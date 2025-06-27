2025'te Güvenli Erişim için En İyi 10 SSO Aracı

Şifreniz büyük harfler, küçük harfler, sayılar, semboller, bir haiku ve çocukluk evcil hayvanınızın kızlık soyadını içermelidir.

Hepimiz o sinir bozucu kırmızı uyarıları görmüşüzdür ve birçok kullanıcı için bunun çözümü şifreleri tekrar kullanmaktır. Aslında, %48 'i bunu yapmaktadır. Ancak BT takımları için bu sadece tembellikle ilgili bir anekdot değil, ciddi bir güvenlik riskidir.

Tek oturum açma (SSO) bu noktada hayat kurtarıcıdır. Tek oturum açma, güvenli bir dijital anahtar gibidir; tek bir oturum açma ile takımınızın ihtiyaç duyduğu tüm onaylanmış uygulamalara ve araçlara erişebilirsiniz. Erişim yönetimini basitleştirir, kullanıcı kimliklerini korur ve kuruluşunuz genelinde şifre yorgunluğunu ortadan kaldırır.

Ancak SSO ortamı tam olarak düz bir zemin değildir. Peki, hangisini kullanacağınızı nasıl bileceksiniz?

Bu kılavuzda, kullanıcı erişimini kolaylaştırmak ve güvenlik stratejinizi güçlendirmek için en uygun çözümü bulabilmeniz için en iyi 10 SSO aracını inceleyeceğiz.

Araç En uygun Anahtar özellikler Fiyatlandırma* Okta Ölçeklenebilir kurumsal kimlik yönetimi; Kurumsal Kapsamlı SAML, OAuth ve OIDC entegrasyonları, dinamik kimlik doğrulama, yaşam döngüsü yönetimi ve davranış izleme Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar için özel fiyatlandırma OneLogin Birleşik bulut kimlik yönetimi; KOBİ'ler ve büyük kuruluşlar Uyarlanabilir MFA, SmartFactor Kimlik Doğrulama, derin bağlantı, 21'den fazla dil desteği Kullanıcı başına aylık 2 $'dan başlayan fiyatlarla Ping Identity Kimlik düzenleme; Büyük kurumsal ve düzenlemelere tabi sektörler Risk tabanlı kimlik doğrulama, şifresiz oturum açma ve hibrit BT entegrasyonları Müşteriler için yıllık 35.000 $'dan ve çalışanlar için kullanıcı başına aylık 3 $'dan başlayan fiyatlarla Auth0 Kimlik doğrulama iş akışları geliştiren geliştiriciler; Fin-tech ve düzenlemelere tabi yeni kurulan şirketler API öncelikli yaklaşım, kodsuz/profesyonel kod düzenleyici, ihlal uyarıları, CI/CD entegrasyonları Ücretsiz, Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 35 $'dan başlar Frontegg B2B SaaS girişimleri ve kurumsal ürün takımları Önceden oluşturulmuş kimlik doğrulama, roller ve izinler, kiracı yönetimi, kullanım ölçümü Ücretsiz; Ücretli planlar için özel fiyatlandırma WorkOS SaaS girişimleri ve hızlı büyüyen şirketler SCIM entegrasyonu, şifresiz kimlik doğrulama için Passkeys, Yönetici Portalı, React bileşenleri Ücretsiz (1 milyon kullanıcıya kadar); Ücretli planlar aylık 2.500 $'dan başlar SecureAuth Microsoft ekosistemini kullanan kuruluşlar Uyarlanabilir kimlik doğrulama, gelişmiş güvenlik, eski uygulama entegrasyonları, gösterge paneli bilgileri Özel fiyatlandırma LoginRadius Müşteriye yönelik işler ve KOBİ'ler Sosyal oturum açma, CIAM analitiği, özel kayıt formları, GDPR/CCPA uyumluluğu Ücretsiz; Ücretli planlar için özel fiyatlandırma Keycloak Teknoloji meraklısı takımlar ve açık kaynak kullanıcıları Rol tabanlı kontroller, LDAP entegrasyonu, kullanıcı federasyonu ve harici kullanıcı depoları Ücretsiz (depolama ve altyapı dahil değildir) Azure Active Directory (Azure AD) Microsoft ekosistemini kullanan KOBİ'ler ve kurumsal şirketler Koşullu Erişim, Kimlik Koruması, misafir erişim yönetimi, %99,9 çalışma süresi Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 6 $'dan başlar

Bir SSO aracında nelere dikkat etmelisiniz?

SSO aracı, dijital kapınızda ID kartınızı isteyen bir güvenlik görevlisi değildir. Ayrıca, oturum açma deneyimlerini etkiler ve uyumluluk kurallarını ışık hızında yerine getirmelidir.

Tek bir araca çok şey bağlı, değil mi? Bu nedenle, kısa listenize eklediğiniz her çözümün aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:

Sağlam güvenlik mimarisi: Çok faktörlü oturum açma seçenekleri, şifrelenmiş oturum açma kimlik bilgileri ve güvenli veri aktarımı gibi güçlü güvenlik temellerine sahip seçenekleri arayın. Buna, güveni ve yasal uyumluluğu artırmak için güncel SOC 2, GDPR/HIPAA ve Çok faktörlü oturum açma seçenekleri, şifrelenmiş oturum açma kimlik bilgileri ve güvenli veri aktarımı gibi güçlü güvenlik temellerine sahip seçenekleri arayın. Buna, güveni ve yasal uyumluluğu artırmak için güncel SOC 2, GDPR/HIPAA ve ISO sertifikaları da dahildir

Çeşitli entegrasyonlar: Coğrafi DNS yönlendirme ve özelleştirilebilir kurulum gibi sağlam erişim yönetimi ve protokollere sahip SSO araçlarını seçin. Yüksek oturum açma hacimlerini ve Gmail ve Apple gibi popüler uygulamalarla entegrasyonu destekleyip desteklemediğini iki kez kontrol edin

Çok yönlü yönetim kontrolleri: Kullanıcı kimliği ve oturum açma yönetimi üzerinde hızlı kontrol sağlayan bir araç seçin. Konum tabanlı kurallar, güvenlik onaylama işaretleme dili, cihaz kontrolleri, hızlı kullanıcı kaldırma ve entegre Kullanıcı kimliği ve oturum açma yönetimi üzerinde hızlı kontrol sağlayan bir araç seçin. Konum tabanlı kurallar, güvenlik onaylama işaretleme dili, cihaz kontrolleri, hızlı kullanıcı kaldırma ve entegre SOC 2 denetim araçları gibi yönetici özellikleri, tek bir komut merkezinden yetkisiz erişimi önler

Yerleşik felaket kurtarma: Kesinti veya veri kaybı durumunda bile sizi koruyan çözümlere öncelik verin. Uzun vadeli yerel kimlik bilgisi önbellekleme, acil durum baypas protokolleri ve paralel kimlik doğrulama, kesintileri en aza indirmek için çok önemlidir

💡 Profesyonel İpucu: Parola yöneticisi modülleri olan veya bunlarla kolayca entegre olabilen SSO araçlarını arayın.

Artık önemli SSO aracınızda nelere dikkat etmeniz gerektiğini bildiğinize göre, geriye sadece incelemelere göz atmak kaldı. İşte piyasadaki en iyi on seçenek.

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

1. Okta (Ölçeklenebilir kurumsal kimlik yönetimi için en iyisi)

okta aracılığıyla

Listenin başında, kimlik ve kesintisiz erişim yönetimi alanında önemli bir oyuncu olan Okta yer alıyor. Bu platform, güvenli tek oturum açma, akıllı çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) ve uygulama entegrasyonları gibi dengeli bir özellik karışımı sayesinde dünya çapında kurumsal müşterilerin tercihi olmaktadır.

Güçlü entegrasyon yetenekleriyle tanınan Okta, SAML, OAuth ve OIDC protokolleri için kapsamlı destek sunar. Ayrıca, temiz, kod gerektirmeyen bir arayüz ve kapsamlı bir yönetici gösterge paneli ile deneyimi tamamlar. Okta, çevik ve ölçeklenebilir kullanıcı yönetimi arayan takımlar için idealdir.

Okta'nın en iyi özellikleri

Okta Entegrasyon Ağı'nın güçlü ve genişletilebilir entegrasyonlarıyla platformlar oluşturmaya başlayın

Dinamik kimlik doğrulama süreciyle zaman, konum ve cihaza göre güvenlik düzeylerini optimize edin

Güçlü yaşam döngüsü yönetimi ile yeni çalışanlar ve hatta şirket içi transferler için BT süreçlerini otomatikleştirin

Kapsamlı API paketi ve davranış izleme özellikleriyle kullanıcı oturum açma modellerini izleyerek güvenliği artırın

Okta sınırlamaları

Maliyetler yeni kurulan şirketler için çok yüksek

Tek bir hesaba bağlanmasına izin verilen cihaz sayısını sınırlar

Tüm uygulamalar entegrasyon ve yapılandırma açısından kolay değildir

Okta fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 6 $

Temel: Kullanıcı başına aylık 17 $

Profesyonel: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Okta puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (890+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (850+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Okta hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Modern arayüzüyle kullanıcı dostu olmasının yanı sıra, yüksek güvenlik standartlarına sahiptir ve aynı anda binlerce kullanıcıyla çalışmayı destekler.

Modern arayüzüyle kullanıcı dostu olmasının yanı sıra, yüksek güvenlik standartlarına sahiptir ve aynı anda binlerce kullanıcıyla çalışmayı destekler.

👀 Biliyor muydunuz? SOC 2 uyumluluğu zaten gündeminizdeyse, SSO'nun birkaç güven hizmeti kriterini doğrudan destekleyebileceğini ve önemli anlarda üçüncü taraf denetimlerini kolaylaştırabileceğini not edin.

2. OneLogin (Birleşik bulut kimlik yönetimi için en iyisi)

oneLogin aracılığıyla

Bulut ortamları arasında geçiş mi yapıyorsunuz? OneLogin, kullanıcı dostu kimlik yönetimi çözümleriyle bunu basitleştirir. Tek tıklamayla uygulama erişimi, oturum açma sürecini kolaylaştırarak şifre yorgunluğunu azaltır ve verimliliği artırır. Platformun uyarlanabilir çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) ve çok yönlü İK ve varlık iş akışı otomasyonları, cazibesini daha da artırır.

Platformun SmartFactor Kimlik Doğrulama özelliği, bağlamsal oturum açma risklerini değerlendirerek ekstra bir güvenlik katmanı ekler. Ayrıca, geliştirici araç seti tüm arayüz özelleştirmelerini ve acil durum protokollerini yöneterek çeşitli kuruluşların farklı ihtiyaçlarını karşılar.

OneLogin'in en iyi özellikleri

OneLogin Bulut Dizini ile dizüstü ve masaüstü bilgisayarların güvenli profillerinden yararlanın

E-postalardan başlatılan uygulamalar, belge paylaşım bildirimleri veya yerleşik derin bağlantılar aracılığıyla toplantı davetiyeleri

21'den fazla dil desteği ile oturum açma deneyimlerini yerelleştirin ve tarayıcı veya portal ayarlarını eşleştirin

Birden fazla uygulamaya erişim sağlayın ve şifre yorgunluğunu azaltın

OneLogin sınırlamaları

Ara sıra uygulama yavaşlamaları sorun giderme gerektirebilir

Masaüstü çözümü için özelleştirme seçenekleri yoktur

Arayüzü biraz eski ve basit görünebilir

OneLogin fiyatlandırma

Tek Oturum Açma (SSO): Kullanıcı başına aylık 2 $

Workforce Identity Advanced: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Workforce Identity Professional: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Workforce Identity Expert: Kullanıcı başına aylık 21 ABD doları

B2B, Müşteri ve Eğitim Kimliği: Özel fiyatlandırma

OneLogin puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

Gerçek kullanıcılar OneLogin hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:

Çift faktörlü kimlik doğrulama elde etmek için harika bir yazılımdır. Arayüzü çok kullanıcı dostudur. Bu sayede, büyük kuruluşlar güçlü parola gereksinimleri ayarlayabilir.

Çift faktörlü kimlik doğrulama elde etmek için harika bir yazılımdır. Arayüzü çok kullanıcı dostudur. Bu sayede, büyük kuruluşlar güçlü parola gereksinimleri belirleyebilir.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi MatterMost Alternatiflerini Test Ettik

3. Ping Identity (Kimlik düzenleme için en iyisi)

ping Identity aracılığıyla

Sırada, otomatik kimlik yönetimi ile öne çıkan bir SSO çözümü olan Ping Identity var. Çeşitli programlama dillerinde entegrasyon sağlayan kapsamlı eklenti seçenekleriyle tanınır. Birden fazla kimlik sistemini birbirine bağlamak için tasarlanan bu araç, karmaşık IAM iş akışlarını anında kolaylaştırır.

Çözüm, minimalist ve okunabilir bir arayüzle kullanıcının oturum açma işleminden erişim kontrolüne kadar olan yolculuğunu yönlendirir. Kısacası, işletmeler her temas noktasında sorunsuz ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunar.

Ping Identity'nin en iyi özellikleri

Akıllı kullanıcı erişim politikalarıyla risk tabanlı ve bağlamsal kimlik doğrulamayı etkinleştirin

Parolasız ve biyometrik oturum açma seçenekleriyle tüm kimlik doğrulama standartlarını modernize edin

Esnek bulut ve şirket içi entegrasyonlarla kimlik düzenlemeyi hibrit BT kurulumlarıyla birleştirin

Ping Identity sınırlamaları

Fiyatlandırma biraz yüksek, özellikle de tüm sözleşmeler aylık seçenek olmadan yıllık olarak faturalandırıldığı için

Minimalist arayüzüne rağmen, doğru özelliğe ulaşmak şaşırtıcı derecede zahmetli olabilir

Ping Identity fiyatlandırma

Temel: Yıllık 35.000 $'dan (müşteriler için) ve kullanıcı başına aylık 3 $'dan (çalışanlar için) başlar

Artı: Yıllık 50.000 $'dan başlayan fiyatlarla (müşteriler için) ve kullanıcı başına aylık 6 $ (çalışanlar için)

(İş gücü fiyatlandırması, en az 5.000 kullanıcı için yıllık sözleşmeye tabidir)

Ping Identity derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

🧠 Hızlı Yenileme: SOC 2 iki türde gelir. Tip 1 kontrol tasarımını değerlendirirken, Tip 2 bu kontrollerin zaman içinde gerçekten işe yaradığını gösterir. SSO araçlarını değerlendirirken, uzun vadeli operasyonel olgunluğu gerçekten gösteren SOC 2 Tip 2 'dir.

4. Auth0 (Kimlik doğrulama iş akışları oluşturan geliştiriciler için en iyisi)

auth0 aracılığıyla

Auth0, özel kimlik doğrulama iş akışları oluşturmak isteyen geliştiricilerin hayallerini süsleyen bir araçtır. API öncelikli yaklaşımıyla web, mobil ve hatta IoT uygulamalarına kolayca entegre edilebilir.

Ayrıca, birden fazla kimlik sağlayıcıyı destekler ve kullanıcı erişimini ve güvenlik mantığını verimli bir şekilde yönetmek için bir yönetim gösterge paneli sunar. CI/CD ardışık düzenleriyle sorunsuz entegrasyonu ve çeşitli kimlik sağlayıcıları için desteği, geliştirme verimliliğini artırır. Sonuç? Auth0, modern uygulamalar geliştiren işletmeler için mükemmel bir seçimdir.

Auth0'ın en iyi özellikleri

Ayrıntılı ve otomatik değişiklik günlükleri ile zahmetsizce denetim ve hata giderme

Kod gerektirmeyen ve profesyonel kod düzenleyicisi ile benzersiz, esnek kullanıcı oturum açma deneyimleri oluşturun

Kullanıcı kimlik bilgilerini sıkı kontroller ve proaktif ihlal uyarılarıyla koruyun

Auth0 sınırlamaları

Ücretsiz planın katı sınırları vardır ve kısıtlayıcı olabilir

Alternatiflere kıyasla üst seviyelerde yüksek fiyatlandırma

Auth0 fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel özellikler: 35 $/ay (B2C) ve 150 $/ay (B2B)

Profesyonel: 240 $/ay (B2C) ve 800 $/ay (B2B)

Enterprise: Özel fiyatlandırma (B2B ve B2C kullanımı için)

(Tüm planlar minimum 500 kullanıcı ile başlar)

Auth0 puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (200 yorum)

Capterra: 4,6/5 (120+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Auth0 hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Auth0, oturum açma ve kayıt akışlarında bize çok zaman kazandırdı ve Auth0 eylemleri özelliği sayesinde gizlilik politikamızı ve hizmet sözleşmesi sürecimizi basitleştirdik

Auth0, oturum açma ve kayıt akışlarında bize çok zaman kazandırdı ve Auth0 eylemleri özelliği sayesinde gizlilik politikamızı ve hizmet sözleşmesi sürecimizi basitleştirdik

📖 Ayrıca okuyun: Şifrenizi korumak için en iyi LastPass alternatifleri ve rakipleri

5. Frontegg (B2B SaaS kullanıcı yönetimi için en iyisi)

frontegg aracılığıyla

Kullanıcı yönetimini yeniden oluşturmak zorunda kalmadan bir B2B SaaS ürünü oluşturmak mı istiyorsunuz? Frontegg sizin için tasarlanmıştır. Neredeyse hiç kod kullanmadan oturum açma, SSO, roller, abonelikler ve kullanım ölçümü özelliklerini kolayca entegre etmenizi sağlar.

Hız ve ölçeklenebilirlik için tasarlanmış bu çözüm, ürün takımlarının güvenli ve kurumsal kullanıma hazır deneyimleri hızla sunmasına yardımcı olur. Ayrıca, çoklu kiracılık, yönetici portalları ve ayrıntılı erişim kontrolü gibi B2B'nin temel gereksinimlerini de kullanıma hazır olarak sunar.

Frontegg'in en iyi özellikleri

Önceden oluşturulmuş kimlik doğrulama ve kullanıcı portalları ile güvenli kullanıcı deneyimlerini hızla başlatın

Ayrıntılı rol ve izin yönetimi ile erişimi hassas bir şekilde kontrol edin

Yerleşik ölçüm ve kiracı yönetimi araçlarıyla kullanımı izleyin ve müşterileri verimli bir şekilde düzenleyin

Önceden oluşturulmuş bileşenlerle SSO özelliklerinin uygulamalara entegrasyonunu hızlandırın

Frontegg sınırlamaları

Etkinlik uyarıları için bildirim ve webhook ayarları tamamen özelleştirilebilir değildir

Kullanıcılar, harici veritabanlarına ve web sayfası bağlantılarına bağlanırken gecikme yaşadıklarını bildiriyor

Frontegg fiyatlandırma

Başlangıç: Ücretsiz

Ölçek: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Frontegg puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Ortalama bir çalışan 191 şifre yönetmek zorundadır. SSO, bu sayıyı sadece bir şifreye indirirken, kuruluşunuzun güvenlik gereksinimlerini de karşılar.

6. WorkOS (Hızlı kurumsal özellik dağıtımı için en iyisi)

workOS aracılığıyla

WorkOS, takımların kurumsal düzeyde SSO ve dizin senkronizasyonu ile modern uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmak için başvurduğu kısayoldur. Tek bir API ve önceden oluşturulmuş bileşenler aracılığıyla, yazılım takımlarının aylarca süren geliştirme süresi olmadan karmaşık BT özelliklerini kullanıma sunmasına yardımcı olur.

Dizin Senkronizasyonu özelliği, çalışanlar işe başladığında veya işten ayrıldığında bilgileri anında senkronize eder. Böylece, hiçbir veri kötüye kullanılmaz ve hayalet kullanıcı ID'leri ortadan kalkar.

WorkOS'un en iyi özellikleri

Güçlü SCIM entegrasyonu ile kullanıcı sağlama ve yetkileri kaldırma işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirin

Passkeys ile şifresiz kimlik doğrulama ekleyin, güvenliği artırırken geleneksel şifrelere olan bağımlılığı azaltın

Yönetici Portalı'nı kullanarak BT ekiplerinin SSO ayarlarını kendilerinin yapılandırmasına izin verin ve destek taleplerini azaltın

WorkOS Widget'ları ile hazır, kullanıma hazır React bileşenlerini kullanın

WorkOS sınırlamaları

Barındırılan kullanıcı arayüzü bileşenleri için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Etkili bir şekilde uygulamak için ortalamanın üzerinde geliştirme uzmanlığı gerektirir

Rakiplerine göre biraz daha pahalı, yeni kurulan şirketler için daha az uygun

WorkOS fiyatlandırması

AuthKit: Ücretsiz (1 milyon kullanıcıya kadar) ve aylık 2.500 $ (her milyon kullanıcı için)

Özel alan adı: 99 $/ay (sabit ücret)

Tek Oturum Açma: Bağlantı başına aylık 125 $ (hacme göre fiyatlandırma)

Dizin Senkronizasyonu: Bağlantı başına aylık 125 $ (hacme göre fiyatlandırma)

Denetim günlükleri: Kuruluş başına aylık 5 $'dan başlayan fiyatlarla

WorkOS puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar WorkOS hakkında ne diyor?

Reddit'te bir yorum okuyor:

WorkOS, kullanıcıları/kuruluşları yönetmeyi gerçekten çok kolaylaştırır – müşteri tarafında, kimliği doğrulanmış yanıtla ve oturum için verilen JWT'deki taleplerde bir kullanıcının oturum açtığı kuruluşu alırsınız.

WorkOS, kullanıcıları/kuruluşları yönetmeyi gerçekten çok kolaylaştırır – müşteri tarafında, kimlik doğrulaması yapılmış yanıtla ve oturum için verilen JWT'deki taleplerde bir kullanıcının oturum açtığı kuruluşu alırsınız.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %13'ü zor kararları almak ve karmaşık sorunları çözmek için yapay zeka kullanmak istiyor. Ancak, yalnızca %28'i işlerinde yapay zekayı düzenli olarak kullandığını söylüyor. Olası bir neden: Güvenlik endişeleri! Kullanıcılar, hassas karar verme verilerini harici bir yapay zeka ile paylaşmak istemeyebilir. ClickUp, yapay zeka destekli problem çözme özelliğini güvenli Çalışma Alanınıza getirerek bu sorunu çözer. SOC 2'den ISO standartlarına kadar, ClickUp en yüksek veri güvenliği standartlarına uygundur ve çalışma alanınızda üretken AI teknolojisini güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

7. SecureAuth (Özelleştirilebilir MFA ve SSO için en iyisi)

secureAuth aracılığıyla

SecureAuth, çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) ve SSO üzerinde hassas kontrol sağlar. Finans için parmak izi doğrulama veya pazarlama için OTP'ler gibi kimlik doğrulama yöntemlerini daha derin bir şekilde karıştırıp eşleştirebilme esnekliğinde uzmanlaşmıştır.

Kullanıcı davranışlarına ve bağlama göre güvenlik önlemlerini ayarlayan uyarlanabilir kimlik doğrulamayı vurgular. Bu dinamik yaklaşım, yetkisiz erişime karşı korumayı artırır. ​

Ayrıca, uyarlanabilir motoru gerçek zamanlı sinyallere tepki vererek güvenliği anında ayarlar. SecureAuth, SAML 2. 0, OAuth ve OpenID Connect gibi endüstri standartlarını da destekleyerek bulut veya şirket içi kullanımı kolaylaştırır ve SOC 2 uyumluluğu sağlar.

SecureAuth'un en iyi özellikleri

Yalnızca yüksek riskli eylemlerde devreye giren adım adım kullanıcı kimlik doğrulaması ile hassas verileri sorunsuz bir şekilde korumaya devam edin

IIS, Apache Tomcat veya JBoss sunucularında çalışan eski uygulamalar için kodlarını değiştirmeden ajan tabanlı entegrasyon ekleyin

Erişilebilir gösterge paneli içgörüleriyle kimliği doğrulanmamış oturum açma bilgileri, çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) yöntemleri bilgileri ve daha fazlası hakkında içgörüler görün

SecureAuth sınırlamaları

API'lara ek kontroller eklenmedikçe, oturum güvenliği ve risk kontrolleri bazen oturum açıldıktan sonra durur

Karmaşıklığı nedeniyle, yöneticilerin etkili bir şekilde kullanabilmesi için özel eğitim gerektirir

SecureAuth fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SecureAuth derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

8. LoginRadius (Müşteri kimliği ve erişim yönetimi için en iyisi)

loginRadius aracılığıyla

LoginRadius, sayıları ne olursa olsun güvenli ve sorunsuz oturum açma işlemleri için arka plan erişim kartınızdır. Bulutta milyonlarca kimliği yönetmenin yanı sıra, güçlü güvenlik ile olağanüstü sorunsuz bir kullanıcı deneyimini bir araya getirir. Ayrıca, şifresiz kimlik doğrulama ve sosyal oturum açma işlemlerini de destekler.

Erişim yönetimi platformu, kullanıcılara birçok seçenek sunar ve yalnızca şüpheli bir durum ortaya çıktığında derinlemesine kimlik doğrulama gerçekleştirir. Ayrıca, gizlilik yasalarına uygundur ve GDPR ve CCPA'ya kolayca uyum sağlamanıza yardımcı olur.

LoginRadius'un en iyi özellikleri

30'dan fazla sosyal oturum açma sağlayıcısına bağlantılarla kayıt sürecindeki sürtüşmeleri azaltın

CIAM analitiği ve bağlamsal sinyallerle kullanıcı davranış modellerini izleyin ve güvenlik önlemlerini otomatik olarak ayarlayın

İşletmenizin ihtiyaç duyduğu kullanıcı verilerini tam olarak toplamak için özel kayıt formları ve profil alanları oluşturun

LoginRadius sınırlamaları

Fiyatlandırma yapısı karmaşık ve anlaşılması zordur

Özelleştirme genellikle kodlama gerektirir ve bu, teknik bilgiye sahip olmayan takımlar için uygun olmayabilir

LoginRadius fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

LoginRadius puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar LoginRadius hakkında ne diyor?

G2 incelemesi okuyun:

Bu self servis modeli, en acil yardım masası taleplerimizin üçte birini azalttı ve sonuç olarak BT kaynaklarımızı en üst düzeye çıkardı.

Bu self servis modeli, en acil yardım masası taleplerimizin üçte birini azalttı ve sonuç olarak BT kaynaklarımızı en üst düzeye çıkardı.

9. Keycloak (Açık kaynak kimlik yönetimi için en iyisi)

keycloak aracılığıyla

Keycloak, herhangi bir satıcıya bağlı kalmadan güçlü kullanıcı yönetimi sunan açık kaynaklı bir güvenlik çözümüdür. Esnek kimlik yönetimi, özel bir aktif dizin ve özel veritabanları gibi özelliklere sahiptir. Kullanıcı federasyonu desteğinin yanı sıra, mevcut yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve onu güçlendirir.

Tek oturum açma, LDAP entegrasyonu ve sosyal oturum açma özelliklerini destekler. İster iç araçları ister müşteriye yönelik platformları güvence altına alıyor olun, Keycloak kimlik doğrulamayı basit, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli hale getirir.

Keycloak'ın en iyi özellikleri

Yönetici konsolunda rol tabanlı denetimler ve kullanıcı öznitelikleriyle ayrıntılı erişim ilkeleri ayarlayın

Kimlik sağlayıcı uygulamasını tam olarak kontrol ederek ilişkisel veritabanları ve harici kullanıcı depoları uygulayın

Güvenli küme iletişimi ile yeni kurulumların yapılandırma adımlarını en aza indirin

Keycloak sınırlamaları

Kimlik yönetimi konusunda deneyimi olmayan takımlar için ilk kurulum karmaşık olabilir

Minimal veya temel düzeyde kullanıcı arayüzü

Keycloak fiyatlandırması

Ücretsiz (depolama ve altyapı dahil değildir)

Keycloak puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

👀 Biliyor muydunuz? Her gün yaklaşık 95 milyon Active Directory hesabı saldırıların hedefi oluyor. Kuruluşların %90'ından fazlası kimlik doğrulama için AD'ye güvendiğinden, bunun saldırganlar için birincil hedef olması şaşırtıcı değildir. SSO ile erişimi merkezileştirmek, yalnızca oturum açma işlemlerini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda saldırı yüzeyini azaltmaya ve kontrol noktalarını sıkılaştırmaya da yardımcı olur.

10. Azure Active Directory (Azure AD) (Microsoft ekosistem entegrasyonu için en iyisi)

microsoft aracılığıyla

Microsoft yığınınızla mükemmel uyum sağlayan bir kimlik çözümü mü arıyorsunuz? Azure Active Directory, artık Microsoft Entra ID, sizin için biçilmiş kaftan. Bulut tabanlı, Microsoft 365 ve Azure ile sıkı bir şekilde entegre olan bu çözüm, kullanıcıların tek bir oturum açma ile binlerce uygulamaya erişmesini sağlar.

En büyük avantajı nedir? Güvenlik. Akıllı oturum açma riski algılama, PIM ile tam zamanında yönetici erişimi ve 28 küresel veri merkezinde %99,9 çalışma süresi elde edersiniz. Ayrıca, kullanıcılar kendi şifrelerini sıfırlayabilir ve yöneticiler PowerShell ile zorlu işleri otomatikleştirebilir.

Azure AD'nin en iyi özellikleri

Koşullu Erişim ile sisteme giriş izni vermeden önce kullanıcı konumu, cihaz sağlığı ve risk düzeyi gibi faktörleri değerlendirin

Kimlik Koruma'nın makine öğrenimi algoritmalarıyla potansiyel hesap ele geçirmelerini tespit edin ve bloklayın

Misafir erişim yönetimi ile güvenli harici işbirliği için iç kullanıcılara aynı kontrol, işleme ve raporlama erişimini sağlayın

Koşullu erişim ilkeleri ve kimlik koruma özelliklerinden yararlanarak bulut ve şirket içi ortamlarda güvenliği artırın.

Azure AD sınırlamaları

Daha fazla premium güvenlik özelliği için daha üst düzey planlar gerekir

Microsoft ekosistemine sahip olmayan takımlar için kurulum zahmetlidir

Azure AD fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft Entra ID P1: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Microsoft Entra ID P2: Kullanıcı başına aylık 9 $

Microsoft Entra Suite: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Azure AD derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (750+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Azure AD hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

En çok beğendiğim üç özellik şunlar: Microsoft Authenticator uygulamasıyla çok faktörlü kimlik doğrulama, her cihaz için kimlik yönetimi ve varlıklar için tam disk şifreleme sağlayan BitLocker ile entegrasyon

En çok beğendiğim üç özellik şunlar: Microsoft Authenticator uygulamasıyla çok faktörlü kimlik doğrulama, her cihaz için kimlik yönetimi ve varlıklar için tam disk şifreleme sağlayan BitLocker ile entegrasyon

SSO yönetimi ve proje teslimi için ayrı uygulamalara ihtiyaç duymamanın ne kadar etkili olacağını hayal edin. Tüm takımlarınızın işlerini yapabileceği ve güvenli bir şekilde işbirliği yapabileceği tek bir platform. Evet, tek bir platformla bu mümkün.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp ile tanışın. *

ClickUp SSO ile kullanıcı oturumlarını yönetin, oturum açma işleminizi birleştirin ve sağlam kimlik doğrulama ayarları yapın

ClickUp Tek Oturum Açma SSO , Okta, Azure Active Directory, Google Workspace ve SAML 2. 0 uyumlu tüm hizmetler gibi önde gelen kimlik sağlayıcılarla sorunsuz tek oturum açma (SSO) entegrasyonlarıyla öne çıkıyor.

Örneğin, basit bir kurulum sürecini izleyerek ClickUp'ı Okta'ya kolayca bağlayabilirsiniz. Sistem, yöneticilerin kimlik doğrulamayı merkezi olarak yönetmesine ve kullanıcıların erişim haklarını kolayca yönetmesine olanak tanır. Kullanıcılar, ClickUp'ın tüm özelliklerine anında erişmek için kurumsal kimlik bilgileriyle yalnızca bir kez oturum açmaları yeterlidir. Artık birden fazla şifreyle uğraşmak veya ayrı oturumlar yönetmek gerekmez. ClickUp'ın SSO özellikleri, SOC 2 Tip 2 uyumluluğu, çoklu ISO sertifikaları (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018) ve HIPAA, CCPA ve GDPR gereklilikleri için destek dahil olmak üzere sağlam güvenlik kimlik bilgileriyle desteklenir.

ClickUp'ta veri güvenliğini çok ciddiye alıyoruz. Veriler hem aktarım sırasında hem de depolandıkları sırada şifrelenir ve ClickUp, en yüksek gizlilik ve koruma standartlarını sağlamak için bağımsız denetimlerden geçer.

Bu koruma sadece güvenli oturum açma için değildir. Güvenlik ve erişim kontrolü her katmana entegre edilmiştir. ClickUp'ın rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC) özellikleri, yöneticilerin çalışma alanı, proje ve hatta görev düzeyinde ayrıntılı izinler atamasını sağlar.

ClickUp Kullanıcı Rolleri ve İzinleri, rol tabanlı erişim kontrol matrisini kullanarak farklı kaynakları kimin görüntüleyebileceğini, düzenleyebileceğini veya yönetebileceğini tanımlamanıza olanak tanır.

ClickUp Kullanıcı Rolleri ve İzinleri ile özelleştirilmiş misafir rollerini güncelleyin, işbirlikçileri davet edin ve ayrıntılı kullanıcı izinleri oluşturun

Ayrıca misafirleri kolayca davet edebilir, geçici izinler ayarlayabilir ve iç ve dış işbirlikçilerin erişimini hassas bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Şeffaflığı sağlamak için otomatik hatırlatıcılar ve net denetim izleri ile erişimi düzenli olarak izleyin ve inceleyin.

Dahası, ClickUp güvenli SSO ve gelişmiş erişim yönetimini kapsamlı işbirliği özellikleriyle birleştirir. Takımınızın verimliliğini artırmak için kurumsal düzeyde korumadan yararlanmayı hayal edin.

ClickUp, takımların aşağıdakileri yapabileceği işbirliğine dayalı bir çalışma alanı sunar:

Özel Alanlar ve birden fazla atanan kişi ile Görevler ve alt görevler oluşturun, atayın ve yönetin

Belgeler, bağlamsal yorumlar ve entegre sohbet özelliğini kullanarak gerçek zamanlı işbirliği yapın; tüm iletişim ve belgeleri tek bir yerde saklayın

Kanban panoları, Gantt grafikleri, takvimler ve gösterge panelleri dahil olmak üzere 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümde işleri görselleştirin

ClickUp Sohbet ile çalışma alanınızdan hiç ayrılmadan ping atın, yorum yapın veya görevler atayın

Kullanıma hazır şablonlar, onay süreçleri ve özel otomasyonlarla iş akışlarını otomatikleştirin

Güvenli erişimi güçlü takım verimliliği ile birleştiren hepsi bir arada bir çözüm arıyorsanız, ClickUp tam size göre. Hem güvenliğe hem de işbirliğine değer veren kuruluşlar için cazip bir seçimdir.

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Her kişi için ve grup olarak kullanmak üzere gerçekten özelleştirilebilir ve misafir erişim düzeyinde kişileri kolayca ekleyerek içeriği görüntüleyebilmeyi çok beğeniyorum.

Her kişi için ve grup için kullanıma göre özelleştirilebilir ve misafir erişim düzeyinde kişileri kolayca ekleyerek içeriği görüntüleyebilmeyi gerçekten çok beğeniyorum.

ClickUp ile Maksimum Güvenlikle İşlerinizi Tamamlayın

SSO araçları, hem güvenli erişim yönetimi hem de müşteri kimlik bilgileri açısından işletmeler için ilk savunma hattıdır. Doğru aracı seçmek, iç sunucuları korumak ve kullanıcı kimliklerini yönetmek açısından büyük fark yaratır.

Listemiz en iyi seçeneğe ulaşmanıza yardımcı olur, ancak platformun kullanılabilirliği ve takımın verimliliği pahasına güvenliğe aşırı öncelik vermemek çok önemlidir.

ClickUp, güvenlik ile takımların sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını, görevleri atamasını, belgeleri paylaşmasını ve iletişim kurmasını sağlar; hem de tüm bunları platformdan ayrılmadan.

Operasyonel verimlilik ve güvenliği birleştirmeye hazır mısınız? ClickUp'a bugün kaydolun!