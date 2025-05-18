Profesyonel Anlaşmalar için Ücretsiz SEO Sözleşme Şablonları

Müşteriyi kazandınız. Görüşmeler harika geçti. Onlar heyecanlı, siz de öyle. Ancak tek bir anahtar kelime izlenmeden veya bir geri bağlantı kazanılmadan önce, siz ve kaos arasında tek bir şey var: Sözleşme.

SEO zaten belirsizliklerle doludur: sıralamalar değişir, algoritmalar değişir ve beklentiler genellikle çok yüksektir. İşte bu noktada, haklı olduğunuzdan emin olmak için net ve profesyonel bir sözleşmeye kesinlikle ihtiyacınız vardır.

Aslında, yasal olarak bağlayıcı bir SEO sözleşme şablonu, işin tonunu belirler, kapsamını belirler ve itibarınızı ve gelirinizi korur.

Yasal labirentleri atlatmanıza ve en iyi yaptığınız işe odaklanmanıza yardımcı olmak için ücretsiz SEO sözleşme şablonlarının bir listesini hazırladık. Hazır, özelleştirilebilir ve gerçek müşteri işleri için oluşturulmuş şablonlar.

SEO Sözleşme Şablonları Nedir?

SEO sözleşme şablonları, SEO sağlayıcı ile müşteri arasındaki kapsam, teslim edilecekler, zaman çizelgeleri, ödeme koşulları ve sorumlulukları özetleyen önceden tasarlanmış yasal belgelerdir.

Bu şablonlar, iş ilişkisini resmileştirmeye ve her iki tarafın da başlangıçtan itibaren SEO hedefleri ve amaçları konusunda aynı çizgide olmasını sağlamaya yardımcı olur.

Daha kesin olarak, iyi hazırlanmış ve uygun bir SEO sözleşmesi, hangi hizmetlerin sağlanacağını (örneğin, anahtar kelime araştırması, sayfa içi optimizasyon, bağlantı oluşturma), sonuçların nasıl ölçüleceğini ve hangi zaman çizelgelerinin beklendiğini de açıkça belirtir.

🧠 İlginç Bilgi: "SEO" terimi ilk kez 1997 yılında kullanıldı! O zamanlar web sitesi sahipleri, AltaVista ve Yahoo gibi ilk arama motorları için optimizasyon yapmaya başladı ve bugün arama motoru optimizasyonu olarak bildiğimiz uygulama doğdu.

20 SEO Sözleşme Şablonu

Müşteri ortaklıklarınızı daha sorunsuz ve SEO hizmetlerinizi daha profesyonel hale getirmek için, tek bir özelleştirme ile kullanıma hazır ücretsiz SEO sözleşme şablonlarının bu özenle hazırlanmış listesine şimdi göz atın:

1. ClickUp İş Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İş Sözleşmesi Şablonu ile hizmet sözleşmeleri oluşturun, imzalayın ve yönetin

Birden fazla müşteriye teslimat yapan ürün pazarlamacıları için sözleşmeler genellikle dağınık e-posta konuları, belgeler veya eski PDF'lerde bulunur. Bu durum teslimatları yavaşlatır, beklentileri karıştırır ve revizyonlara saatler harcanmasına neden olur.

ClickUp İş Sözleşmesi Örnek Şablonu , sözleşmeleri baştan sona düzenlemek, yönetmek ve saklamak için net ve düzenlenebilir bir çalışma alanı sunarak bu sorunu çözer . İsimler, şartlar, hizmetler, iptal maddeleri ve hatta onay izleme için önceden doldurulmuş alanlar içerir.

Her düzenleme görünür olduğundan, konuları araştırmanıza veya kaçırdığınız değişiklikler hakkında endişelenmenize gerek kalmaz. Ayrıca ClickUp Zaman Takibi'ni kullanarak son tarihler ekleyebilir ve sözleşmelerin tamamlanmasını izleyebilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanları: Hızlı ve düzenli bir şekilde hizmet sözleşmeleri yapmak isteyen ürün sahipleri

📮 ClickUp Insight: Her 4 çalışandan 1'i, iş yerinde bağlam oluşturmak için dört veya daha fazla araç kullanıyor. Anahtar bir ayrıntı bir e-postada gömülü olabilir, bir Slack konusunda genişletilmiş ve ayrı bir araçta belgelenmiş olabilir, bu da takımların işi tamamlamak yerine bilgi aramakla zaman kaybetmesine neden olur. ClickUp, tüm iş akışınızı tek bir platformda birleştirir. ClickUp E-posta Proje Yönetimi, ClickUp Sohbet, ClickUp Belgeler ve ClickUp Brain gibi özelliklerle her şey bağlantılı, senkronize ve anında erişilebilir olur. "İş hakkında iş" yapmaya son verin ve verimli zamanınızı geri kazanın. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabilirler. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamandır. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!

2. ClickUp Proje Yönetimi Hizmetleri Sözleşme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje Yönetimi Hizmetleri Sözleşme Şablonu ile kapsam, zaman çizelgeleri ve sorumlulukları tanımlayın

ClickUp Proje Yönetimi Hizmetleri Sözleşme Şablonu, hizmet sözleşmelerini yapılandırmak, kimin neyi, ne zaman ve ne maliyetle yapacağını açıkça belirtmek isteyen proje yönetimi takımları için tasarlanmıştır.

Şablonun içinde, hizmetlerin kapsamını, teslim edilecekleri ve sorumlulukları ayrıntılı olarak açıklayan önceden hazırlanmış bölümlerin yanı sıra ödemeler, yükümlülükler ve sözleşme süresini kapsayan şartlar da bulacaksınız.

ClickUp platformunun özellikleri, deneyiminizi daha da geliştirir. Özel Durumlar özelliğini kullanarak, taslaktan nihai onaya kadar her sözleşmenin ilerlemesini izleyin.

Liste, Takvim ve Gantt gibi Özel Görünümler ile zaman çizelgelerini izleyebilir, görevleri görselleştirebilir ve proje yaşam döngüsü boyunca paydaşları aynı hizada tutabilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanları: Yapılandırılmış teslimat gereksinimleri olan hizmet tabanlı müşteri işlerini yöneten proje yöneticileri

3. ClickUp İş Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İş Sözleşmesi Şablonu ile açık ve profesyonel iş sözleşmeleri oluşturun

İnsan kaynakları takımları, devam eden SEO projeleri için yazarlar, analistler veya stratejistler işe alırken, hız ve yapı beceri kadar önemlidir.

ClickUp İş Sözleşmesi Şablonu, iş rollerini, ücretleri, yan hakları ve fesih koşullarını belgelendirmenize yardımcı olur, böylece işe alım sürecine odaklanabilirsiniz. Başlamak için hukuk uzmanı olmanıza gerek yok. Her bölüm, düzenlenebilir yer tutucularla önceden doldurulmuştur, böylece içerik liderleri, bağlantı kurma uzmanları veya tam zamanlı SEO yöneticileri için kolayca özelleştirilebilir.

Özel Alanları kullanarak sözleşmeleri departmana veya sözleşme türüne göre düzenleyin ve düzenlemeleri gerçek zamanlı olarak izleyin. İmzalı kopyalar aynı çalışma alanında saklandığından, ihtiyacınız olduğunda her şey denetime hazır olur.

✅ İdeal kullanım alanları: Tekrar edilebilir, düzenlenebilir iş sözleşmesi biçimlerine ihtiyaç duyan İK takımları ve işe alım uzmanları

🔍 Biliyor muydunuz? Google kullanıcılarının %65'i en az bir organik sonuca tıklıyor! Sıralamanız yüksek değilse, tıklamaların (ve müşterilerin) çoğunu kaçırıyorsunuz demektir.

4. ClickUp Sözleşme İnceleme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sözleşme İnceleme Şablonu ile yasal sözleşmeleri daha verimli bir şekilde izleyin, inceleyin ve yönetin

ClickUp Sözleşme İnceleme Şablonu, sözleşme onaylarını yapılandırılmış bir şekilde yönetmek isteyen hesap yöneticileri ve operasyonel takımlar için oluşturulmuştur.

Şablonun içinde, sözleşmenin her aşamasını haritalayan Taslak, Dahili İnceleme ve Yürütme gibi sekiz özelleştirilebilir durum bulacaksınız. Tazminat maddelerinden iş türüne ve iletişim bilgilerine kadar her şeyi daha ayrıntılı olarak kaydedebilirsiniz.

Sözleşme İnceleme Süreci ve Müşteri İncelemeleri gibi birden fazla görünüm sayesinde, her bir sözleşmenin durumunu ve kimin neyden sorumlu olduğunu her zaman bilirsiniz. Yüksek hacimli sözleşme iş akışlarını yöneten herkes için bu şablon, maddeleri vurgulamaya, revizyonlar için görevler eklemeye, uzmanlara danışmaya ve belgeyi nihai onay için yönlendirmeye yardımcı olur.

Süreçlerinizi daha da optimize etmek için, uyumluluk ve doğruluğu sağlamak üzere sıkı bir sözleşme yönetim yazılımı kullanmayı düşünün.

✅ İdeal kullanım alanları: Müşteriler, tedarikçiler veya SEO çıktıları arasında sözleşmeleri yöneten hesap yöneticileri ve operasyon liderleri

Bazen birden fazla görünümü tıklamak veya özel alanları incelemek için zamanınız olmayabilir. İşte o zaman ClickUp Brain'e başvurun. Sadece "Bu projede kimler çalışıyor?" diye sorun, Brain en alakalı ayrıntıları anında ortaya çıkaracaktır!

ClickUp Brain ile anında durum güncellemeleri ve atanan kişi bilgilerini alın

5. ClickUp Sözleşme Yönetimi Form Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu ile sözleşme ayrıntılarını, son tarihleri ve paydaşların faaliyetlerini kolayca izleyin

Düzinelerce tedarikçi sözleşmesi, değişiklik talebi veya SoW revizyonunu yönetirken, sözleşme durum güncellemesinin kaçırılması, uğraşmak isteyeceğiniz son şeydir. ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu, hukuk ve satın alma takımlarının sözleşme yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir yerden izlemesine yardımcı olur.

Taslak, İnceleme ve Kabul Edildi gibi önceden ayarlanmış durumlar sayesinde, belge inceleme süreci boyunca her bir sözleşmenin tam olarak hangi aşamada olduğunu takip edebilirsiniz. Belgeleri departmana, sözleşme türüne veya imzalandığı tarihe göre sıralamak da son derece kolaydır.

Her şey, Sözleşme Ana Listesi, Sözleşme İlerleme Durumu ve Sözleşme Talep Formu gibi özel görünümler aracılığıyla birbirine bağlıdır ve bu sayede, hiçbir şeyi gözden kaçırmadan alımdan uygulamaya geçebilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp Gantt Grafikleri ile zaman çizelgelerini izleyebilir ve ClickUp Otomasyonları ile inceleme döngüleri için e-posta bildirimlerini otomatik hale getirebilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanları: Yüksek hacimli sözleşmeler veya tedarikçi anlaşmalarıyla uğraşan hukuk takımları ve tedarik yöneticileri

ClickUp Otomasyonları hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Buraya bakın!

Küçük bir pazarlama ajansı olarak, ClickUp'ın en büyük sorunum olan müşteri onay ş akışlarını otomasyonunu çözmesini çok sevdim. İki yıl boyunca Notion ile uğraştıktan sonra, otomasyonları saniyeler içinde kurma (öğeleri takım görünümünden müşteri görünümüne taşıma) özelliği devrim niteliğinde oldu. ClickUp, sıfırdan oluşturmaya gerek olmayan özel listeler, klasörler ve belgeler içeren organize bir sistem sunarken, birden fazla aboneliğin (Loom, Slack ve Notion) yerini aldı. Her şey doğal bir şekilde organize edilmiş gibi hissediliyor, daha önce çalışma alanımızı düzenlemek için harcadığımız saatlerden tasarruf ediyoruz ve gerçek müşteri projelerine daha fazla zaman ayırabiliyoruz.

Küçük bir pazarlama ajansı olarak, ClickUp'ın en büyük sorunumu, yani müşteri onay iş akışlarını otomatikleştirmeyi çözmesini çok sevdim. İki yıl boyunca Notion ile uğraştıktan sonra, otomasyonları saniyeler içinde kurma (öğeleri takım görünümünden müşteri görünümüne taşıma) özelliği devrim niteliğinde oldu. ClickUp, sıfırdan oluşturmaya gerek olmayan özel listeler, klasörler ve belgeler içeren organize bir sistem sunarken, birden fazla aboneliğin (Loom, Slack ve Notion) yerini aldı. Her şey doğal bir şekilde organize edilmiş gibi hissediliyor, daha önce çalışma alanımızı düzenlemek için harcadığımız saatlerden tasarruf ediyoruz ve gerçek müşteri projelerine daha fazla zaman ayırabiliyoruz.

6. ClickUp Teklif Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Teklif Sözleşmesi Şablonu ile kapsam, fiyatlandırma ve ödeme koşullarını net bir şekilde belirtin

ClickUp Teklif Sözleşmesi Şablonu, yüklenicilerin ve danışmanların değerlendirilmesi ve onaylanması kolay profesyonel teklifler hazırlamasına yardımcı olur. Proje kapsamını, zaman çizelgesini, teslim edilecekleri ve ödeme koşullarını tanımlamak için yapılandırılmış bölümler içerir ve beklentilerin uyumlu olmasını sağlar.

Bu şablon, fesih maddeleri, proje dökümleri ve fiyatlandırma dönüm noktaları gibi anahtar sözleşme alanları ile önceden oluşturulmuştur.

Ayrıca, zaman çizelgelerinin ve sunulan hizmetlerin ayrıntılı görünümlerini destekler, bu da onu tek seferlik SEO projeleri gibi sabit kapsamlı projeler için özellikle kullanışlı hale getirir.

✅ İdeal kullanım alanları: Yapılandırılmış proje teklifleri sunan yükleniciler ve iş danışmanları

💡 Profesyonel İpucu: İş sözleşmesi şablonunuza, 48 saat içinde imzalanan teklifler için küçük bir indirim (%5-7) sunan bir Sözleşme Hızlandırma Teşviki ekleyin. Bu, hizmetlerinizi değersizleştirmeden aciliyet yaratır. Şablonunuza, kabul tarihine göre fiyatları otomatik olarak ayarlayan koşullu bir indirim alanı eklemeniz yeterlidir.

7. ClickUp Kampanya Teklifi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kampanya Teklifi Şablonu ile kampanya hedeflerini, stratejilerini ve hedef kitle bilgilerini sunun

ClickUp Kampanya Teklifi Şablonu, pazarlama takımlarına pazarlama süreçlerini ve fikirlerini güvenle sunmaları için net bir çerçeve sunar. Kampanya hedeflerini belirlemenize, hedef kitleleri tanımlamanıza, anahtar kaynakları listelemenize ve uygulama stratejilerini ayrıntılandırmanıza yardımcı olur.

Şablon, müşteri ve hazırlayıcı bilgilerini, kampanya zaman çizelgelerini, destekleyici araştırmaları ve performans hedeflerini içeren bölümler içerir. Beklentilerin tam olarak belgelenmesi ve ölçülebilir olması gereken, tekrarlayan müşterilerle veya resmi bir SEO sözleşmesi kapsamında çalışırken özellikle yararlıdır.

Teklif, ClickUp içinde yer aldığı için devam eden görevlerinize, raporlama gösterge panellerinize veya müşteri yönetimi iş akışlarınıza kolayca bağlanabilir. Bu sayede planlamadan onaylamaya ve nihai uygulamaya kadar herkes senkronizasyon içinde çalışır.

✅ İdeal kullanım alanları: Müşteri kampanyaları için yapılandırılmış, veriye dayalı teklifler oluşturan pazarlama liderleri

💡 Profesyonel İpucu: Rastgele blog gönderileri yerine, ilgili makaleleri tek bir ayrıntılı ana sayfa (kümeler olarak adlandırılır) etrafında gruplandırın. Örneğin, profesyonel SEO hizmetleri sunuyorsanız, ana sayfanız SEO hakkında olabilir ve ardından rakip analizi, sayfa içi optimizasyon veya yerel SEO gibi alanlara odaklanan altı ila sekiz destekleyici gönderi ekleyebilirsiniz.

8. ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu ile net şartlar, sorumluluklar ve beklentiler belirleyin

ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu, bir iş ve bir hizmet sağlayıcı arasındaki iş ilişkilerini resmileştirmeye yardımcı olur. Ücretlendirmeden işin kapsamına kadar, her iki tarafın da teslim edilecekler, nasıl ve ne zaman teslim edileceği konusunda aynı fikirde olmasını sağlar.

Bu şablonlar, tasarım danışmanlığı, danışmanlık projeleri veya aylık SEO hizmetleri gibi rollerin ve teslim edileceklerin açıkça tanımlanması gereken tekrarlayan hizmet sözleşmeleri için özellikle kullanışlıdır.

Şablon, yüklenici sorumlulukları, proje zaman çizelgeleri, fesih şartları, ödeme koşulları ve tazminat maddelerini içeren bölümler içerir.

Tüm temel unsurları kapsayan tutarlı bir biçim izlerken, her bölümü müşteriye özel ayrıntılarla özelleştirebilir ve böylece ileride belirsizliklerin önlenmesine yardımcı olabilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanları: Ajanslar, iş danışmanları veya projeler arasında yapılandırılmış işler sunan tüm hizmet sağlayıcılar

9. ClickUp Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu ile beklentileri, sorumlulukları ve teslim edilecekleri tanımlayın

ClickUp Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu, sağlanacak hizmetleri, ödeme yapısını, gizlilik şartlarını, sorumluluk sınırlarını, uyuşmazlık çözüm prosedürlerini ve daha fazlasını içerir. Bu, butik firmaların ve tek başına çalışan girişimcilerin işe başlamadan önce müşterileriyle uyum içinde olmalarını sağlamak içindir.

Bu danışmanlık şablonu tamamen özelleştirilebilir, böylece zaman çizelgelerini, ücretleri, kapsamı ve fikri mülkiyet hükümlerini açıkça belirtebilirsiniz. Ayrıca, bağımsız yüklenici şartları ve uyum yükümlülükleri gibi durum tanımlarını da kapsar, böylece ileride yanlış anlaşılmaları önlemenize yardımcı olur.

ClickUp'ta saklanan ve yönetilen bu sözleşme, daha büyük proje akışınızın bir parçası olur. Buna göre görevler atayabilir, müşteri onaylarını izleyebilir, ClickUp Belgeleri ile yasal notları yönetebilir ve her şeyi tek bir yerde tutabilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanları: Özel hizmetler sunan butik firmalar ve serbest çalışan profesyoneller

📚 Daha fazla bilgi: En İyi SEO Ajansı Yazılımı

10. ClickUp Sözleşme Eki Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sözleşme Eki Şablonu ile mevcut sözleşmeleri kolayca değiştirin veya genişletin

Takımınızın SEO dönüm noktalarını güncellemesi veya sözleşme sırasında yeni teslimatlar eklemesi gerektiğinde, küçük bir değişiklik bile e-posta alışverişinin artmasına neden olabilir. ClickUp Sözleşme Eki Şablonu, müşteri ile iletişim halinde olan takımlara, tamamen yeni bir sözleşme oluşturmadan değişiklikleri resmileştirmenin basit bir yolunu sunar.

Hesap yöneticileri ve hukuk operasyonları takımları için tasarlanan bu şablon, geçerlilik tarihleri, ilgili taraflar ve değişiklik ayrıntıları için yapılandırılmış alanlar içerir. Ayrıca, her iki tarafın da neyin ne zaman değiştiğini tam olarak bilmesini sağlayan açık imza bölümleri de sağlar.

Her bir eki ClickUp Görevleri veya Belgelerine bağlayarak onayları ve güncellemeleri tek bir merkezi akışta tutabilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanları: Tekrarlayan müşterilerle veya danışmanlık hizmetleri ile ilgilenen hesap yöneticileri ve hukuk ekipleri

11. ClickUp Müşteri Başarısı İşbirliği Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Müşteri Başarısı İşbirliği Şablonu ile takımları uyumlu hale getirin, işe alım sürecini basitleştirin ve görev devrini iyileştirin

Yeni bir müşteri sözleşmeyi imzaladığında, bir dizi hareketli parça harekete geçer. Yeni başlayan takımlar anahtar bilgileri aktarırken, başarı takımları uzun vadeli iş sonuçlarından sorumludur. ClickUp Müşteri Başarısı İşbirliği Şablonu, takımlara başlangıçtan onaylanmaya kadar her müşteri temas noktasının ortak bir görünümünü sunar.

Şablon, Yeni Müşteri, Planlama, Toplantı ve Onaylandı gibi açık aşamalara sahip özelleştirilebilir bir süreç akışı içerir. Özel Alanlar, sahiplerin sorumluluklarını, müşteri ihtiyaçlarını veya uyarıları kaydetmenize yardımcı olur.

Dağıtılmış takımlar için ise ClickUp Sohbet, iletişimi bağlam içinde tutar, böylece güncellemeler e-posta konularında kaybolmaz.

✅ İdeal kullanım alanları: Birden fazla hesapta satış sonrası teslimatı yöneten yeni işe başlayan yöneticiler ve müşteri başarı takımları

12. ClickUp SEO Proje Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp SEO Proje Yönetimi Şablonu ile tüm SEO süreçlerinizi tek bir yerden yönetin

ClickUp SEO Proje Yönetimi Şablonu, SEO işlerinizi tekrarlanabilir, yüksek netlikte iş akışları halinde düzenler. Şablon, dört liste ile önceden yüklenmiş olarak gelir: "İçerik İnceleme", "Eylem Planları", "Sayfa Düzeltmeleri" ve "Anahtar Kelime Araştırması". Her liste, aşamalara göre ayrılmış görev grupları içerir, böylece ilerleme durumunu, incelenmesi gerekenleri ve takılanları takip edebilirsiniz.

"Anahtar Kelime 6 hakkında blog gönderileri oluştur", "Meta açıklamaları güncelle" ve "Dönüşüm optimizasyonu" gibi ayrıntılı alt görevler bulacaksınız. Bunların tümünü öncelik, durum veya atanan kişiye göre sıralayabilirsiniz. Birden fazla işletmeye arama motoru optimizasyonu hizmetleri sunuyorsanız, bu görünüm size bağlam değiştirme konusunda saatler kazandıracaktır.

Şablon, SEO rakip analizi, SERP izleme ve anahtar kelime stratejisi gibi daha karmaşık iş akışlarını destekleyecek kadar esnektir. Büyüyen bir SEO işi yürütüyorsanız, bu kurulum, dağınık çözümlere güvenmeden süreçleri ölçeklendirmenize olanak tanır.

✅ İdeal kullanım alanları: Birden fazla müşteriye yönelik kampanyalar yürüten veya sürekli optimizasyon işleri yapan SEO takımları

13. ClickUp SEO Yol Haritası Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp SEO Yol Haritası Şablonu ile SEO stratejinizi eyleme geçirilebilir, izlenebilir bir yol haritasına dönüştürün

ClickUp SEO Yol Haritası Şablonu, üst düzey SEO hedeflerini, huninin her aşamasında yapılandırılmış, ölçülebilir görevlere ayırır. Anahtar kelime stratejisinden teknik düzeltmelere, içerik planlamasından geri bağlantı erişimine kadar her şeyi zaman çizelgeleri, öncelikler ve sahiplerle eşleştirerek özetleyebilirsiniz.

Şablon, SEO görevlerini birden çok görünümde düzenleyen yerleşik bir hiyerarşi içerir. İçerik hazırlığı, meta veri güncellemeleri, anahtar kelime zorluğu ve sıralama hedeflerini izlemek için önceden ayarlanmış alanlar bulacaksınız. Pazarlama planlarınızı hızında tutarken uzun vadeli büyümeyi planlamak için idealdir.

İlerlemeyi izlemek için de net bir sistem vardır. Her girişim, gösterim, tıklama oranı ve sıralama gibi KPI'lara bağlanabilir. Güncellemeleri izleyebilir, yazarlara veya geliştiricilere görevler atayabilir ve büyük resmi gözden kaçırmadan takımınızın uyum içinde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanları: SEO liderleri ve direktörleri, üç aylık veya kampanya bazlı organik büyüme çabaları planlayanlar

Proje yönetimi söz konusu olduğunda, bu platformun kullanımı ve anlaşılması inanılmaz derecede kolaydır. Önceden oluşturulmuş şablonlar harika, ancak sıfırdan başlayıp kendiniz ve takımınız için en uygun alanı da oluşturabilirsiniz! Bu platformu her gün kullanıyorum ve hayatımı değiştirdi.

Proje yönetimi söz konusu olduğunda, bu platformun kullanımı ve anlaşılması inanılmaz derecede kolaydır. Önceden oluşturulmuş şablonlar harika, ancak sıfırdan başlayıp kendiniz veya takımınız için en uygun alanı da oluşturabilirsiniz! Bu platformu her gün kullanıyorum ve hayatımı değiştirdi.

14. ClickUp SEO Rapor Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp SEO Rapor Şablonu ile sonuçları izleyin, performansı kanıtlayın ve takımınızı uyumlu hale getirin

Aylık SEO raporlarını hazırlamak saatler sürmemeli veya açıklamak için 12 sekme gerektirmemelidir. ClickUp SEO Rapor Şablonu, pazarlama ve SEO takımlarına pazarlama çabalarını ve bunları yönlendiren kampanyaları tek bir yerden izleme olanağı sunar.

Her rapor girdisi, gelir, site trafiği, potansiyel müşteriler, dönüşüm oranları ve en iyi performans gösteren anahtar kelimeler dahil olmak üzere anahtar metrikleri yakalar. Raporlama döngüsünü devam ettirmek için bunları çeyrek dönemlere göre gruplandırabilir, özel etiketlerle etiketleyebilir ve inceleme durumları atayabilirsiniz.

Bu kurulumu daha da yararlı kılan, raporlama ile yürütmeyi ne kadar sıkı bir şekilde birbirine bağlamasıdır. Her bir veri noktasını, onu yönlendiren kampanyaya veya göreve geri bağlayabilir, böylece yüksek ROI'li faaliyetlere daha kolay odaklanabilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanları: Müşteriler veya raporlama dönemleri genelinde kampanya sonuçlarını izleyen pazarlama takımları ve SEO yöneticileri

15. PandaDoc'un SEO Sözleşmesi Şablonu

pandaDoc aracılığıyla

PandaDoc'un SEO Sözleşme Şablonu, teslim edilecekler, zaman çizelgeleri ve ödeme koşullarını belirlemesi gereken SEO uzmanları ve performans pazarlama takımları için tasarlanmıştır.

Teslim edileceklerin sahipliği (makaleler, raporlar veya şema işaretlemesi gibi), raporlama programları (haftalık, iki haftalık veya aylık) ve fesih maddeleri için düzenlenebilir bölümler içerir, böylece beklentileri yönetmek ve uzun süreli SEO projelerinde kapsamın genişlemesini önlemek daha kolay hale gelir.

✅ İdeal kullanım alanları: Birden fazla küçük ve orta ölçekli SEO sözleşmesini yöneten SEO uzmanları ve niş performans pazarlama ajansları.

16. SE Ranking tarafından hazırlanan PDF/Google Dokümanlar SEO Sözleşme Şablonu

sE Ranking aracılığıyla

SEO ajansları için özel olarak tasarlanmış bu SE Ranking tarafından hazırlanan PDF/Google Dokümanlar SEO Sözleşme Şablonu, iş tanımı ve teslim edilecekler, ödeme koşulları, raporlama sıklığı ve sorumluluk feragatnameleri gibi her şeyi kapsar.

Anahtar kelime araştırması, bağlantı oluşturma veya teknik denetim hizmetleri sunuyor olsanız da, bu şablon PDF veya Google Dokümanlar biçiminde özelleştirilebilir, imzaya hazır bir sözleşme sunar.

Bunu bir teklifle birlikte kullanıyorsanız, fiyatlandırmanızı kolaylaştırmak için teklif yönetimi araçlarını kullanın ve daha uygun fırsatları hedeflemek için satın alma planınızı gözden geçirin.

✅ İdeal kullanım alanları: Kapsam, teslim edilecekler ve sözleşme şartlarını resmileştirmek için esnek, avukat tarafından desteklenen bir sözleşme isteyen SEO ajansları

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17. Backlinko tarafından hazırlanan Word SEO Teklifi Şablonu

backlinko aracılığıyla

Backlinko'nun SEO Teklifi Şablonu, potansiyel müşterileri tanıtımdan sözleşmeye kadar güvenle yönlendirmek için eksiksiz bir yapı sunar. Profesyonel bir kapak mektubu, hizmetlerin açık bir dökümü ve hızlı bir şekilde kişiselleştirebileceğiniz bir sözleşme bölümü içerir.

Bu şablonu diğerlerinden ayıran özellik, denetimler, bağlantı oluşturma kampanyaları veya devam eden müşteri kazanma stratejileri dahil olmak üzere farklı SEO projelerine kolayca uyarlanabilmesidir. Word belgesi, Google Dokümanlar veya PDF olarak indirebilir, düzenleyebilir ve iş akışınızda kolayca paylaşabilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanları: Tutarlı bir şekilde teklif sunmak ve potansiyel müşterileri dönüştürmek isteyen SEO freelancerları ve danışmanları

18. Get Cone tarafından hazırlanan SEO Sözleşme Şablonu

via Get Cone

Get Cone tarafından sunulan SEO Sözleşme Şablonu , öncelikle SEO konusunda uzmanlaşmış ajanslar için tasarlanmıştır. Kapsam, zaman çizelgeleri, performans değerlendirmeleri, ödemeler ve fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere çok çeşitli konuları kapsar.

Yapısı, riski en aza indirgemek, karşılıklı sorumlulukları netleştirmek ve anahtar kelime araştırması, teknik denetimler, içerik optimizasyonu ve bağlantı oluşturma gibi anahtar alanları özetlemek için yeterince kapsamlıdır.

Mücbir sebep, iş almama ve bildirim sürelerini kapsayan maddelerle, her iki taraf için netliğin önemli olduğu uzun vadeli SEO anlaşmaları için çok uygundur.

✅ İdeal kullanım alanları: Yoğun veya tekrarlayan müşteri ilişkilerini yöneten SEO ajansları ve danışmanları

19. Many Requests tarafından hazırlanan SEO Hizmet Sözleşmesi Şablonu

via Many Requests

Many Requests tarafından hazırlanan bu SEO Hizmet Sözleşmesi Şablonu, sürekli SEO hizmetleri sunan ve müşterileriyle başlangıçtan itibaren net beklentiler belirlemesi gereken SEO hizmet sağlayıcıları için idealdir. Teslim edilecekler, istisnalar, zaman çizelgeleri ve ödeme planları ile ilgili maddeleri kapsar ve proje ortasında sürprizlerle karşılaşılmasını önler.

Ayrıca, rol ve sorumlulukların açıkça belirtilmesi gereken uzun vadeli SEO ilişkileri için geçerli olan fikri mülkiyet, gizlilik, sorumluluk ve uyuşmazlık çözümü konularında iyi düşünülmüş bölümler de içerir.

✅ İdeal kullanım alanları: Aylık veya üç aylık olarak sürekli, tekrarlayan SEO hizmetleri sunan serbest çalışanlar ve SEO ajansları

20. Legitt'in SEO Hizmetleri Sözleşmesi Şablonu

legitt aracılığıyla

Legitt'in SEO Hizmetleri Sözleşmesi Şablonu, bağımsız SEO uzmanları için hazırlanmış olup, SEO denetimleri, içerik optimizasyonu, raporlama, tazminat ve fikri mülkiyet (IP) hakları ile ilgili alanları içerir.

Ayrıca gizlilik, uyuşmazlık çözümü, tazminat ve sorumluluk sınırlaması gibi daha derin maddeleri de ele alır.

Bu şablon, hukuki açıdan eksiksiz olmasıyla öne çıkar. Risk azaltma ve uyumluluğun tartışılmaz olduğu uzun vadeli veya yüksek değerli sözleşmeler için uygundur. Farklı SEO kapsamlarına, ödeme yapılarına ve yargı yetkilerine göre özelleştirebilir, böylece esnek ve eksiksiz hale getirebilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanları: Karmaşık, çok aşamalı SEO kampanyalarını yürüten bağımsız SEO danışmanları

İyi bir SEO sözleşme şablonu nedir?

Birkaç SEO sözleşme şablonunu inceledikten sonra, size en uygun olanı nasıl seçeceksiniz?

İyi bir SEO sözleşme şablonu beklentileri tanımlar, her iki tarafı da korur ve performansı ölçülebilir hale getirir.

İyi şablonları genel şablonlardan ayıran özellikler şunlardır:

Tanımlanmış SEO yol haritası: Sağlam bir sözleşme, Sağlam bir sözleşme, SEO yol haritasında başarının ne anlama geldiğini özetler — organik trafiği %X oranında artırmak, belirli anahtar kelime dönüm noktalarını yakalamak veya Core Web Vitals puanlarını iyileştirmek gibi

Ayrıntılı İş Kapsamı (SoW): SoW, teslim edeceğiniz hizmetleri (ör. teknik SEO denetimleri, içerik stratejisi, geri bağlantı oluşturma) ve teslim etmeyeceğiniz hizmetleri (ör. blog yazıları yazma veya geliştirme hatalarını düzeltme) açıkça belirtmelidir

Zaman çizelgeleri ve teslim edilecekler: En iyi şablonlar işi aşamalara ayırır ve denetimler, sayfa içi düzeltmeler, aylık raporlar vb. için zaman çizelgeleri içerir. Bu, katılımı izlenebilir hale getirir ve her iki tarafa da takip edecekleri bir ritim sağlar

Net raporlama ve iletişim sıklığı: Ne sıklıkla toplantı yapacaksınız? Hangi metrikler paylaşılacak? İyi bir SEO sözleşmesi, raporlama sıklığı, kullanılan araçlar ve izlenen KPI'lar hakkında bir bölüm içerir

Ödeme koşulları ve iptal maddeleri: İyi bir SEO sözleşme şablonu, ücret yapısını, son teslim tarihlerini ve iptal bildirim süresini içerir. Ayrıca, geri ödemeleri, geç ödemeler için cezaları ve sözleşmenin erken sona ermesi durumunda ne olacağını da belirtir

Yasal korumalar ve sorumluluk sınırlamaları: İyi hazırlanmış bir SEO sözleşmesi, gizlilik, ifşa etmeme ve sorumluluk sınırları ile ilgili maddelerle her iki tarafı da korur (hassas verilerle çalışıyorsanız veya üçüncü taraf satıcılarla iş yapıyorsanız özellikle önemlidir)

ClickUp ile Her SEO Anlaşmasını Kolaylaştırın

SEO teklifleri mi? Gönderildi.

Müşteri şartları? Anlaşıldı.

Kapsam genişlemesi mi? Sizin gözünüzden kaçmaz.

ClickUp, ilk sözleşmeden son teslimata kadar SEO sürecinizin her bölümünü tek bir çalışma alanında düzenlemenize yardımcı olur. ClickUp Belgeleri'ni sözleşmeleri hazırlamak ve saklamak için, ClickUp Panoları'nı aktif müşteri işlerini yönetmek için ve ClickUp Sohbeti'ni zaman çizelgelerini tartışmak için kullanın.

Onayları, ödemeleri ve kimin ne üzerinde çalıştığını izlemeniz gerekiyorsa, ClickUp Brain, Otomasyonlar ve Görevler'e güvenin.

Üstelik, her şeye hızlı bir başlangıç yapmak için 1.000'den fazla şablon içeren listeyi kullanabilirsiniz. Artık boş sayfalar yok. Artık "Belge nerede?" paniği yok.

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