İşyerinde Kaygıyı Azaltmaya Yardımcı İpuçları ve Araçlar

Merhaba! 👋

Hızlı zihinsel sağlık kontrolü: Bugün nasılsınız?

Bir dakikanızı ayırın ve (gerçekten) nasıl hissettiğinizi değerlendirin:

Umarız her şey yolundadır, ancak zorluk yaşıyorsanız, durumunuz bundan sonra daha iyiye gidecektir. Biz bu makaleyi, işyerinde stres ve kaygı düzeyinizi yönetmenize yardımcı olacak bazı ipuçları ve öneriler sunmak için yazdık. 💜

Günümüzde ruh sağlığının önemli bir konu olduğu bir sır değil, olması gerektiği gibi. Son zamanlarda yaşanan pandemi ile ruh sağlığı hakkında konuşmak her zamankinden daha normal hale geldi ve bu konuşmalar nihayet işyerlerine de ulaştı.

Toplum olarak, zihinsel sağlığı genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçası olarak gerçekten anlamaya başladık. Ancak bu konuda konuşmaların artmasına rağmen, yoğun bir gün, hafta veya ayın ortasında kendi zihinsel sağlığınızın farkında olmak ve bunu ön planda tutmak hala zor olabilir.

Söylemeye gerek yok, tükenme noktasına gelene kadar çalışmak sürdürülebilir değildir; zihinsel sağlığımıza zarar verir ve her gün daha fazla endişe hissetmemize neden olur. Endişe, insanların evde veya işte her gün karşılaştıkları en önemli zihinsel sağlık sorunlarından biri olduğundan, bu konuya daha fazla ışık tutmanın ve bunu bütünsel bir şekilde yönetmenin yollarını paylaşmanın zamanı geldi. ✨

İş yerinde zihinsel sağlık hakkında bilmeniz gerekenleri, iş yerinde kaygının insanların verimliliğini nasıl etkilediğini ve genel sağlığınızı iyi durumda tutmak için birkaç önemli ipucu ve araçları öğrenin!

Ruh sağlığı: Vücudunuzun kontrol merkezine özen gösterin 🧠 🌱

Son zamanlarda zihinsel sağlık kelimesi sıkça kullanılıyor, bu yüzden size daha fazla bilgi vermek için bu kelimeyi kısaca tanımlayalım.

Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü'ne göre, ruh sağlığı duygusal, psikolojik ve sosyal iyilik halimizi kapsar; düşünme, hissetme, davranma, seçim yapma ve başkalarıyla ilişki kurma şeklimizi etkiler. Ruh sağlığı, genel sağlığımız ve yaşam kalitemiz için çok önemlidir.

Sürekli hareket halinde olduğumuz bir dünyada yaşıyoruz ve bir adım geri atıp kendimize bakmak zor olabilir. Gerçek şu ki, zihinsel sağlığımız kendimizle, başkalarıyla ve yaşam kalitemizle olan ilişkilerimizi büyük ölçüde etkiliyor.

Zaman zaman zihinsel sağlık kontrolü yapmak için fren yapma ihtiyacını fark edip bunu normalleştirmeye başlamazsak veya en azından ihtiyaçlar ortaya çıktığında bunlara cevap vermezsek, kaosa düşme riskiyle karşı karşıya kalırız.

Sonuçta, beynimiz vücudumuzun ana kontrol merkezidir; kaos içinde olduğunda, her şey bundan etkilenir.

Anksiyete: Endişelenmekten çok daha fazlası 🎭

Bu hissi biliyor musunuz? Göğsünüzde sıkışma, boğazınızda yumru ve bir şeylerin ters gideceğini hissettiğinizde oluşan panik hissi. Hiçbir zaman ilerleyememe veya yeterince yapamama hissi ne dersiniz? 🥵

Her kararınızı sorgulamaya başlar ve doğru kararı verip vermediğinizi sorgularsınız. Hatta, daha önce yaşanan bir olayı tekrar tekrar zihninizde canlandırarak, söylediklerinizi, yaptıklarınızı analiz etmeye çalışabilirsiniz. Kısacası, zihninizin olumsuz sonuçları düşünmeyi veya tahmin etmeyi bırakmayı bilmediğini hissedersiniz. Bu normal bir endişe değil, iş kaygısıdır.

Yaşadığımız toplum, koşuşturmacayı teşvik ederek, durmadan hareket etmezsek veya düşünmezsek daha başarılı olacağımızı düşünerek kendimizi sürekli zorlamamıza neden oluyor.

Ama biz köpekbalığı değiliz, bazen hareket etmeyi bırakmamız gerekiyor. ✋ 🛑

Ne zaman fren yapıp duraklama düğmesine basmanız gerektiğini fark etmek ⏸

Azalan Verim Yasası, ekonomi alanında sıkça kullanılan bir terimdir, ancak günlük hayatımıza ve ruh sağlığımıza da kesinlikle uygulanabilir. Bu yasa, yatırımlarınızın (zaman, para, enerji vb.) belirli bir eşiğe kadar karşılığını alabileceğinizi, ancak bir noktadan sonra yatırım getirinizin (ROI) azalmaya başlayacağını belirtir.

Örneğin, bu grafiğe bir göz atın. 👀

via Personal Excellence

Burada gördüğünüz, harcadığınız çaba ile elde ettiğiniz sonuç arasındaki korelasyonu temsil etmektedir. Azalan Verim Noktasında, tüm enerjinizi ve zamanınızı harcamış olursunuz, bu da işinizin, eylemlerinizin, fikirlerinizin vb. kalitesini, dinlenmiş ve enerjinizin tam olduğu zamana kıyasla daha az optimal ve yaratıcı hale getirir. 🔋

Daha uzun çalışma saatleri her zaman daha fazla iş başardığınız anlamına gelmez ve mükemmeliyetçilik eğilimi her zaman ruh sağlığınız için sağlıklı değildir. 😬

Kendinize bakmak veya düşünmek için zamanınız olmadan, sınırlarınızı aşmaya devam ederseniz yaşadığınız endişe seviyesi artmaya devam edecektir... ve inanın bana, herkesin bir sınırı vardır. Bu durum tükenmişliğe yol açacak ve hatta yıkıcı düzeyde yorgunluk nedeniyle motivasyonunuzu kaybedip tamamen bırakmak isteyebilirsiniz.

Zihinsel sağlığımızı geri kazanmanın zamanı geldi! 👊

İş yerinde veya evde gereksiz kaygıyı azaltmaya nasıl başlayabilirsiniz?

Kronik kaygı ile karıştırılmaması gereken işyerinde kaygı, hepimizin hayatımız boyunca farklı düzeylerde yaşadığı normal bir duygu. Kaygı hissi gelip geçicidir, bu nedenle stres ve kaygı düzeylerini azaltmaya yardımcı olacak sağlıklı alışkanlıklar edinmemiz gerekir. Bunlar arasında kendine zaman ayırmak, yaşam tarzında değişiklikler yapmak, ne zaman mola vereceğini öğrenmek (ve gerçekten mola vermek) ve iş yükünü düzenlemeye ve yönetmeye yardımcı olacak araçlar kullanmak sayılabilir.

İşte işle ilgili kaygıyı azaltmak için birkaç ipucu ve başa çıkma tekniği:

💜 Kendinize zaman ayırın

Kişisel bakım herkes için farklıdır ve her zaman perakendecilerin "kişisel bakım" olarak pazarladığı anlık tatmin sağlayan ürünler değildir

Kendi kendine bakımın manikür, üzgün olduğunda dondurma yemek ve cilt maskesi yapmak olduğu fikrini yıkmamız gerekiyor (gerçi bunlar anlık olarak kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir). Ancak kendi kendine bakımı bu şekilde düşünmek, kendi kendine bakımın bir yaşam becerisi değil, anlamsız ve abartılı bir kavram olduğu yanılgısına kesinlikle katkıda bulunmuştur.

İhtiyacınız olanı bulmak, zevk almak, duygusal ihtiyacınızı karşılamak ve bunları rutininize entegre etmek için birkaç değişiklik yapmaya istekli olmak önemlidir.

İşe gitmeden önce sabah bisiklete binmek, masaj yaptırmak, bir arkadaşınızla veya terapistinizle konuşmak ya da spor salonuna gidip egzersiz yapmak gibi, ihtiyaçlarınızı öncelikli hale getirmek için programınızda zaman ayırın. 🌱 #ListentoMoiraRose

Schitt's Creek via GIPHY

🏃 Yaşam tarzınızı kontrol edin

Yeterince uyuyor musunuz? Yeterince su içiyor musunuz? Sağlıklı ve dengeli besleniyor musunuz? Her gün yeterince hareket ediyor musunuz? Kafein alımınız nasıl? 😅 Biliyorum... Her gün bunları akılda tutmak zor.

İşte size bazı yaşam tarzı önerileri:

Uyku kalitenizi artırın 💤

Sıvı al, sıvı al, sıvı al! 💧

Yeniden kullanılabilir bir su şişesi alın veya özellikle en yoğun iş günlerinizde su içmenizi hatırlatacak akıllı bir su şişesine yatırım yapın

Sağlıklı beslenin 🥗

Vücudunuzu hareket ettirin 💃

Endorfin adı verilen "mutluluk/iyi hissetme" hormonlarının salınmasını sağlamak ve ruh halinizi düzenlemede önemli rol oynayan diğer beyin kimyasallarının salınmasını teşvik etmek için egzersizi günlük rutininize dahil edin

İstenmeyen ve olumsuz düşüncelerden kurtulun

Bu da kişisel bakıma geri dönüyor 😉

Bu arada, dans etmek de egzersiz sayılır, bu yüzden günde 5-10 dakika bile olsa en sevdiğiniz şarkıları açın ve endişeli düşünceleri vücudunuzdan atın 🕺

The Office via GIPHY

Kafein alımınıza dikkat edin ☕️

Günlük kafein tüketim miktarınızı not alın ve kafeinin sizi nasıl etkilediğini görmek için gün boyunca ruh halinizi günlüğünüze yazın

Kafein tüketiminizi azaltın veya kafein kaynaklı kaygıya neden oluyorsa tamamen kaçının

Kahve veya enerji içecekleri yerine çay gibi doğal alternatiflere geçin

🤳 Ekran süresini azaltın ve sosyal medyada geçirdiğiniz zamanı azaltın

Özellikle endişeli ve bunalmış hissettiğinizde sosyal medyada geçirdiğiniz zamanı azaltın. İşinize odaklanmak ve verimliliğinizi ve düşünme yeteneğinizi etkileyebilecek dikkat dağıtıcı unsurları sınırlamak için günlük sosyal medya kullanımınız için zaman sınırları belirlemeye başlayın. Dikkatinizi dağıtan unsurları ve bildirimlerinizi kontrol etme isteğini sınırlamak için telefonunuzda "Rahatsız Etmeyin" veya "Odaklanma" modunu bile açabilirsiniz!

✋ Ne zaman mola vermeniz gerektiğini bilin (ve gerçekten verin)

Bunun zor olduğunu biliyorum! 😬

Unutmayın, mola vermek sağlıklı bir iş-yaşam dengesi için önemli bir parçadır. Mola verdiğinizde beyniniz dinlenir ve yeniden enerji toplar, böylece zihniniz daha berrak olur. Kendinizi dinç ve daha az stresli hissettiğinizde beyniniz kelimenin tam anlamıyla daha iyi çalışır!

👩‍💻 Görev yönetimi ve verimlilik aracını kullanın

Bazen yapmamız gereken işler çok fazla gibi gelir ve ne kadar çok görev tamamlarsak, o kadar çok yeni görev ortaya çıkar. Bu tür durumlarda bunalmış hissetmek çok kolaydır, çünkü yapılması gereken her şeyi sürekli düşünürsünüz ve bunları nasıl halledeceğinize dair net bir yolunuz yoktur.

Görev yönetimi ve verimlilik araçlarıyla işler daha yönetilebilir hale gelebilir. ClickUp gibi bir görev yönetimi ve verimlilik aracı, işlerinizi tek bir yerde birleştirerek, işlerinizi düzenleyerek, iş yükünü yöneterek, görevlerinizi izleyerek ve fikirlerinizi Belgeler, Not Defteri, görevler ve daha fazlasına aktararak kaygınızı azaltmanıza yardımcı olabilir, böylece her küçük ayrıntıyı hatırlamak için hafızanıza güvenmek zorunda kalmazsınız!

Bonus: DEHB Verimlilik Araçları!

İş yükünüzü kontrol altına almanıza yardımcı olacak ClickUp'ın anahtar özellikleri:

Entegrasyonlar : En çok kullandığınız iş araçlarını (1.000'den fazla seçenek) ClickUp'a bağlayın ve tüm işlerinizi tek bir yerde toplayın : En çok kullandığınız iş araçlarını (1.000'den fazla seçenek) ClickUp'a bağlayın ve tüm işlerinizi tek bir yerde toplayın

Hiyerarşi: İşlerinizi alanlar, klasörler, görevler, alt görevler ve daha fazlasıyla yapılandırarak düzenli ve kolay erişilebilir hale getirin İşlerinizi alanlar, klasörler, görevler, alt görevler ve daha fazlasıyla yapılandırarak düzenli ve kolay erişilebilir hale getirin

Takvim görünümü: Görevlerinizi gün, hafta ve aya göre planlayıp görüntüleyerek işlerinizi takip edin Görevlerinizi gün, hafta ve aya göre planlayıp görüntüleyerek işlerinizi takip edin

İş yükü görünümü: Aşırı yükleme ve tükenmişlikten kaçınmak için iş kapasitenizi planlayın ve izleyin Aşırı yükleme ve tükenmişlikten kaçınmak için iş kapasitenizi planlayın ve izleyin

Ben Modu: Ekrandaki diğer dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirin ve yalnızca size atanan görevleri görün Ekrandaki diğer dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirin ve yalnızca size atanan görevleri görün

Zaman Takipçisi: Zamanınızı daha iyi yönetin. Zamanınızı takip edin ve zaman tahminleri ayarlayın Zamanınızı daha iyi yönetin. Zamanınızı takip edin ve zaman tahminleri ayarlayın

Öncelik işaretleri: Görevleri önem ve aciliyetine göre düzenleyin Görevleri önem ve aciliyetine göre düzenleyin

Bildirimlerde atanan yorumlar ve Bana atananlar görünümü: Takımınıza (ve kendinize) yorumlar atayın ve bildirimlerde Bana atananlar görünümünde size atanan yorumları/eylem öğelerini görüntüleyin Takımınıza (ve kendinize) yorumlar atayın ve bildirimlerde Bana atananlar görünümünde size atanan yorumları/eylem öğelerini görüntüleyin

ClickUp'ın İş Yükü görünümünde iş yükünü görüntüleme

⏳ Zaman yönetimi ve sınırlar belirleme

Günümüzün yoğun iş temposunda, birçok insanın endişeli hissetmesi şaşırtıcı değildir. Yapılacak çok iş varken ve gün içinde yeterli zaman yokken, endişe duyguları kolayca üstün gelebilir. Bu nedenle, zamanımızı daha etkili yönetmenin yollarını bulmak çok önemlidir!

Zamanı bloklara ayırma, görevleri aciliyet, önem ve zamanlamaya duyarlılığa göre önceliklendirme gibi zaman yönetimi teknikleri, iş günlerinize düzen getirebilir ve iş yükünüzü kontrol altına almanıza yardımcı olabilir.

Her bir görev türüne ne kadar zaman ayırdığınızı izlemeye başlayarak, görevlerin ne kadar zorlu olduğunu ölçebilir, engelleyici faktörleri belirleyebilir ve önceliklerine göre sınıflandırabilirsiniz.

⭐️ Profesyonel ipucu: Zaman takibi özelliğine sahip bir görev yönetimi aracına ihtiyacınız varsa, ClickUp'tan yardım alın! Herhangi bir görev için harcanan zamanı kolayca takip edin, beklentileri belirlemek için tahmini tamamlanma süresini ayarlayın ve görevlerinizi aciliyet veya öneme göre etiketlemek için öncelik işaretleri ekleyin.

Kendiniz için bu zaman sınırlarını belirlemek, stres düzeyinizi yönetmek ve sürekli bunalmış hissetmenizi önlemek için anahtar olacaktır.

Masaüstü ve mobil uygulamada ClickUp'ta global zaman takibi

✅ SMART hedefler belirleyin

SMART hedefler belirlemek, yapılandırılmış bir yol oluşturmanıza ve odaklanmanıza yardımcı olabilir. Hedefler belirlerken, bunların Spesifik, M ölçülebilir, A ulaşılabilir, R ilgili ve T zaman bazlı olduğundan emin olun.

Bu listeye gerçekçi olmayı da eklemek isteriz! Neden mi? Çünkü hepimiz bazen (bazen farkında bile olmadan!) çok yüksek hedefler koyma eğilimindeyiz, ancak gerçekçi SMART hedefler belirlemek, kendimize karşı dürüst ve şeffaf olmamızı sağlar. Hedeflerimiz ne kadar gerçekçi olursa, genel hedeflerimize ulaşma konusunda o kadar kontrol sahibi hissederiz!

⭐️Profesyonel ipucu: ClickUp'ın Hedefler özelliği ile tüm hedeflerinizi takip edin. ClickUp Hedefler, hedeflerinizi size uygun bir şekilde belirlemenize ve izlemenize yardımcı olmak için burada. Tüm hedeflerinizi yazabilir, tercihlerinize göre kategorilere ayırabilir ve her hedefe notlar ekleyebilirsiniz. Hedeflerinizi belirledikten sonra, kontrolü ele alın ve izlemeye başlayın!

Başarabilirsiniz 👊 😉

ClickUp Hedeflerinde açık ve ölçülebilir hedefler belirleme

🙋 Yardım istemekten asla çekinmeyin!

İş yerinde kendinizi bunalmış veya endişeli hissettiğinizde yardım istemeyi öğrenmek önemlidir. Bu zor duygularla mücadele eden tek kişi sizmişsiniz gibi gelebilir, ancak bu gerçeklerden çok uzaktır.

Birçok insan her gün bu duyguları yaşar ve yardıma ihtiyaçları olduğunu kabul etmek çok cesaret ister. Kendi başınıza çok fazla şey üstlendiğiniz için endişeliyseniz ve bu yükü asla kaldıramayacağınızı düşünüyorsanız, lütfen yardım isteyin veya görevleri uygun şekilde dağıtın.

Ve unutmayın, yalnız değilsiniz — hepimiz bir şekilde yardıma ihtiyaç duyarız. İş yükünüzden bunaldığınızı, bir görevle ilgili kafanızın karışık olduğunu veya bir projede atmanız gereken ilk adımdan emin olmadığınızı patronunuzla veya iş arkadaşlarınızla paylaşmak, onlarla iletişim kurmak ve şeffaf olmak, onların durumunuzu anlamasına ve dolayısıyla bir çözüm bulmanıza yardımcı olabilir.

Yardım istemenin etrafındaki önyargıları birlikte ortadan kaldıralım. 🤝 💜

Bonus: Nörolojik çeşitliliğin nasıl bir rekabet avantajı olabileceğini görün 😊

İş günlerinize sakinliği geri getirin 🧘‍♀️

Sağlıklı bir iş-yaşam dengesi kurmanın ve dinlenmek ve sizi mutlu eden şeylere zaman ayırmanın önemine inanıyoruz.

Bu nedenle, hayatınıza denge getirecek, haftada bir gününüzü kurtaracak ve stresinizi azaltacak, artırmayacak bir ş Akışı oluşturmanıza yardımcı olacak hepsi bir arada bir platform olan ClickUp 'ı oluşturduk

Ve haftada bir gün zaman kazandığınızda, kazandığınız zamanı kendinizi mutlu edecek şeylere ayırın! 😊