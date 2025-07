2025'te Keşfedilecek En İyi 10 Fireflies AI Alternatifi

En iyi yanı, toplantılarımla ilgili neredeyse her şeyi anlaması. En şaşırtıcı yanı ise, tıpkı kişisel bir asistan gibi her toplantıya benimle birlikte katılması. AI özelliği, kayıt tutma konusunda daha çok yönlü olmasını sağlıyor. Genel olarak çok beğendim. Ancak kayıtlarımı indiremiyorum. Ayrıca, tam ekran seçeneği aslında tam ekran değil. Çünkü her zaman ihtiyacım olmayan yan paneli gösteriyor.