2025'te Keşfedilecek En İyi 10 Fireflies AI Alternatifi

Fireflies AI, sanal toplantılar için en iyi AI araçlarından biridir. Notlar alan, özetler oluşturan ve işbirliğini kolaylaştıran sanal asistanınız olarak hizmet eder.

Ancak, Fireflies'e kaydolduğunuzda, yoğun arayüzü sizi biraz hayal kırıklığına uğratabilir. Ve kullanmaya başladığınızda, toplantı notlarınızda yanlışlıklar ve hatalarla karşılaşabilirsiniz.

Zaten bu sorunlarla karşı karşıyaysanız, doğru yerdesiniz. Bu blogda özenle seçilmiş en iyi 10 Fireflies alternatifi yer alıyor.

Bu araçlardan hangisinin tüm ihtiyaçlarınızı karşıladığını öğrenin.

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte en iyi 10 Fireflies AI alternatifi: ClickUp: En iyi yapay zeka destekli toplantı, görev yönetimi ve işbirliği aracı En iyi yapay zeka destekli toplantı, görev yönetimi ve işbirliği aracı Fathom: Toplantı özetleri ve transkripsiyonları oluşturmak için en iyisi Otter. ai: Gerçek zamanlı toplantı transkriptleri oluşturmak için en iyisi Avoma: Uçtan uca toplantı yönetimi için en iyisi Grain: Toplantı klipleri oluşturmak ve takımların senkronizasyonunu sağlamak için en iyisi MeetGeek. ai: Not alma ve toplantı notları deposu oluşturma için en iyisi tl;dv: Kurumsal takımların anahtar toplantı ayrıntılarını yakalamak ve AI raporları oluşturmak için en iyisi Gong: Satış takımlarının çağrıları analiz etmek ve iyileştirmek için en iyisi Tactiq: Otomatik gerçek zamanlı transkripsiyon için en iyisi Chorus. ai: Anlaşma tabanlı konuşma zekası için en iyisi

Fireflies AI Sınırlamaları

Fireflies AI, kullanım kolaylığı ve çok yönlülüğü ile popülerdir. Harika transkripsiyon özelliklerine sahiptir, farklı dilleri destekler ve toplantı tartışmalarını yönetmek için çeşitli entegrasyon seçenekleri sunar. Ancak, kullanıcılara göre, yazılımın bazı dezavantajları vardır.

Doğruluk sorunları : Transkripsiyon hizmetlerinde, özellikle İngilizce dışındaki dillerde, ağır aksanlı konuşmalarda, gürültülü seslerde ve teknik terimlerde ara sıra hatalar olabilir. Ayrıca, araç birden fazla katılımcıyı ayırt etmekte zorlanır

Belirsiz özetler : AI tarafından oluşturulan toplantı özetleri, bağlamlar bazen belirsiz olduğu için genellikle düzenleme gerektirir. Ayrıca, çevirilerde hatalar vardır

Sınırlı ücretsiz plan : Fireflies AI'nın ücretsiz planı temel düzeydedir. AI asistanı özelliklerine veya akıllı aramaya erişemezsiniz. Ayrıca, sınırlı sayıda AI özeti ve toplantılarınız için toplam 800 dakika depolama/koltuk mevcuttur

Özelleştirme eksikliği: Fireflies AI, kayıt ayarları için pek çok özelleştirme seçeneği sunmaz. Ayrıca, tüm toplantı bilgilerinizi tek bir yerde görüntülemek için özel raporlar da yoktur

🧠 Biliyor muydunuz? Araştırmalara göre, küresel AI toplantı asistanları pazarı 2023 yılında 1,95 milyar ABD doları olarak değerlendi ve 2031 yılında 11,88 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. "Toplantı Organizatörü" segmenti, kullanıcı dostu arayüzü ve popüler verimlilik araçlarıyla entegrasyonu sayesinde farklı türler arasında pazarı domine ediyor.

Fireflies AI Alternatiflerine Genel Bakış

Daha derinlemesine dalmadan önce, en iyi 10 araca, anahtar özelliklerine ve en uygun oldukları iş yapılarına bir göz atın!

Fireflies AI Alternatifleri Öne çıkan özellik En iyisi ClickUp Notlar alabileceğiniz, işbirliği yapabileceğiniz, paylaşımlarda bulunabileceğiniz ve doğrudan notlardan görevler oluşturabileceğiniz bağlantılı bir toplantı ekosistemi oluşturur Profesyoneller, KOBİ'ler ve kurumsal müşteriler Fathom Kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve arama sırasında önemli noktaları özetlemenizi sağlar Kurumsal takımlar Otter. ai Ekran paylaşımı sırasında görüntülerin otomatik olarak yakalanmasını sağlar Kişisel kullanım ve küçük takımlar Avoma Toplantı ve çağrı analizleri gerçekleştirerek kalitelerini artırır Büyük ölçekli kurumsal takımlar Grain Toplantı bölümlerini kesmenize, paylaşmanıza ve belirli kişileri etiketlemenize olanak tanır Orta ve büyük ölçekli işletmeler MeetGeek. ai Ayrıntılı özetler oluşturur ve geçmiş toplantı notlarına erişmenizi sağlar Kişisel kullanım ve küçük takımlar tl;dv Tüm toplantı bilgilerini tek bir yerde görüntülemek için özel AI raporları ve gösterge panelleri oluşturun Orta ve büyük takımlar Gong Aramaları izlemeye, satış sürecini tahmin etmeye ve anlaşmaları analiz etmeye yardımcı olur Büyük şirketlerin satış ve RevOps takımları Tactiq Bot kullanmadan toplantıları gerçek zamanlı olarak yazıya döker Serbest çalışanlar ve büyüyen takımlar Chorus. ai Aramaları kaydeder, içgörüler çıkarır ve konuşmaları analiz ederek anlaşmanın başarı olasılığını belirler Büyük kuruluşların satış ve gelir ekipleri

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Fireflies AI Alternatifi

1. ClickUp (En iyi AI destekli toplantı, görev yönetimi ve işbirliği aracı)

Toplantıları transkribe edin, gündemleri yönetin ve ClickUp ile işbirliği yapın

Toplantı kaydediciden çok daha fazlasını sunan bir araç mı arıyorsunuz? Toplantı ve proje yönetimini tek bir platformda birleştiren iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp ile tanışın.

ClickUp'ın verimli toplantılar için çözümü nedir? Takviminizde bulunan yerleşik bir AI Not Alıcı! Bu kullanışlı araç sizin için notlar alır ve toplantılara tam olarak odaklanmanızı sağlar.

Zoom, Teams ve Google Meet gibi üçüncü taraf uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve çok yönlü bir çözüm sunar. AI Notetaker, toplantı adını, tarihini ve katılımcıları otomatik olarak belgeler ve hatta tam ses kaydı sağlar

Ayrıca, hızlı genel bakış, anahtar noktalar ve bir sonraki adımları içeren özet içgörüler, düzenli bir kontrol listesi biçiminde sunar. Ayrıca, ayrıntılı incelemeler için ayrıntılı transkriptler de alırsınız. Toplantıdan sonra, notlarınıza etiketlenmiş ve incelemeye veya paylaşmaya hazır gizli bir ClickUp Belgesinde kolayca erişebilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp Meetings her şeyi tek bir çatı altında toplar: gündemleri yönetme, eylem öğelerini ayarlama, haftalık toplantıları belgeleme ve daha fazlası. Böylece, sekmeler arasında geçiş yapmadan tüm belgelerinize, görevlerinize ve diğer materyallerinize erişebilirsiniz. Bu notları yapılandırmak ve paydaşlarla paylaşmadan önce iyi belgelendiğinden emin olmak için ClickUp Toplantı Notları Şablonu'nu kullanabilirsiniz.

ClickUp Brain, ClickUp'ın yapay zeka destekli aracı, toplantı notlarınızı diğer dillere çevirmenize ve bilgileri doğru bir şekilde düzenlemek için iyileştirmeler/olası görevler önermenize de yardımcı olabilir. En iyi yanı ne mi? Toplantı notlarını ve özetlerini doğrudan görevlere veya eylem öğelerine dönüştürebilir ve bunları belirli projelere ve iş akışlarına bağlayabilirsiniz.

ClickUp Brain ile toplantı özetleri oluşturun ve toplantı notlarını çevirin

Ayrıca, ClickUp Belgeleri toplantı notlarıyla canlı belgeler oluşturmanıza olanak tanır. Bunları, takımların müşteri görüşmeleri sırasında başvurabilecekleri dinamik kaynaklar olarak kullanabilirsiniz. Belge içinde belirli bir toplantı veya görev ayrıntılarını aramak ve saniyeler içinde bulmak da çok kolaydır.

ClickUp, gündemleri, tutanakları ve yapı notlarını ayarlamak için çok meşgul olduğunuzda kullanabileceğiniz birkaç toplantı şablonuna da sahiptir. Örneğin, ClickUp'ın Toplantı Tutanakları Şablonu size şu konularda yardımcı olur:

Toplantı gündemini, eylem öğelerini ve katılımcıları düzenleyin

Toplantının anahtar içgörülerini ve sonuçlarını izleyin

Eylem öğelerini takım arkadaşlarına görev olarak atayın

Bu Şablonu İndirin ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu ile önemli toplantı bilgilerini kaydedin

Benzer şekilde, ClickUp Toplantı Şablonu'nu kullanarak gündem öğelerinizi, notlarınızı ve takiplerinizi yönetebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Toplantıları kontrol altına alın: ClickUp AI Note Taker , toplantıları otomatik olarak yazıya döker, anahtar noktaları özetler ve eyleme geçirilebilir görevler oluşturur, böylece takipleri ve kararları takip etmeyi kolaylaştırır

Eylem öğeleri oluşturun : ClickUp Görevleri ile notları yapılacaklar listesine dönüştürün, ayrıntılar ekleyin ve bunları yapacak kişileri etiketleyin

Not düzenleme ve düzenleme : ClickUp Notepad ile toplantı notlarını ve görevlerini tek bir yerde düzenleyin ve düzenleyin

Ekran kayıtları : ClickUp Clips ile toplantı notları içinde AI destekli transkripsiyonlarla ekran kayıtlarını paylaşın ve ClickUp Brain ile anında transkripsiyonunu yapın

Gerçek zamanlı işbirliği: Notlara erişin, bunları takımınızla paylaşın ve : Notlara erişin, bunları takımınızla paylaşın ve ClickUp Sohbeti'ni kullanarak konuşmalarda işbirliği yapın

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özelleştirme ve özellik sayesinde, araca alışmak biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp AI Notetaker: Kullanıcı başına aylık sadece 6 $'dan başlayan ücretli planlara ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp'ın, özellikle AI'nın yükselişiyle birlikte, yenilikçi yazılımlar açısından sürekli geliştiğini takdir ediyorum. Platforma entegre ettikleri AI araçları, görev oluşturma, toplantı özetleri veya özetler yazma konusunda üretim ekibimizin zaman kazanmasını sağladı. AI fonksiyonlarının dışında, Click-up geçmişte kullandığımız çok sayıda Proje Yönetimi platformuyla aynı seviyededir. Click-Up'ın basit bir görevi yerine getirmek için çok fazla katmanı olduğuna inanıyorum. Görev serilerinde daha yüksek düzeyde görünürlük görmek isterim.

ClickUp'ın, özellikle AI'nın yükselişiyle birlikte, yenilikçi yazılımlar açısından sürekli geliştiğini takdir ediyorum. Platforma entegre ettikleri AI araçları, görev oluşturma, yazma komutları veya toplantı özetleri konusunda üretim takımımızın zaman kazanmasını sağladı. AI fonksiyonlarının dışında, Click-up geçmişte kullandığımız çok sayıda Proje Yönetimi platformuyla aynı seviyededir. Click-Up'ın basit bir görevi yerine getirmek için çok fazla katmanı olduğuna inanıyorum. Görev serilerinde daha yüksek düzeyde görünürlük görmek isterim.

📖 Daha Fazla Bilgi: Notları Paylaşma ve İşbirliği Yapma

2. Fathom (Toplantı özetleri ve transkripsiyonları oluşturmak için en iyisi)

via Fathom

Teknolojiye yatkın olmayan bir takımınız varsa, Fathom değerli bir toplantı asistanı olabilir. Fireflies AI'nın karmaşık kullanıcı arayüzünün aksine, Fathom temiz bir arayüze sahiptir, bu da onu proje toplantılarınız için en kolay kullanımlı not alma aracı yapar.

Tartışmalarınızı A'dan Z'ye bir toplantı özetinde düzenleyebilir ve dakikalar içinde bir eylem planı oluşturabilirsiniz. Fathom ayrıntılı toplantı notları oluşturur ve hatta eylem öğelerini çıkarır, böylece bunları hızlı bir şekilde takip e-postaları oluşturmak için kullanabilirsiniz.

En önemli özelliği nedir? Fathom çevirilerde mükemmeldir. 28 dili destekler ve toplantı dilinden bağımsız olarak doğru notlar oluşturur.

En iyi özellikleri keşfedin

Toplantının belirli bölümlerinden kısa video klipler oluşturun ve paylaşın, yalnızca en önemli bilgileri iletin

AI ile görüşme sırasında önemli noktaları oluşturun ve toplantı notlarını özetleyin

Fathom Analytics ile sayfa görüntülemeleri, en çok yönlendirme kaynağı vb. gibi tüm gerekli verileri tek bir gösterge panelinde alın

Sınırlamaları anlayın

Toplantı videosunu otomatik olarak bağlamadan veya sonuna bir "izle" düğmesi eklemeden notları kopyalayıp yapıştırma seçeneği yoktur

Kurulum süreci basit ancak uzun sürmektedir

Fathom fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 19 $

Takım Sürümü : Kullanıcı başına aylık 29 $

Takım Sürümü Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $

Derecelendirmeleri ve yorumları inceleyin

G2: 5/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 5/5 (600+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Fathom hakkında ne diyor?

En iyi yanı, toplantılarımla ilgili neredeyse her şeyi anlaması. En şaşırtıcı yanı ise, tıpkı kişisel bir asistan gibi her toplantıya benimle birlikte katılması. AI özelliği, kayıt tutma konusunda daha çok yönlü olmasını sağlıyor. Genel olarak çok beğendim. Ancak kayıtlarımı indiremiyorum. Ayrıca, tam ekran seçeneği aslında tam ekran değil. Çünkü her zaman ihtiyacım olmayan yan paneli gösteriyor.

En iyi yanı, toplantılarımla ilgili neredeyse her şeyi anlaması. En şaşırtıcı yanı ise, tıpkı kişisel bir asistan gibi her toplantıya benimle birlikte katılması. AI özelliği, kayıt tutmada daha çok yönlü olmasını sağlıyor. Genel olarak çok beğendim. Ancak kayıtlarımı indiremiyorum. Ayrıca, tam ekran seçeneği aslında tam ekran değil. Çünkü her zaman ihtiyacım olmayan yan paneli gösteriyor.

3. Otter. ai (Gerçek zamanlı toplantı transkriptleri oluşturmak için en iyisi)

Otter. ai, küçük takımlar için harika bir Fireflies AI alternatifi. Toplantı notları için bir AI aracı ile birlikte gelir ve toplantı transkripsiyonlarını gerçek zamanlı olarak özetler ve oluşturur, böylece siz görüşmeye tüm dikkatinizi verebilirsiniz.

Aramaya katılamıyorsanız, Otter anahtar toplantı bilgilerini sağlayabilir ve hatta sonraki adımlar için eylem öğeleri oluşturabilir. Ayrıca, metinle senkronize edilmiş belirli ses transkriptlerini arayabilir ve oynatabilir, düzenleyebilir ve resimlerle ve yorumlarla açıklama ekleyebilirsiniz.

Otter. ai en iyi özellikleri

Canlı sesli konuşmaları ve eşzamansız güncellemeleri bir araya getirin ve AI Chat ile Otter ve ekip arkadaşlarınızdan içgörüler elde edin

Otter'ı kullanarak birden fazla konuşmacıyı tanımlayın, transkriptlerde duraklamalar için alanlar oluşturun ve toplantıda tartışılan her konu için zaman damgaları alın

Ekranlar paylaşıldığında veya görüşme sırasında değiştirildiğinde, transkriptlerde bağlam bilgisi için görüntüleri otomatik olarak yakalayın

Otter. ai sınırlamaları

Bazen Otter. ai tüm aramaları kaydetmez

Transkripsiyonlar genellikle çok yanlış çıkıyor

Arama özelliği hatalı ve başlangıçta gezinmek zor olabilir

Otter. ai fiyatlandırma

Temel : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 30 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (280+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (80+ yorum)

Otter.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Ucuzdu, ancak transkripsiyonları iki kez kontrol etmek çok zaman alıyordu ve bu çok sinir bozucuydu. Ses net ve anlaşılırsa iyi işliyor, ancak arka plan gürültüsü veya aksan varsa genellikle doğru algılamıyor.

Ucuzdu, ancak transkripsiyonları iki kez kontrol etmek çok zaman alıyordu ve bu çok sinir bozucuydu. Ses net ve anlaşılırsa iyi işliyor, ancak arka plan gürültüsü veya aksan varsa genellikle doğru algılamıyor.

4. Avoma (Uçtan uca toplantı yönetimi için en iyisi)

via Avoma

Fireflies AI esas olarak bir AI transkripsiyon aracı olsa da, Avoma temel transkripsiyon hizmetlerinin ötesine geçer. Bu, toplantıların planlanmasına, toplantı gündemlerinin oluşturulmasına ve toplantı sonrası analizlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olan bir toplantı yönetim aracıdır.

Avoma, konuşma zekası özellikleriyle tanınır ve toplantılarınızın daha derinlemesine analizini sağlar. Kaliteyi artırmak için çağrı puanlamasını otomatikleştirmenize, satış takımlarını gerçek zamanlı cevaplarla donatmanıza ve takımınızın geri bildirimlerini ve performansını izlemenize olanak tanır.

Avoma'nın en iyi özellikleri

60'tan fazla dilde gerçek zamanlı arama ve toplantı transkriptleri alın

Toplantıları özetleyen ve sonraki adımları dakikalar içinde ileten AI ile takip e-postaları oluşturun

Her toplantı için amaca yönelik puan kartları kullanarak anahtar iyileştirme alanları hakkında içgörüler edinin

Avoma sınırlamaları

Avoma, ilk başta biraz karmaşık gelebilecek birçok ekstra özelliğe sahiptir

Aracın kurulumu uzun sürüyor. En iyi şekilde yararlanmak için her bölümü özelleştirmeniz gerekiyor

Çalma listelerini indiremezsiniz. Çalma listesindeki snippet'i bulmanız, aramayı aramanız ve ardından aramadaki snippet'i bulmanız gerekir

Avoma fiyatlandırması

AI Meeting Assistant : Kullanıcı başına aylık 24 dolar

Konuşma Zekası : Kullanıcı başına aylık 69 dolar

Gelir Zekası: Kullanıcı başına aylık 99 dolar

Avoma puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.300+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Avoma hakkında ne diyor?

Avoma, günlük olarak kullandığım araçlardan biridir. AI derecelendirme ve aramalarla ilgili geri bildirim. Unutabileceğiniz şeylere dikkat etmenize veya aramaları yönetirken veya aramalara katılırken iyileştirebileceğiniz fırsatları belirlemenize yardımcı olur. Geri bildirim, sağlayabileceğiniz müşteri desteğini bir üst seviyeye taşımaya yardımcı olur. Yazılımın kendisi çok kolay kullanılır ve diğer yazılımlarla entegre edilerek çağrıların kolayca kaydedilmesini sağlar. Ancak bazen AI geri bildirimi çok katı olabilir ve çağrıdaki değişkenleri veya çağrı akışını hesaba katmayabilir.

Avoma, günlük olarak kullandığım araçlardan biridir. AI notlandırma ve aramalar için geri bildirim. Unutabileceğiniz şeylere dikkat etmenize veya aramaları yönetirken veya aramalara katılırken iyileştirebileceğiniz fırsatları belirlemenize yardımcı olur. Geri bildirim, sağlayabileceğiniz müşteri desteğini bir üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur. Yazılımın kendisi çok kolay kullanılır ve diğer yazılımlarla entegre edilerek çağrıların kolayca kaydedilmesini sağlar. Ancak bazen AI geri bildirimi çok katı olabilir ve çağrıdaki değişkenleri veya çağrı akışını hesaba katmayabilir.

📖Daha fazla bilgi: En İyi Toplantı Yönetimi ve Gündem Yazılımı Çözümleri

5. Grain (Toplantı klipleri oluşturmak ve takımların senkronizasyonunu sağlamak için en iyisi)

via Grain

Grain, takım işbirliği özellikleriyle Fireflies AI'nın bir alternatifi olarak öne çıkıyor. Bu araç, Fireflies'ın ses klipleri gibi, ancak daha iyi bir şekilde belirli toplantı anlarını kliplerle vurgulamanıza olanak tanır. Bu özellik, yalnızca önemli toplantı bölümlerini takım üyelerinizle paylaşmanız gerektiğinde mükemmeldir. Ayrıca, kişileri etiketleyebilir ve otomatik bildirimlerle onları uyarabilirsiniz.

En iyi yanı, Grain'i Zoom ve Microsoft Teams ile entegre ederek toplantı notları alabilir, toplantıları kaydedebilir, transkripsiyonunu yapabilir, özetleyebilir ve hatta toplantı tutanakları oluşturabilirsiniz. Ayrıca, toplantı notlarını istediğiniz şekilde yapılandırmak için toplantı notu şablonlarını da kullanabilirsiniz.

Grain'in en iyi özellikleri

Canlı not defteri ile notlar yazın, belirli anları etiketleyin veya toplantı bölümlerini kırpın

Transkript bölümlerini vurgulayın, zaman damgalı yorumlar bırakın ve ilgili kişileri etiketleyin

Video klipler oluşturun ve bunları çalma listeleri ve hikayelerle takımlar arasında paylaşın

Gren sınırlamaları

Akıllı etiketlerdeki kelime tanıma sınırlıdır. Aramalar boyunca belirli kelimeleri tutarlı bir şekilde yakalamak zordur

Ön tanımlı olarak, toplantı kayıtları yalnızca şirket içinde paylaşılabilir

Otomatik kategorizasyon fonksiyonu, seçici dış toplantıları kaydetme ve AI özetlerini Slack üzerinden gönderme seçeneğine sahip değildir

Tahıl fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Koltuk başına aylık 19 $

İş : Koltuk başına aylık 39 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Puanlar ve yorumlar

G2: 4,7/5 (290+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Grain hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Birçok farklı arama kaydetme, not alma ve toplantı inceleme uygulamasını denedim. Grain, tüm bu süreci kolaylaştıran tek uygulama. Gong ve diğerlerine kıyasla snippet'leri, konuşma kayıtları ve arama özelliği çok kolay.

Birçok farklı arama kaydetme, not alma ve toplantı inceleme uygulamasını denedim. Grain, tüm bu süreci kullanımı kolay hale getiren tek uygulama. Gong ve diğerlerine kıyasla snippet'leri, konuşma kayıtları ve arama özelliği çok kolay.

💡Profesyonel İpucu: Takımınızda standart bir klip paylaşım protokolü uygulayın. Örneğin, klipleri iki dakikanın altında tutun ve açıklamalara bağlam ekleyin, böylece toplantıyı tamamen izlemeden konusunu hızlıca anlayabilirsiniz.

6. MeetGeek. ai (Not alma ve toplantı notları deposu oluşturmak için en iyisi)

via MeetGeek

MeetGeek, notlar almanıza, AI özetleri oluşturmanıza ve gündem ayarlarından takip işlemlerine kadar toplantı yönetimini otomatikleştirmenize yardımcı olan mükemmel bir Fireflies AI alternatifidir. Konuşmalarınızı dinler ve bunları anahtar konular ve önemli noktalar olarak kategorize eder, örneğin gerçekler, eylem öğeleri, kararlar, endişeler vb.

MeetGeek ayrıca, aramalardan anahtar bilgileri otomatik olarak çıkarmanıza ve geçmiş toplantıları takip etmenize olanak tanır. Bu araç, HubSpot gibi CRM sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve satış görüşmeleri sırasında önemli müşteri bilgileri sağlar.

MeetGeek. ai en iyi özellikleri

Geçmiş toplantıların notlarına erişin ve anahtar kelime aramasıyla belirli ayrıntıları hatırlayın

Her toplantıdan sonra, önemli noktaları özetleyen ayrıntılı e-posta özetleri gönderin

AI destekli toplantı asistanınızın adını, sohbet mesajlarını ve paylaştığınız toplantı özetlerini özelleştirerek markanızı bir üst seviyeye taşıyın

MeetGeek. ai sınırlamaları

Birkaç kullanıcı, bir toplantıyı paylaştıklarında MeetGeek'in ön tanımlı müdahalesinden hoşlanmamaktadır. Bu araç, kullanıcılar yalnızca notlara erişmek için bir oturum açsa bile, katılımcıların her toplantısına kendini ekler

Kayıt özelliği gezinmesi zordur ve bağlantıyı bulmak ve toplantıya eklemek için birkaç tıklama gerekir

MeetGeek. ai fiyatlandırma

Temel : Ücretsiz plan

Pro : Kullanıcı başına aylık 19 $

İş : Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59 $

MeetGeek. ai puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar MeetGeek. ai hakkında ne diyor?

MeetGeek'in kullanım kolaylığını, toplantı bittikten hemen sonra toplantı tutanaklarını, notları ve içgörüleri alabilme özelliğini, mevcut kişiselleştirme özelliklerini ve Müşteri Desteğinin harika olmasını seviyorum. Ancak, bazen son dakikada planlanan toplantılara katılamıyor.

MeetGeek'in kullanım kolaylığını, toplantı bittikten hemen sonra toplantı tutanaklarını, notları ve içgörüleri alabilme özelliğini, mevcut kişiselleştirme özelliklerini ve Müşteri Desteğinin harika olmasını seviyorum. Ancak, bazen son dakikada planlanan toplantılara katılamıyor.

📖 Daha Fazla Bilgi: Notları Paylaşma ve İşbirliği Yapma

7. tl;dv (Kurumsal takımların önemli toplantı ayrıntılarını yakalamak ve AI raporları oluşturmak için en iyisi)

tl;dv, Zoom, Teams ve Google Meet dahil olmak üzere toplantı platformlarınıza doğrudan bağlanan ve tüm toplantılarınızı kaydetme gibi zorlu işleri yapan akıllı toplantı asistanıdır. AI özetleri ve konuşmalarınızın önemli noktalarını oluşturabilir, ayrıntılı transkriptler alabilir, transkriptteki belirli bölümlere atlayabilir, önemli anları etiketleyebilir ve klipler oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz.

Fireflies AI'dan farklı olarak, bu araç raporlama temalarını ve şablonlarını özelleştirerek toplantı bilgilerini istediğiniz şekilde sunmanızı sağlar. En güzel yanı ne mi? tl;dv, işleri kolaylaştırmak için her günün sonunda yapılacaklar listesinin bir özetini gönderir.

tl;dv en iyi özellikler

Toplantılardan klipler oluşturun ve bunları tek bir makaraya birleştirerek takım sohbetinizi birden fazla kliple doldurmayın

Daha sonra tekrar incelemek istediğiniz önemli toplantı bölümlerini zaman damgası ile işaretleyin ve takım arkadaşlarınızı tartışmaya dahil edin

Ortalama konuşma süresi, en uzun monolog, sorular ve daha fazlası gibi konuşmacı bilgilerini edinin

tl;dv sınırlamaları

Bazen, ücretsiz sürüm kullanıldığında tl;dv bot toplantılarda görünmez

Mobil sürüm, masaüstü sürümüne göre oldukça az sezgiseldir, bu da hareket halindeyken toplantıları kaydetmeyi zorlaştırır

Toplantı kayıt görüntüleyicide kayıtları oynatırken sorunlar yaşanıyor

tl;dv fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro : Koltuk başına aylık 29 $

İş : Koltuk başına aylık 98 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

tl;dv puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: Yorum yok

Gerçek kullanıcılar tl;dv hakkında ne diyor?

Katılmadığım toplantılara TLDV göndermek ve transkript özelliğini kullanmak verimliliğimi büyük ölçüde artırdı. Konuşmanın zor kısımlarına hızlıca gidebilmek ve karmaşık sohbetleri hızla özetleyebilmek hayatımı değiştirdi. Destekleri mükemmel ve fiyatları da makul. Artık her toplantıda kullanıyorum. Ancak, transkript özelliğinin genişletilmesini ve toplantının anahtar noktalarını tl;dv kullanıcısı olsun ya da olmasın takımımdaki herkese kolayca aktarabilmeyi ve paylaşabilmeyi isterim. Ayrıca, tüm platformlar kayda izin vermediğinden, bunu ekran/ses kaydedici olarak kullanabilmek ve transkriptleri oradan alabilmek de harika olurdu.

Katılmadığım toplantılara TLDV göndermek ve transkript özelliğini kullanmak verimliliğimi büyük ölçüde artırdı. Konuşmanın zor kısımlarına hızlıca gidebilmek ve karmaşık sohbetleri hızla özetleyebilmek hayatımı değiştirdi. Destekleri mükemmel ve fiyatı da makul. Artık her toplantıda kullanıyorum. Ancak, transkript özelliğinin genişletilmesini ve toplantının anahtar noktalarını tl;dv kullanıcısı olsun ya da olmasın takımımdaki herkese kolayca aktarabilmeyi ve paylaşabilmeyi isterim. Ayrıca, tüm platformlar kayda izin vermediğinden, ekran/ses kaydedici olarak kullanabilmem ve transkriptleri oradan alabilmem de harika olurdu.

📖 Daha Fazla Bilgi: Excel ve ClickUp'ta Ücretsiz Görev Listesi Şablonları

8. Gong (Satış takımlarının çağrıları analiz etmek ve iyileştirmek için en iyisi)

via Gong

Gong, toplantı kayıtları ve satış zekasının birleşimidir. Müşterilerin sorunlu noktalarını belirleme, müşteri etkileşimlerini yakalama, anlaşma durumuna ilişkin AI içgörüleri ve daha fazlası gibi derin satış analizi özellikleri sunan bir AI transkripsiyon aracıdır.

Bu araç, satış, ürün ve pazarlama takımlarını tek bir çatı altında toplar. Satış takımları aramaları izleyip anlaşmaları analiz ederken, pazarlama ve ürün takımları Gong ile müşteri geri bildirimlerini yakalayabilir. Ayrıca, bu aracı kullanarak hızlı takip e-postaları da oluşturabilirler.

Gong, satış toplantılarının transkripsiyonunun yanı sıra tahminler, boru hattı yönetimi ve müşteri kaybı analizinde yardımcı olur. Ayrıca satış sunumlarını ve müşteri etkileşimlerini iyileştirmeye yönelik öneriler de sunar.

Gong'un en iyi özellikleri

Satış toplantıları, telefon görüşmeleri, e-postalar ve notlarda önemli bilgileri arayın

Anlaşma faaliyetlerinden haberdar olmak için 30 saniyelik özetler oluşturun

Fiyatlandırma konuşmaları, rakiplerin bahsetmeleri vb. ile ilgili anlaşma bilgilerini elde edin ve riskleri belirleyin

Tahmin ve raporlama ile satış sürecindeki trendleri belirleyin, pazar bilgilerini keşfedin ve fırsatları bulun

Gong sınırlamaları

Gösterge paneli çok karmaşık ve anahtar bilgileri daha hızlı filtrelemek için kolay bir yol yok

Toplu çağrı indirmelerine izin vermez, bu da büyük veri hacmine sahip kurumsal kullanıcılar için verimsizdir

Gong ekibinin desteği olmadan self servis kayıt süreci uzun sürüyor

Birkaç kullanıcıya göre, Gong küçük işletmeler için pahalıdır

Gong fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Gong puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (6.000+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (500+ yorum)

Gong hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Gong, satış takımımız için büyük bir fark yarattı. Çağrıları gözden geçirmek, neyin işe yaradığını tespit etmek ve birbirimizden öğrenmek için harika. Konuşma süresi ve itirazlar gibi şeyleri vurgulamasını seviyorum, böylece çağrıları gerçekten anlayabiliyoruz. Ayrıca, CRM sistemimizle bağlantılı olduğu için her şey tek bir yerde. Yaklaşımımızı iyileştirmede ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmada çok yardımcı oldu. Ancak, Gong'da çok fazla bilgi var ve ilk başta biraz bunaltıcı gelebilir. Gösterge panelini filtrelemek daha kolay olsaydı, anahtar detaylara daha hızlı odaklanabilirdik.

Gong, satış takımımız için büyük bir fark yarattı. Çağrıları gözden geçirmek, neyin işe yaradığını tespit etmek ve birbirimizden öğrenmek için harika. Konuşma süresi ve itirazlar gibi şeyleri vurgulamasını seviyorum, böylece çağrıları gerçekten anlayabiliyoruz. Ayrıca, CRM sistemimizle bağlantılı olduğu için her şey tek bir yerde. Yaklaşımımızı iyileştirmede ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmada çok yardımcı oldu. Ancak, Gong'da çok fazla bilgi var ve ilk başta biraz kafa karıştırıcı olabilir. Gösterge panelini filtrelemek daha kolay olsaydı, anahtar detaylara daha hızlı odaklanabilirdik.

🧠 Biliyor muydunuz? Satış işlemlerinin %80'i en az beş takip e-postası veya başka bir iletişim formu gerektirir. AI toplantı araçlarıyla, minimum çabayla hızlı bir şekilde takip e-postaları oluşturabilirsiniz.

9. Tactiq (Otomatik gerçek zamanlı transkripsiyon için en iyisi)

via Tactiq

Tactiq, botun toplantınıza katılmadan canlı toplantıları kaydeden, transkripsiyonunu yapan ve özetleyen bir toplantı asistanıdır. Bu araç, konuşmaları izlemek ve bir sonraki adımlarınızı belirleyecek içgörüler elde etmek için yapılandırılmış toplantı notları sağlar.

Toplantıları gerçek zamanlı olarak yazıya döker, canlı aramalar sırasında notları vurgulamanıza olanak tanır ve katılımcılara canlı transkript hakkında bildirimde bulunur. Ayrıca toplantı sırasında ekran görüntüleri alabilir, eylem öğeleri oluşturabilir, takip e-postaları gönderebilir ve kişiselleştirilmiş AI sorguları ile özel içgörüler elde edebilirsiniz.

Tactiq'in en iyi özellikleri

Transkriptlere ekran görüntüleri ekleyin ve transkriptleri özetlere, özetlere ve ilerleme güncellemelerine dönüştürerek toplantılarınızın verimliliğini artırın

Konuşmacı tanımlama özelliği ile katılımcılara göre transkript dökümlerini alın

Tactiq AI ile sorular sorun, Jira biletleri oluşturun ve görevler atayın

Tactiq sınırlamaları

Analitik özelliği temel düzeydedir

Bazen transkripsiyon kelimeleri yanlış olabilir

Ücretsiz sürümde ayda sadece 10 transkript mevcuttur

Tactiq fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Takım : Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel

Tactiq puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Tactiq hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Tactiq, Google, Microsoft ve Zoom gibi birçok farklı çevrimiçi toplantı platformundan toplantıları özetlemek için AI'yı depolayan ve kullanan inanılmaz ama basit bir fonksiyona sahiptir. Çoğu "AI teknolojisinin" abartıldığı bir dönemde olduğumuza inanıyorum, bu yüzden fiyatlandırması absürt. Ücretli bir kullanıcı değilim, bu yüzden sadece ücretsiz transkripsiyonları kullanıyorum ve ardından her şeyi özetlemek için ClickUp AI'yı kullanıyorum. Kısacası, gerçekten pahalı.

Tactiq, Google, Microsoft ve Zoom gibi birçok farklı çevrimiçi toplantı platformundan toplantıları özetlemek için AI'yı depolayan ve kullanan inanılmaz ama basit bir fonksiyona sahiptir. Çoğu "AI teknolojisinin" abartıldığı bir dönemde olduğumuza inanıyorum, bu yüzden fiyatlandırması absürt. Ücretli bir kullanıcı değilim, bu yüzden sadece ücretsiz transkripsiyonları kullanıyorum ve ardından her şeyi özetlemek için ClickUp AI'yı kullanıyorum. Kısacası, gerçekten pahalı.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %83'ü takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbeti kullanıyor. Ancak, iş günlerinin neredeyse %60'ı bu araçlar arasında geçiş yapmak ve bilgi aramakla geçiyor. ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama ile proje yönetimi , mesajlaşma, e-postalar ve sohbetler tek bir yerde bir araya geliyor! Merkezileştirme ve enerji kazanma zamanı!

10. Chorus. ai (Anlaşma tabanlı konuşma zekası için en iyisi)

Chorus. ai, Fireflies ile benzer transkripsiyon özelliklerine sahiptir. Toplantıları kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve konuşmacı tanımlama ve transkript indirme özellikleriyle özetler. Ayrıca önemli toplantı bölümlerinden alıntılar alabilir ve bunları doğrudan katılımcılara gönderebilirsiniz.

Ancak, Fireflies AI'dan farklı olarak, Chorus. ai konuşmaları gerçek zamanlı olarak analiz ederek, sunumlara ve stratejilere bilgi sağlayan eyleme geçirilebilir içgörüler sunar. Bu araç, aramalar, video konferanslar ve e-postalar dahil tüm konuşmaları yakalar ve bunları analiz ederek anlaşma olasılığını belirler.

Chorus. ai en iyi özellikleri

Satış görüşmelerini transkribe edin, içgörüler çıkarın ve görüşme kayıtlarını derecelendirerek etkilerini belirleyin

Etkileşimli raporlar ve gösterge panelleri kullanarak satış görüşmesi analizlerini, çalışan ve takım performanslarını görüntüleyin

Kaydedilmiş görünüm sunumlarını inceleyerek iyileştirilmesi gereken alanları belirleyin

Chorus. ai sınırlamaları

Toplantı özetleri ayrıntılı bilgilerden yoksundur, bu da kullanıcıların transkriptleri tekrar gözden geçirmelerine neden olur ve bu da sinir bozucu olabilir

Chorus, özetler, özetler ve eylem öğelerinde öğeleri sıklıkla tekrarlar, bu da kapsamlı kontroller ve düzenlemeler yapmayı zorunlu kılar

Sınırlı rapor ve gösterge paneli özelleştirme özelliklerine sahiptir

Yazılım, büyük veri hacimlerini işlerken gecikmeler yaşıyor ve bu da performansı etkiliyor

Chorus. ai fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Chorus. ai puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2.900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Chorus.ai hakkında ne diyor?

Toplantı biter bitmez, transkripsiyonlu toplantı notlarımı iş arkadaşlarım ve diğer kişilerle paylaşmak için hazır hale getiriyorum. Ekstra zamana gerek yok, bir tıkla halloluyor. Ayrıca, kameramla kaydettiğim birkaç video toplantıyı da transkripsiyonladım ve birkaç dakika içinde transkripsiyonları hazır oldu! Ancak, değerli özelliklere sahip olmasına rağmen, hala iyileştirilmesi gereken birkaç alan buluyorum. Örneğin, yeni bir kullanıcının katılmasını istemek, karmaşık ve kafa karıştırıcı kullanıcı arayüzü nedeniyle ona uygun bir rehberlik yapmamı gerektiriyor ve bu da gezinmeyi zorlaştırıyor. Raporlar ve gösterge panelleri için platformun özelleştirme seçenekleri de sınırlıdır, bu da özellikle büyük veri hacimlerinde performans düşüşlerine neden olmaktadır.

Toplantı biter bitmez, transkripsiyonlu toplantı notlarımı iş arkadaşlarım ve diğer kişilerle paylaşmak için hazır hale getiriyorum. Ekstra zamana gerek yok, bir tıkla halloluyor. Ayrıca, kameramla kaydettiğim birkaç video toplantıyı da transkripsiyonladım ve birkaç dakika içinde transkripsiyonları hazır oldu! Ancak, değerli özelliklere sahip olmasına rağmen, hala iyileştirilmesi gereken birkaç alan buldum. Örneğin, yeni bir kullanıcının katılmasını istemek, karmaşık ve kafa karıştırıcı kullanıcı arayüzü nedeniyle ona uygun bir rehberlik yapmamı gerektiriyor ve bu da gezinmeyi zorlaştırıyor. Raporlar ve gösterge panelleri için platformun özelleştirme seçenekleri de sınırlıdır, bu da özellikle büyük veri hacimlerinde performans düşüşlerine neden olur.

📖 Daha Fazla Bilgi: Word ve ClickUp için Toplantı Tutanağı Şablonları ve Örnekleri

Toplantı Asistanınız olarak ClickUp'ı seçin

Toplantılar sizi tüm gün meşgul edebilir ve verimliliğinizi düşürebilir, ancak yükü hafifletecek doğru AI toplantı aracına sahipseniz bu durum değişir. Öyleyse, işiniz için en iyi Fireflies AI alternatifini seçmek her şeyin anahtarıdır.

Etkili toplantılar için ideal aracı bulmak için iş ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurun. Örneğin, temel bir transkripsiyon aracı arayan küçük bir takım iseniz, Tactiq'in AI özelliklerini deneyebilirsiniz. Benzer şekilde, satış çağrılarının kalitesini artırmak isteyen bir kurumsal iseniz, Avoma veya Chorus. ai'yi deneyebilirsiniz.

İş için her şeyi içeren bir uygulama arıyorsanız, ClickUp'ı seçin. Toplantıları kaydetmek, klipleri paylaşmak, toplantı özetleri ve raporlar oluşturmak veya toplantı notlarınızdan doğrudan proje görevleri oluşturmak istiyorsanız, ClickUp hepsini sunar!

Daha verimli toplantılar için ClickUp'a ücretsiz kaydolun!