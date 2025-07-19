İK Takımları Üretken Yapay Zekayı Nasıl Kullanıyor: En Önemli Kullanım Örnekleri ve Gerçek Örnekler

"Bu aday gelecek hafta işe başlamamalı mıydı?"

Bu kafa karışıklığı genellikle, beş farklı yerde bulunan dosyalar, belirsiz sahiplik ve kaçırılan güncellemeler gibi, tutarsız bir işe alım sürecine işaret eder. 🔍

İşte burada AI destekli İK araçları devreye giriyor. Görevleri merkezileştiriyor, iletişimi kolaylaştırıyor ve manuel iş yükünüzü ortadan kaldırıyor.

Adayların taranmasından iş tanımlarının yazılmasına ve işe alım sürecinin kişiselleştirilmesine kadar, üretken yapay zeka, İK ekiplerinin kaos yaşamadan daha hızlı hareket etmesine ve uyumlu çalışmasına yardımcı olur. Kod yok. Karışıklık yok. Sadece akıllı, insan odaklı destek. ✨

🧠 İlginç Bilgi: Üretken AI, makine öğrenimi ve diğer akıllı araçlar, veri girişi, dosya düzenleme ve "Sonra yaparım" dediğiniz tüm işler gibi günlük görevlerinizin %60 ila 70'ini ücretsiz olarak yapabilir

⭐️ Öne çıkan şablon ClickUp İK El Kitabı Şablonu, İK ekiplerinin şirket politikaları, çalışan yönergeleri ve organizasyon kültürü için merkezi, güncellenmesi kolay bir merkez oluşturmasına yardımcı olur. Net iletişim, sorunsuz işe alım ve tutarlı İK süreçlerini destekleyerek takımların daha hızlı uyum sağlamasına ve manuel işleri azaltmasına olanak tanır. Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İK El Kitabı Şablonu ile İK süreçlerini standartlaştırın

İnsan kaynaklarında üretken yapay zeka nedir?

İK'da üretken yapay zeka, kısa komutlara dayalı olarak iş tanımları, e-postalar veya özetler gibi içerik oluşturan yapay zeka araçlarını ifade eder.

İK takımları, belgeleri manuel olarak yazmak veya kaynaklardan temin etmek yerine, üretken yapay zeka kullanarak tekrarlayan görevleri hızlandırırken tutarlılığı ve doğruluğu artırabilir. Bu, bir yazma asistanı, veri analisti ve koordinatöre aynı anda sahip olmak gibidir. İster işe alım planları hazırlıyor ister adayların sık sorduğu soruları yanıtlıyor olun, yapay zeka manuel iş yükünü azaltmanıza yardımcı olur.

Üretken yapay zekanın İK iş akışlarına entegre edilmesinin neden önemli olduğunu öğrenin:

Zaman tasarrufu : İş ilanları ve mülakat planlaması gibi rutin görevleri otomatikleştirir

Doğruluğu artırır : İletişim ve dokümantasyon hatalarını azaltır

Karar vermeyi destekler : Büyük hacimli aday veya çalışan verilerini hızla analiz eder

Verimliliği artırır: İK takımlarının yönetici işleri yerine stratejiye odaklanmasını sağlar

Benzer roller için 10 farklı iş tanımı yazdığınızı hayal edin. Sıfırdan başlamak yerine, yapay zekaya şunu sorarsınız:

📌 Şu komutu deneyin: "Java ve bulut deneyimi olan orta düzey bir yazılım mühendisi iş tanımı oluşturun."

chatGPT aracılığıyla

Saniyeler içinde yapılandırılmış, yayınlanmaya hazır bir taslak oluşturarak saatlerce süren yeniden yazma işinden kurtarır. ⏱️

📚 Ayrıca okuyun: İnsan Kaynakları için En İyi Yapay Zeka Araçları

Ve bu sadece bir moda değil: McLean & Company'nin 2024 İK Trendleri Raporu'na göre, jeneratif AI kullanan takımların %79'u bunun verimlilik ve etkinliği artırmaya yardımcı olduğunu belirtti. Bu sadece hoş bir özellik değil, İK fonksiyonları için vazgeçilmez hale geliyor.

Üretken yapay zeka, İK iş akışlarını da basitleştiriyor. En uygun olduğu alanlara bir göz atalım.

👀 Biliyor muydunuz? Glassdoor, tipik bir kurumsal iş ilanına ortalama 250 özgeçmiş gönderildiğini bildiriyor.

İnsan kaynaklarında üretken yapay zekanın anahtar uygulamaları nelerdir?

İK takımları, işe alım, oryantasyon ve aradaki tüm süreçlerle meşgul. Üretken yapay zeka, tekrarlayan görevleri üstlenerek, içerik oluşturmayı hızlandırarak ve işbirliğine dayalı İK iş akışlarını destekleyerek, insan odaklı işlere daha fazla zaman ayrılmasını sağlıyor.

✨ ClickUp ile AI destekli İK, kopuk değil, sorunsuz bir deneyim sunar.

ClickUp, görevleri, belgeleri, iletişimi ve raporlamayı tek bir yerde merkezileştirmek için tasarlanmış, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Artık ClickUp Brain ile İK takımları, işe alım, oryantasyon, politika güncellemeleri ve daha fazlasını basitleştirmek için kendileriyle birlikte çalışan yapay zeka destekli bir yardımcı pilot sahibi oluyor.

📮ClickUp Insight: Her beş çalışandan biri, kararların ne zaman alınacağını bilmek işlerini daha hızlı yapmalarına yardımcı olacağını söylüyor. Ancak, yoğun bir günün telaşında, zaman çizelgelerinin iletilmesi genellikle unutulur. ClickUp Brain, yapay zeka destekli iş yardımcınız olarak bu sorunu çözer. Görevlerden, konulardan ve belgelerden güncellemeleri otomatik olarak toplar ve günlük özetler, karar özetleri ve özet yorumlar sunar. Artık insanları (veya bilgileri) kovalamak zorunda kalmayacaksınız. 💨

İnsan kaynaklarında yapay zeka kullanımı, birkaç temel insan kaynakları alanında nasıl fark yaratıyor?

Yığınla özgeçmişi mi inceliyorsunuz? Yapay zeka araçları, beceriler, çalışan deneyimi ve anahtar kelimeler gibi önceden tanımlanmış kriterlere göre adayları anında tarayabilir, analiz edebilir ve kısa listeye alabilir.

Bazı araçlar adayları puanlayarak en iyi adayları önerir ve böylece harika yetenekleri gözden kaçırmadan daha hızlı ilerlemenize yardımcı olur.

ClickUp'ın entegrasyonları ve yapay zeka destekli arama özelliği ile çalışma alanınızda ve bağlı İK uygulamalarında aday bilgilerini, geri bildirimleri ve mülakat notlarını hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

ClickUp Brain'i mülakat hazırlığı için nasıl kullanabileceğinize dair basit bir kullanım örneği:

ClickUp Brain, İK yöneticileri için mülakat hazırlığı

İnsan Kaynakları Takımları için Brain Max ile Konuşma-Konuşma ClickUp Brain Max artık güçlü bir konuşma-konuşma özelliği içeriyor ve yazmaya gerek kalmadan sesinizi kullanarak çalışma alanınızla etkileşim kurmanıza olanak tanıyor. İK uzmanları, görevleri dikte edebilir, yorum bırakabilir veya sadece konuşarak belgeler oluşturabilir, böylece hareket halindeyken veya toplantılar sırasında fikirleri her zamankinden daha kolay bir şekilde kaydedebilir. Görüşmeler yaparken, işe alım planları üzerinde beyin fırtınası yaparken veya bire bir görüşmelerin ardından geri bildirimleri kaydetmeniz gerektiğinde, hızlıca konuşun, Brain Max girdilerinizi anında yazıya döküp düzenlesin. Bu özellik, zaman kazanmak, manuel girdi sayısını azaltmak ve çeviri sırasında hiçbir bilginin kaybolmamasını sağlamak isteyen yoğun İK takımları için özellikle güçlüdür.

Mülakat hazırlık asistanı

İK Müdürü: "Müşteri desteği rolü için yapılandırılmış mülakat soruları ihtiyacım var. "

AI Aracı: İşte burada!

Zor müşterilerle nasıl başa çıkıyorsunuz?

Yüksek baskı altında bir sorunu çözdüğünüz bir anı anlatın

Sizin için iyi müşteri hizmeti ne anlama geliyor?

AI, saatlerce Google'da arama yapmanıza gerek kalmadan, role özgü sorulardan kültüre uygunluk sorularına kadar daha derinlemesine mülakat kılavuzları oluşturmanıza yardımcı olabilir.

💡 Profesyonel İpucu: ✨ Bir adım daha ileri gitmek ister misiniz? ClickUp AI Notetaker ile görüşmeleri veya oryantasyon oturumlarını otomatik olarak kaydedebilir, transkripsiyonunu yapabilir ve özetleyebilirsiniz. İK takımları hiçbir ayrıntıyı kaçırmaz ve not almak yerine konuşmaya odaklanabilir.

İşe alım içeriği oluşturma

AI, rol, departman ve konuma göre özel içerik oluşturarak işe alım sürecini hızlandırabilir. İşte yapabilecekleri:

Kişiselleştirilmiş hoş geldiniz e-postaları

İlk hafta eğitim programları

"Takımınızla tanışın" tanıtımları

Rol özelinde SSS

Yeni işe alınanlar için kontrol listeleri

Sonuç? Yeni çalışanlar, İK'nın saatlerce manuel olarak belge oluşturmakla uğraşmasına gerek kalmadan ilk günden itibaren destek gördüklerini hissederler. Şablon yok, araştırma yok, sadece saniyeler içinde hedefli komutlar.

Ayrıca, ClickUp Otomasyonları, işe alım kontrol listelerini tetikleyebilir, belge tamamlama hatırlatıcıları gönderebilir ve takip işlemlerini planlayabilir, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Üretken yapay zeka, İK takımlarının sürekli değişen işgücü düzenlemelerine uymasına da yardımcı olabilir. Yerel yasal değişiklikleri tarayabilir ve işe alım belgeleri, el kitapları ve eğitim politikalarına güncellemeler önerebilir, böylece takımların denetimlerden önce hazırlıklı olmasını ve kazara ihlalleri önlemesini sağlar.

🧠 İlginç Bilgi: ChatGPT bir keresinde bir kullanıcının bir günde 300 sayfalık bir roman yazmasına yardımcı oldu. Bu hızı kullanarak iş tanımlarını, e-postaları veya İK politikalarını dakikalar içinde oluşturmayı hayal edin.

Çalışan geri bildirim analizi

Geri bildirim toplamak kolaydır, ancak bunları anlamlandırmak kolay değildir. AI araçları, yüzlerce açık uçlu anket yanıtını işleyebilir, tekrarlayan temaları ve duygu eğilimlerini belirleyebilir ve hatta eyleme geçirilebilir öneriler sunabilir.

Önce: Her yorumu okumakla uğraşıyorsunuz.

Sonrasında: Trendler, anahtar kelimeler ve sonraki adımları içeren kolay anlaşılır bir özet alırsınız

ClickUp Gösterge Panelleri ile geri bildirim eğilimlerini görselleştirebilir, bağlılık metriklerini izleyebilir ve liderlik için gerçek zamanlı raporlar oluşturabilirsiniz; hepsi tek bir yerden.

👀 Biliyor muydunuz? Şirketlerin %77'si halihazırda AI kullanıyor veya araştırıyor. İnsan kaynaklarının da bu dalgaya katılması hiç şaşırtıcı değil!

Yapay zeka destekli İK self servisi

Tekrarlanan çalışan soruları, İK takımlarının işlerini yavaşlatabilir. Örneğin, "Kaç gün tatilim kaldı?" veya "Uzaktan çalışma politikası nerede?" gibi sorular

Üretken yapay zeka ile İK takımları, SSS'leri yanıtlayan, ilgili politikaları ortaya çıkaran ve role veya departmana göre yanıtları kişiselleştiren iç portallar veya yapay zeka sohbet robotları oluşturabilir. Bu, İK için daha az ping ve çalışanlar için daha hızlı yanıtlar anlamına gelir.

Üretken AI, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ve dağınık bilgileri birleştirerek İK'yı yeniden şekillendiriyor ve takımların evrak işleri yerine insanlara odaklanmasını sağlıyor. ClickUp Brain ve Brain Max, akıllı, hepsi bir arada AI yardımcıları olarak hizmet veriyor ve İK uzmanlarının tüm iş uygulamalarında arama yapmasına, görevleri sesle dikte etmesine ve tek bir güvenli platformdan işe alım veya politika yönetimini otomatikleştirmesine olanak tanıyor. Bu, araç yükünü ortadan kaldırıyor ve her İK iş akışını kolaylaştırıyor.

Temel sohbet robotlarından farklı olarak, ClickUp AI Ajanları gerçek eylemler gerçekleştirir, görevler oluşturur, belgeleri günceller ve İK için özel olarak uyarlanmış bağlamsal içgörüler sunar. Brain Max, en son AI modellerini kullanarak gerçek zamanlı karar almayı desteklerken, kontrolü her zaman insanlarda tutar.

Sonuç olarak, süreçler hızlanır, kararlar daha akıllı hale gelir ve İK, kültürü ve etkiyi artırmak için daha fazla zamana sahip olur. 💼🌱

ClickUp'ın AI Ajanları ile daha fazlasını yapın

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Bilgi Yönetimi özellikleri, merkezi bir İK bilgi tabanı oluşturmanıza olanak tanır, böylece çalışanlar İK'nın yanıtını beklemeden politikalar, sosyal haklar bilgileri veya işe alım kılavuzlarını anında bulabilir.

Performans yönetimi

Üretken yapay zeka, aşağıdakilerle performans değerlendirmelerini daha akıllı ve tutarlı hale getiriyor:

OKR ve KPI izleme: İş liderlerinin hiçbir şeyi kaçırmaması için hedefleri manuel takip gerektirmeden güncel ve görünür tutar

Geri bildirimleri analiz etme: Akran değerlendirmeleri ve check-in'lerde tekrarlayan kalıpları tespit ederek, güçlü yönleri ve gelişime açık alanları daha kolay belirlemeyi sağlar

Önyargıları tespit etme: İncelemelerde önyargılı olabilecek dil kullanımını veya tutarsız puanlamaları işaretleyerek, İK'nın tüm takımlar arasında adil değerlendirmeler yapmasına yardımcı olur

Çeşitlilik raporlaması: Üretken AI, iş tanımlarındaki dışlayıcı dili işaretleyebilir, kuruluşunuzda yeterince temsil edilmeyen demografik grupları vurgulayabilir ve başka bir araç eklemeden kapsayıcı işe alım iş akışları oluşturmanıza yardımcı olabilir

İşte performans yönetimi için ClickUp Brain'in kullanımına dair bir örnek.

Artık sorulması gereken soru, üretken yapay zekanın iş akışınızın bir parçası haline gelmesinin ne zaman olacağı değil, bundan nasıl yararlanacağınız. Takımlarınız halihazırda yapay zekayı deniyor olabilir; şimdi bunu günlük İK iş akışlarınıza entegre etmenin zamanı geldi.

📚 Ayrıca okuyun: Performans Değerlendirmelerinde AI Nasıl Kullanılır?

📮 ClickUp Insight: Çoğu çalışan (%58) için performans değerlendirmesi doğrudan yöneticiler tarafından yapılır, ancak bölüm yöneticileri, meslektaşlar ve İK de bu sürece dahil olur. Çok sayıda ses olduğunda, geri bildirimler dağınık hale gelebilir veya kaybolabilir. ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, yönetici notları, akran değerlendirmeleri, İK girdileri gibi birden fazla kaynaktan gelen geri bildirimleri anında tutarlı bir rapora özetleyebilir. AI ayrıca tekrarlanan temaları vurgulayabilir, eylem öğelerini işaretleyebilir ve hatta sonraki adımları önerebilir, böylece kaç katılımcı olursa olsun kritik içgörüleri asla kaçırmazsınız.

Üretken yapay zeka bugün insan kaynaklarında nasıl kullanılıyor?

Üretken yapay zekanın İK için neler yapabileceğinden bahsettik, şimdi de nasıl kullanıldığına bakalım. Şirketler bunu akıllı, pratik ve bazen de gerçekten etkileyici şekillerde kullanmaya başladı bile.

Gerçek takımların bunu perde arkasında nasıl kullandığını görelim:

Unilever'in yapay zeka destekli işe alım süreci

Sadece 3.500 kişilik son eleme turu için 250.000'den fazla başvuruyu incelemek zorunda olan Unilever, geleneksel işe alım yöntemlerinin yetersiz kaldığını fark etti. Bu nedenle, süreci daha yenilikçi ve insani hale getirmek için üretken yapay zekaya yöneldi.

Stresi azaltmak ve adayların doğal güçlü yönlerini ortaya çıkarmak için Unilever, Pymetrics ile iş birliği yaparak değerlendirmeleri oyunlaştırdı. Adaylar, problem çözme, mantık ve risk alma becerilerini ölçen etkileşimli oyunlar oynadı. Hileli sorular veya katı biçimler yoktu, sadece gerçek potansiyellerini gösterme şansı vardı.

Unilever, HireVue ile işbirliği yaparak, video zeka yazılımını kullanarak ses tonu, konuşma hızı ve yüz ifadeleri gibi sözsüz ipuçlarını değerlendirdi. Bu, Unilever'in özgeçmişlerin ötesine bakmasına ve daha bilinçli, önyargısız işe alım kararları almasına yardımcı oldu.

Sonuçlar?

50.000 saat mülakat süresinden tasarruf edildi

1 milyon sterlin yıllık maliyet tasarrufu

*i̇şe alım çeşitliliğinde %16 artış

Ve %96 tamamlanma oranı—sektör ortalaması olan %50'nin neredeyse iki katı

Verimli, kapsayıcı ve şaşırtıcı derecede eğlenceli: işe alım, yeniden tasarlandı.

🎉 İlginç Bilgi: AI sadece iş tanımlarını yazmakla kalmaz, bunları kapsayıcı bir dil kullanarak optimize edebilir ve hatta daha ilgi çekici girişler önerebilir. Çeşitlilik taslakta başlar.

IBM'in yapay zeka destekli çalışan bağlılığı stratejisi

IBM, AI'yı işe alım için kullanıyor (günde 8.000'den fazla özgeçmişi inceliyor) ve aynı zamanda hangi çalışanların ayrılmaya hazırlandığını tahmin etmek için de kullanıyor.

350.000 kişilik bir iş gücüne sahip olan IBM, yapay zeka motoru Watson'ı kullanarak binlerce veri noktasını analiz etmek ve işten ayrılma riski olan çalışanları belirlemek için %95 doğruluk oranıylaöngörücü işten ayrılma programı oluşturdu.

Yöneticiler sadece bir uyarı almaz. Ayrıca, çok geç olmadan çalışanları proaktif olarak yeniden motive etmek için özel öneriler de alırlar.

Eski CEO Ginni Rometty'e göre, bu yapay zeka destekli içgörü, IBM'e çalışanların elde tutulması maliyetlerinde yaklaşık 300 milyon dolar tasarruf sağladı.

Ve bu sadece para tasarrufu ile ilgili değil. Geleneksel İK modellerini yeniden düşünerek ve çalışanların elde tutulmasından işe alım sürecine kadar her şeye yapay zekayı entegre ederek IBM, İK operasyonlarını %30 oranında kolaylaştırdı ve kalan personelin daha stratejik ve daha yüksek değerli işlere odaklanabilmesi için becerilerini geliştirdi.

Rometty'nin sözleriyle: "Bir çalışana ulaşmak için en iyi zaman, o çalışanın ayrılmadan öncedir. " IBM, yapay zeka ile tam da bunu yapıyor.

💡 Profesyonel İpucu: Daha iyi çalışan bağlılığı mı istiyorsunuz? AI'yı kullanarak çıkış görüşmelerini analiz edin, duygu eğilimlerini belirleyin ve işten ayrılma oranı bir kalıp haline gelmeden iyileştirme planları oluşturun.

✨ Sadece iş akışlarını yönetmiyorsunuz. Kültürü şekillendiriyorsunuz. Doğru araçlarla bu iş daha kolay ve çok daha tatmin edici hale geliyor.

Generatif yapay zekayı insan kaynakları araç setinize eklemeye karar verdiniz. Sırada ne var? İhtiyaçlarınıza uygun bir araç bulmak! İşinizi daha hızlı ve akıllı hale getirmek için, teknik bir dereceye sahip olmanıza gerek kalmadan kullanabileceğiniz en iyi üç generatif aracı seçtik.

1. ClickUp

İşe alımdan son dakika mülakat hazırlıklarına kadar, İK takımları sürekli değişen işleri aynı anda yürütmek zorundadır. Yeni çalışanların işe alımını ayarlamak, takvimleri yönetmek veya politikaları güncellemek gibi işlerin arkasında yatan iş yükü nadiren azalır.

ClickUp'a girin —iş için her şeyi içeren uygulama—İK işlemleri için tasarlanmıştır. ClickUp sadece bir proje yönetimi aracı değildir; görevleri, belgeleri, hedefleri ve iletişim kanallarını bir araya getiren kapsamlı bir çalışma alanıdır ve tümü yapay zeka ile desteklenir.

ClickUp ile işe alım, oryantasyon ve aradaki tüm süreçleri basitleştirin

İnsan kaynakları takımları için ClickUp'ın anlamı:

Merkezi bilgiler : ClickUp Docs ile tüm İK ile ilgili belgeleri, politikaları, el kitaplarını ve çalışan kayıtlarını tek bir yerde saklayın ve bunlara erişin

Özelleştirilebilir iş akışları : İşe alım süreçlerinden eğitim programlarına kadar, kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarına uyacak şekilde süreçleri özelleştirin

Kolay işbirliği : ClickUp Sohbet ve Atanan Yorumlar özellikleri ile İK, yönetim ve çalışanlar arasında zahmetsiz iletişimi kolaylaştırın

İK takımlarını yönetin: ClickUp'ın görev yönetimi ve raporlama özellikleriyle İK takım üyelerinin performansını izleyin ve takip edin, görevler atayın ve sorunsuz bir işbirliği sağlayın

Peki, insan kaynakları nerede diye soruyorsunuz? Platformda yerleşik yapay zeka asistanı ClickUp Brain ile tanışın.

ClickUp Brain ile İK takımınızdaki görevler, belgeler ve kişiler hakkında anında yanıtlar alın

İK uzmanlarının yapabilecekleri şunlardır:

Bağlan : Güvendiğiniz her uygulama ve belgeden anında bilgiye erişin. ClickUp Brain, Google Drive, Salesforce, GitHub, Figma ve daha fazlası gibi araçlardan içgörüler alır, böylece yanıtlarınız her zaman bağlam içinde olur

Sorun : Klasör aramayı veya sonsuz ping'leri atlayın, sadece sorun ve yanıtı alın. ClickUp Brain'e görevler, belgeler veya kişiler hakkında her şeyi sorun ve saniyeler içinde yanıt alın

Oluşturun : Haftalık toplantılarınızı, durum güncellemelerinizi ve ilerleme raporlarınızı otomatikleştirin. İlerleme güncellemelerini yapay zekaya bırakın, böylece siz de evrak işleri yerine insanlara odaklanabilirsiniz

Yazma: Yerleşik yazma asistanı ile ClickUp Brain, iç iletişimi geliştirmeye, hızlı yanıtlar oluşturmaya ve hatta yeni şablonlar veya İK belgeleri oluşturmaya yardımcı olur

İşe alımdan çalışanların elde tutulmasına kadar, ClickUp Brain İK takımınıza ihtiyaç duydukları netliği, hızı ve içgörüyü sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Gerçek yardım masası sorgularınızla AI modellerini eğiterek uzun İK politika belgelerini kısa, konuşma tarzında yanıtlara dönüştürün. En sık sorulan 10 soruyla başlayın.

ClickUp, BambooHR, Workday, ADP, Google Çalışma Alanı ve Slack gibi araçlar dahil olmak üzere mevcut İK teknolojilerinizle entegre olduğu için, sekmeler arasında geçiş yapmadan organizasyon şemalarını, politikaları veya maaş bordro verilerini alabilirsiniz. İK zekanızı merkezileştirir, böylece ClickUp Brain, platformlar arasında ihtiyacınız olan cevapları anında ortaya çıkarabilir.

ClickUp ayrıca işe alım, oryantasyon ve daha fazlasını kolaylaştırmak için ücretsiz İK şablonları da sunar. İşte deneyebileceğiniz birkaç örnek:

ClickUp İK El Kitabı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İK El Kitabı Şablonu ile organize olun ve İK politikalarınızı tek bir yerde tutun

ClickUp İK El Kitabı Şablonu, şirketinizin politikalarını ve yönergelerini merkezileştirmenize yardımcı olan bir belge şablonudur.

ClickUp Brain aşağıdaki gibi anahtar bölümleri taslak haline getirmenize veya iyileştirmenize bile yardımcı olabilir:

Şirketinizin misyonunu , vizyonunu ve temel değerlerini tanımlayın

İşe alım, işten ayrılma, davranış, devamlılık ve sosyal haklar gibi İK politikalarını düzenleyin

Bu şablonu farklı kılan, derin AI entegrasyonudur:

ClickUp Brain ile anında yeni politika taslakları oluşturabilir, mevcut bölümleri yapay zeka destekli önerilerle güncelleyebilir ve uzun içerikleri tek bir komutla özetleyebilirsiniz. El kitabınız her zaman doğru, tutarlı ve bakımı kolaydır; manuel olarak yeniden yazma veya sürüm sorunları yaşamazsınız.

Kısacası, AI, İK el kitabınızı statik bir belgeden canlı, her zaman güncel bir kaynağa dönüştürerek size saatler kazandırır ve takımınızın her zaman en son bilgilere kolayca erişebilmesini sağlar.

ClickUp İK Bilgi Bankası Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Bilgi Bankası şablonuyla tüm iç verilerinizi tek bir yerde düzenleyin ve erişin

ClickUp İK Bilgi Bankası Şablonu, anahtar İK bilgilerini tek bir yerde toplar. İzin, sağlık ve zindelik gibi politikaları kolayca gezilebilen bölümlere ayırarak takımınızın bu bilgilere kolayca erişmesini sağlar.

Her konu için alt sayfalar sayesinde, güncellemeleri zaman damgasına göre izleyebilir, sahipler atayabilir ve net bir hesap verebilirlik sağlayarak İK bilgi tabanınızı daha kolay yönetebilir, paylaşabilir ve ölçeklendirebilirsiniz. Bu, sorunsuz iç iletişim için vazgeçilmez bir araçtır ve İK yönergelerini depolamak ve paylaşmak için mükemmeldir.

Snowville Creamery LLC'nin Ofis İK Müdürü Anne Thomas, ClickUp hakkında şunları söylüyor:

ClickUp, şirketimizin tüm bölümleri arasındaki tüm iletişimi tek bir merkezi yerde yayınlamamızı sağlıyor. Bildirimleri almak ve şirketimizin programlarını, rotalarını ve teslimatlarını yönetmek kolay ve rahat hale geliyor.

ClickUp, şirketimizin tüm bölümleri arasındaki tüm iletişimi tek bir merkezden yayınlamamızı sağlıyor. Bildirimleri almak, programları, rotaları ve teslimatları takip etmek çok kolay ve rahat.

2. Findem

via Findem

Sonsuz özgeçmişleri incelemekten bıktınız mı? Findem bunu değiştirmek istiyor. Bu yapay zeka destekli platform, 100.000'den fazla kaynaktan gelen verileri kullanarak hızlı bir şekilde ayrıntılı aday profilleri oluşturur ve İK liderlerinin en iyi yetenekleri anında bulmasına yardımcı olur.

Otomatik kısa liste oluşturma ve kişiselleştirilmiş iletişim için Yetenek CRM gibi özelliklerle, insan kaynakları otomasyon trendlerine hakim bir işe alım asistanına sahip olmak gibi.

Findem ayrıca ATS'nizle entegre olarak gözden kaçan adayları yeniden ortaya çıkarır ve kaynak bulma analitiğini kullanarak işe alım stratejinizi iyileştirmenize yardımcı olur.

📚 Ayrıca okuyun: Takımları işe almak için en iyi yapay zeka işe alım araçları

3. Leena

Çalışanların sorularını yanıtlamak, yeni çalışanlara oryantasyon rehberliği yapmak veya başka bir sistemde bir iş akışını başlatmak gibi görevleri yerine getirirken Leena AI, bağlamı anlar ve tam da ihtiyacınız olduğu anda harekete geçer.

Bu sadece tekil görevlerle ilgili de değil. Leena, işe alımdan işten ayrılmaya kadar her şeyi kolaylaştırarak İK planlamasını baştan sona yeniden düşünüyor. Aday verilerini çekmek mi? Tamamlandı. Belgeleri paylaşmak mı? Çok kolay. Tek bir komutla hepsini halledebilirsiniz.

Ayrıca, çalışanların refahını sağlayan bir yazılım olarak da fonksiyon görür ve otomatik bilet çözme, belge yönetimi ve çalışanların bekleme süresini azaltma gibi İK hizmetlerinin sunumunu da gerçekleştirir. Dahası, her destek biletini geleceğe hazır bilgiye dönüştürerek yanıtların daha hızlı verilmesini sağlar.

Çalışan bağlılığı söz konusu olduğunda Leena sadece geri bildirim toplamakla kalmaz, bu geri bildirimlere göre harekete geçer. Memnuniyet puanlarının doğru yönde ilerlemesini sağlayan gerçek zamanlı içgörüler ve otomatik eylemler elde edersiniz.

👀 Biliyor muydunuz? Kuruluşların %49'u, AI'yı insan kaynakları ihtiyaçları için kullanmaya başlamış ve bunu çalışanları için bir destek sistemi olarak görüyor, onların yerini alacak bir alternatif olarak değil.

İK'da yapay zekanın zorlukları ve etik hususları nelerdir?

İK'da yapay zeka, daha hızlı işe alım, iyileştirilmiş İK uygulamaları ve daha az manuel görev gibi bir hayalin gerçeğe dönüşmesi gibi gelebilir. Ancak her şey güllük gülistanlık ve otomasyon değildir. Her teknolojide olduğu gibi, İK takımları da yol boyunca birkaç engele dikkat etmelidir.

Aklınızda bulundurmanız gereken bazı anahtar İK zorlukları ve etik sorular şunlardır:

Önyargı girer, önyargı çıkar

Yapay zekaya beslenen veriler önyargılıysa, sonuçlar da önyargılı olacaktır. Bu durum, kimsenin farkına varmadan haksız işe alım kararlarına, yeteneklerin gözden kaçmasına veya çarpık performans değerlendirmelerine yol açabilir.

Amazon, "kadınlar" kelimesini içeren özgeçmişleri (örneğin, "kadınlar satranç kulübü") daha düşük puanlı olarak derecelendirdiğini keşfettikten sonra AI işe alım aracını kullanmayı bırakmak zorunda kaldı. Sistem, çoğu erkeklerden gelen son on yılın özgeçmişleri üzerinde eğitilmişti, bu nedenle bu önyargıyı algıladı ve ona göre hareket etti.

Çünkü önyargılı veriler sistemi eğittiğinde, dışlama otomatik hale gelir. ⚠️

Şeffaflık eksikliği

AI bu karara nasıl ulaştı? Bazen bunu açıklamak zor olabilir. İK takımları, nasıl ve neden karar verdiğini göstermeyen AI araçları olan kara kutu sistemlere karşı dikkatli olmalıdır.

Şeffaflık olmadan, İK takımları seçimlerini açıklamakta veya desteklemekte zorlanabilir. Kararlar açıklanmadığında, özellikle adalet ve önyargı konusunda çalışanların güveni hızla azalabilir.

📌 ClickUp ile çalışma alanınızın etkinlik günlüklerinde AI tarafından oluşturulan tüm içerikleri, düzenlemeleri ve eylemleri izleyerek şeffaflığı koruyabilirsiniz.

Veri gizliliği riskleri

2020 yılında, H&M'nin Almanya kolu, çalışanlarını aşırı gözetlediği için 35 milyon avro para cezasına çarptırıldı. Şirket, bire bir konuşmalardan elde edilen hassas verileri kullanmıştı.

Bu açık bir uyarıdır: Sıkı kontroller olmadıkça, AI bu bilgileri büyük ölçekte toplayabilir ve işleyebilir.

📌 ClickUp'ın sağlam izin kontrolleri ve denetim izleri, hassas İK verilerinin yalnızca yetkili kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasını sağlar.

Otomasyona aşırı bağımlılık

AI güçlü bir araçtır, ancak özellikle işe alım, işten çıkarma veya performans değerlendirmeleri gibi kararlar söz konusu olduğunda insan muhakemesinin yerini almamalıdır. Bu tür durumlar bağlam, empati ve sağduyu gerektirir; bunlar otomasyon ve AI'nın taklit edemeyeceği özelliklerdir.

💡 Profesyonel İpucu: Görevleri otomatikleştirin, yetmeyin. AI'nın bunları akışlar halinde birbirine bağlamasına izin verin. Örneğin, "Yeni işe alım başlar → oryantasyon kontrol listesi oluşturulur → check-in planlanır → duygu durumu izlenir → uyarılar ortaya çıkar. " AI, tüm süreci görebildiğinde parlar. İşte ClickUp Brain ile anında oluşturulan basit bir İK kontrol listesi: ClickUp Brain ile İK yapılacaklar listesi

Çalışanların şüpheciliği

Çalışanların AI'nın e-postalarını okumasından veya performanslarını değerlendirmesinden rahatsızlık duymaları doğaldır. Bu nedenle açık iletişim önemlidir. AI'nın nasıl kullanıldığını, neden kullanıldığını ve çalışanları korumak için hangi önlemlerin alındığını çalışanlara bildirin.

Sonuç?

🔔 Hatırlatıcı: AI, insan kaynaklarında çok güçlüdür, ancak dikkatli kullanıldığında.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın işe alım şablonlarını kullanarak her yeni çalışana sorunsuz ve tutarlı bir karşılama sunun. Şirketinizin tarzına uyacak şekilde özelleştirin — zahmetsiz, tahmin yürütmeden!

İnsan kaynaklarında yapay zekanın geleceği ne olacak?

Üretken yapay zeka hala gelişme aşamasındadır ve İK, hızla yeniden şekillenen alanlardan biridir. Yakında, işten ayrılmaları öngören, takım demografisine göre avantajlar öneren ve hatta gelir hedeflerine veya takım büyüme eğilimlerine göre işe alım ihtiyaçlarını tahmin eden araçlar göreceğiz.

En iyi yanı ne mi? Bunları kullanmak için veri bilimcisi olmanıza gerek yok. ClickUp gibi sezgisel araçlarla, öğrenme eğrisi olmadan daha akıllı ve daha hızlı kararlar alabilirsiniz.

AI'yı İK'ya mı Getiriyorsunuz? ClikUp Sizin Yanınızda

Üretken yapay zekanın gerçek fırsatı sadece otomasyon değil, yükseliştir. İK takımlarının süreçlere değil, insanlara odaklanmasını sağlar. Ancak bu, araçlarınız da sizinle birlikte gelişirse mümkündür.

ClickUp, bu evrimi tek bir yerde bir araya getiriyor. İşe alım platformlarını, politika belgelerini ve işe alım takip sistemlerini bir araya getirmek yerine, netlik, hız ve ölçeklenebilirlik için tasarlanmış tek bir çalışma alanı elde edersiniz.

Sadece daha hızlı çalışmak değil, insanlar için işleyen bir İK sistemi oluşturmak önemlidir.

Bir sonraki harika çalışanınız mı? ClickUp ile sadece bir tık uzağınızda. 🚀