Fireflies AI Fiyatlandırma: Planlar, Özellikler ve Alternatifler

Fireflies AI, mobil uygulama ile birlikte gelen ve birden fazla üçüncü taraf araçla entegre olan, kullanımı kolay bir toplantı transkripsiyon aracıdır. Ancak, gelişmiş arama veya entegrasyonlar gibi bazı kullanışlı özellikler ücretli sürümde sunulmaktadır. Tüm planlarında AI kredileri ve toplantı kayıt süreleri sınırlıdır.

Fireflies'ın fiyatlandırma yapısını anlamak, commit yapmadan önce çok önemlidir. Dikkatli olmazsanız, ihtiyacınız olmayan özellikler için ödeme yapabilir veya yapılacak özellikleri kaçırabilirsiniz.

Doğru plan, toplantılarınızı kolaylaştırmanıza, verimliliğinizi korumanıza ve bütçenizi zorlamadan en iyi değeri elde etmenize yardımcı olabilir.

Öyleyse, Fireflies. ai'nin fiyat planlarını ve özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyelim. Hala uygun bir şey bulamadıysanız, alternatif olarak ClickUp'ın AI Notetaker'ını size tanıtacağız.

Toplantı Otomasyonu için ClickUp ve Fireflies AI Karşılaştırması

İşte başlangıç için hızlı bir özellik karşılaştırması:

Özellik ClickUp Fireflies. ai Toplantı transkripsiyonu ✔️ ClickUp AI Not Tutan ile Zoom, Google Meet ve MS Teams toplantılarını otomatik olarak transkripsiyonlayın ✔️ Birden fazla entegrasyon ile AI destekli transkripsiyon Eylem öğesi çıkarma ✔️ ClickUp AI Notetaker, toplantı görevlerini ve özetlerini otomatik olarak oluşturur ✔️ Toplantıları özetler ve AI görev önerileri sunar Görev entegrasyonu ✅ Yerel: Eylem öğelerini anında ClickUp görevlerine dönüştürün ve iş akışlarına notlar ekleyin Toplantı + eylem + uygulama işlemlerini tek bir yerden gerçekleştirmek isteyen takımlar Merkezi çalışma alanı ✅ Tam iş yönetimi platformu (görevler, belgeler, gösterge panelleri vb.) ❌ Yalnızca toplantı zekasına odaklanmıştır Görevlerdeki toplantı bağlamı ✅ Toplantı notları, kayıtlar ve transkriptler ilgili görevlerin içinde canlı olarak bulunur ❌ Notlar Fireflies'da saklanır ve manuel olarak dışa aktarılmadıkça görevlere otomatik olarak bağlanmaz Aranabilir bilgi bankası ✅ Görevler, belgeler, notlar ve toplantı kayıtlarında birleşik arama ❌ Yalnızca transkripsiyonu yapılmış toplantıları arar AI destekli özetler ✅ ClickUp Brain aracılığıyla görev içi özetler, sonraki adımlar ve konuya duyarlı yorumlar ✅ Akıllı özetler ve konu algılama İdeal Toplantı + eylem + uygulama işlemlerini tek bir yerden gerçekleştirmek isteyen takımlar Bağımsız toplantı zekası isteyen takımlar

Fireflies.ai nedir?

fireflies AI aracılığıyla

Fireflies AI, toplantı konuşmalarını otomatik olarak kaydeden, yazıya döken ve özetleyen akıllı bir toplantı asistanıdır. Bu yapay zeka destekli araç, toplantılarınızı dinler, konuşmacıları tanımlar ve anahtar noktaları seçer. Kim tarafından ne söylendiğini tam olarak tekrar dinleyebilirsiniz.

Paylaşılabilir AI özetleri ve eylem öğeleri oluşturarak takımınızın bilgileri takip etmesine ve hızlı bir şekilde takip işlemlerini gerçekleştirmesine yardımcı olur. Fireflies. ai, Zoom, MS Teams ve Gmeet gibi popüler toplantı araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve uzaktan veya hibrit iş akışınızı zahmetsizce yükseltir.

Anahtar özellikler şunları içerir:

Konuşmacı etiketleriyle otomatik transkripsiyon: Konuşmacıları net bir şekilde tanımlayarak ve konuşma sürelerini analiz ederek toplantıları doğru bir şekilde transkripsiyonlayın. Manuel not almaya gerek yok

Eylem öğeleri içeren akıllı özetler: Toplantı tartışmalarının ve kararlarının AI özetlerini oluşturun ve Toplantı tartışmalarının ve kararlarının AI özetlerini oluşturun ve daha verimli toplantılar için anahtar anları ve eylem öğelerini çıkarın. Önceden kaydedilmiş video ve ses dosyalarını da transkripsiyonlayabilir ve özetleyebilirsiniz

Aranabilir toplantı notları: Akıllı arama filtreleri, anahtar kelimeler, kelime öbekleri ve konuşmacılarla geçmiş aramalar ve toplantılardan istediğiniz anı bulun

Çok dilli destek: Toplantıları 100'den fazla dile çevirin ve toplantılar arasında otomatik olarak dil değiştirin

Transkript ile senkronize edilmiş ses çalma: Zaman damgaları ile konuşmaları kolayca tekrar dinleyin ve daha iyi bir bağlam için Zaman damgaları ile konuşmaları kolayca tekrar dinleyin ve daha iyi bir bağlam için toplantı tutanaklarını takip edin

Chrome uzantısı: Fireflies AI uzantısını yükleyerek Google Meet aramalarınızdan otomatik olarak gerçek zamanlı toplantı transkriptleri oluşturun

Entegrasyonlar: Fireflies'ı takviminize, toplantı araçlarınıza, CRM'lerinize, Slack'e, Notion'a ve daha fazlasına bağlayarak toplantı öncesi ve sonrası iş akışlarını kolaylaştırın

Çapraz platform erişimi: Sanal toplantılar için web üzerinde Fireflies'ı kullanın ve Fireflies mobil uygulamasıyla yüz yüze konuşmaları yazıya dökün

👀 Biliyor muydunuz? Ebbinghaus'un Unutma Eğrisi, insanların öğrendikleri bilgilerin %50'sini ilk bir saat içinde unuttuğunu göstermektedir. Güvenilir bir AI toplantı notu alma aracı, tüm toplantı verilerini geriye dönüp bakabileceğiniz şekilde düzenleyerek bu sorunu ortadan kaldırır.

📮ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimize katılanların %49'u hala el yazısı notlar alıyor. Dijitalin ön planda olduğu bir çağda bu şaşırtıcı bir trend. Kalem ve kağıda bu kadar bağlı olmak kişisel bir tercih olabilir veya dijital not alma araçlarının iş akışlarına tam olarak entegre edilmediğinin bir işareti olabilir. Aynı zamanda, başka bir ClickUp anketi, insanların %35'inin toplantıları özetlemek, eylem öğelerini paylaşmak ve takımları bilgilendirmek için 30 dakika veya daha fazla zaman harcadığını ortaya koydu. 👀 ClickUp AI Notetaker bu idari yükü ortadan kaldırır! AI'nın toplantılarınızı otomatik olarak kaydetmesini, transkripsiyonunu yapmasını ve özetlemesini sağlarken, eylem öğelerini belirleyin ve atayın — artık el yazısı notlara veya manuel takiplere gerek yok! ClickUp'ın anlık toplantı özetleri, otomatik görevler ve merkezi iş akışları ile verimliliği %30'a kadar artırın.

Fireflies. ai Fiyatlandırma Planları

Fireflies.ai birden fazla fiyatlandırma seviyesi sunar. Ancak, doğru olanı seçmek işinize ve AI asistanınızdan ne kadar yardım istediğinize bağlıdır.

Sadece akıllı toplantı transkriptleri mi arıyorsunuz? Yoksa zeka, entegrasyonlar ve otomasyonlar içeren tam kapsamlı bir toplantı yönetimi yazılımına mı ihtiyacınız var?

Aracı kullanarak maksimum ROI elde edebilmeniz için fiyat planlarını inceleyelim.

Ücretsiz

Fireflies'in ücretsiz planı, otomatik dil algılama, zaman damgaları ve global arama özellikleriyle Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ve 10 platformda daha toplantıları kaydetmenizi sağlar.

Anahtar özellikler

Toplantıları birden fazla dilde transkripsiyonlayın ve özetleyin

Transkripsiyonlar oluşturmak için ses ve video dosyalarını yükleyin

Fireflies mobil uygulamasına erişerek yüz yüze konuşmaları kaydedin ve yazıya dökün

Küresel arama ile bir takım çalışma alanını paylaşın

GDPR ve SOC 2 Tip II uyumluluğu ile veri güvenliğini sağlayın

Sınırlamalar

Fireflies'in ücretsiz planında depolama sınırı 800 dakika/koltuk ve kayıt sınırı 2 saattir

Yalnızca sınırlı AI özetleri ve yerel AI asistanı, AI Uygulamaları, Magic Soundbites ve özel özet bölümlerinde kullanabileceğiniz sadece 20 AI kredisi alırsınız

Yalnızca 3 genel kanala erişim elde edersiniz

Akıllı arama filtreleri, duygu analizi ve kullanım analizi eksik

Herhangi bir entegrasyon sunmaz

🎯 Kimler için: Ekstra özellikler veya entegrasyonlar olmadan sadece temel toplantı notları ve transkriptleri isteyen tek kullanıcılar, öğrenciler ve küçük takımlar Fireflies'ın ücretsiz planını deneyebilir.

Fiyat

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro

Fireflies. ai, sınırsız transkripsiyon ve AI özetleme içeren bir Pro plan sunar. Bu plan, 4 veya 5 kişilik küçük bir işletme için yeterli olmalıdır.

Anahtar özellikler

Sınırsız transkripsiyon ve AI özetleri oluşturun ve Fireflies'ın AI toplantı asistanı AskFred'e erişin

Aday puan kartları ve bütçe gibi ilgili toplantı bilgilerini otomatik olarak çıkarın

Sınırsız sayıda genel kanalda işbirliği yapın ve transkriptleri ve kayıtları indirin

Sınırlamalar

Bu plan, koltuk başına 8.000 dakikalık depolama sınırına sahiptir (ücretsiz planın sunduğunun 10 katı olsa da, çok sayıda toplantıya katılmayı gerektiren bir pozisyonda çalışıyorsanız depolama alanınız yine de yetersiz kalacaktır)

Ücretsiz planla aynı şekilde sadece 20 AI kredisi alırsınız

Konuşma zekası ve yöneticiler için takım içgörüleri gibi gelişmiş özellikler eksik

🎯 Kimler için: Haftalık toplantılar düzenleyen ve temel AI toplantı zekasına ihtiyaç duyan küçük işletmeler ve girişimler bu planı faydalı bulacaktır.

Fiyat

koltuk başına aylık 18

İş

Fireflies İş planıyla sınırsız transkripsiyon ve gizli depolama alanı, video kayıtları ve gelişmiş analitik özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

Anahtar özellikler

Toplantı videolarını platformda yakalayın ve saklayın, AskFred'e erişerek AI toplantı özetlerini ve eylem öğelerini çıkarın

Sınırsız sayıda genel ve gizli kanalda ve takım çalışma alanlarında işbirliği yapın

Akıllı arama, duygu analizi ve soru algılama özelliklerini kullanarak önemli toplantılardan önemli noktaları daha hızlı çıkarın

Yöneticiler için konuşma zekası ve takım kontrolüne erişin

Fireflies AI'yı merkezi toplantı yönetimi için üçüncü taraf platformlarla entegre edin

Sınırlamalar

Sadece 30 AI kredisi alırsınız

Tek bir toplantı için kayıt sınırı 3 saat olarak ayarlanmıştır

Bu plan HIPAA uyumluluğu sunmamaktadır

🎯 Kimler için: Sık sık sanal toplantılarda işbirliği yapan ve daha ayrıntılı AI toplantı analizlerine ihtiyaç duyan orta ölçekli şirketler ve hızlı büyüyen işletmeler İş Planı'na yatırım yapabilir.

Fiyat

koltuk başına aylık 29

Enterprise

Çeşitli takımlardan oluşan büyük bir şirketi yönetiyorsanız ve her gün birden fazla toplantı yapıyorsanız, Fireflies'in Enterprise planını tercih edin. Sınırsız transkripsiyon kredisi ve AI özetlerinin yanı sıra, ayrıntılı toplantı analitiği, hızlı yardım ve kuruluş genelinde dağıtım için API erişimi elde edersiniz.

Anahtar özellikler

Kural motoruyla toplantıları otomatik olarak kanallara paylaşın ve ekleyin

Özel veri saklama özelliğini kullanarak tüm toplantı özetlerini düzenli tutun ve süper yönetici rolü oluşturun

Yöneticiler için özel hesap yöneticisi, konuşma zekası, kullanım analizi ve takım içgörülerine erişin

GDPR, SOC 2 Tip II ve HIPAA uyumluluğu ile veri güvenliğini güçlendirin

Sınırlamalar

Bu plan ayrıca 30 kredi sunan bir AI kredi limiti içerir

Toplantıları en fazla 4 saate kadar kaydedebilirsiniz

🎯 Kimler için: Toplantılar ve kurumsal düzeyde güvenlik için kapsamlı AI araçlarına, ayrıca doğru transkripsiyonlara ve AI özetlerine ihtiyaç duyan büyük şirketler

Fiyat

koltuk başına aylık 39

📖 Ayrıca okuyun: Notları Paylaşma ve İşbirliği Yapma

Fireflies.ai fiyatına değer mi?

Fireflies. ai bazı mükemmel transkripsiyon özellikleri sunar, ancak diğer bazı AI transkripsiyon araçları da bunu yapar. Peki, Fireflies. ai'nin fiyat planlarını öne çıkaran (veya yetersiz kılan) nedir?

İhtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun planı seçebilmeniz için hemen öğrenin.

Fireflies. ai fiyatlandırmasının avantajları

Fireflies'i öne çıkan AI toplantı notu oluşturucularından biri yapan bazı avantajlar şunlardır:

Cömert özelliklere sahip ücretsiz plan: Temel transkripsiyon, özetler, mobil uygulama erişimi ve uyumluluk özelliklerini ücretsiz olarak sunar. Ücretsiz plan, küçük bir takımı olan öğrenciler ve serbest çalışanlar gibi, hizmeti denemek isteyen hafif kullanıcılar için idealdir

Farklı ihtiyaçlar için kademeli fiyatlandırma: Takımınızın boyutu, toplantı sıklığı ve iş akışının karmaşıklığına göre seçebileceğiniz birden fazla fiyatlandırma planı vardır

Çok dilli transkripsiyon desteği: Otomatik dil algılama özelliği ile toplantı tutanaklarını 100'den fazla dile çevirir, bu da onu küresel takımlar için mükemmel bir seçim haline getirir

AI destekli toplantı özetleri: Eylem öğelerini, kararları ve anahtar anları çıkarır, böylece gereksiz takipler ve manuel notlarla zaman kaybetmezsiniz. Ayrıca, üst düzey plan ses ve video kaydeder ve toplantıları gizli depolamaya kaydeder

Aranabilir toplantı veritabanı: Akıllı arama filtreleri ve global arama ile geçmiş toplantılardan belirli anahtar kelimeleri, konuşmacıları ve konuları bulur, saatlerce süren manuel tarama zamanından tasarruf sağlar

Güçlü entegrasyon ekosistemi: Zoom, Microsoft Teams ve diğer platformlardaki toplantıları kaydeder. Google Meet'te canlı toplantıları kaydetmek için Chrome uzantısını da indirebilirsiniz

Konuşma zekası: Duygu analizi, soru algılama ve iş ve kurumsal planlarla yönetici düzeyinde kullanım analizi gibi özelliklerle daha derin içgörüler elde edin

Fireflies. ai fiyatlandırmasının dezavantajları

Bir fiyat planı seçmeden önce, Fireflies.ai'deki şu dezavantajları göz önünde bulundurun:

Ücretli planlarda bile sınırlı AI kredisi: Business ve Enterprise dahil tüm ücretli planlarda AI kredisi sınırı vardır. Eylem öğelerini ve önemli noktaları çıkarmak için AI toplantı asistanına yoğun olarak güveniyorsanız, bu çok kısıtlayıcı olabilir

Depolama ve kayıt süresi sınırları: Daha yüksek planlarda bile depolama ve kayıt sınırları vardır; Pro planında 2 saat, İş planında 3 saat ve Enterprise planında 4 saat. Bu, uzun veya sık toplantıları olan takımlar için büyük bir engeldir

Ücretsiz planda entegrasyon yoktur: Ücretsiz sürüm, takvimler, CRM'ler veya verimlilik araçlarıyla entegrasyonları desteklemez. Merkezi bir teknoloji yığını için ücretli bir plana abone olmanız gerekir

Temel özellikler daha yüksek seviyelerde kilitlidir: Düşük seviyeli planlarda analiz ve akıllı filtre özelliği sınırlıdır. Konuşma zekası ve takım yöneticisi kontrolleri yalnızca İş veya Enterprise planlarında mevcuttur

Eklenti yok: Bazı rakiplerin aksine, Business veya Enterprise planlarına çok fazla para harcamadan ek özelliklere ihtiyacınız varsa eklenti seçeneğini tercih edemezsiniz

Sağlık hizmetlerinde AI sınırlamaları: HIPAA uyumluluğu yalnızca Enterprise planlarında sunulur. Sağlık sektöründe veya diğer düzenlemelere tabi sektörlerde faaliyet gösteren küçük bir şirket iseniz, bu büyük bir engel teşkil edebilir

Fireflies AI'ya alternatifleri neden düşünmelisiniz?

Fireflies.ai, toplantı notlarını otomatikleştirmek için kullanışlı bir platform olsa da, planlarına yatırım yapmadan önce bazı dezavantajları göz önünde bulundurmalısınız.

İşte Fireflies AI alternatiflerini değerlendirmeniz için bazı nedenler:

1. Küçük takımlar için sınırlı seçenekler

Fireflies kademeli fiyatlandırma sunarken, entegrasyonlar, daha uzun kayıtlar ve gelişmiş arama gibi bazı temel özellikler daha yüksek planlarda kilitlidir.

Ücretsiz ve Pro planlarda duygu analizi ve tartışma zekasına erişemez veya toplantı videolarını yakalayarak indiremezsiniz. Ayrıca, ücretsiz planda yalnızca üç gizli kanal alırsınız.

Dolayısıyla, sınırlı bir bütçeye sahip daha küçük bir takımınız varsa, bu sınırlamaları kabul etmek ya da tüm özellikleri kullanmayabileceğiniz daha yüksek seviyeli planları tercih etmek zorunda kalacaksınız.

Bir G2 incelemesinde şöyle ifade ediliyor:

Diğer bir husus ise, daha gelişmiş özelliklerin bazılarının (daha derin entegrasyonlar veya analitik gibi) daha yüksek seviyeli planlarda kilitli olmasıdır. Sık kullanıyorsanız buna değer, ancak yeni başlıyorsanız veya daha küçük bir takımla çalışıyorsanız sınırlayıcı gelebilir.

Diğer bir husus ise, daha gelişmiş özelliklerin bazılarının (daha derin entegrasyonlar veya analitik gibi) daha yüksek seviyeli planlarda kilitli olmasıdır. Sık kullanıyorsanız buna değer, ancak yeni başlıyorsanız veya daha küçük bir takımla çalışıyorsanız sınırlayıcı gelebilir.

2. Depolama ve AI kullanım sınırları

Ücretli planlar sınırsız transkripsiyona izin verirken, tüm planlarda kredi sınırı ve kayıt süresi sınırlaması vardır. Ücretsiz plan, her üyeye yalnızca 800 dakika depolama alanı sağlar. Çok sık toplantı yapıyorsanız, daha pahalı planlara abone olmanız ve gereksiz özelliklerin maliyetini üstlenmeniz gerekir.

Ayrıca, Enterprise planında bile 50 AI kredisi sınırı vardır. Bu nedenle, Fireflies, sık sık AI toplantı asistanına ihtiyaç duyan takımlar için uygun bir seçenek değildir.

Bir G2 kullanıcısı da bu tür sınırlamaların sorununa dikkat çekiyor:

AI kredileri konusunda çok dikkatli olmanızı öneririm. Her toplantı için yeni bir kredi kademesine geçmenizi sağlayacak şekilde ayarlamışlar. Bu yüzden dikkatli olun, çünkü çok fazla değer katmadan paranızı çabucak tüketebilirsiniz.

AI kredileri konusunda çok dikkatli olmanızı öneririm. Her toplantı için yeni bir kredi kademesine geçmenizi sağlayacak şekilde ayarlamışlar. Bu yüzden dikkatli olun, çünkü çok fazla değer katmadan paranızı çabucak tüketebilirsiniz.

3. Takımlar için özelleştirme eksikliği

Fireflies, sağlam bir AI transkripsiyon aracıdır. Ancak, iş akışlarını özelleştirmenize izin vermek için tasarlanmamıştır. Takım işbirliği yetenekleri, transkripsiyonları ve özetleri düzenlemekle sınırlıdır, oysa bazı alternatifler yerleşik sohbet özellikleri de sunar.

Dahası, üçüncü taraf araçlar olmadan toplantı sonrası eylemleri tamamen otomatikleştiremez veya içgörülerin paylaşılma şeklini derinlemesine özelleştiremezsiniz.

4. Ücretsiz ve pro planlarda zayıf entegrasyon

Ücretsiz ve Pro planlarıyla Zoom ve diğer platformlardan canlı toplantıları işleyebilirsiniz, ancak bu iki seviyede entegrasyon olarak alabileceğiniz tek şey budur. CRM, planlama platformları ve diğer üçüncü taraf araçlarla senkronizasyon yalnızca İş ve Enterprise planlarına özeldir.

📖 Ayrıca Okuyun: Daha İyi Toplantı Notları Almak İçin Ücretsiz Toplantı Notu Şablonları

ClickUp: Fireflies AI'ya En İyi Alternatif

Firefly'da gelişmiş özelliklerin ve daha fazla AI kredisinin keyfini çıkarmak için daha fazla para harcamanız gerekir. ClickUp gibi daha iyi ve daha uygun fiyatlı bir alternatif varken neden bu tür rahatsızlıklara katlanasınız?

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren işiniz için her şeyi içeren uygulamadır ve daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

ClickUp, ClickUp Brain formunda dünyanın en eksiksiz iş yapay zekasını sunar.

Sadece ClickUp ve bağlantılı uygulamalar genelinde işinizle ilgili tüm bağlamı sunmakla kalmaz, aynı zamanda sizinle uyumlu bir şekilde düşünmek, fikir üretmek, yazmak ve analiz etmek için de kullanır.

ClickUp Meetings ile tüm senkronizasyonlarınız bağlamsal AI ile desteklenir.

Doğal dil komutlarını kullanarak uygun zaman aralıklarını bulun ve toplantıları planlayın

Doğal dil komutlarıyla ClickUp'ın AI Takvimi'nde toplantılar planlayarak başlayın.

Örneğin, "Saat 3'te Megan ile bir görüşme ayarla" komutunu verin ve ClickUp Brain, sizin ve Megan'ın takvimlerinde bu zamanı bloklayacaktır. Ayrıca Brain'den, her ikinizin takvimlerini kontrol ettikten sonra, ikiniz için de uygun bir toplantı zamanı bulmasını isteyebilirsiniz.

ClickUp'ın yapay zeka destekli Takvim özelliğini kullanarak doğal dil ile toplantılar planlayın

Toplantı notlarını otomatikleştirin

Kalabalık toplantılara veya arka arkaya verilen derslere ayak uydurmak yeterince zordur. Üstelik, kimin ne dediğini not almanız gerekiyorsa, işler çok çabuk karışabilir. Önemli ayrıntıları kaçırabilir veya daha da kötüsü, tartışmanın akışını tamamen kaybedebilirsiniz.

ClickUp AI Not Tutan ile bir daha bu konuda endişelenmenize gerek kalmayacak.

Toplantılarınıza davet edin ve tartışmalarınızı video olarak kaydedip konuşmacı etiketleriyle transkripsiyonunu yapmasına izin verin. Ayrıca, toplantıdan sonra gelen kutunuza düşen, özet, kelime kelime ve zaman damgalı transkripsiyon ve anahtar noktalar ve eylem öğeleri için otomatik olarak oluşturulan bölümler içeren ayrıntılı toplantı notları oluşturur. Bu, istediğiniz zaman önemli anlara ve toplantının önemli noktalarına geri dönmenizi sağlar.

🎥 İşte nasıl çalıştığına dair bir ön izleme:

💡 Profesyonel İpucu: Zamanınız kısıtlı ve tüm transkripti inceleyerek önemli bilgileri bulmak için vaktiniz yok mu? ClickUp Brain'e sormanız yeterlidir: "10 Temmuz'daki müşteri görüşmesinde bahsedilen başlıca itiraz nedir?" ve doğru cevabı parmaklarınızın ucunda bulabilirsiniz. ClickUp Brain ile her transkripti aranabilir hale getirin

Redditor'un ClickUp'ın AI Notetaker'ını kullandıktan sonra iş akışının nasıl geliştiğini burada görebilirsiniz:

reddit aracılığıyla

Toplantı gündemleri, notlar ve eylem öğeleri üzerinde işbirliği yapın

bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Peki, her toplantı tutanağının istediğiniz şekilde düzenlenip organize edilerek sonsuza kadar saklanabileceği merkezi bir hub'ınız olsaydı ne olurdu?

ClickUp Belgeleri ve Belge Merkezi ile tam da bunu elde edersiniz: tüm toplantı gündemlerinizi referans alabileceğiniz, ekip arkadaşlarınızla toplantı notları üzerinde işbirliği yapabileceğiniz ve tartışmaları eylem öğelerine bağlayabileceğiniz bir yer.

ClickUp Belgeleri'nde takımınızla canlı veya eşzamansız olarak işbirliği yapın

Toplantılarınızın transkripsiyonu tamamlandığında, transkript otomatik olarak ClickUp Gelen Kutusu'na belge olarak gönderilir. Ardından toplantı tutanaklarını birlikte düzenleyebilir ve basit metinleri belgeden ClickUp Görevlerine dönüştürebilirsiniz. Ayrıca, eylem ve geri bildirim için doğru kişiye Yorumlar atayabilirsiniz.

Notları düzgün bir biçimde biçimlendirmek veya iç ve dış takip için sunuma hazır hale getirmek istiyorsanız, ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonunu deneyin. Takımınızla beyin fırtınası yapıyor veya müşterilerinizle uyum sağlıyor olun, bu şablon gündeminizi net tutar, kararları belgeler ve sonraki adımları eyleme geçirilebilir hale getirir.

Ücretsiz şablon alın İşlerin yapıldığı yerde toplantı tutanaklarını içeren, işbirliğine açık ve eyleme hazır bir kayıt elde edin — ClickUp'ın Toplantı Tutanakları Şablonu ile

Neden kullanışlıdır:

Gündem, notlar ve sonuçlar için yerleşik bir yapı ile düzenli kalın

ClickUp görev entegrasyonu ile eylem öğelerini anında atayın

Toplantılar boyunca yeniden kullanılabilir, tutarlı bir biçimle zaman kazanın

Canlı olarak işbirliği yapın, böylece herkes (kelimenin tam anlamıyla) aynı sayfada olsun

Tarih damgalı notlar ve atanan kişi görünürlüğü ile sorumlulukları izleyin

Daha gerçek zamanlı bir tartışma mı istiyorsunuz? ClickUp Sohbet'i kullanarak takımınızla bire bir iletişim kurun. Ya da bağlamın bağlantılı ve görünür kalması için özel proje veya görev kanallarında açık bir konuşma yapın.

İşbirliğinin sonradan akla gelen bir özellik olduğu transkripsiyon araçlarına yatırım yapmaktan çok daha iyi olduğunu görün

Referans için toplantıların belirli bölümlerini kaydedin

Görsel referans için toplantı klipleri kaydetmek istiyorsanız, Fireflies. ai İş veya Enterprise planına kaydolmanız gerekir. Ancak ClickUp Clips ile, ücretsiz plan kullanıyor olsanız bile, herhangi bir platformdaki çevrimiçi toplantıların ilgili kısımlarını kolayca yakalayabilirsiniz.

ClickUp Clips ile ekranınızı zahmetsizce kaydedin

Bu özellik, ekranınızı, web kameranızı ve sesinizi kolayca kaydetmenizi sağlar. Sanal toplantı kliplerini yakalamak ve doğrudan ClickUp'a kaydetmek için kullanabilirsiniz. Ardından, bunları ClickUp Belgeleri'ne gömün, ClickUp Sohbet ile paylaşın ve hatta ClickUp Görevleri'ne ekleyin, böylece takımınız bağlamı net bir şekilde anlasın.

Konuşmadan görevlere anında geçin

Kimse belirli bilgileri bulmak için devasa transkripsiyon dosyalarını taramak için zaman harcamak istemez. Bu yorucu ve büyük bir enerji ve zaman kaybıdır. Fireflies.ai ile özetler oluşturabilir ve AI'nın öne çıkardıklarını çıkarabilirsiniz, ancak krediler çok sınırlıdır.

Toplantı özetleri oluşturun ve eylem öğelerini ClickUp Brain ile görevlere dönüştürün

ClickUp Brain'den toplantı özetleri oluşturmasını ve toplantı gündeminizdeki boşlukları bulmasını isteyebilirsiniz. Ayrıca, toplantının önemli noktalarını eylem öğelerine dönüştürebilir ve bunları doğrudan ClickUp Brain'den görev listenize aktarabilirsiniz.

Toplantıları ve iş akışlarını bir araya getirerek verimliliği 10 kat artırın

Firefly, üst düzey planlar olmadan entegrasyonlar sunmayabilir, ancak ClickUp sunar. ClickUp Entegrasyonlarını kullanarak, ücretsiz plan kullanıyor olsanız bile Zoom, Microsoft Teams, Google Çalışma Alanı, Takvimler ve daha fazlası dahil 1000'den fazla popüler araçla senkronizasyon yapabilirsiniz.

Tüm teknoloji yığınınızı ClickUp Entegrasyonları ile senkronize edin

ClickUp ayrıca CRM'ler, planlama uygulamaları ve iletişim platformlarıyla da entegre olur. Böylece, satış verilerinizi düzenli tutabilir, toplantıları planlayabilir ve tek bir platformdan paydaşlarla bağlantıda kalabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Zoom hesabınızı ClickUp'a bağlayarak güçlü toplantı otomasyonunun kilidini açın. Bir görev içinden Zoom görüşmesi başlatın

ClickUp içinden doğrudan Zoom görüşmesine katılın

Toplantı sona erdiğinde, toplantı transkripti otomatik olarak göreve yorum olarak eklenir

ClickUp'ın çoğu takım için Fireflies AI'dan daha iyi olmasının nedenleri

Fireflies.ai bağımsız transkripsiyon için mükemmeldir, ancak ClickUp, toplantıları birleşik verimlilik platformunuzda eyleme geçirilebilir işlere dönüştürerek çok daha ötesine geçer: Toplantı özetlerinden tek tıklamayla görev oluşturma

Toplantı bağlamı, işin yapıldığı yerde yaşar: görevlerde, yorumlarda ve belgelerde

ClickUp Brain'i kullanarak sadece transkripsiyon yapmakla kalmayın, aynı zamanda gerçek zamanlı olarak yorumlayın, özetleyin ve sonraki adımları önerin

Uygulama değiştirme, kopyalama-yapıştırma, bağlam kaybı yok

Silo araçlarından bıktıysanız ve toplantılarınızın gerçek ilerleme sağlamasını istiyorsanız, ClickUp size "konuşmaktan" "gerçekleştirmeye" geçme gücünü tek bir çalışma alanında sunar.

AI toplantı notları ve toplantı özetleri oluşturun, takımınızın toplantı gündeminde işbirliği yapmasına izin verin ve hatta canlı toplantılardan Klipler kaydedin. Fireflies. ai'den farklı olarak, ClickUp tüm bunları ve daha fazlasını AI kredilerinizi tüketme endişesi olmadan yapmanızı sağlar.

ACE'de İş Analitiği Analisti olan Marcos Vinícius Costa de Carvalho şöyle diyor:

Scrum ritüelimizdeki günlük toplantılarımızı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için kullanıyoruz. Sprintlerimin ilerlemesini, görevlerimin ilerlemesini takip etmeme ve tüm işlerim için düzenli bir backlog tutmama yardımcı oluyor.

Scrum ritüelimizden günlük toplantılarımızı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için kullanıyoruz. Sprint'imin ilerlemesini, görevlerimin ilerlemesini takip etmeme ve tüm işlerim için düzenli bir backlog tutmama yardımcı oluyor.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile konuşmaları tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizde anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp fiyatlandırmasına genel bakış

ClickUp, farklı takım boyutlarına ve bütçelerine uyum sağlamak için birden fazla fiyatlandırma planı sunar. İşte abonelik planlarının dökümü:

ClickUp ile Fireflies'ın AI Kredisi ve Toplantı Süresi Sınırlamalarını Ortadan Kaldırın

Fireflies. ai, temel transkripsiyonlar ve özetler için ihtiyacınız olduğu sürece harika bir araçtır. Ancak, gereksiz özelliklere para harcamadan AI asistanlarına ve işbirliği araçlarına erişmeniz gerekiyorsa, ClickUp gibi bir alternatif arayın.

Esnek eklentiler ve işbirliğine dayalı çalışma alanları sayesinde, seçtiğiniz plana bakılmaksızın, transkripsiyon sınırları nedeniyle önemli bir özelliğin eksik olduğunu hissetmeyeceksiniz. Toplantı tutanaklarını ekip arkadaşlarınızla düzenleyebilir, toplantıları doğrudan başlatıp kaydedebilir ve hatta eylem öğelerini görevlere dönüştürebilirsiniz!

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun!