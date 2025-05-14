Transkripsiyon ve İçerik Oluşturma için En İyi 10 AI Ses Kaydedici

Hiç parlak bir fikir geldiğinde, not almadan önce unutmuş olduğunuz oldu mu? Ya da toplantı notlarını veya beyin fırtınası oturumlarını takip etmekte zorlanıyor musunuz?

AI ses kaydediciler sizi bu sıkıcı rutinden kolayca kurtarır.

AI ses kaydediciler, sesinizi kaydetmekten daha fazlasını yapar: transkripsiyonlar oluşturur, içeriği düzenler, ses netliğini artırır ve iş akışlarınızla entegre olur. İster içerik oluşturucu, ister öğrenci veya seçenek arayan bir iş profesyoneli olun, hayatınızı kolaylaştıracak 10 AI ses kayıt aracımız var. ✨

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte piyasadaki en iyi AI ses kayıt cihazlarından bazıları: ClickUp ( En iyi AI destekli içerik oluşturma ve iş akışı yönetimi)

Otter. ai (Çevrimiçi/çevrimdışı toplantıların gerçek zamanlı transkripsiyonu için en iyisi)

Descript (Kapsamlı ses ve video düzenleme için en iyisi)

Movavi (Eğitim videoları ve öğreticiler için en iyisi)

Rev Voice Recorder (İnsan tarafından oluşturulan transkripsiyonlar için en iyisi)

Temi (Hızlı ve uygun fiyatlı transkripsiyonlar için en iyisi)

Krisp (Gürültü engelleme ve net iletişim için en iyisi)

Smart Voice Recorder (Yüksek kaliteli ses kaydı için en iyisi)

Say&Go (Hareket halindeyken hızlı sesli notlar için en iyisi)

Notta (Gerçek zamanlı transkripsiyon ve dokümantasyon için en iyisi)

Bir AI ses kaydedicide nelere dikkat etmelisiniz?

AI destekli bir ses kayıt aracı seçerken aşağıdaki özelliklere dikkat edin:

Doğru AI transkripsiyon : AI transkripsiyon aracı olarak da kullanılabilen, özellikle çok katılımcılı toplantıları kaydederken yüksek hassasiyetle gerçek zamanlı veya neredeyse anında transkripsiyon sunan bir kayıt aracı tercih edin

Gürültü engelleme : Ses kalitesini artırmak için istenmeyen arka plan gürültüsünü ortadan kaldıran bir kayıt cihazı seçin. Bu özellik, kalabalık veya dış mekan ortamlarında kayıt yaparken özellikle kullanışlıdır

Özelleştirilebilir dosya biçimleri : Çeşitli platformlarla uyumluluğu sağlamak için, ses ve transkripsiyon dosyalarını MP3, WAV, TXT, Docx vb. gibi farklı biçimlerde kaydedip dışa aktarabilen bir AI ses kayıt aracı seçin.

Bulut entegrasyonu : Tüm kayıtlarınızı ve transkriptlerinizi bulutta yedekleyen bir ses kayıt uygulaması çok yararlıdır. Cihazlar arasında erişilebilir olmaları için otomatik olarak senkronizasyon yapıyorsa bonus puan alır

Aranabilir transkriptler : Transkriptleri incelerken zaman kazanmak mı istiyorsunuz? Aranabilir transkriptler oluşturan ses kayıt araçlarını arayın. Bunlar, metin içinde anahtar kelime aramaları yapmanızı sağlar

Çok dilli destek : Birden fazla dili ve çeviriyi destekleyen bir AI ses kayıt aracı tercih edin. Bu, küresel bir iş gücünüz veya müşteri kitleniz olduğunda kullanışlıdır

Oynatma hızı kontrolü: Uzun kayıtları incelerken ses kliplerini hızlandırmak veya yavaşlatmak istiyorsanız, oynatma hızı kontrolü özelliğine sahip bir AI ses kayıt aracı seçin

En İyi 10 AI Ses Kaydedici

İşte denemeniz gereken en iyi 10 AI ses kaydedicinin listesi:

1. ClickUp (En iyi AI destekli içerik oluşturma ve iş akışı yönetimi)

ClickUp'ta Ses ve Video Kaydedin ClickUp Clips'i kullanarak ekranınızı, web kamerası videolarınızı ve sesinizi zahmetsizce kaydedin

ClickUp, iş için güçlü bir uygulama olup, AI ile desteklenen çok yönlü bir iş iletişimi yazılımı olarak da işlev görür. İster içerik oluşturma ister işbirliği arıyor olun, ClickUp tüm gereksinimlerinizi karşılar.

Bir AI ses kaydediciye ihtiyacınız varsa, ses ve video kaydetmenize, kaydetmenize ve paylaşmanıza olanak tanıyan ClickUp Clips'i kullanabilirsiniz. Ayrıca görev yorumlarında Ses Klipleri'ni kullanarak ses dosyalarını ClickUp içinde veya dışında takımınıza gönderebilirsiniz. Kaydet düğmesine basmanız yeterlidir, gerisini ClickUp halleder.

Clips ekran kaydediciyi kullanarak düşüncelerinizi kaydedin, güncellemeleri paylaşın veya kapsamlı ürün tanıtımları oluşturun. Doğru şekilde kullanmak için bu kısa açıklayıcı videoyu izleyin!

Clips'i tamamlamak için, ClickUp'ın yerel AI'sı olan ClickUp Brain'i de kullanabilirsiniz. Ses ve video kayıtlarını otomatik olarak transkripsiyonlayarak, izleyicilerinizin içeriği daha hızlı tarayabilmesini sağlar.

ClickUp Brain ile ses ve videoları gerçek zamanlı olarak transkripsiyonlayın

Ayrıca, transkriptlerden anahtar eylem noktalarını çıkarmanız gerektiğinde bir özet oluşturur.

Bu ikili özellikler ve ClickUp'ın kullanım kolaylığı, onu piyasadaki en iyi AI ses kaydedici araçlarından biri haline getiriyor.

ClickUp AI Notetaker ile otomatik toplantı notları, transkripsiyonlar ve özetler alın

Bu özelliklere ek olarak, ClickUp'ın AI Notetaker özelliği toplantılarınız için mükemmel bir yardımcıdır. Gerçek zamanlı olarak net, aranabilir transkriptler oluşturur ve toplantı notlarınızda anahtar noktalar, kararlar ve eylem öğelerini vurgular. Görevlerinize ve iş akışlarınıza entegre edilmiş bu özellik sayesinde, hiçbir şeyi kaçırmadan içgörülerinizi eyleme dönüştürebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain'i kullanarak transkriptlerde belirli bilgileri arayın ve çalışma alanı içeriğinizden eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

ClickUp Clips ile paydaşlarla video kaydedin, kaydedin ve paylaşın. Clips Hub kullanarak merkezi bir video deposu oluşturun

Bağlamı korumak ve geliştirmek için ClickUp'taki görevlere klipler ve ses kayıtları ekleyin

Seslendirme metinlerini ve üretim programlarını yönetmek için özelleştirilebilir şablonlara erişin

📮 ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bilgileri almak için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki, tüm bilgiler belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı ne olurdu? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile bağlam değiştirme artık geçmişte kaldı. Çalışma alanınızdan doğrudan sorunuzu sorun, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri getirir!

ClickUp sınırlamaları

Teknolojiye aşina olmayanlar için zor bir öğrenme süreci

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşleri ve iş yükünü organize etmek eskiden kolay değildi. CU, düşüncelerimizi ve iş yükümüzü organize etmemize, bunları kişilere atamamıza, dosyaları tek bir yerde tutmamıza ve herhangi bir alandan herhangi biriyle paylaşmamıza yardımcı oluyor. Ekran kayıt özellikleri, Loom'un yerine çok yardımcı oluyor.

İşleri ve iş yükünü organize etmek eskiden kolay değildi. CU, düşüncelerimizi ve iş yükümüzü organize etmemize, bunları kişilere atamamıza, dosyaları tek bir yerde tutmamıza ve herhangi bir alandan herhangi biriyle paylaşmamıza yardımcı oluyor. Ekran kayıt özellikleri, Loom'un yerine çok yardımcı oluyor.

📚 Daha fazla bilgi: İçerik Pazarlama için En İyi AI İçerik Oluşturma Araçları

2. Otter. ai (Çevrimiçi/çevrimdışı toplantıların gerçek zamanlı transkripsiyonu için en iyisi)

Otter.ai, gelişmiş bir AI destekli konuşma-metin yazılımı ve ses kayıt aracıdır. Konuşmaları gerçek zamanlı olarak otomatik olarak kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve özetler, bu da onu toplantı, ders ve röportajları kaydetmek için vazgeçilmez bir çözüm haline getirir.

Platform, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve konuşmacı tanımlama, zaman damgaları ve anahtar kelime vurguları ile sanal toplantıların otomatik transkripsiyonunu sağlar. AI kullanarak Otter. ai, kullanıcıların transkripsiyonları kolayca arayabilmelerini, düzenleyebilmelerini ve paylaşabilmelerini sağlayarak not almayı daha verimli ve eyleme geçirilebilir hale getirir.

Otter.ai alternatiflerini inceleyin!

Otter. ai'nin en iyi özellikleri

Canlı konuşmalar sırasında veya ses çalma yoluyla otomatik transkripsiyon oluşturun

İşbirliği özellikleri sayesinde transkripsiyonları gerçek zamanlı olarak yorumlayın ve düzenleyin

Platformu sektöre özel kelime dağarcığıyla özelleştirerek transkripsiyonlarda daha yüksek doğruluk sağlayın

Otter'ın AI asistanı Otter Pilot'u kullanarak anında içgörüler elde edin

Otter. ai sınırlamaları

Kayıt modu, canlı transkripsiyon için istikrarlı ve kesintisiz bir internet bağlantısı gerektirir

Aksanlı veya arka plan gürültüsü olan ses dosyalarında doğruluk sınırlıdır

Otter. ai fiyatlandırma

Temel

Pro : Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 30 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Otter. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (280+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

💡Pro İpucu: Konuşma-metin teknolojisiyle düşüncelerinizi anında yakalayın. Güvenilir bir konuşma-metin uygulaması, fikirlerinizi anında kaydederek hiçbir harika fikrin kaybolmamasını sağlar. Beyin fırtınası, not alma ve hareket halindeyken verimlilik için mükemmeldir!

3. Descript (Kapsamlı ses ve video düzenleme için en iyisi)

descript aracılığıyla

Descript, gelişmiş düzenleme özelliklerini kullanıcı dostu araçlarla birleştiren yenilikçi bir AI destekli ses ve video düzenleme aracıdır ve podcast yayıncıları ve içerik oluşturucular için ideal bir AI aracıdır. Kullanıcıların medya kaydetme veya yükleme yapabileceği profesyonel bir stüdyo gibidir. Descript, ses dosyalarını otomatik olarak metne dönüştürerek sezgisel metin tabanlı düzenleme olanağı sağlar.

Regenerate teknolojisi, gerçeğe yakın seslendirmeler oluşturmanıza olanak tanırken, otomatik transkripsiyon, podcast, video veya sunumlar üzerinde çalışan oluşturucular için iş akışını basitleştirir.

Ayrıca, Descript'in AI teknolojisi arka plan gürültüsünü azaltarak ve netliği artırarak ses kalitesini iyileştirir ve profesyonel kalitede ses üretir.

Descript'in en iyi özellikleri

Dolgu kelimeleri otomatik olarak algılayıp silerek, kayıtlardan "um" ve "uh" gibi akıcı olmayan kelimeleri ortadan kaldırır

Yerleşik ekran kayıt özelliklerini kullanarak videoları kaydedin ve düzenleyin

Sosyal medyada podcast'leri veya ses kliplerini tanıtmak için audiogramlar oluşturun

Projeleri ve geri bildirimleri doğrudan uygulama içinde paylaşarak takımlarla işbirliği yapın

Descript sınırlamaları

Video düzenleme sırasında ses senkronizasyonunda ara sıra hatalar

Gelişmiş ses düzenleme konusunda deneyimsiz kullanıcılar için zor öğrenme süreci

Descript fiyatlandırması

Ücretsiz

Hobi : Kişi başına aylık 19 $

Oluşturucu : Kişi başına aylık 35 $

İş : Kişi başına aylık 50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Descript puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (770+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (170+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Descript hakkında ne diyor?

Descript, ses ve video düzenleme sürecini kolaylaştırmak isteyen herkes için, özellikle de yeni başlayanlar için çığır açan bir uygulamadır. Otomatik transkripsiyon, ekran kaydetme ve metin tabanlı düzenleme gibi harika özelliklere sahiptir.

Descript, ses ve video düzenleme sürecini kolaylaştırmak isteyen herkes için, özellikle de yeni başlayanlar için çığır açan bir uygulamadır. Otomatik transkripsiyon, ekran kaydetme ve metin tabanlı düzenleme gibi harika özelliklere sahiptir.

🔎 Biliyor muydunuz? Dünya çapında 546 milyondan fazla podcast dinleyicisi var!

4. Movavi (Eğitim videoları ve öğreticiler için en iyisi)

movavi aracılığıyla

Kurumsal sunumlar veya video eğitim kılavuzları ve öğreticiler geliştiriyor olun, Movavi'nin multimedya yazılım paketi ile şık ve ilgi çekici içerikler oluşturabilirsiniz.

Movavi, yeni başlayan ve profesyonel kullanıcılara yönelik sağlam AI destekli ses kayıt ve düzenleme özellikleri sunar. Sezgisel arayüzü, kullanıcıların ses parçalarını kolayca kaydetmesine, düzenlemesine ve geliştirmesine olanak tanır, bu da onu seslendirme, podcast ve diğer ses projeleri için ideal hale getirir.

Dahası var! Ekran kaydedici, açıklama, efekt ve geçiş gibi düzenleme araçlarıyla ekran etkinliklerini yakalamanıza ve eklemenize olanak tanır. Gürültü giderme ve arka plan ortadan kaldırma gibi yazılımın AI destekli özellikleri, istenmeyen sesleri ve dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirerek yüksek kaliteli ses çıkışı sağlar.

Movavi'nin en iyi özellikleri

Videolarınızdaki hareketli nesnelerle sesi senkronize edin

Erişilebilirliği artırmak için videolarınıza altyazı ve başlık ekleyin

Yerleşik ekran kaydetme özelliğini kullanarak ekran üzerindeki etkinlikleri anında yakalayın

Hızlı video üretimi için kullanıma hazır şablonlara erişin

Movavi sınırlamaları

Ses kaydından çok video düzenlemeye odaklanmıştır

Ücretli planlara yükseltilmedikçe, ücretsiz deneme sürümlerinde dışa aktarımlara filigran eklenir

Movavi fiyatlandırması

Video Düzenleyici : 19,95 $

Video Editor Plus : 222,95 $

Video Suite Plus : 250,95 $

Sınırsız : 849 $. 15

İş Lisansı: Özel fiyatlandırma

Movavi puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1050+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Movavi hakkında ne diyor?

Ses ve video dosyalarını dönüştürmeye yardımcı olur, birçok dönüştürme seçeneği vardır, fiyatı bu kadar iyi bir yazılım için çok uygun. Netlik mükemmeldir.

Ses ve video dosyalarını dönüştürmeye yardımcı olur, birçok dönüştürme seçeneği vardır, fiyatı bu kadar iyi bir yazılım için çok uygun. Netlik mükemmeldir.

5. Rev Voice Recorder (İnsan tarafından oluşturulan transkripsiyonlar için en iyisi)

via Rev

Sıradan bir ses kaydediciden daha fazlasını mı arıyorsunuz? Yüksek kaliteli ses ve ses kaydı ile %99'a varan doğrulukta transkripsiyonları bir araya getiren bir cihaz nasıl olur?

Rev Voice Recorder, istenmeyen arka plan gürültüsünü filtrelerken kristal netliğinde ses kaydı yapmanızı ve gerçek zamanlı insan (ve yazılım tabanlı) transkripsiyon hizmetleri sunmanızı sağlayan AI destekli bir uygulamadır.

Farklı ses biçimlerini destekler, bu da çok yönlülüğünü artırır. Ayrıca, kullanıcı dostu arayüzü sorunsuz gezinme sağlar ve kullanıcıların ses dosyalarını zahmetsizce kaydetmesine, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanır.

Rev Ses Kaydedici'nin en iyi özellikleri

Çeşitli platformlarla entegre ederek, cihazlar arasında kolay paylaşım ve işbirliğini kolaylaştırın

AI ve insan tarafından oluşturulan transkripsiyonlar arasında seçim yapın

Güçlü dosya yönetimi özellikleriyle kayıtları düzenleyin

Transkripsiyon öncesinde sesleri optimize etmek için kayıtları paylaşın ve kırpın

Rev Ses Kaydedici sınırlamaları

Güçlü aksan veya lehçeleri olan konuşmacıları doğru bir şekilde transkripsiyonlamakta zorlanabilir, bu da potansiyel hatalara yol açabilir

Geri bildirim paylaşımı için yerleşik işbirliği araçları yoktur

Rev Voice Recorder fiyatlandırması

Çevrimiçi kayıt cihazı ücretsizdir. Transkripsiyon ücretleri aşağıdaki gibidir:

İnsan Transkripsiyonu : Dakikası 1,99 dolar

AI Transkripsiyon: Dakikası 0,25 dolar

Rev Voice Recorder puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (310+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Bir transkripsiyoncu ortalama olarak dakikada 50 kelime yazıyor!

6. Temi (Hızlı ve uygun fiyatlı transkripsiyonlar için en iyisi)

temi aracılığıyla

Temi, ses ve videoları kolayca metne dönüştüren AI destekli bir transkripsiyon aracıdır. İlginçtir ki, ana şirketi Rev'dir. Platform, uygun fiyatla dengelenmiş doğruluğa odaklanarak, iletişim stratejilerini desteklemek için güvenilir transkripsiyonlara ihtiyaç duyanlar için harika bir araçtır.

Temi'yi kullanarak transkripsiyonları hızlı bir şekilde oluşturun, düzenleyin ve dışa aktarın; anahtar anları vurgulayın veya ses/video içeriğini metin formuna dönüştürün.

Temi'nin en iyi özelliği

Çoğu dosya için 5 dakika gibi kısa bir sürede hızlı AI transkripsiyonları alın

Grup ayarlarında konuşmaları daha net bir şekilde kategorize etmek için konuşmacı tanımlama özelliğinin keyfini çıkarın

Düzeltme, özelleştirme ve özetleme için yerleşik araçlarla düzenlenebilir transkriptler üzerinde çalışın

Transkriptlerde daha sorunsuz gezinmek için zaman damgaları ekleyin

Temi sınırlamaları

Arka plan gürültüsü veya ağır aksan içeren ses kliplerinde performans düşer

Takım işbirliğini desteklemez

Temi fiyatlandırması

İlk 45 dakika ücretsiz, ardından ses dakikası başına 0,25 $

Temi puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Krisp (Gürültü engelleme ve net iletişim için en iyisi)

krisp aracılığıyla

Çevrimiçi toplantılarınızın bir şantiye veya kahve dükkanı orkestrası gibi ses çıkarmamasını dilediyseniz, Krisp sesinizi net ve dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan tutan AI destekli çözümdür.

Gelişmiş gürültü engelleme teknolojisi, gelen ve giden akışlardan istenmeyen sesleri filtreleyerek net ses sağlar. Böylece, iletişim planlandığı gibi gerçekleşir ve ses içeriğiniz (podcast'ler veya konferanslar gibi) çevreden bağımsız olarak net ve profesyonel bir şekilde duyulur.

Gürültü engelleme özelliğine ek olarak Krisp, gerçek zamanlı transkripsiyon ve otomatik toplantı kayıtları sağlayan bir AI toplantı asistanı sunar. Kayıtlara ve transkriptlere kolayca erişilebilir ve paylaşılabilir, bu da verimli işbirliğini teşvik eder ve takım üyelerinin anahtar bilgilere kolayca erişmesine yardımcı olur.

Krisp'in en iyi özellikleri

Farklı dil geçmişlerine sahip kişiler arasında daha net iletişim için aksanları gerçek zamanlı olarak ayarlayın ve nötralize edin

Zoom, Microsoft Teams ve Slack dahil olmak üzere çok sayıda iletişim platformuyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Toplantılar sırasında diğer katılımcıların seslerini kapatarak odaklanmanızı artırın

Analitik özelliğini kullanarak toplantı performansını ve konuşma süresini izleyin

Krisp sınırlamaları

Aşırı işleme, ses kalitesini düşürebilir

Gerçek zamanlı gürültü engelleme için istikrarlı ve kesintisiz internet bağlantısına ihtiyaç duyar

Krisp fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : 16 $

İş: 30 $

Krisp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (560+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Krisp hakkında ne diyor?

Proje yöneticisi olarak, ayrıntılı toplantı tutanakları yazmakla her zaman zorlandım. Bundan nefret ediyorum! Bu yüzden, sonunda hiç yapmamaya başladım... (evet, bu korkunç bir uygulama olduğu için suçluyum) Ancak KRISP her şeyi değiştirdi! (kelimenin tam anlamıyla) Artık projelerimde toplantı tutanakları yazmaya geri döndüm... Artık sadece KRISP'in oluşturduğu metnin ayrıntılarını gözden geçirip takıma ve müşteriye göndermem gerekiyor.

Proje yöneticisi olarak, ayrıntılı toplantı tutanakları yazmakla her zaman zorlandım. Bundan nefret ediyorum! Bu yüzden, sonunda hiç yapmamaya başladım... (evet, bu korkunç bir uygulama olduğu için suçluyum) Ancak KRISP her şeyi değiştirdi! (kelimenin tam anlamıyla) Artık projelerimde toplantı tutanakları yazmaya geri döndüm... Artık KRISP'in oluşturduğu metnin ayrıntılarını gözden geçirip takıma ve müşteriye göndermem yeterli.

8. Akıllı Ses Kaydedici (Yüksek kaliteli ses kaydı için en iyisi)

smart Voice Recorder aracılığıyla

Smart Voice Recorder, Android akıllı telefonunuzda yüksek kaliteli ses kaydı yapmak için basit ama etkili bir uygulamadır. Hareket halindeyken kayıt yapmak için tasarlanmıştır ve konuşmaları, dersleri ve notları sorunsuz bir şekilde kaydetmenizi sağlar.

Uygulama, sessiz bölümleri iptal eden ve yalnızca ilgili sesleri kaydeden sezgisel bir "otomatik atlama" özelliğine sahiptir. Smart Voice Recorder, gereksinimlerinize bağlı olarak ses dosyalarını farklı biçimlerde dışa aktarmanıza da olanak tanır.

Akıllı Ses Kaydedici'nin en iyi özellikleri

Uzun ses oturumlarını kesintisiz kaydedin

Depolama alanından tasarruf etmek için sessiz kısımları otomatik olarak algılayın ve atlayın

Daha net izleme için gerçek zamanlı ses spektrumunu görüntüleyin

Dosyaları hızlı bir şekilde bulmak için etkili bir şekilde adlandırın ve düzenleyin

Akıllı Ses Kaydedici sınırlamaları

Ücretsiz sürümdeki reklamlar kullanıcı deneyimini bozar

Gürültülü ortamlar için uygun olmayan gürültü engelleme özelliği yoktur

Akıllı Ses Kaydedici fiyatlandırması

Ücretsiz

Akıllı Ses Kaydedici derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Say&Go (Hareket halindeyken hızlı sesli notlar için en iyisi)

Say&Go, hareket halindeyken bile fikirlerinizi, hatırlatıcılarınızı ve görevlerinizi kolayca kaydetmenizi sağlayan sezgisel bir sesli not alma uygulamasıdır.

Manuel yazma gerektirmeden düşüncelerinizi ve fikirlerinizi hızlı bir şekilde belgelendirin. Minimalist tasarımı, dikkatinizin dağılmadan görevinize odaklanmanızı sağlar.

Say&Go'nun en iyi özelliği

Tek bir dokunuşla kısa sesli notlar alın ve kayda başlayın

Görevlerinizi takip etmek için belirli notlar için hatırlatıcılar ayarlayın

Hızlı filtreleme ve geri alma için notlarınızı etiketlere göre düzenleyin

Özelleştirilebilir ayarları kullanarak eller serbest kaydı etkinleştirin

Say&Go sınırlamaları

Sadece kısa sesli notlar ve hatırlatıcılar için uygundur, uzun oturumlar için tasarlanmamıştır

Transkripsiyon ve düzenleme gibi gelişmiş özellikler yoktur

Say&Go fiyatlandırması

Tek seferlik 2,99 $ ödeme

Say&Go puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha Fazla Bilgi: En İyi AI Ekran Kaydediciler: Profesyoneller İçin Kılavuz

10. Notta (Gerçek zamanlı transkripsiyon ve dokümantasyon için en iyisi)

notta aracılığıyla

Notta, konuşmayı olağanüstü yüksek doğrulukla metne dönüştüren AI destekli bir transkripsiyon aracıdır. Birden fazla dili destekler ve Zoom gibi popüler toplantı platformlarıyla entegre olur.

Ancak Notta, herhangi bir tartışmadaki en son gelişmeleri insanlara bildiren gerçek zamanlı transkripsiyonlar oluşturma yeteneğiyle gerçekten öne çıkıyor. Herkesi aynı sayfada tutmak, işbirliğini geliştirmek ve not almayı kolaylaştırmak için dokümantasyon amaçlı bir AI aracı olarak kullanın.

En iyi özellik değildir

Küresel kullanılabilirlikten yararlanmak için birden fazla dilde (tam olarak 58 dil) çalışın

Uzun transkripsiyonları özetleyen AI tarafından oluşturulan özetleri alın

Metin dosyasını PDF ve TXT dahil olmak üzere farklı biçimlerde dışa aktarın

Bulut teknolojisini kullanarak çeşitli cihazlar arasında senkronizasyon

Notta sınırlamaları

Gerçek zamanlı transkripsiyonlar için aktif bir internet bağlantısına ihtiyaç duyar

Karmaşık aksanların bulunduğu transkriptlerde ara sıra hatalar

Notta fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : 14,99 $/ay

İş : 27,99 $/ay

Enterprise: Özel

Notta puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (140+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Notta hakkında ne diyor?

Çok iyi kalitede transkripsiyon. İngiliz İngilizcesi iyi algılanıyor. Model, bağlamı anlamak ve yeniden transkripsiyon yapmak için birkaç geçiş yapıyor gibi görünüyor. Bu varsayılan işlevsellik sayesinde, çıktı kalitesi diğer transkripsiyonlara kıyasla nispeten yüksek.

Çok iyi kalitede transkripsiyon. İngiliz İngilizcesi iyi algılanıyor. Model, bağlamı anlamak ve yeniden transkripsiyon yapmak için birkaç geçiş yapıyor gibi görünüyor. Bu varsayılan işlevsellik sayesinde, çıktı kalitesi diğer transkripsiyonlara kıyasla nispeten yüksek.

Belirli kullanım durumları için daha niş araçlar arıyorsanız, işte bazı ek öneriler: Trint (Gazeteciler, araştırmacılar ve içerik oluşturucular için AI destekli medya transkripsiyonu için en iyisi)

Fireflies. ai (Tartışmaları otomatik olarak kaydeden, transkripsiyonunu yapan ve özetleyen en iyi AI toplantı asistanı)

Speechmatics (Gerçek zamanlı ve doğru AI konuşma tanıma ve transkripsiyon için en iyisi)

Talkatoo (Veterinerler için özel olarak tasarlanmış en iyi AI ses kayıt cihazı)

ClickUp ile projelerinize ses verin

AI ses kaydediciler, sesleri yakalamak, transkripsiyon yapmak ve yönetmek için mükemmeldir. Ses içeriği oluşturmak veya bir toplantıdaki anahtar noktaları not almak istiyorsanız, yukarıdaki liste doğru ses kayıt aracını bulmanıza yardımcı olacaktır. Hangisini seçerseniz seçin, zamandan tasarruf edecek, verimliliği artıracak ve iletişimi iyileştireceksiniz.

Ancak ClickUp'ı seçerseniz, bir ses kaydediciden çok daha fazlasını elde edersiniz. ClickUp AI Notetaker toplantı tartışmalarını otomatik olarak transkripsiyonlar, düzenler ve eyleme geçirmenize yardımcı olur

ClickUp Clips , ekran kayıtlarını sesli olarak anında kaydedip paylaşmanıza ve gömmenize olanak tanır

ClickUp Brain konuşmaları özetler, anahtar noktaları çıkarır ve hatta notlarınızla ilgili soruları yanıtlar, böylece uzun kayıtları taramanıza gerek kalmaz

Bağımsız AI ses kayıt cihazlarının aksine, ClickUp her şeyi tek bir platformda bir araya getirir, böylece kayıtlarınız, notlarınız ve transkripsiyonlarınız görevleriniz, belgeleriniz, proje zaman çizelgeleriniz ve takım işbirliği araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Artık uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek yok!

İster bireysel ister takım olarak çalışıyor olun, ClickUp'a kaydolun ve baştan sona en yüksek verimliliği yaşayın.