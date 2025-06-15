2025'te Sorunsuz İletişim için En İyi 11 Sesli Mesajlaşma Aracı

Neyin değeri bilinmiyor biliyor musunuz? Sonsuz metinlerin ve soğuk e-postaların gürültüsünün arasından gelen birinin sesi. Sıcak. İnsanca.

Ve açıkça görülüyor ki, insanlar bunu seviyor: WhatsApp kullanıcıları her gün 7 milyar sesli mesaj gönderiyor. İster hızlı bir güncelleme, ister kişilik katılmış bir sunum, ister gündelik bir kontrol olsun, sesli mesajlaşma emoji'lerin asla sağlayamayacağı bir şey katıyor.

Satış takımları için zil sesi çıkarmadan sesli mesaj bırakma özelliğinden kişisel bir dokunuş katan ses dosyalarına kadar, bu araçlar gerçekten etkili bir şekilde bağlantı kurmanıza yardımcı olur. Telefonunuzu elinize alın, derin bir nefes alın ve dinlemeye değer biri gibi konuşmaya hazırlanın.

İşte gürültüyü konuşmaya dönüştüren 11 sesli mesajlaşma aracı.

Araç Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma ClickUp Sohbet'te sesli notlar, Belgeler/Görevler'de ses klipleri, Yorum atama, AI transkripsiyon, SyncUps, Klipler (ekran + ses), izinler, asenkron işbirliği, entegrasyonlar Serbest çalışanlar, Startuplar, Küçük takımlar, Kurumsal Sonsuza kadar ücretsiz, Kurumsal için özelleştirilebilir planlar Slack DM'lerde/kanallarda sesli mesajlar, canlı ses için Huddles, emoji tepkileri, entegrasyonlar, aranabilir mesajlar İş yeri iletişimi, dağıtılmış takımlar Ücretsiz plan, kullanıcı başına aylık 8,75 $'dan başlayan fiyatlarla WhatsApp Çalma hızı, eller serbest kayıt, silme/iletme, uçtan uca şifreleme, çoklu cihaz, WhatsApp İşletmeler için araçlar gibi özelliklere sahip sesli mesajlar Kişisel ve iş mesajlaşma, müşteri desteği Ücretsiz, WhatsApp İşletmeler için API: Özel fiyatlandırma Telegram Bulutta depolanan sesli mesajlar, botlarla planlama/gönderme/düzenleme, gizli sohbetler, duraklatma/devam ettirme, kayan oynatma, büyük gruplar Güvenli ve büyük ölçekli mesajlaşma, topluluklar Ücretsiz, Telegram Premium: Özel fiyatlandırma (konuma göre) Discord Ses kanalları, bas-konuş, asenkron sesli DM'ler, gürültü bastırma, medya paylaşımı, kayıt için botlar Topluluklar, oyunlar, çalışma grupları Ücretsiz, Aylık 2,99 $'dan başlayan fiyatlarla Google Voice Sesli mesaj transkripsiyonu, çağrı yönlendirme, bulut senkronizasyonu, e-posta entegrasyonu, spam filtreleme, uluslararası aramalar İş ve kişisel sesli posta, Google Çalışma Alanı kullanıcıları Ücretsiz, Başlangıç fiyatı: 10 $/ay Apple iMessage Yerleşik sesli notlar, otomatik silme, emoji tepkileri, 2x oynatma, şifreleme, Apple cihazlar arasında senkronizasyon iPhone/iOS kullanıcıları, hızlı kişisel mesajlaşma Ücretsiz (iOS cihazlarda yerleşik) Signal Uçtan uca şifreleme, kaybolan mesajlar, ekran görüntülerini bloklama, reklam/izleyici yok, gönderen doğrulama, gizlilik kontrolleri Gizlilik odaklı kullanıcılar, gizli konuşmalar Ücretsiz Voxer Bas-konuş (telsiz), canlı veya kaydedilmiş oynatma, grup konuları, transkripsiyon (ücretli), şifreli, geri alma/silme Metni sese dönüştürme, erişilebilirlik ve sesli öğrenme Ücretsiz, kullanıcı başına aylık 3,99 $'dan başlayan fiyatlarla Speechify Metinden konuşmaya, 200'den fazla ses, 60'tan fazla dil, metin vurgulamak, belgelerden/web'den içe aktarma, oynatma hızı, ses yüksekliği/tonu kontrolü Metni sese dönüştürme, erişilebilirlik, sesli öğrenme Sınırlı: Ücretsiz, kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla Microsoft Teams Sohbetlerde/kanallarda sesli notlar, otomatik transkripsiyon, kurumsal güvenlik, mesajları sabitleme/filtreleme, Outlook entegrasyonu, cihazlar arası Kurumsal işbirliği, Microsoft 365 kullanıcıları Ücretsiz, kullanıcı başına aylık 4 $'dan başlayan fiyatlarla

Sesli mesajlar zaman kazandırır, ayrıntılı raporları netleştirmeye yardımcı olur ve hatta müşteri memnuniyetine katkıda bulunur. Sesli mesajlaşma aracı seçerken dikkat etmeniz gerekenler:

Ses kalitesi : Bozulmayı önlemek için gürültü azaltma ve net çalma özelliklerine sahip araçları tercih edin

Kullanım kolaylığı : Hızlı kayıt ve oynatma seçeneklerine sahip basit bir arayüz, verimliliği garanti eder

Çapraz platform desteği : En iyi araçlar, mobil cihazlardan masaüstü bilgisayarlara kadar birçok cihazda çalışır

Entegrasyonlar : Slack, WhatsApp veya proje yönetimi uygulamaları kullanıyorsanız, sorunsuz entegrasyon verimliliği artırabilir

Transkripsiyon özellikleri : AI destekli transkripsiyonlar, sesli notları metne dönüştürerek kolayca başvurulabilmesini ve gerektiğinde : AI destekli transkripsiyonlar, sesli notları metne dönüştürerek kolayca başvurulabilmesini ve gerektiğinde etkili iletişim kurulabilmesini sağlar

Oynatma denetimleri : Hız ayarlama, geri sarma ve yer imi ekleme gibi özellikler dinlemeyi daha esnek hale getirir

Gizlilik ve güvenlik : Uçtan uca şifreleme, hassas mesajların korunmasını sağlar

Depolama ve bulut senkronizasyonu : Mesajları farklı cihazlarda kaydetme ve bunlara erişme özelliği, uzun süreli kullanım için çok önemlidir

İşbirliği araçları: Takımlar için paylaşılan sesli notlar, etiketleme ve görev atama gibi seçenekler ş Akışını iyileştirir

💡 Profesyonel İpucu: Sesli mesajlarınızın netliğini artırmak için gürültü bastırma özelliğine sahip uygulamaları kullanmayı düşünün. Örneğin, ClickUp'ın SyncUps özelliği, aramalar ve sesli mesajlar sırasında gelişmiş gürültü azaltma özelliğine erişmenizi sağlar.

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

İşte dikkate alabileceğiniz 11 sesli mesajlaşma aracı:

1. ClickUp (Sesli notlarla takım işbirliği için en iyisi)

ClickUp Chat ile konuşmalarınızı işinizin olduğu yerde yaşayın

Slack, benzersiz Kanal ve Konu stilini ile iletişimde devrim yarattı. Dağıtılmış takımlar daha iyi işbirliği yaparken daha hızlı çalıştı. Ancak, on yıl sonra, iletişim stili bir avantaj yerine ek bir engel haline geldi.

Sohbet bağlantısı kesilir ve önemli bağlamlar Konular içinde kaybolur.

Neyse ki, sohbet ve sesli mesajlaşmayı doğrudan platformuna entegre ederek iletişimi daha hızlı ve daha zengin hale getiren iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp var.

💜ClickUp Sohbet

ClickUp Chat, uzun açıklamalar yazmak yerine sesli mesajlar kaydetmenize ve göndermenize olanak tanır. Doğrudan platformda bulunan sesli not özelliği sayesinde, takımlar birden fazla araç arasında geçiş yapmadan etkili bir şekilde iletişim kurabilir.

Dahası, işle ilgili konuşmalarınız gerçek işinizle birlikte görüntülenir, böylece görevleri ve bilgileri kolayca alabilir ve eylem öğelerini Sohbet penceresinden atayabilirsiniz; sekme arasında geçiş yapmanız gerekmez.

Ayrıca, konuşmaları özetlemek, yanıtlar oluşturmak, konuşulan dili metne dönüştürmek veya mesajları anında yeniden ifade etmek için yapay zeka destekli önerilerden de yararlanabilirsiniz.

ClickUp Syncups ile anında işbirliği yapın ve sorunsuz takım iletişimi sağlayın

Sohbet içinde kısa ve odaklanmış kontrol noktaları olan SyncUps'ı ekleyin ve gerçek zamanlı işbirliği için hepsi bir arada bir alan elde edin. Sonuç? Daha net niyetler, daha az yanlış yorumlama ve takım iletişiminin verimliliğinde %20 artış.

💜 ClickUp Belgeleri

ClickUp, Sohbet ile sınırlı değildir. ClickUp Belgeleri'nde yorumları belgelemek için Ses Klipleri formunda sesli mesajlar ekleyebilirsiniz.

Daha iyi bağlam için ClickUp Belgelerindeki yorumlara Ses Klipleri ekleyin

Bu, ayrıntılı güncellemeleri veya talimatları paylaşmayı kolaylaştırır. ClickUp AI etkinleştirildiğinde, ClickUp Görevlerinde sesli mesajları da kullanabilirsiniz. Bu mesajlar, ses dosyalarının yanı sıra yazılı belgeler olarak da sunulabilir.

ClickUp Assign Comments ile sesli not mesajınızı bir takım üyesine atayabilirsiniz. Bu, mesajı sadece bir tartışmanın parçası olmaktan çıkarıp eyleme geçirilebilir bir öğe haline getirir. Bu mesajlar bildirimler oluşturur ve izlenebilir, böylece gündelik sohbetler net takip mesajlarına dönüşür.

Yorumları doğrudan Görevler veya Belgeler içinde çözebilir, böylece geri bildirim döngülerinin verimli ve düzenli olmasını sağlayabilirsiniz. Takımlar için bu, tahmin oyunlarının ve sonsuz açıklama konularının son bulması anlamına gelir.

💜 ClickUp Clips

ClickUp Clips ile fikirlerinizi daha hızlı ve net bir şekilde açıklamak için ekran videolarını kaydedin ve paylaşın

Daha ayrıntılı bir şeye mi ihtiyacınız var? ClickUp Clips, ekranınızı sesli anlatımla kaydetmenizi sağlar ve bu sadece eğitimler için değildir. Ayrıca, kaydedilen sesli mesajları doğrudan görevlerde veya sohbetlerde hızlı bir şekilde paylaşmak için de kullanabilirsiniz.

İster yeni bir ekip üyesini işe alırken, ister bir projenin kapsamını gözden geçirirken, ister geri bildirimleri netleştirirken, Clips başka bir toplantı planlamanıza gerek kalmadan net bir şekilde iletişim kurmanıza yardımcı olur.

Her şey belgelenir ve bağlam açısından zengin olduğundan, takımınız istediği zaman bunlara başvurabilir ve işbirliğini eşzamansız, verimli ve uyumlu hale getirebilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Sohbet'e doğrudan sesli notlar bırakarak yazmadan daha hızlı iletişim kurun

Takım arkadaşlarınızın istedikleri zaman dinleyip yanıt vermelerini sağlayarak eşzamansız işbirliğini etkinleştirin

Güncellemeler, talimatlar ve açıklamalar için sesli notlar kullanarak toplantıları kısaltın

Sesli mesajları cihazlar arasında senkronize edin, böylece masaüstü veya mobil cihazınızdan erişebilirsiniz

Bağlamı kaybetmeden geçmiş sesli mesajları kolayca geri alın

Özelleştirilebilir izinlerle sesli mesajlara kimlerin erişebileceğini ve yanıt verebileceğini kontrol edin

ClickUp sınırlamaları

Zengin özelliklere sahip platform, hafif bir öğrenme eğrisi içerir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp kullanıcısı Shaymah A. şöyle diyor:

ClickUp'ın entegre özelliklerini çok seviyorum! ClickUp aracılığıyla gömülü elektronik tablolarda doğrudan çalışabiliyorum; müşterilerimin sözleşmeleri, satıcılarla yaptıkları toplantıların ses kayıtlarını vb. yüklemelerini sağlayabiliyorum. Hatta ClickUp aracılığıyla doğrudan e-posta bile gönderebiliyorum. Süreç sorunsuz ve tek noktadan hizmet!

ClickUp'ın entegre özelliklerini çok seviyorum! ClickUp aracılığıyla gömülü elektronik tablolarda doğrudan çalışabiliyorum; müşterilerimin sözleşmeleri, satıcılarla yaptıkları toplantıların ses kayıtlarını vb. yüklemelerini sağlayabiliyorum. Hatta ClickUp aracılığıyla doğrudan e-posta bile gönderebiliyorum. Süreç sorunsuz ve tek noktadan hizmet!

🧠 Eğlenceli Bilgi: Konuşmak, yazmaktan 3 kata kadar daha hızlıdır. Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, insanlar konuşarak dakikada 161 kelimeye ulaşırken, klavyeyle İngilizce yazarken bu sayı sadece 53 kelimeye ulaşmıştır. Bu sadece hız değil, toplantılarda, güncellemelerde ve günlük iletişimde ciddi zaman tasarrufu anlamına gelir!

2. Slack (Sesli mesajlaşma ile iş yeri iletişimi için en iyisi)

slack ile

Hızlı kontrol, proje güncellemeleri ve takım tartışmaları her zaman uzun metin mesajları gerektirmez. Slack'teki sesli mesajlar, kullanıcıların karmaşık fikirleri daha hızlı açıklayabilmelerini sağlayarak daha doğal bir iletişim yöntemi sunar.

Huddles özelliği, işyerinde iletişimi kolaylaştırır ve gereksiz toplantıların yerini alan hızlı bir yöntem haline gelmiştir. Takımlar, sonsuz Slack konularını takip etmek yerine hızlı sesli güncellemeler bırakarak işlerin hızını koruyabilir.

Proje yönetimi, belge paylaşımı ve otomasyon için entegrasyonlara sahip Slack, sesli mesajlaşmanın ötesinde daha fazlasına ihtiyaç duyan takımlar için idealdir. Günlük toplantılardan kişi listelerine ve acil proje güncellemelerine kadar her şeyi bağlantıda tutar.

Slack'in en iyi özellikleri

Otomatik olarak metne dönüştürülen ve aranabilir sesli mesajlar gönderin

Sesli mesajlara yanıt vermek yerine emoji ile tepki verin

Sesli mesajları birden fazla kanal ve DM üzerinden paylaşın

Gelişmiş ses otomasyonu için üçüncü taraf uygulamalarla entegre edin

Slack sınırlamaları

Sesli mesajlar için yerleşik transkripsiyon veya düzenleme özelliği yoktur

Aşırı kullanıldığında toplantılar derinlemesine çalışmayı kesintiye uğratabilir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 8,75 $

Business+ : Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (34.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Slack hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Çok yardımcı oluyor ve her şeyi verimli bir şekilde hallediyor. Kısayollar ve hatırlatıcılar harika. Ayrıca, entegrasyonlar ve API özelliği de çok kullanışlı.

Çok yardımcı oluyor ve her şeyi verimli bir şekilde hallediyor. Kısayollar ve hatırlatıcılar harika. Ayrıca, entegrasyonlar ve API özelliği de çok kullanışlı.

💡 Profesyonel İpucu: Konuşulan kelimeleri hızlı bir şekilde metne dönüştürmek, daha kolay referans ve arama olanağı sağlamak için transkripsiyon özellikli sesli mesajlaşma uygulamalarını kullanın.

3. WhatsApp (Kişisel ve iş amaçlı sesli mesajlaşma için en iyisi)

WhatsApp sesli mesajları, e-postaya iyi bir alternatiftir. Kullanıcılar, klavyeyle uğraşmadan hızlı güncellemeler, uzun açıklamalar ve hatta duygusal tepkiler gönderebilir.

Oynatma hızı kontrolleri, uzun mesajları daha kolay anlaşılır hale getirir ve uygulamanın uçtan uca şifreleme özelliği gizliliği sağlar.

İşletmeler için WhatsApp Business, otomatik yanıtlar ve CRM entegrasyonları dahil olmak üzere müşteri etkileşimleri için araçlar ekler. Çoklu cihaz desteği, mesajların cep telefonları ve masaüstü bilgisayarlar arasında erişilebilir kalmasını sağlar ve cihazlar arasında geçiş yapma zahmetini ortadan kaldırır.

WhatsApp'ın en iyi özellikleri

Herkese gönderilen sesli mesajları silin

Sesli mesajları 1,5 veya 2 kat hızda dinleyin

Sesli mesajları göndermeden önce önizleyin

Düğmeyi basılı tutmadan eller serbest kayıt yapın

Sesli mesajları kalite kaybı olmadan iletin

WhatsApp sınırlamaları

Sesi metne dönüştürmek için yerleşik transkripsiyon yok

Büyük sesli mesajlar depolama alanını kaplar

WhatsApp fiyatlandırması

Ücretsiz

WhatsApp Business API: Özel fiyatlandırma

WhatsApp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (16.000'den fazla yorum)

WhatsApp hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

İş ve gizli kullanım için diğer kişilerle hızlı sesli ve metin bağlantıları kurabilir, mükemmel müşteri desteği alabilirsiniz. Günlük iletişim için iyi bir yoldur ve kullanımı çok kolaydır.

İş ve gizli kullanım için diğer kişilerle hızlı sesli ve metin bağlantıları kurabilir, mükemmel müşteri desteği alabilirsiniz. Günlük iletişim için iyi bir yoldur ve kullanımı çok kolaydır.

👀 Biliyor muydunuz? Amerikalıların %30'u haftada sesli notlar kullanıyor.

4. Telegram (Güvenli ve büyük ölçekli sesli mesajlaşma için en iyisi)

telegram ile

Uzun sesli mesajlar genellikle telefonun depolama alanını doldurur, ancak Telegram bunları bulutta depolayarak bu sorunu çözer.

Bu sayede, alanınızın dolmasından endişe etmeden herhangi bir cihazdan sesli mesajlara kolayca erişebilirsiniz. Grup tartışmaları için Telegram'ın sesli sohbetleri, katılımcıların resmi bir arama başlatmadan girip çıkabilecekleri canlı bir sesli forum gibi çalışır.

Bu platform, özellikle büyük topluluklar ve kamuya açık tartışmalar için, yaygın mesajlaşma uygulamalarına alternatif arayanlar arasında popülerdir.

Telegram'ın en iyi özellikleri

Botları kullanarak sesli mesajları planlayın

Sesli mesajları ses-metin botlarıyla düzenleyin

Gizli Sohbetlerde kendini imha eden sesli mesajlar gönderin

Göndermeden önce ses kaydını duraklatın ve devam ettirin

Yüzen oynatma özelliği ile sohbet dışında sesli mesajları dinleyin

Şifreli gizli sohbetlerle mesajlarınızı güvence altına alın

Telegram sınırlamaları

İş iletişimi için daha az popüler

Sesli mesajlar için yerleşik transkripsiyon yok

Telegram fiyatlandırması

Ücretsiz

Telegram Premium: Özel fiyatlandırma (konuma göre değişir)

Telegram puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Telegram hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

Kullanım kolaylığı! İndirmesi ve kullanmaya başlaması çok kolay. Diğer mesajlaşma uygulamalarına benzer, ancak sadece görüntüleme amaçlı gruplar oluşturabilir ve katılmak istediğiniz grupları bulabilirsiniz, bu özelliği çok beğendim. Güvenli bir uygulama ve video/fotoğraf paylaşımı, sesli notlar, mesajlara tepki verme ve dosya paylaşımı gibi özelliklerini çok seviyorum.

Kullanım kolaylığı! İndirmesi ve kullanmaya başlaması çok kolay. Diğer mesajlaşma uygulamalarına benzer, ancak sadece görüntüleme amaçlı gruplar oluşturabilir ve katılmak istediğiniz grupları bulabilirsiniz, bu özelliği çok beğendim. Güvenli bir uygulama ve video/fotoğraf paylaşımı, sesli notlar, mesajlara tepki verme ve dosya paylaşımı gibi özelliklerini çok seviyorum.

5. Discord (Topluluklar ve oyun sesli mesajlaşma için en iyisi)

discord ile

Her konuşma bir telefon görüşmesi ile başlaması gerekmez. Discord'un ses kanalları, kullanıcıların zil sesi çıkarmadan sesli mesajlar kullanarak tartışmalara girip çıkmalarını sağlar.

Topluluklar, oyun grupları ve çalışma oturumları için kullanışlıdır ve iletişimi daha doğal ve kesintisiz hale getirir. Hızlı güncellemeler için, DM'lerdeki sesli mesajlar yazmadan düşüncelerinizi paylaşmanın basit bir yolunu sunar. Bas-konuş özelliği, arka plan gürültüsünü filtreleyerek gürültülü ortamlarda bile konuşmaların net olmasını sağlar.

Discord'un en iyi özellikleri

Resmi bir arama yapmaya gerek kalmadan istediğiniz zaman sesli kanallara katılın

Hızlı, eşzamansız iş güncellemeleri için DM'lerde sesli mesajlar gönderin

Minimum gecikmeyle yüksek kaliteli ses dosyalarını aktarın

Push-to-talk ve açık mikrofon arasında kolayca geçiş yapın

Botlarla sesli kanal tartışmalarını kaydedin

Arka plan seslerini azaltmak için gürültü bastırma özelliğini etkinleştirin

Discord sınırlamaları

Yapılandırılmış görev yönetimi gibi iş dostu özelliklerden yoksundur

Sesli mesajlar için transkripsiyon gerekmez

Discord fiyatlandırması

Ücretsiz

Nitro Basic: 2,99 $/ay

Nitro: 9,99 $/ay

Discord puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: 4,7/5 (490+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Discord hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Discord'un her şeyini seviyorum. En çekici özellikleri, dünyanın her yerinden insanlarla kesintisiz iletişim ve cihazlar arasında medya paylaşımı ve depolamadır.

Discord'un her şeyini seviyorum. En çekici özellikleri, dünyanın her yerinden insanlarla kesintisiz iletişim ve cihazlar arasında medya paylaşımı ve depolamadır.

🧠 Eğlenceli Bilgi: FBI, siber tehditlere karşı korunmak için aramalar ve metinler için şifreli mesajlaşma uygulamalarının kullanılmasını öneriyor ve kişisel iletişimin korunmasında "şifrelemenin dostunuz" olduğunu vurguluyor.

6. Google Voice (İş ve kişisel sesli mesaj transkripsiyonu için en iyisi)

google Voice ile

Birden fazla telefon numarasını yönetmek, özellikle iş ve kişisel aramalar arasında gidip gelirken sinir bozucu olabilir. Google Voice, tüm cihazlarda çalışan tek bir numara sağlayarak işleri basitleştirir.

Sesli mesaj transkripsiyonu sunan bu uygulama, bir arama uygulamasından çok daha fazlasıdır. Bu özellik, mesajların anında metne dönüştürülmesini sağlayarak hareket halindeyken kolayca incelenebilmesini sağlar.

İşletmeler için Google Çalışma Alanı ile entegre olarak, Gmail, Takvim ve Drive'ı zaten kullanan takımlar için pratik bir seçenek sunar. Spam filtreleme, istenmeyen otomatik aramaları engellerken, çağrı yönlendirme önemli mesajların iletilmesini sağlar.

Google Voice'un en iyi özellikleri

Sesli mesajları e-postanıza iletin

Birden fazla cihazda sesli mesajları senkronize edin

Uygulama üzerinden daha düşük tarifelerle uluslararası numaraları arayın

Zil sesi çıkarmadan sesli mesajlar gönderin

Bulut depolama ile herhangi bir cihazdan sesli mesajlara erişin

Google Voice sınırlamaları

Yalnızca belirli ülkelerde kullanılabilir

Tüm fonksiyonları kullanmak için Google hesabı gerekir

Google Voice fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Aylık 10 $ (En fazla 10 kullanıcı)

Standart: Aylık 20 $ (Sınırsız kullanıcı sayısı)

Premier: Aylık 30 $ (Sınırsız kullanıcı sayısı)

Google Voice puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (700'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Voice hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Uluslararası aramaları kolaylaştırır. SMS mesajları ve transkripsiyonlu sesli mesajları alabileceğiniz bir yere sahip olmayı seviyorum.

Uluslararası aramaları kolaylaştırır. SMS mesajları ve transkripsiyonlu sesli mesajları alabileceğiniz bir yere sahip olmayı seviyorum.

🧠 Kullanışlı İpucu: Sesli notlar, kişiler arasında yakınlık ve bağlantı hissi yaratabilir. Metin mesajlarının aksine, birinin sesini duymak duyguları ve nüansları aktarabilir, etkileşimleri daha kişisel ve samimi hale getirebilir.

7. Apple iMessage (Yerleşik sesli mesajlaşma özelliğine sahip iPhone kullanıcıları için en iyisi)

apple iMessage ile

Ekrana dokunmak her zaman uygun olmayabilir, bu nedenle Apple'ın iMessage'daki sesli mesaj özelliği hızlı konuşmalar için çok kullanışlıdır. Bu uygulama, kullanıcıların başka bir uygulamaya geçmeden doğrudan sohbet içinde sesli notlar kaydetmesine ve göndermesine olanak tanır. Mesajlar belirlenen süre sonunda otomatik olarak silinir ve gelen kutusu dağınık olmaz.

Apple'ın sıkı ekosistemi, sesli mesajların iPhone, iPad ve Mac'ler arasında zahmetsizce senkronizasyonunu sağlar. Ancak sesli mesajlar Apple cihazlarıyla sınırlı olduğundan, Android kullanıcıları sesli mesajları aynı biçimde alamazlar, bu da onları platformlar arası iletişim için daha az ideal hale getirir.

Apple iMessage'ın en iyi özellikleri

Ekstra uygulama olmadan iş yerinde anında mesaj gönderin

Gelişmiş gizlilik için mesajları şifreleyin

Sesli mesajları 2 kat hızda oynatın

Hızlı emoji tepkileriyle sesli mesajlara dokunun

Gizlilik için sesli mesajları belirlenen süre sonunda silin

Klavyeyi kullanmanıza gerek kalmadan sesli mesajlar kaydedin

Apple iMessage sınırlamaları

Yalnızca Apple ekosisteminde çalışır

Sesli mesajlar için transkripsiyon gerekmez

Apple iMessage fiyatlandırması

Ücretsiz (iOS cihazlarda yerleşik)

Apple iMessage puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Konuşma-Metin Dönüştürme Yazılımları

8. Signal (Gizlilik odaklı sesli mesajlaşma için en iyisi)

signal ile

Gizliliği ciddiye alanlar için Signal, en güvenli mesajlaşma deneyimlerinden birini sunar. Sesli notlar dahil her mesaj uçtan uca şifrelenir, böylece yalnızca gönderen ve alıcı erişebilir. Yaygın uygulamaların aksine Signal, meta verileri saklamaz, bu da dijital ayak izini en aza indirmek isteyen kullanıcılar için en iyi seçimdir.

Uygulamanın açık kaynak kodlu olması, güvenlik uzmanlarının kodunu sürekli olarak denetleyebilmesi ve gizlilik konusundaki itibarını pekiştirmesi anlamına gelir. Ticari uygulamaların bazı özelliklerinden yoksun olsa da, gizliliği ön planda tutan kullanıcılar için güvenilir bir seçim olmaya devam ediyor.

Signal'ın en iyi özellikleri

Kaybolan sohbet ayarlarıyla mesajları otomatik olarak silin

Ekstra güvenlik için gizli sohbetlerde ekran görüntülerini bloklayın

İzleyici veya veri toplama olmadan reklamlardan uzak kalın

Güvenlik numaralarıyla gönderenin kimliğini doğrulayın

Sesli mesajlar için okundu bilgisini devre dışı bırakın

Tek bir dokunuşla istenmeyen sesli mesajları bloklayın

Signal sınırlamaları

Bulut yedekleme özelliği yoktur, bu da veri kurtarmayı zorlaştırır

Ana akım uygulamalara kıyasla sınırlı entegrasyonlar

Signal fiyatlandırması

Ücretsiz

Signal puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Signal hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Signal, potansiyel müşterilerimizle güvenli konuşmalar yapmak için harika bir uygulamadır. Uygulama, gizliliğimizi korumamıza yardımcı olan, uygulamaya her girdiğimizde bir PIN gerektirir. Ayrıca, görüntülendikten hemen sonra sohbeti silen kaybolan sohbetler özelliğine de sahiptir. Genel olarak harika bir iletişim aracıdır.

Signal, potansiyel müşterilerimizle güvenli konuşmalar yapmak için harika bir uygulamadır. Uygulama, gizliliğimizi korumamıza yardımcı olan, uygulamaya her girdiğimizde bir PIN gerektirir. Ayrıca, sohbeti görüntülendikten hemen sonra silen kaybolan sohbetler özelliğine de sahiptir. Genel olarak harika bir iletişim aracıdır.

9. Voxer (Telsiz tarzı sesli mesajlaşma için en iyisi)

voxer ile

Telefon görüşmesi yapmadan konuşmaların daha gerçek zamanlı olmasını mı istiyorsunuz? Voxer, telsiz deneyimini taklit eden bas-konuş sesli mesajlaşma özelliği ile bu boşluğu doldurur.

Bu, hızlı iletişim kurması gereken inşaat ekipleri, etkinlik koordinatörleri veya lojistik takımları gibi sahada çalışan takımlar için kullanışlıdır.

Geleneksel sesli mesajların aksine, Voxer'ın mesajları canlı olarak dinlenebilir veya daha sonra dinlemek üzere kaydedilebilir, böylece aciliyete göre esneklik sunar. Uygulama ayrıca hassas bilgileri işleyen işletmeler için şifreli takım iletişimi sağlar.

Voxer'ın en iyi özellikleri

Ücretli bir planla sesli mesajları metne dönüştürün

Grup konuşmaları için sesli mesaj konuları oluşturun

Gönderilen sesli mesajları geri çağırın ve silin

Yavaş bağlantılarda bile yüksek kaliteli sesli mesajlar gönderin

Voxer sınırlamaları

Ücretsiz sürüm reklam içerir

Yapılandırılmış, metin tabanlı iletişim için daha az etkilidir

Voxer fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 3,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Voxer puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (60+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Voxer hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Sesli notlar almayı kolay buluyorum, ardından Vox takımı sesli mesajımı kelimelere dönüştürüyor. Bu özellik, sahada yürüyen ve yürüdüğü yere dikkat etmesi gereken kişiler için kolaylık sağlıyor ve güvenlik sorunlarını önlüyor.

Sesli notlar almanın kolaylığını seviyorum, ardından Vox takımı sesli mesajımı kelimelere dönüştürüyor. Bu özellik, sahada yürüyen ve yürüdüğü yere dikkat etmesi gereken kişiler için kolaylık sağlıyor ve güvenlik sorunlarını önlüyor.

👀 Biliyor muydunuz? Popüler telsiz uygulaması Voxer, askeri iletişim ihtiyaçlarından esinlenerek geliştirilmiştir. Uygulamanın kurucu ortağı ve eski ABD Özel Kuvvetleri iletişim çavuşu Tom Katis, hizmet sırasında yaşadığı iletişim sorunları nedeniyle Voxer'ı geliştirmiştir.

10. Speechify (Metinleri sesli mesajlara dönüştürmek için en iyisi)

speechify ile

Okumak yerine dinlemek, özellikle yoğun programları olanlar için iyi bir değişiklik olabilir. Speechify, yazılı metinleri doğal sesli seslere dönüştürerek uzun belgeleri, e-postaları veya notları sesli mesajlar olarak kolayca tüketmenizi sağlar. Erişilebilirlik veya kolaylık için kullanıldığında, kullanıcıların içeriği ellerini kullanmadan özümsemelerine yardımcı olur.

Uygulama birden fazla dili destekler ve oynatma hızının özelleştirilmesine olanak tanır, bu da onu profesyoneller, öğrenciler ve sesli öğrenmeyi tercih eden herkes için ideal hale getirir.

Öncelikle en iyi metin okuma yazılımlarından biri olarak tasarlanmış olsa da, kullanıcılar ayrıntılı raporlar için ses kayıtları oluşturabilir ve paylaşabilir.

Speechify'ın en iyi özellikleri

Daha iyi anlama için yüksek sesle okurken metni vurgulayın

60'tan fazla dilde 200'den fazla doğal, insan benzeri ses kullanın

Sorunsuz ses dönüştürme için PDF'ler, web sayfaları ve e-postalarla entegre edin

Dinleme deneyimini kişiselleştirmek için ses yüksekliğini ve tonunu ayarlayın

Web sayfalarından, belgelerden ve uygulamalardan metin içe aktarın

Speechify sınırlamaları

Daha yüksek kaliteli sesler için ücretli bir plana ihtiyacınız var

Karmaşık kelimelerde ara sıra yanlış telaffuzlar

Speechify fiyatlandırması

Sınırlı : Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 29 $

Speechify puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

📮 ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimizin sonuçları, takımların %42'sinin asenkron işler için kaydedilmiş klipler (%21) veya proje yönetimi araçları (%21) kullandığını gösteriyor. Ancak bu araçlar genellikle ek araçlar, ayrı abonelikler, oturum açma işlemleri ve öğrenme eğrileri gerektirebilir. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, eşzamansız iletişimi kolaylaştırır. Video kliplere, sesli mesajlara, proje iş akışlarına, ortak belgelere ve yerleşik bir AI not alma özelliğine tek bir çalışma alanından erişin. Tek bir çözüm tüm iş akışınızı kolaylaştırabilecekken neden birden fazla aboneliği ve dağınık bilgileri yönetmekle uğraşasınız? 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik bir azalma olduğunu bildiriyor!

11. Microsoft Teams (Kurumsal sesli mesajlaşma ve işbirliği için en iyisi)

microsoft Teams ile

İşyerindeki konuşmaları takip etmek, özellikle büyük takımlarda zor olabilir. Microsoft Teams, kullanıcıların farklı iletişim kanallarında sesli notlar gönderip alabilmelerini sağlayan yerleşik sesli mesajlaşma özelliği sunar.

Bu, uzun metin mesajlarını azaltmaya yardımcı olur ve ayrı bir uygulamaya gerek kalmadan daha hızlı iletişim sağlar.

Teams, Microsoft 365 ile derinlemesine entegre olduğundan, sesli mesajlar belgeler, toplantı notları ve görevlerle birlikte paylaşılabilir ve her şey tek bir yerde tutulur.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Esneklik için masaüstü ve mobil cihazlardan sesli notlara erişin

Şifreli iletişim için kurumsal düzeyde güvenlik kullanın

Takım sohbetlerinde sesli mesajları otomatik olarak yazıya dönüştürün

Hızlı erişim için önemli sesli mesajları sabitleyin

Transkriptlerdeki anahtar kelimelere göre sesli mesajları filtreleyin

Outlook ile bağlantı kurarak e-posta yoluyla sesli notlar gönderin

Microsoft Teams sınırlamaları

Özelliklerin sayısı nedeniyle bunaltıcı gelebilir

Tüm fonksiyonları kullanmak için Microsoft hesabı gerekir

Microsoft Teams fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft Teams Essentials : Kullanıcı başına aylık 4 $

Microsoft 365 İş Temel: Kullanıcı başına aylık 6 $

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Microsoft 365 Business Premium: kullanıcı başına aylık 22 $

Microsoft Teams derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (14.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.000'den fazla yorum)

ClickUp ile İşbirliği ve Sesli Mesajlaşmayı Kolaylaştırın!

Doğru sesli mesajlaşma aracı, beyninizin her şeyi nasıl (ve nerede) idare ettiğine bağlıdır. Projeleri yönetiyorsanız, uzaktaki bir takımla sohbet ediyorsanız ve bir başka kaotik gelen kutusundan kaçıyorsanız, ClickUp çoklu görevler için ideal seçimdir.

Sesli notları, Klipleri ve görev yönetimini tek bir akıllı çalışma alanına taşır; artık uygulamalar arasında geçiş yapmanıza veya kaybolan mesajları aramanıza gerek yok. Güncellemeleri kaydedebilir, geri bildirimde bulunabilir veya görevler, belgeler veya yorumlar içinde konuları konuşabilirsiniz.

ClickUp Clips, kayıt yapmayı, açıklamayı ve devam etmeyi son derece kolay hale getirir. Böylece, ister canlı ister daha sonra çalışıyor olun, sesiniz işin yapıldığı yerde kalır: düzenli, eyleme geçirilebilir ve gerçekten yararlı.

Şimdi ücretsiz kaydolun ve takımınızla daha iyi iletişim kurun.