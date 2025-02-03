Takım İletişimini Genişletmek için En İyi 10 Google Sohbet Alternatifi

"İletişim anahtardır" sloganını muhtemelen milyonlarca kez duymuşsunuzdur, ancak uzaktan çalışma alanlarının yaygınlaşmasıyla bu söz daha da anlam kazanmıştır. ☎️

Uzak takımlar, fiziksel mesafeleri aşmak ve takım çalışmasını mümkün kılmak için sorunsuz iletişime büyük ölçüde güveniyor. Neyse ki, çevrimiçi işbirliği uygulamaları ve iş mesajlaşma araçları, takımların fiziksel konumları ve saat dilimleri ne olursa olsun bağlantıda kalmalarını ve önemli güncellemeleri takip etmelerini mümkün kıldı.

2020 yılında Hangouts'un yerini alan Google Chat, Çalışma Alanı uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyonu sayesinde özellikle Google Çalışma Alanı kullanıcıları için etkili bir iletişim aracı olduğunu kanıtladı.

Google'ın ekosisteminde işbirliği yapmak ve dosya paylaşmak için güvenli ve kolay bir yol sunmasına rağmen, Google Sohbet kesinlikle piyasadaki en iyi seçenek değildir. En iyi ihtimalle, iyi bir araçtır; diğer araçlar da aynı derecede iyi, hatta daha iyi performans gösterir.

Bu makalede, en iyi 10 Google Chat alternatifini inceleyeceğiz, öne çıkan özelliklerini analiz edeceğiz ve bir sonraki takım işbirliği aracınızı seçmenize yardımcı olacak birkaç eksikliği göstereceğiz.

Google Sohbet nedir?

Birçok Google Çalışma Alanı kullanıcısı tarafından sevilen Google Sohbet, takımınızın etkili bir şekilde işbirliği yapmasına ve paylaşılan görevleri takip etmesine yardımcı olan güçlü bir araçtır.

İletişim, bireysel mesajlaşma veya kanallar gibi Alanlar ve grup konuşmaları etrafında kurulur.

Genel olarak, arayüz basit ve sezgiseldir, bu da gezinmeyi ve kullanımı kolaylaştırır. Spaces'ta iletişim, kullanıcıların kolayca takip edebilmesi ve belirli mesajlara yanıt verebilmesi için konulara göre düzenlenmiştir.

Google Sohbet'in en önemli özelliği, Google'ın mevcut uygulama ağıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmasıdır. Meet'te sanal toplantılar düzenleyebilir, Drive dosyalarını kolayca paylaşabilir veya görevleri ve etkinlikleri doğrudan Google Takvim'e ekleyebilirsiniz.

Dahası, oldukça optimize edilmiş bir arama özelliği de içerir. Böylece, sohbet geçmişinizde önemli bilgiler ararken veya metin denizinde belgeler ararken, filtreleri kullanarak bunları hemen bulabilirsiniz!

Google, son zamanlarda uygulamalarına yapay zeka özellikleri ekledi ve Chat de bu uygulamalardan biri. Duet AI'nın yardımcı özelliklerinden yararlanarak, Chat çalışma alanınızdaki konuşmalardan haberdar olabilir ve yararlı bilgiler edinebilirsiniz. ?

En iyi Google Hangouts alternatifini seçme

Google Sohbet'in sınırlı sayıda üçüncü taraf entegrasyonuna sahip olduğunu ve aşırı basit tasarımı nedeniyle bazı gelişmiş özelliklerden yoksun olduğunu göz önünde bulundurursak, bu hizmetin daha geliştirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak, daha kapsamlı takım iletişim araçlarını keşfetmek isteyebilirsiniz.

Google Chat'e alternatif ararken dikkate almanız gereken bazı önemli özellikler şunlardır:

Kullanım kolaylığı: Takımınızın her üyesi tarafından kolayca erişilebilir olmalı, sezgisel ve gezinmesi kolay özelliklere sahip olmalıdır Güvenlik: Araç, güvenliği önceliklendirmeli ve veri ihlallerine karşı koruma sağlamalıdır Entegrasyonlar: Alternatif araç, takımınızın iş akışını ve verimliliğini artırmak için geniş bir entegrasyon aralığına sahip olmalıdır Otomasyonlar: Görevleri kolaylaştırarak zaman kazandıran özel iş akışları oluşturmanıza olanak sağlamalıdır Özelleştirme: Belirli takım iletişim ihtiyaçlarına uyum sağlamak için özelleştirilebilir özellikler

denemeniz Gereken En İyi 10 Google Hangouts Alternatifi

Yukarıdaki faktörleri göz önünde bulundurarak, takım işbirliğini ve iletişimi güçlendirmek için kullanabileceğiniz en iyi 10 Google Sohbet alternatifine göz atalım.

Sohbet görünümü, tüm yorumlarınızı ClickUp'ta saklayarak herhangi bir konuşmayı hızlıca bulmanızı sağlar

ClickUp, proje yönetimi ve takım iletişimi için geniş bir özellik aralığı sunan, en iyi verimlilik ve takım işbirliği platformlarından biridir. Paylaşılan görevleri görselleştirmenin ve tamamlanana kadar etkili bir şekilde yönetmenin sorunsuz bir yolunu sunar.

ClickUp'ın Sohbet görünümü, platformun merkezi iletişim kanalıdır. Burada konuşmalar başlatabilir, dosya ve kaynakları paylaşabilir ve yorumlar atayabilirsiniz. Bahsetme seçeneği ile konuşmalarda belirli takım üyelerini etiketleyerek , güncellemeler ve değişikliklerden haberdar olmalarını sağlayabilirsiniz.

Takım üyelerine tam olarak ne hakkında konuştuğunuzu göstermek için kolay bir yol mu arıyorsunuz? ClickUp Clip tam size göre. Bu, platformun ekran kayıt özelliğidir. Çalışma alanınızı kaydedip takım üyelerinizle paylaşarak onların sizi takip etmesini ve sorunları kolayca gidermesini sağlar.

ClickUp'taki yorumlar, gerçek zamanlı iletişim kurmanın ve yapılan işler hakkında geri bildirim sağlamanın en etkili yollarından biridir. Yeni görevler oluşturmak yerine takım üyelerine yorumlar atayın. Bu sayede iletişim süresini kısaltabilir ve daha büyük görevler içinde daha küçük eylem noktaları oluşturabilirsiniz. ?

ClickUp ile belgeleri kolayca biçimlendirin ve takımınızla çakışmadan birlikte çalışın

ClickUp Docs, belgeleri oluşturmak, düzenlemek ve takımınızla paylaşmak için ideal olan bir başka etkili işbirliği aracıdır. Bir proje için beyin fırtınası yaparken veya toplantı notları oluştururken, bu özellik takım üyeleriyle işbirliği yapmanızı sağlayarak zaman kazanmanızı ve gereksiz gidip gelmeleri ortadan kaldırmanızı sağlar. ?

ClickUp AI'yı doğrudan Belgeler içinde kullanarak görev güncellemelerini ve toplantı notlarını özetleyebilir, eylem öğeleri oluşturabilir ve içeriğinizi düzenleyebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Konuşmalar başlatmak, dosya paylaşmak ve yorumları görev olarak atamak için merkezi iletişim kanalı

Asenkron işbirliği için yorum özelliği

Çalışma alanınızı takımla paylaşmak için ekran kaydetme seçeneği

Özel Alanlar , görev durumları ve iş akışı yönetimi gibi özelliklere sahip, son derece özelleştirilebilir çalışma alanı

Fikirleri gerçek zamanlı olarak paylaşmak ve beyin fırtınası yapmak için işbirliğine dayalı, yapay zeka destekli belge merkezi

Popüler iş uygulamalarıyla 1.000'den fazla entegrasyon

Güvenli platform

ClickUp sınırlamaları

Platformun birçok özelliği arasında gezinmek biraz kafa karıştırıcı olabilir

Mobil uygulama, web sürümü kadar zengin özelliklere sahip değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Slack

Slack, takımların daha etkili bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olmak için mesajlaşma ve dosya paylaşım özellikleri sunan harika bir Google Chat alternatifi. Düzenli iletişim seçeneklerinin yanı sıra, araç video ve sesli aramalar ve işbirliğine dayalı tuval gibi gelişmiş özellikler de sunar.

Kanallar, belirli mesajlar için tartışma konuları içeren takım konuşmaları için merkezi alanlardır. Bu arada, bireysel mesajlar doğrudan sohbetlerde düzenlenir. ?

Slack'in Huddles seçeneği ile, konferans toplantısı planlamadan takım arkadaşlarınızla kolayca görüşme yapabilirsiniz. Ekran paylaşımı, emoji tepkileri, dosya, bağlantı ve belge paylaşımı imkanı sunan Huddles, takımınızla bağlantıda kalmak için harika bir yoldur.

Slack ayrıca gelişmiş arama filtreleri sunar. Bunları kullanarak arama sonuçlarınızı daraltın ve belirli mesajları veya dosyaları kolayca bulun! ?

Her şeyin ötesinde, Slack, işlerinizi tek bir yerde tutmak ve uygulamalar arasında dikkatinizi dağıtan geçişleri en aza indirmek için çeşitli araç ve hizmetlerle entegrasyon sağlar.

Slack'in en iyi özellikleri

Arama filtreleriyle düzenli mesajlaşma ve sohbetler

Geniş entegrasyon aralığı

Huddles ile gerçek zamanlı video işbirliği

Belirli kanallar ve anahtar kelimeler için bildirim tercihleri

Özel çalışma alanı temaları ve emojiler

Slack sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci

Bildirim yönetim sistemi sezgisel değildir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 7,25 $

Business+ : Kullanıcı başına aylık 12,50 ABD doları

Enterprise Grid: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (30.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (20.000'den fazla yorum)

3. Discord

Discord, kullanıcıların metin, ses ve sesli kanallar üzerinden sohbet etmelerini sağlayan birleşik bir iletişim platformudur. Başlangıçta oyuncular için tasarlanan platform, çeşitli çevrimiçi topluluklarda popüler hale gelmiştir. ?️

Kullanıcılar, çeşitli ilgi alanları ve konu grupları etrafında oluşturulan gizli veya genel sunucular oluşturarak takım üyeleriyle bağlantı kurabilir. Ayrıca ekran ve dosya paylaşımı gibi özellikler de sunar.

Discord, işlevselliğini artıran geniş bir entegrasyon aralığı sunar. Görevleri ve iş akışlarını otomatikleştirmek için botlarla bağlayabilir veya oyun platformlarına ve YouTube ve Twitch gibi popüler yayın hizmetlerine bağlayabilirsiniz.

Ancak, iş iletişimi için tasarlanmamış ve tamamen optimize edilmemiş olması nedeniyle, bazı Discord alternatifleri bu özel amaç için daha uygun olabilir.

Discord'un en iyi özellikleri

Sesli ve görüntülü aramalarla gerçek zamanlı iletişim

Ekran ve dosya paylaşımı

Özelleştirilebilir bildirimler

Bot otomasyonu desteği

Sosyal medya uygulamalarıyla entegrasyonlar

Discord sınırlamaları

İş/takım iletişimi için optimize edilmemiştir

Gizlilik ve güvenlik endişeleri

Discord fiyatlandırması

Ücretsiz

Nitro basic : 2,99 $/ay

Nitro: 9,99 $/ay

Discord puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

TrustRadius: 8,7/10 (150'den fazla yorum)

4. Telegram

Telegram, gizli kişisel konuşmalar ve büyük ölçekli topluluk yayınları için ideal olan bulut tabanlı bir mesajlaşma platformudur.

Takımların metin, video ve dosya göndermesine ve daha büyük ölçekte iletişim için gruplar ve kanallar oluşturmasına olanak tanır. Telegram ile video görüşmeleri üzerinden gerçek zamanlı olarak da işbirliği yapabilirsiniz.

Telegram, Kanallar aracılığıyla daha geniş kitlelerle iletişim kurmanıza olanak tanır. Çok sayıda takipçiyi yönetebilir (sınırsız sayıda abone destekler), dosya paylaşabilir, anketler ve canlı yayınlar düzenleyebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz!

Telegram'ın güvenlik geliştirmeleri ve özellikleri özel olarak bahsetmeyi hak ediyor. Örneğin, Gizli Sohbet özelliği, yalnızca sohbet içinde erişilebilen gizli konuşmalar yapmanızı sağlar. Kullanıcılar bunları iletemez veya ekran görüntüsü alamaz, bu nedenle üçüncü tarafların erişiminden korunurlar. ?

Telegram'ın en iyi özellikleri

Güvenlik geliştirmeleri ve uçtan uca şifreleme

Büyük dosya paylaşımı desteği

20.000 üyeye kadar büyük grup sohbetleri

Sohbetleri klasörler halinde düzenleyin

Mobil ve masaüstü platformlar arasında senkronizasyon

Telegram sınırlamaları

Sınırlı video konferans özellikleri

Sınırlı uygulama entegrasyonları

Telegram fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Telegram puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

TrustRadius: 9,2/10 (70'den fazla yorum)

5. Microsoft Teams

Microsoft Teams, adından da anlaşılacağı gibi, takımlar için tasarlanmış mükemmel bir görev yönetimi ve işbirliği çözümüdür. Kapsamlı çevrimiçi toplantı araçlarıyla, Teams ve Kanallar aracılığıyla etkili bir şekilde işbirliği yapabilir, dosya paylaşabilir ve gerçek zamanlı iletişim kurabilirsiniz.

Platform, Microsoft 365 ekosistemindeki diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve toplantıları planlamanıza ve Teams arayüzünden doğrudan belgeler üzerinde işbirliği yapmanıza olanak tanır.

Bu aracın en büyük güçlerinden biri, yüksek kaliteli web konferans özellikleridir. 300'e kadar katılımcıyla üyeler web veya ses yoluyla katılabilir, aramaları kaydedebilir ve canlı yayınlar ayarlayabilir. Sanal arka planlar, ekran paylaşımı, sohbetler ve altyazılar gibi ek işbirliği özellikleri de mevcuttur.

Bu arada, Microsoft Teams'in Beyaz Tahtaları, takımların beyin fırtınası yapması ve bilgileri görselleştirmesi için etkili bir yol sunar. Üyeler bu sanal tuval üzerine yazabilir, çizim yapabilir, eskizler ve diyagramlar oluşturabilir. En iyi yanı nedir? Değişiklikler otomatik olarak senkronize edilir, böylece değişiklikleri anında görebilirsiniz. ?

Bazı Microsoft Teams alternatifleri benzer düzeyde işlevsellik sunsa da, bu araç takım iletişimi için güvenilir bir seçim olmaya devam ediyor.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Geniş web konferansı desteği

Diğer Microsoft 365 araçlarıyla entegrasyon

İşbirliği için Dijital Beyaz Tahta

Toplantılar sırasında ayrı odalar oluşturun

Microsoft Teams sınırlamaları

Dosya düzenleme sistemi bazı kullanıcılar için karmaşık gelebilir

Bazen yavaş

Microsoft Teams fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Takımlar için temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 4 $

Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Microsoft Teams puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (14.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.000'den fazla yorum)

6. İş yeri

Workplace, Meta tarafından geliştirilen bir iletişim aracıdır ve takımların sohbetler, sesli görüşmeler ve gruplar aracılığıyla güvenli bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olur. Facebook arayüzü üzerine kurulmuştur ve takımların bağlantıda kalmasını ve dosya ve güncellemeleri etkili bir şekilde paylaşmasını sağlar.

Facebook gibi Workplace de, üyelere kuruluş genelindeki güncellemeler, duyurular ve yayınlar hakkında bilgi veren bir haber akışı sağlar. Üyeler ayrıca bu yayınlarla etkileşim kurabilir ve bunları tercihlerine göre özelleştirebilir.

Yorumlar, sorular ve tepkiler gibi etkileşimli özelliklerle takımınız içinde canlı video yayınları düzenleyebilirsiniz. İzleyiciler videoları daha sonra izlemek üzere kaydedebilir.

Ayrıca Workplace, takımların etkileşimi ölçmelerine yardımcı olacak içgörüler ve analizler sunar. ?

İşyerinin en iyi özellikleri

Grup toplantıları

Canlı videolar

Facebook'unkine benzer haber akışı

Takım analizi

Google Çalışma Alanı ve Microsoft 365 uygulamaları dahil olmak üzere geniş entegrasyon aralığı

İş yeri sınırlamaları

Kullanıcılar Facebook benzeri akışı dikkat dağıtıcı bulabilir

Veri gizliliği endişeleri

İş yeri fiyatlandırması

Temel plan : Kişi başına aylık 4 ABD doları

Gelişmiş yönetici ve destek eklentisi : Kişi başına aylık 2 ABD doları

Enterprise canlı eklenti: kişi başına aylık 2 ABD doları

İş yeri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,0/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

7. Flock

Flock ile doğrudan mesajlaşma yoluyla bire bir konuşmalar yapabilir veya takımlar ve gruplar için kanallar oluşturabilirsiniz.

Bu platform, üyelerin görevleri paylaşmasına ve görevleri atamasına olanak tanıyarak takım işbirliğini kolaylaştırır. Ayrıca, iş arkadaşlarınızdan zahmetsizce geri bildirim ve görüşler toplamanıza yardımcı olan bir anket özelliği de içerir. ?

Ayrıca, kullanıcılar işbirliği yapabilir, dosya paylaşabilir ve video ve sesli aramalar yoluyla iletişim kurabilir. Flock, Google Drive ve Trello gibi üçüncü taraf uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve kullanıcıların görevlerini ve dosyalarını kolaylıkla yönetip izlemelerini sağlar.

Flock'un en iyi özellikleri

Yapılacaklar listelerini paylaşın ve oluşturun

Anketler düzenleyin

Üçüncü taraf entegrasyonlar

Takım iletişimi için kanallar

Video ve sesli aramalar

Flock sınırlamaları

Dosya paylaşım sınırlamaları

Rakiplere kıyasla sınırlı entegrasyonlar

Flock fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 4,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Flock puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

8. Skype

Lansmanından bu yana geçen yirmi yılı aşkın sürede Skype, en popüler iletişim ve video konferans platformlarından biri haline geldi. Listemizdeki diğer birçok Google Chat alternatifinde bulunan gelişmiş özelliklerden yoksun olsa da Skype, takımların günlük işlerinde bağlantıda kalmasını ve uyumlu çalışmasını sağlayan basit ve güvenilir bir çözüm olmaya devam ediyor.

Aramalar için Skype, dünyanın her yerindeki Skype kullanıcıları arasında ücretsiz sesli ve görüntülü aramalar sağlar. Ayrıca, kullanıcıların daha sonra geri dönebilmeleri için arama kaydetme özelliği de içerir.

Skype'ın en iyi özelliklerinden biri, farklı dillerde iletişim kuran, coğrafi olarak dağınık takımlar için yararlı olan Dil Çeviri seçeneğidir.

Skype'ın en iyi özellikleri

Ücretsiz sesli ve görüntülü aramalar

Anlık mesajlaşma

Konuşma çevirisi

Grup konuşmaları

Mesaj alıntıları

Skype sınırlamaları

Ses/video kalitesi sorunları

Dikkatinizi dağıtabilecek reklamlar ve promosyonlar içerir

Skype fiyatlandırması

ABD: aylık 2,54 $'dan başlayan fiyatlarla

Skype puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (20.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (400+ yorum)

9. Jitsi

Jitsi, güvenli ve özelleştirilebilir sanal toplantılar sağlayan çok yönlü bir açık kaynaklı video konferans aracıdır. Standart sesli ve görüntülü aramaların yanı sıra, Jitsi şifre korumalı toplantı odaları ve özel toplantı URL'leri gibi benzersiz özellikler sunar.

Metin belgelerini paylaşmak için Etherpad gibi araçlar ve telefonla arama yoluyla sesli görüşme seçeneği sunan Jitsi, takımınızın iletişim ihtiyaçları için basit ve kullanımı kolay bir çözümdür.

Jitsi'nin en iyi özellikleri

Grup aramaları

Parola korumalı toplantı odaları

Web sohbeti/mesajlaşma

Metin paylaşımı için Etherpad

Jitsi sınırlamaları

Sınırlı işbirliği ve entegrasyon özellikleri

Aramalar sırasında yavaş bağlantı

Jitsi fiyatlandırması

Ücretsiz

Jitsi puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (70+ yorum)

10. Signal

Signal, kullanıcılara güvenli anlık mesajlaşma özellikleri ve aramalar sunan bir yazılım hizmetidir. Kullanımı ücretsizdir, bu da onu işbirliği yapmak ve bağlantıda kalmak için basit ama etkili bir yol arayan takımlar için uygun maliyetli bir Google Sohbet alternatifi haline getirir.

Gizliliğe verdiği önemle tanınan Signal, konuşmaları ve sohbetleri uçtan uca şifreleyerek ve ihlallere karşı koruyan Sealed Sender ve kaybolan mesajlar gibi özellikler sunar. ?

Signal'ın en iyi özellikleri

Uçtan uca şifreleme

Anlık mesajlaşma

Mesaj zamanlayıcıları

Video ve sesli aramalar

Signal sınırlamaları

Gizlilik nedenleriyle sınırlı özellikler

Kullanıcı deneyimi optimize edilmemiştir

Signal fiyatlandırması

Ücretsiz

Signal puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

En İyi Google Sohbet Alternatifi ile Takım Verimliliğini Artırın

Kapsamlı verimlilik ve proje yönetimi yetenekleri aralığı göz önüne alındığında, ClickUp, Google Chat'in en iyi alternatiflerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kolay iletişim için Sohbet görünümü, belgeler üzerinde gerçek zamanlı işbirliği için Dokümanlar ve ekran görüntülerini ve videoları kolayca paylaşmak için Clip ile ClickUp, benzeri görülmemiş bir verimlilik düzeyine ulaşmak için ihtiyacınız olan tüm araçları size sunar. Üstelik, proje iletişiminde devrim yaratacak çok sayıda hazır şablon da elde edersiniz.

Tek bir sistemde sorunsuz takım iletişiminin tüm avantajlarından yararlanmak istiyorsanız, ClickUp'a bugün kaydolun ve daha önce hiç olmadığı gibi işbirliği yapın! ?