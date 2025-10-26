2026'da Keşfedilecek En İyi 10 Fireflies AI Alternatifi

Fireflies AI, sanal toplantılar için en iyi AI araçlarından biridir. Notlar alan, özetler oluşturan ve işbirliğini kolaylaştıran sanal asistanınız görevi görür.

Ancak, Fireflies'a kaydolduğunuzda, karmaşık arayüzü sizi biraz hayal kırıklığına uğratabilir. Ayrıca, kullanmaya başladığınızda toplantı notlarınızda yanlışlıklar ve hatalarla karşılaşabilirsiniz.

Zaten bu sorunlarla karşı karşıyaysanız, doğru yerdesiniz. Bu blogda özenle seçilmiş en iyi 10 Fireflies alternatifi yer alıyor.

Bu araçlardan hangisinin tüm ihtiyaçlarınızı karşıladığını öğrenin.

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte en iyi 10 Fireflies AI alternatifi: ClickUp: AI destekli en iyi toplantı, görev yönetimi ve işbirliği aracı AI destekli en iyi toplantı, görev yönetimi ve işbirliği aracı Fathom: Toplantı özetleri ve transkripsiyonları oluşturmak için en iyisi Otter.ai: Gerçek zamanlı toplantı transkriptleri oluşturmak için en iyisi Avoma: Uçtan uca toplantı yönetimi için en iyisi Grain: Toplantı klipleri oluşturmak ve takımlar arasında senkronizasyon sağlamak için en iyisi MeetGeek.ai: Not alma ve toplantı notları deposunu yönetme konusunda en iyisi tl;dv: Kurumsal takımlar için önemli toplantı ayrıntılarını kaydetmek ve AI raporları oluşturmak için en iyisi Gong: Satış takımlarının görüşmeleri analiz etmesi ve iyileştirmesi için en iyisi Tactiq: Otomasyonlu gerçek zamanlı transkripsiyon için en iyisi Chorus.ai: Anlaşma odaklı konuşma zekası için en iyisi Jamie AI: Çevrimdışı transkripsiyon destekleri için en iyisi

Fireflies AI'nın Sınırlamaları

Fireflies AI, kullanım kolaylığı ve çok yönlülüğüyle popülerdir. Harika transkripsiyon özelliklerine sahiptir, farklı dilleri destekler ve toplantı tartışmalarını yönetmek için çeşitli entegrasyonlar sunar. Ancak, kullanıcılara göre yazılımın bazı dezavantajları da vardır.

Doğruluk sorunları : Transkripsiyon hizmetlerinde, özellikle İngilizce dışındaki dillerde, ağır aksanlarda, gürültülü ses kayıtlarında ve teknik terimlerde ara sıra hatalar görülmektedir. Ayrıca, araç birden fazla katılımcıyı ayırt etmekte zorlanmaktadır

Belirsiz özetler : AI tarafından oluşturulan toplantı özetleri, bağlamların bazen net olmaması nedeniyle sıklıkla düzenleme gerektirir. Ayrıca, çevirilerde hatalar da bulunmaktadır

Sınırlı ücretsiz plan : Fireflies AI'nın ücretsiz planı temel özelliklere sahiptir. AI asistanı özelliklerine veya akıllı aramaya erişemezsiniz. Ayrıca, AI özetleri sınırlıdır ve toplantılarınız için toplam 800 dakikalık depolama alanı/kullanıcı hakkı sunulur.

Özelleştirme eksikliği: Fireflies AI, kayıt ayarları için pek fazla özelleştirme seçeneği sunmuyor. Ayrıca, tüm toplantı bilgilerinizi tek bir yerden görebileceğiniz özel raporlar da mevcut değil

🧠 Biliyor muydunuz? Araştırmalara göre, küresel AI toplantı asistanları pazarı 2023 yılında 1,95 milyar ABD doları değerindeydi ve 2031 yılına kadar 11,88 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. "Toplantı Düzenleyici" segmenti, kullanıcı dostu arayüzü ve popüler verimlilik araçlarıyla entegrasyonları sayesinde farklı türler arasında pazara hakim durumda.

Fireflies AI Alternatiflerine Genel Bakış

Konuyu daha derinlemesine incelemeden önce, işte en iyi 10 araç, bunların anahtar özellikleri ve en uygun oldukları iş yapılarına dair bir ön izleme!

Fireflies AI Alternatifleri Öne çıkan özellik En uygun olduğu durumlar ClickUp Not alabileceğiniz, işbirliği yapabileceğiniz, paylaşımlarda bulunabileceğiniz ve notlardan doğrudan görevler oluşturabileceğiniz bağlantılı bir toplantı ekosistemi oluşturur Profesyoneller, KOBİ'ler ve kurumsal şirketler Fathom Kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve görüşme sırasında önemli noktaları oluşturmanıza olanak tanır Kurumsal takımlar Otter.ai Ekran paylaşımı sırasında görüntülerin otomatik olarak yakalanmasını sağlar Kişisel kullanım ve küçük takımlar Avoma Toplantı ve görüşme analizleri yaparak kalitelerini artırır Büyük ölçekli kurumsal takımlar Grain Toplantı bölümlerini kesip paylaşım yapmanıza ve belirli kişileri etiketlemenize olanak tanır Orta ve büyük ölçekli işler MeetGeek. ai Ayrıntılı özetler oluşturur ve geçmiş toplantı notlarına erişmenizi sağlar Kişisel kullanım ve küçük takımlar tl;dv Tüm toplantı bilgilerini tek bir yerden görüntülemek için özel AI raporları ve gösterge panelleri oluşturur Orta ve büyük takımlar Gong Aramaları izlemenize, satış sürecini tahmin etmenize ve anlaşmaları analiz etmenize yardımcı olur Büyük şirketlerin satış ve RevOps takımları Tactiq Bot kullanmadan toplantıları gerçek zamanlı olarak yazıya dönüştürür Freelancerlar ve büyüyen takımlar Chorus. ai Aramaları kaydeder, içgörüler çıkarır ve konuşmaları analiz ederek anlaşmanın başarı olasılığını belirler Büyük kuruluşların satış ve gelir takımları Jamie. ai Çevrimdışı transkripsiyon ve ücretsiz bot içermeyen özetler Orta ve büyük takımlar

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Fireflies AI Alternatifi

İşte bugün kullanabileceğiniz en iyi Fireflies alternatiflerini içeren kısa bir video ve ayrıntılı bir inceleme:

1. ClickUp (En iyi AI destekli toplantı, görev yönetimi ve işbirliği aracı)

ClickUp belgeleri ile Daha Verimli İş Yapın ClickUp ile toplantıları yazıya dökün, gündemleri yönetin ve işbirliği yapın

Toplantı kayıtçısından çok daha fazlasını sunan bir araç mı arıyorsunuz? Toplantı ve proje yönetimini tek bir platformda birleştiren iş için her şeyi yapan uygulama ClickUp ile tanışın.

ClickUp'ın verimli toplantılar için çözümü nedir? Takviminizde yerleşik bir AI Not Defteri ! Bu kullanışlı araç sizin için notlar alır ve toplantılara tam olarak odaklanmanızı sağlar.

Zoom, Teams ve Google Meet gibi üçüncü taraf uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olur, bu da onu çok yönlü bir çözüm haline getirir. AI Notetaker, toplantı adını, tarihini ve katılımcıları otomatik olarak belgeler ve hatta tam bir ses kaydı sağlar.

Ayrıca, hızlı bir genel bakış, önemli çıkarımlar ve sonraki adımları düzenli bir kontrol listesi biçimiyle özetleyen içgörüler sunar. Buna ek olarak, derinlemesine incelemeler için ayrıntılı transkriptlere de sahip olursunuz. Toplantıdan sonra, etiketlenmiş ve incelemeye veya paylaşıma hazır notlarınıza gizli bir ClickUp belgeinde kolayca erişebilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp Meetings her şeyi tek bir çatı altında birleştirir: gündemleri yönetme, eylem ögelerini belirleme, haftalık toplantıları belgeleme ve daha fazlası. Böylece, sekmeler arasında geçiş yapmadan tüm belgelerinize, görevlerinize ve diğer materyallerinize erişebilirsiniz. ClickUp Toplantı Notları Şablonu'nu kullanarak bu notları yapılandırabilir ve paydaşlarla paylaşım yapmadan önce iyi bir şekilde belgelendiğinden emin olabilirsiniz.

ClickUp'ın AI destekli aracı olan ClickUp Brain, toplantı notlarınızı diğer dillere çevirmenize ve bilgileri doğru bir şekilde düzenlemek için iyileştirmeler/olası görevler önermenize de yardımcı olabilir. En iyi yanı ne mi? Toplantı notlarını ve özetlerini doğrudan görevlere veya eylem maddelerine dönüştürebilir ve bunları belirli projelere ve ş akışlarına bağlayabilirsiniz.

ClickUp Brain ile toplantı özetleri oluşturun ve toplantı notlarını çevirin

Ayrıca, ClickUp Docs ile toplantı notlarını içeren canlı belgeler oluşturabilirsiniz. Bunları, takımların müşteri görüşmeleri sırasında başvurabilecekleri dinamik kaynaklar olarak kullanabilirsiniz. Belgedeki belirli bir toplantı veya görev detayını aramak da çok kolaydır; saniyeler içinde bulabilirsiniz.

ClickUp, gündem, tutanak ve notları düzenlemek için çok meşgul olduğunuzda kullanabileceğiniz çeşitli toplantı şablonlarına da sahiptir. Örneğin, ClickUp’ın Toplantı Tutanak Şablonu size şu konularda yardımcı olur:

Toplantı gündemini, eylem ögelerini ve katılımcıları düzenleyin

Toplantının anahtar içgörülerini ve sonuçlarını izleyin

Eylem ögelerini ekip arkadaşlarınıza görev olarak atayın

ClickUp Toplantı Tutanakları Şablonu ile önemli toplantı bilgilerini kaydedin

Benzer şekilde, gündem ögelerinizi, notlarınızı ve takip edilecek konuları yönetmek için ClickUp Toplantı Şablonu'nu kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Toplantıları kontrol altına alın: ClickUp AI Note Taker , toplantıları otomatik olarak yazıya döker, anahtar noktaları özetler ve eyleme geçirilebilir görevler oluşturur; böylece takip ve kararları takip etmeyi kolaylaştırır

Eylem öğeleri oluşturun : ClickUp görevleri ile notları yapılacaklar listesine dönüştürün, ayrıntılar ekleyin ve bunları gerçekleştirmekten sorumlu kişileri etiketleyin

Notları düzenleme ve düzenleme : ClickUp Notepad ile toplantı notlarını ve görevleri tek bir yerden düzenleyin ve düzenleyin

Ekran kayıtları : ClickUp Clips ile toplantı notlarında AI destekli transkripsiyonlara sahip ekran kayıtlarını paylaşın ve ClickUp Brain ile anında transkripsiyonunu oluşturun

Gerçek zamanlı işbirliği: Notlara erişin, bunları takımınızla paylaşın ve : Notlara erişin, bunları takımınızla paylaşın ve ClickUp Chat'i kullanarak konuşmalarda işbirliği yapın

ClickUp'ın sınırlamaları

Bu kadar çok özel özelleştirme ve özellik varken, araca alışmak biraz zaman alabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp'ın, özellikle AI'nın yükselişiyle birlikte yazılım inovasyonu açısından sürekli geliştiğini takdir ediyorum. Platforma entegre ettikleri AI araçları, görev oluşturma, komut yazma veya toplantı özetleri hazırlama konusunda üretim takımımıza zaman kazandırdı. AI fonksiyonları dışında, ClickUp geçmişte kullandığımız çok sayıda proje yönetimi platformuyla aynı seviyededir. ClickUp'ın basit bir görevı yerine getirmek için çok fazla katmanı olduğunu düşünüyorum. Görev serilerine daha üst düzeyde görünürlük sağlanmasını isterim.

ClickUp'ın, özellikle AI'nın yükselişiyle birlikte yazılım inovasyonu açısından sürekli geliştiğini takdir ediyorum. Platforma entegre ettikleri AI araçları, görev oluşturma, komut yazma veya toplantı özetleri hazırlama konusunda üretim takımımıza zaman kazandırdı. AI fonksiyonları dışında, ClickUp geçmişte kullandığımız çok sayıda proje yönetimi platformuyla aynı seviyededir. ClickUp'ın basit bir görevı yerine getirmek için çok fazla katmanı olduğunu düşünüyorum. Görev serilerine daha üst düzeyde görünürlük sağlanmasını isterim.

2. Fathom (Toplantı özetleri ve transkripsiyonları oluşturmak için en iyisi)

via Fathom

Teknoloji konusunda pek bilgili olmayan bir takımınız varsa, Fathom değerli bir toplantı asistanı olabilir. Fireflies AI'nın karmaşık kullanıcı arayüzünün aksine, Fathom'un temiz bir arayüzü vardır, bu da onu proje toplantılarınız için en kolay kullanımlı not alma aracı yapar.

Tartışmalarınızı A'dan Z'ye bir toplantı özetine dönüştürebilir ve dakikalar içinde bir eylem planı oluşturabilirsiniz. Fathom ayrıntılı toplantı notları oluşturur ve hatta eylem ögelerini çıkarır, böylece bunları hızlıca takip e-postaları oluşturmak için kullanabilirsiniz.

En önemli özelliği ne mi? Fathom, çevirilerde mükemmeldir. 28 dili destekler ve toplantının dilinden bağımsız olarak doğru notlar oluşturur.

Fathom'un en iyi özellikleri

Toplantının belirli bölümlerinden kısa video klipler oluşturun ve paylaşım yaparak yalnızca en önemli bilgileri aktarın

AI ile görüşme sırasında öne çıkan noktaları oluşturun ve toplantı notlarını özetleyin

Fathom Analytics ile sayfa görüntülemeleri, en çok ziyaretçi gönderen kaynaklar vb. gibi tüm gerekli verileri tek bir gösterge panelinde elde edin.

Sınırlamaları anlayın

Toplantı videosunu otomatik olarak bağlamadan veya sonuna bir "izle" düğmesi eklemeden notları kopyalayıp yapıştırma seçeneği yoktur

Kurulum süreci basit ancak uzun sürüyor

Fathom fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 19 $

Team Edition : Kullanıcı başına aylık 29 $

Team Edition Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $

Fathom puanları ve yorumları

G2: 5/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 5/5 (600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Fathom hakkında ne diyor?

En iyi yanı, toplantılarımla ilgili neredeyse her şeyi anlaması. En şaşırtıcı kısmı ise, tıpkı kişisel bir asistan gibi her toplantıya benimle birlikte katılması. AI özelliği, kayıt tutma konusunda daha çok yönlü olmasını sağlıyor. Genel olarak çok beğeniyorum. Ancak kayıtlarımı indiremiyorum. Ayrıca tam ekran seçeneği aslında tam ekran değil. Çünkü her zaman ihtiyacım olmayabilecek yan paneli gösteriyor.

En iyi yanı, toplantılarımla ilgili neredeyse her şeyi anlaması. En şaşırtıcı kısmı ise, tıpkı kişisel bir asistan gibi her toplantıya benimle birlikte katılması. AI özelliği, kayıt tutma konusunda daha çok yönlü olmasını sağlıyor. Genel olarak çok beğeniyorum. Ancak kayıtlarımı indiremiyorum. Ayrıca tam ekran seçeneği aslında tam ekran değil. Çünkü her zaman ihtiyacım olmayabilecek yan paneli gösteriyor.

3. Otter.ai (Gerçek zamanlı toplantı transkriptleri oluşturmak için en iyisi)

Otter.ai, küçük takımlar için harika bir Fireflies AI alternatifidir. Toplantı notları için bir AI aracıyla birlikte gelir; bu araç, toplantı transkripsiyonlarını gerçek zamanlı olarak özetler ve oluşturur, böylece siz görüşmeye tüm dikkatinizi verebilirsiniz.

Görüşmeye katılamazsanız, Otter size toplantıyla ilgili önemli bilgiler sağlayabilir ve hatta sonraki adımlar için eylem ögeleri oluşturabilir. Ayrıca, metinle senkronize edilmiş belirli ses kayıtlarını arayabilir, dinleyebilir, düzenleyebilir ve resimlerle yorumlarla notlar ekleyebilirsiniz.

Otter.ai'nin en iyi özellikleri

Canlı sesli konuşmaları ve asenkron güncellemeleri bir araya getirin ve AI Sohbet ile Otter ve ekip arkadaşlarınızdan içgörüler edinin

Otter'ı kullanarak birden fazla konuşmacıyı tanımlayın, transkriptlerde duraklamalar için alanlar oluşturun ve toplantıda tartışılan her konu için zaman damgası alın

Transkriptlerde bağlam bilgisi sağlamak için, görüşme sırasında ekran paylaşımı gerçekleştiğinde veya değiştiğinde görüntüleri otomatik olarak yakalayın

Otter.ai'nin sınırlamaları

Bazen Otter.ai görüşmelerin tamamını kaydetmez

Transkripsiyonlar genellikle çok hatalı çıkıyor

Arama özelliği hatalı ve başlangıçta kullanımı zor olabilir

Otter.ai fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 30 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Otter.ai puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (280'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (80'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Otter.ai hakkında ne diyor?

Ucuzdu ancak transkripsiyonları iki kez kontrol etmek çok zaman alıyordu ve bu çok sinir bozucuydu. Ses net ve anlaşılırsa iş yapıyordu ama arka plan gürültüsü veya aksan varsa genellikle doğru şekilde algılamıyordu.

Ucuzdu ancak transkripsiyonları iki kez kontrol etmek çok zaman alıyordu ve bu çok sinir bozucuydu. Ses net ve anlaşılırsa iş tamam ama arka plan gürültüsü veya aksan varsa genellikle doğru şekilde algılamıyordu.

📮ClickUp Insight: Toplantı verimliliği anket verilerimiz, toplantıların %25'inde sekiz veya daha fazla katılımcının yer aldığını gösteriyor. Büyük toplantılar, uyum ve karar alma açısından değerli olsa da, genellikle zorluklar yaratır. Aslında, başka bir ClickUp anketi, insanların %64'ünün toplantılarının neredeyse yarısında bir sonraki adımların net olmaması nedeniyle zorlandığını ortaya koydu. İş için her şeyi içeren bir uygulama olarak, uçtan uca bir toplantı yönetimi çözümüyle bu boşluğu dolduruyoruz. ClickUp Toplantıları, dinamik gündemlerle takımların işbirliği yapma şeklini dönüştürürken, AI Notetaker her değerli bilgiyi yakalar; böylece takip sürecindeki karışıklıkları ortadan kaldırır ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar! 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp’ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50’lik muazzam bir azalma olduğunu bildiriyor!

4. Avoma (Uçtan uca toplantı yönetimi için en iyisi)

via Avoma

Fireflies AI esas olarak bir AI transkripsiyon aracıyken, Avoma temel transkripsiyon hizmetlerinin ötesine geçer. Bu, arama planlamanıza, toplantı gündemleri oluşturmanıza ve toplantı sonrası analizler yapmanıza yardımcı olan bir toplantı yönetim aracıdır.

Avoma, en çok konuşma zekası özellikleriyle tanınır ve toplantılarınız hakkında daha derinlemesine bir analiz sunar. Kaliteyi artırmak için çağrı puanlamasını otomasyon yoluyla gerçekleştirmenize, satış ekiplerine gerçek zamanlı yanıtlar sağlamanıza ve takımınızın geri bildirimlerini ve performansını izlemenize olanak tanır.

Avoma'nın en iyi özellikleri

60'tan fazla dilde görüşme ve toplantıların gerçek zamanlı transkriptlerini alın

AI ile toplantıları özetleyen ve sonraki adımları dakikalar içinde ileten takip e-postaları oluşturun

Her toplantı için amaca yönelik puan kartları kullanarak, iyileştirilmesi gereken anahtar alanlar hakkında içgörü edinin

Avoma'nın sınırlamaları

Avoma'nın birçok ekstra özelliği var ve bunlar ilk başta biraz kafa karıştırıcı olabilir

Aracın kurulumu uzun sürüyor. En iyi şekilde yararlanmak için her bölümü özelleştirmeniz gerekiyor

Çalma listelerini indiremezsiniz. Çalma listesindeki ilgili bölümü bulmanız, görüşmeyi aramanız ve ardından görüşmedeki ilgili bölümü bulmanız gerekir.

Avoma fiyatlandırması

AI Toplantı Asistanı : Kullanıcı başına aylık 24 $

Konuşma Intelligence : Kullanıcı başına aylık 69 $

Revenue Intelligence: Kullanıcı başına aylık 99 $

Avoma puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Avoma hakkında ne diyor?

Avoma, günlük olarak kullandığım araçlardan biridir. AI, görüşmelerde derecelendirme ve geri bildirim sağlar. Görüşmeleri yönetirken veya katılırken unutabileceğiniz noktalara dikkat etmenize veya iyileştirebileceğiniz fırsatları belirlemenize yardımcı olur. Geri bildirim, sunabileceğiniz müşteri desteğini bir üst seviyeye taşımaya yardımcı olur. Yazılımın kendisi kullanımı çok kolaydır ve diğer yazılımlarla entegrasyonlar yaparak görüşme kaydetmeyi kolaylaştırır. Ancak bazen AI geri bildirimi çok katı olabilir ve görüşmenin değişkenlerini veya akışını dikkate almayabilir.

Avoma, günlük olarak kullandığım araçlardan biridir. AI, görüşmelerde derecelendirme ve geri bildirim sağlar. Görüşmeleri yönetirken veya katılırken unutabileceğiniz noktalara dikkat etmenize veya iyileştirebileceğiniz fırsatları belirlemenize yardımcı olur. Geri bildirim, sunabileceğiniz müşteri desteği seviyesini bir üst seviyeye taşımaya yardımcı olur. Yazılımın kendisi kullanımı çok kolaydır ve diğer yazılımlarla entegrasyonlar yaparak görüşme kaydetmeyi kolaylaştırır. Ancak bazen AI geri bildirimi çok katı olabilir ve görüşmenin değişkenlerini veya akışını dikkate almayabilir.

5. Grain (Toplantı klipleri oluşturmak ve takımlar arasında senkronizasyonu sağlamak için en iyisi)

Grain, takım işbirliği özellikleriyle Fireflies AI'ya alternatif olarak öne çıkıyor. Bu araç, Fireflies'ın ses klipleri gibi, ancak daha iyi bir şekilde belirli toplantı anlarını kliplerle vurgulamanıza olanak tanır. Bu özellik, takım üyelerinizle yalnızca önemli toplantı bölümlerini paylaşım yapmanız gerektiğinde mükemmeldir. Ayrıca, kişileri etiketleyebilir ve otomatik bildirimlerle onları uyarabilirsiniz.

En iyi yanı ise, Grain'i Zoom ve Microsoft Teams ile entegre ederek not alabilir, toplantıları kaydedebilir, transkripsiyonunu yapabilir, özetleyebilir ve hatta toplantı tutanakları oluşturabilirsiniz. Ayrıca, toplantı notu şablonlarını kullanarak toplantı notlarını istediğiniz şekilde yapılandırabilirsiniz.

Grain'in en iyi özellikleri

Canlı not defteri ile notlar alın, belirli anları etiketleyin veya toplantı bölümlerini kaydedin

Transkript bölümlerini vurgulayın, zaman damgalı yorumlar bırakın ve ilgili kişileri etiketleyin

Video klipler oluşturun ve bunları çalma listeleri ve hikayelerle takımlar arasında paylaşım yapın

Grain sınırlamaları

Akıllı etiketlerdeki ifade tanıma özelliği sınırlıdır. Aramalar boyunca belirli ifadeleri tutarlı bir şekilde yakalamak zordur

Ön tanımlı olarak, toplantı kayıtları yalnızca şirket içinde paylaşılabilir

Otomatik kategorize etme fonksiyonunda, belirli dış toplantıları kaydetme ve bunların AI özetlerini Slack üzerinden gönderme seçeneği bulunmamaktadır.

Tahıl fiyatları

Ücretsiz

Başlangıç : Koltuk başına aylık 19 $

İş : Kullanıcı başına aylık 39 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Grain puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (290'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Grain hakkında ne diyor?

Birçok farklı çağrı kaydetme, not alma ve toplantı inceleme uygulamasını denedim. Grain, tüm bu süreci kullanımı kolay hale getiren tek uygulama. Snippet'leri, konuşma kayıtları ve çağrı arama özellikleri, Gong ve diğerlerine kıyasla çok kolay.

Birçok farklı çağrı kaydetme, not alma ve toplantı inceleme uygulamasını denedim. Grain, tüm bu süreci kullanımı kolay hale getiren tek uygulama. Snippet'leri, konuşma kayıtları ve çağrı arama özellikleri, Gong ve diğerlerine kıyasla çok kolay.

💡Profesyonel İpucu: Takımınızda standart bir klip paylaşım protokolü uygulayın. Örneğin, kliplerin süresini iki dakikanın altında tutun ve açıklamalara bağlam bilgisi ekleyin; böylece toplantının konusunu baştan sona izlemeden de hızlıca anlayabilirsiniz.

6. MeetGeek.ai (Not alma ve toplantı notları deposunu tutma konusunda en iyisi)

via MeetGeek

MeetGeek, not almanıza, AI özetleri oluşturmanıza ve gündem belirlemeden takip işlemlerine kadar toplantı yönetimini otomasyonla gerçekleştirmenize yardımcı olan mükemmel bir Fireflies AI alternatifidir. Konuşmalarınızı dinler ve bunları gerçekler, eylem ögeleri, kararlar, endişeler vb. gibi anahtar başlıklara ve önemli noktalara göre kategorize eder.

MeetGeek ayrıca aramalardan önemli bilgileri otomatik olarak çıkarmanıza ve geçmiş toplantıları takip etmenize olanak tanır. Bu araç, HubSpot gibi CRM sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve satış görüşmeleri sırasında önemli müşteri bilgileri sağlar.

MeetGeek.ai'nin en iyi özellikleri

Geçmiş toplantıların notlarına erişin ve anahtar kelime aramasıyla belirli ayrıntıları hatırlayın

Her toplantıdan sonra, isabetli özet notları içeren ayrıntılı e-posta özetleri gönderin

AI destekli toplantı asistanınızın adını, sohbet mesajlarını ve paylaştığınız toplantı özetlerini özel yaparak markalaşma çalışmalarınızı bir üst seviyeye taşıyın

MeetGeek.ai'nin sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, bir toplantı paylaşımında MeetGeek'in ön tanımlı müdahalesinden hoşlanmıyor. Bu araç, katılımcılar notlara erişmek için bir oturum açsa bile, katılımcının her toplantısına kendini ekliyor.

Kayıt özelliğinin kullanımı zor ve bağlantının konumunu bulup toplantıya eklemek için birkaç tıklama gerekiyor

MeetGeek.ai fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz plan

Pro : Kullanıcı başına aylık 19 $

İş : Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59 $

MeetGeek.ai puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar MeetGeek.ai hakkında ne diyor?

MeetGeek'in kullanım kolaylığını, toplantı biter bitmez toplantı tutanaklarını, notları ve içgörüleri alabilme özelliğini, mevcut kişiselleştirme özelliklerini ve harika müşteri desteğini seviyorum. Ancak bazen son dakikada planlanan toplantılara katılamıyor.

MeetGeek'in kullanım kolaylığını, toplantı biter bitmez toplantı tutanaklarını, notları ve içgörüleri alabilme özelliğini, mevcut kişiselleştirme özelliklerini ve harika müşteri desteğini seviyorum. Ancak bazen son dakikada planlanan toplantılara katılamıyor.

7. tl;dv (Kurumsal takımlar için anahtar toplantı ayrıntılarını kaydetmek ve AI raporları oluşturmak için en iyisi)

tl;dv, Zoom, Teams ve Google Meet dahil olmak üzere toplantı platformlarınıza doğrudan entegre olan ve tüm toplantılarınızı kaydetme gibi zorlu işleri üstlenen akıllı toplantı asistanıdır. Konuşmalarınızın AI özetlerini ve önemli noktalarını oluşturabilir, ayrıntılı transkriptler alabilir, transkriptteki belirli bölümlere atlayabilir, önemli anları etiketleyebilir ve klipler oluşturup paylaşabilirsiniz.

Fireflies AI'dan farklı olarak, bu araç raporlama temalarını ve şablonlarını özel olarak ayarlayarak toplantı bilgilerini istediğiniz şekilde sunmanıza olanak tanır. En harika yanı ne mi? tl;dv, işleri kolaylaştırmak için her günün sonunda size bir yapılacaklar liste özeti gönderir.

tl;dv en iyi özellikler

Toplantılardan klipler oluşturun ve bunları tek bir videoda birleştirin, böylece takım sohbetinizi çok sayıda kliple doldurmayın

Daha sonra tekrar gözden geçirmek istediğiniz önemli toplantı bölümlerini zaman damgasıyla işaretleyin ve tartışmak üzere ekip arkadaşlarınızı da dahil edin

Ortalama konuşma süresi, en uzun monolog, sorular ve daha fazlası gibi konuşmacı bilgilerini edinin

tl;dv sınırlamaları

Bazen, ücretsiz sürümü kullanırken tl;dv botu toplantılarda görünmüyor

Mobil sürüm, masaüstü sürümüne kıyasla oldukça az sezgiseldir; bu da hareket halindeyken toplantı kaydetmeyi zorlaştırır

Toplantı kaydı görüntüleyicisi, kayıtları oynatırken aksaklıklar yaşıyor

tl;dv fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro : Koltuk başına aylık 29 $

İş : Kullanıcı başına aylık 98 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

tl;dv puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: Yorum yok

Gerçek kullanıcılar tl;dv hakkında ne diyor?

Katılamadığım toplantılara TLDV göndermek ve transkript özelliğini kullanmak, verimliliğimi büyük ölçüde artırdı. Konuşmanın zor kısımlarına hızlıca gidebilmek ve karmaşık sohbetleri hızla özetleyebilmek, işleri tamamen değiştirdi. Destek hizmetleri mükemmel ve fiyat da makul. Artık her toplantıda kullanıyorum. Ancak, transkript özelliğinin genişletilmesini ve toplantının anahtar noktalarını, tl;dv kullanıcısı olup olmadıklarına bakılmaksızın takımımdaki herkesle daha kolay bir şekilde paylaşım yapabilmeyi isterim. Ayrıca, tüm platformlar kayda izin vermediğinden, bunu ekran/ses kaydedici olarak kullanıp buradan transkriptleri alabilsem harika olurdu.

Katılamadığım toplantılara TLDV göndermek ve transkript özelliğini kullanmak, verimliliğimi büyük ölçüde artırdı. Konuşmanın zor kısımlarına hızlıca gidebilmek ve karmaşık sohbetleri hızla özetleyebilmek, işleri tamamen değiştirdi. Destek hizmetleri mükemmel ve fiyat da makul. Artık her toplantıda kullanıyorum. Ancak, transkript özelliğinin genişletilmesini ve toplantının anahtar noktalarını, tl;dv kullanıcısı olup olmadıklarına bakılmaksızın takımımdaki herkesle daha kolay bir şekilde paylaşım yapabilmeyi isterim. Ayrıca, tüm platformlar kayda izin vermediğinden, bunu ekran/ses kaydedici olarak kullanıp buradan transkriptleri alabilsem harika olurdu.

8. Gong (Satış takımlarının görüşmeleri analiz etmesi ve iyileştirmesi için en iyisi)

via Gong

Gong, toplantı kayıtları ile satış istihbaratının birleşimidir. Müşterilerin sorunlu noktalarını belirleme, müşteri etkileşimlerini yakalama, anlaşma durumuna ilişkin AI içgörüleri ve daha fazlası gibi kapsamlı satış analizi özellikleri sunan bir AI transkripsiyon aracıdır.

Bu araç, satış, ürün ve pazarlama takımlarını tek bir çatı altında birleştirir. Satış takımları aramaları izler ve anlaşmaları analiz ederken, pazarlama ve ürün takımları Gong ile müşteri geri bildirimlerini toplayabilir. Ayrıca, bu aracı kullanarak hızlı takip e-postaları da oluşturabilirler.

Gong, satış toplantılarının transkripsiyonunun yanı sıra tahminler, satış süreci yönetimi ve müşteri kaybı analizinde yardımcı olur. Ayrıca satış konuşmalarını ve müşteri etkileşimlerini iyileştirmeye yönelik öneriler sunar.

Gong'un en iyi özellikleri

Satış toplantıları, telefon görüşmeleri, e-postalar ve notlar arasında önemli bilgileri arayın

30 saniyelik özetler oluşturarak anlaşma faaliyetlerinden haberdar olun

Fiyat konuşmaları, rakiplerden bahsetmeler vb. konularda anlaşmaya ilişkin içgörüler elde ederek riskleri tespit edin

Tahmin ve raporlama ile trendleri belirleyin, pazar içgörülerini ortaya çıkarın ve satış boru hattınızda fırsatları keşfedin

Gong'un sınırlamaları

Gösterge paneli çok kalabalık ve anahtar ayrıntıları daha hızlı filtrelemenin kolay bir yolu yok

Toplu arama indirmesine izin vermez, bu da büyük veri hacmine sahip kurumsal işletmeler için verimsiz hale getirir

Gong takımından herhangi bir destek olmadan, self servis kayıt süreci oldukça uzun sürüyor

Bazı kullanıcılara göre, Gong küçük işletmeler için pahalıdır.

Gong fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Gong puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Gong hakkında ne diyor?

Gong, satış takımımız için büyük bir fark yarattı. Aramaları gözden geçirmek, neyin işe yaradığını tespit etmek ve birbirimizden öğrenmek için harika bir araç. Konuşma süresi ve itirazlar gibi unsurları vurgulayarak görüşmelerimizi gerçekten anlamamızı sağlamasını çok seviyorum. Ayrıca, CRM sistemimizle bağlantı kurduğu için her şey tek bir yerde toplanıyor. Yaklaşımımızı iyileştirmemize ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmamıza çok yardımcı oldu. Ancak, Gong'da çok fazla bilgi var ve ilk başta biraz bunaltıcı gelebilir. Anahtar ayrıntılara daha hızlı odaklanabilmemiz için gösterge panelinde filtreleme daha kolay olsaydı iyi olurdu.

Gong, satış takımımız için büyük bir fark yarattı. Aramaları gözden geçirmek, neyin işe yaradığını tespit etmek ve birbirimizden öğrenmek için harika bir araç. Konuşma süresi ve itirazlar gibi unsurları vurgulayarak görüşmelerimizi gerçekten anlamamızı sağlamasını çok seviyorum. Ayrıca, CRM sistemimizle bağlantı kurduğu için her şey tek bir yerde toplanıyor. Yaklaşımımızı iyileştirmemize ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmamıza çok yardımcı oldu. Ancak, Gong'da çok fazla bilgi var ve ilk başta biraz bunaltıcı gelebilir. Önemli ayrıntılara daha hızlı odaklanabilmemiz için gösterge panelinde filtreleme daha kolay olsaydı iyi olurdu.

🧠 Biliyor muydunuz? Satış işlemlerinin %80'i en az beş takip e-postası veya başka iletişim formları gerektirir. AI toplantı araçlarıyla, minimum çabayla hızlı bir şekilde takip e-postaları oluşturabilirsiniz.

9. Tactiq (Otomasyonlu gerçek zamanlı transkripsiyon için en iyisi)

via Tactiq

Tactiq, toplantınıza bir bot katılmadan canlı toplantıları kaydeden, metne dönüştüren ve özetleyen bir toplantı asistanıdır. Bu araç, konuşmaları izlemenizi ve sonraki adımlarınızı belirlemenize yardımcı olacak içgörüler elde etmenizi sağlayan yapılandırılmış toplantı notları sunar.

Toplantıları gerçek zamanlı olarak yazıya dönüştürür, canlı görüşmeler sırasında notları vurgulamanıza olanak tanır ve katılımcılara canlı transkript hakkında bildirim gönderir. Ayrıca toplantı sırasında ekran görüntüsü alabilir, eylem ögeleri oluşturabilir, takip e-postaları gönderebilir ve kişiselleştirilmiş AI sorguları ile özel içgörüler elde edebilirsiniz.

Tactiq'in en iyi özellikleri

Transkriptlere ekran görüntüleri ekleyin ve transkriptleri özetlere, özetlere ve ilerleme güncellemelerine dönüştürerek toplantılarınızın verimliliğini artırın

Konuşmacı tanımlama özelliği ile katılımcılara göre transkript dökümlerini alın

Tactiq AI ile sorular sorun, Jira biletleri oluşturun ve görevler atayın

Tactiq'in sınırlamaları

Analitik özellik temel düzeyde

Bazen, transkripsiyondaki kelimeler yanlış olabilir

Ücretsiz sürümde ayda sadece 10 transkript bulunur

Tactiq fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 12 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 20 $

Kurumsal: Özel

Tactiq puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Tactiq hakkında ne diyor?

Tactiq, Google, Microsoft ve Zoom gibi birçok farklı çevrimiçi toplantı platformundaki toplantıları özetlemek için AI'yı kullanan ve depolayan inanılmaz ama basit bir fonksiyona sahiptir. Bence şu anda çoğu "AI teknolojisi" abartılıyor, bu yüzden fiyatlandırması absürt. Ben ücretli bir kullanıcı değilim, bu yüzden sadece ücretsiz transkripsiyonları kullanıyorum ve ardından her şeyi özetlemek için ClickUp AI'yı kullanıyorum. Kısacası, gerçekten pahalı.

Tactiq, Google, Microsoft ve Zoom gibi birçok farklı çevrimiçi toplantı platformundaki toplantıları özetlemek için AI'yı kullanan ve depolayan inanılmaz ama basit bir fonksiyona sahiptir. Bence şu anda çoğu "AI teknolojisi" abartılıyor, bu yüzden fiyatlandırması absürt. Ben ücretli bir kullanıcı değilim, bu yüzden sadece ücretsiz transkripsiyonları kullanıyorum ve ardından her şeyi özetlemek için ClickUp AI'yı kullanıyorum. Kısacası, gerçekten pahalı.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %83'ü takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbeti kullanıyor. Ancak, çalışma günlerinin neredeyse %60'ı bu araçlar arasında geçiş yapmak ve bilgi aramakla kaybediliyor. ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama ile proje yönetimi , mesajlaşmalar, e-posta ve sohbetleriniz tek bir yerde bir araya gelir! Artık her şeyi tek bir yerde toplayıp işinize enerji katmanın zamanı geldi!

10. Chorus.ai (Anlaşma odaklı konuşma zekası için en iyisi)

Chorus.ai, Fireflies ile benzer transkripsiyon özelliklerine sahiptir. Toplantıları kaydeder, transkripsiyonunu oluşturur ve özetler; ayrıca konuşmacı tanımlama ve transkript indirme özellikleri de sunar. Ayrıca önemli toplantı bölümlerinden alıntılar alıp bunları doğrudan katılımcılara gönderebilirsiniz.

Ancak Fireflies AI'dan farklı olarak Chorus.ai, konuşmaları gerçek zamanlı olarak analiz ederek sunumlara ve stratejilere yön verecek eyleme geçirilebilir içgörüler sunar. Araç, telefon görüşmeleri, video konferanslar ve e-postalar dahil tüm konuşmaları yakalar ve bunları analiz ederek anlaşma yapma olasılığını belirler.

Chorus.ai'nin en iyi özellikleri

Satış görüşmelerini metne dönüştürün, içgörüler elde edin ve görüşme kayıtlarını derecelendirerek etkilerini belirleyin

Etkileşimli raporları ve gösterge panellerini kullanarak satış görüşmesi analizlerini, çalışan ve takım performanslarını görünümde görüntüleyin

Kaydedilen görünümleri inceleyerek iyileştirilmesi gereken alanları belirleyin

Chorus.ai'nin sınırlamaları

Toplantı özetleri ayrıntılı bilgilerden yoksun olduğundan, kullanıcılar transkriptleri tekrar gözden geçirmek zorunda kalıyor ve bu durum sinir bozucu olabilir

Chorus, özetler, özetler ve eylem maddeleri arasında sık sık aynı öğeleri tekrarlar, bu da kapsamlı kontroller ve düzenlemeleri zorunlu kılar

Rapor ve gösterge paneli özelleştirme özellikleri sınırlıdır

Yazılım, büyük veri hacimlerini işlerken gecikme yaşıyor ve bu da performansı etkiliyor

Chorus.ai fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Chorus.ai puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Chorus.ai hakkında ne diyor?

Toplantı biter bitmez, transkripsiyonunu hazırlayıp önemli noktaları iş arkadaşlarımla ve diğer kişilerle paylaşımını yapmayı planlıyorum. Ekstra zamana gerek yok, bir çırpıda halloluyor. Ayrıca, kameram aracılığıyla yapılan birkaç video toplantının transkripsiyonunu da yaptım ve voila, birkaç dakika içinde transkripsiyonu hazırladım!!! Ancak, değerli özelliklere sahip olmasına rağmen, hala iyileştirilmesi gereken birkaç alan olduğunu düşünüyorum. Örneğin, yeni bir kullanıcıyı davet ettiğimde, karmaşık ve bunaltıcı kullanıcı arayüzü nedeniyle ona uygun bir rehberlik yapmak zorunda kalıyorum, bu da gezinmeyi zorlaştırıyor. Platformun raporlar ve gösterge panelleri için özel özelleştirme seçenekleri de sınırlıdır, bu da özellikle büyük veri hacimlerinde performansta gecikmelere neden olmaktadır.

Toplantı biter bitmez, transkripsiyonunu hazırlayıp önemli noktaları iş arkadaşlarımla ve diğer kişilerle paylaşımını yapmayı planlıyorum. Ekstra zamana gerek yok, bir çırpıda halloluyor. Ayrıca, kameram aracılığıyla yapılan birkaç video toplantının transkripsiyonunu da yaptım ve voila, birkaç dakika içinde transkripsiyonu hazırladım!!! Ancak, değerli özelliklere sahip olmasına rağmen, hala iyileştirilmesi gereken birkaç alan olduğunu düşünüyorum. Örneğin, yeni bir kullanıcıyı davet ettiğimde, karmaşık ve bunaltıcı kullanıcı arayüzü nedeniyle ona uygun bir rehberlik yapmak zorunda kalıyorum, bu da gezinmeyi zorlaştırıyor. Platformun raporlar ve gösterge panelleri için özelleştirme seçenekleri de sınırlıdır, bu da özellikle büyük veri hacimlerinde performansta gecikmelere neden olmaktadır.

11. Jamie.ai (Çevrimdışı not alma özellikleri açısından en iyisi)

Fireflies AI'ya göre daha basit ve ücretsiz bir alternatif arıyorsanız, Jamie, karmaşıklık olmadan gizlilik, hız ve doğruluğa değer veren profesyoneller için tasarlanmış güçlü bir toplantı asistanıdır.

Fireflies'ın aksine, Jamie görüşmelerinize katılan botlara bağlı değildir. Arka planda sorunsuz bir şekilde iş yapar. İster çevrimiçi ister çevrimdışı olun, ayrıntılı notlar alır, toplantıları özetler ve net eylem ögelerini çıkarır. Arka arkaya toplantılar yapıyorsanız veya internet bağlantınız olmadan yoldaysanız, Jamie hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlar.

En önemli özelliği ne mi? Jamie, ş akışınızdan hiç ayrılmadan geçmiş toplantıları görüntülemenizi, fikir üretmenizi veya takip notları yazmanızı sağlayan, AI destekli bir Yönetici Asistanı Kenar Çubuğu ile birlikte gelir.

Jamie AI'nın en iyi özellikleri

Bot içermeyen toplantı özetleri: Toplantıya katılan garip botlar yok. Jamie, toplantının akışını bozmadan notları yazıya döker ve özetler.

Çevrimdışı transkripsiyon: Seyahatte misiniz veya güvenli bir ortamda mı bulunuyorsunuz? Jamie, internet bağlantısı olmasa bile iş yapar.

Yönetici Asistanı Kenar Çubuğu: CTRL + J kısayolunu kullanarak toplantı geçmişine anında erişin, e-postalar oluşturun veya AI ile içerik fikirleri üretin.

Jamie AI'nın sınırlamaları

CRM entegrasyonları yok

Sadece ses, video transkripsiyonu yok.

Gerçek zamanlı not alma özelliği yok.

Jamie AI fiyatlandırması (20/06/25 tarihinde dönüştürülmüştür)

Ücretsiz Plan: Aylık 0 $

Standart Plan: Aylık 26 $

Pro Plan: Aylık 51 $

Executive Plan: Aylık 108 $

Toplantı Asistanınız Olarak ClickUp'ı Seçin

Toplantılar sizi tüm gün meşgul edebilir ve verimliliği düşürebilir, ancak yükü üstlenecek doğru AI toplantı aracına sahipseniz durum böyle olmaz. Öyleyse, her şey işiniz için en iyi Fireflies AI alternatifini seçmeye bağlıdır.

Etkili toplantılar için ideal aracı bulmak üzere işinizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun. Örneğin, temel bir transkripsiyon aracı arayan küçük bir takımsanız, Tactiq'in AI özelliklerini deneyebilirsiniz. Benzer şekilde, satış görüşmelerinin kalitesini artırmak isteyen bir kurumsal işletmeyseniz, Avoma veya Chorus.ai'yi değerlendirin.

İş için her şeyi içeren bir uygulama arıyorsanız, ClickUp'ı seçin. İster toplantıları kaydetmek, klipler paylaşmak, toplantı özetleri ve raporları oluşturmak, ister toplantı notlarınızdan doğrudan proje görevleri oluşturmak isteyin, ClickUp'ta hepsi var!

