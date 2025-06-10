2025'te Verimlilik için En İyi 10 İş Akışı Koordinasyon Aracı

BT yöneticilerinin, DevOps uzmanlarının ve iş süreci analistlerinin hayatları... kaotik.

Bir dakika önce bozuk bir veri boru hattını onarıyorsunuz, bir dakika sonra ise saat 2'de arızalı bir otomasyonun peşindesiniz. Ve hiçbir şey, son teslim tarihinden hemen önce entegrasyon hatalarını gidermek kadar "eğlenceli" değildir.

Sorunsuz çalışma söz konusu olduğunda, otomasyondan daha fazlasına ihtiyacınız vardır. Koordinasyona ihtiyacınız vardır.

👀 Biliyor muydunuz? İş verimsizlikleri, bir şirketin yıllık gelirinin %20-30'unu sessizce tüketir.

Ş Akışı düzenleme araçları, takımlar ve sistemler arasında iş akışlarını tanımlamanıza, planlamanıza ve izlemenize yardımcı olarak en karmaşık iş akışlarının bile minimum manuel müdahaleyle çalışmasını sağlar.

Doğru seçimi yapmanıza yardımcı olmak için en iyi iş akışı düzenleme platformlarını ve her birini öne çıkaran özellikleri bir araya getirdik. Hadi başlayalım!

Tüm araçları hızlıca karşılaştırmak mı istiyorsunuz? Ayrıntılı olarak ele almadan önce genel bir bakış sunuyoruz.

Araç Anahtar özellikler En uygun Fiyatlandırma* ClickUp Görev yönetimi, otomasyon, gerçek zamanlı işbirliği ve AI önerileri için hepsi bir arada platform Karmaşık projeleri yöneten işlevler arası takımlar, yeni kurulan şirketler ve büyüyen işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Apache Airflow Gerçek zamanlı izleme ve bulut/veri araçlarıyla entegrasyon özelliklerine sahip DAG'leri kullanan Python tabanlı iş akışları Karmaşık boru hatlarını ve ML iş akışlarını yöneten veri mühendisliği ve DevOps takımları Sonsuza kadar ücretsiz AWS Step Functions Yerleşik hata yönetimi ve yerel AWS entegrasyonu ile sunucusuz iş akışlarını düzenlemek için görsel bir oluşturucu sağlar AWS'de sunucusuz veya mikro hizmet mimarileri oluşturan ve yöneten takımlar Ücretsiz; özel fiyatlandırma Microsoft Power Automate Eski sistemler için yapay zeka destekli akışlar ve robotik süreç otomasyonu ile Microsoft 365 genelinde kolay iş süreçleri otomasyonu Departmanlar arasında düşük kodlu otomasyon gerektiren Microsoft merkezli işler Ücretsiz; kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlayan ücretli planlar Nected Gerçek zamanlı düzenleme, sorunsuz API bağlantıları ve sezgisel kullanıcı arayüzü ile mantık tabanlı iş akışları oluşturmak için düşük kodlu bir platform Özelleştirilebilir, mantık odaklı iş akışı otomasyonu arayan iş kullanıcıları ve geliştiriciler Ücretsiz; özel fiyatlandırma Prefect DAG'ler olmadan etkinlik odaklı iş akışlarını destekleyen, esneklik, önbellekleme ve gerçek zamanlı tetikleyiciler sunan Python tabanlı araç Ölçeklenebilir Python tabanlı iş akışları arayan veri bilimcileri ve mühendisler Ücretsiz; özel fiyatlandırma Google İş Akışları Gerçek zamanlı tetikleyicilerle sunucusuz bir ortamda bulut tabanlı hizmetleri düzenleyin Etkinlik odaklı veya API tabanlı iş akışları oluşturmak için Google Cloud ekosisteminde çalışan takımlar Ücretsiz; özel fiyatlandırma Azure Data Factory Düşük kodlu arayüz, hibrit veri işleme ve gerçek zamanlı boru hattı izleme ile veri entegrasyonu Büyük ölçekli veri entegrasyonlarını yöneten kurumsal şirketler Özel fiyatlandırma Control-M Tahmine dayalı analitik, CI/CD entegrasyonu ve güvenli veri aktarımları ile karma ortamlarda karmaşık iş akışı yönetimi Yönetişim ve otomasyon gerektiren görev açısından kritik iş yüklerini yöneten kurumsal şirketler Özel fiyatlandırma Flyte Dinamik yürütme, paralel görev yönetimi ve güçlü sürüm kontrolü ile makine öğrenimi iş akışlarını ölçeklendirin Büyük veri bilimi projelerini ve iş akışlarını yöneten veri ve makine öğrenimi mühendisliği takımları Özel fiyatlandırma

Listeye geçmeden önce, doğru BT otomasyon yazılımını seçerken dikkate alınması gereken anahtar özellikleri tartışalım.

Ölçeklenebilirlik: Birkaç iş akışını yönetiyor veya kurumsal çapta otomasyon düzenliyor olun, iş ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan ölçeklenebilir bir mimari arayın

Kullanıcı dostu: Sezgisel bir arayüze, sürükle ve bırak iş akışı oluşturuculara ve sorunsuz gezinme özelliğine sahip iş akışı düzenleme yazılımını seçin, böylece kullanmak için ileri düzey teknik uzmanlık gerekmez

İş akışı izleme: Gerçek zamanlı izleme ve uyarılarla arızaların önüne geçin. Gerçek zamanlı izleme ve uyarılarla arızaların önüne geçin. İyi bir iş akışı yönetim sistemi, ayrıntılı günlükler, görsel iş akışı performansı izleme ve proaktif bildirimler sunmalıdır, böylece sorunlar büyümeden önce giderilebilir

Otomasyon özellikleri: Manuel müdahaleyi en aza indiren bir Manuel müdahaleyi en aza indiren bir iş akışı otomasyon platformu tercih edin. İş akışlarının sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için dinamik haritalama, otomatik yeniden deneme ve bağımlılık yönetimi gibi özellikleri arayın

Entegrasyonlar: Bulut hizmetleri, veri gölleri, veritabanları ve kurumsal uygulamalarla kolayca entegre olan bir araç seçerek sorunsuz veri aktarımı sağlayın

Doğru araç, işi çocuk oyuncağı haline getirir ve şirket genelinde verimliliği artırır. Onsuz nasıl idare ettiğinizi merak edeceksiniz!

💡 Profesyonel İpucu: Bir aracı yalnızca mevcut ihtiyaçlarınıza göre değerlendirmeyin. Bir iş akışı yazılımı aracı seçerken, kuruluşunuzun üç yıllık yol haritasını da göz önünde bulundurun.

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Önceliklerinizi belirlediğinize göre, şimdi en iyilerin en iyilerini keşfedelim!

1. ClickUp (Otomasyon ve gerçek zamanlı işbirliği ile iş akışlarını kolaylaştırmak için en iyisi)

ClickUp'ı ücretsiz kullanmaya başlayın ClickUp ile iş akışlarınızı basitleştirin, verimliliği artırın ve her şeyi tek bir güçlü platformda yönetin

Günümüzün iş dünyası bozuk. Projelerimiz, bilgilerimiz ve iletişimimiz birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda ve bu da işlerimizi yavaşlatıyor.

Karmaşık iş akışları oluşturuyorsanız, ClickUp daha önce kullanmaya başlamış olmayı dileyeceğiniz tek araçtır.

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştirir ve tüm bunları daha hızlı ve akıllı bir şekilde çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile destekler.

🧠 İlginç Bilgi: ClickUp kullanıcılarının %40,9'u ClickUp'a geçtikten sonra üç veya daha fazla aracı değiştirebildi.

DevOps takımınız büyük bir dağıtım yönetiyor diyelim. Sunucu yükseltmeleri, izlenecek test süreçleri, güncellenecek sürüm notları... Kısacası, halledilmesi gereken bir sürü iş var. İlk adım, bu devasa projeyi daha küçük, takip edilebilir görevlere bölmektir.

ClickUp Görevleri bunu basitleştirir. Bunları kullanarak ayrıntılı görevler ve alt görevler oluşturun, bunları doğru kişilere atayın, son tarihler belirleyin, öncelikleri yönetin ve hatta bağımlılıkları birbirine bağlayın.

Yeni bir iç araç mı başlatıyorsunuz? Bunu şu adımlara bölün: geliştirme ortamını ayarlama, UI/UX'i sonlandırma ve v1.0'ı piyasaya sürme. Görevlerin aciliyetine göre, Acil, Yüksek, Normal ve Düşük gibi öncelikler belirleyin. Bu, her adımın doğru sırayla akışını sağlar.

ClickUp Görevleri ile görevleri zahmetsizce düzenleyin, önceliklendirin ve izleyin, takımınızın uyumlu ve verimli çalışmasını sağlayın

Sprint sayıları veya onay tarihleri gibi görevlere daha fazla bağlam eklemeniz gerektiğinde ne yaparsınız? ClickUp Özel Alanlar, ekibinizin ihtiyaç duyduğu bilgileri doğrudan göreve eklemenize yardımcı olarak birden fazla elektronik tablo ve rastgele not paylaşma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Ayrıca, ClickUp Özel Görev Durumları, takımınızın her bir görevin hangi aşamada olduğunu izlemesine yardımcı olarak, sizi ve takımınızı genel proje ilerlemesi hakkında güncel tutar.

Görevleri atadıktan sonra, bunları nasıl görüntülersiniz? Bizce, nasıl isterseniz öyle! ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü özelleştirilebilir ve iş akışlarını istediğiniz şekilde görselleştirmenizi sağlar.

İster mükemmel bir şekilde yapılandırılmış bir görev listesi için ClickUp Liste Görünümü'nü kullanmak ister proje zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları görüntülemek için ClickUp Gantt Görünümü'nü tercih edin, ClickUp hepsini sunar!

ClickUp Gantt Görünümü ile proje zaman çizelgelerini görselleştirin, bağımlılıkları yönetin ve son teslim tarihlerini bir profesyonel gibi takip edin

Görevler başladıktan sonra, kimsenin soruları ile takılmadığından emin olmak isteyeceksiniz. Farklı kanallardan dağınık iletişimlere güvenmek yerine, ClickUp Sohbet ve ClickUp Atanmış Yorumlar'ı kullanarak tartışmaları merkezileştirin.

Gerçek zamanlı güncellemeler alın, takım arkadaşlarınızı @bahsetme ile etiketleyin ve engelleri doğrudan görev içinde veya görev listenize ve proje alanınıza bağlı merkezi bir sohbet kanalında çözün. Bu, takım iletişiminizi daha verimli hale getirmenize ve verimliliğin en büyük düşmanı olan bağlam değiştirmeyi önlemenize yardımcı olur.

ClickUp Chat ile konuşmaları birleştirin, işbirliği yapın ve sorguları verimli bir şekilde çözün

📮ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce azaltıyor. Araştırmamız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilseydiniz ne olurdu? ClickUp, iş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir akıcı platformda birleştirir. AI destekli özellikler bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutarken, sohbet, belge, beyaz tahta ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin!

İş akışı yönetiminin temel amaçlarından biri, tekrarlayan görevlerde zaman kazanmaktır.

ClickUp Otomasyonları, eylemleri bağımsız olarak gerçekleştiren özel tetikleyicilerle, durum değiştiğinde görev atama veya son teslim tarihinden önce hatırlatıcı gönderme gibi manuel adımları ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.

Tekrarlayan görevleri ortadan kaldırın, akıllı tetikleyiciler ayarlayın ve ClickUp Otomasyonları ile iş akışlarınızı otomatik pilotta çalıştırın

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp, insanların %21'inin iş günlerinin %80'inden fazlasını tekrarlayan görevlere ayırdığını ortaya çıkardı. %20'si ise tekrarlayan görevlerin günlerinin en az %40'ını aldığını söylüyor. Bu, haftanın neredeyse yarısı (41%) stratejik düşünme veya yaratıcılık gerektirmeyen görevlere (takip e-postaları gibi 👀) ayrılıyor demektir.

Hiç parmağınızı kıpırdatmadan biletlerin atandığı, onayların istendiği ve raporların oluşturulduğu bir iş akışı hayal edin. İşte doğru otomasyon budur.

Bir adım daha ileri gitmek ister misiniz? ClickUp Brain, son teslim tarihlerine, iş yüküne ve bağımlılıklara göre işlerinizi önceliklendirmenize yardımcı olur. ClickUp çalışma alanınıza entegre AI asistanı, gecikmeleri veya çakışmaları tespit ederek süreçleri optimize etmenin yollarını bile önerir.

ClickUp Brain ile çalışma alanınızdaki görevleri planlayın, izleyin, önceliklendirin ve optimize edin

Ve görevlerin özerk olarak tamamlanması gerektiğinde, ClickUp Otopilot Ajanları büyük bir yardımcı olur. Takım toplantılarında güncellemeleri özetlemenize, sohbette tekrarlanan soruları yanıtlamanıza ve günlük veya haftalık görev raporları oluşturmanıza yardımcı olurlar, böylece siz işlerinizi ilerletmeye odaklanabilirsiniz.

ClickUp'ın Otomatik Pilot Ajanları ile işlerinizi otomatik olarak ilerletin

ClickUp'ın her şeyi yaptığını söylemiştik, değil mi?

Gerçek zamanlı işbirliğinden güçlü otomasyona kadar, ClickUp iş akışlarındaki sürtüşmeleri ortadan kaldırır, böylece siz önemli olan şeye, yani sonuçlara odaklanabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Başlangıçta bir öğrenme eğrisi vardır

Mobil uygulama henüz masaüstü sürümü kadar zengin özelliklere sahip değildir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Sezgisel görev izleme sistemi, sorumluluklar ve proje ilerlemesi hakkında net bir genel bakış sağlayarak sorunsuz bir işbirliği sağlar. Platform, hem kullanıcı dostu hem de görsel olarak çekici olup, iş akışlarını izlemeyi ve düzenli kalmayı kolaylaştırır. İster bireysel kullanım ister takım yönetimi için olsun, ClickUp son derece değerli bir araç olduğunu kanıtlamaktadır.

Sezgisel görev izleme sistemi, sorumluluklar ve proje ilerlemesi hakkında net bir genel bakış sağlayarak sorunsuz bir işbirliği sağlar. Platform, hem kullanıcı dostu hem de görsel olarak çekici olup, iş akışlarını izlemeyi ve düzenli kalmayı kolaylaştırır. İster bireysel kullanım ister takım yönetimi için olsun, ClickUp son derece değerli bir araç olduğunu kanıtlamaktadır.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %64'ü zaman zaman veya sık sık planlanan çalışma saatleri dışında iş yaparken, %24'ü çoğu gün fazla mesai yapıyor! Bu esneklik değil, bitmeyen iş yüküdür. 😵‍💫 ClickUp Görevleri, büyük hedefleri daha küçük, yönetilebilir adımlara bölmenize yardımcı olur, böylece ne yapmanız gerektiğini her zaman bilirsiniz ve bunalmadan çalışabilirsiniz. ClickUp'ın yapay zekasına alt görevler oluşturmasını, kontrol listeleri eklemesini ve bağımlılıkları haritalamasını isteyin, böylece düzenli ve kontrol sahibi olun. Bu arada, ClickUp Otomasyonları güncellemeleri, atamaları ve hatırlatıcıları yöneterek rutin işleri kolaylaştırır, böylece yoğun işlere daha az zaman harcayıp önemli işlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz. 🚀 💫 Gerçek Sonuçlar: Pigment, ClickUp ile takım iletişiminin verimliliğini %20 artırdı ve takımların daha iyi bağlantılı ve uyumlu çalışmasını sağladı.

2. Apache Airflow (Python tabanlı dinamik iş akışı düzenlemesi için en iyisi)

apache Airflow aracılığıyla

Karmaşık veri boru hatlarıyla uğraşan bir BT uzmanıysanız, Apache Airflow hayatınızı kolaylaştırabilir. İlk olarak 2014 yılında Airbnb'de geliştirilen Apache Airflow, dinamik kontrol ile iş akışlarını programlı olarak planlar, izler ve yönetir.

Python öncelikli yaklaşımı, yönlendirilmiş asiklik grafikler (DAG) tabanlı yürütme ve kolay entegrasyonlarla, ölçeklenebilir veri boru hatlarını, makine öğrenimi iş akışlarını ve iş otomasyonunu düzenlemek için idealdir.

Apache Airflow'un en iyi özellikleri

Python ile iş akışlarını kod olarak tanımlayın, karmaşık bağımlılıkları otomatikleştirin ve yürütme mantığını zahmetsizce özelleştirin

Görevleri birden fazla işçi düğümüne dağıtın, yüksek eşzamanlı iş akışlarını yönetin ve hata toleransı sağlayın

Daha iyi otomasyon için AWS, Google Cloud, MySQL, Apache Hive ve diğer üçüncü taraf platformlarla bağlantı kurun

Görevlerin yürütülmesini izleyin, ayrıntılı günlüklerle sorunları giderin ve DAG'leri gerçek zamanlı olarak görselleştirin

Apache Airflow sınırlamaları

İş akışlarını etkili bir şekilde tanımlamak için Python uzmanlığı gerekir

Gerçek zamanlı iş akışı düzenleme desteği yoktur

Apache Airflow fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Apache Airflow puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (85+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Apache Airflow hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Airflow, günlük iş akışı görevlerini ayarlamak için karşılaştığım en sezgisel arayüzdür. API'ler çoğunlukla öğrenmesi ve kullanması kolaydır ve hepsinin Python'da olması çok hoşuma gidiyor. Takımımda eğitimli programcı olmayan birkaç kişi var, ancak basit günlük görevleri nasıl oluşturacaklarını öğrendiler.

Airflow, günlük iş akışı görevlerini ayarlamak için karşılaştığım en sezgisel arayüzdür. API'ler çoğunlukla öğrenmesi ve kullanması kolaydır ve hepsinin Python'da olması çok hoşuma gidiyor. Takımımda eğitimli programcı olmayan birkaç kişi var, ancak basit günlük görevleri nasıl oluşturacaklarını öğrendiler.

3. AWS Step Functions (Sunucusuz uygulamaların görsel iş akışı düzenlemesi için en iyisi)

aWS Step Functions aracılığıyla

Amazon Web Services (AWS) Step Functions, modern uygulamalar için tasarlanmış sunucusuz bir iş akışı düzenleme platformudur. Görsel odaklı yaklaşımıyla, veri boru hatlarını otomatikleştirirken, mikro hizmetleri yönetirken veya makine öğrenimi iş akışlarını düzenlerken karmaşık süreçleri basitleştirir.

Yerleşik hata yönetimi, ölçeklenebilirlik ve 220'den fazla AWS hizmetiyle sorunsuz entegrasyon, takımların altyapı hakkında endişelenmeden iş mantığına odaklanmasını sağlar.

AWS Step Functions'ın en iyi özellikleri

Sezgisel sürükle ve bırak düzenleyicisini kullanarak durum makineleri oluşturun, değiştirin ve hata ayıklayın

Altyapı yönetimi olmadan uzun süreli iş akışlarını (Standart) çalıştırın veya yüksek sıklıkta görevleri (Express) gerçekleştirin

Uçtan uca otomasyon için Lambda, S3, DynamoDB, SageMaker ve harici API'lerle bağlantı kurun

AWS Clean Rooms ile birden fazla tarafla güvenli veri işbirliğinin keyfini çıkarın ve ham verileri açığa çıkarmadan paylaşılan veri kümelerini analiz edin

AWS Step Functions sınırlamaları

AWS dışı entegrasyonlar için sınırlı esneklik

İş akışları karmaşıklaştıkça fiyatlar pahalı hale gelebilir

AWS Step Functions fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Özel fiyatlandırma

AWS Step Functions derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar AWS Step Functions hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şunları paylaşıyor:

Bu hizmette ETL akışı oluşturmak kolaydır. İş akışını görsel olarak oluşturma özelliği sunar; arka uçta, görsel olarak hazırlanan akışa göre tüm JSON'u oluşturur

Bu hizmette ETL akışı oluşturmak kolaydır. İş akışını görsel olarak oluşturma özelliği sunar; arka planda, görsel olarak hazırlanan akışa göre tüm JSON'u oluşturur

4. Microsoft Power Automate (Microsoft merkezli iş akışı otomasyonu için en iyisi)

microsoft Power Automate aracılığıyla

İşletmeniz Microsoft 365'te çalışıyorsa, Power Automate otomasyon yardımcınız olabilir. Outlook, Teams, SharePoint ve Excel'de tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek manuel çabayı ve hataları azaltır.

AI Builder ve robotik süreç otomasyonu (RPA) ile kodlama yapmadan akıllı iş akışları oluşturabilir ve eski sistemleri otomatikleştirebilirsiniz. Ayrıca, çok sayıda iş akışı otomasyonu örneğini içeren geniş bir bağlayıcı kitaplığı sayesinde, e-posta ek dosyalarını otomatik olarak kaydedebilir, uyarılar gönderebilir ve iş akışınızı iyileştirmek için daha fazlasını yapabilirsiniz.

Microsoft Power Automate'in en iyi özellikleri

Excel, OneDrive ve Teams gibi Microsoft 365 uygulamalarında görevleri yerel destekle otomatikleştirin

AI iş akışı otomasyonunu kullanarak verileri işleyin, kararları otomatikleştirin ve AI Builder ile iş akışlarını geliştirin

Eski sistemleri ve masaüstü uygulamalarını, gözetimli ve gözetimsiz RPA ile otomatikleştirin

1.000'den fazla hazır şablon ve özel entegrasyon seçenekleriyle otomasyonu hızlandırın

Microsoft Power Automate sınırlamaları

Karmaşık otomasyon, daha derin uzmanlık gerektirir

Gelişmiş RPA özellikleri yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Microsoft Power Automate fiyatlandırması

Power Automate Premium: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Power Automate Process: Kullanıcı başına aylık 150 $

Power Automate Barındırılan İşlem: Kullanıcı başına aylık 215 $

Microsoft Power Automate derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,5/5 (550+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Power Automate hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Power Automate ile deneyimlerim büyük ölçüde olumlu oldu. O365 ekosistemindeki çok çeşitli görevleri otomatikleştirmek için çok yönlü ve güçlü bir araçtır ve takımların zaman kazanmasını ve tekrarlayan süreçlerdeki hataları azaltmasını sağlar.

Power Automate ile deneyimlerim büyük ölçüde olumlu oldu. O365 ekosistemindeki çok çeşitli görevleri otomatikleştirmek için çok yönlü ve güçlü bir araçtır ve takımların zaman kazanmasını ve tekrarlayan süreçlerde hataları azaltmasını sağlar.

5. Nected (Düşük kodlu kural tabanlı iş akışı düzenlemesi için en iyisi)

nected aracılığıyla

Karar mantığı, API yönetimi ve süreç düzenlemeyi bir araya getiren güçlü ve esnek bir iş akışı otomasyon aracına ihtiyacınız varsa, Nected hayatınızı değiştirecek bir çözümdür.

En iyi yanı, teknik ve teknik olmayan kullanıcılara uygun olması ve karmaşık iş akışlarını basitleştirmesidir. Bu, ağır kodlama gerektirmeden kolay veri işleme ve akıllı karar vermeyi sağlar.

Nected'in en iyi özellikleri

Baştan sona çok adımlı süreçleri organize ederek manuel görevleri ortadan kaldırın

Akıllı otomasyonu sağlamak için karar tabloları, kural zincirleri ve koşullu mantık kullanın

Sürükle ve bırak araçlarıyla iş akışlarını kolayca oluştururken, geliştiricilerin daha fazla özelleştirme yapmasına olanak tanıyın

Sorunsuz, gerçek zamanlı veri alışverişi için veritabanlarına ve üçüncü taraf API'lere bağlanın

Nected sınırlamaları

Gelişmiş özelleştirmeler teknik yardım gerektirebilir

Eski sistemler, sorunsuz bir geçiş için ek kurulum gerektirebilir

Nected fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Start-Up'lar: Özel fiyatlandırma

Büyüme: Özel fiyatlandırma

Özel: Özel fiyatlandırma

Nected puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Nected hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Nected AI'yı son beş aydır günlük olarak kullanıyorum ve işimi yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu araç, görevleri kolayca delege etmemi ve çok az çabayla daha iyi sonuçlar elde etmemi sağladı. Ayrıca API aracılığıyla MongoDB ve Google E-Tablolar gibi diğer iş araçlarımızla da sorunsuz bir şekilde entegre oluyor.

Nected AI'yı günlük olarak kullandığım son beş ayda, işimi yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu araç, görevleri kolayca delege etmemi ve çok az çabayla daha iyi sonuçlar elde etmemi sağladı. Ayrıca API aracılığıyla MongoDB ve Google E-Tablolar gibi diğer iş araçlarımızla da sorunsuz bir şekilde entegre oluyor.

6. Prefect (Python tabanlı, etkinlik odaklı iş akışı düzenlemesi için en iyisi)

prefect aracılığıyla

Prefect, Python tabanlı bir başka iş akışı yazılımı çözümüdür. Python kodunuzu, DAG'lerin karmaşıklığı olmadan esnek, üretime hazır iş akışlarına dönüştürür.

Ölçeklenebilirlik ve güvenilirlik sağlarken veri boru hatlarını, makine öğrenimi iş akışlarını ve bulut tabanlı otomasyonu yönetmekten her şeyi halleder. Python öncelikli yaklaşımı nedeniyle Prefect, veri bilimcileri arasında çok popülerdir.

En iyi özellikler

Basit dekoratörler kullanarak görevleri tanımlayın, katı DAG yapılarına olan ihtiyacı ortadan kaldırın

Dinamik görev yönetimi ve gerçek zamanlı etkinlik tetikleyicileriyle iş akışlarını esnek bir şekilde yürütün

Görevleri izleyin, otomatik yeniden denemeleri etkinleştirin ve verimliliği artırmak için sonuçleri önbelleğe alın

Bir dosya Google Cloud Storage'a ulaştığında veri boru hattını başlatmak gibi gerçek zamanlı etkinliklere dayalı iş akışlarını tetikleyin

Mükemmel sınırlamalar

Python dışındaki iş akışları için sınırlı destek

Bazı otomasyon ve rol tabanlı kontroller yalnızca ücretli sürümlerde mevcuttur

Mükemmel fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Mükemmel puanlar ve yorumlar

G2: 4,5/5 (120'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Prefect hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Geliştirici deneyimi kusursuz. Başlamak çok kolay ve çerçevenin esnekliği, şimdiye kadar kullandığım diğer tüm ürünlerin çok ötesinde. Üstelik, topluluk ve onu destekleyen geliştiriciler, başarmaya çalıştığınız her şeyde çok yardımcı oluyor.

Geliştirici deneyimi kusursuz. Başlamak çok kolay ve çerçevenin esnekliği, şimdiye kadar kullandığım diğer tüm ürünlerin çok ötesinde. Üstelik, topluluk ve onu destekleyen geliştiriciler, başarmaya çalıştığınız her şeyde çok yardımcı oluyor.

7. Google Cloud Workflows (Google Cloud ekosistemindeki sunucusuz iş akışları için en iyisi)

google İş Akışları aracılığıyla

Google Cloud hizmetlerini, API'leri ve etkinlik odaklı süreçleri zahmetsizce birbirine bağlayan bir iş akışı düzenleme aracı arıyorsanız, Google Workflows en iyi seçimdir.

Tamamen yönetilen, sunucusuz mimarisi altyapı sorunlarını ortadan kaldırarak takımların ölçeklendirme konusunda endişelenmeden iş akışlarını oluşturmaya ve otomatikleştirmeye odaklanmalarını sağlar.

Google Bulut İş Akışları'nın en iyi özellikleri

İş akışlarını dinamik olarak ölçeklendirin ve sabit ücretler ödemeden yalnızca iş akışı yürütme sayısı ve tüketilen kaynaklar için ödeme yapın

BigQuery, Pub/Sub ve Cloud Storage gibi hizmetleri yerleşik kimlik doğrulama ile bağlayın

Bulut Depolama yüklemelerine, Pub/Sub mesajlarına veya HTTP isteklerine göre iş akışlarını gerçek zamanlı olarak tetikleyin

Durum bilgisi içeren iş akışları, otomatik yeniden denemeler ve hata toleransı ile sorunsuz işlemler sağlayın

Google Bulut İş Akışları sınırlamaları

Google Cloud ekosistemi dışındaki sınırlı entegrasyonlar

İş akışları YAML veya JSON ile tanımlanmalıdır, bu da büyük süreçler için karmaşık olabilir

Google Bulut İş Akışları fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Özel fiyatlandırma

Google Cloud Workflows değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Google Cloud Workflows hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şunları paylaşıyor:

Bulut İş Akışları, çözümün karmaşık mimarisini basitleştirir. Bakım için herhangi bir kaynak gerektirmez. Gerektiği kadar ölçeklendirin. Uygulama oldukça kolaydır. SDK aracılığıyla entegrasyon çok basittir

Bulut İş Akışları, çözümün karmaşık mimarisini basitleştirir. Bakım için herhangi bir kaynak gerektirmez. İhtiyaç duyduğunuz kadar ölçeklendirin. Uygulama oldukça kolaydır. SDK aracılığıyla entegrasyon çok basittir

8. Azure Data Factory (Kurumsal ölçekli hibrit veri entegrasyonu için en iyisi)

azure Data Factory aracılığıyla

Azure Data Factory (ADF), özellikle Microsoft ekosisteminde bulut, şirket içi veya hibrit ortamlarda büyük ölçekli veri entegrasyonunu yönetmek için mükemmel bir seçimdir.

Bu kurumsal iş akışı yönetimi yazılımı, zamana dayalı planlama ve etkinlik tetikleyicileri sağlar. 90'dan fazla önceden oluşturulmuş konektörle veri hareketini basitleştirir. Düşük kodlu arayüzü, derin programlama uzmanlığı gerektirmeden herkesin karmaşık boru hatları oluşturmasına olanak tanır.

Azure Data Factory'nin en iyi özellikleri

Amazon Redshift, Oracle ve Salesforce dahil olmak üzere birden fazla kaynaktan verileri entegre edin

Düşük kodlu sürükle ve bırak arayüzüyle karmaşık dönüşümleri basitleştirin

Gerçek zamanlı izleme gösterge panellerini kullanarak boru hattı performansını izleyin

İş yükü taleplerine göre otomatik olarak ölçeklenen, tamamen sunucusuz bir mimariye erişin

Azure Data Factory sınırlamaları

Sınırlı Microsoft dışı entegrasyonlar

Özel dönüşümler ve hibrit kurulumlar teknik uzmanlık gerektirir

Azure Data Factory fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Azure Data Factory derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (80+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Azure Data Factory hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Reddit'te bir yorumda şöyle paylaşılıyor:

Temel ETL görevleri için yeterli ve iyi bir düzenleyici. Kopyalama işlevi, çeşitli kaynaklardan veri aktarmak için oldukça iyidir. Ancak, dönüşümleri ADF veri akışları aracılığıyla yaparsanız çok pahalı olabilir. Ayrıca, veri akışlarının düşük kod yaklaşımı herkese uygun olmayabilir.

Temel ETL görevleri için yeterli ve iyi bir düzenleyici. Kopyalama etkinliği, çeşitli kaynaklardan veri aktarmak için oldukça iyidir. Ancak, dönüşümleri ADF veri akışları aracılığıyla yaparsanız çok pahalı olabilir. Ayrıca, veri akışlarının düşük kod yaklaşımı herkese uygun olmayabilir.

9. Control-M (Kurumsal düzeyde iş akışı düzenlemesi için en iyisi)

BMC Software'in Control-M ürünü, karma ve çoklu bulut ortamlarında karmaşık veri boru hatlarını, uygulama iş akışlarını ve dosya aktarımlarını otomatikleştirmek için tasarlanmış güçlü bir iş akışı düzenleme aracıdır.

Görev açısından kritik iş yüklerini yöneten kurumsal şirketler için idealdir. Control-M, otomasyon, tahmine dayalı analitik ve DevOps dostu özelliklerle verimliliği artırır.

Control-M'nin en iyi özellikleri

AWS, Azure ve Google Cloud için yerleşik entegrasyonlarla şirket içi ve bulut ortamlarını zahmetsizce birbirine bağlayın

JSON veya Python kullanarak CI/CD ardışık düzenlerine düzenlemeyi ekleyin ve sürüm oluşturma ve test işlemlerini kolaylaştırın

Tahmine dayalı analitik kullanarak potansiyel gecikmeleri belirleyin ve sorunlar ortaya çıkmadan önce otomatik uyarıları tetikleyin

Güvenlik, uyumluluk ve gerçek zamanlı izlemeyi korurken dosya hareketlerini iş akışlarına entegre edin

Control-M sınırlamaları

Küçük takımlar için pahalı olabilir

Özelleştirme ve sorun giderme için uzman yardımı gerekebilir

Control-M fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Control-M puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (50+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Control-M hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Toplu işleri sırayla izlemesi ve uyarıları ve hataları bize bildirerek düzeltmemizi sağlaması hoşuma gidiyor. Bu, işin sürekliliğine yardımcı oluyor

Toplu işleri sırayla izleme ve uyarıları ve hataları bize bildirerek düzeltmemizi sağlama özelliğini beğeniyorum. Bu, işin sürekliliğine yardımcı oluyor

10. Flyte (Veri ve makine öğrenimi projeleri için en iyisi)

flyte aracılığıyla

Flyte, ağır veri ve makine öğrenimi (ML) iş akışları için tasarlanmıştır. Ölçeklenebilirlik ve kullanım kolaylığı arasındaki boşluğu doldurarak dinamik, üretim düzeyinde boru hatları oluşturmanıza olanak tanır.

Dinamik iş akışları, güçlü veri doğrulama ve çoklu dil desteği ile karmaşık süreçleri basitleştirirken, dağıtılmış ortamlarda tekrarlanabilirliği sağlar.

Flyte'ın en iyi özellikleri

@dynamic dekoratörünü kullanarak çalışma zamanında ayarlanan iş akışları oluşturun; hiperparametre ayarlama ve model değerlendirme için mükemmeldir

Hata ayıklama veya deneme amaçlı olarak gerektiğinde iş akışlarının önceki sürümüne geri dönün

ML ve büyük veri iş akışlarında verimli paralelleştirme için harita görevlerini kullanarak büyük hesaplamaları bölün

Başarısız görevleri otomatik olarak yeniden deneyin, sonuçları önbelleğe alın ve tek tıklamayla kurtarmayı etkinleştirerek kesinti süresini azaltın

Flyte sınırlamaları

Gelişmiş özellikler ek uzmanlık gerektirir

Rakiplerine kıyasla daha az entegrasyon sunar

Flyte fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Flyte puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

ClickUp ile Uyumlu İş Akışları Oluşturun

İş akışı düzenleme araçları her şeyi halleder. Karmaşık veri boru hatlarını yönetmekten sistemler arasında görevleri koordine etmeye, iş akışlarını otomatikleştirmeye ve takım iletişimi güçlendirmeye kadar, baştan sona hatasız yürütmeyi sağlarlar. Bazı araçlar niş ihtiyaçları karşılarken, ClickUp en üst düzeyde çok yönlüdür. Esnek, sezgisel ve otomasyon ve acente seçenekleriyle doludur.

İster son teslim tarihlerini ve iş akışlarını yönetiyor olun, ister sadece Pazartesi gününü atlatmaya çalışıyor olun, ClickUp ekibinizin senkronizasyonunu terlemeden sağlar.

Daha akıllı çalışabiliyorken neden daha çok çalışasınız ki? Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın!