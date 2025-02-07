2025 için En İyi 11 AI İş Akışı Otomasyon Aracı

AI, internetin ortaya çıkmasıyla olduğu gibi, iş yapma ve işleri yürütme şeklimizi değiştirecek.

AI, internetin ortaya çıkmasıyla olduğu gibi iş yapma ve işleri yürütme şeklimizi değiştirecek.

Tekrarlayan işler verimliliği düşürür. Kimse sonsuz manuel görevleri üstlenmek istemez, ancak bu görevler, halledilebileceklerinden daha hızlı bir şekilde birikir.

Neyse ki, diğer sektörler gibi AI de iş akışı otomasyonunda devrim yaratma potansiyeline sahiptir.

AI iş akışı otomasyon çözümleri, iş süreçlerini optimize ederek, onayları otomatikleştirerek ve insan hatalarını azaltarak proje yöneticilerinin, iş liderlerinin ve verimlilik meraklılarının hayatını kolaylaştırır.

Doğal dil işlemeden tahmine dayalı analitiklere kadar, en yeni AI iş akışı otomasyon araçları, işinizi kolaylaştırmak için bir adım önde düşünüyor.

Bu makale, verimliliği artırmak için süreçler yerine sonuçlara odaklanmanıza yardımcı olabilecek en iyi AI iş akışı otomasyon araçlarını inceler.

⏰ 60 saniyelik özet İşte kuruluşunuzun verimliliğini artırabilecek önde gelen AI otomasyon araçlarının listesi: : İş akışı otomasyonu ile yapay zeka destekli proje yönetimi için en iyisi ClickUp: İş akışı otomasyonu ile yapay zeka destekli proje yönetimi için en iyisi

Bardeen. ai: Veri girişi ve yönetimi için en iyisi

Copy. ai: Pazarlama ve satış görevlerini otomatikleştirmek için en iyisi

N8N: Teknik bilgisi olan kişiler için en iyi yerel AI iş akışı otomasyonu

Aisera: BT hizmet yönetimi için en iyisi

Taskade: Eğitimli AI ajanları oluşturmak için en iyisi

Kissflow: Kod gerektirmeyen özel uygulamalar oluşturmak için en iyisi

Zapier: Uygulama entegrasyonlarını otomatikleştirmek için en iyisi

HubSpot: CRM otomasyonları için en iyisi

Gamma: Sunumlar ve web siteleri oluşturmak için en iyisi

Pipefy: İş süreçleri otomasyonu için en iyisi

Doğru AI iş akışı araçlarını seçmek, süreçleri iyileştirmek, manuel çabayı azaltmak ve verimliliği artırmak için çok önemlidir. Aracın ihtiyaçlarınızı karşıladığından emin olmak için dikkate almanız gereken anahtar özellikler şunlardır:

Kullanım kolaylığı: İş akışı oluşturmayı basitleştirmek ve takımın hızlı bir şekilde benimsemesini sağlamak için sürükle ve bırak otomasyon oluşturucular gibi sezgisel bir arayüze sahip araçları tercih edin

Özelleştirme ve esneklik: İş akışlarını özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabileceğiniz ve kapsamlı yeniden yapılandırma gerektirmeden değişen süreçlere uyum sağlayabileceğiniz araçları seçin

AI entegrasyonu: Aracın, iş akışı oluşturma, içerik oluşturma ve veri özetleme gibi görevleri otomatikleştirmek için AI'dan yararlandığından emin olun, zamandan tasarruf edin

Diğer uygulamalarla entegrasyon: Veritabanları ve iletişim uygulamaları gibi mevcut yazılımlarınızla sorunsuz bir şekilde bağlantı kuran bir araç bulun ve iş akışlarınızı sorunsuz hale getirin

İşbirliği özellikleri: Gerçek zamanlı işlevler arası işbirliği, çoklu kullanıcı erişimi ve entegre iletişim araçları gibi ekip çalışmasını ve koordinasyonu geliştirmek için gerekli olan özellikleri tercih edin Gerçek zamanlı işlevler arası işbirliği, çoklu kullanıcı erişimi ve entegre iletişim araçları gibi ekip çalışmasını ve koordinasyonu geliştirmek için gerekli olan özellikleri tercih edin

Ölçeklenebilirlik ve performans: İşinizle birlikte büyüyen ve artan iş yüklerini verimli bir şekilde yönetirken performans ölçümlerine ilişkin içgörüler sunan bir araç seçin

Güvenlik ve uyumluluk: Hassas verileri korumak ve riskleri azaltmak için güçlü güvenlik özelliklerine ve yasal uyumluluğa sahip araçlara öncelik verin

Gelişmiş analitik: İş akışı performansını izlemek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için gerçek zamanlı izleme ve kapsamlı raporlama özelliklerini arayın

💡 Profesyonel İpucu: AI iş akışı otomasyonunu uygularken, değeri hızlı bir şekilde göstermek ve daha fazla benimsenmesi için şirket içinde destek oluşturmak amacıyla düşük riskli, yüksek etkili süreçlerle başlayın.

Veri girişi için AI desteği arıyorsanız veya iş süreçlerinizi otomatikleştirmeniz gerekiyorsa, bu AI iş akışı otomasyon araçları size uygun bir çözüm sunar:

1. ClickUp (İş akışı otomasyonu ile yapay zeka destekli proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp ile tüm iş akışlarınızı ve ilgili görevlerinizi tek bir yerden görselleştirin ve yönetin

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Tüm bu özellikler, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir. ClickUp Brain ve gelişmiş otomasyonlar gibi güçlü özellikleriyle süreçleri daha akıllı ve verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.

İş akışlarını iyileştirme, fikirleri görselleştirme veya sorunsuz bir şekilde işbirliği yapma gibi ihtiyaçlarınız için ClickUp, her şeyi tek bir sağlam platformda merkezileştirme esnekliği ve yeteneği sunar.

ClickUp Otomasyonları, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek iş yükünüzü basitleştirir. ClickUp içinde görevleri yürütmek için önceden tanımlanmış kural tabanlı eylemler ve tetikleyiciler kolayca ayarlayabilirsiniz.

Bildirim tetikleyicileri ayarlayın, süreç güncellemelerini otomatikleştirin ve ClickUp Otomasyonları ile zahmetsizce iletişim kurun

Örneğin:

Görevleri güncelleyin, kaynakları atayın ve bildirimleri otomatik olarak gönderin

Takımınızın özel ihtiyaçlarına göre özel otomasyonlar oluşturun

Manuel, sıradan süreçleri ortadan kaldırarak takımınızın öncelikli hedeflere odaklanmasını sağlayın

📮ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bilgileri almak için günde 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki ya tüm bilgilere dokümante edilmiş ve kolayca erişilebilir bir şekilde sahip olsaydınız? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile bağlam değiştirme artık geçmişte kaldı.

ClickUp Brain, şirketinizin görevlerini, belgelerini, çalışanlarını ve bilgilerini birbirine bağlamak için yapay zekayı kullanarak proje yönetimini bir üst seviyeye taşır. Bu gelişmiş sinir ağı aşağıdakileri sağlar:

Otomatikleştirilmiş iş akışları: NLP (Doğal Dil İşleme) Otomasyon Oluşturucu ile basit İngilizce talimatlara dayalı özel iş akışları oluşturun, zamandan tasarruf edin ve çabayı azaltın

ClickUp Brain'i kullanarak doğal dil komutlarıyla özel otomasyonlar oluşturun

AI destekli iletişim : AI ile sohbet ederek konuları özetleyin, soruları yanıtlayın ve hatta ClickUp içindeki sohbet geçmişinizden eylem öğeleri oluşturun

Akıllı içgörüler: ClickUp çalışma alanınızdaki görevler, belgeler ve takım üyeleriyle ilgili sorularınıza anında yanıt alın. ClickUp Brain ayrıca özetler ve takım raporları oluşturur, görevlerin yazılmasına yardımcı olur ve daha akıllı iletişim sağlar

ClickUp Brain ile görevleri otomatik olarak yöneten ve güncelleyen bir AI Proje Yöneticisi, belgelerinizi, görevlerinizi ve takım verilerinizi analiz ederek cevaplar sağlayan bir AI Bilgi Yöneticisi ve kişiselleştirilmiş ve içgörülü içerikler kolayca oluşturmanızı sağlayan bir AI Yazar elde edersiniz.

Hepsi bir arada.

ClickUp Brain'i kullanarak her iş akışı öğesini otomatikleştirme ve optimize etme konusunda ipuçları alın

ClickUp'ın AI asistanı sezgisel ve kullanıcı dostudur. NLP üzerine inşa edilmiş olup, basit metin tabanlı komutları anlar, böylece kodlama veya karmaşık girdilere gerek kalmaz.

İçerik oluşturma, araştırma yapma, verileri özetleme veya zahmetsizce iş akışları oluşturma gibi çeşitli uygulamalar için kullanılabilir.

AI özelliklerine ek olarak, ClickUp, iş akışı diyagramları oluşturmaktan beyin fırtınası ve planlamaya kadar her şey için diyagram oluşturma özellikleri sunar:

İşbirliğine dayalı beyin fırtınası : Etkileşimli : Etkileşimli ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak fikirler üretin ve bunları takımınızla görsel olarak paylaşın

Organize planlama : ClickUp Zihin Haritaları ile bağlantıları haritalandırın ve projenizin gidişatını görselleştirin

Gelişmiş netlik: Bu araçlarla projenize ilişkin net bir genel bakış elde edin, takımınızın çabalarını senkronize etmesine ve yolunda ilerlemesine yardımcı olun

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın kullanıcı dostu arayüzü sayesinde teknik uzmanlığınız ne olursa olsun kolayca başlayın

Listeler, Panolar, Kanban ve Takvimler dahil olmak üzere çeşitli görünümlerle çalışma alanınızı özelleştirin

Özel Alanlar, Özel Durumlar ve favori araçlarınızla entegrasyonları kullanarak platformu benzersiz ihtiyaçlarınıza uyarlayın

Yerleşik süreç haritalama şablonlarını ve iş akışı şablonlarını kullanarak süreçleri görselleştirin, tasarlayın ve optimize edin

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın içe aktarma işlevinin güvenilir olmadığını, hatalar ve tutarsızlıklar olduğunu bildiriyor

Platformun kapsamlı özellik seti çok karmaşık olabilir, bu da kafa karışıklığına ve öğrenme sürecinin zorlaşmasına neden olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Diğer platformları denedik, ancak hiçbiri ihtiyacımız olan özelleştirme ve otomasyon düzeyini sunmadı. ClickUp, şeffaf bir operasyon yürütmemizi sağlıyor.

Diğer platformları denedik, ancak hiçbiri ihtiyacımız olan özelleştirme ve otomasyon düzeyini sunmadı. ClickUp, şeffaf bir operasyon yürütmemizi sağlıyor.

👀 Biliyor muydunuz? Deloitte'a göre, işyerlerinde otomasyonun benimsenmesinin önündeki en büyük iki engel, süreçlerin parçalanmış olması ve BT hazırlığıdır.

2. Bardeen (Veri girişi ve yönetimi için en iyisi)

bardeen aracılığıyla

Bardeen, her boyuttaki işletmenin robotik süreç otomasyonu için kullanabileceği bulut tabanlı bir iş akışı otomasyon yazılımıdır.

Bardeen, veri girişi, e-posta pazarlaması ve sosyal medya paylaşımları dahil olmak üzere çeşitli görevleri otomatikleştirebilir. Ayrıca, mevcut web sayfasındaki verileri çıkarabilen, bağlantı listesinden verileri zenginleştirebilen veya bir web sitesi değiştiğinde otomasyonu tetikleyebilen AI destekli bir web kazıma aracı da sunar.

Bardeen'in en iyi özellikleri

İhtiyaçlarınıza göre özel sınıflandırıcılar oluşturun. Kriterlerinizi tanımlayın, Bardeen e-posta adresleri, potansiyel müşteriler vb. dahil olmak üzere verilerinizin kategorizasyonunu gerçekleştirir.

Barden'in makine öğrenimi yetenekleriyle sıkıcı görevleri otomatikleştirin. Potansiyel müşterileri filtreleyin, e-postaları yönlendirin ve destek taleplerini zahmetsizce düzenleyin

Barden'in SOC 2 Tip II sertifikası sayesinde veri güvenliğine öncelik verin ve hassas bilgilerinizin korunmasını sağlayın

Bardeen'in esnek fiyatlandırması sayesinde bütçenizi zorlamadan güçlü otomasyondan yararlanın

Bardeen sınırlamaları

Diğer sosyal dinleme araçlarına kıyasla daha dik öğrenme eğrisi

Gelişmiş otomasyonları ayarlamak için teknik bilgi gerektirir

Bardeen fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 60 $/ay

İş: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Bardeen derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,9/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Puanlama mevcut değil

🧠Eğlenceli Bilgi: Bardeen, işinizi izlerken öğrenir. İhtiyaç duyduğunuzu fark etmeden önce bile, alışkanlıklarınıza göre otomasyon önerilerinde bulunabilir.

3. Copy. ai (Pazarlama ve satış görevlerini otomatikleştirmek için en iyisi)

Gelişmiş AI algoritmalarından yararlanarak Copy.ai, kullanıcıların zahmetsizce yüksek kaliteli içerik oluşturmasını sağlar.

İster deneyimli bir pazarlamacı, ister yeni yetme bir yazar veya yoğun bir girişimci olun, Copy. ai yazarların bloklarını aşmanıza, iş akışınızı kolaylaştırmanıza ve hedef kitlenizin ilgisini çeken çekici içerikler üretmenize yardımcı olabilir.

Copy.ai'nin en iyi özellikleri

Yazma sürecinizi başlatmak ve zaman kazanmak için yapay zeka destekli şablonlardan oluşan geniş bir kütüphaneye erişin

Yazım stilinizi, üslubunuzu ve netliğinizi geliştirmek için gerçek zamanlı öneriler ve iyileştirmeler alın

Oluşturulan içeriği markanızın sesine, stiline ve hedef kitlenizin tercihlerine göre özelleştirin

İçeriğinizi birden fazla dile çevirerek küresel bir kitleye ulaşın

İçeriğinizin farklı varyasyonlarını test ederek en etkili yaklaşımı belirleyin

Copy.ai sınırlamaları

İçerik bazen oldukça genel olabilir

Kapsamlı doğrulama gerektirir

Copy. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 49 $/ay

Gelişmiş: 249 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Copy. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (60'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Copy.ai hakkında ne diyor?

Copy. ai, ürün açıklamaları, e-postalar, haber bültenleri veya diğer pazarlama materyalleri gibi kısa içerikler oluştururken zaman kazanmanıza yardımcı olabilir. Kullanımı kolaydır ve içerik oluşturma sürecini kolaylaştırmak için harika iş akışı otomasyon özellikleri sunar.

Copy. ai, ürün açıklamaları, e-postalar, haber bültenleri veya diğer pazarlama materyalleri gibi kısa içerikler oluştururken zaman kazanmanıza yardımcı olabilir. Kullanımı kolaydır ve içerik oluşturma sürecini kolaylaştırmak için harika otomasyon özellikleri sunar.

4. N8N (Teknik bilgisi olan kişiler için en iyi yerel AI iş akışı otomasyonu)

n8N aracılığıyla

N8N, teknik kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış açık kaynaklı bir iş akışı yönetim aracıdır. Farklı uygulamaları ve hizmetleri birbirine bağlamak, görevleri otomatikleştirmek ve iş akışlarını iyileştirmek için güçlü ve esnek bir platform sağlar.

N8N'yi kendi sunucunuzda veya bulut altyapınızda kendi barındırdığınız bir çözüm olarak yükleyip çalıştırabilirsiniz. Bu, verileriniz ve iş akışlarınız üzerinde tam kontrol sağlar.

N8N'nin en iyi özellikleri

TensorFlow ve OpenAI gibi popüler AI hizmetleriyle entegre ederek makine öğrenimi ve yapay zeka yeteneklerini içeren iş akışları oluşturun

JavaScript ve Python kullanarak kod tabanlı uzantılarla çalışın. Bu, N8N'nin işlevselliğini genişleterek en karmaşık görevleri bile otomatikleştirmenizi sağlar

Büyük hacimli iş akışı yürütmelerini yöneterek, büyük kurumsal ve karmaşık otomasyon senaryoları için uygun hale getirin

Rol tabanlı erişim kontrolü ve SOC 2 uyumluluğu gibi özelliklerle güvenlik konusunda endişelenmenize gerek yok

N8N, adil kod lisansına sahip açık kaynaklı bir proje olduğundan, özgürce kullanabilir ve değiştirebilirsiniz

N8n sınırlamaları

Diğer platformlara kıyasla daha küçük önceden oluşturulmuş entegrasyon kitaplığı, genellikle belirli hizmetler için özel düğümler gerektirir

Sınırlı resmi destek seçenekleri, esas olarak topluluk desteğine ve belgelere dayanır

N8n fiyatlandırması

Başlangıç: 24 $/ay

Pro: 60 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

N8N puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

👀 Biliyor muydunuz? İş akışlarının modern tarihi, Frederick Taylor ve Henry Gantt'a kadar uzanabilir, ancak "iş akışı" terimi onların yaşamları sırasında bu şekilde kullanılmamaktaydı. Aslında, "iş akışı" teriminin en eski örneklerinden biri 1921 tarihli bir demiryolu mühendisliği dergisinde görülmektedir.

5. Aisera (BT hizmet yönetimi için en iyisi)

aisera aracılığıyla

AI destekli BT hizmet yönetimi (ITSM) için özel çözümler arasında Aisera öne çıkıyor.

Gelişmiş AI ve makine öğrenimi teknolojilerinden yararlanan Aisera'nın görev otomasyon yazılımı, rutin görevleri otomatikleştirir, olay çözüm sürelerini iyileştirir ve genel BT verimliliğini artırır.

Aisera'nın platformu, bilet sınıflandırma, önceliklendirme ve çözümlemeyi otomatikleştirerek BT takımlarının olağanüstü hizmet deneyimleri sunmasını sağlar.

AI destekli içgörülerle, BT takımları potansiyel sorunları proaktif olarak belirleyebilir, kesinti sürelerini azaltabilir ve kullanıcı memnuniyetini artırabilir.

Aisera'nın en iyi özellikleri

Biletleri otomatik olarak sınıflandırın ve önceliklendirin, olayların kök nedenini belirleyin ve çözümler önerin veya otomatikleştirin

AI'yı kullanarak potansiyel olayları kullanıcılara etki etmeden proaktif olarak belirleyin ve BT takımlarının önleyici tedbirler almasını sağlayın

Agent Assist'i kullanarak temsilcilere ilgili bilgileri ve önerilen çözümleri sunarak görevleri daha hızlı tamamlamalarına yardımcı olun

Mevcut bilet sistemleri ve iletişim kanallarıyla entegre ederek, kullanıcıların isteklerini iletmeleri ve yardım almaları için konuşma arayüzü sağlayın

Aisera sınırlamaları

İlk kurulum ve dağıtım, yardımcı Müşteri Başarı Yöneticilerine rağmen karmaşık ve sorunlara açık olabilir

Karmaşık sorgular için kesin arama sonuçları sağlamada zorluklar, sorun giderme çabalarını etkiliyor

Aisera fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Aisera puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (110+ yorum)

Capterra: Puanlama mevcut değil

Gerçek kullanıcılar Aisera hakkında ne diyor?

Aisera, yapay zeka kullanarak, çok çeşitli tüketici taleplerini etkin bir şekilde yönetebilen chatbotlar ve sanal temsilciler gibi self servis çözümler sunar. Bu, insan temsilcilere olan bağımlılığı azaltır ve işletme giderlerinden tasarruf sağlar. Platform, küresel olarak faaliyet gösteren ve farklı saat dilimlerinde müşterileri bulunan e-ticaret kurumsal şirketleri için çok önemli olan tutarlı erişilebilirlik sunar.

Aisera, yapay zeka kullanarak çok çeşitli tüketici taleplerini etkin bir şekilde yönetebilen chatbotlar ve sanal temsilciler gibi self servis çözümler sunar. Bu, insan temsilcilere olan bağımlılığı azaltır ve işletme giderlerinden tasarruf sağlar. Platform, küresel olarak faaliyet gösteren ve farklı saat dilimlerinde müşterileri bulunan e-ticaret kurumsal şirketleri için çok önemli olan tutarlı erişilebilirlik sunar.

6. Taskade (Eğitimli AI ajanları oluşturmak için en iyisi)

taskade aracılığıyla

Öncelikle bir proje yönetimi aracı olan Taskade, verileri düzenleyerek, işbirliğini kolaylaştırarak ve bilgilere gerçek zamanlı erişim sağlayarak AI eğitimini destekleyebilir. Taskade'in panoları ve görevleri içinde veri kümelerini yapılandırmak, AI öğrenimini kolaylaştırırken, işbirliği özellikleri bilgi paylaşımını ve geri bildirimi mümkün kılarak daha etkileşimli bir eğitim ortamı yaratır.

Taskade'in en iyi özellikleri

Belgeler, dosyalar, web kaynakları ve hatta YouTube videoları gibi çeşitli kaynaklardan verileri bir araya getirerek AI ajanlarını eğitin

AI temsilcinize canlı projelere erişim izni verin. Böylece temsilci, siz projeleriniz üzerinde çalışırken gerçek zamanlı olarak öğrenebilir

Taskade sınırlamaları

Estetik ve düzen için özelleştirme, tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayabilir

Temel görev zamanlaması sunar, ancak kapsamlı zaman takibi özellikleri yoktur

Taskade fiyatlandırması

Ücretsiz

Taskade Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Taskade for Teams: Kullanıcı başına aylık 20 $

Taskade puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (60'tan fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: İş akışı otomasyon araçlarını AI destekli chatbotlarla birleştirerek, bilet oluşturma ve çözümleme dahil olmak üzere uçtan uca müşteri desteği otomasyonu sağlayın.

7. Kissflow (kodsuz özel uygulamalar oluşturmak için en iyisi)

kissflow aracılığıyla

Kissflow, teknik uzmanlığa bakılmaksızın herkesin özel iş uygulamaları oluşturmasını sağlayan devrim niteliğinde bir düşük kodlu/kodsuz uygulama geliştirme platformudur.

Kissflow'un sezgisel arayüzü ve sürükle ve bırak işlevselliği, karmaşık kodlama ihtiyacını ortadan kaldırarak iş kullanıcılarının ve vatandaş geliştiricilerin iş akışlarını optimize eden, görevleri otomatikleştiren ve genel iş verimliliğini artıran güçlü uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Kissflow'un en iyi özellikleri

Tek bir kod satırı yazmadan uygulamanızın düzenini, işlevselliğini ve iş akışlarını görsel olarak tasarlayın

İzin talep formları, gider raporları ve onay iş akışları gibi tipik iş uygulamaları için önceden oluşturulmuş şablonlardan oluşan bir kitaplıktan yararlanın

Kullanıcı erişimi ve izinleri üzerinde kontrol sağlayan sağlam veri yönetimi özellikleriyle uygulama verilerini güvenli bir şekilde depolayın ve yönetin

CRM, ERP ve bulut depolama platformları gibi mevcut iş sistemleriyle entegre edin

Uygun olduğunuzda esnek bir şekilde dağıtın, uygulamalarınızı şirket içinde veya bulutta barındırın

Kissflow sınırlamaları

Sınırlı API desteği, kapsamlı entegrasyon yeteneklerine ihtiyaç duyan işletmeleri engelleyebilir

Gösterge paneli zaman zaman arızalanarak kullanılabilirliği etkiliyor

Kissflow fiyatlandırması

Temel: 1.500 $/ay (50 kullanıcı dahil)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Kissflow puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (580+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (50+ yorum)

Kissflow hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Entegrasyonları, belirli süreçleri ve sistemler arası veri alışverişini otomatikleştirmek için önceden oluşturulmuş arayüzler sağlar ve iş akışları, geliştirme deneyimi olmayanlar için bile inanılmaz derecede kolaydır.

Entegrasyonları, belirli süreçleri ve sistemler arası veri alışverişini otomatikleştirmek için önceden oluşturulmuş arayüzler sağlar ve iş akışları, geliştirme deneyimi olmayanlar için bile inanılmaz derecede kolaydır.

8. Zapier (Uygulama entegrasyonlarını otomatikleştirmek için en iyisi)

zapier aracılığıyla

Favori uygulamalarınızı birbirine bağlarken iş akışlarını otomatikleştirmek istiyorsanız, Zapier harika bir çözüm sunar.

Verilerin CRM, e-posta pazarlama platformu ve proje yönetimi aracı arasında zahmetsizce aktığı, manuel veri girişinin ortadan kalktığı ve daha stratejik görevlere odaklanabileceğiniz bir dünya hayal edin.

Zapier, verimlilik araçlarından pazarlama platformlarına kadar her şeyi kapsayan 7.000'den fazla desteklenen uygulamadan oluşan geniş bir kitaplık ile bunu mümkün kılar.

Zapier'in en iyi özellikleri

Basit bir sürükle ve bırak arayüzü kullanarak oluşturduğunuz otomatik iş akışları olan "Zaps"ın gücünü kullanarak yoğun iş yükünüzü hafifletin

Karmaşık kodlamaya veda edin! Zapier, kullanıcı dostu olmaya öncelik verir. Sezgisel arayüzü ile herkes güçlü otomasyonlar oluşturabilir

Form gönderimlerinden CRM'inize yeni potansiyel müşteriler eklemek veya müşteri etkileşimlerine göre takip e-postaları göndermek gibi görevleri otomatikleştirin

Özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için koşullu mantık, filtreler ve gecikmelerle Zaps'ı özelleştirin

Zapier sınırlamaları

Zapier'de mobil uygulama bulunmadığından, telefonlarda veya tabletlerde uygulama entegrasyonları oluşturulamaz

Fiyatlandırma, otomasyon ve zap sayısıyla artar, bu da kısıtlı bütçeleri zorlayabilir

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: 29,99 $/ay

Takım: 103,50 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.900+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: AI iş akışı araçlarında koşullu mantık (eğer-o zaman kuralları) kullanarak, verilerdeki veya süreçlerdeki değişikliklere otomatik olarak uyum sağlayan dinamik iş akışları oluşturun.

9. HubSpot (CRM otomasyonları için en iyisi)

hubSpot aracılığıyla

HubSpot Operations Hub, satış süreçlerini otomatikleştirmek ve iş akışı verimliliğini artırmak isteyen işletmeler için çığır açan bir çözümdür.

Bu paket, temel iletişim yönetiminin ötesine geçerek satış sürecinizi optimize etmek, potansiyel müşterileri beslemek ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmak için güçlü otomasyon özellikleri sunar.

Hubspot'un en iyi özellikleri

Belirli kriterlere göre eylemleri tetikleyen otomatik iş akışları oluşturun. Örneğin, potansiyel müşterileri otomatik olarak satış temsilcilerine atayın veya takip e-postaları gönderin

Potansiyel müşterileri doğru aşamalara sürükleyip bırakma özelliği ile satış boru hattınızı güncel tutun. Anlaşma ilerlemesini izleyin, güncellemeleri otomatikleştirin ve satış performansınız hakkında değerli bilgiler edinin

Belirli eylemler tarafından tetiklenen kişiselleştirilmiş e-posta dizileriyle potansiyel müşterilerin ilgisini çekin. Potansiyel müşterileri, satın alma yolculuğu boyunca akıllarında kalacak değerli içeriklerle besleyin

Yerleşik toplantı bağlantıları ve turlu planlama ile toplantıları zahmetsizce planlayın

Ayrıntılı raporlar ve gösterge panelleriyle satış performansınız hakkında değerli bilgiler edinin. Anlaşma dönüşüm oranları ve potansiyel müşteri kaynakları gibi metrikleri izleyin

Hubspot sınırlamaları

Alt düzey planlarda A/B testi özellikleri bulunmadığından deneme olanakları sınırlıdır

HubSpot, sektöre özgü sütunlar veya izleyiciler içermediğinden, niş gereksinimlere daha az uyarlanmıştır

Hubspot fiyatlandırması

Ücretsiz

Operations Hub Starter: Koltuk başına aylık 20 $

Başlangıç Müşteri Platformu: Aylık 20 $/koltuk

Operations Hub Professional: 800 $/ay (bir koltuk dahildir; ek koltuklar 50 $/ay'dan başlar)

Operations Hub Enterprise: 2.000 $/ay (bir koltuk dahildir; ek koltuklar 75 $/ay'dan başlar)

Hubspot değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (460+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (260+ yorum)

10. Gamma (Sunumlar ve web siteleri oluşturmak için en iyisi)

gamma aracılığıyla

Çarpıcı sunumlar ve web siteleri oluşturmayı otomatikleştiren AI destekli tasarım aracı Gamma ile zahmetsiz tasarım hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Gelişmiş AI algoritmalarından yararlanarak Gamma, içeriğinizi analiz eder, görsel olarak çekici düzenler oluşturur, tasarım öğeleri önerir ve maksimum etki için içeriği optimize eder.

Gamma'nın en iyi özellikleri

AI'nın gücünden yararlanarak sunumlarınız ve web siteleriniz için otomatik olarak güzel ve profesyonel düzenler oluşturun

Mevcut sunumlardan veya belgelerden içerik içe aktarın, zamandan tasarruf edin

Galeriler, videolar ve grafikler gibi etkileşimli öğelerle hedef kitlenizin ilgisini çekin

İçeriğinizin benzersiz marka kimliğinizi yansıtmasını sağlamak için yazı tiplerini, renkleri, düzenleri ve görüntüleri özelleştirin

Sunumlar ve web siteleri üzerinde takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Projeleri paylaşın, yorumlar bırakın ve sohbet ve e-postalar arasında gidip gelmeden birlikte çalışın

Gamma sınırlamaları

Çok sayıda kullanıcı ve projeyi yönetmek karmaşık olabilir ve bu da büyük takımlar için ideal olmamasını sağlar

Gamma gibi AI otomasyon araçları , eğitim verilerinden kültürel önyargıları koruyabilir ve bu da içeriğin tarafsızlığını etkileyebilir

Gamma fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Koltuk başına aylık 10 $

Pro: Koltuk başına aylık 20 $

Gamma derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Puanlama mevcut değil

Capterra: Puanlama mevcut değil

🧠 Eğlenceli Bilgi: AI artık anahtar sahneleri algılayarak, geçişler uygulayarak ve hatta otomatik olarak altyazılar oluşturarak tüm video düzenleme iş akışlarını otomatikleştirebilir.

11. Pipefy (İş süreci otomasyonu için en iyisi)

pipefy aracılığıyla

Pipefy, her boyuttaki kuruluşun iş akışlarını iyileştirmesi, darboğazları ortadan kaldırması ve operasyonel mükemmelliğe ulaşması için tasarlanmış, önde gelen bir iş süreci otomasyonu (BPA) platformudur.

Geleneksel, katı BPA çözümlerinden farklı olarak, Pipefy'nin AI iş akışı otomasyon aracı, herkesin dakikalar içinde özel iş akışları oluşturup yönetebilmesini sağlayan, kullanıcı dostu, kod gerektirmeyen bir yaklaşım sunar.

Pipefy'nin en iyi özellikleri

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü ile özelleştirilebilir aşamalar, otomatik görevler ve koşullu mantık ile iş akışlarını görsel olarak tasarlayın

Gerçek zamanlı raporlama ve gösterge panelleriyle iş akışlarınız hakkında değerli bilgiler edinin. İlerlemeyi takip edin, darboğazları belirleyin ve veriye dayalı kararlar alın

Özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için esnek planlar ve özelleştirme seçenekleriyle işinizle birlikte büyüyün

Kurumsal düzeyde güvenlik özellikleriyle entegre edin ve optimum veri güvenliği için kullanıcı erişimini kontrol edin

Pipefy sınırlamaları

Tüm alanlar aranabilir değildir, bu da belirli kartları veya verileri hızlı bir şekilde bulmayı zorlaştırabilir

Navigasyon zor olabilir ve borular içindeki otomasyonlar aşırı karmaşık gelebilir

Pipefy fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

İş: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sınırsız: Özel fiyatlandırma

Pipefy puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (220+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (310+ yorum)

Pipefy hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Pipefy'nin sezgisel, kullanıcı dostu arayüzünden çok etkilendim. Başlamak ve karmaşık özellikleri kullanmak çok kolaydı, hiç zorlanmadım! Bu verimli araçla, fikrimi veya planımı doğru bir şekilde yansıtan işlevsel akış şemaları hızlı bir şekilde oluşturabildim. Benim gibi profesyonel sergi katılımcıları için paha biçilmez bir kaynak.

Pipefy'nin sezgisel, kullanıcı dostu arayüzünden çok etkilendim. Başlamak ve karmaşık özellikleri kullanmak çok kolaydı, hiç zorlanmadım! Bu verimli araçla, fikrimi veya planımı doğru bir şekilde yansıtan işlevsel akış şemaları hızlı bir şekilde oluşturabildim. Benim gibi profesyonel sergi katılımcıları için paha biçilmez bir kaynak.

Sadece Özelleştirmeyle Yetinin. ClickUp ile İş Akışlarınızı Optimize Edin

Zamanın çok önemli olduğu durumlarda otomasyon, bir avantajdan daha fazlasıdır. AI destekli süreç otomasyon araçları, tekrarlayan görevleri üstlenerek iş yapış şeklimizi dönüştürdü ve takımların başarıyı sağlayan stratejik önceliklere odaklanmak için zaman kazanmasını sağladı.

Bu araçlar arasında, ClickUp'ın çok yönlü otomasyon çözümü, çeşitli iş ihtiyaçlarını karşılamak için güçlü AI özelliklerini kullanıcı dostu bir arayüzle birleştirir.

ClickUp, iş akışlarını iyileştirmek, takım işbirliğini geliştirmek ve verimliliği artırmak için hepsi bir arada bir platform sunar. ClickUp Brain ile özel iş akışlarını kolayca oluşturabilir, tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir ve görevleri, belgeleri ve takım içgörülerini tek bir yerden birbirine bağlayabilirsiniz.

ClickUp'a bugün kaydolun ve AI destekli iş akışlarının verimliliğinizi nasıl optimize edebileceğini keşfedin!