daha Akıllı Toplantı Yönetimi için En İyi 13 MeetGeek AI Alternatifi

Toplantılarınız içgörülerle dolu, peki ya notlarınız? Yarım kalmış.

MeetGeek AI konuşmayı kaydediyor olabilir, ancak takip edilmeyen eylem öğeleri ne olacak? Ya da takımınızın hiç okumadığı transkriptler?

Mevcut aracınız transkripsiyonla sınırlıysa, size zaman kaybından daha fazlasına mal oluyor: momentumunuzu kaybediyorsunuz. Özellikle takımınızın boyutu büyüyor veya iş akışlarınız özetlerden daha fazlasına ihtiyaç duyuyorsa.

Sadece kayıt yapmakla kalmayan, düşünen, düzenleyen ve araçlarınızla entegre olan 13 MeetGeek AI alternatifini inceledik, böylece her görüşmeden sonra daha hızlı hareket edebilirsiniz.

Sizin işinize en uygun olanı bulalım. 👇

MeetGeek AI nedir?

MeetGeek AI, konuşmaları kaydetmek, özetler oluşturmak ve anahtar noktaları çıkarmak için yapay zeka kullanan bir toplantı transkripsiyon ve not alma aracıdır. Tartışmaları, eylem öğelerini ve kararları otomatik olarak yakalar ve manuel olarak not almaya gerek kalmadan dokümantasyon sağlar.

Kullanıcılar her aramadan sonra transkriptlere, önemli noktalara ve kayıtlara erişebilir. MeetGeek AI, genellikle uzaktan veya hibrit iş ayarlarında, takım toplantılarının tutarlı bir kaydını oluşturmak ve dokümantasyon ve takip görevlerinde yardımcı olmak için kullanılır.

🧠 İlginç Bilgi: Toplantı kelimesi, "karşılaşmak" anlamına gelen Eski İngilizce mētan kelimesinden türemiştir. Bu, toplantıların ortaçağda bile yüzyıllardır insan etkileşiminin bir parçası olduğunu gösterir.

Neden MeetGeek AI Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

MeetGeek AI, toplantı transkripsiyonları ve özetleri için kullanışlı özellikler sunar, ancak bazı takımlar, bir aracın kendi özel ihtiyaçlarına ve iş akışlarına ne kadar uygun olduğuna göre alternatifler arar.

Takımların MeetGeek AI alternatiflerini keşfetmesinin birkaç nedeni:

Doğruluk sorunları: Çağrılar sırasında arka plan gürültüsü, seslerin üst üste binmesi veya internet bağlantısının dengesiz olması durumunda transkripsiyonlarda bağlam veya anahtar ifadeler kaybolabilir

Sınırlı dil desteği: Yalnızca birkaç dilin desteklenmesi nedeniyle, uluslararası ekipler Yalnızca birkaç dilin desteklenmesi nedeniyle, uluslararası ekipler AI transkripsiyon aracını günlük bölgeler arası iletişim için sınırlayıcı bulabilir

Kısıtlayıcı fiyat planları: Bireysel kullanıcılar veya küçük takımlar için, aylık maliyet, aracın kullanım sıklığına göre yüksek gelebilir

Entegrasyon seçeneklerinin eksikliği: Sınırlı CRM ve proje yönetimi entegrasyon seçenekleri, yerleşik iş akışlarınızı bozabilir

Minimal ş Akışı otomasyonu: Görevler ve takipler genellikle manuel olarak eklenmesi gerekir, bu da toplantı sonrası eylemleri yavaşlatır

👥 Daha etkili toplantılar yapmak için tek bir basit kural mı? Toplantıları küçük tutun. Eski Amazon CEO'su Jeff Bezos, "iki pizza kuralı"na inanır: Toplantıya katılan herkese iki pizza yetmiyorsa, grup çok büyüktür. Fikir basit: daha küçük takımlar daha keskin odaklanma, daha iyi işbirliği ve gürültüde kaybolan seslerin azalması anlamına gelir. 🍕

MeetGeek AI Alternatiflerine Genel Bakış

Ayrıntılara geçmeden önce, bu MeetGeek AI alternatiflerinin anahtar özellikleri açısından nasıl bir performans sergilediğine hızlıca bir göz atalım. 📝

Araç En uygun Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp Konuşma zekası için en iyisi Takım boyutu: Konuşma içgörülerine ihtiyaç duyan çeşitli boyutlardaki satış ve müşteri desteği ekipleri ClickUp AI Notetaker toplantıları transkripsiyonlar, eylem öğeleri oluşturur ve ClickUp Brain içeriği aranabilir hale getirir Sonsuza kadar ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Otter. ai İşbirliği araçlarıyla entegre transkripsiyon için en iyisi Takım boyutu: Gerçek zamanlı transkripsiyon ve işbirliğine ihtiyaç duyan küçük ve büyük takımlar Otomatik transkripsiyon, anahtar kelime arama, konuşmacı tanımlama, gerçek zamanlı işbirliği Kullanıcı başına aylık 16,99 $'dan başlayan fiyatlarla Fireflies. ai Çapraz platform toplantı kaydı için en iyisi Takım boyutu: Birden fazla platformda çalışan orta ve büyük takımlar Özel izleyiciler, çapraz platform entegrasyonları, AI destekli özetler, aranabilir veritabanı Kullanıcı başına aylık 18 $'dan başlayan fiyatlarla Avoma Konuşma zekası için en iyisi Takım boyutu: Konuşma içgörülerine ihtiyaç duyan satış ve müşteri desteği ekipleri Satış odaklı analiz, duygu izleme, konuşma içgörüleri Kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla Fathom Anahtar noktaları içeren ücretsiz AI toplantı notları için en iyisiTakım boyutu: Basit toplantı özetlerine ihtiyaç duyan takımlar Video özetleri, aranabilir transkriptler ve takım alanı organizasyonu oluşturun Ücretsiz tl;dv Basit video özetleri ve paylaşım için en iyisiTakım boyutu: Hızlı ve kolay anlaşılır toplantı özetlerine ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli takımlar Otomatik transkripsiyon, anahtar kelime arama, konuşmacı tanımlama ve gerçek zamanlı işbirliği Kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla Rev İnsan tarafından doğrulanmış transkripsiyon doğruluğu için en iyisi Takım boyutu: Yüksek doğrulukta transkripsiyona ihtiyaç duyan küçük ve büyük takımlar İnsan ve AI hibrit transkripsiyon, çoklu dil desteği, teknik alanlar için özel hizmetler Kullanıcı başına aylık 14,99 $'dan başlayan fiyatlarla Sonix. ai Otomatik video içeriği yeniden kullanımı için en iyisi Takım boyutu: Video/ses içeriğini verimli bir şekilde yeniden kullanan içerik takımları Otomatik transkripsiyon, altyazılar ve çeviriler, sosyal medya gibi platformlar için içerik optimizasyonu AI Transkripsiyon için saatlik 5 $'dan başlayan fiyatlarla Krisp Gürültüsüz toplantılar için en iyisi Takım boyutu: Gerçek zamanlı gürültü engelleme özelliğine ihtiyaç duyan uzaktaki takımlar Anları klibe alın, önemli noktaları paylaşın ve toplantıları 28'den fazla dilde transkripsiyonlayın Kullanıcı başına aylık 16 $'dan başlayan fiyatlarla Tactiq Google Çalışma Alanı kullanıcıları için en iyisi Takım boyutu: Çevrimiçi toplantılar için Google Meet kullanan takımlar Sorunsuz Google Meet transkripsiyonu, Google Dokümanlar ile entegrasyon, renk kodlu vurgular Kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla Grain AI Paylaşılabilir video özetleri oluşturmak için en iyisi Takım boyutu: Görsel toplantı özetlerine ihtiyaç duyan yaratıcı takımlar Gerçek zamanlı gürültü bastırma, mikrofon etkinliği kontrolü ve ayrıntılı analizler Kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlayan fiyatlarla Notta. ai Çok dilli transkripsiyon için en iyisi Takım boyutu: Birden fazla dilde transkripsiyona ihtiyaç duyan global takımlar Toplantılara notlar ekleyin, içeriği video kliplere dönüştürün ve gerçek zamanlı işbirliği yapın Kullanıcı başına aylık 13,49 $'dan başlayan fiyatlarla Sembly AI Görev tanımlama, toplantı dinamikleri analizi ve karar desteği 58 dilde gerçek zamanlı transkripsiyon, gürültü azaltma ve takım işbirliği özellikleri Kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla

Kullanabileceğiniz En İyi MeetGeek AI Alternatifleri

Seçeneklerinizi keşfetmeye hazırsanız, verimli toplantılar düzenlemek için denemeye değer en iyi MeetGeek AI alternatifleri burada. 👇

1. ClickUp (AI toplantı notları ve iş akışı yönetimi için en iyisi)

Toplantı notları genellikle birinin gelen kutusunda dokunulmadan kalır veya dağınık sürücülerde kaybolur. Görevler yerine getirilmez, kimse anahtar kararları hatırlamaz ve takipler gecikir veya kaçırılır. Transkripsiyon, not alma ve görev oluşturma için birbirinden bağımsız araçlara güvenmek, her toplantıyı parçalı bir sürece dönüştürür.

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulamadır ve daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

ClickUp'taki toplantılar, toplantı iş akışınızın her parçasını planlamadan yürütmeye kadar tek bir bağlantılı sisteme getirir, böylece takımınız işi yapmak yerine tekrarlamakla uğraşmaz.

Anahtar noktaları anında yakalayın ve görevlere dönüştürün

ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak anahtar noktaları yakalayın ve dönüştürün

Toplantı başladığında, ClickUp AI Notetaker devreye girer. Tüm konuşmayı transkripsiyonlar, sindirilebilir notlara özetler ve eylem öğelerini otomatik olarak çıkarır.

Müşteri başarı ekibinin bir oryantasyon stratejisi görüşmesi düzenlediğini varsayalım. AI, müşterinin hedeflerini, zaman çizelgelerini ve engelleri içeren bir özet oluşturur ve ardından "Eğitim materyallerini paylaş" veya "2. hafta için kontrol randevusu ayarla" gibi takip görevleri oluşturur.

Transkriptlerden ve görevlerden bağlam açısından zengin içgörüler elde edin

ClickUp Brain'in aranabilir transkriptlerini kullanarak tartışmaları inceleyin

Toplantı biter bitmez, ClickUp Brain bu bilgileri aranabilir ve kullanılabilir hale getirir. Transkriptleri tarayarak anahtar konuları hızlıca bulmanıza, kimin ne dediğini anlamanıza ve önemli kararları gözden geçirmenize yardımcı olur.

Bir ekip arkadaşınızın raporlama gösterge panelini güncellemeyi kabul eden kişileri tekrar kontrol etmek istediğini varsayalım. ClickUp Brain, bu anı transkriptten saniyeler içinde çıkarabilir; bir saatlik kaydı kaydırmanıza gerek kalmaz.

Toplantıların ötesinde, ClickUp Brain çalışma alanınızda akıllı bir asistan gibi çalışır.

"Nisan kampanyası zaman çizelgesi için ne üzerinde anlaştık?" gibi sorular sorun ve geçmiş toplantı notlarından, bağlantılı görevlerden ve ilgili belgelerden yanıtları alın. Örneğin, birisi bir projenin ortasında katılırsa, tam bir brifinge ihtiyaç duymaz. Brain, ClickUp'ta zaten bulunan gerçek kararları ve bağlamı kullanarak noktalar arasında bağlantı kurar.

✨ Bonus: ClickUp Brain kullanıcıları, beyin fırtınası, fikir üretme ve daha fazlası için GPT-4o ve Claude dahil olmak üzere birden fazla harici AI modelinden seçim yapabilir.

Bağlantılı belgeler ve şablonlarla toplantı sonuçlarını izleyin

ClickUp Belgeleri ile tekrarlanan sonuçları izleyin

Tüm bunları bir araya getirmek için ClickUp Docs, her toplantı notunu, özetini ve bağlantılı eylemi tek bir canlı belgede saklar.

Örneğin, aylık iş incelemeleri yapan bir liderlik takımı, farklı platformlar arasında gidip gelmeden tek bir ClickUp Belge'yi kullanarak toplantı geçmişini izleyebilir, tüm eylem öğelerini görüntüleyebilir ve tamamlanma durumunu izleyebilir.

ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu'nu kullanarak toplantı sonuçlarını net bir şekilde kaydedin

ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu'nu da kullanabilirsiniz — ClickUp'ın takımlar için en pratik not alma şablonlarından biri. Her toplantı kendi tarihli alt sayfasına sahip olur, böylece hiçbir şey kaybolmaz veya unutulmaz. Katılımcıları listeleyin, kayıtlara bağlantı verin, görevleri eylem öğelerine bağlayın ve anahtar kararları belgelendirin — hepsi tek bir yerde. Karışıklık olmadan toplantıları kolaylaştırmak isteyen takımlar için güvenilir, tekrarlanabilir bir sistemdir.

Toplantı akışınızla senkronizasyon sağlayın

ClickUp sadece not almaz, bunları birbirine bağlar. Google Meet, Zoom, Slack, Google Takvim ve Zapier aracılığıyla 1.000'den fazla araç için yerel entegrasyonlar ile ClickUp, tartışmaları sonuçlara dönüştürmeyi sorunsuz hale getirir. Toplantıları senkronize ediyor, eylem öğelerini izliyor veya müşterileri güncelliyor olsanız da, hepsi tek bir sorunsuz iş akışıdır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Programınızı günlük olarak özelleştirin: ClickUp Takvim'in görevleri otomatik olarak önceliklendirmesine ve AI ile odaklanma zamanınızı bloklamasına izin verin ClickUp Takvim'in görevleri otomatik olarak önceliklendirmesine ve AI ile odaklanma zamanınızı bloklamasına izin verin

Toplantılara sorunsuz bir şekilde katılın: Uygulamalar arasında geçiş yapmadan ClickUp Takvim'den doğrudan Zoom, Google Meet ve Teams aramalarına erişin

Programınızı takip edin: ClickUp'ta otomatik toplantı hatırlatıcıları alın, böylece her zaman hazırlıklı olun

Mükemmel zamanı bulun: ClickUp Takvimi ile takımınızın uygunluk durumlarını kolayca karşılaştırarak herkes için en uygun zamanı bulun

Toplantı özetlerini kaydedin: ClickUp Clips'i kullanarak hızlı geçişleri yakalayın ve ekip arkadaşlarınızı eşzamansız olarak bilgilendirin ClickUp Clips'i kullanarak hızlı geçişleri yakalayın ve ekip arkadaşlarınızı eşzamansız olarak bilgilendirin

Fikirler üzerinde canlı olarak işbirliği yapın: Toplantılar sırasında beyin fırtınası yapmak için Toplantılar sırasında beyin fırtınası yapmak için ClickUp Beyaz Tahtaları kurun ve noktaları gerçek zamanlı olarak görevlere dönüştürün

Toplantı tartışmalarını merkezileştirin: Tüm güncellemeleri ve kararları, ilgili görevlerin ve belgelerin hemen yanında, Tüm güncellemeleri ve kararları, ilgili görevlerin ve belgelerin hemen yanında, ClickUp Sohbetinde saklayın

ClickUp sınırlamaları

En iyi ClickUp platformunda çalışır, bağımsız veya çapraz platform çözümü gerektiren takımlar için uygunluğu sınırlar

AI ile desteklenen iş akışlarının tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için kısa bir öğrenme süreci gerektirir, özellikle AI araçlarını ilk kez kullanan takımlar için

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.160+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.440+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısının ClickUp kullanımı hakkında söylediklerine bakın

İlk başta tüm ekstra özelliklere şüpheyle yaklaştım, ancak zamanla sevdim. […] İlk başta ClickUp Brain hakkında kararsızdım, başka bir AI hilesi gibi görünüyordu. Ancak, özellikle uzun müşteri e-postalarını özetlemem veya bir taslak hazırlamam gerektiğinde, beni sıkıcı yazma görevlerinden kurtardı. Mükemmel değil, ama işlerim yoğun olduğunda çok yardımcı oluyor. AI not alma özelliği gerçek bir sürprizdi. Eskiden toplantılardan sonra çok fazla eylem öğesi kaybolurdu, ama şimdi her şeyi yakalıyor ve görevleri otomatik olarak atıyor. Takip süreci gözle görülür şekilde iyileşti.

İlk başta tüm ekstra özelliklere şüpheyle yaklaştım, ancak zamanla sevdim. […] İlk başta ClickUp Brain hakkında kararsızdım, başka bir AI hilesi gibi görünüyordu. Ancak, özellikle uzun müşteri e-postalarını özetlemem veya bir taslak hazırlamam gerektiğinde, beni bazı sıkıcı yazma görevlerinden kurtardı. Mükemmel değil, ama işlerim yoğun olduğunda çok yardımcı oluyor. AI not alma özelliği gerçek bir sürprizdi. Eskiden toplantılardan sonra çok fazla eylem öğesi kaybolurdu, ama şimdi her şeyi yakalıyor ve görevleri otomatik olarak atıyor. Takip süreci gözle görülür şekilde iyileşti.

Otter. ai, konuşmaları otomatik olarak konuşmacı etiketleriyle birlikte aranabilir notlara dönüştürür. Ayrıca Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile entegre olduğundan, ekstra adımlar atmadan toplantı transkriptlerini yakalayabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Metrikleri derinlemesine inceleyen MeetGeek'ten farklı olarak, Otter notları anında güncellemenize olanak tanır. 300 dakika ücretsiz kullanabilirsiniz ve ücretli planlar daha fazla olanak sunar. Derinlemesine analizden çok araçları birbirine bağlamaya değer veriyorsanız bu özellik çok kullanışlıdır.

Otter. ai'nin en iyi özellikleri

Kayıtlarınızdaki zaman damgalarına doğrudan bağlanan anahtar kelime aramasını kullanarak belirli tartışma noktalarına gidin

Ses içeriğine metin alternatifleri sunarak farklı öğrenme tercihlerine sahip destek ekibi üyelerini destekleyin

Takibi daha verimli hale getiren bir vurgulama sistemi aracılığıyla kritik kararları ve eylem öğelerini belirleyin

Toplantıları e-postaya hazır özetlere dönüştürerek notları ve güncellemeleri anında paylaşın

Otter. ai sınırlamaları

Gürültülü ortamlarda veya ağır aksanlı konuşmalarda doğruluk düşer

Hesapları otomatik olarak oluşturur ve onay almadan toplantılara katılır, bu da bazı takımların alternatifler aramasına neden olur

Otter. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

Otter.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı Otter.ai ile ilgili deneyimini şöyle anlatıyor

Çok beğendim. Toplantılarım için günlük kullandığım uygulama. Transkripsiyonlar, kayıt sonrası jargonları, mırıldanmaları ve bazı yanlış telaffuzları düzeltmek için biraz düzeltme gerektiriyor, ancak bunu yaptıktan sonra Otter bot harika çalışıyor. Ondan benim için özetler hazırlamasını, takip için e-posta taslakları oluşturmasını, hatta konuşmaları kök nedenleri gibi şeyler için analiz etmesini istiyorum.

Çok beğendim. Toplantılarım için günlük kullandığım uygulama. Transkriptler, kayıt sonrası jargonları, mırıldanmaları ve bazı yanlış telaffuzları düzeltmek için biraz düzeltme gerektiriyor, ancak bunu yaptıktan sonra Otter bot harika çalışıyor. Ondan benim için özetler hazırlamasını, takip için e-posta taslakları oluşturmasını, hatta kök nedenler ve benzeri şeyler için konuşmaları analiz etmesini istiyorum.

📖 Ayrıca okuyun: Daha fazla seçenek mi arıyorsunuz? Otter.ai alternatifleri hakkındaki bu blog yazısına göz atın.

3. Fireflies. ai (Çapraz platform toplantı kaydı için en iyisi)

Fireflies. ai, teknoloji yığınınızda sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar. Yapılandırıldıktan sonra, toplantıların nerede yapıldığına bakılmaksızın kaydetme ve transkripsiyon işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirir ve bir konuşma deposu oluşturur. Arama yapılabilen veritabanı, dağınık toplantı bilgilerini, takım üyelerinin haftalar veya aylar sonra başvurabilecekleri düzenli ve erişilebilir bilgilere dönüştürür.

MeetGeek KPI'ları izlerken, bu uygulama iş akışlarında çalışan takımlar için Salesforce ve Slack'e bağlanır.

Fireflies. ai'nin en iyi özellikleri

Fiyatlandırma veya rakipler gibi belirli konularla ilgili tartışmaları otomatik olarak tanımlamak ve vurgulamak için özel izleyiciler oluşturun

MP3, M4A veya WAV gibi biçimlerde önceden kaydedilmiş ses dosyalarını göndererek doğru transkripsiyon elde edin ve tüm konuşmalarınızın belgelenmesini sağlayın

Video konferans araçları ve VoIP sistemleri dahil olmak üzere çeşitli web tabanlı platformlardaki toplantıları kaydetmek için Chrome uzantısını indirin

AI Super Summaries uygulamalarını kullanarak toplantı özetlerini özelleştirin, sizin için en önemli eylem öğelerine, anahtar kelimelere veya genel bakışlara odaklanın

Fireflies. ai sınırlamaları

Eylem öğeleri yanlış olabilir ve görevler bazen yanlış kişiye atanabilir

Konuşmacı adı, yanlış yazılmış veya hatalı olsa bile Konuşmacı Konuşma Süresi bölümünde düzeltilemez

Fireflies. ai'nin transkriptlerinde isim veya içerik hatalarını düzeltmek için doğrudan düzenleme yapılamaz

Fireflies. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 18 $

İş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 $

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (645+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

📮 ClickUp Insight: Verimlilik hafta boyunca dalgalanma eğilimindedir ve bu durum toplantıların etkinliğini doğrudan etkileyebilir. Anket verilerine göre, insanların %35'i Monday'in en verimsiz gün olduğunu söylüyor. %11'i Salı gününü en zor gün olarak görürken, %7'si Çarşamba günü odaklanma konusunda en büyük düşüşü yaşıyor. Bu, hafta başında planlanan toplantıların her zaman ihtiyaç duydukları enerjiyi veya ilgiyi alamayabileceği anlamına gelir. ClickUp, takımların her gün daha iyi toplantılar yapmasına yardımcı olur. Belgelerdeki toplantı gündemleri, atanan eylem öğeleri ve zaman kazandıran otomasyonlar, verimlilik düşük olduğunda bile tartışmaların odaklanmasını ve takiplerin net olmasını sağlar.

4. Avoma (Konuşma zekası için en iyisi)

avoma aracılığıyla

Avoma, MeetGeek AI'dan farklı bir bakış açısı sunar. Konuşmaları transkripsiyonlayarak, dolgu kelimeleri, rakip bahsetmeleri veya satış ipuçlarını yakalar.

HubSpot ile bağlantılı olan bu uygulama, satış veya başarı takımlarını hedefleyerek planlama ve toplantı takiplerini düzenler. MeetGeek sayıları sayar, ancak Avoma söylenenleri dinler ve kararları tartması gereken gruplara yardımcı olur.

Avoma'nın en iyi özellikleri

Aranabilir bir konuşma kütüphanesine erişim sağlayarak yeni satış ekibi üyelerinin işe alım sürecini hızlandırın

Başarılı konuşma kalıplarını vurgulayan AI destekli analizlerle koçluk fırsatlarını belirleyin

Olumlu ve olumsuz sinyalleri otomatik olarak algılayarak satış döngüsü boyunca müşteri duyarlılığını izleyin

Takım üyeleri arasındaki performans ölçütlerini karşılaştırarak başarılı yaklaşımları belirleyin ve tekrarlayın

Avoma sınırlamaları

Aşırı ayrıntılı notlar görüntülenir, bu da karmaşık ve bunaltıcı bir his yaratabilir

Genel toplantı yönetimi için çok yönlülüğü sınırlayarak, esas olarak satış kullanım durumlarına odaklanır

Avoma fiyatlandırması

AI Toplantı Asistanı: Kullanıcı başına aylık 29 $

Konuşma Zekası: Kullanıcı başına aylık 69 $

Gelir Zekası: Kullanıcı başına aylık 99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Avoma puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.335+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Fathom (Anahtar noktaları içeren ücretsiz AI toplantı notları için en iyisi)

fathom aracılığıyla

Fathom, Zoom, Google Meet veya Teams üzerinde çalışan ücretsiz sınırsız transkripsiyon depolama alanı sunar. MeetGeek analiz katmanları oluştururken, Fathom hızlı bir şekilde paylaşabileceğiniz notlarla işleri hafifletir ve kurulum gerektirmez. Bu araç, video görüşmelerinize otomatik olarak katılır, içeriği yakalar ve eyleme geçirilebilir önemli noktalara dönüştürür.

Temiz kullanıcı arayüzü, karmaşıklık yaratmadan tam olarak ihtiyacınız olanı sunmaya odaklanır.

En iyi özellikleri keşfedin

Canlı toplantılar sırasında önemli anları tek bir tıklama ile kaydedin, daha sonra kolayca başvurun

Akıllı vurgu seçimi ile takım arkadaşlarınızla yalnızca ilgili toplantı bölümlerini paylaşın

Her katılımcının katkılarını anlamak için konuşmacılara göre düzenlenmiş anahtar noktaları inceleyin

28'den fazla dilde toplantıları transkripsiyonlayın ve özetleyin, farklı takımlara uyum sağlayın

Sınırlamaları öğrenin

Rakiplerine kıyasla, Fathom derinlemesine analiz özelliklerinden yoksundur

"Ask Fathom" kullanılarak yapılan sorgular kaydedilmez, bu da geçmiş içgörüleri tekrar gözden geçirmeyi zorlaştırır

Fathom fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 19 $

Takım Sürümü: Kullanıcı başına aylık 29 $

Takım Sürümü Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $

Fathom puanları ve yorumları

G2: 5/5 (4.945+ yorum)

Capterra: 5/5 (735+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Fathom hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısının bu araç hakkında ne düşündüğüne bakalım

Fathom harika, her gün kullanıyorum. Tam bir transkripti var ve AI'ya sorular sorabilirsiniz, transkripti tarayarak cevapların zaman damgalarını gösterir.

Fathom harika, her gün kullanıyorum. Tam bir transkripti var ve AI'ya sorular sorabilirsiniz, transkripti tarayarak cevapların zaman damgalarını gösterir.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Zoom yorgunluğu gerçektir. Video toplantılar, yüz yüze toplantılardan daha yorucu olabilir çünkü beyin, ekrandaki sözsüz ipuçlarını işlemek için daha fazla çalışmak zorundadır.

6. tl;dv (Basit video özetleri ve paylaşım için en iyisi)

Bu AI toplantı aracı, video'yu toplantı dokümantasyon stratejinizin merkezine yerleştirmeye odaklanır. Adı bile — çok uzun; görünmüyor — çözdüğü temel sorunu ifade ediyor: uzun toplantıları tüketilebilir hale getirmek. Uzun toplantılardan paydaşlarla kolayca paylaşılabilen kısa video klipler oluşturmada mükemmeldir.

MeetGeek istatistikleri inceler, ancak tl;dv'nin AI'sı eylem noktalarına odaklanır ve birden fazla dili kapsar; derinlemesine araştırmak yerine hızlı hareket etmeyi tercih eden küresel çalışanlar için idealdir.

tl;dv en iyi özellikler

Ek bağlam için doğrudan ilgili video segmentlerine bağlantı veren, aranabilir transkriptler oluşturun

Toplantıları, projeleri ve departmanları düzgün bir şekilde yapılandırılmış takım alanlarında otomatik olarak düzenleyin

Yorumlarda takım üyelerini etiketleyerek dikkatlerini belirli video zaman damgalarına yönlendirin

Toplantı kayıtlarının ve özetlerinin nasıl ve ne zaman paylaşılacağını kontrol edin, doğru bilgilerin doğru kişilere ulaşmasını sağlayın

tl;dv sınırlamaları

Transkripsiyonlar için otomatik dolgu kelime kaldırma özelliği yoktur

Planlanan toplantılara tutarlı bir şekilde katılamama, bunun sonucunda kayıtların kaçırılması

Ücretsiz planı, 'Ask tl;dv' özelliği için 10 AI toplantı notu ve 10 sorgu ile sınırlar

tl;dv fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 29 $

İş: Kullanıcı başına aylık 98 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

tl;dv derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Rev (İnsan tarafından doğrulanmış transkripsiyon doğruluğu için en iyisi)

via Rev

Tamamen otomatik MeetGeek alternatiflerinden farklı olarak, Rev, doğruluk için AI teknolojisini insan transkripsiyon hizmetleriyle birleştirir. Bu hibrit yaklaşım, özellikle karmaşık içerik veya düşük ses kalitesi durumlarında önemli ölçüde daha güvenilir sonuçlar sağlar.

Çok dilli takımlar için, bu konuşma-metin yazılımının çeviri yetenekleri, tamamen otomatik hizmetlerin ulaşmakta zorlandığı ek esneklik sağlar.

En iyi özellikler

İhtiyaçlar değiştiğinde aylık abonelik taahhüdü olmadan transkriptleri talep üzerine sipariş edin

Teknik, tıbbi veya hukuki terminoloji için uzmanlık gerektiren özel transkripsiyon hizmetlerine erişin

Söylenen her kelimeyi tam olarak yakalayan kelimesi kelimesine transkripsiyonlar talep edin

Zaman damgaları, konuşmacı tanımlama ve profesyonel kullanıma hazır biçimlendirilmiş belgeler alın

Rev sınırlamaları

Tutarsız bir kalite kontrol süreci sunar

Geciken yanıtlar ve hesap yönetimi ile sipariş yerine getirme sorunları ile zayıf müşteri desteği sunar

Rev fiyatlandırma

VoiceHub aboneliği

Ücretsiz

Temel: 14,99 $/ay kullanıcı başına

Pro: Kullanıcı başına aylık 34,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Dakika dakika transkripsiyonlar

İnsan tarafından transkripsiyon: 1,99 $/dakika

AI transkripsiyon: 0,25 $/dakika

Dakika başına altyazılar

İnsan tarafından yazılmış altyazılar: 1,99 $/dakika

AI altyazılar: 0,25 $/dakika

Dakika başına altyazılar

Global altyazılar: 6,49 $ ila 15,99 $/dakika

Rev puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (360+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (45+ yorum)

8. Sonix. ai (Otomatik video içeriği yeniden kullanımı için en iyisi)

Birçok araç yalnızca toplantılara odaklanırken, Sonix. ai podcast röportajlarından web seminerlerine ve eğitim oturumlarına kadar tüm kaydedilmiş içeriklerde mükemmeldir.

Medya profesyonelleri, platformun tek bir kaynak dosyadan otomatik olarak altyazılar, çeviriler ve düzenlenebilir transkriptler oluşturmasını takdir ediyor. Düzenleme arayüzü, orijinal medya ile mükemmel senkronizasyonu korurken transkriptlerin iyileştirilmesine olanak tanır.

Sonix. ai'nin en iyi özellikleri

Kolay gezinme için otomatik zaman damgaları ile ses ve video dosyalarını aranabilir, düzenlenebilir metne dönüştürün

Ek kayıt oturumları olmadan izleyici kitlesini genişletmek için birden fazla dilde altyazı oluşturun

İçeriği sosyal medya, web siteleri ve eğitim materyalleri dahil olmak üzere farklı platformlar için optimize edilmiş biçimlerde dışa aktarın

Farklı projeleri ve takımları düzgün bir şekilde ayrı tutan özel çalışma alanlarıyla medya kitaplıklarını düzenleyin

Sonix. ai sınırlamaları

Dakika başına ücretlendirme, ara sıra kullanan kullanıcılar için maliyetli olabilir

Yalnızca önceden kaydedilmiş dosyaları destekler, canlı konuşmayı metne dönüştürme seçeneği yoktur

Sonix. ai fiyatlandırması

Standart: Ücretsiz (kullandıkça öde) AI Transkripsiyon: 10 $/saat AI Çeviri: 10 $/saat AI Analiz: Mevcut değil

AI Transkripsiyon: 10 $/saat

AI Çeviri: 10 $/saat

AI Analizi: Mevcut değil

Premium: 22 $/kullanıcı/ay AI Transkripsiyon: 5 $/saat AI Çeviri: 3 $/saat AI Analiz: 5 $/ay

AI Transkripsiyon: 5 $/saat

AI Çeviri: 3 $/saat

AI Analizi: Aylık 5 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

AI Transkripsiyon: 10 $/saat

AI Çeviri: 10 $/saat

AI Analizi: Mevcut değil

AI Transkripsiyon: 5 $/saat

AI Çeviri: 3 $/saat

AI Analizi: Aylık 5 $

Sonix. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (130+ yorum)

📖 Ayrıca okuyun: En İyi AI Toplantı Tutanağı Oluşturucular

9. Krisp (Gürültüsüz toplantılar için en iyisi)

krisp aracılığıyla

Çoğu MeetGeek alternatifi toplantıdan sonra olanlara odaklanırken, Krisp gelişmiş gürültü bastırma özelliği ile toplantı deneyimini iyileştirmeye odaklanır. Bu araç, gerçek zamanlı arka plan gürültülerini ortadan kaldırarak net bir ses ortamı yaratır.

Uzaktan ve karma takımlar, Krisp'in ofis ve ev ortamları arasındaki eşitliği sağlamasına özellikle değer veriyor.

Krisp'in en iyi özellikleri

Toplam toplantı süresi, ortalama görüşme süresi ve konuşma-dinleme oranları dahil olmak üzere ayrıntılı analizlerle toplantı alışkanlıklarınızı izleyin

Aksanları gerçek zamanlı olarak ayarlayarak konuşmaların netliğini artırın, farklı ortamlarda daha iyi anlaşılmayı kolaylaştırın

Ayarlar, ses ve mikrofon özellikleri, mikrofon ve hoparlör arasında geçiş yapma, mikrofonu devre dışı bırakma, mikrofonu açma, mikrofonu kapatma, mikrofonu devreye alma, mikrofonu kapatma, mikrofonu açma

Oda akustiği veya hassas mikrofonların neden olduğu yankı efektlerini ortadan kaldırarak, aramalar sırasında net ve profesyonel ses kalitesi sağlayın

Krisp sınırlamaları

Ücretsiz planda gürültü engellemeyi günde 60 dakikayla sınırlar

Bazen sesi aşırı filtreleme eğilimindedir, bu da ses kalitesinin kesik kesik veya robotik olmasına neden olur

Kullanılan kulaklık veya mikrofona bağlı olarak tutarsız performans sunar

Krisp fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 16 $

İş: 30 $/ay

Krisp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (560+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Krisp hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı Krisp ile ilgili deneyimini şöyle anlatıyor

Krisp. Ai'yi yaklaşık bir yıl önce test ettik ve gerçekten iyi çalıştığını gördük. […]Giden ve gelen sesleri işleme yeteneğine sahiptir, bu nedenle müşterilerin kulaklıkları kötü olduğunda aramalar için yararlı olabilir. Testlerimizin bir parçası, arka plan gürültüsü kötü olan videolar bulmak, örneğin çim biçen veya ağır makine kullanan insanlar, ve bunları Krisp ile ve Krisp olmadan çalıştırmaktı. Reklamında belirtildiği gibi çalışıyor gibi görünüyordu, ancak çok fazla arka plan gürültüsü sesi biraz robotik hale getirme eğilimindeydi.

Krisp. Ai'yi yaklaşık bir yıl önce test ettik ve gerçekten iyi çalıştığını gördük. […]Giden ve gelen sesleri işleme yeteneğine sahiptir, bu nedenle müşterilerin kulaklıkları kötü olduğunda aramalar için yararlı olabilir. Testlerimizin bir parçası, arka plan gürültüsü kötü olan videolar bulmak, örneğin çim biçen veya ağır makine kullanan insanlar, ve bunları Krisp ile ve Krisp olmadan çalıştırmaktı. Reklamda belirtildiği gibi çalışıyor gibi görünüyordu, ancak çok fazla arka plan gürültüsü sesi biraz robotik hale getirme eğilimindeydi.

10. Tactiq (Google Çalışma Alanı kullanıcıları için en iyisi)

tactiq aracılığıyla

Tactiq, Google Çalışma Alanı ile sorunsuz bir şekilde entegre olan hafif bir MeetGeek alternatifidir. Chrome uzantısı, yeni kullanıcılar için minimum kurulum ve kolay bir öğrenme eğrisi içerir.

Takımlar, karmaşık bir platform değişikliğine commit olmadan basit bir çözüme ihtiyaç duyduklarında genellikle Tactiq'i tercih ederler. Bu araç, resmi sunumlar veya müşteri toplantıları yerine günlük takım konuşmalarını yakalar.

Tactiq'in en iyi özellikleri

BT departmanının müdahalesi olmadan basit bir Chrome uzantısı ile dakikalar içinde yükleyin ve yapılandırın

Google Meet konuşmalarını minimum sürtüşmeyle işbirliğine dayalı belgelere dönüştürün

Gözden geçirmeyi daha verimli hale getiren renk kodlarıyla toplantılar sırasında önemli noktaları vurgulayın

Transkriptleri, takım işbirliğinin doğal bir şekilde devam ettiği Google Dokümanlar'a doğrudan aktarın

Tactiq sınırlamaları

Chrome dışındaki işlevselliği sınırlar ve öncelikle Google Meet'e odaklanır

Ayda 10 toplantı ile ücretsiz transkripsiyon sınırlaması, sık kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayabilir

Tactiq fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Tactiq puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

11. Grain AI (Paylaşılabilir video özetleri oluşturmak için en iyisi)

grain AI aracılığıyla

Grain AI, takımların toplantı bilgilerini yalnızca metin yerine video snippet'leri aracılığıyla paylaşma şeklini dönüştürerek MeetGeek'ten ayrılır. Bu yaklaşım, geleneksel transkripsiyonlarda sıklıkla kaybolan bağlamı, tonu ve görsel ipuçlarını korur.

İçerik ve pazarlama takımları, Grain'in toplantı içeriğini iç bilgi paylaşımı ve dış iletişim için yeniden kullanma yeteneğine değer veriyor.

Grain AI'nın en iyi özellikleri

Satış görüşmelerinden elde edilen müşteri referanslarını, daha fazla etkileşim için güçlü pazarlama varlıklarına dönüştürün

Takım arkadaşlarınızla video koleksiyonları üzerinde işbirliği yaparak kapsamlı proje belgeleri oluşturun

Toplantılara gerçek zamanlı olarak notlar ekleyerek takım üyeleri için anahtar anların video kliplerini oluşturun

Yeni çalışanları etkili bir şekilde eğitmek için toplantıların önemli noktalarını içeren oynatma listeleri oluşturun

Grain AI sınırlamaları

Toplantılar sırasında slaytları veya diğer görsel yardımcıları yakalayamıyor

CRM ve görev yönetimi araçlarıyla sağlam entegrasyonlar yoktur

AI odaklı rakiplerine göre otomatik içgörülere daha az önem verir

Grain AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $

İş: Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Grain AI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (295+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Grain AI hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'de bir kullanıcı bu araç hakkında şunları söylemiş

Grain'in kullanım kolaylığı ve çok yönlülüğünü seviyorum. Herkesin kolayca öğrenebileceği kadar basit, ancak daha deneyimli kullanıcılar için de birçok gelişmiş özelliğe sahip.

Grain'in kullanım kolaylığını ve çok yönlülüğünü seviyorum. Herkesin kolayca öğrenebileceği kadar basit, ancak daha deneyimli kullanıcılar için de birçok gelişmiş özelliğe sahip.

🔍 Biliyor muydunuz? Toplantılar, çalışma haftasının önemli bir bölümünü kaplar ve çoğu profesyonel haftada üç saatten fazla zamanını toplantılarda geçirir. İlginçtir ki, günde bir veya iki toplantı norm iken, çalışanların %46'sı her gün üç veya daha fazla toplantıyla uğraşmaktadır.

12. Notta. ai (Çok dilli transkripsiyon için en iyisi)

Notta. ai, Zoom, Teams veya Webex'e Salesforce veya Zapier ile bağlantılı notlar ve özetler ekleyerek 58 dilde gerçek zamanlı transkripsiyon sağlar. MeetGeek analitik ağırlıklıdır, ancak Notta, çeşitli takımlara yönelik toplantı notu şablonlarıyla dünya çapında sesleri bir araya getirir.

Bütçeye duyarlı takımlar, Notta'nın temel özelliklerden ödün vermeden maliyet ile işlevselliği nasıl dengelediğini takdir ediyor. Platform, çeşitli toplantı ortamlarını destekleyerek, farklı iletişim kanallarına sahip kuruluşlar için yeterince çok yönlüdür.

Notta. ai'nin en iyi özellikleri

Transkriptleri işbirliği içinde düzenleyin, resimler ekleyin ve notları paylaşarak bilgi paylaşımını teşvik edin

Arka plan gürültüsünü azaltarak kayıtlarınızın netliğini artırın ve yüksek kaliteli transkripsiyonlar elde edin

Verimli bilgi yönetimi için özel klasörler ve etiketleme ile toplantı içeriğini düzenleyin

Senkronize içerik ile masaüstü, mobil ve web platformlarında transkripsiyon işlevine erişin

Notta. ai sınırlamaları

Deneme sürümünün sona erme tarihlerinin belirsiz olması, bazı kullanıcılar için beklenmedik ücretlere neden olmuştur

Cümle yapısı ve noktalama işaretleri ile ilgili sorunlar, netlik için bazen manuel düzenleme gerektirir

Ücretsiz plan, AI tarafından oluşturulan özetler ve özelleştirme seçenekleri gibi gelişmiş özelliklerden yoksundur

Notta. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 13,49 $/ay

İş: Kullanıcı başına aylık 27,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma (51 kullanıcıdan başlar)

Notta. ai puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (185+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Notta. ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor

Çok iyi kalitede transkripsiyon. İngiliz İngilizcesi iyi anlaşılıyor. Model, bağlamı anlamak ve yeniden transkripsiyon yapmak için birkaç geçiş yapıyor gibi görünüyor. Bu varsayılan işlevsellik sayesinde, çıktı kalitesi diğer transkripsiyonlara kıyasla nispeten yüksek.

Çok iyi kalitede transkripsiyon. İngiliz İngilizcesi iyi algılanıyor. Model, bağlamı anlamak ve yeniden transkripsiyon yapmak için birkaç geçiş yapıyor gibi görünüyor. Bu varsayılan işlevsellik sayesinde, çıktı kalitesi diğer transkripsiyonlara kıyasla nispeten yüksek.

🧠 İlginç Bilgi: Toplantı tutanakları dakika ile ölçülmez. Bu kelime, Latince minuta scriptura kelimesinden gelir ve "küçük yazı" anlamına gelir, kısa notlar almaya atıfta bulunur.

13. Sembly AI (Eylem öğelerinin izlenmesi için en iyisi)

sembly AI aracılığıyla

Sembly AI, konuşmalardan eyleme geçirilebilir bilgiler çıkarmaya verdiği önemle öne çıkıyor. Bu toplantı yönetimi yazılımı, temel transkripsiyonun ötesine geçerek kararları, görevleri ve içgörüleri otomatik olarak belirler.

Bilgi yüküyle karşı karşıya kalan takımlar, Semblian AI asistanının uzun tartışmaları odaklanmış özetlere dönüştürmesini özellikle değer veriyor. Toplantı içeriğini iş akışı çıktılarına bağlayarak konuşmalar ile gerçek iş arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı oluyor.

Sembly AI'nın en iyi özellikleri

Konuşma süresi ve duygu durumu gibi toplantı dinamikleri hakkında değerli analizler elde ederek gelecekteki işbirliklerini iyileştirin

Tüm toplantılarda tekrarlanan temaları analiz ederek organizasyonel öncelikleri ve zorlukları belirleyin

Toplantılarda oluşturulan görevlerin tamamlanma durumunu izleyerek takımın hesap verebilirliğini artırın

Sembly'nin AI Teammates'ını kullanarak veri analizi, karar desteği ve iletişim gibi görevlerde yardım alın

Sembly AI sınırlamaları

Görevler ve özetler gibi toplantı içeriğini Word belgeleri gibi biçimlere aktarma özelliği yoktur

Toplantı belgelerinde video bileşenlerine daha az önem verir

Sembly AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: 15 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sembly AI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Sembly AI hakkında ne diyor?

G2'de bir yorumcu Sembly AI hakkında şunları söylemiştir

Toplantı kayıtlarını belirli toplantı türlerine veya kategorilerine göre sınıflandırabilmem hoşuma gidiyor, böylece toplantı notlarının ve eylem öğelerinin özet bir düzenini elde edebiliyorum. Ayrıca sesimi algılayabilmesi ve önemli noktaları ve eylem öğelerini oldukça iyi yakalayabilmesi de hoşuma gidiyor.

Toplantı kayıtlarını belirli toplantı türlerine veya kategorilere göre sınıflandırabilmem hoşuma gidiyor, böylece toplantı notlarının ve eylem öğelerinin özet bir düzenini elde edebiliyorum. Ayrıca sesimi algılayabilmesi ve önemli noktaları ve eylem öğelerini oldukça iyi yakalayabilmesi de hoşuma gidiyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Çoğu insan için, katılım bir toplantının başarısını veya başarısızlığını belirler. Aslında, %62'si bir toplantının verimli olup olmadığının en büyük faktörünün katılım olduğunu söylüyor. Neredeyse yarısı, katılımcıların başlangıçta ilgisiz görünmesi durumunda toplantının muhtemelen kötü geçeceğini belirtti.

✨ Özel bahsetmeler

Airgram: İşbirliğine dayalı gündemler ve toplantı iş akışları için en iyisi Claap: Asenkron video güncellemeleri ve takım uyumu için en iyisi Supernormal: Eylem öğeleri içeren otomatik toplantı notları için en iyisi

Daha akıllı toplantılar ClickUp ile başlar

AI toplantı araçları, takımların toplantıları yürütme, fikirleri kaydetme ve kararları takip etme şeklini değiştiriyor. MeetGeek AI güvenilir bir seçim olsa da, bu 13 alternatif, takımınızın işine tam olarak uyan bir araç bulmak için bolca seçenek olduğunu gösteriyor.

ClickUp, toplantı notlarını ve ekip çalışmasını aynı alana taşımasıyla öne çıkıyor.

AI Notetaker, eylem öğelerini doğrudan projelerinize bağlarken transkriptleri ve özetleri yönetir. Toplantı içgörüleri görevler, belgeler ve zaman çizelgeleriyle bağlantılı kalır, böylece hiçbir adımı atlamadan tartışmadan teslimata kolayca geçebilirsiniz.

Bu, takımınızın eksikliğini duyduğu türden bir toplantı aracı gibi geliyorsa... ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin! ✅