2025'te İzlenmesi Gereken En İyi 11 AI Ajanı Girişimi

Üst düzey yöneticilerin yaklaşık 10'da 8'i, AI ajanlarının şirketlerinde halihazırda kullanıldığını ve takımların projeleri, kararları ve günlük ş akışlarını ele alma şeklini yeniden şekillendirdiğini söylüyor. Üçte ikisi, ölçülebilir verimlilik artışları olduğunu bile bildirmiştir.

Bu kullanımdaki artışla birlikte, birçok AI ajanı girişimi, işleri otomasyonla desteklemek ve ş akışlarını optimize etmek için araçlar geliştiriyor.

Kurucular, yatırımcılar ve teknoloji liderleri için bu girişim dalgasını takip etmek, otonom yazılımların geleceğinin başlığının nereye doğru gittiğini anlamak anlamına gelir.

Bu blog yazısında, dikkat edilmesi gereken en faiz AI girişimlerinden bazılarını öne çıkaracağız! Hadi başlayalım. 👀

AI Ajanları Nedir?

AI ajanı, çevresini özerk bir şekilde algılayan, verileri işleyen ve belirli hedefler doğrultusunda kararlar alan bir yazılım sistemidir.

AI Ajanları (veya Ajan AI ajanları), algılama, muhakeme ve eylemi birleştirerek bilgi toplar, analiz eder ve önceden belirlenmiş hedefleri gerçekleştirmek için görevleri yerine getirirken geri bildirimlerden ve deneyimlerden öğrenir.

🧠 İlginç Bilgi: Otomasyon için AI ajanları, karmaşık stratejileri öğrenmek için simüle edilmiş ortamlarda çalışabilir. Örneğin, DeepMind'ın AlphaStar'ı, StarCraft II oynamak için otonom bir ajan olarak eğitildi ve sonunda dünyanın en karmaşık strateji oyunlarından birinde profesyonel oyuncuları yendi.

Girişimler Neden AI Ajan Dalgasını Öncülük Ediyor?

Girişimler, AI ajanı hareketinde ön plana çıkıyor ve sayılar bunu kanıtlıyor. CB Insights'a göre, AI ajanı girişimleri geçen yıl 3,8 milyar dolar fon topladı; bu, bir önceki yıl topladıkları fonun neredeyse üç katı.

Bu düzeydeki yatırım, risk sermayedarlarının ve kurumsalların ajanların deneysel aşamadan temel aşamaya geçtiğine dair merak ve güven duyduklarını gösteriyor.

Bu şirketlerin cazibesinin bir kısmı hızlarından kaynaklanıyor. Büyük şirketlerin aksine, girişimler hızlı bir şekilde yineleme yapabilir, ajan öncelikli mimarileri benimseyebilir ve kullanım örneklerini erken benimseyenlerle doğrudan test edebilir. Bu çeviklik, onları AI'yı pasif asistanlardan otonom problem çözücülere dönüştürmede doğal öncüler haline getiriyor.

KPMG'den dinleyin:

AI ajanları hızla üretime geçiyor ve bu ivme giderek artıyor. Liderler, bunları sadece maliyet düşürücü araçlar olarak değil, aynı zamanda büyüme ve değer oluşturmanın itici güçleri olarak da görünümü değiştiriyor. Bu hızlı dönüşüm, güven, yönetişim, veri, liderlik uyumu ve işgücü hazırlığı üzerindeki baskıyı yoğunlaştırıyor. Bu temellere erken yatırım yapanlar, kendilerini lider konuma getirerek güvenle büyüyor.

AI Aracısı Startupları ve Seçim Şirketlere Genel Bakış

İşte en iyi AI Agent girişimlerine hızlı bir genel bakış:

Araç En uygun En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Bireyler, orta ölçekli takımlar ve büyük kurumsal için hepsi bir arada takım verimliliği Bağlamsal yanıtlar için ClickUp Brain, ş Akışı otomasyonu için AI Ajanları, 100'den fazla şablon içeren Otomasyonlar, işletim sistemi genelinde AI için Brain MAX, Belgeler, Beyaz Tahtalar, Sohbet Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal için özel seçenek mevcuttur Adept AI Kurumsal takımlar için karmaşık yazılım ve tarayıcı görevlerini otomasyon Çok modlu arayüz anlayışı, Adept ş Akışı (AWL), tedarik zinciri otomasyonu, finansal belge işleme ve sağlık hizmetleri uyumluluğu Özel fiyatlandırma Crew AI Dağıtım takım ş Akışı için geliştirici dostu çoklu ajan düzenlemesi Araştırma/içerik/QA için çoklu ajan "ekipleri", Flows ile koordinasyon, bulut veya kendi sunucunuzda barındırma, 1.200'den fazla entegrasyonlar, gerçek zamanlı performans ölçümleri Özel fiyatlandırma Lindy AI Küçük işler ve büyüyen takımlar için kod gerektirmeyen AI ajanı ş Akışı otomasyonu Doğal dil, 2.500'den fazla uygulama entegrasyonu, gelen kutusu önceliklendirme, toplantıya katılma + özetleme, satış erişim otomasyonu ile ajanlar oluşturun Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 49,99 $'dan başlar Glean Dahili bilgi ş Akışı için akıllı kurumsal arama ve AI asistanı Anlamsal bilgi grafiği arama, soru-cevap için AI asistanı, otomatikleştirilmiş onboarding desteği, BT hizmet yönetimi, uyumluluk ş Akışı Özel fiyatlandırma Kalemle yazılmış Fizik tedavi klinikleri için yapay zeka destekli ön büro otomasyonu Otomasyonlu planlama + hatırlatıcılar, EHR entegrasyonları (WebPT), gerçek zamanlı hasta iletişimi, bekleme listesi iptal işlemleri Özel fiyatlandırma Enhans Operasyonel karar verme için perakende odaklı AI ajanı dağıtımı 7 günde özel AI ajanları dağıtın, Action Transformer kişiselleştirme, çoklu model karar verme, gerçek zamanlı pazar + operasyon verileri izleme Özel fiyatlandırma Naratix Çevrimiçi perakendeciler için e-ticaret kataloğu zenginleştirme ve rakip izleme Ham ürün verilerini temizleyin ve zenginleştirin, SEO için optimize edilmiş açıklamalar, kişiye özel içerik uyarlama, rakip izleme, Shopify/ERP entegrasyonları Özel fiyatlandırma Pixel Robotics Hibrit AMR-insan filoları için otonom depo lojistiği PIXEL PT palet taşıma robotları, 3D algılama + harita, AMR'ler + manuel için filo yönetimi, hibrit depo entegrasyonları, 16 saat otonom operasyonlar Özel fiyatlandırma LangChain Ar-Ge ve geliştirme ağırlıklı takımlar için LLM destekli uygulamalar ve otomasyonlar oluşturma LangSmith hata ayıklama/izleme, 600'den fazla araç entegrasyonları, LCEL ile ş Akışı düzenleme, bellek + ajan işbirliği Ücretsiz geliştirici seviyesi; Pro planlar 39 $/koltuk/aydan başlar Enso Satış, pazarlama, yönetici ve destek alanlarında KOBİ'ler için uygun fiyatlı AI ajanı pazarı 300'den fazla önceden eğitilmiş ajan, 70'den fazla endüstri otomasyonu, pazarlama/satış/yönetici/hukuk kapsamı, LangChain entegrasyonu, içerik + ş Akışı ölçeklendirme kullanıcı başına aylık 49 $

Gelecek vaat eden AI ajanı girişimleri ve izlenmesi gereken şirketler

Ş Akışlarını hızlandırmak ve verimliliği artırmak için kullanabileceğiniz en iyi AI ajanı araçlarından bazılarını keşfedelim.

clickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz* Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

1. ClickUp (Bağlamsal AI ile hepsi bir arada takım verimliliği için en iyisi)

ClickUp Brain'i kullanarak çalışma alanınızın tamamından bağlam açısından zengin yanıtlar alın

ClickUp, proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimini tek bir platformda bir araya getiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır ve yeni nesil AI otomasyonu ve arama özelliği ile hızlandırılmıştır.

Her bir AI bileşeni, diğerleriyle bağlantı kurarak ve birbirini tamamlayarak mükemmel bir ekosisteme sahiptir.

Bağlam farkında AI omurgası

ClickUp Brain, çalışma alanınıza gömülü bir bağlamsal AI katmanıdır. Görevlerinize, belgelerinize, sohbetlerinize ve Google Drive, GitHub, Jira ve daha fazlası gibi harici entegrasyonlara erişebilir. Bu, rol veya projeye özgü sorular sorabileceğiniz ve bağlam açısından zengin yanıtları anında alabileceğiniz anlamına gelir.

Örnek, mobil uygulamanızın dağıtım sürecini anlamak için düzinelerce belgeyi incelemek zorunda kalmazsınız. Sadece "Mobil uygulamanın dağıtım süreci nedir?" diye sorabilirsiniz ve ilgili belgelerden, geçmiş görevlerden ve sohbetlerden derlenen net ve özet bir cevap alabilirsiniz.

Düşünen ve hareket eden otomasyon sistemleri

Çalışma alanınızı otomasyon için özel ClickUp AI Ajanları oluşturun veya önceden oluşturulmuş olanları kullanın

ClickUp Brain'in zekasını temel alan ClickUp AI Ajanları, sizin adınıza aktif olarak işleri yürütür:

Önceden oluşturulmuş ajanlar: Müşteri güncellemelerini gönderme, görevleri atama veya uyumluluk için yönlendirme gibi yaygın Müşteri güncellemelerini gönderme, görevleri atama veya uyumluluk için yönlendirme gibi yaygın AI ajanı ş akışlarını gerçekleştirin

*özel ajanlar: Takımınızın özel ihtiyaçlarına göre kod yazmadan otomasyonlu ş Akışları oluşturmanıza olanak tanır

Bir müşterinin bir form göndererek destek talebinde bulunduğunu varsayalım. Önceden oluşturulmuş bir AI ajanı bunu algılayabilir, her eylem için görevler ve alt görevler oluşturabilir, bunları ekibin iş yüküne göre atayabilir ve özet güncellemeleri otomatik olarak gönderebilir.

Kurulum şu şekilde işler:

Masaüstü AI süper uygulama

ClickUp Brain ve AI ajanları araç içinde çalışırken, ClickUp Brain MAX AI'nın erişimini bir masaüstü yardımcı programı olarak genişletir. AI'nın yayılmasını ele alarak, tüm araçlarınızda arama, otomasyon, sesli komutlar ve AI modellerini birleştirerek size şunları sunar:

Bağlamsal evrensel arama: ClickUp, Google Drive veya SharePoint'te olsun, her şeyi bulmak için tek bir arama çubuğu

Konuşma-metin verimlilik: Görevleri, e-postaları ve mesajları doğal bir şekilde ve yazmaktan 4 kat daha hızlı dikte edin

kurumsal düzeyde gizlilik: *Üçüncü taraf AI modelleri, şirket verilerinizle eğitilmez

Tüm AI araçlarınızı ClickUp Brain MAX ile birleştirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

zaman alan manuel işleri ortadan kaldırın: *100'den fazla hazır şablon ve doğal dil komutlarından kurallar oluşturan bir AI ş akışı otomasyon oluşturucu kullanarak tekrarlayan görevlerinizi ve yoğun işlerinizi otomatikleştirin

*süreçleri net bir şekilde belgelendirin: ClickUp Belge ile görev bağlantıları ve gerçek zamanlı işbirliği özelliği sayesinde canlı wiki'ler, SOP'lar ve toplantı notları oluşturun

metninizi oluşturun ve düzeltin: *ClickUp Görevi ve ClickUp Belge'de entegre AI'yı kullanarak güncellemeleri hızlı bir şekilde taslak haline getirin, üslubu iyileştirin ve hantal metinleri düzenleyin

Sorunsuz iletişim kurun: ClickUp Chat'i kullanarak proje tartışmalarını, dosyaları ve güncellemeleri aynı çalışma alanında tutun. AI destekli konu özetleri sayesinde işlerinizi izleme

*paydaşları bilgilendirin: ClickUp Gösterge Paneli ile ilerlemeyi genel bir görünümle görmek için grafikleri, metrikleri ve raporları kullanın

*toplantıları daha verimli hale getirin: ClickUp AI Notetaker ile toplantı notlarını otomatik olarak kaydedin ve transkripsiyonunu yapın, eylem ögelerini ve özetleri paydaşlarla paylaşım yapın

ClickUp sınırları

Kapsamlı özellikleri ve özelleştirme seçenekleri nedeniyle öğrenme eğrisi oldukça diktir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Gerçek bir kullanıcıdan kısa bir alıntı:

ClickUp, iş akışlarını özelleştirmeyi, görevleri yönetmeyi ve ilerlemeyi tek bir yerden izlemeyi kolaylaştıran etkileyici bir dizi özellik sunar. Her projeye özel görünümler oluşturabilmem, otomasyonlar ayarlayabilmem ve halihazırda kullandığım diğer araçlarla entegre edebilmem çok hoşuma gidiyor. Kişisel görev takibi veya karmaşık iş operasyonları için çok yönlü bir araç. Şablonlar ve gösterge panelleri, her şeyi düzenli ve takip etmesi kolay tutmak için özellikle yararlı.

2. Adept AI (Karmaşık ofis görevlerini otomasyonla gerçekleştirmek için en iyisi)

adept AI aracılığıyla

Adept, web siteleri ve yazılım uygulamaları genelinde ş akışlarını otomasyonla gerçekleştiren güvenilir ajanlarla kuruluşları güçlendiren bir ajan AI platformudur.

Özel eğitim verilerinin temeli benzersizdir. Modellerine gerçek web arayüzlerinden ve yazılım kullanımından trilyonlarca belirteç besleyerek, ajanlara dijital araçların pratikte nasıl iş yaptığına dair sezgisel bir anlayış kazandırmışlardır.

Platformun gücü, çok modlu yaklaşımında yatmaktadır. Bu ajanlar, arayüzleri görsel olarak ayrıştırabilir, öğeler arasındaki uzamsal ilişkileri anlayabilir ve karmaşık düzenler hakkında mantıksal çıkarımlarda bulunabilir.

Adept AI'nın en iyi özellikleri

Adept AI'nın ekranı görsel olarak algılamasına ve tıklama, yazma ve gezinme gibi insan eylemlerini taklit etmesine izin vererek bilgisayarınızı bir insan gibi kontrol edin

Adept Workflow Language (AWL) ile proje yönetimi otomasyonunu özel hale getirin, çok modlu etkileşimler oluşturun veya doğal dilde adımlar yazın

Tedarik zinciri lojistiğini otomasyonla gerçekleştirin, finansal belgeleri işleyin ve sağlık hizmetleri uyumluluk ş akışlarını yönetin

PDF'ler, grafikler ve tablolar gibi karmaşık kaynaklardan gelen soruları Web VQA özelliği ile yanıtlayın

Adept AI sınırları

Genellikle ek geliştirme veya özel gerektirir

Kaliteli eğitim verilerine büyük ölçüde dayanır, ancak bu veriler önyargılı veya eksik olabilir

Adept AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Adept AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

3. Crew AI (Geliştirici dostu çoklu ajan AI düzenlemesi için en iyisi)

crew AI aracılığıyla

Crew AI, insan proje ekipleri gibi işbirliği yapan özel AI ajanları türlerini koordine ederek kurumsal otomasyonu destekler. Her şeyi tek bir AI'ya emanet etmek yerine, her ajanın farklı uzmanlık alanlarına sahip olduğu "ekipler" oluşturur. Bu, bir ajanın araştırmayı yürütürken, bir diğerinin içerik oluşturmayı yönetmesi ve bir üçüncüsünün kalite kontrolünü denetlemesi anlamına gelir.

Geleneksel otomasyona kıyasla bunun ne kadar doğal hissettirdiği dikkat çekicidir. Bu ajanlar, karmaşık ş akışları arasında sorunsuz bir şekilde koordinasyon sağlar, değişikliklere uyum sağlar ve toplu olarak kararlar alır.

Kurumsal kullanıma hazır platform, esnek dağıtım seçeneklerine sahiptir, 1.200'den fazla uygulamayla entegre olur ve kod gerektirmeyen araçlar sunar.

Crew AI'nın en iyi özellikleri

Etkinlik odaklı hassas kontrol ve mantıksal koşullar sağlayan "Akış" ile ş akışlarını düzenleyin

Bulut, kendi sunucunuzda veya yerel ortamlarda dağıtın, altyapı ve veri gizliliği üzerinde tam kontrol sahibi olun

Gerçek zamanlı metrikler, günlükler ve izleme ile AI ajanlarının performansını ve ROI'sını takip edin, böylece sürekli optimizasyon ve şeffaflık sağlayın

100.000'den fazla sertifikalı geliştiriciden oluşan geniş ve aktif bir toplulukla, destek ve paylaşım kaynakları sayesinde geliştirme sürecini hızlandırın

Crew AI sınırları

Tanımlanmış rolle sahip birden fazla uzman ajanı koordine etmek karmaşıktır

Ş akışlarını yapılandırmak ve ajanları daha büyük sistemlere entegrasyonlarla entegre etmek zaman alıcı bir iştir

Crew AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Crew AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Kuruluşların %51'i şu anda AI ajanları kullanırken, %35'i ise önümüzdeki iki yıl içinde kullanmayı planlıyor.

💡 Profesyonel İpucu: AI asistanınıza uzun talimatlar yazmak yerine, bunları sesli olarak söyleyebilirsiniz. ClickUp Brain MAX'ın Talk to Metin özelliği ile bunu yapabilirsiniz!

4. Lindy AI (Kod gerektirmeyen AI ajanı ş Akışı otomasyonu için en iyisi)

lindy AI aracılığıyla

Lindy, işlerin basit doğal dil açıklamalarıyla "AI çalışanları" oluşturmasına olanak tanıyarak AI otomasyonunu erişilebilir hale getiriyor. Lindy'ye ne yapılacak, tamamlandı, söyleyin, o da satış faaliyetlerinden toplantı planlamaya kadar her şeyi halledebilecek özel AI ajanları oluşturur.

Etkileyici olan, entegrasyonların derinliğidir: platform 2.500'den fazla uygulamayla bağlantı kurar. Bu sayede, AI ajanları tüm teknoloji yığınınızda sorunsuz bir şekilde iş yapabilir. Lindy, SOC 2 ve HIPAA uyumluluğu ile kurumsal düzeyde güvenliğini korurken tüm bunları halleder.

Ayrıca, modelden bağımsız olduğundan, ajanlarınızı hangi LLM ile güçlendireceğinizi seçebilirsiniz.

Birden fazla AI ajanı, tıpkı insan çalışanlar gibi karmaşık ş akışlarında işbirliği yapabilirken, onay veya eskalasyon için insanları da sürece dahil edebilir. Bu ajanları doğrudan web sitenize yerleştirebilir veya bir mobil uygulama aracılığıyla erişebilirsiniz.

Lindy AI'nın en iyi özellikleri

Özel ajanlar oluşturun ve bunları takımlar arasında paylaşım yapın

Potansiyel müşteri takibi veya rapor oluşturmadan toplantı planlama ve müşteri desteğine kadar, birden fazla uygulamada tüm ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirin

Ş Akışlarına AI tabanlı mantık ve çoklu tetikleyici ekleyin

Kod gerektirmeden, görevleri nasıl tamamladığınızı göstererek asistanınızı eğitin

Doğal dil komutlarını kullanarak üretime hazır uygulamalar oluşturun

Lindy AI sınırları

Kullanıcılar sınırlı eğitimler ve bilgilerden şikayetçi

Yeni görevlerin başlatılması 20 saniyeye kadar sürebilir, bu da gerçek zamanlı otomasyon ihtiyaçları için yavaş kabul edilebilir

Platformun hata ayıklama araçları sınırlı olduğundan, sorunları verimli bir şekilde gidermek ve düzeltmek zorlaşıyor

Lindy AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 49,99 $/ay

iş: 199,99 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Lindy AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Lindy AI hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Lindy AI benim için oyunun kurallarını değiştiren bir ürün oldu. AI ajanlarını oluşturmayı ve yönetmeyi basit, sezgisel ve hatta eğlenceli hale getiriyor... Bununla birlikte, iyileştirilebilecek birkaç nokta var. Yeni kullanıcıların ajanların tüm potansiyelini ortaya çıkarmalarına yardımcı olacak daha fazla öğretici veya örnek olmasını isterdim. Ayrıca, ücretli olması bir engel gibi hissettirebilir, ancak mümkün olanları gördüğünüzde bunun değerine değdiğini düşünüyorum.

📮 ClickUp Insight: İnsanların %43'ü tekrarlayan görevlerin iş günlerine yararlı bir yapı sağladığını söylerken, %48'i bu görevlerin yorucu olduğunu ve anlamlı işlerden dikkatlerini dağıttığını düşünüyor. Rutin işler verimlilik hissi verebilir, ancak genellikle yaratıcılığı sınırlar ve anlamlı ilerleme kaydetmenizi engeller. ClickUp, akıllı AI ajanları aracılığıyla rutin görevleri otomasyon ile bu döngüden kurtulmanıza yardımcı olur, böylece siz derinlemesine iş yapmaya odaklanabilirsiniz. Hatırlatıcıları, güncellemeleri ve görev atamalarını otomasyon ile otomatikleştirin ve Otomatik Zaman Bloğu ve Görev Öncelikleri gibi özelliklerin verimli çalışma saatlerinizi korumasına izin verin. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

5. Glean (Akıllı kurumsal arama için en iyisi)

glean aracılığıyla

Glean, kurumsal şirketlerin en büyük verimlilik düşmanlarından biri olan, düzinelerce uygulama ve sisteme dağılmış bilgileri sonsuz bir arayışla bulma sorununu ele alıyor. Gmail, Slack, Jira, Salesforce ve sayısız diğer araçlar arasında geçiş yapmak zorunda kalmazsınız.

Mevcut tüm izinleri ve güvenlik protokollerini gözetirken, şirketinizin tüm bilgi ekosistemini anlayan akıllı bir arama deneyimi sunar.

Platformun AI asistanı, karmaşık soruları yanıtlayabilir, içerik taslağı oluşturabilir ve hatta çok adımlı ş akışlarını otomasyon hale getirebilir. Bir potansiyel müşteri hakkında araştırma yapmanız mı gerekiyor? Ya da bilgi tabanınızdan yararlanarak sık karşılaşılan destek taleplerini otomatik olarak yönlendirmek mi istiyorsunuz? Glean'in otonom ajanları bu karmaşık görevleri sorunsuz bir şekilde yerine getirir.

En iyi özellikleri Glean

Şirketlere özgü jargonları, projeleri ve rolleri anlayan bir bilgi grafiği ile gelişmiş semantik aramadan yararlanın

Doğal dil ile zahmetsizce AI ajanları oluşturun ve bunları IT hizmet yönetiminden çalışanların işe alımına kadar görevler arasında kullanın

Hızlı bir başlangıç yapmak için önceden oluşturulmuş Ajan Kitaplığı şablonları arasından seçim yapın

Ajanları, programlara, içerik güncellemelerine veya belirli tetikleyicilere göre etkinleştirin

Akıllı ajan mantık teknolojisini kullanarak yanıtları iş süreçlerine dinamik olarak uyarlayın

Glean'ın API'sini kullanarak ajanları bağlı uygulamalarınıza ekleyin

Sınırları Glean

Arama sonuçları çok geniş ve bir şeyi bulmak için birden fazla tıklama gerekiyor

Değiştirilemeyen esnek olmayan analitik

Platform, sınırlı sayıda önceden oluşturulmuş endüstri ş Akışı şablonları sunar ve bu şablonlar ek özel çaba gerektirebilir

Fiyatlandırma bilgilerini Glean

Özel fiyatlandırma

Glean derecelendirmeleri ve yorumları inceleyin

G2: 4,7/5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Glean hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşleri şöyle:

Glean'da en çok sevdiğim şey, tüm iş uygulamalarımdaki bilgileri bulmamı ve bunlara erişmemi ne kadar sorunsuz bir şekilde kolaylaştırması. Zaman kazandırıyor, yinelenen işleri azaltıyor ve işbirliğini daha verimli hale getiriyor.

Glean'da en çok sevdiğim şey, tüm iş uygulamalarımdaki bilgileri bulmamı ve bunlara erişmemi ne kadar sorunsuz bir şekilde kolaylaştırması. Zaman kazandırıyor, yinelenen işleri azaltıyor ve işbirliğini daha verimli hale getiriyor.

🧠 İlginç Bilgi: AI ajanları bilimsel keşiflerde de test ediliyor. 2022'de Carnegie Mellon ve Meta'daki araştırmacılar, yeni kimyasal reaksiyonlar önermek üzere bir ajanı eğittiler. Sistem, daha önce hiçbir insanın belgelemediği reaksiyonlar buldu ve AI'nın araştırmaları keşfedilmemiş alanlara yönlendirebileceğini gösterdi.

6. Penciled (Fizik tedavide AI destekli ön büro otomasyonu için en iyisi)

penciled aracılığıyla

Penciled, fizik tedavi kliniklerinin randevu planlamasını değiştiriyor ve kliniklere yorulmak bilmeyen bir AI resepsiyon asistanı sunuyor

Bu araç, hasta iletişim döngüsünün tamamını proaktif olarak yönetir. Hastalara kaçırılan randevular hakkında metin gönderme, hatırlatıcıları yönetme, bekleme listelerinden iptal edilen randevuları doldurma ve hatta gecikme ücretlerini işleme konusunda yardımcı olur.

WebPT gibi EHR sistemleriyle derin entegrasyonları onu özel kılıyor. Hasta verilerinizi ve plan belgelerinizi gerçek zamanlı olarak okur, kimin ne zaman ve ne için randevu alması gerektiğini anlar.

Bir iptal olduğunda, Penciled bekleme listesindeki hastalarla hemen iletişime geçer ve ilk yanıt veren hastayı randevuya alır, tüm bunlar insan müdahalesi olmadan gerçekleşir.

En iyi özellikler

Uyumluluğu sağlamak ve hasta bakım süreçlerini optimize etmek için farklı sağlayıcılar arasında bakım planının tamamlanma durumunu çıkarın ve takip edin

Tekrarlayan aramaları ve metinleri azaltarak ön büro personelini ücretsiz bırakın ve onların yüz yüze hasta bakımına odaklanmalarını sağlayın

Hasta iletişimini gerçek zamanlı olarak izleyin, hiçbir mesajın kaçırılmamasını sağlayın ve klinik personelinin AI yanıtlarını denetlemesini sağlayın

Kalemle çizilmiş sınırlar

Hastalarla ilgilenmek için gereken incelikli anlayışı eksik

Etkinlik, EHR sistemleriyle sorunsuz entegrasyona bağlıdır

Kalemle yazılmış fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Kalemle yazılmış puanlar ve yorumlar

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

7. Enhans (Perakende odaklı AI ajanı platformları için en iyisi)

via Enhans

Enhans, gelecek vaat eden teknoloji ile pratik, gerçek dünyadaki uygulama arasındaki boşluğu dolduruyor. Yedi gün gibi kısa bir sürede kurulup çalıştırılabilen akıllı AI ajanlarını hızlı bir şekilde devreye almak için özel bir platform oluşturdular.

Sistem, e-posta, CRM ve elektronik tablolar gibi araçlar içindeki kullanıcı eylemlerini gözlemleyerek bireysel iş kalıplarını öğrenir. Ardından, "haftalık satış raporunu hazırla" veya "dünden gelen tüm yeni potansiyel müşterileri takip et" gibi üst düzey hedefler verilebilir ve sistem, kullanıcı adına gerekli yazılımları otonom bir şekilde yönlendirip çalıştırarak bu hedefleri gerçekleştirir.

Ajanlar, zorlukları aktif olarak belirler ve gerçek kullanıcı ihtiyaçları ve çevresel faktörlere göre problem çözme yaklaşımlarını uyarlar.

En iyi özellikleri geliştirin

Gerçek zamanlı pazar ve operasyonel verileri otomatik olarak toplayın ve izleyin, böylece kullanıcı odaklı özelleştirme imkanı sağlayın

Fiyatlandırma, envanter ve promosyonları optimize etmek için birkaç AI modelini işbirliği içinde kullanarak çoklu model kararları alın

Kullanıcı davranışına göre yanıtları kişiselleştiren Action Transformer ile etkileşimleri dönüştürün

Basit, doğal dil komutlarıyla karmaşık, çok adımlı görevleri gerçekleştirin

Sınırları geliştirin

Karmaşık çoklu model AI'yı çalıştırmak yüksek hesaplama gücü gerektirir

AI ajanlarını mevcut eski IT altyapısıyla entegre etmek zor olabilir

Derin bağlamsal anlayış veya öznel yargı gerektiren görevlerde zorluk yaşayabilir

Enhans fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Enhans derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Saklambaç simülasyonları gibi çoklu ajan ortamlarında, botlar, rakiplerini tuzağa düşürmek için sanal kutularla kapıları bloklamak gibi, kimse onlara açıkça öğretmemiş akıllı takım çalışması stratejileriyle acil işbirliği geliştirdiler.

📖 Ayrıca okuyun: Proje Yönetimi için En İyi AI Ajanları

8. Naratix (E-ticaret kataloğu otomasyon ve zenginleştirme için en iyisi)

naratix aracılığıyla

Naratix, dağınık tedarikçi verilerini temiz, satılabilir ürün kataloglarına dönüştürür. E-ticaret işleri, eksik ürün açıklamaları ve uyumsuz listelerle uğraşmak için sayısız saat harcamak yerine, artık ham verilerini yükleyebilir ve bunların bir gecede SEO için optimize edilmiş, kusursuz kataloglara dönüşmesini izleyebilir.

AI, pazar gereksinimlerine uyum sağlarken, marka tutarlı açıklamalar, uygun kategorizasyon ve farklı pazarlar için yerelleştirilmiş içeriklerle verileri zenginleştirir.

Platform, Shopify, BigCommerce ve ERP gibi mevcut sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve maliyetli geçişler gerektirmez.

Naratix'in en iyi özellikleri

JSON, CSV ve XLX gibi biçimlerde bulunan ürün verilerinden marka ile uyumlu ürün açıklamaları, marka sayfaları ve kategori sayfaları otomatik olarak oluşturun

Sürekli rakip izlemeyi (otomasyon) kullanarak fiyatlandırma ve pazar eğilimlerini takip edin

Müşteri Profili Motoru 'nu kullanarak ürün açıklamalarını ve içeriği belirli alıcı demografik özelliklerine ve tercihlerine göre özelleştirin

Envanter eksikliklerini ve fazla stok risklerini ortaya çıkararak daha akıllı satın alma kararları alın

Naratix sınırları

AI analitik araçlarına aşina olmayan yeni başlayanlar için sınırlı sayıda dokümantasyon mevcuttur

Son derece yaratıcı, hayal gücü zengin veya metaforik ürün açıklamalarıyla mücadele

Bazı kullanıcılar, entegrasyonları ayar ve sürdürmede zorluklar yaşadıklarını bildirmiştir

Naratix fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Naratix derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📖 Ayrıca okuyun: AI ile Satış Sürecinizi Otomasyon

9. Pixel Robotics (İntralojistikte otonom mobil robotlar için en iyisi)

pixel Robotics aracılığıyla

Pixel Robotics, endüstriyel ortamların gerçekliklerini yönlendirebilen AI destekli mobil robotlar ile depo otomasyonunu destekler.

Platform, gelişmiş bilgisayar görüşü, dijital ikizler, pekiştirme öğrenimi ve patentli AI yerelleştirmeyi bir araya getirir. Bu sayede robotik kollar ve mobil robotlar, depoda çeşitli öğeleri seçip sıralama, küçük farklılıklar gösteren ürünleri monte etme veya kalite kontrol denetimleri gerçekleştirme gibi karmaşık, tekrarlanmayan görevleri yerine getirebilir.

Bu robotlar, bulundukları ortama uyum sağlar, palet pozisyonlarını anında algılar ve hatta forkliftleri tanıyıp onlardan kaçınır.

Pixel Robotics'in en iyi özellikleri

Hibrit depo yönetimi ve tampon alan otomasyonu için hem AMR'leri hem de manuel taşımaları koordine eden filo yönetim araçlarından yararlanın

3D algılama ve fotogerçekçi ortam harita kullanarak lojistik süreçlerini görselleştirin ve optimize edin

Yanlış yerleştirilmiş öğeler veya yeni engeller gibi ortamdaki değişikliklere gerçek zamanlı olarak uyum sağlayın

Otomatik Li-Ion şarj ve minimum kesinti süresi ile 16 saate kadar kesintisiz otonom çalışma elde edin

Pixel Robotics sınırları

Çeşitli sensör verilerini (kameralar, LiDAR, radar vb.) sorunsuz bir kontrol sistemine entegre etmek hala zorlu bir görevdir

Öngörülemeyen ortamlarda sınır esneklik

Pixel Robotics fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Pixel Robotics derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: OpenAI , robotik el simülasyonlarında ajanları Rubik Küpü gibi nesneleri manipüle etmek için eğitti. Ajanlar, simülasyonda "kırık" parmak gibi durumlara uyum sağlamayı öğrendi ve problem çözmede şaşırtıcı bir esneklik gösterdi.

10. LangChain (LLM destekli uygulamalar ve otomasyonlar oluşturmak için en iyisi)

langChain aracılığıyla

LangChain, kullanıcı ürünü değil, geliştiricilerin ajan AI uygulamaları oluşturmaları için temel bir açık kaynak çerçeve'dir.

Deneysel dil modellerini üretime hazır, akıllı uygulamalara dönüştürmeye yardımcı olur. Karmaşık, çok adımlı ş akışlarını yönetebilen otonom AI ajanları oluşturmak, koordine etmek ve dağıtmak için araçlar sunar.

AI ş akışı oluşturucusunun uygulama geliştirmeye yönelik kapsamlı yaklaşımı, ş akışı düzenlemeyi, gelişmiş bellek yönetimini ve işbirliğine dayalı ajanların oluşturma sürecini kolaylaştırır.

Ayrıca, görsel IDE ve yeniden kullanılabilir şablonları, takımların AI çözümleri üzerinde hızlı bir şekilde prototip oluşturmasına ve yineleme yapmasına olanak tanır.

LangChain'in en iyi özellikleri

LangSmith aracılığıyla gelişmiş hata ayıklama, izleme ve değerlendirme araçlarına erişerek zincir performansı hakkında derinlemesine bilgi edinin ve hataları verimli bir şekilde tespit edin

Uygulamaları bağlamı korumak için kısa ve uzun vadeli bellek ile donatın

Veritabanları, API'ler ve özel AI hizmetleri dahil olmak üzere 600'den fazla araçla sorunsuz bir şekilde entegre olarak, yoğun özel kodlama gerektirmeden ş Akışı yeteneklerinizi genişletin

LangChain Expression Language (LCEL) kullanarak karmaşık, çok adımlı ş akışlarını koordine edin ve AI ve veri bileşenleri genelinde mantık ve yürütme üzerinde hassas kontrol sağlayın

LangChain sınırları

Belgelerde ileri düzey kullanım örnekleri için eksiklikler bulunmaktadır

Bir çerçeve olarak, etkili bir şekilde kullanmak için güçlü programlama ve hızlı mühendislik becerileri gerektirir; "kodsuz" bir çözüm değildir

LangChain ile oluşturulan herhangi bir ajanın kalitesi ve güvenilirliği, nihai olarak kullanılan temel LLM'nin yetenekleriyle sınırlıdır

LangChain fiyatlandırması

Geliştirici: Ücretsiz başlayın, kullandıkça ödeyin

Artı: Koltuk başına aylık 39 $ (daha sonra kullandıkça ödeyin)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma (kullandıkça öde)

LangChain derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (35+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar LangChain hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Langchain, büyük dil modelleriyle iş için modüler ve genişletilebilir bir yol sunar. LLM'leri araçlar, bellek ve harici veri kaynaklarıyla birbirine bağlama yeteneği, onu gerçek dünya uygulamaları için inanılmaz derecede güçlü kılar... Öğrenme eğrisi, yeni başlayanlar, özellikle LLM'ler veya Python ile çalışma deneyimi olmayanlar için zor olabilir.

11. Enso (KOBİ otomasyonu için uygun fiyatlı bir AI ajanı pazarı olarak en iyisi)

enso aracılığıyla

Enso, küçük ve orta boyutlu işler için oluşturulmuş bir AI ajanı pazarı ve otomasyon merkezidir. KOBİ'ler bu araca abone olarak pazarlama, satış, yönetici, finansman, hukuk, müşteri desteği ve daha birçok alanda 300'den fazla önceden eğitilmiş AI ajanına erişebilirler.

Kurulum karmaşıklığı yoktur: ajanlar kullanıma hazırdır, sektördeki en iyi uygulamalarla yönlendirilir ve e-posta, CRM ve proje yönetimi platformları gibi mevcut araçlarla entegre olur. İşler, teknik uzmanlığa ihtiyaç duymadan uçtan uca otomasyon elde eder.

Enso'nun en iyi özellikleri

Marka tutarlılığı ve kişiselleştirilmiş içerik üretimini gerçek zamanlı olarak yönetin

70'den fazla sektörü kapsayan sektöre özel AI çözümleri ile iş operasyonlarınızı zahmetsizce ölçeklendirin

LangChain ile entegrasyonlar dahil olmak üzere sürekli genişleme ve ortaklıklar ile AI odaklı ş akışlarını değerlendirin ve geliştirin

Birden fazla serbest çalışan ve manuel işçiliği, tutarlı bir şekilde yüksek kaliteli iş desteği sunan güvenilir AI ajanlarıyla değiştirin

Enso sınırları

Kullanıcılar teknik sorunlar yaşadıklarını bildirmiştir

Kullanım sınırları, örneğin kullanıcı başına günde 10 defaya kadar bireysel AI ajanları çalıştırma gibi

Enso fiyatlandırması

kullanıcı başına aylık 49 $

Enso derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Yöneticilerin yaklaşık 10'da 9'u, ajan AI nedeniyle bu yıl AI bütçelerini artırdıklarını söylüyor. Bunların dörtte birinden fazlası %26 veya daha yüksek artışlar planlıyor, bu da şirketlerin iddialı, büyük ölçekli bir uygulamaya hazırlandıklarını gösteriyor.

Ajan AI'da Anahtar Pazar Eğilimleri

Küresel AI ajanları pazarı patlama yaşıyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde yıllık bileşik büyüme oranı %45,8 ile 50,31 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu, otomasyona olan talebin arttığını, doğal dil işlemede ilerlemeler olduğunu ve kişiselleştirilmiş özel müşteri deneyimlerine olan ihtiyacın arttığını gösteriyor.

Finansman eğilimleri bu ivmeyi yansıtıyor. AI ajanları girişimleri 2,8 milyar dolarlık risk sermayesi topladı ve analistler bu yılki toplam yatırımın 6,7 milyar doları aşacağını proje ediyor.

Avrupa, ilk çeyrekte 65 anlaşmada 1 milyar avronun üzerinde fon toplayarak geçen yılın toplam rakamlarını geride bırakarak aktif bir merkez haline geldi. Bu sermaye akışı, girişimlerin yapay zekayı pasif asistanlardan, minimum insan müdahalesiyle çok adımlı görevleri yerine getirebilen otonom meslektaşlara dönüştürme sürecinde öncü rol oynadığına dair yatırımcıların güvenini vurguluyor.

Kabulü, kurumsal tarafta da aynı derecede güçlüdür. Ancak dikkat çekici olan, kabulün teknoloji odaklı şirketlerle sınırlı olmamasıdır. Sağlık, finans ve hukuk hizmetleri alanındaki orta ölçekli şirketler de uyumluluk, müşteri desteği ve operasyonel süreçleri otomasyonlaştırmak için ajanları entegre etmektedir.

Aynı zamanda, ajan AI'nın hızlı yükselişi yeni zorluklar da beraberinde getirdi. Güvenlik ve güvenilirlik ön planda yer alıyor. Noma Security'nin otonom sistemleri hatalardan veya kötü niyetli kullanımdan korumak için son zamanlarda 100 milyon dolarlık fon topladığı da bu durumu vurguluyor.

Bu, pazarın hızla genişlemesine rağmen, sürdürülebilir başarının pratik uygulama, güven ve kanıtlanabilir iş değeri üzerine kurulacağını gösteriyor.

📖 Ayrıca okuyun: İş ş Akışları için AI Orkestrasyon Araçları

AI Ajanlarını Benimsemenin Zorlukları ve Riskleri

Şimdi, AI ajanlarını kullanmanın bazı sorunlarına ve bunları hafifletmek için stratejilere bakalım:

Zorluk veya risk Çözüm Verinin güvenlik ve gizlilik Uçtan uca şifreleme, sağlam erişim kontrolleri, uyumluluk denetimleri ve AI'ya özgü veri işleme prosedürleri uygulayın Önyargı, adalet ve ayrımcılık Eğitim verilerinde çeşitliliği sağlayın, adalet ölçütleri belirleyin ve algoritmik önyargıları düzenli olarak test edin Yasal düzenlemelere uygunluk Yasalara (ör. GDPR) ilişkin güncel bilgileri takip edin, düzenli denetimler gerçekleştirin ve başlangıçtan itibaren uyumlu AI ş Akışları tasarlayın Operasyonel güvenilirlik Denetim döngüleri, sürekli izleme, yedekleme mekanizmaları ayarlayın ve ajan davranışlarına operasyonel sahipler atayın Model pozisyonlandırma ve manipülasyon Model boru hatlarını güvenli hale getirin, düşmanca faaliyetleri izleyin, güvenlik açığı taramaları yapın ve güvenilmeyen verilere maruz kalmayı sınırlayın Öngörülemeyen veya zararlı davranışlar Kritik kararlar için insan faktörünü içeren güvenlik sistemleri kullanın, dinamik ortamlarda ajanın tepkilerini test edin ve özerkliği sınırlayın Eski sistemlerle entegrasyonlar Orta katman yazılımlarına, API katmanlarına ve aşamalı geçiş planlarına yatırım yapın; birlikte çalışabilirliği önceliklendirin Satıcıya bağımlılık Açık standartları ve modüler mimarileri tercih edin ve tedarikçi veya platform değiştirme seçeneğini koruyun Aşırı optimizasyon veya hedef uyumsuzluğu Ajan nesnelerini dönemsel olarak gözden geçirip güncelleyin, uyumluluğu test edin ve optimizasyon kriterlerine paydaşları dahil edin Sürekli maliyet ve bakım yükü Sürekli yeniden eğitim, güncellemeler ve değişen gereksinimlere uyum için bütçe ayırın; mümkün olduğunda bakım görevlerini otomasyonla gerçekleştirin

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %13'ü zor kararlar almak ve karmaşık sorunları çözmek için AI kullanmak istiyor. Ancak, sadece %28'i iş yerinde düzenli olarak AI kullandığını söylüyor. Olası bir neden: Güvenlik endişeleri! Kullanıcılar, hassas karar verme verilerini harici bir AI ile paylaşım yapmak istemeyebilir. ClickUp, AI destekli problem çözme özelliğini güvenli Çalışma Alanınıza getirerek bu sorunu çözüyor. SOC 2'den ISO standartlarına kadar, ClickUp en yüksek veri güvenlik standartlarına uygundur ve çalışma alanınızda üretken AI teknolojisini güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

AI Ajanlarının Gelecekteki Görünümü

AI ajanları, niş deneylerden ana akım iş araçlarına doğru istikrarlı bir şekilde ilerliyor ve sektörler genelinde işlerin nasıl tamamlandığını yeniden şekillendiriyor.

Analistler, pazarın yıllık %45'in üzerinde bir oranda büyüyeceğini ve neredeyse her kurumsal birim önümüzdeki 12 ay içinde bu teknolojinin kullanımını artırmayı planladığını tahmin ediyor. Bu ivme, verimlilik artışı ve manuel işlerin azalması gibi pratik kazanımlar ile insanlar ve sistemler arasında daha otonom bir işbirliği vaadinin birleşimiyle besleniyor.

İşte geleceği belirleyen bazı trendler:

Otonom ş Akışları: Ajanlar, "yardımcı" olmaktan çıkıp sorunları tespit edebilen, çözümler tasarlayabilen ve Ajanlar, "yardımcı" olmaktan çıkıp sorunları tespit edebilen, çözümler tasarlayabilen ve tüm dijital ekosistemlerde hareket edebilen sistemlere dönüşüyor

Hiperotomasyon: RPA, analitik ve makine öğrenimini bir araya getirmek, ajanların gerçek RPA, analitik ve makine öğrenimini bir araya getirmek, ajanların gerçek uçtan uca iş dönüşümünü gerçekleştirmesine yardımcı olur

Edge AI: Ajanların, özellikle lojistik, perakende ve üretim alanlarında daha hızlı, gerçek zamanlı kararlar almak için verileri yerel olarak işlemesini bekleyin

🔍 Biliyor muydunuz? Şirketlerin %58'i araştırma ve özetleme için AI ajanlarını kullanırken, %53,5'i e-posta planlama ve taslak hazırlama gibi kişisel verimlilik görevleri için bu ajanlara güveniyor.

ClickUp + AI = Daha Akıllı İş Yöntemi

Az önce incelediğimiz AI ajanı girişimleri, AI ajanlarının yapabileceklerinin sınırlarını zorluyor. Bu, araştırmayı otomasyonlaştırmak, özel deneyimleri optimize etmek veya tüm ş akışlarını ilerletmek gibi faaliyetleri içeriyor.

ClickUp, ClickUp Brain, AI Ajanları ve Otomasyonlar gibi araçların görevleriniz, belgeleriniz ve takım iletişimlerinizle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurduğu hepsi bir arada bir merkez sunar.

AI'yı bir kavram olarak ötesine geçip, işleri daha akıllı ve daha hızlı bir şekilde tamamlamak için gerçekten kullanmak istiyorsanız, ClickUp sizin için doğru çözümdür.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅