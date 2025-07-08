2025'te Satış Başarısı için 10 monday.com CRM Şablonu

Sistem olmadan satış yönetimi, bir eliniz bağlıyken potansiyel müşterileri, takip işlemlerini ve anlaşma güncellemelerini idare etmeye çalışmak gibidir. Dağınık, kaotik ve en kötüsü de maliyetlidir.

İşte burada CRM şablonları devreye girer. Potansiyel müşteri ve satış süreci yönetimine başlamak için en hızlı yoldur. İster yeni potansiyel müşterileri izliyor ister devam eden anlaşmaları geliştiriyor olun, doğru şablon her şeyi düzenli tutar ve ilerlemeyi sağlar.

Temel izleme özelliklerinin ötesine geçen monday.com CRM şablonunu veya diğer özelleştirilebilir şablonları kullanabilirsiniz. Bu kılavuz, en iyilerini size tanıtıyor!

İyi bir monday.com CRM şablonu nedir?

Yüksek performanslı, önceden yapılandırılmış bir CRM şablonu, sadece iletişim bilgilerinden daha fazlasını içerir; müşteri verilerini düzenler, satışlara öncelik verir ve devam eden anlaşmaları izler. Karmaşık yazılımlar gerektirmeden CRM sürecinizi optimize eder.

Monday CRM şablonlarını kullanmayı düşünüyorsanız, aşağıdakileri yapmanıza izin verdiğinden emin olun:

Her aşamada potansiyel müşterileri izleyin : İlk temastan kapalı-kazanılmış aşamaya kadar tüm satış süreci sütunlarını temizleyin

Doğru verileri bir bakışta saklayın : İletişim bilgileri ve diğer müşteri verileri, son temas noktaları, anlaşma değeri ve daha fazla anlaşma olasılığı

İlerlemeyi kolaylıkla görselleştirin : Panolar, Gösterge Panelleri veya Gantt görünümleri, devam eden anlaşmaların merkezi bir yerde eksiksiz bir görünümünü sunar

Sürecinize göre özelleştirin : Pazarlama kampanyası boyunca benzersiz satış akışınıza uyacak şekilde uyarlanabilir aşamalar, etiketler ve alanlar

Tekrarlayan eylemleri otomatikleştirin : Takip görevleri, durum değişiklikleri veya uyarılar için kurallar oluşturarak potansiyel müşteri yönetimini optimize edin ve zamandan tasarruf edin

Araçlarınızla entegre edin: E-postaları, takvimleri ve potansiyel müşteri yakalama formlarını : E-postaları, takvimleri ve potansiyel müşteri yakalama formlarını CRM platformunuzda sorunsuz bir şekilde senkronize etme yeteneği

Kısacası? En iyi CRM şablonları zor işleri yapar, böylece takımınız sıralama yerine satışa odaklanabilir.

🧠 İlginç Bilgi: CRM'ler ve dijital gösterge panelleri ortaya çıkmadan önce, National Cash Register Company'nin kurucusu John H. Patterson sayesinde yapılandırılmış satış stratejileri zaten yaygınlaşmıştı. 1900'lerin başlarında Patterson, satış ekibini senaryolu sunumlar, müşteri profilleme ve resmi satış eğitim programları kullanarak eğitti. Hatta performansı ve tutarlılığı artırmak için rol yapma ve bölgeye dayalı satış yöntemlerini de ilk kez uyguladı. Bu erken yenilikler, modern satış kılavuzlarının ve süreçlerinin temelini oluşturdu.

monday.com CRM Şablonları

Aşağıdaki monday.com CRM şablonlarının her biri, satış veya müşteri iş akışınızın belirli bir bölümünü basitleştirmek için özel olarak tasarlanmıştır ve takımınızın sonuç odaklı çalışmasına yardımcı olur.

1. Pazarlama Faaliyetleri Şablonu

Birden fazla kanalda kampanyalar, talepler ve son tarihler arasında koşturuyor musunuz? Pazarlama Faaliyetleri Şablonu, tüm pazarlama ekosistemini tek bir yerde düzenli tutar.

Takımları uyumlu hale getirmek, teslim edilecekleri izlemek ve her kampanyanın zamanında ve tam görünürlükle yürütülmesini sağlamak için mükemmeldir. İster yeni bir ürün piyasaya sürüyor ister haftalık içerik yayınlarını yönetiyor olun, bu pano size yardımcı olacaktır.

Bu şablonu kullanarak işlerinizi şu şekilde kolaylaştırın:

Takımlar arasında kampanya planlamasını ve yürütmeyi merkezileştirin

Yaratıcı üretimi, inceleme döngülerini ve lansman tarihlerini izleyin

Pazarlama talepleri ve varlık alımı için özel formlar oluşturun

Haftalık, aylık veya kampanyaya göre ilerlemeyi görselleştirin

Onayları, hatırlatıcıları ve durum güncellemelerini otomatikleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Yüksek hacimli kampanyaları ve çoklu takım işbirliğini yöneten pazarlama takımları.

2. Gayrimenkul CRM Şablonu

Birden fazla listeyi, potansiyel müşteriyi ve gösterimi yönetmek, emlak sektörünün yoğun temposuna uygun bir sisteminiz yoksa kısa sürede çok zor hale gelebilir.

Gayrimenkul CRM Şablonu, acenteler, komisyoncular ve takımların emlak listelerinden alıcılarla iletişime kadar her şeyi düzenlemelerine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Satış döngünüzü basitleştirir, böylece spreadsheets yönetmek yerine anlaşmaları kapatmaya odaklanabilirsiniz.

Bu şablonu aşağıdakiler için kullanarak en iyi şekilde yararlanın:

Fiyat, konum ve durum için özel alanlar ile emlak listelerini düzenleyin

İlk temastan kapanışa kadar her potansiyel müşterinin ilerlemesini izleyin

Açık ev etkinlikleri planlayın ve temsilcilere takip görevleri atayın

Temsilci, bölge veya satış aşamasına göre anlaşma akışınızı görselleştirin

Müşteri iletişimi ve aşama güncellemelerini otomatikleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Birden fazla mülkü ve alıcı adayını yöneten emlakçılar ve takımlar.

3. Müşteri Projeleri Şablonu

Birden fazla proje üzerinden potansiyel müşterileri yakalamaya çalışırken görünürlük her şeydir. Müşteri Projeleri Şablonu, görevleri düzenlemenize, zaman çizelgelerini yönetmenize ve iç takımlardan dış müşterilere kadar herkesin aynı sayfada kalmasına yardımcı olur.

Faturalandırılabilir saatleri, paylaşılan dosyaları ve gerçek zamanlı güncellemeleri, anahtar teslimatları takip etmeden yönetmek için tasarlanmıştır.

Bu şablonu kullanarak aşağıdakileri gerçekleştirin ve işlerinizi yolunda tutun:

Tüm müşteri projelerindeki ilerlemeyi tek bir yerden izleyin

Faturalandırılabilir saatleri kaydedin ve bunları proje görevlerine bağlayın

Paylaşılan dosyalar ve notlar kullanarak müşteriler ve iç takımlarla işbirliği yapın

Her görev için sahiplik ve son tarihler atayın

Durum, öncelik ve zaman çizelgesi görünümlerini kullanarak proje durumunu izleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Aynı anda birden fazla müşteriye yönelik proje yürüten ajanslar ve hizmet sağlayıcılar.

4. Müşteri Kaydı Şablonu

İlk izlenimler önemlidir, özellikle yeni bir müşteriyi karşılarken. Müşteri Kaydı Şablonu , her görevin, dönüm noktasının ve iletişimin sorunsuz bir deneyim için yapılandırılmasını sağlar.

Müşteri başarı, uygulama ve satış takımlarınızı bir araya getirerek hiçbir bilginin kaybolmamasını sağlar.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Her müşteri için adım adım onboarding iş akışları oluşturun

Hesaplar genelinde harcanan zamanı ve dönüm noktalarının tamamlanmasını izleyin

Sorumlulukların açıkça belirlendiği departmanlar arasında uyumu sağlayın

Her müşteri panosunda notları, dosyaları ve anahtar güncellemeleri belgelendirin

Sorunsuz ilerleme için devirleri ve durum uyarılarını otomatikleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Müşteri başarısı ve uygulama takımları, yeni çalışanların işe alım sürecini standartlaştırmak için.

Kişiler Şablonu, potansiyel müşteri ve müşteri bilgilerini merkezileştirmenize yardımcı olan temel bir CRM şablonudur. Böylece takımınız kolayca arama yapabilir, filtreleyebilir ve harekete geçebilir. Artık dağınık elektronik tablolar veya yinelenen girdiler yok — sadece her türlü iletişim çabasını destekleyen net, düzenli kişi kayıtları var.

Bu şablonla başlamak için:

Kişileri sektör, rol ve bölgeye göre özelleştirilebilir alanlarla saklayın

Kişileri yaşam döngüsü aşamasına, potansiyel müşteri puanına veya etkileşim düzeyine göre segmentlere ayırın

Tüm müşteri etkileşimlerini kaydedin ve izleyin

Daha temiz veriler için yinelenen girdileri ortadan kaldırın

Formları veya CRM entegrasyonlarını kullanarak yeni girdileri otomatik olarak senkronize edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Düzenli bir iletişim merkezi arayan satış, pazarlama ve destek ekipleri.

6. Satış Materyallerini Destekleyen Şablon

En son sunum dosyasını veya ürün sayfasını aramak, satış görüşmesinin kendisinden daha uzun sürmemelidir. Satış Destek Materyalleri Şablonu, onaylanmış materyallerin canlı bir kütüphanesi görevi görür ve ekibinizin doğru materyalleri doğru zamanda bulmasını, talep etmesini ve dağıtmasını kolaylaştırır.

Satış ve pazarlama uyumlu çalışır ve temsilciler, satışları güvenle kapatmak için ihtiyaç duydukları her şeye her zaman sahip olur.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Pazarlama varlıklarını ürün, bölge veya satış aşamasına göre kategorize edin

Her dosyanın sürüm geçmişini ve güncelleme durumunu izleyin

Varlık oluşturma veya güncelleme için onay iş akışları kurun

Kaynakları doğrudan anlaşmalara veya kampanyalara bağlayın

Merkezi erişim ile marka tutarlılığını sağlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Varlık teslimi ve marka tutarlılığı konusunda işbirliği yapan satış ve pazarlama takımları.

7. Etkinlik Sonrası Fırsatlar Şablonu

Etkinlikler enerji yaratır, ancak geliri artıran şey takip işlemleridir. Potansiyel müşterileri yakalamak, sonraki adımları atamak ve fırsatları soğumadan satış sürecine aktarmak istiyorsanız, Etkinlik Sonrası Fırsatlar Şablonu'nu deneyin.

Bir fuar, web semineri veya yuvarlak masa toplantısından çıkmış olun, her konuşmanın anlamlı eylemlere dönüşmesini sağlar.

Bu şablonu kullanarak etkinlik sonrası ROI'yi artırın:

Etkinlik potansiyel müşterilerini kaydedin ve satış hunisi boyunca hareketlerini izleyin

Takip görevleri atayın ve hatırlatıcı tarihleri ayarlayın

Etkileşim veya potansiyele göre potansiyel müşterileri puanlayın ve önceliklendirin

Her bir potansiyel müşteri için notlar, dosyalar ve etkinliğe özel bağlam ekleyin

Fırsatları temsilci, etkinlik veya bölgeye göre filtreleyin ve segmentlere ayırın

🔑 İdeal kullanım alanları: Etkinliklerin yarattığı ilgiyi satış fırsatlarına dönüştüren satış ve pazarlama takımları.

8. Sipariş Formu Şablonu

Yüksek hacimli veya özel talepleri yönetirken manuel sipariş izleme işleri karmaşık hale mi geliyor? Sipariş Formu Şablonu, alım ve yerine getirme süreçlerinize netlik kazandırarak, takımınıza sipariş izleme, belgeleme ve onaylar için tek bir kaynak sağlar.

Bu şablonla siparişlerin kontrolünü ele alın ve şunları yapın:

Özelleştirilebilir formlar kullanarak ürün veya hizmet siparişlerini toplayın

Sipariş durumunu, ödemeleri ve gönderim zaman çizelgelerini izleyin

Yerine getirme görevlerini ve onayları doğru takımlara atayın

Siparişleri müşteri, bölge veya aciliyetine göre filtreleyin ve düzenleyin

Sipariş başına makbuzları, belgeleri veya satın alma notlarını ekleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Sipariş alımı, teslimat ve dokümantasyonu yöneten operasyon ve satış takımları.

9. Müşteri Talepleri Şablonu

Müşteri talepleri birikmeye başladığında, düzenli kalmak size avantaj sağlar. Müşteri Talepleri Şablonu, talepleri kaydetmek, doğru kişilere atamak ve her müşterinin zamanında ve yardımcı bir yanıt almasını sağlamak için basit bir yol sunar.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Gömülü formlar veya e-posta entegrasyonları aracılığıyla talepleri toplayın

Ticket'ları türüne veya aciliyetine göre doğru takımlara yönlendirin

Durum, öncelik ve sahip alanlarını kullanarak isteklerin ilerlemesini izleyin

Eskalasyonları ve çözüm uyarılarını otomatikleştirin

Çözülen taleplerin aranabilir bir arşivini tutun

🔑 İdeal kullanım alanları: Yüksek hacimli hizmet veya özellik taleplerini yöneten destek ve başarı ekipleri.

10. Compass Şablonu ile Hesap Yönetimi

Compass Şablonu ile Hesap Yönetimi, yüksek değerli hesapları yapı ve düzenli temas noktaları ile yönetmenize yardımcı olur. Tek bir özelleştirilebilir görünümde etkinlikleri izleyebilir, durumu takip edebilir ve uzun vadeli ilişkileri güçlendirebilirsiniz.

Bu şablonla müşteri stratejinizi güçlendirin:

Müşteri hesaplarında toplantıları, geri bildirimleri ve anahtar kişileri kaydedin

Müşteri KPI'larını, yenilemeleri ve risk göstergelerini izleyin

İç takip işlemlerini belirli sahiplere veya takımlara atayın

Üç aylık incelemeleri, ek satışları ve etkileşim faaliyetlerini planlayın

Hesapları boyut, gelir veya sağlık puanına göre segmentlere ayırın

🔑 İdeal kullanım alanları: Müşteri tutma ve uzun vadeli büyümeye odaklanan hesap yöneticileri ve müşteri başarı ekipleri.

monday.com Şablon Sınırlamaları

Monday.com, çok çeşitli CRM iş akışı araçları sunsa da, özellikle gelişen veya karmaşık ihtiyaçları olan satış takımları için bazı dezavantajları da vardır. Yazılımı ve şablonlarını kullanmadan önce göz önünde bulundurmanız gereken bazı sınırlamalar şunlardır:

Sınırlı CRM derinliği: monday. com öncelikle proje yönetimi için tasarlanmıştır, bu nedenle CRM şablonları yüzeysel olabilir. Özelleştirilebilir potansiyel müşteri puanlama, çok aşamalı tahmin veya gelişmiş anlaşma izleme gibi özellikler genellikle geçici çözümler veya üçüncü taraf entegrasyonları gerektirir

Daha düşük planlarda otomasyon sınırları: Yerleşik iş akışları yararlıdır, ancak monday.com, daha üst düzey bir plana geçmediğiniz sürece çalıştırabileceğiniz otomasyon sayısını sınırlar. Bu, şablon tabanlı iş akışlarınızın hızla sınırlara ulaşabileceği anlamına gelir

Parçalı raporlama: Ayrıntılı satış raporları veya gelir gösterge panelleri mi istiyorsunuz? CRM şablonları, ayrıntılı raporlama özelliği ile önceden yüklenmiş olarak gelmez ve bunları özelleştirmek zaman, çaba veya harici araçlar gerektirebilir

Veri yoğun iş akışlarında ölçeklendirme sorunları: Müşteri verileriniz büyüdükçe, monday.com panoları dağınık hale gelebilir ve gezinmesi zorlaşabilir. CRM şablonları her zaman yüksek hacimli, veri yoğun iş akışları için optimize edilmemiştir

Yerleşik e-posta araçlarının olmaması: monday. com, CRM şablonlarında yerel e-posta izleme veya iletişim günlüğü özelliği sunmaz. Müşteri konuşmalarını ve e-posta etkinliklerini izlemek için harici uygulamalara veya ayrı bir CRM platformuna ihtiyacınız olacaktır

Karmaşık iş akışları için sınırlı AI: monday. com CRM şablonları temel otomasyon sunar, ancak AI, standart olmayan satış döngülerini özelleştirmek veya benzersiz iş süreçlerine uyum sağlamak için yeterli derinliğe sahip değildir

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %32'si otomasyonun bir seferde sadece birkaç dakika zaman kazandıracağını düşünürken, %19'u haftada 3-5 saat zaman kazandıracağını söylüyor. Gerçekte ise, en küçük zaman kazanımları bile uzun vadede birikerek önemli bir fark yaratır. Örneğin, tekrarlayan görevlerde günde sadece 5 dakika tasarruf etmek, her çeyrekte 20 saatten fazla zaman kazanmanıza ve bu zamanı daha değerli, stratejik işlere yönlendirmenize olanak tanır. ClickUp ile son teslim tarihleri atamak veya ekip arkadaşlarını etiketlemek gibi küçük görevleri otomatikleştirmek bir dakikadan az sürer. Otomatik özetler ve raporlar için yerleşik AI Ajanlarınız varken, özel Ajanlar belirli iş akışlarını yönetir. Zamanınızı geri kazanın! 💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Security, ClickUp'ın özelleştirilebilir raporlama araçlarıyla rapor oluşturmaya harcanan zamanı %50 veya daha fazla azalttı ve takımlarının biçimlendirmeye daha az, tahminlere daha fazla odaklanmasını sağladı.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Özel CRM Yazılım Sistemleri

Alternatif monday. com Şablonları

Sadece iletişim panoları ve temel otomasyondan daha fazlasını isteyen takımlar için, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp var.

Monday.com ile karşılaştırıldığında, ClickUp'ın CRM'i Friday gibi hissettiriyor.

ClickUp'ta kendi CRM'inizi oluşturabilir ve satış, hizmet ve stratejiyi bir araya getiren ücretsiz şablonları kullanabilirsiniz.

Pipeline'ınızdaki her anlaşmayı izlemekten müşteri aramalarını, komisyonları ve raporları kaydetmeye kadar, tüm bunları gösterge panelinizden ayrılmadan yapabilirsiniz. ClickUp'ın özelleştirilebilir bileşenlere sahip şablonları ve gösterge panelleri, hassasiyetten ödün vermeden esnekliğe ihtiyaç duyan hızlı hareket eden takımlar için tasarlanmıştır.

Monday.com'un en iyi alternatifi olan ClickUp'ın CRM şablonlarını keşfedin.

1. ClickUp Gelişmiş CRM Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Gelişmiş CRM Şablonunu kullanarak özel potansiyel müşteri puanlama sistemleri kurun ve potansiyel müşterileri daha hızlı değerlendirin

Hassasiyet ve güce ihtiyaç duyan satış takımları için tasarlanan ClickUp Gelişmiş CRM Şablonu, tüm satış sürecini tam olarak kontrol etmenizi sağlar.

Potansiyel müşteri yakalamadan satışın kapanmasına kadar her temas noktası belgelenir, atanır ve otomatikleştirilir. Özel ClickUp Gösterge Panelleri ve çok aşamalı iş akışları ile yüksek hacimli veya karmaşık anlaşma döngülerini kolaylıkla desteklemek için tasarlanmıştır.

Bu görsel şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Anlaşma değeri, kaynak veya öncelik gibi Özel Alanlar ile çok aşamalı boru hatları oluşturun

Atamalarım Görünümü ile her fırsat için sahipleri atayın ve son tarihler belirleyin

Pano, Liste veya Tablo Görünümlerinde anlaşma ilerlemesini izleyin

ClickUp Otomasyonları ile takip işlemlerini, hatırlatıcıları ve potansiyel müşteri aktarımlarını otomatikleştirin

Gelir tahminlerini ve temsilci performansını gerçek zamanlı olarak görselleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Büyük veya karmaşık satış süreçlerini yöneten satış yöneticileri ve hızlı büyüyen takımlar.

💡 Profesyonel İpucu: Şablon etiketlerini veya renk kodlarını kullanarak potansiyel müşteri aşamalarını, sektörleri veya temsilci sahipliklerini görsel olarak ayırın. Bu, yoğun iş akışlarındaki karmaşayı azaltır ve manuel olarak filtreleme yapmaya gerek kalmadan anında netlik sağlar. Hem ClickUp hem de monday.com'da, renk kuralları anlaşma durumundaki değişikliklere göre dinamik olarak güncellenmek üzere otomatikleştirilebilir. Örneğin, bir potansiyel müşteri fırsat haline geldiğinde, görevinizin rengi sarıdan yeşile değişir. Bu, ekstra tıklama gerektirmeden hızlı tanıma sağlayan en iyi görsel satış yöntemidir.

2. ClickUp Basit CRM Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Basit CRM Şablonu'nu kullanarak minimum Özel Alanlar ve Görev Görünümleri ile temel unsurlara odaklanın

ClickUp Basit CRM Şablonu, potansiyel müşterileri izlemek ve takipleri yönetmek için temiz, kullanımı kolay bir sistem sunar. Gereksiz özellikleri ortadan kaldırır ve satış sürecini kontrol altında tutmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Karmaşıklık yerine hızı önemseyen serbest çalışanlar, tek başına çalışan girişimciler veya küçük takımlar için mükemmeldir.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanarak en iyi şekilde yararlanın:

İlgili kişi bilgileri, anlaşma aşaması ve durumu gibi potansiyel müşteri bilgilerini yakalayın

Potansiyel müşterileri öncelik, satış aşaması veya hizmet türüne göre düzenleyin

Sonraki adımları izleyin ve son teslim tarihleriyle birlikte takip işlemleri atayın

Pano veya Liste Görünümlerini kullanarak anlaşma ilerlemesini izleyin

Minimum kurulumla CRM'inizi yalın ve odaklı tutun

🔑 İdeal kullanım alanları: Az bakım gerektiren bir CRM isteyen serbest çalışanlar, danışmanlar ve küçük satış ekipleri.

3. ClickUp Komisyon İzleme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Komisyon İzleme Şablonu'nu kullanarak onayları ve ödeme ilerlemesini zahmetsizce takip edin

Komisyonları manuel olarak hesaplamak zaman alıcı ve hataya açıktır. ClickUp Komisyon İzleme Şablonu bu sorunu çözer.

Eşsiz ödeme yapınızı yansıtan esnek formüller ve alanlarla, temsilci, anlaşma veya ürün grubu başına kazançları izlemek için tasarlanmıştır. Komisyon sürecinin her aşamasında görünürlük sağlayarak, finans ve satış takımlarınızın senkronizasyonunu sağlar.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Kapalı anlaşmaları kaydedin ve komisyon kayıtlarına bağlayın

ClickUp Formül Alanlarını kullanarak sabit ücretli, kademeli veya yüzdeye dayalı ödemeler için formüller oluşturun

Ödeme durumunu ve onay kontrol noktalarını izleyin

Temsilci, ay veya ürüne göre kazançları izleyin

Tüm komisyon verilerini denetime hazır ve merkezi bir şekilde saklayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Doğru ve otomatik komisyon izleme ihtiyacı olan iş operasyonları ve finans takımları.

4. ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu'nun sürükle ve bırak aşamalarıyla darboğazları görsel olarak belirleyin ve çözün

Satış boru hattınız size sadece bir anlaşma listesinden daha fazlasını sunmalıdır. Bir sonraki adımda nereye odaklanmanız gerektiğini tam olarak belirtmelidir.

ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu, satış sürecinize uyum sağlayan dinamik, özelleştirilebilir bir boru hattı görünümü sunarak ilerlemeyi görselleştirmenize, darboğazları belirlemenize ve daha hızlı sonuç almanıza yardımcı olur. İster tek başına satış yapıyor ister tam bir takımı yönetiyor olun, iş akışınıza netlik kazandırır.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Sürükle ve bırak Kanban Görünümleri kullanarak aşama tabanlı boru hatları oluşturun

Anlaşma boyutu, iletişim bilgileri ve beklenen kapanış tarihi için Özel Alanlar ekleyin

ClickUp Görevleri'ni kullanarak temsilcileri atayın ve belirli fırsatlarla bağlantılı görevler oluşturun

Anlaşmaları bölge, ürün veya temsilciye göre filtreleyin

Otomasyonları kullanarak aşama güncellemelerini otomatikleştirin ve takip eylemlerini planlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Potansiyel müşterileri ve anlaşmaları yönetmek için özelleştirilebilir, görsel bir süreç akışı arayan satış ekipleri.

5. ClickUp Satış CRM Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satış CRM Şablonu ile tüm satış süreçlerinde temsilcilerin performansını gerçek zamanlı olarak görselleştirin

Satış yönetimi sorunsuz bir şekilde gerçekleşmelidir; araçlar veya elektronik tablolar arasında gidip gelmenize gerek olmamalıdır. ClickUp Satış CRM Şablonu, potansiyel müşterileri izlemek, satış sürecini takip etmek ve her müşteri etkileşimini belgelemek için merkezi bir sistem sunar.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Tüm potansiyel müşterileri, hesapları ve anlaşmaları tek bir akıcı görünümde izleyin

Takip, demo veya sözleşme incelemeleri için görevler oluşturun

Toplantıları, e-postaları ve notları doğrudan her hesapta kaydedin

Özel gösterge panelleri ve raporlama bileşenleriyle anlaşma ilerlemesini görselleştirin

ClickUp Brain ile içgörüler elde edin, satış performansı metriklerini (müşteri edinme oranı, ömür boyu değer ve müşteri kaybı oranı gibi) izleyin ve veriye dayalı karar almayı destekleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Tüm müşteri yolculuğunu tek bir alanda yönetmeye hazır satış ekipleri.

6. ClickUp Satış Raporu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satış Raporu Şablonu ile trendleri ve gelir ilerlemesini görsel olarak vurgulayın

Satış verileri, ancak bunlara göre harekete geçerseniz yararlıdır. ClickUp Satış Raporu Şablonu ile performans ölçütlerini görsel içgörülere dönüştürün. Gelir tahminlerinden bireysel temsilci izlemeye kadar her şey gerçek zamanlı olarak güncellenir, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız.

Bu şablonu kullanarak raporlamanızı nasıl geliştirebileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

Gelir, kazanma oranları ve anlaşma hızını görselleştirmek için özel Gösterge Panelleri oluşturun

Temsilciler, takımlar veya ürün kategorileri genelinde KPI'ları izleyin

Dahil edilen Görünümler ile hızlı yıllık, üç aylık ve aylık raporlar oluşturun

Raporları bölge, zaman aralığı veya satış aşamasına göre filtreleyin

ClickUp Hedefleri ile satış hedeflerini belirleyin, izleyin ve takip edin, böylece takımınız rapor bulgularına göre hedeflerine odaklanmaya ve hesap verebilir olmaya devam eder

Takım üyelerini veya misafirleri Çalışma Alanınıza davet ederek gerçek zamanlı işbirliği, geri bildirim ve satış raporlama faaliyetlerine ilişkin paylaşımlı görünürlük sağlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Hızlı, veriye dayalı içgörülere ihtiyaç duyan satış liderleri ve operasyon ekipleri.

7. ClickUp Satış Takip Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satış Takip Şablonu'nu kullanarak her satış faaliyetini ve erişim günlüğünü izleyin

Her gün birden fazla potansiyel müşteri, görev ve hedef yönetirken, düzenli olmak işin yarısıdır. ClickUp Satış Takip Şablonu, takımınıza tek bir adım bile kaçırmadan erişimleri kaydetmek, etkinlikleri izlemek ve ivmeyi sürdürmek için odaklanmış bir çalışma alanı sağlar.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Aramaları, e-postaları, toplantıları ve sosyal medya görevlerini tek bir yerde kaydedin

Potansiyel müşteri ilerlemesini takip edin ve durumları gerçek zamanlı olarak güncelleyin

ClickUp Dönüm Noktalarını kullanarak önemli başarıları (ör. satış kotasına ulaşmak) işaretleyin.

Faaliyetleri temsilci, anlaşma aşaması veya tarihe göre filtreleyin

Özel Görünümler'i kullanarak satışları ürün ve aya göre izleyin

Takip ve tekrarlanan satış faaliyetlerini otomatikleştirin (ör. aylık kontrol, rapor güncellemeleri)

🔑 İdeal kullanım alanları: Performans ve satış süreci faaliyetlerinin yapılandırılmış, günlük görünümüne ihtiyaç duyan satış temsilcileri ve yöneticiler.

8. ClickUp Satış Çağrıları Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satış Çağrıları Şablonunu kullanarak komut dosyalarını ve çağrı notlarını doğrudan her göreve gömün

Her satış konuşmasını hazırlamak, belgelemek ve takip etmek için kolay bir yol mu arıyorsunuz? ClickUp Satış Çağrıları Şablonu, iletişimlerinizi düzenli tutarak önemli bilgileri veya eylem öğelerini asla kaçırmamanızı sağlar.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Aramaları planlayın ve zaman, kişi ve amaç gibi anahtar ayrıntıları kaydedin

Arama notlarını, sonuçları ve müşteri geri bildirimlerini gerçek zamanlı olarak kaydedin

Aramadan hemen sonra takip görevleri ve son tarihler atayın

Aramaları müşteri türüne, ürüne veya bölgeye göre kategorize edin

ClickUp Zaman Takibi , etiketler, bağımlılık uyarıları ve e-posta entegrasyonunu kullanarak satış çağrılarını yönetmeyi kolaylaştırın ve zamanında takip edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Yüksek hacimde müşteri aramaları gerçekleştiren ve net belgelere ve takip süreçlerine ihtiyaç duyan satış ekipleri.

9. ClickUp Satış Süreci Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satış Süreci Şablonu ile tutarlı, tekrarlanabilir iş akışları oluşturun

Tutarlılık, herhangi bir satış ekibini büyütmenin anahtarıdır ve ClickUp Satış Süreci Şablonu bunu gerçekleştirmek için gerekli çerçeveyi sağlar. Potansiyel müşterilerin keşfinden kapanışa kadar tüm satış sürecinizi haritalandırır, böylece her temsilci ne yapacağını, ne zaman yapacağını ve anlaşmaları güvenle ilerletmek için ne yapması gerektiğini bilir.

Bu şablonu aşağıdakiler için kullanarak en iyi şekilde yararlanın:

Net görevler ve sorumlularla satış döngünüzün her aşamasını tanımlayın

Takım genelinde sorumlulukları atayın ve son tarihleri ayarlayın

Gerçek zamanlı durum güncellemeleriyle anlaşma hareketlerini ve ilerlemeyi takip edin

ClickUp Belgeleri ile satış kılavuzları, senaryolar veya pazar araştırmaları oluşturun ve üzerinde işbirliği yapın

Rutin eylemleri (ör. durum değişiklikleri, bildirimler) otomatikleştirerek manuel işleri azaltın

🔑 İdeal kullanım alanları: Tekrarlanabilir süreçler oluşturmak ve performansı büyük ölçekte artırmak isteyen satış ekipleri.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp, videoları doğrudan CRM görevlerine eklemenize olanak tanır. Bu, özellikle karmaşık müşteri geçmişlerini devrederken kullanışlıdır. Bir satış müdürünün hızlı bir özet kaydettiğini ve bunu bağlam için anlaşmaya eklediğini düşünün. Bu, herkesin uzun notları okumak veya senkronizasyon görüşmelerinde zaman kaybetmekten kurtarır. Bu sadece bir verimlilik hilesi değil, empati içeren bir iletişimdir.

ClickUp'ın CRM başarısı için daha akıllı bir seçim olmasının nedenleri

Doğru CRM şablonunu seçmek, işlevsellik, akış ve işinizi tamamlayan ve satış temsilcilerinizin yükünü hafifleten en iyi çözümü bulmakla ilgilidir.

monday. com ve şablonları, temel müşteri adayı izleme ve görev otomasyonu konusunda size yardımcı olabilir. Ancak ClickUp ve şablonları, kendi CRM ekosisteminizi oluşturmanıza olanak tanır ve bu da kaçırılan takip işlemleri ile kapanan anlaşmalar arasındaki farkı ortaya çıkarır.

ClickUp CRM şablonları, kapsamlı özelleştirme, gelişmiş yapay zeka ve karmaşık satış süreçlerine uyarlanabilir ölçeklendirme sunar. Her şablon, iş akışınıza göre özelleştirilebilir ve müşteri verilerini yakalamaktan gelir tahminine kadar CRM ve satış sürecinizin her aşamasında tek bir çalışma alanında size yardımcı olur.

Düzenli kalın ve sınırsız bir şekilde büyüyün. Monday ile başlayın, ancak ClickUp ile bitirin!