinelerce aracı koordine edebilecek. Zamanla, orkestrasyon kural tabanlı süreçlerden, tüm süreçleri baştan sona planlayabilen, yürütebilen ve optimize edebilen esnek, ajan odaklı sistemlere geçecektir.