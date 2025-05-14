Transkripsiyon ve İçerik Oluşturma için En İyi 10 AI Ses Kaydedici

Hiç parlak bir fikir geldiğinde, not almadan önce unutmuş olduğunuz oldu mu? Ya da toplantı notlarını veya beyin fırtınası oturumlarını takip etmekte zorlanıyor musunuz?
AI ses kaydediciler sizi bu sıkıcı rutinden kolayca kurtarır.
AI ses kaydediciler, sesinizi kaydetmekten daha fazlasını yapar: transkripsiyonlar oluşturur, içeriği düzenler, ses netliğini artırır ve iş akışlarınızla entegre olur. İster içerik oluşturucu, ister öğrenci veya seçenek arayan bir iş profesyoneli olun, hayatınızı kolaylaştıracak 10 AI ses kayıt aracımız var. ✨
⏰ 60 Saniyelik Özet
İşte piyasadaki en iyi AI ses kayıt cihazlarından bazıları:
- ClickUp ( En iyi AI destekli içerik oluşturma ve iş akışı yönetimi)
- Otter. ai (Çevrimiçi/çevrimdışı toplantıların gerçek zamanlı transkripsiyonu için en iyisi)
- Descript (Kapsamlı ses ve video düzenleme için en iyisi)
- Movavi (Eğitim videoları ve öğreticiler için en iyisi)
- Rev Voice Recorder (İnsan tarafından oluşturulan transkripsiyonlar için en iyisi)
- Temi (Hızlı ve uygun fiyatlı transkripsiyonlar için en iyisi)
- Krisp (Gürültü engelleme ve net iletişim için en iyisi)
- Smart Voice Recorder (Yüksek kaliteli ses kaydı için en iyisi)
- Say&Go (Hareket halindeyken hızlı sesli notlar için en iyisi)
- Notta (Gerçek zamanlı transkripsiyon ve dokümantasyon için en iyisi)
Bir AI ses kaydedicide nelere dikkat etmelisiniz?
AI destekli bir ses kayıt aracı seçerken aşağıdaki özelliklere dikkat edin:
- Doğru AI transkripsiyon: AI transkripsiyon aracı olarak da kullanılabilen, özellikle çok katılımcılı toplantıları kaydederken yüksek hassasiyetle gerçek zamanlı veya neredeyse anında transkripsiyon sunan bir kayıt aracı tercih edin
- Gürültü engelleme: Ses kalitesini artırmak için istenmeyen arka plan gürültüsünü ortadan kaldıran bir kayıt cihazı seçin. Bu özellik, kalabalık veya dış mekan ortamlarında kayıt yaparken özellikle kullanışlıdır
- Özelleştirilebilir dosya biçimleri: Çeşitli platformlarla uyumluluğu sağlamak için, ses ve transkripsiyon dosyalarını MP3, WAV, TXT, Docx vb. gibi farklı biçimlerde kaydedip dışa aktarabilen bir AI ses kayıt aracı seçin.
- Bulut entegrasyonu: Tüm kayıtlarınızı ve transkriptlerinizi bulutta yedekleyen bir ses kayıt uygulaması çok yararlıdır. Cihazlar arasında erişilebilir olmaları için otomatik olarak senkronizasyon yapıyorsa bonus puan alır
- Aranabilir transkriptler: Transkriptleri incelerken zaman kazanmak mı istiyorsunuz? Aranabilir transkriptler oluşturan ses kayıt araçlarını arayın. Bunlar, metin içinde anahtar kelime aramaları yapmanızı sağlar
- Çok dilli destek: Birden fazla dili ve çeviriyi destekleyen bir AI ses kayıt aracı tercih edin. Bu, küresel bir iş gücünüz veya müşteri kitleniz olduğunda kullanışlıdır
- Oynatma hızı kontrolü: Uzun kayıtları incelerken ses kliplerini hızlandırmak veya yavaşlatmak istiyorsanız, oynatma hızı kontrolü özelliğine sahip bir AI ses kayıt aracı seçin
En İyi 10 AI Ses Kaydedici
İşte denemeniz gereken en iyi 10 AI ses kaydedicinin listesi:
1. ClickUp (En iyi AI destekli içerik oluşturma ve iş akışı yönetimi)
ClickUp, iş için güçlü bir uygulama olup, AI ile desteklenen çok yönlü bir iş iletişimi yazılımı olarak da işlev görür. İster içerik oluşturma ister işbirliği arıyor olun, ClickUp tüm gereksinimlerinizi karşılar.
Bir AI ses kaydediciye ihtiyacınız varsa, ses ve video kaydetmenize, kaydetmenize ve paylaşmanıza olanak tanıyan ClickUp Clips'i kullanabilirsiniz. Ayrıca görev yorumlarında Ses Klipleri'ni kullanarak ses dosyalarını ClickUp içinde veya dışında takımınıza gönderebilirsiniz. Kaydet düğmesine basmanız yeterlidir, gerisini ClickUp halleder.
Clips ekran kaydediciyi kullanarak düşüncelerinizi kaydedin, güncellemeleri paylaşın veya kapsamlı ürün tanıtımları oluşturun. Doğru şekilde kullanmak için bu kısa açıklayıcı videoyu izleyin!
Clips'i tamamlamak için, ClickUp'ın yerel AI'sı olan ClickUp Brain'i de kullanabilirsiniz. Ses ve video kayıtlarını otomatik olarak transkripsiyonlayarak, izleyicilerinizin içeriği daha hızlı tarayabilmesini sağlar.
Ayrıca, transkriptlerden anahtar eylem noktalarını çıkarmanız gerektiğinde bir özet oluşturur.
Bu ikili özellikler ve ClickUp'ın kullanım kolaylığı, onu piyasadaki en iyi AI ses kaydedici araçlarından biri haline getiriyor.
Bu özelliklere ek olarak, ClickUp'ın AI Notetaker özelliği toplantılarınız için mükemmel bir yardımcıdır. Gerçek zamanlı olarak net, aranabilir transkriptler oluşturur ve toplantı notlarınızda anahtar noktalar, kararlar ve eylem öğelerini vurgular. Görevlerinize ve iş akışlarınıza entegre edilmiş bu özellik sayesinde, hiçbir şeyi kaçırmadan içgörülerinizi eyleme dönüştürebilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Brain'i kullanarak transkriptlerde belirli bilgileri arayın ve çalışma alanı içeriğinizden eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin
- ClickUp Clips ile paydaşlarla video kaydedin, kaydedin ve paylaşın. Clips Hub kullanarak merkezi bir video deposu oluşturun
- Bağlamı korumak ve geliştirmek için ClickUp'taki görevlere klipler ve ses kayıtları ekleyin
- Seslendirme metinlerini ve üretim programlarını yönetmek için özelleştirilebilir şablonlara erişin
📮 ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bilgileri almak için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki, tüm bilgiler belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı ne olurdu?
ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile bağlam değiştirme artık geçmişte kaldı. Çalışma alanınızdan doğrudan sorunuzu sorun, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri getirir!
ClickUp sınırlamaları
- Teknolojiye aşina olmayanlar için zor bir öğrenme süreci
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
İşleri ve iş yükünü organize etmek eskiden kolay değildi. CU, düşüncelerimizi ve iş yükümüzü organize etmemize, bunları kişilere atamamıza, dosyaları tek bir yerde tutmamıza ve herhangi bir alandan herhangi biriyle paylaşmamıza yardımcı oluyor. Ekran kayıt özellikleri, Loom'un yerine çok yardımcı oluyor.
İşleri ve iş yükünü organize etmek eskiden kolay değildi. CU, düşüncelerimizi ve iş yükümüzü organize etmemize, bunları kişilere atamamıza, dosyaları tek bir yerde tutmamıza ve herhangi bir alandan herhangi biriyle paylaşmamıza yardımcı oluyor. Ekran kayıt özellikleri, Loom'un yerine çok yardımcı oluyor.
📚 Daha fazla bilgi: İçerik Pazarlama için En İyi AI İçerik Oluşturma Araçları
2. Otter. ai (Çevrimiçi/çevrimdışı toplantıların gerçek zamanlı transkripsiyonu için en iyisi)
Otter.ai, gelişmiş bir AI destekli konuşma-metin yazılımı ve ses kayıt aracıdır. Konuşmaları gerçek zamanlı olarak otomatik olarak kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve özetler, bu da onu toplantı, ders ve röportajları kaydetmek için vazgeçilmez bir çözüm haline getirir.
Platform, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve konuşmacı tanımlama, zaman damgaları ve anahtar kelime vurguları ile sanal toplantıların otomatik transkripsiyonunu sağlar. AI kullanarak Otter. ai, kullanıcıların transkripsiyonları kolayca arayabilmelerini, düzenleyebilmelerini ve paylaşabilmelerini sağlayarak not almayı daha verimli ve eyleme geçirilebilir hale getirir.
Otter.ai alternatiflerini inceleyin!
Otter. ai'nin en iyi özellikleri
- Canlı konuşmalar sırasında veya ses çalma yoluyla otomatik transkripsiyon oluşturun
- İşbirliği özellikleri sayesinde transkripsiyonları gerçek zamanlı olarak yorumlayın ve düzenleyin
- Platformu sektöre özel kelime dağarcığıyla özelleştirerek transkripsiyonlarda daha yüksek doğruluk sağlayın
- Otter'ın AI asistanı Otter Pilot'u kullanarak anında içgörüler elde edin
Otter. ai sınırlamaları
- Kayıt modu, canlı transkripsiyon için istikrarlı ve kesintisiz bir internet bağlantısı gerektirir
- Aksanlı veya arka plan gürültüsü olan ses dosyalarında doğruluk sınırlıdır
Otter. ai fiyatlandırma
- Temel
- Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Otter. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (280+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)
💡Pro İpucu: Konuşma-metin teknolojisiyle düşüncelerinizi anında yakalayın. Güvenilir bir konuşma-metin uygulaması, fikirlerinizi anında kaydederek hiçbir harika fikrin kaybolmamasını sağlar. Beyin fırtınası, not alma ve hareket halindeyken verimlilik için mükemmeldir!
3. Descript (Kapsamlı ses ve video düzenleme için en iyisi)
Descript, gelişmiş düzenleme özelliklerini kullanıcı dostu araçlarla birleştiren yenilikçi bir AI destekli ses ve video düzenleme aracıdır ve podcast yayıncıları ve içerik oluşturucular için ideal bir AI aracıdır. Kullanıcıların medya kaydetme veya yükleme yapabileceği profesyonel bir stüdyo gibidir. Descript, ses dosyalarını otomatik olarak metne dönüştürerek sezgisel metin tabanlı düzenleme olanağı sağlar.
Regenerate teknolojisi, gerçeğe yakın seslendirmeler oluşturmanıza olanak tanırken, otomatik transkripsiyon, podcast, video veya sunumlar üzerinde çalışan oluşturucular için iş akışını basitleştirir.
Ayrıca, Descript'in AI teknolojisi arka plan gürültüsünü azaltarak ve netliği artırarak ses kalitesini iyileştirir ve profesyonel kalitede ses üretir.
Descript'in en iyi özellikleri
- Dolgu kelimeleri otomatik olarak algılayıp silerek, kayıtlardan "um" ve "uh" gibi akıcı olmayan kelimeleri ortadan kaldırır
- Yerleşik ekran kayıt özelliklerini kullanarak videoları kaydedin ve düzenleyin
- Sosyal medyada podcast'leri veya ses kliplerini tanıtmak için audiogramlar oluşturun
- Projeleri ve geri bildirimleri doğrudan uygulama içinde paylaşarak takımlarla işbirliği yapın
Descript sınırlamaları
- Video düzenleme sırasında ses senkronizasyonunda ara sıra hatalar
- Gelişmiş ses düzenleme konusunda deneyimsiz kullanıcılar için zor öğrenme süreci
Descript fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Hobi: Kişi başına aylık 19 $
- Oluşturucu: Kişi başına aylık 35 $
- İş: Kişi başına aylık 50 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Descript puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (770+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (170+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Descript hakkında ne diyor?
Descript, ses ve video düzenleme sürecini kolaylaştırmak isteyen herkes için, özellikle de yeni başlayanlar için çığır açan bir uygulamadır. Otomatik transkripsiyon, ekran kaydetme ve metin tabanlı düzenleme gibi harika özelliklere sahiptir.
Descript, ses ve video düzenleme sürecini kolaylaştırmak isteyen herkes için, özellikle de yeni başlayanlar için çığır açan bir uygulamadır. Otomatik transkripsiyon, ekran kaydetme ve metin tabanlı düzenleme gibi harika özelliklere sahiptir.
🔎 Biliyor muydunuz? Dünya çapında 546 milyondan fazla podcast dinleyicisi var!
4. Movavi (Eğitim videoları ve öğreticiler için en iyisi)
Kurumsal sunumlar veya video eğitim kılavuzları ve öğreticiler geliştiriyor olun, Movavi'nin multimedya yazılım paketi ile şık ve ilgi çekici içerikler oluşturabilirsiniz.
Movavi, yeni başlayan ve profesyonel kullanıcılara yönelik sağlam AI destekli ses kayıt ve düzenleme özellikleri sunar. Sezgisel arayüzü, kullanıcıların ses parçalarını kolayca kaydetmesine, düzenlemesine ve geliştirmesine olanak tanır, bu da onu seslendirme, podcast ve diğer ses projeleri için ideal hale getirir.
Dahası var! Ekran kaydedici, açıklama, efekt ve geçiş gibi düzenleme araçlarıyla ekran etkinliklerini yakalamanıza ve eklemenize olanak tanır. Gürültü giderme ve arka plan ortadan kaldırma gibi yazılımın AI destekli özellikleri, istenmeyen sesleri ve dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirerek yüksek kaliteli ses çıkışı sağlar.
Movavi'nin en iyi özellikleri
- Videolarınızdaki hareketli nesnelerle sesi senkronize edin
- Erişilebilirliği artırmak için videolarınıza altyazı ve başlık ekleyin
- Yerleşik ekran kaydetme özelliğini kullanarak ekran üzerindeki etkinlikleri anında yakalayın
- Hızlı video üretimi için kullanıma hazır şablonlara erişin
Movavi sınırlamaları
- Ses kaydından çok video düzenlemeye odaklanmıştır
- Ücretli planlara yükseltilmedikçe, ücretsiz deneme sürümlerinde dışa aktarımlara filigran eklenir
Movavi fiyatlandırması
- Video Düzenleyici: 19,95 $
- Video Editor Plus: 222,95 $
- Video Suite Plus: 250,95 $
- Sınırsız: 849 $. 15
- İş Lisansı: Özel fiyatlandırma
Movavi puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (50'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1050+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Movavi hakkında ne diyor?
Ses ve video dosyalarını dönüştürmeye yardımcı olur, birçok dönüştürme seçeneği vardır, fiyatı bu kadar iyi bir yazılım için çok uygun. Netlik mükemmeldir.
Ses ve video dosyalarını dönüştürmeye yardımcı olur, birçok dönüştürme seçeneği vardır, fiyatı bu kadar iyi bir yazılım için çok uygun. Netlik mükemmeldir.
5. Rev Voice Recorder (İnsan tarafından oluşturulan transkripsiyonlar için en iyisi)
Sıradan bir ses kaydediciden daha fazlasını mı arıyorsunuz? Yüksek kaliteli ses ve ses kaydı ile %99'a varan doğrulukta transkripsiyonları bir araya getiren bir cihaz nasıl olur?
Rev Voice Recorder, istenmeyen arka plan gürültüsünü filtrelerken kristal netliğinde ses kaydı yapmanızı ve gerçek zamanlı insan (ve yazılım tabanlı) transkripsiyon hizmetleri sunmanızı sağlayan AI destekli bir uygulamadır.
Farklı ses biçimlerini destekler, bu da çok yönlülüğünü artırır. Ayrıca, kullanıcı dostu arayüzü sorunsuz gezinme sağlar ve kullanıcıların ses dosyalarını zahmetsizce kaydetmesine, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanır.
Rev Ses Kaydedici'nin en iyi özellikleri
- Çeşitli platformlarla entegre ederek, cihazlar arasında kolay paylaşım ve işbirliğini kolaylaştırın
- AI ve insan tarafından oluşturulan transkripsiyonlar arasında seçim yapın
- Güçlü dosya yönetimi özellikleriyle kayıtları düzenleyin
- Transkripsiyon öncesinde sesleri optimize etmek için kayıtları paylaşın ve kırpın
Rev Ses Kaydedici sınırlamaları
- Güçlü aksan veya lehçeleri olan konuşmacıları doğru bir şekilde transkripsiyonlamakta zorlanabilir, bu da potansiyel hatalara yol açabilir
- Geri bildirim paylaşımı için yerleşik işbirliği araçları yoktur
Rev Voice Recorder fiyatlandırması
Çevrimiçi kayıt cihazı ücretsizdir. Transkripsiyon ücretleri aşağıdaki gibidir:
- İnsan Transkripsiyonu: Dakikası 1,99 dolar
- AI Transkripsiyon: Dakikası 0,25 dolar
Rev Voice Recorder puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (310+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)
🧠 İlginç Bilgi: Bir transkripsiyoncu ortalama olarak dakikada 50 kelime yazıyor!
6. Temi (Hızlı ve uygun fiyatlı transkripsiyonlar için en iyisi)
Temi, ses ve videoları kolayca metne dönüştüren AI destekli bir transkripsiyon aracıdır. İlginçtir ki, ana şirketi Rev'dir. Platform, uygun fiyatla dengelenmiş doğruluğa odaklanarak, iletişim stratejilerini desteklemek için güvenilir transkripsiyonlara ihtiyaç duyanlar için harika bir araçtır.
Temi'yi kullanarak transkripsiyonları hızlı bir şekilde oluşturun, düzenleyin ve dışa aktarın; anahtar anları vurgulayın veya ses/video içeriğini metin formuna dönüştürün.
Temi'nin en iyi özelliği
- Çoğu dosya için 5 dakika gibi kısa bir sürede hızlı AI transkripsiyonları alın
- Grup ayarlarında konuşmaları daha net bir şekilde kategorize etmek için konuşmacı tanımlama özelliğinin keyfini çıkarın
- Düzeltme, özelleştirme ve özetleme için yerleşik araçlarla düzenlenebilir transkriptler üzerinde çalışın
- Transkriptlerde daha sorunsuz gezinmek için zaman damgaları ekleyin
Temi sınırlamaları
- Arka plan gürültüsü veya ağır aksan içeren ses kliplerinde performans düşer
- Takım işbirliğini desteklemez
Temi fiyatlandırması
- İlk 45 dakika ücretsiz, ardından ses dakikası başına 0,25 $
Temi puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
➡️ Daha Fazla Bilgi: Çarpıcı İçerik Oluşturmak için En İyi AI Video Oluşturucular
7. Krisp (Gürültü engelleme ve net iletişim için en iyisi)
Çevrimiçi toplantılarınızın bir şantiye veya kahve dükkanı orkestrası gibi ses çıkarmamasını dilediyseniz, Krisp sesinizi net ve dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan tutan AI destekli çözümdür.
Gelişmiş gürültü engelleme teknolojisi, gelen ve giden akışlardan istenmeyen sesleri filtreleyerek net ses sağlar. Böylece, iletişim planlandığı gibi gerçekleşir ve ses içeriğiniz (podcast'ler veya konferanslar gibi) çevreden bağımsız olarak net ve profesyonel bir şekilde duyulur.
Gürültü engelleme özelliğine ek olarak Krisp, gerçek zamanlı transkripsiyon ve otomatik toplantı kayıtları sağlayan bir AI toplantı asistanı sunar. Kayıtlara ve transkriptlere kolayca erişilebilir ve paylaşılabilir, bu da verimli işbirliğini teşvik eder ve takım üyelerinin anahtar bilgilere kolayca erişmesine yardımcı olur.
Krisp'in en iyi özellikleri
- Farklı dil geçmişlerine sahip kişiler arasında daha net iletişim için aksanları gerçek zamanlı olarak ayarlayın ve nötralize edin
- Zoom, Microsoft Teams ve Slack dahil olmak üzere çok sayıda iletişim platformuyla sorunsuz bir şekilde entegre edin
- Toplantılar sırasında diğer katılımcıların seslerini kapatarak odaklanmanızı artırın
- Analitik özelliğini kullanarak toplantı performansını ve konuşma süresini izleyin
Krisp sınırlamaları
- Aşırı işleme, ses kalitesini düşürebilir
- Gerçek zamanlı gürültü engelleme için istikrarlı ve kesintisiz internet bağlantısına ihtiyaç duyar
Krisp fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: 16 $
- İş: 30 $
Krisp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (560+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Krisp hakkında ne diyor?
Proje yöneticisi olarak, ayrıntılı toplantı tutanakları yazmakla her zaman zorlandım. Bundan nefret ediyorum! Bu yüzden, sonunda hiç yapmamaya başladım... (evet, bu korkunç bir uygulama olduğu için suçluyum) Ancak KRISP her şeyi değiştirdi! (kelimenin tam anlamıyla) Artık projelerimde toplantı tutanakları yazmaya geri döndüm... Artık sadece KRISP'in oluşturduğu metnin ayrıntılarını gözden geçirip takıma ve müşteriye göndermem gerekiyor.
Proje yöneticisi olarak, ayrıntılı toplantı tutanakları yazmakla her zaman zorlandım. Bundan nefret ediyorum! Bu yüzden, sonunda hiç yapmamaya başladım... (evet, bu korkunç bir uygulama olduğu için suçluyum) Ancak KRISP her şeyi değiştirdi! (kelimenin tam anlamıyla) Artık projelerimde toplantı tutanakları yazmaya geri döndüm... Artık KRISP'in oluşturduğu metnin ayrıntılarını gözden geçirip takıma ve müşteriye göndermem yeterli.
8. Akıllı Ses Kaydedici (Yüksek kaliteli ses kaydı için en iyisi)
Smart Voice Recorder, Android akıllı telefonunuzda yüksek kaliteli ses kaydı yapmak için basit ama etkili bir uygulamadır. Hareket halindeyken kayıt yapmak için tasarlanmıştır ve konuşmaları, dersleri ve notları sorunsuz bir şekilde kaydetmenizi sağlar.
Uygulama, sessiz bölümleri iptal eden ve yalnızca ilgili sesleri kaydeden sezgisel bir "otomatik atlama" özelliğine sahiptir. Smart Voice Recorder, gereksinimlerinize bağlı olarak ses dosyalarını farklı biçimlerde dışa aktarmanıza da olanak tanır.
Akıllı Ses Kaydedici'nin en iyi özellikleri
- Uzun ses oturumlarını kesintisiz kaydedin
- Depolama alanından tasarruf etmek için sessiz kısımları otomatik olarak algılayın ve atlayın
- Daha net izleme için gerçek zamanlı ses spektrumunu görüntüleyin
- Dosyaları hızlı bir şekilde bulmak için etkili bir şekilde adlandırın ve düzenleyin
Akıllı Ses Kaydedici sınırlamaları
- Ücretsiz sürümdeki reklamlar kullanıcı deneyimini bozar
- Gürültülü ortamlar için uygun olmayan gürültü engelleme özelliği yoktur
Akıllı Ses Kaydedici fiyatlandırması
- Ücretsiz
Akıllı Ses Kaydedici derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. Say&Go (Hareket halindeyken hızlı sesli notlar için en iyisi)
Say&Go, hareket halindeyken bile fikirlerinizi, hatırlatıcılarınızı ve görevlerinizi kolayca kaydetmenizi sağlayan sezgisel bir sesli not alma uygulamasıdır.
Manuel yazma gerektirmeden düşüncelerinizi ve fikirlerinizi hızlı bir şekilde belgelendirin. Minimalist tasarımı, dikkatinizin dağılmadan görevinize odaklanmanızı sağlar.
Say&Go'nun en iyi özelliği
- Tek bir dokunuşla kısa sesli notlar alın ve kayda başlayın
- Görevlerinizi takip etmek için belirli notlar için hatırlatıcılar ayarlayın
- Hızlı filtreleme ve geri alma için notlarınızı etiketlere göre düzenleyin
- Özelleştirilebilir ayarları kullanarak eller serbest kaydı etkinleştirin
Say&Go sınırlamaları
- Sadece kısa sesli notlar ve hatırlatıcılar için uygundur, uzun oturumlar için tasarlanmamıştır
- Transkripsiyon ve düzenleme gibi gelişmiş özellikler yoktur
Say&Go fiyatlandırması
- Tek seferlik 2,99 $ ödeme
Say&Go puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
➡️ Daha Fazla Bilgi: En İyi AI Ekran Kaydediciler: Profesyoneller İçin Kılavuz
10. Notta (Gerçek zamanlı transkripsiyon ve dokümantasyon için en iyisi)
Notta, konuşmayı olağanüstü yüksek doğrulukla metne dönüştüren AI destekli bir transkripsiyon aracıdır. Birden fazla dili destekler ve Zoom gibi popüler toplantı platformlarıyla entegre olur.
Ancak Notta, herhangi bir tartışmadaki en son gelişmeleri insanlara bildiren gerçek zamanlı transkripsiyonlar oluşturma yeteneğiyle gerçekten öne çıkıyor. Herkesi aynı sayfada tutmak, işbirliğini geliştirmek ve not almayı kolaylaştırmak için dokümantasyon amaçlı bir AI aracı olarak kullanın.
En iyi özellik değildir
- Küresel kullanılabilirlikten yararlanmak için birden fazla dilde (tam olarak 58 dil) çalışın
- Uzun transkripsiyonları özetleyen AI tarafından oluşturulan özetleri alın
- Metin dosyasını PDF ve TXT dahil olmak üzere farklı biçimlerde dışa aktarın
- Bulut teknolojisini kullanarak çeşitli cihazlar arasında senkronizasyon
Notta sınırlamaları
- Gerçek zamanlı transkripsiyonlar için aktif bir internet bağlantısına ihtiyaç duyar
- Karmaşık aksanların bulunduğu transkriptlerde ara sıra hatalar
Notta fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: 14,99 $/ay
- İş: 27,99 $/ay
- Enterprise: Özel
Notta puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (140+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Notta hakkında ne diyor?
Çok iyi kalitede transkripsiyon. İngiliz İngilizcesi iyi algılanıyor. Model, bağlamı anlamak ve yeniden transkripsiyon yapmak için birkaç geçiş yapıyor gibi görünüyor. Bu varsayılan işlevsellik sayesinde, çıktı kalitesi diğer transkripsiyonlara kıyasla nispeten yüksek.
Çok iyi kalitede transkripsiyon. İngiliz İngilizcesi iyi algılanıyor. Model, bağlamı anlamak ve yeniden transkripsiyon yapmak için birkaç geçiş yapıyor gibi görünüyor. Bu varsayılan işlevsellik sayesinde, çıktı kalitesi diğer transkripsiyonlara kıyasla nispeten yüksek.
📌 Diğer Bazı AI Ses Kayıt Araçları
Belirli kullanım durumları için daha niş araçlar arıyorsanız, işte bazı ek öneriler:
- Trint (Gazeteciler, araştırmacılar ve içerik oluşturucular için AI destekli medya transkripsiyonu için en iyisi)
- Fireflies. ai (Tartışmaları otomatik olarak kaydeden, transkripsiyonunu yapan ve özetleyen en iyi AI toplantı asistanı)
- Speechmatics (Gerçek zamanlı ve doğru AI konuşma tanıma ve transkripsiyon için en iyisi)
- Talkatoo (Veterinerler için özel olarak tasarlanmış en iyi AI ses kayıt cihazı)
ClickUp ile projelerinize ses verin
AI ses kaydediciler, sesleri yakalamak, transkripsiyon yapmak ve yönetmek için mükemmeldir. Ses içeriği oluşturmak veya bir toplantıdaki anahtar noktaları not almak istiyorsanız, yukarıdaki liste doğru ses kayıt aracını bulmanıza yardımcı olacaktır. Hangisini seçerseniz seçin, zamandan tasarruf edecek, verimliliği artıracak ve iletişimi iyileştireceksiniz.
Ancak ClickUp'ı seçerseniz, bir ses kaydediciden çok daha fazlasını elde edersiniz.
- ClickUp AI Notetaker toplantı tartışmalarını otomatik olarak transkripsiyonlar, düzenler ve eyleme geçirmenize yardımcı olur
- ClickUp Clips, ekran kayıtlarını sesli olarak anında kaydedip paylaşmanıza ve gömmenize olanak tanır
- ClickUp Brain konuşmaları özetler, anahtar noktaları çıkarır ve hatta notlarınızla ilgili soruları yanıtlar, böylece uzun kayıtları taramanıza gerek kalmaz
Bağımsız AI ses kayıt cihazlarının aksine, ClickUp her şeyi tek bir platformda bir araya getirir, böylece kayıtlarınız, notlarınız ve transkripsiyonlarınız görevleriniz, belgeleriniz, proje zaman çizelgeleriniz ve takım işbirliği araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Artık uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek yok!
İster bireysel ister takım olarak çalışıyor olun, ClickUp'a kaydolun ve baştan sona en yüksek verimliliği yaşayın.