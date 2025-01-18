İK Süreç İyileştirme: Stratejiler ve Örnekler

İK'nın temelinde yatan tek bir şey vardır: insanlar.

Bir İK uzmanı olarak, işe alım sürecinden bordroya, çalışan bağlılığından yasal uyumluluğa kadar her şeyi yöneten, kuruluşunuzun kalbinde yer alırsınız. Süreçlerinizin fonksiyonları, günlük İK operasyonlarını etkiler ve şirketinizin geleceğini şekillendirir.

İnsan kaynakları süreçlerini optimize etmek, çalışanlara değer katmak, yeni çalışanlar için sorunsuz bir deneyim yaratmak ve nihayetinde kuruluşunuzu güçlendirmek için yollar arıyorsanız, doğru yerdesiniz.

Bu blog yazısında, İK süreç iyileştirmesinin gerçekte ne anlama geldiğini ve modern işyerlerinde neden bu kadar önemli olduğunu inceleyeceğiz.

⏰ 60 saniyelik özet İK süreç iyileştirme, organizasyonel verimliliği, etkinliği ve çalışan memnuniyetini artırmak için insan kaynakları prosedürlerini analiz etmek ve geliştirmekle ilgilidir

Çalışan bağlılığını artırır, idari yükü azaltır, veriye dayalı karar almayı sağlar, çalışan devrini azaltır ve genel organizasyonel performansı iyileştirir

İK süreçlerini iyileştirmek, rutin İK görevlerini otomatikleştirmek ve kuruluş genelinde İK politikalarını ve prosedürlerini standartlaştırmak anlamına gelir

İK uzmanları da İK süreçlerini kolaylaştırmak için düzenli eğitim ve geri bildirimlere ihtiyaç duyar

Kuruluşlar ayrıca takım içinde açık ve tutarlı iletişim kanallarını sürdürmeye odaklanmalı ve anahtar İK süreçlerini gözden geçirmek ve iyileştirmek için düzenli denetimler gerçekleştirmelidir

İK Süreç İyileştirmeyi Anlamak

İK süreç iyileştirmesi, işe alım, oryantasyon, bordro yönetimi, performans değerlendirmeleri ve daha fazlasını içeren çalışanların yaşam döngüsü boyunca İK süreçlerinin verimliliğini ve etkinliğini artırmaya odaklanır.

Zamanla, İK iş akışları güncelliğini yitirebilir ve bu da gereksiz gecikmelere, çaba ve kaynak israfına yol açabilir. İK süreç iyileştirme, İK fonksiyonlarındaki verimsizlikleri belirlemeyi ve bunları ileri teknoloji ve stratejilerin bir kombinasyonunu kullanarak gidermeyi içerir.

📌 Örnek: Manuel evrak işleri nedeniyle işe alım süreci uzun sürüyorsa, İK süreç iyileştirme, dijital formlara veya otomatik bir portala geçişi önerebilir.

Ancak, İK süreçlerini yeniden düzenlemek, mevcut sorunları çözmekle sınırlı kalmamalıdır. Ayrıca, daha akıllı iş yöntemlerini proaktif olarak bulmalısınız. Süreç haritaları bu konuda yardımcı olabilir. 👇🏼

İK Süreç İyileştirmenin Anahtar Avantajları

Gerçek İK ve iş süreci iyileştirmesi ne gibi faydalar sağlar? Cevap basit: daha fazla verimlilik, daha fazla destek, daha az sürtüşme ve nihayetinde daha az hata.

İnsan kaynakları süreçlerinin iyileştirilmesinin anahtar avantajları şunlardır:

⏱️ Zamandan tasarruf: Günlük İK görevlerini hızlandırarak gecikmeleri azaltır ve ş Akışı verimliliğini artırır

💼 Daha iyi çalışan deneyimi: İşe alım, oryantasyon ve İK desteğini geliştirerek çalışan memnuniyetini artırır

✅ Hataları azaltır: Yasa ve yönetmeliklere uyumu sağlar, hata ve ceza riskini en aza indirir

💰Maliyet tasarrufu: Gereksiz adımları ortadan kaldırır ve kaynakları optimize ederek mali tasarruf sağlar

📊 Veriye dayalı kararlar: Daha akıllı işe alım, eğitim ve iş gücü planlaması için değerli içgörüler sağlar

📖 Daha Fazla Bilgi: İK Süreçlerini İyileştirmek için Ücretsiz İK Şablonları ve Formları

İK Süreç İyileştirmede Zorluklar

İK süreçlerinin iyileştirilmesinin faydaları şüphesiz çok büyüktür, ancak kuruluşlar uygulama sırasında çeşitli zorluklarla karşılaşabilir:

Değişime direnç: Çalışanlar ve yönetim, mevcut durumdan memnun oldukları veya bilinmeyenden korktukları için yerleşik süreçlerdeki değişikliklere direnebilir. Örneğin, Çalışanlar ve yönetim, mevcut durumdan memnun oldukları veya bilinmeyenden korktukları için yerleşik süreçlerdeki değişikliklere direnebilir. Örneğin, AI'nın İK süreçlerine entegrasyonu bazıları için zorlayıcı gelebilir

Kaynak kısıtlamaları: Sınırlı bütçe ve personel, özellikle yeni teknolojilere veya eğitime yatırım yapılması gerektiğinde Sınırlı bütçe ve personel, özellikle yeni teknolojilere veya eğitime yatırım yapılması gerektiğinde süreç iyileştirmelerinin uygulanmasını engelleyebilir. Örneğin, bir kuruluş Slack'i (bir çalışma alanı iletişim aracı) fiyatlandırması nedeniyle ihtiyaçlarıyla uyumsuz bulabilir

Teknolojik sınırlamalar: Eski veya uyumsuz İK sistemleri, yeni süreçlerin veya otomasyon araçlarının kullanımını engelleyebilir. Örneğin, eski bir bordro sistemi modern İK platformlarıyla senkronizasyon konusunda sorun yaşayabilir

Veri güvenliği ve gizliliğini koruma: İK uygulamaları genellikle hassas çalışan bilgilerinin işlenmesini içerir. Bu da onları hack ve ihlallerin başlıca hedefleri haline getirebilir

Bu zorlukları ele almak için, aşağıda yaygın çalışan sorunlarını çözmenize ve İK süreçlerinizi önemli ölçüde iyileştirmenize yardımcı olacak pratik ipuçlarını İK süreç iyileştirme örnekleriyle birlikte listeledik.

🌟 Düşünülmesi gerekenler: Teknolojik gelişmeler, bazı inanılmaz İK süreç iyileştirme araçlarının önünü açmış olsa da, bunların insan anlayışının ve empati kurma becerisinin yerini alabileceğini düşünüyor musunuz? Bizce hayır. En iyi İK ekipleri, insan bağlantılarını desteklemek için teknolojiyi ve stratejik İK planlamasını kullanır, bunların yerini almaya çalışmaz💯

İK Süreç İyileştirme için Pratik İpuçları

İK'nın görevi sadece evrak işleri ve işe alımdan ibaret değildir. Anahtar hedef, insanların kendilerini değerli ve desteklenmiş hissettikleri ve en iyi işlerini yapabilecekleri bir iş yeri yaratmaktır.

İnsan kaynakları süreçlerinizi daha etkili hale getirmek için bazı pratik ipuçlarına göz atalım.

İpucu 1: İnsan kaynakları yönetim sistemlerini kullanarak rutin görevleri otomatikleştirin

İK departmanında otomasyon artık bir lüks değil, verimlilik ve doğruluk için bir gerekliliktir. İK takımları genellikle mülakat planlama, maaş bordrosu işleme ve devamlılık izleme gibi tekrarlayan ve zaman alıcı görevleri yerine getirir. Bu görevler çok önemli olmakla birlikte, gerçek büyümeyi sağlayan stratejik faaliyetler için çok az zaman bırakır.

Ayrıca, manuel süreçler hata ve tutarsızlık olasılığını artırır. Otomasyon bu riskleri azaltır, doğruluğu sağlar ve İK uzmanlarının yetenek geliştirme veya çalışan bağlılığı gibi daha yüksek değerli görevlere odaklanmalarını sağlar.

📌 İK otomasyonu neyi içerir?

Modern İK takımları, rutin işlerin çoğunu otomatikleştiren akıllı çalışan yönetimi yazılımları kullanır. Bu sayede İK uzmanları, gerçekten önemli işlere daha fazla zaman ayırabilir.

ClickUp Otomasyonları, görev atamaları, bildirimler ve iş akışı güncellemeleri gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek İK süreçlerini iyileştirmenize yardımcı olabilir. Örneğin, otomasyon, adayların uygunluk durumuna göre mülakat zamanlarını planlayabilir veya çalışanlara bekleyen izin onayları hakkında hatırlatıcılar gönderebilir.

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak İK görevlerini otomatikleştirin

100'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon şablonu ile tetikleyicileri ve eylemleri özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Kullanıcıların doğal dil kullanarak otomasyonlar oluşturmasına olanak tanıyan ve tüm kurulum sürecini basitleştiren "AI Otomasyon Oluşturucu" özelliğini de kaçırmayın.

✅ Önemli nokta: Tekrarlayan ve zaman alan görevleri belirleyerek başlayın. Takımınızın sorunsuz bir geçiş yapmasını sağlamak için otomasyonu aşamalı olarak uygulayın.

İpucu 2: İK politikalarını ve prosedürlerini standartlaştırın

İyi İK politikaları, çalışanlar için bir yol haritası gibidir. Anlaşılması kolay, herkese adil ve tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır. Ancak sektörlerde sıklıkla gözlemlenen durum nedir? Kötü yazılmış çalışan el kitapları, jargonlarla dolu metinler ve kafa karıştırıcı ifadeler.

Tutarsız şirket politikaları, çalışanlar arasında kafa karışıklığına ve daha da kötüsü, kuruluşları yasal risklere maruz bırakabilir. Çalışanların tüm departmanlarda ve konumlarda aynı yönergeler, kurallar ve düzenlemeler altında çalışmasını sağlamak için İK süreçlerini standartlaştırmak en iyisidir

📌 Standartlaştırma ne anlama gelir?

İşe alım, oryantasyon ve performans değerlendirmeleri gibi anahtar İK faaliyetleri için kapsamlı ve tek tip belgeler oluşturun.

ClickUp Çalışan El Kitabı ve Politikalar Şablonu gibi araçlar, bu belgelerin oluşturulmasını ve yönetimini basitleştirerek netlik ve erişilebilirlik sağlar.

Şablonu indirin ClickUp Çalışan El Kitabı ve Politikalar Şablonunu kullanarak hızlı bir şekilde yararlı ve sürdürülebilir çalışan el kitapları oluşturun

Şablon, "Nasıl Çalışırız," "Standart Davranış Kuralları," "Politikalar ve Prosedürler," gibi temel bölümleri kapsar ve kuruluşunuzun düzenli ve uyumlu kalmasını sağlar. Yeni bir çalışan ya da halihazırda çalışan biri olmanızdan bağımsız olarak, ayrı belgelere veya başka yerlerde kılavuzlara ihtiyaç duymadan, merkezi ve kullanımı kolay bir platform sunar.

✅ Önemli nokta: Mevcut politikaları düzenli olarak gözden geçirerek, bunların geçerliliğini ve yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlayın. Bu politikaları erişilebilir platformlar aracılığıyla etkili bir şekilde iletin.

İpucu 3: Maaş ve işe alım süreçleri için çalışanlara self servis seçenekleri sunun

Modern çalışanlar iş hayatlarında daha fazla söz hakkı ve yetki istiyor. Self servis platformları, çalışanların verileri ve süreçleri üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlayarak bunu mümkün kılar. Bu, çalışanlara şirketin onlara güvendiğini ve zamanlarına değer verdiğini gösterir.

En iyi yanı ne mi? Çalışanlar rutin idari görevleri kendileri yöneterek İK takımlarının iş yükünü azaltır. Bir taşla iki kuş!

📌 Self servis ne anlama gelir?

Self servis platformları, çalışanların kişisel bilgilerini güncellemesine, maaş ayrıntılarını kontrol etmesine, izin talebinde bulunmasına ve işe alım faaliyetlerini izlemesine olanak tanır.

Çalışanlar, İK müdahalesine gerek kalmadan rutin işleri kendi başlarına halledebilme özgürlüğünü takdir ederler. Bu sayede İK personeli, performans yönetimi ve sürekli iyileştirme kültürü oluşturma gibi stratejik faaliyetlere odaklanabilir.

✅ Önemli nokta: Maaş bordrosuna erişim gibi basit özelliklerle başlayın ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için eğitim modülleri veya sosyal haklar kaydı gibi özellikleri kademeli olarak ekleyin.

📖 Daha fazla bilgi: Verimliliği Optimize Etmek için ClickUp ve Word'de 8 Süreç İyileştirme Şablonu

İpucu 4: Daha iyi kararlar almak için veri analizinden yararlanın

Sayılar, özellikle İK'da çok şey anlatır. Çalışan verilerini toplayıp analiz ederek, İK takımları yetenekli çalışanların işe alınması, eğitimi ve elde tutulması konusunda daha iyi kararlar alabilir. Ancak unutmayın: İnsan kaynakları iyileştirmede veri analitiği, insanları makine gibi izlemekle ilgili değildir; insan davranış kalıplarını ve ihtiyaçlarını anlamakla ilgilidir.

📌 İK veri analitiği neden önemlidir?

Veriye dayalı yaklaşımlar, tahminleri ortadan kaldırarak İK takımlarının kanıtlara dayalı kararlar almasını sağlar. Örneğin, çalışanların neden işten ayrıldığını anlamak, İK'nın daha iyi çalışan bağlılığı stratejileri tasarlamasına yardımcı olabilir ve sonuçta şirketin zaman ve paradan tasarruf etmesini sağlar.

ClickUp Gösterge Panelleri gibi araçlar, İK takımlarının işe alım süresi, devamsızlık ve bağlılık puanları gibi anahtar metrikleri izlemesine yardımcı olabilir. Bu içgörüler, İK uzmanlarının kalıpları belirlemesine, sonuçları tahmin etmesine ve hedefli müdahaleler gerçekleştirmesine olanak tanır.

ClickUp Gösterge Panellerini Deneyin ClickUp Gösterge Panelleri ile takımın iş yükünü ve performansını izleyin

Dahası var! Özelleştirilebilir bileşenlerle, son teslim tarihlerini izleyebilir, görev durumlarını takip edebilir ve anahtar metrikleri tek bir yerden görselleştirebilirsiniz!

✅ Önemli nokta: İyileştirme alanlarını belirlemek için İK analizlerini düzenli olarak inceleyin. Zorlukları aşmak ve başarılı girişimleri tekrarlamak için bu içgörüleri kullanın.

İpucu 5: Sürekli İK beceri geliştirme sağlayın

Günümüzde bir İK uzmanının kısmen koç, kısmen veri analisti ve kısmen teknoloji uzmanı olduğu sonucuna varmak yanlış olmaz!

Neden böyle söylüyoruz? Çünkü İK uzmanları, yasaların, teknolojinin ve işyeri normlarının sürekli değiştiği dinamik bir ortamda çalışır. Beceri geliştirme, İK takımlarının yeni teknolojiler hakkında güncel kalmasını, değişen işgücü trendlerini anlamasını ve geleneksel İK fonksiyonlarının ötesinde beceriler geliştirmesini sağlar.

📌 Beceri geliştirme neleri içerir?

Yetenek geliştirme, İK teknolojileri konusunda eğitim, çeşitlilik ve kapsayıcılık atölyeleri veya insan analitiği gibi yeni alanlarda sertifikalar içerebilir. Bu, İK takımlarının yetkinliğini korumasını ve İK zorluklarını verimli bir şekilde ele almasını sağlar.

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak hedefler belirleyebilir ve ilerlemeyi izleyebilirsiniz. Bu, belirli, ölçülebilir ve zaman sınırlı İK iş hedefleri belirlemenize, bunları yönetilebilir görevlere bölmenize ve ilerlemeyi kolaylıkla görselleştirmenize yardımcı olur.

ClickUp Hedefleri ile tüm hedeflerinizi ve ilerlemenizi takip edin

✅ Önemli nokta: Beceri geliştirmeyi İK stratejisinin temel bir bileşeni haline getirin. Mesleki gelişim için kaynak ayırın ve ilerlemeyi izleyerek genel performans üzerindeki etkisini ölçün.

İpucu 6: Takımlar içinde etkili iletişim kanalleri oluşturun

İletişim, başarılı bir organizasyonun kalbidir. Uzaktan ve hibrit modellerin tüm büyük sektörlerde yaygınlaşmasıyla birlikte, İK takımları çalışanların geri bildirimlerini paylaşmaları, sorular sormaları ve kendilerini dinlendi hissetmeleri için çeşitli yollar oluşturmalıdır

Net ve tutarlı bir iletişim olmadan, en iyi politikalar bile amaçlanan sonuçları veremeyebilir.

📌 Etkili çalışan iletişimi nasıl sağlanır?

Farklı amaçlar için iletişim platformlarını (e-posta, sohbet, toplantılar) tanımlayın

Çalışan memnuniyeti ve iletişim etkinliği hakkında bilgi toplamak için aylık anonim anketler düzenleyin

Etkili iletişim, çatışma çözümü ve aktif dinleme konularında atölye çalışmaları düzenleyin

İletişimi ve görevleri merkezileştirmek için ClickUp Chat gibi platformları uygulayın

ClickUp Sohbet, tüm paydaşların bilgilendirilmesini ve uyum içinde çalışmasını sağlayarak gerçek zamanlı iletişimi kolaylaştırır. Bu, özellikle işlevler arası projeleri veya uzaktaki takımları yönetmek için kullanışlıdır.

ClickUp Sohbet özelliğini kullanarak görevleri doğrudan sohbetten iş arkadaşlarınıza atayın

ClickUp Sohbet ile takımlar, tek bir tıklama ile projeleri tartışabilir, güncellemeleri paylaşabilir ve mesajları görevlere dönüştürebilir, böylece tüm konuşmaların ilgili görevler, belgeler ve sohbetlerle bağlantılı olmasını sağlayabilirsiniz.

✅ Önemli nokta: Net iletişim protokolleri geliştirin ve eşzamanlı ve eşzamansız etkileşimleri destekleyen araçlardan yararlanın. Hedefler ve beklentiler konusunda uyumu sağlamak için düzenli kontroller yapın. İletişimi kolay ve rahat hale getirmek için anonim anketler ve düzenli kontroller yapabilir, gelişmiş teknoloji ve dijital platformlardan yararlanabilirsiniz.

İpucu 7: Düzenli denetimler ve süreç kontrolleri gerçekleştirin

Tıpkı bir doktorun hastasının sağlığını kontrol etmesi gibi, İK takımları da süreçlerini düzenli olarak incelemelidir. Bu, mevcut sistemlerin ne kadar iyi işlediğini incelemek, darboğazları belirlemek ve değişiklik yapmaya istekli olmak anlamına gelir. Çünkü geçen yıl işe yarayan bir süreç, bugün en iyi yaklaşım olmayabilir.

📌 Neden denetimler yapmalısınız?

Düzenli denetimler, verimsizlikleri ve potansiyel riskleri daha büyük sorunlara dönüşmeden ortaya çıkarmanıza yardımcı olur. Ayrıca, sürekli iyileştirme için bir kıyaslama noktası sağlayarak İK takımlarının zaman içinde uygulamalarını iyileştirmelerine olanak tanır.

ClickUp'ın Yinelenen Görev gibi araçlar, maaş bordrosu doğruluğu, çalışan belgeleri ve iş kanunlarına uygunluk gibi anahtar süreçleri sistematik olarak gözden geçirmek için yinelenen görevler ve kontrol listeleri oluşturmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp Yineleyen Görevler ile önemli görevleri veya son teslim tarihlerini asla kaçırmayın

Örneğin, bir görevi günlük, haftalık veya aylık olarak tekrarlanacak şekilde ayarlayabilir ve her göreve belirli adımları veya alt görevleri özetleyen bir kontrol listesi ekleyebilirsiniz. Hızlı ve verimli, değil mi?

✅ Önemli nokta: Düzenli aralıklarla denetimler planlayın ve hem operasyonel verimliliğe hem de uyumluluğa odaklanın. Denetim bulgularını gelecekteki İK stratejileri ve iyileştirmeleri için kullanın.

İpucu 8: Yöneticilerin geri bildirim ve memnuniyetini sağlayın

Takım yöneticileri, doğrudan ve dolaylı olarak çalışanlar ile kuruluş arasında hayati bir bağlantıdır. Çalışanlarla ilk elden ve en doğrudan etkileşimleri sayesinde, geri bildirimleri İK süreçlerinin tasarlanması ve iyileştirilmesinde çok değerlidir.

📌 Geri bildirim nasıl toplanır?

Yöneticiler genellikle İK süreçlerindeki verimsizliklerle ilk karşılaşan kişilerdir. Onların geri bildirimlerini dikkate almak, İK politikalarının pratik ve etkili olmasını sağlar ve sonuçta tüm organizasyona fayda sağlar.

ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu, kuruluşların müşteriler, kullanıcılar ve ortaklardan değerli bilgiler toplamak için özel anketler tasarlamasına yardımcı olabilir.

Bu merkezi yaklaşım, geri bildirim sürecini kolaylaştırarak tüm yanıtların düzenli ve kolay erişilebilir olmasını sağlar.

Ayrıca, ClickUp'ın yapay zeka destekli aracı ClickUp Brain, geri bildirimleri özetlemeye ve analiz etmeye yardımcı olarak takımların trendleri belirlemesini ve bilinçli kararlar almasını sağlar.

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain'i kullanarak geri bildirimleri özetleyin ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

✅ Önemli nokta: Yönetici geri bildirimlerini üç aylık değerlendirmelere veya strateji toplantılarına dahil ederek düzenli bir uygulama haline getirin. Önerileri üzerinde harekete geçerek, onların katkılarının değer verildiğini ve etkili olduğunu gösterin.

İpucu 9: Çalışanların geri bildirimlerini ve süreç haritalamasına katılımını teşvik edin

Çalışanları İK süreçlerinin iyileştirilmesine dahil etmek, bu sistemlerin kullanıcı dostu olmasını ve gerçek ihtiyaçları karşılamasını sağlar. Sonuçta, çoğu İK fonksiyonunun birincil kullanıcıları çalışanlardır, değil mi?

📌 Çalışanların geri bildirimlerini nasıl alabilirsiniz?

Çalışanların işleriyle ilgili farklı konularda ayrıntılı geri bildirimler toplamak için anonim anketler oluşturun. ClickUp HR Teams gibi işbirliği araçları, İK ekiplerine İK proje yönetimini kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için kapsamlı bir araç seti sunarak bu konuda yardımcı olabilir.

Kullanımı kolay ve etkili ClickUp İK takımlarıyla İK süreçlerinizi basitleştirin

Özelleştirilebilir gösterge panelleri, zaman takibi ve işbirliğine dayalı iletişim kanalları gibi özelliklerle İK uzmanları görevleri yönetebilir, performansı izleyebilir ve uyumlu bir iş ortamı oluşturabilir.

✅ Önemli nokta: Odak grupları veya anonim anketler gibi çalışanların geri bildirimde bulunabileceği yollar oluşturun. Çalışanların geri bildirimlerini kullanarak İK süreçlerini iyileştirin ve daha etkili ve uyumlu hale getirin.

😁Bonus: İK süreçlerinizi iyileştirmek için ekstra ipuçları

İpucu 11: Ruh sağlığı ve refah programlarına yatırım yapın

Çalışanların refahının verimlilik ve başarının anahtarı olduğu konusunda hemfikir olacaksınız. Ruh sağlığını göz ardı etmek, takım dinamiklerini ve genel performansı etkileyebilir.

🛠️ Çözüm: Küçük ölçekli sağlık kaynakları veya farkındalık oturumlarıyla başlayın ve geri bildirimlere göre stres yönetimi programları ve iş-yaşam dengesi desteği gibi girişimleri kademeli olarak genişletin.

🙁 Gerçek: Her 4 çalışandan neredeyse 3'ü iş yerinde olumsuz ruh sağlığı sorunları yaşadığını bildirmiştir.

İpucu 12: Net kariyer ilerleme yolları belirleyin

Çalışanlar, kuruluşun içinde bir gelecek gördüklerinde daha bağlı olurlar. Net ilerleme yolları sunmak, yetenekleri elde tutma ve işgücü devrini azaltma konusunda önemli bir fark yaratabilir.

🛠️ Çözüm: Değerlendirmeler sırasında kariyer hedeflerini tartışın, ulaşılabilir dönüm noktaları belirleyin ve eğitim, mentorluk ve ölçülebilir büyüme planları sunun.

İpucu 13: Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) girişimlerini güçlendirin

Çeşitlilik içeren takımlar, benzersiz bakış açıları getirerek daha iyi problem çözme ve karar verme süreçlerine yol açar.

🛠️ Çözüm: Kapsayıcı işe alım politikaları ve eşit fırsatlar yaratın. Örneğin, Microsoft, oturum sürelerini kısaltarak ve daha uzun molalar vererek engelli adaylara daha iyi uyum sağlamak için işe alım sürecini değiştirdi.

Gerçek Hayattan İK Süreç İyileştirme Örnekleri

1. Unilever, yapay zeka ile işe alım sürecinde nasıl devrim yarattı?

155.000 kişilik küresel iş gücüne sahip Unilever, geleneksel işe alım sürecinde verimsizliklerle karşı karşıya kalmıştı. Şirket, özgeçmişleri manuel olarak incelemek ve uzun süren mülakatlar yapmak için aşırı zaman harcıyordu ve bu da işe alım çabalarını yavaşlatıyordu.

Bu sorunu çözmek için Unilever, video görüşmeleri ve akıllı algoritmaları birleştiren yapay zeka destekli bir platform olan HireVue'ye başvurdu. Adaylar video aracılığıyla görüşmeye alınırken, yapay zeka sadece cevaplarını değil, yüz ifadeleri ve vücut dili gibi sözsüz ipuçlarını da değerlendirdi. Bu veri odaklı yaklaşım, işe alım önyargılarını azaltmaya, en uygun adayları daha hızlı belirlemeye ve işe alım süresini %75 oranında kısaltmaya yardımcı oldu

2. Experian veri analizini kendi lehine nasıl kullandı?

Experian, yüksek işgücü kaybı oranıyla karşı karşıya kalmış ve bu durum, anahtar yeteneklerin kaybına ve maliyetli işe alım çabalarına neden olmuştu. Bu sorunu çözmek için, veri analizi alanındaki uzmanlıklarını kullanarak insan kaynakları stratejilerini dönüştürdüler. Tahmine dayalı analitik ve çalışan verilerini kullanarak, işgücü kaybı risklerini belirleyen ve demografik özellikler, takım dinamikleri ve bireysel performans gibi faktörleri tespit eden bir model oluşturdular.

Model, işgücü kaybını %4 oranında azalttı. Bu çözüm, şirkete milyonlarca dolar tasarruf sağladı ve Experian'ın İK kararlarının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Şirket daha sonra bu çözümü ticarileştirerek, diğer kuruluşların da veriye dayalı içgörülerle benzer zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı oldu.

ClickUp ile Daha İyi İK Süreçleri Oluşturun

Modern İK süreçlerini iyileştirmek, yeni yaklaşımları benimsemek ve esnek kalmakla ilgilidir. İnsanları her zaman ön planda tutarak, İK departmanları şirketlerin daha güçlü, daha yenilikçi ve daha insan odaklı iş yerleri oluşturmasına yardımcı olabilir.

Artık açık: Akıllı, çalışan odaklı İK süreçlerine yatırım yapan şirketler, en iyi yetenekleri çekecek ve elde tutacak olanlar olacaktır. ClickUp, insan yönetimi, proje yönetimi ve performans izleme gibi her şeyi tek bir platformda bir araya getirerek bunu yapmanızı sağlar.

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