2025'in En İyi 10 Çalışan Sağlığı İzleme Yazılımı

Kurumsal sağlık yazılımı, çalışanların sağlığını izlemek ve geliştirmek için dijital bir merkez sağlar. Ancak bu, dijital bir fitness takipçisinden daha fazlasıdır. Fiziksel sağlığın ötesine geçerek, genellikle zihinsel sağlık, stres seviyeleri ve uyku düzenlerini ele alarak çalışanların bağlılığını ve moralini artırır.

Ayrıca ruh halinizi izler, hareketsiz kalma hatırlatıcıları gönderir, düzenli aralar vermenizi teşvik eder ve farkındalık egzersizlerine katılmanızı sağlar.

Bu neden önemlidir? Çünkü mutlu ve sağlıklı çalışanlar daha verimlidir, işlerine daha bağlıdır ve hastalık izni alma olasılıkları daha düşüktür, bu da hem çalışanlara hem de işverenlere fayda sağlar.

Bu kılavuz, 2024'ün en iyi işyeri sağlığı yazılımlarını inceler ve kuruluşunuzun insan kaynakları (İK) çabalarını dönüştürecek araçları bulur.

Çalışan Sağlığı Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Çalışanlarınızın refahını öncelik haline getirmek bir lüks değildir. Şirketinizin başarısı için hayati önem taşır. Çalışan sağlığı izleme yazılımları büyük bir fark yaratabilir, ancak çok sayıda seçenek mevcut olduğundan doğru seçimi yaparken kafanız karışabilir.

En iyi sağlık platformunu seçerken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar şunlardır:

Kullanıcı dostu arayüz: Kullanım kolaylığı anahtardır! İyi tasarlanmış bir platform, gezinmeyi çocuk oyuncağı haline getirir ve bu da sağlık programınızın katılım ve benimseme oranlarının artmasını sağlar Kişiselleştirme özellikleri: İş gücünüzün ihtiyaçlarına göre sağlık programınızı özelleştirebilmenizi sağlayan, özelleştirme seçenekleri sunan bir yazılım arayın Bütünsel odak: Adım ve kalori saymanın ötesine bakın. İdeal yazılım, zihinsel sağlık, stres yönetimi ve finansal sağlık dahil olmak üzere sağlığın daha geniş yönlerini ele almalıdır Çekici özellikler: Oyunlaştırma, zorlu görevler ve sosyal etkileşim ile çalışanların katılımını artırın. Yazılımın çalışanlarınızın ilgisini çekecek özellikler sunduğundan emin olun Gerçek zamanlı izleme ve raporlama: Çalışanlarınızın fiziksel ve zihinsel sağlığı hakkında zamanında bilgi edinin. Eğilimleri belirleyen ve iş gücünüzde ortaya çıkan sağlık sorunlarını derhal ele alan sağlık platformlarını tercih edin Entegrasyon ve ölçeklenebilirlik: Seçtiğiniz sağlık platformunun mevcut insan kaynakları sistemleriyle entegre olmasını ve gelecekteki büyümeyi desteklemek için ölçeklenebilir olmasını sağlayın Veri gizliliği ve güvenliği: Veri kullanımı konusunda sağlam önlemler ve şeffaflık ile veri korumasını önceliklendirin

İdeal kurumsal sağlık yazılımınız, sağlık ölçütlerini izlemeli, kişiselleştirilmiş girişimler sunmalı ve çalışanlarınız arasında daha sağlıklı alışkanlıkları teşvik etmelidir.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Çalışan Sağlığı Yazılımı

Doğru çalışan sağlığı yazılımı, çalışanlarınızın zihinsel sağlığını ve refahını bütünsel olarak yönetmek için gerekli kaynakları (sağlık hedefleri ve sağlık riski değerlendirmeleri gibi) sağlar.

İşte, şirketinizin sağlık girişimlerine bugün dahil edebileceğiniz en iyi 10 çalışan sağlığı yazılımının özeti.

1. Wellable

via Wellable

Popüler bir sağlık platformu olan Wellable, şirketlerin özelleştirilebilir çalışan sağlığı programları, sağlık planları ve kurumsal sağlık fuarları oluşturmasına yardımcı olur.

Ödüllü bu platform, Apple Health, FitBit ve Garmin gibi sağlık teknolojileriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur. Kullanıcı dostu bir arayüz (UI) ve çalışanları sağlıklı davranışlar geliştirmeye ve fitness yolculuklarında yolunda ilerlemeye motive eden yararlı multimedya içerikleri sunar.

Wellable'ın en iyi özellikleri

Sağlıklı davranışları teşvik eden sağlık yarışmaları gibi eğlenceli ve etkileşimli oyunlaştırma özelliklerinin keyfini çıkarın

Sektör uzmanları tarafından verilen yerinde ve canlı fitness derslerine, meditasyon oturumlarına, uyku atölyelerine, beslenme derslerine ve daha fazlasına katılın

Sertifikalı sağlık koçlarından kişiselleştirilmiş destek ve sağlık değerlendirmeleri alın

Etkileşimli gösterge panellerine erişin ve gerçek zamanlı, dışa aktarılabilir sağlık raporları alın

Çalışanlarınızın sigarayı bırakmasına yardımcı olmak için bir sigara bırakma programı uygulayın

Wellable ekibinden 7/24 sektör lideri destek ve yardıma erişin

Wellable sınırlamaları

Bazı kullanıcılar Wellable'ı kurmakta zorluk çekmektedir

Yiyecek bilgilerini girmek için bağlantıları anlamada zorluk

Bazı kullanıcılar Wellable'ın özelleştirme seçeneklerinin yetersiz olduğunu düşünüyor

Bazı kullanıcılar geçmiş zorluklardan veri almakta zorluk çekmektedir

Wellable fiyatlandırma

Sağlık Platformu: Kendi kendine yönlendirilen, en az 25 kullanıcı için 75 dolar 500 kullanıcı için 1000 dolar karşılığında tam hizmet

Kendi kendine yönlendirilen, minimum 25 kullanıcı için 75 dolar

500 kullanıcı için 1000 $ karşılığında tam hizmet

Tek Zorluk : Kendi kendine yönlendirilen: 100 kullanıcıya kadar 1000 $'dan başlar Tam hizmet: 500 kullanıcıya kadar 5000 $'dan başlar

Kendi kendine yönlendirilen: 100 kullanıcıya kadar 1000 $'dan başlayan fiyatlarla

Tam hizmet: 500 kullanıcıya kadar 5000 $'dan başlayan fiyatlarla

Sağlık Hizmetleri:

Sıklık ve içeriklere göre çoklu fiyatlandırma seçenekleri

Kendi kendine yönlendirilen, minimum 25 kullanıcı için 75 dolar

500 kullanıcı için 1000 $ karşılığında tam hizmet

Kendi kendine yönlendirilen: 100 kullanıcıya kadar 1000 $'dan başlayan fiyatlarla

Tam hizmet: 500 kullanıcıya kadar 5000 $'dan başlayan fiyatlarla

Wellable puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)

2. Bonusly

via Bonusly

Bonusly, çalışanların birbir lerini takdir ve ödüllendirmeleri için bir platformdur. Çalışanlar, şirket değerlerini örnek olarak sergiledikleri, beklentilerin ötesine geçtikleri veya sadece yardımcı oldukları için birbirlerine küçük, sanal "bonuslar" verebilirler.

Bu bonuslar puan olarak birikir ve çalışanlar bu puanları hediye kartları, bağışlar veya şirkete özel avantajlar gibi ödüllerle değiştirebilir. Bonusly, takdirleri kamuya açık, zamanında ve eğlenceli hale getirerek çalışanların bağlılığını artırmayı ve sağlık, moral ve takım ruhunu geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bonusly'nin en iyi özellikleri

Teknoloji konusunda uzman olmasanız bile, kullanımı kolay işlevlerinin keyfini çıkarın

Tanınma programlarını şirket kültürünüze ve değerlerinize uyacak şekilde özelleştirin

Popüler insan kaynakları bilgi sistemleri (HRIS), sağlık uygulamaları ve Microsoft Team, Slack, Apple Health, Workday, Namely ve daha fazlası gibi işbirliği yazılımlarıyla entegre edin

Etkileşimli gösterge panelleriyle sanal sağlık, takım bağlantıları, katılım eğilimleri ve takdir sıklığı hakkında anında içgörüler elde edin

Esnek, görünür ve her yerden erişilebilir olduğu için gerçek zamanlı olarak çalıştırın

Dönüm noktası niteliğindeki iş akışlarınızı otomatikleştirerek işlerinizi kontrol altında tutun

Bonusly sınırlamaları

Bazı kullanıcılar hediye kartları veya ödül teşvikleri için daha fazla seçenek ister, ancak uluslararası kataloglar çok fazla seçenek sunmamaktadır

Bonuslar, özel vergi kesintisi kurallarına tabidir ve çalışanların temettü ödemesi olarak aldıkları para miktarı önemli ölçüde azaltılabilir

Bonusly fiyatlandırma

Temel: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Özel: Özel fiyatlandırma

Bonusly puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)

3. YuMuuv

via YuMuuv

Çalışan sağlığı, bir şirketin gerçek zenginliğidir! YuMuuv bunu garanti eder. Çalışanların bağlılığını ve refahını artırmak için tasarlanmış bir takım sağlığı uygulama.

Kuruluşlar, adım sayısı, meditasyon süresi veya sağlıklı beslenme hedefleri gibi sınırsız sayıda meydan okuma türü oluşturabilir veya bunlardan seçim yapabilir. Bu takım meydan okumalarından elde edilen veriler, popüler entegrasyonlar aracılığıyla tek bir platformda toplanır ve burada analiz edilerek kişisel ve kurumsal kullanım için anlamlı ve karşılaştırılabilir hale getirilir.

YuMuuv'un en iyi özellikleri

Çeşitli zorluklar, liderlik tabloları ve takım yarışmalarıyla fitness'ı oyunlaştırın

Kişisel ilerleme güncellemelerini alın ve iyileşen sağlık durumuna ilişkin analizleri görünüm

Apple Health, Google Fit, Garmin, Fitbit, iPhone ve Android gibi popüler entegrasyonlarla senkronizasyon sağlayın

Manuel aktivite kaydı özelliğini kullanın ve fitness seviyeniz veya teknolojiye erişiminiz ne olursa olsun katılın

Takım yarışmaları, sohbet özellikleri ve etkinlik akışları aracılığıyla takım çalışmasını ve sosyal etkileşimi teşvik edin

App Store ve Google Play Store'da dünya çapında 32 farklı dilde keyfini çıkarın

Kolay başlangıç süreci, sağlam müşteri desteği ve sınırsız özel zorluklardan yararlanın

YuMuuv sınırlamaları

Bazı kullanıcılar senkronizasyon sorunları veya belirli modellerle uyumsuzluk sorunları yaşayabilir

Bireysel zorluklar için daha az özelleştirme seçeneği vardır

Kullanıcılar sohbete fotoğraf yüklemekte zorluk yaşayabilir

Bazı kullanıcılar sohbetler için push bildirimleri almadıklarından şikayetçi olmuştur

YuMuuv fiyatlandırması

45 Gün: 20 kullanıcı için 650 $'dan başlayan fiyatlarla

90 Gün: 20 kullanıcı için 975 $'dan başlar

365 Gün: 20 kullanıcı için 1300 $'dan başlayan fiyatlarla

YuMuuv puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

4. Microsoft Viva Insights

microsoft Viva Insights aracılığıyla

E-postalarınız, sohbetleriniz ve iş yükü ölçümlerinizin çalışanlarınızın sağlığı hakkında bu kadar çok şey ortaya çıkarabileceğini kim bilebilirdi? Microsoft Viva Insights, Microsoft araçlarınız içindeki kişisel verimlilik ve sağlık koçudur. İletişim verilerinizi (e-postalar, toplantılar ve sohbetler gibi) analiz ederek iş alışkanlıklarınızı iyileştirmenin yollarını önerir.

Odaklanarak çalışmak için zaman önerir, en verimli toplantılarınızı belirler ve iş arkadaşlarınızla bağlantıda kalmanıza yardımcı olur. Ayrıca, farkındalık egzersizleri sunar ve iş ile kişisel yaşam arasında sağlıklı sınırlar belirlemenizi teşvik eder.

Nihayetinde Viva Insights, daha çok değil, daha akıllı çalışmanızı ve sağlıklı bir yaşam tarzına öncelik vermenizi sağlamayı amaçlamaktadır.

Microsoft Viva Insights'ın en iyi özellikleri

İş liderleriyle paylaşmaya hazır, esnek ve kullanıma hazır raporlardan oluşan bir kitaplık kullanarak işiniz hakkında değerli içgörüler elde edin

Odaklanma süresinin çok kısa olması, yeterli koçluk sağlanmaması ve mesai sonrası işler gibi tükenmişliğe yol açabilecek ve verimliliği azaltabilecek kalıpları görünür hale getirin

Bire bir toplantı araçları ve paylaşılan odak noktası ve toplantısız gün planları gibi takım planları ile takımların verimliliğini artırmasına ve refahını korumasına yardımcı olun

Toplantı katılımcılarından geri bildirim toplayın. Toplantı alışkanlıklarınızı ve toplantı kategorisi içgörülerini değerlendirin. Toplantılarda harcanan zamanı hedeflerinizle uyumlu hale getirin

Son dört hafta içinde zamanınızı nasıl geçirdiğinize dair eğilimleri keşfedin ve ağınızı ve işbirliğinizi iyileştirme fırsatlarını belirleyin

Microsoft Viva Insights sınırlamaları

Sağlık ve zihinsel sağlık ölçümlerini kaydetmez

Takım fitness yarışmaları oluşturamaz ve sağlık uygulamalarıyla entegre olamaz

Bazı kullanıcılar, hesabın 27 ay boyunca aktif olması gerektiğinden, içgörülerini almakta gecikme yaşamıştır

Microsoft Viva Insights fiyatlandırması

Microsoft Viva Insights: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Microsoft Viva Çalışan İletişimi ve Toplulukları : Kullanıcı başına aylık 2 $ (yıllık taahhüt)

Microsoft Viva Workplace Analytics ve Çalışan Geri Bildirimi: Kullanıcı başına aylık 6 $ (yıllık taahhüt)

Microsoft Viva Suite: Kullanıcı başına aylık 12 $ (yıllık taahhüt)

Microsoft Viva Insights puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Woliba

via Woliba

Çalışanlarınızın sağlığı için her şeyi yapacak bir uygulama mı istiyorsunuz? O zaman Woliba, İK takımlarınızın arkasını kolluyor! Sağlıklı yaşam, takdir, ödüller ve bağlılık özelliklerini mobil uyumlu bir uygulamada birleştiren uçtan uca bir çalışan deneyimi platformudur.

Yazılım, olumlu bir işyeri kültürü oluşturmayı ve takım işbirliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Woliba'nın en iyi özellikleri

Şirket değerlerini örnek olarak sergileyen, fazladan çaba gösteren veya sadece yardımcı olan çalışanları kamuoyuna duyurun ve ödüllendirin

Zorluklar, hedef ayarlama ve eğitim kaynakları aracılığıyla sağlıklı alışkanlıkları teşvik edin, sağlığa bütünsel bir yaklaşımı destekleyin

Sosyal özellikler, oyunlaştırma unsurları ve kişiselleştirilmiş geri bildirimler aracılığıyla bağlantıları ve takım çalışmasını teşvik edin

Takım gezileri veya sağlık atölyeleri gibi sanal veya yüz yüze etkinlikler düzenleyin

Çeşitli fitness takip cihazları, İK araçları ve iletişim platformlarıyla bağlantı kurun

Woliba sınırlamaları

Kullanıcılar biyometrik tarama formunu bulmakta zorluk yaşayabilir

Aşırı veya tutarsız bildirimler bilgi yorgunluğuna neden olabilir

Adım, kilometre ve kalori güncellemeleri gecikebilir

Woliba fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

Woliba puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (90+ yorum)

6. PerkUp

PerkUp, şirketlerin ödül ve takdir yoluyla çalışan bağlılığını ve kültürünü artırmasına yardımcı olan bir platformdur.

PerkUp'ı kullanarak iş yıldönümlerini, doğum günlerini, yeni işe alımları ve diğer dönüm noktalarını kutlayarak çalışan bağlılığını ve şirket kültürünü geliştirebilirsiniz. PerkUp'ı, müşterilerinizi veya ortaklarınızı tavsiye, sadakat veya geri bildirimleri için ödüllendirmek için de kullanabilirsiniz.

PerkUp, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz ve otomatikleştirebileceğiniz çeşitli ürünler ve ödüller sunar.

PerkUp'ın en iyi özellikleri

Kolay özelleştirme ve düşük minimum sipariş miktarları ile şirket kıyafetleri, hediye kartları ve deneyimler gibi premium öğeleri dünya çapında sipariş edin

Çalışanları, akranları tarafından takdir edilme, övgü ve kişiselleştirilmiş mesajlarla motive edin

Başarıları ödüllendirin, dönüm noktalarını kutlayın ve bireysel ve takım çabalarına takdirinizi gösterin

Kapsamlı raporlama ve içgörülerle bütçeleri yönetin, harcamaları izleyin ve programların etkinliğini analiz edin

Popüler İK yazılımlarını, araçlarını ve iş platformlarını entegre edin

PerkUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, sürece ve kredilerin nasıl kullanılacağına aşina olmak için eğitime ihtiyaç duyabilir

PerkUp, HRIS, Slack, Amazon Business ve SSO/SAML gibi diğer sistemlerle sınırlı entegrasyonlara sahiptir

PerkUp fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

PerkUp puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (90+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Wellness360

via Wellness360

Bütünsel bir sağlık sağlayıcı mu arıyorsunuz? Wellness360 ile tanışın. Çeşitli kuruluşlar için kurumsal sağlık çözümleri sunar.

Sağlık riski değerlendirmesi, biyometrik tarama, sağlık zorlukları, koçluk, ödüller, iletişim ve COVID-19 öz değerlendirmesi gibi özellikler sunarak işlerin sağlıklı ve katılımcı bir işyeri kültürünü teşvik etmesine yardımcı olur.

Wellness360 ayrıca popüler fitness cihazları ve uygulamalarıyla entegre olur ve veriye dayalı analizler ile özel özelleştirme seçeneklerini destekler.

Wellness360'ın en iyi özellikleri

Wellness360'ın teknolojisi ve içeriğini kullanarak sağlık programınızı özelleştirin ve markalaştırın

Sağlık Riski Değerlendirmesi yanıtlarına göre çalışanlarınızın özel ihtiyaçlarını ve faizlerini hedefleyen özel sağlık girişimlerinden yararlanın

Giyilebilir cihazlarınızı, fitness takip cihazlarınızı ve sağlık uygulamalarınızı Wellness 360 platformuyla senkronize edin

Kullanıcının hedeflerine ve faizlerine göre seçilmiş sağlık ve zindelik içeriği içeren bir kütüphaneye erişin

Kişisel eğitim oturumları, zihinsel sağlık danışmanlığı, sağlık koçluğu ve daha fazlasını planlayın

Wellness360 sınırlamaları

Fiyatlandırma, diğer sağlık çözümlerine kıyasla çok pahalı veya belirsiz olabilir

Bazı kullanıcılar, platformu belirli hedeflerine ve tercihlerine uygun olmayan çok katı veya genel bulmaktadır

Bazı kullanıcılar, sorunlarının çözülmesinde gecikmeler veya zorluklar yaşayabilir

Wellness360 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Wellness360 puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (10+ yorum)

8. Vantage Fit

via VantageFit

GenAI'nin ötesine geçelim! Vantage Fit, işverenlerin teşvik programları ve çalışanlara yönelik zorlu hedefler gibi etkili sağlık girişimleri oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan, yapay zeka destekli bir kurumsal sağlık uygulamasıdır.

Kullanıcıların fiziksel aktivitelerini, kalp atış hızlarını, kalori tüketimlerini ve diğer sağlık ölçümlerini izlemelerine ve çeşitli fitness görevlerine ve yarışmalara katılmalarına olanak tanır.

Ayrıca, çalışanları sağlıklı yaşam çabaları için motive etmek ve ödüllendirmek için oyunlaştırma, teşvik ve takdir özellikleri de sunar.

Vantage Fit'in en iyi özellikleri

Uyku izleme, su alımı izleme ve hatta ruh hali izleme gibi özellikleri bir araya getirerek fitness izlemenin ötesine geçin

Önceden oluşturulmuş zorluklar arasından seçim yaparak, özel zorluklar oluşturarak ve mevcut yığınınızla entegrasyonlar gerçekleştirerek programı özel ihtiyaçlarınıza ve kültürünüze göre uyarlayın

Takım yarışmaları, liderlik tabloları ve kişiselleştirilmiş ödüller gibi özelliklerle bağlılığı artırın

Kapsamlı içgörülerle çalışan sağlığı ölçütlerini izleyin, analiz edin ve iyileştirin

Vantage Fit sınırlamaları

Adım izleme, mesafe kaydı ve hatta tam veri kaybında olası tutarsızlıklar

Oyunlaştırma unsurları, dostça rekabetten hoşlanan bazı kullanıcılar için daha az ilgi çekici olabilir

Bazı kullanıcılar, uygulamanın cihazlarında önemli ölçüde pil tüketimine neden olduğunu bildirmiştir

Vantage Fit Fiyatlandırma

Ücretsiz: 10 kullanıcıya kadar

Premium: Kullanıcı başına haftalık 1 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Vantage Fit puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (90+ yorum)

9. Nectar

via Nectar

Ücretsiz bir çalışan bağlılığı platformu arayışınız Nectar ile sona eriyor! Kullanıcı dostu arayüzüyle tanınan uygulama, çalışanların ve yöneticilerin benzersiz özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmasını kolaylaştırır.

Ayrıca, platform popüler İK ve iletişim araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak iş akışlarını kolaylaştırır ve erişilebilirliği artırır.

Temel özellikler ücretsiz olmakla birlikte, Nectar HR uygulaması performans yönetimi araçları, işe alım otomasyonu ve gelişmiş analitik gibi ek işlevler içeren ücretli planlar da sunmaktadır.

Nectar'ın en iyi özellikleri

Organizasyon genelinde herkese açık "teşekkür mesajları" gönderin ve alın

Hediye kartları, şirket hediyeleri ve daha fazlası gibi çeşitli ödülleri kazanın

Takdir, şirket girişimlerine katılım ve hatta görevleri tamamlayarak puanlar toplayın

Eğlence ve seyahatten sağlık ve zindeliğe kadar çeşitli ürün ve hizmetlerde özel indirimler ve fırsatlardan yararlanın

İş ortamı, yönetim ve şirket kültürü dahil olmak üzere şirketin çeşitli yönleri hakkında geri bildirim paylaşın

Nectar sınırlamaları

Şirket kültürü ve ihtiyaçlarına gerçekten uygun programlar oluşturma konusunda esneklik eksikliği

Bazı kullanıcılar, ödüllerin puan-dolar oranının diğer platformlara kıyasla daha az cazip olduğunu düşünüyor

Bazı kullanıcılar, anketler, hedef belirleme veya oyunlaştırılmış zorluklar gibi daha geniş bir katılım özellikleri aralığına sahip bir platformu tercih edebilir

Sağlık uygulamalarıyla entegre olamadığı için sağlık ölçümleri sağlayamaz

Nectar fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 2,75 $, yıllık faturalandırılır

Artı: Kullanıcı başına aylık 4 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Nectar puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

10. Limeade

via Limeade

Limeade, kuruluşların çalışanlarının fiziksel, duygusal, finansal ve iş sağlığını iyileştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir kurumsal sağlık ve bağlılık platformudur.

Bilimsel bir yaklaşım ve sektörün önde gelen çözümleriyle, şirketlerin çalışan sağlığını iyileştirme ve sağlık maliyetlerini azaltma yolunda bütünsel adımlar atmasına yardımcı olur. Bu, şirketlerin çalışan verimliliğini önemli ölçüde artırmasına yardımcı olur.

Limeade'in en iyi özellikleri

Bilimsel olarak desteklenen aktiviteler, değerlendirmeler ve kaynaklarla çalışanların genel refahını artırmaya yardımcı olun

Çalışanlarınıza gelişmiş geri bildirim, takdir ve bire bir koçluk araçları ile güç verin

Anketler, oylamalar ve nabız kontrolleri gibi özelliklerle çalışanların geri bildirimlerini ve görüşlerini toplayın

Şirket genelinde iletişim için merkezi bir platform kullanın ve çalışanlarınızı bilgilendirin ve bağlantıda tutun

Kuruluşunuzun ihtiyaçlarını karşılamak için ölçeklenebilirlik ve özelleştirme özelliklerinden yararlanın

Limeade sınırlamaları

Derinlemesine analiz, liderlik eğitimi ve kapsamlı özelleştirme gibi gelişmiş özelliklere erişim için ek ücretler gerekir

Fonksiyonel olmasına rağmen, mobil uygulama, web platformunda bulunan akran tanıma ve bazı anket fonksiyonları gibi özellikleri sunmamaktadır

Bazı kullanıcılar, teknik uzmanlık gerektiren karmaşık bir yapılandırma süreci olduğunu bildirmiştir

Limeade fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Limeade puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Çalışan sağlığı izleme yazılımının temel özelliklerini ele aldık ve size en iyi 10 seçeneği sunduk. Şimdi, son teknoloji bir çalışan yönetim aracı olan ClickUp'a bir göz atalım.

ClickUp

Şu durumu hayal edin: İnsan kaynakları departmanınız evrak işleriyle boğuşuyor, onaylar peşinde koşuyor ve çalışanlarla bağlantısı kopmuş hissediyor. Güçlü bir insan kaynakları yönetim platformuna ihtiyaçları var.

Bu araç, çalışanların işe alımından performans değerlendirmelerine kadar İK görevlerini kolaylaştırarak değerli zaman ve çabadan tasarruf sağlar. Listeye otomatik bordro, zahmetsiz izin izleme ve çalışan verilerine anında erişim özelliklerini ekleyin. İşte bu kadar! Her yerdeki İK takımları için nihai çözüm!

Şimdi, ClickUp İK Yönetim Platformu'na merhaba deyin!

ClickUp'ın İK yönetim platformuyla işe alım, oryantasyon ve çalışan gelişimini basitleştirmek için mükemmel sistemi oluşturun

Çalışan yönetimi evrak işleriyle dolu olabilir, ancak böyle olmak zorunda değil! ClickUp Otomasyon ile sıkıcı evrak işlerine ve manuel süreçlere veda edin.

100'den fazla ClickUp Otomasyon dizisinden seçim yaparak iş akışlarını, rutin görevleri, proje devrelerini ve daha fazlasını kolaylaştırın

ClickUp Otomasyon ile şirketinizin İK fonksiyonlarını hız ve doğruluk açısından optimize edebilirsiniz:

Önceden oluşturulmuş otomasyon şablonlarıyla hoş geldiniz e-postaları gönderme, görev atama ve erişim izni verme gibi manuel görevleri ortadan kaldırın

Belirli kriterlere göre eylemleri otomatik olarak tetikleyerek yeni çalışanlar için verimli bir işe alım deneyimi sağlayın

Çalışanların izin taleplerini elektronik olarak göndermelerini sağlayın ve önceden tanımlanmış kurallara göre onay ş akışlarını otomatikleştirin

Performans değerlendirmeleri için tekrarlayan hatırlatıcılar ayarlayın, yöneticileri değerlendirmeleri başlatmaya ve tamamlamaya otomatik olarak yönlendirin

Bu, nihayetinde İK uzmanlarının bağlılığı, verimliliği ve genel başarıyı artıran stratejik girişimlere odaklanmalarını sağlar.

Profesyonel ipucu: Bu otomasyon özelliklerini ClickUp Brain 'in yapay zeka destekli araçlarıyla birleştirerek, çalışan verilerine dayalı kişiselleştirilmiş takdir ödülleri önerin. Bu verileri analiz ederek, tükenmişlik riski altında olan çalışanları belirleyin. Takım becerilerini değerlendirin ve eğitim veya gelişim alanlarını belirleyin.

ClickUp Görünümleri ile tüm işe alım sürecini ve İK fonksiyonlarını görüntüleyin

Ayrıca, 15'ten fazla esnek ClickUp Görünümü, verilere farklı bakış açıları sunarak ve verimli iş akışlarını teşvik ederek İK uzmanları için önemli bir avantaj sağlar.

İK takımları, tek bir özelleştirilebilir ClickUp Liste Görünümü'nde tüm İK görevleri, projeleri ve çalışan verileri hakkında üst düzey bir genel bakış elde ederek darboğazları daha hızlı giderir, zamandan ve paradan tasarruf eder.

ClickUp'ın Takvim Görünümü, İK faaliyetleriyle ilgili yaklaşan etkinlikleri, son tarihleri ve toplantıları görselleştirmenize yardımcı olarak, önemli tarihleri takip etmenizi ve planlama çakışmalarını önlemenizi sağlar.

ClickUp'ın Takvim Görünümü'nde görevleri kategorilere ayırarak ve özelleştirerek kaynak yönetimini optimize edin

Ayrıca, net zaman çizelgeleri ve bağımlılıklar ile karmaşık İK projelerini planlayabilir ve yönetebilirsiniz. ClickUp Gantt Grafik Görünümü ile kaynak tahsisini izleyin, olası darboğazları belirleyin ve programları proaktif olarak ayarlayın.

Ayrıca, özel formlar çalışanların geri bildirimlerini toplamanıza, eğitimlerin tamamlanmasını izlemenize veya performans verilerini toplamanıza yardımcı olabilir. ClickUp Form Görünümü ile çalışanların duyguları hakkında değerli bilgiler edinerek ve iyileştirme alanlarını belirleyerek uzman olun.

Son olarak, ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak bireysel ve takım hedefleri, tamamlanan görevler, geri bildirim puanları ve beceri geliştirme ilerlemesi gibi anahtar performans ölçütlerini (KPI) izleyin. Bu, çalışan performansının kapsamlı bir resmini tek bir merkezi konumda sunar.

Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ile çalışan performansını ve iş yükünü izleyin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın otomasyon yeteneklerinden yararlanarak tüm İK görevlerinizi ve fonksiyonlarınızı kolaylaştırın

Çalışan bağlılığını ve şirketin başarısını artırmak için ClickUp'ın yapay zeka destekli araçlarını kullanın

Performans izleme sisteminden en iyi şekilde yararlanın ve İK uzmanlarının ClickUp'ta çalışanların performansını etkili bir şekilde izlemesini ve optimize etmesini sağlayın

ClickUp Proje Zaman Takibi ile bireyler ve takımlar tarafından belirli projeler ve görevler için harcanan zamanı izleyin, bireysel performans ve proje verimliliği hakkında değerli bilgiler edinin

ClickUp Goals ile bireysel ve takım hedeflerini uyumlu hale getirin, veriye dayalı geri bildirimlerle performansı artırın ve hedef izleme ile bağlılığı güçlendirin

İşe alım, işten ayrılma, çalışan geri bildirimi, atama mektupları, iş teklifleri, yıllık hedefler, etkinlik planlama ve daha fazlası için 100'den fazla ClickUp İK Şablonu kullanın

ClickUp sınırlamaları

İlk kez kullananlar için öğrenme süreci zor olabilir

ClickUp'ın zaman takibi seçeneği iyileştirilmelidir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Aylık 12 $/kullanıcı

Business Plus: Aylık 19 $/kullanıcı

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda aylık 5 $/kullanıcı karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

ClickUp ile İK Departmanınızı Güçlendirin

Doğru çalışan sağlığı platformunu seçmek dikkatli bir değerlendirme gerektirir. Kuruluşunuzun bütçesini, kültürüne uygunluğunu, takım boyutunu, sağlık programlarını ve hizmetlerini ve sağlık ölçütlerini gözden geçirin, ardından kuruluşunuzun sağlık hedeflerine en uygun yazılımı seçin.

ClickUp ile, refah girişimlerini destekleyebilecek hedef belirleme, takdir ve anketler gibi özelliklerin keyfini çıkarabilirsiniz.

Mutlu, sağlıklı ve başarıya hazır, gelişen bir iş gücü oluşturmak için bugün ClickUp'a kaydolun!