WhatsApp ve Google Mesajlar: Hangi sohbet uygulaması daha iyi?

WhatsApp, kişisel sohbet ve iletişim alanında küresel bir devdir. Ama tahmin edin ne oldu? Google, mesajlaşma platformunu sessizce cebinize kaydırıyor ve muhtemelen siz farkında bile olmadan kullanıyorsunuz.

Çoğu Android telefonda güvenilir ön tanımlı uygulama olan Google Mesajlar ile tanışın. Tek kullanımlık şifrelerden (OTP) muhtemelen kullanmayı unutacağınız promosyon kodlarına kadar tüm metin mesajlarınızı sessizce güvende tutar.

Peki, WhatsApp ve Google Mesajlar'ı birbirinden ayıran nedir? Benzer görünseler de, bu mesajlaşma uygulamaları kişisel ve iş iletişiminizde büyük fark yaratabilecek bazı küçük ama önemli farklılıklara sahiptir.

Bu makalede, WhatsApp ve Google Mesajlar'ı ayrıntılı bir şekilde karşılaştıracağız ve ana ekranınızda hangi platformun yer almaya layık olduğuna karar vermenize yardımcı olacağız.

WhatsApp nedir?

Önce metin mesajları vardı, sonra Facebook Messenger ortaya çıktı ve ardından WhatsApp, 2 milyarlık aktif kullanıcı tabanıyla dünyanın ön tanımlı metin mesajlaşma uygulaması haline geldi ve o günden bu yana kimse onu geçemedi.

WhatsApp, insanları birbirine bağlamada ustadır ve metinler, fotoğraflar, videolar, belgeler, konumlar ve hatta belirli bölgelerde para gibi hemen hemen her şeyi göndermenize ve almanıza olanak tanır. En popüler özelliklerinden bazılarını inceleyelim.

WhatsApp özellikleri

Peki, WhatsApp'ı kişisel ve profesyonel mesajlaşma için bu kadar popüler yapan nedir?

Öncelikle, neredeyse tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayarak kişisel ve iş amaçlı kullanım için ideal bir uygulama haline getirir.

İşte en önemli yedi özelliğine daha yakından bakalım:

Özellik #1: Uçtan uca şifreleme ve gizlilik kontrolleri

WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliği, sohbetlerinizi yalnızca sizin ve mesajlaştığınız kişinin görebilmesini sağlar. Bu özellik aramalar, sesli notlar ve dosya paylaşımı için de geçerlidir.

Ayrıca, "Sohbet Kilidi" gibi gizlilik kontrolleri, gizli konuşmaları bir şifre veya biyometrik kilitle güvence altına almanıza ve ek bir koruma katmanı eklemenize olanak tanır.

Özellik #2: Ekran paylaşımlı sesli ve video aramalar

via WhatsApp

WhatsApp'ın sesli ve görüntülü aramaları, dünyanın her yerinden herkesle ücretsiz olarak bağlantı kurmanızı sağlar. Grup aramalarına en fazla 32 kişi katılabilir ve yeni ekran paylaşımı seçeneği ile hareket halindeyken takım arkadaşlarınızla kolayca iş yapabilirsiniz.

Doğal olarak, WhatsApp hareket halindeyken arama yapmak için sağlam bir seçim haline gelmiştir.

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WhatsApp'ın Durum özelliği, kullanıcıların 24 saat süreyle fotoğraf, video veya metin güncellemeleri yayınlamasına olanak tanır. 2023 yılında, uygulama markalar, oluşturucular ve kamuoyunda tanınmış kişilerin geniş bir kitleye ulaşması için bir yayın aracı olan "Kanallar" özelliğini ekleyerek WhatsApp'a sosyal bir avantaj sağladı.

💡 Pro İpucu: WhatsApp'ın "Yayın Listeleri" özelliğini kullanarak, grup sohbeti oluşturmadan birden fazla kişiye aynı anda güncellemeler veya promosyonlar gönderebilirsiniz. Bu şekilde, mesajlarınızı daha kişisel tutabilir ve mesajları yalnızca alıcıların görmesini sağlayabilirsiniz.

Özellik #4: Dosya paylaşımı ve belge önizlemesi

2 GB'a kadar dosya paylaşım sınırı ile WhatsApp, büyük belgeleri ve medyayı kolayca göndermenizi sağlar.

Ayrıca, belge önizlemeleri indirmeden önce hızlıca göz atmanıza olanak tanır; bu özellik, yoğun takım işbirlikleri için özellikle kullanışlıdır.

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Özellik #5: Grup sohbetleri ve topluluk yönetimi

WhatsApp'ın grup sohbetleri artık 1.024 katılımcıya kadar destekliyor, bu da topluluklar, aile toplantıları ve takım sohbetleri için mükemmel.

Yöneticiler ayrıca, ilgili grupları birbirine bağlamayı, duyurular yayınlamayı ve tartışmaları düzenli tutmayı kolaylaştıran topluluk yönetimi araçlarına da erişebilir.

Özellik #6: Mesaj düzenleme ve AI tarafından oluşturulan çıkartmalar

via Meta

Hiç bir mesaj gönderip bir saniye sonra yazım hatası fark ettiniz mi?

Artık WhatsApp, mesajları gönderdikten sonra 15 dakika içinde düzenlemenize izin veriyor. Yaratıcılığınızı ortaya çıkarmak için AI ile özel çıkartmalar oluşturabilirsiniz. İstediğinizi tarif edin, gerisini uygulama yapsın.

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Bu yeni özellik, durum güncellemelerinizde en fazla beş kişiye gizli olarak bahsetmenizi sağlar. Yalnızca bahsedilen kişiler bir uyarı alır, bu da hedefli güncellemeler için idealdir.

💡 Pro İpucu: Serbest çalışan bir sanatçıysanız, bu özelliği kullanarak işin ilerleme durumunu gösteren resimlerle durum güncellemelerinde belirli müşterilerden bahsedebilir ve doğrudan mesaj göndermenize gerek kalmadan onların bunları ilk görenler olmasını sağlayabilirsiniz.

Özellik #8: WhatsApp İşletme katalogları

whatsApp aracılığıyla

WhatsApp İşletme kataloğu özelliği, işletmelerin doğrudan uygulama içinde dijital bir vitrin oluşturarak, tam bir web sitesine ihtiyaç duymadan potansiyel müşterilere ürün veya hizmetlerini sergilemelerine olanak tanır.

İşletme sahipleri, sohbet ekranından kolayca erişilebilen fotoğraflar, açıklamalar, fiyatlar ve bağlantılarla öğeleri listeleyebilir.

📌 Örnek: Bir butik giyim mağazası, WhatsApp İşletmeler için Katalog özelliğini kullanarak en son koleksiyonlarını görüntüleyebilir. Müşteriler, sohbet içinde öğeleri, fiyatları ve açıklamaları görüntüleyebilir, böylece yeni gelen ürünleri veya sezonluk indirimleri kolayca keşfedebilir. Müşteriler beğendikleri bir ürün gördüklerinde, daha fazla bilgi almak veya sipariş vermek için mağazaya doğrudan mesaj gönderebilir.

WhatsApp Fiyatlandırma

WhatsApp Personal : Ücretsiz

WhatsApp İş Uygulaması : Ücretsiz

WhatsApp Business API: Özel fiyatlandırma

Google Mesajlar nedir?

Google Mesajlar, Google'ın eski tarz metin mesajlarını modern RCS (Zengin İletişim Hizmetleri) ile birleştiren mesajlaşma uygulaması iMessage'a cevabıdır.

Bir dakika, RCS nedir?

RCS veya Zengin İletişim Hizmetleri, steroidli metin mesajları gibidir. İkincisi temel metin ve 160 karakterlik mesajlarla sınırlıyken, RCS yüksek kaliteli medya paylaşımı, okundu bilgisi, yazma göstergesi ve hatta desteklenen ağlarda uçtan uca şifreleme ile modern bir mesajlaşma deneyimi sunar.

Android telefon kullanıcıları için RCS, temel metin mesajlaşmasını anlık mesajlaşmaya benzer bir şeye dönüştürür.

Wi-Fi veya mobil veri üzerinden bağlantıda kalmanıza, büyük fotoğraf ve videoları paylaşmanıza ve mesajlaşmayı daha ilgi çekici hale getiren etkileşimli özelliklerin keyfini çıkarmanıza olanak tanır.

Ayrıca, RCS'yi destekleyen operatör ve ülke sayısı arttıkça, RCS evrensel bir mesajlaşma standardına dönüşüyor.

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Google Mesajlar özellikleri

2023 yılında 1 milyar RCS kullanıcısına ulaşan Google Mesajlar uygulaması, bazı heyecan verici yeni özellikler yayınladı.

Hadi tek tek inceleyelim:

Özellik #1: OTP'leri (Tek Kullanımlık Şifreler) otomatik olarak silin

Google Mesajlar'ın en büyük zorluklarından biri, tüm OTP'lerin buraya gelmesiydi.

Ancak artık Ayarlar > Mesaj Düzenleme'de "OTP'leri 24 saat sonra otomatik olarak sil" özelliğini etkinleştirerek, biriken OTP'lerle dolu dağınık mesajlara veda edebilirsiniz. Bu şekilde, tek kullanımlık şifreler 24 saat sonra silinecektir.

🧠 Biliyor muydunuz: Google Mesajlar, kullanıcıları sahte paket teslimatlarından ve işle ilgili mesajlardan korumak için dolandırıcılık algılama yeteneklerini sürekli olarak geliştiriyor. Cihazdaki makine öğrenimini kullanarak, uygulama şüpheli metinleri tanımlayabilir ve otomatik olarak spam klasörüne taşıyabilir veya bir uyarı verebilir.

Özellik #2: Metin mesajlarını daha sonra göndermek için planlayın

via Google

Doğum günlerini hatırlamakta zorlanıyorsanız sorun değil.

Google Mesajlar ile metinleri önceden planlayabilirsiniz. Mesajınızı yazın, gönder düğmesini basılı tutun ve bir zaman seçin.

Hatırlatıcıları takip etmek veya (görünüşte) mükemmel zamanlamanızla birini etkilemek için mükemmeldir.

Özellik #3: Metin mesajlarına tepki ekleme

google aracılığıyla

Emoji tepkileri sadece iMessage için mi sanıyorsunuz? Bir daha düşünün!

Google Mesajlar, bir mesaja uzun basıp bir emoji seçerek metinlere tepki vermenizi sağlar.

Android kullanıcıları sohbet içinde doğrudan tepki alırken, iPhone kullanıcıları "[emoji]'ye [mesaj]" şeklinde ayrı bir mesaj alır. Eğlenceli, değil mi?

Özellik #4: Konuşmaları en üste sabitleme

Çok sayıda kişiyle sohbet ediyorsanız, konuşma listeniz kaos gibi görünebilir.

Neyse ki, Google Mesajlar, sohbet listenizin en üstüne en fazla beş konuşmayı sabitlemenize olanak tanır.

Bir konuşmaya uzun basın, iğne simgesine dokunun ve favorilerinizi bir daha asla kaybetmeyin.

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Özellik #5: Metin mesajlarını sesli olarak dinleyin

Ellerinizi kullanmadan mı çalışmak istiyorsunuz? Google Asistan, "Mesajlarımı oku" dediğinizde mesajlarınızı sesli olarak okuyabilir

Bu, mesaj bildirim gölgenizde olduğu sürece tüm mesajlaşma uygulamalarıyla çalışır ve hatta sesinizle yanıt verebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Telefonunuzu değiştirmeden önce, yeni cihazınıza kolayca geri yükleyebilmek için mesajlarınızı Google Drive'a yedekleyin. Ayarlar > Sistem > Yedekleme'ye gidin, Google Drive'a yedekle'yi açın ve Şimdi yedekle'ye dokunun. Böylece tüm metinleriniz güvende ve aktarılmaya hazır hale gelir!

Özellik #6: Konumunuzu metin mesajıyla paylaşın

WhatsApp'ta olduğu gibi, konumunuzu doğrudan Google Mesajlar'da paylaşarak Google Mesajlar'da "Neredesin?" metinlerini almayabilirsiniz.

Artı düğmesine dokunun, "Konum"u seçin ve Google Haritalar üzerinden bir bağlantı gönderin. Bu hızlı ve doğrudur ve herkesin birkaç mesaj göndermesini önler.

Özellik #7: Photomoji

Photomoji ile Google AI'yı kullanarak favori fotoğraflarınızdan özel tepkiler oluşturabilirsiniz.

Kendinizin veya evcil hayvanınızın bir fotoğrafını reaksiyona dönüştürün, kaydedin ve arkadaşlarınızın da grup sohbetlerinde kullanmasına izin verin. Kim kendine özgü bir reaksiyon kütüphanesi istemez ki?

Özellik #8: Ekran efektleri

Biraz hareket katmak için Ekran Efektleri, "kar yağıyor" veya "tebrikler" gibi belirli kelimelerle animasyonlu yanıtlar göndermenizi sağlar

Bu anahtar kelimeleri gönderin ve ekran bir animasyonla canlansın. 15'ten fazla gizli efekt komutunu keşfetmek için eğlenceli bir Paskalya yumurtası avı.

Google Mesajlar fiyatlandırması

Ücretsiz

RCS İş Mesajlaşma: Ücretsiz (Telekomünikasyon operatörleri ve bağlı kuruluşları ücret uygulayabilir)

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WhatsApp ve Google Mesajlar: Özelliklerin Karşılaştırması

Hem WhatsApp hem de Google Mesajlar, sohbetleri daha akıllı, daha hızlı ve çok daha eğlenceli hale getirmek için birçok özellik ile donatılmıştır.

WhatsApp, ciddi gizlilik önlemleri ve kullanım kolaylığı ile klasik bir yapıya sahiptir. Öte yandan, RCS tarafından desteklenen Google Mesajlar, mütevazı metin mesajlarını 2020'lere geri getirmeyi hedefliyor.

WhatsApp ve Google Mesajlar'ı karşılaştırarak, hangi uygulamanın anahtar alanlarda öne çıktığını görebilirsiniz:

Özellik #1: Uçtan uca şifreleme

🏆 Kazanan: WhatsApp

WhatsApp, uzun süredir uçtan uca şifrelemenin şampiyonu olarak, metinlerden aramalara ve dosya paylaşımına kadar her şeyi ön tanımlı olarak güvence altına almaktadır. Bu WhatsApp ve Google Mesajlar karşılaştırmasının bu turunu Meta uygulamasının kazanması şaşırtıcı değildir.

Google Mesajlar, RCS özellikli sohbetler için uçtan uca şifreleme de sunar, ancak henüz tüm operatörler veya bölgeler RCS'yi desteklemediğinden, WhatsApp, kusursuz gizlilik isteyenler için daha güvenilir bir seçimdir.

Özellik #2: Sesli ve görüntülü arama

🏆 Kazanan: WhatsApp

Sesli ve görüntülü aramalar söz konusu olduğunda WhatsApp zirvede yer alıyor. Grup telefon görüşmelerinde 32 kişiye kadar destek ve ücretsiz uluslararası arama özelliği ile WhatsApp, mini konferans uygulaması gibi hissettiriyor.

Google Mesajlar ise video görüşmeleri için Google Meet ile entegrasyona dayanır. Zaten Meet kullanıcısıysanız bu harika bir özelliktir, ancak WhatsApp'ın yerleşik arama özelliği kadar sorunsuz değildir.

Özellik #3: Özelleştirme ve tepkiler

🏆 Kazanan: Google Mesajlar

Google Mesajlar, kendinizi gerçekten ifade etmenizi sağlar. Özel balon renkleri, kişiselleştirilmiş tepkiler için Photomoji ve animasyonlu Ekran Efektleri gibi seçeneklerle Google Mesajlar, sohbetlerinize kişilik katar.

WhatsApp temel tepkiler ve özel duvar kağıtları sunar, ancak Google'ın yapay zeka destekli efektleri, kişiselleştirmeyi sevenler için eğlenceli ve modern bir dokunuş ekler.

Özellik #4: Dosya ve medya paylaşımı

🏆 Kazanan: Beraberlik. Google Mesajlar (medya kalitesi için), WhatsApp (esneklik için)

RCS özelliğine sahip Google Mesajlar, kullanıcıların yüksek çözünürlüklü resimler ve videolar göndermesine olanak tanır.

Ancak WhatsApp, daha geniş bir medya türü aralığını ve 2 GB'a kadar dosya boyutlarını destekler, bu da onu büyük dosyaları veya birden çok biçimi paylaşmak için daha çok yönlü hale getirir.

Özellik #5: Mesaj tepkileri

🏆 Kazanan: Google Mesajlar

Google Mesajlar, tepkileri bir adım öteye taşıyarak kullanıcıların istedikleri emoji ile yanıt vermelerine ve Tepki Efektleri gibi animasyonlu efektler eklemelerine olanak tanır.

Özellik #6: Masaüstü ve web erişimi

🏆 Kazanan: WhatsApp

Her iki uygulama da masaüstünde sohbeti destekler, ancak WhatsApp Web daha köklü bir uygulama ve tam işlevsellik için RCS gerektirmez.

Google Mesajlar'ın bir web sürümü de var, ancak RCS uyumluluğu ile sınırlı olduğundan, WhatsApp kesintisiz cihazlar arası sohbet için en çok tercih edilen hizmet haline geliyor.

Özellik #7: Konum paylaşımı

🏆 Kazanan: WhatsApp

WhatsApp, gerçek zamanlı konumunuzu kolayca paylaşmanızı sağlar ve belirlediğiniz zaman aralıklarında (15 dakika, 1 saat veya 8 saat) güncellemeleri paylaşmanıza olanak tanır.

Öte yandan, Google Mesajlar, Google Haritalar aracılığıyla konum paylaşımı özelliğine sahiptir, ancak bu özellik biraz daha basittir. Seyahat buluşmaları veya konum güncellemeleri için WhatsApp'ın esnekliği öne çıkmaktadır.

Özellik #8: Spam koruması

🏆 Kazanan: Google Mesajlar

WhatsApp ve Google Mesajlar arasındaki son karşılaşmanın galibi Google Mesajlar oldu.

Google Mesajlar, cihazdaki makine öğrenimini kullanarak potansiyel spam'leri bloklar ve gizliliği tehlikeye atmadan şüpheli mesajları otomatik olarak işaretler.

WhatsApp da spam bildirme özelliği sunar, ancak Google'ın proaktif dolandırıcılık algılama özelliği, bilinmeyen gönderenlerden çok sayıda metin alan kullanıcılar için bir avantaj sağlar.

WhatsApp ve Google Mesajları Reddit'te

WhatsApp ve Google Mesajlar arasında Reddit kullanıcıları ikiye bölünmüş durumda.

Redditorlar, WhatsApp'ın avantajının sesli ve görüntülü aramalar, grup aramalarında yüksek katılımcı sınırı ve güvenilir cihazlar arası senkronizasyon gibi gelişmiş özelliklerinde yattığını belirtiyor.

Örneğin, bir kullanıcı WhatsApp'ın basitliği ve entegrasyonunun onu "olmazsa olmaz bir uygulama" haline getirdiğinden bahsetmiştir

Öte yandan, Google Mesajlar hayranları, uygulamanın RCS (Zengin İletişim Hizmetleri) özelliğinin onu Android için iMessage gibi hissettirdiğini, okundu bilgisi, yüksek çözünürlüklü medya paylaşımı ve renk temaları ve animasyonlu emojiler gibi benzersiz özelleştirme seçenekleri sunduğunu savunuyor.

Bir Redditor, Galaxy cihazında Google Mesajlar'ı kullanma deneyimini paylaştı ve uygulamanın temiz, uyarlanabilir kullanıcı arayüzünü ve "tap-back" tepkilerini övdü.

Ancak, bazı kullanıcılar Google'ın tüm operatörlerde RCS desteği sunmamasından hala şikayetçi. Bir kullanıcı, "Uygulamayı seviyorum, ancak RCS henüz genel olarak güvenilir değil" diyor

ClickUp ile tanışın — WhatsApp ve Google Mesajlar'a en iyi alternatif

Kabul edelim, WhatsApp veya Google Mesajlar'da iş sohbetleri yapmak oldukça karmaşık hale gelebilir.

WhatsApp, popüler olmasına rağmen, profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır ve veri gizliliği vaat etmesine rağmen, Meta'nın geçmişteki veri gizliliği sorunlarını göz ardı etmek zordur.

Ayrıca, WhatsApp ve Google Mesajlar gibi sohbet uygulamaları, farklı kaynaklardan gelen sürekli bildirimlerle dikkatinizi inanılmaz derecede dağıtabilir.

Peki, WhatsApp'ın yerini alabilecek iyi bir Google Mesajlar alternatifi nedir?

ClickUp ile tanışın — verimlilik araçlarını ve işbirliğine dayalı sohbetleri tek bir pakette birleştiren, iş için gerçek bir "her şeyin uygulaması"dır.

ClickUp'ın 1 numaralı özelliği: ClickUp Sohbet

Proje ayrıntılarını bulmak veya sohbetlere dayalı görevler oluşturmak için uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda olmadığınızı hayal edin.

ClickUp Chat, konuşmaları, görevleri ve projeleri tek bir yerde birleştirerek bu lüksü sunar.

ClickUp Chat ayrıca, platformlar arasında geçiş yaparken kaybedilen zaman ve verimlilik olan "anahtar vergisini" de ortadan kaldırır.

ClickUp Sohbet neden önemlidir?

Senkronize bağlam : Tüm konuşmalar, görevler ve projeler bir arada bulunur, böylece sohbet ayrıntılarını bir göreve kopyalayıp yapıştırmanıza gerek kalmaz; her şey bağlantılı kalır. Senkronize Konular ile, bağlantılı sohbetler görevlerle uyumlu kalır ve tüm proje zaman çizelgenizin sorunsuz bir şekilde izlenmesini sağlar

AI ile görev oluşturma : Sohbet mesajlarından anında görevler oluşturun, manuel girdi yapmadan bağlam ve son teslim tarihleriyle birlikte tamamlayın. ClickUp Brain, herkesin anahtar içgörülere, beyin fırtınalarına ve SSS'lere erişebileceği merkezi bir bilgi merkezi oluşturmanıza olanak tanır

Odaklanmış iletişim: Özelleştirilebilir bildirimler ve FollowUps™, yalnızca önemli konuşmalardan haberdar olmanızı sağlar, gereksiz bilgileri ortadan kaldırarak gerçekten önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar. Ayrıca önemli sohbetleri sabitleyebilir, düzenli konuşmalar için bölümler oluşturabilir ve gizli veya bire bir görüşmeler için Doğrudan Mesajlar kullanabilirsiniz

📌 Örnek: Takımınız ClickUp Sohbet'te bir ürün lansmanı için beyin fırtınası yapıyor ve biri "Bir sosyal medya kampanyasına ihtiyacımız var" diyor. Basit bir tıklama ile bu fikir, son tarihler ve ayrıntılarla birlikte eyleme geçirilebilir bir göreve dönüşüyor ve ekstra çaba gerekmiyor. Her görev, başladığı konuşmaya bağlı kalır, böylece herkes bağlamı ve hedefleri göz önünde bulundurabilir.

ClickUp Sohbet içindeki ek işbirliği özellikleri

Aramalar için SyncUps : Sohbetten doğrudan 200 katılımcıya kadar sesli ve görüntülü aramalar yapın, üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duymadan projeleri gerçek zamanlı olarak kolayca tartışın

Otomasyon : Hatırlatıcılar ayarlama, mesajları planlama veya görevleri otomatik olarak atama gibi sohbetler içindeki yinelenen eylemleri otomatikleştirin, takımınızın manuel takip işlemlerinde zaman kazanmasını sağlayın

AI CatchUp ve Summarize: AI, kaçırılan mesajların hızlı bir özetini sunar ve Summarize özelliği uzun tartışmaları anahtar noktalara indirger, böylece tüm sohbet geçmişini taramadan daha hızlı bir şekilde bilgiye ulaşabilirsiniz

ClickUp'ın ikinci avantajı: ClickUp Klipleri

Hepimiz bu durumu yaşamışızdır: sonsuz yorum konularında kaybolup, bir şeyi açıklamaya çalışırken daha fazla kafa karışıklığı yaratırız.

ClickUp'ın Clips Hub ile video kliplerinizi düzenli tutun

ClickUp Clips ile bu tür sorunlar artık sona erdi. Artık uzun açıklamalar yazmak yerine, ekran kaydını saniyeler içinde paylaşabilir ve takımınızın sizin gördüklerinizi tam olarak görmesini sağlayabilirsiniz.

Dahası, klipleri doğrudan görevlere gömebilir, ClickUp Brain'in yapay zekasının anahtar bilgileri çıkarmasına izin verebilir ve her şeyi Clips Hub'da düzenli tutabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Karmaşık iş akışlarını veya sorun giderme adımlarını kaydetmek için ClickUp Kliplerini kullanın ve ileride başvurmak üzere Klipler Hub'ında kaydedin. Böylece, takımınız kılavuzlara veya açıklamalara her zaman hızlı bir şekilde erişebilir, zamandan tasarruf edebilir ve tekrarlanan soruları azaltabilirsiniz.

Yetki devri zordur. Bazen bir görev atarsınız, ancak talimatlarınız yok olur.

Görevlerle ilgili konuşmaları yönetmek zor olabilir; yorumlar kaçabilir, ayrıntılar gözden kaçabilir ve farkına bile varmadan işler rayından çıkabilir.

Bu durumlarda, derin bir nefes alıp ClickUp'ın Atanan Yorumlar özelliğinin bu sorunu çözmesine izin vermelisiniz.

Bu özellik, eylem öğelerini doğrudan görev konusundaki belirli takım üyelerine atamanızı sağlar.

Hızlı bir cevap veya takip mi gerekiyor? Sorun değil. Takım üyeleri yorumlara anında yanıt verebilir, çözebilir veya yeniden atayabilir.

ClickUp'ın 4. avantajı: ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtalar ile fikirlerinizi toplayın, içgörülerinizi paylaşın ve zahmetsizce birlikte çalışın

ClickUp Beyaz Tahtalar, fiziksel beyaz tahtanın büyüsünü dijital alana taşıyor.

Sonuç, gerçek zamanlı takım işbirliğini dönüştüren etkileşimli bir görsel deneyimdir.

Buna beyin fırtınası fikirleri, karmaşık iş akışlarını haritalama veya iletişim akışlarını tasarlama dahildir. Görsel iletişim gürültüyü ortadan kaldırarak, karmaşık fikirleri sonsuz açıklamalar olmadan daha kolay aktarmanızı sağlar.

Ayrıca, ClickUp Beyaz Tahtalar görev yönetimi ile doğrudan entegre olur ve proje yönetimi işbirliği yazılımı olarak da işlev görür, böylece görevleri gerçek zamanlı olarak atayabilir ve güncelleyebilirsiniz.

ClickUp, takımımızın farklı saat dilimlerinde uzaktan iletişim kurmasına ve gereksiz toplantılar yapmaya veya e-posta ya da Slack ile bilgi istemeye gerek kalmadan projede neler olup bittiğini bilmesine yardımcı oldu. Beyaz tahta özelliği, süreçler ve iş akışları hakkında beyin fırtınası yapmamıza ve görevleri gerçek zamanlı olarak atamamıza yardımcı oluyor.

ClickUp, takımımızın farklı saat dilimlerinde uzaktan iletişim kurmasına ve gereksiz toplantılar yapmaya veya e-posta ya da Slack ile bilgi istemeye gerek kalmadan projede neler olup bittiğini bilmesine yardımcı oldu. Beyaz tahta özelliği, süreçler ve iş akışları hakkında beyin fırtınası yapmamıza ve görevleri gerçek zamanlı olarak atamamıza yardımcı oluyor.

ClickUp bir adım önde #5: ClickUp İşbirliği Algılama

ClickUp'ın İşbirliği Algılama özelliği, ekip arkadaşlarınızı gerçek zamanlı olarak takip etmenizi sağlar.

Belgeleri düzenliyor, görevleri güncelliyor veya hızlı bir yorum bırakıyor olsanız da, ClickUp herkesin birbirinin işine karışmadan senkronize çalışmasını sağlar.

Düşünün: artık gizemli düzenlemeler veya kazara üzerine yazmalar yok. Kimlerin görüntülediğini, yazdığını veya değişiklik yaptığını anında bileceksiniz.

İşte nasıl işliyor:

Yazma ve düzenlemeleri canlı olarak görün : Takım arkadaşlarınızın yazdıklarını veya düzenlemelerini gerçek zamanlı olarak görün, böylece hiçbir şeyden haberdar kalmazsınız

Her platformda anında geri bildirim : Yorumlar, durum değişiklikleri, görev düzenlemeleri gibi tüm güncellemeler, masaüstü, mobil veya web'de olsanız da anında yenilenir

Kolay paylaşım: Belgeyi URL üzerinden paylaşın ve : Belgeyi URL üzerinden paylaşın ve ClickUp Docs ile üst üste binmeden düzenleyin

ClickUp bir adım önde #6: ClickUp Brain

ClickUp AI ile görev güncellemelerini otomatikleştirin, durum raporları oluşturun ve değerli zamanınızdan tasarruf edin

ClickUp Brain, ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz bir yapay zeka asistanıdır, ancak bir kez denediğinizde vazgeçemeyeceksiniz.

University College Dublin Operasyonel İnovasyon Başkanı Phillip Quinlan'a sorun!

ClickUp Brain, ş Akışımızı devrim niteliğinde değiştirdi... sohbet özeti aracı, netlik ve eylem için tartışmaları verimli bir şekilde özetler.

ClickUp Brain, iş akışımızda devrim yarattı... sohbet özetleme aracı, netlik ve eylem için tartışmaları verimli bir şekilde özetliyor.

Peki, ClickUp Brain'i en iyi yardımcı yapan nedir?

Daha akıllı yazın : Belgelerde mükemmel bir cümle mi oluşturmanız gerekiyor? ClickUp Brain, kelimelerinizi parlatacak öneriler sunar

İş akışlarını otomatikleştirin : Tekrarlayan işleri atlayın — ClickUp Brain, komutlarınıza göre görevleri otomatik olarak oluşturabilir, son tarihler belirleyebilir ve takım üyelerine görevler atayabilir

Bilgi yükünü azaltın: Uzun belgelerden sohbet özetlerine kadar, ClickUp Brain bilmeniz gereken her şeyi hızlıca özetler

Yükleyin, Kaydolun, İşbirliği Yapın: ClickUp ile İletişim Bu Kadar Kolay

Proje Yöneticisi Rosana Hungria, diğer mesajlaşma uygulamalarını ClickUp ile değiştirmenin takım verimliliğini artırabileceğini kabul ediyor.

Onun sözleriyle, "ClickUp, e-postalar, sohbetler ve WhatsApp gibi farklı kanallardaki tüm iletişimi tek bir yere taşıdı. Böylece, ihtiyacınız olan bilgileri nerede bulacağınızı biliyorsunuz. "

WhatsApp'ın tek amaçlı sohbeti veya Google Mesajlar'ın sınırlı özelleştirme seçeneklerinden farklı olarak, ClickUp tüm mesajlarınızı işbirliği araçları, AI destekli özetler ve kesintisiz bildirimlerle entegre ederek dikkatinizin dağılmasını önler.

ClickUp ile hiçbir mesaj veya görev kaybolmaz ve her güncelleme tüm cihazlarda gerçek zamanlı olarak yenilenir.

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