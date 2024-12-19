En İyi 13 Güvenli Mesajlaşma Uygulaması

Dijital konuşmalarımızda bu kadar çok şey söz konusu olduğundan, güvenli mesajlaşma uygulamalarına olan ihtiyaç hiç bu kadar belirgin olmamıştı.
Bu araçlar, sohbet özelliğinden daha fazlasını sunar; gizliliğinizi korumak için tasarlanmıştır ve verileri kilitleyerek yalnızca sizin ve alıcının erişebilmesini sağlar.
Kontrolü tekrar elinize alan en iyi güvenli mesajlaşma uygulamalarını keşfedin. 🛡️
🕰️ 60 Saniyelik Özet
- ClickUp (En iyi hepsi bir arada işbirliği aracı)
- WhatsApp (En iyi ücretsiz mesajlaşma uygulaması)
- Threema (Anonim mesajlaşma için en iyisi)
- Signal (Açık kaynak gizlilik için en iyisi)
- Telegram (Büyük gruplar ve kanallar için en iyisi)
- Messenger (Facebook kullanıcıları için en iyisi)
- Wire (İş işbirliği için en iyisi)
- Oturum (Merkezi olmayan gizlilik için en iyisi)
- Line (Sosyal entegrasyon için en iyisi)
- iMessage (Apple kullanıcıları için en iyisi)
- Dust (Geçici mesajlaşma için en iyisi)
- Briar (Çevrimdışı mesajlaşma için en iyisi)
- Google Mesajlar (RCS entegrasyonu için en iyisi)
Güvenli mesajlaşma uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?
Güvenli bir sohbet platformu seçerken, iletişimlerinizin güvenli ve gizli olmasını garanti etmek için aşağıdaki özelliklere dikkat edin:
- Uçtan uca şifreleme: Tüm mesajlarınızı yalnızca sizin ve alıcının okuyabilmesini sağlamak için uçtan uca şifreleme sunan uygulamaları arayın
- İki faktörlü kimlik doğrulama: Ekstra bir güvenlik katmanı eklemek ve yetkisiz erişimi önlemek için iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) özelliğine sahip uygulamalara öncelik verin
- Kendi kendini imha eden mesajlar: Belirli bir süre sonra kaybolan mesajlar göndermenize olanak tanıyan uygulamaları seçin, böylece konuşmalarınızın hiçbir izi kalmaz
- Veri kaydı yok: Mesajlarınızı kaydetmeyen veya verilerinizi saklamayan uygulamaları arayın, gizliliğiniz konusunda içiniz rahat olsun
- Çapraz platform desteği: Uygulamanın, güçlü güvenlik özelliklerini korurken mobil cihazlarda ve masaüstü cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olun
- Kullanıcı dostu arayüz: Basit, sezgisel bir arayüz sunan ve gezinmeyi kolaylaştırırken güvenliği ön planda tutan güvenli mesajlaşma uygulamalarını tercih edin
En İyi 13 Güvenli Mesajlaşma Uygulaması
Piyasada çok sayıda mesajlaşma uygulaması olduğundan, güvenli ve gizli iletişim için doğru olanı bulmak zor olabilir.
Gizli iş bilgileri hakkında konuşuyor ya da sadece takım iletişiminizin sorunsuz olmasını istiyorsanız, doğru uygulamayı seçmek çok önemlidir.
En iyi 13 güvenli mesajlaşma uygulamasına göz atalım. 👇
1. ClickUp ( En iyi hepsi bir arada mesajlaşma aracı )
ClickUp, sadece bir mesajlaşma aracı değildir; sorunsuz iletişim ve proje yönetimi için hepsi bir arada çözümdür.
Bağımsız iş mesajlaşma uygulamalarının aksine, ClickUp kapsamlı bir verimlilik ve iş platformunu bir iletişim ve işbirliği aracıyla birleştirir: ClickUp Sohbet.
Uygulamalar arasında geçiş yapmak, bağlamı kaybetmek veya bilgileri kopyalayıp yapıştırmak gibi günler geride kaldı.
ClickUp Sohbet ile konuşmalar işinizle birlikte canlı olarak devam eder, her şey senkronize olur ve verimsizlikler azalır; tüm bunlar mesajlarınızın güvenli ve korumalı olmasını sağlarken gerçekleşir.
Takımınızla bağlantıda kalmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. İster hızlı bir güncelleme ister ayrıntılara derinlemesine dalmak olsun, gerçek zamanlı mesajlaşma konuşmanın akışını sağlar. Ve konulu sohbetler sayesinde, bağlamı kaybetmeden her konuyu kolayca takip edebilirsiniz.
Bunu daha da iyi yapan nedir? Sohbetleri hemen eyleme dönüştürebilirsiniz. Mesajları görevlere bağlayın, doğrudan bir konuşmadan yeni atamalar oluşturun ve her harika fikrin sonuçlara ulaşmasını sağlayın — tüm bunları ClickUp'tan ayrılmadan yapabilirsiniz.
Merkezi bildirimler sizi her zaman haberdar ederken, otomatik görev oluşturma ve mesaj özetleri gibi AI özellikleri daha akıllı ve hızlı çalışmanıza yardımcı olur.
Sohbet, sohbetleri herkese açık veya gizli hale getirme esnekliği de sunarak konuşmalarınızın doğru kişiler tarafından erişilebilir olmasını sağlar.
🤝 Hatırlatıcı: ClickUp'ta bir sohbeti gizli hale getirdiğinizde, ilgili Alan, Klasör veya Liste de otomatik olarak gizli hale gelir ve çalışma alanınızda tutarlı erişim izinleri sağlanır.
ClickUp Assign Comments, yorumları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek tartışmalar ve uygulama arasındaki boşluğu doldurur. Takip veya ayrı hatırlatıcılara güvenmek yerine, yorumları doğrudan takım üyelerine atayabilir, böylece netlik ve hesap verebilirlik sağlayabilirsiniz.
ClickUp Clips, güçlü bir ekran paylaşım yazılımıdır. Çalışma alanınızda doğrudan ses ve video klipleri kaydedip paylaşmanıza olanak tanıyarak iletişimi daha hızlı ve dinamik hale getirir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- İletişimi kolaylaştırın: Tüm konuşmaları tek bir yerde tutun — sohbetleri, görevleri ve projeleri kolay erişim ve bağlam için entegre edin
- Görevlerle entegre edin: Görevleri doğrudan konuşmalara bağlayarak kopyalama ve yapıştırma ihtiyacını ortadan kaldırın
- Bildirimleri özelleştirin: Bildirim ayarlarını düzenleyerek dikkatinizin dağılmasını en aza indirin ve önemli konuşmalara ve güncellemelere odaklanın
- AI destekli güncellemelerden yararlanın: Kaçırmış olabileceğiniz önemli konuşmaların AI tarafından oluşturulan özetleriyle bilgilendirilmeye devam edin
- İlgi çekici geri bildirim sağlayın: Çalışma alanınızda ses veya video klipler kaydedin ve paylaşın, fikirlerinizi açıklayın, geri bildirim verin veya güncellemeleri daha dinamik ve öz bir şekilde paylaşın
- Eylem öğelerine öncelik verin: FollowUps'ta atanan mesajları filtreleyerek dikkatinizi gerektiren görevlere odaklanın ve önemli kararları kaçırmayın
ClickUp sınırlamaları
- Kapsamlı özellikleri nedeniyle yeni kullanıcılar için biraz öğrenme süreci gerektirir
- Mobil uygulama masaüstü uygulamasına göre daha az duyarlıdır
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
📖 Ayrıca okuyun: Sohbet çalışmıyor. Sorunu gideriyoruz
2. WhatsApp (En iyi ücretsiz mesajlaşma uygulaması)
WhatsApp, metin, multimedya paylaşımı, sesli ve video aramaları destekleyen, dünya çapında tanınan bir mesajlaşma uygulamasıdır. Mobil ve masaüstü platformlarda sorunsuz bir deneyim sunarak kullanıcıların sohbetlerini zahmetsizce senkronize etmelerini sağlar.
Kullanım kolaylığı ve geniş kullanıcı tabanını da ekleyin, bu şifreli mesajlaşma uygulamasının hem kişisel sohbetler hem de işle ilgili konuşmalar için neden tercih edildiğini anlamak kolaydır.
WhatsApp'ın en iyi özellikleri
- Birden fazla katılımcıyla iletişimi kolaylaştırmak için grup sohbetleri oluşturun
- 24 saat sonra kaybolan durum güncellemeleri ayarlayarak anlarınızı kişilerinizle paylaşın
- Güvenli iletişim için uçtan uca şifreleme kullanarak mesajları şifreleyin
- Ek güvenlik için iki adımlı doğrulamayı etkinleştirin
- Gizlilik ayarlarını kontrol ederek profil resminizin, durumunuzun ve son görülme bilgilerin görünürlüğünü yönetin
WhatsApp sınırlamaları
- Dosya yükleme boyutu 100 MB ile sınırlıdır, bu da daha büyük dosyaların paylaşımını kısıtlar
- Aynı anda birden fazla telefonda kullanılamaz
- Grup sohbetlerinde, büyük toplulukların ihtiyaçlarını karşılamayabilecek bir katılımcı sınırı vardır
WhatsApp fiyatlandırması
- WhatsApp: Ücretsiz
- WhatsApp Business: Ücretsiz
WhatsApp puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,7/5 (15.865+ yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Tüm mesajlarınızı profesyonel, kısa ve saygılı tutarak iş sohbeti kurallarını izleyin. Takım kültürünüze uygun olmadığı sürece emoji veya gayri resmi dil kullanmaktan kaçının.
3. Threema (Anonim mesajlaşma için en iyisi)
Threema, anonimliğe değer veren kullanıcılar için tasarlanmış, gizliliği ön planda tutan bir mesajlaşma uygulamasıdır. Hesap oluşturmak için telefon numarası veya e-posta adresi gibi kişisel bilgilere gerek yoktur, bunun yerine benzersiz bir Threema ID kullanılır.
Uçtan uca şifreleme ve bulut hizmetlerine bağımlılık olmayan Threema, iş yerinde güvenli ve gizli anlık mesajlaşma sağlar.
Threema'nın en iyi özellikleri
- Gizlilik ve mahremiyeti korumak için mesajları şifreleyin
- QR kodu taramalarıyla kişi kimliklerini doğrulayın
- Adres defteri erişimini kontrol edin, yalnızca istediğinizde kişileri senkronize edin
- Verileri buluta bağımlı kalmadan cihazınızda yerel olarak depolayın
- Güçlü şifreleme standartlarıyla güvenli gizli grup sohbetlerini etkinleştirin
Threema sınırlamaları
- Ücretsiz rakiplerinden farklı olarak tek seferlik ödeme gerektirir
- Ana akım mesajlaşma uygulamalarına kıyasla daha küçük kullanıcı tabanı
Threema fiyatlandırması
Threema İş
- Temel: Kullanıcı başına aylık 2,00 $ (yıllık faturalandırılır)
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 2,50 $ (yıllık faturalandırılır)
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 3,50 $ (yıllık faturalandırılır)
Threema Broadcast
- Broadcast 15: 6,00 $/ay (15 alıcı)
- Broadcast 50: 11,00 $/ay (50 alıcı)
- Broadcast 100: 19,00 $/ay (100 alıcı)
- Broadcast 500: 91,00 $/ay (500 alıcı)
- Broadcast 1000: 170,00 $/ay (1000 alıcı)
- Sınırsız Yayın: 285,00 $/ay
Threema puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
💡 Profesyonel İpucu: Hesap etkinliğinizi düzenli olarak izleyerek yetkisiz erişim veya olağandışı mesajların belirtilerini yakalayın.
4. Signal (Açık kaynak gizlilik için en iyisi)
Signal, gizlilik ön planda tutularak tasarlanmış bir iş yeri iletişim aracıdır. İletişimi güvence altına almak için gelişmiş şifreleme protokolleri kullanır ve minimum düzeyde meta veri saklayarak kullanıcıların anonimliğini garanti eder.
Bu araç, açık kaynak kodu ve şeffaflığa olan bağlılığı nedeniyle gizlilik meraklıları arasında popülerdir.
Signal'ın en iyi özellikleri
- Güvenli iletişim için mesajları, sesli aramaları ve video aramaları şifreleyin
- Benzersiz güvenlik numaralarıyla kişileri doğrulayın
- Özel, şifreli çıkartmalar oluşturup paylaşarak konuşmalarınıza yaratıcı bir dokunuş katın
- Gizliliği artırmak için kaybolan mesajları kullanın
- Bağımsız denetimlere izin vermek için açık kaynak kodunu paylaşın
Signal sınırlamaları
- Yerleşik yedekleme veya cihazlar arasında mesaj geçmişini aktarmak için kolay bir yöntem yoktur
- Aynı anda birden fazla cihazda kullanılamaz
- Ana akım uygulamalara kıyasla sınırlı popülerlik, bu da diğer kullanıcılarla iletişimi kısıtlayabilir
Signal fiyatlandırması
- Ücretsiz
Signal puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (440+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
💡 Profesyonel İpucu: Gizliliğinizi korumak için, özellikle halka açık yerlerde veya cihazınız kilitli değilken kilit ekranında mesaj önizlemelerini devre dışı bırakın.
5. Telegram (Büyük gruplar ve kanallar için en iyisi)
Telegram, hem kişisel hem de profesyonel kullanım için gelişmiş özellikler sunan bulut tabanlı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Büyük grup sohbetlerini, gizli sohbetler için uçtan uca şifrelemeyi ve çeşitli özelleştirme seçeneklerini destekler.
Uygulamanın sağlam gizlilik araçları ve cihazlar arası erişilebilirliği, esneklik ve güvenlik isteyen kullanıcılar için mükemmel bir seçenek sunar.
Telegram'ın en iyi özellikleri
- 200.000 katılımcıya kadar grup sohbetleri düzenleyin
- Ek güvenlik için kendi kendini imha eden mesajlarla gizli sohbetler kullanın
- Uygulamayı PIN veya biyometrik kimlik doğrulama ile kilitleyin
- Anonimliği artırmak için proxy sunucuları üzerinden bağlanın
Telegram sınırlamaları
- Kendi kendini imha eden mesajlar yalnızca gizli sohbetlerle sınırlıdır
- Hesap oluşturma için doğrulama gerekmez, bu da sahte hesapların oluşturulmasına yol açabilir
- Bazı gelişmiş özellikler resmi destekten yoksundur, bu da kullanımlarını zorlaştırır
Telegram fiyatlandırması
- Ücretsiz
Telegram puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,7/5 (6.315+ yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Hobi, güncel etkinlikler veya hafta sonu planları gibi hafif ve kapsayıcı konular hakkında konuşarak su soğutucu konuşmaları yapın ve iyi bir ilişki kurun. Atmosferi olumlu ve samimi tutmak için hassas veya tartışmalı konuları kaçının.
6. Messenger (Facebook kullanıcıları için en iyisi)
Meta tarafından geliştirilen Messenger, metin, ses ve video iletişimi sunan çok yönlü bir mesajlaşma uygulamasıdır. Facebook ve Instagram ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve kullanıcıların platformlar arasında bağlantı kurmasını sağlar.
Messenger, kaybolan mesajlar ve etkileşimli araçlar gibi özellikler sunarken, reklamları ve dağınık arayüzü deneyimi olumsuz etkileyebilir.
Messenger'ın en iyi özellikleri
- Okundu bilgilerini gizleyin ve göndereni bilgilendirmeden mesajları görünüm
- Güvenli, uçtan uca şifreli sesli ve video görüşmeler yapın
- Gizli konuşmalar için kaybolan mesajları kullanın
- Hesap güvenliğini artırmak için tanınmayan oturum açma işlemleri için bildirimler ayarlayın
- Gönderilen mesajları 15 dakikalık bir süre içinde düzenleyin
Messenger sınırlamaları
- Şifreleme güncellemelerinden sonra teslimat sorunları bildiriliyor
- Grup sohbeti ve video görüşme işlevleri büyük takımlar için uygun olmayabilir
Messenger fiyatlandırması
- Ücretsiz
Messenger puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
💡 Profesyonel İpucu: Düzenli kontrol toplantıları planlayın ve paylaşımlı görev panoları veya mesajlaşma uygulamaları gibi işbirliği araçlarını kullanarak herkesin aynı sayfada ve bilgili olmasını sağlayın. Net beklentiler ve açık iletişim, işyerindeki iletişim boşluklarını etkili bir şekilde kapatabilir.
7. Wire (İş işbirliği için en iyisi)
Wire, hem kişisel hem de kurumsal kullanıma uygun güvenli bir mesajlaşma uygulamasıdır. Bu gizli mesajlaşma uygulaması, işlevsellik için kesinlikle gerekli olan minimum kullanıcı verilerini toplar.
Şifreleme yöntemleri, güvenli gerçek zamanlı aktarım protokolü (SRTP) ve datagram aktarım katmanı güvenliği (DTLS), güvenliği ve işbirliğini önceliklendiren profesyonel takımlar için güvenilir bir seçimdir.
En iyi özellikler
- Proteus protokolünü kullanarak tüm mesajları, aramaları ve dosyaları şifreleyin
- Ek güvenlik için her mesaja benzersiz şifreleme anahtarları atayın
- Yüksek kaliteli şifreleme ile 25 katılımcıya kadar grup görüşmeleri düzenleyin
- Hassas bilgilerin kalıcı olarak saklanmamasını sağlamak için mesajları otomatik olarak silin
- Açık kaynak kodunun kamuya açık denetimleri ile uygulamanın güvenliğini doğrulayın
Kablolu sınırlamalar
- Çoğu güvenli uygulamada standart bir özellik olan İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) yoktur
- Özellikle Android'de performans sorunları sık sık bildirilmektedir
- Öncelikle işler için tasarlanmış olduğundan, gündelik kullanım için kullanıcı dostu değildir
Kablolu fiyatlandırma
- Kişisel kullanım için ücretsiz
- Kurumsal kullanım için: 9,45 $/ay kullanıcı başına
- Yerinde kablo bağlantısı: Özel fiyatlandırma
Telgraf derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (65+ yorum)
8. Oturum (Merkezi olmayan gizlilik için en iyisi)
Session, merkezi sunucuları ortadan kaldırarak kullanıcı verilerini tehlikeye atabilecek merkezi sunucuları ortadan kaldıran, merkezi olmayan bir ağ üzerinde oluşturulmuş gizlilik odaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır.
Telefon numarası ve e-posta adresinin yerine geçen benzersiz Oturum ID'leri ile anonimliğinizi korumak çok kolay. Bu, özellikle düşük bağlantı hızına sahip veya kısıtlı ortamlarda gizliliğe değer verenler için harika bir seçenek.
Oturumun en iyi özellikleri
- Soğan yönlendirme ile şifrelenmiş, çok düğümlü mesaj aktarımları sayesinde anonimliği artırın
- Telefon numaralarını veya e-postaları paylaşmadan hesaplar oluşturun
- Metin yeterli olmadığında güvenli sesli mesajlar gönderin
- İhlal veya sunucu arızası risklerini en aza indirmek için merkezi olmayan bir ağda çalışın
- Tam gizlilik için meta veri ve coğrafi konum izlemeyi önleyin
Oturum sınırlamaları
- Yavaş mesaj teslimat süreleri gerçek zamanlı iletişimi engelleyebilir
- Video görüşmeleri veya gelişmiş multimedya özelliklerini desteklemez
Oturum fiyatlandırması
- Ücretsiz
Oturum değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
💡 Profesyonel İpucu: Hassas sohbetler için özel bildirim sesleri ayarlayarak, içeriklerini yakınlarınızdakilere göstermeden mesajları gizlice tanımlayın.
9. Line (Sosyal entegrasyon için en iyisi)
Line, Japonya ve diğer Asya pazarlarında yaygın olarak kullanılan, zengin özelliklere sahip bir mesajlaşma uygulamasıdır.
Mesajlaşmanın ötesinde, Line sosyal, alışveriş ve eğlence işlevlerini entegre ederek günlük yaşam için pratik hale getirir. Şifreli mesajlaşma ve yüksek kaliteli grup aramalarını destekleyerek hem gündelik hem de profesyonel kullanım için uygundur.
Line'ın en iyi özellikleri
- Güvenli mesajlar ve aramalar için Letter Sealing şifrelemesini kullanın
- 500 katılımcıya kadar grup sohbetlerini kolaylıkla düzenleyin
- Büyük gruplar için bile ücretsiz sınırsız sesli ve video görüşmeleri etkinleştirin
- Gizlilik ayarlarını özelleştirerek bilinmeyen kullanıcıları bloklayın veya profilinize erişimi sınırlayın
- Şifre gibi uygulama kilidi özellikleriyle sohbetlerinizi koruyun
Hat sınırlamaları
- IOS ve Android cihazlar arasında sohbet geçmişi aktarımını desteklemez
- Belirli bölgelerde içerik sansürü nedeniyle eleştirilmiştir
- Kullanıcılar, kullanılabilirliği etkileyen ara sıra hatalar bildiriyor
Hat fiyatlandırması
- Ücretsiz
Hattın puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. iMessage (Apple kullanıcıları için en iyisi)
iMessage, iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch'larda kullanılabilen Apple'ın tescilli mesajlaşma uygulamasıdır. SMS ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve kullanıcıların iOS dışındaki cihazlarla iletişim kurmasını sağlar.
Şık arayüzü ve uçtan uca şifreleme özelliği ile iMessage, Apple ekosistemindeki kullanıcılar için idealdir.
iMessage'ın en iyi özellikleri
- Hataları düzeltmek için son gönderilen mesajları düzenleyin
- Metinlerinize kişisel bir dokunuş katmak için el yazısı mesajlar gönderin
- Sohbetlerde doğrudan uçuş veya gönderilerin izleme bilgilerine erişin
- Sorunsuz koordinasyon için teslimat ve okundu bilgisi içeren grup sohbetlerini kullanın
- Her cihaz için benzersiz şifreleme anahtarlarıyla mesajları koruyun
iMessage sınırlamaları
- Apple cihazlara özel, iOS kullanıcısı olmayanlarla iletişimi sınırlayın
- Tema gibi özelleştirme seçenekleri yoktur
iMessage fiyatlandırması
- Ücretsiz
iMessage puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
📖 Ayrıca okuyun: Daha İyi İletişim için En İyi 11 WhatsApp Alternatifi
11. Dust (Geçici mesajlaşma için en iyisi)
Dust, mesajları okunduktan kısa bir süre sonra otomatik olarak silerek veri korumasına önem veren, gizlilik odaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır.
Ekran görüntülerini engeller ve konuşmaları yakalama girişimlerini kullanıcılara bildirir, böylece hassas tartışmalar için yüksek güvenlik sağlar.
En iyi özellikler
- Mesajları okuduktan sonra, genellikle 100 saniye içinde otomatik olarak silin
- Birisi bir konuşmanın ekran görüntüsünü almaya çalıştığında kullanıcıları bilgilendirin
- Birden fazla kişiye gizli olarak yayın mesajları gönderin
- İletişim bilgilerinizi ifşa etmeden arkadaşlarınızla güvenli bir şekilde bağlantı kurun
- Biyografiler ve resimler ile profilleri özelleştirerek deneyiminizi kişiselleştirin
Toz sınırlamaları
- Sesli veya video aramaları desteklemez
- Sınırlı kullanıcı tabanı, kişilerle iletişimi kısıtlayabilir
Dust fiyatlandırması
- Ücretsiz
Dust derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
⚡ Şablon Arşivi: Bir iletişim planı oluşturmak zor gelebilir, ancak öyle olmak zorunda değil. Süreci basitleştirmek için tasarlanmış iletişim planı şablonlarını deneyin.
12. Briar (Çevrimdışı mesajlaşma için en iyisi)
Briar, aktivistler, gazeteciler ve düşük bağlantı hızına sahip bölgelerdeki kullanıcılar için tasarlanmış güvenli, eşler arası bir mesajlaşma uygulamasıdır.
Merkezi sunuculara bağlı değildir, bunun yerine şifrelenmiş mesajları Bluetooth, Wi-Fi veya Tor üzerinden senkronize eder. Bu merkezi olmayan yapı, internet erişimi olmasa bile gizli iletişimi sağlar.
Briar'ın en iyi özellikleri
- Sunucu ihlalleriyle ilişkili riskleri ortadan kaldırın ve verilerin merkezi olmayan bir şekilde kalmasını sağlayın
- Ek güvenlik için mesajları kullanıcıların cihazlarında yerel olarak şifreleyin ve saklayın
- QR kodları veya bağlantılar aracılığıyla manuel olarak kişi eklemeyi zorunlu kılarak kimlik sahtekarlığını önleyin
- İşbirliğine dayalı tartışmalar için güvenli grup sohbetleri ve genel forumlar etkinleştirin
- İnternet erişiminin sınırlı olduğu veya hiç olmadığı alanlarda sorunsuz bir şekilde çalışın
Briar sınırlamaları
- Veri yedekleme veya cihazlar arası aktarım desteği yoktur
- Eşler arası iletişim, merkezi uygulamalardan daha hızlı pil ömrünü tüketebilir
- Şu anda yalnızca Android'de mevcuttur, iOS desteği için plan yoktur
Briar fiyatlandırması
- Ücretsiz
Briar puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
📖 Ayrıca okuyun: Takım İşbirliğini Artırmak için En İyi 10 Google Sohbet Alternatifi
13. Google Mesajlar (RCS entegrasyonu için en iyisi)
Google Mesajlar, çoğu Android telefon için ön tanımlı mesajlaşma uygulamasıdır ve gelişmiş özellikler için SMS, MMS ve zengin iletişim hizmetleri (RCS) entegrasyonu sunar. Akıllı yanıtlar, medya paylaşımı ve Takvim ve Fotoğraflar gibi Google hizmetleriyle entegrasyon gibi özellikleri ile son derece çok yönlü bir iletişim aracıdır.
Google Mesajlar'ın en iyi özellikleri
- Sesli mesajları kolay okunması için metne dönüştürün, konuşmaları kolayca takip edin
- Mesajları daha sonra göndermek için planlayın, hatırlatıcılar veya güncellemeler için zamanında iletişim sağlayın
- Sorunsuz Google Takvim entegrasyonu ile bağlantıları paylaşın ve etkinlikler oluşturun
- Uygulamanın web sürümünü kullanarak bilgisayardan mesaj gönderin
Google Mesajlar sınırlamaları
- IPhone kullanıcıları ile sınırlı çapraz platform mesajlaşma özellikleri
- Özellikler, mobil operatöre bağlı olarak değişebilir ve teslimat ve grup sohbet boyutlarını etkileyebilir
Google Mesajlar fiyatlandırması
- Ücretsiz
Google Mesajlar derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
💡 Profesyonel İpucu: Yeni bir mesajlaşma uygulaması yüklerken, istenen izinleri inceleyin ve yalnızca işlevselliği için gerekli olanlara erişim izni verin.
ClickUp ile İletişimi ve İşbirliğini Basitleştirin
Doğru güvenli mesajlaşma uygulamasını seçmek, gizli ve profesyonel konuşmalarınızı korumada büyük fark yaratabilir. Çok sayıda seçenek mevcut olduğundan, sohbetlerinizi güvende tutan ve benzersiz ihtiyaçlarınızı destekleyen bir araç seçmek önemlidir.
Sadece bir mesajlaşma uygulamasından daha fazlasını arıyorsanız, ClickUp mükemmel bir seçimdir. Güvenli gerçek zamanlı mesajlaşma ile sağlam proje yönetimi özelliklerini bir araya getirerek, takımınızın sorunsuz bir şekilde iletişim kurmasını ve işbirliği yapmasını sağlar.
ClickUp Sohbet ile görevleri tartışabilir, güncellemeleri paylaşabilir ve tüm projeyle ilgili konuşmaları tek bir güvenli platformda tutabilirsiniz. Diğer mesajlaşma uygulamaları arasında geçiş yapmak yerine, iş akışınızı Sohbet'te merkezileştirerek iletişimi verimli ve projeleri düzenli tutun.
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