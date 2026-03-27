En İyi 10 Konuşma-Metin Dönüştürme Chrome Uzantısı

Yazmaya hazır olarak boş bir belge açarsınız. Beş dakika sonra, hala imlece bakıyorsunuz ve beyniniz yazma hızınızdan daha hızlı çalışıyor. Yapılacaklar listesi gözünüzden kayıp gidiyor ve birdenbire yazmak bir angarya gibi geliyor.

Şimdi, e-postalar, toplantı notları, hatta blog taslakları gibi her şeyi sadece sesli olarak anlatıp, sözlerinizin anında ekrana yansıdığını hayal edin.

Bunu gerçeğe dönüştürmeye hazır mısınız? Daha hızlı ve erişilebilir bir iş deneyimi için sesinizi metne dönüştürmenize yardımcı olacak en iyi konuşma-metin dönüştürme Chrome uzantılarını bir araya getirdik.

Hadi başlayalım! 🎤

En İyi Konuşma-Metin Dönüştürme Chrome Uzantılarına Genel Bakış

İşte sesinizi hiç uğraşmadan metne dönüştürecek en iyi araçların kullanışlı bir özeti:

Araç En uygun olduğu durumlar En İyi Özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Yapılandırılmış işbirliğine ihtiyaç duyan küçük ve büyük takımlar için entegre sesli notlar ve görev belgeleri Sesle yazma özelliğine sahip ClickUp Brain MAX, çevrimiçi toplantılar için AI Notetaker, Ses Klipleri, Belgeler, AI bağlamı, görev bağlama Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal kullanıcılar için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Fireflies. ai Toplantı sayısı fazla olan profesyoneller ve takımlar için sanal toplantıların otomatik transkripsiyonu ve özetleri Gerçek zamanlı transkripsiyon, AI özetleri, çok dilli, AskFred Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 18 $'dan başlar Tactiq Paylaşılan toplantıların netliğini ve içgörülerini ihtiyaç duyan takımlar için ChatGPT özetleriyle canlı toplantı transkripsiyonu Gerçek zamanlı altyazılar, yapay zeka eylem ögeleri, takip taslakları Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar Speechnotes Bireyler veya tek başına içerik oluşturucular için web sayfalarında hızlı sesli dikte Yüzen mikrofon, hafif Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 1,9 $'dan başlar Notta Birden fazla dil ile çalışan küçük takımlar veya bireyler için hızlı ve doğru transkripsiyonlar Yüksek doğruluk, çoklu dil konuşma Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 13,49 $'dan başlar. Transkriptor Uygun fiyatlı bir çözüme ihtiyaç duyan bireyler veya küçük takımlar için çeşitli kullanım senaryolarına yönelik doğru transkripsiyon 100'den fazla desteklenen dil, dosya yükleme, toplantı kaydı Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 19,99 $'dan başlar Voice In Hızlı çözümler arayan kişiler için herhangi bir tarayıcı metin alanına dikte etme Gerçek zamanlı ses tanıma, evrensel metin alanı desteği Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 9,99 $'dan başlar LipSurf Güç ve erişilebilirlik odaklı kullanıcılar için sesle tarayıcı kontrolü Sesli navigasyon, dikte komutları, makro destek Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 4 $'dan başlar MeetGeek AI Özellikle toplantılar için gelişmiş çözümler arayan takımlar için otomatik toplantı kaydı + içgörüler AI özetleri, gösterge paneli, global arama Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlar SpeechText. AI Hızlı transkripsiyona ihtiyaç duyan tek başına çalışan kullanıcılar veya takımlar için güvenilir tarayıcı tabanlı transkripsiyon Mikrofon kaydı, anında indir, tarayıcı sesi Ücretsiz; Ücretli planlar 180 dakikalık transkripsiyon için 10 $'dan başlar

Konuşma-Metin Dönüştürme Chrome Uzantılarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Konuşma-metin dönüştürme Chrome uzantılarında aramanız gereken özellikler şunlardır:

Doğru transkripsiyon: Gürültülü ortamlarda konuşmaları tutarlı bir şekilde yakalayın ve farklı aksanları yanlış yorumlamadan anlayın

Akıllı biçimlendirme: Noktalama işaretlerini ve paragrafları otomatik olarak ekleyin ve "yeni satır" veya "son kelimeyi sil" gibi eylemler için sesli komutları tanıyın

Çok dilli destek: Çok dilli konuşmalar sırasında sorunsuz geçiş yaparak düzinelerce dilde algılama ve yazıya dökme

Gerçek zamanlı kullanılabilirlik: Uzantı arka planda konuşmayı yazıya dönüştürürken, doğrudan Google Dokümanlar, Gmail veya toplantı sohbetlerine yazın

Kolay dışa aktarma: Daha hızlı aktarım ve belgeleme için transkriptleri TXT, PDF veya belgeler gibi çeşitli biçimlerde indirin

Güçlü güvenlik: Ses verilerinin gizliliğini korumak için toplantı transkriptlerinin üçüncü taraf AI sağlayıcıları tarafından depolanmadığından, satılmadığından veya eğitim amaçlı kullanılmadığından emin olun

Hafif kurulum: Hızlıca yükleyin, tarayıcınızı yavaşlatmadan çalıştırın ve tek bir kısayol tuşuyla etkinleştirerek anında dikteye başlayın

🧠 İlginç Bilgi: IBM, 1962'de Shoebox'ı piyasaya sürdüğünde, bu cihaz yalnızca 16 sözcük ve rakamı tanıyabiliyordu. Yine de o zamanlar çığır açıcı bir gelişmeydi ve modern sesli dikteye zemin hazırladı.

En İyi Konuşma-Metin Dönüştürme Chrome Uzantıları

İşte en iyi konuşma-metin dönüştürme Chrome uzantıları için seçimlerimiz. 👇

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırmalara dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler; bu sayede önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. İşte ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

1. ClickUp (Entegre sesli notlar ve görev belgeleri için en iyisi)

ClickUp Brain MAX ile %400 daha hızlı iş yapın Brain MAX'teki ClickUp Talk to Text ile verimliliğinizi artırın

ClickUp, iş, iletişim ve işbirliğinin bir arada bulunduğu, tamamen yapay zeka destekli hepsi bir arada bir Çalışma Alanıdır. ClickUp Brain MAX, bu gücü masaüstünüze taşır.

Masaüstü AI uygulaması, ChatGPT, Gemini ve Claude gibi gelişmiş AI modellerini tek bir yardımcı uygulamada bir araya getirir, böylece araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmaz. Üstelik ClickUp görevlerinden Google Drive, GitHub, OneDrive ve daha fazlasına kadar tüm dijital dünyanızı aranabilir hale getirir.

Peki, öne çıkan özelliklerinden biri nedir? ClickUp Talk to Text, konuşulan kelimeleri eyleme dönüştüren bir konuşma-metin çözümüdür. Ayrıca fikirlerinizi düzeltir, bağlam içine yerleştirir ve işinizin geri kalanıyla bağlantı kurar.

Doğal bir şekilde konuşun, daha hızlı iş yapın

ClickUp'ta Talk to Text ile yapabilecekleriniz şunlardır:

Konuşmadaki hataları anında gideren ve konuşmanızı okunabilir, profesyonel kalitede bir metne dönüştüren AI ile iyileştirilmiş transkripsiyon elde edin

Doğru tanıma için özel terimler, isimler ve iş jargonundan oluşan bir kişisel sözlük oluşturun

Sesinizle görevlere, belgelere veya ekip arkadaşlarınıza atıfta bulunarak bağlam duyarlı bahsetmeler ve bağlantılar ekleyin

Kısayol anahtarlarıyla (fn, shift + fn veya özel bir kombinasyon) ellerinizi serbest bırakın

Kendi dilinizde konuşun ve 50'den fazla dile çeviri yapmak için küresel dil desteğini kullanın

Geçmişinizden eski transkriptleri tekrar görüntüleyerek kopyalayın, dışa aktarın veya yeniden dinleyin

ClickUp Brain MAX'teki birleşik arama özelliği ile uygulamalar arasında anında dosya bulun

Diyelim ki bir YouTube senaryosu hazırlıyorsunuz. Yazmak yerine ClickUp Brain MAX'ı açın, anahtar tuşuna basın ve dikte etmeye başlayın. Konuşma tonunuzu kaybetmeden, kaba konuşmanız anında düzgün, kameraya hazır satırlara dönüştürülür. Fikirler akışında madde işaretleri ekleyebilir, beyin fırtınası başlıkları oluşturabilir veya hatta düzenleme görevleri atayabilirsiniz. Brain MAX, ekip arkadaşlarınız için @bahsetmeleri veya ClickUp belgeleri ve görevleri için bağlantıları otomatik olarak ekler, böylece referanslar hemen eyleme geçirilebilir hale gelir.

Dikte ötesinde arama ve bağlantı

Brain MAX, çalışma alanınızda çalışan temel AI motoru olan ClickUp Brain'in zekası ile çalışır. Görevlerinizi, belgelerinizi, yorumlarınızı ve konuşmalarınızı analiz ederek bağlam farkında yanıtlar sunar.

Toplantı özetleri ve daha fazlası için ClickUp Brain'e danışın

ClickUp Brain, uzun konular, belgeler ve güncellemelerin anlık özetlerini sunar; böylece her ayrıntıyı tek tek incelemeden kararları, engelleri ve sonraki adımları görebilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? Tüm bu eylem öğeleri ClickUp'ta gerçek görevlere dönüştürülür, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Ayrıca, "Web sitelerinin açılmasını engelleyen nedir?" gibi sorular sorabilir ve doğrudan Çalışma Alanınızdan alınan bağlamsal yanıtlar alabilirsiniz.

📌 Şu komutları deneyin: İlerlemeyi, engelleri ve öncelikleri vurgulayan haftalık bir güncelleme oluşturun

Zaman yönetimi konusunda 2 dakikalık bir YouTube video için senaryo yazın

Son takım toplantısındaki notlarımı madde işaretli bir proje özetine dönüştürün

ClickUp Brain'in transkripsiyonu saniyeler içinde nasıl zahmetsiz hale getirdiğini izleyin. 🤩

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Toplantılardaki her kelimeyi yakalayın: Toplantı tartışmalarını Toplantı tartışmalarını ClickUp AI Notetaker ile kaydedin ve yazıya dökün; bu araç aynı zamanda özetler oluşturur, anahtar noktaları çıkarır ve sonraki adımlar için önerilerde bulunur

Ses kliplerini kaydedin ve ek dosya olarak ekleyin: ClickUp Ses Kliplerini kullanarak hızlı güncellemeleri, geri bildirimleri veya fikirleri doğrudan görevlere, yorumlara veya belgelere kaydedin ClickUp Ses Kliplerini kullanarak hızlı güncellemeleri, geri bildirimleri veya fikirleri doğrudan görevlere, yorumlara veya belgelere kaydedin

Hazır şablonları kullanın: Toplantı notlarından proje gereksinimlerine kadar, görevler ve belgeler için toplantı notu şablonlarıyla ş akışlarını standartlaştırın

Belgeler oluşturun ve bağlayın: ClickUp Docs ile içerik taslağı oluşturun, düzenleyin ve paylaşın; medya eklemeleri, kontrol listeleri ve @bahsetmeler ile tamamlayın

Her şeyi anında arayın: Sesli not, belge veya görev olsun, Sesli not, belge veya görev olsun, ClickUp Enterprise Arama ile ihtiyacınız olanı bulun

Favori araçlarınızla bağlantı kurun: Slack, Google Drive, Zoom ve Figma dahil olmak üzere Slack, Google Drive, Zoom ve Figma dahil olmak üzere ClickUp entegrasyonları ile iş akışlarınızı genişletin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın kapsamlı özellikleri ve özelleştirme seçenekleri ilk başta biraz kafa karıştırıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumu bunu mükemmel bir şekilde özetliyor:

ClickUp, proje yönetimi için ihtiyacım olan her şeyi tek bir çatı altında topluyor. Görevler, belgeler, hedefler ve hatta sohbetler. Kullanım kolaylığını ve takımı sisteme dahil ederken uygulamanın ne kadar sorunsuz olduğunu gerçekten takdir ediyorum. Özelliklerin sayısı etkileyici ve ş akışlarını basit bir görev listesinden karmaşık bir çevik sprint'e kadar her şeye uyacak şekilde özelleştirebiliyorum. Derinliğine rağmen, diğer araçlarla entegrasyon kolaylığı sayesinde ekstra çaba harcamadan her şeyi birbirine bağlı tutabiliyorum. Gösterge paneli bana genel bir görünüm sunuyor ve bu da birden fazla projeyi yönetirken çok zaman kazandırıyor. Neredeyse her gün kullandığım için, rehberliğe ihtiyaç duyduğumda her zaman yanıt veren müşteri desteği ile de iyi deneyimlerim oldu.

📮 ClickUp Insight: Toplantı verimliliği anketimize göre, katılımcıların %12'si toplantıların aşırı kalabalık olduğunu, %17'si toplantıların çok uzun sürdüğünü ve %10'u ise toplantıların çoğunlukla gereksiz olduğunu düşünüyor. Başka bir ClickUp anketinde, katılımcıların %70'i, eğer mümkün olsaydı toplantılara memnuniyetle bir vekil veya temsilci göndereceklerini itiraf etti. ClickUp'ın entegre AI Notetaker özelliği, toplantılarınız için mükemmel bir vekil olabilir! Siz daha yüksek değerde olan işlere odaklanırken, AI'nın her önemli noktayı, kararı ve eylem öğesini yakalamasına izin verin. ClickUp Brain'in desteklediği otomatik toplantı özetleri ve görev oluşturma özelliği sayesinde, toplantıya katılamadığınızda bile kritik bilgileri asla kaçırmayacaksınız. 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik muazzam bir azalma olduğunu bildiriyor!

2. Fireflies.ai (Toplantıları otomatik olarak yazıya dökmek ve anında özetler oluşturmak için en iyisi)

Fireflies.ai, tarayıcınızda bir AI transkript özetleyicisi olarak da işlev gören bir AI toplantı asistanıdır. Chrome uzantısı sayesinde, toplantıya bir bot davet etmenize gerek kalmadan Google Meet görüşmelerinde tartışılan her şeyi gerçek zamanlı olarak yakalayabilirsiniz.

Bu, kesintiye uğramadan doğru transkriptler ve eyleme geçirilebilir notlar isteyen profesyoneller için özellikle kullanışlıdır.

Toplantı transkriptleri ve özetlerinin yanı sıra, bu AI toplantı aracı konuşmacıların konuşma süresi, tartışılan konular, katılımcıların duyguları gibi toplantı analizleri de sunar.

Fireflies.ai'nin en iyi özellikleri

AskFred gibi AI araçlarıyla toplantı notları, özetler ve eylem ögeleri oluşturun

Canlı transkripsiyon ile 100'den fazla dilde otomatik algılama ve transkripsiyon

Otomatik Konuşmacı Tanıma özelliği ile toplantılarda konuşmacıları otomatik olarak tanımlayın

Satış, standup toplantıları veya röportajlar için şablonlarla toplantı özetlerini özel hale getirin

Fireflies mobil uygulamasıyla yüz yüze yapılan konuşmaların transkriptlerini ve özetlerini oluşturun

Fireflies.ai sınırlamaları

Zoom/Teams ile entegrasyon bazen rahatsız edici hissettiriyor

AI kredileri, ücretli planlarda bile sınırlıdır ve bazı gelişmiş özelliklere erişimi kısıtlar

Fireflies.ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 18 $

İş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 $ (yıllık faturalandırılır)

Fireflies.ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

3. Tactiq (Özetli canlı toplantı transkripsiyonu için en iyisi)

Tactiq aracılığıyla

OpenAI tarafından geliştirilen Tactiq, gizlilikten ödün vermeden canlı toplantı transkripsiyonunu basitleştirir. Transkripsiyon yazılımı, toplantı ilerledikçe size konuşmacıya özel transkriptler sunar ve böylece anahtar noktaları, kararları ve sorumlulukları doğru kişilere atamayı kolaylaştırır.

Google Meet, Zoom ve Microsoft Teams üzerinden canlı toplantıları metne dönüştürebilirsiniz. Tactiq, temel metin dönüştürme işlevinin ötesinde, geçmiş konuşmaları aramanıza ve notları doğrudan ClickUp, Notion, Google Dokümanlar veya Slack gibi araçlara aktarmanıza olanak tanır.

AI Ş Akışları ile CRM veya bilgi bankası güncellemesi, bilet oluşturma ve daha fazlası gibi toplantı sonrası görevleri de otomasyonla gerçekleştirebilirsiniz.

Tactiq'in en iyi özellikleri

AI'ya özel sorular sorun ve bunları tek tıklamayla otomasyon eylemleri olarak yeniden kullanın

Toplantıdan elde ettiğiniz bilgileri çıkarın ve takım üyeleriyle paylaşım yapın

Toplantı notlarını doğrudan transkriptten Jira veya Linear biletlerine dönüştürün

Daha iyi belgeleme için transkriptlere etiketler, etiketler ve ekran görüntüleri ekleyin

YouTube Transkript Oluşturucuya erişerek herhangi bir YouTube videoından anında transkriptleri çıkarın

Tactiq sınırlamaları

Sesin düşük veya net olmaması, aracın kelimeleri yanlış veya eksik yazmasına neden olabilir

Tarayıcı dışında Microsoft Teams desteği bulunmamaktadır; bu da Tactiq alternatiflerine kıyasla kullanılabilirliği kısıtlamaktadır

Tactiq fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 20 $

İş: Kullanıcı başına aylık 40 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Tactiq puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Tactiq hakkında ne diyor?

İşte G2 incelemesinden kısa bir alıntı:

Artık ses kaydını yazıya dökmek için birine ihtiyacımız yok. Not almak için insanları işe alıyoruz ve bazen toplantı kayıtlarını kaçırıyoruz, bu da toplantı tutanaklarını hatırlamayı çok zorlaştırıyor. Bazı kelimeleri yakalayamıyor ve daha fazla konuşma tanıma özelliğine ihtiyacı var. Hintçe konuşuyoruz ve bazı kelimeler başka bir şeye çevriliyor ve tüm hikaye değişiyor.

4. Speechnotes (Web sayfalarında hızlı sesli dikte için en iyisi)

Speechnotes aracılığıyla

Speechnotes, yazmak yerine konuşmayı tercih eden herkes için tasarlanmış, hafif bir transkripsiyon ve sesli mesajlaşma aracıdır.

Toplantılara odaklanan daha ağır araçların aksine, Speechnotes Chrome tarayıcınızda bir çevrimiçi not defteri olarak çalışır ve notlarınızı dikte etmenize, içerik taslakları oluşturmanıza veya fikirlerinizi gerçek zamanlı olarak kaydetmenize olanak tanır.

Bu uzantılar, yazmak için durmadan düşüncelerini kaydetmek isteyen yazarlar, öğrenciler, doktorlar ve profesyoneller arasında özellikle popülerdir. Canlı dikte özelliğinin yanı sıra, Speechnotes önceden kaydedilmiş ses ve video dosyalarını da dakikalar içinde doğru transkriptlere dönüştürür.

Speechnotes'un en iyi özellikleri

Manuel düzenleme yapmadan noktalama ve biçimlendirme için sesli komutlar gönderin

Yapılandırılmış transkriptler için zaman damgaları, altyazılar ve konuşmacı etiketleri ekleyin

Sorunsuz mobil dikte için Speechnotes Android uygulamasını veya TextHear iOS uygulamasını indirin

Transkriptleri Word veya PDF dosyaları dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde dışa aktarın

Speechnotes'un sınırlamaları

Uzantı, Bluetooth mikrofonlarla çalışmıyor; bu durum, kablosuz girişe güvenen kullanıcıları hayal kırıklığına uğratıyor

Uygulama bazen kaydedilen notları kaybediyor veya manuel olarak kaydetmeyi gerektiriyor

Speechnotes fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 1,9 $

Transkripsiyon: 0,1 $/dakika

Speechnotes puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? 1997'den önce, dikte yazılımları kullanıcıların her kelimeden sonra duraklamasını gerektiriyordu. Ardından, doğal ve kesintisiz konuşmayı destekleyen ilk ticari sistem olan Dragon NaturallySpeaking ortaya çıktı.

5. Notta (Birden fazla dilde hızlı ve doğru transkripsiyon için en iyisi)

Notta aracılığıyla

Notta, kendisini eksiksiz bir toplantı dokümantasyon merkezi olarak konumlandırıyor. En belirgin avantajı, iki dilli ve işbirliğine dayalı ş akışlarına odaklanmasıdır. Toplantıları aynı anda iki dile yazıya dökmenize ve çevirmenize olanak tanıyarak, farklı kültürlerden gelen takımların konuşmalara tam olarak katılmasını sağlar.

Bunu düzenleme araçları, tek tıklamayla AI özetleri ve Slack, Notion veya Salesforce'a sorunsuz paylaşım ile birleştirin; Notta, toplantı sonrası iş yükünü azaltır.

Notta'nın en iyi özellikleri

Sesli notları veya kaydedilmiş konuşmaları 58 dilde %98'e varan doğrulukla yazıya dönüştürün

Klip özelliğini kullanarak önemli kısımları paylaşın ve yalnızca en önemli bölümleri dağıtım için kullanın

Transkriptleri doğrudan yerleşik etkileşimli düzenleyicide düzenleyin ve iyileştirin

AI Sohbet ile birden fazla kayıttaki toplantıları arayın ve özetleyin

Transkriptleri DOCX, PDF, SRT, XLSX ve TXT dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde dışa aktarın

Notta sınırlamaları

Transkripsiyon doğruluğu düşük olabilir; uydurma veya yanlış kelimeler içerebilir

Bazı kullanıcılar, yanıltıcı deneme koşulları ve beklenmedik fatura ücretleri bildirdi

Notta fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 13,49 $

İş: Kullanıcı başına aylık 27,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notta puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Notta hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Farklı aksanlarda bile (ör. Güney Afrika İngilizcesi) oldukça doğru transkripsiyon sağlıyor, konuşmacıları tanımlıyor ve iyi bir temel oluşturan oldukça iyi özetler oluşturuyor. Hala transkripsiyon hatalarını düzeltmem gerekiyor; özetler iyi bir başlangıç ama bazı önemli bilgilerı atlıyorlar.

6. Transkriptor (Ses ve video dosyalarının uygun fiyatlı ve güvenilir bir şekilde yazıya dönüştürülmesi için en iyisi)

Transkriptor aracılığıyla

Transkriptor, dersler, röportajlar veya sunumlardan sesli içeriği yakalayıp hızlı bir şekilde metne dönüştürmesi gereken herkes için tasarlanmıştır. 100'den fazla dili destekleyen bu uzantı, uluslararası öğrenciler, gazeteciler ve günlük olarak çok dilli konuşmalarla uğraşan takımlar için çok yönlü bir seçimdir.

Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile entegre olarak toplantı transkriptlerini kaydeder. Ayrıca transkriptlerden konuşmacıların konuşma süresi ve duygu analizi gibi bilgiler de elde edebilirsiniz.

Ayrıca, altyazı oluşturucu, ses çevirmeni, yapay zeka ses kaydedici ve podcast transkripsiyonu özellikleriyle Transkriptor, konuşulan içeriği daha geniş bir dağıtıma ulaştırmak için yeniden kullanmanıza yardımcı olan bir içerik üretim aracı olarak da işlev görür.

Transkriptor'un en iyi özellikleri

Chrome uzantısı ile ekran, kamera ve mikrofon kayıtlarını aynı anda yakalayın

Transkripsiyon ve özetleme için dosyaları doğrudan yükleyin veya YouTube'dan içe aktarın

Uzun derslerden veya görüşmelerden anahtar noktaları vurgulayan, yapay zeka destekli özetler oluşturun

Kolayca başvurabilmek için transkriptlerinizden aranabilir bir bilgi tabanı oluşturun

Transkriptor sınırlamaları

Ekstra temizlik gerektiren "um" ve "uh" gibi dolgu kelimeleriyle uğraşmak zorunda kalmayın

Çok konuşmacılı kayıtlarda konuşmacıların ayırt edilmesi zayıftır

Transkriptor fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $

Transkriptor puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? 1952'de Bell Labs, en eski konuşma tanıma sistemlerinden biri olan Audrey'i geliştirdi. Bu sistem, yalnızca sıfırdan dokuza kadar olan rakamları anlayabiliyordu ve bunu da yalnızca onu eğiten kişinin sesinden tanıyabiliyordu.

7. Voice In (Tarayıcının metin alanlarına doğrudan dikte etmek için en iyisi)

Voice In aracılığıyla

Voice In, yalnızca sesinizi kullanarak web'in herhangi bir yerinde yazmanıza olanak tanıyan, hafif ancak kullanışlı bir konuşma-metin dönüştürme Chrome uzantısıdır. Tarayıcınızdan ayrılmadan hızlı ve doğru dikte işlemi yapmak istiyorsanız, Voice In güvenilir bir seçenektir.

Bu araç, yerleşik noktalama komutları, otomatik metin biçimlendirme ve özel ses kısayolları ile ş akışınıza uyum sağlar. Bu sayede e-postalar yazabilir, formları doldurabilir, blog yazıları taslaklarını oluşturabilir ve hatta CRM girdilerini daha hızlı güncelleyebilirsiniz.

Voice In'in en iyi özellikleri

Kopyala-yapıştır yapmadan 10.000'den fazla web sitesine ve uygulamaya doğrudan dikte edin

Tekrarlayan düzenlemeleri ve otomasyonları sesli olarak yapmak için özel komutlar oluşturun

Gelişmiş Mod ile birden fazla sekmede dikte yapın

Çok dilli yazma kısayollarıyla anında dil değiştirin

Voice In sınırlamaları

"Virgül" veya "dönem" gibi sözlü noktalama işaretleri, doğru biçimlendirilmek yerine kelime olarak yazıya dökülebilir

Ek tarayıcı izinleri verilmedikçe, uzantı yerel belgelerde (PDF veya HTML dosyaları gibi) çalışmaz.

Voice In fiyatlandırması

Aylık: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Yıllık: Kullanıcı başına 59,99 $ (Yıllık faturalandırılır)

Ömür boyu: Kullanıcı başına 149,99 $

Voice In puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Voice In hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesine bir göz atın:

Voice In'in en iyi yanı, bu Chrome uzantısının düzenlenebilir metin içeren hemen hemen her web sitesinde sorunsuz bir şekilde çalışmasıdır. Küçük bir dezavantajı ise, bazı karmaşık komutların veya sektöre özgü terimlerin bazen yanlış yorumlanabilmesidir.

8. LipSurf (Sesli komutlarla tarayıcı fonksiyonlarını ve uygulamaları kontrol etmek için en iyisi)

LipSurf aracılığıyla

LipSurf, tüm tarama deneyiminizi ellerinizi kullanmadan, sesle çalışan bir ş Akışı'na dönüştürür. Yazmak ve tıklamak arasında geçiş yapmak yerine, komutları sesli olarak vererek kaydırma yapabilir, bağlantılara tıklayabilir, videoları izleyebilir veya uzun metinleri gerçek zamanlı olarak yazabilirsiniz.

Google Dokümanlar'da dikte etmekten Reddit'te gezinmeye veya YouTube'u kontrol etmeye kadar, web alışkanlıklarınıza uyum sağlar. Daha da iyisi? Veri izleme veya reklamlar olmadan Chrome'da çalışır ve sesli verimliliği gizlilikle başarılı bir şekilde birleştirir.

LipSurf'un en iyi özellikleri

Şablonları, iş yeri jargonunu veya tekrarlayan eylemleri eklemek için özel sesli kısayollar geliştirin

Açık kaynaklı eklentiler kullanarak fonksiyonları genişletin veya kendi entegrasyonlarınızı oluşturun

Tıklama ızgarası komutunu kullanarak bir web sayfasının herhangi bir alanıyla sesli olarak etkileşim kurun

Hassas ş akışları için dikte, yazım denetimi ve komut kilidi modları arasında geçiş yapın

LipSurf sınırlamaları

Kullanıcılar, LipSurf'un hatalı çalışabileceğini ve bazen beklenmedik bir şekilde durduğunu bildiriyor

LipSurf, Duolingo gibi belirli web sitelerinde her zaman iyi fonksiyon göstermeyebilir

LipSurf fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca: Kullanıcı başına aylık 4 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 8 $

LipSurf puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Bazı hastanelerde cerrahlar, ameliyat sırasında herhangi bir cihaza dokunmadan notlarını dikte etmek için konuşma-metin dönüştürme özelliğini kullanır. Mikrofonlar, ameliyathanelerdeki arka plan gürültüsünü filtreleyecek şekilde tasarlanmıştır.

9. MeetGeek AI (Toplantıları önemli noktalar ve eylem ögeleriyle otomatik olarak kaydetmek için en iyisi)

MeetGeek AI aracılığıyla

MeetGeek AI, görüşmelerinizde yaşanan her şeyi yakalamak, düzenlemek ve otomasyon sağlamak için tasarlanmış bir konuşma-metin dönüştürme Chrome uzantısıdır. Toplantılarınıza otomatik olarak katılır, bunları kaydeder ve görüşme biter bitmez yapılandırılmış notlar sunar.

Uygulama, Zoom, Google Meet, Teams, Webex ve hatta çevrimdışı konuşmalar dahil olmak üzere tüm toplantılarınızı kayıt altında tutar.

MeetGeek’in AI ş akışları, içgörüleri favori araçlarınızla senkronize ederek ve dinamik bir bilgi tabanı oluşturarak toplantı yükünü azaltır.

MeetGeek AI'nın en iyi özellikleri

MeetGeek Chrome Recorder 'ı kullanarak botlar veya davetler olmadan doğrudan tarayıcıdan aramaları kaydedin

Röportajlar, işe alım süreçleri, satış görüşmeleri ve takım senkronizasyonları için özel şablonlarınızı oluşturun veya kendi şablonlarınızı oluşturun

Toplantı içeriğini Slack, HubSpot, Notion ve Google Drive dahil 7.000'den fazla uygulamayla senkronizasyon yapın

Etkileşimi, konuşma süresini ve toplantı verimliliğini izleyen 100'den fazla KPI ile konuşma zekasını ortaya çıkarın

MeetGeek AI sınırlamaları

Planlanmamış toplantılar için kurulum süreci yavaştır; önceden takvim planlaması gerektirir

Dil destek seçenekleri sınırlıdır, bu da çok dilli kullanıcılar için kullanılabilirliği etkilemektedir

MeetGeek AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 19 $

İş: Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59 $

MeetGeek AI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (450'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar MeetGeek AI hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı şu geri bildirimi paylaştı:

MeetGeek, toplantıları otomatik olarak kaydedip, yazıya döküp ve yapılandırarak çok zaman kazandırır. Anahtar kelimeler kullanarak gerekli anları hızlıca bulmak ve paylaşım yapmak çok kullanışlıdır. Bazen, özellikle ses kalitesi düşük olduğunda veya konuşmada birden fazla dil kullanıldığında, yazıya dökümde yanlışlıklar olabilir.

10. SpeechText. AI (Tarayıcı içinde hızlı ve doğru konuşma-metin dönüştürme için en iyisi)

Transkripsiyon doğruluğunun gerçekten önemli olduğu durumlarda, SpeechText. AI size sonuçları sektörünüze göre özelleştirme esnekliği sunar.

Genel bir konuşma-metin dönüştürme motoruna güvenmek yerine, bu konuşma-metin dönüştürme yazılımı tıp, hukuk, röportajlar veya podcast'ler gibi alanına özgü modeller seçmenize olanak tanır, böylece jargon ve teknik terimler baştan itibaren doğru bir şekilde tanınır.

Sadece bir ses veya video dosyası yükleyin, alan adınızı seçin ve gerisini yapay zekaya bırakın.

SpeechText. AI'nın en iyi özellikleri

Yerleşik ses arama motorunu kullanarak transkriptlerdeki ifadeleri veya terimleri hızla bulun

Otomatik noktalama ve biçimlendirme ile kusursuz çıktılar oluşturun

Etkileşimli düzeltme araçlarını kullanarak transkriptleri düzenleyin ve doğrulayın

Transkripsiyon sonuçlarını TXT, DOCX ve PDF dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde dışa aktarın

SpeechText. AI sınırlamaları

Daha düşük fiyatlı planlarda, maksimum dosya boyutu sınırı vardır (ör. 20 MB), bu da kullanıcıların büyük ses dosyalarını manuel olarak bölmelerini gerektirebilir

Mobil uygulaması bulunmadığından, kullanım masaüstü veya tarayıcı tabanlı ş akışlarıyla sınırlıdır

SpeechText. AI fiyatlandırması

Başlangıç paketi: 180 dakikalık transkripsiyon için 10 $

Kişisel: 380 transkripsiyon dakikası için 19 $

Standart: 990 transkripsiyon dakikası başına 49 $

SpeechText. AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Chrome'da Konuşma-Metin Dönüştürme Özelliğini Kullanmanın Avantajları

Chrome'da konuşma-metin özelliğini kullanmak, işinizde, iletişim kurmanızda ve verimliliğinizde değişiklikler yapar. Daha hızlı dikte etmeden daha iyi erişilebilirliğe kadar, bu özelliği kullanmaya değer olmasının nedenleri şunlardır:

Verimlilik ve zaman tasarrufu: E-postaları, raporları veya kodları yazmaktan daha hızlı dikte edin ve çoklu görev yaparken veya yazmanın mümkün olmadığı durumlarda ellerinizi kullanmadan işinizi yapın

Geliştirilmiş erişilebilirlik: Hareket engelli, görme engelli veya disleksi gibi engelleri olan kullanıcıları destekleyerek dijital alanları daha kapsayıcı hale getirin

Geliştirilmiş dokümantasyon ve işbirliği: Toplantıların, web seminerlerinin veya derslerin gerçek zamanlı transkripsiyonunu alın ve sesle not alma özelliği sayesinde fikirlerinizi anında kaydedin

Çok yönlü fonksiyonlar: Tarayıcı aramaları, gezinme ve çok dilli transkripsiyon için sesinizi kullanın veya otomasyon ş Akışları için Google Dokümanlar ve Zoom gibi uygulamalarla bağlantı kurun

Sağlık yararları: İşi sesinize bırakarak uzun süreli yazma oturumlarının yol açtığı yorgunluğu azaltın ve tekrarlayan gerilme yaralanmalarını önleyin

Sesiniz Yeni Bir Güncelleme Aldı

Çoğu Chrome konuşma-metin dönüştürme uzantısı, sadece ham transkripsiyonla yetinir ve geriye kalan karışıklığı sizin temizlemenizi gerektirir. Bazıları sizi uygulamalar arasında gidip gelmeye zorlarken, diğerleri gizlilikten ödün verir.

ClickUp Brain MAX ve Talk to Text bir adım öteye gider. Ses-metin dönüştürmeyi ş Akışınızın doğal bir uzantısı gibi hissettirirler. AI ile geliştirilmiş transkriptler, çok dilli destek, kişiselleştirilmiş kelime hazinesi ve derin entegrasyonlar sayesinde sesiniz anında bir verimlilik aracına dönüşür.

Temel dikte işlevinin ötesine geçmeye hazırsanız, ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve sözlerinizin ne kadar sorunsuz bir şekilde organize bir işe dönüşebileceğini görün.