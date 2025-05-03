Daha Akıllı Veri Toplama için En İyi 11 Zoho Forms Alternatifi

Zoho Forms, veri toplama, müşteri geri bildirimi ve proje yönetimi için özelleştirilmiş formlar oluşturmak için popüler bir araçtır.

Ancak, daha gelişmiş otomasyon, sorunsuz entegrasyonlar ve daha fazla özelleştirme seçeneği arıyorsanız, birkaç Zoho Forms alternatifi ihtiyaçlarınıza daha uygun olabilir.

İşletme sahibi, pazarlamacı, proje yöneticisi veya İK takım üyesi olun, doğru form oluşturma aracı veri toplama süreçlerinizi daha verimli ve organize hale getirebilir.

Çeşitli özellikler ve işlevler sunan Zoho Forms'un en iyi alternatiflerinden bazılarını keşfederken okumaya devam edin.

Zoho Forms'un Eksik Olduğu Noktalar: Bilmeniz Gereken 6 Sınırlama

Zoho Forms, veri toplamaya yeni başlıyorsanız iyi bir seçimdir. Kullanımı kolaydır, diğer Zoho ürünleriyle iyi entegre olur ve çevrimiçi form oluşturmanın temellerini kapsar. Ancak ihtiyaçlarınız arttıkça, eksiklikleri ortaya çıkmaya başlar.

İşte takımları engellemeye başlayan nokta:

Sınırlı özelleştirme seçenekleri: Renkleri ve yazı tiplerini değiştirebilirsiniz, ancak marka yönergelerine veya kampanya estetiğine uygun tamamen özelleştirilmiş formlar istiyorsanız, bu araç kısıtlayıcı gelebilir

Gelişmiş şablonların olmaması: Şablon seçimi çok azdır, bu da takımların her seferinde sıfırdan form oluşturmak zorunda kalmasına neden olur

Sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları: Zoho ekosistemi dışında, diğer uygulamalarla, özellikle pazarlamacıların ve serbest çalışanların sıklıkla kullandığı niş araçlarla uyumlu değildir

Büyük formlarda yavaşlar: Birden fazla bölümden ayrıntılı bilgi toplamaya çalışıyorsanız, form performansı belirgin şekilde düşer

Öğrenme zaman alır: Zoho'nun kapsamlı paketine henüz aşina olmayan kullanıcılar için düzen ve mantık sezgisel olmayabilir ve ş Akışınızı yavaşlatabilir

Gerçek sürükle ve bırak özelliği yoktur: Form oluşturucu mevcuttur, ancak diğerlerinin sunduğu modern sürükle ve bırak düzenleyicilerin esnekliği ve hızı yoktur

➡️ Daha Fazla Bilgi: Google Formlar'da Anket Oluşturma Kılavuzu

En İyi Zoho Forms Alternatifleri Bir Bakışta

İşte temel özelliklerin ötesine geçen, size daha fazla güç, daha iyi özelleştirme ve daha az sorun sunan bazı Zoho Forms alternatifleri:

Araç En iyisi Kullanım örneği ClickUp İş Akışı Otomasyonu ve Görev Entegrasyonu Form yanıtlarını eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün ve iş akışlarını anında tetikleyin Jotform Mantık ve ödeme içeren dinamik formlar Ödemeler, koşullu mantık ve otomasyon ile gelişmiş formlar oluşturun Microsoft Formları Microsoft 365 kullanan takımlar MS ekosistemi içinde iç anketler, yeni kullanıcıların sisteme alımı ve hızlı veri yakalama Wufoo Yerleşik ödeme seçeneklerine sahip hızlı formlar Ödemeleri toplayın, anketler oluşturun ve basit formları hızlıca başlatın Paperform Esnek mantığa sahip markalı formlar Fiyatlandırma kuralları, zamanlama ve özel tasarım ile etkileşimli formlar oluşturun Typeform Konuşma formları ve markalı deneyimler Daha iyi etkileşim için tek seferde tek soru içeren formlar oluşturun Google Formlar Gerçek zamanlı veri senkronizasyonu ile hızlı, ücretsiz form oluşturma Google E-Tablolar ile otomatik senkronizasyon özelliği sayesinde şirket içi anketler, araştırmalar ve testler düzenleyin Formstack Güvenli formlar ve gelişmiş iş akışı otomasyonu Sağlık, finans ve uyumluluk ağırlıklı iş akışlarındaki süreçleri otomatikleştirin Cognito Forms Karmaşık iş akışları ve görev tabanlı otomasyon Çok adımlı formları güçlendirmek için mantık, e-imzalar ve ödemeleri kullanın 123FormBuilder Kurumsal kullanım için uyumluluk odaklı formlar Salesforce entegrasyonlarıyla HIPAA/GDPR uyumlu formlar oluşturun Formsite Belge oluşturma özelliğine sahip temel formlar PDF'ler oluşturan ve iş akışlarını otomatikleştiren güvenli formlar oluşturun

➡️ Ayrıca okuyun: Kuruluşlar için En İyi Üye Yönetimi Yazılımı

Zoho Forms'un En İyi Alternatifleri

Her takım Zoho ekosisteminde kalamaz veya kalmamalıdır. Daha esnek form oluşturma, daha iyi iş akışı otomasyonu ve proje yönetimi aracınızla sorunsuz entegrasyon sunan Zoho Forms alternatifleri arıyorsanız, size yardımcı olabiliriz.

İşte dikkate alabileceğiniz en iyi alternatifler:

1. ClickUp (İş akışı otomasyonu ve görev entegrasyonu için en iyisi)

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, temel görev yönetiminin ötesine geçer. Belgeleri, sohbetleri, beyaz tahtaları, hedefleri, gösterge panellerini, zaman takibini ve daha fazlasını tek bir platformda bir araya getirerek, işletmelerin işleri merkezileştirmesine ve araç değiştirmeyi ortadan kaldırmasına yardımcı olur.

ClickUp Forms ile form yanıtlarını anında görevlere dönüştürün

ClickUp Forms, iş akışlarınıza derinlemesine entegre edilmiştir. Birisi bir formu doldurduğunda, anında görev oluşturmayı tetikleyebilir, takım üyelerini atayabilir ve gösterge panellerine güncellemeleri gönderebilir. Bu, gönderileri manuel olarak kontrol etmenize gerek kalmayacağı anlamına gelir. Bu şekilde, her şey anında eyleme geçirilebilir hale gelir.

Ayrıca, her formu mantık tabanlı alanlar, görseller, marka renkleri ve arka plan resimleriyle takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri ile form gönderim verilerinize hızlı bir şekilde genel bakış elde edebilirsiniz. Form gönderimlerinizi özel gösterge panellerine dönüştürerek her zaman güncel bir görselleştirmeye sahip olun!

Gösterge panelleri, gönderim yüzdeleri, durum süresi vb. gibi formlarınızla ilgili verileri yönetmenize ve belirli görevlere de derinlemesine inmenize yardımcı olabilir.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının yaklaşık %92'si, dağınık belgeler nedeniyle önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır ve sadece %8'i eylem öğelerini izlemek için proje yönetimi araçlarını kullanmaktadır. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, artık bu konuda endişelenmenize gerek yok. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın tak ve çalıştır Geri Bildirim Formu Şablonu ile geri bildirimleri yakalayın, düzenleyin ve bunlara göre hareket edin

ClickUp ayrıca, müşterilerinizden, çalışanlarınızdan veya paydaşlarınızdan değerli bilgiler kolayca toplamanıza yardımcı olacak önceden tasarlanmış alanlar ve özelleştirilebilir seçenekler içeren geri bildirim formu şablonları da sunar.

ClickUp'ın Geri Bildirim Formu Şablonu, önceden yapılandırılmış özel alanlar, görünümler ve durumlarla birlikte gelir. Yanıtları izlemenize, hizmet sağlayıcıları değerlendirmenize ve tekrarlayan sorunları tespit etmenize yardımcı olur — hepsi tek bir yerden.

Ayrıca, etkinlik kayıtlarını yönetmek, iletişim bilgilerini toplamak veya iş başvuruları almak için kayıt formu şablonlarını da kullanabilirsiniz. ClickUp, müşteri beklentilerini yönetmenize ve karmaşık formları, gösterge panellerini ve iş akışlarını anında oluşturmanıza yardımcı olacak kayıt formu şablonlarına da sahiptir.

ClickUp Otomasyon ile iş akışlarınızı sizin için çalıştıran kural tabanlı tetikleyicilerle tekrarlayan işleri otomatikleştirin

Form yanıtlarına göre, ClickUp Otomasyonları, parmağınızı bile kıpırdatmadan görevleri otomatik olarak atamak, öncelikleri değiştirmek, durumları güncellemek, e-postalar göndermek ve daha fazlasını yapmak için kurallar belirlemenize yardımcı olabilir. Tekrarlayan yönetici işlerini ortadan kaldırmak isteyen takımlar için tasarlanmıştır.

Tek bir yerden veri toplama, form yanıtlarına göre eylemleri tetikleme ve iş akışlarını otomasyonunu optimize etmeye yardımcı olan güçlü bir form otomasyon aracı olarak kullanılabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özel formlar oluşturun ve bunları istediğiniz yerde paylaşın veya yerleştirin

Pazarlama otomasyonu tetikleyicileri ve atanan kişi kuralları ile form gönderilerini eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

ClickUp Brain ile AI destekli özetler ve proje güncellemeleriyle manuel raporlamayı azaltın

Form ve görev verilerini kullanarak gerçek zamanlı olarak güncellenen zengin gösterge panelleri oluşturun

Tüm formlarınızı ClickUp'ta aranabilir bir Form Merkezi'nde merkezi olarak düzenlenmiş olarak bulun

ClickUp'ın Slack, HubSpot ve daha fazlası gibi araçlarla 1000'den fazla entegrasyonu sayesinde formunuzun işlevselliğini artırın

ClickUp sınırlamaları

Form oluşturucu mobil uygulamada mevcut değildir

İlk kez kullananlar için gösterge panellerini tamamen özelleştirmek biraz zaman alır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5,0 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (4.000'den fazla yorum)

Philip Storry, Kıdemli Sistem Yöneticisi, şunları söyledi:

Takımlarımız bazı iş akışlarını standartlaştırmak için formlar ve şablonlar kullanmıştır. Ayrıca, özellikle özel alanların bir göreve kimin atanması gerektiğini belirlemeye yardımcı olabilecek bilgileri topladığı durumlarda, bazı iş akışlarını kolaylaştırmak için yerleşik otomasyonu da kullandık. Son olarak, bazı platformlar olası performans sorunları hakkında uyarı verdiğinde veya gösterdiğinde görevleri otomatik olarak oluşturmak için e-posta entegrasyonu ve API özelliklerini de kullandık.

Takımlarımız bazı iş akışlarını standartlaştırmak için formlar ve şablonlar kullanmıştır. Ayrıca, özellikle özel alanların bir göreve kimin atanması gerektiğini belirlemeye yardımcı olabilecek bilgileri yakaladığı durumlarda, bazı iş akışlarını kolaylaştırmak için yerleşik otomasyonu da kullandık. Son olarak, bazı platformlar olası performans sorunları hakkında uyarı verdiğinde veya gösterdiğinde görevleri otomatik olarak oluşturmak için e-posta entegrasyonu ve API özelliklerini de kullandık.

2. Jotform (Yerleşik ödeme ve mantık özelliğine sahip güçlü formlar için en iyisi)

jotform aracılığıyla

Jotform, form oluşturmayı sadece kolay değil, aynı zamanda ciddi iş akışları için dinamik ve işlevsel hale getirmeye odaklanmıştır.

Tek bir kod satırına dokunmadan akıllı koşullu mantığa, ödeme entegrasyonlarına ve otomatikleştirilmiş iş akışlarına erişmenizi sağlar. Öne çıkan özelliği hızıdır: dakikalar içinde şık, çok işlevli bir form oluşturabilir ve istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.

Teknik sorunları atlamak ve iyi görünen, iyi işleyen ve 150'den fazla iş aracıyla bağlantı kuran formlar başlatmak isteyen takımlar için tasarlanmıştır. Kullanıcı geri bildirimi istemekten iç onaylara ve kayıtlara kadar, basitliğini kaybetmeden ölçeklenebilirliği sağlar.

Jotform'un en iyi özellikleri

Kullanıcı yanıtlarına dayalı koşullu mantık kullanarak iş akışlarını ve bildirimleri tetikleyin

Stripe, PayPal ve daha fazlasıyla formlar aracılığıyla doğrudan çevrimiçi ödemeleri kabul edin

10.000'den fazla şablonu kullanarak anketlerden potansiyel müşteri formlarına kadar her şeyi oluşturun

Google E-Tablolar, Mailchimp, Salesforce ve Slack gibi 150'den fazla uygulamaya bağlanın

Jotform sınırlamaları

Mobil uyumluluk bazı cihazlarda tutarsızdır

Platforma zaten aşina değilseniz bazı özellikler gizli gibi görünebilir

Jotform fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Bronz: Kullanıcı başına aylık 39 $

Silver: Kullanıcı başına aylık 49 $

Gold: Kullanıcı başına aylık 129 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jotform puanları ve yorumları

G2: 4,7/5,0 (3.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (2.400+ yorum)

➡️ Ayrıca okuyun: Denemeniz gereken en iyi Jotform alternatifleri

3. Microsoft Forms (Microsoft 365'i zaten kullanan takımlar için en iyisi)

microsoft aracılığıyla

Takımınız zaten Microsoft 365 ortamında çalışıyorsa, Microsoft Forms platformdan ayrılmadan çalışan anketleri, oylamaları ve testleri oluşturmak için basit ama etkili bir seçenektir.

Veri analizi için Excel ile kolayca senkronize olur, işbirliğine dayalı yanıtlar için Teams ile entegre olur ve form oluşturmayı hızlandırmak için yapay zeka destekli öneriler kullanır.

Temiz, sezgisel ve zaten Microsoft araçlarını kullanıyorsanız herhangi bir kurulum gerektirmez. Dahili kullanım durumları için ( çalışan geri bildirimi, işe alım veya hızlı anketler) diğer Microsoft ürünleriyle mükemmel uyum sağlar.

Microsoft Forms'un en iyi özellikleri

Akıllı öneriler ve şablonları kullanarak anketler ve testler oluşturun

Gerçek zamanlı işbirliği için Excel, SharePoint ve Teams ile sorunsuz entegrasyon

Daha ilgi çekici bir deneyim için formları temalar ve medya ile özelleştirin

Microsoft 365 hesabınızı kullanarak tüm cihazlardan yanıtlara erişin ve bunları yönetin

Microsoft Forms sınırlamaları

Özel form oluşturuculara kıyasla sınırlı görsel özelleştirme ile gelir

Mobil uyumluluk bazı cihazlarda tutarsızdır

Microsoft Forms fiyatlandırması

Microsoft 365 Business Basic : Kullanıcı başına aylık 7,20 $

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 15,00 $

Microsoft 365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 26,40 $

Microsoft 365 İşletmeler için Uygulamalar: Kullanıcı başına aylık 9,90 $

Microsoft 365 Copilot: İş planlarına eklenti olarak mevcuttur (Fiyatlandırma mevcut değildir)

Microsoft Forms derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5,0 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (200'den fazla yorum)

Bir G2 kullanıcısının yorumu:

Gerçek şu ki, bu araç form hazırlama sürecini benim için büyük ölçüde basitleştirdi. Özellikle tasarım veya programlama konusunda ileri düzeyde bilgiye sahip olmadan profesyonel görünümlü bir şey tasarlamak için harcadığımız zaman ve çaba nedeniyle çok zaman kaybettik. Ama artık, sürükle ve bırak bileşenleriyle, sadece işlevsel değil, aynı zamanda şık ve çekici bir görünüme sahip formlar oluşturabiliyorum.

Gerçek şu ki, bu araç form hazırlama sürecini benim için büyük ölçüde basitleştirdi. Özellikle tasarım veya programlama konusunda ileri düzeyde bilgiye sahip olmadan profesyonel görünümlü bir şey tasarlamak için harcadığımız zaman ve çaba nedeniyle çok zaman kaybettik. Ama artık, sürükle ve bırak bileşenleriyle, sadece işlevsel değil, aynı zamanda şık ve çekici bir görünüme sahip formlar oluşturabiliyorum.

4. Wufoo (Yerleşik ödeme seçenekleriyle hızlı form oluşturma için en iyisi)

wufoo aracılığıyla

Wufoo, form oluşturma alanında deneyimli bir şirkettir ve kullanım kolaylığı ve basit kurulumu ile tanınır. Ödeme özellikli formlar, anketler veya uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmanız gerekiyorsa, Wufoo önceden tasarlanmış şablonlar, sürükle ve bırak öğeleri ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

Hafif, kod gerektirmeyen ve hızlı bir şekilde kullanıma sunmak isteyen kullanıcılar için özellikle caziptir. Ayrıca PayPal, Stripe ve Square gibi bir dizi ödeme işlemcisini destekler, bu da onu bağış formları, etkinlik ödemeleri veya kayıtlar için ideal bir seçim haline getirir.

Wufoo'nun en iyi özellikleri

400'den fazla şablon ve kullanıcı dostu sürükle ve bırak oluşturucu ile formlar oluşturun ve yayınlayın

Stripe, PayPal, Square veya Authorize. Net kullanarak ödemeleri toplayın

CSS veya yerleşik tasarımcıyı kullanarak form temalarını kendi markanızla özelleştirin

Salesforce, Mailchimp, WordPress ve Asana gibi araçlarla entegre edin

Wufoo sınırlamaları

CAPTCHA desteği bulunmadığından spam ve bot istismarına karşı oldukça savunmasızdır

Ödeme entegre formlar için güvenlik özellikleri sınırlıdır

Wufoo fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 22 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 39 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 99 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 249 $

Wufoo puanları ve yorumları

G2: 4,2/5,0 (290+ yorum)

Capterra: 4,4/5,0 (200'den fazla yorum)

🔎 Biliyor muydunuz? Mantık odaklı koşullu akışlar içeren formlar, özellikle anketler, teklifler veya rezervasyonlar için dönüşümleri %160'a kadar artırabilir.

5. Paperform (Markalı formlar, ödemeler ve esnek mantık için en iyisi)

paperform aracılığıyla

Paperform, form oluşturmayı bir açılış sayfası düzenleyicisinin tasarım özgürlüğüyle birleştirir. Kutuları sürükleyip bırakmak yerine belge yazıyormuş gibi hissettirmek için tasarlanmıştır ve bu özelliği onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliktir.

Hizmet satıyor, rezervasyon alıyor, müşteri geri bildirimleri topluyor veya dinamik fiyatlandırma kurallarına sahip özelleştirilmiş formlar oluşturuyor olsanız da, Paperform hepsini tek bir temiz ve minimal arayüzle halleder.

Formunuzu markanıza uyarlayabilir, iş akışlarını otomatikleştirebilir, hesaplamalar ekleyebilir ve hatta formunuzu ödeme desteği ile mini bir mağazaya dönüştürebilirsiniz.

Paperform'un en iyi özellikleri

Mantık tabanlı fiyatlandırma, planlama ve ödemeleri tek bir yerden destekleyen etkileşimli formlar oluşturun

Sıfır kodla hesaplamalar, koşullu akışlar ve dinamik başarı sayfaları ekleyin

E-imzaları ekleyin, rezervasyonları toplayın ve 2000'den fazla entegrasyonla görevleri otomatikleştirin

Görselleri, tipografiyi, düzeni ve arka planı markanıza uyacak şekilde tamamen özelleştirin

Paperform sınırlamaları

Büyük cevap kümelerine sahip çoktan seçmeli sorular için sınırlı arama veya filtre seçenekleri

Kullanıcı yarıda bırakırsa, kısmi gönderiler her zaman kurtarılamaz

Paperform fiyatlandırması

Essentials: Kullanıcı başına aylık 29 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 59 $

İş: Kullanıcı başına aylık 129 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Paperform puanları ve yorumları

G2: 4,5/5,0 (40+ yorum)

Capterra: 4,8/5,0 (100'den fazla yorum)

Bir G2 kullanıcısından:

Paperform'u keşfetmeden önce birkaç başka çözümü araştırdım ve kullandım, ancak şu ana kadar Paperform tüm ihtiyaçlarıma uygun özellikler ve entegrasyonlar sunan tek çözüm oldu. Genellikle çok uzun ve karmaşık formlarla çalışıyorum ve Paperform'un basit arayüzü işimi çok kolaylaştırıyor. Ayrıca, Paperform Zapier ile çok iyi iletişim kuruyor, bu da çalışmaya başlamadan önce en büyük sorunlarımdan biriydi.

Paperform'u keşfetmeden önce birkaç başka çözümü araştırdım ve kullandım, ancak şu ana kadar Paperform tüm ihtiyaçlarıma uygun özellikler ve entegrasyonlar sunan tek çözüm oldu. Genellikle çok uzun ve karmaşık formlarla çalışıyorum ve Paperform'un basit arayüzü işimi çok kolaylaştırıyor. Ayrıca, Paperform Zapier ile çok iyi iletişim kuruyor, bu da çalışmaya başlamadan önce en büyük sorunlarımdan biriydi.

6. Typeform (Konuşma formları ve markalı deneyimler için en iyisi)

typeform aracılığıyla

Typeform, hedef kitlenizle konuşmak yerine onlarla iletişim kurmaya odaklanan tasarım felsefesiyle çeşitli Zoho Forms alternatifleri arasında öne çıkıyor. Tek seferde tek soru soran arayüzü, bir formdan çok bir konuşma gibi hissettirerek katılım ve tamamlama oranlarını artırıyor.

Videolar ekleyebilir, mantık tabanlı takipler ekleyebilir ve formlarınızı tamamen markalaştırabilirsiniz. Böylece formlarınızı, işlem gibi hissettirmeyen potansiyel müşteri yakalama, anketler ve yeni kullanıcı akışları için ideal hale getirebilirsiniz.

Typeform ayrıca akıllı içgörüler, yerleşik analitik ve AI destekli yanıt analizi ile birlikte gelir ve takımların topladıkları verilerden gerçek anlamlar çıkarmasına yardımcı olur.

Typeform'un en iyi özellikleri

Anketler, oylamalar, testler, değerlendirmeler ve daha fazlası için çok yönlü formlar oluşturun

Kod yazmadan video, özel değişkenler, mantık atlamaları ve koşullu takipler ekleyin

Ayrıntılı form performans analizlerine ve soru düzeyinde içgörülere erişin

Form yanıtlarını Excel veya CSV dosyalarına aktarın

Google E-Tablolar, HubSpot, Salesforce, Slack ve Calendly gibi 500'den fazla araçla entegre edin

Typeform sınırlamaları

Temel planda yalnızca görüntüleme koltukları bulunmadığından, salt okunur erişime ihtiyaç duyan takımlar için geçici çözümler kullanmak zorunda kalırsınız

Yanıt sınırları hızla artabilir ve bu da yüksek hacimli kullanıcılar için maliyetli hale gelebilir

Typeform fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 29 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 59 $

İş: Kullanıcı başına aylık 99 $

Growth Essentials: Kullanıcı başına aylık 199 $

Growth Pro: Kullanıcı başına aylık 349 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Typeform puanları ve yorumları

G2: 4,5/5,0 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (900'den fazla yorum)

Bir G2 kullanıcısından:

Farklı anket yolları için çok fazla özgürlüğünüz olması hoşuma gitti. Olumsuz geri bildirim alırsanız, tek bir soru ile daha fazla bilgi edinebilirsiniz, olumlu geri bildirim alırsanız ise, bunu başka bir soru dizisinde inceleme olarak kullanmak için izin isteyebilirsiniz.

Farklı anket yolları için çok fazla özgürlüğünüz olması hoşuma gitti. Olumsuz geri bildirim alırsanız, tek bir soru ile daha fazla bilgi edinebilirsiniz, olumlu geri bildirim alırsanız ise, bunu başka bir soru dizisinde inceleme olarak kullanmak için izin isteyebilirsiniz.

7. Google Forms (Gerçek zamanlı işbirliği ile hızlı ve basit anketler için en iyisi)

google Forms aracılığıyla

Google Formlar, Google ekosistemine zaten dahil olan herkes için ideal seçimdir. Basit, hızlı ve sorunsuz işbirliği için tasarlanmıştır. Anında veri senkronizasyonu ve analizi için Google E-Tablolar ile doğrudan bağlantı kurar.

Sürükle ve bırak arayüzü, gerçek zamanlı düzenleme ve sağlam paylaşım seçenekleri, veri toplama işlemlerini optimize etmek için idealdir. En iyisi, Google hesabı ile tamamen ücretsizdir; Çalışma Alanı'nı zaten kullanıyorsanız yeni araçlar öğrenmenize gerek yoktur.

Google Forms'un en iyi özellikleri

Tanıdık Google Dokümanlar tarzı düzenleyiciyi kullanarak takımınızla gerçek zamanlı olarak sınırsız form üzerinde işbirliği yapın

Formları web sitelerine yerleştirin veya e-posta, sosyal medya veya özel bağlantılar aracılığıyla saniyeler içinde paylaşın

Kolay erişim ve raporlama için yanıtları Google E-Tablolar'da otomatik olarak düzenleyin

Hızlı oluşturma için şablonları kullanın veya özel testler, anketler ve kayıt formları oluşturun

Google Formlar sınırlamaları

Sınırlı görsel özelleştirme seçenekleri ve gelişmiş mantık dallanma eksikliği ile birlikte gelir

Daha güçlü iş akışlarına veya entegrasyonlara ihtiyaç duyan işletmeler için çok basit gelebilir

Google Forms fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 6 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Forms derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5,0 (42.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (11.000'den fazla yorum)

Bir G2 Kullanıcısından:

Kullanımı basit ve Google e-tablolarla bağlantılıdır. Google anketlerinin bir başka harika özelliği, kullanıcı kontrolü için bir Google hesabına bağlı form gönderimi olmasıdır.

Kullanımı basit ve Google e-tablolarla bağlantılıdır. Google anketlerinin bir başka harika özelliği, kullanıcı kontrolü için bir Google hesabına bağlı form gönderimidir.

8. Formstack (Güvenli formlar oluşturmak ve iş akışlarını otomatikleştirmek için en iyisi)

formstack aracılığıyla

Formstack, form oluşturmaktan daha fazlasını isteyen takımlar için Zoho Forms alternatifleri olarak tasarlanmıştır. Formları, e-imzaları, belgeleri ve entegrasyonları tek bir araç setinde birleştiren eksiksiz bir iş akışı otomasyon platformudur.

Arayüzü yeni başlayanlar için kolaydır, ancak arka plandaki gücü ciddi boyuttadır, özellikle sağlık, kamu veya finans gibi uyumluluk gerektiren sektörlerde çalışıyorsanız. Form ön doldurma, görev atama ve mantık tabanlı iş akışları gibi özellikleri, herhangi bir formu tam işlevli bir sürece dönüştürmenize yardımcı olur. Gösterişli değildir, ancak güvenilir ve kurumsal düzeydedir.

Formstack'in en iyi özellikleri

Belge oluşturma, görev yönlendirme ve e-imzaları tetikleyen formlarla uçtan uca iş akışlarını otomatikleştirin

Salesforce için Formstack'i kullanarak formları doğrudan Salesforce kuruluşunuzun içinde oluşturun ve yönetin

İzinleri kontrol edin, gözden geçirenleri atayın ve formlar ve belgeler genelinde onayları izleyin

Tek bir kod satırı yazmadan iş akışı gösterge panellerine, dinamik görev atamalarına ve gelişmiş yönlendirme mantığına erişin

Formstack sınırlamaları

Form oluşturucu paneli, karmaşık formlar oluştururken dar ve gezinmesi zor hissettiriyor

Alanların yeniden adlandırılması veya silinmesi, uyarı vermeden otomatik mantığı veya bildirimleri bozabilir

Formstack fiyatlandırması

Formlar: Kullanıcı başına aylık 99 $

Paket: Beş kullanıcı için aylık 299 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Formstack puanları ve yorumları

G2: 4,3/5,0 (450+ yorum)

Capterra: 4. 0/5. 0 (100+ yorum)

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9. Cognito Forms (Güçlü iş akışları ve görev otomasyonu için en iyisi)

cognito Forms aracılığıyla

Cognito Forms, özelleştirme ve otomasyon arasında bir denge sağlar. Sadece veri toplamakla kalmaz, bu verileri iş akışlarını tetiklemek, görevleri atamak, belgeler oluşturmak ve hatta Square veya PayPal ile ödemeleri toplamak için kullanırsınız.

En öne çıkan özelliği, bir sürecin farklı aşamalarında farklı kullanıcıları dahil etmenizi sağlayan İş Akışı Görevleri'dir. Onaylar, takipler ve dinamik durum değişiklikleri gibi işlemleri düşünün.

Ayrıca, kod yazmadan tekrarlanan bölümler, hesaplamalar ve gelişmiş mantık içeren karmaşık formlar oluşturabilirsiniz. Formunuzun basit veri toplamanın ötesine geçmesi gerekiyorsa, bu sağlam bir seçimdir.

Cognito Forms'un en iyi özellikleri

Rol tabanlı durum değişiklikleri ve uygulama içi görev atamalarıyla çok adımlı iş akışlarını otomatikleştirin

Veri aramaları, hesaplamalar ve mantık kullanarak gerçek zamanlı olarak uyum sağlayan formlar oluşturun

Yasal olarak bağlayıcı e-İmzalar toplayın ve gönderilen form verilerinden doğrudan belgeler oluşturun

Stripe, Square veya PayPal ile ödemeleri kabul edin ve miktar sınırları veya indirimler gibi kurallar uygulayın

Cognito Forms sınırlamaları

CSS eklemeden form stilini özelleştirmek için daha az seçenek

Yerleştirme, manuel olarak stil verilmedikçe kutudan çıktığı gibi basit görünür

Cognito Forms fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: 2 kullanıcıya kadar aylık 19 $

Takım: 5 kullanıcıya kadar aylık 39 $

Enterprise: 20 kullanıcıya kadar aylık 129 $

Cognito Forms derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5,0 (80+ yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (130+ yorum)

Bir G2 Kullanıcısından:

Formlar şirketimin ön kapısıdır. Tüm güçlü yönlerinden yararlanmak için genellikle birden fazla şirket kullanırım. Cognito, temel kayıt formlarımız olarak kullanmaya başladık, ancak zamanla e-ticaret seçeneği sayesinde Cognito formlarımız etkinlik biletleme ve depozito iş akışına dönüştü. Tasarım basit ve akıcıydı.

Formlar şirketimin ön kapısıdır. Tüm güçlü yönlerinden yararlanmak için genellikle birden fazla şirket kullanırım. Cognito, temel kayıt formlarımız olarak kullanmaya başladık, ancak zamanla e-ticaret seçeneği sayesinde Cognito formlarımız etkinlik biletleme ve depozito iş akışına dönüştü. Tasarım basit ve akıcıydı.

10. 123FormBuilder (Uyum odaklı formlar ve kurumsal iş akışları için en iyisi)

123FormBuilder aracılığıyla

123FormBuilder, güvenlik ve uyumluluğa diğerlerinden daha fazla önem verir. İş akışlarınız hassas veriler içeriyorsa (sağlık, kamu veya finans gibi), bu platform tüm gereksinimleri kolayca karşılar. GDPR ve HIPAA'dan gelişmiş şifreleme ve veri yerleşimi seçeneklerine kadar her şeyi kapsar.

Bu uygulamayı öne çıkaran özellikleri, sıkı Salesforce entegrasyonu, 45'ten fazla yerel uygulamayı desteklemesi ve form gönderimlerinden doğrudan PDF'ler veya özel raporlar oluşturabilmesidir. İster bağış, ister hasta kaydı veya kayıt olsun, bu uygulama hem kontrol hem de esnekliğe ihtiyaç duyan takımlar için tasarlanmıştır.

123FormBuilder'ın en iyi özellikleri

Veri şifreleme, GDPR ve HIPAA uyumluluğu ile güvenli formlar oluşturun

Verileri gerçek zamanlı olarak doğrudan Salesforce, Google E-Tablolar veya CRM'nize aktarın

PDF belgeleri oluşturun ve gönderi sonrası e-posta iş akışlarını tetikleyin

Onay formlarından değerlendirmelere kadar her şey için 3000'den fazla hazır şablona erişin

123FormBuilder sınırlamaları

Güncellemeler sırasında, özellikle yönlendirme URL'lerinde ara sıra hatalar

Form oluştururken kullanıcı arayüzü tutarsız hissedilebilir

123FormBuilder fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Gold : Kullanıcı başına aylık 37 $

Platinum: Kullanıcı başına aylık 49 $

Diamond: Kullanıcı başına aylık 99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 225 $ (yıllık faturalandırılır)

123FormBuilder puanları ve yorumları

G2: 4,5/5,0 (160+ yorum)

Capterra: 4,4/5,0 (170+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Bir form gönderildiğinde (ör. müşteri talebi, iç geri bildirim veya yaratıcı özet), sadece bir bildirim göndermeyin; yanıtları son tarihler, alt görevler ve atanmış sahiplerle yapılandırılmış görevlere dönüştüren görev yönetimi araçlarını kullanın. Size yardımcı olacak özellikler: Gerçek zamanlı gösterge panellerinde gönderileri izleyerek içgörüler elde edin 📊

Form gönderilerini, sahipliği açık olan eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün ✅

Projeleri yolunda tutmak için son tarihler ve alt görevler belirleyin 📅

Manuel takipleri azaltmak için iş akışlarını otomatikleştirin 🔄

11. Formsite (Temel formlar ve eski usul güvenilirlik için en iyisi)

formsite aracılığıyla

Formsite, 90'ların sonlarından beri piyasada ve bunu görebilirsiniz. Modern kullanıcı deneyimi veya hızlı inovasyon ile ödüller kazanmayabilir, ancak işini yapar. Güvenilir, güvenli ve ödeme işleme, PDF dışa aktarma, çok sayfalı mantık ve sağlam entegrasyonlar gibi temel özelliklerle doludur.

Ayrıca, kredi kartı gerektirmeyen 14 günlük ücretsiz deneme sürümü de sunuyor, ki bu nadir bir özellik. Sağlam bir şey arıyorsanız, ancak gereksiz özellikler veya parlak bir kullanıcı arayüzü ile ilgilenmiyorsanız, Formsite diğer Zoho Forms alternatifleri arasında hala bir rakip.

Formsite'ın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak düzenleyici, resim ve veri yükleme ve 40'tan fazla soru türü ile formları zahmetsizce oluşturun

Stripe, PayPal, Braintree ve Authorize.net kullanarak ödemeleri sorunsuz bir şekilde toplayın

CAPTCHA koruması ve SSL şifrelemesi ile güvenli gönderiler

PDF çıktısı, kaydet ve geri dön seçenekleri ve gelişmiş mantık ile iş akışlarını otomatikleştirin

Formsite sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü, yeni araçlara kıyasla eski ve hantal görünüyor

Fiyatları yükselirken özellikleri büyük ölçüde değişmedi

Formsite fiyatlandırması

Kişisel: 24,95 $/ay kullanıcı başına

Profesyonel: 39,95 $/ay kullanıcı başına

İş: Kullanıcı başına aylık 69,95 $

Business Plus: 99,95 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: 249,95 $/ay kullanıcı başına

Formsite puanları ve yorumları

G2: 4,4/5,0 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (40+ yorum)

Bir G2 Kullanıcısından:

Formsite, satış ortamında sınırsız uygulamaya sahip güçlü bir araçtır. Hemen hemen her yönü özelleştirilebilir. Birden fazla şablona erişim ve sürükle ve bırak özelliği sayesinde form oluşturmak çok kolay hale geldi. Formsite, Salesforce gibi diğer güçlü yazılımlarla birçok entegrasyona sahiptir. Abonelik düzeyinize bağlı olarak, bir API seçeneği bile vardır. Bildirimler ve onaylarla iş akışlarını otomatikleştirmek, bu yazılımı birden fazla departmanı ilgilendiren karmaşık süreçler için ideal bir seçim haline getirir.

Formsite, satış ortamında sınırsız uygulamaya sahip güçlü bir araçtır. Hemen hemen her yönü özelleştirilebilir. Birden fazla şablona erişim ve sürükle ve bırak özelliği sayesinde form oluşturmak çok kolay hale geldi. Formsite, Salesforce gibi diğer güçlü yazılımlarla birçok entegrasyona sahiptir. Abonelik düzeyinize bağlı olarak, bir API seçeneği bile vardır. Bildirimler ve onaylarla iş akışlarını otomatikleştirmek, bu yazılımı birden fazla departmanı ilgilendiren karmaşık süreçler için ideal bir seçim haline getirir.

➡️ Ayrıca okuyun: Yazılım takımları için formlar

İşte benzersiz özellikler ve yetenekler sunan ve Zoho Forms alternatifleri olarak değerlendirilebilecek bazı ek form oluşturma araçları:

FormKeep: Ağır entegrasyonlar olmadan ön uç esnekliğine ihtiyaç duyan geliştiriciler için hafif bir form arka ucu sağlar

SurveySparrow: Konuşma tarzında anketler, tekrarlayan anket otomasyonu ve çoklu cihaz yanıt verebilirliği sunar

FormAssembly: Kurumsal veri toplama ve güvenli iş akışları için Salesforce'a özgü entegrasyona odaklanır

➡️ Daha Fazla Bilgi: En İyi Ücretsiz Veritabanı Yazılımları

Formlarınızı ve İş Akışınızı ClickUp ile Yükseltin

Formlar, veri toplama sürecini kolaylaştırır ve ilerlemeyi izleme ve iş akışlarını otomasyon konusunda kritik bir rol oynar.

Zoho Forms, temel form oluşturma ve veri toplama için iyi bir araçtır, ancak özellikle takımınız daha fazla otomasyon, esneklik ve diğer araçlarla sorunsuz entegrasyon gerektiriyorsa bazı sınırlamaları vardır.

Müşteri yönetimi, geri bildirim toplama, proje taleplerini yönetme veya onayları otomasyonla gerçekleştirme gibi işlerle uğraşıyor olsanız da, takımınız için daha akıllı bir araç var.

Doğru form oluşturucu, verileri yakalamaktan daha fazlasını yapmalıdır; bu verileri iş akışınıza, CRM'nize ve kararlarınıza bağlamalıdır.

Bu notta, ClickUp, güçlü otomasyon, derin entegrasyonlar ve form gönderilerini gerçek, eyleme geçirilebilir işlere dönüştürmek için tasarlanmış bir proje yönetimi paketi sunarak diğer Zoho Forms alternatifleri arasında öne çıkıyor. Manuel çabadan kurtulmanıza ve takımınızın verimliliğine ve büyümesine uygun bir araca geçmenize yardımcı olur.

ClickUp'a kaydolun ve formlarınızı ve iş akışınızı yükseltin!