En İyi 10 Konuşma-Metin Dönüştürme Chrome Uzantısı

Yazmaya hazır olarak boş bir belge açarsınız. Beş dakika sonra, hala imlece bakıyorsunuz ve beyniniz yazma hızınızdan daha hızlı çalışıyor. Yapılacaklar listesi gözünüzden kayıp gidiyor ve birdenbire yazmak bir angarya gibi geliyor.
Şimdi, e-postalar, toplantı notları, hatta blog taslakları gibi her şeyi sadece sesli olarak anlatıp, sözlerinizin anında ekrana yansıdığını hayal edin.
Bunu gerçeğe dönüştürmeye hazır mısınız? Daha hızlı ve erişilebilir bir iş deneyimi için sesinizi metne dönüştürmenize yardımcı olacak en iyi konuşma-metin dönüştürme Chrome uzantılarını bir araya getirdik.
Hadi başlayalım! 🎤
En İyi Konuşma-Metin Dönüştürme Chrome Uzantılarına Genel Bakış
İşte sesinizi hiç uğraşmadan metne dönüştürecek en iyi araçların kullanışlı bir özeti:
|Araç
|En uygun olduğu durumlar
|En İyi Özellikler
|Fiyatlandırma*
|ClickUp
|Yapılandırılmış işbirliğine ihtiyaç duyan küçük ve büyük takımlar için entegre sesli notlar ve görev belgeleri
|Sesle yazma özelliğine sahip ClickUp Brain MAX, çevrimiçi toplantılar için AI Notetaker, Ses Klipleri, Belgeler, AI bağlamı, görev bağlama
|Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal kullanıcılar için özelleştirme seçenekleri mevcuttur
|Fireflies. ai
|Toplantı sayısı fazla olan profesyoneller ve takımlar için sanal toplantıların otomatik transkripsiyonu ve özetleri
|Gerçek zamanlı transkripsiyon, AI özetleri, çok dilli, AskFred
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 18 $'dan başlar
|Tactiq
|Paylaşılan toplantıların netliğini ve içgörülerini ihtiyaç duyan takımlar için ChatGPT özetleriyle canlı toplantı transkripsiyonu
|Gerçek zamanlı altyazılar, yapay zeka eylem ögeleri, takip taslakları
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar
|Speechnotes
|Bireyler veya tek başına içerik oluşturucular için web sayfalarında hızlı sesli dikte
|Yüzen mikrofon, hafif
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 1,9 $'dan başlar
|Notta
|Birden fazla dil ile çalışan küçük takımlar veya bireyler için hızlı ve doğru transkripsiyonlar
|Yüksek doğruluk, çoklu dil konuşma
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 13,49 $'dan başlar.
|Transkriptor
|Uygun fiyatlı bir çözüme ihtiyaç duyan bireyler veya küçük takımlar için çeşitli kullanım senaryolarına yönelik doğru transkripsiyon
|100'den fazla desteklenen dil, dosya yükleme, toplantı kaydı
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 19,99 $'dan başlar
|Voice In
|Hızlı çözümler arayan kişiler için herhangi bir tarayıcı metin alanına dikte etme
|Gerçek zamanlı ses tanıma, evrensel metin alanı desteği
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 9,99 $'dan başlar
|LipSurf
|Güç ve erişilebilirlik odaklı kullanıcılar için sesle tarayıcı kontrolü
|Sesli navigasyon, dikte komutları, makro destek
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 4 $'dan başlar
|MeetGeek AI
|Özellikle toplantılar için gelişmiş çözümler arayan takımlar için otomatik toplantı kaydı + içgörüler
|AI özetleri, gösterge paneli, global arama
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlar
|SpeechText. AI
|Hızlı transkripsiyona ihtiyaç duyan tek başına çalışan kullanıcılar veya takımlar için güvenilir tarayıcı tabanlı transkripsiyon
|Mikrofon kaydı, anında indir, tarayıcı sesi
|Ücretsiz; Ücretli planlar 180 dakikalık transkripsiyon için 10 $'dan başlar
Konuşma-Metin Dönüştürme Chrome Uzantılarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Konuşma-metin dönüştürme Chrome uzantılarında aramanız gereken özellikler şunlardır:
- Doğru transkripsiyon: Gürültülü ortamlarda konuşmaları tutarlı bir şekilde yakalayın ve farklı aksanları yanlış yorumlamadan anlayın
- Akıllı biçimlendirme: Noktalama işaretlerini ve paragrafları otomatik olarak ekleyin ve "yeni satır" veya "son kelimeyi sil" gibi eylemler için sesli komutları tanıyın
- Çok dilli destek: Çok dilli konuşmalar sırasında sorunsuz geçiş yaparak düzinelerce dilde algılama ve yazıya dökme
- Gerçek zamanlı kullanılabilirlik: Uzantı arka planda konuşmayı yazıya dönüştürürken, doğrudan Google Dokümanlar, Gmail veya toplantı sohbetlerine yazın
- Kolay dışa aktarma: Daha hızlı aktarım ve belgeleme için transkriptleri TXT, PDF veya belgeler gibi çeşitli biçimlerde indirin
- Güçlü güvenlik: Ses verilerinin gizliliğini korumak için toplantı transkriptlerinin üçüncü taraf AI sağlayıcıları tarafından depolanmadığından, satılmadığından veya eğitim amaçlı kullanılmadığından emin olun
- Hafif kurulum: Hızlıca yükleyin, tarayıcınızı yavaşlatmadan çalıştırın ve tek bir kısayol tuşuyla etkinleştirerek anında dikteye başlayın
🧠 İlginç Bilgi: IBM, 1962'de Shoebox'ı piyasaya sürdüğünde, bu cihaz yalnızca 16 sözcük ve rakamı tanıyabiliyordu. Yine de o zamanlar çığır açıcı bir gelişmeydi ve modern sesli dikteye zemin hazırladı.
En İyi Konuşma-Metin Dönüştürme Chrome Uzantıları
İşte en iyi konuşma-metin dönüştürme Chrome uzantıları için seçimlerimiz. 👇
ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz
Editör takımımız şeffaf, araştırmalara dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler; bu sayede önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz.
İşte ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.
1. ClickUp (Entegre sesli notlar ve görev belgeleri için en iyisi)
ClickUp, iş, iletişim ve işbirliğinin bir arada bulunduğu, tamamen yapay zeka destekli hepsi bir arada bir Çalışma Alanıdır. ClickUp Brain MAX, bu gücü masaüstünüze taşır.
Masaüstü AI uygulaması, ChatGPT, Gemini ve Claude gibi gelişmiş AI modellerini tek bir yardımcı uygulamada bir araya getirir, böylece araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmaz. Üstelik ClickUp görevlerinden Google Drive, GitHub, OneDrive ve daha fazlasına kadar tüm dijital dünyanızı aranabilir hale getirir.
Peki, öne çıkan özelliklerinden biri nedir? ClickUp Talk to Text, konuşulan kelimeleri eyleme dönüştüren bir konuşma-metin çözümüdür. Ayrıca fikirlerinizi düzeltir, bağlam içine yerleştirir ve işinizin geri kalanıyla bağlantı kurar.
Doğal bir şekilde konuşun, daha hızlı iş yapın
ClickUp'ta Talk to Text ile yapabilecekleriniz şunlardır:
- Konuşmadaki hataları anında gideren ve konuşmanızı okunabilir, profesyonel kalitede bir metne dönüştüren AI ile iyileştirilmiş transkripsiyon elde edin
- Doğru tanıma için özel terimler, isimler ve iş jargonundan oluşan bir kişisel sözlük oluşturun
- Sesinizle görevlere, belgelere veya ekip arkadaşlarınıza atıfta bulunarak bağlam duyarlı bahsetmeler ve bağlantılar ekleyin
- Kısayol anahtarlarıyla (fn, shift + fn veya özel bir kombinasyon) ellerinizi serbest bırakın
- Kendi dilinizde konuşun ve 50'den fazla dile çeviri yapmak için küresel dil desteğini kullanın
- Geçmişinizden eski transkriptleri tekrar görüntüleyerek kopyalayın, dışa aktarın veya yeniden dinleyin
Diyelim ki bir YouTube senaryosu hazırlıyorsunuz. Yazmak yerine ClickUp Brain MAX'ı açın, anahtar tuşuna basın ve dikte etmeye başlayın. Konuşma tonunuzu kaybetmeden, kaba konuşmanız anında düzgün, kameraya hazır satırlara dönüştürülür.
Fikirler akışında madde işaretleri ekleyebilir, beyin fırtınası başlıkları oluşturabilir veya hatta düzenleme görevleri atayabilirsiniz. Brain MAX, ekip arkadaşlarınız için @bahsetmeleri veya ClickUp belgeleri ve görevleri için bağlantıları otomatik olarak ekler, böylece referanslar hemen eyleme geçirilebilir hale gelir.
Dikte ötesinde arama ve bağlantı
Brain MAX, çalışma alanınızda çalışan temel AI motoru olan ClickUp Brain'in zekası ile çalışır. Görevlerinizi, belgelerinizi, yorumlarınızı ve konuşmalarınızı analiz ederek bağlam farkında yanıtlar sunar.
ClickUp Brain, uzun konular, belgeler ve güncellemelerin anlık özetlerini sunar; böylece her ayrıntıyı tek tek incelemeden kararları, engelleri ve sonraki adımları görebilirsiniz.
En iyi yanı ne mi? Tüm bu eylem öğeleri ClickUp'ta gerçek görevlere dönüştürülür, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.
Ayrıca, "Web sitelerinin açılmasını engelleyen nedir?" gibi sorular sorabilir ve doğrudan Çalışma Alanınızdan alınan bağlamsal yanıtlar alabilirsiniz.
📌 Şu komutları deneyin:
- İlerlemeyi, engelleri ve öncelikleri vurgulayan haftalık bir güncelleme oluşturun
- Zaman yönetimi konusunda 2 dakikalık bir YouTube video için senaryo yazın
- Son takım toplantısındaki notlarımı madde işaretli bir proje özetine dönüştürün
ClickUp Brain'in transkripsiyonu saniyeler içinde nasıl zahmetsiz hale getirdiğini izleyin. 🤩
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Toplantılardaki her kelimeyi yakalayın: Toplantı tartışmalarını ClickUp AI Notetaker ile kaydedin ve yazıya dökün; bu araç aynı zamanda özetler oluşturur, anahtar noktaları çıkarır ve sonraki adımlar için önerilerde bulunur
- Ses kliplerini kaydedin ve ek dosya olarak ekleyin: ClickUp Ses Kliplerini kullanarak hızlı güncellemeleri, geri bildirimleri veya fikirleri doğrudan görevlere, yorumlara veya belgelere kaydedin
- Hazır şablonları kullanın: Toplantı notlarından proje gereksinimlerine kadar, görevler ve belgeler için toplantı notu şablonlarıyla ş akışlarını standartlaştırın
- Belgeler oluşturun ve bağlayın: ClickUp Docs ile içerik taslağı oluşturun, düzenleyin ve paylaşın; medya eklemeleri, kontrol listeleri ve @bahsetmeler ile tamamlayın
- Her şeyi anında arayın: Sesli not, belge veya görev olsun, ClickUp Enterprise Arama ile ihtiyacınız olanı bulun
- Favori araçlarınızla bağlantı kurun: Slack, Google Drive, Zoom ve Figma dahil olmak üzere ClickUp entegrasyonları ile iş akışlarınızı genişletin
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp'ın kapsamlı özellikleri ve özelleştirme seçenekleri ilk başta biraz kafa karıştırıcı olabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.300'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
Bir G2 yorumu bunu mükemmel bir şekilde özetliyor:
ClickUp, proje yönetimi için ihtiyacım olan her şeyi tek bir çatı altında topluyor. Görevler, belgeler, hedefler ve hatta sohbetler. Kullanım kolaylığını ve takımı sisteme dahil ederken uygulamanın ne kadar sorunsuz olduğunu gerçekten takdir ediyorum. Özelliklerin sayısı etkileyici ve ş akışlarını basit bir görev listesinden karmaşık bir çevik sprint'e kadar her şeye uyacak şekilde özelleştirebiliyorum. Derinliğine rağmen, diğer araçlarla entegrasyon kolaylığı sayesinde ekstra çaba harcamadan her şeyi birbirine bağlı tutabiliyorum. Gösterge paneli bana genel bir görünüm sunuyor ve bu da birden fazla projeyi yönetirken çok zaman kazandırıyor. Neredeyse her gün kullandığım için, rehberliğe ihtiyaç duyduğumda her zaman yanıt veren müşteri desteği ile de iyi deneyimlerim oldu.
📮 ClickUp Insight: Toplantı verimliliği anketimize göre, katılımcıların %12'si toplantıların aşırı kalabalık olduğunu, %17'si toplantıların çok uzun sürdüğünü ve %10'u ise toplantıların çoğunlukla gereksiz olduğunu düşünüyor.
Başka bir ClickUp anketinde, katılımcıların %70'i, eğer mümkün olsaydı toplantılara memnuniyetle bir vekil veya temsilci göndereceklerini itiraf etti.
ClickUp'ın entegre AI Notetaker özelliği, toplantılarınız için mükemmel bir vekil olabilir! Siz daha yüksek değerde olan işlere odaklanırken, AI'nın her önemli noktayı, kararı ve eylem öğesini yakalamasına izin verin. ClickUp Brain'in desteklediği otomatik toplantı özetleri ve görev oluşturma özelliği sayesinde, toplantıya katılamadığınızda bile kritik bilgileri asla kaçırmayacaksınız.
💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik muazzam bir azalma olduğunu bildiriyor!
2. Fireflies.ai (Toplantıları otomatik olarak yazıya dökmek ve anında özetler oluşturmak için en iyisi)
Fireflies.ai, tarayıcınızda bir AI transkript özetleyicisi olarak da işlev gören bir AI toplantı asistanıdır. Chrome uzantısı sayesinde, toplantıya bir bot davet etmenize gerek kalmadan Google Meet görüşmelerinde tartışılan her şeyi gerçek zamanlı olarak yakalayabilirsiniz.
Bu, kesintiye uğramadan doğru transkriptler ve eyleme geçirilebilir notlar isteyen profesyoneller için özellikle kullanışlıdır.
Toplantı transkriptleri ve özetlerinin yanı sıra, bu AI toplantı aracı konuşmacıların konuşma süresi, tartışılan konular, katılımcıların duyguları gibi toplantı analizleri de sunar.
Fireflies.ai'nin en iyi özellikleri
- AskFred gibi AI araçlarıyla toplantı notları, özetler ve eylem ögeleri oluşturun
- Canlı transkripsiyon ile 100'den fazla dilde otomatik algılama ve transkripsiyon
- Otomatik Konuşmacı Tanıma özelliği ile toplantılarda konuşmacıları otomatik olarak tanımlayın
- Satış, standup toplantıları veya röportajlar için şablonlarla toplantı özetlerini özel hale getirin
- Fireflies mobil uygulamasıyla yüz yüze yapılan konuşmaların transkriptlerini ve özetlerini oluşturun
Fireflies.ai sınırlamaları
- Zoom/Teams ile entegrasyon bazen rahatsız edici hissettiriyor
- AI kredileri, ücretli planlarda bile sınırlıdır ve bazı gelişmiş özelliklere erişimi kısıtlar
Fireflies.ai fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 18 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 $ (yıllık faturalandırılır)
Fireflies.ai puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
3. Tactiq (Özetli canlı toplantı transkripsiyonu için en iyisi)
OpenAI tarafından geliştirilen Tactiq, gizlilikten ödün vermeden canlı toplantı transkripsiyonunu basitleştirir. Transkripsiyon yazılımı, toplantı ilerledikçe size konuşmacıya özel transkriptler sunar ve böylece anahtar noktaları, kararları ve sorumlulukları doğru kişilere atamayı kolaylaştırır.
Google Meet, Zoom ve Microsoft Teams üzerinden canlı toplantıları metne dönüştürebilirsiniz. Tactiq, temel metin dönüştürme işlevinin ötesinde, geçmiş konuşmaları aramanıza ve notları doğrudan ClickUp, Notion, Google Dokümanlar veya Slack gibi araçlara aktarmanıza olanak tanır.
AI Ş Akışları ile CRM veya bilgi bankası güncellemesi, bilet oluşturma ve daha fazlası gibi toplantı sonrası görevleri de otomasyonla gerçekleştirebilirsiniz.
Tactiq'in en iyi özellikleri
- AI'ya özel sorular sorun ve bunları tek tıklamayla otomasyon eylemleri olarak yeniden kullanın
- Toplantıdan elde ettiğiniz bilgileri çıkarın ve takım üyeleriyle paylaşım yapın
- Toplantı notlarını doğrudan transkriptten Jira veya Linear biletlerine dönüştürün
- Daha iyi belgeleme için transkriptlere etiketler, etiketler ve ekran görüntüleri ekleyin
- YouTube Transkript Oluşturucuya erişerek herhangi bir YouTube videoından anında transkriptleri çıkarın
Tactiq sınırlamaları
- Sesin düşük veya net olmaması, aracın kelimeleri yanlış veya eksik yazmasına neden olabilir
- Tarayıcı dışında Microsoft Teams desteği bulunmamaktadır; bu da Tactiq alternatiflerine kıyasla kullanılabilirliği kısıtlamaktadır
Tactiq fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 20 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 40 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Tactiq puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
Gerçek kullanıcılar Tactiq hakkında ne diyor?
İşte G2 incelemesinden kısa bir alıntı:
Artık ses kaydını yazıya dökmek için birine ihtiyacımız yok. Not almak için insanları işe alıyoruz ve bazen toplantı kayıtlarını kaçırıyoruz, bu da toplantı tutanaklarını hatırlamayı çok zorlaştırıyor. Bazı kelimeleri yakalayamıyor ve daha fazla konuşma tanıma özelliğine ihtiyacı var. Hintçe konuşuyoruz ve bazı kelimeler başka bir şeye çevriliyor ve tüm hikaye değişiyor.
4. Speechnotes (Web sayfalarında hızlı sesli dikte için en iyisi)
Speechnotes, yazmak yerine konuşmayı tercih eden herkes için tasarlanmış, hafif bir transkripsiyon ve sesli mesajlaşma aracıdır.
Toplantılara odaklanan daha ağır araçların aksine, Speechnotes Chrome tarayıcınızda bir çevrimiçi not defteri olarak çalışır ve notlarınızı dikte etmenize, içerik taslakları oluşturmanıza veya fikirlerinizi gerçek zamanlı olarak kaydetmenize olanak tanır.
Bu uzantılar, yazmak için durmadan düşüncelerini kaydetmek isteyen yazarlar, öğrenciler, doktorlar ve profesyoneller arasında özellikle popülerdir. Canlı dikte özelliğinin yanı sıra, Speechnotes önceden kaydedilmiş ses ve video dosyalarını da dakikalar içinde doğru transkriptlere dönüştürür.
Speechnotes'un en iyi özellikleri
- Manuel düzenleme yapmadan noktalama ve biçimlendirme için sesli komutlar gönderin
- Yapılandırılmış transkriptler için zaman damgaları, altyazılar ve konuşmacı etiketleri ekleyin
- Sorunsuz mobil dikte için Speechnotes Android uygulamasını veya TextHear iOS uygulamasını indirin
- Transkriptleri Word veya PDF dosyaları dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde dışa aktarın
Speechnotes'un sınırlamaları
- Uzantı, Bluetooth mikrofonlarla çalışmıyor; bu durum, kablosuz girişe güvenen kullanıcıları hayal kırıklığına uğratıyor
- Uygulama bazen kaydedilen notları kaybediyor veya manuel olarak kaydetmeyi gerektiriyor
Speechnotes fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 1,9 $
- Transkripsiyon: 0,1 $/dakika
Speechnotes puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
🔍 Biliyor muydunuz? 1997'den önce, dikte yazılımları kullanıcıların her kelimeden sonra duraklamasını gerektiriyordu. Ardından, doğal ve kesintisiz konuşmayı destekleyen ilk ticari sistem olan Dragon NaturallySpeaking ortaya çıktı.
5. Notta (Birden fazla dilde hızlı ve doğru transkripsiyon için en iyisi)
Notta, kendisini eksiksiz bir toplantı dokümantasyon merkezi olarak konumlandırıyor. En belirgin avantajı, iki dilli ve işbirliğine dayalı ş akışlarına odaklanmasıdır. Toplantıları aynı anda iki dile yazıya dökmenize ve çevirmenize olanak tanıyarak, farklı kültürlerden gelen takımların konuşmalara tam olarak katılmasını sağlar.
Bunu düzenleme araçları, tek tıklamayla AI özetleri ve Slack, Notion veya Salesforce'a sorunsuz paylaşım ile birleştirin; Notta, toplantı sonrası iş yükünü azaltır.
Notta'nın en iyi özellikleri
- Sesli notları veya kaydedilmiş konuşmaları 58 dilde %98'e varan doğrulukla yazıya dönüştürün
- Klip özelliğini kullanarak önemli kısımları paylaşın ve yalnızca en önemli bölümleri dağıtım için kullanın
- Transkriptleri doğrudan yerleşik etkileşimli düzenleyicide düzenleyin ve iyileştirin
- AI Sohbet ile birden fazla kayıttaki toplantıları arayın ve özetleyin
- Transkriptleri DOCX, PDF, SRT, XLSX ve TXT dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde dışa aktarın
Notta sınırlamaları
- Transkripsiyon doğruluğu düşük olabilir; uydurma veya yanlış kelimeler içerebilir
- Bazı kullanıcılar, yanıltıcı deneme koşulları ve beklenmedik fatura ücretleri bildirdi
Notta fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 13,49 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 27,99 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Notta puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
Gerçek kullanıcılar Notta hakkında ne diyor?
Bir G2 incelemesinde şöyle deniyor:
Farklı aksanlarda bile (ör. Güney Afrika İngilizcesi) oldukça doğru transkripsiyon sağlıyor, konuşmacıları tanımlıyor ve iyi bir temel oluşturan oldukça iyi özetler oluşturuyor. Hala transkripsiyon hatalarını düzeltmem gerekiyor; özetler iyi bir başlangıç ama bazı önemli bilgilerı atlıyorlar.
6. Transkriptor (Ses ve video dosyalarının uygun fiyatlı ve güvenilir bir şekilde yazıya dönüştürülmesi için en iyisi)
Transkriptor, dersler, röportajlar veya sunumlardan sesli içeriği yakalayıp hızlı bir şekilde metne dönüştürmesi gereken herkes için tasarlanmıştır. 100'den fazla dili destekleyen bu uzantı, uluslararası öğrenciler, gazeteciler ve günlük olarak çok dilli konuşmalarla uğraşan takımlar için çok yönlü bir seçimdir.
Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile entegre olarak toplantı transkriptlerini kaydeder. Ayrıca transkriptlerden konuşmacıların konuşma süresi ve duygu analizi gibi bilgiler de elde edebilirsiniz.
Ayrıca, altyazı oluşturucu, ses çevirmeni, yapay zeka ses kaydedici ve podcast transkripsiyonu özellikleriyle Transkriptor, konuşulan içeriği daha geniş bir dağıtıma ulaştırmak için yeniden kullanmanıza yardımcı olan bir içerik üretim aracı olarak da işlev görür.
Transkriptor'un en iyi özellikleri
- Chrome uzantısı ile ekran, kamera ve mikrofon kayıtlarını aynı anda yakalayın
- Transkripsiyon ve özetleme için dosyaları doğrudan yükleyin veya YouTube'dan içe aktarın
- Uzun derslerden veya görüşmelerden anahtar noktaları vurgulayan, yapay zeka destekli özetler oluşturun
- Kolayca başvurabilmek için transkriptlerinizden aranabilir bir bilgi tabanı oluşturun
Transkriptor sınırlamaları
- Ekstra temizlik gerektiren "um" ve "uh" gibi dolgu kelimeleriyle uğraşmak zorunda kalmayın
- Çok konuşmacılı kayıtlarda konuşmacıların ayırt edilmesi zayıftır
Transkriptor fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 19,99 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $
Transkriptor puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (80'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)
🔍 Biliyor muydunuz? 1952'de Bell Labs, en eski konuşma tanıma sistemlerinden biri olan Audrey'i geliştirdi. Bu sistem, yalnızca sıfırdan dokuza kadar olan rakamları anlayabiliyordu ve bunu da yalnızca onu eğiten kişinin sesinden tanıyabiliyordu.
7. Voice In (Tarayıcının metin alanlarına doğrudan dikte etmek için en iyisi)
Voice In, yalnızca sesinizi kullanarak web'in herhangi bir yerinde yazmanıza olanak tanıyan, hafif ancak kullanışlı bir konuşma-metin dönüştürme Chrome uzantısıdır. Tarayıcınızdan ayrılmadan hızlı ve doğru dikte işlemi yapmak istiyorsanız, Voice In güvenilir bir seçenektir.
Bu araç, yerleşik noktalama komutları, otomatik metin biçimlendirme ve özel ses kısayolları ile ş akışınıza uyum sağlar. Bu sayede e-postalar yazabilir, formları doldurabilir, blog yazıları taslaklarını oluşturabilir ve hatta CRM girdilerini daha hızlı güncelleyebilirsiniz.
Voice In'in en iyi özellikleri
- Kopyala-yapıştır yapmadan 10.000'den fazla web sitesine ve uygulamaya doğrudan dikte edin
- Tekrarlayan düzenlemeleri ve otomasyonları sesli olarak yapmak için özel komutlar oluşturun
- Gelişmiş Mod ile birden fazla sekmede dikte yapın
- Çok dilli yazma kısayollarıyla anında dil değiştirin
Voice In sınırlamaları
- "Virgül" veya "dönem" gibi sözlü noktalama işaretleri, doğru biçimlendirilmek yerine kelime olarak yazıya dökülebilir
- Ek tarayıcı izinleri verilmedikçe, uzantı yerel belgelerde (PDF veya HTML dosyaları gibi) çalışmaz.
Voice In fiyatlandırması
- Aylık: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
- Yıllık: Kullanıcı başına 59,99 $ (Yıllık faturalandırılır)
- Ömür boyu: Kullanıcı başına 149,99 $
Voice In puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
Gerçek kullanıcılar Voice In hakkında ne diyor?
Bu G2 incelemesine bir göz atın:
Voice In'in en iyi yanı, bu Chrome uzantısının düzenlenebilir metin içeren hemen hemen her web sitesinde sorunsuz bir şekilde çalışmasıdır. Küçük bir dezavantajı ise, bazı karmaşık komutların veya sektöre özgü terimlerin bazen yanlış yorumlanabilmesidir.
8. LipSurf (Sesli komutlarla tarayıcı fonksiyonlarını ve uygulamaları kontrol etmek için en iyisi)
LipSurf, tüm tarama deneyiminizi ellerinizi kullanmadan, sesle çalışan bir ş Akışı'na dönüştürür. Yazmak ve tıklamak arasında geçiş yapmak yerine, komutları sesli olarak vererek kaydırma yapabilir, bağlantılara tıklayabilir, videoları izleyebilir veya uzun metinleri gerçek zamanlı olarak yazabilirsiniz.
Google Dokümanlar'da dikte etmekten Reddit'te gezinmeye veya YouTube'u kontrol etmeye kadar, web alışkanlıklarınıza uyum sağlar. Daha da iyisi? Veri izleme veya reklamlar olmadan Chrome'da çalışır ve sesli verimliliği gizlilikle başarılı bir şekilde birleştirir.
LipSurf'un en iyi özellikleri
- Şablonları, iş yeri jargonunu veya tekrarlayan eylemleri eklemek için özel sesli kısayollar geliştirin
- Açık kaynaklı eklentiler kullanarak fonksiyonları genişletin veya kendi entegrasyonlarınızı oluşturun
- Tıklama ızgarası komutunu kullanarak bir web sayfasının herhangi bir alanıyla sesli olarak etkileşim kurun
- Hassas ş akışları için dikte, yazım denetimi ve komut kilidi modları arasında geçiş yapın
LipSurf sınırlamaları
- Kullanıcılar, LipSurf'un hatalı çalışabileceğini ve bazen beklenmedik bir şekilde durduğunu bildiriyor
- LipSurf, Duolingo gibi belirli web sitelerinde her zaman iyi fonksiyon göstermeyebilir
LipSurf fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Ayrıca: Kullanıcı başına aylık 4 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 8 $
LipSurf puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
🧠 İlginç Bilgi: Bazı hastanelerde cerrahlar, ameliyat sırasında herhangi bir cihaza dokunmadan notlarını dikte etmek için konuşma-metin dönüştürme özelliğini kullanır. Mikrofonlar, ameliyathanelerdeki arka plan gürültüsünü filtreleyecek şekilde tasarlanmıştır.
9. MeetGeek AI (Toplantıları önemli noktalar ve eylem ögeleriyle otomatik olarak kaydetmek için en iyisi)
MeetGeek AI, görüşmelerinizde yaşanan her şeyi yakalamak, düzenlemek ve otomasyon sağlamak için tasarlanmış bir konuşma-metin dönüştürme Chrome uzantısıdır. Toplantılarınıza otomatik olarak katılır, bunları kaydeder ve görüşme biter bitmez yapılandırılmış notlar sunar.
Uygulama, Zoom, Google Meet, Teams, Webex ve hatta çevrimdışı konuşmalar dahil olmak üzere tüm toplantılarınızı kayıt altında tutar.
MeetGeek’in AI ş akışları, içgörüleri favori araçlarınızla senkronize ederek ve dinamik bir bilgi tabanı oluşturarak toplantı yükünü azaltır.
MeetGeek AI'nın en iyi özellikleri
- MeetGeek Chrome Recorder'ı kullanarak botlar veya davetler olmadan doğrudan tarayıcıdan aramaları kaydedin
- Röportajlar, işe alım süreçleri, satış görüşmeleri ve takım senkronizasyonları için özel şablonlarınızı oluşturun veya kendi şablonlarınızı oluşturun
- Toplantı içeriğini Slack, HubSpot, Notion ve Google Drive dahil 7.000'den fazla uygulamayla senkronizasyon yapın
- Etkileşimi, konuşma süresini ve toplantı verimliliğini izleyen 100'den fazla KPI ile konuşma zekasını ortaya çıkarın
MeetGeek AI sınırlamaları
- Planlanmamış toplantılar için kurulum süreci yavaştır; önceden takvim planlaması gerektirir
- Dil destek seçenekleri sınırlıdır, bu da çok dilli kullanıcılar için kullanılabilirliği etkilemektedir
MeetGeek AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 19 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 39 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59 $
MeetGeek AI puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (450'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
Gerçek kullanıcılar MeetGeek AI hakkında ne diyor?
Bir kullanıcı şu geri bildirimi paylaştı:
MeetGeek, toplantıları otomatik olarak kaydedip, yazıya döküp ve yapılandırarak çok zaman kazandırır. Anahtar kelimeler kullanarak gerekli anları hızlıca bulmak ve paylaşım yapmak çok kullanışlıdır. Bazen, özellikle ses kalitesi düşük olduğunda veya konuşmada birden fazla dil kullanıldığında, yazıya dökümde yanlışlıklar olabilir.
10. SpeechText. AI (Tarayıcı içinde hızlı ve doğru konuşma-metin dönüştürme için en iyisi)
Transkripsiyon doğruluğunun gerçekten önemli olduğu durumlarda, SpeechText. AI size sonuçları sektörünüze göre özelleştirme esnekliği sunar.
Genel bir konuşma-metin dönüştürme motoruna güvenmek yerine, bu konuşma-metin dönüştürme yazılımı tıp, hukuk, röportajlar veya podcast'ler gibi alanına özgü modeller seçmenize olanak tanır, böylece jargon ve teknik terimler baştan itibaren doğru bir şekilde tanınır.
Sadece bir ses veya video dosyası yükleyin, alan adınızı seçin ve gerisini yapay zekaya bırakın.
SpeechText. AI'nın en iyi özellikleri
- Yerleşik ses arama motorunu kullanarak transkriptlerdeki ifadeleri veya terimleri hızla bulun
- Otomatik noktalama ve biçimlendirme ile kusursuz çıktılar oluşturun
- Etkileşimli düzeltme araçlarını kullanarak transkriptleri düzenleyin ve doğrulayın
- Transkripsiyon sonuçlarını TXT, DOCX ve PDF dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde dışa aktarın
SpeechText. AI sınırlamaları
- Daha düşük fiyatlı planlarda, maksimum dosya boyutu sınırı vardır (ör. 20 MB), bu da kullanıcıların büyük ses dosyalarını manuel olarak bölmelerini gerektirebilir
- Mobil uygulaması bulunmadığından, kullanım masaüstü veya tarayıcı tabanlı ş akışlarıyla sınırlıdır
SpeechText. AI fiyatlandırması
- Başlangıç paketi: 180 dakikalık transkripsiyon için 10 $
- Kişisel: 380 transkripsiyon dakikası için 19 $
- Standart: 990 transkripsiyon dakikası başına 49 $
SpeechText. AI puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
Chrome'da Konuşma-Metin Dönüştürme Özelliğini Kullanmanın Avantajları
Chrome'da konuşma-metin özelliğini kullanmak, işinizde, iletişim kurmanızda ve verimliliğinizde değişiklikler yapar. Daha hızlı dikte etmeden daha iyi erişilebilirliğe kadar, bu özelliği kullanmaya değer olmasının nedenleri şunlardır:
- Verimlilik ve zaman tasarrufu: E-postaları, raporları veya kodları yazmaktan daha hızlı dikte edin ve çoklu görev yaparken veya yazmanın mümkün olmadığı durumlarda ellerinizi kullanmadan işinizi yapın
- Geliştirilmiş erişilebilirlik: Hareket engelli, görme engelli veya disleksi gibi engelleri olan kullanıcıları destekleyerek dijital alanları daha kapsayıcı hale getirin
- Geliştirilmiş dokümantasyon ve işbirliği: Toplantıların, web seminerlerinin veya derslerin gerçek zamanlı transkripsiyonunu alın ve sesle not alma özelliği sayesinde fikirlerinizi anında kaydedin
- Çok yönlü fonksiyonlar: Tarayıcı aramaları, gezinme ve çok dilli transkripsiyon için sesinizi kullanın veya otomasyon ş Akışları için Google Dokümanlar ve Zoom gibi uygulamalarla bağlantı kurun
- Sağlık yararları: İşi sesinize bırakarak uzun süreli yazma oturumlarının yol açtığı yorgunluğu azaltın ve tekrarlayan gerilme yaralanmalarını önleyin
Sesiniz Yeni Bir Güncelleme Aldı
Çoğu Chrome konuşma-metin dönüştürme uzantısı, sadece ham transkripsiyonla yetinir ve geriye kalan karışıklığı sizin temizlemenizi gerektirir. Bazıları sizi uygulamalar arasında gidip gelmeye zorlarken, diğerleri gizlilikten ödün verir.
ClickUp Brain MAX ve Talk to Text bir adım öteye gider. Ses-metin dönüştürmeyi ş Akışınızın doğal bir uzantısı gibi hissettirirler. AI ile geliştirilmiş transkriptler, çok dilli destek, kişiselleştirilmiş kelime hazinesi ve derin entegrasyonlar sayesinde sesiniz anında bir verimlilik aracına dönüşür.
Temel dikte işlevinin ötesine geçmeye hazırsanız, ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve sözlerinizin ne kadar sorunsuz bir şekilde organize bir işe dönüşebileceğini görün.