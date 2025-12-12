Upbase ve ClickUp: Hangi iş yönetimi platformu daha iyidir?

Beynimiz çoklu görevler için tasarlanmamıştır. Bir görevden diğerine geçtiğimizde, her geçiş zihinsel enerjiyi tüketir ve verimliliği azaltır. Bu fenomen " geçiş maliyeti" olarak bilinir ve daha yavaş yanıtlara ve daha fazla hataya yol açar.

İşte bu yüzden, bir gün boyunca uygulamalar arasında gidip geldikten sonra kendinizi bitkin hissediyorsunuz.

Upbase ve ClickUp, geçiş maliyetini azaltmak için iki farklı yaklaşım sunar. Upbase sadeliğe odaklanırken, ClickUp yapı ve ölçeklenebilirlik sunar.

Peki, hangisi sizin için daha uygun? Hadi öğrenelim! 📝

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

ClickUp ve Upbase: Karşılaştırma Tablosu

Özellik ClickUp Upbase Kullanıcı arayüzü Zengin özelliklere sahip ancak yeni kullanıcılar için karmaşık olabilir Basit, temiz, kullanıcı dostu Temel fonksiyonlar Kapsamlı hepsi bir arada iş yönetimi Temel görevler, sohbet, planlama ve not almaya odaklanır. Görev yönetimi Alt görevler, bağımlılıklar ve öncelikler ile gelişmiş özellikler Temel özelliklere sahip sınırsız görev ve alt görevler Görünümler Liste, Pano, Gantt, Takvim, Zaman Çizelgesi Yalnızca liste ve Kanban İşbirliği ve iletişim Görev içi yorumlar, sohbet görünümleri ve atanan yorumlar Global sohbet, bire bir, grup ve liste sohbetleri Belge yönetimi ClickUp belgeleri, görevlere bağlı gerçek zamanlı güncellemeler Çalışma Alanı'nda merkezileştirilmiş belgeler Kişisel verimlilik araçları Görev öncelikleri, zaman takibi, hatırlatıcılar Günlük planlayıcı, Pomodoro zamanlayıcı ve gelişmiş hatırlatıcılar Özelleştirme Otomasyonlar ve şablonlarla yüksek düzeyde özelleştirilebilir Düzenli hiyerarşi, ancak daha basit özelleştirme

ClickUp nedir?

ClickUp ile başlayın Kolayca özelleştirilebilen ClickUp Çalışma Alanı'nda tam ölçekli ölçeklenebilirlik elde edin.

Günümüzün iş dünyası bozuk.

Zamanımızın %60'ını farklı araçlar arasında bilgi paylaşımı, arama ve güncelleme işlemleriyle geçiriyoruz.

Bu zaman kaybının çoğu, çok fazla araçta görevlerin, bilgilerin ve konuşmaların parçalanması olan İş Dağınıklığından kaynaklanmaktadır. ClickUp, projelerinizin, bilgilerinizin, iletişiminizin ve yapay zekanızın tek bir bağlantılı sistemde yer aldığı Birleştirilmiş Yapay Zeka Çalışma Alanı olarak işlev görerek bu sorunu azaltır.

Bu zaman kaybının çoğu, çok fazla araçta görevlerin, bilgilerin ve konuşmaların parçalanması olan İş Dağınıklığından kaynaklanmaktadır. ClickUp, projelerinizin, bilgilerinizin, iletişiminizin ve yapay zekanızın tek bir bağlantılı sistemde yer aldığı Birleştirilmiş Yapay Zeka Çalışma Alanı olarak işlev görerek bu sorunu azaltır.

Projelerimiz, belgelerimiz ve iletişimimiz, verimliliği düşüren birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda.

ClickUp, proje, bilgi ve sohbeti tek bir yerde birleştiren iş için her şeyi içeren uygulamasıyla bu sorunu çözüyor. Tüm bunlar, dünyanın en uyumlu iş yapay zekası tarafından destekleniyor.

Bugün, 3 milyondan fazla takım, daha verimli ş Akışları, merkezi bilgi ve dikkat dağınıklığını ortadan kaldırarak organizasyonel verimliliği artıran odak odaklı sohbet ile daha hızlı çalışmak için ClickUp'ı kullanıyor.

ClickUp özellikleri

Özellik #1: Zamanınızı tek bir yerden planlayın

ClickUp Takvim, zamanınızı yönetmek için bir komuta merkezidir. Haftalık görevlerden büyük lansman tarihlerine kadar her şeyi merkezi bir alanda planlayabilir, görselleştirebilir ve yönetebilirsiniz.

En büyük avantajı, Google Takvim (ve diğerleri) ile iki yönlü senkronizasyon özelliğidir. Böylece, bir ClickUp görevi güncellediğinizde, Google Takviminizde de otomatik olarak güncellenir ve bunun tersi de geçerlidir. Bu sayede, tüm işleriniz gerçek zamanlı olarak orada olur.

ClickUp Takvim ile işlerinizi planlamak için tek bir konum edinin

Örneğin, pazarlama takımınız ClickUp'ta bir kampanyanın son tarihini değiştirirse, herkesin harici takvimleri bu değişikliği anında yansıtır.

Ayrıca, görünümü ritminize uyacak şekilde tasarlanmıştır. Gününüzü saat saat planlamayı mı tercih edersiniz? Günlük düzene geçin. Hafta veya ay için genel bir görünüm mü istiyorsunuz? Görünümü değiştirmeniz yeterlidir. Görevleri zaman aralıklarına sürükleyip bırakabilir, anında yeniden planlayabilir ve hatta görevleri öncelik veya duruma göre renk kodlarıyla ayırt edebilirsiniz.

⚡ Şablon Arşivi: ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu, verilerinizi amaç doğrultusunda düzenler ve her görevi, toplantıyı ve notu izlenebilir bir programa dönüştürür. Ücretsiz şablon alın Görevleri farklı kategorilere ayırarak, ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu ile her zaman kontrolü elinizde tutun. Gününüzü saat saat bölün, basit sürükle ve bırak kolaylığıyla görevlerinizi önceliklendirin ve hatta derinlemesine iş yapmak veya kısa molalar vermek için zaman ayırın. Yineleyen görevler ekleyebilir, belgeleri bağlayabilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir ve renk kodlu öncelikler kullanarak günlük şablonunda öncelikle odaklanmanız gerekenleri anında tespit edebilirsiniz.

Özellik #2: Gerçek zamanlı iletişim merkezi

ClickUp sohbeti ile işleri bağlamsal olarak yönetmek ve iletişimi kolaylaştırmak için farklı kanallar oluşturun

ClickUp Chat, takım sohbetlerini ve iş yönetimini birleştirmek için tasarlanmış yerleşik bir mesajlaşma aracıdır.

Doğrudan Mesajlar'ı kullanarak takım arkadaşlarınıza doğrudan mesaj gönderebilir veya Kanallar'ı kullanarak takımlar, projeler ve hatta sürümler bazında tartışmalar düzenleyebilirsiniz. Sohbet platformu, konum tabanlı Kanalları da destekler; bu, Alanınızda veya Listenizde yapılan değişikliklerin otomatik olarak sohbete yansıtılması (ve tersi) anlamına gelir.

Örneğin, bir pazarlama takımı, ilgili görevleri buraya bağlarken, metinleri, görselleri ve reklamları tartışmak için bir "Kampanya Lansmanı" kanalı oluşturabilir.

Ayrıca, Sohbet eyleme geçmenizi sağlar. Mesajlardan doğrudan görevler oluşturabilir veya bağlantı verebilirsiniz, böylece fikirler anında eyleme dönüşür. Bir konu içinde acil bir istek mi var? Tek bir tıklama ile bunu bir eylem ögesine dönüştürün ve sohbetten çıkmadan görevi yönlendirin.

💡 Profesyonel İpucu: Hızlı bir standup toplantısı yapmanız gerektiğinde, platformun içinden ClickUp SyncUp video görüşmesi başlatın. Tüm takımınızı aynı anda bilgilendirmek istediğinizde, Duyurular, Fikirler veya Gönderiler özelliğini kullanarak bilgilerin kaybolmasını önleyin.

🚀 ClickUp Avantajı: Platformdaki bir diğer mükemmel proje işbirliği özelliği ise ClickUp Docs'tur. ClickUp Docs içinde proje belgeleri üzerinde işbirliği yapın Belgeler ve kampanyalar üzerinde gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapın, taslaklar hazırlayın ve işbirliği yapın, ardından bunları doğrudan görevlere, projelere veya hedeflere bağlayın. Uygulama arasında geçiş yapmamak için belge içinden yorumlar ekleyin ve eylem öğeleri atayın.

Özellik #3: Yerleşik zaman takibi

ClickUp Proje Zaman Takibi, zamanınızı tam olarak nereye harcadığınızı görmenize yardımcı olur. Zamanlayıcıları doğrudan masaüstü bilgisayarınızdan, mobil uygulamanızdan ve hatta ClickUp Chrome uzantısından başlatıp durdurarak, her yerden zamanınızı kolayca takip edebilirsiniz.

ClickUp Proje Zaman Takibi ile her görev veya proje için harcanan zamanı kaydedin

Diyelim ki, blog taslakları yazmak ve yaratıcı özetleri incelemek arasında gidip gelen bir içerik yöneticisisiniz. ClickUp ile her bir görev için ayrı ayrı zaman kaydı yapabilir veya iş yaparken gerçek zamanlı olarak izleme yapabilirsiniz. Manuel girdiyi mi tercih ediyorsunuz? Sorun değil. Optimize edilmiş zaman takibi raporlaması için geriye dönük olarak veya belirli bir tarih aralığı için zaman ekleyebilirsiniz.

Timesheets Hub'dan tüm iş günlüklerinize erişerek ClickUp Proje Zaman Takibi ile faturalandırılabilir saatleri takip edin

Çalışma saatleriniz izlendiktan sonra, Timesheets verilerinizi otomatik olarak gün, hafta veya aya göre düzenler. Görevler ve projeler için harcanan zamanı takip edebilir, atanan kişiye göre filtreleyebilir ve hatta gerçek zaman ile zaman tahmini arasında farkı görebilirsiniz.

🔍 Biliyor muydunuz? Günlük görevleri planlamak iş günü performansını artırır. Journal of Applied Psychology dergisinde yayınlanan bir araştırma, çalışanların belirli bir günde "zaman yönetimi planlaması" (yani görev listeleri oluşturma, görevleri ne zaman/nasıl yapacaklarını belirleme) yaptıklarında, o gün planlama yapmadıkları günlere göre daha iyi performans gösterdiklerini ortaya koydu.

Özellik #4: AI yetenekleri

ClickUp Brain, işinize zeka katar. Bu yerleşik AI asistanı, görevlerinizi, belgelerinizi, sohbetlerinizi ve kişilerinizi birbirine bağlayarak zihinsel aşırı yüklenme olmadan daha akıllı çalışmanıza yardımcı olur.

Veriye dayalı karar vermeyi sağlamak için ClickUp Brain'den Çalışma Alanı bilgilerini özetlemesini isteyin

Platform üç anahtar unsur üzerinde çalışır: AI Bilgi Yöneticisi ( ClickUp Enterprise Search!), AI Proje Yöneticisi ve AI İş Yazarı.

Diyelim ki yarın bir müşteri stratejisi sunumu için hazırlık yapıyorsunuz.

İlk olarak, Enterprise Arama'ya gidin ve şunu yapmasını isteyin: Son çeyreğin kampanya performans özetini ve müşteri geri bildirimlerini göster. Saniyeler içinde, Çalışma Alanı'ndaki ve bağlı uygulamalardaki tüm ilgili bilgilerden içgörüler çıkarır.

Ardından, AI Proje Yöneticisinden bekleyen işleri kontrol etmesini istersiniz. Eksik slaytları otomatik olarak işaretler, görev durumlarını günceller ve hatta toplantıdan önce gözden geçirilmek üzere bir kontrol listesi oluşturur. Şöyle bir talepte bulunabilirsiniz: Son toplantıdan alınan geri bildirimlere göre yaratıcı takım için takip görevleri oluştur, ve bu işlem saniyeler içinde tamamlanır.

Proje yönetimi ve görev dağıtımı için ClickUp Brain'i kullanın

Son olarak, AI Writer for Work, sunum metnini düzeltmenize yardımcı olmak için devreye girer. Ondan şunları istersiniz: Anahtar kazanımları ve sonraki adımları içeren, kendinden emin ama samimi bir üslupla müşteriye sunulmaya hazır bir özet slayt hazırla. Metninizi düzeltir ve mesajınızın markanızla uyumlu olmasını sağlar.

ClickUp BrainGPT ile geçiş maliyetini azaltın

ClickUp BrainGPT, kesintisiz bir düşünme ve çalışma akışı sunar. Notlar, taslaklar, sekmeler ve görev listeleri arasında geçiş yapmak yerine, düşüncelerinizi yüksek sesle söyleyin, ClickUp BrainGPT bunları doğrudan yapılandırılmış görevlere, toplantı notlarına, özetlere ve takip listelerine dönüştürsün.

Talk-to-Text , masaüstü Çalışma Alanınızda çalıştığı için fikirleriniz tam olarak olması gereken yere ulaşır — bağlam değiştirme, kopyala-yapıştır yorgunluğu, cümlenin ortasında ivme kaybetme gibi sorunlar yaşanmaz.

Bu, yakaladığınız her fikir üzerindeki bilişsel yükü azaltmak gibidir, bu nedenle takımlar tam bir iş gününün ardından kendilerini belirgin şekilde daha az yorgun hissederler.

Masaüstü yardımcısı ClickUp BrainGPT'de ChatGPT, Claude ve Gemini arasında geçiş yapın.

Proje yönetiminde yapay zeka kullanımına ilişkin daha fazla bilgi edinin:

ClickUp fiyatlandırması

📮 ClickUp Insight: İnsanların %24'ü her şeyi aynı anda halleden bir "ana sekme" hayal ediyor. Mantık basit: Beynimiz düzinelerce açık sekmeyi aynı anda idare edecek şekilde tasarlanmamıştır ve her yeni pencere, farkında olmasanız bile hafif bir stres ve bilişsel yük ekler. 🧠 ClickUp Brain MAX ile bilgileri merkezileştirebilir, birden fazla AI modelinde arama yapabilir ve ihtiyacınız olanı anında bulabilirsiniz. Bu AI masaüstü yardımcısı, her şeyi açık tutma endişesi olmadan tek bir erişim noktası sunar. Daha az dağınıklık, daha az stres, daha fazla kontrol. ✨

Upbase Nedir?

Upbase aracılığıyla

Upbase, bireylerin ve küçük takımların görevlerini, belgelerini, dosyalarını ve iletişimlerini düzenlemelerine yardımcı olan bir proje ve iş yönetim platformudur. Basitlik ve kullanım kolaylığını ön plana çıkararak hızlı bir başlangıç sağlar.

Freelancerlar, startup'lar ve küçük takımlar için tasarlanan Upbase, görev yönetimi, zamanlama, belge işbirliği ve sohbet özelliklerini bir araya getirir.

Upbase özellikleri

Upbase'in proje yönetimi stratejinize mükemmel şekilde uyan bazı özelliklerine göz atalım:

Upbase ile odaklanmış işi garantileyen yerleşik bir zamanlayıcıya sahip olun

Upbase, verimliliğin "akışta kalmak"la ilgili olduğunu kabul eder. Bu nedenle, yerleşik Pomodoro zamanlayıcı, Zaman Bloğu ve günlük notlar veya hızlı düşünceler için Günlük Notlar gibi düşünceli araçlar içerir.

Sık kullandığınız öğeleri yer imlerine ekleyin ve kullanışlı klavye kısayollarını kullanarak görevleri hızla tamamlayın. Böylece zihniniz açık kalır ve yapılacaklarınızı kontrol altında tutabilirsiniz.

📖 Ayrıca okuyun: Odaklanma ve Verimliliği Artırmak için En İyi Pomodoro Zamanlayıcı Uygulamaları

Upbase'in planlama araçlarıyla işinizi saatlik veya haftalık olarak planlayın

"Takvim" seven biriyseniz, Upbase iyi bir seçimdir. Haftanızı Kanban panosundaki Haftalık Planlayıcıda planlayabilir, Haftalık Takvimde saat saat zamanı ayırarak planlayabilir veya Zoom yaparak Aylık Takvimde her şeyi görebilirsiniz. Görevleri sürükleyip bırakın, son teslim tarihlerini renklerle işaretleyin ve atanan kişiye göre filtreleyin.

Özellik #3: İç ve dış kullanıcılar için görev yönetimi

Upbase'i kullanarak işlerinizi görevler olarak düzenleyin ve ihtiyacınız olan tüm bilgileri ekleyin

Upbase, dosya ve klasörleri istediğiniz şekilde düzenlemenizi sağlar. İşinizi, akışınıza uygun olan Kanban panosu, sıralanabilir liste veya görsel takvim olarak görünümde görüntüleyin.

Her görev için birden fazla atanan kişi, renk kodlu öncelikler, son tarihler, ek dosyalar, bahsetmeler ve emojiler içeren yorumlar ve hatta gelen kutularını spam ile doldurmadan takip etmek için izleyiciler olabilir. Ayrıca, projeler arasında görevleri etiketleyip filtreleyerek en önemli olanları hızlı bir şekilde görebilirsiniz.

🔍 Biliyor muydunuz? Takımlar işbirliğini ve inceleme noktalarını önceden planladığında, projeler daha hızlı ilerler. Araştırmalar, geri bildirim ve karar noktaları planlanmadığında işlerin durduğunu ve bağlam değiştirme sıklığının arttığını göstermektedir. Günlük planda bu kontrol noktalarını belirlemek, görevlerin tıkanıklık olmadan ilerlemesine yardımcı olur.

Upbase fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $

📖 Ayrıca okuyun: Ücretsiz Proje Yönetimi Şablonları

ClickUp ve Upbase: Özelliklerin Karşılaştırması

Hem ClickUp hem de Upbase gününüzü kolaylaştırmayı amaçlar, ancak farklı yönlere giderler.

ClickUp, her şeyi isteyen ölçeklenebilir takımlar için geliştirilmiş güçlü bir araçtır. Öte yandan Upbase, işleri düzenli ve yapılandırılmış tutarak takımlar veya bireyler için cazip hale getirir.

Her bir platformun temel özellikleri nasıl işlediğini inceleyelim. 👀

Özellik #1: Proje hiyerarşisi ve yapısı

ClickUp

ClickUp, derin katmanlı bir hiyerarşi sunar: Çalışma Alanı > Alanlar > Klasörler > Listeler > Görevler > Alt Görevler (ve bu özelliği etkinleştirirseniz iç içe alt görevler). Bu yapı, net departman ayrımlarına, birden fazla proje aşamasına ve birimler arasında nüanslı izinlere veya görünümlerine ihtiyaç duyacağınız ölçeklendirme takımları veya ş akışları için idealdir.

Upbase

Upbase ise işleri daha basit tutar. Temel yapısı Çalışma Alanı > isteğe bağlı Klasör > Liste şeklindedir ve ardından Bölümler, Görevler ve Alt Görevler gelir. Bu, endişelenmeniz gereken daha az seviye olduğu anlamına gelir, bu da kurulumu daha hızlı ve gezinmeyi daha kolay hale getirir.

🏆 Kazanan: Beraberlik! Uzun vadeli bir proje üzerinde çalışıyorsanız, ClickUp daha iyi bir yatırımdır. Basit bir şey istiyorsanız, Upbase iyi bir seçimdir.

Özellik #2: Özelleştirme ve otomasyon

ClickUp

"ClickApp" özelliğini açıp kapatarak özel alanlar, otomasyonlar, birden fazla atanan kişi ve daha fazlası gibi her şeyi özelleştirebilirsiniz. Otomatik tetikleyiciler, görev durumlarını değiştirme, ekip arkadaşlarını atama veya hatırlatıcılar gönderme gibi tekrarlayan eylemleri gerçekleştirmeye yardımcı olur.

Upbase

Upbase, önceliklerin veya kategorilerin kolayca izlenebilmesini sağlayan özel alanlar ve etiketler de sunar. Temiz, basit ve daha az tıklama ve ayar tercih eden kullanıcılar için idealdir.

🏆 Kazanan: Sonuçlar birbirine yakın, ancak ClickUp galip geliyor. Uçtan uca kontrol ve otomasyon isteyen takımlar için harika bir seçim.

Özellik #3: Raporlama ve gösterge panelleri

ClickUp

ClickUp Gösterge Panelleri, takımınızın performansını gerçek zamanlı olarak kolayca görmenizi sağlar. Görevler, zaman takibi, hedefler ve iş yükü için kartlar oluşturabilir, hepsini tek bir görünümde görebilirsiniz.

Yöneticiler ayrıca performansı izleyebilir, hedeflerin ilerlemesini görselleştirebilir ve hatta iş yükü ve verimlilik grafikleri aracılığıyla darboğazları erken aşamada tespit edebilir.

Upbase

Upbase ise, serbest çalışanlar ve küçük takımlar için en uygun olan daha basit bir kurulum sunar.

Kullanıcıların verimliliğini izlemelerine ve günlük işlerini düzenli tutmalarına yardımcı olan yerleşik zaman takibi ve planlama araçları içerir. Ancak, gelişmiş gösterge panelleri, ayrıntılı performans izleme veya projeler arası içgörülerden yoksundur.

🏆 Kazanan: ClickUp! Çok daha fazla derinlik, esneklik ve gerçek zamanlı görünürlük sunarak takımların yoğunluktan gerçek verimliliğe geçmesine yardımcı olur.

Reddit'te ClickUp ve Upbase karşılaştırması

En favori platformunuz olan AKA Reddit'e giderek, gerçek kullanıcıların Upbase ve ClickUp hakkında ne düşündüklerini öğrendik.

Herhangi bir özel konu başlığı olmasa da, dijital ortamda mükemmel içgörüler bulmak için her yeri didik didik aradık.

Bir kullanıcı, serbest proje yönetimi için Upbase'i kullanma deneyimi hakkında şunları söyledi:

Deneyimlerime göre: Upbase, bir nevi ClickUp light versiyonudur. Aktif olarak geliştirilmektedir. Okuduklarımdan anladığım kadarıyla, genel olarak kullanıcılar memnun. Sorduğunuz soruların çoğuna olumlu yanıt verilebilir. LT'ye karar vermeden önce birkaç ay denemek isterim. Bütçeniz kısıtlıysa, ClickUp'ın ücretsiz sürümünü deneyin. [sic] Başka bir kullanıcı da kullanım durumunuzun en önemli faktör olduğunu onaylıyor:

Deneyimlerime göre: Upbase, bir nevi ClickUp light versiyonudur. Aktif olarak geliştirilmektedir. Okuduklarımdan anladığım kadarıyla, genel olarak kullanıcılar memnun. Sorduğunuz soruların çoğuna olumlu yanıt verilebilir. LT'ye karar vermeden önce birkaç ay denemek isterim. Bütçeniz kısıtlıysa, ClickUp'ın ücretsiz sürümünü deneyin. [sic]

Deneyimlerime göre: Upbase, bir nevi ClickUp light versiyonudur. Aktif olarak geliştirilmektedir. Okuduklarımdan anladığım kadarıyla, genel olarak kullanıcılar memnun. Sorduğunuz soruların çoğuna olumlu yanıt verilebilir.

LT'ye karar vermeden önce birkaç ay denemek isterim. Bütçeniz kısıtlıysa, ClickUp'ın ücretsiz sürümünü deneyin. [sic]

Başka bir kullanıcı da kullanım durumunuzun en önemli faktör olduğunu onaylıyor:

Upbase'i bir yıldan fazla bir süredir kullanıyorum ve çok memnunum. Başlangıçta ClickUp kullanıyordum ama beynimin daha az yükü olması gerekiyordu... Ben tek başına çalışan bir girişimciyim, bu yüzden çok büyük veya karmaşık bir şeye ihtiyacım yok... Gerçekten ne için ihtiyacınız olduğuna bağlı, çok fazla otomasyon ve görev bağımlılıkları gerekiyorsa ClickUp daha uygun olabilir.

Upbase'i bir yıldan fazla bir süredir kullanıyorum ve çok memnunum. Başlangıçta ClickUp kullanıyordum ama beynimin daha az yükü olması gerekiyordu... Ben tek başına çalışan bir girişimciyim, bu yüzden çok büyük veya karmaşık bir şeye ihtiyacım yok... Gerçekten ne için ihtiyacınız olduğuna bağlı, çok fazla otomasyon ve görev bağımlılıkları gerekiyorsa ClickUp daha uygun olabilir.

Reddit, bu karşılaştırmanın ana temasını doğruluyor: ClickUp ölçeklenebilirlik için tasarlanmışken, Upbase basitlik öncelikli olduğunda öne çıkıyor.

Reddit, bu karşılaştırmanın ana temasını doğruluyor: ClickUp ölçeklenebilirlik için tasarlanmışken, Upbase basitlik öncelikli olduğunda öne çıkıyor.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp AI Notetaker, ClickUp Takvim'deki toplantıları otomatik olarak kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve özetler. Herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan tüm anahtar noktaları, kararları ve eylem ögelerini yakalar (ayrıca her toplantının sonunda tüm bu bilgileri içeren bir ClickUp belge oluşturur)!

Hangi İş Yönetim Aracı En Üstün?

Davullar lütfen. 🥁

Sonuçlar birbirine çok yakındı, ancak ClickUp birinci oldu!

Upbase, kişisel verimlilik ve basitlik isteyen küçük takımlar için idealdir.

Ancak ClickUp, tüm kuruluşlar için gücü ölçeklendirir. Çalışma Alanınız, projeleriniz büyüdükçe gelişir. Esnek hiyerarşilerden işbirliğine dayalı Belgelerden, gösterge panellerinden zaman takibine ve ClickUp Brain'e kadar her şey birbirine bağlanarak fikirleri sonuçlara dönüştürür.

Tüm iş akışınızı tek bir yerde birleştirin ve bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅