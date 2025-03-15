En İyi 11 Tactiq Alternatifi ve Rakibi

Toplantılar, hibrit ve uzaktan çalışmada çok önemlidir; takımların işbirliği yapmasına, karar almasına ve projeleri ilerletmesine yardımcı olur. Ancak dürüst olalım, çok fazla toplantı bunaltıcı olabilir ve genellikle verimliliği önemli ölçüde düşürür!

⏳ Araştırmalar, çalışanların ayda ortalama 31 saat verimsiz toplantılarda geçirdiğini gösteriyor! AI destekli toplantı yönetimi ile ne kadar daha fazlasını başarabileceğinizi hayal edin!

İşte bu noktada Tactiq gibi toplantı transkripsiyon araçları devreye girer. Not alma ve toplantı özetlerini kolaylaştırmaya yardımcı olurlar, ancak Tactiq tek seçenek değildir. Not alma, özetleme ve işbirliği için benzersiz özellikler sunan çok çeşitli AI transkripsiyon araçları mevcuttur.

Zamandan tasarruf etmenize, verimliliği artırmanıza ve toplantıları daha verimli hale getirmenize yardımcı olabilecek en iyi 11 Tactiq alternatifini keşfetmek için okumaya devam edin!

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte en iyi 11 Tactiq alternatifinin ve öne çıkan özelliklerinin hızlı bir karşılaştırması: ✅ ClickUp : En iyi yapay zeka destekli toplantı, görev yönetimi ve işbirliği aracı ✅ Otter. ai: Gerçek zamanlı transkripsiyon ve otomatik toplantı notları için en iyisi ✅ Fireflies. ai: AI destekli konuşma zekası için en iyisi ✅ Rev: Yüksek doğrulukta insan ve AI transkripsiyon için en iyisi ✅ Sonix: Çok dilli transkripsiyon ve çeviriler için en iyisi ✅ Fathom AI: Satış ve müşteri başarı takımları için en iyisi ✅ Fellow: Yapılandırılmış toplantı gündemleri ve ortak notlar için en iyisi ✅ Descript: AI düzenleme özelliği ile podcast ve video transkripsiyonu için en iyisi ✅ tl;dv: AI transkripsiyon ile video toplantılar için en iyisi ✅ Avoma: AI destekli içgörüler ve takım işbirliği için en iyisi ✅ MeetGeek: Otomatik toplantı yönetimi ve takip için en iyisi

Tactiq alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Tactiq'e uygun alternatifleri seçmek, gerçek zamanlı transkripsiyon, AI destekli toplantı özetleri veya takip görevlerinde daha iyi işbirliği gibi takımınızın ihtiyaçlarına bağlıdır.

İşte dikkate almanız gereken bazı anahtar noktalar:

Transkripsiyon doğruluğu : Son derece doğru ve gerçek zamanlı toplantı transkripsiyonları sağlayan yapay zeka destekli araçları arayın

Çoklu platform uyumluluğu : Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ve diğer platformlar gibi : Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ve diğer platformlar gibi toplantı yönetimi yazılımlarınızla sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayın

AI özetleri ve içgörüler : Toplantı notlarına ek olarak, araç aynı zamanda her toplantının genel bir özetini sunmak için AI destekli kısa özetler ve eyleme geçirilebilir içgörüler de oluşturabilmelidir

Konuşmacı tanımlama : Seçilen Tactiq alternatifi, konuşmalardaki farklı konuşmacıları doğru bir şekilde ayırt etmelidir, böylece kimin ne söylediğini tam olarak bilebilirsiniz

Aranabilir ve paylaşılabilir notlar : Toplantı notlarının kolayca aranmasını, etiketlenmesini ve paylaşılmasını sağlayan bir yazılım tercih edin

Özelleştirme ve biçimlendirme : Kuruluşunuzun not alma biçimine uyacak şekilde AI toplantı transkripsiyonlarını gerektiği gibi düzenlemenize, vurgulamanıza ve biçimlendirmenize olanak tanıyan araçlar bulun

Güvenlik: Ofis toplantılarınız genellikle gizli bilgiler içerdiğinden, platformun yüksek şifreleme standartları ve GDPR veya HIPAA gibi yasal gerekliliklere uygunluk sağladığından emin olun

➡️ Ayrıca okuyun: İş Yerinde İşbirliğini Nasıl İyileştirebilirsiniz?

Keşfedilmeye değer en iyi 11 Tactiq alternatifi

Tactiq, canlı, toplantı içi transkripsiyonlar ve yapay zeka destekli özetler sağlamada mükemmeldir, ancak toplantı verimliliğini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olabilecek tek araç değildir.

En iyi alternatifler, temel transkripsiyonun ötesine geçerek proje toplantıları için AI destekli içgörüler, Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet ile sorunsuz entegrasyonlar ve farklı takımlara özel özellikler sunar. 🎯

İşte Tactiq'in benzersiz özellikleri ve Tactiq'in sunamadığı verimlilik artışları nedeniyle seçilen en iyi 11 Tactiq alternatifi:

1. ClickUp (En iyi AI destekli toplantı özetleri, görev yönetimi ve işbirliği)

ClickUp Toplantılar gösterge panelinde gündem, notlar, katılımcılar, atanan görevler ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm toplantı bilgilerinizi ayrıntılı bir görünümde görüntüleyin

İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, toplantıları özetlemenin ötesine geçer ve tüm toplantı sürecini optimize eder. Planlama ve gerçek zamanlı işbirliğinden AI tarafından oluşturulan toplantı notlarına ve otomatik takip işlemlerine kadar, ClickUp her toplantının verimli ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlar.

Tüm toplantı belgelerinizi, gündemlerden ve tartışma noktalarından takip öğelerine kadar tek bir yerde belgelemenizi sağlayan ClickUp Meetings ile başlayın. Süper zengin düzenleme özellikleri, kontrol listeleri ve hızlı eylemler için /slash komutları aracılığıyla ClickUp Belgeleri içinde tüm anahtar tartışma noktalarını yakalayın.

Gündemi hazırladıktan sonra, ClickUp'ın AI Toplantı Not Alıcı özelliğini takvim davetiyenize ekleyin! Toplantılara sizinle birlikte katılacak ve özet, toplantı notları, eylem öğeleri ve toplantının önemli noktaları dahil olmak üzere tüm önemli toplantı bilgilerini gizli bir belgeye toplayacaktır. Evet, doğru duydunuz — not almak için uğraşmak yerine asıl toplantıya odaklanabilirsiniz.

Toplantıdan sonra, özeti takımınızla kolayca paylaşabilir ve ardından gerçek zamanlı işbirliği algılama özelliğine sahip ClickUp Belgeleri'ni kullanarak belirli noktaları işbirliği içinde düzenleyebilir ve netleştirebilirsiniz.

Sağlam bir eylem öğeleri setine sahip olduğunuzda, ClickUp Brain'i şu amaçlarla kullanın:

Toplantı notlarından eylem öğeleri oluşturun ve manuel çaba harcamadan görevlere öncelik verin

Toplantı veya görevlerle ilgili belirli sorular sorun ve tüm ilgili belgeler ve eylem öğeleri aracılığıyla ayrıntılı bilgiler alın

AI yazma gücünü kullanarak toplantı notlarınızı düzeltin, e-posta taslakları oluşturun, grameri kontrol edin ve hatta birkaç basit komutla ayrıntılı raporlar yazın

ClickUp Brain ile herhangi bir toplantıdan toplantı notlarını ve tartışmaları kolayca yakalayın

Ayrıca, satış sürecini görselleştirmenize, anlaşmaları izlemenize, görevleri atamanıza, otomasyon kullanarak etkinlik tabanlı eylemleri tetiklemenize ve tüm toplantı eylemlerinizi tek bir platformda yönetmenize yardımcı olur. Bu, verimliliği artırmanıza ve tüm satış faaliyetlerinizi tek bir platformda birleştirmenize olanak tanıdığından, satış ekipleri, proje yöneticileri ve müşteri ekipleri için en iyi seçimdir.

Ayrıca, ClickUp'ın hazır şablonlarını kullanarak belgeleri standart hale getirebilir ve toplantı notlarını kolayca alabilirsiniz. Örneğin, ClickUp'ın Toplantı Tutanağı şablonu, önemli toplantı ayrıntılarını, kararları ve eylem öğelerini tek bir konumda yapılandırmak ve saklamak için idealdir. Bu şablon, toplantılarda tartışılan tüm anahtar noktaların açık ve tutarlı bir şekilde belgelenmesini sağlayarak, takipleri kolaylaştırır ve takımın hesap verebilirliğini artırır.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu'nu kullanarak tutarlı bir biçimde ayrıntılı toplantı tutanakları yazın

Bu özelleştirilebilir şablonla şunları yapabilirsiniz:

Katılımcı bilgileri, gündem, eylem öğeleri, sonraki adımlar vb. tüm toplantı bilgilerinizi tek bir yerde düzenleyin.

Toplantının anahtar öğrenimlerini takip edin ve tüm paydaşlar için doğru özetler oluşturun

Belirli takım üyelerine eylem öğeleri atayın ve hatta ilerlemeyi anlayarak toplantılarınızın her zaman verimli olmasını sağlayın

Ek olarak, ClickUp'ın Toplantı Notları şablonu tüm tartışmaları yapılandırılmış ve kolayca aranabilir hale getirir. Bu şablon, müşteri konuşmalarını kaydetmek, anlaşma ilerlemesini izlemek ve önemli bilgilerin kaybolmamasını sağlamak için merkezi bir alana ihtiyaç duyan satış takımları için idealdir.

ClickUp Clips kullanarak ekranınızı kaydedin ve takımlarınızla ayrıntılı bilgileri paylaşın

Ayrıca, ClickUp Clips ile ekran kılavuzlarını kaydedip paylaşabilir, gereksiz toplantıları azaltabilirsiniz. Ayrıntılı bir takım toplantısı yapmak yerine, belirli bir özellik veya ürün kılavuzu hakkında kolayca bir ekran kaydı yapabilir ve bunu takımlarınızla paylaşabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellik seti, bazı kullanıcılar için öğrenme eğrisi oluşturabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp AI Notetaker: Kullanıcı başına aylık sadece 6 $'dan başlayan ücretli planlara ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

AI destekli toplantı özellikleri ve sorunsuz işbirliği araçlarıyla ClickUp, sektörler genelinde takımları etkilemiştir. Bir kullanıcı yorumu şöyle bahsetmektedir:

Bu, proje bilgileri, işbirliği ve takım üyesi yönetimi için hepsi bir arada kaynağımızdır. Projeye özel iletişimler dahil her şeyi tek bir yerde tutmamızı sağlar.

Bu, proje bilgileri, işbirliği ve takım üyesi yönetimi için hepsi bir arada kaynağımızdır. Projeye özel iletişimler dahil her şeyi tek bir yerde tutmamızı sağlar.

2. Otter. ai (Gerçek zamanlı transkripsiyon ve otomatik toplantı notları için en iyisi)

Otter. ai, hızı ve doğruluğu ile tanınan, yapay zeka destekli lider bir toplantı transkripsiyon aracıdır. Gerçek zamanlı konuşma yakalama konusunda mükemmeldir, bu da onu anlık toplantı notları ve aranabilir transkriptler oluşturmak için paha biçilmez kılar.

Otter. ai ile kullanıcılar notlar üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, anahtar noktaları vurgulayabilir, yorumlar ekleyebilir ve içgörülerini doğrudan takımlarıyla paylaşabilir. AI destekli özetleri, anahtar kararları, eylem öğelerini ve önemli noktaları otomatik olarak çıkararak hiçbir şeyin kaçırılmamasını sağlar.

Otter. ai'nin en iyi özellikleri

Toplantıları ve sesli aramaları yüksek doğrulukla gerçek zamanlı olarak transkripsiyonlayın

AI destekli toplantı özetlerini kullanarak anahtar içgörüler, eylem öğeleri ve kararları çıkarın

Grup toplantılarında doğru transkripsiyon için farklı konuşmacıları algılayın ve gürültülü ortamlarda bile ayırt edin

Toplantı kayıtlarına sorunsuz erişim için Google Meet, MS Teams, Dropbox ve Zoom gibi platformlarla entegre edin

Otter. ai sınırlamaları

Duygu analizi gibi gelişmiş özellikler ücretli abonelik gerektirir

Toplantıların tam transkripsiyonu ve depolama özellikleri için premium planlar gereklidir

Otter. ai fiyatlandırması

Temel: Sonsuza kadar ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

Otter. ai, doğru gerçek zamanlı transkripsiyon ve AI destekli özetleriyle popülerlik kazanmıştır. Bir kullanıcı şöyle diyor:

Otter'ın en sevdiğim özelliği, sürekli not almak zorunda kalmadan, görüşme sırasında bağlantı kurduğum kişilere tüm dikkatimi verebilmem. Konuşmalar daha akıcı hale geliyor, daha fazla soru sorabiliyorum ve çok daha fazla bilgi edinebiliyorum, çünkü Otter'ın not alacağını ve sesli transkript kaydedeceğini biliyorum.

Otter'ın en sevdiğim özelliği, sürekli not almak zorunda kalmadan, görüşme sırasında bağlantı kurduğum kişilere tüm dikkatimi verebilmem. Konuşmalar daha akıcı hale geliyor, daha fazla soru sorabiliyorum ve çok daha fazla bilgi edinebiliyorum, çünkü Otter'ın not alacağını ve sesli transkripti kaydedeceğini biliyorum.

➡️ Ayrıca Okuyun: Toplantı Notlarını Transkripsiyonlamanıza Yardımcı Olacak En İyi Otter AI Alternatifleri

3. Fireflies. ai (AI destekli konuşma zekası için en iyisi)

Fireflies. ai, Tactiq'in popüler alternatiflerinden biridir. Takımların, özellikle satış ve müşteri başarı takımlarının toplantılar sırasında not almayı otomatikleştirmesine yardımcı olur. Anahtar gücü, önemli konuşmaları yakalayan, eylem öğelerini çıkaran ve daha sonra başvurmak üzere aranabilir toplantı notları oluşturan AI destekli toplantı asistanıdır.

Konuşma zekası ve CRM entegrasyonları gibi özellikler sunarak temel transkripsiyonun ötesine geçer ve performansı artırmak isteyen satış ve pazarlama takımları için güçlü bir araç haline gelir. Bu, müşteri etkileşimlerinden değerli içgörüler elde etmenize, anahtar trendleri belirlemenize ve takımlarınızı etkili bir şekilde eğitmenize yardımcı olur.

Fireflies. ai'nin en iyi özellikleri

Satış toplantılarından ve müşteri aramalarından anahtar eylem öğelerini otomatik olarak yakalayın, böylece takip e-postalarını kolayca gönderebilir veya sonraki adımları atabilirsiniz

Konuşma tanıma özelliklerini kullanarak, birden fazla konuşmacı olsa bile konuşmaları yüksek doğrulukla transkripsiyonlayın

Sorunları anlamak ve verimliliği artırmak için AI içgörüleriyle konuşmaları analiz edin

Google Meet, Zoom, MS Teams, Salesforce ve diğerleri dahil olmak üzere 20'den fazla popüler platformla entegre edin

Fireflies. ai sınırlamaları

Fiyatlandırma, daha küçük takımlar veya bireysel kullanıcılar için bir engel olabilir ve bütçeye duyarlı profesyoneller için erişilebilirliği azaltabilir

Yerleşik proje yönetimi özellikleri yoktur, yani görev izleme yetenekleri sunmaz ve iş akışı yönetimi için ek araçlar gerektirir

Fireflies. ai fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 18 $

İş : Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 $

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Bir kullanıcı bu araç hakkında şunları söylemiştir:

Fireflies'ın beni aktif bir dinleyici ve kaydettiği ve transkripsiyonunu yaptığı toplantılara aktif bir katılımcı olmaya özgür kılmasına bayılıyorum. Artık kalem ve defterime bağlı değilim. Ayrıca, bir toplantıyı kaçırırsam, özeti ve transkripsiyonu okuyarak gerçekte neler olduğunu öğrenebilmem de çok hoşuma gidiyor.

Fireflies'ın beni aktif bir dinleyici ve kaydettiği ve transkripsiyonunu yaptığı toplantılara aktif bir katılımcı olmaya özgür kılmasına bayılıyorum. Artık kalem ve defterime bağlı değilim. Ayrıca, bir toplantıyı kaçırırsam, özeti ve transkripsiyonu okuyarak gerçekte neler olduğunu öğrenebilmeyi de seviyorum.

4. Rev (Yüksek doğrulukta insan ve AI transkripsiyonu için en iyisi)

via Rev

Rev, transkripsiyon sektöründe köklü bir oyuncudur ve hem AI destekli transkripsiyonlar hem de insan tarafından düzenlenmiş transkriptler sunar. Bu kombinasyon, hız ve doğruluğu dengeleyerek, kaliteden ödün vermeden güvenilir toplantı notlarına ihtiyaç duyanlara hitap eder.

AI transkripsiyonları hızlı ve uygun maliyetli olsa da, insan düzenleme hizmeti önemli toplantılar için en yüksek doğruluk seviyesini garanti eder. Rev, hukuk, tıp ve finans gibi hassasiyetin anahtar rol oynadığı sektörler için özellikle kullanışlıdır.

En iyi özellikler

Hızlı ve etkili sonuçlar için çevrimiçi toplantılar için yapay zeka destekli transkripsiyon kullanın

Önemli toplantılar veya yüz yüze toplantılar için insan tarafından düzenlenmiş transkripsiyon hizmetlerinden yararlanarak doğruluğu garanti altına alın

15'ten fazla dilde destek alın, isteğe bağlı olarak çoklu konuşmacı tanımlama ve çeviri hizmetleri de mevcuttur

Rev sınırlamaları

AI özetleri ve transkripsiyon, karmaşık toplantılarda veya gürültülü ortamlarda insan tarafından düzenlenmiş transkripsiyonlar kadar doğru olmayabilir

Rev fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 34,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Rev puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

5. Sonix (Çok dilli transkripsiyon ve çeviriler için en iyisi)

via Sonix

Sonix, çok dilli transkripsiyon ve çeviri konusunda uzmanlaşmış en iyi Tactiq alternatiflerinden biridir ve bu özelliği onu küresel bağlamda faaliyet gösteren işletmeler için ideal bir çözüm haline getirir.

Doğruluğu ve hızıyla tanınan bu araç, AI transkripsiyonunu kullanarak toplantı kayıtlarınızı hızlı bir şekilde iyi yapılandırılmış transkriptlere dönüştürür. Ayrıca, kullanıcıların transkriptleri ince ayar yapmasına, hataları düzeltmesine ve önemli anları kolayca vurgulamasını sağlayan sağlam bir düzenleme özellikleri seti sunar.

Sonix'in en iyi özellikleri

53'ten fazla dilde sesli ve video toplantıları transkripsiyonlayarak, küresel takımlarınız için ideal hale getirin

Önemli anahtar kelimeleri ve kelime öbeklerini kullanarak toplantı notlarını hızlıca bulmak için kolay arama seçeneklerinden yararlanın

Dropbox, Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet gibi popüler araçlarla entegre edin

Şifreli yüklemeler ve dosya yönetimi ile hassas verilerinizi koruyun

Sonix sınırlamaları

Çok dilli destek bir güç olsa da, doğruluk seçilen dile göre değişebilir

Sonix fiyatlandırması

Standart : 0 $/ay

Premium : Kullanıcı başına aylık 16,50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sonix puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (130+ yorum)

💡 Bonus İpucu: Toplantı notları almak için AI kullanmayı mı planlıyorsunuz? Etkili bir şekilde yapmak için şu adımları izleyin: 🎙 Doğru transkripsiyon ve minimum hata için net ses kalitesi sağlayın 📌 Takibi kolaylaştırmak için anahtar noktaları ve eylem öğelerini vurgulayın 📤 Sorunsuz takım işbirliği için merkezi bir çalışma alanında notları paylaşın ve düzenleyin

6. Fathom AI (Satış ve müşteri başarı takımları için en iyisi)

via Fathom AI

Fathom AI, basit not almayı aşan bir AI transkripsiyon aracıdır ve işletmelere anahtar çıkarımları ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek için bir araç sunar. Bu araç, önemli toplantı ayrıntılarının manuel müdahale olmadan doğru bir şekilde yakalanmasını sağlamak isteyen sanal ve satış ekiplerini desteklemek için özel olarak tasarlanmıştır.

Bu AI asistanı, kullanıcı dostu arayüzü ile hızlı kurulum ve mevcut iş akışlarına kolay entegrasyon ile tanınır. Takımların uyumlu çalışmasını sağlamak için not etiketleme, gerçek zamanlı işbirliği ve eyleme geçirilebilir hatırlatıcılar gibi özelliklere sahip, en iyi Tactiq alternatiflerinden biridir.

Fathom AI'nın en iyi özellikleri

AI destekli toplantı özetlerini kullanarak herhangi bir toplantıdan anahtar bilgileri ve eylem öğelerini çıkarın

Akıllı vurgu sistemi ve not etiketleme ile notları ayırarak tartışmalarınızı konu, tema veya diğer kategorilere göre kolayca sınıflandırın

Toplantı özetlerini PDF veya CSV gibi çeşitli biçimlerde dışa aktarın

Fathom AI sınırlamaları

Sınırlı transkripsiyon dilleri, çok dilli toplantılar için sorun olabilir

Yalnızca Zoom entegrasyonu, kullanımı diğer toplantı platformlarına bağlı takımlarla sınırlandırılmıştır

Fathom AI fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 19 $

Takım Sürümü : Kullanıcı başına aylık 29 $

Takım Sürümü Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $

Fathom AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 5/5 (600+ yorum)

🍭 Bonus İpucu: Verimli toplantılar nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? İşte takip edebileceğiniz bazı ipuçları: ✅ Tartışmaları odaklı ve verimli tutmak için net bir gündem belirleyin ⏳ Gereksiz zaman kaybını önlemek için daha kısa toplantı biçimlerini deneyin 🤝 Anketler veya etkileşimli öğeler aracılığıyla aktif katılımı teşvik edin ve herkesin sesinin duyulmasını sağlayın

7. Fellow (Yapılandırılmış toplantı gündemleri ve ortak notlar için en iyisi)

via Fellow

Fellow, işbirliğine dayalı toplantı notlarına ve verimli gündem oluşturmaya öncelik veren takımlar için tasarlanmış bir AI asistanıdır. Bu araç, kullanıcıların toplantılardan önce paylaşılan toplantı gündemleri oluşturmasına ve işbirliğine dayalı notlar almasına olanak tanıyarak toplantıların planlanmasını ve düzenlenmesini kolaylaştırır.

Aracın temel gücü, takım işbirliğine odaklanmasında yatmaktadır ve takımların eylem öğelerini, alınan kararları ve açık sorunları takip etmelerine yardımcı olan tüm özellikleri sunar. Her takım üyesinin uyumlu ve bir sonraki adımlar konusunda net olmasını sağlaması gereken proje yöneticileri, satış takımları ve müşteri başarı takımları için özellikle kullanışlıdır.

En iyi özellikler

Gündem içeren işbirliğine dayalı toplantı tutanakları oluşturun ve birden fazla katılımcının gerçek zamanlı olarak katkıda bulunmasını sağlayın

Toplantılardan önce paylaşılan bir gündem oluşturarak, organize ve etkili çevrimiçi toplantılar düzenlemenize yardımcı olun

Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Slack ve diğerleri gibi büyük platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Toplantılardan sonra kolay geri bildirim ve takip ile geçmiş toplantılardaki eylem öğelerinin izlendiğinden emin olun

Diğer sınırlamalar

Ücretsiz plan, AI not alma özellikleri için çeşitli sınırlamalara sahiptir; transkripsiyon, kayıt ve not alma sınırları kullanıcı başına maksimum 5 toplantıdır

Öncelikle toplantı iş akışlarına odaklanmıştır; eylem öğelerinin ötesinde sınırlı proje yönetimi yetenekleri

Fellow fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 7

İş : Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 25 $

Kullanıcı değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (30+ yorum)

Bir kullanıcı yorumu bahsetmektedir :

Fellow, toplantılarla ilgili organizasyonumu ve verimliliğimi önemli ölçüde artırdı. Her güne inanılmaz derecede hazırlıklı başlamamı sağlıyor ve oturumlarda geçirdiğim süre boyunca daha dikkatli ve düşünceli olmamı sağlıyor. Toplantıya katılamadığımda ise Fellow'un AI'sı tarafından oluşturulan kayıtlar ve transkripsiyonlar, kullandığım diğer tüm platformlardan daha iyi.

Fellow, toplantılarla ilgili organizasyonumu ve verimliliğimi önemli ölçüde artırdı. Her güne inanılmaz derecede hazırlıklı başlamamı sağlıyor ve oturumlarda geçirdiğim süre boyunca daha dikkatli ve düşünceli olmamı sağlıyor. Toplantıya katılamadığımda ise Fellow'un AI'sının oluşturduğu kayıtlar ve transkripsiyonlar, kullandığım diğer tüm platformlardan daha iyi.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile konuşmaları tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizde anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

8. Descript (AI düzenleme özelliği ile podcast ve video transkripsiyonu için en iyisi)

via Descript

Descript, düzenleme yetenekleriyle öne çıkan bir ses ve video transkripsiyon aracıdır. Podcast'leri, çevrimiçi toplantıları, video kayıtlarını veya herhangi bir ses içeriğini transkripsiyon yaparken aynı zamanda medyayı düzenlemek veya üretmek isteyenler için özellikle popülerdir

Birçok Tactiq alternatifi temel transkripsiyon sunarken, Descript'in benzersiz metin tabanlı düzenleme ve kapsamlı özellikler paketi onu diğerlerinden ayırır. Bu, video düzenleme için ayrı bir yazılıma ihtiyaç duymadan transkripsiyon ve düzenlemeyi tek bir iş akışına entegre edebileceğiniz anlamına gelir.

Descript'in en iyi özellikleri

Ses ve video dosyalarını doğrudan transkriptlerden düzenleyin, medyalarınızı kolayca kesin, birleştirin veya düzenleyin

Ekran kayıt seçeneğini kullanarak çevrimiçi toplantıları veya sunumları gerçek zamanlı transkripsiyonla birlikte kaydedin

AI destekli düzenleme özelliklerini kullanarak video ve ses düzenleme sürecini otomatikleştirin ve ses ve videodaki "um" veya "uh" gibi dolgu kelimelerini kaldırın

Descript sınırlamaları

Ücretsiz plan, diğer Tactiq alternatiflerine kıyasla AI toplantı notları veya toplantı özetleri için sınırlı özelliklere sahiptir

Video veya ses düzenleme araçlarına aşina olmayan yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi oldukça diktir

Descript fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Hobi : Kullanıcı başına aylık 19 $

Oluşturucu : Kullanıcı başına aylık 35 $

İş : Kullanıcı başına aylık 50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Descript puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

🔎 Biliyor muydunuz? Harvard Business Research, çalışanların %70'inin sık yapılan toplantıların görevlerini zamanında tamamlamalarını engellediğinden şikayet ettiğini ortaya koydu. Kesinlikle iyileştirme için alan var!

9. tl;dv (AI transkripsiyonlu video toplantıları için en iyisi)

tl;dv (Too Long; Didn't View'un kısaltması), özellikle zaman kazanmak ve sanal toplantılardan anahtar noktaları almak isteyenler için tasarlanmış benzersiz bir AI transkripsiyon aracıdır. Bu AI toplantı asistanı, önemli toplantı noktalarını otomatik olarak özetler ve kullanıcılara eyleme geçirilebilir içgörüler içeren kısa özetler sunar.

Bu, anahtar noktaları vurgulamak ve bilgileri hızlı bir şekilde özetlemek için gerçek zamanlı bir transkripsiyon aracına ihtiyaç duyan proje yöneticileri, satış ekipleri ve müşteri başarı yöneticileri için idealdir.

tl;dv en iyi özellikler

Herhangi bir sanal toplantının en önemli ayrıntılarını içeren anlık toplantı özetleri alın

Proje güncellemeleri, satış toplantıları veya beyin fırtınası oturumları gibi çeşitli kullanım durumları için özelleştirilebilir toplantı notu şablonlarını kullanın

CRM'nizde toplantılarla ilgili anahtar noktaları vurgulama veya ilgili görevleri Jira, Slack veya kullandığınız diğer araçlara aktarma yeteneği

tl;dv sınırlamaları

Notları düzenleme veya toplantı notlarını belirli bir biçimde özelleştirme gibi gelişmiş özellikler yoktur

Bazı kullanıcılar, aracın çok konuşmacılı veya çok hızlı ve karmaşık tartışmaların olduğu toplantılarda sık sık sorun yaşadığını bildiriyor

tl;dv fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 29 $

İş : Kullanıcı başına aylık 98 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

tl;dv puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: NA

Kullanıcılar, çok dilli toplantıları transkripsiyonlama özelliği nedeniyle tl;dv'yi beğeniyor. Bir kullanıcı şöyle diyor:

Birçok seçeneği değerlendirdikten sonra bir süredir tl;dv kullanıyorum. Pazar araştırması alanında çalıştığım için, röportajlardan içgörüler elde etmek ve transkriptleri ayrıntılı olarak analiz etmek için inanılmaz derecede kullanışlıdır. Transkriptler kusursuzdur, hatta farklı dillerde bile (İspanyolca, İngilizce, Orta Doğulu kişilerle İngilizce ve Hintlilerle İngilizce olarak test ettim). Yani, neredeyse hatasız diyebilirim.

Birçok seçeneği değerlendirdikten sonra bir süredir tl;dv kullanıyorum. Pazar araştırması alanında çalıştığım için, röportajlardan içgörüler elde etmek ve transkriptleri ayrıntılı olarak analiz etmek için inanılmaz derecede kullanışlıdır. Transkriptler kusursuzdur, hatta farklı dillerde bile (İspanyolca, İngilizce, Orta Doğulu kişilerle İngilizce ve Hintlilerle İngilizce olarak test ettim). Yani, neredeyse kusursuz diyebilirim.

10. Avoma (AI destekli içgörüler ve takım işbirliği için en iyisi)

via Avoma

Avoma, iç ve dış etkileşimleri yönetmek için tek noktadan hizmet sunan bir AI toplantı asistanıdır.

Toplantıları transkripsiyon haline getirir ve bunları analiz ederek özetler, içgörüler ve eylem öğeleri oluşturur, böylece takımların tüm konuşmaları incelemek yerine takip görevlerine odaklanmalarını sağlar. Otomatik konu algılama, duygu analizi ve anlaşma zekası ile konuşmalarınızdan eyleme geçirilebilir içgörüler elde edebilir ve karar verme sürecini iyileştirebilirsiniz.

Avoma'nın en iyi özellikleri

Gelişmiş AI destekli transkripsiyon özelliklerini kullanarak müşteri aramalarını ve toplantılarını otomatik olarak kaydedin ve transkripsiyonunu yapın

AI özellikli konuşma zekası özellikleriyle konuşmaları ve toplantı ayrıntılarını analiz edin

Müşteri etkileşimlerindeki anahtar konuları ve eğilimleri yüksek doğrulukla belirleyin

Toplantı sonrası analizlerinizde müşteri duyarlılığını, anahtar tartışma noktalarını ve katılım düzeylerini değerlendirin

Avoma sınırlamaları

Özellikleri, daha temel bir otomatik not alma çözümü arayan kullanıcılar için çok fazla olabilir

Gelişmiş özellikler ve daha derin toplantı içgörüleri için fiyatlandırma, diğer Tactiq alternatiflerine kıyasla yüksektir

Avoma fiyatlandırması

AI Meeting Assistant : Kullanıcı başına aylık 29 $ (yıllık faturalandırılır)

Konuşma Zekası : Kullanıcı başına aylık 69 $ (yıllık faturalandırılır)

Gelir Zekası: Kullanıcı başına aylık 99 $ (yıllık faturalandırılır)

Avoma puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.300+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Kullanıcılar, toplantı transkripsiyon araçları ile gelir zekası araçlarının bir kombinasyonu olan Avoma'nın özelliklerini beğeniyor. Bir kullanıcı şöyle diyor:

Avoma'nın benim için en yararlı yanı, aramalarımdan sonra aldığım geri bildirimler. Örneğin, aramalar sırasında ne kadar konuştuğum ve müşterinin ne kadar konuştuğu gibi. Bazı aramalarda fazla konuşma eğilimim var, bu yüzden geriye dönüp bakmam ve bunu ne kadar yaptığımı görmem mümkün oluyor. Her arama için kullandığım bir diğer özellik ise puan kartı özelliği. Bu özellik tek başına aramalarımın kalitesini artırmaya yardımcı oldu.

Avoma'nın benim için en yararlı yanı, aramalarımdan sonra aldığım geri bildirimler. Örneğin, aramalar sırasında ne kadar konuştuğum ve müşterinin ne kadar konuştuğu gibi. Bazı aramalarda fazla konuşma eğilimim var, bu yüzden geriye dönüp bakabiliyorum ve bunu ne kadar yaptığımı görebiliyorum. Her arama için kullandığım bir diğer özellik ise puan kartı özelliği. Bu özellik tek başına aramalarımın kalitesini artırmaya yardımcı oldu.

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11. MeetGeek (Otomatik toplantı yönetimi ve takip için en iyisi)

via MeetGeek

MeetGeek, kayıt, toplantı transkripsiyonu ve toplantı özetleme süreçlerini otomatikleştiren yapay zeka destekli bir toplantı asistanıdır. Bu araç, özellikle satış, müşteri başarısı ve proje yönetimi ortamlarında iş toplantılarının sonuçlarını izlemek için idealdir

Bu araç, AI kullanarak toplantılarla ilgili idari masrafları azaltır ve katılımcıların tartışmaya odaklanabilmelerini sağlar. Bu, toplantı sonrası görevleri en aza indirmek ve tutarlı bir takip sağlamak isteyen takımlar için mükemmel bir seçimdir.

MeetGeek'in en iyi özellikleri

AI destekli toplantı transkripsiyon özelliklerini kullanarak toplantıları yüksek doğrulukla otomatik olarak kaydedin ve transkripsiyonunu yapın

Toplantı tartışmalarının anahtar noktalarını ve eylem öğelerini içeren otomatik özetler oluşturun

Ek eylem öğelerini etiketleyin ve toplantılardan sonra otomatik olarak takip işlemleri atayın

Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ve diğerleri gibi diğer video konferans platformlarıyla entegre edin

MeetGeek sınırlamaları

Toplantı transkriptlerini ve takipleri otomatikleştirirken, diğer Tactiq alternatifleri gibi derinlemesine analiz veya konuşma zekası özellikleri sunmaz

MeetGeek fiyatlandırması

Temel: Sonsuza kadar ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 19 $

İş : Kullanıcı başına aylık 39 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 59 $

MeetGeek puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Kullanıcılar, bu yapay zeka destekli toplantı asistanının toplantıların transkripsiyonunda yardımcı olmasını beğeniyor. Bir kullanıcı şöyle diyor:

Not almam, notlar almam veya hatta kaçırdıklarımı bulmaya çalışmam gerekmemesi çok hoşuma gidiyor, çünkü toplantıda olmasam bile MeekGeek benim için o toplantıda olacak ve her şeyi ayrıntılı bir şekilde özetleyecek! Düzenli olmanızı ve her zaman bir adım önde olmanızı sağlar!

Not almam, notlar almam veya hatta kaçırdıklarımı bulmaya çalışmam gerekmemesi çok hoşuma gidiyor, çünkü toplantıda olmasam bile MeekGeek benim için o toplantıda olacak ve her şeyi ayrıntılı bir şekilde özetleyecek! Düzenli olmanızı ve her zaman bir adım önde olmanızı sağlar!

Keşfedilebilecek bonus AI toplantı araçları Bahsettiğimiz popüler Tactiq alternatiflerinin yanı sıra, keşfetmeye değer, daha az bilinen ancak güçlü AI destekli toplantı asistanları da bulunmaktadır: Jamworks : Öğrenciler ve profesyoneller için tasarlanmış akıllı bir toplantı asistanı, önemli tartışmaları kaydetme, transkripsiyon ve vurgulama imkanı sunar

Sembly AI : Slack ve Trello ile entegre olurken toplantılardan transkripsiyon, özet ve anahtar içgörüler elde eden gelişmiş bir yapay zeka destekli asistan

Supernormal : Toplantı tartışmalarını gerçek zamanlı olarak otomatik özetlerle yakalayan ve düzenleyen hafif bir AI not alma aracı

ClickUp ile Toplantılarınızın Kontrolünü Ele Alın

Doğru toplantı transkripsiyon aracı, takımınızın işbirliği şeklini dönüştürebilir ve verimliliği artırabilir. Tactiq sağlam bir seçim olsa da, incelediğimiz alternatifler ihtiyaçlarınıza daha uygun olabilecek benzersiz özellikler sunar.

ClickUp işte bu noktada öne çıkıyor. AI destekli toplantı transkripsiyonu, otomatik eylem öğeleri ve sorunsuz işbirliği araçlarıyla ClickUp, satış, müşteri başarısı veya proje yönetimi alanlarında çalışıyor olsanız da her toplantının verimli ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlar.

ClickUp'ı bugün kullanmaya başlayın ve toplantıları yönetmenin, ilerlemeyi izlemenin ve sonuçları geliştirmenin daha akıllı bir yolunu deneyimleyin! 🚀