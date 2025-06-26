2025'te Tasarımcılar için En İyi 11 Figma AI Alternatifi

Figma bazıları için işe yarayabilir, ancak her yaratıcı iş akışı AI ekosistemine tam olarak uymayabilir.

Belki de, zorluklarla uğraşmadan etkileşimli prototipler oluşturmayı kolaylaştıran bir Figma AI alternatifi arıyorsunuz. Ya da erken konseptlerden son teslimata kadar takımınızın tüm iş akışını destekleyen bir platforma ihtiyacınız var.

Sebep ne olursa olsun, yalnız değilsiniz. Tasarımcılar, ürün yöneticileri ve hızlı hareket eden takımlar, otomasyonu tam özelleştirme ile birleştiren daha akıllı ve daha esnek araçlar keşfediyor.

Bu kılavuzda, denemeye değer en iyi alternatifleri bir araya getirdik. Hız, daha iyi işbirliği veya sadece sürecinize daha uygun bir araç arıyorsanız, burada size uygun bir seçenek mutlaka vardır.

En İyi Figma AI Alternatiflerine Genel Bakış

İşte bu listedeki en iyi araçların hızlı bir karşılaştırması:

Araç En iyisi Anahtar Özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Görev iş akışlarını ve AI destekli işbirliğini tasarlayın AI destekli beyaz tahtalar, çoklu kullanıcı düzenleme, dosya dışa aktarma, tasarım şablonları, görev yönetimi, Figma gömmeleri, Belgeler, 1000'den fazla sorunsuz entegrasyon, vektör düzenleme, Gantt grafikleri Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Framer Etkileşimli web sitesi tasarımı ve gerçek zamanlı prototip oluşturma Otomatik düzenler, etkileşimli bileşenler oluşturma, gerçek zamanlı kodsuz düzenleyici, CMS, animasyonlar, yerleşik barındırma Ücretli planlar aylık 10 $'dan başlar Uizard Hızlı AI destekli maketler ve prototipler Otomatik tasarımcı, tema oluşturucu, AI ısı haritaları, ekran görüntüsünden tasarıma, çoklu kullanıcı düzenleme Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlar Penpot Açık kaynaklı, geliştirici dostu prototip oluşturma CSS Flex/Grid düzeni, SVG tabanlı tasarımlar, kodlu inceleme modu, gerçek zamanlı düzenleme, kendi kendine barındırma Ücretsiz; Ücretli planlar 7 $ / düzenleyici / ay'dan başlar Mockplus İşbirliği ile hızlı web/uygulama prototipleme Sürükle ve bırak tel kafes oluşturma, Otomatik Özellikler, takım düzenleme, özellikleri/kodu dışa aktarma, tasarım sürümlerini karşılaştırma Ücretsiz; Ücretli planlar 6,20 $/kullanıcı/ay'dan başlar Sketch MacOS yerel ş Akışı'nda UI/UX tasarımı Özel şekiller, eklentiler, vektör grafik düzenleme, CSS dışa aktarma, iOS önizleme, sıcak nokta bağlantısı Ücretli planlar düzenleyici başına aylık 12 $'dan başlar Adobe XD Creative Cloud entegrasyonu ile platformlar arası tasarım Bileşen durumları, hareket geçişleri, duyarlı yeniden boyutlandırma, geliştirici devretme araçları, Creative Cloud senkronizasyonu Creative Cloud planlarına dahildir (değişebilir) Canva Görsel tasarım ve pazarlama içeriği Sürükle ve bırak, Magic AI araçları, otomatik yeniden boyutlandırma, şablonlar, sunum modu, marka kitleri, görüntü düzenleme Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar Moqups Hafif tel kafes oluşturma ve diyagram oluşturma UI bileşenleri, şablon kitaplıkları, akış şemaları, gerçek zamanlı işbirliği, Ana Sayfalar Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar UXPin Gerçek kod bileşenleriyle etkileşimli tasarım Mantık tabanlı etkileşimler, dinamik durumlar, React bileşenleri, değişkenler, koşullu akışlarla birleştirme Özel fiyatlandırma Lunacy Platformlar arasında çevrimdışı kullanılabilen UI/UX tasarımı Sürükle ve bırak, Magic AI araçları, otomatik yeniden boyutlandırma, şablonlar, sunum modu, marka kitleri, görüntü düzenleme Ücretsiz; Ücretli planlar 14,98 $/kullanıcı/ay'dan başlar

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet burada.

Kullanabileceğiniz En İyi Figma AI Alternatifleri

Sıkı zaman çizelgeleri ve değişen müşteri ihtiyaçları arasında denge kurması gereken deneyimli tasarımcılar için doğru araçlar, iş akışını belirleyebilir. Bu Figma AI alternatifleri, hızlı yineleme ve kullanıcı testlerini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda takımların karmaşık tasarım sistemleri, prototipler ve devirler arasında tutarlılığı korumasına da yardımcı olur.

Bir göz atalım 👇

1. ClickUp (Tasarım görev iş akışları ve AI destekli yaratıcı işbirliği için en iyisi)

ClickUp ile tasarım iş akışları ve maket planları oluşturun

Tasarım takımları genellikle bir düzine araç yönetir: biri brifingler için, diğeri tel kafesler için, bir diğeri geri bildirimler için. Sonuç? Bağlantısız iş akışları, sürüm kaosu ve sekmeler arasında geçiş yaparken kaybedilen çok zaman.

ClickUp for Design Teams, her şeyi tek bir çalışma alanına getirerek bunu değiştirir. Aynı platformda kampanyalar planlayabilir, yaratıcı üretimi yönetebilir ve görseller oluşturabilirsiniz.

Tasarım Takımları için ClickUp ile tasarım kampanyalarını, yaratıcı iş akışlarını ve görsel varlıkları tek bir yerden yönetin

Karmaşık tasarım projelerini, atanan kişiler, öncelikler ve son tarihler ile anlaşılır görevlere bölebilirsiniz.

Marka yenileme, kullanıcı arayüzü revizyonu ve lansman kampanyası arasındaki bağımlılıkları haritalandırmanız mı gerekiyor? ClickUp Gantt Grafikleri veya takımınızın sürecine göre özelleştirilmiş bir liste yapısı ile bu çok kolay.

Oradan ClickUp Beyaz Tahtalarına geçerek tel kafesler çizebilir, tasarım sistemleri, etkileşimli demolar veya yüksek kaliteli prototipler haritalayabilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin👇.

Beyaz Tahtalar tamamen etkileşimlidir, böylece görevleri sürükleyebilir, geri bildirimleri bağlayabilir ve hatta takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparken canlı iş akışları oluşturabilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile tel kafesler çizin, tasarım sistemleri planlayın ve gerçek zamanlı olarak etkileşimli prototipler oluşturun

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp Sohbetinden doğrudan bir ClickUp Beyaz Tahta oluşturabilirsiniz —sadece Yeni Beyaz Tahta seçeneğine tıklayın, adını verin ve Enter tuşuna basın. Anında işbirliği, ekstra tıklama yok!

ClickUp çalışma alanınızda bile AI kullanabilirsiniz! En iyi AI ortağı olan ClickUp Brain, Beyaz Tahtalara doğrudan entegre edilmiştir. Boş bir tuvalin karşısına oturup bakıyorsanız, AI motorundan düzen fikirleri, içerik blokları ve hatta moodboard görselleri oluşturmasını isteyin.

Beyaz Tahtalara entegre ClickUp Brain ile anında düzen fikirleri, içerik blokları veya moodboard görselleri oluşturun

ClickUp Yaratıcı ve Tasarım Şablonu işleri daha da hızlandırır. Yaratıcı talep formları, varlık kitaplıkları, proje panoları ve Gantt görünümleri ile önceden yüklenmiş olarak gelir ve tümü, birden fazla kanalda kampanyalar yürüten tasarım takımları için özel olarak tasarlanmıştır.

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Yaratıcı ve Tasarım Şablonu ile yaratıcı iş akışlarını hızlandırın

⚡ Şablon Arşivi: Yaratıcı projeleri başlatmak için daha net bir yol mu arıyorsunuz? ClickUp Tasarım Özeti Beyaz Tahta Şablonu, müşteri gereksinimlerini, hedef kitle içgörülerini, tasarım hedeflerini ve anahtar çıktıları tek bir çatı altında haritalamanıza yardımcı olur. Yaratıcı takımların dağınık girdileri hızlı bir şekilde yapılandırılmış bir başlangıç noktasına dönüştürmek için mükemmeldir!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Tasarım özellikleri : ClickUp Belgeleri ile tasarım yönergelerini, araştırma notlarını ve marka sistemlerini belgelendirin. Paydaşlarla paylaşın veya herhangi bir belgeyi işbirliğine dayalı bir özet haline getirin

AI özellikli Beyaz Tahtalar : Kullanıcı akışlarını çizin, düzenler üzerinde beyin fırtınası yapın ve ClickUp Brain'i kullanarak sezgisel arayüzü üzerinden görüntüler oluşturun, fikirlerinize isim verin veya yaratıcı notlarınızı özetleyin

Entegre görev yönetimi : Tüm tasarım görevlerini : Tüm tasarım görevlerini ClickUp Görevleri içinde yönetin. Son teslim tarihlerini ayarlayın, takım üyelerini atayın ve özel durumlar, alt görevler ve bağımlılıklar ile ilerlemeyi izleyin

Gerçek zamanlı işbirliği : Görevlere doğrudan yorum yapın, paydaşları etiketleyin ve sprintler boyunca tasarım yinelemelerini izleyin. Pazarlama, ürün ve geliştirme takımlarıyla tek bir yerden işbirliği yapın

Figma gömülü ve 1.000'den fazla entegrasyon: Figma prototiplerini doğrudan görevlere, beyaz tahtalara veya belgelere gömün. Ayrıca, Slack, Google Drive, Notion ve diğer araçlarla bağlantı kurarak yaratıcı iş akışlarını merkezileştirin

ClickUp sınırlaması

Yeni başlayanlar için hafif bir öğrenme eğrisi vardır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, başıma gelen en iyi şey. 3 yan kuruluşun ana şirketi olan Kredo Inc. 'de Sanat Yönetmeni olarak çalışıyorum. Bir tasarımcı takımını yönetiyorum, bu yüzden ClickUp proje yönetimi, zaman yönetimi, iş dağıtımı ve çok daha fazlasında bana yardımcı oluyor!

ClickUp, başıma gelen en iyi şey. 3 bağlı şirketin ana şirketi olan Kredo Inc. 'de Sanat Yönetmeni olarak çalışıyorum. Bir tasarımcı takımını yönetiyorum, bu yüzden ClickUp proje yönetimi, zaman yönetimi, iş dağıtımı ve çok daha fazlasında bana yardımcı oluyor!

2. Framer (Etkileşimli web sitesi tasarımı ve gerçek zamanlı prototipleme için en iyisi)

framer aracılığıyla

Framer, tasarım araçlarının hassasiyetini üretim için hazır sitelerin gücüyle birleştirir. En öne çıkan özelliği, arka planda React bileşenleriyle çalışan gerçek zamanlı, kodsuz bir düzenleyici kullanarak tuvalden canlı web sitesine geçme yeteneğidir.

Tasarımcılar, otomatik düzenler, etkileşimli öğeler ve yerleşik animasyonları kullanarak, tasarım sürecinde geliştiricilere aktarılmaya gerek kalmadan ürünler gibi davranan duyarlı web tasarımları oluşturabilir. Çoklu cihaz önizlemeleri, yerleşik CMS ve yerel barındırma ile prototipler, doğrudan platform içinde son derece kaliteli çıktılara dönüştürülür.

Framer'ın en iyi özellikleri

Framer Motion'ı kullanarak kod yazmadan kaydırma efektleri, paralaks ve döngü geçişleri gibi karmaşık animasyonlar ekleyin

Koleksiyonlar, sürükle ve bırak düzenleme ve gerçek zamanlı site güncellemeleri gibi görsel CMS ile dinamik içeriği yönetin

Hazırlama, geri alma, yerleşik analitik, GDPR uyumlu A/B testi, otomatik SEO, SSL ve global barındırma ile anında yayınlayın

Framer sınırlaması

Arayüz, belirsiz simgeler ve zayıf gezinme özelliği ile yeni başlayanlar için netlikten yoksundur ve rehberli sınıf ayarlarında bile basit görevlerin tamamlanmasını zorlaştırır

Framer fiyatlandırması

Kişisel planlar

Mini : 10 $/ay

Temel : 20 $/ay

Pro: Aylık 30 $

İş planları

Başlangıç : 75 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Fiyat : 200 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Framer puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (800+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Framer hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle deniyor

Figma, siz yapmadan önce ne aradığınızı bilir. Konseptlerden tam teşekküllü tasarımlara, tel kafeslerden son renderlara ve web siteleri ve pazarlama amaçlı dijital dışa aktarımlara kadar. Figma, işimizdeki çeşitli iş akışlarına %100 entegre edilmiştir.

Figma, siz yapmadan önce ne aradığınızı bilir. Konseptlerden tam teşekküllü tasarımlara, tel kafeslerden son renderlara ve web siteleri ve pazarlama amaçlı dijital dışa aktarımlara kadar. Figma, işimizdeki çeşitli iş akışlarına %100 entegre edilmiştir.

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3. Uizard (Hızlı AI destekli maketler ve prototipler için en iyisi)

uizard aracılığıyla

Uizard, metin komutlarını, ekran görüntülerini veya elle çizilmiş eskizleri saniyeler içinde düzenlenebilir prototiplere dönüştüren, AI öncelikli bir tasarım aracı ve Figma alternatifidir. Autodesigner özelliği, basit metin girişlerinden çok ekranlı maketler oluşturur.

Ayrıca, tasarımlarınıza hızlı bir başlangıç yapmak için tel kafesleri veya ekran görüntülerini tarayabilirsiniz. Uizard ile, tasarımcı olmayanlar için bile fikirden prototipe geçiş sorunsuz ve sezgisel bir süreç haline gelir.

Uizard'ın en iyi özellikleri

Birkaç cümle yazarak tam kullanıcı arayüzleri ve çoklu ekran akışları oluşturun; düzen, bileşenler ve temel gezinme AI tarafından halledilir

Görüntülerden veya URL'lerden uyumlu UI temaları oluşturun ve kullanıcıların odaklanacağı yerleri tahmin eden dikkat haritaları alın

Tasarım sürecinde birden fazla takım üyesi aynı anda yorum yapabilir ve düzenleme yapabilir, ardından tıklanabilir prototipleri veya geliştirici dostu CSS/React snippet'lerini dışa aktarabilir

Uizard sınırlaması

Uizard Autodesigner genellikle benzer düzenleri yeniden kullanır, bu da çıktıların genel bir izlenim bırakmasına neden olur. Fikir üretmek için harikadır, ancak daha sonra tasarımları büyük ölçüde iyileştirmeniz gerekecektir

Uizard fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro : Aylık 19 $

İş : 39 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma; büyük takımlar (15+) için özel olarak tasarlanmış, yıllık faturalandırma

Uizard puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (45 yorum)

Capterra: 4,6/5 (190+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Uizard hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle deniyor

Uizard sayesinde artık fikrimi kafamda hayal etmek zorunda kalmıyorum; hızlıca çizebiliyorum. Bu, tasarım oluşturma sürecini çok daha hızlı hale getiriyor.

Uizard sayesinde artık fikrimi kafamda hayal etmek zorunda kalmıyorum; hızlıca çizebiliyorum. Bu, tasarım oluşturma sürecini çok daha hızlı hale getiriyor.

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4. Penpot (Açık kaynak, geliştirici dostu UI tasarımı ve prototipleme için en iyisi)

penpot aracılığıyla

Penpot, tam kontrol ve esneklik isteyen takımlar için tasarlanmış ücretsiz, web tabanlı, açık kaynaklı bir prototip oluşturma aracıdır. Genellikle en iyi Figma alternatiflerinden biri olarak kabul edilen bu araç, CSS Flex/Grid düzeni, düzenlenebilir SVG tabanlı tasarımlar ve kod inceleme modu gibi özellikler sayesinde tasarımcılar ve geliştiriciler arasında sorunsuz bir işbirliği sağlar.

Gerçek zamanlı çok oyunculu düzenleme, çapraz platform desteği (kendi kendine barındırma dahil) ve kullanım sınırı olmayan Penpot, tasarım/geliştirme sinerjisini teşvik ederken abonelik engellerini ortadan kaldırır.

Penpot'un en iyi özellikleri

Üretim kodunu (CSS Flexbox/Grid) yansıtan duyarlı düzenler oluşturun, böylece geliştiriciler tasarımda oluşturulanları tam olarak kullanabilirler

Daha sorunsuz geliştirici devriyesi için İnceleme modu aracılığıyla tasarımlardan otomatik olarak CSS, HTML/SVG işaretlemesi oluşturun

Katmanları/filtre türlerini hızlıca bulun ve yönetin, boole işlemleri, degrade dolgular, serbest el yolları, iç içe çerçeveler ve odak modunu kullanın

Penpot sınırlaması

Penpot, büyük veya uzun vadeli projeleri işlerken yavaş ve hatalı çalışabilir ve ağır prototipler altında performans düşebilir

Penpot fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: 7 $/düzenleyici/ay

Enterprise: 950 $/kuruluş/ay

Penpot puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Penpot hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor

Takımım, açık kaynak platformuyla tasarımcılar ve mühendisler arasında sorunsuz bir şekilde prototipler oluşturabildi

Takımım, açık kaynak platformuyla tasarımcılar ve mühendisler arasında sorunsuz bir şekilde prototipler oluşturabildi

5. Mockplus (Gerçek zamanlı işbirliği ile hızlı web/uygulama prototipleme için en iyisi)

mockplus aracılığıyla

Mockplus, hız ve basitlik için tasarlanmış bir tarayıcı ve masaüstü prototipleme aracı ve tasarım işbirliği yazılımıdır. Sürükle ve bırak tel kafes oluşturma, etkileşimli öğeler ve yerleşik UI kitlerinin yanı sıra paylaşılan varlık kitaplıkları ve canlı takım düzenlemeyi destekler.

Takımlar, eskizden tıklanabilir bir prototipe geçebilir, geliştirici özellikleriyle açıklamalar ekleyebilir ve PDF veya çevrimdışı olarak dışa aktarabilir. Figma'nın bir alternatifi olan Mockplus, manuel düzeltme gerektirmeden geliştiriciye hazır ayrıntıları otomatik olarak oluşturan Auto-Specs özelliğini de içerir.

Mockplus'ın en iyi özellikleri

Bölme, solma, kaydırma veya vurgu farklılıklarıyla tasarım yinelemelerini hızlıca karşılaştırın

Figma, Adobe XD, Photoshop veya Axure'dan otomatik olarak özellikler oluşturun, ardından bunları manuel işaretlemelerle (metin, boşluk, renk, koordinat araçları) geliştirin

Geliştirme aktarımını kolaylaştırmak için yerleşik sıkıştırma özelliği ile tasarım özellikleri görünümünden doğrudan platforma özel varlıkları ve CSS kod parçacıklarını dışa aktarın

Mockplus sınırlamaları

Tasarım yüklemeleri eklenti entegrasyonları veya ZIP dosyası sürükle ve bırak ile sınırlıdır, bu da daha hızlı proje kurulumu için doğrudan tarayıcı yüklemelerini tercih eden kullanıcılar için sakıncalıdır

Mockplus fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz (10 kullanıcıya kadar, zaman sınırı yok)

Premier : 6,20 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Mockplus puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Mockplus hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor

UX tasarımcıları, hi-fi prototipler, varlık yönetimi ve kodlama için harika bir araç, hepsi tek bir bulut tabanlı uygulamada. Eklentiler, takımdaki diğer üyelere ve Mockplus'ta çalışanlara da aktarmak için harikadır.

UX tasarımcıları, yüksek kaliteli prototipler, varlık yönetimi ve kodlama için harika bir araç, hepsi tek bir bulut tabanlı uygulamada. Eklentiler, takımdaki diğer üyelere ve Mockplus'ta çalışanlara iş devretmek için mükemmeldir.

👀 Biliyor muydunuz? Efsanevi Nike Swoosh logosu 1971 yılında Carolyn Davidson adında bir üniversite öğrencisi tarafından tasarlandı ve ona bunun için sadece 35 dolar ödendi! Bu, tarihin en ikonik logolarından biri, bugünün benzin fiyatına mal oldu.

6. Sketch (macOS yerel ş Akışı'nda UI/UX tasarımı için en iyisi)

sketch aracılığıyla

Sketch, kullanıcı arayüzleri ve etkileşimli prototipler oluşturmak için tasarlanmış, macOS'a özel vektör tabanlı bir grafik tasarım aracıdır. Sezgisel tasarım iş akışlarına odaklanan temiz ve dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen bir arayüz sunar.

Bu Figma alternatifi, duyarlı ekranlar, simgeler ve etkileşimli akışlar tasarlamak için uygundur. Sketch, CSS dışa aktarma ve geniş bir eklenti ekosistemi ile geliştiricilere aktarımı kolaylaştırır.

Sketch'in en iyi özellikleri

Kalem aracını kullanarak özel şekiller, boole işlemleri, ayarlanabilir köşe stilleri ve yol manipülasyonu oluşturun

Ölçüm (Sketch Measure), otomasyon, varlık dışa aktarma ve kullanıcı arayüzü geliştirmeleri gibi görevler için sayısız topluluk eklentisinden yararlanın

Geliştirilmiş sıcak nokta seçimi ve özelleştirilebilir prototip görünürlüğü ile sanat panolarını sıcak noktalarla bağlayın ve akışları doğrudan iOS cihazlarda önizleyin

Sketch sınırlamaları

Yalnızca macOS'ta kullanılabilir ve büyük dosyalarda veya eski donanımlarda yavaşlama gösterebilir, bu da onu çapraz platform takımları veya karmaşık proje izleme için daha az ideal hale getirir

Sketch fiyatlandırması

Standart abonelik : Düzenleyici başına aylık 12 $ (aylık faturalandırılır)

İş aboneliği : Düzenleyici başına aylık 22 $ (yalnızca yıllık faturalandırılır)

Yalnızca Mac lisansı: Koltuk başına 120 $; 1 yıllık güncelleme dahil

Sketch puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (800+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Sketch hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle deniyor

2014'ten beri iPhone kullanıcı arayüzleri, simgeleri ve tanıtım materyalleri oluşturmak için Sketch kullanıyorum. Görüntüleri ve vektörleri oluşturmak, paylaşmak ve dağıtmak çok kolay.

2014'ten beri iPhone kullanıcı arayüzleri, simgeleri ve tanıtım materyalleri oluşturmak için Sketch kullanıyorum. Görüntüleri ve vektörleri oluşturmak, paylaşmak ve dağıtmak çok kolay.

7. Adobe XD (Yerel Creative Cloud entegrasyonu ile çapraz platform tasarımı için en iyisi)

adobe XD aracılığıyla

Adobe XD, web, mobil ve ses arayüzlerinde çalışan tasarımcılar için geliştirilmiş vektör tabanlı bir UI tasarım aracıdır. Photoshop ve Illustrator gibi araçlarla sıkı entegrasyonu sayesinde, Adobe ekosistemine zaten dahil olan takımlar için özellikle kullanışlıdır.

Bu Figma alternatifi daha zor öğrenilse de, XD etkileşimli prototipler ve tasarım sistemleri oluşturmak için kapsamlı özellikler sunar. Son güncellemelerle, iş akışlarını kolaylaştıran AI destekli özellikler de eklendi. Örneğin, içeriğe duyarlı düzen ve otomatik yeniden boyutlandırma, tekrarlayan görevleri hızlandırır.

Adobe XD'nin en iyi özellikleri

Tek bir bileşende birden çok duruma sahip dinamik UI öğeleri (anahtarlar veya açılır menüler gibi) oluşturun

Zaman çizelgesini düzenlemeye gerek kalmadan, çalışma yüzeyleri arasında hareket ve mikro etkileşimler ekleyin

Tasarım öğelerini hızla çoğaltın ve hızlı düzen oluşturmak için verilerle otomatik olarak doldurun

Adobe XD sınırlaması

Üretken AI araçları, özellikle Photoshop entegrasyonu üzerinden erişildiğinde, sınırlı komut istemleri ile kullanımı kolay ve rafine değildir

Adobe XD fiyatlandırması

Adobe Creative Cloud Tüm Uygulamalar aboneliğinin bir parçası olarak mevcuttur

Adobe XD puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Adobe XD hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle deniyor

XD, takımımızın mağaza markalaştırma, kiosk tabelaları veya yönlendirme sistemleri gibi fikirleri daha hızlı sunmasını sağladı.

XD, takımımızın mağaza markalaştırma, kiosk tabelaları veya yönlendirme sistemleri gibi fikirleri daha hızlı sunmasını sağladı.

8. Canva (Görsel tasarım ve pazarlama içeriği için en iyisi)

canva aracılığıyla

Figma alternatifi Canva, kodlama becerisi olmayan tasarımcılar, pazarlamacılar ve takım üyeleri için bulut tabanlı bir tasarım platformudur. Sürükle ve bırak arayüzü, geniş şablon kitaplığı ve yerleşik işbirliği araçları sunar.

Takımlar, gerçek zamanlı yorumlar, paylaşılan klasörler ve kolay marka varlık yönetimi sayesinde dakikalar içinde sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler ve hatta GIF'ler oluşturabilir.

Canva'nın en iyi özellikleri

Biçimler arasında tek tıklamayla yeniden boyutlandırma (Instagram, LinkedIn, baskı), ayrıca çok kanallı kullanım için şeffaf PNG, PDF ve MP4 dosyaları

Yerleşik sunum modu, basit zaman çizelgesi animasyonu ve otomatik altyazı özellikleri

Magic Write ve Magic Media dahil olmak üzere Canva'nın AI araç setini kullanarak düzenleri, görüntüleri ve metinleri otomatik olarak oluşturun

Canva sınırlaması

Canva geniş bir tasarım kitaplığı sunsa da, özel veya profesyonel düzeyde çıktılar için hassasiyetten yoksundur ve kullanıcıları genellikle daha özel tasarım araçlarına geçmeye zorlar

Canva fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Canva Pro : Bir kullanıcı için aylık 15 ABD doları

Canva Teams : Kullanıcı başına aylık 10 $; En az 3 kullanıcı gerekir (aylık 30 $)

Canva Enterprise: Özel fiyatlandırma

Canva puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (12.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Canva hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle deniyor

Canva, herkesin birkaç düğme tıklamasıyla anında profesyonel düzeyde içerik oluşturmasına olanak tanıyan gizli silahtır. Canva'yı tek başına kullanarak tüm işimi kurdum.

Canva, herkesin birkaç düğme tıklamasıyla anında profesyonel düzeyde içerik oluşturmasına olanak tanıyan gizli silahtır. Canva'yı tek başına kullanarak tüm işimi kurdum.

9. Moqups (Hafif tel kafes oluşturma, diyagram oluşturma ve etkileşimli prototip oluşturma için en iyisi)

moqups aracılığıyla

Moqups, takımların tamamen tarayıcıdan tel kafesler, diyagramlar ve etkileşimli prototipler tasarlamasına olanak tanıyan, web tabanlı bir görsel işbirliği platformudur. Maketlerin ötesinde, akış şemaları, site haritaları, UML ve grafikleri destekleyerek erken aşama görsel planlama için çok yönlü bir merkez haline getirir.

Cömert şablon kitaplıkları ve gerçek zamanlı düzenleme ile, işlevler arası takımların çevrimiçi olarak beyin fırtınası yapması, tasarlaması ve birlikte yinelemesi için tasarlanmıştır.

Moqups'un en iyi özellikleri

Şık tasarımlar için hazır UI bileşenlerine (iOS, Android, Bootstrap) ve simge paketlerine (Font Awesome, Material, AWS, Cisco) erişin

Yapışkan notlar, açıklama notları ve canlı yorumlar kullanarak geri bildirim toplayın ve tasarım tartışmalarına yön verin

Sürükle ve bırak sayfa düzenleme, klasör desteği ve Ana Sayfalar, karmaşık akışlarda tasarım tutarlılığını korumaya yardımcı olur

Moqups sınırlamaları

Akış şeması konektörleri, özellikle ayrıntılı süreç haritaları oluşturan kullanıcılar için sezgisel olmayan ve kullanımı zor olabilir

Moqups fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Solo : 12 $/ay

Takım : Aylık 24 $

Sınırsız: 65 $/ay

Moqups puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Moqups hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor

Moqups, özellikle ihtiyacınız olan çoğu özelliğe sahip küçük çözünürlüklü tel kafesler tasarlarken kullanımı kolay ve süper hızlıdır. Ek olarak, son kullanıcılar için düşük kaliteli bir prototip oluşturmak için kümeler oluşturmaya izin verir. Bunun dışında, kullanıcılar projeler arasında tek tek öğelerini/görüntülerini rahatça yükleyebilir ve daha hızlı çalışmak için şablonlar oluşturabilir. Ayrıca, yeni tablo öğesi eski tablodan çok daha iyidir ve daha fazla çeviklik sağlar.

Moqups, özellikle ihtiyacınız olan çoğu özelliğe sahip küçük çözünürlüklü tel kafesler tasarlarken kullanımı kolay ve süper hızlıdır. Ek olarak, son kullanıcılar için düşük kaliteli bir prototip oluşturmak için kümeler oluşturmaya izin verir. Bunun dışında, kullanıcılar tek tek öğelerini/görüntülerini projeler arasında rahatça yükleyebilir ve daha hızlı çalışmak için şablonlar oluşturabilir. Ayrıca, yeni tablo öğesi eski tablodan çok daha iyidir ve daha fazla çeviklik sağlar.

10. UXPin (Gerçek kod bileşenleriyle etkileşimli prototip oluşturma için en iyisi)

uXPin aracılığıyla

UXPin, tasarım takımlarının düzenleyiciyi terk etmeden gerçek uygulamalar gibi davranan karmaşık prototipler oluşturmasına yardımcı olur. Etkileşimli durumlar, değişkenler, otomatik düzen ve koşullu mantık ile gelişmiş kullanıcı akışlarını simüle edebilir ve gerçekçi senaryoları test edebilirsiniz.

Birleştirme özelliği, Git veya Storybook'tan alınan gerçek kodlanmış bileşenler aracılığıyla tasarım ve geliştirme arasındaki boşluğu doldurur. UXPin ayrıca yeni AI yetenekleriyle tasarım sürecini geliştirerek tasarım tutarlılığını basitleştirir. UI tasarımı için güçlü bir araç olan UXPin, sorunsuz geçişler isteyen takımlar için mükemmel bir seçimdir.

UXPin'in en iyi özellikleri

Statik bağlantı prototiplerinden çok daha gelişmiş, mantık tabanlı etkileşimler ve dinamik durumlarla gerçek kullanıcı deneyimlerini simüle edin

Yerleşik değişkenleri, koşullu durumları, ifadeleri ve çoklu etkileşim tetikleyicilerini kullanın

Kodlanmış React bileşenlerini doğrudan prototiplerinize birleştirin, böylece geliştiriciler ve tasarımcılar aynı kaynak üzerinden çalışabilir

UXPin sınırlaması

Tasarım sistemi bileşenleri projeler arasında tutarlı bir şekilde güncellenmez, bu da değişikliklerin beklendiği gibi yansıtılacağına güvenmeyi zorlaştırır

UXPin fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

UXPin puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar UXPin hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle deniyor

Tıklanabilir prototipler oluşturma ve bunları harika gösterme konusunda harika bir deneyim yaşadım. Şimdiye kadar, yarattığım işlerden memnunum.

Tıklanabilir prototipler oluşturma ve bunları harika gösterme konusunda harika bir deneyim yaşadım. Şimdiye kadar, yarattığım işlerden memnunum.

11. Lunacy (Platformlar arasında çevrimdışı kullanılabilen UI/UX tasarımı için en iyisi)

via Lunacy

Lunacy, Icons8 tarafından geliştirilen, UI/UX tasarımcılarına Figma'ya güçlü bir alternatif sunan, ücretsiz ve tüm özelliklere sahip bir tasarım yazılımıdır. Bu platform Windows, macOS ve Linux'ta yerel olarak çalışır ve temel işlevlerine erişmek için sabit bir internet bağlantısı gerektirmez.

Ayrıca, hızlı yinelemeleri çok daha hızlı hale getiren güçlü AI özellikleriyle birlikte gelir. Ayrıca Lunacy, devasa bir yerleşik varlık kitaplığına (simgeler, illüstrasyonlar, fotoğraflar, UI kitleri) erişim sunar ve otomatik Z indeksleme, katman seçimi ve öğeleri tuvalden doğrudan üretim koduna senkronize eden canlı Bağlantılı Tasarım özelliği gibi benzersiz dokunuşlar sunar.

Lunacy'nin en iyi özellikleri

Otomatik ayarlanan yazı tipi renkleri ve katmanlama (otomatik Z-indeks), akıllı katman seçimi ve anında görüntü değiştirme araçlarını kullanın

Bulut modu, gerçek zamanlı düzenleme, yorumlar, çıkartmalar ve sesli notlar ile çevrimdışı masaüstü desteği eklediğinden, takım üyeleriyle canlı olarak işbirliği yapın

Rutin görevleri hızlandırmak için arka plan kaldırma, görüntü yükseltme, avatar ve yer tutucu metin oluşturucuları destekleyen AI destekli araçlar

Lunacy sınırlaması

Büyük tasarım dosyalarını işlemek genellikle çökmeler ve pencere titremesi veya arayüz öğelerinin kaybolması gibi kullanıcı arayüzü sorunları dahil olmak üzere performans sorunlarına yol açar

Lunacy fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 14,98 $, aylık faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Lunacy puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Lunacy hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor

PC'de eskiz dosyalarını açmam gerektiğinde kullandığım harika bir ücretsiz araçtır. Piyasadaki en iyi UX prototip oluşturma aracı olmayabilir, ancak ücretsizdir ve acil işler için veya Mac'iniz bozulduğunda çok yararlı olabilir.

PC'de eskiz dosyalarını açmam gerektiğinde kullandığım harika bir ücretsiz araçtır. Piyasadaki en iyi UX prototipleme aracı olmayabilir, ancak ücretsizdir ve acil işler için veya Mac'iniz bozulduğunda çok yararlı olabilir.

Neden Figma AI Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Figma şık, popüler ve AI ile donatılmış bir yazılımdır, ancak bu herkes için işe yaradığı anlamına gelmez.

Bazı kullanıcıların karşılaştığı engeller ve Figma AI alternatiflerini keşfetmenin daha mantıklı olabileceği nedenler şunlardır:

Sınırlı özelleştirme: Temel prototiplemeyi basitleştirebilse de, Figma'nın yapay zeka destekli prototipleme özelliği, son derece etkileşimli veya özel prototipler oluşturmak için sınırlamalara sahip olabilir ve genellikle gelişmiş etkileşimler için manuel kurulum gerektirir

Karmaşık iş akışları için hantal: Figma, tel kafesler ve kullanıcı arayüzü için harikadır, ancak etkileşimli prototipleri büyük ölçekte yönetmek veya daha geniş proje sistemleriyle entegre etmek zor olabilir

Tasarım dışındaki işbirliği eksiklikleri: Figma'nın işbirliği araçları tasarımcılar için geliştirilmiştir. Ancak geliştiriciler, pazarlamacılar veya proje yöneticileriyle yakın bir şekilde çalışıyorsanız, entegre belgeler, geri bildirim döngüleri veya görev yönetimi gibi tasarım dosyalarının ötesinde bir şeye ihtiyacınız olabilir

Dosya şişmesi ve performans sorunları: Tasarım sistemlerinin ve paylaşılan kütüphanelerin büyümesi ile takımlar genellikle yavaş performanstan şikayet ederler. Daha optimize bir platforma geçmek, yükleme hızını ve ş Akışı akıcılığını önemli ölçüde artırabilir.

ClickUp ile daha akıllı tasarlayın, daha iyi işbirliği yapın ve daha hızlı oluşturun

Figma AI, özellikle erken fikir oluşturma ve prototipleme aşamalarında tasarım sürecine değer katar. Ancak büyük ölçüde tasarım sınırları içinde kalır.

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ClickUp Beyaz Tahtalarına entegre ClickUp Brain ile AI destekli öneriler, içerik oluşturma, beyin fırtınası ve gerçek zamanlı işbirliği elde edersiniz. Süreçlerinizin her parçasını birbirine bağlar: görevler, zaman çizelgeleri, belgeler, tasarım geri bildirimleri ve takım iletişimi.

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