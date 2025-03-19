2025'te Denemeniz Gereken En İyi 12 Bing Image Creator Alternatifi

AI görüntü oluşturucular, görsellerin oluşturulma biçiminde devrim niteliğinde bir etki yarattı. Herkesin uygun komutları kullanarak çarpıcı sanat eserleri, marka materyalleri, konsept tasarımları ve pazarlama materyalleri oluşturmasına olanak tanıyor.

Bing AI Image Creator bu araçlardan biridir. Sadece birkaç kelimeyle, kullanım amacına göre yüksek kaliteli, gerçekçi görüntüler oluşturabilirsiniz. Bing Image Creator, Microsoft ortamıyla yerel entegrasyonu sayesinde de büyük popülerlik kazanmıştır.

Buna rağmen, bazı kullanıcılar daha fazla özelleştirme veya sanat stilleri üzerinde daha fazla kontrol için Bing Image Creator'a alternatifler arayabilir.

Deneyebileceğiniz 12 Bing Image Creator alternatifini bir araya getirdik.

Neden Bing Image Creator'a alternatifler tercih etmelisiniz?

Bing Image Creator son derece kullanışlı olsa da, bazı kullanıcıların alternatifler aramasına neden olabilecek aşağıdaki zorlukları da beraberinde getirir:

Sınırlı özelleştirme kontrolleri : Bazı AI sanat oluşturucularının aksine, Bing Image Creator görüntü ayrıntılarını veya sanatsal teknikleri ince ayarlamak için gelişmiş ayarlar sunmamaktadır

Sıkı içerik denetimi : Bing Image Creator, görüntü oluşturma konusunda sıkı kısıtlamalar uygular. Bu, : Bing Image Creator, görüntü oluşturma konusunda sıkı kısıtlamalar uygular. Bu, AI sanat örnekleri uygunsuz olmasa bile sanatsal konseptlerinizi ve yaratıcı vizyonunuzu sınırlar

Daha düşük çözünürlüklü çıktılar : Bazı AI sanat araçlarıyla karşılaştırıldığında, Bing Image Creator profesyonel tasarım işleri veya baskılar için uygun yüksek kaliteli görüntüler üretememektedir

Microsoft hesap kaydı : Kullanıcılar, Bing Image Creator'a erişmek için bir Microsoft hesabı oluşturmalıdır. Bu, açık erişim yaklaşımını tercih edenler için sakıncalı olabilir

Sınırlı ticari kullanım hakları: Bazı AI görüntü oluşturucular, ticari kullanım için daha net ve esnek lisans seçenekleri sunar. Öte yandan, Bing Image Creator politikaları ticari kullanım haklarını kısıtlamaktadır, bu da sınırlayıcı bir unsurdur

Bing Image Creator'a 12 alternatif bir bakışta

İşte inceleyeceğimiz 12 Bing Image Creator alternatifine hızlı bir genel bakış:

Araç Adı Öne Çıkan Özellik Kullanım Örneği En iyisi ClickUp AI destekli yaratıcı ş akışı araçları Görsel beyin fırtınası, görüntü yükleme, iş akışı illüstrasyonu, proje planlama Takımlar ve proje yöneticileri Midjourney Yüksek kaliteli görüntüler Konsept sanat, fantastik illüstrasyonlar, dijital sanat Dijital sanatçılar ve tasarımcılar Dall-E 3 Hassas metin-görüntü oluşturma Gerçekçi görüntüler, pazarlama görselleri Pazarlamacılar ve içerik oluşturucular Adobe Firefly Adobe ekosisteminde yapay zeka destekli görüntü düzenleme ve geliştirme Fotoğraf manipülasyonu, yaratıcı tasarım ş akışları Tasarımcılar ve fotoğrafçılar Craiyon Ücretsiz ve sınırsız AI görüntü oluşturucu Hızlı ve deneysel görüntü oluşturma Sıradan kullanıcılar ve hobisi olanlar Karakter. ai AI destekli karakter ve sahne oluşturma Etkileşimli hikaye anlatımı, oyun konsept sanatı Yazarlar, çizgi roman oluşturucular, illüstratörler ve oyun geliştiriciler Stable Diffusion Açık kaynaklı ve özelleştirilebilir AI görüntü oluşturma AI sanat denemeleri, prototip oluşturma ve araştırma Geliştiriciler, araştırmacılar, ürün sahipleri ve AI meraklıları Leonardo AI Görüntü oluşturma ve stil üzerinde gelişmiş kontrol Konsept sanat, oyun varlık tasarımı Oyun tasarımcıları ve illüstratörler DreamStudio Web tabanlı, açık kaynaklı araç Ayrıntılı ayarlamalarla AI tarafından oluşturulan görseller AI araştırmacıları ve dijital sanatçılar Ideogram AI tarafından oluşturulan tipografi ve stilize metin AI destekli logo ve marka tasarımı Grafik tasarımcı, logo tasarımcı ve marka uzmanları Canva Tasarım platformu ve şablonlarla entegre AI araçları Sosyal medya gönderileri, sunumlar, pazarlama materyalleri Pazarlamacılar, içerik oluşturucular ve küçük işletmeler NightCafe Farklı sanat stilleri için çoklu AI modelleri Sanatsal denemeler, yazdırmaya uygun AI sanat Yaratıcı hobiler, AI sanatçıları ve AI oluşturucular

Kullanabileceğiniz En İyi 12 Bing Image Creator Alternatifi

Aşağıda, denemeniz gereken 12 mükemmel Bing Image Creator alternatifi bulunmaktadır:

1. ClickUp (Görsel beyin fırtınası ve yaratıcı iş akışı yönetimi için en iyisi)

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak akış şemaları oluşturun, resimleri yerleştirin ve eylem öğelerini görevlere dönüştürün

ClickUp, proje yönetimi, dokümantasyon ve takım işbirliğini kolaylaştıran kapsamlı bir verimlilik platformudur. Geleneksel bir AI görüntü oluşturucu olmasa da, yaratıcı sürecinizi geliştirecek birçok özellik sunar.

Örneğin, fikirlerinizi dijital bir beyaz tahtada gösteren ClickUp Beyaz Tahtalar var. Planınızı çizmekten, görüntüleri yüklemeye ve işbirliğine dayalı iş akışları oluşturmaya kadar, ClickUp Beyaz Tahtalar her şeyi yapar.

Öte yandan, ClickUp Brain, sizin ve takımınızın fikir üretmenize, içerik oluşturmanıza ve iş akışlarını otomatikleştirmenize olanak tanır.

ClickUp Beyaz Tahtaları ve Brain'i birlikte kullanmak, ClickUp'ı orijinal sanat eserleri veya görüntüler oluşturmak için kullanamasanız bile verimliliği artırır ve projenize üst düzey görünürlük sağlar! Bu tür görsel öğeler ve yapay zeka destekli araçlar, işlerinizi nasıl yaptığınızı kolaylaştırmak için çok önemlidir!

ClickUp anahtar özellikleri

Fikirlerinizi görselleştirin ve ClickUp Beyaz Tahtalarında ortak beyin fırtınası oturumları düzenleyin

ClickUp Brain'i kullanarak içerik oluşturun, bilgileri özetleyin ve yaratıcı sürecinizdeki görevleri otomatikleştirin

ClickUp Sohbet'i kullanarak yaratıcı takımınızla veya paydaşlarınızla iletişim kurun, geri bildirim paylaşın ve bağlamsal yorumlar bırakın

Görüntüleri ve zengin medya içeriğini görev yönetimine entegre edin

Yaratıcı projelerinizdeki görevleri, zaman çizelgelerini ve kaynakları yönetin

ClickUp sınırlamaları

Diğer AI görüntü oluşturma araçlarıyla entegre etmeniz gerekecektir

Mobil uygulama, masaüstü sürümüne kıyasla sınırlı hissedilebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain (eklenti): Üye başına aylık 7 ABD doları

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Midjourney (Sanatsal görüntü oluşturma için en iyisi)

midjourney aracılığıyla

Midjourney, popüler bir AI sanat oluşturucusudur. Bu Bing Image Creator alternatifi, teknolojiyi kullanarak insanların hayal gücünü genişletmeyi amaçlamaktadır.

Gelişmiş algoritmalar kullanarak metin komutlarını gerçekçiden soyutlara kadar uzanan benzersiz stillerde çarpıcı görüntülere dönüştürür. Ayrıca fotoğrafçılık, resim ve dijital tasarım gibi çeşitli sanat formlarını deneyebilirsiniz.

Midjourney'in anahtar özellikleri

Açıklama özelliğini kullanarak görüntülerden doğal dil açıklamaları oluşturun

Yeni bir görüntü oluştururken birden fazla mood panosunu birleştirin

Ruh hali panolarını SREF kodlarıyla birleştirerek farklı sanat stillerini ve konseptlerini keşfedin

Gelişen bir toplulukla AI sanatını paylaşın ve işbirliği yapın

Midjourney sınırlamaları

Ücretsiz veya freemium seviye sunmuyor

Ara sıra sunucu kesintileri erişilebilirliği etkiler

Midjourney fiyatlandırması

Temel Plan: 10 $

Standart Plan: 30 $

Pro Plan: 60 $

Mega Plan: 120 $

Midjourney puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (80+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

İşte bir G2 kullanıcısının Midjourney hakkında söyledikleri:

Midjourney, ayrıntı ve kalite açısından genellikle beklentileri aşan, görsel olarak çarpıcı, yüksek çözünürlüklü görüntüler üretir. Komutları yaratıcı bir şekilde yorumlama yeteneği, onu konsept sanat, mood board ve deneysel tasarımlar için harika bir araç haline getirir.

Midjourney, ayrıntı ve kalite açısından genellikle beklentileri aşan, görsel olarak çarpıcı, yüksek çözünürlüklü görüntüler üretir. Komutları yaratıcı bir şekilde yorumlama yeteneği, onu konsept sanat, mood board ve deneysel tasarımlar için harika bir araç haline getirir.

➡️ Daha Fazla Bilgi: En İyi Midjourney Alternatifleri ve Rakipleri

3. Dall-E 3 (Ayrıntılı ve doğru görüntü oluşturma için en iyisi)

Dall-E, OpenAI tarafından geliştirilen bir metin-görüntü oluşturucu. 3. nesil model olan Dall-E 3, nüanslı komutları anlayarak son derece ayrıntılı ve doğru görüntüler oluşturur.

OpenAI'nin bir ürünü olan Dall-E 3, ChatGPT ile entegre olarak kullanıcıların beyin fırtınası yapmasına ve açıklamalara en uygun görselleri oluşturmak için komutları iyileştirmesine yardımcı olur.

Dall-E 3 anahtar özellikleri

ChatGPT ile sorunsuz bir şekilde entegre ederek rafine AI komutları oluşturun

Yaratıcı beyin fırtınasını geliştirmek için gerçek zamanlı geri bildirim paylaşın

Nüanslı komutlarla ayrıntılı ve son derece doğru görüntüler oluşturun

Geniş bir aralıkta sanat stilleri, konular ve tekniklerden seçim yapın

Dall-E 3 sınırlamaları

Görüntü kalitesi bazen tutarsız olabilir

İşlem süreleri sunucu yüküne göre değişir

Dall-E 3 fiyatlandırması

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Dall-E 3 puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha Fazla Bilgi: Dall-E Alternatifleri ve AI Görüntüleri Oluşturmak için Rakipler

4. Adobe Firefly (Adobe merkezli yaratıcı iş akışlarıyla entegrasyon için en iyisi)

adobe Firefly aracılığıyla

Adobe Firefly, Adobe uygulama paketinde bulunan bir yapay zeka hizmetidir.

Photoshop ve Premier Pro gibi diğer uygulamalarla yerel olarak entegre olarak kapsamlı tasarım proje yönetimi sunar. Sonuç olarak, mevcut iş akışlarınız içinde doğrudan AI görüntüleri ve videolar oluşturarak daha yüksek verimlilik ve yaratıcılığın keyfini çıkarabilirsiniz.

Adobe Firefly anahtar özellikleri

Son derece gelişmiş Adobe Firefly Image Model ile fotogerçekçi görüntüler oluşturun

Generative Fill ile görüntüleri düzenleyin ve ayrıntıları geliştirin

Firefly Video Model'e metin komutlarını girerek ilgi çekici videolar oluşturun

Generative Extend ile çerçeveler ekleyin, ortam sesini uzatın ve garip kesikleri ortadan kaldırın

Adobe Firefly sınırlamaları

Tam entegre erişim için Adobe Creative Cloud aboneliği gerekir

Adobe dışındaki uygulamalarla entegrasyon sınırlıdır

Adobe Firefly fiyatlandırması

Adobe Firefly : 4,99 $/ay

Adobe Creative Cloud: 59,99 $/ay

Adobe Firefly puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (yeterli yorum yok)

Bu G2 kullanıcısının Abode Firefly hakkında neler söylediğine göz atın:

Adobe Firefly, özellikle Adobe'nin ekosistemine aşina iseniz, inanılmaz derecede sezgiseldir. Kapsamlı tasarım becerilerine ihtiyaç duymadan hızlı bir şekilde fikir üretmek ve yüksek kaliteli sosyal medya içeriği oluşturmak için yararlı buluyorum.

Adobe Firefly, özellikle Adobe'nin ekosistemine aşina iseniz, inanılmaz derecede sezgiseldir. Kapsamlı tasarım becerilerine ihtiyaç duymadan hızlı bir şekilde fikir üretmek ve yüksek kaliteli sosyal medya içeriği oluşturmak için yararlı buluyorum.

🔍 Biliyor muydunuz? Adobe Firefly kullanıcıları, beta sürümünün ilk ayında 70 milyondan fazla görüntü oluşturdu!

5. Craiyon (Ücretsiz ve erişilebilir AI görüntü oluşturma için en iyisi)

Eskiden Dall-E mini olarak bilinen Craiyon, metin komutlarını görüntülere dönüştüren ücretsiz bir AI görüntü oluşturucu. Craiyon, kullanımı ücretsiz olduğu için hem yeni başlayanlar hem de uzmanlar grafik tasarım için AI olarak kullanabilir.

Ayrıca, söz konusu ücretsiz görüntülerden arka planları kaldırabileceğiniz ve yüksek çözünürlüklü görüntüler indirebileceğiniz karma bir görüntü düzenleme aracı olarak da iş görür.

Craiyon'un anahtar özellikleri

Sosyal medya gönderileri, bloglar vb. için metin tabanlı komutlarla görüntüler, fotoğraflar, çizimler ve vektörler oluşturun.

Anahtar kelimelere göre önceden oluşturulmuş görüntülerin bulunduğu bir kitaplıkta arama yapın

Görüntü düzenleme özelliklerini kullanarak bir görüntünün arka planını kaldırın ve HD olarak indirin

Discord üzerinden AI tasarımcıları ve oluşturucularından oluşan bir topluluğa katılın

Craiyon sınırlamaları

Ücretsiz sürüm reklamlar ve filigran içerir. Oluşturulan görüntüler ayrıca atıf gerektirir

Görüntü oluşturucu, özellikle ücretsiz kullanıcılar için yavaş çalışıyor

Craiyon fiyatlandırması

Craiyon, aşağıdaki aboneliklerle ücretsiz olarak kullanılabilir:

Destekçi : Aylık 12 $

Profesyonel : 24 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Craiyon puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

İşte bu G2 kullanıcısının Craiyon'u kullanmayı sevmesinin nedenleri:

Craiyon'un en iyi yanı, ücretsiz olması ve diğer AI oluşturuculardan daha iyi olmasıdır. Bu programla oluşturulan görüntüler daha gerçekçidir ve ayrıca doğru görüntüler oluşturmak için negatif komut özelliğine sahiptir.

Craiyon'un en iyi yanı, ücretsiz olması ve diğer AI oluşturuculardan daha iyi olmasıdır. Bununla oluşturulan görüntüler daha gerçekçidir ve ayrıca doğru görüntüler oluşturmak için negatif komut özelliğine sahiptir.

6. Character. ai (Kişiselleştirilmiş konuşma deneyimleri için en iyisi)

Character. ai, kişiselleştirilmiş sohbet robotları oluşturmak için gelişmiş AI ve LLM araçlarını kullanarak konuşma yoluyla etkileşimli, dinamik karakterler oluşturur.

Kurulduktan sonra, bunları kendilerine atanan kişiliğe göre çeşitli karakterlerle konuşmaları simüle etmek için kullanabilirsiniz. Önceden var olan karakterlerden seçim yapabilir veya sıfırdan kendi karakterlerinizi oluşturabilirsiniz.

Bir görüntü oluşturucu olmasa da, çeşitli kişiliklere ve hikaye anlatma yeteneklerine sahip sürükleyici, konuşma tabanlı AI oluşturmada mükemmeldir.

Karakter. ai anahtar özellikleri

Kullanıcı girdilerine uyum sağlayan ilgi çekici diyaloglara katılın

Eğlence, eğitim vb. farklı uygulamalarda sohbet robotlarını keşfedin.

Farklı yaş gruplarına uygun içerik sağlamak için güvenlik protokolleri uygulayın

Karakter. ai sınırlamaları

AI görüntü oluşturucudan çok bir chatbot gibi çalışır

İçeriğin uygunluğunu korumak için sürekli izleme gerektirir

Karakter. ai fiyatlandırması

Ücretsiz Sürüm

C. ai+ Abonelik: 9,99 $/ay

Karakter. ai puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha Fazla Bilgi: Kendinizi Ayırt Etmenizi Sağlayacak Grafik Tasarım Trendleri

7. Stable Diffusion (Açık kaynaklı görüntü oluşturma için en iyisi)

Stable Diffusion, Stability AI tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir metinden görüntü oluşturma modelidir. Kullanıcıların metin tabanlı komutlara göre ayrıntılı ve çarpıcı AI tarafından oluşturulan görüntüler oluşturmasına olanak tanır.

Stable Diffusion, derin öğrenme modellerini kullanarak etkileyici doğruluk ve sanatsal stile sahip görüntüler oluşturur. Ayrıca, açık kaynaklı yapısı sayesinde kullanıcılar çıktıları ince ayarlayabilir, özelleştirebilir ve Stable Diffusion'ı çeşitli uygulamalara entegre edebilir.

Stable Diffusion'ın anahtar özellikleri

Çok konulu metin girdilerinden ayrıntılı ve çarpıcı görüntüler oluşturun

Özelleştirme ve entegrasyon için açık kaynak modeline ve API'ye erişin

İzin verilen lisans kapsamında ticari ve ticari olmayan amaçlarla kullanın

Sürekli iyileştirmeleri kolaylaştırmak için AI araştırmacıları ve geliştiricilerinden oluşan bir topluluğa katılın

Stable Diffusion sınırlamaları

Lisanslama genellikle kendi sunucunuzda barındırma ile sağlanır

Modeli uygularken ve özelleştirirken geniş teknik uzmanlık gerektirir

Stable Diffusion fiyatlandırması

Topluluk : Ücretsiz

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Stable Diffusion puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Bu G2 kullanıcısının Stable Diffusion'ı neden etkili bulduğunu inceleyelim:

Kısa bir süre önce Stable Diffusion 3'ü kullandım. Metin-görüntü dönüştürme özelliklerinin kesinlikle birinci sınıf olduğunu gördüm. Yazım becerileri ve görüntü kalitesi gerçekten olağanüstü.

Kısa bir süre önce Stable Diffusion 3'ü kullandım. Metin-görüntü dönüştürme özelliklerinin kesinlikle birinci sınıf olduğunu gördüm. Yazım becerileri ve görüntü kalitesi gerçekten olağanüstü.

8. Leonardo AI (Yüksek kaliteli oyun varlıkları oluşturmak için en iyisi)

Leonardo, ürün fotoğrafları, mimari renderlar, 3D tasarımlar, konsept sanat illüstrasyonları, grafikler, karakter tasarımları ve oyun varlıkları oluşturmada mükemmel bir AI görüntü oluşturucu.

Oyun tasarımı, eğlence, kullanıcı deneyimi tasarımı veya dijital sanat gibi projelerinizi zenginleştirecek zengin sanat eserleri, görüntüler ve videolar elde edersiniz. En iyi yanı nedir? Kullanıcı dostu bir arayüz ve geniş bir özelleştirme seçenekleri yelpazesi sunarak, oluşturduklarınızı iyileştirmenize olanak tanır.

Leonardo AI'nın anahtar özellikleri

Yüksek kaliteli karakter tasarımları, dokular ve oyun varlıkları oluşturun

AI Canvas'ı kullanarak oluşturulan görüntüleri düzenleyin ve kusursuz görseller elde edin

OBJ dosyalarının görünümünü ve hissini iyileştirmek için dokuları 3D varlıklara ekleyin

Discord Sunucusuna katılın ve gelişen yaratıcı topluluğun bir parçası olun

Leonardo AI sınırlamaları

Yoğun kullanım sırasında işlem süreleri yavaşlayabilir

Oyun varlıklarının oluşturulması için daha uygundur ve sıradan kullanıcılar ve hobi amaçlı kullanıcılar için ideal olmayabilir

Leonardo AI fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Çırak Planı : Aylık 10 $

Artisan Plan : Aylık 24 $

Maestro Plan : 48 $/ay

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Leonardo AI puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (20 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Bu G2 kullanıcısının Leonardo AI'yı AI odaklı yaratıcılık için bir devrim olarak görmesinin nedenini öğrenelim:

Leonardo. Ai, iş akışınızı hızlandırabilecek yüksek kaliteli dijital varlıklar, görüntüler ve 3D modeller oluşturmada hızlıdır. Özelleştirme seçenekleri esnektir, böylece AI tarafından oluşturulan çıktıyı vizyonunuza göre ince ayar yapabilirsiniz.

Leonardo. Ai, iş akışınızı hızlandırabilecek yüksek kaliteli dijital varlıklar, görüntüler ve 3D modeller oluşturmada hızlıdır. Özelleştirme seçenekleri esnektir, böylece AI tarafından oluşturulan çıktıyı vizyonunuza göre ince ayar yapabilirsiniz.

➡️ Daha fazla bilgi: Tasarımcılar için en iyi UX tasarım yazılım araçları

9. DreamStudio (Kullanıcı dostu görüntü oluşturma için en iyisi)

dreamStudio aracılığıyla

Bing Image Creator'a alternatifler mi arıyorsunuz? Stability AI'nın DreamStudio'sunu deneyin. Ancak, açık kaynaklı Stable Diffusion'dan farklı olarak, DreamStudio herkesin erişebileceği, daha kullanıcı odaklı bir alternatiftir.

Kullanıcı dostu arayüzü, istediğiniz görüntüyü oluşturmak için bir metin komutu ve birkaç ayar girişi kabul eder. Ayrıca DreamStudio, fotogerçekçiden soyuta kadar çeşitli sanatsal stiller üretmede mükemmeldir, bu da onu çeşitli yaratıcı projeler için çok yönlü hale getirir.

DreamStudio'nun anahtar özellikleri

Stable Diffusion v2 ile çalışır. 1

Doğru görüntü oluşturmak için 16 önceden ayarlanmış gerçekçi görüntü stilinden birini seçin

Metin tabanlı komut istemlerini kullanarak oluşturulan görüntüleri düzenleyin

DreamStudio sınırlamaları

Stable Diffusion'ın sunduğu ayrıntılı kontrol özelliği yoktur

Görüntü başına ödeme abonelik planıyla çalışır ve fiyatlandırma oldukça karmaşıktır

DreamStudio fiyatlandırması

Ücretsiz : 100 kredi (ön tanımlı ayarlarda 500 resim)

Belirteçler: 1000 kredi başına 10 dolar

DreamStudio puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha Fazla Bilgi: AI Canvas'ı Ustaca Kullanın: Sanatçılar ve Tasarımcılar için Temel Midjourney Prompt Örnekleri

Bu G2 kullanıcısının DreamStudio hakkında ne söylediğine göz atın:

Dreamstudio, metin komutlarını kolayca girmenizi ve en doğru görüntüleri oluşturmanızı sağlar. Çıktıyı hızlı bir şekilde sunar. Aracın uygulanması ve entegrasyonu, başlıca rakiplerine kıyasla çok kolaydır.

Dreamstudio, metin komutlarını kolayca girmenize ve en doğru görüntüleri oluşturmanıza olanak tanır. Çıktıyı hızlı bir şekilde sunar. Aracın uygulanması ve entegrasyonu, başlıca rakiplerine kıyasla çok kolaydır.

10. Ideogram (Görüntüler içinde okunaklı metin oluşturmak için en iyisi)

via Ideogram

Bing Image Creator'ın bazı popüler alternatiflerine benzer şekilde, Ideaogram da yaratıcılık ve yenilikçiliğe odaklanarak metin komutlarından yüksek kaliteli görseller oluşturur.

Posterler, logolar, infografikler ve sosyal medya reklamları için ideal olan bu AI görüntü oluşturucu, tasarıma olduğu kadar metne de aynı derecede önem verir. Göz alıcı görseller ve net, okunabilir metinlerin karışımı, içeriğinizin öne çıkmasını ve insanların zihninde kalmasını sağlar.

Ideogram'ın anahtar özellikleri

Metinlere odaklanarak görüntüler oluşturun

Görüntü üzerinde tekrarlayan desenler oluşturmak için "Döşeme" özelliğini kullanın

Görüntülerinizi daha yüksek 2k çözünürlükle iyileştirin ve geliştirin

Komut istemleri içeren bir elektronik tablo yükleyerek toplu olarak görüntü oluşturmak için toplu oluşturma özelliği ile zamandan ve çabadan tasarruf edin

İdeogram sınırlamaları

Metin odaklı görüntü oluşturma, yeteneklerini tamamen görsel tasarımlarla sınırlar

Metin görüntüleme bazen yanlış olabilir

İdeogram fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : 8 $/ay

Artı : Aylık 20 $

Pro: 60 $/ay

İdeogram puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha fazla bilgi: Pazarlamacılar için en iyi sosyal medya AI araçları

🧠 Eğlenceli Bilgi: İnsan beyni, metinlerden çok görüntüleri daha iyi hatırlar — hem anında hem de üç gün sonra!

11. Canva (AI entegrasyonlu kapsamlı tasarım çözümleri için en iyisi)

canva aracılığıyla

Canva, AI destekli bir görüntü oluşturucu da sunan popüler bir grafik tasarım platformudur. Bu, kullanıcıların çarpıcı görüntüler oluşturmasına ve bunları kolaylıkla düzenlemesine olanak tanır.

Ayrıca, platformlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan, gereksinimlerinize göre farklı tasarımlar oluşturmak ve düzenlemek için geniş bir şablon, grafik ve yazı tipi kitaplığına erişim elde edersiniz.

Canva'nın anahtar özellikleri

Mükemmel görsel varlıkları oluşturmak için çeşitli grafik tasarım şablonları arasından seçim yapın

Kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzünde tasarımlar oluşturun ve düzenleyin

Tasarım projelerinde takım üyelerinizle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Bitmiş tasarımları web ve baskıya uygun farklı biçimlerde dışa aktarın

Canva sınırlamaları

AI tarafından oluşturulan görüntüler, özel tasarımlarda bulunan benzersizliğe sahip değildir

Tasarım öğeleri üzerinde sınırlı kontrol, karmaşık ve soyut kavramlar oluşturmak için yaratıcı esnekliği kısıtlar

Canva fiyatlandırması

Canva Ücretsiz

Canva Pro : Aylık 15 $

Canva Teams : Kullanıcı başına aylık 10 $

Canva Enterprise: Özel fiyatlandırma

Canva puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (4.410+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (12.380+ yorum)

Bu G2 kullanıcısının Canva hakkında söylediklerini okuyun:

Son zamanlarda, projelerim için son derece yararlı olan Canva Pro'yu tercih ettim. Üzerinde çalışmak için daha da iyi tasarımlar ve şablonlar. Profesyonel görüntüler tam olarak aradığım şey. Yeni eklenen AI sihir özelliği inanılmaz.

Son zamanlarda, projelerim için son derece yararlı olan Canva Pro'yu tercih ettim. Üzerinde çalışmak için daha da iyi tasarımlar ve şablonlar. Profesyonel görüntüler tam olarak aradığım şey. Yeni eklenen AI sihir özelliği inanılmaz.

12. NightCafe (Topluluk odaklı AI sanat oluşturma için en iyisi)

via NightCafe

Bing Image Creator'a alternatifleri NightCafe ile tamamlıyoruz. Bu AI görüntü oluşturma aracı, topluluk katılımını yaratıcılıkla harmanlamaya odaklanıyor.

Kullanıcıların, topluluk odaklı sanat yoluyla AI tarafından oluşturulan görüntüleri oluşturmasına, paylaşmasına ve keşfetmesine olanak tanır. Ayrıca, NightCafe kullanıcıların istemlerden görüntü fikir panoları oluşturmasına yardımcı olarak, oluşturduklarını sergilemelerine olanak tanır.

NightCafe anahtar özellikleri

Gelişmiş AI araçlarını kullanarak metin tabanlı komutlardan görüntüler oluşturun

Topluluk yarışmalarına katılarak sanatınızı sergileyin ve geliştirin

İlham almak için kullanıcılar tarafından oluşturulan AI sanat eserlerinden oluşan bir galeri keşfedin

Yorumlar ve tartışmalar aracılığıyla canlı bir oluşturucu topluluğuyla etkileşim kurun

NightCafe sınırlamaları

Kalite ve sanat tarzı, girdi komutlarına göre değişir

Dijital sanat eserleri oluşturmaya yönelik topluluk odaklı bir yaklaşım, yalnız bir deneyim arayanlara uygun olmayabilir

NightCafe fiyatlandırması

AI Beginner: 5,99 $/ay

AI Hobbyist: 9,99 $/ay

AI Enthusiast: 19,99 $/ay

AI Artist: 49,99 $/ay

NightCafe puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

Bu G2 kullanıcısının NightCafe hakkında ne söylediğini öğrenelim:

Önemli bir özellik, kullanıcıların AI görüntü oluşturucuyu derinlemesine keşfetmelerine olanak tanıyan ücretsiz komut istemlerinin kullanılabilir olmasıdır. Sınırlı deneme sürümleri sunan birçok premium AI oluşturucunun aksine, NightCafe, bir taahhütte bulunmadan önce aracı kapsamlı bir şekilde test etme şansı sunar.

Önemli bir özellik, kullanıcıların AI görüntü oluşturucuyu derinlemesine keşfetmelerine olanak tanıyan ücretsiz komut istemlerinin kullanılabilir olmasıdır. Sınırlı deneme sürümleri sunan birçok premium AI oluşturucunun aksine, NightCafe, bir taahhütte bulunmadan önce aracı kapsamlı bir şekilde test etme şansı sunar.

Özel bahsetmeler Photosonic : WriteSonic ile entegre olarak metinden görüntü oluşturmayı kolaylaştırır

PhotoDirector : Güçlü AI modelleri kullanarak görüntü varlıklarınızı düzeltir

Imggen AI: Metin tabanlı komutlardan filigran içermeyen görüntüler oluşturur

ClickUp ile Hayal Gücünüzü Hayata Geçirin

İster çarpıcı gerçekçilik, ister sanatsal yetenek, ister kişiselleştirilmiş karakter tasarımı arıyor olun, Bing Image Creator'a alternatif olan bu seçenekler sonsuz olanaklar sunar. Yüksek kaliteli AI'dan ilginç stillere kadar, projenize en uygun seçeneği bulacaksınız.

Ancak, araç kullanımını AI görüntü oluşturma ile sınırlamayan daha kapsamlı bir şey arıyorsanız, ClickUp en iyi alternatiftir.

Kendi başına AI görüntüleri oluşturmasa da, yaratıcı süreci kolaylaştıran, işbirliğini kolaylaştıran ve görsel beyin fırtınasını keskinleştiren AI araçlarıyla birlikte gelir.

Yaratıcı iş akışınızı ve verimliliğinizi güçlendirmek için ClickUp'ı deneyin. Bugün ClickUp'a kaydolun ve hemen başlayın!