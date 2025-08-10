hızlı ve Doğru Transkripsiyon için En İyi 10 Ses-Metin Dönüştürücü

Sadece bir cümleyi anlamak için 10 dakikalık bir ses kaydını beş kez dinlediniz mi?

Ders notlarını kaydetmek, röportajları düzenlemek veya toplantı tutanaklarını yönetmek için sesleri manuel olarak transkripsiyonlamak, kimsenin sevmediği ve yapılması gereken zaman alıcı bir görevdir.

Ses-metin dönüştürücü, sesli notlardan tam uzunlukta video dosyalarına kadar ses kayıtlarını dakikalar içinde net ve düzenlenebilir metinlere dönüştürür.

Bu kılavuzda, konuşulan içeriği aranabilir ve paylaşılabilir transkriptlere dönüştürmek için en iyi ücretsiz ses-metin dönüştürücülerini ele alacağız.

🧠 İlginç Bilgi: Belirli medyayı transkripsiyonun bir formu olarak yeniden üretmeyi düşünürseniz, bunu yapmak için ilk makineyi Thomas Edison geliştirdi. 1877'de Edison'un fonografı, sesi kaydeden ve yeniden üreten ilk cihaz oldu. Ancak, bu yöntem kırılgan ve hasara meyillidir.

İşte ses-metin dönüştürücü araçlarının kısa bir karşılaştırması. En iyisini seçmenize yardımcı olacak seçenekleri inceleyebilirsiniz:

Ses-Metin Dönüştürücü Aracı En iyisi Anahtar Özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Entegre transkripsiyon, işbirliği ve görev yönetimine ihtiyaç duyan bireyler, içerik oluşturucular, podcast yayıncıları, uzaktaki takımlar ve her boyuttaki işletmeler için en iyisi AI Notetaker ile sesli not transkripsiyonu, görev entegrasyonu, takım işbirliği Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri Otter. ai Toplantılar sırasında gerçek zamanlı AI transkripsiyona ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli takımlar, öğrenciler ve uzaktan çalışan profesyoneller için en iyisi Çoklu dil desteği, konuşmacı tanımlama, Zoom/Google Meet ile entegrasyon Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 8,33 $'dan başlar Descript Ses/video ile birlikte transkriptleri düzenlemesi gereken bireyler, içerik oluşturucular ve podcast yayıncıları için en iyisi Overdub özelliği, çoklu konuşmacı algılama ve video düzenleme Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 24 $'dan başlar Rev İnsan tarafından incelenmiş transkripsiyonlara ihtiyaç duyan bireyler, öğrenciler ve işler için en iyisi İnsan transkripsiyon hizmetleri, video dosyası altyazıları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 14,99 $'dan başlar Trint İşbirliğine dayalı düzenleme ile AI destekli transkripsiyona ihtiyaç duyan orta ölçekli takımlar, gazeteciler ve içerik oluşturucular için en iyisi Gerçek zamanlı düzenleme, otomatik özetler, aranabilir transkriptler Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar aylık 80 $'dan başlar Sonix Hızlı, çok dilli transkripsiyona ihtiyaç duyan küresel takımlar, içerik oluşturucular ve öğrenciler için en iyisi Çoklu dil desteği, otomatik noktalama ve konuşmacı tanımlama Ücretsiz standart plan, Ücretli plan 16,522 $/ay'dan başlar. Koltuk başına HappyScribe Kullanımı kolay transkripsiyona ihtiyaç duyan çok dilli takımlar, eğitimciler ve içerik oluşturucular için en iyisi Otomatik transkripsiyon, yüksek doğruluk, video dosyaları için destek Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 9 $'dan başlar Notta Sesleri birden çok dile transkripsiyonlaması gereken bireyler, öğrenciler ve küçük takımlar için en iyisi Çoklu dil desteği, otomatik noktalama ve gerçek zamanlı transkripsiyon Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 13,49 $/aydan başlar Temi Hızlı, sade ve uygun fiyatlı transkripsiyona ihtiyaç duyan bireyler, öğrenciler ve serbest çalışanlar için en iyisi Anında transkripsiyon, MP3, MP4, WAV ve M4A formatlarını destekler Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; 0,25 $/dk'dan başlayan fiyatlarla kullandıkça ödeyin Google Konuşmayı Metne Dönüştür Hızlı, sade ve uygun fiyatlı transkripsiyona ihtiyaç duyan bireyler, öğrenciler ve serbest çalışanlar için en iyisi Gerçek zamanlı konuşma-metin transkripsiyonu , otomatik noktalama, çoklu dil desteği Ücretsiz katman mevcuttur; Ücretli kullanım 15 saniye başına 0,006 $'dan başlar

Ses-metin dönüştürücüde nelere dikkat etmelisiniz?

İş akışınıza uygun hızlı, doğru ve güvenli transkripsiyonlar elde etmek için ses-metin dönüştürücülerdeki şu anahtar özellikleri göz önünde bulundurun:

Doğruluk : Çeşitli aksanları, hızlı konuşanları ve arka plan gürültüsünü transkripsiyonunuzu bozmadan işler

Hız : 5 dakikalık bir ses dosyasını hızlı bir şekilde transkribe eder, kahve molası gerekmez

Dosya biçimi desteği : WAV, MP3, MP4, AAC, FLAC, AVI ve MOV gibi çok çeşitli ses ve video biçimlerini destekler

Güvenlik : Verilerinizi, özellikle gizli dersler veya toplantılar söz konusu olduğunda korur

Entegrasyon desteği : Google Dokümanlar, görev yöneticileri veya video düzenleme yazılımları gibi halihazırda kullandığınız araçlarla bağlantı kurar

Dışa aktarma seçenekleri : Altyazılar için TXT, DOCX, PDF veya SRT gibi esnek biçimlerde transkriptlerin dışa aktarılmasına olanak tanır

Dil desteği: Çok dilli iş akışları için birden çok dil ve lehçede transkripsiyon sunar

👀 Biliyor muydunuz? Dünya çapında hükümetler, öğrenmeyi daha erişilebilir hale getirmek için eğitimde konuşmayı metne dönüştürme teknolojisini teşvik ediyor. ABD'de, Engelli Bireyler Eğitim Yasası (IDEA), işitme engelli öğrenciler için etkileşimli transkripsiyon araçlarının kullanımını desteklemektedir.

En İyi Ses-Metin Dönüştürücü

Artık neye bakmanız gerektiğini bildiğinize göre, profesyonel gibi transkripsiyon yapmanıza yardımcı olacak en iyi araçları inceleyelim.

1. ClickUp (Takım verimlilik iş akışları için en iyisi)

ClickUp AI Notetaker ile her kelimeyi yakalayın

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, sağlam sesli not transkripsiyonu, sorunsuz görev entegrasyonu ve güçlü takım işbirliği özelliklerini tek bir yerde sunan, yapay zeka destekli komut merkezinizdir.

ClickUp AI Not Tutan

ClickUp AI Notetaker, Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet gibi platformları destekleyerek toplantı, sesli notlar ve video görüşmelerinden sesleri otomatik olarak metne dönüştürür.

Bir toplantı veya kayıt sonrasında, ClickUp, ClickUp Belgeleri'nde yapılandırılmış bir belge oluşturur. Belge, ses ve video kayıtlarını içerir, böylece anahtar anları tekrar izleyebilirsiniz. Toplantı adı ve tarihi hızlı başvuru için en üstte yer alır ve kimlerin katıldığını izlemek için tam bir katılımcı listesi bulunur.

Ayrıca, tüm konuşmanın aranabilir bir transkripti de vardır, böylece gerektiğinde belirli bölümleri genişletebilir veya yakınlaştırabilirsiniz. Ama bununla da bitmiyor: ClickUp anahtar noktaları çıkarır, bunları konuya göre düzenler ve hatta kullanışlı bir kontrol listesinde uygulanabilir sonraki adımları listeler.

Transkriptleri, video dosyalarını ve özetleri otomatik olarak gizli bir belgeye kaydedin

Bu otomatik transkripsiyon süreci, hiçbir ayrıntının kaçmamasını sağlar ve röportajlar, dersler, beyin fırtınası oturumları veya podcast kayıtlarının transkripsiyonu için idealdir.

İçerik oluşturucular için bu, ses dosyalarını kolayca aranabilir, düzenlenebilir metne dönüştürebileceğiniz, önemli kısımları çıkarabileceğiniz ve video içeriği için altyazılar oluşturabileceğiniz anlamına gelir.

💡 Bonus: Eğer şunları yapmak istiyorsanız: İşlerinizi sesle isteyin, dikte edin ve komut verin — ellerinizi kullanmadan, her yerde, Talk to Text 'i kullanın

40'tan fazla dilde ses-metin desteği alın, böylece küresel ekibiniz için mükemmel bir çözüm elde edin.

ChatGPT, Claude ve Perplexity gibi düzinelerce bağlantısız AI aracını tek bir LLM'den bağımsız, kurumsal kullanıma hazır çözümle değiştirin

ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve web'de anında arama yapın

Sonra ClickUp Dokümanlar var. Verimlilik yığınınıza daha işlevsel bir Google Dokümanlar entegre etmek istediyseniz. Notları düzenleyebilir, yorum yapabilir, paylaşabilir ve ses transkriptlerini Görevlere veya OKR'lere gerçek zamanlı olarak bağlayabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak takımınızla işbirliği yapın ve ortak bir belge üzerinde çalışın

Gizli Belgeler güvenlik ve gizliliği sağlarken, toplantı notlarını etiketleme, arama ve filtreleme özelliği belirli bilgileri kolayca bulmanızı sağlar. Toplantıyı kaçıran takım üyeleri, transkripti veya özeti inceleyerek hızlıca bilgiye ulaşabilir ve herkes belge içinde doğrudan yorum veya düzenleme yapabilir.

ClickUp Brain

Temel ses-metin dönüştürücülerden farklı olarak, ClickUp, bağlam içinde ekip arkadaşlarını etiketlemekten, transkriptler aracılığıyla doğrudan görev atamaya kadar tam bir işbirliği için tasarlanmıştır.

Toplantılar sırasında veya transkripsiyonlu ses dosyalarında belirlenen eylem öğeleri anında ClickUp Görevlerine dönüştürülebilir, takım üyelerine atanabilir ve tamamlanana kadar izlenebilir.

Bu otomatikleştirilmiş iş akışı ClickUp Brain tarafından gerçekleştirilir.

ClickUp Brain ile aramalarınızdaki her eylem öğesini izlenebilir bir Görev haline getirin

Brain, tartışmadan uygulamaya kadar tüm iş akışını kolaylaştırır. Toplantı kararlarının takip edilmesini sağlamak isteyen uzaktaki takımlar ve verimlilik odaklı kullanıcılar için mükemmeldir.

Brain, devam eden ses ve metin verilerinize dayalı olarak takımınızın iş akışlarını öğrenir, ilgili belgeleri ortaya çıkarır, görev önceliklerini önerir ve hatta içerik taslakları oluşturur. Ayrıca özetleri ve eylem öğelerini takım Sohbet kanallarına otomatik olarak gönderir, böylece araçlar arasında bilgileri manuel olarak aktarma gereksinimi ortadan kalkar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Metni vurgulayın veya eğik çizgi komutlarını kullanarak içeriği İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Çince, Arapça ve daha birçok dile anında dönüştürün

Kapsamlı dokümantasyon ve kolay inceleme için toplantıların tam ses ve video kayıtlarına transkripsiyonlarla birlikte erişin

Belgeler Hub veya ClickUp Takvim' den tüm toplantı notlarını ve transkriptlerini arayın ve filtreleyin, böylece geçmiş tartışmaları ve kararları kolayca bulun.

AI Yazma Asistanı ile içerik oluşturun ve düzenleyin; proje belgeleri, raporlar ve video dosyaları için altyazılar taslak haline getirin, özetleyin ve iyileştirin

Transkriptlerden görev listesi oluşturmayı otomatikleştirin ve atanan görevleri yokluğunda takım üyeleriyle paylaşın

ClickUp Clips' te AI destekli transkripsiyon özelliğini kullanarak kaydedilmiş video klipler üzerinde aranabilir metinler oluşturun

ClickUp sınırlamaları

Yalnızca transkripsiyon için kullanıyorsanız, öğrenme eğrisi biraz zor olabilir

Takım bağlamı olmadan uzun formatlı video/ses dosyalarını transkripsiyon için ideal değildir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

ClickUp, özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano, Gantt, Takvim), güçlü otomasyonlar ve yerleşik belgeler, hedefler ve zaman takibi ile eşsiz bir esneklik sunar — hepsi tek bir çalışma alanında. Takım işbirliğini ve proje yönetimini merkezileştirerek Trello, Asana ve Notion gibi birden fazla aracı tek bir uyumlu sistemle değiştirmemizi sağlar. Takımları ve projeleri yönetmek için güçlü, hepsi bir arada verimlilik aracı.

ClickUp, özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano, Gantt, Takvim), güçlü otomasyonlar ve yerleşik belgeler, hedefler ve zaman takibi ile eşsiz bir esneklik sunar — hepsi tek bir çalışma alanında. Takım işbirliğini ve proje yönetimini merkezileştirerek Trello, Asana ve Notion gibi birden fazla aracı tek bir uyumlu sistemle değiştirmemizi sağlar. Takımları ve projeleri yönetmek için güçlü, hepsi bir arada verimlilik aracı.

2. Otter. ai (Gerçek zamanlı toplantı transkripsiyonu için en iyisi)

Otter. ai, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams için gerçek zamanlı transkripsiyonun favorisidir. Siz konuşurken konuşulanları yapılandırılmış notlara dönüştürür.

Ses veya video ile çalışıyor olsanız da, FLV gibi birçok biçimi destekler ve transkriptleri TXT, DOCX, PDF ve hatta altyazılar için SRT olarak dışa aktarmanıza olanak tanır.

Google Takvim ve Dropbox gibi araçlarla entegrasyonları sayesinde iş akışınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlar. Ayrıca birden fazla dili destekler, konuşmacı etiketleri ekler ve konuşmaları paylaşılabilir notlara ve eylem öğelerine dönüştürür. Toplantılar, dersler, podcast'ler ve tek kelimesini bile kaçırmak istemediğiniz her şey için mükemmeldir.

Otter. ai en iyi özellikler

Çoklu dil desteği (İspanyolca, Almanca, Fransızca vb.) ile AI tarafından oluşturulan özetler ve toplantı notları alın

Otter AI Chat'i kullanarak transkriptler içinde hızlı bir soru-cevap oturumu gerçekleştirin

Ses dosyasından konuşmacıları ve özel kelime dağarcığını tanımlayın

Google Takvim, Dropbox ve daha fazlasıyla entegre edin

Otter. ai sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü, sık sık görünen ek satış uyarıları nedeniyle kafa karıştırıcı olabilir

Konuşmacı etiketleme, doğruluk için manuel ayarlamalar gerektirebilir

Otter. ai fiyatlandırma

Temel : Ücretsiz plan mevcuttur

Pro : Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai Puanlar ve Yorumlar

G2 : 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

Otter.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Tarayıcıda işaretleyebileceğiniz eylem öğelerinin kontrol listesinin bulunduğu özet sayfası hoşuma gitti. Roller, ihtiyaçlar, zaman çizelgeleri, duygular, sorunlu noktalar ve itirazların ayrıntılı dökümü, tartışmanın çok yararlı bir özetini sunuyor. Ekran görüntüleri de paylaşılan ekranda görüntülenenleri özetlemek için harika. Otter'ı uygulamak kolay, kayıt hızlı ve hemen çalışmaya başlıyor. Katılımcılar tarafından talep edilmedikçe, tüm toplantılarımda kullanıyorum ve toplantıya katılanlara göre özetleri farklı Slack kanallarına otomatik olarak gönderebiliyorum. […] Otter'ın toplantıdaki konuşmacıların isimlerini toplantıdaki isimlerine göre algılaması güzel olurdu.

Tarayıcıda işaretleyebileceğiniz eylem öğelerinin kontrol listesinin bulunduğu özet sayfası hoşuma gitti. Roller, ihtiyaçlar, zaman çizelgeleri, duygular, sorunlu noktalar ve itirazların ayrıntılı dökümü, tartışmanın çok yararlı bir özetini sunuyor. Ekran görüntüleri de paylaşılan ekranda görüntülenenleri özetlemek için harika. Otter'ı uygulamak kolay, kaydolmak hızlı ve hemen çalışmaya başlıyor. Katılımcılar tarafından talep edilmedikçe, tüm toplantılarımda kullanıyorum ve toplantıya katılanlara göre özetleri farklı Slack kanallarına otomatik olarak gönderebiliyorum. […] Otter'ın toplantıda konuşanların isimlerini toplantıdaki isimlerine göre algılaması güzel olurdu.

3. Descript (Ses/video ile birlikte transkriptleri düzenlemek için en iyisi)

descript aracılığıyla

Bir podcast'i Google Dokümanlar'da düzenler gibi düzenlediğinizi hayal edin. Descript, metin transkriptini düzenleyerek ses dosyalarınızı kesmenize, yapıştırmanıza ve silmenize olanak tanıyan yerleşik bir transkripsiyon hizmeti ile birlikte gelir.

Oluşturucular, kurs eğitmenleri ve pazarlama ekipleri için mükemmel olan bu ses-metin dönüştürücü, konuşmacı algılama ve otomatik altyazılar dahil olmak üzere çoklu biçimli ses kaydı ve transkripsiyonu destekler. MP3'ten WAV'a ve hatta FLAC'a kadar her şeyi işler, böylece dosya biçimleriniz ne olursa olsun ihtiyacınızı karşılar. Ayrıca, bir kaydı yükleyebilir veya Zoom'dan çekip platform içinde kaydedebilirsiniz.

Descript'in en iyi özellikleri

Ses ve video dosyalarını 22'den fazla dilde (İspanyolca, Almanca, Fransızca vb.) otomatik transkripsiyon ile metne dönüştürün

Metni düzenleyerek ses dosyalarını düzenleyin — kelimeleri kesin, sesi (veya videoyu!) kesin

Overdub'ı kullanarak sesinizi kopyalayın ve yeniden kaydetmeden hataları düzeltin

Tek bir tıklamayla audiogramlar, altyazılar ve sosyal medya klipleri oluşturun

Ekran kaydetme, ses üstüne ses ekleme ve çok kanallı düzenleme özelliklerine erişin

Descript sınırlamaları

Ses klonlama (dublaj) yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Masaüstü uygulaması büyük projelerde yavaşlayabilir

Descript fiyatlandırması

Ücretsiz Plan Mevcut

Hobi : Kullanıcı başına aylık 24 $

Oluşturucu : Kullanıcı başına aylık 35 $

İş : Kullanıcı başına aylık 65 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Descript puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (750+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (150+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Descript hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Descript ile aşk-nefret ilişkisi yaşıyoruz. 4 yıldır kullanıyoruz ve her zaman hatalı çalışıyor. Uygulamanın geliştirilmesi boyunca, geliştiriciler hatalı bir özellik sunuyor, ardından bu hataları düzeltiyor. Özellik bir süre mükemmel çalışıyor, ancak daha sonraki bir güncellemede tekrar bozuluyor. Uygulamaya bu kadar çok özellik eklemeye çalıştıkları için takımı alkışlıyorum, ancak istikrarlı bir ürünle çalışabilmeyi tercih ederim ve haftalık iş akışımızın büyük bir bölümünde Descript kullanmamıza rağmen, uygulamaya güvenebileceğimizi hiç hissetmediğimiz için rakipleri her zaman takip ediyoruz.

Descript ile aşk-nefret ilişkisi yaşıyoruz. 4 yıldır kullanıyoruz ve her zaman hatalı çalışıyor. Uygulamanın geliştirilmesi boyunca, geliştiriciler hatalı bir özellik sunuyor, ardından bu hataları düzeltiyor. Özellik bir süre mükemmel çalışıyor, ancak daha sonraki bir güncellemede tekrar bozuluyor. Uygulamaya bu kadar çok özellik eklemeye çalıştıkları için takımı alkışlıyorum, ancak istikrarlı bir ürünle çalışabilmeyi çok daha çok isterdim ve haftalık iş akışımızın büyük bir bölümünde Descript kullanmamıza rağmen, uygulamaya güvenebileceğimizi hiç hissetmediğimiz için rakipleri her zaman takip ediyoruz.

4. Rev (İnsan tarafından doğrulanmış transkripsiyon doğruluğu için en iyisi)

rev aracılığıyla

Rev, son teslim tarihi olan mükemmeliyetçiler için bir transkripsiyon aracıdır. AI hızını insan düzeyinde doğrulukla birleştirerek, yasal belgeler, akademik dersler, podcast kayıtları, profesyonel röportajlar veya yanlış bir kelimenin kaosa neden olabileceği her yerde idealdir.

Ses veya video dosyanızı yükleyin, transkripsiyon işlemini (insan veya AI) seçin ve Word, TXT veya hatta altyazı gibi biçimlerde düzgün bir transkript alın. Hassas materyallerle mi çalışıyorsunuz? Rev, SOC 2 uyumluluğu ve yerleşik NDA seçenekleriyle güvenliği devlet sırlarını korumak gibi ele alır.

Rev'in en iyi özellikleri

Hız ve bütçeye göre insan ve yapay zeka transkripsiyonları arasında seçim yapın

Çoklu dil desteği (İspanyolca, Almanca, Fransızca vb.) ile video dosyalarına altyazı veya alt yazı ekleyin

MP3, MP4, WAV ve daha birçok formatında ses dosyalarını yükleyin

Transkripsiyon sürecini otomatikleştirmek için Rev API'ye erişin

Transkriptlerinizden anahtar eylem noktalarını çıkarmanıza yardımcı olan özelleştirilebilir özet şablonlarını kullanın

Rev sınırlamaları

Canlı veya gerçek zamanlı transkripsiyon sunmaz

İnsan tarafından oluşturulan transkriptler için yalnızca İngilizce'yi destekler

Rev fiyatlandırması

45 dakikaya kadar Ücretsiz Plan

Temel: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 34,99 $

Enterprise: Özel Fiyatlandırma

Değerlendirmeleri ve yorumları inceleyin

G2 : 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Rev hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Rev, ses dosyalarımı minimum çabayla net ve doğru transkriptlere dönüştürmeyi inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Arayüzün basitliğini seviyorum — dosya yükleme hızlı, dönüş süreleri kısa ve biçimlendirme temiz ve profesyonel […] Doğruluk genellikle yüksek olsa da, özellikle net seslerde, bazen özel isimler, sektör terimleri veya yumuşak konuşan konuşmacılarla ilgili sorunlar yaşanabiliyor. Özel kelime dağarcığını veya isim düzeltmelerini kaydetmek ve yeniden kullanmak için daha sezgisel bir yol olmasını çok isterim.

Rev, ses dosyalarımı minimum çabayla net ve doğru transkriptlere dönüştürmeyi inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Arayüzün basitliğini seviyorum — dosya yükleme hızlı, dönüş süreleri kısa ve biçimlendirme temiz ve profesyonel […] Doğruluk genellikle yüksek olsa da, özellikle net seslerde, bazen özel isimler, sektör terimleri veya yumuşak konuşan konuşmacılarla ilgili sorunlar olabilir. Özel kelime dağarcığını veya isim düzeltmelerini kaydetmek ve yeniden kullanmak için daha sezgisel bir yol olmasını isterdim.

5. Trint (Çeşitli dosya biçimlerindeki transkriptlerin ve hikayelerin ortak düzenlemesi için en iyisi)

trint aracılığıyla

Google Dokümanlar ve bir transkripsiyon aracının çok dilli, editörlük yeteneğine sahip bir çocuğu olsaydı, bu Trint olurdu. Bu ses-metin dönüştürücü sadece ses dosyalarını transkripsiyonlamakla kalmaz, konuşulan kelimeleri tam anlamıyla içerik varlıklarına dönüştürür.

Kayıtlarınızı (ses veya video) yükleyin, Trint bunları düzgün bir şekilde transkripsiyonlayacak ve 40'tan fazla dile çevirme seçeneği sunacaktır.

Sonsuz gidip gelmeler olmadan transkriptleri düzenlemek, gözden geçirmek ve yayınlamak isteyen takımlar için tasarlanmıştır. Gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, yorumlar bırakın, alıntıları vurgulayın ve hatta Adobe Premiere Pro ile doğrudan entegre ederek video dosyalarını profesyonelce transkripsiyonlayın.

Trint'in en iyi özellikleri

Transkriptleri belge gibi düzenleyin ve orijinal ses dosyasına bağlayın

Konuşmacı tanımlama, zaman kodları ve önemli bölümleri ekleyin

Aynı ses kaydı ve transkriptler üzerinde takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Dosyaları DOCX, SRT, CSV ve daha birçok formatta dışa aktarın

Transkriptinizi 50'den fazla dile çevirin

Trint sınırlamaları

Gürültülü kayıtlarda veya birden fazla konuşmacı olduğunda doğruluk düşebilir

Gerçek zamanlı/canlı transkripsiyon ihtiyaçları için ideal değildir

Trint fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Başlangıç : Aylık 80 $/kişi

Gelişmiş : Aylık 100 $/kişi

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Trint puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Trint hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

İki ana dilimde (İngilizce ve Fransızca) rakipsiz transkripsiyon. Altyazı transkripsiyon özelliği de harika. Hepsi bir arada araç, altyazılar için Premiere'e gitmeye gerek yok, temel ses transkripsiyonu için Word'den daha kullanışlı, konuşmacıları tanımada harika bir iş çıkarıyor. Harika çevrimiçi düzenleme ve çok kullanışlı mobil uygulama […] Fiyat etiketi tüm SaaS araçları gibi gerçekten yüksek, ucuz başlıyor ve sonra fiyatlar yükseliyor ve bir gün uyanıp faturalarınıza baktığınızda ne kadar tuttuğunu fark edince şok oluyorsunuz.

İki ana dilimde (İngilizce ve Fransızca) rakipsiz transkripsiyon. Altyazı transkripsiyon özelliği de harika. Hepsi bir arada araç, altyazılar için Premiere'e gitmeye gerek yok, temel ses transkripsiyonu için Word'den daha kullanışlı, konuşmacıları tanımada harika bir iş çıkarıyor. Harika çevrimiçi düzenleme ve çok kullanışlı mobil uygulama […] Fiyat etiketi tüm SaaS araçları gibi gerçekten yüksek, ucuz başlıyor ve sonra fiyatlar yükseliyor ve bir gün uyanıp faturalarınıza baktığınızda ne kadar tuttuğunu fark edince şok oluyorsunuz.

6. Sonix (Otomatik konuşma çevirisi ile hızlı ses dosyası transkripsiyonu için en iyisi)

sonix aracılığıyla

Transkripsiyon hızı bir Olimpik spor olsaydı, Sonix en azından not alma dalında gümüş madalya kazanırdı (tabii ki altın madalya ClickUp'ın olurdu). Sonix, verilerinizi etkili bir şekilde yönetirken 40'tan fazla dilde (Fransızca, Almanca, İspanyolca, Hintçe ve daha fazlası) ses ve video transkripsiyonunda üstün performans gösteren bir AI transkripsiyon aracıdır.

Otomatik zaman damgası, konuşmacı ayırma ve tarayıcı tabanlı düzenleyici, transkripsiyon sürecini çocuk oyuncağı haline getirir; ek yazılım veya ağır yüklemeler gerekmez.

Dosyalarınızı bırakın, işlemesine izin verin ve devam edin. Ses kayıtları, Zoom toplantıları veya video dosyaları yükliyor olun, Sonix düzenleme, arama ve paylaşım için kolay bir biçimde hızlı ve doğru transkriptler sunar.

Sonix'in en iyi özellikleri

Otomatik çeviri ile 40'tan fazla dilde transkripsiyon yapın

Transkript düzenleyicide doğrudan arama yapın, düzenleyin ve vurgulayın

Transkriptlerinizi metin, altyazı veya Google Dokümanlar olarak indirin

SRT, DOCX ve PDF dahil olmak üzere birden fazla dosya biçiminde dışa aktarın

Zoom, Dropbox ve daha fazlasıyla entegre edin

Sonix sınırlamaları

Gerçek zamanlı/canlı transkripsiyon seçeneği yoktur

Doğruluk büyük ölçüde ses kalitesine bağlıdır

Sonix fiyatlandırması

Standart : Ücretsiz platform kullanımı + çeviri ve transkripsiyon için saat başına 10 ABD doları

Premium : 16,52 $/ay koltuk başına + çeviri ve transkripsiyon için saat başına 5 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sonix puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Sonix hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Hareket halindeyken iş sesli mesajlarını transkripsiyonlamak ve düzenli tutmak için harika bir araçtır. Web masaüstü sürümünde oturum açma bağlantıları, boyutlandırılmaz.

Hareket halindeyken iş sesli mesajlarını transkripsiyonlamak ve düzenli tutmak için harika bir araçtır. Web masaüstü sürümünde oturum açma bağlantıları, boyutlandırılmaz.

7. Happy Scribe (Video dosyalarını transkripsiyon yapan, altyazılarda düşünen ve konuşan çok dilli takımlar için en iyisi)

happy Scribe aracılığıyla

Takımınız öğle yemeğinden önce 10 farklı aksanla konuşuyorsa, Happy Scribe aradığınız transkripsiyon aracı olabilir. Hızlı, doğru transkriptlere ve altyazılara tek bir yerden ihtiyaç duyan çok dilli kullanıcılar ve global takımlar için tasarlanmıştır.

Ses kaydınızı veya video dosyanızı yükleyin, ardından insan veya AI transkripsiyon arasında seçim yapın. İspanyolca ve Fransızca'dan Hintçe ve Almanca'ya kadar 120'den fazla dil, lehçe ve aksanı destekler, bu da onu uluslararası projeler için ideal hale getirir.

Happy Scribe'ın en iyi özellikleri

AI ve %99 doğruluk oranına sahip insan transkripsiyonu arasında geçiş yapın

120'den fazla dil, aksan ve lehçenin keyfini çıkarın

Tarayıcı içi düzenleyici ile TXT, DOCX, SRT ve daha birçok biçimde gözden geçirin, düzenleyin ve dışa aktarın

YouTube, Zoom ve Google Drive ile entegre edin

Happy Scribe sınırlamaları

İnsan tarafından yapılan transkripsiyonun teslim süresi daha uzundur

Canlı transkripsiyon desteği yok

Happy Scribe fiyatlandırması

Başlangıç : 60 dakika için 12 $ (kullandıkça öde)

Lite : Aylık 9 $

Pro : Aylık 29 $

İş: Aylık 89 $

Happy Scribe puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Happy Scribe hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

En çok neyi beğendim? Öncelikle, kullanımı çok kolay. Kullanmak için arama yapmanız gerekmiyor. Videoları metne dönüştürmeme yardımcı oluyor, böylece videolardaki metinleri kullanarak sosyal medya gönderileri oluşturabiliyorum.

En çok neyi beğendim? Öncelikle, kullanımı çok kolay. Kullanmak için arama yapmanız gerekmiyor. Videoları metne dönüştürmeme yardımcı oluyor, böylece videolardaki metinleri kullanarak sosyal medya gönderileri oluşturabiliyorum.

8. Notta (Cihazlar arasında gerçek zamanlı transkripsiyon için en iyisi)

notta aracılığıyla

Notta, herhangi bir ses dosyasını gerçek zamanlı olarak temiz metne dönüştürür — MP3, WAV, AAC dosyalarını yükleyin veya Zoom veya Google Meet'ten video dosyalarını bırakın. Bu ses-metin dönüştürücü, cihazlar arasında senkronizasyon sağlar, böylece telefonunuzda başladığınız işi tarayıcınızda hiç bir şey kaçırmadan bitirebilirsiniz.

Çok dilli destek ve yapay zeka destekli özetler ile Notta, sesleri transkripsiyonlamayı, konuşmacıları etiketlemeyi ve Google Dokümanlar'da olduğu gibi her transkriptte arama yapmayı kolaylaştırır. Kayıtlar, toplantılar ve global takımlar arasında koşturan meşgul kişiler için mükemmeldir.

Notta'nın en iyi özellikleri

Web, mobil ve akıllı cihazlar arasında senkronizasyon

AI kullanarak hızlı inceleme için özetleyin, vurgulayın ve anahtar kelime araması yapın

58'den fazla dili destekler ve konuşmacıları doğru bir şekilde ayırır

Notta sınırlamaları

Dışa aktarma seçenekleri (TXT, PDF vb.) ücretli erişimle sınırlandırılmıştır

Çevrimdışı mod yalnızca mobil uygulamalarda kullanılabilir

Notta fiyatlandırma

Ücretsiz Plan Mevcut

Pro : Kullanıcı başına aylık 13,49 $

İş : Kullanıcı başına aylık 27,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notta puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Notta hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Bir video bağlantısını veya dosyayı sürükleyip bırakın ve saniyeler içinde eksiksiz bir video özeti alın. Aynı anda 10-20 dosya da sürükleyip bırakabiliyorum, bu özelliği çok seviyorum. Sonra Youtube özet biçimine dönüştürüyorum. Bunu ders videoları için kullanıyorum ve vazgeçilmezim oldu! Youtube özet şablonunu standart hale getirebilseydim, her video özeti için tıklamak zorunda kalmazdım, bu da dönüştürme için 15-30 saniye ek süre gerektiriyor.

Bir video bağlantısını veya dosyayı sürükleyip bırakın ve saniyeler içinde eksiksiz bir video özeti alın. Aynı anda 10-20 dosya da sürükleyip bırakabiliyorum, bu özelliği çok seviyorum. Sonra Youtube özet biçimine dönüştürüyorum. Bunu ders videoları için kullanıyorum ve vazgeçilmezim oldu! Youtube özet şablonunu standart hale getirebilseydim, her video özeti için tıklamak zorunda kalmazdım, bu da dönüştürme için 15-30 saniye ek süre gerektiriyor.

9. Temi (Hızlı, sade ve uygun fiyatlı ses ve video transkripsiyonu için en iyisi)

temi aracılığıyla

Son teslim tarihine yetişmeye çalışıyorsanız ve beklemek istemeden ses dosyalarını transkripsiyonlamanız veya video dosyalarını dönüştürmeniz gerekiyorsa, Temi bunu beş dakikadan kısa sürede halleder.

Ses dosyanızı yükleyin, arkanıza yaslanın ve konuşma tanıma motorunun (gerçek hayattaki aksanlarla eğitilmiş, robotik tonlarla değil) konuşmalarınızı okunabilir metne dönüştürmesine izin verin.

Transkript düzenleyici temiz, tarayıcı tabanlıdır ve başka bir uygulamaya ihtiyaç duymadan dosya biçimlerinizi düzenlemenize, vurgulamanıza ve indirmenize olanak tanır. Bonus: Transkriptinize zaman damgası bile ekler, böylece son podcast'inizden alıntı yapabileceğiniz o anı bulmak çocuk oyuncağı olur.

Temi'nin en iyi özellikleri

Ses veya video dosyalarını yükleyin ve dakikalar içinde transkriptleri alın

MP3, MP4, WAV ve M4A dahil olmak üzere birden fazla dosya biçimini destekleyin

Uygulama içi düzenleme araçlarını kullanarak transkriptlerinizi düzeltin

Transkriptlere zaman damgası ekleyin ve konuşmacıları doğru şekilde etiketleyin

Temi sınırlamaları

Arka plan gürültüsü veya birden fazla konuşmacı olduğunda doğruluk düşer

AI özetleme ve işbirliği araçları yoktur

Temi fiyatlandırması

45 dakikaya kadar ücretsiz

Kullandıkça öde: Sesli kayıt başına 0,25 $/dakika

Temi puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Google Speech-to-Text (Ölçeklenebilir, yapay zeka destekli transkripsiyon arayan geliştiriciler için en iyisi)

google Konuşmayı Metne Dönüştürme ile

Google Speech-to-Text, konuşmaları büyük ölçekte kodunu çözer. On binlerce saatlik ses ve video dosyasıyla eğitilmiş bu transkripsiyon aracı, 125'ten fazla dilde sesleri etkileyici bir doğrulukla dönüştürebilir.

Gürültülü toplantı kayıtlarıyla çalışıyor veya stüdyo kalitesinde röportajlar yüklüyor olsanız da, arka plan sesine, konuşmacılara ve hatta WAV, FLAC ve MP3 gibi farklı dosya biçimlerine uyum sağlar.

Ancak bir sorun var: Bu, Otter veya Notta gibi tak ve çalıştır türünde bir araç değil. Bu, uygulamalar, CRM'ler ve büyük transkripsiyon boru hatları için geliştirilmiş, web sitesinde entegrasyon seçenekleri bulunan, geliştiricilere yönelik bir ses-metin dönüştürücüdür. Google Cloud ve API'leri hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir.

Yine de, bir platforma transkripsiyon süreci oluşturuyorsanız veya otomatik noktalama, kelime zaman damgaları ve konuşmacı günlüğü ile ses ve videoları büyük ölçekte transkripsiyonlamak istiyorsanız, Google'ın motorunun ham gücünü hiçbir şey geçemez.

Google Konuşmayı Metne Dönüştürme'nin en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı akışları veya toplu olarak transkripsiyonlayın

Noktalama işaretlerini ve konuşmacıları otomatik olarak günlüğe kaydedin

Gelişmiş doğruluk için kelime düzeyinde güven puanları alın

Google Bulut hizmetleriyle sorunsuz entegrasyon

Google Konuşmayı Metne Dönüştürme sınırlamaları

Kurulum ve entegrasyon için teknik uzmanlık gerektirir

Yerleşik kullanıcı arayüzü yoktur; yalnızca API erişimi

Google Konuşmayı Metne Dönüştürme fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Google Konuşmayı Metne Dönüştürme değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Notta hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Çok az düzenleme gerektiren, doğru ve mükemmel bir transkripsiyon işi yapar. Diğer ürünlere, özellikle Google'a alternatiflerin olması güzel, çünkü tüm ürün gruplarına entegre oluyorlar ve bulut sürücüsünde barındırılıyorlar.

Çok az düzenleme gerektiren, doğru ve mükemmel bir transkripsiyon işi yapar. Diğer ürünlere, özellikle Google'a alternatiflerin olması güzel, çünkü tüm ürün gruplarına entegre oluyorlar ve bulut sürücüsünde barındırılıyorlar.

ClickUp ile hareket halindeyken transkripsiyon yapın

Ses-metin dönüştürücüler, temel transkripsiyonlardan, özetleme, konuşmacıları etiketleme ve hatta favori uygulamalarınızla entegrasyon gibi özelliklere sahip akıllı, yüksek kaliteli AI destekli araçlara kadar uzun bir yol kat etti.

Hız, doğruluk ve iş akışınıza uyacak kadar özelleştirme arıyorsanız, bu listedeki araçlar tam size göre. Ancak güvenlik, konuşulan kelimeleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürme, aranabilir notlar tamamlama ve takım işbirliğini kolaylaştırma konusunda bir adım daha ileri gitmek istiyorsanız, ClickUp açık ara kazanan.

Takımınızın notları alma ve paylaşma şeklini dönüştürerek daha güçlü bir bağlantı ve takım verimliliği sağlar.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve hızlı, doğru ve entegre transkripsiyon çözümlerinin keyfini çıkarın.