her Bütçeye Uygun En İyi 15 Çalışan Takdir Hediyesi

Her başarılı kuruluşun çalışkan ve kendini işine adamış çalışanlardan oluşan bir takımı vardır. Çalışanlarınıza iyi bir ücret vermek ilk adım olsa da, onlara değer verdiğinizi göstermek için düşünceli bir hediyeden daha iyi bir yol olabilir mi?

Yapılandırılmış bir çalışan takdir hediye programı, çalışanların kendilerini özel hissetmelerine, en iyisini yapmak için motive olmalarına ve işyerinde moral ve bağlılıklarının artmasına yardımcı olmak için harika bir yoldur.

İster birkaç takım üyesinden oluşan bir startup, ister yüzlerce çalışanı olan bir kurumsal organizasyon olun, herkes için mükemmel çalışan takdir hediye fikirlerimiz var.

Bu blog yazısında, çalışanlara takdir hediyelerinin çalışanların refahını nasıl önemli ölçüde etkileyeceğini tartışıyor ve hemen kullanabileceğiniz bazı fikirleri paylaşıyoruz.

Çalışan Takdiri Nedir?

Çalışanlara takdir göstermek, çalışanlarınızın sıkı çalışmaları, yaratıcılıkları ve işyerine katkıları için onlara şükran duyduğunuzu ifade etmenin anlamlı bir sürecidir.

Takımları takdir etmenin popüler ve etkili bir yolu, onlara çalışan hediyeleri vermektir. Araştırmalar, iyi yapılan bir işin veya ulaşılan bir dönüm noktasının somut olarak takdir edilmesinin, çalışanları motive eden bir zihinsel destek olduğunu göstermektedir.

Örneğin, takım üyeniz bir hedefe ulaştığında veya müşterilere hizmet etmek için elinden geleni yaptığında, aylık veya üç aylık ödüller olarak çalışan takdir hediyeleri dağıtabilirsiniz. Özel günlerde personel takdirini artırmak için tüm takıma kişiselleştirilmiş hediyeler gönderin.

En iyi yanı ise, bu hediyeler, çalışanların favori kahve dükkanına, kuruluşunuzun büyümesine veya hedeflerine katkılarından dolayı el yazısı ile yazılmış bir notun eklendiği bir kupon kadar basit olabilir.

Öte yandan, tüm takım için bir kurumsal hediye daha iyi düşünülmüş ve çoğu kişi tarafından beğenilecek bir şey olmalıdır. Bunlar sağlıklı atıştırmalıklar, kişiselleştirilmiş tişörtler, şirket logolu hediyelik eşyalar ve şarj cihazları, AirPods, JBL hoparlörler gibi elektronik eşyalar olabilir.

Çalışanlara Takdir Hediyelerinin Önemi

Çoğu kuruluş, belirli bayramları kutlamak için yıllık ödüller veya hediyeler sunan takdir programlarına zaten sahiptir. Bunlar şüphesiz çok önemlidir. Ancak, özel olarak tasarlanmış bir çalışan takdir programı, aşağıdakiler dahil olmak üzere özel avantajlar ve bonus puanlar sunar:

1. Daha iyi bir yaşam kalitesi

Minnettarlığınızı göstermek, çalışanların refahını artırır, zihinsel sağlıklarını güçlendirir ve daha verimli olmalarına ve iş günlerini daha az kaçırmalarına yardımcı olur. Bu, iş sonuçlarını ve çalışanların etkileşimini etkiler. Çalışanlara takdir hediyeleri ile performanslarını, bağlılıklarını, refahlarını ve sağlıklarını artırırsınız.

2. En yetenekli çalışanları çekmeye yardımcı olur

Mutlu çalışanlar, yeni yeteneklerin kuruluşunuza katılmasının en iyi destekçileri olur ve arkadaşlarını ve tanıdıklarını şirketinize katılmaya yönlendirme olasılıkları daha yüksektir. Çalışanlara takdir hediyeleri verme kültürünün olduğu modern bir ofis ve iş yeri, işlerinde değer verildiğini hissetmek isteyen yüksek kaliteli adayları çekecektir.

3. Performans artışı

Çalışan takdir hediyeleri, işteki iyi davranışları olumlu bir şekilde pekiştirir. Takdir, sadece çalışanların performansıyla sınırlı kalmaz. Çalışanlarınızın beklentilerin ötesine geçtiğinde bunu kutlayın. Bu, gelecekteki performans ve başarıyı besleyen işyerine duygusal bağların gelişmesine yardımcı olur.

4. Daha yüksek iş memnuniyeti

Çalışanlarınızı iyi yaptıkları işler için ödüllendirdiğinizde, daha mutlu ve işlerine daha motive olurlar. İşte sihir burada devreye girer. Memnun çalışanlar, marka elçileri haline gelir. Sadakati artırır ve işten ayrılma oranlarını önemli ölçüde azaltır.

Olasılıkları düşünün: Çalışanlar takdir edildiğini hissettiğinde, işten ayrılma görüşmeleri azalır, maliyetler düşer ve olumlu bir iş kültürü oluşur. Çalışanlara takdir hediyeleri vermek, iş performansını ve verimliliği daha yüksek seviyelere çıkaran bir katalizör olabilir.

5. Değerleri pekiştirir

Şirket değerlerine uygun davranışları benimseyen çalışanları takdir etmek ve onurlandırmak, bu davranışları ve eylemleri sürdürmeleri için onları teşvik eder ve diğerlerine olumlu bir örnek oluşturur.

15 Harika Çalışan Takdir Hediyesi Fikri

En iyi çalışan takdir hediyeleri, çalışanın kendini görülmüş ve değerli hissetmesini sağlayan hediyelerdir. Ve en eğlenceli yanı, çok fazla para harcamanıza veya araştırma yapmanıza gerek olmamasıdır.

Her duruma ve her bütçeye uygun 15 harika çalışan takdir hediyesi fikrini bir araya getirdik. Favorilerinizi seçin ve çalışanlarınızın yüzlerini bugün gülümsetmeye başlayın.

Her duruma uygun en iyi çalışan takdir hediyeleri

1. Hediye sepeti

Çalışanlarınıza "harika olduklarını" söylemenin mükemmel bir yolu, onlara en sevdikleri ikramları sunmaktır. Bunu bir kutu taze pasta kadar basit tutabilir veya en sevdikleri atıştırmalıklar, içecekler ve kahve fincanı gibi masa aksesuarlarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı bir sepet hazırlatabilirsiniz.

Bu özel sepetleri sizin için hazırlayabilecek yerel hediye satıcılarını arayın. Ya da bu tatil hediye rehberine göz atarak, çalışanlarınızın seveceği ve takdir edeceği bir hediye kutusu özenle hazırlayın!

2. Hayır kurumlarına bağış

Fiziksel hediyeler vermek istemiyorsanız, çalışanlarınızı takdir ederken, onların adına seçtikleri bir hayır kurumuna bağışta bulunarak iyi bir amaca destek olabilirsiniz. Bir başka anlamlı fikir ise, çalışanlarınıza gönülden bağlı oldukları bir amaç için gönüllü olarak çalışmak üzere bir gün izin vermektir.

3. Özel kapüşonlu sweatshirtler veya ev giysileri

Çalışanlarınızı rahat kıyafetler giyerek uzaktan çalışmayı en iyi şekilde değerlendirmeye teşvik edin; kapüşonlu sweatshirt veya ev giysisi seti kadar rahat bir şey yoktur. Ev giysilerini şirket logosu ve çalışanın adını ekleyerek özelleştirin; hatta en sevdikleri sözleri veya sevdikleri bir filmden alıntılar ekleyerek daha da renklendirebilirsiniz.

4. Takım deneyimleri

Eğlenceli bir gün geçirmek, özellikle zorlu bir ay veya çeyrek dönemden sonra takımınızı bir bütün olarak takdir etmek için harika bir yoldur! Kaçış odaları, yemek festivalleri, kahve veya yemek tadımları veya tema parkı ziyaretleri harika fikirlerdir. Takım etkinliklerinin önemli bir parçası, herkesin en çok keyif aldığı deneyimler hakkında fikirlerini almaktır.

5. Özel sanat eserleri

Çalışanlara takdir hediyesi olarak sanat eseri vermek, çalışanlarınızın evlerinde veya ofislerinde çalışma alanlarına kişisel bir dokunuş katmalarını sağlar. Bu, minnettarlığınızı ifade etmenin benzersiz bir yoludur.

Kişinin takip ettiği sanatçılardan ve tarzlardan ilham alan baskılar veya en sevdiği filmler, TV şovları, müzik grupları veya kitaplardan esinlenen sanat eserleri edinin.

Uygun fiyatlı çalışan takdir hediye seçenekleri

6. Kişiselleştirilmiş içecek kapları

Çalışanın yüzünün veya kişisel bir mesajın yer aldığı bir kupa veya bardak, bütçeye uygun ve eğlenceli bir çalışan takdir hediyesi fikridir. İçki bardaklarını evcil hayvanlarının veya ailelerinin resimleriyle özelleştirmek harika bir hediye olacaktır.

7. Ev bitkileri

Sulu veya saksı çiçekleri, güzel ve uygun fiyatlı bir çalışan hediyesi fikridir. Çalışanlara bakacakları bir şey verir ve evden çalışanlar için işyerini hatırlatan neşeli bir hatırlatıcı görevi görür.

8. Kitap veya sesli kitap kredileri

Bu, takımınızdaki kitap kurtları için mükemmel bir çalışan takdir hediyesidir. Onlara bir sonraki dinlemeleri için Audible kredisi veya eski usul okumayı tercih ederlerse Amazon veya favori kitapçıları için hediye çeki verin.

9. Deneyim veya dersler için hediye kartları

Çalışanlarınıza egzotik yemek pişirme kursu, resim kursu veya şarap tadımı deneyimi için kuponlar vererek eğlenceli ve yeni şeyler yapma fırsatı sunun! Ayrıca, partnerleriyle eğlenceli bir akşam geçirmeleri için bir artı bir sinema bileti de verebilirsiniz.

10. Sağlık mini sepetleri

Uzaktan çalışanlarınızı, sağlık temalı hediyelerle kendilerine özen göstermeleri için teşvik edin. Kokulu mumlar, dudak balsamları, yüz veya ayak maskeleri veya yatıştırıcı çaylar gibi öğeler çok pahalı değildir.

Yoğun zamanlarda veya çalışanlarınızın işte çok fazla sorumluluk üstlendiğini bildiğinizde, çalışanlarınızı takdir etmek için harika bir hediye seçeneğidir. Spor salonu üyeliği, çalışanlarınızı sağlıklı bir yaşam sürmeye teşvik etmek için de mükemmel bir hediye seçeneğidir.

Premium çalışan takdir hediye seçenekleri

11. Spa veya sağlık programları için hediye kartları

Çalışanlarınızın iyi bir iş çıkardıktan sonra rahatlatıcı bir spa tedavisiyle kendilerini şımartmalarına izin verin! Onlara yerel bir spada yarım günlük bir deneyim yaşatın veya hafta sonu wellness tatili ile kendilerini şımartın.

12. Ev ofis donanımları

Uzaktan çalışan bir takımınız varsa, bu çalışanlara teşekkür hediyesi için mükemmel bir seçimdir! Ergonomik sandalyeler, ayaklı masa, kulaklıklar veya ekstra monitör gibi masa aksesuarlarıyla onlara sürpriz yapın. Bütçeniz daha kısıtlıysa, süper hızlı şarj cihazı veya duvara asılabilir beyaz tahta da harika bir teşekkür hediyesi olabilir.

13. Seyahat aksesuarları

Sık sık iş seyahatine çıkan takım üyeleriniz veya tatillerinde dünyayı gezmeyi sevenler için kabin bagajı, dizüstü bilgisayar çantası, kulaklık veya rahat giysiler gibi hediyeler idealdir. Bu hediyeleri sık sık kullanacakları kesin ve her kullandıklarında sizi hatırlayacaklar.

14. Mavi ışık gözlükleri

Ekran süresi çoğu çalışan için vazgeçilmez bir unsurdur ve onların sağlıklı kalmasına yardımcı olmanın harika bir yolu, gözlerini korumak için kişiselleştirilmiş mavi ışık gözlükleri almaktır. Onlara yerel optisyenlere hediye çeki sunarak istedikleri tasarımı seçmelerini sağlayabilirsiniz.

15. Deneyim kitleri

İnsanların sevdikleriyle birlikte evde tarifler, el işi öğeleri veya bilim projeleri yaratmaları için DIY kitleri hazırlayan markalar bulacaksınız. Çalışanlarınıza ilgi alanlarına göre seçilmiş kitler gönderin: elle makarna yapmaktan kar küresi yapmaya ve viski yapımına kadar seçenekler sınırsız.

Çalışanlara Takdirinizi Göstermenin Diğer Yolları

Araştırmalar, çalışanların katkılarını düzenli olarak takdir eden şirketlerde kalma ve başarılı olma olasılığının daha yüksek olduğunu tutarlı bir şekilde göstermektedir.

Çalışanlara teşekkür hediyeleri, minnettarlığınızı göstermenin harika bir yolu olsa da, yıl boyunca çalışanlarınıza değer verdiğinizi göstermek için başka birçok yol da vardır.

1. Sözlü takdir

Çalışanlarınıza hediye vermeseniz bile, iyi bir iş yaptıkları için onlara bireysel olarak teşekkür edin veya övgü dolu bir not yazın.

Çalışanların katkılarını ölçme sürecini kolaylaştırmak ve düzenli katkılarına genel bir bakış elde etmek için çalışan takdir yazılımını kullanın.

İşyerinizdeki grup sohbetinde veya Slack kanalında birinin başarısını herkesin önünde takdir etmek harika bir fikirdir.

2. Bire bir sağlık kontrolleri

Her zamanki iş görüşmelerinizin yanı sıra, sağlık kontrolü yapmak, çalışanlarınıza değer verdiğinizi göstermenin ve harika bir çalışan takdir hediyesi sunmanın etkili bir yoludur.

Onlara nasıl olduklarını sorun, endişelerini paylaşmaya teşvik edin ve uygunsa, zihinsel sağlıklarına yatırım yapmaları için ekstra izin verin.

Özellikle, zor bir dönemden geçtiklerini veya bir kayıp yaşadıklarını biliyorsanız, bu hediyeleri tercih etmeniz iyi bir fikir olabilir.

3. Geri bildirim isteme

Sıkıcı aylık çalışan anketlerinden bahsetmiyoruz. Çalışanlarınızın kendilerini dinlendiğini hissetmelerini istiyorsanız, bireysel veya grup olarak fikirlerini veya geri bildirimlerini sizinle paylaşabilecekleri periyodik "açık kapı" günleri düzenleyin.

Dijital işyeri yazılımının yardımıyla bu toplantıları sanal olarak da gerçekleştirebilirsiniz, böylece kuruluşunuzda uzaktan çalışma politikası olsa bile çalışanlarınız kendilerini kopuk hissetmezler.

Bu fikirlerden herhangi birini uygulamaya karar verirseniz, bu fikirleri ortaya atan kişileri herkesin önünde takdir edin. Kişinin işyerinde yeni bir şeye doğrudan katkıda bulunduğu hissi kadar güzel bir şey yoktur.

ClickUp kullanarak Çalışan Takdir ve Ödül Programı oluşturun

Neyse ki, çalışanlarınızı takdir etmek ve ödüllendirmek karmaşık bir süreç olmak zorunda değil! Basit, özenle seçilmiş öğeler çok etkili olur ve daha da önemlisi, bunların ardındaki niyet önemlidir.

Öyleyse, olağanüstü işleri takdir etmenize, çalışanlarınızı mutlu etmenize, işgücü devrini azaltmanıza ve organizasyonel değerlerle uyumlu olumlu davranışları teşvik etmenize yardımcı olacak bir çalışan takdir ve ödül programı oluşturun.

Yapmanız gerekenler:

1. Ödüller için net kriterler belirleyin

Hedef belirleme, programda adaleti sağlamanıza ve belirli çalışanlara karşı bilinçsiz önyargıları önlemenize olanak tanıyan en önemli fonksiyondur. ClickUp Goals, performans yönetimi ve hedef belirlemeyi mükemmel bir şekilde bir araya getirir.

ClickUp ile hedefler belirleyin ve ilerlemeyi izleyin

Bu seçenekler, bireysel çalışanlar için KPI'ları ve hedefleri tanımlamanıza ve izlemenize olanak tanır ve takımın hangi çalışanlarının iyi performans gösterdiğini görmek için haftalık puan kartları tutmanızı sağlar.

Böyle bir otomatik ilerleme izleme çerçevesi, personel katılımını teşvik eder ve motivasyonlarını artırır.

Bahsetmelerle çalışanları alkışlayarak veya konuşma konularında emoji kullanarak övgüde bulunarak anında memnuniyet sağlayın.

Konuşmalarınızı ClickUp Sohbet Görünümü'ne taşıyın ve diğerleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

2. Dönüm noktalarını kendi tarzınızda izleyin

ClickUp Milestone, devam eden bir proje sırasında önemli takım veya çalışan başarılarını belirleyen bir takdir sistemidir. Bu iş dönüm noktaları, görev adının kalın yazıldığı bir elmas simgesiyle vurgulanır.

Projenizin dönüm noktalarını işbirliğine dayalı, eğlenceli ve görsel olarak çekici bir şekilde belgelemek için bu şablonu kullanarak başlayın, böylece önemli dönüm noktalarını kaçırmayın

Hangi görünümü seçerseniz seçin, dönüm noktası niteliğindeki anları asla kaçırmayacaksınız.

Ayrıca, ClickUp'ın Yorum Atama özelliğini kullanarak, seçtiğiniz çalışanlara katkılarını takdir etmek için yorumlar atayabilirsiniz.

ClickUp'ın Annotation özelliği, takımların daha hızlı işbirliği için dosyalara yorum eklemesine olanak tanır

Bu eylem, çalışanların katkılarının veya işlerinin fark edildiğini ve değer verildiğini gösteren bir takdir biçimi olarak işlev görür.

3. Daha ayrıntılı analiz için performans raporlarını düzenleyin

ClickUp Performans Raporu Şablonunun potansiyelinden yararlanarak, grafikler ve görselleştirme ile takım ve bireysel performansı gerçek zamanlı olarak değerlendirin.

ClickUp'ın bu şablonuyla çalışan veya program performansının ayrıntılı bir değerlendirmesini yapın

Bir çalışanın etkinliğini, organizasyonel etkisini ve genel etkinliğini değerlendirmek için otomatik raporları indirin ve inceleyin.

Net ölçütler ve karşılaştırmalar içeren bu raporlar, en iyi performansı gösteren çalışanları belirlemenize ve çabalarını uygun şekilde ödüllendirmenize yardımcı olur.

Aynı zamanda, çalışanların bağlılığını artırmak için çalışan bağlılığı yazılımı da iletişim, işbirliği ve genel iş memnuniyetini artırmak için çok önemlidir.

Hediye vermeyi DNA'nızın bir parçası haline getirin

Organizasyonunuzda bir tür "çalışan takdir günü" düzenlemenize gerek yok. Elbette bu da yardımcı olur. Ancak, çalışanlarınızı takdir etmek için düzenli aralıklarla kişiselleştirilmiş hediyeler ve teşvikler dağıtırsanız, onlara değer verdiğinizi ve en iyisini yapmaya devam etmelerini istediğinizi göstermiş olursunuz.

Hedef izleme uygulamalarını tanıtarak, çalışanlarınızın bireysel hedeflerini verimli bir şekilde belirlemelerine yardımcı olabilir, sorumluluk ve ilerleme kültürünü teşvik edebilirsiniz.

İster yeni kurulan bir girişim ister kanıtlanmış bir geçmişe sahip büyük bir şirket olun, çalışanlarınıza yaptıkları her şey için teşekkür etmeye başlamak için asla geç değildir. Bu çalışan takdir hediye fikirleri, başlamak için mükemmel bir yoldur.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve ilk çalışan takdir ve ödül sisteminizi oluşturun.