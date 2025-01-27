2025'in En İyi 10 Kurumsal İş Akışı Yönetimi Yazılımı

Kurumsal iş akışı yönetimi, manuel giriş yapmadan birden fazla departmanı kapsayan görevleri ve süreçleri tamamlamayı içerir.

Hızlı büyüyen veya kurumsal kuruluşlar, iş akışı yönetimi yazılımını şu amaçlarla kullanır:

Tutarlı sonuçlar için süreçleri standartlaştırın

İş akışlarını optimize edin, yönetin ve süreçler arasındaki bağlantıları iyileştirin

Departmanlar ve konumlar arasındaki iletişim silolarını ortadan kaldırın

Süreçleri tıkayan ve personel verimliliğini azaltan manuel görevleri otomatikleştirin

Manuel ve tekrarlayan süreçleri ortadan kaldırarak israfı, riskleri ve maliyetleri azaltın

Veri destekli içgörüler, raporlar ve gösterge panelleriyle iş stratejisini yönlendirin

Bir iş akışı yönetimi çözümü, farklı işyeri uygulamalarını entegre ederek iş akışlarınızı otomatikleştirmeye ve basitleştirmeye odaklanır. Tamamlanması saatler hatta günler süren görevler (örneğin, birden fazla kaynaktan binlerce satırlık veriyi bir CRM'ye girmek) artık dakikalar veya saniyeler içinde tamamlanıyor.

Bu makale, en uygun olanı seçmenize yardımcı olmak için en iyi kurumsal iş akışı yönetim araçlarını, özelliklerini, sınırlamalarını ve fiyatlarını ele almaktadır.

Kurumsal İş Akışı Yönetimi Çözümünde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Kurumsal bir iş akışı yönetimi yazılımı seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç özellik şunlardır:

Kod gerektirmeyen, özelleştirilebilir ve basit arayüz: Farklı departmanlardan tüm takım üyeleri tarafından kullanılabilecek basit ve sezgisel bir arayüz arayın. Sürükle ve bırak oluşturucu, sınırlı kodlama bilgisiyle bile özelleştirilebilir süreç iş akışlarının hızlı ve kolay bir şekilde düzenlenmesini sağlar

Üçüncü taraf entegrasyonları: Kurumsal iş akışları, birden çok uygulama, belge, elektronik tablo ve diğer kaynaklardan veri kümelerinin getirilmesini gerektirdiğinden, iş akışı otomasyon aracı veritabanları, proje yönetimi araçları, finans platformları, takvimler, CRM araçları ve İK sistemleri ile üçüncü taraf entegrasyonlarını desteklemelidir

Merkezi rapor gösterge paneli: Kurumsal iş akışı yönetim yazılımınızda bir rapor gösterge paneli arayın. Tüm süreç iş akışlarınızı ve formlarınızı görüntülemeli, süreç iş akışındaki darboğazları belirlemeli, zaman çizelgelerini izlemeli ve öncelikleri ayarlamalıdır

Etkinlik günlükleri: Birden fazla takım üyesi ve departman farklı etkinlikler için paralel iş akışları kullandığından, Birden fazla takım üyesi ve departman farklı etkinlikler için paralel iş akışları kullandığından, iş akışı yönetim yazılımınız, işbirliği kültürünü teşvik etmek için takım üyelerinin etkileşimleri, iletişimleri ve değişiklikleri hakkında ayrıntılı bilgiler içeren ayrıntılı bir etkinlik günlüğü sağlamalıdır

Ölçeklenebilirlik: Kurumsal iş akışı sisteminiz, işiniz büyüdükçe karmaşık süreç iş akışlarına kolayca uyarlanabilir ve bunlarla uyumlu olmalıdır. Çoğu işletme birden fazla dönüşüm aşamasından geçtiğinden, iş akışı sıfırdan yeniden oluşturulmaya gerek kalmadan bu aşamaları atlatabilmelidir

AI destekli: Yerleşik AI yetenekleri ile form oluşturma gibi tekrarlayan görevleri hızlandırmak kolay ve hızlı hale gelir. Örneğin, AI tarafından önerilen form alanları, iş kullanıcılarının formları daha hızlı oluşturup yürütmelerine ve gerekli veri kümelerini verimli bir şekilde yakalamalarına yardımcı olur

Rol tabanlı erişim kontrolü: Gizli veri kümelerinin gizliliğini bozmadan Gizli veri kümelerinin gizliliğini bozmadan takım üyeleri arasında işbirliğini sağlamak için rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC) özelliğine sahip bir kurumsal iş akışı yönetim aracı seçin

1. ClickUp

Daha iyi proje ve iş akışı yönetimi için 15 dinamik görünüm ile ClickUp'ta görevleri düzenleyin

İşletmeler, iş akışlarını otomatikleştirmeli, farklı kullanım durumları için özelleştirilmiş sistemler oluşturmalı ve operasyonlarını ölçeklendirirken standartlaştırılmış iş akışı şablonları oluşturmalıdır.

ClickUp'ın kurumsal iş akışı yönetim platformu, iş akışlarını planlamak, yönetmek ve yürütmek için iş akışı otomasyonu, yapay zeka yetenekleri ve iş süreçlerinde işbirliğini entegre eder.

ClickUp'ı kurumsal iş akışı otomasyonu ve yönetimi için ideal kılan önemli özellikler şunlardır.

ClickUp for Project Management, operasyonları daha hızlı ölçeklendirmek için işlevler arası projeler için özel görünümler sunar. Yöneticiler, her görevin durumunu, görevden sorumlu ilgili takım üyelerini ve iş akışı yönetimi sürecinde bir sonraki adımda kimin çalışacağını görüntüleyebilir.

Bu bilgilerle yöneticiler, olası engelleri önceden tespit edebilir ve takımın ilerlemesinden sorumlu tutabilir.

Takımınızın iş akışlarını kolaylaştırmak ve düzenlemek ve tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmak için 100'den fazla önceden oluşturulmuş ClickUp Otomasyonları arasından seçim yapın. İş akışı yönetimi çabalarını azaltmak için favori otomasyonlarımızdan bazıları şunlardır:

Görevleri otomatik olarak atama

Görev durumlarını güncelleme

İş akışı süreçlerini kolaylaştırmak için önceden oluşturulmuş şablonları uygulama

Yerleşik AI asistanı olan ClickUp Brain, görevi doğru takım üyesine atama, zaman çizelgeleri ekleme, alt görevleri planlama ve iş akışlarında ve iş akışı şablonlarında gerekli verileri doldurma gibi eylem öğelerini otomatikleştirir, böylece takım üyeleriniz katma değerli faaliyetlere odaklanabilir.

ClickUp Brain ile iş akışınızdaki görevleri ve güncellemeleri otomatikleştirin

İster yeni bir süreç oluşturuyor ister mevcut bir süreci kolaylaştırıyor olun, ClickUp'ın Süreç Akışı Beyaz Tahta Şablonu iş süreçlerini anlamanıza, darboğazları belirlemenize ve paydaşlarla iletişimi ve işbirliğini basitleştirmenize yardımcı olabilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Süreç Akışı Beyaz Tahta Şablonu ile uçtan uca iş akışınızın net ve öz bir özetini sunarak proje görselleştirmesini kolaylaştırın

Özel durumlar, görünümler ve alanlar kullanın ve her adımda takımınızın ilerlemesini izlemek, mevcut süreçleri görselleştirmek ve görevleri gerçekçi bir şekilde önceliklendirmek için birden fazla proje yönetimi kapsamı oluşturun.

Kurumsal şirketler karmaşık iş akışları ve birbiriyle bağlantılı süreçlerle uğraştığı için, kuruluşlar tutarlılığı önceliklendirerek ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek yeniden çalışmayı en aza indirmelidir. ClickUp for Enterprise Teams, takımları ortak hedeflere yönlendirir, işlevler arası işbirliğini basitleştirir ve tek bir platformda iş akışı yönetimini mümkün kılar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Otomatikleştirilmiş iş akışları: ClickUp Otomasyonları'nda 50'den fazla önceden oluşturulmuş eylemle iş akışlarını otomatikleştirerek takımınızın zamanından tasarruf edin. Eylemleri değişen durumlar, etiketler ve zaman çizelgeleriyle ilişkilendirerek iş akışınızı devam ettirin

Tekrarlayan görevler için ClickUp'ta özel otomasyonlar ayarlayın

Önceden oluşturulmuş şablonlar: Süreçler ve görevler için 1000'den fazla özelleştirilebilir şablonla projeleri hızla başlatın

Basitleştirilmiş izleme, raporlama ve işbirliği: Ortak bir hedefe ulaşmak için takımınızın ilerleme izlemesini otomatikleştirin, takımınızla uyumlu özelleştirilmiş görünümler oluşturun ve Ortak bir hedefe ulaşmak için takımınızın ilerleme izlemesini otomatikleştirin, takımınızla uyumlu özelleştirilmiş görünümler oluşturun ve ClickUp Sohbet ClickUp Beyaz Tahtalar ve ClickUp Belgeler ile işlevler arası işbirliğini basitleştirin

İş akışlarını güncellemek, durumları değiştirmek, görevleri atamak ve daha fazlasını doğrudan ClickUp düzenleyicinizde yapmak için bileşenler ekleyin

AI destekli görev yönetimi: ClickUp Brain'i kullanarak görevleri takım üyelerine atayarak, zaman çizelgeleri ayarlayarak, alt görevler oluşturarak ve veri alanlarını doldurarak görev yönetimini otomatikleştirin. ClickUp Brain ayrıca toplantı notlarını ve konu özetlerini özetler ve saniyeler içinde proje özetleri oluşturmanıza yardımcı olur

ClickUp Brain'i kullanarak tek bir düğmeyle uzun yorum konularını anında özetleyin

Merkezi operasyonlar: Operasyon Takımları için ClickUp'ı kullanarak bilgi ve iş akışı yönetimi faaliyetlerinizi merkezileştirin, birden fazla araç kullanımını azaltın ve takımınızın verimliliğini artırın. 1000'den fazla entegrasyon ile, favori uygulamalarınız da dahil olmak üzere günlük işlerinizi ClickUp içinde kolayca merkezileştirebilirsiniz Operasyon Takımları için ClickUp'ı kullanarak bilgi ve iş akışı yönetimi faaliyetlerinizi merkezileştirin, birden fazla araç kullanımını azaltın ve takımınızın verimliliğini artırın. 1000'den fazla entegrasyon ile, favori uygulamalarınız da dahil olmak üzere günlük işlerinizi ClickUp içinde kolayca merkezileştirebilirsiniz

Güvenlik ve uyumluluk garantisi: ClickUp ile verilerinizin güvende olduğundan emin olabilirsiniz. ClickUp'taki tüm veriler AES-256 şifreleme kullanılarak şifrelenir ve web uygulaması iletişimi TLS 1 üzerinden şifrelenir. 2. SOC2, ISO ve PCI uyumluyuz

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellik seti bazen yeni kullanıcıları zorlayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları

G2 : 4,7/5 (9.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Kissflow

kissflow aracılığıyla

Kissflow'un özel olarak tasarlanmış, ölçeklenebilir iş akışları görevleri otomatikleştirir, israfı ortadan kaldırır, maliyetleri azaltır, ROI'yi artırır ve takım üyelerinin doğru kaynaklara erişerek proje teslimatını hızlandırmasına yardımcı olur.

Bir kurumsal iş akışı yönetimi yazılımı olan Kissflow, BT ekibinin müdahalesi olmadan iş akışlarını otomatikleştirir, süreçlerin görünürlüğünü artırır ve görevler ile çalışanların performansı hakkında gerçek zamanlı raporlar oluşturur.

Kissflow'un en iyi özellikleri

Kissflow'un sezgisel kullanıcı arayüzü üzerinden tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için özelleştirilebilir iş akışları oluşturun

SLA'ları karşılamak ve proje son teslim tarihlerine uymak için görevleri doğru takım üyelerine otomatik olarak atayın

İş süreçleri yönetimi operasyonlarınızda en üst düzeyde görünürlük için tüm çoklu iş akışlarınızı merkezi bir gösterge panelinden izleyin

Kissflow sınırlamaları

Kissflow veri kümelerini otomatik olarak güncelleme özelliği iyileştirilmelidir, çünkü bazen manuel müdahale gerekmektedir

Kissflow fiyatlandırması

Temel: 1500 $/ay, sınırlı özellikler

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Kissflow müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (50+ yorum)

3. Cflow

cflow aracılığıyla

Cflow'un iş akışı yazılımı, İK, satış ve pazarlama, finans, BT ve tedarik gibi kurumsal operasyonlarda yer alan birden fazla departmana sahip takımlar için uygundur.

Google, Dropbox, Salesforce ve Trello dahil 1000'den fazla uygulama entegrasyonu ile farklı takımlar günlük görevlerini hızlandırabilir, görevleri atamaya daha az zaman harcayabilir ve mevcut belgelere hızlıca erişerek iş akışı yönetimi çabalarını azaltabilir.

Kişiselleştirilmiş, verimli iş akışları ve güvenli bulut tabanlı bir platform ile Cflow'un kurumsal iş akışı ve proje yönetimi yazılımı sayesinde verimliliğinizi korumak daha kolay.

Cflow'un en iyi özellikleri

Cihaz türü ve konumdan bağımsız olarak proje yönetimi işlemlerini iyileştirmek için iş akışlarını düzenleyin. Cflow, günlük iş akışlarınızı otomatikleştirir ve fatura onayları ve satın alma talebi onayları gibi tekrarlayan görevlerde zaman kazandırır

Farklı kullanım durumları için birden fazla iş akışı şablonu oluşturmak üzere görsel sürükle ve bırak iş akışı oluşturucuyu kullanarak takım iş akışlarınızı şablonlayın

Cflow'un İş Etkinliği Monitörü (BAM) aracını kullanarak tüm süreç etkinliklerini izleyin ve süreçlere genel bakış ve iş operasyonları için bilinçli kararlar almak üzere özelleştirilmiş raporlar oluşturun

Cflow sınırlamaları

Cflow, büyük veri kümeleriyle çalışırken veri işlemeyi geciktirebilir

Cflow fiyatlandırması

Happy: 20 işlem ve 10 gösterge paneli raporu için kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Joy: Sınırsız işlem ve 50 gösterge paneli raporu için kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Bliss: Sınırsız işlem ve sınırsız gösterge paneli raporları için kullanıcı başına aylık 22 ABD doları

Cflow müşteri değerlendirmeleri

G2: 5/5 (50+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Gravity Flow

gravity Flow aracılığıyla

Gravity Flow, formlar ve özel iş akışları oluşturmak ve yürütmek için bir WordPress iş akışı eklentisidir.

İşletmeniz veri kümelerini yakalamak için birden fazla temas noktasında formlar kullanıyorsa, Gravity Flow, iş süreci yönetimi faaliyetlerinizde form gönderilerini otomatik olarak yönlendiren uygun bir iş akışı uygulamasıdır.

Gravity Flow, yerleşik entegrasyonları ve görsel araçlarıyla karmaşık iş akışlarına sahip eski WordPress web sitelerini bile yapılandırmanıza yardımcı olur. Kayıtlı ve kayıtlı olmayan kullanıcılar için otomatik süreçleri sorunsuz bir şekilde kolayca devreye alabilirsiniz.

Gravity Flow'un en iyi özellikleri

Gravity Forms'u kullanarak birden fazla iş süreci ve yeni çalışanların işe alımı, fatura oluşturma ve başvuru işleme gibi kullanım durumları için formlar oluşturun ve WordPress web sitenize entegre edin

Özel etkileşimli otomasyon oluşturun ve 40'tan fazla önceden tanımlanmış eylem adımından iş akışlarını optimize edin

Bulutta veri depolayan form tabanlı işler için kurumsal düzeyde güvenliğin keyfini çıkarın

Gravity Flow sınırlamaları

Kullanıcılar, Gravity Flow çevirilerinin düzgün çalışmadığından şikayetçi

Gravity Flow fiyatlandırması

Temel Lisans: Bir WordPress sitesi için yıllık 99 $

Pro Lisans: Üç WordPress sitesi için yıllık 299 $

Ultimate Lisans: 50 WordPress sitesi için yıllık 447 $

Gravity Flow müşteri değerlendirmeleri

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Hive

via Hive

Hive'ın iş akışı yönetim yazılımı, iş yönetimi, görev otomasyonu, işbirliği, raporlama ve kontrol için uygulamalar içerir.

Hive Automate görevler oluşturur, sahipler atar ve durumları değiştirir. Belirli bir görev için bir iş akışı oluşturduğunuzda, durumu kontrol etmenize veya izlemenize gerek kalmaz; Hive Automate bunu sizin için yapar.

Hive Analytics, çalışma alanınızdaki eylemleri ve projeleri izler, her eylem ve proje için harcanan zamanı analiz eder ve kritik metrikler ve bekleyen sorunlar hakkında üst düzey içgörüler sağlar.

Hive'ın en iyi özellikleri

Hive'ın sürükle ve bırak iş akışı oluşturucusunu kullanarak kodlama uzmanlığı olmadan çok adımlı, özelleştirilmiş iş akışları oluşturun

Kişisel iş akışı çözümlerinizi oluşturun, otomasyon tetikleyicilerini ve eylemlerini seçin ve hem Hive'dan Hive'a hem de Hive'dan diğer araçlara kişiselleştirilmiş otomasyon koşulları ayarlayın

Hive'ın kodsuz form oluşturucusunu kullanarak birden fazla veri kaynağından bilgi içe aktarın ve sorunsuz takım işbirliği için paylaşılabilir kodsuz formlar oluşturun

Hive sınırlamaları

Kullanıcılar, Hive'ın SMS hizmet sağlayıcılarıyla entegre olamamasından şikayetçi

Hive fiyatlandırması

Ücretsiz: 200 MB depolama ve on çalışma alanı üyesi için 0 $

Başlangıç: Sınırsız depolama ve on çalışma alanı üyesi için aylık 1,50 $/kullanıcı

Takım: Sınırsız depolama ve 50 çalışma alanı üyesi için aylık 5 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hive müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (190+ yorum)

6. ProcessMaker

via ProcessMaker

ProcessMaker, takımınızın verimliliğini artıran basit, kod gerektirmeyen bir arayüze sahip, yapay zeka destekli bir kurumsal iş akışı yönetim yazılımıdır.

Akıllı otomasyon ile takımlar, fatura onayı, çalışanların işe alımı, iş hizmeti yönetimi ve tedarik gibi iş akışı örneklerini otomatikleştirebilir ve uygulayabilir.

Platform, AI ve NLP (doğal dil işleme) teknolojilerini entegre ederek, sistemler ve departmanlar arasında işlevler arası kurumsal iş akışlarını ve veri akışını otomatikleştirir.

ProcessMaker'ın en iyi özellikleri

Mevcut uygulamalar ve veri akışlarından karmaşık iş süreçlerini, verileri ve sistemleri bağlayın ve koordine edin

Üretken AI, akıllı belge işleme, iş süreci otomasyonu ve karar motorlarını birleştirerek akıllı otomasyonu uygulayın

Önceden tanımlanmış süreçlere sahip hazır şablonları kullanın, başarılı iş akışlarını başkalarıyla paylaşın ve benzersiz süreçlerinizi ileride kullanmak üzere şablon olarak kaydedin

ProcessMaker sınırlamaları

Web formları kolayca özelleştirilemez

ProcessMaker fiyatlandırması

Platform: Özel fiyatlandırma ve mobil ekran oluşturucu, süreç testi gibi özelliklerin olmaması

Artılar: Özel fiyatlandırma ve AI formları, AI arama gibi özelliklerin olmaması

Enterprise Plus: Özel fiyatlandırma ve tüm gelişmiş özelliklere erişim

ProcessMaker müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (280+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (170+ yorum)

7. Pnömatik İş Akışı

via Pneumatic

Pneumatic, iş süreçlerinin yinelemeli geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için bir SaaS iş akışı yönetim sistemidir. İş akışı şablonlarını kullanarak şirket süreçlerinizi belgelendirin, ardından bunları çalıştırın, performanslarını kontrol edin, darboğazları belirleyin ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için ayarlamalar yapın.

Pneumatic Workflow'un en iyi özellikleri

Pneumatic'in Şablon Oluşturucu aracını kullanarak yeni şablonlar oluşturun ve iyileştirin, mevcut şablonlarda değişiklikler yapın , yeni SOP'lar ekleyin ve şablon sahiplerini ekleyin veya kaldırın

Her iş akışı şablonundan birden fazla iş akışı çalıştırın ve mevcut iş akışlarını klonlayarak yeni iş akışları oluşturun

Pneumatic'in gösterge panelini kullanarak iş akışlarına genel bir bakış elde edin ve her kullanıcıya görevler atayarak engelleri belirlemelerini ve önceliklerini belirlemelerini sağlayın

Pnömatik İş Akışı sınırlamaları

Karmaşık iş akışlarına sahip büyük kurumsal şirketler için uygun değildir

Pnömatik İş Akışı fiyatlandırması

Sınırsız: 99 $/ay, özel uygulama yöneticisi dahil değildir

Kısmi COO: 599 $/ay, özel uygulama yöneticisi ve diğer gelişmiş özellikler dahil

Pneumatic Workflow müşteri değerlendirmeleri

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Process Street

via Process Street

Process Street, manuel görevleri kod gerektirmeyen iş akışlarıyla değiştiren bir iş süreci otomasyon yazılımıdır. Slack, Zapier, HubSpot, Google Drive ve diğer otomasyon araçları gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegre olarak e-posta gönderme, veri içe aktarma, fatura gönderme ve benzeri görevler için kişiselleştirilmiş iş akışları oluşturur.

Process Street, tüm sistemi etkilemeden veya devam eden faaliyetleri kesintiye uğratmadan iş akışı otomasyon kurallarınızı düzenli olarak güncellemenize ve iyileştirmenize yardımcı olur.

Process Street'in en iyi özellikleri

Özel formlar ve otomatikleştirilmiş iş akışları ile uçtan uca sağlam değer zincirleri oluşturun ve farklı takımlar, departmanlar ve süreçler arasındaki bilgi akışını yönetin

Sezgisel bir gösterge paneli içinde takım performansını izlemek ve bireysel veya takım düzeyinde darboğazları belirlemek için iş akışı otomasyonu performans raporları oluşturun

Farklı durumlara ve takım gereksinimlerine otomatik olarak uyum sağlamak için if/then gibi koşullu mantıklar ayarlayın

Process Street sınırlamaları

Yeniden kullanılabilir bir süreç kitaplığı olmadan, süreçleri ve etkinlikleri birbirine bağlamak zordur

Process Street fiyatlandırması

Başlangıç: 100 $/ay ve sınırlı uygulama geliştirme

Pro: 1500 $/ay ve sınırlı özelleştirme (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Tüm özelliklere ve özelleştirmeye erişim ile özel fiyatlandırma

Process Street müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

9. Wrike

wrike aracılığıyla

Wrike'ın iş akışı yapılandırmasını kullanarak farklı takımlarınız ve iş departmanlarınız için özelleştirilmiş iş akışları ve otomatikleştirilmiş çalışma alanları oluşturun.

Wrike, büyük takımların kendi kurallarını ve tetikleyicilerini belirledikleri özel otomasyon ile iş akışlarını kişiselleştirmelerine yardımcı olur. Kurumsal işlemlerde manuel çabayı ortadan kaldırmak için otomatik onaylar, talep formları ve tekrarlanabilir şablonlar oluşturun.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Wrike'ın yerleşik iş akışı otomasyon şablonlarını kullanarak projelerinizi planlayın, projeleri daha kısa görevlere bölün, görselleştirmeyi basitleştirin ve daha yüksek müşteri memnuniyeti elde etmek için planlanan son teslim tarihlerinde projeleri teslim edin

Görevlerinizi otomatik olarak filtreleyin, çalışma alanınızı düzenli tutun ve yapılacaklar listelerini önceliklerine göre sabitleyin.

Uygulama içi işbirliği araçlarını kullanarak projeleri planlayın, canlı düzenlemeyi etkinleştirin ve e-posta yanıtlarını beklemeden teslim edilecekleri tanımlayın

Wrike sınırlamaları

Onaylar gibi temel özellikler mobil uygulamada mevcuttur, ancak Wrike'ın masaüstü uygulamasında yoktur

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: 2-25 kullanıcı için aylık 9,8 $

İş: 24 $/ay, 5-200 kullanıcı için

Enterprise: Kurumsal düzeyde güvenlik ve ölçeklenebilirlik ile 5 ila sınırsız kullanıcı için özel fiyat

Pinnacle: Gelişmiş analitik özelliklerle 5 ila sınırsız kullanıcı için özel fiyat

Wrike müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (3.500+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (2.500+ yorum)

10. Nintex

nintex aracılığıyla

Nintex'in iş akışı yönetim sistemi, sezgisel kullanıcı arayüzü ve üçüncü taraf uygulamalarla kolay entegrasyonu ile bilinir.

Nintex, AI destekli araçlar kullanarak dakikalar içinde iş akışları oluşturur, çeşitli iç ve dış depoları entegre eder ve operasyonları, veri yönetimini, süreç modelleme ve haritalamayı otomatikleştirmek için uçtan uca iş süreçleri geliştirir.

Nintex'in önceden oluşturulmuş analiz gösterge paneli, kuruluşunuzda çalışan otomasyonlar hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar. İş akışı örneklerinizin durumunu, envanter yönetimini ve iş üzerindeki etkisini izleyin ve ölçün.

Nintex'in en iyi özellikleri

Bir süreç belgeleme yazılımı kullanarak, kesip yapıştırmaya gerek kalmadan verileri belgelerinize birleştirin ve belgelerin incelenmesi, imzalanması ve bulut üzerinde saklanması için belge yönlendirmeyi otomatikleştirin

Özel iş akışı otomasyon süreçleri oluşturarak kuruluşunuzdaki farklı kaynaklardan verileri içe aktarın ve daha iyi kararlar alın

Nintex'in sürükle ve bırak tasarımcı tuvaliyle çevik iş akışlarınızı kavramsallaştırın, görselleştirin ve yineleyin

Nintex sınırlamaları

İşlem haritalama gibi özellikler, ilk kez kullanan kullanıcılar için zor olabilir

Nintex fiyatlandırması

Pro: 2.000 belge oluşturma için yıllık 25.000 $

Premium: 10.000 belge oluşturma için yıllık 50.000 $

Özel: Özel belge oluşturma için özel fiyatlandırma

Nintex müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (80+ yorum)

Takımınız için En İyi İş Akışı Yönetimi Yazılımını Bulun

Takımınız farklı veri noktalarını toplamak için görevleri manuel olarak atamak ve uygulamalar arasında geçiş yapmak için aşırı zaman harcıyorsa, kurumsal iş akışı yönetimi yazılımını kullanmanın zamanı gelmiştir.

Yeni başlıyorsanız, iş akışlarınızı otomatikleştirmek için yeni başlayanlar için uygun bir iş akışı yönetimi çözümü olarak ClickUp'ı öneririz. İş süreçlerinizi iyileştirmek için önceden oluşturulmuş şablonlara sahiptir ve tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmak için ClickUp Brain tarafından desteklenmektedir.

ClickUp'ı en iyi kurumsal iş akışı yönetimi yazılımı olarak ayıran özellik, iş akışlarını manuel ve otomatik eylemlerle yürütmek için iş akışı otomasyonunu proje yönetimi ile birleştirmesidir.

Başlamak için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.