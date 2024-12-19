En İyi 13 Güvenli Mesajlaşma Uygulaması

Dijital konuşmalarımızda bu kadar çok şey söz konusu olduğundan, güvenli mesajlaşma uygulamalarına olan ihtiyaç hiç bu kadar belirgin olmamıştı.

Bu araçlar, sohbet özelliğinden daha fazlasını sunar; gizliliğinizi korumak için tasarlanmıştır ve verileri kilitleyerek yalnızca sizin ve alıcının erişebilmesini sağlar.

Kontrolü tekrar elinize alan en iyi güvenli mesajlaşma uygulamalarını keşfedin. 🛡️

🕰️ 60 Saniyelik Özet ClickUp (En iyi hepsi bir arada işbirliği aracı) WhatsApp (En iyi ücretsiz mesajlaşma uygulaması) Threema (Anonim mesajlaşma için en iyisi) Signal (Açık kaynak gizlilik için en iyisi) Telegram (Büyük gruplar ve kanallar için en iyisi) Messenger (Facebook kullanıcıları için en iyisi) Wire (İş işbirliği için en iyisi) Oturum (Merkezi olmayan gizlilik için en iyisi) Line (Sosyal entegrasyon için en iyisi) iMessage (Apple kullanıcıları için en iyisi) Dust (Geçici mesajlaşma için en iyisi) Briar (Çevrimdışı mesajlaşma için en iyisi) Google Mesajlar (RCS entegrasyonu için en iyisi)

Güvenli mesajlaşma uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?

Güvenli bir sohbet platformu seçerken, iletişimlerinizin güvenli ve gizli olmasını garanti etmek için aşağıdaki özelliklere dikkat edin:

Uçtan uca şifreleme: Tüm mesajlarınızı yalnızca sizin ve alıcının okuyabilmesini sağlamak için uçtan uca şifreleme sunan uygulamaları arayın

İki faktörlü kimlik doğrulama: Ekstra bir güvenlik katmanı eklemek ve yetkisiz erişimi önlemek için iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) özelliğine sahip uygulamalara öncelik verin

Kendi kendini imha eden mesajlar: Belirli bir süre sonra kaybolan mesajlar göndermenize olanak tanıyan uygulamaları seçin, böylece konuşmalarınızın hiçbir izi kalmaz

Veri kaydı yok: Mesajlarınızı kaydetmeyen veya verilerinizi saklamayan uygulamaları arayın, gizliliğiniz konusunda içiniz rahat olsun

Çapraz platform desteği: Uygulamanın, güçlü güvenlik özelliklerini korurken mobil cihazlarda ve masaüstü cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olun

Kullanıcı dostu arayüz: Basit, sezgisel bir arayüz sunan ve gezinmeyi kolaylaştırırken güvenliği ön planda tutan güvenli mesajlaşma uygulamalarını tercih edin

En İyi 13 Güvenli Mesajlaşma Uygulaması

Piyasada çok sayıda mesajlaşma uygulaması olduğundan, güvenli ve gizli iletişim için doğru olanı bulmak zor olabilir.

Gizli iş bilgileri hakkında konuşuyor ya da sadece takım iletişiminizin sorunsuz olmasını istiyorsanız, doğru uygulamayı seçmek çok önemlidir.

En iyi 13 güvenli mesajlaşma uygulamasına göz atalım. 👇

1. ClickUp ( En iyi hepsi bir arada mesajlaşma aracı )

ClickUp, sadece bir mesajlaşma aracı değildir; sorunsuz iletişim ve proje yönetimi için hepsi bir arada çözümdür.

Bağımsız iş mesajlaşma uygulamalarının aksine, ClickUp kapsamlı bir verimlilik ve iş platformunu bir iletişim ve işbirliği aracıyla birleştirir: ClickUp Sohbet.

Uygulamalar arasında geçiş yapmak, bağlamı kaybetmek veya bilgileri kopyalayıp yapıştırmak gibi günler geride kaldı.

ClickUp Sohbet ile konuşmalar işinizle birlikte canlı olarak devam eder, her şey senkronize olur ve verimsizlikler azalır; tüm bunlar mesajlarınızın güvenli ve korumalı olmasını sağlarken gerçekleşir.

Takımınızla bağlantıda kalmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. İster hızlı bir güncelleme ister ayrıntılara derinlemesine dalmak olsun, gerçek zamanlı mesajlaşma konuşmanın akışını sağlar. Ve konulu sohbetler sayesinde, bağlamı kaybetmeden her konuyu kolayca takip edebilirsiniz.

Bunu daha da iyi yapan nedir? Sohbetleri hemen eyleme dönüştürebilirsiniz. Mesajları görevlere bağlayın, doğrudan bir konuşmadan yeni atamalar oluşturun ve her harika fikrin sonuçlara ulaşmasını sağlayın — tüm bunları ClickUp'tan ayrılmadan yapabilirsiniz.

Merkezi bildirimler sizi her zaman haberdar ederken, otomatik görev oluşturma ve mesaj özetleri gibi AI özellikleri daha akıllı ve hızlı çalışmanıza yardımcı olur.

Sohbet, sohbetleri herkese açık veya gizli hale getirme esnekliği de sunarak konuşmalarınızın doğru kişiler tarafından erişilebilir olmasını sağlar.

🤝 Hatırlatıcı: ClickUp'ta bir sohbeti gizli hale getirdiğinizde, ilgili Alan, Klasör veya Liste de otomatik olarak gizli hale gelir ve çalışma alanınızda tutarlı erişim izinleri sağlanır.

ClickUp Assign Comments, yorumları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek tartışmalar ve uygulama arasındaki boşluğu doldurur. Takip veya ayrı hatırlatıcılara güvenmek yerine, yorumları doğrudan takım üyelerine atayabilir, böylece netlik ve hesap verebilirlik sağlayabilirsiniz.

ClickUp Kliplerini belirli görevlere ekleyerek mesajınızın doğru bağlamla bağlantılı olmasını sağlayın

ClickUp Clips, güçlü bir ekran paylaşım yazılımıdır. Çalışma alanınızda doğrudan ses ve video klipleri kaydedip paylaşmanıza olanak tanıyarak iletişimi daha hızlı ve dinamik hale getirir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İletişimi kolaylaştırın: Tüm konuşmaları tek bir yerde tutun — sohbetleri, görevleri ve projeleri kolay erişim ve bağlam için entegre edin

Görevlerle entegre edin: Görevleri doğrudan konuşmalara bağlayarak kopyalama ve yapıştırma ihtiyacını ortadan kaldırın

Bildirimleri özelleştirin: Bildirim ayarlarını düzenleyerek dikkatinizin dağılmasını en aza indirin ve önemli konuşmalara ve güncellemelere odaklanın

AI destekli güncellemelerden yararlanın: Kaçırmış olabileceğiniz önemli konuşmaların AI tarafından oluşturulan özetleriyle bilgilendirilmeye devam edin

İlgi çekici geri bildirim sağlayın: Çalışma alanınızda ses veya video klipler kaydedin ve paylaşın, fikirlerinizi açıklayın, geri bildirim verin veya güncellemeleri daha dinamik ve öz bir şekilde paylaşın

Eylem öğelerine öncelik verin: FollowUps'ta atanan mesajları filtreleyerek dikkatinizi gerektiren görevlere odaklanın ve önemli kararları kaçırmayın

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri nedeniyle yeni kullanıcılar için biraz öğrenme süreci gerektirir

Mobil uygulama masaüstü uygulamasına göre daha az duyarlıdır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. WhatsApp (En iyi ücretsiz mesajlaşma uygulaması)

researchGate aracılığıyla

WhatsApp, metin, multimedya paylaşımı, sesli ve video aramaları destekleyen, dünya çapında tanınan bir mesajlaşma uygulamasıdır. Mobil ve masaüstü platformlarda sorunsuz bir deneyim sunarak kullanıcıların sohbetlerini zahmetsizce senkronize etmelerini sağlar.

Kullanım kolaylığı ve geniş kullanıcı tabanını da ekleyin, bu şifreli mesajlaşma uygulamasının hem kişisel sohbetler hem de işle ilgili konuşmalar için neden tercih edildiğini anlamak kolaydır.

WhatsApp'ın en iyi özellikleri

Birden fazla katılımcıyla iletişimi kolaylaştırmak için grup sohbetleri oluşturun

24 saat sonra kaybolan durum güncellemeleri ayarlayarak anlarınızı kişilerinizle paylaşın

Güvenli iletişim için uçtan uca şifreleme kullanarak mesajları şifreleyin

Ek güvenlik için iki adımlı doğrulamayı etkinleştirin

Gizlilik ayarlarını kontrol ederek profil resminizin, durumunuzun ve son görülme bilgilerin görünürlüğünü yönetin

WhatsApp sınırlamaları

Dosya yükleme boyutu 100 MB ile sınırlıdır, bu da daha büyük dosyaların paylaşımını kısıtlar

Aynı anda birden fazla telefonda kullanılamaz

Grup sohbetlerinde, büyük toplulukların ihtiyaçlarını karşılamayabilecek bir katılımcı sınırı vardır

WhatsApp fiyatlandırması

WhatsApp: Ücretsiz

WhatsApp Business: Ücretsiz

WhatsApp puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (15.865+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Tüm mesajlarınızı profesyonel, kısa ve saygılı tutarak iş sohbeti kurallarını izleyin. Takım kültürünüze uygun olmadığı sürece emoji veya gayri resmi dil kullanmaktan kaçının.

3. Threema (Anonim mesajlaşma için en iyisi)

threema aracılığıyla

Threema, anonimliğe değer veren kullanıcılar için tasarlanmış, gizliliği ön planda tutan bir mesajlaşma uygulamasıdır. Hesap oluşturmak için telefon numarası veya e-posta adresi gibi kişisel bilgilere gerek yoktur, bunun yerine benzersiz bir Threema ID kullanılır.

Uçtan uca şifreleme ve bulut hizmetlerine bağımlılık olmayan Threema, iş yerinde güvenli ve gizli anlık mesajlaşma sağlar.

Threema'nın en iyi özellikleri

Gizlilik ve mahremiyeti korumak için mesajları şifreleyin

QR kodu taramalarıyla kişi kimliklerini doğrulayın

Adres defteri erişimini kontrol edin, yalnızca istediğinizde kişileri senkronize edin

Verileri buluta bağımlı kalmadan cihazınızda yerel olarak depolayın

Güçlü şifreleme standartlarıyla güvenli gizli grup sohbetlerini etkinleştirin

Threema sınırlamaları

Ücretsiz rakiplerinden farklı olarak tek seferlik ödeme gerektirir

Ana akım mesajlaşma uygulamalarına kıyasla daha küçük kullanıcı tabanı

Threema fiyatlandırması

Threema İş

Temel: Kullanıcı başına aylık 2,00 $ (yıllık faturalandırılır)

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 2,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 3,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Threema Broadcast

Broadcast 15: 6,00 $/ay (15 alıcı)

Broadcast 50: 11,00 $/ay (50 alıcı)

Broadcast 100: 19,00 $/ay (100 alıcı)

Broadcast 500: 91,00 $/ay (500 alıcı)

Broadcast 1000: 170,00 $/ay (1000 alıcı)

Sınırsız Yayın: 285,00 $/ay

Threema puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Hesap etkinliğinizi düzenli olarak izleyerek yetkisiz erişim veya olağandışı mesajların belirtilerini yakalayın.

4. Signal (Açık kaynak gizlilik için en iyisi)

snap Store aracılığıyla

Signal, gizlilik ön planda tutularak tasarlanmış bir iş yeri iletişim aracıdır. İletişimi güvence altına almak için gelişmiş şifreleme protokolleri kullanır ve minimum düzeyde meta veri saklayarak kullanıcıların anonimliğini garanti eder.

Bu araç, açık kaynak kodu ve şeffaflığa olan bağlılığı nedeniyle gizlilik meraklıları arasında popülerdir.

Signal'ın en iyi özellikleri

Güvenli iletişim için mesajları, sesli aramaları ve video aramaları şifreleyin

Benzersiz güvenlik numaralarıyla kişileri doğrulayın

Özel, şifreli çıkartmalar oluşturup paylaşarak konuşmalarınıza yaratıcı bir dokunuş katın

Gizliliği artırmak için kaybolan mesajları kullanın

Bağımsız denetimlere izin vermek için açık kaynak kodunu paylaşın

Signal sınırlamaları

Yerleşik yedekleme veya cihazlar arasında mesaj geçmişini aktarmak için kolay bir yöntem yoktur

Aynı anda birden fazla cihazda kullanılamaz

Ana akım uygulamalara kıyasla sınırlı popülerlik, bu da diğer kullanıcılarla iletişimi kısıtlayabilir

Signal fiyatlandırması

Ücretsiz

Signal puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (440+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Gizliliğinizi korumak için, özellikle halka açık yerlerde veya cihazınız kilitli değilken kilit ekranında mesaj önizlemelerini devre dışı bırakın.

5. Telegram (Büyük gruplar ve kanallar için en iyisi)

via The Windows Club

Telegram, hem kişisel hem de profesyonel kullanım için gelişmiş özellikler sunan bulut tabanlı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Büyük grup sohbetlerini, gizli sohbetler için uçtan uca şifrelemeyi ve çeşitli özelleştirme seçeneklerini destekler.

Uygulamanın sağlam gizlilik araçları ve cihazlar arası erişilebilirliği, esneklik ve güvenlik isteyen kullanıcılar için mükemmel bir seçenek sunar.

Telegram'ın en iyi özellikleri

200.000 katılımcıya kadar grup sohbetleri düzenleyin

Ek güvenlik için kendi kendini imha eden mesajlarla gizli sohbetler kullanın

Uygulamayı PIN veya biyometrik kimlik doğrulama ile kilitleyin

Anonimliği artırmak için proxy sunucuları üzerinden bağlanın

Telegram sınırlamaları

Kendi kendini imha eden mesajlar yalnızca gizli sohbetlerle sınırlıdır

Hesap oluşturma için doğrulama gerekmez, bu da sahte hesapların oluşturulmasına yol açabilir

Bazı gelişmiş özellikler resmi destekten yoksundur, bu da kullanımlarını zorlaştırır

Telegram fiyatlandırması

Ücretsiz

Telegram puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (6.315+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Hobi, güncel etkinlikler veya hafta sonu planları gibi hafif ve kapsayıcı konular hakkında konuşarak su soğutucu konuşmaları yapın ve iyi bir ilişki kurun. Atmosferi olumlu ve samimi tutmak için hassas veya tartışmalı konuları kaçının.

6. Messenger (Facebook kullanıcıları için en iyisi)

techCrunch aracılığıyla

Meta tarafından geliştirilen Messenger, metin, ses ve video iletişimi sunan çok yönlü bir mesajlaşma uygulamasıdır. Facebook ve Instagram ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve kullanıcıların platformlar arasında bağlantı kurmasını sağlar.

Messenger, kaybolan mesajlar ve etkileşimli araçlar gibi özellikler sunarken, reklamları ve dağınık arayüzü deneyimi olumsuz etkileyebilir.

Messenger'ın en iyi özellikleri

Okundu bilgilerini gizleyin ve göndereni bilgilendirmeden mesajları görünüm

Güvenli, uçtan uca şifreli sesli ve video görüşmeler yapın

Gizli konuşmalar için kaybolan mesajları kullanın

Hesap güvenliğini artırmak için tanınmayan oturum açma işlemleri için bildirimler ayarlayın

Gönderilen mesajları 15 dakikalık bir süre içinde düzenleyin

Messenger sınırlamaları

Şifreleme güncellemelerinden sonra teslimat sorunları bildiriliyor

Grup sohbeti ve video görüşme işlevleri büyük takımlar için uygun olmayabilir

Messenger fiyatlandırması

Ücretsiz

Messenger puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Düzenli kontrol toplantıları planlayın ve paylaşımlı görev panoları veya mesajlaşma uygulamaları gibi işbirliği araçlarını kullanarak herkesin aynı sayfada ve bilgili olmasını sağlayın. Net beklentiler ve açık iletişim, işyerindeki iletişim boşluklarını etkili bir şekilde kapatabilir.

7. Wire (İş işbirliği için en iyisi)

via Wire

Wire, hem kişisel hem de kurumsal kullanıma uygun güvenli bir mesajlaşma uygulamasıdır. Bu gizli mesajlaşma uygulaması, işlevsellik için kesinlikle gerekli olan minimum kullanıcı verilerini toplar.

Şifreleme yöntemleri, güvenli gerçek zamanlı aktarım protokolü (SRTP) ve datagram aktarım katmanı güvenliği (DTLS), güvenliği ve işbirliğini önceliklendiren profesyonel takımlar için güvenilir bir seçimdir.

En iyi özellikler

Proteus protokolünü kullanarak tüm mesajları, aramaları ve dosyaları şifreleyin

Ek güvenlik için her mesaja benzersiz şifreleme anahtarları atayın

Yüksek kaliteli şifreleme ile 25 katılımcıya kadar grup görüşmeleri düzenleyin

Hassas bilgilerin kalıcı olarak saklanmamasını sağlamak için mesajları otomatik olarak silin

Açık kaynak kodunun kamuya açık denetimleri ile uygulamanın güvenliğini doğrulayın

Kablolu sınırlamalar

Çoğu güvenli uygulamada standart bir özellik olan İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) yoktur

Özellikle Android'de performans sorunları sık sık bildirilmektedir

Öncelikle işler için tasarlanmış olduğundan, gündelik kullanım için kullanıcı dostu değildir

Kablolu fiyatlandırma

Kişisel kullanım için ücretsiz

Kurumsal kullanım için: 9,45 $/ay kullanıcı başına

Yerinde kablo bağlantısı: Özel fiyatlandırma

Telgraf derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (65+ yorum)

8. Oturum (Merkezi olmayan gizlilik için en iyisi)

Session, merkezi sunucuları ortadan kaldırarak kullanıcı verilerini tehlikeye atabilecek merkezi sunucuları ortadan kaldıran, merkezi olmayan bir ağ üzerinde oluşturulmuş gizlilik odaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır.

Telefon numarası ve e-posta adresinin yerine geçen benzersiz Oturum ID'leri ile anonimliğinizi korumak çok kolay. Bu, özellikle düşük bağlantı hızına sahip veya kısıtlı ortamlarda gizliliğe değer verenler için harika bir seçenek.

Oturumun en iyi özellikleri

Soğan yönlendirme ile şifrelenmiş, çok düğümlü mesaj aktarımları sayesinde anonimliği artırın

Telefon numaralarını veya e-postaları paylaşmadan hesaplar oluşturun

Metin yeterli olmadığında güvenli sesli mesajlar gönderin

İhlal veya sunucu arızası risklerini en aza indirmek için merkezi olmayan bir ağda çalışın

Tam gizlilik için meta veri ve coğrafi konum izlemeyi önleyin

Oturum sınırlamaları

Yavaş mesaj teslimat süreleri gerçek zamanlı iletişimi engelleyebilir

Video görüşmeleri veya gelişmiş multimedya özelliklerini desteklemez

Oturum fiyatlandırması

Ücretsiz

Oturum değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Hassas sohbetler için özel bildirim sesleri ayarlayarak, içeriklerini yakınlarınızdakilere göstermeden mesajları gizlice tanımlayın.

9. Line (Sosyal entegrasyon için en iyisi)

line aracılığıyla

Line, Japonya ve diğer Asya pazarlarında yaygın olarak kullanılan, zengin özelliklere sahip bir mesajlaşma uygulamasıdır.

Mesajlaşmanın ötesinde, Line sosyal, alışveriş ve eğlence işlevlerini entegre ederek günlük yaşam için pratik hale getirir. Şifreli mesajlaşma ve yüksek kaliteli grup aramalarını destekleyerek hem gündelik hem de profesyonel kullanım için uygundur.

Line'ın en iyi özellikleri

Güvenli mesajlar ve aramalar için Letter Sealing şifrelemesini kullanın

500 katılımcıya kadar grup sohbetlerini kolaylıkla düzenleyin

Büyük gruplar için bile ücretsiz sınırsız sesli ve video görüşmeleri etkinleştirin

Gizlilik ayarlarını özelleştirerek bilinmeyen kullanıcıları bloklayın veya profilinize erişimi sınırlayın

Şifre gibi uygulama kilidi özellikleriyle sohbetlerinizi koruyun

Hat sınırlamaları

IOS ve Android cihazlar arasında sohbet geçmişi aktarımını desteklemez

Belirli bölgelerde içerik sansürü nedeniyle eleştirilmiştir

Kullanıcılar, kullanılabilirliği etkileyen ara sıra hatalar bildiriyor

Hat fiyatlandırması

Ücretsiz

Hattın puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. iMessage (Apple kullanıcıları için en iyisi)

apple aracılığıyla

iMessage, iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch'larda kullanılabilen Apple'ın tescilli mesajlaşma uygulamasıdır. SMS ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve kullanıcıların iOS dışındaki cihazlarla iletişim kurmasını sağlar.

Şık arayüzü ve uçtan uca şifreleme özelliği ile iMessage, Apple ekosistemindeki kullanıcılar için idealdir.

iMessage'ın en iyi özellikleri

Hataları düzeltmek için son gönderilen mesajları düzenleyin

Metinlerinize kişisel bir dokunuş katmak için el yazısı mesajlar gönderin

Sohbetlerde doğrudan uçuş veya gönderilerin izleme bilgilerine erişin

Sorunsuz koordinasyon için teslimat ve okundu bilgisi içeren grup sohbetlerini kullanın

Her cihaz için benzersiz şifreleme anahtarlarıyla mesajları koruyun

iMessage sınırlamaları

Apple cihazlara özel, iOS kullanıcısı olmayanlarla iletişimi sınırlayın

Tema gibi özelleştirme seçenekleri yoktur

iMessage fiyatlandırması

Ücretsiz

iMessage puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📖 Ayrıca okuyun: Daha İyi İletişim için En İyi 11 WhatsApp Alternatifi

11. Dust (Geçici mesajlaşma için en iyisi)

via Dust

Dust, mesajları okunduktan kısa bir süre sonra otomatik olarak silerek veri korumasına önem veren, gizlilik odaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır.

Ekran görüntülerini engeller ve konuşmaları yakalama girişimlerini kullanıcılara bildirir, böylece hassas tartışmalar için yüksek güvenlik sağlar.

En iyi özellikler

Mesajları okuduktan sonra, genellikle 100 saniye içinde otomatik olarak silin

Birisi bir konuşmanın ekran görüntüsünü almaya çalıştığında kullanıcıları bilgilendirin

Birden fazla kişiye gizli olarak yayın mesajları gönderin

İletişim bilgilerinizi ifşa etmeden arkadaşlarınızla güvenli bir şekilde bağlantı kurun

Biyografiler ve resimler ile profilleri özelleştirerek deneyiminizi kişiselleştirin

Toz sınırlamaları

Sesli veya video aramaları desteklemez

Sınırlı kullanıcı tabanı, kişilerle iletişimi kısıtlayabilir

Dust fiyatlandırması

Ücretsiz

Dust derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

⚡ Şablon Arşivi: Bir iletişim planı oluşturmak zor gelebilir, ancak öyle olmak zorunda değil. Süreci basitleştirmek için tasarlanmış iletişim planı şablonlarını deneyin.

12. Briar (Çevrimdışı mesajlaşma için en iyisi)

briar aracılığıyla

Briar, aktivistler, gazeteciler ve düşük bağlantı hızına sahip bölgelerdeki kullanıcılar için tasarlanmış güvenli, eşler arası bir mesajlaşma uygulamasıdır.

Merkezi sunuculara bağlı değildir, bunun yerine şifrelenmiş mesajları Bluetooth, Wi-Fi veya Tor üzerinden senkronize eder. Bu merkezi olmayan yapı, internet erişimi olmasa bile gizli iletişimi sağlar.

Briar'ın en iyi özellikleri

Sunucu ihlalleriyle ilişkili riskleri ortadan kaldırın ve verilerin merkezi olmayan bir şekilde kalmasını sağlayın

Ek güvenlik için mesajları kullanıcıların cihazlarında yerel olarak şifreleyin ve saklayın

QR kodları veya bağlantılar aracılığıyla manuel olarak kişi eklemeyi zorunlu kılarak kimlik sahtekarlığını önleyin

İşbirliğine dayalı tartışmalar için güvenli grup sohbetleri ve genel forumlar etkinleştirin

İnternet erişiminin sınırlı olduğu veya hiç olmadığı alanlarda sorunsuz bir şekilde çalışın

Briar sınırlamaları

Veri yedekleme veya cihazlar arası aktarım desteği yoktur

Eşler arası iletişim, merkezi uygulamalardan daha hızlı pil ömrünü tüketebilir

Şu anda yalnızca Android'de mevcuttur, iOS desteği için plan yoktur

Briar fiyatlandırması

Ücretsiz

Briar puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📖 Ayrıca okuyun: Takım İşbirliğini Artırmak için En İyi 10 Google Sohbet Alternatifi

13. Google Mesajlar (RCS entegrasyonu için en iyisi)

yahoo aracılığıyla

Google Mesajlar, çoğu Android telefon için ön tanımlı mesajlaşma uygulamasıdır ve gelişmiş özellikler için SMS, MMS ve zengin iletişim hizmetleri (RCS) entegrasyonu sunar. Akıllı yanıtlar, medya paylaşımı ve Takvim ve Fotoğraflar gibi Google hizmetleriyle entegrasyon gibi özellikleri ile son derece çok yönlü bir iletişim aracıdır.

Google Mesajlar'ın en iyi özellikleri

Sesli mesajları kolay okunması için metne dönüştürün, konuşmaları kolayca takip edin

Mesajları daha sonra göndermek için planlayın, hatırlatıcılar veya güncellemeler için zamanında iletişim sağlayın

Sorunsuz Google Takvim entegrasyonu ile bağlantıları paylaşın ve etkinlikler oluşturun

Uygulamanın web sürümünü kullanarak bilgisayardan mesaj gönderin

Google Mesajlar sınırlamaları

IPhone kullanıcıları ile sınırlı çapraz platform mesajlaşma özellikleri

Özellikler, mobil operatöre bağlı olarak değişebilir ve teslimat ve grup sohbet boyutlarını etkileyebilir

Google Mesajlar fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Mesajlar derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Yeni bir mesajlaşma uygulaması yüklerken, istenen izinleri inceleyin ve yalnızca işlevselliği için gerekli olanlara erişim izni verin.

ClickUp ile İletişimi ve İşbirliğini Basitleştirin

Doğru güvenli mesajlaşma uygulamasını seçmek, gizli ve profesyonel konuşmalarınızı korumada büyük fark yaratabilir. Çok sayıda seçenek mevcut olduğundan, sohbetlerinizi güvende tutan ve benzersiz ihtiyaçlarınızı destekleyen bir araç seçmek önemlidir.

Sadece bir mesajlaşma uygulamasından daha fazlasını arıyorsanız, ClickUp mükemmel bir seçimdir. Güvenli gerçek zamanlı mesajlaşma ile sağlam proje yönetimi özelliklerini bir araya getirerek, takımınızın sorunsuz bir şekilde iletişim kurmasını ve işbirliği yapmasını sağlar.

ClickUp Sohbet ile görevleri tartışabilir, güncellemeleri paylaşabilir ve tüm projeyle ilgili konuşmaları tek bir güvenli platformda tutabilirsiniz. Diğer mesajlaşma uygulamaları arasında geçiş yapmak yerine, iş akışınızı Sohbet'te merkezileştirerek iletişimi verimli ve projeleri düzenli tutun.

ClickUp ile güvende kalabiliyorken neden daha azıyla yetinmelisiniz? ClickUp'a bugün kaydolun!