Doğru Transkripsiyon için En İyi 11 Notta Alternatifi

Uzun toplantılarda dikkatin dağılması kolaydır, ancak transkripsiyonlar size yetişmenize yardımcı olur. Peki bunun dezavantajı nedir? Manuel transkripsiyon yavaş ve dürüst olmak gerekirse sıkıcıdır. Notta gibi AI transkripsiyon araçları işte bu noktada işleri kolaylaştırmaya çalışır.

Ancak şunu unutmayın: Notta'nın arayüzü çok sezgisel değildir ve İngilizce ana diliniz değilse, transkripsiyonları tutarsız olabilir. Ayrıca konuşmacı tanımada da zorluk çeker, bu da çok konuşmacılı toplantılarda konuşmaları takip etmeyi zorlaştırır.

Notta'ya alternatif veya daha doğru transkripsiyonlar, daha kolay kullanım ve gelişmiş özellikler sunan bir AI transkripsiyon yazılımı arıyorsanız, doğru yerdesiniz.

Bir haftalık testlerin (ve çok fazla kahvenin) ardından, ihtiyaçlarınıza en uygun AI transkripsiyon aracını bulmanıza yardımcı olmak için en iyi 11 Notta alternatifini derledik ve bunların anahtar özelliklerini, dezavantajlarını ve fiyatlarını inceledik.

Hadi başlayalım!

⏰ 60 Saniyelik Özet : İş akışlarını ve transkripsiyonları tek bir yerden yönetmek için en iyisi ClickUp: İş akışlarını ve transkripsiyonları tek bir yerden yönetmek için en iyisi Descript: AI destekli ses içeriği düzenleme için en iyisi Fireflies. ai: Konuları otomatik olarak algılamada en iyisi Otter. ai: Özel dil tanıma için en iyisi Fellow: Transkripsiyonları yapılandırılmış iş akışlarına dönüştürmek için en iyisi Sonix: Çok dilli transkripsiyon için en iyisi Rev: İnsan tarafından doğrulanmış transkripsiyonlar oluşturmak için en iyisi Trint: Büyük medya kuruluşları için en iyisi Avoma: Satış konuşma zekası için en iyisi Fathom: Freelancerlar ve tek başına çalışan girişimciler için en iyisi Tl;dv: Toplantı özetleri oluşturmak için en iyisi

Notta'nın alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Seçtiğiniz Notta alternatifi tüm gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, başlangıç noktasına geri dönersiniz. Sizi bu zahmetten kurtarmak için, etkili bir AI transkripsiyon aracında aramanız gereken bazı anahtar özellikleri aşağıda bulabilirsiniz:

Doğru AI destekli transkripsiyon: Daha derin içgörüler için hassas otomatik transkripsiyon ve konuşmacı tanımlama, duygu algılama ve duygu analizi gibi gelişmiş özelliklere sahip bir Notta alternatifi seçin

Güvenlik: Özellikle finans veya sağlık sektöründe çalışıyorsanız, uçtan uca şifreleme ve SOC 2 ve GDPR gibi endüstri standartlarına uygun bir araç seçin

Gerçek zamanlı işbirliği: Verimliliği artırmak için paylaşılan çalışma alanlarını, takım izinlerini ve gerçek zamanlı düzenlemeyi destekleyen bir transkripsiyon yazılımı bulun

Altyazılar ve dil çevirisi: Küresel bir kitleye ulaşmanıza yardımcı olmak için altyazı oluşturan ve videoları çeviren bir seçenek seçin

Maliyet etkinliği: Bütçenizi zorlamadan işinize göre ölçeklenebilen esnek fiyat planlarına sahip bir AI transkripsiyon aracı arayın

Çoklu entegrasyonlar: Sorunsuz bir iş akışı için mevcut CRM, proje yönetimi ve iletişim araçlarınızla bağlantı kuran bir yazılım seçin

Çevrimdışı özellikler: İnternet bağlantısı olmadan çalışan bir Notta rakibi seçin, böylece ses ve video dosyalarını istediğiniz zaman, istediğiniz yerde transkripsiyonlayabilirsiniz

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki, tüm bunları tek bir süper uygulama ile yapmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

2025'in En İyi 11 Notta Alternatifi

İhtiyacınız olanı biliyor musunuz? 2025'in en iyi 11 Notta alternatifini keşfedin:

1. ClickUp (İş akışlarını ve transkripsiyonları tek bir yerden yönetmek için en iyisi)

ClickUp AI Notetaker her şeyi sizin için not alırken siz toplantılarınıza odaklanın

Listenin en başında ClickUp var — toplantılarınızı, belgelerinizi, görevlerinizi ve projelerinizi tek bir platformda düzenli bir şekilde organize eden iş için her şeyi içeren uygulama.

ClickUp AI Notetaker, toplantı verimlilik paketinin en değerli parçasıdır. Bu özellik, kayıt, transkripsiyon ve özetlemeyi tek bir akıcı süreçte bir araya getirir, böylece arka planda çalışırken siz işinize odaklanabilirsiniz.

Anahtarı açın, aranabilir transkriptler otomatik olarak oluşturulur, anahtar noktalar vurgulanır ve toplantı notlarınızdan doğrudan görevler oluşturmanıza yardımcı olur. Artık not almak için telaşlanmanıza veya eylem öğelerini unutmanıza gerek yok — her toplantıdan sonra net ve düzenli notlar elde edin.

Ardından, basit metin istemleriyle anahtar noktalara, görev listelerine ve otomatik ilerleme güncellemelerine erişmek için platformun yerel AI yardımcı pilotu ClickUp Brain'e bırakın.

ClickUp Brain ile toplantı notlarınızı saniyeler içinde özetleyin

Ardından, ClickUp Meetings ile tüm toplantı verilerinizi düzenleyin ve yönetin. Bu araç seti, zengin metin düzenlemeden kontrol listesi oluşturmaya kadar her şeyi halleder ve gündeminizi takip etmenize yardımcı olur.

ClickUp Notepad'de tüm önemli görevlerinizi ve fikirlerinizi listeleyin

Uzun bir transkripsiyonunuz veya ayrıntılı bir toplantı özetiniz mi var? Bunları doğrudan ClickUp Belgeleri'ne bırakabilir ve takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz. Bunun yerine hızlı fikirler ve yapılacaklar listesi için bir yere mi ihtiyacınız var? ClickUp Not Defteri, her şeyi düzenli tutmak için basit ve düzenli bir alan sunar.

Ücretsiz Şablon Alın Toplantı Tutanağı şablonuyla tartışmalarınızı ve kararlarınızı özetleyin

Biraz daha yardıma mı ihtiyacınız var? Toplantılarınızı düzenli ve sorunsuz bir şekilde yürütmek için ClickUp'ın özelleştirilebilir şablon kütüphanesine göz atın.

Örneğin, ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu gündemler, anahtar noktalar, atanan görevler ve takipler için yerleşik bölümlerle birlikte gelir, böylece tüm tartışmaları, kararları ve eylem öğelerini tek bir yerden kolayca izleyebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Toplantılar sırasında gerçek zamanlı transkripsiyon ve özetler yakalayın

AI tarafından oluşturulan toplantı notlarını doğrudan izlenebilir görevlere dönüştürün

İçeriği Çince ve Arapça dahil 10'dan fazla dile çevirin

ClickUp Otomasyonları ile standup toplantıları, görev atamaları, son tarihler ve öncelikleri otomatikleştirin

Loom, Zendesk ve daha fazlası gibi 1.000'den fazla iş uygulamasıyla entegre edin

Notlarınızı ve özetlerinizi yönetmek için ClickUp Toplantı Notları şablonu gibi toplantı yönetimi şablonlarına erişin

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlar için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp AI Notetaker: Ayda 6 $ gibi düşük fiyatlarla herhangi bir ücretli plana ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

💡Pro İpucu: Transkripsiyon, ClickUp Brain'in uzman olduğu tek şey değildir. Özel otomasyon kuralları oluşturmaktan kişisel standup'lar oluşturmaya kadar, ClickUp'ın AI'sının kalıcı iş asistanınız olarak yapabileceği bazı araç hileleri.

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Hem not alma uygulaması hem de proje yönetimi uygulaması olması çok hoşuma gitti. Özellikleri ve yapılandırması, birden fazla projeyi takip etmeyi ve tüm görevlerin gösterge panellerini görüntülemeyi kolaylaştırıyor.

Hem not alma uygulaması hem de proje yönetimi uygulaması olmasını çok seviyorum. Özellikleri ve yapılandırması, birden fazla projeyi takip etmeyi ve tüm görevlerin gösterge panellerini görüntülemeyi kolaylaştırıyor.

➡️ Ayrıca okuyun: En İyi Belge İşbirliği Yazılım Araçları

2. Descript (AI destekli ses içeriği düzenleme için en iyisi)

via Descript

Birçok podcast yayıncısı, video düzenleyici ve uzaktan çalışan takımlar, birinci sınıf akıllı düzenleme özellikleri nedeniyle Descript'i kullanıyor.

Bu platform, transkriptteki metni değiştirerek ses ve video dosyalarını düzenlemenize olanak tanıyarak basit transkripsiyonun ötesine geçer.

Örneğin, Overdub özelliği ile sesinizin gerçekçi bir AI klonunu oluşturabilir veya stok sesleri kullanarak hataları düzeltebilirsiniz. Doğru metni yazın, Descript buna uygun doğal sesli bir ses dosyası oluştursun.

Bunların yanı sıra, Descript ayrıca AI ses yenileme, arka plan gürültüsü giderme ve konuşmacı tanımlama özelliklerini de kullanımı kolay, işbirliğine yönelik bir platformda sunar.

Descript'in en iyi özellikleri

25'ten fazla dilde %95'e varan doğruluk oranına sahip AI destekli transkripsiyonlar elde edin

Karmaşık ses dosyalarını düzenleyin ve transkriptteki metni değiştirerek kayıtları düzeltin

Sesleri klonlayın ve yeniden kaydetmeden sesi yeniden oluşturun

Dolgu kelimeleri, garip duraklamaları ve arka plan gürültüsünü otomatik olarak kaldırın

Transkriptleri SRT, VTT ve PDF gibi biçimlere aktarın

Zapier aracılığıyla 1.000'den fazla üçüncü taraf araçla entegre edin

Descript sınırlamaları

Yeni başlayanlar için öğrenmesi zor

Descript fiyatlandırması

Hobi Planı: Kullanıcı başına aylık 24 $

Oluşturucu Planı: Kullanıcı başına aylık 39 $

İş Planı: Kullanıcı başına aylık 70 ABD doları

Descript puanları ve yorumları

G2: 4,6/5,0 (700+ yorum)

Capterra: 4,8/5,0 (170+ yorum)

👀 Biliyor muydunuz? Transkripsiyon, yapay zeka bu işi devralmadan çok önce, binlerce yıldır var olan bir işlemdir! Bilinen ilk transkripsiyoncular veya katipler, MÖ 3400'lere kadar eski Mısır'a kadar uzanır. Her şeyi elle kaydederler ve 1400'lerde matbaa devreye girene kadar yüzyıllar boyunca belgelemede anahtar bir rol oynadılar.

3. Fireflies. ai (Konuları otomatik olarak algılamada en iyisi)

Fireflies.ai, ayrıntılı, aranabilir notlar oluşturmanın yanı sıra, transkripsiyon sırasında anahtar tartışma noktalarını otomatik olarak izleyip etiketleyerek profesyonellere yardımcı olur.

Sektöre özgü terimleri doğru bir şekilde anlayabilir ve konuşmaları gerçek zamanlı olarak düzenleyebilir. Örneğin, bir ürün toplantısı sırasında, bölümleri "Bütçe", "Zaman Çizelgesi" ve "Özellikler" olarak etiketleyebilir, böylece tüm transkripti aramadan ihtiyacınız olanı hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.

Fireflies. ai en iyi özellikler

30'dan fazla dilde %90 doğrulukla toplantıları transkripsiyonlayın

Transkripsiyonun belirli bölümlerine yorum ve tepki ekleyin

Toplantı notlarını takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak paylaşın

Konuşma zekası ile duyguları belirlemek için toplantıları analiz edin

Zoom ve Zapier gibi 60'tan fazla yerel ve üçüncü taraf uygulamayla bağlantı kurun

Fireflies. ai sınırlamaları

Bazen konuşmacıları yanlış tanımlar

Bazı kullanıcılar gösterge panelini hantal buluyor

Fireflies. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Koltuk başına aylık 18 $

İş: Aylık 29 $/koltuk

Enterprise: 39 $/ay koltuk başına

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Fireflies hakkında gerçek kullanıcıların yorumları. ai

Yazılımın kullanımı basit ve erişimi kolaydır. Toplantı tutanakları, ses/video kaydı, transkripsiyon ve bazı güzel ekstralar ile bir insanın yazdığı kadar iyidir.

Yazılımın kullanımı basit ve erişimi kolaydır. Toplantı tutanakları, ses/video kaydı, transkripsiyon ve bazı güzel ekstralar ile bir insanın yazdığı kadar iyidir.

4. Otter. ai (Özel dil tanıma için en iyisi)

Öğrenciler, araştırmacılar ve gazeteciler, kullanıcıların toplantılardan önce sektöre özgü kelimeler, isimler ve teknik terimler ekleyebildikleri özel kelime hazinesi özelliği nedeniyle Otter.ai'yi tercih ediyor.

Örneğin, bir tıp araştırmacısı "immünofloresan mikroskopi" veya "endoplazmik retikulum" gibi terimler eklediğinde, platform bunları gelecekteki kayıtlarda doğru şekilde tanıyacaktır.

Bunun yanı sıra Otter, maksimum işbirliği ve verimlilik için 30 saniyelik toplantı tutanakları, özetler, gerçek zamanlı altyazılar, düzenlenebilir notlar ve oynatma özelliği sunar.

Otter. ai en iyi özellikler

Otter Bot'u kullanarak aramaları, röportajları ve podcast'leri gerçek zamanlı olarak transkripsiyonlayın

Konuşmacı kimlikleriyle özetleri ve önemli noktaları otomatik olarak oluşturun

Belirli isimler, kısaltmalar ve jargonlar için özel kelime dağarcığı oluşturun

Oynatma hızını 0,5x ile 3x arasında ayarlayın

Transkriptleri PDF, SRT ve MP3 gibi farklı biçimlerde dışa aktarın

Planlanan etkinlikleri izlemek için iOS, Outlook ve Google gibi takvimlerle senkronizasyon

Otter. ai sınırlamaları

Ücretsiz sürümde 30 dakikalık kayıt sınırı vardır

Düzenleme, hantal ve kafa karıştırıcı olabilir

Otter. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (90+ yorum)

Otter hakkında gerçek kullanıcıların yorumları. ai

Çok beğendim. Toplantılarım için günlük kullandığım uygulama. Transkripsiyonlar, kayıt sonrası jargonları, mırıldanmaları ve bazı yanlış telaffuzları düzeltmek için biraz düzeltme gerektiriyor, ancak bunu yaptıktan sonra Otter bot harika çalışıyor. Ondan benim için özetler hazırlamasını, takip için taslak e-postalar oluşturmasını, hatta kök nedenler ve benzeri şeyler için konuşmaları analiz etmesini istiyorum.

Çok beğendim. Toplantılarım için günlük kullandığım uygulama. Transkriptler, kayıt sonrası jargonları, mırıldanmaları ve bazı yanlış telaffuzları düzeltmek için biraz düzeltme gerektiriyor, ancak bunu yaptıktan sonra Otter bot harika çalışıyor. Ondan benim için özetler hazırlamasını, takip için e-posta taslakları oluşturmasını, hatta konuşmaları kök nedenleri gibi şeyler için analiz etmesini istiyorum.

💡Pro İpucu: Ücretsiz planının sınırlamaları nedeniyle, birçok kullanıcı Otter için alternatifler aramaya eğilimlidir. Eğer siz de onlardan biriyseniz, işte en iyi Otter.ai alternatiflerinin listesi!

5. Fellow (Transkriptleri yapılandırılmış iş akışlarına dönüştürmek için en iyisi)

via Fellow

Fellow sadece bir AI transkripsiyon aracı değildir; konuşmaları otomatik olarak eyleme geçirilebilir öğelere dönüştüren ve bunları izleyen bir toplantı yönetim sistemidir.

AI, anahtar noktaları (örneğin, karar verme ifadeleri) belirler ve bunları gündem, notlar, kararlar ve görevler gibi aranabilir bölümlere ayırır. Böylece, biri "Bu görevi Leah'a verelim" derse, Fellow Leah için son teslim tarihi olan bir görev oluşturabilir ve bunu toplantı notlarına bağlayabilir.

Bu araç, Asana ve ClickUp gibi CRM platformlarıyla da entegre olarak toplantılarınızı farklı görevler ve projelerle birleştirmenize yardımcı olur.

En iyi özellikler

Toplantıları 35 dilde transkripsiyonlayın ve kaydedin

500'den fazla şablonu kullanarak takımınızla gerçek zamanlı olarak toplantı notları ve gündemler oluşturun

Toplantı notlarından doğrudan eylem öğeleri atayın ve izleyin

CRM, Microsoft Teams gibi video konferans platformları ve takvimler dahil 50'den fazla yerel entegrasyonla bağlantı kurun

Diğer sınırlamalar

Eylem öğelerini son teslim tarihine göre sıralayamıyorum

Ara sıra meydana gelen aksaklıklar kaydedilen notları etkileyebilir

Fellow fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 11 $

İş: Kullanıcı başına aylık 23 $

Solo: Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Diğer kullanıcıların puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.200+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (30+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Fellow hakkında ne diyor?

Fellow, toplantılarla ilgili organizasyonumu ve verimliliğimi önemli ölçüde artırdı. Her güne inanılmaz derecede hazırlıklı başlamamı sağlıyor ve oturumlarda geçirdiğim süre boyunca daha dikkatli ve düşünceli olmamı sağlıyor. Toplantıya katılamadığımda ise Fellow'un AI'sının oluşturduğu kayıt ve transkripsiyonlar, kullandığım diğer tüm platformlardan daha iyi.

Fellow, toplantılarla ilgili organizasyonumu ve verimliliğimi önemli ölçüde artırdı. Her güne inanılmaz derecede hazırlıklı başlamamı sağlıyor ve oturumlarda geçirdiğim süre boyunca daha dikkatli ve düşünceli olmamı sağlıyor. Toplantıya katılamadığımda ise Fellow'un AI'sı tarafından oluşturulan kayıtlar ve transkripsiyonlar, kullandığım diğer tüm platformlardan daha iyi.

6. Sonix (Çok dilli transkripsiyon için en iyisi)

sonix aracılığıyla

Uluslararası takımları olan şirketler, Sonix'in çok dilli uzmanlığından büyük ölçüde yararlanabilir; ayrı dil modelleri gerektirmeden 53'ten fazla dilde ses veya video dosyalarını transkripsiyon yapar.

Bu AI transkripsiyon yazılımı, aynı kayıtta dil değişikliklerini otomatik olarak algılayabilir ve farklı aksan ve lehçelerin konuşma tanıma işlemlerini doğru bir şekilde gerçekleştirebilir. İngilizce olmayan karakterler ve noktalama işaretleri için bile doğru biçimlendirmeyi korur.

Sonix'in en iyi özellikleri

AI tarafından oluşturulan özetler, bölüm başlıkları ve konu algılama özelliğinden yararlanın

Konuşmacı tanıma ve zaman damgaları ile transkriptleri doğrudan tarayıcıda düzenleyin

Video klipleri veya tam transkripsiyonları paylaşmak için Sonix medya oynatıcıyı kullanın

Birden fazla ses parçasını tek bir transkripsiyona yükleyin ve birleştirin

Salesforce ve Skype gibi 25'ten fazla araçla entegre edin

Sonix sınırlamaları

Mobil uygulaması yoktur

Diğerlerine kıyasla sınırlı düzenleme özellikleri

Sonix fiyatlandırması

Tüm planlarda bir platform ve saatlik AI Transkripsiyon ve Çeviri ücretleri vardır.

Standart: 0 $ + 10 $/saat

Premium: Kullanıcı başına aylık 22 $ + saat başına 5 $ (AI Transkripsiyon) + saat başına 3 $ (AI Çeviri)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sonix puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (130+ yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Bell Labs, 1950'lerde ilk konuşma tanıma sistemi olan Audrey'i geliştirdi. Sistem bir odayı kaplıyordu ve yalnızca 1-9 arası sayıları tanıyabiliyordu, ancak %90 doğruluk oranıyla!

7. Rev (İnsan tarafından doğrulanmış transkripsiyonlar oluşturmak için en iyisi)

via Rev

Rev, yapay zeka ile insan transkripsiyoncularını birleştirerek %99'un üzerinde doğruluk oranına ulaşarak size her iki dünyanın en iyisini sunar.

Bu hibrit yaklaşım, uzmanların otomatik transkriptlerdeki hataları gözden geçirip düzeltmelerine olanak tanır. Küçük hataların bile büyük etkiye sahip olabileceği hukuk, tıp ve akademik işler için özellikle kullanışlıdır.

Platform ayrıca konuşmayı metne dönüştüren API'ler sunar ve 17 dilde düzenleme, vurgulama, yorum ekleme ve altyazı ekleme olanağı sağlar.

Rev'in en iyi özellikleri

35'ten fazla dilde konuşmayı otomatik olarak algılama

Mobil uygulamayı kullanarak anahtar anları kaydedin ve yer imlerine ekleyin

API entegrasyonu ile büyük ölçekli transkripsiyonları otomatikleştirin

VoiceHub aracılığıyla Google Meet, Zoom ve Microsoft Teams ile entegre edin

AI Transcript Assistant ile içgörüler elde edin ve özetler oluşturun

Rev sınırlamaları

Farklı aksanları tanımada zorluklar

Kullanıcılar konuşmacı isimlerini girmekte zorlanıyor

Rev fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 14,99 $/kullanıcı

Pro: Aylık 34,99 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Maksimum esneklik için, transkriptler, altyazılar ve altyazılar için dakika dakika planlar sunarak AI ve insan sürümleri arasında seçim yapmanızı sağlar.

Rev puanları ve yorumları

G2: 4,7/5,0 (300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Trint (Büyük medya kuruluşları için en iyisi)

via Trint

BBC ve The Washington Post gibi büyük haber ağları tarafından güvenilen Trint, büyük miktarda transkripsiyonu kolayca işleyip düzenleyebildiği için gazeteciler ve muhabirler tarafından sıkça tercih edilmektedir.

Otter gibi, takımların doğruluğu artırmak için özel kelime listeleri oluşturabileceği (siyasi terimler veya bölgesel ofisler gibi) ve paylaşabileceği bir Kelime Hazinesi oluşturma özelliği vardır. Ayrıca, gerçek zamanlı işbirliğini destekler, 30'dan fazla dili tanır ve transkriptleri podcast'lere ve makalelere dönüştürür.

Trint'in en iyi özellikleri

Vurgular, işaretçiler, etiketler ve yorumlar kullanarak takımınızla dosyaları gerçek zamanlı olarak düzenleyin

30'dan fazla dil için konuşma metnine dönüştürme özelliğini edinin

Hızlı arama fonksiyonunu kullanarak belirli konuları ve içgörüleri arayın

Anında kapalı altyazıları otomatik olarak oluşturun

Trint sınırlamaları

Transkripsiyon yavaştır

Konuşmacıları iyi ayırt edemiyorum

Trint fiyatlandırması

Başlangıç: Koltuk başına aylık 80 $

Gelişmiş: 100 $/ay koltuk başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Trint puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (60+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Trint hakkında ne diyor?

Trint'in arayüzü oldukça iyi ve içeriği yorumlamada çok başarılı. Farklı bir dil arka planına sahip bir kişiyle röportaj yaparken de kullanılabilir. Bazı lehçelerin kayıtlarında hatalar olabilir, ancak bunlar gerçek kişiler tarafından düzeltilir.

Trint'in arayüzü oldukça iyi ve içeriği yorumlamada çok başarılı. Farklı bir dil arka planına sahip bir kişiyle röportaj yaparken de kullanılabilir. Bazı lehçelerin kayıtlarında hatalar olabilir, ancak bunlar gerçek kişiler tarafından düzeltilir.

9. Avoma (Satış konuşma zekası için en iyisi)

avoma aracılığıyla

Satış takımları için iyi bir AI toplantı asistanı olan Avoma, aramaları sadece transkripsiyonlamakla kalmaz, aynı zamanda bir profesyonel gibi analiz eder.

Örneğin, Deal Intelligence özelliğini ele alalım. Bir potansiyel müşteri "Önümüzdeki ay hukuk departmanına danışmamız gerekiyor" derse, AI bunu sadece transkripsiyonlamakla kalmaz, aynı zamanda olası bir gecikme olarak işaretler, bir hatırlatıcı ayarlar ve satış sürecindeki benzer eğilimleri izler.

Böylelikle, takımlarınız birçok görüşmede ortak itirazları, satın alma sinyallerini ve rakiplerden bahsetmeleri tespit edebilir.

Avoma'nın en iyi özellikleri

Katılımcıların duygularını analiz edin

Anahtar noktalar ve eylem öğeleriyle kısa toplantı özetleri oluşturun

Toplantı analizi ve iyileştirme için puan kartlarını kullanın

Özetler ve sonraki adımlarla takip e-postalarını otomatikleştirin

HubSpot ve Pipedrive gibi CRM araçlarıyla entegre ederek eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Avoma sınırlamaları

Analitiklerin sınırlı özelleştirilmesi

Yükleme süresi uzun olabilir

Avoma fiyatlandırması

AI Meeting Assistant: Kullanıcı başına aylık 29 $

Konuşma Zekası: Kullanıcı başına aylık 69 $

Gelir Zekası: Kullanıcı başına aylık 99 ABD doları

Avoma puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.300+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Fathom (Serbest çalışanlar ve tek başına çalışanlar için en iyisi)

via Fathom

Çoğu AI toplantı aracı, ücretsiz kullanıcıları birkaç saatle sınırlar veya depolama sınırı belirler, ancak Fathom böyle değildir — cömert ücretsiz planı sınırsız toplantı kaydı, transkripsiyon ve depolama içerir.

Serbest çalışanlar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için vazgeçilmez bir araç olan bu araç, sınırlar konusunda endişelenmenize gerek kalmadan tüm toplantılarınızı kaydedebilir ve transkripsiyonunu yapabilir. Ayrıca AI toplantı özetleri, temel arama ve 25 dilde destek de sunarak, tek başına iş yapanlar için bütçe dostu bir seçimdir.

Fathom'un en iyi özellikleri

Salesforce ve HubSpot gibi CRM sistemlerine çağrı notlarını otomatikleştirin ve senkronize edin

İspanyolca ve Fransızca dahil 25 dilde toplantıları transkripsiyonlayın

Toplantıdan sonra kayıtlara anında erişin

Zapier aracılığıyla 10'dan fazla araca ve daha fazlasına doğrudan entegre edin

Sınırlamaları anlayın

Toplantı özetleri düzenlenemez

Ask Fathom yalnızca tek bir arama veya kayıt için geçerlidir

Fathom fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 19 $

Takım Sürümü: Kullanıcı başına aylık 29 $

Team Edition Pro: Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları

Fathom puanları ve yorumları

G2: 5/5 (4.500'den fazla yorum)

Capterra: 5/5 (600'den fazla yorum)

11. Tl;dv (Toplantı özetleri oluşturmak için en iyisi)

Tl;dv, diğer adıyla "too long didn't view" (çok uzun, görünmüyor), uzun toplantıları ek transkriptlerle birlikte kısa, paylaşılabilir video kliplere dönüştürerek isminin hakkını veriyor.

Konuşma kalıplarını, tonu ve katılımı analiz ederek uzun toplantılardaki anahtar anları otomatik olarak belirler. Ardından, anında paylaşabileceğiniz kısa, transkripsiyon bağlantılı klipler oluşturur.

Böylelikle takım arkadaşlarınız toplantının tamamını izlemeden anahtar noktaları öğrenebilirler. Bu da hızlı güncellemelere ihtiyaç duyan uzaktaki takımlar için yararlı bir seçimdir.

Tl;dv en iyi özellikler

Tl;dv'nin not alma özelliği ile transkripsiyonları özetleyin

30'dan fazla dilde otomatik transkripsiyon

Toplantının tamamını değil, zaman damgalı önemli noktaları gözden geçirin

Toplantı katılımını izleyerek kayıtlarınızı kimlerin görüntülediğini görün

Zapier aracılığıyla 5000'den fazla popüler araçla entegrasyon

Raporlama temalarını ve şablonlarını özelleştirin

Tl;dv sınırlamaları

Mobil sürüm o kadar sezgisel değil

Toplantı kayıtları 3 saat ile sınırlıdır

Tl;dv fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Koltuk başına aylık 29 $

İş: Koltuk başına aylık 98 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Tl;dv puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: Yorumlar mevcut değil

Gerçek kullanıcılar tl;dv hakkında ne diyor?

TL;DV, özellikle ADHD'li biri olarak benim için hayat kurtarıcı oldu. Gerçekçi olalım, toplantılar sırasında odaklanmak ve her küçük ayrıntıyı takip etmek tam olarak güçlü yanımız değil. Bu araç işte bu noktada gerçekten parlıyor. Notlar almaya veya her şeyi hatırlamaya çalışarak stres yaşamadan, gerçek konuşmaya tamamen konsantre olmama izin veriyor.

TL;DV, özellikle ADHD'li biri olarak benim için hayat kurtarıcı oldu. Gerçekçi olalım, toplantılar sırasında odaklanmak ve her küçük ayrıntıyı takip etmek tam olarak güçlü yanımız değil. Bu araç işte bu noktada gerçekten parlıyor. Notlar almaya veya her şeyi hatırlamaya çalışarak stres yaşamadan, gerçek konuşmaya tamamen konsantre olmamı sağlıyor.

Transkripsiyon, Özetleme, Düzenleme — Hepsini Yapan Notta Alternatifi!

Toplantı notları ve transkriptleri sadece kayıt tutmakla kalmaz, takımların aynı sayfada kalmasına, anahtar ayrıntıları hatırlamasına ve konuşmaları eyleme dönüştürmesine yardımcı olur. Ve doğru AI transkripsiyon aracı, bu süreci zahmetsiz hale getirmenin anahtarıdır.

Ancak, "en iyi" araç, ihtiyacınıza bağlıdır. Örneğin, bütçeniz kısıtlıysa, Fathom iyi bir seçim olabilir. Doğruluk önceliğinizse, Rev daha uygun olabilir.

Ancak, transkripsiyonun ötesinde bir şeye ihtiyacınız varsa, ClickUp tam size göre. Sadece doğru, yapay zeka destekli transkripsiyon sağlamakla kalmaz, aynı zamanda notlarınızı doğrudan görevlere, projelere ve iş akışlarına bağlar.

Gerçek zamanlı transkripsiyon, aranabilir transkriptler, anahtar noktalar ve otomatik görev oluşturma gibi gelişmiş özelliklerle ClickUp, toplantılarınızı ekstra zahmet olmadan eyleme geçirilebilir kararlara dönüştürür.

ClickUp'ın ücretsiz planıyla başlayın ve sesli ve görüntülü aramalarınız için anında transkriptler alın!